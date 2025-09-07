Mẫu biểu đồ tổ chức Lucidchart miễn phí để trực quan hóa cấu trúc nhóm

Bạn có lo lắng về việc cập nhật biểu đồ tổ chức mỗi khi có thay đổi trong cấu trúc nhóm?

Bạn biết tầm quan trọng của hiển thị, nhưng việc lục lọi các hồ sơ cũ như một nhà khảo cổ học kỹ thuật số không phải là cách tốt nhất để đảm bảo mọi người đều trên cùng một trang.

Một cách để tìm giải pháp thay thế cho vấn đề này là tạo ra các biểu đồ trực quan phong phú mà ai cũng có thể truy cập.

Bắt đầu với một mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart cho phép bạn nhanh chóng tạo, cập nhật và chia sẻ các sơ đồ tổ chức trực quan phản ánh cấu trúc hiện tại của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart hoàn hảo phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn muốn kết nối sơ đồ tổ chức trực tiếp với các công việc, nhóm và quy trình làm việc, chúng tôi cũng sẽ khám phá cách ClickUp có thể giúp tiết kiệm thời gian.

Mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart là gì?

Mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart là các bố cục trực quan sẵn có được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng xây dựng sơ đồ tổ chức. Các mẫu này cho phép bạn vẽ bản đồ cấu trúc nhóm bằng cách tự động tạo ra các sơ đồ hiển thị vai trò, đường báo cáo và các bộ phận.

Bạn có thể tùy chỉnh chúng với hình ảnh, thông tin liên hệ và mô tả vai trò, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nhóm nhân sự, quản lý và trưởng dự án cần sơ đồ tổ chức rõ ràng, chuyên nghiệp mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tạo biểu đồ tổ chức trong LucidChart đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp hoặc nhóm thông minh và nhanh nhẹn, đặc biệt là những nơi thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự và mối quan hệ báo cáo.

👀 Bạn có biết? Gần 75% các nhóm làm việc đa hàm không đạt được các cuộc họp khóa như ngân sách, dòng thời gian và kỳ vọng của khách hàng do thiếu sự quản lý rõ ràng, mục tiêu mơ hồ và thiếu trách nhiệm.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart tốt?

Một mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart hoàn toàn có thể tùy chỉnh có thể giúp làm rõ trách nhiệm và giảm bớt sự nhầm lẫn về việc ai làm gì. Nó cho phép bạn tạo sơ đồ tổ chức cơ bản, nhập dữ liệu và sử dụng trình chỉnh sửa sơ đồ tổ chức khi cần thiết.

Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý:

*khối vai trò có thể chỉnh sửa: Thêm, xóa hoặc di chuyển thành viên nhóm trong cấu trúc tổ chức mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Định dạng phân cấp tích hợp: Tự động căn chỉnh các đường báo cáo và bộ phận khi bạn tạo hoặc cập nhật nguồn dữ liệu của mình

Tùy chọn tùy chỉnh: Thêm tiêu đề công việc, ảnh, nhãn bộ phận hoặc trường thông tin nhân viên tùy chỉnh dựa trên cách thức hoạt động của các thành viên trong nhóm của bạn

Tính năng hợp tác: Đảm bảo bạn có thể bình luận, gắn thẻ hoặc chia sẻ phiên bản trực tiếp với các bên liên quan và cải thiện giao tiếp

*tùy chọn xuất và nhúng: Nhập dữ liệu biểu đồ tổ chức vào các tài liệu hướng dẫn onboarding, kế hoạch đánh giá hiệu suất hoặc khởi động dự án mà không gặp rắc rối

📖 Xem thêm: Cách sử dụng phân tích lực lượng lao động để xây dựng môi trường làm việc phát triển

Mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart miễn phí

Một tài liệu LucidChart sử dụng thư viện hình dạng sơ đồ tổ chức linh hoạt, giúp bạn dễ dàng kéo và thả, tùy chỉnh vai trò, đường báo cáo và dữ liệu hiệu suất.

Bạn có thể lập bản đồ thông tin nhân viên, xây dựng kế hoạch cấu trúc phân cấp hoặc làm rõ hệ thống hoạt động của tổ chức. Các mẫu này quản lý dữ liệu và giúp nhóm của bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn bằng cách cung cấp cho họ một khởi đầu thuận lợi. Khám phá chúng tại đây:

1. Mẫu biểu đồ tổ chức

Mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart giúp bạn thể hiện trực quan cấu trúc tổ chức của mình và chỉnh sửa khi cần thiết. Nó có thể được sử dụng để tạo sơ đồ tổ chức hiển thị mối quan hệ báo cáo và cho phép bạn cập nhật cấu trúc một cách nhanh chóng.

Sử dụng mẫu này để:

Xác định rõ ai báo cáo cho ai và giúp giảm bớt sự nhầm lẫn trong quá trình onboarding hoặc các dự án liên nhóm

Chèn biểu đồ tổ chức vào tài liệu kế hoạch, danh bạ nhân viên hoặc tài liệu hướng dẫn nhập môn

Kế hoạch trong quá trình tái cơ cấu hoặc thay đổi bộ phận bằng cách mô phỏng các cấu trúc tiềm năng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo nhân sự và quản lý bộ phận cần duy trì và truyền đạt cấu trúc tổ chức rõ ràng, dễ tiếp cận.

2. Mẫu biểu đồ tổ chức bán hàng

Mẫu biểu đồ tổ chức bán hàng Lucidchart cho phép bạn tạo một biểu đồ tổ chức chuyên biệt dành riêng cho bộ phận bán hàng của mình.

Ví dụ, giả sử bạn vừa tái cơ cấu cấu trúc nhóm bán hàng, nhưng không ai rõ về các trưởng nhóm mới hoặc quyền sở hữu tài khoản. Mẫu này có thể hiển thị các vai trò của nhóm, đường lối hoạt động và khu vực trách nhiệm.

Với mẫu này, bạn có thể:

Xác định SDRs, AEs và phân cấp lãnh đạo trong ma trận tổ chức doanh thu của bạn

Giải thích cấu trúc nhóm bán hàng cho các nhóm đa hàm và sử dụng thông tin này trong quá trình onboarding hoặc chiến lược GTM

Hỗ trợ quá trình onboarding bằng cách giúp nhân viên mới hiểu rõ về các thành viên trong nhóm và vai trò của họ, cũng như cách thức để nâng cấp các câu hỏi

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng và nhóm hỗ trợ bán hàng cần một bản đồ thời gian thực về tổ chức bán hàng của họ để lập kế hoạch và hiển thị.

3. Biểu đồ tổ chức cho kế hoạch thành công kế nhiệm

Giả sử Phó Chủ tịch Điều hành thông báo nghỉ hưu và bạn vừa nhận ra không có sao lưu. Mẫu sơ đồ tổ chức kế hoạch thành công LucidChart rất hữu ích trong những trường hợp đặc biệt như vậy, cho phép bạn chế độ xem các thành viên trong vai trò hiện tại và người kế nhiệm tiếp theo.

Nó cũng hỗ trợ kế hoạch liên tục dài hạn và xác định các khoảng trống về nhân tài trước khi chúng trở thành tình huống khẩn cấp.

Sử dụng mẫu này để:

Nổi bật các vai trò ưu tiên và xác định nhân tài nội bộ sẵn sàng cho việc thăng tiến

Hợp tác với các trưởng bộ phận để xem xét và cập nhật kế hoạch sẵn sàng trong thời gian thực

Giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuyển giao bằng cách lập kế hoạch cho các đường dẫn lãnh đạo và ghi chép các phương án dự phòng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý nhân sự và lãnh đạo kinh doanh đang xây dựng kế hoạch duy trì sự liên tục trong lãnh đạo trên toàn tổ chức.

🧠 Thông tin thú vị: 70% mức độ tương tác của nhóm trong không gian làm việc phụ thuộc vào mức độ tương tác của người quản lý.

4. Mẫu sơ đồ tổ chức HR

Mẫu sơ đồ tổ chức nhân sự Lucidchart cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về bộ phận nhân sự và các vai trò của nó. Nó giúp các nhóm hiểu rõ nơi cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong bảng điều khiển, thúc đẩy tính hiển thị nội bộ và hỗ trợ sự minh bạch.

Tùy chỉnh mẫu này để:

Nổi bật các vai trò của bộ phận Nhân sự (HR) và trách nhiệm của họ trong các lĩnh vực tuyển dụng, tuân thủ, đào tạo và phát triển (L&D), và phúc lợi

Cập nhật thông tin thành viên nhóm hoặc thông tin liên hệ theo thời gian thực khi vai trò thay đổi hoặc mở rộng

Chèn vào tài liệu hướng dẫn nhập môn hoặc trang intranet như một tài liệu tham khảo tự phục vụ

Tạo bản cam kết nhóm cũng nêu rõ mục tiêu và trách nhiệm

🔑 Phù hợp cho: Các bộ phận Nhân sự muốn cải thiện sự rõ ràng trong hỗ trợ nội bộ và giảm bớt sự nhầm lẫn của nhân viên về nơi cần đến.

5. Mẫu sơ đồ tổ chức phân tích khoảng cách kỹ năng

Mẫu biểu đồ tổ chức phân tích khoảng cách kỹ năng Lucidchart giúp bạn hình dung các kỹ năng hiện có trong nhóm của mình, từ đó có thể phân công nhân sự phù hợp cho các dự án và lập kế hoạch đào tạo hoặc tuyển dụng tương ứng. Điều này có nghĩa là không còn những điểm mù khi phân công dự án cho nhóm của bạn!

Mẫu này có thể giúp bạn:

Ghi chú thẻ nhân viên với các chỉ báo kỹ năng được mã hóa màu sắc để so sánh nhanh chóng

Nhóm các thành viên trong nhóm theo trình độ kỹ năng hoặc chuyên môn bằng cách sử dụng chế độ xem nhóm tùy chỉnh

Nhấn mạnh các khoảng trống ưu tiên cao cần phát triển hoặc tuyển dụng ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và đối tác kinh doanh nhân sự quản lý phân bổ nhân sự và phát triển kỹ năng giữa các bộ phận.

6. Mẫu sơ đồ tổ chức dạng bánh xe

Mẫu sơ đồ tổ chức "Lucidchart Describing Wheel Graphic Organizer Template" sắp xếp chủ đề trung tâm ở giữa, với các thuộc tính mô tả tỏa ra xung quanh trong các phân đoạn có nhãn, giúp brainstorming có cấu trúc và mở rộng ý tưởng.

Ví dụ, nếu bạn đang tổ chức một buổi workshop cho nhóm về giá trị công ty và muốn các thành viên thảo luận về các khái niệm trừu tượng như 'tính trung thực' hoặc 'sự đổi mới', mẫu này có thể giúp bạn tổ chức cuộc thảo luận.

Sử dụng mẫu này để:

Kích thích thảo luận và tư duy phản biện trong các buổi workshop hoặc phiên đào tạo

Hợp tác với đồng nghiệp hoặc học viên bằng cách điền vào biểu đồ tổ chức một cách cộng tác

Phân chia chủ đề chính thành các danh mục mô tả để xây dựng sự hiểu biết

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên viên nhân sự, trưởng nhóm và giáo viên muốn sử dụng công cụ trực quan để khám phá ý tưởng và tư duy hợp tác.

👀 Bạn có biết? 40% nhân viên văn phòng cho rằng cấu trúc tổ chức phức tạp là nguyên nhân gây ra sự kém hiệu quả.

7. Mẫu khung tổ chức SaaS

Mẫu khung tổ chức SaaS của Lucidchart giúp tái cấu trúc tổ chức của bạn bằng cách hợp nhất các đội ngũ bán hàng, tiếp thị và thành công của khách hàng thành các nhóm tập trung, tạo ra doanh thu.

Mỗi pod hoạt động như một đơn vị đa hàm được liên kết với một giai đoạn cụ thể của hành trình khách hàng, từ đó nâng cao sự hợp tác, tài khoản và hiệu quả tổng thể. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển thông qua thiết kế nhóm có thể lặp lại và mô-đun.

Với mẫu này, bạn có thể:

Hiển thị các vai trò SDR, AE và CSM như các đơn vị doanh thu mô-đun trong phễu bán hàng

Giảm thiểu xung đột giữa các bộ phận bằng cách xác định rõ ràng quyền sở hữu và điểm bàn giao

Trình bày mô hình cho nhóm lãnh đạo và nhóm hỗ trợ để đồng bộ hóa cấu trúc với mục tiêu GTM

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo SaaS và người phụ trách doanh thu đang xây dựng cấu trúc nhóm GTM linh hoạt, dựa trên mô hình pod.

💡 Bonus: ClickUp Brain có thể tạo và hiển thị ý tưởng biểu đồ tổ chức ngay lập tức dựa trên cấu trúc và mục tiêu của nhóm. Sử dụng các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để khám phá các mô hình tổ chức khác nhau và tối ưu hóa quy trình làm việc của công ty.

8. Mẫu biểu đồ tổ chức dựa trên dữ liệu

Bạn đã có biểu đồ tổ chức—nhưng không có thông tin nào về các nhóm đang hoạt động kém hiệu quả, quá tải nhân sự hoặc có nguy cơ kiệt sức. Mẫu biểu đồ tổ chức dựa trên dữ liệu của Lucidchart cho phép bạn tích hợp dữ liệu nhân sự vào biểu đồ tổ chức, giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về cấu trúc, nhân sự và đầu tư.

Sử dụng mẫu này để:

Thêm dữ liệu về lương thưởng, hiệu suất hoặc thời gian làm việc vào các vai trò của nhân viên thông qua Trường Tùy chỉnh

Hiển thị các nhóm thiếu nguồn lực hoặc trách nhiệm trùng lặp trong thời gian thực

Thực hiện các hành động trong các cuộc đánh giá quý, tái cơ cấu hoặc các phiên lập kế hoạch nhân sự

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự đưa ra quyết định chiến lược về tổ chức dựa trên dữ liệu nhân sự tích hợp.

📖 Xem thêm: Phần mềm bảng trắng tốt nhất cho hợp tác

Mẫu sơ đồ tổ chức Lucidchart thay thế

Bạn đang tìm kiếm các biểu đồ tổ chức không chỉ đơn thuần việc cần làm là hiển thị cấu trúc?

clickUp , ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, cung cấp các mẫu thay thế kết nối sơ đồ tổ chức của bạn trực tiếp với quy trình làm việc, trách nhiệm và thực thi dự án, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi ngữ cảnh.

Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì 61% thời gian của nhân viên được dành cho việc cập nhật, tìm kiếm và quản lý thông tin trên các hệ thống phân tán. Đó chính là hiện tượng "context sprawl", nơi việc tìm kiếm thông tin trên các công cụ, kênh và nền tảng đa dạng làm giảm năng suất. Với ClickUp, bạn luôn có đầy đủ thông tin chi tiết về mọi công việc, mục tiêu và dự án. Khi biểu đồ tổ chức của bạn được lưu trữ trong cùng một không gian với thông tin công ty, kênh giao tiếp của nhóm và danh sách công việc, bạn sẽ giảm thiểu sự phân mảnh. Điều này giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn với sự rõ ràng và tài khoản, đồng thời giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng để phát triển kinh doanh.

Dưới đây là các mẫu ClickUp bạn có thể sử dụng:

1. Mẫu biểu đồ tổ chức ClickUp

Giả sử ai đó hỏi bạn trong cuộc họp đồng bộ lãnh đạo: “Người này hiện đang báo cáo cho ai?” và bạn không có câu trả lời rõ ràng. Mẫu sơ đồ tổ chức ClickUp giúp bạn duy trì bản đồ trực quan cập nhật về phân cấp của công ty, giúp bạn tự tin trả lời.

Chỉ với một cái nhìn nhanh, bạn có thể thấy các đường báo cáo, cấu trúc nhóm và các thay đổi gần đây – không còn phải đoán mò. Ngoài ra, khi vai trò thay đổi hoặc nhân viên mới gia nhập, việc cập nhật biểu đồ trở nên đơn giản, giúp mọi người luôn đồng bộ và được thông tin kịp thời.

Sử dụng mẫu này để:

Tạo bản đồ báo cáo bằng giao diện kéo và thả để có hiển thị thời gian thực về cấu trúc nhóm của bạn

Chèn biểu đồ vào tài liệu ClickUp hoặc nhiệm vụ ClickUp để đẩy nhanh quá trình onboarding và tham khảo bối cảnh trong kế hoạch dự án

Lập kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai bằng cách mô phỏng trực quan các thay đổi giả định hoặc việc bổ sung vai trò

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia nhân sự và trưởng nhóm cần một biểu đồ tổ chức trực quan, dễ cập nhật để hỗ trợ kế hoạch và tăng tính minh bạch.

👀 Bạn có biết? Theo 73% lãnh đạo nhân sự, nhân viên đang trải qua tình trạng mệt mỏi do thay đổi.

2. Mẫu ClickUp "Cuộc họp giới thiệu nhóm"

Khi nhân viên mới hoặc các bên liên quan bên ngoài muốn biết ai là ai, việc danh sách công việc và vai trò trong một tệp Google Trang tính hoặc Excel sẽ không hiệu quả. Mẫu ClickUp "Meet the Team" biến các giới thiệu thành một trải nghiệm thú vị và có tổ chức hơn.

Bạn có thể tạo các tiểu sử chi tiết, có thể chỉnh sửa với hình ảnh, vai trò và thông tin liên quan để giới thiệu về nhóm của mình và nâng cao sự hợp tác nội bộ.

Với mẫu này, bạn có thể:

Thêm cá tính và kết nối thông qua các trường tùy chỉnh như sở thích, lãi suất hoặc câu trích dẫn yêu thích

Kết nối tài liệu nhóm vào quy trình onboarding để giúp nhân viên mới nhanh chóng làm quen

Cập nhật hồ sơ ngay lập tức mỗi khi ai đó thay đổi vai trò hoặc có thành viên mới gia nhập nhóm

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự và lãnh đạo kinh doanh muốn tạo ra một danh bạ nhóm chuyên nghiệp, dễ duy trì để chia sẻ nội bộ hoặc ngoại bộ.

📣 Phản hồi từ khách hàng tùy chỉnh: Raúl Becerra, Quản lý sản phẩm tại Atrato, đã đánh giá ClickUp: Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để đang theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì đội ngũ sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của mình. Chúng tôi nhận ra rằng mình thiếu một cách hiệu quả để đang theo dõi các công việc và không có chế độ xem rõ ràng về những gì nhóm sản phẩm đang làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nền tảng mới. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ClickUp. Nền tảng này là sự kết hợp hoàn hảo – không quá phức tạp và khó hiểu, cũng không quá đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để tạo, di chuyển và tổ chức các nhóm và dự án theo cách riêng của mình.

3. Mẫu Danh sách Nhân viên ClickUp

Nếu bạn đang lên kế hoạch ca làm việc hàng tuần thủ công, theo dõi thời gian nghỉ phép và đảm bảo mọi bộ phận đều được phủ sóng, hãy chuyển sang mẫu lịch làm việc nhân viên ClickUp. Nó giúp làm rõ và kiểm soát việc lập lịch và quản lý phủ sóng phức tạp của nhóm, hỗ trợ các đội ngũ nhân sự và quản lý vận hành luôn đi trước.

Bạn có thể dễ dàng phân công ca làm việc, đang theo dõi tình trạng sẵn sàng và phát hiện các khoảng trống trong lịch trình. Ngoài ra, với thông báo tự động và chế độ xem tập trung, mọi người đều biết chính xác thời gian và địa điểm cần có mặt—không còn tình trạng phải vội vàng vào phút chót.

Mẫu này giúp bạn:

🔑 Phù hợp cho: Quản lý vận hành và nhân sự phối hợp lịch trình và khả năng sẵn sàng của các nhóm linh hoạt.

📖 Xem thêm: Cách tạo và tối ưu hóa sơ đồ tổ chức

4. Mẫu thư mục ảnh nhóm ClickUp

Đang theo dõi đội ngũ làm việc từ xa đang phát triển nhanh chóng có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mẫu thư mục ảnh nhóm ClickUp cung cấp một thư mục tập trung, có thể tìm kiếm, chứa ảnh nhân viên và các thông tin khóa.

Các nhóm thuộc mọi quy mô, từ startup đến doanh nghiệp, có thể dễ dàng kết nối, điều hướng tổ chức và tìm kiếm đồng nghiệp.

Tùy chỉnh mẫu này để:

Gán thẻ cho nhân viên theo địa điểm, nhóm hoặc dự án để dễ dàng tra cứu

Truy cập thư mục liên kết từ ClickUp Tài liệu trong quá trình onboarding để giúp nhân viên mới kết nối tên với khuôn mặt

Tải lên và sắp xếp ảnh của các thành viên trong nhóm kèm theo các thông tin liên quan như vai trò và bộ phận

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự quản lý các nhóm làm việc kết hợp hoặc từ xa cần một danh bạ nhóm trực quan và dễ truy cập.

👀 Bạn có biết? Chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của ClickUp cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và nhảy giữa các cuộc họp. Hãy loại bỏ sự phân tán ngữ cảnh ngay hôm nay!

5. Mẫu Sổ tay Nhân viên ClickUp

Các bản cập nhật chính sách bị ẩn trong các tệp PDF? Không còn nữa. Mẫu Sổ tay Nhân viên ClickUp tổng hợp các chính sách, quy trình và kỳ vọng đối với nhân viên thành một tài liệu có tổ chức, dễ dàng cập nhật và chia sẻ.

Bạn có thể thêm các phần mới cho các nội dung như hướng dẫn công việc từ xa hoặc chính sách nghỉ phép cập nhật, để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Ngoài ra, mỗi khi bạn cập nhật chính sách—ví dụ như mã ứng xử hoặc chính sách phúc lợi—nhóm của bạn sẽ có quyền truy cập ngay lập tức mà không cần phải tìm kiếm trong các tệp đính kèm cũ.

Với mẫu này, bạn có thể:

Hợp tác với bộ phận pháp lý và lãnh đạo trong việc cập nhật chính sách bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp

Tích hợp sổ tay với quy trình onboarding để nhân viên mới có thể truy cập vào các kỳ vọng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên

Đặt chu kỳ đánh giá với ClickUp tự động hóa để tạo các công việc lặp lại, giúp nội dung luôn cập nhật và tuân thủ quy định

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý nhân sự và quản lý tuân thủ cần duy trì tài liệu chính sách cập nhật và dễ truy cập.

🎥 Xem: Học cách tạo SOP trong ClickUp ngay bây giờ! 👇🏼

6. Mẫu Onboarding cho Nhân viên Mới của ClickUp

Khi một nhân viên mới gia nhập vào Monday, bạn vội vàng gửi email chào mừng, yêu cầu truy cập hệ thống và tài liệu đào tạo. Quy trình không liên kết này không tạo ấn tượng tốt ban đầu. Mẫu Onboarding Nhân Viên Mới của ClickUp cung cấp danh sách kiểm tra dựa trên công việc, đảm bảo mỗi nhân viên mới nhận được mọi thứ cần thiết để thành công trước khi yêu cầu.

Sử dụng mẫu này để:

Tạo kế hoạch onboarding cá nhân hóa cho từng nhân viên mới, vai trò hoặc bộ phận

Giao nhiệm vụ ClickUp cho bộ phận CNTT, Nhân sự và các cấp quản lý khác nhau bằng nhiệm vụ ClickUp để phân phối quyền sở hữu và tránh bỏ sót bước

Theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng (ví dụ: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành) để mọi người luôn đồng bộ

🔑 Phù hợp cho: Nhân sự và điều phối viên HR đang xây dựng luồng onboarding nhất quán và có thể lặp lại.

7. Mẫu Văn hóa Doanh nghiệp ClickUp

Mẫu Văn hóa Doanh nghiệp ClickUp giúp bạn ghi chép lại các giá trị, nghi thức và kỳ vọng của công ty. Mọi người đều hiểu rõ công ty của bạn đại diện cho điều gì và cách mọi người thực hiện công việc, không chỉ là những gì bạn làm.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mẫu để phản ánh phong cách độc đáo của nhóm - dù đó là việc ăn mừng thành công bằng những cái vỗ tay ảo hay cài đặt kỳ vọng rõ ràng cho công việc từ xa. Ngoài ra, khi có thành viên mới gia nhập, họ sẽ ngay lập tức cảm nhận được điều gì làm nên sự đặc biệt của công ty bạn và cách họ có thể hòa nhập một cách tự nhiên.

Sử dụng mẫu này để:

Đặt mục tiêu cho các sáng kiến xây dựng văn hóa và phân công quyền sở hữu cho từng nhiệm vụ

Xây dựng các chính sách nội bộ liên quan đến động lực nhóm, đa dạng và giao tiếp

Đang theo dõi mức độ tương tác và phản hồi bằng cách kết nối ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng trắng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo văn hóa và nhóm nhân sự đang xác định hoặc phát triển các giá trị tổ chức và các thực hành chia sẻ.

8. Mẫu Tổng quan về Công ty ClickUp

Giả sử bạn đang chuẩn bị cho một cuộc họp Bảng hoặc cuộc gọi với nhà đầu tư và cần trình bày cái nhìn tổng quan về cấu trúc và mục tiêu của công ty. Trong trường hợp này, việc sử dụng mẫu ClickUp Company Overview Template sẽ giúp bạn trình bày cấu trúc, sứ mệnh và tiến độ của công ty trong một chế độ xem tập trung, dễ dàng chia sẻ và cập nhật.

Với mẫu này, bạn có thể:

Quản lý thông tin công ty và dự án với các bảng và danh sách chuyên biệt theo từng bộ phận

Nổi bật các chỉ số khóa và mục tiêu khóa phản ánh hiệu suất và sự đồng bộ

Hiển thị quyền sở hữu dự án giữa các bộ phận với các chế độ xem ClickUp như Gantt, Lịch và Tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo cấp cao, trưởng bộ phận nhân sự và quản lý vận hành cần duy trì một bản tóm tắt công ty dễ truy cập và luôn cập nhật.

ClickUp giúp biểu đồ tổ chức của bạn làm được nhiều hơn là chỉ việc trông đẹp mắt

Mẫu giúp bạn dễ dàng hình dung cấu trúc nhóm, nhưng đó chỉ là bước đầu. Nếu biểu đồ tổ chức của bạn không liên kết với công việc của nhóm, nó sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời hoặc bị bỏ qua.

Lucidchart là nhà cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc để tạo biểu đồ tổ chức trực quan. Nhưng nếu bạn sẵn sàng cho một giải pháp làm được nhiều hơn là vẽ sơ đồ vai trò, một giải pháp giúp bạn kết nối cấu trúc với thực thi, ClickUp có thể hỗ trợ bạn.

ClickUp đưa biểu đồ tổ chức của bạn vào cùng không gian nơi các dự án, tác vụ, tài liệu và giao tiếp của bạn được quản lý. Trên một nền tảng duy nhất, bạn có thể tăng cường hiển thị của nhóm, phân công trách nhiệm và lập kế hoạch tuyển dụng trong tương lai.

Nếu cấu trúc nhóm của bạn thường xuyên thay đổi hoặc bạn đã chán phải chuyển đổi giữa các công cụ chỉ để giữ mọi người đồng bộ, đã đến lúc chuyển sang một hệ thống kết nối hơn.

