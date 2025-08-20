Mạng nội bộ (Intranet) là gì? Công cụ & Thực hành tốt nhất

Bạn có thể nghĩ rằng với tất cả các công cụ sẵn có như email, ứng dụng trò chuyện, ổ đĩa chia sẻ, việc giữ cho nhân viên làm việc từ xa luôn đồng bộ sẽ rất dễ dàng. Nhưng bằng cách nào đó, các cập nhật quan trọng vẫn bị bỏ sót. Chính sách nhân sự không được tuân thủ. Cảnh báo của bộ phận IT không được đọc.

Mọi người sẽ không còn thắc mắc "Thông tin đó được chia sẻ ở đâu?"

Mạng nội bộ truyền thông nội bộ cung cấp cho tổ chức của bạn một nguồn thông tin duy nhất, nơi các cập nhật được chia sẻ, tài nguyên dễ tìm và mọi người đều biết nơi cần tìm.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ giải thích một mạng nội bộ truyền thông nội bộ tốt trông như thế nào và cách xây dựng một mạng nội bộ mà mọi người thực sự sử dụng với ClickUp. 🧰

Mạng nội bộ (Intranet) là gì?

Mạng nội bộ là một không gian trung tâm nơi nhân viên có thể tìm thấy các cập nhật, tài nguyên và thông tin quan trọng trong công việc hàng ngày của họ.

Hãy nghĩ đến các thông báo của công ty, thay đổi chính sách, cập nhật nhóm và liên kết nhanh đến các công cụ ở một nơi.

Không giống như ổ đĩa dùng chung hoặc chủ đề trò chuyện, mạng nội bộ truyền thông nội bộ xã hội cấu trúc luồng thông tin trong toàn tổ chức, giảm sự nhầm lẫn và các câu hỏi trùng lặp.

🔍 Bạn có biết? Các mạng nội bộ đầu tiên (1994-1996) là các trang web nội bộ tĩnh, chủ yếu được sử dụng để chia sẻ tin tức và tài liệu của công ty.

Tại sao nên sử dụng mạng nội bộ cho giao tiếp nội bộ?

Mạng nội bộ truyền thông tập trung có thể giải quyết một số vấn đề phổ biến (và tốn kém) nhất trong các tổ chức đang phát triển.

Dưới đây là cách các giải pháp mạng nội bộ hiện đại gia tăng giá trị cho các nhóm và bộ phận. ⚓

Trung tâm thông tin thống nhất

Khi thông tin quan trọng nằm rải rác trong các thư mục, chủ đề trò chuyện và chuỗi email, mọi người sẽ mất thời gian tìm kiếm.

Chiến lược truyền thông nội bộ mang lại sự cấu trúc cho công việc này. Các nhóm biết nơi cần tìm và những gì họ tìm thấy luôn là thông tin mới nhất.

📌 Ví dụ: Bộ phận pháp lý chia sẻ tất cả các tài liệu tuân thủ trong một không gian dành riêng trên mạng nội bộ. Họ đã biết phải tìm ở đâu khi bộ phận tài chính cần thỏa thuận nhà cung cấp hoặc NDA mới nhất.

⚒️ Được tích hợp trong ClickUp: Mẫu Wiki của ClickUp Company tạo ra một nguồn thông tin duy nhất. Lưu trữ các chính sách, tài liệu dự án và hướng dẫn nhóm tại một nơi để bộ phận nhân sự và vận hành của bạn luôn tìm thấy thông tin chính xác mà không cần phải tìm kiếm.

Cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm

Các nhóm khác nhau thường hoạt động theo các dòng thời gian, ưu tiên và công cụ khác nhau. Phần mềm mạng nội bộ giúp các nhóm luôn biết những việc cần làm của nhau, giảm thiểu các trở ngại và sự trùng lặp.

📌 Ví dụ: Nhóm sản phẩm sử dụng mạng nội bộ để chia sẻ lịch trình phát hành tính năng và các giới hạn đã biết. Điều này giúp nhóm hỗ trợ khách hàng thành công có thể hiển thị đầy đủ trước khi triển khai, để họ có thể cập nhật các bài viết trong trung tâm trợ giúp và chuẩn bị trước các tin nhắn hỗ trợ.

📮 ClickUp Insight: 74% nhân viên sử dụng hai hoặc nhiều công cụ chỉ để tìm kiếm thông tin họ cần, chuyển qua lại giữa email, trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu. Việc liên tục chuyển đổi bối cảnh này làm lãng phí thời gian và giảm năng suất. Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp hợp nhất tất cả công việc của bạn — email, trò chuyện, tài liệu, nhiệm vụ và ghi chú — vào một không gian làm việc duy nhất có thể tìm kiếm, để mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn cần.

Nâng cao sự tham gia và sự đồng bộ của nhân viên

Khi các cập nhật nội bộ cảm thấy rời rạc hoặc hời hợt, các nhóm sẽ mất tập trung. Một mạng nội bộ nhất quán, được quản lý tốt sẽ giúp nhân viên gắn bó, cho họ quyền truy cập vào các thông tin có ý nghĩa: tình hình hoạt động của công ty, lý do ra quyết định và vị trí của họ trong công ty.

📌 Ví dụ: Giám đốc điều hành chia sẻ một bài đăng hàng tháng tóm tắt hiệu quả kinh doanh, cập nhật chiến lược và các ưu tiên mở. Mỗi bài đăng đều mở để bình luận để trưởng bộ phận có thể làm rõ các bước tiếp theo và thành viên nhóm có thể đặt câu hỏi trực tiếp.

⚒️ Tích hợp trong ClickUp: Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Hành động Truyền thông Nội bộ ClickUp giúp lên lịch cập nhật của lãnh đạo và kiểm tra nhóm. Điều này giúp chia sẻ các ưu tiên và thu thập phản hồi dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện văn hóa công ty.

Giảm tải email

Email không phải là vấn đề; vấn đề là việc quá phụ thuộc vào email để cập nhật thông tin thường ngày. Mạng nội bộ giúp giảm thiểu các tin nhắn và theo dõi lặp đi lặp lại, giúp cung cấp thông tin chính xác theo yêu cầu.

📌 Ví dụ: Nhóm Cơ sở vật chất cập nhật lịch làm việc và thông báo của tòa nhà trực tiếp trên phần mềm truyền thông nội bộ. Các nhóm có thể kiểm tra lịch làm việc trong vài giây để xem phiên bản mới nhất.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘intranet’ bắt đầu xuất hiện trong các bài viết từ những năm 1970, nhưng phải đến khoảng năm 1994, nó mới trở nên phổ biến khi các công ty bắt đầu xây dựng trang web nội bộ của mình.

Quy trình onboarding và đào tạo được tối ưu hóa

Nhân viên mới thường phải dựa vào đồng nghiệp để làm quen với công việc. Điều này làm chậm tiến độ của tất cả mọi người. Một hệ thống intranet cung cấp cho họ một lộ trình rõ ràng để nhanh chóng thích nghi và làm việc độc lập.

📌 Ví dụ: Trung tâm giới thiệu bao gồm hướng dẫn dành riêng cho từng bộ phận, các phiên đào tạo được ghi lại, sơ đồ tổ chức và câu hỏi thường gặp. Nhân viên mới làm theo danh sách kiểm tra có cấu trúc, hoàn thành các lộ trình học tập bắt buộc và tìm hiểu ai là người liên hệ cho từng vấn đề.

⚙️ Phần thưởng: Làm cho quá trình nhập môn trở nên suôn sẻ hơn bằng cách quay video ngắn về màn hình và giọng nói của bạn với ClickUp Clips. Tính năng này rất phù hợp để hướng dẫn quy trình làm việc, giải thích các quy trình hoặc cung cấp phản hồi không đồng bộ.

Các tính năng khóa cần tìm trong mạng nội bộ truyền thông nội bộ

Các tính năng sau đây là thiết yếu khi chọn phần mềm mạng nội bộ hiện đại phù hợp với công việc của nhóm bạn. 🧑‍💻

Đăng tin tức và thông báo 📢

Mọi tổ chức đều cần một nơi tập trung để công bố các cập nhật, thay đổi chính sách, tóm tắt cuộc họp và thông điệp của CEO. Tính năng thông báo tích hợp giúp loại bỏ rủi ro truyền thông bị phân tán trên nhiều nền tảng.

Ví dụ: nhóm nhân sự của doanh nghiệp có thể xuất bản "Cập nhật chính sách hàng quý" ba tháng một lần bằng công cụ xuất bản của mạng nội bộ. Họ có thể ghim thông báo này lên đầu trang chủ và theo dõi hiển thị theo bộ phận.

Tìm kiếm: Bản tin lưu trữ để xem lại các thông tin liên lạc trong quá khứ

Băng rôn hoặc khối thông báo có thể chỉnh sửa

Các tùy chọn lịch trình cho thông báo thời gian

Bài viết ghim hoặc tùy chọn ghim cho các cập nhật khẩn cấp

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Chat hỗ trợ các cuộc hội thoại nhóm thời gian thực tại nơi bạn làm việc. Trong mỗi kênh, bạn có thể tạo một Bài đăng, chọn định dạng như ‘Thông báo’ hoặc ‘Cập nhật,’ và thêm tiêu đề và nội dung. Bài đăng sẽ hiển thị trong tab Bài đăng để mọi người có thể nhanh chóng theo dõi, và bạn có thể ghim các bài đăng quan trọng để chúng luôn hiển thị ở đầu chủ đề. Ngoài ra, FollowUps biến các mục hành động thành công việc, SyncUps giúp dễ dàng thực hiện kiểm tra không đồng bộ, trong khi tính năng Catch Me Up được hỗ trợ bởi AI giúp đồng nghiệp nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Chọn loại, tiêu đề và nội dung của bài đăng bạn muốn xem với Bài đăng trong ClickUp Chat

🧠 Thú vị: Mạng nội bộ (intranet) ra đời trong bối cảnh của World Wide Web, được Tim Berners-Lee đề xuất chỉ vài năm trước đó vào năm 1989.

Quản lý tài liệu và tìm kiếm 🔍

Việc tìm kiếm tệp phù hợp không bao giờ mất quá vài giây. Một mạng nội bộ mạnh mẽ cho phép các nhóm lưu trữ, sắp xếp và truy xuất tài liệu một cách dễ dàng.

Ví dụ: nhân viên tuân thủ có thể tìm thấy bản ghi kiểm tra năm ngoái bằng cách nhập "kiểm tra nhà cung cấp" vào thanh tìm kiếm mà không cần nhớ đường dẫn thư mục.

Tìm kiếm: Kiểm soát phiên bản để theo dõi các thay đổi

Thư mục phân cấp và lồng nhau

Gắn thẻ siêu dữ liệu để phân loại

Tìm kiếm toàn văn bản trong các tài liệu và bình luận

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Docs cung cấp cho các nhóm một cách linh hoạt để tạo và sắp xếp các tệp như chính sách, sổ tay hoặc ghi chú cuộc họp. Bạn có thể lồng các trang trong một tài liệu, thêm thẻ và liên kết chúng trực tiếp với các nhiệm vụ có liên quan. Sắp xếp tài nguyên bằng cách sử dụng các trang lồng nhau trong ClickUp Docs

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò 🎮

Không phải mọi nhân viên đều nên xem mọi tài liệu. Kiểm soát truy cập đảm bảo rằng nội dung nhạy cảm chỉ được giới hạn cho các nhóm và cá nhân phù hợp.

Ví dụ: nhóm tài chính có thể chuẩn bị đề xuất ngân sách cho năm tới trong một tài liệu riêng tư chỉ hiển thị cho trưởng bộ phận và giám đốc tài chính.

Tìm kiếm: Quản lý quyền truy cập theo cấp độ bộ phận

Hiển thị dựa trên vai trò (quản trị viên, người đóng góp, người xem)

Cài đặt quyền truy cập ở cấp tệp và thư mục

Chia sẻ chỉ bình luận hoặc chỉ xem

💡Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp, các nhóm có thể hạn chế mẫu hợp đồng chỉ cho bộ phận pháp lý và mua sắm. Họ có thể thêm quyền truy cập chỉ để bình luận cho các nhóm khác để yêu cầu chỉnh sửa hoặc làm rõ các điều khoản khi cần thiết. Bảo vệ tài liệu và không gian làm việc nhạy cảm bằng liên kết riêng tư hoặc công khai trong ClickUp Docs

Tính năng xã hội 👥

Sự gắn kết chỉ xảy ra khi nhân viên cảm thấy được lắng nghe. Các tính năng xã hội trong công cụ giao tiếp nhóm tạo không gian cho cuộc hội thoại và phản hồi mà không cần chuyển sang các ứng dụng bên ngoài.

Ví dụ: sau khi xuất bản chính sách du lịch mới, nhóm quản trị viên có thể bật tính năng bình luận để nhân viên có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong chủ đề tài liệu.

Tìm kiếm: Biểu mẫu nhúng để khảo sát nhanh

Bình luận nội tuyến và trả lời theo chủ đề

Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc hoặc nút thích

Tạo/lập cuộc thăm dò ý kiến để nhận phản hồi tức thì

Giả sử nhóm truyền thông muốn hiểu hiệu quả của bố cục mạng nội bộ mới. Họ có thể tạo và nhúng biểu mẫu ClickUp nhanh chóng với câu hỏi "Hôm nay bạn có dễ dàng tìm thấy những gì mình cần không?" và thu thập các phản hồi ẩn danh trong thời gian thực. Các phản hồi này sẽ được chuyển đổi thành Nhiệm vụ ClickUp trực tiếp trong phần mềm cổng thông tin nhân viên.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp được thiết kế để hợp tác nhóm. Các thành viên trong nhóm có thể giao tiếp trực tiếp trong tệp và nhiệm vụ bằng bình luận và biểu tượng cảm xúc, trong khi AI Agents giúp trả lời truy vấn của nhân viên trong vài giây. Tập trung và xử lý phản hồi trong ClickUp Docs bằng cách sử dụng Assigned Comments (Bình luận được chỉ định)

Seequent, một trong những khách hàng của ClickUp, đã nhận xét như sau:

Việc lưu trữ tài liệu quy trình và quản lý công việc của nhóm tại một nơi giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Nó cũng cung cấp cho chúng tôi một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy

Trợ lý AI cho câu trả lời và tóm tắt 🤖

Mỗi ngày, một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc, tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất để tìm kiếm trong email, chủ đề Slack và các tệp tin rải rác. Trợ lý AI thông minh được tích hợp trong mạng nội bộ truyền thông nội bộ của bạn có thể thay đổi điều đó.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần làm rõ một chính sách, chuẩn bị một thông điệp cho toàn công ty hoặc tóm tắt nhanh một tài liệu dài.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain kết nối mọi phần của không gian làm việc của bạn — Tài liệu, nhiệm vụ, bình luận và wiki — để bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời rõ ràng mà không cần tìm kiếm. Giả sử nhóm pháp lý của bạn đang sửa đổi các thỏa thuận với nhà cung cấp. Họ có thể chỉ cần hỏi: "Điều khoản mới nhất về lưu trữ dữ liệu cho các nhà cung cấp bên thứ ba là gì?" ClickUp Brain sẽ hiển thị tài liệu liên quan và đánh dấu bản cập nhật mới nhất. Bạn cũng có thể sử dụng nó để viết thông báo hoặc tóm tắt các wiki phức tạp trong phần mềm cộng tác tài liệu. Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh từ khắp Không gian Làm việc của bạn với ClickUp Brain

Phân tích và chỉ số tương tác 📊

Việc theo dõi những gì mọi người tương tác giúp các nhóm nội bộ cải thiện chiến lược truyền thông và hiểu rõ hơn về độ tin cậy của nền tảng. Trong khi một số công cụ cung cấp tính năng phân tích tích hợp, một số công cụ khác hỗ trợ quy trình báo cáo tùy chỉnh.

Ví dụ: một giám đốc vận hành có thể muốn biết những SOP nào được truy cập thường xuyên và những SOP nào bị bỏ qua, trong khi một giám đốc nhân sự có thể muốn đánh giá mức độ tham gia của nhân viên.

Tìm kiếm: Tương tác nội dung theo bộ phận

Chế độ xem trang, tỷ lệ mở và đang theo dõi nhấp chuột

Tần suất bình luận và cảm xúc

Thời gian dành cho mỗi bài đăng hoặc phần

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh cho phép bạn tạo báo cáo phù hợp để trực quan hóa mức độ tương tác, chế độ xem nội dung và nhiều hơn nữa. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu cụ thể của bạn trong Bảng điều khiển ClickUp

Chế độ xem được cá nhân hóa 🗂️

Để thực sự trở thành một giải pháp giao tiếp nội bộ hiệu quả, nền tảng bạn chọn nên cung cấp cho mỗi nhân viên một màn hình chính cá nhân hóa.

Bằng cách tập trung tất cả thông tin liên quan vào một nơi duy nhất và loại bỏ thông tin không liên quan, nền tảng này giúp nâng cao hiệu quả và dễ dàng được chấp nhận hơn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Home cung cấp cho mỗi người dùng chế độ xem công việc cá nhân. Công cụ tất cả trong một này cung cấp cho mỗi thành viên không gian làm việc cái nhìn tổng quan về các công việc được giao, tài liệu, thông báo và nhắc nhở. Bạn cũng có thể ghim tài liệu nội bộ, thêm tiện ích cho các trang khóa và theo dõi mục tiêu hoặc cập nhật. Có chế độ xem tất cả trong một về công việc hàng ngày, nhắc nhở và sự kiện lịch với ClickUp Home

Truy cập và thông báo trên thiết bị di động 📱

Các nhóm không còn bị ràng buộc với bàn làm việc của mình. Nhân viên trường, nhân viên làm việc từ xa và giám đốc điều hành thường cần truy cập thông tin nội bộ từ điện thoại của họ.

Ví dụ: người giám sát ca làm việc có thể cần kiểm tra danh sách kiểm tra an toàn mới trong khi kiểm tra cơ sở, ngay cả khi không trực tuyến.

Tìm kiếm: Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Ứng dụng di động đáp ứng nhanh với quyền truy cập đầy đủ các tính năng

Thông báo đẩy cho các cập nhật và bình luận mới

Truy cập ngoại tuyến vào các quy trình quản lý tài liệu quan trọng

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ứng dụng di động ClickUp, người giám sát có thể xem lại các thay đổi chính sách trong khi đi công tác, để lại nhận xét cho nhóm và thậm chí ký xác nhận công việc, tất cả chỉ từ thiết bị di động của họ.

Các nguyên tắc tốt nhất cho thiết kế mạng nội bộ (intranet) cho giao tiếp nội bộ

Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất khi thiết kế mạng nội bộ cho công ty của bạn để đảm bảo giao tiếp nội bộ hiệu quả:

Giữ cho điều hướng trực quan và ưu tiên người dùng: Sử dụng bố cục gọn gàng, nhất quán với menu đơn giản và chức năng tìm kiếm, đồng thời ưu tiên các tính năng thường được sử dụng trên trang chủ

Giữ nội dung phù hợp và mới mẻ: Nêu bật các cập nhật của công ty, thông điệp của lãnh đạo và tin tức của bộ phận. Sử dụng nguồn cấp dữ liệu nội dung được nhắm mục tiêu (theo nhóm, địa điểm, vai trò) thay vì cách tiếp cận chung chung và thường xuyên xóa nội dung lỗi thời

Khuyến khích giao tiếp hai chiều: Cho Cho nhân viên cơ hội bày tỏ ý kiến qua blog, câu chuyện thành công và bảng vinh danh, đồng thời cho mọi người tương tác qua bình luận, phản hồi và diễn đàn

Tích hợp với quy trình công việc hàng ngày: Kết nối mạng nội bộ với các công cụ mà nhân viên đã sử dụng (ứng dụng quản lý dự án, phần mềm trò chuyện, hệ thống nhân sự)

Ưu tiên tính khả dụng và tính bao gồm: Đảm bảo khả năng phản hồi trên thiết bị di động và thiết kế theo tiêu chuẩn khả dụng (WCAG). Cung cấp nội dung đa ngôn ngữ nếu lực lượng lao động của bạn là toàn cầu

Tạo sự hấp dẫn và gần gũi: Sử dụng hình ảnh, video và infographics thay vì các bản cập nhật dài dòng. Tạo sự tham gia bằng cách áp dụng các yếu tố trò chơi (huy hiệu, điểm, bảng xếp hạng để khuyến khích sự tham gia) nếu phù hợp với văn hóa công ty của bạn

Tích hợp phân tích và vòng phản hồi: Theo dõi chỉ số sử dụng và thu thập phản hồi của nhân viên để xác định lỗ hổng. Lặp lại thường xuyên thay vì coi đó là một hoạt động một lần duy nhất

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những gói phần mềm mạng nội bộ đầu tiên là Intranet Genie, ra mắt vào năm 1996, cung cấp tính năng chia sẻ tài liệu và nhắn tin.

Xây dựng trung tâm truyền thông nội bộ hiện đại với ClickUp

Tập trung tất cả các câu hỏi thường gặp, SOP và tài liệu đào tạo của bạn vào một không gian làm việc có thể tìm kiếm được với Quản lý Kiến thức ClickUp

Công việc ngày nay đang bị gián đoạn. Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta bị phân tán trên các công cụ không kết nối với nhau, làm chậm tiến độ công việc.

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, khắc phục vấn đề này bằng cách kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện tại một nơi — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Trọng tâm của trải nghiệm này là Quản lý Kiến thức ClickUp, kết nối tài liệu, thảo luận nhóm và kiến thức tổ chức trong không gian làm việc của bạn.

Tập trung tất cả thông tin phân tán bằng cách nhập kiến thức hiện có của nhóm từ các công cụ khác như Notion, Confluence, Google Drive hoặc bảng tính

Sắp xếp mọi thứ trong mọi thứ trong Trung tâm tài liệu ClickUp để các nhóm luôn đồng bộ. Tạo wiki có cấu trúc bằng cách sử dụng phân cấp trang, thêm bối cảnh bằng bảng và nhúng, tận dụng kiểm soát phiên bản để tránh nhầm lẫn và hơn thế nữa

Đảm bảo khả năng truy xuất và trách nhiệm hoàn toàn với tính năng Ghi chú được chỉ định trong ClickUp để cập nhật hoặc phê duyệt, đồng thời liên kết từng tài liệu với các công việc có liên quan

Và khi ai đó cần tìm thông tin đó, họ không cần phải nhớ nơi lưu trữ thông tin. Tính năng Tìm kiếm kết nối của ClickUp lấy kết quả từ toàn bộ Không gian Làm việc và các công cụ bên thứ ba được tích hợp.

Tải mẫu miễn phí Xây dựng một trung tâm tập trung, có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng Mẫu Cơ sở kiến thức ClickUp

Không muốn bắt đầu từ đầu?

Mẫu Cơ sở Kiến thức ClickUp giúp bạn tạo tài liệu có cấu trúc, dễ điều hướng cho nhóm của mình. Mẫu này bao gồm các phần về giới thiệu, SOP, chính sách và hơn thế nữa, để bạn có thể bắt đầu tổ chức cơ sở kiến thức nội bộ ngay lập tức. Mỗi phần có thể chỉnh sửa hoàn toàn và kết nối các nhiệm vụ, thẻ và nhận xét trong Không gian Làm việc của bạn.

Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp, tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người, nhờ loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

ClickUp là một nền tảng trực quan giúp chuyển đổi giao tiếp nội bộ. Từ giới thiệu đến thông báo, mọi thứ đều nằm trong cùng một nền tảng mà nhân viên của bạn đã sử dụng.

Bạn có thể tương tác với nhân viên và quản lý kiến thức, cuộc hội thoại, cập nhật và công việc hàng ngày mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc mất dấu các quyết định. Điều này giúp tổ chức của bạn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và các nhóm làm việc riêng lẻ, hướng tới sự rõ ràng và hợp tác.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mạng nội bộ giúp các tổ chức chia sẻ tin tức, cập nhật, chính sách và tài nguyên tại một nơi tập trung. Mạng nội bộ giúp các nhóm luôn được cập nhật và thống nhất bằng cách giúp tìm kiếm và truy cập thông tin quan trọng dễ dàng hơn.

Mạng nội bộ lưu trữ và tổ chức các kênh truyền thông nội bộ như tài liệu, thông báo và chính sách công ty để dễ tham khảo, hỗ trợ kiến thức lâu dài. Mặt khác, Slack tập trung vào nhắn tin thời gian thực và các cuộc hội thoại hàng ngày nhanh chóng.

Có, ClickUp có thể hoạt động như một nền tảng mạng nội bộ bằng cách kết hợp tài liệu, wiki, trò chuyện, công cụ cộng tác và quản lý nhiệm vụ trong một nền tảng duy nhất. Các nhóm có thể lưu trữ kiến thức, chia sẻ cập nhật và giao tiếp trên mạng riêng tư, mang lại lợi ích cho chiến lược truyền thông nội bộ và tăng cường sự tham gia của nhân viên.

Dưới đây là một số bước cơ bản để thiết lập mạng nội bộ thành công: Thu thập thông tin quan trọng của công ty và sắp xếp rõ ràng Chọn nơi làm việc kỹ thuật số cho phép các nhóm dễ dàng truy cập, cập nhật và chia sẻ nội dung Khuyến khích sử dụng thường xuyên bằng cách tích hợp các công việc và cuộc trò chuyện hàng ngày Đào tạo nhân viên truyền thông nội bộ về cách tìm kiếm và đóng góp thông tin