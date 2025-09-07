Mẫu lịch quay phim miễn phí để lập kế hoạch và tổ chức sản xuất phim

Ánh sáng…⚡

Không cần phải lo lắng với mẫu lịch quay phim phù hợp.

Dù bạn đang quay một bộ phim ngắn của sinh viên hay quản lý một dự án phim tính năng, việc theo dõi lịch trình sản xuất phim là khóa để tránh bỏ lỡ cảnh quay, nhân viên đến trễ hoặc mất ngày quay.

Một mẫu lịch quay phim tuyệt vời giúp bạn phân tích từng cảnh quay, đang theo dõi thành viên, quản lý địa điểm quay phim và duy trì lịch trình hàng ngày một cách chính xác. Nó biến quá trình tiền sản xuất hỗn loạn thành một nỗ lực trơn tru, phối hợp nhịp nhàng, giúp bối cảnh quay phim của bạn vận hành mượt mà như một chiếc xe đẩy máy quay được bôi trơn hoàn hảo.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp những mẫu lịch quay phim miễn phí tốt nhất để giúp bạn tổ chức quá trình quay phim từ cảnh đầu tiên đến cảnh cuối cùng, và để lại những tình huống kịch tính cho chính các cảnh quay.

Mẫu lịch quay phim là gì?

mẫu lịch quay phim là một kế hoạch có cấu trúc, bản đồ từng cảnh quay trong quá trình sản xuất phim vào các ngày và khung giờ cụ thể. *

Khác với lịch trình cơ bản, mẫu này bao gồm các chi tiết sản xuất khóa—số cảnh, mô tả cảnh quay, thời gian tập trung của diễn viên và nhân viên, địa điểm, yêu cầu thiết lập, ghi chú về thiết bị và thời lượng quay dự kiến.

Nó cung cấp cho nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn và quản lý sản xuất một cách để:

Phân chia từng cảnh quay theo số, địa điểm và thời gian quay trong ngày

Điều phối sự sẵn sàng của diễn viên và trách nhiệm của đội ngũ sản xuất

Quản lý lịch trình sản xuất, thiết lập thiết bị, thay đổi ánh sáng và di chuyển địa điểm

Đang theo dõi các đạo cụ, trang phục và hiệu ứng đặc biệt cần thiết cho từng cảnh quay

Dành thời gian cho các buổi tập, quay lại và điều chỉnh

Lập kế hoạch dựa trên ánh sáng ban ngày, điều kiện thời tiết và các quy định địa phương

Chia sẻ kế hoạch quay phim hàng ngày với thời gian và nhiệm vụ rõ ràng

Giảm thiểu sự hiểu lầm với lịch trình tập trung và luôn được cập nhật

Nói chung, nó thay thế các ghi chú rời rạc và cập nhật thủ công bằng chế độ xem có cấu trúc duy nhất—vậy nên nhóm của bạn sẽ biết chính xác điều gì đang xảy ra, ở đâu và khi nào.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch quay phim tốt?

Không phải lịch trình sản xuất phim nào cũng giúp duy trì tiến độ quay phim. Những mẫu lịch trình tốt nhất không chỉ dừng lại ở các khối thời gian cơ bản—chúng mang lại cho nhóm của bạn sự linh hoạt, thoải mái và rõ ràng khi có sự thay đổi đột xuất trong quá trình quay phim.

Đây là những gì phân biệt một mẫu lịch quay đáng tin cậy với các mẫu khác:

Thời gian đệm tích hợp giữa các thiết lập để tránh tình trạng quay liên tục mà không có thời gian nghỉ

Chế độ xem nhanh tiến độ hàng ngày so với hàng tuần (để bạn có thể điều chỉnh kịp thời)

Các trường có thể chỉnh sửa để phản ánh các thay đổi phút chót về diễn viên, địa điểm hoặc các cảnh bị cắt

Các cột trạng thái ưu tiên để giữ các yếu tố không thể thương lượng ở Front

Các phân tích chi tiết hàng ngày được đồng bộ hóa với lịch trình tổng thể của dự án

Các định dạng có thể chia sẻ để mọi người, từ kỹ thuật viên ánh sáng đến trợ lý đạo diễn, đều có công việc dựa trên cùng một kế hoạch

Các mẫu lịch quay phim cung cấp mức độ chi tiết này giúp nhóm sản xuất tập trung vào việc thực hiện, không phải sửa chữa những sai lầm có thể tránh được.

👀 Bạn có biết? Tại Ontario, Canada, 138 series truyền hình trong nước đã được sản xuất vào năm 2023, mang lại doanh thu hơn $639 triệu. Loại quy mô đó không thể đạt được mà không có kế hoạch chặt chẽ!

Mẫu lịch quay phim

Nếu bạn đang tìm cách giữ bình tĩnh trong quá trình lập lịch quay phim, hãy thử ClickUp, ứng dụng quản lý công việc toàn diện, để quản lý nó.

Các tính năng của nó, bao gồm việc sử dụng miễn phí các mô hình AI như ChatGPT, Claude và các mô hình khác, cùng với hàng loạt mẫu có thể tùy chỉnh, giúp ngăn chặn những thay đổi phút chót trong kịch bản quay phim, thiếu đạo cụ và việc thiết lập chậm trễ làm gián đoạn ngày quay của bạn.

Dưới đây là các mẫu lịch quay phim hàng đầu từ ClickUp và các nguồn khác:

1. Mẫu Lịch Trình Sản Xuất Trước của ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Hình dung quá trình chuẩn bị quay phim của bạn với mẫu lịch tiền sản xuất ClickUp

Mẫu lịch tiền sản xuất ClickUp cung cấp cho các nhà làm phim một cấu trúc rõ ràng để lập kế hoạch cho mọi khía cạnh trước ngày quay. Nó được thiết kế để tổ chức các công việc, hạn chót và ý tưởng sáng tạo tại một nơi duy nhất, giúp nhóm sản xuất tập trung vào việc thực hiện thay vì phải theo dõi các cập nhật.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem Gantt để lập kế hoạch dòng thời gian tiền sản xuất cho các giai đoạn tuyển chọn diễn viên, khảo sát địa điểm và lập kế hoạch quay phim

Lập bản đồ cho tất cả các ngày khóa trong quá trình sản xuất, bao gồm ngày quay, hạn chót và các cột mốc quan trọng, với chế độ xem lịch

Lập lịch và phân công công việc cho từng giai đoạn của quá trình sản xuất—tiền sản xuất, sản xuất và hậu kỳ—với Lịch ClickUp

Theo dõi tình trạng sẵn sàng cho buổi quay phim bằng các trạng thái tùy chỉnh như Khối, Việc cần làm, Đang tiến độ và Hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất muốn quản lý dòng thời gian trước khi quay phim chặt chẽ bằng các kỹ thuật quản lý thời gian thực tế.

2. Mẫu Lập Kế Hoạch Khối ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Cài đặt ưu tiên công việc và khả năng sẵn sàng với mẫu ClickUp Schedule Blocking Template

Phân chia ngày làm việc thành các đoạn thời gian tập trung là cách đã được chứng minh để duy trì tiến độ trong giai đoạn tiền sản xuất hoặc chuẩn bị quay phim. Mẫu Lịch Trình Phân Chia Thời Gian ClickUp giúp các nhà làm phim tổ chức thời gian xung quanh các công việc khóa như cảnh quay, kế hoạch hoặc chuẩn bị, đồng thời tính đến khả năng làm việc cá nhân và nhu cầu về địa điểm.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem Hoạt động để ghi chép các công việc liên quan đến sản xuất, công việc chuẩn bị hoặc các phiên kịch bản

Cài đặt dòng thời gian ngày quay có cấu trúc bằng cách sử dụng chế độ xem biểu mẫu lịch trình

Lập kế hoạch các khối quay phim theo địa điểm cụ thể với chế độ xem Địa điểm để thiết lập cảnh quay hoặc khảo sát địa điểm

Chuyển đổi giữa các chế độ xem theo tháng, tuần hoặc ngày để thích ứng với các thay đổi trong dòng thời gian

Theo dõi trạng thái của các buổi quay đã lên lịch bằng các thẻ như Hủy, Hoàn thành, Đang tiến hành và Việc cần làm

Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt trong khi vẫn giữ được dòng thời gian tổng thể luôn hiển thị rõ ràng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà làm phim và nhóm sáng tạo ưa chuộng các khối thời gian có cấu trúc thay vì ứng dụng lịch hàng ngày để vẽ bản đồ chuẩn bị quay phim, viết kịch bản và các hoạt động sản xuất.

🎥 Lập kế hoạch lịch quay phim và lịch tiền sản xuất/hậu sản xuất một cách dễ dàng với Lịch AI của ClickUp.

💡 Bonus: Với tư cách là trợ lý quay phim, nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web để tìm các tệp tin

Sử dụng tính năng "Nói để nhập văn bản" để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sẵn sàng cho doanh nghiệp để phát triển ý tưởng kịch bản Thử ngay ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI nữa để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả chúng.

3. Mẫu lịch công việc cho nhân viên ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Theo dõi vai trò và khối lượng công việc với mẫu lịch làm việc cho nhân viên ClickUp

Việc lập kế hoạch làm việc cho trình chỉnh sửa, trợ lý và nhân viên trên phim trường có thể trở nên phức tạp nhanh chóng, đặc biệt khi phải quản lý qua email và bảng tính. Mẫu Lịch Công Việc Nhân Viên ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình này bằng cách cung cấp một cách thức có cấu trúc để đồng bộ hóa thời gian rảnh, quản lý thời gian gọi trùng lặp và đang theo dõi các trách nhiệm khóa trong một nơi duy nhất.

Với mẫu này, bạn có thể:

Hiển thị khối lượng công việc của nhân viên với chế độ xem Năng lực Nhân viên để tránh tình trạng quá tải hoặc thiếu hụt nhân lực

Lập kế hoạch hỗ trợ quay phim hàng tuần, vận chuyển và các nhiệm vụ quản trị viên bằng cách sử dụng chế độ xem lịch trình hàng tuần

Giao nhiệm vụ và công việc chuẩn bị dựa trên địa điểm từ chế độ xem Nhiệm vụ Nhân viên

Sử dụng chế độ xem Bảng trạng thái để xem ai có sẵn, bận rộn hoặc chậm trễ chỉ với một cái nhìn

Cập nhật tiến độ công việc theo thời gian thực với các thẻ trạng thái trực quan để phối hợp hiệu quả hơn trên các phim trường có nhịp độ nhanh

🔑 Phù hợp cho: Các điều phối viên tính năng phim truyện và quản lý sản xuất muốn có cái nhìn tổng quan tốt hơn về các nhóm bằng phần mềm lập lịch công việc thực tiễn để phân công, đang theo dõi và cân bằng khối lượng công việc.

📮 ClickUp insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để đang theo dõi các mục, kết quả là bỏ lỡ quyết định và chậm trễ trong thực hiện. Dù bạn đang gửi các ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quy trình thường bị phân tán và kém hiệu quả. Giải pháp Quản lý Nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo việc chuyển đổi các cuộc hội thoại thành nhiệm vụ một cách mượt mà, giúp nhóm của bạn hành động nhanh chóng và duy trì sự đồng bộ.

4. Mẫu lịch công việc ca của ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập lịch luân chuyển nhân viên với mẫu lịch công việc ClickUp Work Shift Schedule Template

Việc phối hợp thời gian gọi, đội ngũ quay phim tại địa điểm và nhân viên hỗ trợ qua các ngày khác nhau có thể tốn hàng giờ nếu không có hệ thống rõ ràng. Mẫu Lịch Công Việc ClickUp Work Shift Schedule mang lại cấu trúc cho lịch làm việc của đội ngũ với các chế độ xem linh hoạt, cập nhật thời gian thực và đang theo dõi ca làm việc.

Nó giúp việc lập kế hoạch hàng ngày trở nên hiệu quả hơn mà không làm quá tải lịch trình của ai hoặc bỏ sót các vai trò khóa.

Với mẫu này, bạn có thể:

Quản lý các buổi quay tại địa điểm hoặc thiết lập studio với chế độ xem lịch làm việc theo ca

Tạo các công việc cho từng ca làm việc và giao cho các thành viên trong nhóm, giúp việc phân công ca làm việc và đang theo dõi trách nhiệm trở nên dễ dàng

Theo dõi cập nhật trạng thái theo thời gian thực để tránh các khoảng trống trong quay phim hoặc phải quay lại

Giao vai trò rõ ràng và đang theo dõi tiến độ bằng các trạng thái tùy chỉnh như Đã xong, Đang thực hiện và Việc cần làm thẻ

🔑 Phù hợp cho: Các trợ lý đạo diễn và trưởng nhóm sản xuất quản lý nhiều lịch quay trong ngày, cần một cách đáng tin cậy để hình dung và điều chỉnh ca làm việc giữa các bộ phận.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần hỗ trợ tạo ý tưởng, viết hoặc chỉnh sửa thoại vào phút chót? ClickUp Brain có thể giúp bạn nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và tổ chức kịch bản phim bằng cách cung cấp các đề xuất viết và hỗ trợ định dạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trong Không gian Làm việc ClickUp. Viết bản nháp đầu tiên nhanh hơn — chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain

5. Mẫu lịch trình theo giờ ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch các công việc quay phim theo từng giờ với mẫu lịch trình theo giờ ClickUp

Ngay cả một giờ cũng có thể quyết định thành công hay thất bại khi các ngày quay phim được sắp xếp dày đặc. Mẫu lịch trình theo giờ ClickUp giúp các nhà làm phim và ekip lập kế hoạch cho ngày quay của mình theo các khối thời gian chi tiết - từ việc thiết lập địa điểm, kiểm tra đạo cụ đến tập dượt cảnh quay và thời gian nghỉ ngơi.

Với mẫu này, bạn có thể:

Chia ngày quay phim thành các khung giờ cho các cảnh quay, chuẩn bị hoặc cuộc họp

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn tổng quan về giờ làm việc đã lên lịch, công việc hoàn thành và thanh toán, cho phép đang theo dõi và báo cáo hiệu suất theo thời gian thực

Điều chỉnh thời gian gọi hoặc đơn đặt hàng một cách nhanh chóng với chế độ xem Lịch Tuần

Di chuyển các công việc cảnh quay giữa các trạng thái tùy chỉnh như "Việc cần làm", "Đang tiến độ", "Hoàn thành" hoặc "Hủy bỏ"

🔑 Phù hợp cho: Nhà sản xuất chính và điều phối viên quay phim quản lý lịch trình của đội ngũ theo giờ, đặc biệt trong các thiết lập đòi hỏi nỗ lực cao như lịch trình xoay ca 2-2-3 hoặc các ngày quay nhiều cảnh.

6. Mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Bản đồ mọi chi tiết quay phim với mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp

Khi bạn phải quản lý các buổi quay liên tiếp hoặc xử lý các bản chỉnh sửa, ngay cả một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể làm hỏng cả ngày. Mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp cung cấp cho các nhà làm phim và nhóm sản xuất một chế độ xem tổng quan để lập kế hoạch cho mọi công việc, cảnh quay hoặc phiên chuẩn bị, từng giờ một.

Nó đủ linh hoạt để làm công việc xung quanh các thay đổi trong lịch trình và thời hạn, đồng thời đủ cấu trúc để giữ cho ngày quay của bạn chặt chẽ và hiệu quả.

Với mẫu này, bạn có thể:

Xem toàn bộ lịch trình trong ngày qua chế độ xem Lịch hàng ngày và phát hiện các khoảng trống thời gian giữa các cảnh quay hoặc công việc

Ghi lại các hoạt động đã hoàn thành để tra cứu nhanh chóng bằng chế độ xem Công việc đã hoàn thành

Sử dụng chế độ xem Danh sách công việc để liệt kê các công việc thiết lập cảnh quay, kiểm tra địa điểm hoặc các công việc sau sản xuất

Theo dõi sự thay đổi trong kế hoạch và năng suất trong chu kỳ 24 giờ của bạn

Sử dụng ClickUp Tài liệu để đang theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng thời gian, giúp bạn nhận diện các mô hình và tối ưu hóa thói quen hàng ngày của mình

🔑 Phù hợp cho: Các nhà làm phim và trưởng nhóm sản xuất cần một kế hoạch chi tiết theo giờ để cân bằng các khối quay, lịch làm việc của đội ngũ và lịch hậu kỳ—đặc biệt khi làm việc với lịch công việc nén hoặc 9/80.

7. Mẫu lịch trình nhóm ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Quản lý công việc của đội ngũ một cách trực quan với mẫu lịch trình nhóm ClickUp

Việc điều phối đội ngũ quay phim, diễn viên hoặc đội ngũ hậu kỳ qua nhiều dòng thời gian có thể trở nên quá tải nếu không có kế hoạch trung tâm. Mẫu Lịch Trình Đội Ngũ ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về các công việc, quyền sở hữu và ưu tiên hàng tuần. Nó được thiết kế để giúp các đội ngũ sáng tạo lập kế hoạch thông minh hơn mà không làm quá tải bất kỳ ai hoặc bỏ lỡ các deliverable quan trọng.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem lịch trình hàng tuần để phân công trách nhiệm cho đội ngũ sản xuất

Phân chia nhiệm vụ theo từng bộ phận trong chế độ xem lịch trình nhóm

Theo dõi các công việc sản xuất đang diễn ra trong chế độ xem Hoạt động Dự án để tránh các khoảng trống trong quá trình chuẩn bị cảnh quay

Quản lý khả năng làm việc của đội ngũ trong chế độ xem Khối lượng công việc để cân bằng danh sách gọi

Mời các thành viên trong nhóm hoặc khách mời vào không gian làm việc của bạn để lập lịch trình chia sẻ, lý tưởng cho các nhóm hoặc gia đình cần phối hợp các hoạt động hàng ngày

Kết hợp với mẫu bảng chấm công để ghi chép giờ làm việc của nhân viên và đảm bảo tiến độ luôn được kiểm soát

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản xuất và trợ lý đạo diễn cần có cái nhìn rõ ràng về ai làm gì và khi nào, bao gồm cả nhóm sản xuất, diễn viên và nhóm hậu kỳ.

8. Mẫu Lịch Trình Lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch cho các cảnh quay và các ngày khóa bằng mẫu lịch trình ClickUp Calendar Planner Template

Dòng thời gian sản xuất thay đổi nhanh chóng, và các cột mốc khóa có thể bị trễ nếu không có kế hoạch trực quan trung tâm. Mẫu Lịch Trình Lịch ClickUp giúp lập bản đồ các cảnh quay, ngày chuẩn bị và các cột mốc quan trọng sau sản xuất trên một lịch trình có thể chỉnh sửa duy nhất. Từ việc đang theo dõi các khối quay phim sắp tới đến quản lý thời hạn giao hàng, mẫu này giúp bạn tập trung vào mọi bước trong quá trình.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng Lịch Trình Hàng Tháng để lên lịch các ngày quay phim, khảo sát địa điểm hoặc các sprint chỉnh sửa

Hiển thị các công việc trùng lặp hoặc áp lực thời hạn trong chế độ xem Dòng thời gian

Theo dõi tiến độ của các cảnh quay, công việc chuẩn bị hoặc công việc hậu kỳ thông qua Bảng Tiến độ

Phân tích các danh sách kiểm tra sản xuất phức tạp và ưu tiên các công việc với sự rõ ràng tuyệt đối

Sử dụng ClickUp Brain để phân tích các công việc hiện có, khả năng sẵn sàng và ưu tiên của bạn, từ đó tự động lên lịch các khối công việc, đảm bảo các công việc quan trọng nhất được phân bổ vào khung thời gian tối ưu mà không cần can thiệp thủ công

🔑 Phù hợp cho: Nhà sản xuất video, điều phối viên hoặc sinh viên lập bản đồ lịch trình sản xuất chi tiết — dù phải quản lý nhiều dòng thời gian hay điều phối quy trình hậu kỳ liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn dành ra 15–30 phút giữa các cảnh quay. Dù kế hoạch có tốt đến đâu, những trục trặc bất ngờ vẫn có thể xảy ra—cho dù đó là vấn đề trang phục hay phải quay lại cảnh không mong muốn.

9. Mẫu Báo cáo Thay đổi Ca làm việc ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Ghi chép việc bàn giao ca làm việc với mẫu báo cáo bàn giao ca làm việc ClickUp

Việc chuyển giao công việc suôn sẻ là điều cần thiết khi bạn phải xử lý các buổi quay liên tiếp, luân chuyển đội ngũ hoặc kết thúc một ngày quay dài. Mẫu Báo cáo Chuyển Ca của ClickUp giúp bạn dễ dàng cập nhật thông tin cho tất cả mọi người. Bạn có thể ghi lại các cập nhật khóa, đang theo dõi các công việc còn dang dở và chuyển giao bối cảnh để mỗi nhóm có thể tiếp tục công việc ngay từ điểm mà nhóm trước đó đã dừng lại.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tạo không gian dự án riêng cho từng ca làm việc để ghi chép các cảnh đã quay, công việc còn dang dở và các ghi chú khóa

Giao quyền sở hữu rõ ràng cho các công việc hoặc cập nhật để quá trình chuyển giao giữa các thành viên trong đoàn diễn ra suôn sẻ mà không gây nhầm lẫn

Đang theo dõi tiến độ của từng ca làm việc bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để tăng tính hiển thị

Sử dụng Lịch ClickUp AI để kích hoạt nhắc nhở cho các thành viên trong nhóm về các thay đổi ca làm việc sắp tới, bài nộp/gửi hoặc các đánh giá bắt buộc, giúp mọi người luôn tuân thủ lịch trình và sẵn sàng cho trách nhiệm của mình

🔑 Phù hợp cho: Các trợ lý đạo diễn và quản lý sản xuất tham gia vào công việc trong các nhóm luân phiên, nơi việc báo cáo ca làm việc có cấu trúc (sử dụng phần mềm quản lý ca làm việc ) giúp mọi người luôn đồng bộ.

10. Mẫu lịch công việc hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch các cột mốc giữa các nhóm với mẫu lịch công việc hàng tháng ClickUp

Mẫu lịch công việc hàng tháng ClickUp cung cấp cho nhóm sản xuất một hệ thống đáng tin cậy để vẽ bản đồ cho toàn bộ tháng, từ giai đoạn chuẩn bị đến kết thúc. Dù bạn đang phối hợp dòng thời gian cho các bộ phận khác nhau hay đang theo dõi hạn chót quay phim, mẫu này giúp duy trì các mục tiêu hàng tháng rõ ràng và đúng tiến độ mà không cần cập nhật thủ công liên tục.

Với mẫu kế hoạch sản xuất này, bạn có thể:

Xem tất cả các công việc, hạn chót và sự kiện trong cả tháng bằng chế độ xem Lịch, giúp bạn dễ dàng nhận ra các kỳ bận rộn, khoảng trống và trùng lặp trong lịch trình của mình

Theo dõi khối lượng công việc và nhiệm vụ của nhóm bằng chế độ xem Thành viên nhóm

Theo dõi tiến độ dự án thông qua chế độ xem Gantt

Quản lý thanh toán và chi phí quay phim thông qua chế độ xem đang theo dõi tài chính tích hợp sẵn

Kết nối Lịch Google với ClickUp và sử dụng hàm kéo và thả, cho phép điều chỉnh nhanh chóng khi ưu tiên thay đổi hoặc hạn chót được điều chỉnh

🔑 Phù hợp cho: Đạo diễn phim hoặc nhà lập kế hoạch sản xuất điều phối các nhóm lớn, địa điểm và cảnh quay trong một tháng bận rộn bằng cách sử dụng dòng thời gian có cấu trúc và ứng dụng lịch công việc linh hoạt.

11. Mẫu lịch trình ClickUp 2-2-3

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch tuần quay phim thông minh hơn — sử dụng mẫu lịch trình 2-2-3 của ClickUp để cân bằng ca làm việc, tránh kiệt sức và duy trì hiệu suất làm việc của đội ngũ

Mẫu lịch trình ClickUp 2-2-3 giúp các nhóm sản xuất và quản lý nhân sự dễ dàng lập kế hoạch ca làm việc hàng tuần, ngay cả trên các lịch trình quay phim phức tạp. Dù bạn đang xử lý các buổi quay kéo dài, chuyển đổi giữa quay ngày và đêm, hay quản lý các ngày quay liên tiếp tại studio, mẫu này sẽ giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Với các mẫu quản lý thời gian như thế này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem lịch trình nhóm để tổ chức ca làm việc luân phiên và theo dõi khối lượng công việc trong suốt tuần

Tham khảo Hướng dẫn Bắt đầu để cài đặt lịch làm việc theo ca mà không gặp rắc rối

Xác định các trách nhiệm hàng ngày trong chế độ xem Lịch trình Lịch với các khối thời gian rõ ràng

Thẻ và phân loại các vai trò như nhân viên quay phim, nhân viên hỗ trợ hoặc đội ngũ ánh sáng bằng các trường tùy chỉnh

Tích hợp với Lịch Google, Outlook hoặc Apple Calendar để tập trung tất cả sự kiện và công việc của bạn vào một nơi duy nhất

Điều chỉnh dòng thời gian một cách linh hoạt với các tính năng tự động hóa tích hợp và điều khiển kéo và thả

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất phim và truyền hình làm việc theo ca luân phiên hoặc quay phim nhiều ngày, muốn tổ chức lịch làm việc của nhân viên để tăng tính hiển thị.

12. Mẫu bảng chấm công hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Theo dõi giờ làm việc tính phí một cách dễ dàng với mẫu bảng chấm công hàng ngày ClickUp

Thời gian là tiền bạc. Việc đang theo dõi từng giờ làm việc của đội ngũ hoặc các công việc dịch vụ không nên tốn kém. Mẫu bảng chấm công hàng ngày ClickUp giúp ghi lại thời gian dành cho các công việc, cảnh quay hoặc toàn bộ sản phẩm hoàn thành. Nó giúp dễ dàng theo dõi giờ xem lại footage, phân bổ thời gian cho đội ngũ theo từng địa điểm và tính toán, báo cáo giờ công việc tất cả trong một nơi.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đang theo dõi thông tin chi tiết với các Trường Tùy chỉnh như Tổng tiền lương, Giờ nghỉ ốm được trả lương, Giờ nghỉ phép được trả lương, Lương theo giờ, Chữ ký của nhân viên, cung cấp kiểm soát chi tiết đối với hồ sơ công việc hàng ngày

Sử dụng Biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc hàng ngày để theo dõi giờ làm việc của đội ngũ, bao gồm ca làm việc tại địa điểm quay hoặc các phiên hậu kỳ

Chuyển sang chế độ xem Chi tiết theo Tuần để có cái nhìn tổng quan về thời gian được phân bổ cho các dự án khác nhau

Ghi chú các mục nhập thời gian là có thể tính phí hoặc không thể tính phí, hỗ trợ việc tính phí chính xác cho khách hàng và báo cáo nội bộ

Kiểm tra tiến độ trong chế độ xem Phân tích theo tháng để xác định các điểm nghẽn tài nguyên và chi phí vượt dự toán

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo và quản lý sản xuất quản lý lịch trình nhân viên, nhật ký thời gian và bảng chấm công tự động hóa trên các dự án.

13. Mẫu Lịch Trình Cá Nhân và Tình Trạng Sẵn Sàng của ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập bản đồ cho tuần của bạn với mẫu lịch trình cá nhân ClickUp

Việc điều phối tuần làm việc giữa các buổi quay phim, chỉnh sửa, kiểm tra tiến độ của nhóm và ưu tiên cá nhân có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn nếu không có cái nhìn có cấu trúc về thời gian của bạn. Mẫu Lịch Trình Cá Nhân ClickUp giúp bạn xác định thời gian rảnh rỗi một cách chính xác, giúp bạn dành thời gian cho công việc quan trọng và tự tin từ chối những việc không cần thiết.

Với mẫu này, bạn có thể:

Thêm và cập nhật lịch trình cá nhân dựa trên thời gian gọi, lịch quay phim hoặc các khối di chuyển bằng cách sử dụng chế độ xem "Thêm Hoạt Động"

Xem tổng quan trực quan về các khung giờ đã đặt và còn trống với chế độ xem Tình trạng sẵn có

Giữ tất cả các cuộc hẹn liên quan đến quay phim, khảo sát địa điểm và đánh giá chỉnh sửa hiển thị trên một bảng Hoạt động duy nhất

Sử dụng Hướng dẫn Bắt đầu để cài đặt logic lịch trình của bạn một cách nhanh chóng

Theo dõi trạng thái sẵn sàng qua bốn giai đoạn: Đã lên lịch, Hoàn thành, Đã xong, Hủy bỏ

🔑 Phù hợp cho: Người tạo quản lý lịch trình phân tán trong các dự án sản xuất, dự án cá nhân và công việc tự do—đặc biệt là những người cần lập lịch trình tài nguyên tốt hơn để cân bằng thời gian làm việc nhóm và làm việc độc lập.

14. Mẫu lịch trình dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Đồng bộ hóa mọi buổi quay, cảnh quay và giai đoạn sản xuất—sử dụng mẫu lịch trình dự án ClickUp để duy trì tiến độ sản xuất phim từ giai đoạn chuẩn bị đến hậu kỳ

Mẫu lịch trình dự án ClickUp giúp tất cả các dòng thời gian của bạn luôn đồng bộ. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về mọi công việc, hạn chót và phụ thuộc, giúp bạn quản lý lịch trình cảnh quay, việc bàn giao và khối lượng công việc của đội ngũ mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Với mẫu dòng thời gian dự án này, bạn có thể:*

Phân chia các công việc sản xuất bằng cách sử dụng chế độ xem Giai đoạn Dự án cho từng giai đoạn—trước quay, quay phim và sau quay

Theo dõi dòng thời gian giữa các nhóm với chế độ xem Dòng thời gian Dự án để phối hợp mượt mà

Xem tổng quan về tất cả các cập nhật dự án và cột mốc thông qua chế độ xem Tổng quan Dự án

Giao công việc liên quan đến đạo cụ, âm thanh và máy quay mà không bước vào dòng thời gian

Theo dõi tiến độ bằng các thẻ trạng thái như Hoàn thành, Đang tiến hành hoặc Việc cần làm

Phát hiện sớm các rủi ro hoặc trễ hẹn khi đang theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản xuất hoặc nhà làm phim quản lý các dự án quay phim nhiều giai đoạn, cần tối ưu hóa việc phối hợp nhóm và đang theo dõi dòng thời gian từ đầu đến cuối.

15. Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Theo dõi từng giai đoạn với mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp

Quản lý nhiều bộ phận, hạn chót và các mối phụ thuộc không phải là việc dễ dàng. Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp cung cấp một cách thức có cấu trúc để quản lý các mục tiêu tổng thể mà không bỏ sót các công việc hàng ngày. Từ giai đoạn chuẩn bị tiền sản xuất đến các tác vụ hậu kỳ, bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng về những gì đang diễn ra theo lịch trình và những gì cần sự chú ý của bạn.

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem Giai đoạn Dự án để lập bản đồ từng giai đoạn sản xuất với các mốc thời gian và người chịu trách nhiệm tương ứng

Đang theo dõi các vấn đề chưa giải quyết hoặc trễ hẹn trong chế độ xem "Risks Issues View" để chủ động xử lý

Theo dõi trạng thái cập nhật công việc của toàn nhóm trong chế độ xem Bảng trạng thái

Phân công trách nhiệm và đang theo dõi tiến độ thực hiện giữa các bộ phận như đạo diễn, thiết kế nghệ thuật hoặc ánh sáng

Giữ tiến độ với các nhắc nhở tự động hóa cho hạn chót, cuộc họp và các cột mốc quan trọng, giảm thiểu rủi ro bỏ lỡ các deliverables

Đồng bộ với Lịch Google, Outlook hoặc Apple Calendar để hiển thị thời gian thực các công việc và hạn chót của dự án trên các nền tảng

🔑 Phù hợp cho: Nhà sản xuất hoặc điều phối viên sản xuất quản lý dòng thời gian quay phim phức tạp và muốn tập trung đang theo dõi tiến độ, cập nhật và các sản phẩm hoàn thành giữa các nhóm.

16. Mẫu Kế hoạch Dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Theo dõi các cảnh quay, lịch trình và sự chậm trễ với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp

Từ việc sắp xếp thứ tự các cảnh quay đến lên lịch kiểm tra hiệu ứng hình ảnh (VFX) và thời hạn cho nhóm, một kế hoạch lộn xộn sẽ không đủ. Mẫu Kế Hoạch Dự Án ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức tập trung để lập kế hoạch các công việc dự án, theo dõi dòng thời gian và điều chỉnh theo thời gian thực, đảm bảo không có gì bị bỏ sót và mọi thành phần đều đồng bộ.

Với mẫu này, bạn có thể:

Gửi và phân công các công việc cụ thể cho từng cảnh quay bằng biểu mẫu Bài Nộp/Gửi Công Việc

Giao công việc, để lại bình luận, đính kèm tệp đính kèm và gắn thẻ thành viên nhóm để tập trung hóa giao tiếp và tài liệu dự án.

Theo dõi mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và thời gian trong chế độ xem Gantt của dự án

Sử dụng bảng điều khiển, biểu đồ và đang theo dõi tiến độ để theo dõi trạng thái dự án, xác định rủi ro và báo cáo cho các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản xuất, trợ lý đạo diễn và sinh viên làm phim đang lập kế hoạch quy trình quay cảnh, xem xét bản chỉnh sửa và đang theo dõi sự sẵn sàng của nhóm thông qua phân tích nguồn nhân lực.

17. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch các giai đoạn sản xuất với mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp cung cấp cho bạn một bảng vẽ kéo và thả để lập kế hoạch công việc, đánh dấu các sự kiện quan trọng và giữ mọi người cập nhật. Dù bạn đang lên kế hoạch cho một bộ phim độc lập hay phải đối phó với các hạn chót của dự án thương mại, mẫu linh hoạt này cho phép bạn chuyển đổi nhanh chóng mà không mất dấu vết của bức tranh tổng thể (hay sự bình tĩnh của bạn).

Với mẫu này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian Dự án để lập kế hoạch cho các mốc khóa quan trọng như ngày quay phim, đánh giá bản dựng và các cột mốc quan trọng trong quá trình sản xuất

Đang theo dõi cập nhật trạng thái thông qua hệ thống Open vs Complete gọn gàng, được thiết kế cho việc chỉnh sửa nhanh chóng

Hợp tác trực quan với đồng nghiệp và đối tác bên ngoài thông qua ClickUp Bảng trắng

Cài đặt và điều chỉnh các ngày đáo hạn khóa để phù hợp với dòng thời gian thay đổi hoặc các sự cố bất ngờ

Sử dụng các việc con lồng nhau và ưu tiên để lập kế hoạch cho các công việc phức tạp như chuẩn bị địa điểm hoặc cắt cảnh

Giữ liên lạc với nhà sản xuất, trình chỉnh sửa và đội ngũ sản xuất thông qua các thay đổi và thông báo theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất và nhà làm phim cần một cách linh hoạt, trực quan để tạo và quản lý kế hoạch dự án từ ý tưởng ban đầu đến bản cắt cuối cùng.

18. Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án Sáng Tạo ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Lập kế hoạch thời hạn cho dự án sáng tạo của bạn với mẫu dòng thời gian dự án sáng tạo ClickUp

Các dự án sáng tạo diễn ra nhanh chóng và theo nhiều hướng khác nhau. Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án Sáng Tạo ClickUp giúp bạn vạch ra từng bước của quy trình sản xuất trên một bảng trắng linh hoạt. Từ giai đoạn tiền sản xuất đến sau khi ra mắt, bạn có thể đang theo dõi các phê duyệt, đồng bộ lịch trình và nắm bắt mọi chi tiết di chuyển mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Với các mẫu kịch bản như thế này, bạn có thể:

Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian Dự án Sáng tạo để lập kế hoạch lịch trình cảnh quay, chỉnh sửa và các công việc liên chức năng trong suốt vòng đời sản xuất

Giao công việc kèm theo thời lượng dự kiến cho các thành viên trong nhóm để lập kế hoạch phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn

Theo dõi các cột mốc và rào cản trong thời gian thực bằng cách sử dụng việc con lồng nhau và cập nhật trạng thái

Giữ liên lạc với các đối tác thông qua bình luận trực tiếp và thời hạn chia sẻ

Theo dõi tiến độ sáng tạo từ giai đoạn đề xuất đến khi hoàn thành, ngay cả khi phạm vi dự án thay đổi

Cập nhật và điều chỉnh dòng thời gian một cách dễ dàng với tính năng kéo và thả Gantt của ClickUp

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo sáng tạo, nhà sản xuất hoặc sinh viên quản lý các dự án đa giai đoạn, nơi việc quản lý thời gian nghỉ phép trùng lặp với quy trình làm việc có thời hạn và yêu cầu sự hiển thị về dòng thời gian trên các nhóm.

19. Mẫu ngân sách quay phim ClickUp

Tải miễn phí mẫu lịch quay phim Đang theo dõi chi phí sản xuất một cách rõ ràng với mẫu ngân sách phim ClickUp

Từ ước tính trước sản xuất đến đối chiếu vào ngày kết thúc quay phim, mọi đoàn làm phim đều cần một ngân sách vững chắc để đảm bảo dự án tài chính ổn định. Mẫu Ngân sách Phim ClickUp cung cấp cho các nhà làm phim một cách thức tập trung để phân tích chi phí, theo dõi trạng thái thanh toán và điều chỉnh nguồn lực khi nhu cầu sản xuất thay đổi.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đang theo dõi chi tiết chi phí theo từng giai đoạn sản xuất bằng chế độ xem Chi phí theo Giai đoạn

Sử dụng chế độ xem Trạng thái Thanh toán để quản lý các khoản hoàn trả, khoản nợ chưa thanh toán và các khoản thanh toán đã hoàn thành tại một nơi duy nhất

Ghi lại và hiển thị thông tin ngân sách chi tiết cho từng mục với các trường tùy chỉnh như Giai đoạn sản xuất phim, Mô tả, Chi phí đơn vị, Tổng chi phí và Danh mục

Đặt và cập nhật trạng thái các mục như Đã thanh toán, Đang chờ xử lý và Chưa thanh toán để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn

Sử dụng ClickUp Mục tiêu để cài đặt và theo dõi giới hạn ngân sách cho từng hạng mục, giúp bạn tuân thủ ngân sách và tránh vượt quá chi phí

🔑 Phù hợp cho: Đạo diễn, nhà sản xuất độc lập và quản lý sản xuất cần một cách quản lý chi phí đáng tin cậy, không rườm rà, đặc biệt là những người đang theo dõi chi phí qua các bộ phận và vai trò mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Google Trang tính.

🧠 Thú vị: Trước khi The Devil Wears Prada được xuất bản, Fox 2000 đã mua bản quyền phim trong một thỏa thuận trước đó sau khi đọc 100 trang và bản tóm tắt.

20. Mẫu lịch quay phim của Wrapbook

qua Wrapbook

mẫu lịch quay phim của Wrapbook là nhà cung cấp cho các nhà làm phim một khung sườn đơn giản để tổ chức các cảnh quay hàng ngày, diễn viên, địa điểm và logistics quay phim. Mẫu này bao gồm các trường thông tin có cấu trúc cho số cảnh, mô tả, thời gian quay (ngày/đêm), yêu cầu về diễn viên và ghi chú sản xuất, giúp việc phối hợp quay phim trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu sự nhầm lẫn trên trường quay.

Ngoài ra, thiết kế gọn gàng của nó khiến nó hoàn hảo cho việc in ấn hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số nhanh chóng.

Với mẫu này, bạn có thể:

Phân chia kịch bản quay phim thành các lịch trình hàng ngày để đảm bảo tính rõ ràng

Giao nhiệm vụ cho các thành viên diễn viên và nhân viên đoàn phim vào các cảnh quay và địa điểm cụ thể

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi quá trình sản xuất diễn ra

Đảm bảo tất cả chi tiết sản xuất đều được truy cập dễ dàng tại một nơi duy nhất

Tối ưu hóa giao tiếp giữa các bộ phận để có những ngày quay phim trơn tru hơn

🔑 Phù hợp cho: Những nhà làm phim mới bắt đầu hoặc nhà sản xuất độc lập đang tìm kiếm một cách đơn giản để quản lý các buổi quay hàng ngày mà không bị lạc trong các công cụ phức tạp.

21. Mẫu lịch quay phim Excel do Quản lý Dự án tạo

qua ProjectManager

Mẫu lịch quay phim dựa trên Excel từ ProjectManager này trình bày chi tiết ngày quay phim của bạn trong một bảng lưới đơn giản, giúp bạn dễ dàng ghi lại trạng thái, thời gian và các chi tiết sản xuất của từng cảnh quay. Với các cột dành cho thời lượng cảnh quay, địa điểm, diễn viên, thiết bị và ghi chú, đây là lựa chọn tiện lợi cho các đội quay phim nhỏ cần theo dõi logistics quay phim một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng phần mềm lịch trình phức tạp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Danh sách công việc tất cả các cảnh quay, ngày quay và địa điểm trong một bảng rõ ràng

Thêm các cột tùy chỉnh cho đạo cụ, trang phục hoặc ghi chú

Lọc và sắp xếp theo diễn viên, địa điểm hoặc ngày quay để tra cứu nhanh chóng

Cập nhật lịch trình theo thời gian thực và chia sẻ với nhóm

Tải xuống hoặc in lịch trình để sử dụng trực tiếp trên phim trường

🔑 Phù hợp cho: Nhà làm phim độc lập, sinh viên điện ảnh hoặc trợ lý đạo diễn đang tìm kiếm một định dạng bảng tính đơn giản để ghi chép các thông tin cần thiết cho ngày quay phim.

22. Mẫu lịch trình sản xuất của BBC

qua BBC

Mẫu lịch trình sản xuất của BBC là tài liệu kế hoạch cho ngày quay phim, phù hợp cho các dự án quay phim quy mô nhỏ và sản xuất giáo dục. Mẫu này bao gồm các trường khóa thông tin quan trọng về vai trò của nhân viên, địa điểm quay phim, hướng dẫn, danh sách kiểm tra thiết bị và lịch trình quay phim chuyên nghiệp chi tiết theo từng dòng, được chia thành các khối thời gian cụ thể.

Bố cục đơn giản, trực quan và được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng—rất hữu ích cho những ai ưa chuộng phương pháp lập kế hoạch bằng giấy bút trong ngày quay phim.

Với mẫu này, bạn có thể:

Lập kế hoạch chi tiết cho toàn bộ quá trình sản xuất, bao gồm giai đoạn tiền sản xuất, quay phim và hậu kỳ

Giao công việc và thời hạn cho các bộ phận hoặc cá nhân

Theo dõi tiến độ với các cập nhật trạng thái và dấu mốc quan trọng

Điều chỉnh dòng thời gian khi cần thiết để đáp ứng mục tiêu giao hàng

Sử dụng làm tài liệu chính cho các cuộc họp sản xuất định kỳ

🔑 Phù hợp cho: Đạo diễn phim, sinh viên điện ảnh hoặc các chương trình truyền thông trường học cần một lịch trình in được cho các dự án quy mô nhỏ với kế hoạch thời gian rõ ràng.

23. Mẫu lịch quay phim của Scribd

qua Scribd

Mẫu lịch quay phim Scribd cung cấp bố cục sạch sẽ, theo phong cách bảng tính, giúp bạn lập kế hoạch cho từng ngày quay theo số cảnh, thời gian trong ngày (ban ngày/ban đêm), loại địa điểm (nội thất/ngoại thất) và diễn viên cần thiết.

Mẫu này được thiết kế để tra cứu nhanh trên phim trường và có công việc hiệu quả như một bản tóm tắt nhu cầu sản xuất trong nhiều ngày. Không có chi tiết thừa—chỉ những thông tin cốt lõi giúp đội ngũ sản xuất luôn đồng bộ.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đơn giản hóa việc phân tích kịch bản theo cảnh quay và địa điểm

Ghi lại thời gian gọi, phân công diễn viên và các ghi chú đặc biệt

Theo dõi các cảnh hoàn thành và cập nhật lịch trình ngay lập tức

Chia sẻ lịch trình dưới dạng kỹ thuật số hoặc in ra để tham khảo tại hiện trường

🔑 Phù hợp cho: Các trợ lý đạo diễn hoặc quản lý sản xuất đang tìm kiếm một tài liệu đơn giản để vẽ bản đồ cho các buổi quay phim kéo dài nhiều ngày mà không cần mất thời gian chỉnh sửa định dạng.

24. Mẫu Danh sách Gọi Chuyên nghiệp của Set Hero

qua Set Hero

Quản lý buổi quay phim một cách trơn tru với Mẫu Phiếu Gọi Diễn Viên Chuyên Nghiệp của Set Hero. Với các trường thông tin rõ ràng về thời gian gọi, địa điểm quay, thời tiết và phân chia diễn viên, nó giúp mọi người luôn cập nhật thông tin. Bố cục dạng bảng ghi chú dễ dàng cập nhật và chia sẻ – giúp mỗi trưởng bộ phận biết chính xác nơi cần đến và thời gian.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tạo danh sách gọi cho từng ngày quay với thông tin cảnh quay và nhân viên được tự động hóa

Ghi chú thông tin về thời tiết, bãi đỗ xe và tình huống khẩn cấp cho từng địa điểm

Phân phối bảng phân công qua email hoặc thiết bị di động để truy cập ngay lập tức

Theo dõi xác nhận và phản hồi từ diễn viên và nhân viên sản xuất

Giữ tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho giao tiếp trên phim trường

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất cần phối hợp các ngày quay phức tạp, đặc biệt là những nhóm công việc với dàn diễn viên và nhân viên đông đảo, yêu cầu quản lý thời gian và địa điểm nghiêm ngặt.

25. Mẫu lịch quay phim video của Reflection Software

qua phần mềm Reflection Software

Mẫu lịch quay video của Reflection Software là một mẫu có mã màu, giúp đơn giản hóa các công việc hậu cần trong ngày quay phim với các cột dành cho thời gian tập trung, tên diễn viên, hướng dẫn trang phục và chi tiết kịch bản. Mẫu này được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng, giúp diễn viên và ekip biết chính xác thời gian đến, trang phục cần mặc và nội dung quay phim.

Với mẫu này, bạn có thể:

Lập bản đồ cho các ngày quay, địa điểm và thiết bị cần thiết

Giao công việc cho các thành viên trong nhóm và đang theo dõi tiến độ hoàn thành của họ

Cập nhật lịch trình khi nhu cầu sản xuất thay đổi

Tập trung tất cả thông tin quay phim để dễ dàng truy cập

Nâng cao sự phối hợp giữa các nhóm sáng tạo, kỹ thuật và sản xuất

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ sản xuất quay video đào tạo, phỏng vấn hoặc quay phim doanh nghiệp cần sự nhất quán về trang phục và rõ ràng về diễn viên trong dòng thời gian chặt chẽ.

Quản lý năng suất sản xuất mượt mà từ kịch bản đến màn ảnh với ClickUp

Quay phim hiếm khi diễn ra suôn sẻ. Các vấn đề có thể phát sinh nhanh chóng do lịch quay thay đổi, kịch bản điều chỉnh và thông tin cập nhật từ đội ngũ sản xuất không đồng bộ. Đó chính là lúc ClickUp bước vào—không phải là một công cụ quản lý khác, mà là nơi duy nhất để quản lý mọi thứ.

Dù bạn đang có kế hoạch cho một buổi quay phim kéo dài nhiều ngày, đang theo dõi ngân sách hay phối hợp chỉnh sửa hậu kỳ, các mẫu của ClickUp cung cấp nhiều hơn chỉ là lịch trình cơ bản.

Chúng kết hợp các tính năng quản lý dự án tiên tiến với các định dạng linh hoạt như danh sách công việc, bảng, lịch và bảng trắng, phù hợp với quy trình sản xuất của bạn. Với Lịch AI của ClickUp, bạn có thể tối ưu hóa kế hoạch, đang theo dõi tiến độ và duy trì dự án phim của mình từ giai đoạn tiền sản xuất đến hậu kỳ.

Đăng ký ClickUp để quản lý dự án sản xuất tiếp theo của bạn một cách rõ ràng, có tổ chức và sáng tạo.