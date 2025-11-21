Cách các nhà quản lý nhân sự có thể sử dụng ClickUp SyncUps cho quá trình đồng bộ onboarding

Vấn đề trong tuần đầu tiên là có thật.

Nhân viên mới phải chờ đợi laptop, điện thoại và quyền truy cập ứng dụng trong khi cố gắng làm quen với chính sách và công cụ, quản lý gặp khó khăn trong việc đào tạo họ, và bộ phận nhân sự phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết mọi vấn đề còn dang dở. 🏃🏻💨

Đồng thời, các tổ chức đang đầu tư tới 62% thời gian và nguồn lực vào các nỗ lực onboarding. Điều này chỉ cho thấy rằng việc đổ nguồn lực vào vấn đề không phải là giải pháp.

Bạn cần một hệ thống thống nhất giúp mọi người đồng bộ trang, giữ cho tất cả các hoạt động giao tiếp trong quá trình onboarding được tổ chức một cách khoa học.

Nghe có vẻ khó tin, phải không? Nhưng đó chính là việc ClickUp cần làm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ClickUp SyncUps cho quá trình onboarding. Chúng tôi cũng sẽ xem xét cách ClickUp vượt ra ngoài các cuộc gọi video để kết nối các công việc, tài liệu và nhóm trong một không gian làm việc duy nhất. 🧑‍💻

Tại sao các buổi đồng bộ hóa onboarding lại quan trọng đối với nhân viên mới?

Tuần đầu tiên của nhân viên mới sẽ cài đặt cho mọi hoạt động sau này.

Giữa màn hình, lịch trình và những gương mặt rời rạc, quá trình đồng bộ onboarding là điểm tiếp xúc cơ bản nơi nhân viên mới bắt đầu cảm thấy được hỗ trợ và nắm bắt thông tin.

Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy việc kiểm tra định kỳ có hệ thống và sự hỗ trợ sớm từ quản lý giúp nhân viên mới thích nghi nhanh hơn, nâng cao năng suất, sự hài lòng trong công việc và tỷ lệ giữ chân nhân viên. Nhân viên cảm thấy được "quan tâm và hỗ trợ" trong quá trình onboarding có sự gắn kết lâu dài hơn, với 87% báo cáo có kết nối xã hội mạnh mẽ hơn từ các tương tác ban đầu với nhóm.

Dưới đây là một số lợi ích khóa của việc sử dụng phần mềm đào tạo để thực hiện các buổi kiểm tra định kỳ trong quá trình onboarding:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Thể hiện các quy tắc, giá trị, nghi thức không chính thức và động lực của nhóm trong thời gian thực.

Xác định rõ kỳ vọng: Trình bày mục tiêu vai trò, chỉ số hiệu suất và ưu tiên ban đầu.

Giải quyết các câu hỏi sớm: Phát hiện và giải quyết các thắc mắc hoặc hiểu lầm trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Theo dõi tiến độ của nhóm: Nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực về quá trình thích nghi của nhân viên mới.

Tăng cường kết nối: Khuyến khích việc xây dựng mối quan hệ giữa bộ phận Nhân sự, trưởng nhóm và đồng nghiệp.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu của PubMed cho thấy các chương trình onboarding có cấu trúc giúp cuộc sống của các chuyên gia trẻ mới gia nhập thị trường lao động trở nên dễ dàng hơn. Những người trải qua quá trình onboarding đúng cách thích nghi nhanh hơn và cảm thấy tự tin hơn so với những người phải tự mò mẫm việc cần làm.

Những thách thức phổ biến trong quá trình đồng bộ hóa onboarding

Ngay cả việc đồng bộ hóa có ý tốt cũng có thể gặp phải trở ngại. Dưới đây là một số ví dụ:

Đồng bộ lịch làm việc giữa bộ phận Nhân sự, người quản lý tuyển dụng, người hướng dẫn và nhân viên mới có thể trở thành một thách thức khi phải điều phối giữa nhiều múi giờ khác nhau.

Quá tải thông tin trong các buổi đồng bộ ban đầu (chính sách, công cụ, quy trình làm việc, giới thiệu nhóm) mà không có kế hoạch từng giai đoạn hoặc có cấu trúc có thể gây nhầm lẫn cho nhân viên mới.

Sự thiếu nhất quán giữa bộ phận Nhân sự (HR) và quản lý có thể dẫn đến nhầm lẫn nếu cả hai bên đề cập đến các chủ đề trùng lặp hoặc không nhất quán như kỳ vọng, phản hồi hoặc mục tiêu.

Xử lý các vấn đề công nghệ và hậu cần , chẳng hạn như thiết bị phần cứng bị trì hoãn, kết nối kém hoặc thiếu thông tin đăng nhập, có thể làm gián đoạn quá trình onboarding ngay từ ngày đầu tiên.

Khuyến khích sự tham gia trong các cuộc đồng bộ có thể gặp khó khăn khi nhân viên mới cảm thấy e ngại khi bật camera hoặc đặt câu hỏi.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia ưa chuộng tin nhắn tức thì cho giao tiếp nhóm. Mặc dù nó mang lại trao đổi nhanh chóng và hiệu quả, tin nhắn thường được phân tán trên nhiều kênh, chủ đề tin nhắn hoặc tin nhắn trực tiếp, khiến việc tra cứu thông tin sau này trở nên khó khăn hơn. Với giải pháp tích hợp như ClickUp Chat, các chủ đề trò chuyện của bạn có thể được bản đồ hóa với các dự án và công việc cụ thể, giúp các cuộc hội thoại luôn có ngữ cảnh và dễ dàng truy cập.

ClickUp SyncUps là gì và lợi ích của chúng đối với nhóm nhân sự?

Tạo ra những trải nghiệm onboarding nhân viên có tác động lớn với ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps là tính năng cuộc họp video và âm thanh tích hợp sẵn trong không gian làm việc ClickUp của bạn. Tính năng này được thiết kế để giúp các buổi đồng bộ onboarding diễn ra nhanh chóng hơn, hợp tác hơn và giàu thông tin hơn.

Và đây là giải pháp lý tưởng cho các công ty đang cố gắng rút ngắn thời gian onboarding để nhân viên mới có thể đóng góp sớm hơn.

Với tất cả các đồng bộ nhanh được tập trung trên cùng một nền tảng, ClickUp SyncUps giúp tạo ra trải nghiệm onboarding kết nối hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Dưới đây là cách thức hoạt động:

Tập trung tất cả giao tiếp onboarding: Tổ chức các phiên onboarding trực tiếp ngay trong ClickUp, giữ các tin nhắn, tài liệu và công việc onboarding cùng nhau trong một không gian làm việc.

Tối ưu hóa lịch trình và truy cập: Khởi chạy SyncUps trực tiếp từ các kênh Khởi chạy SyncUps trực tiếp từ các kênh trò chuyện (Chat) hoặc tin nhắn riêng tư (DM) trong ClickUp và liên kết chúng với các sự kiện lịch để dễ dàng lên lịch.

Nâng cao hợp tác thời gian thực: Cho phép nhân viên mới đặt câu hỏi, chia sẻ màn hình và tương tác với bộ phận Nhân sự, quản lý và đồng nghiệp mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Ghi lại và lưu trữ bối cảnh: Ghi âm cuộc gọi và tự động tạo bản ghi chép để các cuộc thảo luận quan trọng, kỳ vọng và các bước không bao giờ bị mất.

Luôn kết nối mọi lúc mọi nơi: Giữ liên lạc với đội ngũ nhân sự và nhân viên mới thông qua hỗ trợ di động và trình phát mini khi công việc từ xa hoặc quản lý nhiệm vụ ClickUp.

Xem cách ClickUp có thể giúp tăng tốc quy trình onboarding của bạn:

🧠 Thú vị: Bộ phận Nhân sự (HR) đã bắt đầu hình thành một cách chính thức từ rất sớm. Công ty National Cash Register (NCR) thường được xem là đơn vị đầu tiên thành lập bộ phận nhân sự chuyên trách vào khoảng năm 1901. Bộ phận này chịu trách nhiệm về an toàn lao động, giải quyết khiếu nại, đào tạo giám sát viên, v.v.

Cách sử dụng ClickUp SyncUps cho quy trình onboarding nhân viên

ClickUp SyncUps biến quá trình onboarding nhân viên thành một trải nghiệm liền mạch và tương tác. Dưới đây là cách chào đón nhân viên mới với SyncUps:

Bước #1: Khởi chạy các phiên đồng bộ hóa onboarding nhanh hơn

Bắt đầu bằng cách lên lịch cho phiên onboarding ngay tại nơi công việc của bạn diễn ra.

Để bắt đầu SyncUps ngay lập tức từ bất kỳ kênh trò chuyện nào:

Mở kênh trò chuyện mong muốn và nhấp vào biểu tượng SyncUps ở góc trên bên phải.

2. Một tin nhắn sẽ tự động xuất hiện trong kênh để những người khác có thể tham gia.

Nhấp vào biểu tượng cuộc gọi để bắt đầu ClickUp SyncUps

Để bắt đầu sử dụng SyncUps cho các trò chuyện onboarding một đối một:

Mở công việc onboarding liên quan đến một kênh hoặc tin nhắn trực tiếp với thành viên trong nhóm của bạn.

2. Nhấp vào biểu tượng SyncUps

3. Một tin nhắn kênh sẽ thông báo cho nhóm/cá nhân bằng âm thanh chuông để tham gia ngay lập tức.

Kết nối trực tiếp với nhân viên mới thông qua chủ đề trò chuyện ClickUp Chat

🚀 Lợi thế của ClickUp: Giữ mọi cuộc hội thoại onboarding kết nối trong ClickUp Trò chuyện. Cài đặt một kênh như #new-hires-october để tập trung tất cả các cuộc hội thoại giữa bộ phận nhân sự, quản lý và nhân viên mới tại một nơi duy nhất Tại đây, các cuộc hội thoại không kết thúc bằng những lời hứa mơ hồ như “Tôi sẽ theo dõi”, vì bạn có thể chuyển đổi tin nhắn thành công việc, mời mọi người tham gia SyncUps và giao các bước hành động. Ngoài ra, với truy cập trò chuyện trên di động, nhóm HR và nhân viên mới có thể duy trì sự đồng bộ, ngay cả khi di chuyển.

Bước #2: Mời nhân viên mới và các thành viên của nhóm Nhân sự

Sau khi SyncUps của bạn đã hoạt động, mời các thành viên tham gia chỉ với vài cú nhấp chuột:

1. Sử dụng nút Mời người trong chế độ xem mini hoặc toàn màn hình để thêm người tham gia.

2. Tìm kiếm và chọn thành viên (hoặc nhân viên mới) để mời. Họ sẽ nhận được một cửa sổ pop-up với biểu tượng chuông và có thể tham gia hoặc từ chối.

3. Bạn cũng có thể sao chép liên kết cuộc gọi (qua menu ‘…’) và dán vào lời mời lịch hoặc chuỗi trò chuyện.

Thông báo cho người được mời bằng thông báo pop-up để tham gia ngay lập tức

Sau khi đã mời nhân viên mới và nhóm nhân sự tham gia vào một SyncUp, bước tiếp theo là đảm bảo họ đã sẵn sàng trước ngày làm việc đầu tiên.

Tải miễn phí mẫu Cung cấp trải nghiệm onboarding nhất quán cho nhân viên mới với mẫu onboarding cho nhân viên mới của ClickUp.

Mẫu Onboarding Nhân Viên Mới của ClickUp giúp bạn tổ chức từng bước mà thành viên mới cần hoàn thành trong vài tuần đầu tiên. Mẫu này được thiết kế cho các nhóm nhân sự muốn có một hệ thống rõ ràng, hợp tác để quản lý các công việc onboarding xuyên suốt các bộ phận.

Mẫu HR miễn phí này mang lại sự linh hoạt trong việc theo dõi tiến độ onboarding. Ví dụ, Danh sách Kiểm tra Nhân viên Mới liệt kê tất cả các công việc được phân loại theo các giai đoạn onboarding như Trước Ngày 1, Ngày 1, Tuần 1 và Tuần 2, bao gồm các nội dung cơ bản như hoàn thành thủ tục giấy tờ, cài đặt thiết bị, đào tạo theo vai trò công việc và giới thiệu về bộ phận HR.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy cách một công ty chào đón nhân viên mới - không chỉ thông qua tài liệu công ty, mà còn qua sự thân thiện của quản lý và đồng nghiệp - có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe tinh thần và giảm ý định nghỉ việc.

Bước #3: Chia sẻ màn hình để hướng dẫn nhân viên mới

Chia sẻ màn hình là lựa chọn lý tưởng cho các buổi demo, dù bạn đang hướng dẫn về chính sách nhân sự, giải thích cách đăng ký nghỉ phép hay giới thiệu không gian làm việc ClickUp của công ty.

Để chia sẻ màn hình trong quá trình SyncUps, hãy nhấp vào biểu tượng màn hình ở cuối cuộc gọi và chọn chia sẻ tab, cửa sổ hoặc toàn bộ màn hình.

Bật âm thanh nếu chia sẻ tab trình duyệt trong ClickUp SyncUps

⚡️ Kho mẫu: Giúp nhân viên mới cảm thấy được hỗ trợ ngay từ ngày đầu tiên với Mẫu Onboarding Nhân Viên ClickUp. Bạn có thể dễ dàng tổ chức các công việc, lên lịch đào tạo và đánh dấu hoàn thành từng bước một.

Bước #4: Ghi chú tự động với bản ghi chép và tóm tắt

Giữ cho các cuộc hội thoại onboarding của nhân viên chính xác và dễ truy cập với tính năng ghi âm của SyncUp. Tính năng này loại bỏ việc ghi chú thủ công và đảm bảo các cuộc hội thoại onboarding được ghi lại, có thể tìm kiếm và chia sẻ.

Dưới đây là cách tạo bản ghi chép và tóm tắt:

Bắt đầu hoặc tham gia SyncUps từ Trò chuyện hoặc một công việc.

2. Nhấp vào biểu tượng ghi âm để bắt đầu ghi lại phiên làm việc.

Ghi lại mọi chi tiết onboarding trong mỗi phiên ClickUp SyncUps

3. Biểu tượng ghi âm sẽ hiển thị khi cuộc họp đang diễn ra, thông báo cho các thành viên biết rằng phiên đang được ghi lại.

4. Sau cuộc họp, truy cập tab SyncUps trong Clips Hub để xem lại phiên họp đã ghi lại.

5. Trong thanh bên phải, chọn Transcript để xem bản ghi có dấu thời gian của tất cả nội dung đã thảo luận trong chế độ xem.

6. Nhấp vào Tóm tắt để tạo ngay một bản tóm tắt do AI hỗ trợ, nhấn mạnh các điểm khóa, mục cần thực hiện và các bước tiếp theo.

Chế độ xem lại các buổi ClickUp SyncUps cho quá trình onboarding trong Clips Hub

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn đã bao giờ bỏ lỡ một cập nhật quan trọng bị ẩn trong các tin nhắn onboarding chưa? ClickUp Brain sẽ hỗ trợ bạn. Các tóm tắt AI sẽ trích xuất các điểm khóa từ tài liệu onboarding hoặc SyncUps, trong khi danh sách kiểm tra và mục nhiệm vụ tự động tạo ra giúp nhân viên mới duy trì sự tổ chức. Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản nếu một nhân viên marketing mới hỏi trong nền tảng trò chuyện: “Tôi có thể tìm hướng dẫn thương hiệu của chúng ta ở đâu?” ClickUp Brain có thể ngay lập tức hiển thị tài liệu phù hợp, tóm tắt các điểm chính và thậm chí tạo công việc theo dõi như “Xem lại hướng dẫn thương hiệu trước khi tham gia đào tạo thiết kế.” Tạo báo cáo tiến độ, hướng dẫn onboarding hoặc tóm tắt cuộc họp ngay lập tức với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp để cung cấp cho nhân viên mới hoặc thành viên của nhóm được thăng chức một lộ trình rõ ràng để thành công. Đặt mục tiêu và cột mốc cho từng giai đoạn (30, 60 và 90 ngày) đồng thời ghi chép tiến độ và các mục cần thực hiện từ ngày đầu tiên.

Bước #5: Kết nối công việc với SyncUps ngay lập tức

Xem chính xác số lượng công việc được liên kết với SyncUps của bạn trong ClickUp

Kết nối các công việc với SyncUps onboarding mà không cần rời khỏi trò chuyện. Đây là cách thực hiện:

Trong một kênh hoặc tin nhắn trực tiếp SyncUps, di chuột qua tin nhắn SyncUps đang hoạt động trong Trò chuyện và nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm … .

2. Nhấp vào Thêm mối quan hệ và lựa chọn một công việc.

3. Để chế độ xem, cập nhật hoặc quản lý các công việc kết nối mà không cần rời khỏi trò chuyện, hãy nhấp vào số hiển thị trên tin nhắn SyncUps trong kênh hoặc tin nhắn trực tiếp của bạn.

Các nhiệm vụ ClickUp được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn và hoàn toàn tương thích với các công cụ quản lý dự án và quy trình nhân sự.

Thêm chi tiết như ngày đáo hạn, ghi chú và người được giao để mọi người biết bước tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm. Sử dụng trạng thái tùy chỉnh của ClickUp , chẳng hạn như Chưa bắt đầu, Đang tiến hành và Hoàn thành, để theo dõi tiến độ onboarding mà không cần gửi tin nhắn theo dõi liên tục.

Khi các cuộc thảo luận SyncUps của bạn đã có các nhiệm vụ ClickUp liên kết, bạn có thể nâng cao bước onboarding bằng cách sử dụng mẫu danh sách kiểm tra onboarding ClickUp.

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo mỗi nhân viên mới nhận được trải nghiệm onboarding có cấu trúc với mẫu danh sách kiểm tra onboarding ClickUp.

Mẫu này cung cấp danh sách kiểm tra chi tiết cho từng vai trò, bao quát tất cả các công việc quan trọng, từ thủ tục giấy tờ và thiết lập hệ thống CNTT đến đào tạo kiến thức sản phẩm và giới thiệu nhóm. Ngoài ra, nó cho phép bạn:

Theo dõi từng công việc onboarding với các trạng thái như Chưa bắt đầu , Đang tiến độ , Hoàn thành hoặc Cần phản hồi .

Lưu trữ các thông tin quan trọng như Tiêu đề , Phòng ban , Email công việc , Ngày bắt đầu chính thức và nhiều thông tin khác.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch để quản lý dòng thời gian hiệu quả.

Làm thế nào để quản lý nhân sự đang theo dõi tiến độ onboarding nhân viên mới trong ClickUp?

Các nhà quản lý nhân sự cần có hiển thị về mọi thứ từ việc nộp tài liệu/gửi và thiết lập hệ thống CNTT cho đến việc hoàn thành đào tạo và kiểm tra tuần đầu tiên.

Nền tảng Quản lý Nhân sự ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Với các công cụ quản lý dự án của ClickUp, các nhà quản lý nhân sự có thể phối hợp các dự án liên nhóm, quản lý các chương trình đào tạo liên tục và đang theo dõi hiệu suất của nhân viên, đồng thời duy trì sự tập trung của các công việc, giao tiếp và thông tin.

Nhận thông tin thời gian thực về tiến độ onboarding

Để có chế độ xem từ trên cao về tiến độ onboarding đang diễn ra trong tổ chức của bạn, hãy sử dụng ClickUp Bảng điều khiển. Chúng cung cấp chế độ xem thời gian thực về tiến độ onboarding, loại bỏ nhu cầu phải nhắn tin riêng cho từng nhân viên mới.

Nhận thông tin thời gian thực về tiến độ tuyển dụng và onboarding với ClickUp bảng điều khiển

Bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển của mình với các thẻ khác nhau như Danh sách tác vụ, Biểu đồ tròn, Biểu đồ thanh hoặc Thẻ tính toán để theo dõi các chỉ số KPI nhân sự. Ví dụ, bạn có thể thêm một biểu đồ tròn để xem số lượng tác vụ onboarding đã hoàn thành so với đang thực hiện, hoặc một biểu đồ thanh để theo dõi tiến độ theo bộ phận hoặc quản lý.

Nếu bạn muốn có lợi thế thông minh hơn, hãy thêm ClickUp AI Cards vào bảng điều khiển của bạn:

Thẻ Cập nhật Dự án AI để nhận cập nhật trạng thái tổng quan, liệt kê các công việc đã hoàn thành, các mục đang thực hiện và các công việc trễ hạn.

Thẻ Tóm tắt Điều hành AI để có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của các bộ phận, nhấn mạnh các rủi ro hoặc trở ngại.

AI Brain Card để viết một lời nhắc tùy chỉnh (ví dụ: ‘Hiển thị các khách hàng tiềm năng có hơn 3 ngày không có tương tác và mức độ tương tác thấp’) và nhận tóm tắt cùng với các đề xuất bước tiếp theo.

Bạn đang theo dõi quy trình onboarding của mình bằng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp

Xem video này để tìm hiểu thêm về các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI):

Loại bỏ các bước theo dõi thủ công.

Bạn cũng có thể cài đặt ClickUp Recurring Tasks để kích hoạt các cuộc kiểm tra định kỳ (ví dụ: đồng bộ hàng tuần, đánh giá sau 90 ngày).

ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh tần suất lặp lại (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 'số ngày sau khi hoàn thành', v.v.) và chọn liệu sẽ tạo công việc mới hay mở lại công việc hiện có. Điều này đảm bảo các hoạt động theo dõi định kỳ không bị bỏ sót khi quá trình onboarding kéo dài sang quý đầu tiên (và quý thứ hai).

Loại bỏ các công việc theo dõi thủ công và giấy tờ với ClickUp Recurring Tasks

📖 Xem thêm: Cách nhóm onboarding của chúng tôi sử dụng ClickUp

Ví dụ về các trường hợp sử dụng cho nhóm nhân sự

Dưới đây là cách các nhóm nhân sự có thể tận dụng ClickUp không chỉ để theo dõi nhân viên mới đang theo dõi.

Đào tạo và phát triển nhân viên

Đang theo dõi tiến độ học tập và quản lý tài nguyên đào tạo trở nên dễ dàng khi mọi thứ được tập trung tại một nơi. Với ClickUp Docs, các nhóm nhân sự có thể tập trung các tài liệu onboarding, cập nhật chính sách và nội dung phát triển kỹ năng trong một định dạng có cấu trúc, dễ dàng truy cập.

Bạn có thể chèn văn bản định dạng, nhúng video hoặc đính kèm tệp đính kèm liên kết đến chứng chỉ đào tạo, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và bộ phận Nhân sự có thể cập nhật nội dung một cách thuận tiện.

Tạo và tổ chức các câu hỏi thường gặp (FAQ), hướng dẫn onboarding và chính sách nhân sự trong ClickUp Tài liệu

🤩 Bonus: Bạn đã bao giờ mong muốn có một trợ lý thông minh có thể tìm kiếm, soạn thảo và tổ chức tài liệu nhân sự cho bạn chưa? Giờ đây, ước mơ của bạn đã thành hiện thực! ClickUp Brain MAX giúp bạn tìm kiếm các chính sách, hướng dẫn onboarding hoặc tài liệu đào tạo trên ClickUp và các ứng dụng kết nối như Google Drive hoặc SharePoint, tất cả chỉ từ một thanh tìm kiếm. Cần ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật chính sách? Chỉ cần nói to bằng giọng nói thông qua ClickUp Talk to Text, và Brain MAX sẽ chuyển đổi thành văn bản và chỉnh sửa cho bạn. Tối ưu hóa tài liệu nhân sự, hướng dẫn đào tạo và danh sách kiểm tra onboarding ngay lập tức với ClickUp Brain MAX

Quản lý hiệu suất

Đánh giá hiệu suất, mục tiêu đang theo dõi và thu thập phản hồi không cần phải sử dụng các công cụ riêng biệt. Với ClickUp Views, các nhóm có thể trực quan hóa chu kỳ đánh giá, lọc mục tiêu hiệu suất hoặc nhóm nhân viên theo tiến độ và bộ phận, tất cả trong một không gian làm việc duy nhất.

Theo dõi mọi đánh giá hiệu suất và mục tiêu của nhân viên với chế độ xem danh sách ClickUp

Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể thêm ClickUp Xem dạng danh sách cho việc nộp báo cáo hiệu suất, ClickUp Bảng View cho các giai đoạn đánh giá và ClickUp Calendar View để lập kế hoạch cho các chu kỳ đánh giá hàng tháng.

Điều này giúp quản lý và bộ phận nhân sự có khả năng hiển thị ngay lập tức về những nhân viên cần phản hồi, những người đang trong quá trình đánh giá và những mục tiêu vẫn đang ở trong tiến độ.

🧠 Thú vị: Vào giữa thế kỷ 20, tên gọi "phòng nhân sự" rất phổ biến. Nhưng vào năm 1948, Hiệp hội Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (sau này trở thành SHRM) được thành lập. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi trong việc công nhận HR là một nghề nghiệp, không chỉ là công việc hành chính.

Tuyển dụng và tuyển chọn

Các luồng tuyển dụng cũng có thể luồng một cách trơn tru trong ClickUp.

Sử dụng Quản lý Dự án qua Email trong ClickUp để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng

ClickUp Email Quản lý dự án cho phép nhà tuyển dụng giao tiếp với ứng viên trực tiếp trên nền tảng, gửi cập nhật, lên lịch phỏng vấn hoặc theo dõi tài liệu mà không cần chuyển sang hộp thư đến ngoài.

Ngoài ra, tính năng Tự động hóa trong ClickUp giúp đơn giản hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Nhà tuyển dụng có thể thiết lập các điều kiện kích hoạt để gửi email tự động khi ứng viên chuyển sang giai đoạn mới, nộp biểu mẫu hoặc hoàn thành công việc.

Kích hoạt gửi lời mời phỏng vấn và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn với ClickUp Tự động hóa

Ví dụ, khi trạng thái của ứng viên thay đổi thành Phỏng vấn đã được lên lịch, ClickUp có thể tự động gửi email xác nhận với chi tiết phỏng vấn và CC cho người quản lý tuyển dụng. Mỗi email sẽ xuất hiện trong công việc của ứng viên, giúp toàn bộ nhóm tuyển dụng luôn đồng bộ với mọi tương tác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tránh tình trạng bí ý tưởng với ClickUp Brain. Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng tạo nội dung email, viết tiêu đề chính xác và tổ chức ý tưởng mà không cần bắt đầu từ đầu.

Soạn thảo email thu hút ứng viên, theo dõi hoặc tin nhắn chiến dịch với ClickUp Brain

Sự tham gia của nhân viên và các cuộc khảo sát

Thu thập phản hồi và đo lường mức độ tương tác trở nên dễ dàng với ClickUp Form.

Các nhóm nhân sự có thể tạo các biểu mẫu tùy chỉnh để thu thập phản hồi khảo sát, phản hồi từ đồng nghiệp hoặc ý kiến về các sáng kiến tăng cường sự tham gia, tất cả đều được tích hợp trực tiếp vào các nhiệm vụ có cấu trúc trong ClickUp.

Sử dụng ClickUp Form để tiêu chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và đảm bảo rằng mọi nhân viên mới hoặc yêu cầu đều bắt đầu từ cùng một trang

Đây là chia sẻ của Sam Morgan, Giám đốc Vận hành Web tại The Nine, về ClickUp:

ClickUp thực sự là một bước đột phá cho nhóm của chúng tôi, sự hỗ trợ mà họ cung cấp trong quá trình onboarding thật tuyệt vời! Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc, cung cấp dữ liệu để phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn và duy trì dòng thời gian dự án đồng thời giữ khách hàng luôn cập nhật.

ClickUp thực sự là một bước đột phá cho nhóm của chúng tôi, hỗ trợ mà họ cung cấp trong quá trình onboarding thật tuyệt vời! Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc, cung cấp dữ liệu để phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn và duy trì dòng thời gian dự án đồng thời giữ khách hàng luôn cập nhật.

🧠 Thú vị: Robert Owen là một trong những nhà tư tưởng tiên phong về cải thiện điều kiện công việc cho công nhân vào thế kỷ 19. Ông đã xây dựng nhà ở tốt cho công nhân, phản đối lao động trẻ em và thúc đẩy điều kiện công việc tốt hơn. Triết lý của ông đã ảnh hưởng đến lĩnh vực nhân sự (HR) sau này.

📖 Xem thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm phần mềm HR tốt nhất cho các nhóm nhân sự.

Chào mừng đến với SyncUps trong ClickUp

Quy trình onboarding suôn sẻ là khóa giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi và cảm thấy được hỗ trợ ngay từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, các công việc, đào tạo và theo dõi dễ dàng bị phân tán qua email, trò chuyện và bảng tính.

Sử dụng công cụ như ClickUp giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng trong một nền tảng duy nhất.

Với ClickUp SyncUps, các nhóm nhân sự có thể lên lịch các buổi onboarding, đang theo dõi tiến độ thông qua các công việc và danh sách kiểm tra, ghi chép và chia sẻ ghi chú cuộc họp, cũng như kết nối các nhiệm vụ hành động trực tiếp với quy trình làm việc.

Điều này giúp quá trình onboarding hiệu quả hơn, giảm bớt sự nhầm lẫn và giúp nhân viên mới đóng góp nhanh hơn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Có, nhân viên mới có thể tham gia SyncUps mà không cần tài khoản ClickUp đầy đủ. Họ có thể tham gia với tư cách khách trong các kênh hoặc tin nhắn trực tiếp nơi SyncUps được khởi tạo.

ClickUp SyncUps hỗ trợ hợp tác thời gian thực trong quá trình onboarding bằng cách cho phép bộ phận Nhân sự và quản lý thực hiện các cuộc kiểm tra trực tiếp, chia sẻ màn hình và giải đáp câu hỏi ngay lập tức, tất cả đều diễn ra trên nền tảng ClickUp.

ClickUp SyncUps xóa bỏ khoảng cách địa lý bằng cách cho phép tương tác trực tiếp, giúp quá trình onboarding từ xa trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn. Nó hỗ trợ chia sẻ màn hình, liên kết công việc và phản hồi tức thì, đảm bảo nhân viên mới cảm thấy kết nối và được hỗ trợ.

Không, ClickUp SyncUps không được ghi lại tự động. Người chủ trì phải bắt đầu ghi lại bằng cách nhấp vào biểu tượng ghi âm trong cuộc họp.

Đúng vậy, bộ phận Nhân sự có thể sử dụng các bản tóm tắt do AI tạo ra từ các phiên ClickUp SyncUps để cập nhật tài liệu onboarding, đảm bảo rằng tất cả các cuộc thảo luận và quyết định đều được phản ánh chính xác trong tài liệu chính thức.

Đúng vậy, ClickUp SyncUps cho quá trình onboarding được thiết kế với tính bảo mật cao. Nó cung cấp các tính năng như giao tiếp được mã hóa và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo rằng các cuộc thảo luận liên quan đến nhân sự luôn được bảo mật và an toàn.