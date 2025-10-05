2025'te Takımlar için En İyi 10 Eğitim İzleme Yazılımı

Eğitimi başlattınız. Hatırlatıcılar gönderdiniz. Hatta kahve hediye kartları bile verdiniz. Yine de takımın yarısı "ilerleme" durumundayken, siz de elektronik tabloları çözmekle uğraşıyorsunuz. 😵‍💫

Eğitim operasyonlarının gizli maliyeti budur: gerçek öğrenme yerine sonsuz izleme. İnsanları yönetiyor, uyumluluğu sağlıyor veya L&D programları yürütüyor iseniz, kimin ilerleme kaydettiğini, kimin geciktiğini ve bundan sonra ne yapılacak tam olarak size söyleyen bir sisteme ihtiyacınız vardır.

Bu blogda, denetimi kolaylaştıran ve size yöneticilik yerine sonuçlara odaklanmak için zaman kazandıran 10 eğitim izleme yazılımı aracını inceleyeceğiz.

En İyi Eğitim İzleme Yazılımlarına Genel Bakış

İşte en iyi 10 eğitim izleme yazılımı:

Araç En İyi Özellik Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp Merkezi belgeler + AI izleme + gösterge panelleri Görev tamamlama, hatırlatıcılar ve uyumluluk bilgileri ile uçtan uca eğitim izleme Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Arlo Kurs planlama + web sitesi senkronizasyonu + eğitmen araçları Büyük ölçekte canlı, yüz yüze veya karma eğitimler düzenleyin Özel fiyatlandırma Connecteam Mobil öncelikli eğitim sunumu + rozetler + anketler Masa başı olmayan ve ön saflarda çalışan takımlar için hareket halindeyken eğitim ve izleme Ücretsiz; Aylık 35 $'dan başlayan ücretli planlar PurelyHR PTO izleme + eğitim sertifikası uyarıları Küçük İK takımları, izin ve uyumluluk ile birlikte hazırlık durumunu izliyor Aylık 34,50 $'dan başlayan fiyatlarla Trainual SOP oluşturucu + test izleme + oyunlaştırma Departmanlar arasında işe alım, SOP'ler ve takım bilgilerini sistematik hale getirme Özel fiyatlandırma Whatfix Gömülü öğrenme + adım adım kılavuzlar + akıllı ipuçları SaaS platformları ve dijital benimseme için uygulama içi kullanıcı eğitimi Özel fiyatlandırma Eğitim Takipçisi Tekrarlayan eğitimler + CEU + SCORM desteği Denetim izleri ve yazdırılabilir kayıtlara ihtiyaç duyan, uyumluluk gereksinimleri yüksek sektörler Kullanıcı başına aylık 34 $'dan başlayan fiyatlarla Quickbase Özel ş Akışı oluşturucu + mobil eğitim uygulamaları Gerçek zamanlı eğitim görünürlüğü sunan, kod gerektirmeyen dahili araçlar Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla WorkRamp Dahili + özel L&D portalları + AI kurs oluşturucu Ölçeklenebilir öğrenme yolları ile satış, destek ekibi ve iç takımlar için eğitim Özel fiyatlandırma Ethena Modern uyumluluk içeriği + modüler izleme Modern takımlar için çeşitlilik, taciz ve uyum eğitimi Kullanıcı başına yıllık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Eğitim İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru eğitim izleme yazılımını seçmek, kuruluşunuz genelinde öğrenme ilerlemesini, uyumluluk durumunu ve beceri gelişimini gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

İşte yazılımın sahip olması gereken bazı özellikler. ⛏️

Otomatik eğitim atamaları: Manuel bir çaba gerektirmeden rol, departman veya konuma göre kurslar atar

*özel içerik destek: Çalışanların eğitim kayıtlarını ve materyallerini, politikaları veya üçüncü taraf modülleri yükleyerek öğrenmeyi kuruluşunuza göre özelleştirin

yöneticiler için ilerleme gösterge paneli: *Takım liderlerine tamamlandı, gecikmeler ve öğrenenlerin transkriptleri hakkında net bir görünüm sağlar

*gerçek zamanlı raporlama ve analiz: Uyumluluk durumunu ve katılımı izleme için ayrıntılı raporlar ve denetim günlükleri dışa aktarır

Segmentlere ayrılmış eğitim sunumu: Daha iyi alaka ve sonuçlar için farklı takımlar, kıdem seviyeleri veya bölgeler için içeriği özelleştirir

Kolay ölçeklenebilirlik: Takımlar her genişlediğinde tüm sistemi yeniden yapılandırmanıza gerek kalmadan büyümeyi destekler

Az bakım gerektiren: Sürekli denetim gerektirmeden başlatılması, yönetilmesi ve güncellenmesi kolay yazılımları seçin

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanlar genellikle beceri geliştirme, şirket içi hareketlilik, net kariyer yolları ve mentorluk imkanlarına erişemeden kendilerini sıkışmış hissederler. İşverenler bunları sunduklarını söylerken, çalışanların sadece %36'sı bir ilerleme yolu görmektedir.

En İyi Eğitim İzleme Yazılımları

Düzinelerce araç mevcut olduğundan, hepsi aynı gibi görünen özellikleri karşılaştırırken takılıp kalmak kolaydır. Bu yüzden, zor kısmı sizin için tamamlandı.

Aşağıda, en iyi eğitim izleme yazılımlarının seçilmiş bir liste bulunmaktadır. Her biri, takımlar arasında işyeri öğrenimini yönetme, sunma ve izleme konusunda benzersiz güçlü yönleri nedeniyle seçilmiştir. 🎯

1. ClickUp (Hepsi bir arada eğitim yönetimi ve izleme için en iyisi)

Çok uzun süredir, özellikle işe alım ve teknik beceri geliştirme için eğitim süreçleri, klasörler, elektronik tablolar, LMS platformları ve manuel kayıtlar arasında dağınık bir şekilde yürütülüyordu. Bir araç kontrol listesini tutarken, başka bir araç SOP ve ilerlemeyi depoluyordu.

ClickUp hepsini bir araya getiriyor.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp belgesi üzerinde Eğitim Kılavuzları Oluşturun ClickUp Docs ile zengin biçim özelliklerine sahip canlı eğitim belgeleri oluşturun

Statik SOP'leri canlı, etkileşimli kılavuzlara dönüştürün

Yeni yazılım mühendisleri için 30 günlük bir oryantasyon planı uygulamaya koyduğunuzu varsayalım. Birkaç hafta içinde geçerliliğini yitirecek PDF'leri e-posta ile göndermek veya paylaşılan sürücülere bağlantı vermek zorunda kalmazsınız.

Bunun yerine, ClickUp Docs, wiki gibi yapılandırılmış ancak Google Dokümanlar gibi esnek olan zengin, canlı eğitim kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır. Görev bağlantılarını, kontrol listelerini, kod bloklarını, video formları doğrudan Docs içine gömebilir, bunları yeni çalışanlarınız için etkileşimli hale getirebilir ve daha iyi ürün benimsemesine yol açabilirsiniz.

Örnek, "1. Hafta Eğitim Programı", "Yardım Masası SOP'ları" ve "Eskalasyon Yönergeleri" gibi sayfa ile modüler bir yapı oluşturabilir ve bunların tümünü kolayca gezilebilen tek bir belgede bir araya getirebilirsiniz.

Daha da iyisi, ClickUp görevi doğrudan belgeye yerleştirebilirsiniz, böylece kılavuzu okuduktan sonra, belgeden ayrılmadan hemen 'Testi tamamla' seçeneğini işaretleyebilirler.

Dakikalar içinde eğitim içeriği oluşturun

Materyalleriniz belgenizde yerini aldıktan sonra, entegre AI asistanı ClickUp Brain, görevler, yorumlar ve sohbetler arasındaki bağlantıları kurarak yaratıcılığınızı ve içgörülerinizi güçlendirir.

Peki, dokümantasyon için yapay zeka nasıl kullanılır?

*Belge içindeki ClickUp Brain ile anında eğitim modülleri oluşturun

Diyelim ki, ürün takımınız için AI araçlarının kullanımı konusunda yeni bir modül ekliyorsunuz. Her şeyi sıfırdan yazmak yerine, Brain'i kullanarak eğitim ana hatlarını oluşturabilir, ilgi çekici talimatlar yazabilir ve teknik belgeleri anlaşılır adımlara özetleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak "Hangi geliştiriciler GitHub ş Akışı eğitimini henüz tamamlamadı?" gibi soruları da yanıtlayabilirsiniz. Çalışma alanınızdan, belgelerinizden, görevlerinizden ve yorumlarınızdan içgörüler alarak size net ve anında yanıtlar verir.

Takip mesajları yazmak veya eğitim anketlerinden gelen geri bildirimleri özetlemek gibi tekrarlayan görevleriniz mi var? ClickUp Brain bunları otomasyon yapar. Şirketiniz büyüdükçe eğitim içeriğini güncellemek, yerelleştirmek ve ölçeklendirmek için asistanınız olur.

Kimin izleme yolunda gittiğini ve kimin takıldığını tam olarak bilin

Artık eğitim oluşturmak sadece ilk adım. Çoğu takım, izleme aşamasında görünürlüğü kaybediyor.

ClickUp Gösterge Paneli ile çalışanların eğitim ilerlemesini değerlendirin

ClickUp Dashboards görsel bir kontrol merkezi sunar. Bulut mühendisliği takımınız için bir AWS Sertifikasyon yolu başlattığınızı varsayalım. Bireysel görevlerden, tamamlanan testlerden ve son teslim tarihlerinden ilerlemeyi gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz:

İlerleme çubuğu kullanarak her mühendisin modülleri ne kadar ilerlediğini görün 📊

Hedefe ulaşan, geride kalan veya son tarihi kaçırma riski olan kişileri otomatik olarak vurgulayan bir izleme kartı ekleyin 🔢

Yaklaşan değerlendirmeleri veya yeniden sertifikalandırma tarihlerini görselleştirmek için bir zaman çizelgesi bileşeni ekleyin ⏰

🎥 Bu video, ilerlemeyi, son teslim tarihlerini ve takım performansını izlemek için tek bir yer olan ClickUp'ta proje yönetimi gösterge paneli oluşturmayı öğreneceksiniz. Eğitim programları için bu, araçlar arasında geçiş yapmadan oturumları, katılımları ve sonuçları bir bakışta izleyebileceğiniz anlamına gelir.

Kurulumunuzu hızlandırmak mı istiyorsunuz?

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu ile eğitim programlarını yaşam döngüleri boyunca yönetin

ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu, eğitim hedeflerini tanımlamak, kurs materyallerini düzenlemek ve çalışanların ilerlemesini tek bir merkezi konumdan izlemek için kapsamlı bir sistem sunar. Yöneticilerin tutarlı eğitimler sunmasına, her çalışanın ilerlemesini izlemesine ve bilgi veya beceri eksikliklerini hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu ile beceri eksikliklerini belirleyin

Ardından, ClickUp Eğitim Matris Şablonu, her bir takım üyesinin becerileri dahil olmak üzere çalışanların eğitimlerini izleme, ilerlemeyi izleme ve eğitim eksikliklerini tespit etmenize yardımcı olur. Renk kodlu roller, sıralı beceri seviyeleri ve özel görünümler, performansın etkili bir şekilde değerlendirilmesini ve gelişim çabalarının planlanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Geniş özellik aralığı başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takımımızı ve müşterilerimizi aynı sayfaya kolayca getirmesidir. Platform, Kanban panolarından Gantt çizelgelerine, Dokümanlara ve beyaz tahtalara kadar her şeyi tek bir yerde sunuyor, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası yapabilir, planlayabilir ve uygulayabiliriz. Gerçek zamanlı yorumlar, kolay @bahsetmeler ve ayrıntılı izinler, müşterilerin görev veya belgedeki doğrudan işbirliği yaparken tam olarak ihtiyaç duydukları şeyleri (ve ihtiyaç duymadıkları şeyleri) görebilmelerini sağlar...

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takımımızı ve müşterilerimizi aynı sayfa üzerine kolayca getirmesidir. Platform, Kanban panolarından Gantt grafiklerine, Belgelerden ve beyaz tahtalara kadar her şeyi tek bir yerde sunuyor, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan beyin fırtınası yapabilir, planlayabilir ve uygulayabiliriz. Gerçek zamanlı yorumlar, kolay @bahsetmeler ve ayrıntılı izinler, müşterilerin görev veya belgedeki doğrudan işbirliği yaparken tam olarak ihtiyaç duydukları şeyleri (ve ihtiyaç duymadıkları şeyleri görmeden) görebilmelerini sağlar...

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklanmış veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) gerçekleşmesi nedeniyle sorunsuz bir işbirliğinin eksikliğini de gösterebilir. Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değişikliklerini önlemek için, ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu uygulama, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

2. Arlo (Öğretmen liderliğindeki eğitimleri büyük ölçekte yönetmek için en iyisi)

arlo aracılığıyla

Arlo, farklı biçimlerdeki öğrenim programlarının planlanmasını, sunulmasını ve izlenmesini basitleştiren sağlam bir çalışan eğitim izleme yazılımıdır. Yeni eğitim kurslarını kolayca ayarlayabilir, tekrarlayan etkinlikleri yönetebilir ve hem sunum yapanlarla hem de katılımcılarla iletişimi otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca yüz yüze, canlı çevrimiçi ve diğer öğrenme biçimlerini de destekler.

Ayrıca, platform kayıt ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir formlar, bekleme listeleri, indirimler ve esnek ödeme seçenekleri dahil olmak üzere kayıt ş Akışını otomasyon ile gerçekleştirir. İzleme ve raporlama için, kayıtları, devamlılığı, kurs tamamlama oranlarını ve finansal performansı izlemek için özelleştirilebilir araçlar sunar.

Arlo'nun en iyi özellikleri

Belgeleri veya komut istemlerini yapılandırılmış öğrenme modüllerine dönüştüren AI ş Akışlarını kullanarak zengin, etkileşimli içerikler oluşturun

Mobil cihazlardan doğrudan katılımları işaretleyin, kayıt bilgilerini kontrol edin, notları güncelleyin ve çalışanların eğitim oturumlarını yönetin

Öğrencilere kurs materyallerinin görünümünü sağlamak, ilerleme izleme, sertifikalara erişim ve profilleri yönetmek için güvenlikli bir self servis portalı sağlayın

Listeyi, kayıtları ve güncellemeleri Arlo'nun önceden oluşturulmuş eğitim web sitesi ile senkronizasyon haline getirin veya platformunuza bağlantıyı kurun

Arlo sınırları

E-posta pazarlaması ve çevrimiçi eğitim gibi anahtar fonksiyonlar için birden fazla üçüncü taraf aracı gerektirir

Bazı alanlar ve şablon değişiklikleri global olarak geçerlidir, bu da sınıf düzeyinde özelleştirmeyi zorlaştırır

Arlo fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Basit: Kullanıcı başına aylık 125 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 215 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 285 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Arlo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Kariyer gelişimi, şirketlerin öğrenim programlarına yatırım yapmalarının bir numaralı nedenidir — %62'si bunun en önemli itici güç olduğunu söylüyor. Sırada ne var? Yeni beceriler geliştirme çabası, kuruluşların %49'u buna öncelik veriyor.

3. Connecteam (Ön saflarda ve mobil takımların eğitimi için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Connecteam, eğitim sunmanıza, gelişim ilerlemesini izlemenize ve eğitim uyumluluğunu sağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, mobil cihazlara öncelik veren bir işgücü yönetim platformudur. Yöneticilerin etkileşimli kurslar oluşturmasına, bunları doğru kişilere atamasına ve yüz yüze oturumlara veya zahmetli elektronik tablolara ihtiyaç duymadan tamamlanma durumunu takip etmesine olanak tanır.

Endüstri standartlarına dayalı hazır eğitim materyallerini kullanın veya SCORM (Sharable Content Object Reference Model) uyumlu içerik yükleyin. Otomasyonlu hatırlatıcılar ve push bildirimleri, kurs tamamlanma oranlarını artırarak takımların uyumlu ve bilgili kalmasını sağlar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Çalışanların eşzamansız olarak tamamlayabilecekleri eğitim video , PDF'ler ve görsellerle etkileşimli kurslar oluşturun

Her sınav denemesinde gerçek zamanlı performans verileriyle bilgi edinme ve uyum düzeyini değerlendirin

Her çalışanın eğitim dönüm noktalarını, başarılarını ve kurs geçmişini kronolojik bir düzen içinde görünümü sağlayın

Öğrenme başarılarına bağlı dijital rozetler ve hediye kartları ile çalışanları motive edin

Connecteam sınırları

Masaüstündeki yönetici arayüzü sezgisel ve düzenli değildir

Mobil uygulamanın, programları düzenleme veya konum özelliklerine erişme gibi tam yöneticilik fonksiyonları bulunmamaktadır

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 35 $

Gelişmiş: Aylık 59 $

Uzman: Aylık 119 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun bu eğitim izleme yazılımı hakkındaki görüşü:

Dikkatli olmazsanız, izin sistemi yönetimi zor olabilir. Bir kullanıcı belirli bir gün aralığını izin olarak talep ederse, yazılım ön tanımlı olarak hafta sonlarını ücretli izin günleri olarak dahil eder ve bu durum daha sonra manuel olarak düzeltilmelidir.

Dikkatli olmazsanız, izin sistemi yönetimi zor olabilir. Bir kullanıcı belirli bir gün aralığını izin olarak talep ederse, yazılım ön tanımlı olarak hafta sonlarını ücretli izin günleri olarak dahil eder ve bu durum daha sonra manuel olarak düzeltilmelidir.

🧠 İlginç Bilgi: NASA, astronot eğitimi için sıfır yerçekimini simüle etmek için Nötr Yüzdürme Laboratuvarı adlı dev bir havuz kullanıyor. Bu, temelde su altında gerçekleştirilen bir alan görevi.

4. PurelyHR (PTO bağlantılı eğitim denetimi ve personel hazırlığı için en iyisi)

purelyHR aracılığıyla

PurelyHR, işiniz büyüdükçe ona uyum sağlar, İK takımları ve iş liderlerinin manuel izlemeyi bırakıp insan kaynakları operasyonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Çalışanları yeni yazılımlar konusunda verimli bir şekilde eğitmeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır. Sertifikalar veya eğitimler için son kullanma tarihleri ekleyebilirsiniz; sistem, yenileme ve yeniden eğitim için otomatik olarak e-posta bildirimleri gönderir.

Kimin neyin tamamlandığını izlemeyi mi istiyorsunuz? Herkesin dönüm noktalarına ulaştığından veya kurallara uyduğundan emin olmak mı istiyorsunuz? PurelyHR bunu sizin için halleder. Güvenlik de SOC2 Tip 2 ve ISO27001 sertifikalarıyla odak noktasıdır ve hassas çalışan verilerinin en yüksek standartlarda korunmasını sağlar.

PurelyHR'nin en iyi özellikleri

"Yetenek Modülleri"nde son tarihler, hatırlatıcılar ve belge yüklemeleri ile sertifikaları atayın, eğitim tamamlamalarını izleme ve lisans yenilemelerini izleyin

Takım yeteneklerinin daha kapsamlı bir görünümünü görebilmek için çalışan profillerine eğitim geçmişi, dil becerileri veya sektöre özgü referanslar ekleyin

Gerekli eğitimler, okuma materyalleri ve ilk günden itibaren belge gönderisi dahil olmak üzere işe alım akışlarını ayarlayın

Her bir çalışanı manuel olarak eklemeden şirket çapında eğitim girişimleri veya sertifika güncellemeleri atayın

PurelyHR sınırları

Kendi kendine öğrenme için sınırlı video kütüphanesi

Tahakkuk izleme tüm kullanım durumlarında düzgün fonksiyon etmeyebilir

PurelyHR fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Aylık: 34,50 $/ay

PurelyHR derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (280'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Unutma Eğrisi'ne göre, çoğu insan öğrendiklerini kısa bir dönemde unutur ve bunların %70'i 24 saat içinde unutulur. Bu, çaba eksikliğinden değil, hafızanın işleyişinden kaynaklanır. Bu nedenle, bilgiler kısa süre sonra tekrarlanmadıkça veya uygulanmadıkça, tek seferlik eğitim oturumları nadiren kalıcı bir değer sağlar.

5. Trainual (Hızlı büyüyen işlerin iç bilgilerini sistematik hale getirmek için en iyisi)

trainual aracılığıyla

Trainual, hızla büyüyen takımlar için geliştirilmiş bir eğitim, dokümantasyon ve bilgi paylaşım sistemidir. Bu platformla, tüm eğitim materyallerinizi, standart çalışma prosedürlerinizi (SOP'ler) ve şirket bilgilerinizi tek bir erişilebilir platformda merkezileştirebilirsiniz.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, gömülü dosyalar, video ve taslak oluşturma araçlarıyla zenginleştirilmiş yapılandırılmış eğitim kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır. Bu, takımınızın güncel bilgilere 7/24 erişebilmesini sağlar. Dahası, Trainual, çalışanlar eğitim modüllerini tamamladıkça puan, başarı ve rozet gibi oyunlaştırma öğelerini de içerir.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Modülleri ancak geçer not alındıktan sonra açan testler ve bilgi kontrolleri oluşturarak öğrenmeye kontrol noktaları ekleyin

DEI, siber güvenlik, taciz önleme ve daha fazlası hakkında uzmanlar tarafından hazırlanan 380'den fazla kursun anında paylaşımı

Ayrıntılı eğitim verilerinin görünümü alın ve tamamlanma ve uyumluluğu kanıtlayan sertifikaları indirin

Trainual sınırları

Bir modül tamamlandıktan sonra, önceden favolilere eklenmedikçe referans vermek zordur

Tüm eğitim materyallerini yüklemek ve düzenlemek, önceden önemli miktarda zaman ve plan gerektirir

Trainual fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Özel Fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (470+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trainual hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Trainual'ın tüm eğitim materyallerimizi düzenleme şeklini beğeniyorum. Pahalı bir oryantasyon ve şirket içi eğitim programımız var ve Trainual, yeni çalışanların ilk birkaç ayını yönlendirmemize yardımcı oluyor. Çalışanları, tamamlamaları gerekmeyen konulara atıyor gibi görünüyoruz. Bu nedenle, rollerimizi ve içeriğimizi nasıl düzenleyeceğimizi belirlemek biraz kafa karıştırıcı oldu.

Trainual'ın tüm eğitim materyallerimizi düzenleme şeklini beğeniyorum. Pahalı bir oryantasyon ve şirket içi eğitim programımız var ve Trainual, yeni çalışanların ilk birkaç ayını yönlendirmemize yardımcı oluyor. Çalışanları, tamamlamaları gerekmeyen konulara atıyor gibi görünüyoruz. Bu nedenle, rollerimizi ve içeriğimizi nasıl düzenleyeceğimizi belirlemek biraz kafa karıştırıcı oldu.

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların %90'ından fazlası, beceri eğitimi, mentorluk veya hatta temel oryantasyon gibi işyerinde öğrenmenin yararlı olduğunu düşünüyor. Doğru tamamlandığında, biraz öğrenme çok büyük fayda sağlar.

6. Whatfix (Etkileşimli öğrenmeyi dijital ş akışlarına entegre etmek için en iyisi)

via Whatfix

Whatfix, özellikle yeni bir işe başlarken yeni araçları ve süreçleri öğrenmeyi kolaylaştıran bir dijital benimseme platformudur (DAP). İnsanları görevlerinden uzaklaştırmak yerine, eğitimi yazılımın içine entegre ederek gerçek zamanlı, uygulama içi rehberlik, etkileşimli adım adım kılavuzlar ve kişiselleştirilmiş destek sunar.

Flows, Görev Listeleri ve Smart Tips gibi bağlamsal kılavuzlar, kullanıcıları karmaşık süreçlerde adım adım yönlendirir. Platform, teknik uzmanlık gerektirmeden eğitim içeriği oluşturmanıza ve güncellemenize olanak tanıyan kodsuz bir içerik düzenleyici sunar.

Whatfix'in en iyi özellikleri

Çalışanların canlı verilere dokunmadan görevleri güvenli bir şekilde uygulayabilmeleri için web uygulamalarının etkileşimli sandbox sürümlerini oluşturun

Kod yapmadan araçlar arasında kullanıcı etkileşimini izleme yaparak eğitim materyallerinin nasıl kullanıldığını ölçün

Beacon uyarılarıyla bağlamsal hatırlatıcıları tetikleyici olarak kullanın, sertifika tamamlandı veya önemli ş akışlarını yeniden gözden geçirmek için

Rol, departman veya uygulama kullanım geçmişine göre rehberlik ve adım adım kılavuzları özelleştirerek ilgili öğrenme yollarını sağlayın

Whatfix sınırları

İlk içerik oluşturma, özellikle birden fazla kullanıcı rol veya platformu için özel olarak ayarlarken zaman alıcıdır

Analitik raporları yıla göre filtrelemenize izin vermez, bu da uzun vadeli performans izlemesini sınırlar

Whatfix fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Özel fiyatlandırma

Whatfix puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (360'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Whatfix hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde neler yazıldığını görün:

İhtiyacımız olan tüm içeriği oluşturmak biraz zaman alacak, ancak bu tür bir durumda bu beklenen bir durumdur. Ayrıca, bazı farklı özel özelleştirmeler ve öğe seçimleri, Javascript/CSS seçiciler ve benzeri konularda temel düzeyden daha fazla bilgi gerektirir ve bunları kendi başınıza öğrenmek zor olabilir.

İhtiyacımız olan tüm içeriği oluşturmak biraz zaman alacak, ancak bu tür bir durumda bu beklenen bir durumdur. Ayrıca, bazı farklı özel özelleştirmeler ve öğe seçimleri, Javascript/CSS seçiciler ve benzeri konularda temel düzeyden daha fazla bilgi gerektirir ve bunları kendi başınıza öğrenmek zor olabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Amazon, çalışanlarını şirket dışındaki işler için eğitmek üzere bir program yürütmektedir. Career Choice girişimi, çalışanların yüksek talep gören becerileri öğrenmeleri için eğitim ücretlerini önceden ödemektedir; bu, çalışanların Amazon'dan ayrılıp başka kariyerlere yönelmeleri anlamına gelse bile.

7. Training Tracker (Karmaşık uyumluluk gereksinimleri olan geleneksel sektörler için en iyisi)

Training Tracker, kuruluşların öğrenme ve uyumluluk gereksinimlerini izleme sürecini basitleştiren, kullanıcı dostu bir çalışan eğitim yazılımıdır. Bu yazılımla, özel eğitim modülleri oluşturabilir, süresi dolan sertifikaları takip edebilir ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı öğrenme etkinliklerini kaydedebilirsiniz.

Platform, SCORM içeriğini, yerleşik testleri ve video ve belgeler gibi multimedya kaynaklarını destekler. Otomasyonlu e-posta uyarıları, ayrıntılı ilerleme raporları ve Excel dışa aktarımları gibi özellikleriyle, özellikle katı yasal gereklilikleri olan sektörler için faydalıdır.

Training Tracker'ın en iyi özellikleri

Yıllık veya aylık gibi düzenli aralıklarla görevleri yeniden atayan ayarları belirleyerek tekrarlayan eğitim döngülerini otomasyon edin

Etiketler kullanarak çalışanları ve eğitim görevlerini departman veya konum gibi standart alanların ötesinde düzenleyin ve gelişmiş filtreleme özelliğinden yararlanın

Sertifikalar veya lisanslarla bağlantılı çalışanların gelişimini izleme amacıyla sürekli eğitim birimlerini doğrudan sistem içinde belgelendirin

Eğitim İzleyici sınırları

Mobil erişilebilirliğin olmaması, hareket halindeyken eğitim izlemeyi engelleyebilir

Sınırlı toplu içe aktarma ve otomasyon seçenekleri, idari çabayı artırıyor

Training Tracker fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 34 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 74 $

Eğitim İzleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: L&D takımlarını iş büyümesinin anahtarı olarak gören şirketler, başarıyı sadece tamamlama oranları veya sınav puanları ile değil, performans iyileştirmeleriyle ölçme olasılıkları iki kat daha yüksektir. Yöneticiler için önemli olan, anlamlı sonuçlardır.

8. Quickbase (Özel iç eğitim ş Akışları oluşturmak için en iyisi)

quickbase aracılığıyla

Quickbase, takımların süreçlerine uygun özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir eğitim izleme yazılımıdır. Anahtar girişimleri takip edebileceğiniz, ilerlemeyi izleyebileceğiniz ve birden fazla ş akışında gerçek zamanlı güncellemeleri yakalayabileceğiniz dijital bir kontrol merkezi gibi çalışır.

Bu yazılım, takımların benzersiz operasyonel zorlukları ele alan özel çözümler oluşturmasını sağlayarak çeşitli sektörlerde verimliliği ve işbirliğini artırır. Kontrollü erişimi sürdürürken ve sıkı uyumluluğu sağlarken tüm girişimlerde görünürlük kazanırsınız.

Quickbase'in en iyi özellikleri

Geleneksel kayıt formlarını, komut istemleri ve otomasyon kullanarak akıllı, dinamik girdilere dönüştürün

Alan takımları, herhangi bir cihazdan anında ilerlemeyi güncelleyebilir veya tamamlananları işaretleyebilir

Eğitim kılavuzundaki geçici çözümler olmadan tek bir görünüm elde etmek için tercih ettiğiniz araçlarla bağlantı kurun

Quickbase sınırları

Kullanıcılar, çalışma alanını düzenleme sırasında, herhangi bir değişiklik yapılmasa bile kaydetme veya iptal etme zorunluluğu nedeniyle ş akışı kesintiye uğramaktadır

Gizli sekmelerdeki veriler kullanıcılar tarafından hala erişilebilir olabilir ve bu da potansiyel gizlilik endişelerine yol açabilir

Quickbase fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Takım: Kullanıcı başına aylık 35 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Quickbase puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu şirket, beceri geliştirmeye yatırım yaptığını söylüyor, ancak gerçekte durum farklı. LinkedIn'in İşyeri Öğrenme Raporu, neredeyse tüm büyük ölçekli çabaların plan veya erken aktivasyon aşamalarında durduğunu ve %5'ten azının etkisini ölçebilecek noktaya geldiğini gösteriyor. Bunun en büyük nedeni nedir? Doğru araçlar olmadan neyin işe yaradığını izleme zordur.

9. WorkRamp (Özel takımlara öğrenme yolları sunmak için en iyisi)

workRamp aracılığıyla

WorkRamp, kuruluşların çalışanları için öğrenim girişimleri oluşturmasına, sunmasına ve izlemesine yardımcı olan yeni nesil bir LMS'dir. Sezgisel platformu, eğitmen tarafından yönetilen oturumlar, e-öğrenim, video, testler ve zorluklar dahil olmak üzere çeşitli öğrenim modalitelerini destekleyerek farklı öğrenim tercihlerine hitap eder.

Çalışanları işe alım süreçlerindeki zorluklar, gelişim yolları, uyum kursları ve sürekli yetkinlik programları konusunda yönlendirir. Yerleşik yapay zeka ve yöneticiler ve öğrenciler için merkezi bir gösterge paneli ile eğitim içeriği dağıtabilir, ödevleri ve hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirebilir ve çalışanlarınızın öğrenme deneyimini yönetebilirsiniz.

WorkRamp'ın en iyi özellikleri

Kurs oluşturucuya doğrudan entegre edilmiş yapay zeka ile anında eğitim özetleri, test soruları ve modül özetleri oluşturun

Tamamlandı sertifikalar sorun, son kullanma tarihlerini izleme ve yeniden sertifikalandırma son tarihlerinden önce hazırlıklı olun

Sürükle ve bırak araçları ve yapılandırılmış ş akışı ile markalı öğrenme içeriğinin kontrolünü elinizde tutun

Ortaklar ve özel müşteriler için merkezi portallar ile iç öğrenmeyi dış etkinleştirmeye genişletin

WorkRamp sınırları

Bazı kullanıcılar, içerik atamalarının kaldırılması ve gelişmiş otomasyon kuralları gibi temel özelliklerin hala basit olduğunu şikayet ediyor

Hem iç hem de dış platformları (ELC ve CLC) yönetmek kafa karıştırıcı olabilir

WorkRamp fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Özel fiyatlandırma

WorkRamp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar WorkRamp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden bir bakış açısı:

WorkRamp'ın en öne çıkan özelliği, kullanıcı dostu arayüzü ve sorunsuz entegrasyonlarıdır... WorkRamp genel olarak harika bir araç olsa da, iyileştirilebilecek bir alan raporlama için özelleştirme seçenekleridir. Belirli ihtiyaçlara uygun özelleştirilmiş raporlar oluşturmada daha fazla esnekliğe sahip olmak faydalı olacaktır.

WorkRamp'ın en öne çıkan özelliği, kullanıcı dostu arayüzü ve sorunsuz entegrasyonlarıdır... WorkRamp genel olarak harika bir araç olsa da, iyileştirilebilecek bir alan raporlama için özel özelleştirme seçenekleridir. Belirli ihtiyaçlara uygun özelleştirilmiş raporlar oluşturmada daha fazla esnekliğe sahip olmak faydalı olacaktır.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanlar öğrendikleri konularda söz sahibi olduklarında, şirkette terfi alma olasılıkları neredeyse 8 kat, yüksek performans gösteren çalışanlar olma olasılıkları ise 5 kat artar. Seçim, ilerlemeyi destekler.

10. Ethena (Modern iş yerlerinde değerlere dayalı eğitimi ölçeklendirmek için en iyisi)

ethena aracılığıyla

Ethena, sıradan bir uyum eğitimi aracı değildir; işyerinde öğrenmeyi anlamlı, esnek ve daha az sıkıcı hale getirmek için tasarlanmıştır.

Zorunlu eğitim materyallerinizi, politikalarınızı ve hatta video yükleyebilir ve bunları Ethena'nın içeriğiyle birleştirerek takımınıza özel bir şey oluşturabilirsiniz. 150'den fazla modüler eğitim konusu ile benzersiz kültürünüze, politikalara ve takım dinamiklerine uyum sağlar. Platform, görevleri otomasyonla gerçekleştirir, rollere ve konumlara göre içeriği özelleştirir ve katılımı takip eder.

Ethena'nın en iyi özellikleri

Güvenlik farkındalığını test etmek ve risk temelli öğrenmeyi güçlendirmek için yerleşik kimlik avı kampanyaları yürütün

Bireysel veya takım düzeyindeki ilerlemeyi, tamamlanma durumunu ve uyumluluk düzeyini hızlı bir şekilde değerlendirmek için ayrıntılı öğrenci transkriptleri oluşturun

Yerleşik eğitim planı şablonlarını kullanarak sıfırdan eğitim oluşturun veya mevcut içeriği testler, komut dosyaları ve slaytlarla zenginleştirin

Ethena sınırları

Ödev sırasında özel içeriği düzenleme, kullanıcıların manuel olarak yeniden atamasını gerektirir ve bu da verimsizdir

Tekrar eden eğitimlere bireysel kullanıcılar eklemek genellikle CSV yüklemeleri gerektirir, bu da süreci daha az sezgisel hale getirir

Ethena fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Standart: 20 $/öğrenci (yıllık)

Premium: Özel fiyatlandırma

Ethena puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

