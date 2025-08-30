Thực thi chiến dịch AI cho thương mại điện tử: Các thực hành tốt nhất, quy trình làm việc và công cụ AI

Thương mại điện tử thay đổi từng giờ. Một phút trước bạn đang có kế hoạch cho một đợt giảm giá; phút sau bạn đang theo đuổi một xu hướng TikTok và điều chỉnh ngân sách. “Ra mắt và bỏ mặc”? Đã qua rồi.

Giải pháp không phải là tổ chức thêm cuộc họp—mà là thực thi thông minh hơn. Sử dụng công cụ tiếp thị AI để dự báo, triển khai và tối ưu hóa chiến dịch trong khi nhóm của bạn tập trung vào những công việc chỉ con người mới làm được. Và khi các bản tóm tắt, tài nguyên và báo cáo được tập trung tại một nơi (xin chào 👋), tốc độ trở thành quy mô.

Những gì bạn sẽ nhận được trong bài viết này: Các khóa nguyên tắc, quy trình làm việc từng bước và các công cụ (bao gồm ClickUp ) để biến điều đó thành hiện thực. ✨

AI Campaign Execution trong tiếp thị thương mại điện tử là gì?

Thực thi chiến dịch AI* không phải là “hỏi bot để lấy nội dung”. Đó là toàn bộ quy trình của bạn — lập kế hoạch → triển khai → tối ưu hóa — hoạt động với sự hỗ trợ. Dự báo hướng dẫn kế hoạch, quy trình làm việc tự động phân công, và ngân sách điều chỉnh trước khi bạn đăng nhập. Bạn điều khiển; hệ thống xử lý các công việc lặt vặt.

Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế:

lập kế hoạch thông minh hơn* → AI dự đoán nhu cầu, xác định các phân khúc tùy chỉnh tốt nhất và đề xuất thời điểm và địa điểm để triển khai chiến dịch

thực thi tự động hóa* → Các quy trình làm việc như phân công công việc, phê duyệt và khởi chạy chiến dịch diễn ra tự động hóa — giúp nhóm của bạn tập trung vào chiến lược, không phải theo dõi trạng thái cập nhật

Tối ưu hóa dự đoán → Thay vì phải chờ hàng tuần để nhận báo cáo hiệu suất, AI sẽ tự động điều chỉnh ngân sách, điều chỉnh giá thầu và tinh chỉnh đối tượng mục tiêu theo thời gian thực khi kết nối với các nền tảng quảng cáo của bạn thông qua tích hợp

Sáng tạo quy mô lớn → Cần 10 biến thể của nội dung quảng cáo hoặc mô tả sản phẩm? Trí tuệ nhân tạo tạo sinh sẽ xử lý trong vài giây

📌 Ví dụ: Một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da thương mại điện tử có thể sử dụng phân tích dự đoán để phát hiện nhu cầu tăng cao đối với một loại serum, điều chỉnh ngân sách hướng đến các quảng cáo Meta hiệu quả cao dựa trên dữ liệu phân bổ tích hợp, và tạo ra các nội dung quảng cáo mới – tất cả trong khi ClickUp duy trì mọi công việc, tài sản và cập nhật được tập trung tại một nơi duy nhất.

Với AI làm người dùng được cấp phép và nền tảng như ClickUp hoạt động như trung tâm điều hành của bạn, việc triển khai chiến dịch không còn mang tính phản ứng mà trở nên chủ động, có thể mở rộng và đáng tin cậy một cách đáng ngạc nhiên.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của mình bị sử dụng không hiệu quả. Đó là gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị khối sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔 ClickUp giúp tập trung vào công việc có tác động cao với các trợ lý AI dễ cài đặt, tự động hóa các tác vụ lặp lại dựa trên các điều kiện kích hoạt. Ví dụ, khi một công việc được đánh dấu hoàn thành, Trợ lý AI của ClickUp có thể tự động giao bước tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái dự án, giúp bạn miễn phí việc theo dõi thủ công. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp—miễn phí cho nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

📖 Đọc thêm: Muốn tìm hiểu sâu hơn về cách các nhóm hàng đầu đã thực hiện chuyển đổi này? Hãy xem cách đội ngũ tiếp thị ClickUp sử dụng ClickUp.

Tại sao AI là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các chiến dịch thương mại điện tử

ClickUp so với quản lý chiến dịch thủ công

Thương mại điện tử không bao giờ ngừng nghỉ. Xu hướng thay đổi trong chớp mắt, chi phí quảng cáo tăng đột ngột mà không có cảnh báo, và người mua hàng mong đợi một trải nghiệm mượt mà, cá nhân hóa mỗi khi họ truy cập trang web của bạn. Cố gắng theo kịp bằng tay, và đó giống như việc tham gia một cuộc chiến smartphone với một chiếc điện thoại nắp gập.

Tốc độ. Cá nhân hóa. Sinh tồn. 🎯

Từ phỏng đoán đến tăng trưởng: Đây là lý do tại sao AI đang thay đổi quy tắc cho các chiến dịch thương mại điện tử:

Ngân sách linh hoạt: Khi TikTok thành công, ngân sách sẽ được điều chỉnh theo hướng đó — không cần phải mất thời gian phân tích bảng tính vào ban đêm

Cá nhân hóa mà không gây rối: Khách hàng quay lại sẽ thấy các gói sản phẩm mà họ thực sự muốn

Sáng tạo ngay lập tức: Mười biến thể tiêu đề trong vài phút có nghĩa là bạn có thể thử nghiệm ngay trong tuần này, chứ không phải tháng sau

Sự rõ ràng đa kênh: Quảng cáo, email, tin nhắn SMS, trang web—tất cả trong một chế độ xem duy nhất

Câu chuyện ngắn: Nhóm phát triển của bạn khởi động chiến dịch mùa lễ. Ngày thứ hai, chi phí trên mỗi chuyển đổi (CPA) tăng đột biến trên Google. Ngân sách được chuyển sang Meta và nội dung mới được tung ra trước khi hiệu quả giảm sút. Bạn nhận được một bản tóm tắt rõ ràng – không phải là một cuộc khủng hoảng.

Đồng thời, ClickUp giúp đồng bộ hóa các công việc, tài nguyên và dòng thời gian giữa các bộ phận marketing, sản phẩm và vận hành — đảm bảo quá trình thực thi diễn ra trơn tru và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Kết quả? Các chiến dịch nhanh hơn, thông minh hơn và được thiết kế để mở rộng quy mô.

🎥 Muốn xem AI marketing hoạt động như thế nào?Trước khi đi sâu hơn, hãy xem video giải thích nhanh này để hiểu cách các doanh nghiệp sử dụng AI để lập kế hoạch, thực thi và tối ưu hóa các chiến dịch của họ. 📌 Xem: Cách sử dụng AI cho marketing 💡 Bạn sẽ học được: Những mẹo thực tiễn để bắt đầu tích hợp AI vào chiến lược tiếp thị của bạn

Cách AI hỗ trợ trong việc xác định mục tiêu quảng cáo và cá nhân hóa

Các phương pháp phân tích dữ liệu khách hàng tùy chỉnh theo thời gian thực để tối ưu hóa chiến dịch

Các trường hợp ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo trong việc thực thi các chiến dịch thương mại điện tử

AI hiện đã được tích hợp vào mọi cột mốc của chiến dịch, từ bản tóm tắt sáng tạo đến điều chỉnh ngân sách. Dưới đây là cách thức áp dụng thực tế của nó.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Tại sao điều này quan trọng:

Một trong những phần phức tạp nhất khi triển khai các chiến dịch thương mại điện tử là quyết định phân bổ ngân sách như thế nào cho các kênh khác nhau. Việc kiểm tra bảng điều khiển thủ công, so sánh CAC/ROAS và điều chỉnh lại ngân sách là quá trình chậm chạp và thường mang tính phản ứng. AI giải quyết vấn đề này bằng cách theo dõi hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực và tự động điều chỉnh lại ngân sách cho các kênh, đối tượng hoặc nội dung quảng cáo có hiệu quả nhất.

Cách thức công việc:

Dữ liệu chi tiêu và chuyển đổi đang được theo dõi liên tục bằng các mô hình AI

Giảm phân bổ ngân sách cho các kênh hoặc bộ quảng cáo hoạt động kém hiệu quả trong thời gian thực

Tăng chi tiêu cho các kênh hoặc đối tượng có hiệu suất cao hơn để tối đa hóa ROI

Tạo ra một ngân sách động, "linh hoạt" có thể điều chỉnh hàng ngày—hoặc thậm chí hàng giờ—mà không cần can thiệp của con người

📌 Ví dụ: Nhiều thương hiệu dựa vào tự động hóa tích hợp sẵn trên nền tảng để duy trì ngân sách linh hoạt. Đối tượng/kỳ/phiên bản, Meta Advantage + campaign budget tự động phân bổ lại ngân sách giữa các bộ quảng cáo để cải thiện kết quả tổng thể. Đồng thời, Google Performance Max phân bổ ngân sách động trên các kênh Google dựa trên lợi nhuận dự đoán (bao gồm cả các yếu tố ROI biên).

trong ClickUp: *Tập trung vào việc đang theo dõi ngân sách và phê duyệt chiến dịch tại một nơi duy nhất, và sử dụng tích hợp để lấy dữ liệu hiệu suất cho việc ra quyết định thời gian thực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt Trợ lý AI Tự động trong ClickUp để theo dõi ngân sách chiến dịch và tự động phân công công việc hoặc gửi cảnh báo nếu chi tiêu vượt quá ngưỡng hoặc hiệu suất giảm sút.

Phân tích dự đoán cho lập kế hoạch chiến dịch

Tại sao điều này quan trọng:

Dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tháng tới là một kinh doanh rủi ro lớn. Đơn đặt hàng quá nhiều hàng tồn kho sẽ làm tắc nghẽn dòng tiền, trong khi đánh giá thấp nhu cầu sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hàng và mất doanh thu. Phân tích dự đoán thay đổi cuộc chơi bằng cách phân tích lịch sử mua hàng, tính mùa vụ và hành vi khách hàng để dự báo nhu cầu, giá trị trọn đời của khách hàng và rủi ro mất khách hàng.

Cách thức công việc:

Dữ liệu bán hàng lịch sử và dữ liệu khách hàng tùy chỉnh được đưa vào các mô hình học máy

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện các mẫu dữ liệu, chẳng hạn như sản phẩm nào có khả năng trở thành xu hướng hoặc nhóm tùy chỉnh nào có nguy cơ rời bỏ

Các nhà tiếp thị sử dụng những phân tích này để lập kế hoạch chiến dịch một cách chính xác – mục tiêu đến khách hàng có giá trị cao, chuẩn bị sản phẩm phù hợp và thời điểm ra mắt chiến lược

📌 Ví dụ: Một thương hiệu mỹ phẩm DTC của Anh, Balance Me, đã sử dụng tính năng thời gian bổ sung hàng dựa trên dữ liệu của Klaviyo để khuyến khích đơn hàng lặp lại và ghi nhận tăng 83% trong các đơn hàng lặp lại —bằng chứng cho thấy các tín hiệu dự đoán/chu kỳ sống có thể nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng xung quanh các chương trình khuyến mãi khóa. (Freshly Cosmetics cũng tăng doanh thu từ luồng sau mua hàng lên 136%.)

Trong ClickUp: Nhập các phân tích dự đoán từ công cụ phân tích của bạn vào một tài liệu ClickUp Docs. Sau đó, sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các tín hiệu đó thành ưu tiên chiến dịch ngay lập tức — giúp nhóm của bạn biết “việc cần làm tiếp theo” mà không cần phải lục lọi dữ liệu thô.

Hành trình khách hàng tùy chỉnh

Tại sao điều này quan trọng:

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ mong đợi các ưu đãi giảm giá—họ mong đợi các thương hiệu hiểu rõ về họ. Điều đó có nghĩa là các email nhắc lại các giao dịch mua hàng trước đây, các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa và các quảng cáo trực tiếp hướng đến lãi suất của họ. AI cho phép cung cấp mức độ cá nhân hóa đó không chỉ cho một khách hàng, mà cho hàng nghìn khách hàng—với quy mô lớn.

Cách thức công việc:

AI đang theo dõi dữ liệu duyệt web và mua hàng tùy chỉnh

Nó xây dựng các hồ sơ hành vi để phân đoạn đối tượng một cách động

Các chiến dịch sau đó được cá nhân hóa tại từng điểm tiếp xúc (email, tin nhắn SMS, quảng cáo, đề xuất trên trang web) với phân đoạn khách hàng tùy chỉnh thông minh được tích hợp sẵn

Theo thời gian, hệ thống học hỏi những thông điệp hoặc ưu đãi nào thúc đẩy sự tương tác cho từng cá nhân

📌 Ví dụ: Sephora đã công khai chia sẻ cách họ sử dụng cá nhân hóa dựa trên AI xuyên suốt hành trình khách hàng—kết hợp tự động hóa với giọng điệu thương hiệu để tùy chỉnh đề xuất và thông điệp; điều này được trình bày bởi Giám đốc cấp cao, CRM & Cá nhân hóa của Sephora vào năm 2025. Các sáng kiến AI/AR trước đây như Virtual Artist (với tính năng khớp màu bằng AI) cũng thể hiện tinh thần cá nhân hóa tương tự trong thực tế. `

Trong ClickUp: Bản đồ hành trình khách hàng — như chuỗi chào mừng, nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên hoặc ưu đãi trung thành — cùng với các quy tắc quyết định ai sẽ nhận được chúng. Lưu trữ các kế hoạch này trong tài liệu để đảm bảo tính hiển thị giữa các nhóm, sử dụng Bảng trắng để trực quan hóa luồng công việc và để ClickUp Brain tóm tắt chúng, giúp marketing, sản phẩm và vận hành luôn đồng bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các mẫu được hỗ trợ bởi AI của ClickUp để lưu trữ các luồng trải nghiệm khách hàng hiệu quả nhất và tái sử dụng chúng cho các chiến dịch trong tương lai.

Sáng tạo quy mô lớn

Tại sao điều này quan trọng:

Nút thắt sáng tạo là một trong những vấn đề nan giải nhất trong quá trình triển khai chiến dịch. Các nhóm thường cần nhiều phiên bản quảng cáo để thử nghiệm, nhưng việc sản xuất chúng thủ công mất hàng tuần cho việc viết nội dung và thiết kế; việc tạo/lập nội dung bằng AI cung cấp chúng ngay lập tức. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh loại bỏ ngay lập tức rào cản này bằng cách sản xuất tài sản sáng tạo, cho phép thử nghiệm nhiều hơn và lặp lại nhanh hơn.

Cách thức công việc:

Các công cụ AI tạo ra nội dung quảng cáo, mô tả sản phẩm và chú thích trên mạng xã hội theo lô

Các công cụ thiết kế tạo ra các biến thể của hình ảnh (màu sắc, bố cục hoặc lời kêu gọi hành động khác nhau)

Nhà tiếp thị có thể thử nghiệm A/B nhiều ý tưởng hơn và mở rộng quy mô cho những ý tưởng hoạt động tốt nhất

Tạo hàng loạt góc nhìn sáng tạo, tiêu đề và mô tả sản phẩm bằng các mô hình AI đa phương thức của ClickUp Brain MAX – được tùy chỉnh theo giọng điệu thương hiệu và bối cảnh chiến dịch của bạn

📌 Ví dụ: Các nhà quảng cáo sử dụng công nghệ tạo hình ảnh AI của Amazon Ads để đặt sản phẩm vào các bối cảnh phong cách sống đã ghi nhận tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao hơn tới 40% so với hình ảnh sản phẩm thông thường; thương hiệu nhỏ Formosa Covers báo cáo tăng 22% lượt nhấp chuột, tăng 21% đơn đặt hàng và tăng 35% tỷ lệ ROI (ROAS) sau khi áp dụng công cụ này cho chiến dịch Sponsored Brands.

Trong ClickUp: Giữ mọi thứ sáng tạo trong một nơi duy nhất—các gợi ý, bản nháp nội dung và liên kết tài nguyên đều được lưu trữ trong các nhiệm vụ chiến dịch. Sử dụng ClickUp Tự động hóa để di chuyển tài nguyên qua các giai đoạn như bản nháp → xem xét → được phê duyệt, giúp nhà thiết kế, nhà văn và nhà tiếp thị luôn biết được những gì đã sẵn sàng để ra mắt và những gì vẫn còn công việc.

Tự động hóa quy trình làm việc

Tại sao điều này quan trọng:

Thực thi chiến dịch đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm marketing, sáng tạo, sản phẩm và vận hành. Nếu không có tự động hóa, các dự án có thể bị đình trệ do chờ phê duyệt, thiếu sót trong quá trình chuyển giao hoặc các cập nhật thủ công lặp đi lặp lại. Các quy trình làm việc được điều khiển bởi AI đảm bảo các chiến dịch diễn ra suôn sẻ từ ý tưởng đến khi ra mắt.

Cách thức công việc:

Kết nối các nền tảng thương mại điện tử (như Shopify, Klaviyo, Meta Ads) với các công cụ quản lý dự án thông qua AI và tự động hóa

Tự động tạo quy trình làm việc cho chiến dịch khi các điều kiện kích hoạt được đáp ứng – chẳng hạn như khi có sản phẩm mới được ra mắt trên Shopify

Giao công việc, đặt hạn chót và gửi nhắc nhở tự động để loại bỏ nỗ lực thủ công

Tạo báo cáo và cập nhật chiến dịch mà không cần sự tham gia của nhóm

📌 Ví dụ: 📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày. Điều đó tương đương với gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không yêu cầu nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ gánh nặng này. Hãy nghĩ đến việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và hơn thế nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Trong ClickUp: Các đại lý AI tự động hóa việc phân công công việc, thay đổi trạng thái, nhắc nhở và nâng cấp — để chiến dịch của bạn không bao giờ bị gián đoạn do phải chờ cập nhật thủ công.

👉 Cùng nhau, các trường hợp sử dụng này cho thấy AI không chỉ hỗ trợ các phần riêng lẻ của chiến dịch thương mại điện tử của bạn — nó còn điều phối toàn bộ quy trình. Và khi bạn tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất như ClickUp, bạn không chỉ nhận được tự động hóa tiếp thị — bạn còn có được sự rõ ràng, tài khoản và khả năng mở rộng.

✨ Nhắc nhở tích cực: Ngay cả khi chiến dịch AI đầu tiên của bạn có cảm giác như đang nhập các lệnh vào một quả cầu bói toán, bạn vẫn đang dẫn đầu so với 85% các nhà tiếp thị thương hiệu và đại lý vẫn quản lý kế hoạch truyền thông trong bảng tính. Tập trung, thử nghiệm và cải tiến – ClickUp giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Cách triển khai các chiến dịch thương mại điện tử được hỗ trợ bởi AI: Hướng dẫn từng bước

Thách thức khi triển khai các chiến dịch thương mại điện tử không chỉ nằm ở việc thực thi; mà còn vì việc thực thi được phân tán qua quá nhiều công cụ và quá nhiều người. Với AI, bạn có một hệ thống thông minh, kết nối, hỗ trợ mọi giai đoạn của chu kỳ chiến dịch và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho kinh doanh.

Dưới đây là cách thực hiện một chiến dịch thương mại điện tử với AI từ đầu đến cuối:

*bước 1: Xác định chiến lược (không cần theo dõi các yếu tố đầu vào)

Vấn đề: Quy trình lập kế hoạch chiến dịch trở nên hỗn loạn. Các ghi chú triển khai nằm rải rác trong email, ưu tiên xuất hiện ngẫu nhiên trên Slack, và các nhóm sáng tạo phải chờ đợi một bản tóm tắt không bao giờ đến. Đến khi mọi thứ được ghép lại, động lực đã mất.

*giải pháp AI của ClickUp

bắt đầu với sự rõ ràng: Cài đặt mục tiêu của chiến dịch bằng cách sử dụng ClickUp Goals *. Điều này giúp nhóm của bạn có mục tiêu rõ ràng và duy trì sự đồng nhất.

2. Biến ý tưởng thành hành động: Mô tả tầm nhìn chiến dịch của bạn cho ClickUp Brain . Ngay lập tức, nó sẽ soạn thảo bản tóm tắt chiến dịch trong ClickUp Tài liệu —không cần trang trống, không lãng phí thời gian.

3. Để ClickUp xây dựng kế hoạch:Ngay khi bản tóm tắt của bạn sẵn sàng, ClickUp Tài liệu sẽ tự động tạo ra tất cả các nhiệm vụ ClickUp Tasks và cột mốc cần thiết.

Mỗi công việc được giao cho đúng người, với thời hạn được cài đặt – để không có gì bị bỏ sót.

4. Điền vào các khoảng trống một cách dễ dàng:Có thiếu tài liệu, ưu đãi hoặc chi tiết pháp lý nào không? ClickUp Biểu mẫu thu thập tất cả thông tin cần thiết từ các bên liên quan tại một nơi duy nhất và liên kết chúng với chiến dịch của bạn.

5. Ghi lại mọi cuộc họp, hành động và bước tiếp theo:Trong các cuộc họp chiến dịch, ClickUp Notetaker ghi lại cuộc hội thoại và tạo bản ghi chép.

AI quét bản ghi và trích xuất “Các mục hành động của AI” — các bước tiếp theo cụ thể, được tự động thêm vào danh sách công việc của chiến dịch

Không còn ghi chú thủ công, không còn phải theo đuổi mọi người để thực hiện các bước tiếp theo

✨ Tại sao nó thông minh

*không cần làm việc thủ công: ClickUp tự động hóa các phần nhàm chán—tạo/lập công việc, thu thập thông tin và ghi chú cuộc họp

không có gì bị bỏ sót:* Mọi mục, tài nguyên và cập nhật đều đang được theo dõi và liên kết với chiến dịch của bạn

nhóm của bạn luôn tập trung:* Mọi người đều biết việc cần làm, khi nào làm và nơi tìm kiếm những gì cần thiết

ClickUp AI không chỉ tổ chức chiến dịch của bạn—nó còn thực hiện toàn bộ quy trình cho bạn, từ cài đặt mục tiêu đến triển khai, để bạn có thể tập trung vào kết quả.

👉 Thử gợi ý này trong ClickUp Brain: Tạo bản tóm tắt chiến dịch cho việc ra mắt “SleepEase Weighted Blanket”, định dạng cho ClickUp Docs. Sử dụng tiêu đề phần rõ ràng, dấu phân cách và đoạn văn ngắn (không sử dụng bảng hoặc dấu đầu dòng). Bản tóm tắt nên bao gồm tổng quan sản phẩm (tính năng và đối tượng mục tiêu), mục tiêu chiến dịch và KPI, thông điệp và điểm khác biệt, kênh tiếp thị và yêu cầu sáng tạo, dòng thời gian và cột mốc, khung ngân sách, các mục của Brain và các bước hành động của nhóm. Giữ nội dung ngắn gọn, có thể thực hiện được và hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong ClickUp Tài liệu. Sử dụng ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt chiến dịch

Bây giờ bạn đã xem qua lời nhắc và kết quả đầu ra của ClickUp Brain Rain, bạn sẽ tìm thấy điều nhỏ bé đó!

Tài liệu tóm tắt chiến dịch được tạo ra bằng ClickUp Brain

📌 Ví dụ: Một thương hiệu mỹ phẩm DTC tải lên một tệp PDF lộn xộn chứa thông tin sản phẩm + phê duyệt qua Slack. ClickUp Brain xuất ra:

Một bản tóm tắt chiến dịch chuyên nghiệp trong ClickUp Tài liệu với ngày ra mắt là 15/11

Các công việc được tạo tự động cho Nhiếp ảnh, Trang đích và Chuỗi email

Một bản đồ nội dung được lập kế hoạch cho Black Friday–Cyber Monday

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Thay vì mất một tuần để đồng bộ hóa, nhóm có thể bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên với một lộ trình sẵn sàng triển khai.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: AI sẽ không đánh giá 47 bản nháp chiến dịch chưa hoàn thiện của bạn—nhưng CMO của bạn có thể. Sử dụng ClickUp Tài liệu + ClickUp Brain để biến những ghi chú chưa hoàn thiện thành bản tóm tắt chuyên nghiệp trước khi ai đó nhìn thấy sự hỗn loạn.

*bước 2: Tạo ý tưởng sáng tạo trong bối cảnh

Vấn đề: Quá trình sáng tạo ý tưởng diễn ra chậm chạp. Các nhà viết quảng cáo gặp bế khối, nhà thiết kế thiếu điểm tham chiếu, và ý tưởng chiến dịch thường lệch khỏi thương hiệu. Đến khi các nhóm đồng thuận, thời hạn đã cận kề.

giải pháp AI của ClickUp:1. Ý tưởng sáng tạo luôn phù hợp với thương hiệu*Với ClickUp Brain, mọi ý tưởng sáng tạo đều dựa trên các chiến dịch, tài liệu và tài sản trước đây của bạn – vì vậy kết quả đầu ra của nhóm luôn độc đáo và nhất quán với thương hiệu của bạn.

2. Gợi ý được hỗ trợ bởi AI, được tùy chỉnh cho bạnClickUp AI phân tích lịch sử chiến dịch của bạn và sử dụng các mô hình đa phương thức tiên tiến để đề xuất nội dung quảng cáo, gợi ý thiết kế và ý tưởng thử nghiệm A/B—tất cả đều được điều chỉnh theo giọng điệu thương hiệu độc đáo của bạn.

3. Tạo ngay các biến thể sáng tạoCần nhiều lựa chọn? ClickUp tạo ra nhiều tiêu đề, chú thích carousel, mô tả sản phẩm và email theo lô — ngay trong nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu ClickUp, mà không cần sao chép-dán giữa các công cụ.

4. Tinh chỉnh với tính năng chuyển đổi mô hìnhChọn mô hình AI phù hợp nhất cho từng tác vụ — OpenAI, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác — tất cả đều có thể truy cập trực tiếp trong ClickUp Brain. Chuyển đổi mô hình ngay lập tức để tối ưu hóa cho khả năng thuyết phục, cảm xúc hoặc độ chính xác kỹ thuật, luôn dựa trên ngữ cảnh đầy đủ của công việc của bạn.

5. Hợp tác trực quan với ClickUp Bảng trắngBrainstorm cùng nhóm trong thời gian thực. Vẽ bản đồ hành trình khách hàng, luồng chiến dịch hoặc ý tưởng sáng tạo một cách trực quan. Khi ý tưởng nảy sinh, chuyển đổi ghi chú thành công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột.

6. Tăng tốc sản xuất với hình ảnh do AI tạo raDù bạn cần gợi ý hình ảnh hay ý tưởng cho carousel, ClickUp AI (hoặc các nhà thiết kế của bạn) có thể tạo ra chúng trực tiếp từ bản tóm tắt chiến dịch — giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất sáng tạo và loại bỏ nhu cầu bắt đầu từ đầu.

✨ Tại sao nó thông minh

Sáng tạo dựa trên ngữ cảnh: Mỗi ý tưởng đều được xây dựng dựa trên lịch sử và tài sản thương hiệu của bạn

Tạo hàng loạt: Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo ra nhiều tùy chọn sáng tạo cùng lúc

Trí tuệ nhân tạo linh hoạt: Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu để đạt được giọng điệu hoàn hảo hoặc chi tiết kỹ thuật chính xác

Hợp tác liền mạch: Chuyển từ giai đoạn brainstorming sang thực thi mà không cần rời khỏi ClickUp

Hình ảnh nhanh hơn: Chuyển đổi nhanh chóng các bản tóm tắt thành hình ảnh hoặc ý tưởng, giúp các chiến dịch diễn ra nhanh chóng

ClickUp AI biến đổi quá trình sáng tạo ý tưởng từ phân tán và thủ công thành tập trung, nhanh chóng và luôn nhất quán với thương hiệu – giúp nhóm của bạn luôn tạo ra các chiến dịch nổi bật.

👉 Thử gợi ý này trong ClickUp Brain: Tạo ra ba biến thể tiêu đề quảng cáo và ý tưởng chú thích cho carousel cho chiến dịch ra mắt sản phẩm ‘EcoFlex Denim’. Bao gồm một góc nhìn tập trung vào lối sống, một góc nhìn tập trung vào giá trị và một góc nhìn tập trung vào tính cấp thiết. Tham khảo chiến dịch Xuân 2024 của chúng tôi được lưu trữ trong tài liệu. Cung cấp các ý tưởng carousel Instagram cho từng góc nhìn. ClickUp Brain cho việc tạo/lập quảng cáo

📌 Ví dụ: Một nhà bán lẻ thời trang ra mắt dòng sản phẩm denim tải lên bản tóm tắt chiến dịch của mùa trước vào ClickUp Tài liệu. ClickUp Brain ngay lập tức tạo ra:

Góc nhìn phong cách sống: “Quần jean đồng hành cùng bạn — thiết kế cho phố thị và những đêm muộn.”

Góc nhìn giá trị: “Quần jean cao cấp, giá chỉ bằng một nửa. Món đồ thiết yếu hàng ngày của bạn.”

Góc độ khẩn cấp: “Hàng đã về kho. Đừng chần chừ thêm một mùa nữa để sở hữu món đồ ưng ý của bạn.”

Từ đó, các nhà thiết kế sử dụng ClickUp Brain để tạo ra các mẫu carousel Instagram phù hợp với các hướng tiếp cận này. Luồng ý tưởng được chuyển thành các công việc với ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm được gán tự động – sẵn sàng cho phản hồi và chuẩn bị ra mắt.

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Thay vì phải chờ đợi hàng tuần cho các cuộc họp brainstorming, chỉnh sửa và bản thiết kế, nhóm đã có những ý tưởng sáng tạo hoàn chỉnh, sẵn sàng thử nghiệm trong vài giờ — mỗi ý tưởng đều nhất quán với giọng điệu thương hiệu và các chiến dịch trước đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng để các bảng ý tưởng chiến dịch của bạn nằm rải rác trên 14 tab Chrome mở. Hãy để ClickUp Brain tự động tóm tắt ý tưởng của bạn và đưa tất cả vào một bảng trắng ClickUp, nơi bạn có thể bắt đầu tổ chức thông tin và hợp tác.

bước 3: Tự động hóa thực thi với các tác nhân AI Autopilot*

Vấn đề: Các chiến dịch thường bị đình trệ ở giai đoạn "chuyển giao". Nội dung sáng tạo có thể đã được phê duyệt, nhưng các công việc, phụ thuộc và nhắc nhở lại bị chôn vùi trong các chủ đề email hoặc thông báo trên Slack. Đến khi các công việc thực sự được giao, thời hạn đã bắt đầu trễ. Việc theo dõi thủ công này làm mất đà của chiến dịch.

*giải pháp AI của ClickUp: ClickUp Autopilot AI Agents giúp các chiến dịch diễn ra suôn sẻ mà không cần sự can thiệp chi tiết của con người. Chúng không chỉ tự động hóa quy trình công việc — mà còn hiểu bối cảnh của chiến dịch và hoạt động như những nhà điều phối chủ động.

thực thi dựa trên kích hoạt*Đặt quy tắc như “Nếu bản tóm tắt chiến dịch = được phê duyệt, thì giao công việc, thông báo cho các bên liên quan và cập nhật lịch trình chiến dịch.”

2. Suy luận theo ngữ cảnhCác tác nhân có thể đọc bản tóm tắt chiến dịch, kiểm tra các phụ thuộc và nâng cấp các rào cản trước khi chúng trở thành vấn đề.

3. Tự động phân loại thông minhNếu ngân sách vượt quá $20.000, hệ thống sẽ tự động gắn thẻ bộ phận Tài chính để xem xét; nếu tài sản quá hạn, hệ thống sẽ thông báo cho chủ sở hữu và cập nhật dòng thời gian chiến dịch.

4. Quy trình làm việc liên tụcCác chiến dịch chuyển từ giai đoạn phê duyệt sang triển khai mà không cần chờ đợi quản lý dự án thực hiện thủ công.

Trợ lý AI ClickUp hoạt động như một người bạn đồng hành trong công việc với các tính năng tự động hóa phù hợp

📌 Ví dụ: Đối với chiến dịch khuyến mãi Ngày Valentine:

Ngay khi tài liệu chiến dịch được đánh dấu “Được phê duyệt”, một Agent sẽ phân công công việc — Thiết kế nhận Nội dung Quảng cáo, Nội dung nhận Soạn thảo Email — với thời hạn được tự động điền

Các bên liên quan nhận được thông báo: “Chiến dịch: Khuyến mãi Valentine: các công việc đã được giao, sẽ ra mắt trong 10 ngày.”

Nếu tài nguyên không được tải lên đúng hạn, Agent sẽ thông báo cho chủ sở hữu công việc và cập nhật trạng thái chiến dịch để ban lãnh đạo có thể theo dõi rủi ro theo thời gian thực

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Thay vì các nhà quản lý dự án phải theo dõi cập nhật, các chiến dịch sẽ tự động tiến triển. Các nhóm tập trung vào chiến lược và sáng tạo, trong khi Autopilot xử lý các bước chuyển giao và nhắc nhở thường gây trì hoãn.

*bước 4: Duy trì sự đồng bộ với Tìm kiếm AI Doanh nghiệp

Vấn đề: Trong quá trình triển khai chiến dịch, các nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm dữ liệu hiệu suất của năm trước hoặc đang theo dõi các cập nhật sáng tạo mới nhất. Các đánh giá đã lỗi thời, và quyết định bị trì hoãn cho đến khi họ ghép nối tất cả thông tin lại với nhau.

*giải pháp AI của ClickUp: ClickUp Brain + Enterprise Search loại bỏ việc trao đổi qua lại. Thay vì phải lục lọi các bảng điều khiển hoặc liên hệ với các nhà phân tích, các nhóm sẽ nhận được câu trả lời tức thì, có ngữ cảnh từ khắp không gian làm việc của họ.

Tìm kiếm doanh nghiệp trong ClickUp

Dưới đây là cách nó thực hiện công việc trong ClickUp:

tìm kiếm AI cho doanh nghiệp*Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trên các công việc, tài liệu, tin nhắn và các công cụ kết nối như Slack, Gmail và Sheets. Với ngữ cảnh đầy đủ từ không gian làm việc của bạn, bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác ngay lập tức — không cần bảng điều khiển hay tìm kiếm dữ liệu.

2. Tính năng hiển thị chiến dịch theo thời gian thựcCần cập nhật ngay lập tức? Hãy hỏi *“Trạng thái trang đích của chiến dịch Xuân hiện tại là gì?” hoặc “Hiển thị dữ liệu phân bổ cho quảng cáo Facebook trong quý 4 năm 2023.” ClickUp cung cấp câu trả lời chính xác trong vài giây, mang đến cho bạn thông tin chiến dịch theo thời gian thực khi cần thiết.

3. Kiểm tra và phê duyệt tích hợp sẵnXem xét các tài sản sáng tạo mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Bình luận trực tiếp trên hình ảnh, video hoặc tài liệu, và đẩy chúng qua các quy trình phê duyệt tự động hóa — vì vậy các vòng phản hồi từng mất nhiều ngày nay chỉ diễn ra trong vài phút.

4. Tối ưu hóa liên tụcQuên đi những điểm nghẽn bị chôn vùi trong hộp thư đến. Với AI cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức, các nhóm có thể đưa ra quyết định thông minh hơn, điều chỉnh chiến dịch trong khi chúng vẫn đang chạy và mở rộng quy mô nhanh hơn bao giờ hết

✨ Tại sao nó thông minh

Bối cảnh tức thì: Tìm kiếm Doanh nghiệp thống nhất dữ liệu trên các công việc, tài liệu và tích hợp

Phân tích nhanh hơn: Nhận câu trả lời thời gian thực mà không cần trao đổi qua lại với chuyên gia phân tích

Quy trình làm việc được tối ưu hóa: Kiểm tra, bình luận và phê duyệt diễn ra tại một nơi duy nhất

Chiến dịch linh hoạt: Tối ưu hóa trong thời gian thực, không phải chờ hàng tuần sau đó

ClickUp Brain biến đổi hoạt động tiếp thị từ phản ứng và phân mảnh sang chủ động, nhanh chóng và dựa trên phân tích – giúp nhóm của bạn triển khai các chiến dịch thông minh hơn với sự tự tin.

📌 Ví dụ: Một chuyên gia phát triển thương mại điện tử đang chuẩn bị cho cuộc họp Bảng đã hỏi ClickUp Brain

“Tổng kết ROI của chiến dịch Black Friday gần nhất và so sánh với tiến độ hiện tại.”

Tìm kiếm doanh nghiệp:

rOI năm 2023: 5,4 lần

Tốc độ hiện tại: 4. 1x giữa chiến dịch

Ghi chú từ tài liệu đánh giá hiệu suất

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Các nhà lãnh đạo không cần đến các nhà phân tích hay nhiều bảng điều khiển — họ có thể truy cập ngay lập tức vào các thông tin tùy chỉnh chỉ trong vài giây.

🧐 Bạn có biết? Một số nhà tiếp thị sử dụng AI để tạo ra “anti-personas” – các hồ sơ về những người ít có khả năng mua hàng nhất – giúp các nhóm tránh lãng phí chi phí quảng cáo.

Bước 5: Thực thi và tối ưu hóa trên quy mô lớn

Vấn đề: Các đợt ra mắt sản phẩm thường gặp nhiều rắc rối. Lịch trình không đồng bộ, các phiên bản tài nguyên xung đột và phản hồi về hiệu suất bị chậm trễ hàng ngày.

*giải pháp AI của ClickUp

lập kế hoạch cho mọi đợt ra mắt tại một nơi duy nhất*Sử dụng Lịch ClickUp để xem email, quảng cáo, tin nhắn SMS và mạng xã hội cùng lúc, giúp dòng thời gian đồng bộ và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Lịch ClickUp

2. Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lạiĐặt các quy tắc thông minh với ClickUp như “nếu tài sản được tải lên → trạng thái = Sẵn sàng cho QA” để duy trì tiến độ chiến dịch mà không cần kiểm tra thủ công.

3. Phát hiện vấn đề ngay lập tức với AICác thẻ AI trên bảng điều khiển AI sẽ hiển thị các thay đổi như “Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) giảm 12% so với tuần trước” và đề xuất các giải pháp – chẳng hạn như chạy thử nghiệm tiêu đề – trước khi hiệu suất tiếp tục suy giảm.

4. Báo cáo trong vài giây, không phải vài giờAI tự động tạo ra các bản tóm tắt hiệu suất hàng tuần hoặc hàng tháng cho ban lãnh đạo, biến dữ liệu thô thành những phân tích chuyên sâu chỉ với một cú nhấp chuột.

5. Theo dõi nỗ lực, chứng minh ROIHệ thống theo dõi thời gian tích hợp kết nối giờ làm việc với các công việc chiến dịch, giúp các agency chứng minh chi phí và các nhóm hiểu rõ mối quan hệ giữa nỗ lực và tác động.

6. Phân tích dữ liệu theo cách của bạnTrường Tùy chỉnh và chế độ xem nâng cao cho phép bạn phân đoạn chiến dịch theo kênh, ngân sách hoặc chủ sở hữu — giúp việc phân tích trở nên đơn giản và chính xác.

✨ Tại sao nó thông minh

AI theo dõi hiệu suất thời gian thực và đề xuất các bước tiếp theo

AI tự động tạo ra các báo cáo sẵn sàng cho lãnh đạo

Các nhóm tập trung vào chiến lược trong khi quy trình làm việc, đang theo dõi và báo cáo tự động hoạt động

ClickUp AI biến quản lý chiến dịch từ một quy trình thủ công, phản ứng thành một hệ thống kết nối, chủ động — giúp các nhóm triển khai nhanh hơn, tối ưu hóa liên tục và báo cáo một cách tự tin.

Bảng điều khiển ClickUp với thẻ AI

📌 Ví dụ: Một thương hiệu thực phẩm bổ sung sức khỏe triển khai chiến dịch trên Meta, Google và Klaviyo. Thay vì Toggl giữa các công cụ,

bảng điều khiển ClickUp* hiển thị chi tiêu và kết quả theo kênh

Gợi ý trên màn hình: Quảng cáo Google không đạt mục tiêu; Meta hoạt động tốt hơn. Đề xuất chuyển $5,000 từ Google sang Meta

Khi bạn nhấp vào “Xem lại ngân sách”:

Một công việc Kiểm tra ngân sách được mở trong ClickUp, đã được điền sẵn với chi tiêu hiện tại của Google/Meta, tỷ lệ ROI trong 24 giờ qua và đề xuất chuyển $5,000

Công việc được giao cho chủ sở hữu kênh, thêm Finance làm người theo dõi, cài đặt ngày đáo hạn (hôm nay) , và (tùy chọn) thông báo cho nhóm trong Slack thông qua tích hợp ClickUp–Slack

Từ công việc đó, bạn có thể duyệt và thực hiện thay đổi trên các nền tảng quảng cáo của mình hoặc điều chỉnh số lượng và chạy lại các bước tiếp theo

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Nhóm có thể xem những gì hoạt động kém hiệu quả, những gì hoạt động tốt hơn và sự thay đổi chính xác về mặt tài chính trong một nơi duy nhất — không cần chuyển tab, không cần phỏng đoán và tránh chi tiêu tự động không mong muốn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi tiến độ chiến dịch từ bất kỳ đâu với ứng dụng di động ClickUp — xem xét, bình luận và phê duyệt mọi lúc mọi nơi.

Bước 6: Xây dựng các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI có thể lặp lại

Vấn đề: Mỗi chiến dịch đều giống như bắt đầu lại từ đầu – những bài học kinh nghiệm bị lãng quên và các mẫu bị bỏ quên.

*giải pháp AI của ClickUp

1. Lưu các chiến dịch dưới dạng mẫu có thể tái sử dụngVới ClickUp Templates, bạn có thể lưu trữ toàn bộ quy trình làm việc—từ bản tóm tắt, công việc, tự động hóa đến báo cáo—và tái sử dụng chúng cho các chiến dịch tương lai thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

2. Sắp xếp theo loại chiến dịchGắn thẻ các mẫu của bạn cho các chiến dịch khuyến mãi mùa lễ, ra mắt sản phẩm hoặc luồng tái tiếp thị. Ví dụ, mẫu lịch khuyến mãi ClickUp giúp quản lý các chiến dịch theo mùa trong một không gian làm việc, cung cấp cho nhóm của bạn một điểm khởi đầu sẵn sàng sử dụng.

3. Tối ưu hóa với các lời nhắc và trợ lý AITheo thời gian, ClickUp Brain lời nhắc và Trợ lý Tự động học hỏi từ quy trình làm việc của bạn, giúp việc thiết lập và thực thi chiến dịch trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn qua từng lần lặp.

4. Áp dụng các phương pháp tốt nhất vào mọi chiến dịch mớiCác mẫu có thể bao gồm ClickUp Automations, bảng điều khiển báo cáo và các lời nhắc AI tích hợp — đảm bảo mọi chiến dịch mới đều được xây dựng dựa trên các quy trình đã được kiểm chứng và công cụ tối ưu hóa sẵn sàng sử dụng.

ClickUp Tự động hóa có thể giúp thực hiện các công việc lặp đi lặp lại ngay cả khi sử dụng mẫu

✨ Tại sao điều này là công việc

Mẫu giúp mọi chiến dịch trở nên có thể lặp lại và mở rộng quy mô

Các lệnh AI + Trợ lý tự động thúc đẩy sự cải thiện hiệu quả liên tục

Tự động hóa + Bảng điều khiển đảm bảo các phương pháp tốt nhất luôn được áp dụng

ClickUp biến các chiến dịch thành công thành các hướng dẫn thực hành — giúp nhóm của bạn triển khai chiến dịch thông minh hơn, nhanh hơn và nhất quán trên mọi kênh.

📌 Ví dụ: Sau khi triển khai ba chương trình khuyến mãi theo mùa, một thương hiệu thời trang lưu trữ Holiday Playbook (Sổ tay mùa lễ) hiệu quả nhất của mình dưới dạng mẫu ClickUp. Năm sau, họ có thể kích hoạt nó chỉ với một cú nhấp chuột — được cập nhật với các lời nhắc ClickUp Brain mới và quy tắc tự động hóa.

💡 Tại sao điều này thuyết phục: Mỗi chiến dịch củng cố cho chiến dịch tiếp theo, biến quá trình thực thi từ một nỗ lực đơn lẻ thành một động cơ tăng trưởng có thể mở rộng.

👉 Với các chiến lược được hỗ trợ bởi AI, các nhóm không chỉ thực hiện mà còn tạo ra sự tăng trưởng liên tục trong mỗi chu kỳ chiến dịch.

✨ Nhắc nhở tích cực: AI không nhằm thay thế sự sáng tạo của bạn, mà để giúp bạn tránh phải lo lắng về những thay đổi đột xuất vào phút chót. Với tính năng tự động điều chỉnh nhiệm vụ và thời hạn của ClickUp Agents, bạn có thể tập trung vào công việc chính trong khi những công việc nhàm chán tự động được cập nhật.

🚀 Tại sao ClickUp AI được thiết kế dành riêng cho việc thực thi các chiến dịch thương mại điện tử Tuân thủ & Hướng dẫn thương hiệu = Kiểm tra AI cho giọng điệu thương hiệu và quy trình phê duyệt

clickUp Brain *= Trí tuệ tức thì (tóm tắt, bản tóm tắt, câu trả lời trong ngữ cảnh)

clickUp Brain M*ax = Sức mạnh sáng tạo (đầu ra đa mô hình, góc nhìn A/B, hình ảnh)

Autopilot Agents = Động lực thực thi (các quy trình làm việc được kích hoạt tự động có khả năng suy luận)

tìm kiếm doanh nghiệp* = Đồng bộ hóa thời gian thực (không có silo dữ liệu, không có trễ)

Mẫu + Tự động hóa = Quy mô tăng trưởng theo cấp số nhân

AI Notetaker = Ghi chép cuộc họp và trích xuất các mục cần thực hiện

Viết và Chỉnh sửa bằng AI = Tạo, chỉnh sửa và cải thiện nội dung chiến dịch một cách tự nhiên

Các mục AI = Chuyển đổi ngay lập tức ghi chú và thảo luận thành công việc

Thẻ AI & Bảng điều khiển = Tóm tắt hiệu suất và phân tích thời gian thực

👉 Kết quả? Các chiến dịch cuối cùng cũng cống hiến công việc như bạn mong đợi.

*google Ads AI so với các nền tảng AI thương mại điện tử khác Không phải tất cả các nền tảng AI đều được tạo ra như nhau. Dưới đây là cách AI của Google Ads so sánh với các công cụ hàng đầu khác: Tính năng google Ads AI* AdCreative.ai/Canva AI Klaviyo Predictive AI Triple Whale/Northbeam Đấu thầu tự động hóa ✅ ❌ ❌ ❌ Sáng tạo nội dung Giới hạn (chỉ văn bản) ✅ (hình ảnh & nội dung) ❌ ❌ Phân tích dự đoán Cơ bản ❌ ✅ ✅ Gán nguồn Cơ bản ❌ ❌ ✅ (đa chạm) Tích hợp với ClickUp Qua Zapier/Make ✅ ✅ ✅ Điểm nhấn: Google Ads AI rất hiệu quả cho quảng cáo tìm kiếm/hiển thị trả phí, nhưng kết quả tốt nhất đến từ việc kết hợp nó với các công cụ sáng tạo, phân tích và quản lý quy trình làm việc trong một hệ thống thống nhất.

🧐 Bạn có biết? Các trợ lý AI đã xử lý phần lớn các câu hỏi của khách hàng. Báo cáo Hành vi Mua sắm Thương mại Điện tử của Trợ lý AI năm 2025 cho thấy 93% câu hỏi của khách hàng được giải quyết bởi trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại—không cần đến con người.

Đánh giá hiệu quả đầu tư (ROI) của AI trong quảng cáo thương mại điện tử và hiệu suất chiến dịch

AI chỉ có ý nghĩa nếu nó mang lại lợi ích kinh tế. Ban lãnh đạo của bạn không quan tâm đến “tự động hóa” hay “nội dung sáng tạo” — họ muốn bằng chứng rằng các chiến dịch được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn và có thể mở rộng mà không cần tăng cường nhân sự.

Cách chứng minh ROI (theo cách của CFO):

Hiệu quả: Theo dõi thời gian triển khai và số giờ tiết kiệm được trong báo cáo.

Hiệu suất: So sánh ROAS, CPA và CTR với các nhóm đối chứng hoặc nhóm kiểm soát.

Quy mô: Đo lường số lượng chiến dịch bạn có thể triển khai mỗi quý mà không cần thêm nhân sự.

Trong ClickUp: Bảng điều khiển ClickUp + Thẻ AI hiển thị các bản tóm tắt ROI theo thời gian thực (CTR, ROAS, chuyển đổi). Báo cáo tự động hóa tổng hợp các thành công hàng tuần và gợi ý ngân sách, giúp bạn chứng minh tác động chỉ trong vài phút—không phải vài tuần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu bảng điều khiển ROI của bạn dưới dạng mẫu ClickUp để mọi chiến dịch tương lai đều có báo cáo tích hợp sẵn.

🎉 Thông tin thú vị: Sử dụng phân tích xu hướng tiêu dùng dựa trên AI, Coca-Cola đã ra mắt hương vị đầu tiên do AI tạo ra (“Coca-Cola Y3000”). 🥤

Cách ClickUp biến ROI thành hiện thực

Bảng điều khiển chiến dịch ClickUp

Bảng điều khiển + Thẻ AI → Cập nhật ROI theo thời gian thực (CTR, ROAS, chuyển đổi, tiến độ)

báo cáo tự động hóa* → tóm tắt hàng tuần cho lãnh đạo với các kênh hiệu quả nhất + gợi ý về ngân sách

Tích hợp gốc → Shopify, Meta Ads, Klaviyo và Google Ads tự động cập nhật chi tiêu và doanh thu trực tiếp vào bảng điều khiển

tìm kiếm doanh nghiệp* → Hỏi “Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của chương trình khuyến mãi lễ hội so với đợt ra mắt mùa xuân là bao nhiêu?” và nhận câu trả lời ngay lập tức

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu bảng điều khiển ROI đầu tiên của bạn dưới dạng mẫu ClickUp để mọi chiến dịch trong tương lai đều được tích hợp sẵn báo cáo.

🧐 Bạn có biết? Nền tảng CREAITECH của L’Oréal cho phép các nhóm sáng tạo sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để đặt một hình ảnh sản phẩm duy nhất vào bất kỳ môi trường nào – như một khu vườn Nhật Bản hoặc con phố Paris. Không còn cần những buổi chụp ảnh quốc tế tốn kém!

AI không còn chỉ là "công nghệ hỗ trợ" cho thương mại điện tử – các thương hiệu thương mại điện tử nay xem nó như hệ điều hành của quá trình thực thi chiến dịch. Từ việc tạo nội dung sáng tạo đến mô hình hóa quy trình ghi nhận, mọi giai đoạn của phễu tiếp thị nay có thể được tự động hóa hoặc tối ưu hóa bằng AI. Nhưng sức mạnh thực sự đến khi các công cụ này làm công việc cùng nhau, chứ không phải riêng lẻ. Dưới đây là các công cụ AI hàng đầu cần xem xét, với ClickUp Brain là trung tâm kết nối toàn bộ chiến dịch từ kế hoạch đến thực thi.

clickUp Brain (Viết nội dung, quản lý dự án & chiến dịch)* 🧠

Chiến dịch ClickUp Brain

Mọi chiến dịch thành công đều bắt đầu từ việc lập kế hoạch, và nhiều nhóm thường mất thời gian. ClickUp Brain biến quy trình lập kế hoạch thành một hệ thống tự động hóa, linh hoạt thay vì một bảng tính tĩnh.

Việc cần làm:

tập trung quy trình lập kế hoạch chiến dịch và công việc sáng tạo* → Tạo bản tóm tắt chiến dịch, dòng thời gian và yêu cầu tài sản sáng tạo trong một Không gian Làm việc. Mọi người đều truy cập cùng một nguồn thông tin chính xác, dù họ làm việc trong bộ phận sản phẩm, tiếp thị hay vận hành

Quy trình làm việc của ClickUp Campaign trong một không gian làm việc duy nhất

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các tính năng tuân thủ và bảo vệ thương hiệu của ClickUp để cài đặt các cổng phê duyệt được hỗ trợ bởi AI – đảm bảo không có chiến dịch nào được triển khai mà không có các thông báo miễn trừ trách nhiệm, giọng điệu thương hiệu hoặc kiểm tra pháp lý phù hợp.

Tạo nội dung và văn bản quảng cáo bằng AI → ClickUp Brain viết nội dung quảng cáo, tiêu đề, dòng tiêu đề email, mô tả sản phẩm và báo cáo tổng kết chiến dịch. Không còn tình trạng "trang trắng" nữa

🛫 Trước khi triển khai: Danh sách kiểm tra trước khi chạy chiến dịch AI Khởi động với AI có nghĩa là hành động nhanh chóng—nhưng bỏ qua những bước cơ bản có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Sử dụng danh sách kiểm tra 9 điểm này để đảm bảo mọi chiến dịch đều sẵn sàng cất cánh (và an toàn để bay). ✨ Các yếu tố cơ bản của AI preflight 🧹 Vệ sinh dữ liệu – Các nguồn dữ liệu sản phẩm, UTM và cờ đồng ý có chính xác và được cập nhật không?🎯 Sự rõ ràng về đối tượng – Mỗi kênh có một KPI rõ ràng không?🛡️ Rào cản bảo vệ – Giọng điệu thương hiệu, thông báo miễn trừ trách nhiệm và quy tắc địa phương hóa đã được xác định rõ chưa?🧪 Thiết kế thí nghiệm – Mỗi thử nghiệm có được xây dựng xung quanh một giả thuyết duy nhất với quy tắc + tiêu chí thành công không?💸 Giới hạn ngân sách – Bạn đã thiết lập ngưỡng chi tiêu tối thiểu/tối đa tự động chưa?👩‍✈️ Con người tham gia – Bước nào cần kiểm tra hoặc phê duyệt thủ công trước khi triển khai?📊 Kế hoạch đo lường – Bạn đang theo dõi ROAS kết hợp, tăng trưởng hay cả hai? Bạn sẽ báo cáo kết quả như thế nào?🎨 Tần suất làm mới nội dung sáng tạo – Khi nào/cách nào AI sẽ cảnh báo về sự mệt mỏi hoặc suy giảm hiệu suất?🔄 Kế hoạch quay lại trạng thái ổn định – Nếu mọi thứ diễn ra không như mong đợi, bạn có thể ngay lập tức quay lại thiết lập ổn định không? 💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu danh sách kiểm tra này trong ClickUp dưới dạng mẫu chiến dịch có thể tái sử dụng để mỗi lần khởi chạy đều bắt đầu với những yếu tố cơ bản này — không bỏ sót bước nào, không có bất ngờ.

clickUp AI Agents* → Tự động hóa bằng các công cụ quản lý chiến dịch. Ví dụ: Một AI Agent có thể đang theo dõi việc phê duyệt nội dung sáng tạo, thông báo cho các bên liên quan nếu đánh giá bị trễ và điều chỉnh thời hạn dựa trên phụ thuộc

Thiết lập đại lý AI cho chiến dịch công việc

Câu hỏi và trả lời về AI cho các chiến dịch → Hỏi ClickUp Brain, “Chiến dịch nào mang lại ROI cao nhất trong quý vừa qua?” và nhận câu trả lời ngay lập tức từ các bảng điều khiển kết nối của bạn

tích hợp đa nền tảng* → Kết nối Shopify (danh mục sản phẩm), Klaviyo (luồng email), Meta Ads (báo cáo chiến dịch) hoặc TikTok Ads—tất cả được điều phối bên trong ClickUp thông qua tự động hóa Zapier/Make

👉 Với ClickUp, các chiến dịch không chỉ được “quản lý” mà còn phát triển động nhờ các Trợ lý AI theo dõi hiệu suất và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

🧐 Bạn có biết? Tìm kiếm bằng hình ảnh đang bùng nổ: eMarketer báo cáo tăng trưởng 70% trên toàn cầu về số lượng tìm kiếm bằng hình ảnh từ năm 2023 đến 2024. AI đang biến "thấy là mua" thành hiện thực cho thương mại điện tử.

Các chiến dịch sẽ thất bại nếu thiếu nội dung sáng tạo mới. Đó chính là lúc các công cụ AI trực quan bước vào để hỗ trợ.

Canva AI → Phù hợp cho các thương hiệu tập trung vào mạng xã hội. Sử dụng “Magic Design” để tạo tài sản chiến dịch phù hợp với thương hiệu, và “Magic Resize” để điều chỉnh kích thước nội dung sáng tạo cho Meta, TikTok, email và quảng cáo hiển thị

AdCreative.ai → Được thiết kế riêng cho quảng cáo. Nó tự động tạo bộ quảng cáo với điểm số dự đoán, xếp hạng các nội dung sáng tạo có khả năng hiệu quả nhất trước khi bạn chi tiêu ngân sách quảng cáo → Được thiết kế riêng cho quảng cáo. Nó tự động tạo bộ quảng cáo với điểm số dự đoán, xếp hạng các nội dung sáng tạo có khả năng hiệu quả nhất trước khi bạn chi tiêu ngân sách quảng cáo

*tại sao ClickUp lại quan trọng ở đây: Lưu trữ các tệp đầu ra từ Canva và AdCreative.ai trực tiếp trong ClickUp Tài liệu liên kết với các công việc chiến dịch. ClickUp Brain đang theo dõi trạng thái sẵn sàng của tài sản (bản nháp, đang xem xét, đã phát hành) để đảm bảo không có tài sản sáng tạo nào bị bỏ sót.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu kế hoạch với các mẫu chiến dịch tiếp thị có sẵn trong ClickUp, sau đó sử dụng ClickUp Brain để điền nội dung, chú thích và báo cáo.

Klaviyo Predictive AI ( Mục tiêu email & SMS) ✉️ ✉️

Giữ chân khách hàng tùy chỉnh quan trọng không kém việc thu hút khách hàng mới, và các mô hình AI của Klaviyo giúp việc giữ chân khách hàng trở nên dự đoán thay vì phản ứng.

Vậy là việc cần làm:

Dự đoán nguy cơ churn và đánh dấu các tùy chỉnh có khả năng hủy dịch vụ hoặc trở nên không hoạt động

Phân đoạn khách hàng có giá trị cao (high-LTV) và tạo luồng bán hàng nâng cao được tùy chỉnh

Tối ưu hóa thời gian gửi và tiêu đề email để đạt tỷ lệ mở cao nhất

Tạo các luồng động cho khách hàng mua lần đầu so với khách hàng mua lại

tích hợp ClickUp:* Kế hoạch, quản lý và đang theo dõi tất cả các luồng Klaviyo bên trong ClickUp. Nó thậm chí có thể tự động tạo bản nháp email dựa trên bản tóm tắt chiến dịch, trong khi Trợ lý AI cập nhật dòng thời gian chiến dịch sau khi các luồng được phê duyệt.

🎉 Thông tin thú vị: CarMax đã sử dụng AI tạo sinh để tóm tắt hàng nghìn đánh giá tùy chỉnh trong vài giờ – một công việc mà các nhà văn con người sẽ mất nhiều năm để hoàn thành

Triple Whale & Northbeam (Phân bổ dựa trên AI) 📊

Xác định nguồn gốc là phần khó khăn nhất trong tiếp thị thương mại điện tử. Nếu thiếu nó, bạn sẽ hành động mù quáng.

Triple Whale → Là nhà cung cấp bảng điều khiển ROAS theo thời gian thực, chi phí thu hút khách hàng (CAC) kết hợp và đang theo dõi giá trị trọn đời (LTV) trên Shopify, Google, Meta và TikTok

Northbeam → Sử dụng AI tiên tiến để mô hình hóa phân bổ đa kênh, cho thấy chính xác cách mỗi kênh ảnh hưởng đến cuộc hội thoại

Tích hợp ClickUp: Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển, ClickUp Brain có thể kéo các tóm tắt phân bổ trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp. Hỏi AI, “TikTok đã ảnh hưởng như thế nào đến ROAS của tháng trước?” và xem dữ liệu được hiển thị trực quan trong tài liệu chiến dịch của bạn.

🧐 Bạn có biết? Amazon đã tăng tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo lên đến 40% bằng cách sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trong các thử nghiệm.

ClickUp là cầu nối – Kết nối bối cảnh công việc của bạn và loại bỏ sự phân tán của AI

ClickUp Brain tích hợp kiến thức từ tất cả các ứng dụng của bạn

Mỗi công cụ tiếp thị AI riêng lẻ đều mạnh mẽ. Khi kết hợp lại, chúng tạo ra sự lan rộng của AI—một mớ hỗn độn các bảng điều khiển, báo cáo và thông báo không liên kết, khiến các nhóm phải vất vả ghép nối mọi thứ lại với nhau. Thay vì thúc đẩy tăng trưởng, hệ thống này lại làm chậm quá trình thực thi.

Không có gì ngạc nhiên khi 77,5% người lao động cho biết họ sẽ thờ ơ — hoặc thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm — nếu một nửa công cụ AI của họ biến mất.

Cảm nhận của nhân viên về việc hợp nhất các công cụ AI

Đó chính là lúc ClickUp Brain bước vào vai trò trung tâm lệnh:

tập trung hóa quy trình lập kế hoạch và bản tóm tắt* để các chiến dịch không bị phân mảnh từ đầu

tự động hóa việc phân công nhiệm vụ và theo dõi* để giữ cho các nhóm đang theo dõi hiệu quả

Hoạt động như bộ não trên Shopify, Klaviyo và các nền tảng quảng cáo —không còn phải chuyển đổi giữa 5–6 tab*

biến các chiến dịch rời rạc thành một luồng thực thi thống nhất, dựa trên dữ liệu*

thay vì phải chờ đợi phê duyệt, giải quyết các chỉ số mâu thuẫn và chuyển đổi giữa các công cụ, các nhóm có thể làm việc đồng bộ trong một nền tảng duy nhất, với AI đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

📖 Đọc thêm: Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ, hãy tham khảo các công cụ AI cho thương mại điện tử có thể hỗ trợ mọi giai đoạn của chiến dịch của bạn.

⚡ Thực thi chiến dịch AI cho các kinh doanh thương mại điện tử nhỏ tại sao điều này quan trọng*Các nhóm nhỏ không có nguồn tài chính hay thời gian vô tận. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là những công cụ hiện đại—nó giúp loại bỏ các điểm nghẽn, giúp nhà sáng lập không phải gánh vác vai trò của người sáng tạo, người mua quảng cáo và nhà phân tích cùng một lúc. Cách bắt đầu với phương pháp Lean Giải quyết một điểm nghẽn trước tiên (bản tóm tắt, thử nghiệm quảng cáo hoặc báo cáo)

Tập trung chi tiêu vào một chiến dịch mang lại lợi nhuận cao, không phân tán quảng cáo

Sử dụng AI để quản lý con người, không chỉ công việc—giao công việc vào thời điểm phù hợp Bộ công cụ AI cơ bản của bạn Trí tuệ nhân tạo sáng tạo: các biến thể có thể sử dụng trong vài phút

Retention AI: kích hoạt các chiến dịch dựa trên chu kỳ mua hàng

Orchestration AI: tích hợp với Slack/ClickUp

đang theo dõi:* bảng tính + UTM cho đến khi quy mô mở rộng đòi hỏi nhiều hơn chương trình AI kéo dài 1 tuần sprint* Ngày 1–2: Bản tóm tắt + ý tưởng sáng tạo từ AI

Ngày 3–4: Khởi chạy thử nghiệm nhỏ

Ngày 5: AI xác định các chiến dịch kém hiệu quả, tái phân bổ ngân sách

Ngày 6–7: Ghi chép lại những bài học, chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo Chỉ số khóa Số giờ tiết kiệm được mỗi tuần

Thời gian thu hồi vốn (<21 ngày)

Tỷ lệ thành công của ý tưởng sáng tạo

Khách hàng mới so với khách hàng quay lại Điểm mấu chốtĐối với các thương hiệu nhỏ, AI nên được xem như một đồng đội bổ sung – chứ không phải là một công cụ khác cần phải giám sát.

Những sai lầm phổ biến và cách tránh chúng

AI có sức mạnh trong việc thực thi các chiến dịch thương mại điện tử, nhưng nó không phải là phép màu. Các nhóm thường gặp khó khăn vì họ coi AI như một công cụ "cài đặt và quên đi" thay vì một đối tác hướng dẫn. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất – và cách tránh chúng với các chiến lược phù hợp và sự hỗ trợ của AI.

1. Sự bùng nổ của AI và tình trạng quá tải công cụ

Sự phân mảnh, chứ không phải sự đổi mới, thường là chi phí thực sự của việc mua sắm AI quá mức. Các giải pháp đa điểm – mỗi giải pháp đều hứa hẹn mang lại giá trị – tạo ra sự kém hiệu quả,混亂 và đầu tư lãng phí.

Các phân tích từ tài nguyên của ClickUp cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này:

Các công cụ AI không kết nối tăng rủi ro , tăng chi phí và làm chậm quy trình làm việc

Một con số đáng kinh ngạc: 80% tổ chức báo cáo không có tác động EBIT trên toàn doanh nghiệp mặc dù đã tăng chi tiêu cho AI

Mệt mỏi của nhân viên là có thật: 44,8% đã từ bỏ các công cụ AI trong năm qua , và 46,5% phải chuyển qua 2 công cụ trở lên để hoàn thành một công việc

Ngay cả bảo mật cũng bị ảnh hưởng—gần 50% mô tả chính sách AI của họ là “The Wild West”

Hãy tưởng tượng* một nhóm phải sử dụng năm ứng dụng AI khác nhau—một cho nội dung quảng cáo, một cho phân tích dữ liệu và một cho đang theo dõi dự án. Thay vì tăng tốc công việc, việc chuyển đổi giữa các công cụ lại làm chậm tiến độ và khiến dữ liệu quan trọng bị phân tán.

Giải pháp với AI:

Ứng dụng AI Siêu Đa Năng như Hãy trải nghiệm mộtnhư ClickUp Brain Max , nơi một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tích hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, ứng dụng và mô hình AI — tất cả trên một nền tảng duy nhất

Thay thế các công cụ trùng lặp bằng một ứng dụng “tất cả trong một cho công việc” để giảm chi phí cấp phép và rủi ro bảo mật

Sử dụng trí tuệ nhận thức bối cảnh hiểu rõ quy trình làm việc và lịch sử của bạn để cung cấp kết quả thực sự hữu ích—không phải những phản hồi chung chung

👉 Thay vì để AI phát triển lan man làm chậm tiến độ hoặc gây rủi ro, bạn có thể tối ưu hóa quy trình thực thi — chuyển từ hỗn loạn sang rõ ràng với một nền tảng đáng tin cậy duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Những ghi chú giọng nói lộn xộn của bạn có thể trở thành tài sản quý giá cho chiến dịch. ClickUp Brain Max sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản và tự động cấu trúc đầu vào giọng nói của bạn thành các công việc hoặc bản tóm tắt trong ClickUp — giống như có một thực tập sinh yêu thích việc giải mã những ý tưởng lan man của bạn. ClickUp Brain MAX và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản

2. Chi tiêu quá mức do phân bổ ngân sách không hợp lý 💸

Nhiều thương hiệu cho rằng các nền tảng quảng cáo AI sẽ tự tối ưu hóa, nhưng dữ liệu đầu vào không chính xác có thể dẫn đến chi tiêu quá mức—thường là trên các kênh hoạt động kém hiệu quả.

Giả sử một startup thời trang DTC không kiểm soát quảng cáo Meta. Trong vòng vài tuần, 70% ngân sách của họ được dành cho việc tái tiếp thị cho khách hàng hiện tại – thúc đẩy các đơn hàng lặp lại nhưng hầu như không tăng doanh thu mới.

Giải pháp với AI:

Sử dụng mô hình dự đoán (Triple Whale, Northbeam) để phân phối ngân sách dựa trên ROI dự báo

Hãy để ClickUp Brain theo dõi bảng điều khiển phân bổ, phát hiện các đợt tăng đột biến chi phí thu hút khách hàng (CAC) và tự động cảnh báo cho nhóm

👉 Thay vì phát hiện việc chi tiêu quá mức sau khi sự việc đã xảy ra, bạn có thể ngăn chặn nó ngay lập tức.

🎉 Sự trung thành được xây dựng trước khi thanh toán Các tín hiệu trung thành – như tín hiệu tin cậy và điều hướng dễ dàng – dự đoán các giao dịch lặp lại nhiều hơn so với giao dịch đầu tiên. Bản đồ các điểm tiếp xúc với khách hàng trung thành trong ClickUp Tài liệu và để ClickUp Brain Max tạo nội dung xây dựng niềm tin trước khi chiến dịch được triển khai.

2. Dòng thời gian chiến dịch không đồng bộ ⏳

Ngay cả khi AI tạo nội dung hoặc tài liệu sáng tạo, các chiến dịch vẫn gặp trục trặc nếu quy trình làm việc không được đồng bộ.

Hãy tưởng tượng* một thương hiệu mỹ phẩm đang có kế hoạch cho chiến dịch “Holiday Glow”. Nếu phản hồi chậm trễ khiến việc ra mắt bị lùi lại bốn ngày sau Cyber Monday, động lực – và doanh số – sẽ biến mất.

Giải pháp với AI:

ClickUp Brain tự động tạo dòng thời gian chiến dịch với các công việc phụ thuộc

Các trợ lý AI sẽ tự động điều chỉnh lịch trình nếu có sự chậm trễ (ví dụ: phản hồi thiết kế đến muộn)

👉 Bạn chuyển từ việc xử lý tình huống khẩn cấp sang thực thi chủ động, được quản lý bởi AI.

3. Các thuật toán hộp đen 🕳️

Các mô hình AI thường đưa ra quyết định khó giải thích. Nếu thiếu tính minh bạch, các nhóm không thể giải thích cho ban lãnh đạo lý do tại sao một chiến dịch thành công hay thất bại. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể giúp đưa ra các giải thích từ dữ liệu chiến dịch bằng tiếng Anh thông thường.

*giả sử một thương hiệu mỹ phẩm ghi nhận sự gia tăng đột biến về ROAS từ các quảng cáo được điều khiển bởi AI. Sự tự tin sẽ sụp đổ khi kết quả giảm sút nếu nhóm không thể giải thích được đối tượng hoặc kênh nào đã thúc đẩy điều đó.

Giải pháp với AI:

Ưu tiên các nền tảng cho phép bạn theo dõi lý do tại sao mô hình đưa ra quyết định

Ghi chép các giả định và lộ trình ra quyết định trong ClickUp Tài liệu để đảm bảo tài khoản

👉 Sự minh bạch xây dựng niềm tin và giúp kết quả của AI trở nên đáng tin cậy trong phòng họp ban giám đốc.

🧐 Bạn có biết? Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của Nike cho phép người mua hàng sử dụng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên như “Tìm cho tôi giày leo núi nhẹ cho chân nhỏ”, giúp sản phẩm dễ dàng được tìm thấy hơn và nâng cao SEO.

4. Khoảng trống trong quản lý thay đổi 🔄

Triển khai AI không chỉ là một dự án công nghệ—đó là một sự thay đổi văn hóa. Nếu các nhà phân tích hoặc biên tập viên cảm thấy bị thay thế thay vì được trao quyền, việc áp dụng sẽ gặp khó khăn.

Hãy tưởng tượng* một nhà bán lẻ áp dụng nội dung quảng cáo AI chỉ trong một đêm. Các nhóm sáng tạo cảm thấy bị边缘化, ngừng tham gia và chất lượng giảm sút.

Giải pháp với AI:

Bắt đầu với một chiến dịch nhỏ để chứng minh giá trị mà không làm quá tải nhóm

Hãy mời các lãnh đạo từ các hàm khác nhau tham gia sớm để họ có thể định hình quá trình triển khai

Chia sẻ những thành công nhanh chóng bằng dữ liệu hiệu suất thực tế để xây dựng niềm tin

👉 Việc áp dụng AI thành công khi mọi người xem nó như một người bạn đồng hành, chứ không phải là một mối đe dọa.

🧐 Bạn có biết? Theo Cisco, 89% người tiêu dùng cho rằng trải nghiệm hỗ trợ tốt nhất kết hợp hiệu quả của AI với sự đồng cảm của con người. Tự động hóa nên nhanh chóng và có thể mở rộng—nhưng luôn đảm bảo dễ dàng liên hệ với một người thật.

5. Mệt mỏi sáng tạo 🎨

Quảng cáo sẽ mất hiệu quả khi cùng một nội dung sáng tạo được chạy quá lâu.

Giả sử một thương hiệu nội thất chạy cùng một quảng cáo carousel trong 90 ngày. Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) giảm mạnh và tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS) giảm 45%.

Giải pháp với AI:

Tạo ra các biến thể mới một cách quy mô với AdCreative. ai hoặc Canva AI

Sử dụng ClickUp Brain để theo dõi CTR và tự động kích hoạt các công việc sáng tạo mới khi hiệu suất giảm sút

thay vì phản ứng sau khi kết quả sụt giảm, AI kích hoạt các chu kỳ cập nhật đúng lúc.

🎉 Thông tin thú vị: Nutella đã sử dụng AI để thiết kế 7 triệu nhãn chai độc đáo cho chiến dịch “Nutella Unica” của mình. Mỗi chai đều bán hết trong vòng một tháng — minh chứng cho thấy cá nhân hóa quy mô lớn có thể tạo ra sự hào hứng như sưu tập.

6. Các silo dữ liệu giữa các nhóm 🔒

Những thông tin chi tiết bị kẹt lại khi bộ phận marketing, vận hành và sản phẩm sử dụng các công cụ khác nhau.

Ví dụ: Một thương hiệu giày thể thao đã triển khai một chiến dịch tập trung vào TikTok, khiến nhu cầu về một SKU tăng đột biến, nhưng bộ phận vận hành không kịp phát hiện – dẫn đến tình trạng hết hàng và giao hàng trễ.

Giải pháp với AI:

Tập trung các chiến dịch trong ClickUp Tài liệu để bộ phận marketing và vận hành có thể chia sẻ thông tin thời gian thực

Sử dụng tính năng AI Q&A của ClickUp để hiển thị dự báo nhu cầu ngay lập tức trên các nhóm

👉 AI phá vỡ rào cản và ngăn chặn những điểm mù tốn kém.

7. Quá trình cá nhân hóa quá mức đã đi sai hướng 🎯

Tùy chỉnh bằng AI có thể gây cảm giác xâm phạm nếu không được điều chỉnh đúng cách.

Hãy tưởng tượng* một thương hiệu giày thể thao triển khai chiến dịch tập trung vào TikTok, khiến nhu cầu cho một SKU tăng đột biến. Bộ phận vận hành không kịp nhận ra sự gia tăng này, dẫn đến tình trạng hết hàng và giao hàng trễ.

Giải pháp với AI:

Sử dụng Klaviyo Predictive AI để tùy chỉnh các hoạt động tiếp cận dựa trên giai đoạn vòng đời của khách hàng

Hãy để ClickUp Brain kiểm tra luồng chiến dịch để phát hiện các điểm tiếp xúc trùng lặp hoặc không liên quan

👉 Cá nhân hóa trở nên tinh tế, không còn cứng nhắc.

🎉 Thông tin thú vị: Ngay cả AI cũng biết Heinz là vua của sốt cà chua. Khi được yêu cầu hiển thị hình ảnh “sốt cà chua”, DALL-E 2 liên tục tạo ra hình ảnh trông giống như chai Heinz – không cần gợi ý thương hiệu! 🍅

8. Xem AI như một tiện ích bổ sung một lần 🤖

Một số nhóm chỉ "thử nghiệm" với AI—sử dụng nó cho việc viết nội dung nhưng vẫn đang theo dõi chiến dịch trong bảng tính—dẫn đến sự nhầm lẫn và trùng lặp.

giả sử* một thương hiệu đồ gia dụng đề xuất cùng một chiếc sofa mà khách hàng đã mua. Thay vì mang lại sự hài lòng, kết quả là khách hàng hủy đăng ký.

Giải pháp với AI:

Sử dụng ClickUp Brain như một lớp nền tảng: kế hoạch, đang theo dõi và tích hợp với Shopify, Klaviyo, Meta và nhiều nền tảng khác

Giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất để AI quản lý các chiến dịch từ đầu đến cuối, không chỉ là một công cụ hỗ trợ

👉 Các thương hiệu thành công với AI đang tích hợp nó vào mọi giai đoạn thực thi.

🎉 Thông tin thú vị: Các thương hiệu xuất sắc trong việc cá nhân hóa dựa trên AI tạo ra doanh thu cao hơn 40% so với những thương hiệu không áp dụng. Cá nhân hóa không chỉ là một thuật ngữ thời thượng—nó là động lực tăng trưởng lợi nhuận. c

Thực thi chiến dịch AI trong thương mại điện tử: Những gì các thương hiệu hàng đầu đang làm – và cách các nhóm mở rộng quy mô với ClickUp

Từ chương trình khách hàng thân thiết đến sản xuất nội dung sáng tạo, AI tạo sinh trong thương mại điện tử mang lại những kết quả thực tế và có thể đo lường được. Nhưng đây không chỉ là lợi thế của các thương hiệu lớn – các nhóm sử dụng ClickUp đã thấy điều này trong thực tế.

📉 STANLEY Bảo mật tiết kiệm được 8+ giờ/tuần cho việc cập nhật và giảm thời gian lập báo cáo xuống 50%📊 CEMEX đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm lên 15%💸 RevPartners giảm chi phí SaaS xuống 50% với ClickUp là không gian làm việc tất cả trong một của họ

📉 STANLEY Bảo mật tiết kiệm được 8+ giờ/tuần cho việc cập nhật và giảm thời gian lập báo cáo xuống 50%📊 CEMEX đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm lên 15%💸 RevPartners giảm chi phí SaaS xuống 50% với ClickUp là Không gian Làm việc ClickUp của họ

Vậy các thương hiệu thương mại điện tử hàng đầu thế giới đang cần làm gì với các công cụ thương mại điện tử AI? Hãy cùng tìm hiểu.

Kết quả: 📈 Tăng 5% tỷ lệ giữ chân khách hàng · 🎁 Gấp đôi số lần đổi điểm thưởng · 🛒 Gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi đơn đặt hàng bị bỏ dở

Phân đoạn khách hàng dựa trên AI đã giúp Panera xác định khách hàng có nguy cơ cao và cung cấp các ưu đãi tùy chỉnh trong quá trình chuyển đổi menu lớn—bảo vệ sự trung thành của khách hàng đồng thời tăng tỷ lệ chuyển đổi.

🎉 Thông tin thú vị: Sử dụng phân đoạn dựa trên AI, Netflix phát hiện ra rằng người hâm mộ phim kinh dị cũng yêu thích phim hài lãng mạn. Sự giao thoa bất ngờ này đã giúp họ tạo ra các chiến dịch quảng cáo thông minh và gây ấn tượng hơn.

Kết quả: 💰 +7% doanh thu trên mỗi khách truy cập · 📊 ~10% tăng tỷ lệ chuyển đổi

Bằng cách tùy chỉnh động trải nghiệm trang chủ cho từng khách hàng, Saks đã sử dụng AI để biến ý định duyệt web thành doanh thu có thể đo lường được.

🎉 Trí tuệ nhân tạo dự đoán phát hiện các xu hướng nhỏ sớm Các nhà bán lẻ sử dụng AI để phát hiện các tín hiệu "xu hướng nhỏ" trong các tìm kiếm và cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có thể tăng doanh số bán hàng của các sản phẩm đang hot lên 30–40%. Cài đặt một trợ lý AI để thu thập tín hiệu xu hướng và phân công công việc ngay lập tức — để bạn có thể tận dụng cơ hội trước đối thủ cạnh tranh.

Kết quả: ⚡ Sản xuất hình ảnh nhanh hơn 90% và tiết kiệm chi phí · 🖼️ 70% hình ảnh biên tập được tạo bởi AI trong một quý

Zalando đã xây dựng một quy trình sáng tạo được hỗ trợ bởi AI, giúp giảm đáng kể chu kỳ sản xuất, từ đó cho phép họ ra mắt các chiến dịch được làm mới nhanh hơn.

Kết quả: 📈 +35% tỷ lệ chuyển đổi · 💰 +40% doanh thu trên mỗi lượt truy cập · 🚪 –28% tỷ lệ thoát trang

Với sự gia tăng đột biến lưu lượng truy cập trong dịp Black Friday, TFG đã triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) cuộc hội thoại để hướng dẫn người mua sắm, khôi phục giỏ hàng và giảm tỷ lệ thoát trang theo thời gian thực.

5. Wholesome Goods

Kết quả: 🤝 Hoạt động sáng tạo thống nhất + 📊 phân tích dữ liệu trên nhiều thương hiệu DTC sau khi mua lại Avalanche AI

Khi Wholesome Goods mua lại Avalanche AI, công ty phải đối mặt với thách thức quản lý hiệu quả các thương hiệu DTC khác nhau. Công ty đã mở rộng quy mô mà không cần lặp lại nỗ lực bằng cách tập trung các hoạt động sáng tạo và phân tích vào một hệ thống AI duy nhất.

6) Brunello Cucinelli

Kết quả: 🛍️ Một trang web trợ lý AI tùy chỉnh kết hợp triết lý với thương mại

Nhà mốt cao cấp Brunello Cucinelli đã kết hợp AI với câu chuyện thương hiệu dựa trên di sản. Trợ lý AI của họ không hoạt động như một chatbot thông thường mà giống như một hướng dẫn viên kỹ thuật số – mọi đề xuất đều được xây dựng dựa trên tay nghề, nguồn gốc và triết lý thương hiệu.

✅ Những thành tựu mà các nhóm đạt được với ClickUp

⚡ QubicaAMF

Kết quả: ⚡ Báo cáo nhanh hơn 40% · ⏰ Tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần

Kết quả: ⚡ Báo cáo nhanh hơn 40% · ⏰ Tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần

Các bảng điều khiển và ClickUp Brain giúp giảm thời gian báo cáo và loại bỏ việc trao đổi qua lại, giúp các nhóm có thêm thời gian cho công việc sáng tạo.

⏰ STANLEY Bảo Mật

Kết quả: ⏳ Tiết kiệm 8+ giờ/tuần · ⚡ Tạo báo cáo nhanh hơn 50%

ClickUp AI Notetaker và Bảng điều khiển đã loại bỏ các cuộc họp trạng thái và cập nhật thủ công, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

🚀 CEMEX

Kết quả: 🚀 Tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% · Giảm thời gian trễ giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây

Với các công việc, trò chuyện và tự động hóa được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, các trì hoãn liên hàm đã biến mất — và tốc độ triển khai chiến dịch được nâng cao.

💸 RevPartners

Kết quả: 💸 Giảm 50% chi phí SaaS

Bằng cách tích hợp nhiều công cụ vào ClickUp, RevPartners đã giảm đáng kể chi phí đồng thời nâng cao sự đồng bộ và hiệu quả thực thi.

🤝 Pigment

Kết quả: 🤝 Tăng 20% hiệu quả giao tiếp

Quy trình kế hoạch được tối ưu hóa, vòng phản hồi nội dung nhanh hơn và cập nhật thời gian thực đã giúp các nhóm của Pigment duy trì sự đồng bộ — mà không cần nỗ lực thêm.

📈 Atrato

Kết quả: 📈 Phát triển nhanh hơn 30% · 💪 Giảm 20% công việc quá tải

Chế độ xem khối lượng công việc và công cụ lập kế hoạch tự động hóa đã giúp nhóm mở rộng quy mô sản xuất mà không gây quá tải.

🧩 Điểm nhấn

AI đang thay đổi cách các chiến dịch được thực hiện—nhưng không cần một hệ thống công nghệ phức tạp hay ngân sách lớn để đạt được kết quả.

Với ClickUp, bạn có được cấu trúc, tự động hóa và trí tuệ để triển khai các chiến dịch hiệu suất cao trên quy mô lớn — giống như các thương hiệu trên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhóm nhỏ có thể bắt đầu với các giải pháp AI tiết kiệm chi phí như công cụ quảng cáo tạo sinh hoặc mô hình CLV dự đoán trước khi mở rộng sang điều phối đa tác nhân. Điều này giúp tránh chi tiêu quá mức cho các nền tảng mà bạn chưa thể triển khai đầy đủ.

Tương lai của công nghệ AI trong việc thực thi các chiến dịch thương mại điện tử

AI trong thương mại điện tử đang chuyển từ vai trò trợ lý chiến thuật (“viết cho tôi một quảng cáo”) sang vai trò điều phối chiến lược có thể quản lý chiến dịch từ đầu đến cuối. Tương lai không nằm ở việc có thêm công cụ mà là lợi nhuận, giữ chân khách hàng và niềm tin.

1. Hợp tác đa tác nhân

Các trợ lý AI sẽ hoạt động như một nhóm đa hàm, thay thế các tự động hóa phân tán.

📌 Ví dụ: Một Trợ lý Kế hoạch soạn thảo bản tóm tắt dựa trên dữ liệu năm ngoái, một Trợ lý Sáng tạo tạo ra các biến thể quảng cáo, một Trợ lý Truyền thông điều chỉnh ngân sách theo biên lợi nhuận và tồn kho, và một Trợ lý Tuân thủ khối các chiến dịch thiếu thông báo miễn trừ trách nhiệm.

Tại sao điều này quan trọng: Các chiến dịch được điều chỉnh theo thời gian thực, giảm thiểu việc chuyển giao công việc và hạn chế các tình huống khẩn cấp.

2. Cá nhân hóa dựa trên bảo mật

Với việc cookie của bên thứ ba đang dần biến mất, cá nhân hóa sẽ dựa vào dữ liệu của bên thứ nhất như lịch sử mua hàng và hồ sơ khách hàng trung thành.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu mỹ phẩm kích hoạt email nhắc nhở mua lại dựa trên tín hiệu churn, không sử dụng theo dõi từ bên thứ ba.

Tại sao điều này quan trọng: Cá nhân hóa dựa trên sự đồng ý giúp xây dựng niềm tin và lòng trung thành lâu dài.

3. Tối ưu hóa truyền thông hướng đến lợi nhuận

AI sẽ tối ưu hóa chi tiêu quảng cáo dựa trên biên lợi nhuận và giá trị trọn đời, không chỉ dựa trên ROAS.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu giày dép giảm quảng cáo cho một mẫu giày thể thao đang hot nhưng có tỷ lệ trả hàng cao và đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm cốt lõi có biên lợi nhuận cao hơn.

Tại sao điều này quan trọng: Chi tiêu marketing trở thành một công cụ sinh lời có kỷ luật, chứ không phải là một chỉ số hào nhoáng.

4. Sáng tạo sinh thành với các rào cản an toàn

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) sẽ tạo ra nội dung văn bản, hình ảnh và video trên quy mô lớn—nhưng quản trị đảm bảo kiểm soát.

📌 Ví dụ: Tất cả tài nguyên đều được kiểm tra theo giọng điệu thương hiệu, quy tắc tuân thủ và tiêu chuẩn đa dạng trước khi được phê duyệt.

Tại sao điều này quan trọng: Các thương hiệu có thể mở rộng sáng tạo một cách an toàn mà không lo ngại về các vụ kiện tụng hoặc giọng điệu không nhất quán.

5. Thương mại cuộc hội thoại

Các trợ lý AI sẽ thay thế các bot tĩnh bằng các trải nghiệm mua sắm thời gian thực, được hướng dẫn.

📌 Ví dụ: Một khách hàng yêu cầu kích thước hết hàng; trợ lý đề xuất một lựa chọn thay thế, áp dụng giảm giá dành cho thành viên và lưu giỏ hàng.

Tại sao điều này quan trọng: Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại loại bỏ rào cản, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ giữ chân giỏ hàng.

6. Đo lường thông minh hơn

Phương pháp quy thuộc nhấp chuột cuối cùng đã lỗi thời; AI sẽ thống nhất các thử nghiệm tăng trưởng và mô hình hóa hỗn hợp truyền thông.

📌 Ví dụ: Một công cụ đo lường hiển thị nội dung sáng tạo nào đã tăng doanh thu và đề xuất điều chỉnh ngân sách giữa quý.

Tại sao điều này quan trọng: Tiếp thị trở nên có thể đo lường được theo tiêu chuẩn của CFO, biến "nhận thức" thành sự tăng trưởng có thể bảo vệ được.

Vậy, tại sao lại quan tâm đến điều này ngay bây giờ?

Hầu hết các thương hiệu đang mắc kẹt trong việc thử nghiệm AI theo từng mảng riêng lẻ — sáng tạo ở đây, đấu thầu ở đó, phân tích ở nơi khác. Những thương hiệu thành công sẽ xem AI như hạ tầng, không phải ứng dụng: thông tin luồng vào quá trình thực thi, tuân thủ tích hợp sẵn, và mỗi chiến dịch thông minh hơn chiến dịch trước.

ClickUp kết nối các yếu tố này – từ kế hoạch, sáng tạo, truyền thông đến đo lường – thành một quy trình thống nhất – để AI không còn là một dự án phụ mà trở thành cách thức vận hành của doanh nghiệp bạn.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp thương mại điện tử nào, việc tận dụng công nghệ AI trong việc đặt quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giúp tối ưu hóa mọi chiến dịch tiếp thị. Bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực để xử lý các yêu cầu của khách hàng, ngăn chặn việc mất doanh số và giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ, các nhóm có thể nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện nỗ lực tiếp thị tổng thể và thúc đẩy các chiến lược thực sự tăng cường sự tương tác của khách hàng.

Sự chuyển đổi từ các thí nghiệm AI sang các hệ thống AI được hỗ trợ

AI trong tiếp thị thương mại điện tử đã dán qua giai đoạn thử nghiệm. Câu hỏi thực sự không phải là “AI có thể viết quảng cáo không?”—mà là “AI có thể vận hành các chiến dịch mang lại lợi nhuận và ổn định không?”

Đó là sự khác biệt giữa việc sử dụng các công cụ rời rạc và xây dựng một hệ thống có thể lặp lại. ClickUp làm điều đó trở nên khả thi. Kết hợp các bản tóm tắt, tài nguyên, tự động hóa, bảng điều khiển và các tác nhân AI trên một nền tảng duy nhất biến các thử nghiệm rời rạc thành một hệ thống thống nhất. Nội dung sáng tạo được tạo ra trong bối cảnh cụ thể, quy trình phê duyệt diễn ra tự động và tối ưu hóa được liên kết trực tiếp với các chỉ số như tỷ lệ giữ chân khách hàng, doanh thu và niềm tin vào thương hiệu.

Biến sự hỗn loạn khi ra mắt thành một kế hoạch hành động. Quản lý chiến dịch tiếp theo của bạn trên ClickUp — từ bản tóm tắt, ngân sách đến cập nhật, tất cả trong một nơi. Thử miễn phí. ✨

Câu hỏi thường gặp

Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu chiến dịch của bạn — nhận thức, chuyển đổi, giữ chân khách hàng hoặc lợi nhuận. Sau đó, chọn loại khả năng AI phù hợp với giai đoạn đó. Ví dụ:Công cụ AI tạo sinh (ví dụ: AdCreative.ai, Canva AI) để tạo nội dung quảng cáo, hình ảnh và biến thể quy mô lớnMô hình dự đoán (ví dụ: Klaviyo Predictive AI, Northbeam) để dự đoán tỷ lệ rời bỏ, giá trị khách hàng trọn đời (CLV) hoặc dự báo nhu cầuHệ thống phân bổ/tối ưu hóa (ví dụ: Triple Whale, Fospha) để đang theo dõi hiệu quả và tái phân bổ ngân sáchLớp thực thi (ví dụ: ClickUp Brain + Agents) để kết nối kết quả, phân công công việc và tự động hóa quy trìnhLuôn thử nghiệm công cụ trên tập dữ liệu nhỏ trước khi mở rộng quy mô, và luôn có sự tham gia của con người để đảm bảo sự phù hợp với thương hiệu và tuân thủ quy định

Xác định đối tượng mục tiêu và mục tiêu chuyển đổiSử dụng AI tạo sinh để tạo ra nhiều bản sao quảng cáo và biến thể sáng tạoSử dụng mô hình dự đoán và phân tích dự đoán để dự báo tỷ lệ nhấp chuột và khả năng chuyển đổiKết nối dữ liệu hiệu suất quảng cáo với bảng điều khiển chiến dịch của bạnVới ClickUp, thiết lập một Trợ lý AI để tái phân bổ ngân sách nếu tỷ lệ ROAS của chiến dịch giảm xuống dưới mục tiêu, trong khi ClickUp Brain tạo ra các bản tóm tắt hàng tuần cho đội ngũ của bạn. Điều này biến quảng cáo Facebook thành một hệ thống tự tối ưu hóa thay vì một chiến dịch cài đặt và quên đi.

Đối với DTC, nơi biên lợi nhuận mỏng và sự gắn kết tùy chỉnh là yếu tố quyết định, AI mang lại ba lợi ích lớn:Cá nhân hóa quy mô lớn (email động, đề xuất sản phẩm)Mục tiêu lợi nhuận (giảm tỷ lệ trả hàng, tối ưu hóa cho giá trị khách hàng trọn đời (CLV) thay vì lượt nhấp chuột)Chu kỳ sáng tạo nhanh hơn (thử nghiệm biến thể quảng cáo hàng ngày thay vì hàng tháng)Các nhóm DTC sử dụng ClickUp Brain có thể tập trung nội dung, tự động tạo thử nghiệm A/B và tự động hóa báo cáo, giúp họ tập trung vào kể chuyện thương hiệu trong khi AI xử lý việc thực thi.

Đúng vậy—AI có thể phân đoạn khách hàng hiện tại dựa trên hành vi mua hàng, tần suất và giá trị trọn đời. Sau đó, nó có thể tạo ra các ưu đãi cá nhân hóa (như nâng cấp sản phẩm, gói combo hoặc ưu đãi trung thành) mà vẫn giữ được tính liên quan mà không cần giảm giá quá mức. Ví dụ: Hệ thống AI nhận thấy rằng một khách hàng thường xuyên mua giày thường đơn đặt hàng mỗi 90 ngày. Nó sẽ kích hoạt email nhắc nhở cá nhân hóa với mẫu giày mùa mới vào ngày thứ 75. Trong ClickUp, bạn có thể ghi chép các quy tắc kích hoạt này, để AI Agent đang theo dõi mẫu mua hàng và tự động giao nhiệm vụ cho nhân viên tiếp thị giữ chân khách hàng để triển khai chiến dịch đúng thời hạn.

AI không phải là một công cụ thần kỳ—nó vẫn cần đến các số phức tạp. Cách tốt nhất để đo lường ROI là kết hợp các chỉ số tiếp thị truyền thống với các chỉ số cụ thể của AI: Tăng trưởng tăng thêm: AI có tăng tỷ lệ chuyển đổi so với nhóm đối chứng không? ROAS/CAC kết hợp: Các chiến dịch được tối ưu hóa bằng AI có giúp chi tiêu hiệu quả hơn trên các kênh không?Thời gian thu hồi vốn: AI mất bao lâu để thu hồi chi phí đầu tư?Tiết kiệm quy trình: Thời gian ra mắt (TTL) và giờ báo cáo tiết kiệm cũng là một phần của ROI. Các nhóm thông minh kết hợp lợi nhuận tài chính với hiệu quả hoạt động để đánh giá tác động toàn diện của AI.

AI rất mạnh mẽ nhưng không phải là giải pháp "cắm và chạy". Các thách thức phổ biến bao gồm:Sẵn sàng dữ liệu: Việc gắn thẻ kém, UTM không nhất quán hoặc tập dữ liệu nhỏ có thể làm giảm độ chính xác của AITự động hóa quá mức: Quá nhiều quy tắc tự động có thể dẫn đến tín hiệu mâu thuẫn hoặc chi tiêu lãng phíRủi ro tuân thủ: Cá nhân hóa phải tuân thủ GDPR/CCPA và yêu cầu đồng ýChi phí tăng dần: Các gói đăng ký và yêu cầu API có thể tích lũy nếu không đang theo dõi sử dụng cẩn thậnVượt qua những thách thức này đòi hỏi phải cân bằng giữa tự động hóa và giám sát—những rào cản nhỏ có thể ngăn chặn những sai lầm lớn