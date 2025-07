10 công cụ tạo nghệ thuật AI tốt nhất cho nhà thiết kế vào năm 2025

Công nghệ AI đã làm mưa làm gió trong thế giới sáng tạo và tiếp thị. Bất cứ nơi nào bạn nhìn, đều có một công cụ mới giúp bạn tạo chatbot, hình ảnh do AI tạo ra hoặc bài đăng blog từ các văn bản gợi ý.

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào một trong những lĩnh vực thú vị nhất trong không gian trí tuệ nhân tạo — công cụ tạo nghệ thuật AI.

Việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Cho dù bạn yêu thích hình ảnh chân thực hay muốn tạo ra anime hoặc tranh sơn dầu, các công cụ nghệ thuật AI có thể giúp bạn tạo ra những kiệt tác. Nhưng làm thế nào để biết ứng dụng nghệ thuật AI nào là tốt nhất khi có quá nhiều ứng dụng trên thị trường?

Hãy xem xét kỹ hơn những gì bạn nên mong đợi ở một công cụ tạo nghệ thuật AI và xem công cụ nào lọt vào danh sách "tốt nhất trong số tốt nhất" của chúng tôi trong năm nay.

AI Art Generator là gì?

Trình tạo nghệ thuật AI là một chương trình máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán học máy để tạo ra tác phẩm nghệ thuật gốc hoặc chỉnh sửa hình ảnh hiện có. Các công cụ này sử dụng kỹ thuật học sâu để phân tích các mẫu trong dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh hoặc văn bản, sau đó tạo ra nội dung mới dựa trên các mẫu đó.

Những yếu tố nào cần xem xét khi chọn công cụ tạo nghệ thuật AI?

Hầu như mỗi ngày đều có một công cụ tạo hình ảnh hoặc nghệ thuật AI mới xuất hiện. Mỗi công cụ đều hứa hẹn mang đến những kết quả mới mẻ, thú vị, tốt hơn, nhanh hơn hoặc giá cả phải chăng hơn. Vậy làm thế nào để biết công cụ tạo hình ảnh nào phù hợp với bạn?

Khi xem xét lựa chọn công cụ tạo thiết kế AI, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố sau:

Giá cả: Bạn cần một trình tạo nghệ thuật AI miễn phí, dựa trên tín dụng hay dựa trên đăng ký?

Khả năng truy cập: Bạn thích ứng dụng web độc lập hay chương trình máy tính?

Tốc độ xuất: Bạn cần tạo hình ảnh càng sớm càng tốt hay bạn có thể chờ lâu hơn?

Phong cách hình ảnh: Công cụ có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật AI chất lượng cao theo phong cách bạn chọn không?

Thuật toán AI: Bạn thích DALL-E 2 hay Stable Diffusion hơn? Hay bạn sẵn sàng thử bất kỳ thuật toán tạo ra tác phẩm nghệ thuật AI nào?

Hỗ trợ: Công cụ tạo nghệ thuật được hỗ trợ như thế nào? Có thân thiện với khách hàng không?

Cộng đồng: Bạn muốn học hỏi từ những người dùng khác và chia sẻ mẹo hay chỉ muốn sử dụng ứng dụng một mình?

Hầu hết các công cụ tạo nghệ thuật AI và tạo nội dung AI sẽ giúp bạn đạt được kết quả ấn tượng, vì vậy lựa chọn cuối cùng của bạn có thể sẽ phụ thuộc vào một trong các lĩnh vực trên. Hãy xem xét những gì bạn muốn và cần từ công cụ tạo nghệ thuật và hình ảnh AI, lập danh sách rút gọn, sau đó thử một vài công cụ để tìm ra công cụ lý tưởng với phong cách nghệ thuật ưa thích của bạn.

10 công cụ tạo nghệ thuật AI tốt nhất để sử dụng

Sẵn sàng khám phá ứng dụng giúp bạn thiết kế bìa sách hoàn hảo hoặc tạo hình ảnh hấp dẫn cho bài đăng blog tiếp theo của mình chưa? Dưới đây là 10 công cụ tạo nghệ thuật AI tốt nhất hiện nay.

Tạo hình ảnh với ClickUp Chuyển đổi văn bản thành nhiệm vụ trực tiếp từ Bảng trắng với ClickUp Brain

Hãy làm quen với ClickUp Brain, một công cụ dựa trên AI có thể tạo ra nghệ thuật AI ngay lập tức để giúp bạn vượt qua những khối sáng tạo và biến các phiên brainstorming thành các kế hoạch có cấu trúc và có thể thực hiện được.

Tính năng Bảng trắng của ClickUp được trang bị trình tạo hình ảnh AI, mang đến một cấp độ sáng tạo mới cho quy trình làm việc của bạn. Trong khi làm việc trên bảng trắng, bạn có thể yêu cầu Brain tạo hình ảnh AI như sơ đồ, biểu đồ hoặc hình ảnh liên quan khác để hỗ trợ ý tưởng của bạn. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc thiết kế hình ảnh thủ công — Brain sẽ lo tất cả!

Các tính năng tốt nhất của ClickUp:

Chuyển đổi văn bản của bạn chỉ trong vài giây để trở nên chuyên nghiệp hơn, trực tiếp hơn hoặc thu hút hơn.

Tạo nội dung chất lượng cao nhanh chóng bằng các gợi ý dựa trên AI.

Đánh dấu bất kỳ văn bản nào và để thanh công cụ AI cải thiện nó.

Tạo tóm tắt và mục hành động ngay lập tức để hợp lý hóa các công việc hành chính.

Dịch ngôn ngữ và kiểm tra chính tả và ngữ pháp trực tiếp trên nền tảng ClickUp.

Hãy biến ý tưởng thành hiện thực trong vài phút với Bảng trắng kỹ thuật số để cộng tác đồng bộ hoặc không đồng bộ

Thiết kế quy trình làm việc phản ánh quá trình lý tưởng của bạn bằng cách sử dụng thư viện mẫu.

Quản lý tài liệu tóm tắt sáng tạo một cách hợp tác với ClickUp Docs.

Cung cấp hướng dẫn rõ ràng và đẩy nhanh quá trình phản hồi thiết kế với Proofing.

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể gặp khó khăn khi điều hướng các tính năng và tùy chỉnh của ClickUp

Bảng trắng với tính năng tạo hình ảnh AI chưa thể sử dụng trên ứng dụng di động

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise : Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

2. Midjourney

qua Midjourney

Midjourney là một trình tạo hình ảnh AI cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật với nhiều phong cách khác nhau. Trình tạo nghệ thuật này lấy các văn bản của bạn và sử dụng bot Discord để biến chúng thành những hình ảnh ấn tượng cho mục đích cá nhân và chuyên nghiệp.

Các tính năng tốt nhất của Midjourney:

Dễ sử dụng và thú vị

Cải tiến liên tục về chất lượng đồ họa của các tác phẩm do AI tạo ra cho thiết kế web

Cộng đồng gắn kết nhờ sự tồn tại của Discord

Giới hạn của Midjourney:

Yêu cầu công cụ nâng cấp hình ảnh có thể thay đổi thiết kế của kết quả đầu ra một cách nhẹ nhàng

Ban đầu có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là đối với người dùng mới sử dụng Discord

Giá cả của Midjourney:

Có bản dùng thử miễn phí

Kế hoạch cơ bản: 10 USD/tháng

Kế hoạch tiêu chuẩn: 30 USD/tháng

Gói Pro: 60 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Midjourney:

G2: 4.5/5 (5 đánh giá)

Capterra: Không có sẵn

3. Canva AI

qua Canva

Canva gần đây đã giới thiệu một tính năng mới cho bộ công cụ của họ: trình tạo hình ảnh AI Text to Image. Ứng dụng nghệ thuật AI gốc này cho phép bạn viết một đoạn văn bản, sau đó công cụ trí tuệ nhân tạo của Canva sẽ tạo ra bốn hình ảnh phù hợp nhất với những gì bạn đang tìm kiếm. Đối với các nhà thiết kế, đây là một bổ sung đáng hoan nghênh cho thư viện mẫu và các tính năng đồ họa của họ.

Các tính năng tốt nhất của Canva AI:

Một phần của Canva, rất phù hợp cho người dùng hiện tại

Tạo tác phẩm nghệ thuật phù hợp với tỷ lệ khung hình cụ thể của bạn

Các lựa chọn phong cách hữu ích cho người dùng mới sử dụng trình tạo nghệ thuật AI

Giới hạn của Canva AI:

Công cụ tạo nghệ thuật AI chỉ có sẵn trong hệ sinh thái Canva

Có thể cảm thấy quá "cơ bản" đối với một số công cụ tạo nghệ thuật AI do tính chất thân thiện với người dùng

Giá cả của Canva AI:

Bạn có thể truy cập ứng dụng Chuyển văn bản thành hình ảnh của Canva trong bất kỳ gói nào của Canva.

Miễn phí

Pro: $12.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Canva AI:

Mặc dù không có xếp hạng riêng cho sản phẩm AI của Canva, nhưng có xếp hạng cho Canva.

G2: 4.7/5 (4.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (11.000+ đánh giá)

4. DALL-E 2

DALL-E 2 là trình tạo hình ảnh AI và mô hình từ nhà tạo công cụ nổi tiếng OpenAI. Công cụ tạo nghệ thuật này giúp người dùng tạo ra những hình ảnh thực tế dựa trên các văn bản được gợi ý.

Một tính năng thú vị của DALL-E 2 là khả năng mở rộng hình ảnh ra ngoài khung vẽ ban đầu, được gọi là Outpainting. Đây là một cách thú vị để tạo ra những phong cảnh tuyệt đẹp hoặc hình ảnh rộng hơn cho hình ảnh trên mạng xã hội hoặc bài đăng trên blog. Chọn từ nhiều hình ảnh tác phẩm nghệ thuật thực tế, tranh sơn dầu hoặc minh họa.

Các tính năng tốt nhất của DALL-E 2:

Tuyệt vời để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật AI siêu thực và kỳ ảo

Giao diện thân thiện với người dùng và giúp tạo hình ảnh một cách đơn giản

Khả năng kết hợp các mô hình nghệ thuật, phong cách và ý tưởng khác nhau để tạo ra những hình ảnh thống nhất và chất lượng cao

Giới hạn của DALL-E 2:

Một số kết quả đầu ra tạo ra hình ảnh mờ hoặc bị vỡ pixel

Thời gian xử lý lâu cho các tác phẩm nghệ thuật AI phức tạp

Giá cả của DALL-E 2:

DALL-E 2 hoạt động theo mô hình định giá tín dụng. Bạn có thể mua tín dụng theo khối 115 và sử dụng tín dụng này để tạo hình ảnh. Mỗi lời nhắc văn bản sẽ tiêu tốn một tín dụng, nhưng sẽ tạo ra bốn hình ảnh độc đáo dựa trên truy vấn của bạn.

Miễn phí

115 tín dụng: 15 đô la

Đánh giá và nhận xét về DALL-E 2:

G2: 4.2/5 (15 đánh giá)

Capterra: Không có sẵn

5. Jasper Art

qua Jasper

Jasper Art là công cụ tạo nghệ thuật AI của nhóm phát triển công cụ viết AI nổi tiếng Jasper. Công cụ này cho phép bạn sử dụng các gợi ý tạo nghệ thuật AI để tạo ra các hình ảnh với nhiều phong cách và tâm trạng khác nhau để sử dụng cùng với nội dung tiếp thị của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Jasper Art:

Lựa chọn từ các phong cách và chất liệu đa dạng của các tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra

Các chế độ khác nhau phù hợp với khả năng của bạn, từ Cơ bản đến Tự do

Sử dụng cùng với các tính năng giọng nói thương hiệu của Jasper để thiết kế nghệ thuật AI phù hợp với chiến lược quản lý thương hiệu của bạn

Giới hạn của Jasper Art:

Không có bản dùng thử miễn phí hoặc phiên bản miễn phí — người dùng cần có đăng ký Jasper đang hoạt động

Ứng dụng tạo nghệ thuật AI hoạt động tốt cho các hình ảnh sáng tạo, nhưng có ít tùy chọn hơn cho đồ họa chuyên nghiệp hoặc trang trọng hơn

Giá cả của Jasper Art:

Để sử dụng Jasper Art, bạn cần có gói đăng ký Jasper đang hoạt động. Jasper Art được bao gồm miễn phí trong gói đăng ký của bạn.

Người tạo: 49 USD/tháng

Nhóm: 125 USD/tháng

Kinh doanh: Liên hệ Jasper để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Jasper Art:

Giống như Canva, không có đánh giá chuyên sâu nào dành cho công cụ tạo nghệ thuật AI của Jasper. Thay vào đó, đây là tổng quan về đánh giá chung của Jasper:

G2: 4.7/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.500+ đánh giá)

6. Dream by WOMBO

qua Dream

Dream by WOMBO là một ứng dụng tạo nghệ thuật AI trên thiết bị di động cho phép bạn biến từ ngữ và ảnh thành tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra. Ứng dụng này được thiết kế cho những người sáng tạo và nghệ sĩ muốn có những hình ảnh thú vị và nghệ thuật AI. Ngoài ra, với cộng đồng tích hợp sẵn, bạn có thể học cách tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra phù hợp với nhu cầu của mình hoặc nhận các mẹo chung về trình tạo nghệ thuật.

Với công cụ này, các tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra có xu hướng hướng tới phong cách đầy màu sắc và giàu trí tưởng tượng.

Các tính năng tốt nhất của Dream by WOMBO:

Tạo nghệ thuật AI rất dễ dàng trên các thiết bị di động

Chọn phong cách nghệ thuật AI

Cộng đồng người dùng đam mê nghệ thuật AI tích hợp sẵn

Giới hạn của Dream by WOMBO:

Chỉ có sẵn dưới dạng ứng dụng di động cho thiết bị iOS và Android và trên Discord

Phù hợp hơn cho hình ảnh sáng tạo, tương lai và nghệ thuật so với đồ họa chuyên nghiệp

Giá của Dream by WOMBO:

Tải xuống miễn phí: Tùy chọn mua trong ứng dụng, như gói cao cấp và tùy chọn in tác phẩm nghệ thuật AI của bạn.

Đánh giá và nhận xét về Dream by WOMBO:

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có thông tin

7. NightCafe

qua NightCafe

NightCafe là một công cụ tạo nghệ thuật AI được thiết kế dành cho những người sáng tạo. Công cụ này tập trung vào cộng đồng, với một nhóm lớn người dùng thường xuyên và các thử thách nghệ thuật thường xuyên. Một tính năng thú vị của NightCafe là bạn có thể truy cập nhiều thuật toán AI khác nhau, vì vậy bạn có thể thử nghiệm DALL-E 2, Stable Diffusion và các thuật toán khác một cách dễ dàng tại một nơi.

Các tính năng tốt nhất của NightCafe:

Trình tạo nghệ thuật AI cho phép bạn lựa chọn phong cách nghệ thuật của riêng mình (tranh sơn dầu, nghệ thuật pixel, minh họa, v.v.)

Chọn từ phạm vi các thuật toán AI nghệ thuật học máy phổ biến nhất

Các thách thức nghệ thuật AI hàng ngày giúp tăng cường tinh thần cộng đồng

Giới hạn của NightCafe:

Không phải lúc nào cũng dễ dàng truy cập hỗ trợ hoặc dịch vụ khách hàng so với các công cụ tạo nghệ thuật AI khác

Một số người dùng cho biết các bộ lọc có thể quá nhạy cảm khi tạo ra tác phẩm nghệ thuật AI

Giá cả của NightCafe:

Miễn phí: 5 tín dụng/ngày cộng với phần thưởng khi tham gia các sự kiện cộng đồng

AI Mới bắt đầu : 5,99 đô la cho 100 tín dụng/tháng

AI Hobbyist: 9,99 đô la cho 200 tín dụng/tháng

AI Enthusiast: 19,99 đô la cho 500 tín dụng/tháng

AI Artist: 49,99 đô la cho 1400 tín dụng/tháng

Người dùng cũng có thể mua gói tín dụng ngoài gói đăng ký, với giá khởi điểm là 7,99 USD/100 tín dụng.

Đánh giá và nhận xét về NightCafe:

G2: Không có sẵn

Capterra: 4.2/5 (5 đánh giá)

8. AutoDraw

qua AutoDraw

AutoDraw là một trong những thử nghiệm AI sáng tạo hơn của Google. Công cụ nhanh chóng, dễ sử dụng này cho phép bạn biến những nét vẽ nguệch ngoạc của mình thành những hình ảnh ấn tượng hơn. Khi bạn vẽ, công cụ AI dựa trên web sẽ gợi ý các hình dạng và hình ảnh tiềm năng. Sau đó, bạn có thể biến nét vẽ nguệch ngoạc cơ bản của mình thành một trong những hình ảnh này chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Các tính năng tốt nhất của AutoDraw:

Chuyển đổi nhanh chóng một bản phác thảo thành một hình ảnh vẽ đường nét rõ ràng

Ứng dụng web cực kỳ nhanh chóng

Thêm văn bản và màu sắc vào hình ảnh vẽ đường nét của bạn

Giới hạn của AutoDraw:

Thiếu các tính năng cần thiết cho một công cụ công việc chuyên nghiệp

Không phải là công cụ tạo nghệ thuật AI thực sự và chỉ tạo ra các hình dạng và bản vẽ cơ bản

Giá cả của AutoDraw:

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về AutoDraw:

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có thông tin

9. Designs. ai

Designs.ai là một nền tảng được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị và đại lý tạo ra đồ họa tuyệt vời trên quy mô lớn. Nền tảng nghệ thuật do AI tạo ra có các tính năng khác nhau để giúp cuộc sống của nhà tiếp thị trở nên dễ dàng hơn, bao gồm công cụ kết hợp màu sắc AI, công cụ tạo logo và công cụ tạo video.

Các tính năng tốt nhất của Designs.ai:

Nhiều công cụ đồ họa AI trong một nền tảng tạo nghệ thuật AI

Các tính năng chuyển văn bản thành giọng nói và chuyển văn bản thành video mà các trình tạo đồ họa AI khác không có

Công cụ lịch nghỉ lễ trên mạng xã hội tích hợp AI

Hạn chế của Designs.ai:

Không có ứng dụng di động

Với rất nhiều tính năng, trình tạo nghệ thuật có thể khiến một số người dùng cảm thấy choáng ngợp

Giá cả của Designs. ai:

Có bản dùng thử miễn phí

Cơ bản: $29/tháng

Pro: $69/tháng

Enterprise: Liên hệ Designs. ai để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Designs. ai:

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có thông tin

10. CF Spark Art

qua CF Spark

CF Spark Art là một phần của bộ công cụ hỗ trợ AI của Creative Fabrica. Trình tạo nghệ thuật AI này giúp bạn thiết kế hình ảnh sáng tạo với nhiều phong cách và tỷ lệ khung hình khác nhau từ một văn bản gợi ý. Là một phần của hệ sinh thái Creative Fabrica, đây là một công cụ tạo nghệ thuật tuyệt vời cho những người sáng tạo, nghệ sĩ và nhà thiết kế đã sử dụng nền tảng này.

Các tính năng tốt nhất của CF Spark Art:

Phù hợp cho người mới bắt đầu muốn tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra

Công cụ tạo nghệ thuật được tích hợp sẵn trong hệ sinh thái Creative Fabrica

Prompt builder cung cấp một cách thân thiện với người dùng để tạo ra các lời nhắc chi tiết

Giới hạn của CF Spark Art:

Có tín dụng miễn phí, nhưng tốc độ tạo/lập của trình tạo nghệ thuật này khá chậm

Hình ảnh và lời nhắc được chia sẻ tự động và chỉ có thể ẩn nếu bạn nâng cấp

Giá CF Spark Art:

Miễn phí

Spark: $9/tháng

Đánh giá và nhận xét về CF Spark Art:

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có sẵn

Tạo ra nghệ thuật bằng AI: Tương lai cho các nhóm sáng tạo

Mặc dù bạn có thể muốn dành hàng giờ mỗi tuần để thử nghiệm tất cả các trình tạo nghệ thuật AI hiện có, nhưng chúng tôi biết rằng bạn còn có những công việc khác trong danh sách việc cần làm. Sử dụng danh sách các trình tạo nghệ thuật AI tốt nhất này để giúp bạn lập danh sách dự tuyển dựa trên các tính năng cần thiết và sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan hơn với sự trợ giúp của máy học.

Khi bạn đã khám phá ra AI thú vị và hữu ích như thế nào, hãy tìm thêm cách để tích hợp nó vào quy trình làm việc của mình. Với ClickUp AI, bạn có thể tiết kiệm thêm nhiều thời gian cho các công việc liên quan đến năng suất, tiếp thị và sáng tạo.

