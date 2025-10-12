Công cụ theo dõi nhiệm vụ miễn phí với các mẫu tự động hóa

Đó là một buổi sáng thứ Ba. Nhóm sinh viên đang tụ tập để hoàn thành dự án phải nộp vào thứ Sáu. Một giáo viên đang xử lý đống bài luận. Trong khi đó, nhóm dự án đang cố gắng thống nhất về các sản phẩm đầu ra.

Các địa điểm khác nhau, tình huống tương tự: quá nhiều công việc mà không có sự rõ ràng.

Một công cụ theo dõi công việc với tính năng tự động hóa cung cấp cho bạn một nơi mà các công việc tự động được sắp xếp, hạn chót luôn hiển thị và cập nhật tiến độ được cập nhật liên tục.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số mẫu ClickUp đã được cấu trúc sẵn tốt nhất để giúp bạn tập trung vào công việc. 🏁

Công cụ theo dõi nhiệm vụ với tự động hóa là gì?

Công cụ theo dõi nhiệm vụ với tính năng tự động hóa là một khung nền tảng kỹ thuật số được thiết kế sẵn để giúp học sinh, giáo viên và các nhóm quản lý nhiệm vụ hoặc công việc. Thường là một phần của phần mềm tự động hóa nhiệm vụ, nó tích hợp các tính năng tự động như nhắc nhở, nhiệm vụ lặp lại, cập nhật trạng thái và các tác nhân kích hoạt quy trình làm việc.

Các mẫu này thường bao gồm các trường thông tin về mô tả nhiệm vụ, ngày đáo hạn, ưu tiên, tiến độ đang theo dõi và người chịu trách nhiệm.

🔍 Bạn có biết? Quản lý thời gian kém giải thích gần 20% tình trạng trì hoãn của sinh viên, cho thấy mối kết nối chặt chẽ giữa kế hoạch và trì hoãn.

Điều gì làm nên một công cụ theo dõi nhiệm vụ với mẫu tự động hóa tốt?

Một công cụ theo dõi nhiệm vụ được thiết kế tốt với tính năng tự động hóa là công cụ hợp tác chiến lược cho sinh viên, giúp nâng cao hiệu quả và trách nhiệm. Dưới đây là một số tính năng cần lưu ý:

cập nhật trạng thái tự động: *Thay đổi trạng thái công việc (ví dụ: từ 'Việc cần làm' sang 'Hoàn thành') khi đáp ứng các điều kiện nhất định, giúp giảm bớt nỗ lực đang theo dõi thủ công

*nhắc nhở ngày đáo hạn: Cài đặt nhắc nhở tự động để thông báo cho bạn về các ngày đáo hạn sắp tới, giúp bạn luôn chủ động trong khối lượng công việc

Phân loại công việc: Sắp xếp các công việc theo chủ đề, ưu tiên hoặc ngày đáo hạn để duy trì cái nhìn tổng quan rõ ràng về trách nhiệm của bạn

đang theo dõi tiến độ: *Sử dụng các chỉ báo trực quan như thanh tiến độ hoặc tỷ lệ hoàn thành để theo dõi tiến độ của bạn trên từng công việc

*chế độ xem tùy chỉnh: Cung cấp các chế độ xem khác nhau (ví dụ: lịch, biểu đồ Gantt, Kanban) để phù hợp với các sở thích tổ chức khác nhau

Khả năng tích hợp: Đảm bảo tương thích với các công cụ hoặc nền tảng khác mà bạn sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu một cách liền mạch

🔍 Bạn có biết? Sự chần chừ thường xuất phát từ khả năng tự kiểm soát kém; não bộ thường ưa thích những phần thưởng nhanh chóng (lướt web, trò chuyện) hơn là các công việc dài hạn. Đó là lý do tại sao các công cụ hỗ trợ bên ngoài như trình theo dõi giúp duy trì kỷ luật.

10 Công cụ theo dõi nhiệm vụ với các mẫu tự động hóa

Ở đây, chúng ta sẽ khám phá một số mẫu ClickUp tốt nhất để giúp bạn theo dõi công việc, hạn chót và hợp tác nhóm một cách hiệu quả. 🎯

1. Mẫu công việc lớp học ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đặt ngày đáo hạn, ghi chép điểm số và phân bổ tài nguyên với mẫu quản lý bài tập lớp học của ClickUp

Giáo viên phải xử lý kế hoạch bài giảng, chấm điểm và giao tiếp với học sinh hàng ngày, khiến việc quản lý bài tập trở thành một trong những công việc nặng nhọc nhất. Mẫu bài tập lớp học ClickUp được thiết kế để giảm bớt gánh nặng đó, tập trung tất cả các công việc của học sinh vào một không gian tổ chức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang thực hiện , Việc cần làm và Hoàn thành Theo dõi tiến độ công việc cả trực tiếp và trực tuyến với 12 trạng thái tùy chỉnh của ClickUp nhưvà

Lớp học , Khóa học , Loại công việc hoặc Chủ đề được đề cập bằng cách sử dụng Phân loại công việc theohoặcbằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Danh sách theo Ngày đáo hạn , Thi cử , Bài viết và Bắt đầu từ đây Chuyển đổi giữa sáu chế độ xem ClickUp có sẵn nhưvà

Giao công việc cho cá nhân hoặc nhóm bằng các trường Người được giao công việc và theo dõi trách nhiệm

📌 Phù hợp cho: Giáo viên quản lý nhiều lớp học và gia sư cần một cách rõ ràng, tự động hóa để đang theo dõi bài tập và điểm số.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Theo nghiên cứu, khi học sinh biết rõ việc cần làm, họ sẽ gặp ít khó khăn hơn trong việc tổ chức và duy trì động lực. ClickUp Tự động hóa hoạt động như một trợ lý cá nhân chạy ngầm, nhắc nhở, sắp xếp và cập nhật công việc cho bạn. Tạo các tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để duy trì quy trình làm việc của bạn diễn ra mượt mà ở chế độ nền Ví dụ, một giáo viên và lớp học của cô tạo một không gian làm việc ClickUp để theo dõi các bài tập. Mỗi khi giáo viên đăng một bài tập mới trong mục 'Việc cần làm', ClickUp sẽ tự động: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Thêm ngày đáo hạn dựa trên chính sách bài tập, đối tượng/kỳ/phiên bản: hai ngày sau khi được giao

Gán nhãn 'Ưu tiên cao' nếu tác vụ được thẻ là 'thử nghiệm'

2. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi dự án với các dòng thời gian trực quan ấn tượng bằng mẫu đang theo dõi dự án ClickUp

Mẫu theo dõi dự án ClickUp giúp bạn cân bằng nhiều dự án có thời hạn, ngân sách và trách nhiệm thay đổi giữa các nhóm.

Quản lý các sản phẩm giao cho khách hàng, các dự án nội bộ và thậm chí các chiến dịch liên chức năng với chế độ xem Gantt tích hợp sẵn của ClickUp. Các trường trạng thái RAG (Đỏ-Vàng-Xanh) tùy chỉnh cung cấp một cái nhìn nhanh về tình trạng của các công việc.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp công việc thành các giai đoạn dự án có thể thu gọn như Chuẩn bị , Sản xuất và Hoạt động

Đang theo dõi hạn chót tự động với các trường Ngày bắt đầu , Ngày đáo hạn và Ngày hoàn thành

Giữ trách nhiệm rõ ràng bằng cách chỉ định chủ sở hữu trong cột Người được giao

Đo lường nỗ lực với các cột theo dõi thời gian và thời lượng (Ngày)

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và công việc, cũng như các nhóm làm việc đa chức năng cần một cách linh hoạt để theo dõi nhiều dự án. Nó cũng có thể được sử dụng bởi sinh viên đang tìm kiếm mẫu theo dõi công việc để đảm bảo các hạn chót được tuân thủ.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chia sẻ mục tiêu của mình với người khác để tăng tính trách nhiệm. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Hãy nghĩ về điều này: chia sẻ tầm nhìn của bạn sẽ mang lại những góc nhìn mới mẻ, giúp bạn xác định mục tiêu rõ ràng hơn và phát hiện những vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể đã bỏ qua. 🎯 ClickUp giúp bạn tận dụng sức mạnh này một cách cực kỳ đơn giản. Chỉ cần @đề cập đến một người cố vấn để nhận lời khuyên, mời một người bạn tham gia để tăng cường trách nhiệm, hoặc để lại ghi chú chi tiết cho chính mình trong tương lai. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc với ClickUp.

3. Mẫu Hạn chót ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Nổi bật các khoảnh khắc khóa như kỳ thi, bài thuyết trình hoặc ra mắt sản phẩm với mẫu thời hạn ClickUp

Việc bỏ lỡ hạn chót có thể làm hỏng các nhiệm vụ, dự án hoặc thậm chí cả kế hoạch học kỳ. Mẫu Hạn chót của ClickUp giúp bạn tránh điều này, cung cấp một hệ thống rõ ràng để lập kế hoạch, đang theo dõi và hoàn thành mọi ngày đáo hạn đúng thời hạn.

Với dòng thời gian tích hợp chạy song song với danh sách công việc chi tiết, bạn luôn biết được những gì sắp tới và những gì đã hoàn thành.

Ngoài ra, với bốn chế độ xem tùy chỉnh: Tất cả Hoạt động, Trạng thái Hoạt động, Hướng dẫn Bắt đầu và Dòng thời gian Dự án, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi góc nhìn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị tất cả các công việc với hai chế độ xem (Danh sách công việc + Dòng thời gian dự án) để nắm rõ cả chi tiết và thời hạn tổng thể

Đang theo dõi mức độ khẩn cấp bằng cách dễ dàng cài đặt cờ ưu tiên và sắp xếp công việc với bộ lọc tích hợp

Tránh tắc nghẽn bằng cách sử dụng đường phụ thuộc và phát hiện rủi ro dự án trước khi chúng xảy ra

dấu mốc Hôm nay trên Giữ kết nối theo thời gian thực vớitrên dòng thời gian dự án của bạn

📌 Phù hợp cho: Học sinh theo dõi hạn chót bài tập, giáo viên lên lịch bài tập và kỳ thi, và các nhóm cần một cách đáng tin cậy để theo dõi các dự án có tính thời gian.

🧠 Thông tin thú vị: Đôi khi, bạn có thể có ý định tốt nhưng gặp khó khăn trong việc thực hiện chúng. Đây là một mô hình tâm lý được gọi là " khoảng cách giữa ý định và hành động". Điều này là sự kết hợp của các yếu tố nhận thức và cảm xúc, bao gồm sự tự nghi ngờ và cách mọi người đối phó với căng thẳng, chứ không phải là sự lười biếng.

4. Mẫu lập kế hoạch dự án cho sinh viên của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Phân chia các dự án học thuật thành các phần nhỏ dễ quản lý với mẫu kế hoạch dự án cho sinh viên của ClickUp

Mẫu lập kế hoạch dự án sinh viên của ClickUp cung cấp cho bạn một kế hoạch dự án sinh viên sẵn sàng sử dụng trong ClickUp Tài liệu.

Khác với mẫu trước đó (được thiết kế cho việc giám sát dự án đa nhóm), mẫu này được tùy chỉnh riêng cho công việc học thuật. Nó hướng dẫn bạn tạo hồ sơ sinh viên rõ ràng, cấu trúc chi tiết dự án và ghi chép thông tin giảng viên.

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ, cập nhật và mở rộng sổ tay kỹ thuật số này khi dự án của bạn tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các thông tin quan trọng với phần Hồ sơ sinh viên (Tên, Năm học, Ngành học, Thời gian dự án và thậm chí cả ảnh đại diện)

Quản lý bài tập với bảng Chi tiết dự án cho môn học, giảng viên, tên dự án và thành viên nhóm

Hợp tác công việc trực tuyến trong tài liệu bằng cách sử dụng bình luận trực tiếp, phản hồi và tệp đính kèm để ghi chú cộng tác

📌 Phù hợp cho: Sinh viên làm việc trên các dự án nhóm hoặc cá nhân và các nhóm nghiên cứu học thuật đang chuẩn bị công việc nghiên cứu.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đừng lo lắng về những chi tiết nhỏ. ClickUp Brain hoạt động ở nền, giúp bạn tập trung vào giảng dạy, học tập hoặc công việc. Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, Trợ lý Dự án AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa công việc và công việc con, đặt hạn chót và thậm chí tạo ra các cuộc họp hàng ngày. Và khi nói đến công việc nhóm? ClickUp Brain có thể tóm tắt các cuộc thảo luận, liệt kê các mục cần thực hiện và liên kết mọi thứ một cách gọn gàng với các dự án và ghi chú của bạn. Biến các nhiệm vụ lộn xộn thành các bước rõ ràng, có thể thực hiện được chỉ trong vài giây với ClickUp Brain Dưới đây là một số gợi ý tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng. 🤩 Phân chia dự án toán học của tôi thành các giai đoạn nghiên cứu, bản nháp và bài nộp/gửi cuối cùng với các hạn chót

Tạo báo cáo tiến độ hàng tuần cho tất cả các bài nộp/gửi đang chờ xử lý

Tạo các công việc con để chấm điểm bài tập theo tuần

5. Mẫu ClickUp cho sinh viên

Tải xuống mẫu miễn phí So sánh và đối chiếu các chủ đề và khái niệm dự án khác nhau bằng cách sử dụng mẫu ClickUp Student Template

Mẫu ClickUp Student Template giúp bạn tổng hợp ghi chú, danh sách đọc, bài tập và chuẩn bị thi. Với các phần tích hợp sẵn cho Ghi chú lớp học và Bài tập lớp học, nó vừa là sổ tay kỹ thuật số vừa là công cụ theo dõi bài tập.

Với ClickUp dành cho sinh viên, bạn có thể gắn thẻ ghi chú theo môn học hoặc chủ đề, đang theo dõi các nhiệm vụ có hạn chót và thậm chí giao nhiệm vụ cho công việc nhóm. Nhờ vậy, bạn sẽ có một bảng điều khiển đáng tin cậy để quản lý mọi khía cạnh của cuộc sống sinh viên.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh với các trường thả xuống cho các khóa học và nhãn cho loại ghi chú (bài giảng, đọc, nhóm học tập, v.v.)

Ưu tiên hiệu quả với các cờ ưu tiên và cập nhật trạng thái như việc cần làm hoặc Hoàn thành

Quản lý lịch trình của bạn một cách trực quan với các chế độ xem Danh sách, Lịch, Khối lượng công việc và Gantt

Tăng tính rõ ràng với các biểu tượng và màu sắc theo chủ đề, giúp ghi chú dễ dàng nhận biết ngay lập tức

📌 Phù hợp cho: Học sinh muốn có một nền tảng trung tâm để quản lý ghi chú bài giảng, bài tập và hạn chót mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain’s AI Writer for Work được tích hợp sẵn trong các công việc, tài liệu, bình luận và nhiều hơn nữa, giúp bạn dễ dàng soạn thảo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi nội dung chỉ với một lệnh. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Mở rộng các gợi ý thành mô tả công việc chi tiết, mẫu hoặc bản tóm tắt dự án

Chuyển đổi tài liệu hoặc cuộc hội thoại thành danh sách kiểm tra hoặc công việc

Cải thiện và chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện bản nháp

Chuyển đổi các chủ đề dài, ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật dự án thành các tóm tắt ngắn gọn Biến những ghi chú và ý tưởng sơ bộ thành tài liệu cụ thể với Trình Viết AI cho Công Việc của ClickUp Brain Xem cách ClickUp Brain giúp việc viết với AI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 👇🏼

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch bài giảng trả phí và miễn phí cho giáo viên và nhà giáo dục

6. Mẫu theo dõi tiến độ học sinh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi sự phát triển và tiến bộ của học sinh với mẫu theo dõi tiến độ học sinh của ClickUp

Mẫu đang theo dõi tiến độ học sinh của ClickUp được thiết kế dành cho giáo viên, gia sư và cán bộ quản lý cần đang theo dõi hiệu quả học tập của học sinh. Mẫu này tập trung ít hơn vào các bài tập và nhiều hơn vào việc theo dõi sự phát triển, hành vi và các cột mốc học tập của từng học sinh.

Nó giúp bạn nhìn thấy ai đang làm tốt, ai cần hỗ trợ thêm và nơi cần bước trước khi các vấn đề nhỏ trở thành trở ngại lớn. Với các trạng thái, trường tùy chỉnh và tùy chọn báo cáo, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị các bản cập nhật cho phụ huynh, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo trường học.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ học sinh với các trạng thái tùy chỉnh như Đang tiến triển tốt , Cần chú ý hoặc Cần xây dựng sự tự tin

Thêm các chi tiết quan trọng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho đánh giá nỗ lực , lớp học , ngày sinh , thông tin liên hệ của phụ huynh và nhiều hơn nữa

Xem dữ liệu từ nhiều góc độ với các chế độ xem Hướng dẫn, Vấn đề hành vi, Danh sách và Cần chú ý

📌 Phù hợp cho: Giáo viên quản lý hiệu quả học tập của học sinh, cán bộ quản lý chuẩn bị báo cáo và gia sư đang theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian.

🌟 Ưu đãi đặc biệt: Tạo báo cáo tiến độ và cập nhật trạng thái trở nên đơn giản với các Trợ lý AI của ClickUp, có khả năng thích ứng với các thay đổi trong Không gian Làm việc của bạn để tự động thực hiện các hành động dựa trên hướng dẫn được cung cấp. Sử dụng một trong các Trợ lý Được Xây Dựng Sẵn trong Kênh, Thư Mục hoặc Danh Sách công việc, hoặc tùy chỉnh Trợ lý của riêng bạn. Bắt đầu xây dựng với Trình tạo Trợ lý Tự động (Autopilot Agent Builder)

🧠 Thông tin thú vị: Benjamin Franklin đã phổ biến câu nói “Đừng để đến ngày mai những việc cần làm hôm nay” trong cuốn Poor Richard’s Almanack năm 1757. Đây thực chất là một trong những khẩu hiệu về năng suất làm việc đầu tiên.

7. Mẫu giáo dục cho sinh viên ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tăng cường sự hấp dẫn trong học tập với mẫu giáo dục dành cho học sinh của ClickUp

Mẫu giáo dục sinh viên ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ hành trình học tập của mình, không chỉ các công việc hoặc bài tập riêng lẻ.

Trong khi các mẫu tập trung vào sinh viên khác có thể tập trung vào quản lý dự án hoặc theo dõi tiến độ, mẫu này cung cấp chế độ xem tổng quan về toàn bộ chương trình học, tổ chức mọi môn học, học kỳ và yêu cầu trong một chế độ xem.

Bạn đang theo dõi các lớp học, ngày đáo hạn, giảng viên, điểm số, điều kiện tiên quyết và số tín dụng với hiển thị rõ ràng trên kế hoạch học tập của mình. Đây là giải pháp lý tưởng nếu bạn đang sử dụng nhiều công cụ học tập cho chương trình giảng dạy, dòng thời gian khóa học và giao tiếp.

Với tính năng phân nhóm theo học kỳ và các trường thông tin chi tiết về môn học, bạn có thể linh hoạt theo dõi cách mỗi môn học phù hợp với bức tranh học thuật tổng thể của mình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi các chi tiết quan trọng với các trường thông tin như Số khóa học , Điều kiện tiên quyết , Số tín dụng , Thông tin giảng viên và Liên kết chương trình học

Quản lý trạng thái học tập bằng các trạng thái như việc cần làm , Ongoing , tiến độ và hoàn thành

Chuyển đổi giữa Chế độ xem Chương trình học , Chế độ xem Điều kiện tiên quyết và Chế độ xem Hướng dẫn để phân tích các khóa học

Ghi lại điểm số và tiến độ hoàn thành học kỳ với các trường tùy chỉnh như Điểm cuối kỳ và Trạng thái hoàn thành học kỳ

📌 Phù hợp cho: Sinh viên muốn đang theo dõi các khóa học và học kỳ một cách tổng thể và cố vấn học thuật muốn có chế độ xem rõ ràng về chương trình học và yêu cầu.

📖 Xem thêm: Những mẹo quản lý dự án quan trọng nhất dành cho sinh viên

8. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý mọi công việc, hạn chót và trách nhiệm với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn có để xử lý các công việc ở mọi quy mô, bao gồm các công việc, dự án, công việc nhóm hoặc thậm chí các trách nhiệm liên tục. Mẫu này tập trung vào việc thực hiện hàng ngày. Thực tế, tính linh hoạt của nó chính là yếu tố khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.

Học sinh có thể sử dụng nó để quản lý bài tập và giao công việc cho các thành viên trong nhóm, trong khi giáo viên có thể lập kế hoạch chuẩn bị bài giảng và chấm điểm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang tiến độ , Kiểm tra và Sửa đổi để Sắp xếp các công việc thành các giai đoạn nhưvàđể đang theo dõi dự án một cách rõ ràng

Đang theo dõi hạn chót trong cột Ngày đáo hạn với ngày và giờ chính xác

Dự đoán nỗ lực bằng trường Time Estimate và quản lý kỳ vọng về khối lượng công việc

Phân loại các nhiệm vụ hoặc công việc theo hàm bằng trường Bộ phận

Theo dõi tiến độ hoàn thành với thanh tiến độ và công cụ theo dõi phần trăm

📌 Phù hợp cho: Học sinh đang quản lý nhiều dự án, giáo viên chuẩn bị bài giảng và chấm điểm, và các nhóm làm việc đa chức năng phối hợp công việc giữa các bộ phận khác nhau.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Reddit về khả năng AI của ClickUp:

Ví dụ, tôi sử dụng Brain (Max) để tạo ra tất cả danh sách dự án mới của mình. Tôi sẽ cung cấp cho nó một bản tóm tắt và nó sẽ tạo ra tất cả các cột mốc, công việc, công việc con và danh sách kiểm tra. Nó cũng sẽ tạo ra các mối phụ thuộc giữa tất cả chúng và thiết lập một phạm vi thuộc tính công việc khác. Đó là hơn 100 công việc trong một trò chuyện 15 phút. Việc cài đặt các dự án phức tạp tùy chỉnh trước đây là một công việc lớn và chúng tôi thường phải sử dụng phương pháp nhập CSV cồng kềnh. Nếu bạn biết cách sử dụng nó đúng cách, nó có thể làm được rất nhiều việc cần làm.

Ví dụ, tôi sử dụng Brain (Max) để tạo ra tất cả danh sách dự án mới của mình. Tôi sẽ cung cấp cho nó một bản tóm tắt và nó sẽ tạo ra tất cả các cột mốc, công việc, công việc con và danh sách kiểm tra. Nó cũng sẽ tạo ra các mối phụ thuộc giữa tất cả chúng và thiết lập một phạm vi thuộc tính công việc khác. Đó là hơn 100 công việc trong một trò chuyện 15 phút. Việc cài đặt các dự án phức tạp tùy chỉnh trước đây là một công việc lớn và chúng tôi thường phải sử dụng phương pháp nhập CSV cồng kềnh.

Nếu bạn biết cách sử dụng nó đúng cách, nó có thể làm được rất nhiều việc cần làm.

9. Mẫu theo dõi công việc hàng tuần cho dự án của Template. net

Cần hỗ trợ để tổ chức khối lượng công việc học tập theo từng tuần? Mẫu Nhiệm Vụ Hàng Tuần này giúp bạn quản lý nhiều nhiệm vụ trong suốt cả học kỳ hoặc năm học một cách dễ dàng hơn.

Với bố cục rõ ràng cho các nhiệm vụ hoàn thành và đang chờ xử lý, cùng thanh tiến độ hàng tuần, bạn luôn biết được mình đã đạt được bao nhiêu và còn bao nhiêu việc cần hoàn thành. Mỗi tuần đều có tóm tắt riêng, với tổng số và đang theo dõi tiến độ giúp bạn biết chính xác vị trí của mình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh lịch trình của bạn với các trường thông tin học sinh như Tên học sinh , Mã số , Môn học và Giáo viên

Nhận ngay cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc với bảng tóm tắt hàng tuần (Tổng, Đã hoàn thành, Đang chờ xử lý)

Hiển thị tiến độ bằng biểu đồ cột so sánh giữa các công việc hoàn thành và đang chờ xử lý

Theo dõi mọi chi tiết với bảng Nhiệm vụ hoàn thành và bảng Nhiệm vụ đang chờ xử lý

📌 Phù hợp cho: Học sinh ưa thích việc đang theo dõi nhiệm vụ theo tuần một cách có cấu trúc và cần một hệ thống trực quan để cân bằng giữa hạn chót, tiến độ và khối lượng công việc trong suốt học kỳ.

🧠 Thông tin thú vị: Tranh luận về bài tập về nhà có nguồn gốc sâu xa. Vào đầu những năm 1900, một số khu học chánh ở Mỹ thực sự cấm bài tập về nhà; họ cho rằng điều đó khuyến khích học vẹt. Nó trở lại mạnh mẽ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi cạnh tranh trong khoa học và toán học trở thành ưu tiên quốc gia.

10. Mẫu tài liệu theo dõi bài tập về nhà bằng Word của Documentero

qua Documentero

Mẫu tài liệu theo dõi bài tập về nhà trên Word cung cấp cho học sinh một hệ thống dựa trên tài liệu rõ ràng để ghi chép và đang theo dõi các bài tập.

Với các phần riêng biệt dành cho thông tin học sinh, bảng bài tập về nhà và tóm tắt, công cụ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn sự quen thuộc của tài liệu Word, kết hợp với sự tiện lợi của cập nhật tự động hóa.

Mẫu này nổi bật với cấu trúc nội dung động. Các trường placeholder như {{dueDate}} và {{completedAssignments}} tự động lấy dữ liệu từ các nguồn kết nối.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép thông tin cơ bản nhanh chóng với phần Thông tin học sinh (Họ tên, Lớp, Học kỳ)

Theo dõi mọi nhiệm vụ trong bảng tổng quan bài tập (Môn học, Tiêu đề, Ngày đáo hạn, Trạng thái, Ghi chú)

Theo dõi tổng khối lượng công việc trong phần Tổng quan với số liệu tổng hợp theo thời gian thực về các công việc hoàn thành và đang chờ xử lý

Luôn nắm bắt tiến độ công việc với phần Công việc quá hạn chỉ hiển thị khi cần thiết

📌 Phù hợp cho: Học sinh muốn một công cụ theo dõi công việc dựa trên Word đơn giản, quen thuộc nhưng có các trường đặt chỗ hỗ trợ tự động hóa.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX là trung tâm thống nhất của bạn, hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn, loại bỏ sự phức tạp của AI. Với khả năng nhận thức bối cảnh về các công việc, dự án và ứng dụng kết nối của bạn, nó cung cấp các câu trả lời, tự động hóa và thông tin chi tiết thực sự phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Định dạng yêu cầu của bạn thông qua Talk-to-Text để phân tích nhiệm vụ, tóm tắt cuộc thảo luận nhóm hoặc tự động hóa cập nhật dữ liệu giữa các ứng dụng trong Google Drive, Notion hoặc GitHub. Với tính linh hoạt đa mô hình (ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa), Brain MAX luôn lựa chọn AI phù hợp nhất cho từng tác vụ. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của nó:

Luôn cập nhật tiến độ công việc của bạn với ClickUp

Luật Parkinson cho rằng công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn. Và với mạng lưới công việc ngày càng mở rộng này, việc nhớ các hạn chót trở nên khó khăn.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp các công cụ theo dõi nhiệm vụ miễn phí với các mẫu tự động hóa, giúp bạn có một hệ thống cụ thể. Sử dụng ClickUp Automations để phân công công việc ngay lập tức, di chuyển công việc khi trạng thái của chúng thay đổi hoặc gửi nhắc nhở. Ngoài ra, ClickUp Brain mang đến trí tuệ nhân tạo (AI) để trích xuất thông tin từ ghi chú, tệp đính kèm và thậm chí cả các công việc.

Với tất cả các nhiệm vụ ClickUp, ghi chú, cuộc hội thoại và tệp tin được lưu trữ trên một nền tảng thân thiện với người dùng, ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp giúp bạn quản lý mọi thứ một cách hiệu quả.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅