Cách tổ chức lịch nội dung theo chiến dịch

Việc lấp đầy lịch trình tiếp thị nội dung bằng các bài đăng, email và quảng cáo là điều dễ dàng. Phần khó khăn hơn là chứng minh rằng mỗi tài sản và nỗ lực tiếp thị đều đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Tổ chức lịch trình theo chiến dịch giúp bạn có một cấu trúc thống nhất, liên kết mọi hoạt động—chiến dịch tiếp thị, bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội và email—với mục tiêu lớn hơn.

Đội ngũ bán hàng có thể ngay lập tức xem các tài nguyên nào hỗ trợ tăng trưởng kênh bán hàng. Đội ngũ tiếp thị sản phẩm biết chính xác thông điệp ra mắt sản phẩm được triển khai ở đâu. Ban lãnh đạo có cái nhìn rõ ràng về cách các chiến dịch phù hợp với mục tiêu quý.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tổ chức lịch nội dung theo từng chiến dịch.

Quản lý ngày tháng, công việc và nội dung của các chiến dịch có thể nhanh chóng trở nên quá tải. Mẫu Lịch Chiến Dịch ClickUp giúp việc này trở nên đơn giản bằng cách tập trung mọi thứ vào một lịch rõ ràng. Bạn có thể dễ dàng xem những gì sắp diễn ra, những gì đang tiến độ và những gì đã hoàn thành. Mẫu Lịch Nội Dung ClickUp giúp việc lập kế hoạch chiến dịch trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một nơi duy nhất để tổ chức mọi thứ Bạn còn có thể xem theo nhiều chế độ như lịch, dòng thời gian và danh sách công việc, kèm theo các trường thông tin về mục tiêu chiến dịch, ngân sách và thời hạn. Đây là cách đơn giản để đảm bảo toàn nhóm làm việc đồng bộ và mọi chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

Tại sao kế hoạch nội dung dựa trên chiến dịch lại hiệu quả hơn?

Khi nhìn tổng thể, kế hoạch dựa trên chiến dịch sẽ giải quyết những thách thức mà lịch đăng bài từng bài không thể giải quyết, chẳng hạn như:

Sự đồng bộ chiến lược thay vì sự ồn ào: Thay vì các bài đăng rời rạc, các chiến dịch liên kết mọi nỗ lực tạo/lập nội dung với một mục tiêu kinh doanh có thể đo lường được, biến hoạt động thành kết quả

tăng cường khả năng hiển thị cho các nhóm: *Một chiến lược tiếp thị tăng trưởng tập trung vào chiến dịch giúp đội ngũ bán hàng, tiếp thị sản phẩm và lãnh đạo dễ dàng nhận thấy cách mỗi tài sản hỗ trợ cho sự tăng trưởng

Hợp tác chặt chẽ hơn: Nhà văn, nhà thiết kế và nhà tiếp thị đồng bộ hóa nỗ lực tiếp thị nội dung của họ hướng tới mục tiêu chung của chiến dịch, tránh trùng lặp hoặc thiếu sót

*phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn: Kế hoạch cấp chiến dịch đảm bảo khối lượng công việc cân bằng trên nhiều kênh, dù là blog, email hay lịch trình mạng xã hội của bạn

Đang theo dõi hiệu suất dễ dàng hơn: Thành công có thể được đo lường ở cấp độ chiến dịch — khách hàng tiềm năng, chuyển đổi, nhận thức, chứ không chỉ các chỉ số hào nhoáng từ các bài đăng riêng lẻ

Khả năng mở rộng và tính nhất quán: Cấu trúc chiến dịch giúp quá trình tạo/lập nội dung của bạn được tổ chức và có thể tái sử dụng khi lịch trình của bạn mở rộng, khác với kế hoạch từng bài đăng riêng lẻ

👀 Bạn có biết? Các nghiên cứu về tâm lý học màu sắc cho thấy màu đỏ thu hút sự chú ý nhanh nhất, giúp đánh dấu các rào cản hoặc hạn chót cấp bách trong lịch chiến dịch. Màu xanh lá cây thể hiện tiến độ, phù hợp để đánh dấu nội dung đã hoàn thành hoặc các chiến dịch đã được phê duyệt. Sử dụng mã màu trong lịch nội dung tiếp thị không chỉ tăng tính rõ ràng mà còn giúp các nhóm xử lý thông tin nhanh hơn.

Các yếu tố khóa của lịch nội dung dựa trên chiến dịch

Để lập kế hoạch chiến dịch hiệu quả cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả marketer, nhà thiết kế và lãnh đạo, lịch trình của bạn nên bao gồm những yếu tố sau:

*mục tiêu chiến dịch và KPI: Bao gồm các trường cho mục tiêu (ví dụ: nâng cao nhận thức về sản phẩm mới, tạo khách hàng tiềm năng) và KPI như số lượt đăng ký, tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ tương tác

*chủ đề nội dung và thông điệp: Xác định câu chuyện chính hoặc ý tưởng cốt lõi cho mỗi chiến dịch. Điều này giúp các bài viết blog, quảng cáo, email và sự hiện diện trên mạng xã hội đồng nhất dưới một câu chuyện chung thay vì tạo ra các thông điệp rời rạc

Lập kế hoạch kênh và định dạng: Xác định nơi mỗi tài sản chiến dịch sẽ được đăng tải (LinkedIn, YouTube, bản tin, trang đích) và dưới định dạng nào (video, blog, infographic)

Phân khúc đối tượng: Thêm ghi chú về nhóm đối tượng mục tiêu cho từng tài sản chiến dịch—cho dù đó là khách hàng tiềm năng ở giai đoạn nhận thức, khách hàng hiện tại hay các nhân vật người mua chuyên biệt. Lịch biên tập của bạn phải tập trung vào nội dung liên quan thay vì số lượng

*dòng thời gian và cột mốc: Phác thảo các giai đoạn của chiến dịch, bao gồm giai đoạn ý tưởng, sản xuất, phê duyệt và xuất bản. Việc thêm các cột mốc giúp các nhóm đồng bộ với thời hạn và tránh tình trạng gấp rút vào phút chót

*quản lý quyền sở hữu công việc và hợp tác: Giao trách nhiệm rõ ràng cho từng tài nguyên — biên tập viên nội dung, nhà thiết kế, trình chỉnh sửa video hoặc quản lý chiến dịch

Kiểm tra khả năng truy cập và tuân thủ: Xây dựng các điểm kiểm tra cho việc đánh giá khả năng truy cập (văn bản thay thế, phụ đề, bản ghi âm) và tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu hoặc pháp lý

*theo dõi hiệu suất: Dành riêng một không gian để đang theo dõi các chỉ số phân tích như tương tác, khách hàng tiềm năng hoặc chuyển đổi. Nhờ đó, bạn có thể biết chiến lược nội dung của mình có thành công hay không, và những gì cần điều chỉnh

👀 Bạn có biết? Gần 1/4 người trưởng thành ở Mỹ sống với một dạng khuyết tật. Điều đó có nghĩa là các chiến dịch của bạn nên được thiết kế sao cho mọi người đều có thể tham gia. Để cải thiện tính khả dụng, bạn có thể: Chọn màu sắc tương phản cao cho văn bản và nút bấm

Sử dụng văn bản thay thế (alt text) cho tất cả hình ảnh

Lập kế hoạch cho các chú thích, bản chép lời và mô tả âm thanh cho tất cả video trong lịch nội dung truyền thông xã hội của bạn

Chọn màu sắc tương phản cao cho văn bản và nút bấm

Các bước để tổ chức lịch nội dung theo chiến dịch

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, từng bước mà bạn có thể tuân theo để cài đặt lịch nội dung ưu tiên chiến dịch của riêng mình.

1. Xác định đối tượng của chiến dịch

Trước khi điền lịch nội dung bằng các bài đăng, email hoặc quảng cáo, hãy xác định mục tiêu mà chiến dịch hướng đến.

Vậy cách đúng đắn để xác định đối tượng chiến dịch là gì?

✅ Tập trung vào kết quả = Tạo ra 500 khách hàng tiềm năng từ các webinar quý 4

❌ Tập trung vào đầu ra = Đăng bốn bài viết blog

Mục tiêu của bạn nên phù hợp với các ưu tiên kinh doanh tổng thể, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm hoặc giữ chân khách hàng. Điều này giúp dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ các nhóm bán hàng, sản phẩm và lãnh đạo.

ClickUp Goals cho phép bạn chia nhỏ các chiến dịch lớn thành các mục tiêu có thể đo lường, kết nối chúng với các công việc và đang theo dõi tiến độ tự động. Thay vì quản lý mục tiêu trong các bảng tính không tự động cập nhật, bạn sẽ thấy các cập nhật trực tiếp ngay trong ClickUp khi công việc của chiến dịch tiến triển và phản hồi lại các mục tiêu tổng thể.

Đang theo dõi, quản lý và đạt được mục tiêu chiến dịch một cách dễ dàng với ClickUp Goals

📌 Ví dụ: Giả sử chiến dịch là việc ra mắt tính năng hàng quý. Mục tiêu tổng thể là “Tăng 20% yêu cầu demo trong quý 4.” Trong mục tiêu đó, chia nhỏ thành các mục tiêu có thể đo lường trong ClickUp, chẳng hạn như: Đăng ba bài viết chuyên sâu về sản phẩm mới

Khởi chạy chuỗi webinar với 1.000 đăng ký

Triển khai chuỗi email nuôi dưỡng với tỷ lệ nhấp chuột 10%

Bảo mật năm lượt đề cập từ các phương tiện truyền thông trong ngành

Bạn có thể liên kết các công việc cụ thể hoặc thậm chí cả dự án với từng Mục tiêu để cập nhật tiến độ tự động khi công việc được hoàn thành.

Kết nối các nhiệm vụ ClickUp và dự án với Mục tiêu ClickUp để nhận cập nhật tiến độ tự động khi công việc được hoàn thành

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu phù hợp hoặc xây dựng thông điệp chiến dịch rõ ràng, hãy để ClickUp Brain tạo ra các mục tiêu tập trung vào kết quả, ý tưởng thông điệp hoặc thậm chí đề xuất KPI chỉ trong vài giây. Với tư cách là trí tuệ nhân tạo làm công việc toàn diện và nhạy bén với ngữ cảnh nhất thế giới, Brain sẽ là trợ lý đáng tin cậy của bạn cho mọi việc từ brainstorming đến phân tích kết quả chiến dịch.

Hãy nghe chia sẻ từ chính nhóm marketing của ClickUp về cách công cụ Trợ lý AI Bối cảnh này giúp công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn.

2. Lập bản đồ chủ đề và dòng thời gian cho các chiến dịch

Chủ đề chiến dịch đóng vai trò là nền tảng sáng tạo cho chiến dịch tiếp thị của bạn. Chúng kết nối thông điệp, hình ảnh và định dạng để tạo nên một câu chuyện thống nhất trên mọi kênh cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Ví dụ, chủ đề cho một chiến dịch ra mắt sản phẩm có thể xoay quanh "đơn giản hóa quy mô lớn", định hình mọi thứ từ tiêu đề bài viết blog đến nội dung quảng cáo.

Mặt khác, dòng thời gian đảm bảo rằng những ý tưởng tuyệt vời của bạn thực sự được triển khai đúng hạn. Chúng nên bao gồm các cột mốc tạo/lập nội dung, giai đoạn kiểm duyệt, phê duyệt và ngày ra mắt.

Lập bản đồ sớm giúp tránh tình trạng gấp rút vào phút chót. Nó cũng cung cấp cho tất cả các nhóm, bao gồm biên tập viên, nhà thiết kế, nhân viên marketing và các bên liên quan, cái nhìn rõ ràng về thời hạn nộp tài liệu và cách chúng phù hợp với chiến dịch tổng thể.

ClickUp Bảng trắng giúp quá trình này trở nên trực quan và hợp tác hơn. Hãy tưởng tượng nó như một bảng vẽ tương tác nơi bạn có thể:

Brainstorm các chủ đề chiến dịch bằng ghi chú, bản vẽ hoặc bản đồ tư duy

Vẽ dòng thời gian một cách trực quan bằng cách kéo và kết nối công việc

Hiển thị mối quan hệ phụ thuộc giữa các tài sản, ví dụ như cách bản nháp blog được sử dụng để tạo ra các đoạn trích trên mạng xã hội

Tích hợp các bên liên quan theo thời gian thực, để phản hồi được thực hiện trực tiếp trên bảng thay vì rải rác qua email

Brainstorm, hợp tác và biến ý tưởng thành công việc với ClickUp Bảng trắng

Bằng cách tạo bản đồ các chủ đề và dòng thời gian trên Bảng trắng, bạn sẽ chuyển từ những ý tưởng trừu tượng sang một kế hoạch chiến dịch mà mọi người đều hiểu rõ, trước khi bắt đầu tạo tài nguyên.

Sau khi đã tạo ra bản đồ chiến dịch, đã đến lúc tạo ra một dòng thời gian thực tế cho tất cả các hoạt động trong chiến dịch. Dưới đây là cách thực hiện từng bước:

cài đặt thời lượng chiến dịch: *Quyết định thời lượng chiến dịch sẽ diễn ra. Đó là một chương trình khuyến mãi hai tuần, một chiến dịch webinar sáu tuần, hay một chiến dịch ra mắt sản phẩm kéo dài cả quý?

Phân chia thành các giai đoạn: Chia chiến dịch thành các phần logic. Một luồng đơn giản trông như sau: Giai đoạn teaser → Giai đoạn ra mắt → Giai đoạn duy trì/nuôi dưỡng → Giai đoạn kết thúc

Thêm các cột mốc khóa : Trong mỗi giai đoạn, hãy thêm các điểm kiểm tra để đảm bảo chiến dịch diễn ra suôn sẻ (ngày khóa nội dung, bàn giao thiết kế, kiểm tra chất lượng, ra mắt, v.v.)

Lập kế hoạch ngược từ ngày ra mắt : Bắt đầu từ hạn chót cuối cùng và lập kế hoạch ngược lại. Nếu webinar diễn ra vào ngày 30/5, email quảng cáo của bạn nên sẵn sàng vào ngày 20/5, thiết kế hoàn thành vào ngày 10/5 và nội dung văn bản được hoàn thiện vào ngày 5/5

Tài khoản phụ thuộc : Ghi chú các công việc phụ thuộc vào nhau (quảng cáo cần trang đích, nội dung sáng tạo cần bản sao được phê duyệt). Xây dựng dòng thời gian sao cho một sự chậm trễ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch

Thêm thời gian dự phòng: Ngay cả hai ngày dự phòng trong mỗi giai đoạn cũng có thể cứu vãn chiến dịch nếu có sự cố xảy ra

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng biểu đồ Gantt của ClickUp để phác thảo toàn bộ dòng thời gian chiến dịch với các mối phụ thuộc (ví dụ: “Thiết kế tài sản” phải hoàn thành trước khi “Đăng trang đích”).

Hình dung dòng thời gian, đang theo dõi phụ thuộc và duy trì tiến độ chiến dịch với biểu đồ Gantt của ClickUp

Nếu bạn không muốn bắt đầu từ đầu, mẫu lịch chiến dịch của ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để lập kế hoạch các chiến dịch trực tiếp vào chế độ xem lịch.

Tải miễn phí mẫu Lập bản đồ cho từng công việc của chiến dịch với ngày bắt đầu và ngày đáo hạn rõ ràng bằng mẫu lịch chiến dịch ClickUp

Khác với bảng trắng (dùng để brainstorming) hoặc biểu đồ Gantt (dùng để sắp xếp công việc), Mẫu Lịch Chiến Dịch được thiết kế để:

Hiển thị tất cả các chiến dịch trên một dòng thời gian chia sẻ để bạn có thể xem tổng quan

Bản đồ các tài nguyên như bài viết blog, email hoặc quảng cáo vào ngày cụ thể mà chúng sẽ được đăng tải

Nhấn mạnh các điểm trùng lặp giữa các chiến dịch để bạn có thể cân bằng khối lượng công việc

Cung cấp một định dạng nhất quán giúp bộ phận marketing, sản phẩm và lãnh đạo đồng bộ

Hầu hết các tổ chức sử dụng nó như một lịch trình hoạt động, nơi mọi chiến dịch được liệt kê cùng với các mốc thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ không bị lạc hướng khỏi bức tranh tổng thể, dù có số chiến dịch đang diễn ra.

📊 Mẹo chuyên nghiệp: Kế hoạch nội dung để đăng tải chỉ là một nửa công việc. Biết thời điểm đăng tải cũng quan trọng không kém. Dữ liệu từ Hootsuite quý 1 năm 2025 cho thấy thời điểm đăng tải tốt nhất trên nhiều nền tảng: Facebook: Thứ Ba lúc 9 giờ sáng

X (Twitter): 9–11 giờ sáng vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu

LinkedIn: 4–6 giờ sáng vào thứ Ba và thứ Tư

TikTok: Thứ Năm từ 7–11 giờ sáng

Chủ đề: Thứ Ba lúc 8 giờ sáng

Pinterest: Thứ Sáu lúc 12 giờ trưa

Instagram: Monday từ 3–9 giờ tối Hãy lưu ý điều này khi lên lịch cho lịch trình mạng xã hội của chiến dịch. Việc đồng bộ với các khung thời gian này có thể giúp nội dung của bạn có cơ hội tương tác tốt hơn.

3. Phân chia các chiến dịch thành các tài sản và định dạng

Chiến dịch của bạn sẽ cần kết hợp các tài sản nội dung: bài viết blog, video, bài đăng trên mạng xã hội, chuỗi email, trang đích và nhiều hơn nữa. Phân chia chúng sớm sẽ giúp tránh hai vấn đề phổ biến:

Các nhóm thường nhận ra quá muộn rằng một tài sản khóa đang thiếu sót

Dành quá nhiều thời gian để tạo ra những nội dung giá trị thấp

Để làm được việc cần làm, bạn cần:

Danh sách công việc cần thiết

Dựa trên chủ đề chiến dịch và các trụ cột thông điệp của bạn, xác định các tài nguyên cần thiết ở từng giai đoạn của phễu tiếp thị. Đối tượng/kỳ/phiên bản, giai đoạn nhận thức có thể cần các bài viết blog và quảng cáo trên mạng xã hội, trong khi giai đoạn chuyển đổi có thể dựa vào các nghiên cứu trường hợp và demo sản phẩm.

Phân loại định dạng bản đồ nội dung theo kênh

Một ý tưởng duy nhất có thể được triển khai dưới nhiều biểu mẫu khác nhau trên các kênh. Một webinar có thể được tái sử dụng thành các điểm nhấn trên blog, video ngắn trên mạng xã hội hoặc chuỗi email.

Ưu tiên theo tác động

Không phải mọi tài nguyên đều có tác động như nhau. Ví dụ, một nghiên cứu trường hợp chi tiết có thể tạo ra nhiều chuyển đổi ở giai đoạn cuối hơn so với năm bài viết blog ngắn.

Tương tự, nếu mục tiêu là tăng trưởng kênh bán hàng, tập trung vào chiến lược tiếp thị email mạnh mẽ – với các chuỗi email nuôi dưỡng được lên lịch hợp lý và email tập trung vào sản phẩm – có thể mang lại ROI cao hơn so với việc tạo thêm bài đăng trên mạng xã hội.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là các kênh nội dung được sử dụng phổ biến nhất mà các nhà tiếp thị B2B khác đang đầu tư vào: Mạng xã hội tự nhiên: 89%

Website/blog: 87%

Sự kiện trực tiếp: 64%

Bản tin: 63%

Video: 57%

Khi chia nhỏ chiến dịch thành các tài sản, hãy bắt đầu với một bản tóm tắt rõ ràng. Mẫu Bản tóm tắt chiến dịch của ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để ghi chép mục tiêu chiến dịch, các tài sản cần thiết và bản đồ kênh.

🎺 Lợi thế của ClickUp: Bạn có thể thử ghép nối các kế hoạch chiến dịch bằng slide, bảng tính và hàng loạt email. Nhưng cách làm việc này dẫn đến tình trạng phân mảnh, hỗn loạn phiên bản và trễ hạn. Đó chính là lúc phần mềm Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp phát huy tác dụng. Nó tích hợp mục tiêu, bản tóm tắt, dòng thời gian, tài nguyên và đang theo dõi hiệu suất vào một không gian làm việc AI tích hợp, giúp nhóm của bạn luôn nắm rõ bước tiếp theo và hiệu quả của các chiến dịch. Lập kế hoạch, triển khai và đo lường các chiến dịch từ đầu đến cuối với ClickUp cho Quản lý Chiến dịch Tiếp thị

Khi nói đến việc quản lý mạng xã hội, không có công cụ nào mạnh mẽ như ClickUp. Nếu bạn muốn biết mọi thứ đang diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, không có công cụ nào khác có thể cung cấp cho bạn mức độ thông tin tương tự.

4. Phân công quyền sở hữu và trách nhiệm

Một chiến dịch sẽ thất bại nếu mọi người đều biết mục tiêu nhưng không ai biết phần việc của mình. Bạn có thể cân nhắc chia các nhiệm vụ thành các công việc nhỏ hơn, giao trách nhiệm cho từng công việc và đặt các mốc thời gian thực tế.

Dưới đây là luồng đơn giản để thực hiện:

Phân công vai trò chính và hỗ trợ : Mỗi công việc nên có một người chịu trách nhiệm chính cho việc hoàn thành. Các thành viên hỗ trợ (như nhà thiết kế đồ họa hoặc trình chỉnh sửa nội dung) có thể được phân công làm cộng tác viên, nhưng trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về một người duy nhất

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc : Một số tài nguyên không thể tiến hành cho đến khi tài nguyên khác hoàn thành. Ví dụ, một hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội phụ thuộc vào tiêu đề bài viết blog đã được phê duyệt. Bằng cách xác định trước các mối quan hệ phụ thuộc này, bạn có thể đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm biết khi nào nên bắt đầu và khi nào cần chờ đợi

Cân bằng khối lượng công việc: Các chiến dịch có thể bị gián đoạn nếu một người bị quá tải trong khi những người khác không được tận dụng hết sức chứa. Quy trình phân công công việc cân bằng đảm bảo sức chứa phù hợp cho nhóm

ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng hơn với khả năng thêm nhiều người được giao nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho từng người trong việc hoàn thành một tác vụ. Ngoài ra, với tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể cài đặt mối quan hệ giữa các công việc (ví dụ: “Công việc B không thể bắt đầu cho đến khi Công việc A hoàn thành”) để quản lý thứ tự luồng công việc hiệu quả hơn.

Tối ưu hóa quy trình làm việc và quản lý đơn đặt hàng công việc với tính năng Phụ thuộc nhiệm vụ ClickUp

Để tránh lãng phí thời gian khi phân công nhiệm vụ thủ công, bạn có thể cài đặt ClickUp tự động hóa để tự động phân công nhiệm vụ. Ví dụ, khi trạng thái của một công việc thay đổi thành “Copy Approved”, công việc tiếp theo trong danh sách, “Design”, sẽ được tự động phân công cho nhà thiết kế (người này sẽ nhận được thông báo tự động khi điều này xảy ra).

Kích hoạt việc chuyển giao công việc ngay lập tức theo trạng thái với ClickUp Automations

Bạn có thể quản lý điều này trong mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp. Bạn có thể tạo các công việc cho từng đầu ra, có thể nhóm lại thành danh sách công việc. Bạn có thể thêm nhóm hoặc cá nhân tương ứng cho từng công việc. Ví dụ, người quản lý truyền thông xã hội sẽ biết rằng video nội dung hậu trường đã sẵn sàng để đăng tải bởi đội ngũ sản xuất video. Mẫu này tập trung mọi thứ trong quy trình quản lý chiến dịch tiếp thị của bạn.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi từng giai đoạn của chiến dịch tại một nơi duy nhất với Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp

Mẫu danh sách công việc này bao gồm:

Năm trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ của từng chiến dịch

Mười một thuộc tính tùy chỉnh để lưu trữ thông tin quan trọng về chiến dịch

Bảy chế độ xem tùy chỉnh để tổ chức thông tin chiến dịch của bạn

Để đi một bước tiếp theo, Mẫu Kế Hoạch Chiến Dịch Tiếp Thị của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về toàn bộ chiến dịch, không chỉ các công việc riêng lẻ. Trong khi việc phân công công việc đảm bảo quyền sở hữu, mẫu này giúp bạn kết nối chủ sở hữu, tài nguyên, phê duyệt và dòng thời gian vào một bản đồ chiến dịch duy nhất.

Hãy xem nó như một cẩm nang giúp đảm bảo tất cả các yếu tố của chiến dịch đều hoàn thành công việc một cách trơn tru, từ chiến lược đến thực thi.

📮 ClickUp Insight: Mỗi 4 nhân viên có 1 người sử dụng 4 công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết khóa có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng đội ngũ của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

5. Tích hợp tính năng truy cập và quy trình phê duyệt

Tại sao bạn nên bao gồm quy trình kiểm tra tính khả dụng và phê duyệt trong quy trình đánh giá chiến dịch của mình?

Bởi vì chúng giúp bạn tránh những sai lầm phổ biến, chẳng hạn như:

Vai trò của người đánh giá không rõ ràng (mọi người đều bình luận, nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng)

Phản hồi phân tán (email/DM/ghi chú trên Drive = mất bối cảnh)

các biện pháp khắc phục tính khả dụng vào phút chót (văn bản thay thế, chú thích, độ tương phản) có thể làm gián đoạn dòng thời gian

Vậy giải pháp là gì?

Xác định các giai đoạn kiểm duyệt (nội dung, thương hiệu/pháp lý, khả năng truy cập) và chỉ định một người chịu trách nhiệm duyệt tại mỗi bước. Sử dụng danh sách kiểm tra đơn giản: độ chính xác, giọng điệu, văn bản thay thế, phụ đề và các nguyên tắc cơ bản về SEO để đảm bảo phản hồi được tổ chức và có thể thực hiện được.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Proofing để để lại phản hồi và bình luận có ngữ cảnh trực tiếp trên các tài sản sáng tạo, dù đó là bản nháp blog, hình thu nhỏ video hay đồ họa mạng xã hội. Điều này giúp phản hồi được gắn liền với chính vị trí cần điều chỉnh.

Cung cấp phản hồi chính xác và phù hợp với ngữ cảnh cho các tài sản sáng tạo bằng ClickUp Proofing

Để việc đang theo dõi các cuộc thảo luận đánh giá trở nên dễ dàng, hãy ghi lại chúng trong một tài liệu ClickUp. Như vậy, thay vì phản hồi bị chôn vùi trong các chủ đề email dài hoặc thông báo Slack, nhóm của bạn sẽ có một không gian duy nhất để lưu trữ các bản sửa đổi, phê duyệt và ghi chú cuối cùng, đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác cho các dự án trong tương lai.

Sử dụng mẫu Quản lý Chiến dịch & Khuyến mãi của ClickUp để tối ưu hóa chu kỳ phê duyệt. Trong mẫu này, bạn có thể đang theo dõi trạng thái của từng chiến dịch, phân loại các chiến dịch khác nhau, thêm các kênh tiếp thị theo hoạt động và cũng đề cập đến mục tiêu tiếp thị cho từng hoạt động.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các chương trình khuyến mãi, đánh giá và chuyển giao công việc tại một nơi duy nhất với mẫu Quản lý Chiến dịch & Khuyến mãi của ClickUp

Nó cũng cung cấp:

Không gian chuyên dụng để đang theo dõi các hoạt động tiếp thị khuyến mãi cùng với các công việc của chiến dịch

Trạng thái rõ ràng cho việc phê duyệt để xem liệu một nội dung nào đó có bị kẹt ở trạng thái Đang xem xét hay Sẵn sàng đăng tải hay không

Tính năng đang theo dõi phụ thuộc tích hợp sẵn giúp quá trình chuyển giao giữa các nhóm diễn ra trơn tru

Chế độ xem tập trung về tất cả các chương trình khuyến mãi (mạng xã hội, quảng cáo, hợp tác) để đồng bộ hóa chúng với dòng thời gian chính của chiến dịch

6. Theo dõi hiệu suất song song với quá trình thực hiện

Các chiến dịch tốt nhất không kết thúc khi tài sản cuối cùng được phát hành. Giá trị thực sự nằm ở việc đánh giá hiệu quả của chiến dịch và sử dụng những thông tin đó để làm cho chiến dịch tiếp theo trở nên hiệu quả hơn.

Dưới đây là cách thực hiện việc cần làm trong thực tế:

Hãy xem xét các mục tiêu tiếp thị mà bạn đã cài đặt trong bản tóm tắt chiến dịch (số lượt đăng ký, số lượt nhấp chuột, số lượt đặt lịch demo) và đánh giá mức độ đạt được. Bạn đã đạt được mục tiêu, vượt qua mục tiêu hay chưa đạt được?

Phân tích kết quả theo nội dung hiệu quả nhất (kênh và định dạng). Email có hiệu quả hơn mạng xã hội không? Quảng cáo video có mang lại lượng khách hàng tiềm năng tốt hơn so với hình ảnh tĩnh không?

Khi bạn chạy lại một chiến dịch tương tự, hãy sao chép lịch trình của mình, điều chỉnh dựa trên những bài học đã rút ra và thực hiện một kế hoạch tiếp thị chặt chẽ hơn

Đừng chỉ lưu kết quả trong một tài liệu. Hãy chia sẻ một bản tóm tắt nhanh với nhóm và lãnh đạo. Điều này giúp hoàn thiện quy trình và củng cố lý do tại sao kế hoạch dựa trên chiến dịch lại hiệu quả.

Với ClickUp Dashboards, bạn có thể tập trung tất cả dữ liệu hiệu suất chiến dịch để mọi người có thể theo dõi tình trạng của chiến dịch. Bạn có thể tạo thẻ cho lưu lượng truy cập, khách hàng tiềm năng, tỷ lệ tương tác hoặc tiến độ chuyển đổi, và cập nhật trực tiếp từ các công việc và Mục tiêu liên kết.

Theo dõi các chỉ số KPI của chiến dịch theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Nhưng khả năng hiển thị chỉ là một phần của câu chuyện. Bạn cũng cần hiểu ý nghĩa của những số đó. Đó chính là lúc ClickUp AI Notetaker phát huy tác dụng. Trong các cuộc họp đánh giá chiến dịch, hãy để AI Notetaker ghi lại cuộc thảo luận: những gì đã thành công, những gì chưa đạt hiệu quả và những gì cần thay đổi.

Ghi lại các cuộc thảo luận và quyết định khóa một cách tự động với ClickUp AI Notetaker

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa ghi chú cuộc họp và công việc bằng cách sử dụng Notetaker và Lịch của ClickUp.

📌 Thông tin: Báo cáo Pulse 2025 của PMI cho thấy ba yếu tố hạn chế truyền thống, bao gồm phạm vi, lịch trình và chi phí, vẫn là yếu tố quyết định thành công của dự án. Trong số đó, áp lực về lịch trình là thách thức hàng đầu mà các nhóm cần quản lý. Xây dựng dòng thời gian thực tế (kèm thời gian dự phòng) là yếu tố quyết định giữa các chiến dịch diễn ra suôn sẻ và những chiến dịch thất bại.

Thêm trí tuệ nhân tạo (AI) vào kế hoạch chiến dịch để tối ưu hóa hiệu quả

Lập kế hoạch chiến dịch ngày nay diễn ra nhanh hơn bao giờ hết với nhiều kênh, nhiều tài nguyên và nhiều dữ liệu cần xử lý. Trong bối cảnh việc cần làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, bạn cần AI làm công cụ lập kế hoạch chiến lược. Dưới đây là một số cách thực tiễn để sử dụng AI trong tiếp thị kỹ thuật số cho từng giai đoạn của quá trình lập kế hoạch chiến dịch.

1. Tạo bản tóm tắt chiến dịch

Các bản tóm tắt chiến dịch, hướng dẫn thông điệp hoặc phác thảo sáng tạo thường bị trì hoãn vì ai đó phải dành thời gian để viết chúng. Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo tài liệu chiến dịch ngay lập tức.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các bản tóm tắt sáng tạo và SEO cho tài sản chiến dịch của bạn

Nó giúp bạn:

Lập kế hoạch đối tượng, thông điệp khóa và bản tóm tắt sáng tạo

Viết lại hoặc chỉnh sửa nội dung để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán

Tóm tắt các ghi chú nghiên cứu dài thành các điểm dễ hiểu cho các bên liên quan

Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng ClickUp Brain để viết tài liệu.

2. Sử dụng ClickUp Agents để tự động hóa quy trình làm việc của chiến dịch

ClickUp Agents hoạt động như những trợ lý thông minh trong không gian làm việc của bạn. Thay vì phải cài đặt nhắc nhở, cập nhật công việc hoặc gửi thông báo theo dõi một cách thủ công, bạn có thể giao nhiệm vụ cho các trợ lý này thực hiện thay cho bạn.

Đối với việc lập kế hoạch chiến dịch, các đại lý có thể:

Thông báo cho các bên liên quan khi tài liệu đã sẵn sàng để xem xét, và thậm chí thực hiện một cuộc xem xét sơ bộ tự động dựa trên danh sách kiểm tra (hoặc hướng dẫn thương hiệu)

Tự động phân công các công việc động dựa trên logic và đánh giá khi trạng thái của chiến dịch thay đổi

Kích hoạt email hoặc cập nhật Slack khi đạt được các cột mốc

Dưới đây là cách bạn có thể tạo một Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent) để tự động hóa các công việc trong ClickUp.

3. Brain MAX để giảm thiểu sự lan rộng công việc

Hầu hết các nhóm marketing đều gặp khó khăn với quá nhiều công cụ: một công cụ cho việc ghi chép, một công cụ đang theo dõi dự án, và một công cụ cho bản tóm tắt nội dung. Brain MAX mang đến các tính năng AI tiên tiến và tích hợp truy cập vào nhiều mô hình AI trực tiếp vào một ứng dụng siêu tiện lợi (Super App) cho máy tính để bàn của bạn, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng không liên kết.

Thay thế các công cụ viết AI bên ngoài bằng Brain cho nội dung và thông điệp của chiến dịch

Sử dụng tính năng Tìm kiếm Trí tuệ Nhân tạo (AI) của ClickUp doanh nghiệp trên tất cả tài liệu, bản tóm tắt và công việc của chiến dịch trong một nền tảng duy nhất

Tập trung quá trình brainstorming, soạn thảo và triển khai trong một nền tảng duy nhất

Video này cung cấp thêm lý do để thử Brain MAX như một ứng dụng độc lập.

4. Trích xuất kiến thức AI cho bối cảnh chiến dịch

ClickUp Brain cũng hoạt động như một cơ sở kiến thức AI cho không gian làm việc của bạn. Thay vì hỏi đồng nghiệp, “Bản tóm tắt chiến dịch quý 3 ở đâu?” và làm phiền họ, bạn có thể đơn giản hỏi Brain trong ClickUp, và nó sẽ trích xuất thông tin liên quan từ không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Điều này giúp các thành viên mới, freelancer hoặc các bên liên quan dễ dàng nắm bắt thông tin nhanh chóng. Không còn phải lục lọi email hay các chủ đề cuộc hội thoại để tìm thông tin cần thiết.

Brain thu thập thông tin bối cảnh từ không gian làm việc của bạn, cung cấp câu trả lời tức thì liên quan đến dự án của bạn

5. Tạo hình ảnh và tài liệu trực quan

Nếu bạn không muốn phụ thuộc vào các nhà thiết kế cho mọi hình ảnh hoặc nhóm thiết kế của bạn đang bận rộn, ClickUp Brain cũng hỗ trợ bạn với tính năng tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tạo bản nháp hình ảnh, mẫu quảng cáo hoặc đồ họa ý tưởng trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Hình ảnh do AI tạo ra có thể cung cấp cho nhóm của bạn một điểm khởi đầu nhanh chóng, dù bạn cần một tiêu đề blog nhanh chóng, một đồ họa mạng xã hội hay một minh họa chủ đề chiến dịch.

Tạo hình ảnh tùy chỉnh cho các chiến dịch của bạn bằng ClickUp Brain

Tổ chức các chiến dịch nội dung thông minh hơn với ClickUp

Sẵn sàng tổ chức lịch nội dung theo chiến dịch?

ClickUp tập trung tất cả các hoạt động kế hoạch chiến dịch, tài nguyên, thảo luận phản hồi và thậm chí theo dõi vào một ứng dụng duy nhất. Với bộ tính năng, mẫu có sẵn và Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh (Contextual AI), lịch nội dung sẽ trở nên ít áp lực hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

