Cách chọn trợ lý viết AI cho việc tạo/lập nội dung

Hầu hết các nhóm nội dung đều tiêu tốn ngân sách viết AI vào các công cụ mà họ bỏ rơi trong vòng ba tháng.

Hãy hỏi chúng tôi, và chúng tôi sẽ nói rằng chi tiết nhỏ mới là điều quan trọng.

Một nhà sáng lập startup không cần cùng một thiết lập trợ lý viết AI như một nhóm marketing 50 người. Một nhà viết quảng cáo tự do có những ưu tiên khác với một agency quản lý 12 khách hàng. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chọn công cụ AI giống như cách họ chọn phim trên Netflix—dựa trên những gì mọi người khác đang bàn tán.

Hướng dẫn này sẽ phân tích cách chọn trợ lý viết AI dựa trên khối lượng công việc, kích thước nhóm và mục tiêu nội dung của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các mô hình định giá phù hợp cho các tình huống khác nhau và giới thiệu các lựa chọn hàng đầu (như ClickUp!). 🤩

Trợ lý viết AI là gì?

Các trợ lý viết AI là công cụ thông minh giúp bạn viết tốt hơn và nhanh hơn. Chúng có thể kiểm tra ngữ pháp, đề xuất lựa chọn từ vựng, hỗ trợ brainstorm ý tưởng và thậm chí viết cả câu hoặc đoạn văn dựa trên những gì bạn cung cấp.

Các công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu ý tưởng bạn muốn truyền đạt và đưa ra các gợi ý hữu ích để cải thiện bài viết của bạn. Chúng hoạt động với mọi loại nội dung, dù bạn đang viết email công việc, bài đăng blog hay cập nhật trên mạng xã hội.

Hầu hết các trợ lý viết AI sẽ học hỏi từ phong cách viết của bạn theo thời gian, đưa ra những gợi ý hữu ích hơn khi bạn sử dụng chúng nhiều hơn.

🔍 Bạn có biết? Một thí nghiệm với hơn 5.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng cho thấy khi nhân viên có quyền truy cập vào trợ lý viết AI, năng suất của họ tăng trung bình khoảng 14%. Điều thú vị là những cải thiện đáng kể nhất đến từ những nhân viên ít kinh nghiệm nhất, vì AI giúp họ viết chuyên nghiệp và tự tin hơn.

Tại sao việc chọn đúng trợ lý viết AI lại quan trọng?

Lựa chọn công cụ viết AI của bạn có ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình tạo/lập nội dung và kết quả viết của bạn. Dưới đây là những yếu tố bạn cần xem xét:

các công cụ khác nhau làm những việc cần làm khác nhau: *Một số công cụ giỏi trong việc kiểm tra ngữ pháp, trong khi những công cụ khác lại xuất sắc trong việc tạo nội dung từ đầu

Giá cả có sự chênh lệch lớn: Bạn không muốn trả quá nhiều cho các tính năng không sử dụng hoặc bị mắc kẹt với công cụ giá rẻ không đáp ứng nhu cầu của bạn

Tích hợp là yếu tố quan trọng: Phần mềm trợ lý viết tốt nhất là phần mềm hoạt động mượt mà với các ứng dụng và nền tảng mà bạn đã sử dụng Phần mềm trợ lý viết tốt nhất là phần mềm hoạt động mượt mà với các ứng dụng và nền tảng mà bạn đã sử dụng

Mức độ chính xác khác nhau: Một số công cụ AI cung cấp đề xuất tốt hơn và ít sai sót hơn so với các công cụ khác

🧠 Thú vị: Ý tưởng về việc máy móc hỗ trợ viết văn bản đã xuất hiện từ những năm 1950. Một trong những bước đột phá đầu tiên là thí nghiệm Georgetown-IBM vào năm 1954, trong đó một máy tính IBM đã dịch 60 câu tiếng Nga sang tiếng Anh.

Các yếu tố khóa cần xem xét khi chọn trợ lý viết AI

Trước khi commit với bất kỳ công cụ tạo/lập nội dung AI nào, hãy đánh giá các yếu tố sau:

Chất lượng đầu ra và tính linh hoạt về giọng điệu: Kiểm tra cách công cụ xử lý quy trình viết của bạn và liệu nó có thể chuyển đổi giữa việc viết email casual và đề xuất chính thức mà không nghe có vẻ máy móc

Tính năng hợp tác thời gian thực: Kiểm tra xem đồng nghiệp có thể để lại bình luận, đề xuất chỉnh sửa và đang theo dõi thay đổi mà không gây ra rắc rối về quản lý phiên bản hay không

Tùy chọn đào tạo tùy chỉnh: Tìm kiếm các công cụ có khả năng học hỏi từ các mẫu viết trước đây của bạn để phù hợp với giọng điệu của công ty và thuật ngữ chuyên ngành của ngành

Tùy chọn xuất và sao lưu: Đảm bảo bạn có thể dễ dàng chuyển nội dung sang Đảm bảo bạn có thể dễ dàng chuyển nội dung sang phần mềm quản lý tài liệu , WordPress hoặc các nền tảng CMS khác mà không làm mất định dạng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đánh giá cách công cụ AI viết xử lý ngữ cảnh trong nội dung dài. Nó có thể duy trì thông điệp và phong cách nhất quán trong một bài viết 3.000 từ hoặc nhiều bài viết liên kết không? Điều này rất quan trọng đối với các chiến dịch hoặc hướng dẫn nơi tính liên tục là yếu tố then chốt.

Bạn nên trả bao nhiêu cho một trợ lý viết AI?

Ngân sách của bạn nên phù hợp với lượng nội dung bạn tạo ra và chi phí mà việc viết kém chất lượng gây ra cho kinh doanh của bạn.

Bắt đầu từ đây để thử nghiệm các mô hình AI khác nhau và tìm ra phong cách viết phù hợp với thương hiệu của bạn. Các phiên bản miễn phí thường cho phép 2.000-10.000 từ mỗi tháng, đủ để xử lý các bài đăng trên mạng xã hội, bản nháp email và thử nghiệm nội dung cơ bản mà không cần cam kết tài chính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân tích dấu vết chỉnh sửa của công cụ cải thiện viết AI. Một số công cụ cho phép bạn đang theo dõi dễ dàng những đề xuất nào đến từ AI và những đề xuất nào đến từ con người. Sự minh bạch này giúp các nhóm tinh chỉnh nội dung mà không mất kiểm soát.

$10-20 mỗi tháng

Trả trong phạm vi này khi bạn cần tạo/lập nội dung hàng ngày một cách đều đặn.

Bạn sẽ được cung cấp số từ không giới hạn, các mô hình AI hiểu rõ ngữ cảnh hơn và đào tạo giọng điệu thương hiệu cơ bản. Công việc này phù hợp cho các nhà tiếp thị độc lập tạo 2-3 bài viết blog mỗi tuần hoặc các nhóm nhỏ quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội.

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quy trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

$30-50 mỗi tháng

Đầu tư số tiền này khi việc tạo nội dung trực tiếp thúc đẩy doanh thu của bạn. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng hợp tác nhóm, tạo nội dung hàng loạt cho các chiến dịch ra mắt, công cụ chỉnh sửa nâng cao và tích hợp với hệ thống tiếp thị hiện có của bạn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các agency hoặc đội ngũ tiếp thị đang phát triển.

$100+ mỗi tháng

Chỉ nên chi tiêu số tiền này khi bạn đang quản lý quy trình sản xuất nội dung quy mô lớn hoặc cần các giải pháp nhãn trắng cho khách hàng. Chi phí bổ sung này sẽ mang lại cho bạn đào tạo AI tùy chỉnh, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên và các tính năng quản lý đội ngũ nâng cao.

Các công cụ trợ lý viết AI phổ biến trên thị trường

Hãy cùng khám phá một số công cụ viết nội dung AI phổ biến nhất hiện nay để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho viết AI và quy trình tạo/lập nội dung toàn diện)

Tạo nội dung chiến dịch ngay tại nơi hợp tác diễn ra với ClickUp Brain trong Trò chuyện

Khi các chiến dịch chồng chất và thời hạn nộp bài trở nên quá gấp gáp, bạn không muốn phải đối phó với sự phân tán của AI trên hàng chục ứng dụng. ClickUp giúp bạn tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất, cho phép bạn brainstorm, soạn thảo và hoàn thiện nội dung mà không bị gián đoạn.

Viết theo luồng công việc của bạn

ClickUp Brain là công việc ở bất kỳ nơi nào nhóm của bạn giao tiếp và lập kế hoạch. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo nội dung trong khi thảo luận về các chiến dịch, xem xét bản tóm tắt hoặc brainstorming ý tưởng.

Giả sử giám đốc của bạn gửi một tin nhắn trong ClickUp Chat yêu cầu ý tưởng cho caption Instagram cho một sản phẩm mới ra mắt. Bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain ngay trong cuộc hội thoại và nhận được nhiều tùy chọn caption sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài giây.

📌 Thử gợi ý này: Viết năm caption Instagram cho chiến dịch ra mắt sản phẩm SaaS tài chính. Mỗi caption không quá 15 từ, sử dụng giọng điệu vui nhộn và bao gồm một lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng.

Soạn thảo và chỉnh sửa không lỗi trong một nơi duy nhất

Lập bản đồ chiến lược nội dung của bạn bằng ClickUp Brain trong Docs để hợp tác thời gian thực

ClickUp Docs cung cấp cho bạn một không gian hợp tác để phát triển blog, tài liệu trắng hoặc trang đích, kết hợp với sức mạnh của các công cụ viết của ClickUp Brain.

Nhóm của bạn có thể làm việc cùng nhau theo thời gian thực, để lại bình luận và chỉnh sửa nội dung trong cùng một tài liệu. Mọi thay đổi đều đang được theo dõi qua lịch sử phiên bản, giúp bạn xem các bản nháp trước đó, so sánh các chỉnh sửa hoặc khôi phục nội dung bất cứ khi nào cần thiết.

Trợ lý viết AI mang lại sự linh hoạt ở mọi giai đoạn của quá trình tạo/lập nội dung. Bạn có thể:

Phát triển bản nháp ngắn thành bài viết blog hoàn chỉnh

Đơn giản hóa các phần phức tạp để tiếp cận đối tượng rộng hơn

Tóm tắt các báo cáo nghiên cứu dài thành một bản tóm tắt nhanh chóng

Dịch các tài sản chiến dịch cho các thị trường toàn cầu

Tạo các mục hành động trực tiếp từ kế hoạch nội dung

📌 Thử gợi ý này: Viết trang đích cho webinar dành cho các nhà quản lý marketing muốn tìm hiểu vai trò của công cụ AI trong marketing. Giữ nội dung dưới 200 từ, nhấn mạnh lợi ích mà họ sẽ nhận được khi tham gia, và sử dụng giọng điệu thân thiện, gần gũi.

Truy cập nhiều mô hình AI trong một nền tảng duy nhất

ClickUp Brain MAX mang đến một lớp tính năng mới với trợ lý AI chuyên dụng trên desktop. Bạn có thể sử dụng ChatGPT, Gemini và Claude cùng lúc, giúp việc nghiên cứu và viết lách luôn gắn liền với các dự án của bạn.

Chọn từ nhiều mô hình AI trong ClickUp Brain MAX

Đối tượng, nếu bạn đang nghiên cứu xu hướng SEO, hãy đặt cùng một câu hỏi cho ClickUp Brain MAX trên các mô hình khác nhau và trích xuất những điểm nổi bật trực tiếp vào tài liệu, giúp bạn xây dựng chiến lược nhanh hơn và với thông tin đầu vào tốt hơn.

📌 Thử gợi ý này: Tóm tắt năm xu hướng SEO hàng đầu cho B2B SaaS. Đối với mỗi xu hướng, cung cấp một số liệu hỗ trợ và đề xuất hai ý tưởng nội dung thực tiễn cho các nhóm marketing.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Lưu trữ các mẫu câu lệnh để sử dụng lại: Lưu trữ các mẫu câu lệnh yêu thích của bạn trong ClickUp Brain để có thể nhanh chóng sử dụng lại cho phần giới thiệu bài viết, chú thích trên mạng xã hội hoặc mô tả meta

Tùy chỉnh đầu ra AI của bạn: Thêm tên, thuật ngữ sản phẩm và từ vựng ngành vào từ điển Brain MAX của bạn để tạo ra nội dung chính xác phản ánh giọng điệu thương hiệu của bạn

tự động hóa quy trình viết: *Sử dụng ClickUp Automations để chuyển các bản nháp để xem xét, tự động phân công trình chỉnh sửa khi công việc chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng để xem xét’ hoặc thông báo cho các bên liên quan khi bản sao cuối cùng được phê duyệt

Tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay lập tức: Tìm kiếm các bản nháp trước đây, hướng dẫn phong cách hoặc bản tóm tắt chiến dịch trên không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn với Tìm kiếm các bản nháp trước đây, hướng dẫn phong cách hoặc bản tóm tắt chiến dịch trên không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn với ClickUp Enterprise Search

Tạo hình ảnh kèm theo nội dung: Tạo các hình ảnh hỗ trợ cho bài viết blog hoặc tài sản truyền thông xã hội ngay trong không gian làm việc của bạn bằng tính năng tạo hình ảnh của ClickUp Brain

Chuyển đổi cuộc họp thành ghi chú có thể thực hiện: Hãy để Hãy để Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp ghi lại các cuộc họp đồng bộ, tạo bản ghi chép và tạo các công việc theo dõi như ‘sửa lại phần giới thiệu’

sử dụng các trợ lý thông minh để thực hiện các công việc thay cho bạn: *Tự động theo dõi các thay đổi, trích xuất thông tin, tạo công việc hoặc đăng báo cáo dựa trên các kích hoạt đã cấu hình với ClickUp Autopilot Agents

Giới hạn của ClickUp

Những người tạo nội dung có thể cần thời gian để làm quen với các tính năng phong phú của ClickUp, điều này có thể làm chậm quá trình sản xuất nội dung ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.555+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Trong một thí nghiệm, những người sử dụng AI để luyện viết đã cải thiện nhiều hơn trong các bài kiểm tra sau đó so với những người viết mà không sử dụng AI, mặc dù họ dành ít thời gian hơn để gõ phím.

2. Jasper (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing công việc quy mô lớn)

qua Jasper

Jasper sử dụng Trợ lý Thông minh để quản lý các quy trình như chiến dịch truyền thông xã hội và chuỗi email. Bạn đào tạo công cụ này dựa trên giọng điệu thương hiệu của mình, và nó sẽ duy trì giọng điệu đó trên các loại nội dung khác nhau.

Giao diện Canvas hoạt động như một không gian làm việc chia sẻ, nơi các nhóm có thể hợp tác trong việc tạo nội dung và lập kế hoạch chiến dịch. Trợ lý viết AI này cũng cung cấp các mẫu viết nội dung cho các nhu cầu tiếp thị khác nhau, chẳng hạn như mô tả video YouTube và tiêu đề quảng cáo Google Ads.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Yêu cầu Trợ lý Nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh và tự động chuyển đổi kết quả thành bản tóm tắt chiến dịch và ý tưởng nội dung

Chạy công cụ Optimization Agent để cải thiện tiêu đề, mô tả meta và liên kết nội bộ bằng dữ liệu từ Semrush

Cài đặt Trợ lý Cá nhân hóa để tạo các chiến dịch email và quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu khách hàng của bạn

Xây dựng các quy trình tiếp thị tùy chỉnh trong trình tạo ứng dụng không cần mã mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào

Giai đoạn giới hạn của Jasper

Người dùng báo cáo việc dùng thử và điều chỉnh với các mẫu và luồng nội dung không nhất quán trong nội dung dài

Tập trung vào tiếp thị có thể giới hạn hàm cho việc viết nội dung kinh doanh chung ngoài các chiến dịch và tạo/lập nội dung

Mặc dù có tích hợp SEO, người dùng cảnh báo rằng điều này có thể ảnh hưởng đến hiển thị trên các công cụ tìm kiếm

Giá cả của Jasper

Dùng thử miễn phí

Pro: $69/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh: *Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (1.260+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.845+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jasper

3. Copy. ai (Phù hợp nhất cho chiến lược ra mắt thị trường và tự động hóa nội dung)

Copy. ai là một Nền tảng Đại lý GTM kết nối bán hàng, tiếp thị và vận hành. Bạn có thể tạo Quy trình làm việc kết nối các công việc lại với nhau, chẳng hạn như chuyển đổi nghiên cứu khách hàng tiềm năng thành các chuỗi tiếp cận và theo dõi cá nhân hóa.

Infobase lưu trữ thông tin công ty của bạn để trí tuệ nhân tạo có thể tham chiếu các chi tiết nhất quán trên các dự án. Nền tảng này cũng kết nối với hơn 2.000 công cụ, bao gồm Salesforce, HubSpot và Gong.

Các tính năng nổi bật của Copy. ai

Nghiên cứu sâu về các đối tượng tiềm năng bằng cách thu thập dữ liệu từ trang web công ty, hồ sơ LinkedIn và tin tức gần đây để cá nhân hóa việc tiếp cận

Viết các chuỗi email hoàn chỉnh tự động theo dõi dựa trên hành vi và mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng

Chuyển đổi bài viết blog thành nội dung mạng xã hội, bản tin email và nội dung quảng cáo thông qua quy trình làm việc nội dung đa định dạng

Tạo các chiến dịch tiếp thị dựa trên tài khoản với trang đích và email cá nhân hóa dành cho các công ty mục tiêu cụ thể

Giới hạn của Copy. ai

Kết quả đầu ra có thể thay đổi đáng kể; trong khi nội dung ngắn gọn thể hiện tốt, các công việc dài hoặc phức tạp có thể cho ra kết quả không liên quan hoặc dễ lỗi

Kế hoạch miễn phí và các gói đăng ký cấp thấp của Copy. ai có giới hạn sử dụng nghiêm ngặt (ví dụ: số từ hoặc dự án bị giới hạn)

Số lượng mẫu có giới hạn cho các định dạng như báo cáo kỹ thuật hoặc tài liệu chuyên môn, có thể yêu cầu tạo prompt thủ công nhiều hơn

Giá cả của Copy. ai

Tự phục vụ ( Trò chuyện): $29/tháng (với 5 người dùng được cấp phép)

Tự phục vụ (Các đại lý): $249/tháng (với tối đa 10 người dùng được cấp phép)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Copy. ai

G2: 4.7/5 (180+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (65+ đánh giá)

4. ChatGPT (Phù hợp nhất cho trợ lý viết lách theo phong cách cuộc hội thoại)

qua ChatGPT

ChatGPT xử lý việc viết thông qua cuộc hội thoại tự nhiên thay vì sử dụng mẫu hoặc quy trình làm việc. Bạn có thể brainstorm ý tưởng, phát triển nội dung và hoàn thiện bản nháp thông qua cuộc hội thoại hai chiều.

Đặt Hướng dẫn tùy chỉnh để duy trì các tùy chọn trong các cuộc hội thoại, trong khi GPT tùy chỉnh tạo ra các phiên bản chuyên biệt cho các công việc cụ thể. Hàm Bộ nhớ ghi nhớ chi tiết từ các cuộc hội thoại của bạn để cá nhân hóa các phản hồi trong tương lai.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ChatGPT cho việc tạo/lập nội dung để tổ chức các cuộc hội thoại, tệp tin và bối cảnh xung quanh các đối tượng cụ thể.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Yêu cầu ChatGPT tìm kiếm thông tin mới nhất trên web và tích hợp dữ liệu mới vào các dự án viết của bạn

Trò chuyện bằng giọng nói với AI để brainstorm ý tưởng mà không cần dùng tay, ngay cả khi bạn đang đi bộ, lái xe hoặc không ở gần máy tính

Tải lên tệp tin và hình ảnh để nhận phân tích, tóm tắt hoặc nội dung dựa trên tài liệu hình ảnh hoặc văn bản mà nhà cung cấp cung cấp

Tạo các biểu đồ và biểu đồ dữ liệu nâng cao bằng cách mô tả những gì bạn muốn và để ChatGPT tự động tạo ra

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng có thể đạt đến giới hạn lưu trữ trò chuyện, yêu cầu xóa thủ công các cuộc hội thoại cũ để giải phóng không gian và duy trì sự tổ chức

Các tùy chọn tích hợp giới hạn so với các giải pháp thay thế ChatGPT được thiết kế cho quy trình làm việc nhóm và hợp tác

Trong các cuộc hội thoại kéo dài, ChatGPT có thể không lưu giữ đầy đủ các chi tiết trước đó, dẫn đến các phản hồi ít cá nhân hóa hơn theo thời gian

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Plus: $20/tháng

Pro: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.010+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

5. Grammarly (Tốt nhất cho việc cải thiện viết thời gian thực)

qua Grammarly

Grammarly là công việc trên hơn 500.000 ứng dụng và trang web, cung cấp các đề xuất thời gian thực ở bất kỳ nơi nào bạn viết.

Ngoài việc kiểm tra ngữ pháp và chính tả, Grammarly cung cấp các tính năng như viết lại toàn bộ đoạn văn, điều chỉnh giọng điệu và đề xuất cá nhân hóa dựa trên đối tượng và mục tiêu của bạn.

Tính năng tài liệu tạo ra một không gian làm việc viết lách hỗ trợ bạn từ bản nháp ban đầu đến phiên bản cuối cùng. Ngoài ra, tính năng Knowledge Share tự động giải thích thuật ngữ chuyên ngành của công ty khi các thành viên trong nhóm di chuột qua các thuật ngữ đó.

Các tính năng nổi bật của Grammarly

Đào tạo công cụ kiểm tra chính tả AI theo giọng điệu thương hiệu của bạn để mọi thành viên trong nhóm viết theo cùng một phong cách

Nhận tóm tắt email tóm tắt các điểm chính từ các tin nhắn dài để bạn có thể phản hồi nhanh chóng mà không bỏ lỡ các chi tiết quan trọng

Kiểm tra nội dung viết của bạn so với hàng tỷ trang web và bài báo học thuật để phát hiện đạo văn trước khi đăng tải

Phân biệt giữa nội dung do con người viết và nội dung do AI tạo ra với công cụ phát hiện AI tích hợp sẵn

Giới hạn của Grammarly

Các tính năng nâng cao như phát hiện giọng điệu, kiểm tra đạo văn và Giọng điệu Thương hiệu yêu cầu đăng ký trả phí

Các đề xuất của AI có thể làm thay đổi ý nghĩa dự định hoặc phong cách viết cá nhân của bạn trong quá trình chỉnh sửa

Một số người dùng cho biết Grammarly thỉnh thoảng đánh dấu các cách diễn đạt chính xác là lỗi

Giá cả của Grammarly

Miễn phí

Pro: $30/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grammarly

G2: 4.7/5 (12.050+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (7.190+ đánh giá)

🧠 Thú vị: Năm 2014, các nhà nghiên cứu đã phát hành SciGen, một chương trình tự động tạo ra các bài báo nghiên cứu vô nghĩa. Chương trình này đã đánh lừa một số hội nghị chấp nhận các bài báo để trình bày, gây ra các cuộc tranh luận toàn cầu về đánh giá đồng nghiệp và tự động hóa trong học thuật.

Các trường hợp sử dụng phổ biến của trợ lý viết AI

Mỗi nhóm đều có những thách thức viết lách riêng biệt.

Đối với một số người, đó là việc tạo ra nội dung nghiên cứu sâu để đạt thứ hạng cao. Đối với những người khác, đó là việc viết nội dung quảng cáo nhanh chóng để chuyển đổi. Các công cụ trợ lý viết AI có thể giúp tăng tốc từng quy trình này. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về điều này. 🎯

Nhóm nội dung dài hạn

Các nhà văn và trình chỉnh sửa công việc với nội dung dài cần hai yếu tố: độ sâu và khả năng tìm kiếm. Blog và tài liệu trắng cần nghiên cứu đáng tin cậy, cấu trúc rõ ràng và tối ưu hóa SEO từ đầu. Thực hiện điều này thủ công mất hàng giờ - tìm kiếm số liệu, xây dựng luồng và chèn từ khóa vào vị trí phù hợp.

Các trợ lý viết AI giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn bằng cách tạo dàn ý, thu thập ví dụ và đề xuất vị trí từ khóa để tăng cường tiềm năng xếp hạng.

📌 Thử các gợi ý sau: Tạo một bản phác thảo chi tiết cho bài viết SEO về 'Tùy chỉnh AI trong tiếp thị B2B'. Bao gồm các tiêu đề H2 và H3 kèm theo gợi ý từ khóa và số từ mục tiêu

So sánh kết quả đầu ra của các mô hình với câu hỏi: Người mua B2B phản ứng như thế nào với việc cá nhân hóa nội dung do AI điều khiển? Tóm tắt các điểm trùng lặp trong 250 từ

Trích dẫn năm số liệu thống kê gần đây về các nhà tiếp thị B2B áp dụng AI cho việc cá nhân hóa. Đính kèm liên kết đến nguồn và đề xuất một ví dụ hỗ trợ cho mỗi số liệu có thể được sử dụng trong một báo cáo chuyên sâu

ClickUp Brain MAX giúp việc này trở nên hiệu quả hơn bằng cách cho phép các nhóm nội dung so sánh các phản hồi từ nhiều mô hình AI khác nhau trong ứng dụng máy tính của nó. Ví dụ, khi chuẩn bị một tài liệu trắng về AI trong tiếp thị B2B, bạn có thể:

Hỏi ClickUp Brain MAX về các cơ hội từ khóa liên quan đến cá nhân hóa trong lĩnh vực B2B

So sánh cách các mô hình khác nhau giải thích các xu hướng mới nổi

Tổng hợp những ý tưởng đó thành một dàn ý có cấu trúc trong ClickUp tài liệu trước khi chuyển cho người viết

Thu thập nghiên cứu và xây dựng các bản phác thảo tối ưu hóa SEO cho blog và tài liệu trắng với ClickUp Brain MAX

Nhóm tiếp thị

Các nhóm marketing thường phải làm việc trong thời gian gấp rút.

Khi một sản phẩm sắp ra mắt, bạn đột nhiên cần một trang đích, ba biến thể email và nội dung quảng cáo. Phần khó khăn nhất là làm cho mọi tài liệu đều sắc sảo và nhất quán với thông điệp mà không mất hàng giờ để chỉnh sửa từng dòng.

Các trợ lý viết AI hỗ trợ bằng cách tạo ra nhiều biến thể nhanh chóng, giúp các nhóm thử nghiệm các góc tiếp cận và tập trung vào chiến lược.

📌 Thử các gợi ý sau: Viết năm tiêu đề trang đích cho một sản phẩm SaaS mới ra mắt, có mục tiêu là các nhà quản lý tiếp thị trong phân khúc thị trường trung bình. Mỗi tiêu đề dưới 12 từ và tập trung vào lợi ích

Hoàn thiện bản nháp này thành một email quảng cáo 100 từ với tiêu đề hấp dẫn hơn, lời kêu gọi hành động rõ ràng và dòng tiêu đề dưới 40 ký tự

Viết lại nội dung trang này thành ba biến thể quảng cáo LinkedIn, mỗi biến thể không quá 25 từ

ClickUp Brain và tài liệu tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của chiến dịch. Bản nháp có thể được chỉnh sửa theo thời gian thực, và các nhóm có thể tạo tiêu đề, email và đoạn quảng cáo từ cùng một nơi mà họ đang xem xét nội dung sáng tạo.

Giả sử bạn đang ra mắt một tính năng mới của SaaS. Bạn có thể:

Viết tiêu đề trang đích, sau đó yêu cầu ClickUp Brain tạo ra năm biến thể với các lời kêu gọi hành động (CTA) mạnh mẽ hơn

Dán bản nháp email của bạn vào tài liệu và để ClickUp Brain tinh chỉnh nó thành phiên bản hoàn chỉnh

Chọn lọc nội dung trang đích và tạo các phiên bản quảng cáo ngắn gọn để sử dụng trên các kênh khác nhau

Soạn thảo và hoàn thiện tài liệu chiến dịch tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain trong Docs

Quản lý mạng xã hội

Quản trị viên mạng xã hội cần một nguồn nội dung hấp dẫn liên tục: các chú thích tươi mới, chủ đề kể chuyện và phản hồi nhanh chóng để duy trì sự hoạt động của cộng đồng. Tốc độ làm việc không ngừng nghỉ, và tình trạng bí khối ý tưởng có thể trở thành thực tế hàng ngày.

Các trợ lý viết AI giúp giảm bớt gánh nặng bằng cách đề xuất ý tưởng mới, tái sử dụng nội dung chiến dịch thành các định dạng mạng xã hội và tạo ra các biến thể sẵn sàng sử dụng.

Đối với việc ra mắt sản phẩm, bạn có thể: Yêu cầu ClickUp Brain tạo ra mười caption Instagram với các tông giọng khác nhau

Lập kế hoạch cho một chủ đề gồm 5 phần trên X, nhấn mạnh 3 lợi ích của sản phẩm

Soạn thảo các phản hồi mẫu để xử lý các bình luận phổ biến từ người theo dõi

Yêu cầu ClickUp Brain viết nội dung thu hút và chú thích từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn

🧠 Thú vị: Alison Knowles đã sử dụng ngôn ngữ lập trình FORTRAN để sáng tác thơ, đánh dấu một trong những đối tượng/kỳ/phiên bản sớm nhất của việc tạo ra văn bản sáng tạo bằng AI.

Nhóm sản phẩm

Các bản cập nhật sản phẩm thường bắt đầu dưới dạng các thông số kỹ thuật thô - chứa đầy chi tiết nhưng khó đọc đối với khách hàng. Thách thức là biến chúng thành các bài viết cơ sở kiến thức rõ ràng, ghi chú phát hành và hướng dẫn từng bước.

Việc làm này thủ công có thể dẫn đến kết quả là nội dung dày đặc khiến người dùng bối rối thay vì giúp họ. Trợ lý viết AI giúp đơn giản hóa và định dạng tài liệu kỹ thuật thành nội dung rõ ràng, sẵn sàng cho khách hàng.

ClickUp Tài liệu giúp quá trình này trở nên đơn giản. Bạn dán bản nháp kỹ thuật vào, sau đó yêu cầu ClickUp Brain đơn giản hóa, cấu trúc và hoàn thiện nó thành ghi chú phát hành hoặc hướng dẫn sử dụng.

Hoặc bạn có thể mở công việc liên quan trong ClickUp và yêu cầu ClickUp Brain viết ghi chú phát hành với đầy đủ bối cảnh.

Chuyển đổi thông số kỹ thuật thành tài liệu hướng dẫn rõ ràng, tùy chỉnh bằng ClickUp Brain

📌 Thử các gợi ý sau: Viết lại bản mô tả kỹ thuật này thành ghi chú phát hành cho khách hàng. Giữ độ dài dưới 150 từ, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và nhấn mạnh ba lợi ích chính

Viết một bài viết kiến thức 500 từ giải thích cách cài đặt [TÍNH NĂNG]. Bao gồm các bước được đánh số và một phần FAQ ngắn gọn

Đơn giản hóa hướng dẫn sản phẩm 400 từ này cho người dùng mới. Chia nó thành các đoạn văn ngắn và thêm các tiêu đề phụ

Nhóm bán hàng

Thách thức đối với các nhóm bán hàng là cân bằng giữa cá nhân hóa và tốc độ. Việc tạo ra các thông điệp tiếp cận có cảm giác được cá nhân hóa thường mất quá nhiều thời gian, và việc vội vàng có thể khiến chúng trở nên chung chung.

Các trợ lý viết AI hỗ trợ bằng cách tạo ra các bản nháp email, kịch bản cuộc gọi và tóm tắt đề xuất mà nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng điều chỉnh cho từng khách hàng tiềm năng.

Soạn thảo các bản nháp tiếp cận cá nhân hóa, kịch bản và đề xuất trực tiếp trong quy trình bán hàng của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp quy trình này diễn ra mượt mà ngay trong các nhiệm vụ bán hàng của bạn. Bạn có thể tạo nội dung tiếp cận, kịch bản hoặc tóm tắt trực tiếp tại cùng một nơi bạn đang theo dõi hoạt động của quy trình bán hàng.

📌 Thử các gợi ý sau: Soạn một email theo dõi cho khách hàng tiềm năng đã tham dự buổi demo sản phẩm. Giữ nội dung dưới 120 từ, nhấn mạnh lợi ích tiết kiệm thời gian và đề xuất một cuộc gọi 30 phút vào tuần tới

Viết kịch bản gọi điện ba phần để giải quyết các đối tượng: ngân sách, tích hợp và sự chấp nhận của nhóm. Giữ mỗi câu trả lời dưới 50 từ

Tạo một bản tóm tắt một trang cho đề xuất bán hàng hướng đến giám đốc marketing. Tập trung vào ROI, tính dễ triển khai và hỗ trợ

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tăng năng suất tốt nhất để sử dụng

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi viết với AI

Các nhóm marketing thường sử dụng công cụ viết AI như những cây đũa thần—chỉ cần đưa ra một lệnh mơ hồ và mong đợi kết quả hoàn hảo. Đây là nơi họ mắc sai lầm:

Yêu cầu "Viết cho tôi một bài blog về X": Điều này sẽ cho bạn những nội dung chung chung mỗi lần. Thay vào đó, hãy cho AI biết góc nhìn cụ thể của bạn, đối tượng mục tiêu và thông tin độc đáo mà bạn muốn chia sẻ

Chấp nhận bản nháp đầu tiên làm bản cuối cùng: Hãy xem AI như một đối tác viết lách của bạn, không phải là một sự thay thế. Sử dụng kết quả đầu ra của nó làm điểm khởi đầu, sau đó thêm kinh nghiệm và chuyên môn cá nhân của bạn

Quên kiểm tra sự thật: AI thường xuyên tự ý sáng tạo thông tin. Luôn xác minh số liệu thống kê, trích dẫn và tuyên bố trước khi đăng tải

Bỏ qua số từ: Yêu cầu 500 từ, nhận được 800. Yêu cầu 200, nhận được 400. Luôn chỉ định chính xác nhu cầu của bạn trong Yêu cầu 500 từ, nhận được 800. Yêu cầu 200, nhận được 400. Luôn chỉ định chính xác nhu cầu của bạn trong lời nhắc viết AI : ‘Viết chính xác 300 từ, không hơn, không kém’

Sử dụng AI cho các chủ đề nhạy cảm: Hãy để con người xử lý bất kỳ nội dung nào mang tính tranh cãi, cá nhân hoặc yêu cầu trí tuệ cảm xúc. AI thiếu sự tinh tế trong những trường hợp này

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu có tiêu đề Giá trị, Lợi ích và Lo ngại về Trợ lý Viết lách Được Hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh cho thấy mọi người ưa chuộng sử dụng trợ lý AI miễn là công việc mang tính sáng tạo và AI giúp tạo ra nội dung. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng AI giúp tăng cường sự tự tin trong viết lách.

📣 Khách hàng tiêu biểu: Công ty tiếp thị Hawke Media đã giảm 30% thời gian quản lý dự án nhờ ClickUp, giúp họ có thêm thời gian miễn phí tập trung vào việc mang lại kết quả cho khách hàng. Tôi đã thử ClickUp và yêu thích nó ngay lập tức. Nền tảng này đã trở thành phần yêu thích trong ngày làm việc của tôi. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt – tôi kể cho mọi người về ClickUp. Tôi đã thử ClickUp và yêu thích nó ngay lập tức. Nền tảng này đã trở thành phần yêu thích trong ngày làm việc của tôi. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt – tôi kể cho mọi người về ClickUp. Xem video này để hiểu cách nhóm của họ sử dụng ClickUp:

Mẹo bổ sung để tận dụng tối đa trợ lý viết AI

Áp dụng những mẹo này để sử dụng các trợ lý viết AI một cách hiệu quả. 👇

Bắt đầu với một bản tóm tắt chi tiết

Các công cụ tiếp thị AI cần bối cảnh để tránh viết nội dung chung chung.

📌 Thử ngay: Viết một bài viết 500 từ dành cho các nhà quản lý marketing đang kiệt sức về các mẹo tăng năng suất không yêu cầu cài đặt ứng dụng hay hệ thống mới. Sử dụng giọng điệu đồng cảm nhưng thực tế, và bao gồm ít nhất hai ví dụ cụ thể mà họ có thể áp dụng ngay sáng mai.

Điều này hoạt động vì bạn đã xác định đối tượng (các nhà quản lý tiếp thị kiệt sức), hạn chế (không có công cụ mới), giọng điệu (thông cảm nhưng thực tế) và đưa ra các yêu cầu cụ thể (2 ví dụ có thể áp dụng).

Công cụ tạo nội dung AI hiện đã có các rào cản để ngăn nó đưa ra những lời khuyên chung chung.

Sử dụng AI như một đối tác nghiên cứu và brainstorming của bạn

Xây dựng quy trình làm việc hệ thống cho việc phát triển ý tưởng nội dung. Bắt đầu bằng cách tự hỏi: “Có bao nhiêu góc nhìn độc đáo về [chủ đề] mà chưa được đề cập rộng rãi?”

Lựa chọn góc nhìn thuyết phục nhất, sau đó yêu cầu: “Có những ví dụ cụ thể hoặc nghiên cứu trường hợp nào hỗ trợ cho góc nhìn này?” Cuối cùng, hỏi: “Những phản đối nào mà những người hoài nghi có thể đưa ra, và bạn sẽ giải quyết chúng như thế nào?”

Quy trình này biến hàng giờ nghiên cứu và brainstorming thành một phiên làm việc tập trung trong 10 phút bên trong phần mềm quản lý quy trình nội dung.

🧠 Thú vị: Một nghiên cứu về 'viết chung giữa con người và AI' cho thấy việc để các trợ lý AI đề xuất các đoạn văn tiếp theo thay vì chỉ các câu tiếp theo giúp mọi người viết nhanh hơn và tốt hơn. Những người không viết hàng ngày đặc biệt thấy sự cải thiện đáng kể.

Cung cấp phản hồi cụ thể và lặp lại trong cuộc hội thoại

Khi kết quả không đạt được kỳ vọng, hãy tiếp tục trong cùng một cuộc hội thoại và đưa ra hướng dẫn cụ thể.

📌 Thử điều này: ‘Tone văn bản quá trang trọng so với đối tượng độc giả của chúng ta. Hãy điều chỉnh để văn bản nghe tự nhiên hơn nhưng vẫn giữ được tính chuyên nghiệp, hoặc ‘Thêm các ví dụ cụ thể kèm theo số liệu hoặc tên công ty để hỗ trợ cho từng điểm chính. ’

Trí tuệ nhân tạo (AI) học hỏi từ phản hồi của bạn trong cuộc hội thoại, do đó các phiên bản sau sẽ có sự cải thiện so với các lần thử nghiệm ban đầu.

Tập trung AI vào các công việc tốn thời gian và lặp đi lặp lại

Sử dụng AI cho việc tổng hợp nghiên cứu, tạo dàn ý và định dạng lại nội dung thay vì công việc sáng tạo.

📌 Thử ngay: ‘Chuyển đổi bài viết 2000 từ này thành năm bài đăng trên mạng xã hội dành riêng cho từng nền tảng, mỗi bài tập trung vào một điểm nhấn khóa khác nhau’ hoặc ‘Chuyển đổi các đánh giá của khách hàng thành một nghiên cứu trường hợp thống nhất, thể hiện cách giải pháp của chúng tôi giải quyết một thách thức kinh doanh cụ thể.’

Bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả bằng cách để AI xử lý các công việc hệ thống, đồng thời giữ lại năng lượng sáng tạo của mình cho chiến lược và tư duy sáng tạo.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Chức năng "Talk to Văn bản" trong ClickUp giúp bạn ghi lại ý tưởng ngay lập tức khi chúng nảy sinh trên trang. Nhấn giữ khóa tắt, bắt đầu nói và xem từ ngữ của bạn xuất hiện theo thời gian thực. Ghi lại và hoàn thiện ý tưởng chiến dịch một cách tự động với ClickUp Talk to Văn bản Ví dụ, sau một cuộc gọi với khách hàng, bạn có thể đưa ra mười ý tưởng tiêu đề cho một chiến dịch quảng cáo mới. ClickUp Brain MAX sẽ ghi lại chúng ngay lập tức vào một tài liệu. Từ đó, bạn có thể tinh chỉnh những ý tưởng tốt nhất thành nội dung hoàn chỉnh và chia sẻ với nhóm của mình để nhận phản hồi. Tìm hiểu thêm tại đây:

Tất cả quyền tác giả được bảo lưu với ClickUp

Bạn có hàng trăm ứng dụng hứa hẹn sẽ viết blog cho bạn, chỉnh sửa email hoặc brainstorm caption. Bí quyết nằm ở việc biết cách chọn trợ lý viết AI giúp công việc của bạn dễ dàng hơn mà không làm phức tạp thêm quy trình.

Giờ đây, với ClickUp, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain và Brain MAX ngay trong nền tảng nơi các dự án, chiến dịch và tài liệu của bạn đã được lưu trữ. Các nhóm marketing có thể tinh chỉnh trang đích trong vài giây, các quản lý mạng xã hội có thể soạn thảo chú thích mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình, và các nhóm sản phẩm hoặc bán hàng có thể biến các ghi chú khô khan thành nội dung kết nối.

Nếu bạn sẵn sàng bỏ qua sự quá tải của các ứng dụng và tập trung tất cả công việc viết lách vào một nơi duy nhất, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

A. ClickUp Brain là lựa chọn hàng đầu cho nội dung dài, đặc biệt nếu bạn đã quản lý dự án trong ClickUp. Nó tích hợp mượt mà với quy trình làm việc của bạn, cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các bài viết dài trực tiếp trong hệ thống quản lý dự án của mình.

A. Không, các trợ lý viết AI không thể hoàn toàn thay thế các nhà văn con người. AI giỏi trong việc nghiên cứu, viết bản nháp đầu tiên và nội dung thường xuyên, nhưng nó thiếu sự sáng tạo thực sự, kinh nghiệm cá nhân và trí tuệ cảm xúc. Nó cũng không thể thực hiện các cuộc phỏng vấn gốc, phát triển những hiểu biết độc đáo hoặc hiểu được những sắc thái phức tạp của thương hiệu.

A. ClickUp cung cấp tính năng viết AI như một phần của các kế hoạch trả phí, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với các công cụ độc lập. ChatGPT Plus có giá $20/tháng, Jasper bắt đầu từ $69/tháng và Copy.ai bắt đầu từ $29/tháng.

A. Để đảm bảo chất lượng nội dung khi sử dụng AI viết, hãy kiểm tra lại các số liệu thống kê và khẳng định. Cung cấp các hướng dẫn chi tiết với bối cảnh, đối tượng và yêu cầu về giọng điệu. Sử dụng kết quả đầu ra của AI làm bản nháp đầu tiên, sau đó chỉnh sửa để phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn và thêm những nhận xét cá nhân.

A. ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho các nhóm marketing vì nó kết hợp viết AI với quản lý dự án, giúp tất cả các chiến dịch của bạn được tổ chức gọn gàng trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể tạo bản tóm tắt nội dung, tạo nội dung và quản lý quy trình phê duyệt mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ khác.