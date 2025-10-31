11 giải pháp thay thế Teambook tốt nhất cho việc lập lịch tài nguyên thông minh hơn

Bạn đã bao giờ thử lập kế hoạch cho một dự án mà không có chế độ xem rõ ràng về ai có thể tham gia và vào thời điểm nào chưa? Điều này có thể dẫn đến chậm trễ, kiệt sức và bỏ lỡ cơ hội. Thực tế, 41% quản lý nguồn lực cho biết việc thiếu hiển thị sức chứa của nhóm là một trong những thách thức lớn nhất của họ.

Các công cụ như Teambook nhằm mục đích giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều nhóm gặp phải tình trạng giao diện cồng kềnh, tích hợp giới hạn hoặc giá cả không phù hợp với nhu cầu của họ.

Dù bạn đang làm công việc với dòng thời gian của khách hàng, quản lý nguồn lực nội bộ hay các phụ thuộc chức năng chéo, bạn cần một công cụ mang lại cả quyền kiểm soát và sự rõ ràng. Một công cụ giúp lập kế hoạch nguồn lực trở nên trực quan, chứ không phải là một công việc khác cần quản lý.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các giải pháp thay thế Teambook tốt nhất – các công cụ được thiết kế cho các nhóm hiện đại cần khả năng hiển thị thời gian thực, lịch trình linh hoạt và kế hoạch dự án phù hợp với cách công việc của họ.

Các giải pháp thay thế hàng đầu cho Teambook trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Teambook để giúp bạn chọn giải pháp phù hợp dựa trên một số tính năng chính (như hợp tác thời gian thực và chế độ xem dự án), giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Quản lý công việc toàn diện với lịch trình linh hoạt, kế hoạch tài nguyên, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Chế độ xem Khối lượng công việc & Dòng thời gian, Trường Tùy chỉnh, theo dõi thời gian tích hợp sẵn, mẫu lịch trình, hơn 1.000 tích hợp. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 Float Hiển thị trực tiếp việc sử dụng tài nguyên, sức chứa và biên lợi nhuận. Phân bổ kéo và thả, khớp kỹ năng, đang theo dõi ngân sách và tỷ lệ, theo dõi thời gian tích hợp, quản lý thời gian nghỉ phép. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $8.50/tháng cho mỗi người dùng. G2 4.3/5 Capterra 4.5/5 Resource Guru Lập lịch thân thiện với người dùng, bao gồm quản lý thời gian nghỉ và xung đột lịch trình. Lịch chia sẻ, phát hiện xung đột, đang theo dõi nghỉ phép, email lịch trình hàng ngày, báo cáo sử dụng. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $5/tháng cho mỗi người dùng G2 4.6/5 Capterra 4.7/5 Calendly Tự động hóa lịch trình khách hàng và giảm thiểu việc trao đổi qua lại. Liên kết đặt lịch thời gian thực, nhắc nhở tự động hóa, cuộc họp theo vòng tròn và cuộc họp tập thể, hơn 100 tích hợp, thu tiền thanh toán. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12/tháng cho mỗi người dùng G2 4.7/5 Capterra 4.7/5 Hợp tác nhóm Quản lý công việc khách hàng với tính năng thanh toán tích hợp và đang theo dõi hiệu suất sử dụng. Lập kế hoạch khối lượng công việc, giờ làm việc tính phí, giao tiếp khách hàng tập trung, tự động hóa công việc, bảng điều khiển tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $13.99/tháng cho mỗi người dùng. G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Wrike Mở rộng các nhóm dự án đa hàm Quy trình làm việc tùy chỉnh, biểu mẫu yêu cầu tài nguyên khác, lập lịch tài nguyên, phân tích thời gian thực, nhiều chế độ xem, hơn 400 tích hợp. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $39/tháng cho mỗi người dùng G2 4.2/5 Capterra 4.3/5 Trello Đang theo dõi công việc trực quan đơn giản Bảng Kanban, danh sách kiểm tra & ngày đáo hạn, tự động hóa Butler, Power-Ups, chế độ xem Lịch & dòng thời gian. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $5/tháng cho mỗi người dùng G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Deputy Lập lịch ca làm việc và quản lý nhân sự Lịch trình dựa trên nhu cầu, đổi ca linh hoạt trên thiết bị di động, cảnh báo tuân thủ, đồng hồ chấm công GPS, tích hợp với hệ thống lương và POS. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $4.50/tháng cho mỗi người dùng. G2 4.6/5 Capterra 4.6/5 Clockify Theo dõi thời gian đơn giản trên các dự án và nhóm. Đồng hồ hẹn giờ thủ công và tự động, gắn thẻ khách hàng/công việc, bảng điều khiển, báo cáo có thương hiệu, hơn 80 tích hợp. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $5.49/tháng cho mỗi người dùng. G2 4.5/5 Capterra 4.8/5 Keka Quản lý tài nguyên và thời gian tập trung vào nhân sự Xác thực sinh trắc học và đăng ký di động, đồng bộ hóa nghỉ phép và lương, bảng chấm công dự án, OKRs và đánh giá, quy trình HR thống nhất. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $9/tháng cho mỗi người dùng G2 4.5/5 Capterra 4.4/5 Hub Planner Lập lịch và hiển thị tài nguyên nâng cao Bản đồ nhiệt & khả năng sẵn sàng, bảng chấm công tích hợp, dự báo thời gian thực, khớp kỹ năng, đang theo dõi ngân sách Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $7/tháng cho mỗi người dùng G2 4.2/5 Capterra 4.2/5

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Teambook?

Teambook được đánh giá cao nhờ giao diện sạch sẽ, quy trình onboarding dễ dàng và tính năng lập lịch trực quan. Tuy nhiên, ngay cả những người dùng lâu năm cũng đã bày tỏ một lo ngại lặp đi lặp lại: nó quá tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.

Các công cụ không là nhà cung cấp quản lý tài nguyên toàn diện thường không đáp ứng được nhu cầu của quản lý dự án và trưởng bộ phận vận hành, những người thường xuyên phải chuyển đổi giữa nhiều dự án. Điều này dẫn đến tình trạng công việc lan rộng, gây lãng phí thời gian và năng lượng.

Điều này đã được ghi chú trong một đánh giá trên Capterra:

Phạm vi của Teambook vẫn còn khá hẹp. Chúng tôi mong muốn nó được mở rộng thành một giải pháp PSA hoàn thành

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Teambook, có thể bạn đang đối mặt với một hoặc nhiều thách thức sau:

Giới hạn phạm vi ngoài việc lập lịch tài nguyên cơ bản và kế hoạch trực quan.

Thiếu các tính năng tích hợp như báo cáo, theo dõi thời gian hoặc quy trình quản lý dự án nâng cao.

Trải nghiệm di động khiến việc có được cái nhìn tổng quan rõ ràng khi di chuyển trở nên khó khăn.

Các vấn đề về cập nhật và đồng bộ hóa đang gây ra xung đột với các hệ thống nội bộ hoặc công cụ của bên thứ ba.

Giá cả có vẻ cao đối với các nhóm nhỏ cần sự linh hoạt hơn và ít giới hạn hơn.

11 lựa chọn thay thế Teambook tốt nhất để sử dụng

Bạn đang tìm kiếm một công cụ lập kế hoạch tài nguyên vượt trội so với việc lập lịch đơn thuần?

Chúng tôi đã tổng hợp 11 giải pháp thay thế Teambook tốt nhất, mang lại sự linh hoạt cao hơn và khả năng quản lý tài nguyên sâu rộng hơn.

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc toàn diện được hỗ trợ bởi AI, với lịch trình linh hoạt, kế hoạch tài nguyên và tự động hóa)

Khác với Teambook, vốn chỉ tập trung vào lập lịch tài nguyên, ClickUp là một nền tảng quản lý nhân sự toàn diện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp quản lý tài nguyên, kế hoạch dự án và theo dõi thời gian trong một không gian làm việc linh hoạt và hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

Với tư cách là một Không gian Làm việc Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp, đây thực sự là ứng dụng công việc duy nhất mà các nhóm Nhân sự cần. Hãy cùng tìm hiểu cách nó hoạt động.

Hiển thị sức chứa của nhóm với ClickUp Views

Nhanh chóng điều chỉnh lại khối lượng công việc bằng cách hiển thị sức chứa của nhóm thông qua các chế độ xem Khối lượng Công việc và Dòng Thời gian của ClickUp

Đối với các nhà quản lý dự án có nguồn lực hạn chế, thách thức lớn nhất là nắm bắt được ai đang làm gì và vào thời điểm nào. ClickUp giải quyết vấn đề này thông qua các công cụ lập kế hoạch tài nguyên như ClickUp Workload và ClickUp Dòng thời gian chế độ xem, giúp hiển thị sức chứa của nhóm theo thời gian thực.

Giả sử nhóm thiết kế của bạn đã có lịch trình đầy đủ cho tuần này. Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp sử dụng các chỉ báo màu đỏ-vàng-xanh đơn giản để giúp bạn nhận diện các tình huống quá tải chỉ trong nháy mắt.

Bạn có thể phân nhóm theo người được giao nhiệm vụ, điều chỉnh dòng thời gian trực tiếp và zoom vào chế độ xem để xem khả năng sẵn sàng hàng ngày. Điều này giúp bạn dễ dàng điều chỉnh lại công việc trước khi tình trạng quá tải xảy ra.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để nâng cao hiệu quả kế hoạch dự án và cá nhân, hãy thử ClickUp Calendar. Ứng dụng này tự động lập lịch cho ngày của bạn dựa trên ưu tiên, cuộc họp và thời gian rảnh rỗi – giúp bạn không bao giờ phải băn khoăn về việc nên làm gì tiếp theo. Nó còn đồng bộ với Google và Outlook để mọi thứ được quản lý tập trung tại một nơi.

Gán vai trò và khả năng sẵn sàng với ClickUp Trường Tùy chỉnh

Lọc thành viên nhóm theo kỹ năng, vai trò hoặc khả năng sẵn sàng để phân công đúng người mỗi lần với ClickUp Trường Tùy chỉnh

Cần phân công dự án dựa trên vai trò hoặc khả năng sẵn sàng của đội ngũ? Đó chính là lúc các trường tùy chỉnh của ClickUp phát huy tác dụng. Thêm các trường như bộ phận, địa điểm hoặc kỹ năng, và lọc tài nguyên tương ứng.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang chuẩn bị tiếp nhận một khách hàng doanh nghiệp mới vào tuần tới. Bạn cần một thành viên từ đội ngũ Giải pháp đã từng làm việc với các tài khoản tương tự, không bị quá tải công việc và có thời gian rảnh từ thứ Tư đến thứ Sáu. Bằng cách lọc các Trường Tùy chỉnh như bộ phận, loại khách hàng và thời gian rảnh, bạn có thể nhanh chóng tìm ra thành viên phù hợp.

Theo dõi thời gian và duy trì ngân sách với tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp

Theo dõi thời gian chi tiết đến cấp độ công việc và cảnh báo vượt ngân sách trước khi trở thành vấn đề với ClickUp Time Tracking

Đối với các nhóm tính phí theo giờ hoặc cần theo dõi quá trình làm việc, ước lượng thời gian, tính năng Theo dõi Thời gian Dự án và ước lượng thời gian của ClickUp chính là giải pháp bạn cần. Ước tính thời gian cần thiết cho một công việc, theo dõi thời gian thực tế đã sử dụng và phát hiện sớm các trường hợp vượt quá thời gian. Nếu nhóm của bạn sử dụng các công cụ như Harvest hoặc Toggl, ClickUp cũng tích hợp với chúng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp cũng hỗ trợ nhãn và ghi chú trong các mục nhập thời gian — giúp nhóm của bạn ghi chép chính xác những gì họ đã làm, đến từng chi tiết công việc. Không còn phải đoán xem "3 giờ — Quản trị viên" thực sự có nghĩa là gì.

Sử dụng ClickUp AI để tối ưu hóa tất cả quy trình công việc của bạn.

ClickUp Brain mang các tính năng AI tiên tiến trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Với ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tạo nội dung, tóm tắt thông tin và nhận câu trả lời tức thì từ không gian làm việc của mình — tất cả trong một nơi.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn để chuyển đổi giữa các công cụ và tập trung nhiều hơn vào những điều quan trọng. Các tính năng AI giúp tối ưu hóa giao tiếp, tăng cường năng suất và đảm bảo bạn luôn có thông tin cần thiết ngay trong tầm tay. Chỉ cần @đề cập Brain trong ClickUp trò chuyện, nhiệm vụ ClickUp, bình luận hoặc bất kỳ đâu khác, và bạn sẽ có toàn bộ bối cảnh của hệ sinh thái công việc kết nối của mình.

Phân tích biểu đồ tròn (và nhiều loại biểu đồ khác) từ Bảng điều khiển ClickUp bằng ClickUp Brain.

Xây dựng quy trình lặp lại với các mẫu ClickUp

Việc lập kế hoạch cho nhóm từ đầu mỗi tuần có thể rất mệt mỏi. ClickUp cung cấp các mẫu kế hoạch tài nguyên giúp tối ưu hóa các quy trình lặp đi lặp lại.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản nếu bạn muốn biết ai có sẵn, ai đang quá tải và nơi có khoảng trống kỹ năng, Mẫu Quản lý Tài nguyên Nhân sự của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về lực lượng lao động của bạn để bạn có thể:

Theo dõi khối lượng công việc của nhân viên trên các dự án.

Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và tránh tình trạng quá tải.

Hiển thị lịch trình và hạn chót tại một nơi duy nhất.

Tải miễn phí mẫu Quản lý công việc và nhân sự với nguồn lực giới hạn trong các dự án có nhịp độ nhanh bằng mẫu Quản lý Nguồn lực và Nhân sự của ClickUp.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo mọi người thực hiện đúng việc vào đúng thời điểm, mẫu lịch trình nhóm của ClickUp sẽ giúp bạn đồng bộ hóa các công việc của nhóm với lịch trình thực tế.

🎥 Dưới đây là một video hữu ích về kế hoạch sức chứa với ClickUp:

Giảm bớt công việc quản trị viên với tích hợp ClickUp

Đồng bộ lịch, tự động hóa cập nhật và kết nối các công cụ yêu thích của bạn trong một không gian làm việc duy nhất với ClickUp Integrations

Đối với các nhóm đã quản lý lịch trình hoặc số lượng nhân viên trong các công cụ bên ngoài, bạn có thể tin tưởng vào tích hợp ClickUp. Bạn có thể đồng bộ công việc với Lịch Google, kết nối với phần mềm HR như Hubstaff, Time Doctor hoặc Zoho People thông qua Zoho Flow, và tích hợp với hơn 1.000 công cụ khác để giảm thiểu cập nhật thủ công trên các nền tảng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hiển thị sức chứa của nhóm thông qua các chế độ xem Khối lượng công việc và Dòng thời gian để cân bằng khối lượng công việc và đảm bảo tiến độ.

Giao vai trò và đang theo dõi tình trạng sẵn sàng bằng các Trường Tùy chỉnh như bộ phận, kỹ năng và địa điểm.

Theo dõi giờ làm việc tính phí với tính năng theo dõi thời gian tích hợp và ước lượng thời gian để báo cáo chính xác.

Sử dụng các mẫu lịch trình nhóm như Mẫu Quản lý Tài nguyên Nhân sự và Mẫu Lịch Trình Nhóm để tối ưu hóa kế hoạch dự án

Đồng bộ hóa công việc với Lịch Google, kết nối với phần mềm HR như Hubstaff, Time Doctor hoặc Zoho People thông qua Zoho Flow, và tích hợp với hơn 1.000 công cụ.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú đòi hỏi người dùng mới phải có thời gian làm quen.

Ứng dụng di động không có đầy đủ tính năng tương đương với phiên bản desktop.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Đánh giá trên G2 đã nhấn mạnh:

ClickUp cung cấp một phạm vi công cụ từ quản lý tác vụ và theo dõi thời gian đến mục tiêu, giúp nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các quy trình làm việc và kích thước nhóm khác nhau. Các bảng chấm công và bảng điều khiển tùy chỉnh đặc biệt hữu ích để theo dõi tiến độ tác vụ một cách nhanh chóng và có cái nhìn tổng quan về tiến độ hàng ngày của từng thành viên trong nhóm.

💡 Bonus: Nâng tầm kế hoạch tài nguyên với trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh trong ứng dụng máy tính: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm các mẫu kế hoạch tài nguyên, lịch trình và tài liệu phân bổ.

Talk to Text để đặt câu hỏi, cập nhật phân công tài nguyên hoặc quản lý quy trình kế hoạch bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu. Sử dụngđể đặt câu hỏi, cập nhật phân công tài nguyên hoặc quản lý quy trình kế hoạch bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu.

Thay thế hàng chục công cụ AI không kết nối và tận dụng các mô hình bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, mang lại ngữ cảnh và trí tuệ cho quản lý tài nguyên của bạn. Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Float (Phù hợp nhất cho việc hiển thị thời gian thực về việc sử dụng tài nguyên, sức chứa và biên lợi nhuận)

qua Float

Điểm mạnh thực sự của Float, điều khiến nó nổi bật so với các công cụ lập kế hoạch dự án khác, là khả năng cung cấp thông tin thời gian thực giúp bạn duy trì lợi nhuận trong khi quản lý sức chứa.

Được thiết kế dành cho các đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp, Teambook giúp quản lý dự án có cái nhìn rõ ràng về phân bổ tài nguyên, tác động chi phí và hiệu suất sử dụng nhóm mà không cần phải chuyển đổi giữa các bảng tính tài chính và công cụ lập lịch.

Các tính năng nổi bật của Float

Chế độ xem lịch trình tài nguyên trực tiếp với tính năng kéo và thả để phân bổ.

Phân công công việc cho nhân viên dựa trên kỹ năng, vai trò và thời gian rảnh rỗi.

Dự báo tác động của dự án đối với biên lợi nhuận thông qua đang theo dõi ngân sách và tỷ lệ.

So sánh giờ theo kế hoạch với giờ thực tế thông qua tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn.

Theo dõi thời gian nghỉ phép, ngày lễ và giới hạn sức chứa để tránh tình trạng đặt lịch quá tải.

Giới hạn của Float

Ít tích hợp sẵn hơn so với các công cụ quản lý dự án toàn diện khác.

Các tùy chỉnh giao diện và báo cáo bị giới hạn hơn.

Có thể mất thời gian để người dùng mới làm quen với phạm vi tính năng của hệ thống.

Giá linh hoạt

Gói Starter : $8.50/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $14/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Float

G2 : 4.3/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Float

Đánh giá của Capterra đã ghi chú:

Float cung cấp cho chúng tôi một nền tảng tuyệt vời giúp chúng tôi lập lịch và lập kế hoạch cho các công việc của nhóm dựa trên khả năng sẵn có của nguồn lực. Nó cho phép chúng tôi phân công công việc cho nhau và lập dòng thời gian công việc để theo dõi tiến độ.

📮 ClickUp Insight: Hầu hết nhân viên văn phòng vẫn phụ thuộc vào email và trò chuyện để duy trì kết nối — nhưng gần 60% thời gian làm việc bị lãng phí chỉ vì phải chuyển đổi giữa các công cụ và tìm kiếm thông tin chi tiết. ClickUp tập hợp tất cả công việc, tin nhắn và cập nhật của bạn vào một không gian duy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian chuyển đổi và tập trung vào những việc quan trọng. Với ClickUp Chat, giao tiếp trong nhóm trở nên dễ dàng nhờ tin nhắn thời gian thực, chia sẻ tệp và hợp tác trực tiếp được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

3. Resource Guru (Phù hợp nhất cho việc lập lịch thân thiện với người dùng, quản lý thời gian nghỉ và xung đột)

qua Resource Guru

Khi dòng thời gian dự án trở nên gấp rút, ngay cả một thành viên của nhóm bị quá tải cũng có thể làm mọi thứ rối loạn. Hầu hết các nhóm không có chế độ xem rõ ràng, tập trung về ai có thể tham gia và khi nào, khiến việc điều chỉnh lịch trình vào phút chót và vi phạm thời hạn trở nên quá phổ biến.

Đó chính là lúc Resource Guru phát huy tác dụng. Nó đơn giản hóa việc lập lịch với giao diện kéo và thả, theo dõi tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực và quản lý nghỉ phép và xung đột tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Lập lịch cho nhân sự, phòng họp và thiết bị trong một lịch chia sẻ có thể kéo và thả.

Sử dụng quản lý xung đột để phát hiện và ngăn chặn việc phân bổ quá mức một cách tự động.

Đang theo dõi nghỉ phép, nghỉ ốm và ngày lễ với kế hoạch nghỉ phép tích hợp.

Gửi email lịch trình hàng ngày để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ và chịu trách nhiệm.

Phân tích hiệu suất sử dụng, giờ làm việc tính phí so với không tính phí, và xu hướng nghỉ phép.

Giới hạn của Resource Guru

Các tính năng quản lý công việc và hợp tác bị giới hạn.

Ít tích hợp với các công cụ bên thứ ba hơn so với các công cụ khác.

Không có các tùy chọn giao tiếp hoặc tùy chọn chia sẻ tệp tích hợp sẵn.

Giá cả của Resource Guru

Kế hoạch Grasshopper : $5/tháng cho mỗi người dùng

Blackbelt Plan : $8/tháng cho mỗi người dùng

Kế hoạch Master: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Resource Guru

G2 : 4.6/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (530+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Resource Guru

Đánh giá trên G2 chia sẻ:

*Resource Guru giúp nhóm của chúng tôi hợp tác trong việc phân bổ tài nguyên, giúp dễ dàng tìm ra cách phân phối khối lượng công việc hiệu quả nhất. Nó cung cấp sự linh hoạt trong việc đặt lịch cho nhân sự và mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về sức chứa hiện tại của chúng tôi, giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch hiệu quả hơn.

👀 Thông tin thú vị: Tàu cướp biển có hệ thống quản lý tài nguyên dân chủ. Chiến lợi phẩm và công việc được chia sẻ theo một mã nghiêm ngặt, ngay cả đầu bếp và bác sĩ cũng có phần chia đã được thỏa thuận trước.

4. Calendly (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa lịch trình khách hàng và giảm thiểu việc trao đổi qua lại)

qua Calendy

Đặt cuộc họp có thể nhanh chóng trở thành một trò chơi qua email. Chúng ta thậm chí không cần bàn đến những thách thức khi công việc giữa các nhóm, múi giờ khác nhau hoặc với khách hàng bận rộn. Vấn đề là càng mất nhiều thời gian để lên lịch cuộc họp, khả năng thất bại càng cao.

Calendly giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn chia sẻ một liên kết lịch trình cá nhân hóa phản ánh tình trạng sẵn sàng của bạn theo thời gian thực. Dù bạn đang quản lý các cuộc gọi khám phá, phỏng vấn hay đánh giá nội bộ, Calendly tự động hóa việc xác nhận, nhắc nhở và đồng bộ lịch.

Các tính năng nổi bật của Calendly

Chia sẻ các liên kết lịch trình cá nhân hóa được cập nhật theo thời gian thực dựa trên sự sẵn có của bạn.

Tự động hóa các nhắc nhở, theo dõi và xác nhận để giảm thiểu tình trạng vắng mặt.

Cung cấp các loại cuộc họp theo vòng tròn, nhóm hoặc một đối một với tính năng định tuyến nâng cao.

Tích hợp với các công cụ như Lịch Google, Zoom, Salesforce, HubSpot và Marketo.

Thanh toán qua Stripe hoặc PayPal trước khi xác nhận lịch hẹn.

Chèn trang đặt lịch vào trang web hoặc chữ ký email để truy cập nhanh chóng.

Giới hạn của Calendly

Các tính năng định tuyến nâng cao và tích hợp CRM chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho bố cục trang đặt lịch và thương hiệu trên các gói dịch vụ cấp thấp.

Không phù hợp cho các trường hợp sử dụng phức tạp liên quan đến lập lịch tài nguyên hoặc dự án.

Giá cả của Calendly

Miễn phí : Luôn miễn phí

Tiêu chuẩn : $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $15.000/năm

Đánh giá và nhận xét về Calendly

G2 : 4.7/5 (2.390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Calendly

Đánh giá này trên Capterra có tính năng:

Calendly là lựa chọn hàng đầu của tôi khi lần đầu tiên cần một công cụ lập lịch; nó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi đề xuất một nền tảng lập lịch. Việc tích hợp với các phần mềm khác khiến nó trở thành tất cả những gì bạn cần.

5. Teamwork (Phù hợp nhất cho việc quản lý công việc khách hàng với tính năng thanh toán tích hợp và đang theo dõi sử dụng tài nguyên)

qua Teamwork

Quản lý dự án khách hàng thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau: một công cụ cho quản lý công việc, một công cụ khác cho theo dõi thời gian và một công cụ hoàn toàn khác cho thanh toán cho khách hàng. Sự phân mảnh này ảnh hưởng đến năng suất và tạo ra rủi ro lỗi khi lợi nhuận là yếu tố quan trọng.

Nhóm tập hợp tất cả những tính năng đó vào một nền tảng duy nhất. Được thiết kế riêng cho các agency, công ty tư vấn và đội ngũ dịch vụ, phần mềm quản lý dự án miễn phí này kết hợp quản lý dự án, lập kế hoạch tài nguyên và khả năng hiển thị tài chính vào một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Teamwork

Theo dõi giờ làm việc tính phí, lợi nhuận và hiệu suất sử dụng tài nguyên trên một nền tảng duy nhất.

Sử dụng Công cụ Lập kế hoạch Khối lượng công việc để dự báo sức chứa và phân công công việc một cách công bằng.

Quản lý tất cả các giao tiếp với khách hàng, tệp tin và phê duyệt trong một không gian tập trung.

Tự động hóa việc tạo/lập công việc, cập nhật và nhắc nhở với TeamworkAI

Tạo các bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh cho việc lập ngân sách, đánh giá hiệu suất và theo dõi thời gian.

Chọn từ hơn 50 mẫu dự án để bắt đầu ngay lập tức.

Giới hạn của việc làm việc nhóm

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người dùng mới chưa quen với các nền tảng quản lý dự án (PM).

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp hoặc quá tải, với quá nhiều tính năng được kích hoạt.

Ứng dụng di động thiếu một số hàm so với phiên bản desktop.

Giá cả của Teamwork

Miễn phí

Giá: $13.99/tháng cho mỗi người dùng

Gói Grow: $25.99/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về hợp tác nhóm

G2 : 4.4/5 (hơn 1.100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Teamwork

Đánh giá trên G2 trích dẫn:

Teamwork giúp chúng tôi dễ dàng chia sẻ khối lượng công việc giữa các đồng nghiệp với tầm nhìn toàn diện về tiến độ hiện tại. Công việc được giao, đang theo dõi và lưu trữ một cách đơn giản, nghĩa là toàn bộ nhóm luôn nắm bắt được "bức tranh tổng thể".

👀 Thông tin thú vị: Trước khi có đồng hồ cơ học, người ta đánh dấu các khoảng thời gian trên nến để đại diện cho đơn vị thời gian. Khi nến cháy hết, sáp chảy ra sẽ cho biết thời gian trôi qua, báo hiệu thời điểm cầu nguyện, nghỉ ngơi hoặc tiếp tục công việc.

6. Wrike (Phù hợp nhất cho việc mở rộng các nhóm dự án đa hàm)

qua Wrike

Một nhóm sử dụng bảng tính, nhóm khác tin tưởng vào email, và nhóm thứ ba thì lạc lối trong các ghi chú dán. Khi tổ chức của bạn bắt đầu mở rộng, sự lộn xộn cũng tăng theo.

Nhưng bạn không cần lo lắng với Wrike. Phần mềm lập lịch tài nguyên này giúp tất cả mọi người làm việc trong một không gian làm việc chia sẻ với các quy trình làm việc tùy chỉnh, theo dõi thời gian tích hợp và khả năng lập lịch tài nguyên mạnh mẽ. Đối với các nhóm làm việc từ xa, hệ thống thư mục của Wrike giúp tổ chức công việc theo bộ phận, khách hàng hoặc chương trình.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh với các phụ thuộc công việc và tự động hóa quy trình làm việc

Sử dụng biểu mẫu yêu cầu động để tiếp nhận công việc và chuyển nó đến các nhóm phù hợp.

Hiển thị khối lượng công việc và khả năng sẵn sàng của nhân sự trên các bộ phận với công cụ lập lịch tài nguyên.

Theo dõi tình trạng dự án, ngân sách và hiệu suất với các bảng điều khiển phân tích thời gian thực.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Gantt, Lịch và Bảng.

Tích hợp với hơn 400 ứng dụng, bao gồm Salesforce, Google Drive và Adobe Creative Cloud.

Giới hạn của Wrike

Quá trình thiết lập ban đầu và hướng dẫn sử dụng có thể mất nhiều thời gian.

Một số người dùng cho rằng giao diện quá rối mắt hoặc không trực quan.

Các tính năng nâng cao bị khóa sau các gói giá cao hơn.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2 : 4.2/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Wrike

Đánh giá của Capterra đã nhấn mạnh:

Với tư cách là người quản lý nhiều dự án có đối tượng, lịch trình và nhu cầu khác nhau – khả năng sử dụng cùng một phần mềm và tùy chỉnh cách sử dụng nó phù hợp với trình độ kỹ năng của nhóm mà tôi đang có công việc đã giúp tôi duy trì sự tổ chức một cách hiệu quả.

👀 Thông tin thú vị: Trong quản lý dự án, “phạm vi”, “thời gian” và “ngân sách” biểu mẫu thành một tam giác. Nhưng như câu nói nổi tiếng: “Tốt, nhanh, rẻ — hãy chọn hai trong ba.” Đó được gọi là Tam giác Quản lý Dự án.

7. Trello (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc trực quan đơn giản)

qua Trello

Đôi khi, vấn đề không phải là khối lượng công việc, mà là cách nó được phân tán. Một nhóm sử dụng giấy note dán, nhóm khác bị chôn vùi trong các chủ đề email, và bạn phải ghép nối mọi thứ lại với nhau chỉ để duy trì hoạt động.

Trello giúp đơn giản hóa tất cả những điều đó. Với các bảng gọn gàng và thẻ kéo-thả, bạn có thể tổ chức công việc theo cách thực sự phù hợp với bạn và nhóm của mình. Dù bạn đang có kế hoạch cho một dự án hay chỉ đơn giản là theo dõi công việc hàng tuần, Trello mang lại sự bình tĩnh và rõ ràng cho những rắc rối hàng ngày.

Các tính năng nổi bật của Trello

Sử dụng bảng Kanban kéo và thả để quản lý trạng thái và quyền sở hữu của các công việc.

Thêm danh sách kiểm tra, ngày đáo hạn, tệp đính kèm và bình luận vào từng thẻ.

Tạo bảng làm việc chia sẻ cho nhóm để tăng cường khả năng hiển thị và hợp tác giữa các bộ phận.

Tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên bằng Butler (công cụ tự động hóa tích hợp sẵn của Trello).

Tích hợp với Slack, Google Drive, Jira và nhiều ứng dụng khác thông qua Power-Ups.

Tùy chỉnh chế độ xem với các tùy chọn Lịch, Dòng thời gian và Bảng trên các kế hoạch trả phí.

Giới hạn của Trello

Thiếu các công cụ theo dõi thời gian tích hợp sẵn hoặc các công cụ quản lý tài nguyên nâng cao.

Có thể cảm thấy quá đơn giản cho các dự án phức tạp hoặc liên quan đến nhiều nhóm.

Các tính năng chính như bảng điều khiển và dòng thời gian được giới hạn ở các gói trả phí.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $5/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50+/tháng cho mỗi người dùng (ước tính cho 50 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Trello

Đánh giá của Capterra cho thấy:

Trello hoạt động hoàn hảo và linh hoạt cho nhiều loại dự án của chúng tôi. Cho phép tổ chức dễ dàng các công việc và dự án thành các bảng, danh sách công việc và thẻ. Đồng thời giúp nhóm làm việc cùng nhau trên các dự án một cách thuận tiện.

8. Deputy (Phù hợp nhất cho lập lịch ca làm việc và quản lý nhân sự)

qua Deputy

Với tỷ lệ kiệt sức trong công việc đạt mức cao kỷ lục 66%, lịch trình hỗn loạn và việc thay đổi ca làm việc vào phút chót không giúp tình hình tốt hơn. Đặc biệt đối với các nhóm tuyến đầu, giờ làm việc không rõ ràng và việc điều chỉnh lịch trình liên tục dẫn đến sự thất vọng, vắng mặt và tỷ lệ nghỉ việc cao.

Deputy mang lại cấu trúc cho công việc theo ca. Nó giúp các đội ngũ vận hành quản lý lịch trình, theo dõi thời gian và đơn giản hóa việc tuân thủ. Dù bạn đang điều hành một nhà hàng, trung tâm cuộc gọi hay phòng khám y tế, nó giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và tràn đầy năng lượng.

Các tính năng nổi bật của Deputy

Xây dựng lịch làm việc cho nhân viên dựa trên khả năng sẵn sàng, nhu cầu và chi phí.

Cho phép trao đổi ca làm việc và yêu cầu nghỉ phép theo thời gian thực thông qua ứng dụng di động.

Sử dụng cảnh báo thông minh để tránh làm thêm giờ, xung đột và vi phạm quy định.

Theo dõi thời gian và chấm công bằng định vị địa lý và nhận diện khuôn mặt.

Tích hợp với các hệ thống tính lương và POS như ADP, Gusto và Square.

Giai đoạn giới hạn của Deputy

Không được thiết kế cho quản lý dự án hoặc lập kế hoạch dài hạn.

Báo cáo khá tốt, nhưng không linh hoạt như một số đối thủ cạnh tranh.

Giá có thể tăng nhanh chóng đối với các nhóm lớn có nhu cầu phức tạp.

Giá cả của Deputy

Lập lịch : $4,50/tháng cho mỗi người dùng

Thời gian & Chấm công : $4,50/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $6/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Deputy

G2 : 4.6/5 (490+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Deputy

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Tôi đã sử dụng ứng dụng Deputy cho công việc, và nó đã giúp việc đang theo dõi ca làm việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi thích cách đăng nhập và đăng xuất đơn giản, và việc có thể xem chính xác thời gian làm việc giúp tôi duy trì sự tổ chức. Ứng dụng cũng lưu trữ tất cả lịch trình của tôi ở một nơi, nên tôi không bao giờ phải lo lắng về việc bỏ lỡ ca làm việc.

9. Clockify (Phù hợp nhất cho việc theo dõi thời gian đơn giản trên các dự án và nhóm)

qua Clockify

Nếu bạn từng kết thúc tuần làm việc và tự hỏi, “Thời gian đã trôi đi đâu vậy?” Bạn không phải là người duy nhất. Đặc biệt khi phải xử lý nhiều khách hàng hoặc công việc cùng lúc, nhiều nhà quản lý dự án và nhóm gặp khó khăn trong việc nắm bắt thời gian làm việc của mình.

Đó chính là nơi Clockify phát huy tác dụng. Đây là phần mềm theo dõi thời gian đơn giản, dễ sử dụng, giúp bạn hiển thị cách nhóm của mình làm việc. Với các báo cáo trực quan rõ ràng và bảng điều khiển thân thiện, bạn có thể cân bằng khối lượng công việc và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của mình.

Các tính năng nổi bật của Clockify

Theo dõi thời gian thủ công hoặc bằng đồng hồ bấm giờ tự động trên các dự án và người dùng không giới hạn.

Phân loại các mục nhập thời gian theo khách hàng, công việc hoặc thẻ để báo cáo chi tiết.

Sử dụng các bảng điều khiển tích hợp để phân tích thời gian sử dụng, giờ làm việc tính phí so với không tính phí, và hoạt động của nhóm.

Tạo báo cáo thời gian có thể chia sẻ và được tùy chỉnh theo thương hiệu cho khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ.

Tích hợp với hơn 80 công cụ như Asana, Trello, Lịch Google và Slack để đang theo dõi theo ngữ cảnh.

Giới hạn của Clockify

Thiếu tính năng lập lịch tài nguyên tích hợp hoặc quản lý tài nguyên nâng cao.

Các tùy chỉnh báo cáo bị giới hạn trên kế hoạch miễn phí.

Giao diện người dùng có thể cảm thấy quá đơn giản đối với các nhóm quản lý các phân cấp dự án phức tạp.

Giá cả của Clockify

Tiêu chuẩn : $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : $14,99/tháng cho mỗi người dùng

Gói Cake.com: $15.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Clockify

G2 : 4.5/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (9.200+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Clockify

Đánh giá này trên Capterra chia sẻ:

Clockify đã giúp việc đang theo dõi thời gian sử dụng của tôi trở nên vô cùng dễ dàng và cung cấp các phân tích thời gian chi tiết, giúp tôi quản lý thời gian hiệu quả hơn.

10. Keka (Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên và thời gian tập trung vào nhân sự)

qua Keka

Theo dõi ai đang làm việc, ai không, ai bị quá tải và ai chưa nộp bảng chấm công là một thách thức hàng ngày đối với các nhà quản lý nhân sự và vận hành. Nhưng bạn không thể mong đợi mọi việc diễn ra suôn sẻ khi dữ liệu chấm công nằm trong một công cụ và dữ liệu lương nằm trong công cụ khác.

Keka giải quyết vấn đề này bằng cách đưa toàn bộ quy trình quản lý nhân sự vào một hệ thống tập trung. Nó có các tính năng như đang theo dõi chấm công tự động, lập lịch ca làm việc và phân tích lực lượng lao động. Cuối cùng, nó được thiết kế để giảm bớt gánh nặng hành chính và giúp các nhóm tập trung vào điều quan trọng nhất: con người.

Các tính năng nổi bật của Keka

Tự động hóa việc đang theo dõi thời gian và chấm công bằng công nghệ sinh trắc học, GPS và chấm công qua thiết bị di động.

Đồng bộ hóa dữ liệu nghỉ phép, ca làm việc và chấm công trực tiếp vào quy trình tính lương.

Sử dụng bảng chấm công dự án để đang theo dõi nỗ lực và quản lý việc sử dụng tài nguyên.

Cài đặt và quản lý OKRs, đánh giá hiệu suất và phản hồi 360° từ một bảng điều khiển duy nhất.

Hỗ trợ các quy trình tuyển dụng, onboarding và tương tác nhân viên dưới một mái nhà.

Giới hạn của Keka

Khả năng tùy chỉnh chính sách lương hoặc ca làm việc cho các nhu cầu tổ chức phức tạp bị giới hạn.

Ứng dụng di động có thể cảm thấy chậm chạp hoặc ít hàm hơn so với trải nghiệm trên máy tính để bàn.

Các bảng điều khiển báo cáo chỉ hỗ trợ tùy chỉnh giới hạn trừ khi được xuất sang Excel.

Giá cả của Keka

Foundation : Giá cả tùy chỉnh

Ưu điểm : Giá cả tùy chỉnh

Phát triển: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Keka

G2 : 4.5/5 (1.520+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (85+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Keka

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Keka cung cấp giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, giúp đơn giản hóa các công việc nhân sự như đang theo dõi chấm công, xử lý lương và quản lý hiệu suất.

👀 Thông tin thú vị: Walt Disney đã có hệ thống “people mover” cho các nhóm của mình. Trong những ngày đầu của Disneyland, ông đã thiết kế bố cục sao cho các nhóm có thể được điều chuyển nhanh chóng mà không gây gián đoạn cho khách hàng.

11. Hub Planner (Phù hợp nhất cho lập lịch tài nguyên nâng cao và hiển thị)

qua Hub Planner

Theo McKinsey, các nhà quản lý dành hơn một ngày mỗi tuần cho các công việc không liên quan đến quản lý và có ít thời gian hơn để tập trung vào các hoạt động cốt lõi như quản lý và phát triển nhân tài.

Hub Planner giúp cân bằng lại điều đó. Với các công cụ lập lịch, theo dõi thời gian và quản lý sức chứa tích hợp sẵn, nó cung cấp cho bạn hiển thị cần thiết để phân công đúng người cho đúng công việc.

Nó hỗ trợ quản lý bảng chấm công, đang theo dõi nghỉ phép và nghỉ việc, lập ngân sách dự án, dự báo và quy trình phê duyệt tùy chỉnh. Điều này giúp dễ dàng cân bằng khối lượng công việc, ngăn chặn việc đặt lịch quá tải và cuối cùng đảm bảo mọi dự án được phân bổ nhân lực một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Hub Planner

Hỗ trợ lập lịch tài nguyên nâng cao với bản đồ nhiệt, đang theo dõi khả năng sẵn sàng và bộ lọc nhóm thông minh.

Theo dõi thời gian thực tế so với kế hoạch với bảng chấm công tích hợp.

Cho phép dự báo dự án chính xác bằng cách sử dụng báo cáo thời gian thực và bảng điều khiển tùy chỉnh.

Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên với tính năng khớp kỹ năng và bộ lọc dựa trên vai trò.

Quản lý ngân sách dự án, chi phí nội bộ và lợi nhuận từ một bảng điều khiển duy nhất.

Giới hạn của Hub Planner

Đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng mới chưa quen với các công cụ lập lịch chi tiết.

Không linh hoạt cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile hoặc những nhóm muốn sử dụng chế độ xem công việc theo phong cách Kanban.

Điều này có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ có nhu cầu về kế hoạch ít hơn.

Giá cả của Hub Planner

Plug & Play : $7/tháng cho mỗi người dùng (giá theo năm)

Premium : $18/tháng cho mỗi người dùng (giá theo năm)

Business Leader: $54/tháng cho mỗi người dùng (giá theo năm)

Đánh giá và nhận xét về Hub Planner

G2 : 4.2/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 100 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Hub Planner

Đánh giá này trên Capterra có tính năng:

Dễ dàng lập kế hoạch dự án và đang theo dõi qua toàn bộ vòng đời. Cấu trúc báo cáo hỗ trợ lập kế hoạch tài nguyên và chi phí cho dự án. Báo cáo cũng hỗ trợ việc báo cáo số liệu hàng tuần và hàng tháng cho bộ phận Tài chính. *

Dưới đây là ba giải pháp thay thế Teambook bổ sung, tương thích với các công cụ đã được đề cập, cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho kế hoạch tài nguyên:

Parallax : Cung cấp dự báo thời gian thực, kế hoạch sức chứa và đồng bộ hóa từ bán hàng đến giao hàng.

Silverbucket : Được thiết kế cho các tổ chức hướng dự án với biểu đồ khả dụng trực quan và đang theo dõi kỹ năng.

Runn : Bao gồm dự báo tài chính, kế hoạch khối lượng công việc và tích hợp với Harvest và Clockify.

ClickUp và Clock Out — Đơn giản như vậy!

Bạn đã xem qua các tùy chọn. Một số công cụ rất tốt cho việc lập lịch, trong khi những công cụ khác lại giỏi hơn trong việc theo dõi thời gian. Một số cố gắng kết hợp cả hai việc cần làm, nhưng vẫn khiến bạn phải chuyển đổi giữa các tab, công cụ và ứng dụng. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" (sự phân tán công việc), và nó khiến các tổ chức mất hàng triệu đô la do giảm sút năng suất và hiệu quả.

ClickUp kết hợp tất cả các tính năng này lại với nhau.

Nó cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, phân công và điều chỉnh, dù bạn đang quản lý một nhóm làm việc nhanh chóng hay đang theo dõi các dự án dài hạn. Và nó đủ linh hoạt để phù hợp với cách công việc thực tế của nhóm bạn, chứ không phải ngược lại.

Nếu bạn cảm thấy công cụ hiện tại đang cản trở công việc của mình, có thể đã đến lúc thử một giải pháp được thiết kế dành riêng cho hợp tác đội nhóm thực sự.

Sẵn sàng trải nghiệm kế hoạch tài nguyên dễ dàng hơn? Đăng ký miễn phí trên ClickUp ngay!