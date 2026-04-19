10 Ücretsiz Beceri Öğrenme Takip Şablonu

Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği Raporu'na göre, işverenlerin %63'ü beceri eksikliklerini iş dönüşümünün önündeki en büyük engel olarak görüyor. Ancak, işgücünde mevcut beceriler hakkında net ve güncel bir görünümüne sahip olanlar çok az.

İşte bu noktada beceri öğrenme takipçileri yardımcı olabilir.

Bu makale, kullanıma hazır 10 ücretsiz beceri öğrenme takip şablonunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu şablonlar, bireysel gelişim planlarından takım çapındaki beceri ve yetkinlik matrislerine kadar her şeyi kapsıyor. Ayrıca, takımınızın yetkinliklerinin her zaman görünürlüklerini ve eyleme geçirilebilirliklerini sağlamak için bu şablonları nasıl kullanacağınızı da göstereceğiz.

Ücretsiz Beceri Öğrenme Takip Şablonlarına Genel Bakış

Beceri Öğrenme Takip Şablonu Nedir?

Beceri öğrenme takip şablonu, bireylerin ve takımların yeni beceriler edinme yolundaki ilerlemelerini belgelemelerine, izlemelerine ve ölçmelerine yardımcı olan hazır bir çerçevedir.

Çoğu kuruluş, çalışanlarının beceri ve yetkinliklerine ilişkin dağınık verilerle uğraşmaktadır. Bilgiler elektronik tablolara ve klasörlere dağılmış durumdadır ve yöneticiler kimin hangi konuda eğitim aldığını izlememektedir.

Bu parçalanma, projeleri planlarken, terfilerde karar verirken veya eğitim yatırımları yaparken büyük kör noktalara neden olur. Takımlar, veri eksikliği nedeniyle eğitim çabalarını tekrarlamak zorunda kalır ve kritik beceri eksikliklerini gözden kaçırır.

Yapılandırılmış şablonlar sayesinde, kimin neyi bildiğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Bu beceri matrislerini kullanarak mevcut yetkinlikleri görebilir, öğrenme dönüm noktalarını izleyebilir ve gelişime ihtiyaç duyulan alanları belirleyebilirsiniz. 👀

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Alanları ile araç karmaşasını ortadan kaldırın ve işgücü geliştirme verilerinizi birleştirin. Yeterlilik seviyeleri için açılır menüler oluşturarak veya sertifika izleme için tarih alanları ekleyerek görevleri biçimlendirebilir, düzenleyebilir ve bağlam ekleyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, beceri geliştirmeyi en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu tür durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olacaktır. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın yapay zekası bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

🎥 Tutarlı öğrenme alışkanlıkları oluşturmak, beceri gelişimi için çok önemlidir ve yapay zeka destekli izleme araçları bu süreci otomasyonla destekleyebilir. Bu videoyu izleyerek, yapay zeka alışkanlık takipçilerinin günlük ilerlemenizi izleyip sizi sorumlu tutarak beceri öğrenme sistemlerini nasıl tamamladığını keşfedin.

Takımlar için 10 Ücretsiz Beceri Öğrenme Takip Şablonu

Sıfırdan bir izleme sistemi oluşturmak genellikle 4-8 saatlik kurulum süresi ve sürekli bakım gerektirir. Ayrıca, çoğu DIY (kendin yap) hesap tablosu üç ay içinde terk edilir.

Bunun yerine, ClickUp Şablonlarını kullanarak yetkinlik izlemenizi anında başlatın. Alanlar, Klasörler ve Listeler için hazır şablonlara göz atın, ardından bunları ş Akışınıza tam olarak uyacak şekilde özel olarak özelleştirin. ✨

1. ClickUp'ın Beceri Haritalama Şablonu

ClickUp Beceri Haritalama Şablonunu kullanarak çalışanlarınızın becerilerini düzenleyin ve izleyin

ClickUp'ın Beceri Haritalama Şablonu, takımınızın beceri setlerine genel bir görünüm sunar. Bu şablonu kullanarak yetkinlikleri departman, rol veya projeye göre düzenleyebilir ve eksiklikleri anında tespit edebilirsiniz.

Bir mühendislik yöneticisi, bunu kullanarak büyüyen bir takımdaki teknik yetkinlikleri haritalandırabilir ve eğitim önceliklerini hızla belirleyebilir.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Ekibinizin hangi alanlarda üstün olduğunu tam olarak görmek için özelleştirilebilir yeterlilik ölçekleri oluşturun

Birden fazla ClickUp Görünümü ile bireysel düzeyden takım genelindeki izlemeye anında geçiş yapın

Özel Alanlar'ın yardımıyla iş atarken sertifikalı veya yüksek beceriye sahip çalışanları filtreleyin

ClickUp Brain'i kullanarak beceri dağıtımını otomatik olarak özetleyin ve eksiklikleri vurgulayın

🚀 İdeal kullanım alanı: Departmanlar veya roller genelinde becerilere ilişkin görsel bir genel bakışa ihtiyaç duyan takımlar.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX ile beceri takipçinizi canlı bir "beceri komuta merkezi"ne dönüştürün. Brain MAX ile beceri ve yetkinlik matrisinizi sorgulanabilir bir sistem gibi kullanabilirsiniz. Manuel olarak filtrelemek yerine şu tür sorular sorabilirsiniz: “Tekil arıza noktalarımız nerede?”

“Bu ay React projesine kim katılabilir?”

“Takım genelinde hangi kritik beceriler orta seviyenin altında?” Brain MAX, görevlerinizi, alanlarınızı ve belgelerinizi tarayarak anında yanıtlar sunar. Böylelikle takipçiniz, personel alımı, terfiler ve eğitim önceliklendirme gibi gerçek kararlar alırken kullandığınız bir araç haline gelir.

2. ClickUp tarafından hazırlanan Eğitim Matrisi Şablonu

ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu ile takımınızda mevcut beceri setlerini değerlendirin

Kimin hangi zorunlu eğitimi tamamladığını takip etmek, dedektiflik gerektiren bir iş olmamalıdır. Tek ihtiyacınız olan şey, ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu.

Yerleşik hesap verebilirlik özelliği sayesinde, çalışan ve kurs bazında eğitim durumunu izler. İK ekipleri, bu şablonu kullanarak tüm çalışanların yıllık uyum eğitimini manuel takip yapmadan tamamlamasını sağlayabilir.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Sertifika izlemesini ve yeniden sertifikalandırma uyarılarını tek bir yerden izleyin

Sertifikaların süresi dolmadan önce yöneticileri bilgilendirmek için ClickUp Otomasyonlarını kurun ve uyumluluk riskini azaltın

ClickUp Gösterge Paneli bileşenlerini pasta grafik kartları gibi ekleyerek tamamlanma oranlarını bir bakışta görün

Denetimler sorun haline gelmeden önce gecikmeli çalışanları veya darboğazları tespit edin

Ana Liste Görünümü ile tüm eğitim materyallerini ve kaynaklarını izleyin

🚀 İdeal kullanım alanı: Zorunlu eğitim ve uyumluluk süreçlerini izleyen kuruluşlar.

💡 Profesyonel İpucu: L&D hedeflerinizi destekleyen bir yapay zeka takımı oluşturun. ClickUp'ta kendi Süper Ajanlarınızı oluşturarak şunları yapabilirsiniz: Çalışanlara öğrenme yolları önerin

Beceri değerlendirmelerini otomasyonla otomatikleştirin

Yapılandırılmış eğitim gündemleri hazırlayın

Takım üyelerinin önemli eğitim ihtiyaçlarını işaretleyin

Ve çok daha fazlası

Bugün kendi Süper Ajanlarınızı oluşturmaya nasıl başlayabileceğinizi görün:

3. ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu

ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu ile takımınızın teknik uzmanlığını takip edin

Takımınızın bulut geçişini yönetip yönetemeyeceğini öğrenmeniz gerektiğinde, ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu size hızlı bir şekilde cevap verir. Mühendislik veya ürün departmanlarınızda belirli teknik yetkinlikleri değerlendirir. 🛠️

Bu şablon, bir CTO'nun geçiş girişimine başlamadan önce takımın yeterli bulut uzmanlığına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Programlama dilleri, araçlar ve çerçeveler için sütunlar oluşturun

Takım üyelerini başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar sıralayın ve yetkinlik düzeylerine göre gruplandırın

ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak bir beceri eksikliğini doğrudan belirli bir öğrenme etkinliğine veya kursa bağlayın

ClickUp Brain'in beceri özetleri oluşturmasına ve projeler için en uygun takım üyelerini önermesine izin verin

🀗 İdeal kullanım alanları: Teknik yetkinlikleri değerlendiren BT, mühendislik veya ürün takımları.

4. ClickUp'ın BT Becerileri Matrisi Şablonu

ClickUp BT Becerileri Matrisi Şablonu ile BT takımınızda kimin hangi becerilere sahip olduğu hakkında bilgi edinin.

BT departmanları, siber güvenlik ve ağ iletişimi gibi hızla değişen özel becerilerle uğraşır; işte burada ClickUp'ın BT Becerileri Matrisi Şablonu devreye girer. Bu şablon, söz konusu uzmanlık alanlarını düzenleyerek takımınızın mevcut yetkinliklerini her zaman bilmenizi sağlar.

Kritik sistemlerdeki tekil arıza noktalarını azaltmak için çapraz eğitim planlamak üzere bu şablonu kullanın.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

BT yetkinliklerini ağ ve güvenlik gibi belirli fonksiyon ve rollere göre gruplandırın

ClickUp Özel Durum alanlarını kullanarak bir yetkinliğin Aktif, Tamamlandı veya Kapalı olup olmadığını izleme

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak görevlerinizden doğrudan mevcut İK sistemlerinizle senkronizasyon gerçekleştirin

Sertifikalı uzmanları anında bulun veya verimsizliğe neden olan çakışan becerileri tespit edin

🚀 İdeal kullanım alanı: Siber güvenlik veya sistem yönetimi gibi özel yetkinlikleri yöneten BT takımları.

5. ClickUp'ın Yönetim Kurulu Beceri Matrisi Şablonu

ClickUp Yönetim Kurulu Beceri Matrisi Şablonunu kullanarak yönetim kurulu üyelerinin becerilerine ilişkin ayrıntılı bir özet oluşturun.

Yönetim ekipleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yönetim kurulu yapısı önemlidir; işte bu nedenle ClickUp'ın Yönetim Kurulu Beceri Matrisi Şablonu mevcuttur.

Bu şablon, yönetim kurulunuzun halihazırda sahip olduğu uzmanlıkları ve bir sonraki işe alım döngüsü için eksiklikleri değerlendirmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Finans, hukuk, sektör uzmanlığı ve DEI yetkinliklerini izleme

İşe alım çabalarınızı odaklamak için eksik yetkinlikleri belirleyin

ClickUp Gizlilik Denetimlerini kullanarak Alanları, Klasörleri, Listeleri ve ClickUp Görevlerini gizli hale getirin, böylece yalnızca belirli kişiler hassas bilgilere erişebilsin

ClickUp Brain ile yönetim kurulu yapısını özetleyin ve öncelikli eksiklikleri işaretleyin

🀏 İdeal kullanım alanları: Yönetim yapılarını değerlendiren yönetim ekipleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

6. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Gelişim Planı Şablonu

ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu ile gelecekteki haleflerinize hedef odaklı eğitimler sunun

Gelişim planı olmadan beceri izleme yapmak, sadece belgelemeden ibarettir. ClickUp'ın Çalışan Gelişim Planı Şablonu, bir çalışanın şu anki durumu ile ulaşması gereken hedef arasındaki bağlantıları kurar.

Takım yöneticileri, bu şablonu kullanarak yüksek potansiyelli çalışanlar için liderlik geliştirme planı oluşturabilir.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Kariyer gelişimi için büyüme dönüm noktalarını ve son tarihleri belirleyin

Çalışanlar planlarını uygularken tamamlanma yüzdesini izleyin

Görevlere ClickUp Yorumları ekleyerek sorular sorun, geri bildirim alın ve performans konuşmalarını bağlam içinde tutun

ClickUp Brain'i kullanarak beceri eksikliklerine göre ilgili öğrenme kaynakları önerisi alın

🚀 İdeal kullanım alanı: Yapılandırılmış kariyer geliştirme planları oluşturan yöneticiler.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %32'si için performans değerlendirmeleri gerçek bir büyüme sağlıyor. Ancak geri kalan %32 için bunlar sadece arka plan gürültüsüdür; bu da tüm değerlendirmelerin yarısının hiçbir etki yaratmadığının bir işaretidir. Bu, saatlerce süren konuşmalar ve evrak işleri anlamına gelir, ancak sonuçta elde edilen pek bir şey yoktur. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile her değerlendirmeyi anlamlı hale getirebilirsiniz. AI Notetaker, değerlendirme görüşmenizi kaydeder, eylem ögelerini çıkarır ve bunları anında hedeflere bağlı görevlere dönüştürür. Her adımda ilerlemeyi izlerken, AI destekli kartlar size herhangi bir anda çalışan performansının canlı bir görüntüsünü sunar.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %32'si için performans değerlendirmeleri gerçek bir büyüme sağlıyor. Ancak geri kalan %32 için bunlar sadece arka plan gürültüsüdür; bu da tüm değerlendirmelerin yarısının hiçbir etki yaratmadığının bir işaretidir. Bu, saatlerce süren konuşmalar ve evrak işleri anlamına gelir, ancak sonuçta elde edilen pek bir şey yoktur. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile her değerlendirmeyi anlamlı hale getirebilirsiniz. AI Notetaker, değerlendirme görüşmenizi kaydeder, eylem ögelerini çıkarır ve bunları anında hedeflere bağlı görevlere dönüştürür. Her adımda ilerlemeyi izlerken, AI destekli kartlar size herhangi bir anda çalışan performansının canlı bir görüntüsünü sunar.

7. ClickUp'ın Yetenek Matrisi Şablonu

ClickUp'ın Yetenek Matrisi Şablonu ile her takım üyesinin beceri setini öne çıkarın

Bazen bireysel becerilerden uzaklaşıp tüm departmanların neler yapabileceğine bakmanız gerekir. ClickUp'ın Yetenek Matrisi Şablonu, bireysel yetkinlikleri daha geniş bir bakış açısı altında bir araya getirir.

Örneğin, operasyon ekiplerinin yeni bir ürün lansmanını desteklemeye hazır olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Bireylerin stratejik, operasyonel ve teknik yetkinliklerini değerlendirin

Organizasyonel yetkinliklerin zaman içinde nasıl geliştiğini izle

Rollup Görünümleri'ni kullanarak bireysel becerileri takım içgörülerine dönüştürün

Yatırımın en büyük etkiyi yaratacağı alanları belirlemek için departmanlar arası yetkinlikleri karşılaştırın

🚀 İdeal kullanım alanı: Takım veya departman düzeyindeki yetkinlikleri değerlendiren kuruluşlar.

👀 Biliyor muydunuz: Önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve dijitalleşme, 80 milyondan fazla işi ortadan kaldıracak ve yaklaşık 70 milyon yeni iş yaratacak. Değişime ayak uydurmak için çalışanların becerilerinin yaklaşık %44'ünün güncellenmesi gerekecek.

8. HiBob'un Beceri Matrisi Şablonu

HiBob'un Beceri Matrisi Şablonu, HiBob'un insan kaynakları yönetim platformunu tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu elektronik tablo tarzı düzen, HiBob'un daha geniş İK ekosistemi içinde çalışan düzeyinde beceri belgelerine odaklanmaktadır. İK uzmanlarına aşina olan bu şablon, basit yetkinlik izleme işleri için oldukça kullanışlıdır.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Tanıdık İK ş Akışlarını yansıtan, elektronik tablo tarzı bir düzenle öğrenme sürecini kısaltın

Ayrıntılı personel kayıtlarını tek bir yerde tutun

Beceri verilerini daha geniş kapsamlı çalışan yönetimi süreçleriyle uyumlu tutun

Bu şablon, HiBob ekosistemine tamamen bağlı kuruluşlar için en iyi sonucu verir, ancak daha derin bir proje yönetimi entegrasyonu istiyorsanız daha az esneklik sunar.

🚀 İdeal kullanım alanı: HiBob'u insan kaynakları yönetimi için kullanan İK takımları.

9. Smartsheet tarafından hazırlanan Eğitim Matrisi Şablonu

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet Eğitim Matrisi Şablonu, görsel durum göstergeleri için koşullu biçimlendirme içeren tanıdık bir ızgara düzeni kullanır. Basit eğitim uyumluluk izlemesini iyi bir şekilde gerçekleştirir.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Özellikle teknik olmayan takımlar için anlaşılması kolay, basit bir tablo tabanlı takip sistemi kurun

Koşullu biçimlendirme ile gecikmiş veya tamamlanmış eğitimleri görsel olarak işaretleyin

Daha basit ihtiyaçları olan küçük takımlar için uyumluluk izlemesini basitleştirin

Bu şablon manuel güncelleme gerektirir ve yapay zeka destekli içgörüler içermez; bu nedenle karmaşık geliştirme programlarından ziyade basit izleme ihtiyaçları olan takımlar için daha uygundur.

🚀 İdeal kullanım alanı: Basit, elektronik tablo tabanlı izleme yöntemini tercih eden takımlar.

10. AG5 Beceri Matris Şablonu

AG5 aracılığıyla

AG5 Matris Şablonu, denetime hazır dokümantasyon yapılarıyla sektöre özel beceri kategorilerinde uzmanlaşmıştır. Kuruluşunuzun katı yasal gerekliliklerle karşı karşıya olması durumunda, bu şablon tam da bunun için tasarlanmıştır.

🌻 Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Denetime hazır bir dokümantasyon yapısı oluşturun

Sektöre özgü yetkinlik kategorileri oluşturun, böylece izleme süreci yasal gerekliliklerle uyumlu hale gelsin

Son derece spesifik üretim veya sağlık sertifikalarını izleme

Uyumluluk açısından güçlü olsa da, genel iş kullanım durumları için aşırı karmaşık gelebilir.

🀗 İdeal kullanım alanları: İmalat veya sağlık gibi düzenlemelere tabi sektörler.

Beceri Öğrenme Takip Şablonu Nasıl Kullanılır?

Çeşitli bir takımda bunu uygulamak için standart bir süreciniz yoksa şablonun bir faydası olmaz. Net bir uygulama stratejisi olmadan takip aracı, nadiren güncellenen statik bir belge haline gelir.

Bu durum, verileri gerçek zamanlı karar verme için tamamen işe yaramaz hale getirir. Ayrıca çalışanlara, gelişimlerinin aslında izlenmediği hissini verir.

Bunu ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanı ile çözün. Platformda entegre edilmiş AI olan ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin bilgilerini birbirine bağlar. Çalışma alanınızın içeriği hakkında sorular sorarak, veri satırlarını manuel olarak filtrelemeye gerek kalmadan içgörüler elde edebilirsiniz.

Böylece, takipçiniz canlı ve dinamik bir sistem haline gelir. Anında beceri özetlerini görüntüleyebilir, eksiklikleri tespit edebilir ve saniyeler içinde stratejik personel kararları alabilirsiniz. 🤩

Beceri ve yetkinlik matrisinizden en yüksek değeri elde etmenin yolu şudur:

Izlemeyi yapmanız gereken becerileri tanımlayın: Teknik beceriler, sosyal beceriler veya sertifikalar gibi takımınızla ilgili yetkinlikleri bir liste halinde belirtin Yeterlilik seviyelerini belirleyin: Başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar tutarlı bir derecelendirme ölçeği oluşturun, böylece yeterlilik değerlendirmeleri takım genelinde karşılaştırılabilir hale gelir Mevcut beceri verilerini girin: Takım üyelerinin kendi kendilerini değerlendirerek temel becerilerini belgelemelerini sağlayın Eksiklikleri ve öncelikleri belirleyin: Mevcut becerileri gelecek projeler için gerekli olanlarla karşılaştırın ve gelişimin en acil olduğu alanları vurgulayın Becerileri öğrenme etkinlikleriyle bağlantı kurun: Beceri eksikliklerini belirli eğitimler, kurslar veya mentorluk fırsatlarıyla bağlantı kurun Düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin: Yeni sertifikaları ve tamamlanan eğitimleri kaydetmek için Yeni sertifikaları ve tamamlanan eğitimleri kaydetmek için üç ayda bir beceri değerlendirmeleri planlayın AI'yı kullanarak içgörüler elde edin: AI asistanınıza "Takımda Python deneyimi olan kim var?" gibi sorular sorarak anında yanıt alın

Gerçekten Sonuç Getiren Beceri Görünürlüğü Oluşturun

Çoğu takım, eğitim eksikliğinden değil, netlik eksikliğinden dolayı zorluk yaşar. Kimin neyi bildiğine dair güvenilir bir görünüm olmadan, eğitim tahminlere dayalı hale gelir, işe alımlar reaktif hale gelir ve büyüme yavaşlar.

İyi yapılandırılmış bir beceri öğrenme takipçisi bunu değiştirir. Bu şablonlar, dağınık verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Takımların projelere daha akıllı bir şekilde personel atamasına, eğitim yatırımlarını planlamasına ve çalışanlara gelişimlerini net bir şekilde görünürlük sağlamasına yardımcı olur.

ClickUp Brain gibi araçlarla yapay zekayı da işin içine kattığınızda, manuel bir çaba sarf etmeden statik izlemeden gerçek zamanlı içgörüye geçersiniz.

Beceri, işgücü planlamasının temel para birimi haline geldikçe, bunları izlemek ve geliştirmek için bir sisteme sahip olmak hayati önem taşır. Şirket genelinde beceri geliştirmeyi daha bilinçli hale getirmek için ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Beceri Öğrenimini İzlemeyle İlgili Sık Sorulan Sorular

Beceri öğrenme takipçisi ile beceri matrisi arasındaki fark nedir?

Beceri matrisleri, belirli bir anda kimin hangi becerilere sahip olduğunu gösteren bir anlık görüntüdür. Beceri öğrenme takipçisi, zaman içinde ilerlemeyi, öğrenme faaliyetlerini ve beceri gelişimini izlemek için zaman boyutunu ekler.

Çoğu takım için üç aylık güncellemeler, bir kişinin eğitimi tamamlandığında yapılan anlık güncellemelerle birlikte iyi sonuç verir. Hızlı değişen sektörler veya yoğun beceri geliştirme girişimlerine sahip takımlar, verilerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için aylık değerlendirmeler yapmalıdır.

Bir beceri öğrenme izleme şablonu hem teknik becerileri hem de sosyal becerileri izleyebilir mi?

Evet, çoğu şablon özel beceri kategorilerini destekler. Aynı sistemde, programlama dilleri gibi teknik yetkinliklerin yanı sıra iletişim gibi sosyal becerileri de izleme imkanınız vardır.

Beceri öğrenme takip şablonunu kullanmak, beceri eksikliklerini belirlemeye nasıl yardımcı olur?

Şablon, mevcut beceri düzeylerini gerekli yetkinliklerle karşılaştırarak belgelendirerek, eksiklikleri bir bakışta görünür hale getirir. Bu, bireylerin tam olarak hangi alanlarda yetersiz kaldığını ve eğitim yatırımlarının hangi alanlara odaklanması gerektiğini gösterir.