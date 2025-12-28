İş gücünüzün becerilerini geliştirmek için en iyi 13 Çalışan Geliştirme Yazılımı

Çalışan gelişimi artık "olsa iyi olur" türünden bir şey değil. Güçlü eğitim programlarına sahip takımlar %17'ye kadar daha yüksek verimlilikte, ancak çoğu şirket hala tek seferlik değerlendirmeler ve dağınık öğrenme araçlarının ötesinde büyümeyi ölçeklendirmekte zorlanıyor.

Kişiselleştirilmiş gelişim planları, roller, hedefler ve beceriler takımlar arasında farklılık gösterdiğinde hızla bozulur. Yöneticiler bağlamı kaybeder, çalışanlar ivmeyi kaybeder ve ilerleme durur.

İşte burada çalışan geliştirme yazılımı devreye girer. Doğru platform, öğrenme, geri bildirim ve takip süreçleri arasında bağlantı kurarak gelişimin sadece belgelenmekle kalmayıp gerçekten gerçekleşmesini sağlar.

Bu kılavuzda, gerçek çalışan geliştirme planı örneklerini ve büyümeyi desteklemek için en iyi 13 çalışan geliştirme aracını inceleyeceğiz.

En İyi 13 Çalışan Geliştirme Yazılımı Bir Bakışta

Araç En Uygun En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Entegre performans yönetimi ile çalışan gelişimi izleme Takım boyutu: Tek kişilikten kurumsal Belgeler, Gösterge Panelleri, Görevler, Bilgi Yönetimi, AI özetleri, şablonlar, otomasyonlar, hedef izleme Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. Lattice Hedef odaklı gelişim ve performans uyumuTakım boyutu: Orta ila büyük OKR'ler, 1:1'ler, kariyer yolları, bağlılık anketleri, 360 derece geri bildirim, analitik Ücretli planlar 11 $/kullanıcı/ay'dan başlar. 15Five Sürekli geri bildirim ve koçluk temelli gelişim kültürleri Takım boyutu: Her boyutta Check-in'ler, OKR'ler, 1:1 şablonları, bağlılık anketleri, High Fives, performans değerlendirmeleri Ücretli planlar 4 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Trainual Standartlaştırılmış eğitim ve süreç belgeleriTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli SOP'lar, oryantasyon süreçleri, testler, video eğitimleri, şablonlar, rol tabanlı görevler Özel fiyatlandırma Docebo Kurumsal ölçekte, yapay zeka destekli öğrenme kişiselleştirme Takım boyutu: Kurumsal AI öğrenme yolları, kurs pazarı, oyunlaştırma, raporlama, SSO, global destek Özel fiyatlandırma Culture Amp Çalışanların geri bildirimlerini anlamlı eylemlere dönüştürün Takım boyutu: Orta ölçekli ve kurumsal Bağlılık anketleri, performans yönetimi, 360 derece değerlendirmeler, Beceri Koçu, karşılaştırmalı değerlendirmeler Özel fiyatlandırma Zavvy by Deel AI destekli takım geliştirme ve performans yönetimi Takım boyutu: KOBİ'lerden kurumsal işletmelere AI kariyer yolları, otomasyonlu incelemeler, Slack ş Akışları, öğrenme yolları, analitik 20 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla TalentLMS Minimum kurulumla hızlı, ölçeklenebilir eğitim uygulamaları Takım boyutu: Küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar Sürükle ve bırak kursları, otomasyonlar, mobil uygulama, çok dilli, özel raporlar Aylık 149 $'dan başlayan planlar Mesh AI AI destekli büyüme planları ve sürekli performans desteği Takım boyutu: Her boyutta Kişiselleştirilmiş gelişim planları, teşvikler, rol beklentileri, gösterge panelleri, sürekli değerlendirmeler Planlar 4 $/kullanıcı/ay'dan başlar. iSpring Learn Hızlı kurs dağıtımı ve mobil uyumlu eğitimTakım boyutu: KOBİ'lerden kurumsal işletmelere SCORM oluşturma, beceri kontrol listeleri, çevrimdışı erişim, şablonlar, rol yapma simülasyonları Özel fiyatlandırma LearnUpon Tek bir platformdan birden fazla kitleye eğitim verin Takım boyutu: Orta boyutluから büyük Çoklu portal LMS, otomasyon, kariyer haritalama, birleşik analitik, HRIS senkronizasyonu Özel fiyatlandırma Rise 360 (Articulate) Tasarım becerisi gerektirmeyen hızlı ve duyarlı kurs oluşturma Takım boyutu: Her boyutlardaki L&D ekipleri Modüler kurs oluşturucu, AI asistanı, şablonlar, duyarlı tasarım, işbirliği 1.499 $/kullanıcı/yıl'dan başlayan fiyatlarla Coursera for İş Elit akademik içeriklerle kurumsal ölçekte beceri geliştirme Takım boyutu: Küçük işletmelerden kurumsal işletmelere 9.200'den fazla kurs, sertifika, akademi, beceri değerlendirmesi, yapay zeka önerileri Takım planı 399 $/kullanıcı/yıl; Kurumsal özel plan

Çalışan Geliştirme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi çalışan eğitim yazılımını seçmek, hem bireysel gelişimi hem de organizasyonel hedefleri destekleyen bir platform bulmak anlamına gelir.

Çalışan geliştirme planı örneklerinde öncelik verilmesi gerekenler şunlardır:

✅ Çalışanların gelişim hedeflerine, beceri eksikliklerine ve mevcut ve gelecekteki rollerine göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunar✅ Akran geri bildirimi, tartışma forumları ve bilgi paylaşım toplulukları aracılığıyla sosyal ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi mümkün kılar✅ Çalışanların katılımını ve eğitim programlarını iyileştiren gerçek zamanlı gösterge panelleri, performans değerlendirmeleri ve analizlerle ilerlemeyi izler✅ Mobil erişim ile sezgisel bir arayüz sunar, böylece çalışanların kendi hızlarında eğitimi tamamlamalarını kolaylaştırır✅ İK sistemlerinizle sorunsuz entegrasyonları destekler ve özelleştirme seçenekleri sunar

En İyi 13 Çalışan Geliştirme Yazılımı

Çalışan geliştirme planları dağınık belgelerde, elektronik tablolarda ve sohbet mesajlarında tutulduğunda, İK aynı işi iki kez yapmak zorunda kalır: her performans değerlendirmesinden sonra güncellemeleri toplamak ve "sonraki adımları" yeniden yazmak. Bu, iş yükünün artmasına neden olur ve kuruluşun verimliliğini ciddi şekilde etkiler.

Daha iyi bir sistem, gelişim planlarını, öğrenme kaynaklarını ve takip işlemlerini birbirine bağlı tutar. Örneğin, ClickUp for Human Resources, takımların aynı çalışma alanından eğitim belgeleri oluşturmasına, geri bildirimleri atanan görevlere dönüştürmesine ve ilerlemeyi gösterge panellerinde izlemesine olanak tanır.

İşte, İK takımlarının hedefli eğitim programları sunmasına ve kariyer büyümesini ve gelişimini desteklemesine yardımcı olan 13 çalışan geliştirme yazılımı platformu.

1. ClickUp (Entegre performans yönetimi ile çalışan gelişimi izleme için en iyisi)

ClickUp ile amaç odaklı çalışan geliştirme ş akışları sayesinde takımınızın gelişmesini, izlemesini ve büyümesini sağlayın

ClickUp, İK takımlarının hedefleri izlemesini, bilgileri düzenlemesini, görevleri yönetmesini ve çalışanların yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir ş akışları aracılığıyla kariyer gelişimlerini üstlenmelerine yardımcı olan tam bir çalışan geliştirme yazılımıdır.

Detaylara daha yakından bakalım.

ClickUp Belge ile öğrenme içeriğini, işbirliğini ve bilgi paylaşımını merkezileştirin

ClickUp Belge'sini kullanarak eğitim programları, işe alım ve gelişim planları için canlı bilgi tabanları oluşturun

ClickUp Belge fonksiyonu, çalışan eğitimi ve işe alım sürecini destekleyen, canlı ve arama yapılabilen bir bilgi tabanı olarak işlev görür.

Yeni işe alınan satış elemanları, ürün demoları, itirazları ele alma senaryoları ve performans değerlendirme şablonlarından oluşan bir kütüphaneye tek bir yerden erişebilir. Yöneticiler ve takım üyeleri yorum yapabilir, birlikte düzenleme yapabilir ve hatta içgörüleri eyleme dönüştürebilir.

Örneğin, veri analizine geçiş yapmak isteyen bir çalışan, yöneticisiyle birlikte yumuşak beceriler ve iç projeler konusunda eğitim içeren kişiselleştirilmiş bir gelişim planı geliştirebilir.

Ancak, eğitim içeriği ancak insanlar onu gerçekten bulabildiklerinde işe yarar. ClickUp Docs Hub, İK ve L&D takımlarına belgeleri ve wiki'leri düzenlemek, aramak ve oluşturmak için tek bir yer sunar, bu da tüm organizasyon için oryantasyon kılavuzlarını ve belgeleri korumayı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Performans değerlendirme notları uzun görev dizilerinde yer alıyorsa, İK ekipleri geri bildirimleri yöneticilerin gerçekten kullanabileceği bir şeye dönüştürmek için zaman kaybederler. ClickUp'ta, ClickUp Brain'i kullanarak bir değerlendirme görevinde nelerin değiştiğini (anahtar yorumlar ve hatta alt görevler dahil) özetleyin, ardından özeti doğrudan çalışanın gelişim planı belgesine yapıştırın. Bunu, "Eğitim modülünü tamamla" veya "Bu ay iki paydaş güncellemesi yap" gibi bir sonraki adım görevlerine de dönüştürebilirsiniz. Bu, dağınık çalışan geri bildirimlerinden net bir takip sürecine geçmenin basit bir yoludur ve bu süreci haftalık olarak izleyebilirsiniz. ClickUp Brain ile son yorumlarınızın ve güncellemelerinizin ayrıntılı özetlerini alın Ancak, iyi bir dokümantasyona sahip olsalar bile, takımlar bir politika veya sürecin "en son sürümünü" aramakla zaman kaybedebilirler. ClickUp Bilgi Yönetimi, çalışma alanınıza yapay zeka destekli cevaplar ekleyerek, kullanıcıların Dokümanlar, görevler ve Sohbet'te depolanan bilgilerle ilgili sorular sorup daha hızlı ve net cevaplar alabilmelerini sağlar. Bu, özellikle işe alımla ilgili SSS'ler ve politika açıklamaları gibi İK ş akışları için yararlıdır.

Özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ile ilerlemeyi takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımlar arasındaki beceri gelişimi ve performans eğilimlerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, İK ve L&D uzmanlarının öğrenicilerin ilerlemesini izlemelerine ve engelleri erken aşamada tespit etmelerine olanak tanır.

Örneğin, kaç çalışanın liderlik geliştirme programını tamamladığını, bunun ne kadar sürdüğünü ve nerede bırakma olduğunu gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

Bu bilgiler, gelişim programlarını iyileştirmeye ve bunları çalışanların gelişim hedefleri ve iş ihtiyaçlarıyla daha iyi uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

Gösterge panellerinize ve Genel Bakış'larınıza doğrudan AI destekli raporlama eklemek istiyorsanız, ClickUp AI Kartları size yardımcı olabilir. Seçilen bir dönemdeki son etkinlikleri özetlemek için AI StandUp ve AI Takım StandUp gibi kartlar ekleyebilir veya AI Executive Summary ve AI Proje Update kullanarak durumun ve sonraki önceliklerin güncel bir özetini oluşturabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT ile performans değerlendirme notlarını izlenebilir gelişim planlarına dönüştürün. ClickUp BrainGPT, "iyi geri bildirim"den ekip üyelerinizin gerçekten tamamlayabileceği çalışan geliştirme hedeflerine daha hızlı geçmenize yardımcı olabilir. Talk to Text özelliği sayesinde 1:1 notları veya koçluk gözlemlerini sesle kaydedebilirsiniz (daha sonra yazmak yerine) ve daha fazla bağlam gerektiğinde bağlı iş uygulamaları ve web'de arama yapabilirsiniz. Geri bildirimi anında kaydedin (ayrıntıları kaybetmeden): 1:1 görüşme veya performans değerlendirmesinden hemen sonra, Talk to Text özelliğini kullanarak anahtar noktaları, sonraki adımları ve beceri geliştirme eksikliklerini dikte edin, ardından bunları gelişim planlarına ve görevlere dönüştürün.

Çalışan verilerinizdeki kalıpları sorun: BrainGPT'ye "Son çeyrekteki incelemelerde en çok görülen yumuşak beceri eksiklikleri nelerdir?" veya "Bu takımda daha iyi performansla en çok bağlantılı eğitim içeriği hangisidir?" gibi sorular sorun.

Kurumsal Search ile geçmiş geri bildirimleri hızlıca bulun: Belgeleriniz, görevleriniz ve notlarınızda "müşteri şikayetleri", "sunum becerileri" veya "liderlik gelişimi" gibi belirli anları arayın.

İş için en uygun modeli seçin: Profesyonel gelişim planları için daha net yazılar mı yoksa kariyer gelişimi konuşmalarını çerçevelemek için yaratıcı yöntemler mi ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak ClickUp BrainGPT içinde farklı LLM'leri kullanın.

ClickUp görevleri ile performans geri bildirimlerini eyleme dönüştürün

ClickUp görevleri ile geri bildirimleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek çalışanların sürekli gelişimini destekleyin

Bir çalışan performans değerlendirmesi sırasında paydaşlarla iletişimi iyileştirme gibi bir geri bildirim aldığında, hemen "Önümüzdeki ay boyunca haftada bir kez fonksiyonlar arası toplantıya katıl" gibi bir görev oluşturabilirsiniz.

ClickUp görevleri, takvimler ve hatırlatıcılarla entegre olarak takip eylemlerinin önceliklendirilmesini sağlar. Bu sayede çalışan gelişimi, tek seferlik değerlendirmelerle sınırlı kalmak yerine sürekli ve izlenebilir hale gelir.

İşte iş gününüzü daha iyi planlamak için ClickUp görevlerini önceliklendirmenin hızlı bir görsel kılavuzu:

ClickUp'ın geri bildirim şablonlarıyla girdileri standartlaştırın

Çalışan geri bildirimleri farklı biçimlerde (belgeler, e-posta yazışmaları, sohbet notları) geldiğinde, performans değerlendirmelerini karşılaştırmak veya ortak beceri geliştirme eksikliklerini tespit etmek zorlaşır.

Bu senaryolar için ClickUp'ın eğitim planı şablonları, performans değerlendirmeleri, akran değerlendirmeleri veya öz değerlendirmeler için tekrarlanabilir geri bildirim şablonları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tutarlı çalışan bağlılığı girdilerini toplamak için ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonunu kullanarak başlayın, ardından ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile yapılandırılmış değerlendirme döngüleri gerçekleştirin, böylece öz değerlendirmeler ve yönetici geri bildirimleri aynı akışı takip eder.

Girdileri aldıktan sonra, ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu, bu bilgileri zaman içinde izlemenize yardımcı olur ve gerçek bir geliştirme planına dönüştürür.

Bu bireysel gelişim planı şablonu, performans değerlendirmelerini ve iş arkadaşlarının geri bildirimlerini bir görev yönetimi yazılımında birleştirerek kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturmanıza olanak tanır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Çalışan Geliştirme Planı Şablonu ile geleceğe hazır yetenekler oluşturun ve kariyer gelişimini destekleyin.

🌻 Bu şablonu beğeneceğiniz nedenler:

Eğitim programları ve erken iş performansı hedefleriyle bağlantılı olarak yeni çalışanlar için 30/60/90 günlük gelişim planları oluşturun.

Performans değerlendirme geri bildirimlerini beceri dönüm noktalarına ve teslim edilecek sonuçlara dönüştüren terfi hazırlık planları oluşturun.

Net zaman çizelgeleriyle mevcut ve gelecekteki roller için beceri gelişimini özetleyerek rol geçişlerini destekleyin.

Yönetici kontrolleri, meslektaş geri bildirimleri ve ilerleme kontrol noktaları ile liderlik geliştirme programları yürütün.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel Alanlar , Durumlar ve Görünümler kullanarak çalışan geliştirme planlarını düzenleyin, böylece her takım üyesinin net bir planı ve zaman çizelgesi olsun.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile tekrarlanan İK sorularını daha hızlı yanıtlayın. Belgeler, görevler ve sohbetler arasındaile tekrarlanan İK sorularını daha hızlı yanıtlayın.

ClickUp Clips ile asenkron eğitim demolarını ve koçluk kılavuzlarını kaydedin ve kayda doğrudan yorum yapın.

ClickUp Belge Hub 'ı kullanarak politika, oryantasyon ve eğitim materyallerini tek bir yerden hızlıca bulun.

Hızlı bir şekilde bağlam bilgisine ihtiyaç duyduğunuzda, ClickUp Enterprise Search 'ü kullanarak iş ve bağlantılı araçlarda arama yapın.

ClickUp Forms ile özelleştirilebilir şablonlar kullanarak geri bildirim süreçlerini standartlaştırın.

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Yalnızca temel bir çalışan geliştirme aracı istiyorsanız, ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla fonksiyon içerebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000'den fazla inceleme)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç ş akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç ş akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek.

2. Lattice (Hedef odaklı çalışan gelişimi ve performans uyumu için en iyisi)

via Lattice

İK liderlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, çalışanların gelişimini iş öncelikleri ile uyumlu hale getirmektir. Geri bildirim döngüleri birbirinden bağımsız araçlara yayıldığından, gelişim konuşmaları tutarsızdır.

Lattice, performans yönetimi ve çalışan bağlılığını bir hedef izleme uygulamasına taşıyarak bu sorunu çözüyor. Yöneticiler, merkezi bir alanda yapılandırılmış bire bir görüşmeler yapabilir, net OKR'lerle gelişim planları oluşturabilir ve 360 derece geri bildirim toplayabilir.

Lattice'in en iyi özellikleri

Kariyer hedeflerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getiren kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturun.

Görsel ilerleme göstergeleri ve takım düzeyinde uyum ile OKR'leri ve kişisel hedefleri belirleyin ve izleyin.

360 derece geri bildirim ve gerçek zamanlı takdir özelliğini etkinleştirerek iyileştirilmesi gereken alanları kolayca belirleyin.

Otomasyonlu planlama ve not alma özelliği ile özelleştirilebilir performans değerlendirmeleri ve bire bir görüşmeler gerçekleştirin.

Çalışan nabız anketlerini ve bağlılık analizlerini kullanarak eğitim programları ve gelişim önceliklerini belirleyin.

Gelişim yollarını kişiselleştirmek ve ilerlemeyi doğru bir şekilde ölçmek için takımları rol veya departmana göre segmentlere ayırın.

Lattice sınırlamaları

Performans şablonları için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Mobil uygulama fonksiyonu masaüstü bilgisayara kıyasla daha azdır.

Entegrasyon kurulumu ek zaman ve çaba gerektirebilir.

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 11 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 11 $

Lattice derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,7/5,0 (4.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5,0 (190'dan fazla inceleme)

Kullanıcıların Lattice hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesi şunları içeriyor:

Bu sistemi oldukça yararlı buldum. 1:1 toplantılarını yönetmek için harika bir yapı sağlıyor ve takım üyelerinden gelen geri bildirimlerin hem sizin hem de yöneticinizin erişimine açık olmasını sağlıyor.

Bu sistemi oldukça yararlı buldum. 1:1 toplantılarını yönetmek için harika bir yapı sağlıyor ve takım üyelerinden gelen geri bildirimlerin hem sizin hem de yöneticinizin erişimine açık olmasını garanti ediyor.

3. 15Five (Sürekli geri bildirim ve koçluk temelli gelişim kültürleri oluşturmak için en iyisi)

via 15Five

İnsan kaynakları için, performans değerlendirmelerini sürekli gelişime dönüştürmek işteki en büyük zorluklardan biridir.

Bu tutarsızlık, geri bildirimin düzensiz olması, takdirin düzensiz olması ve koçluğun genellikle etkisiz olması nedeniyle ortaya çıkar.

15Five, performans yönetimini sürekli ve işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürerek bu sorunu çözüyor. Katılım anketleri, koçluk araçları, OKR izleme ve takdir özelliklerini bir araya getirerek, İK takımları ve yöneticilerin çalışan gelişimini günlük işlerle uyumlu hale getirmelerine yardımcı oluyor.

Platform ayrıca, beklentileri tanımlamayı ve düzenli geri bildirim vermeyi kolaylaştıran, bire bir görüşmeler ve rol netliği için yerleşik şablonlar da içerir.

15Five'ın en iyi 15 özelliği

Haftalık bire bir görüşmeler ve büyüme odaklı şablonların desteğiyle net kariyer yolları ve gelişim planları belirleyin.

Takımlar genelinde OKR'leri ve kişisel hedefleri izleyin, ardından ilerlemeyi performans değerlendirmeleri ve geri bildirimlerle bağlantı kurun.

Yöneticilerin çalışanlara zorlukları ve başarıları aşmaları için rehberlik etmelerine yardımcı olan kontrol araçlarıyla sürekli koçluk yapın.

Çalışan bağlılığı anketleri ve ısı haritalarını kullanarak bağlılık kaybının erken belirtilerini tespit edin ve geri bildirimlere göre harekete geçin.

Kazançları kutlamak ve moral oluşturmak için halka açık "High Fives" ile meslektaşların birbirlerini takdir etmesini teşvik edin.

Kendi, meslektaş ve yönetici girdileriyle yapılandırılmış, şeffaf performans değerlendirmeleri gerçekleştirerek bütünsel gelişimi destekleyin.

15Five sınırlamaları

Maaş bordrosu veya sosyal haklar yönetimi gibi temel HRIS fonksiyonlarından yoksundur.

Bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu sık e-posta bildirimleri gönderir.

Yalnızca temel geri bildirim veya çalışan bağlılığı ölçümlerine ihtiyaç duyan küçük takımlar için maliyetli olabilir.

15Five fiyatlandırması

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 $ (Yıllık faturalandırılır)

Perform : Kullanıcı başına aylık 11 $ (yıllık faturalandırılır)

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

15Five puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (1.840'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5,0 (890+ inceleme)

Kullanıcıların 15Five hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaştı:

Haftalık kontrol toplantıları, hem kişisel hem de profesyonel olarak herkesin nasıl gittiğini takip etmek için basit ama etkili bir yoldur. Yöneticiler, takımın morali ve karşılaştığı zorluklar hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinir, bu da daha proaktif ve destekleyici olmamıza yardımcı olur.

Haftalık kontrol toplantıları, hem kişisel hem de profesyonel olarak herkesin nasıl gittiğini takip etmenin basit ama etkili bir yoludur. Yöneticiler, takımın morali ve karşılaştığı zorluklar hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinir, bu da daha proaktif ve destekleyici olmamıza yardımcı olur.

4. Trainual (Standartlaştırılmış eğitim ve süreç belgelendirme için en iyisi)

via Trainual

Hızla büyüyen takımlar genellikle tutarsız oryantasyon ve dağınık standart çalışma prosedürleri (SOP) ile mücadele ederler ve bu da tekrarlayan sorulara yol açar.

Merkezi bir bilgi tabanı olmadığında, değerli uzmanlık bilgisi bireysel beyinlerde kilitli kalır ve işle birlikte büyümez.

Trainual, her süreci, politikayı ve rol sorumluluğunu aranabilir, izlenebilir belgelere dönüştürerek bu sorunu çözüyor. Yeni çalışanların işe alımından güncellenmiş protokollerin uygulamaya konulmasına kadar, takımlar tutarlı bir şekilde eğitim vermek, hesap verebilirliği sağlamak ve yöneticilerin desteğine olan ihtiyacı azaltmak için tekrarlanabilir bir sisteme sahip oluyor.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Gömülü videolar, testler ve kontrol listeleri içeren adım adım eğitim kılavuzları oluşturun.

İlgili erişim ve ilerleme izleme sağlamak için içeriği rol, departmana veya takıma göre atayın.

Son teslim tarihleri ve hatırlatıcılarla yeni işe alınanlar için oryantasyon süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin.

Değerlendirmeler ve kurs tamamlama oranları aracılığıyla bilgi edinme düzeyini izlemeyin.

Politikalar, rol sorumlulukları, SOP'ler ve uyumluluk ş Akışları için şablonları kullanın.

Slack, BambooHR ve Gusto gibi araçlarla entegre ederek rolleri ve kullanıcıları sorunsuz bir şekilde senkronize edin.

Trainual sınırlamaları

Raporlama gösterge panellerinde sınırlı özelleştirme

Belgeleri güncel tutmak için sürekli çaba gerektirebilir.

Küçük ve orta boyutlu takımlar için en uygun; daha büyük kurumsal işletmeler için gelişmiş analitik özellikler gerekebilir.

Trainual fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (950'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5,0 (490+ inceleme)

Kullanıcıların Trainual hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Gayri resmi bilgileri resmi, yapılandırılmış içeriğe dönüştürerek, kuruluş genelinde tutarlılığı ve kaliteyi destekleyen tekrarlanabilir süreçler oluşturabildik. Trainual bizim için günlük bir araç haline geldi.

Gayri resmi bilgileri resmi, yapılandırılmış içeriğe dönüştürerek, kuruluş genelinde tutarlılığı ve kaliteyi destekleyen tekrarlanabilir süreçler oluşturabildik. Trainual bizim için günlük bir araç haline geldi.

5. Docebo (Kurumsal ölçekte, yapay zeka destekli öğrenme kişiselleştirme için en iyisi)

via Docebo

İK ve L&D ekipleri, departmanlar veya global takımlar arasında eğitimi ölçeklendirmeye çalıştıklarında, genellikle dağınık içerik ve programın etkisi hakkında sınırlı bilgi ile karşı karşıya kalırlar. Geleneksel LMS platformları, gerçek iş sonuçlarıyla bağlantılı, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir öğrenme için donanımlı değildir.

Docebo, çalışanın kariyer haritasına uyum sağlayan modüler, yapay zeka destekli bir platformla bu sorunu çözüyor.

İşe alım ve uyumluluktan satış desteği ve yetenek gelişimine kadar, bu yetenek yönetimi yazılımı otomasyon ve analitik kullanarak ilgi çekici, ölçülebilir ve geniş ölçekli öğrenme sağlar.

Docebo'nun en iyi özellikleri

Çalışanların rollerine, beceri eksikliklerine ve işteki profesyonel hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli öğrenme yolları oluşturun.

Docebo'nun pazar yeri, dahili kütüphaneler ve kullanıcılar tarafından oluşturulan kaynakları kullanarak ölçeklenebilir içerik sunun.

Rozetler, liderlik tabloları ve ödüllerle oyunlaştırmayı etkinleştirerek katılımı artırın.

Gelişmiş raporlama, gösterge panelleri ve iş sonuçları haritalama yoluyla öğrenmenin etkisini izlemeyin.

Küresel takımlar arasında erişilebilirlik ve güvenliği sağlamak için çok dilli destek ve SSO sunun.

Bağlantılı bir öğrenme deneyimi için Salesforce, Microsoft Teams ve HRIS platformları gibi araçlarla entegre edin.

Docebo sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf değildir ve küçük takımlar için yüksek olabilir.

Üçüncü taraf eğitim satıcılarından çok, kurumsal eğitim için optimize edilmiştir.

Bazı raporlama ve yönetici kurulum özelliklerinin öğrenme eğrisi daha diktir.

Docebo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Docebo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (730'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5,0 (230'dan fazla inceleme)

Kullanıcıların Docebo hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde özellikler:

Platform, öğrenme deneyimini sunma şeklimizde esneklik sağlıyor, sık sık hata veya çökme olmadan oldukça iyi çalışıyor – istikrar, organizasyonumuz için gerçekten çok önemli.

Platform, öğrenme deneyimini sunma şeklimizde esneklik sağlıyor, sık sık hata veya çökme olmadan oldukça iyi çalışıyor – istikrar, organizasyonumuz için gerçekten çok önemli.

6. Culture Amp (Çalışanların geri bildirimlerini anlamlı eylemlere bağlamak için en iyisi)

via Culture Amp

Birçok şirket bağlılık anketleri düzenler, ancak çoğu geri bildirim döngüsünü etkili bir şekilde kapatmakta zorlanır. Net bir sahiplik dağılımı, takip planları veya gerçek zamanlı görünürlük olmadan, anket sonuçları genellikle gösterge panellerinde kaybolur. Bu durum çalışanların güvenini zedeler ve geri bildirimi bir değişim itici gücü olmaktan çok, formalite icabı bir işlem haline getirir.

Culture Amp bu boşluğu doldurur. İK takımlarının yüksek kaliteli geri bildirimler toplamasına ve geliştirme, performans yönetimi ve hedef belirleme için yerleşik araçlar aracılığıyla bu geri bildirimlere göre hareket etmesine yardımcı olur.

Sonuç: Çalışanların duygularını ölçülebilir ilerlemeye dönüştüren bir platform.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlarla bilimsel temelli bağlılık, işe alım ve DEI (Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık) anketleri başlatın.

Performans modülleri aracılığıyla yönetici liderliğinde 1:1 görüşmeler, hedef uyumu ve sürekli geri bildirim sağlayın.

Yapılandırılmış 360° geri bildirim ve kişiselleştirilmiş eylem planları ile gelişim hedeflerini izleyin.

Culture Amp'ın Skills Coach mikro öğrenme kütüphanesi aracılığıyla özenle seçilmiş öğrenme içeriğine erişin.

Güçlü yönleri ve riskleri belirlemek için farklı sektörler ve demografik gruplar arasında bağlılık puanlarını karşılaştırın.

Culture Amp sınırlamaları

Raporlama özelleştirme, geleneksel BI araçlarına kıyasla sınırlıdır.

Büyük kurumsal işletmeler için uygulama süreci zaman alıcı olabilir.

Gelişmiş öğrenim sunumu için yerleşik LMS yoktur (entegrasyonlar gerektirir)

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (1.510+ inceleme)

Capterra: 4,6/5,0 (150'den fazla inceleme)

Kullanıcıların Culture Amp hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları paylaştı:

Culture Amp'ın, çalışan bağlılığı, hedef belirleme, performans yönetimi ve organizasyonel kültürü iyileştirme gibi fonksiyonları tek bir kapsamlı gelişim alanında bir araya getirme amacına inanıyorum.

Culture Amp'ın, çalışan bağlılığı, hedef belirleme, performans yönetimi ve organizasyonel kültürü iyileştirme gibi fonksiyonları tek bir kapsamlı gelişim alanında bir araya getirme amacına inanıyorum.

7. Zavvy by Deel (AI destekli takım geliştirme ve performans yönetimi için en iyisi)

via Zavvy

Çoğu İK platformu, yöneticilerin gelişimi yönlendireceğini varsayar. Deel'in Zavvy platformu ise bunun çoğu zaman böyle olmadığını bilir.

Gecikmiş performans değerlendirmeleri, belirsiz kariyer yolları veya atlanan bire bir görüşmeler olsun, insan gelişiminin önündeki en büyük engel, ilgisiz uygulamadır.

Deel tarafından geliştirilen Zavvy, kariyer yollarını belirleme, değerlendirme döngülerini otomasyon ile otomatikleştirme, geri bildirim döngülerini teşvik etme ve sürekli İK takibi gerektirmeden anketler oluşturma gibi zorlu görevleri yerine getiren yerleşik yapay zeka ile bu sorunu çözüyor.

Boş sayfa sürtünmesini ortadan kaldırarak ve doğrudan Slack'e bağlanarak, Zavvy takımların büyümeyi operasyonel hale getirmesine yardımcı olur. Sistem bunları çalıştırdığı için, gerçek zamanlı veriler, etkileşim içgörüleri ve gerçekten çalışan yapılandırılmış öğrenme programları elde edersiniz.

Not: Bu yazılım, Deel'in İK platformu Engage altında yeniden markalandı.

Deel'in Zavvy'sinin en iyi özellikleri

Performans değerlendirmelerini, 360° geri bildirimi ve gerçek zamanlı takdirleri otomasyon ile otomatikleştirin.

AI tarafından oluşturulan kariyer yolları, eğitim modülleri ve anket kampanyaları oluşturun.

İç mobiliteyi izleyin ve beceriye dayalı büyüme çerçeveleri tanımlayın.

Eşler arası öğrenme ve uyumluluk izleme ile kişiselleştirilmiş öğrenme yolları başlatın.

PTO, övgü, organizasyon grafikleri, tavsiye ve anketler için HR Slack eklentilerini kullanın.

Deel'in Zavvy sınırlamaları

AI özellikleri, içeriğin alaka düzeyini sağlamak için denetim gerektirebilir.

Karmaşık çok modüllü ihtiyaçları olan takımlar için fiyatlandırma hızla artar.

Bazı gelişmiş özellikler, Deel Compensation veya Workforce Planning gibi eklentilerle sınırlandırılmıştır.

Deel tarafından sunulan Zavvy fiyatlandırması

Deel Engage: Kullanıcı başına aylık 20 $

Zavvy by Deel puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (12.340'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (3.890+ inceleme)

Kullanıcıların Deel tarafından sunulan Zavvy hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaştı:

Deel, sorunları çözmek için gerekli bilgileri ve desteği kolayca elde etmenizi sağlar ve her kullanım durumu için kullanıcıların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak kullanır.

Deel, sorunları çözmek için gerekli bilgileri ve desteği kolayca elde etmenizi sağlar ve her kullanım durumu için kullanıcıların geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak kullanır.

8. TalentLMS (Minimum kurulumla hızlı ve ölçeklenebilir eğitim uygulamaları için en iyisi)

via TalentLMS

Birçok LMS platformu güçlüdür ancak pek pratik değildir. Hem yöneticiler hem de öğrenciler için haftalarca süren yapılandırma, özel BT desteği ve zorlu öğrenme süreçleri gerektirir. Hızlı hareket eden İK ve L&D takımları için bu karmaşıklık, çalışanların işe alımını, uyumluluk eğitimini ve beceri gelişimini geciktiren gecikmelere neden olur.

TalentLMS, ilk günden itibaren sezgisel bir platformla bu tür zorlukları çözer. Teknik uzmanlık gerektirmeden dakikalar içinde ilgi çekici kurslar oluşturabilir, atayabilir ve başlatabilirsiniz.

AI destekli içerik araçları, mobil erişim ve güçlü otomasyon ile hem küçük takımlar hem de kurumsal işletmeler için tasarlanmıştır.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak içeriği, yapay zeka tarafından oluşturulan testler ve otomatik çeviri özellikleriyle kursları hızla oluşturun ve başlatın.

Yerleşik otomasyonları kullanarak kullanıcı rolleri, etkinlikleri veya beceri eksikliklerine göre eğitimi otomatik olarak atayın.

iOS ve Android için duyarlı bir mobil uygulama ile hareket halindeyken eğitimleri etkinleştirin.

Özel raporlar, filtreler ve ilerleme gösterge panelleri kullanarak öğrencinin performansını izleyin.

40'tan fazla dil desteği, markalı alt alan adları (dallar) ve SSO entegrasyonları ile küresel ölçekte büyüme sağlayın.

TalentLMS sınırlamaları

Ücretsiz plan

Daha düşük seviyeli planlar özelleştirme ve markalama seçeneklerini kısıtlar.

Canlı sohbet ve telefon destekleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

TalentLMS fiyatlandırması

Temel : Aylık 149 $

Grow : Aylık 299 $

Pro : 579 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TalentLMS derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,6/5,0 (790+ inceleme)

Capterra: 4,7/5,0 (580+ inceleme)

Kullanıcıların TalentLMS hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesi şunları içeriyor:

Kursları sıfırdan başlatabilir, çok sayıda medya aracıyla içeriği özel hale getirebilir, öğrencilerimin ilerlemesini izleyebilir, testler düzenleyebilir ve kurallar veya izinler belirleyebilirim. Kullanımı gerçekten çok kolay, ancak nasıl kullanılacağına aşina değilim.

Kursları sıfırdan başlatabilir, çok sayıda medya aracıyla içeriği özel hale getirebilir, öğrencilerimin ilerlemesini izleyebilir, testler düzenleyebilir ve kurallar veya izinler belirleyebilirim. Kullanımı gerçekten çok kolay, ancak nasıl kullanılacağına aşina değilim.

9. Mesh AI (AI odaklı büyüme planları ve sürekli performans artırma için en iyisi)

via Mesh AI

Gelişim planları genellikle yöneticilerin nadiren göz attığı elektronik tablolarda veya İK sistemlerinde bulunur.

Sonuç olarak, çalışan geliştirme hedefleri belirsiz kalır, performans konuşmaları tutarsız hale gelir ve kariyer gelişimi günlük işlerden kopuk hissedilir.

Mesh AI, yapay zekayı çalışan gelişiminin merkezine yerleştirerek bu sorunu çözüyor. Yöneticilerin kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturmasına, ilerlemeyi sürekli olarak izlemesine ve günlük geri bildirimleri uzun vadeli kariyer hedefleriyle ilişkilendirmesine olanak tanıyor.

Uyarılar, kontrol ve yapay zeka tarafından oluşturulan önerilerle Mesh, İK takımlarının ek yöneticilik yükü olmadan çalışan gelişimini ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Mesh AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut ve gelecekteki rollerle uyumlu, kişiselleştirilmiş büyüme planları oluşturun.

Yapay zeka kullanarak, çalışanların kariyer hedeflerine göre öğrenme hedefleri, projeler ve rol beklentileri önerin.

Gelişim konuşmalarını devam eden performans değerlendirmelerine, bire bir görüşmelere ve meslektaş geri bildirimlerine entegre edin.

Gelişim planlarının aktif ve ilgili kalmasını sağlamak için yöneticilere akıllı hatırlatmalar oluşturun.

Takım, yönetici veya fonksiyona göre bölümlere ayrılmış gösterge panelleriyle çalışanların gelişimine görünürlük sağlayın.

Mesh AI sınırlamaları

Daha geniş HRIS ekosistemleriyle entegrasyonlar açısından hala olgunlaşma aşamasında

Sürekli performans akışlarına aşina olmayan yöneticiler için başlangıçta koçluk gerekebilir.

Kariyer yolları için özel özelleştirme seçenekleri gelişiyor

Mesh AI fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 4 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 8 $

Mükemmellik: Kullanıcı başına aylık 12 $

Mesh AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5,0 (350'den fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda inceleme yok

Kullanıcıların Mesh AI hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Kendimizi analiz etmemize yardımcı olan ve değerlendirmelerini istediğimiz kişileri aday göstermemize olanak tanıyan bir öz değerlendirme seçeneği sunar. Bu, değerlendirme sürecini kolaylaştırır ve meslektaşlarınızı adil bir şekilde değerlendirebilmenizi sağlar.

Kendimizi analiz etmemize yardımcı olan ve değerlendirmelerini istediğimiz kişileri aday göstermemize olanak tanıyan bir öz değerlendirme seçeneği sunar. Bu, değerlendirme sürecini kolaylaştırır ve meslektaşlarınızı adil bir şekilde değerlendirebilmenizi sağlar.

10. iSpring Learn (Hızlı kurs dağıtımı ve mobil uyumlu çalışan eğitimi için en iyisi)

iSpringLearn aracılığıyla

Birçok İK takımı, sınırlı içerik, yavaş uygulama döngüleri veya öğretim tasarımı kaynaklarının eksikliği nedeniyle çalışan geliştirme programlarını hızlı bir şekilde başlatmakta zorluk çekmektedir.

Bu durum, işe alım sürecinde gecikmelere, tutarsız eğitim deneyimlerine ve çalışanların gelişim hedeflerinin yetersiz bir şekilde izlenmesine yol açar.

iSpring Learn, yerleşik yazma aracı iSpring Suite ile sorunsuz bir şekilde eşleşen tak ve çalıştır öğrenme yönetim sistemi ile bu sorunu çözüyor.

İK ve L&D takımları, PowerPoint sunumlarını SCORM uyumlu kurslara dönüştürebilir, etkileşimli testler oluşturabilir ve eğitim içeriğini birkaç saat içinde kullanıma sunabilir.

iSpring Learn'in en iyi özellikleri

PowerPoint'ten SCORM'a dönüştürme ve yerleşik şablonları kullanarak eğitim programlarını hızlı bir şekilde başlatın.

Beceri kontrol listeleri ve uygulamalı mentorluk izleme ile özel gelişim planları oluşturun.

Gerçek zamanlı ilerleme senkronizasyonu ile yerel mobil uygulamalar aracılığıyla çevrimdışı erişimi destekleyin.

Kesintisiz çalışan eğitimi sunmak için 7/24 teknik desteğe erişin.

Önceden hazırlanmış şablonlar ve rol yapma simülasyonları ile uyumluluk eğitimi, oryantasyon ve sosyal beceri içeriği sunun.

iSpring Learn sınırlamaları

Yazarlık özellikleri için iSpring Suite masaüstü aracı gerekir.

Daha kurumsal düzeydeki platformlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

UI tasarımı fonksiyoneldir, ancak modern kullanıcılar için modası geçmiş hissettirebilir.

iSpring Learn fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

iSpring Learn puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (130'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5,0 (180'den fazla inceleme)

Kullanıcıların iSpring Learn hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

İyi bir arayüz, yüksek kaliteli kurslar oluşturmak için birçok fırsat, çalışanların ilerlemesini izlemek kolay, Suite'i satın alıp harika materyaller oluşturabilmek harika.

İyi bir arayüz, yüksek kaliteli kurslar oluşturmak için birçok fırsat, çalışanların ilerlemesini izlemek kolay, Suite'i satın alıp harika materyaller oluşturabilmek harika.

11. LearnUpon (Tek bir otomasyon platformu üzerinden birden fazla kitleye eğitim vermek için en iyisi)

via LearnUpOn

Büyüyen birçok şirket gizli bir zorlukla karşı karşıyadır: Çalışan geliştirme hedefleri, iç eğitim, iş ortağı destekleme ve müşteri eğitimi için ayrı sistemleri yönetme gerekliliği nedeniyle sıklıkla sekteye uğramaktadır.

Bu parçalı kurulum, İK takımlarını zorluyor.

LearnUpon, tüm eğitim ihtiyaçlarını tek bir sezgisel platformda merkezileştirerek bu sorunu çözüyor. İster yeni çalışanları işe alırken, ister ortakları eğiterken, ister bir müşteri akademisi kurarken, LearnUpon her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

LearnUpon'un en iyi özellikleri

Ayrı öğrenme portalları ile tek bir platform üzerinden çalışanları, özel müşterileri ve iş ortaklarını eğitin.

Çalışan departmanı, yöneticisi veya konum verilerini kullanarak kurs atamalarını otomasyonla otomatikleştirin.

Daha hızlı içerik oluşturma için kariyer haritası şablonlarıyla öğrenme yolculuklarını ve kariyer yollarını özel hale getirin.

Birleştirilmiş analitiklerle öğrenicilerin ilerlemelerini, katılımlarını ve performans değerlendirmelerini izleyin.

HRIS araçlarıyla entegre ederek kullanıcı verilerini senkronize edin ve yönetici iş yükünü azaltın.

LearnUpon sınırlamaları

Yerleşik kurs kütüphanesi yoktur; içerik ayrı olarak oluşturulmalı veya satın alınmalıdır.

Premium fiyatlandırma, sınırlı bütçeye sahip küçük işler için uygun olmayabilir.

400'den fazla çalışanı olan şirketler için en etkili

LearnUpon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LearnUpon derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,6/5,0 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5,0 (130'dan fazla inceleme)

Kullanıcıların LearnUpon hakkında söyledikleri

Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:

LearnUpon, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için işe alım, sürekli gelişim ve uyum eğitimi için bir platform sağladı. İşe alım sürecini aylardan haftalara indirdik.

LearnUpon, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için işe alım, sürekli gelişim ve uyum eğitimi için bir platform sağladı. İşe alım sürecini aylardan haftalara indirdik.

12. Rise 360 by Articulate (Tasarım uzmanlığı gerektirmeyen hızlı ve duyarlı kurs oluşturma için en iyisi)

via Rise 360

Çoğu L&D takımı, özel tasarımcılar olmadan ilgi çekici, mobil cihazlara uygun eğitimler oluşturmakta zorlanır. Geleneksel içerik oluşturma araçları çok karmaşık olabilir ve dış kaynak kullanımı teslimatı yavaşlatır.

Sonuç genellikle modern öğrenme ihtiyaçlarını karşılamayan, güncel olmayan ve tutarsız eğitimlerdir.

Articulate'in Rise 360 ürünü, duyarlı bir tasarıma sahip basit, web tabanlı bir oluşturucu sunarak bu sorunu çözüyor. Blok tabanlı arayüzü, teknik beceri gerektirmeden etkileşimli, medya açısından zengin içerikleri kolayca yapılandırmayı sağlıyor.

Ayrıca, ders taslakları hazırlamak, testler oluşturmak ve görseller oluşturmak için yapay zeka özellikleri sayesinde takımlar, daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde kaliteli eğitim içeriği oluşturabilirler.

Articulate'in Rise 360'ın en iyi özellikleri

Metin, medya ve etkileşim için modüler bloklar kullanarak duyarlı kurslar oluşturun.

AI Assistant'ı kullanarak içerik taslağı hazırlayın, görseller oluşturun ve kaynak dosyalarınızdan bilgi kontrolleri oluşturun.

Oryantasyon, uyumluluk ve sosyal beceri eğitimi için 1.000'den fazla hedef belirleme şablonu arasından seçim yapın.

Kurs temalarını ve stillerini markanıza uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve paydaşların geri bildirimlerini bağlam içinde toplayın.

Her kursun masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olun.

Articulate sınırlamalarıyla Rise 360

Storyline'a kıyasla gelişmiş etkileşim için daha az esneklik

Mevcut blokların ötesinde görsel düzen üzerinde sınırlı kontrol

Tam Articulate 360 aboneliği gereklidir.

Articulate tarafından sunulan Rise 360 fiyatlandırması

Articulate 360 Standard : Kullanıcı başına yıllık 1.499 $

Articulate 360 AI: Kullanıcı başına yıllık 1.749 $

Articulate tarafından sunulan Rise 360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (600'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5,0 (690+ inceleme)

Kullanıcıların Articulate'in Rise 360 hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde özellikler:

En çok sevdiğim özelliği, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı. İster yeni başlayan ister deneyimli bir eğitim tasarımcısı olun, Articulate 360'ı kullanmayı öğrenmek sezgisel ve basittir.

En çok sevdiğim özelliği, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı. İster yeni başlayan ister deneyimli bir eğitim tasarımcısı olun, Articulate 360'ı kullanmayı öğrenmek sezgisel ve basittir.

13. Coursera for İş (Seçkin akademik içeriklerle kurumsal ölçekte beceri geliştirme için en iyisi)

via Coursera for İş

Birçok kurumsal öğrenim programı, gelişen endüstri standartlarına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Eğitim içeriği genel, güncel olmayan veya gerçek dünyadaki becerilerle bağlantısı olmayan bir izlenim verdiğinde, çalışanlar genellikle ilgilerini kaybederler.

Eğitim ve alaka düzeyi arasındaki bu uçurum, özellikle büyük ölçekte etkiyi sınırlamaktadır.

Coursera for İş, Google, Stanford ve IBM gibi en iyi üniversitelerden ve şirketlerden 9.200'den fazla kursa erişim sunarak bu sorunu çözüyor.

Takımların her boyutundaki ihtiyaçlarını karşılayan bu yazılım, şirketlerin özel öğrenim yolları, rehberli projeler ve profesyonel sertifikalar sunmasını sağlar.

Coursera for İş'in en iyi özellikleri

Önde gelen kurumların 9.200'den fazla kursuna, 1.500'den fazla projesine ve 150'den fazla sertifikasına erişim sunun.

AI destekli araçlar ve işe özel akademilerle özel öğrenme yolları oluşturun.

Sorunsuz bir şekilde kullanmak için büyük LMS platformları, SSO ve HRIS araçlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin.

AI destekli koçluk ve beceri değerlendirmelerini kullanarak öğrenmeyi kişiselleştirin.

Kazanılan becerileri iş sonuçlarıyla ilişkilendiren gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip edin.

Çok dilli içerik ve mobil erişim ile öğrenmeyi yerelleştirin

Coursera for İş sınırlamaları

Üçüncü taraf kurs içeriğini düzenleme veya özelleştirme yeteneği sınırlıdır.

Dahili LMS çözümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Yönetici gösterge paneli, ilk kez kullanan kullanıcılar için oryantasyon gerektirebilir.

Coursera for İş fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına yıllık 399 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coursera for İş puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (460'tan fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5,0 (18+ inceleme)

Kullanıcıların Coursera for İş hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaştı:

En çok sevdiğim özellik, CourseBuilder'ı kullanarak yüksek kaliteli eğitim yollarını hızlı bir şekilde düzenleme, markalaştırma ve dağıtma yeteneği. Coursera'nın kataloğu, öğrencinin motivasyonunu ve istihdam edilebilirliğini artıran tanınmış mikro sertifikalarla AI gibi yeni ortaya çıkan konularda küresel uzmanlık sunuyor.

En çok sevdiğim özellik, CourseBuilder'ı kullanarak yüksek kaliteli eğitim yollarını hızlı bir şekilde düzenleme, markalaştırma ve dağıtma yeteneği. Coursera'nın kataloğu, öğrencinin motivasyonunu ve istihdam edilebilirliğini artıran tanınmış mikro sertifikalarla AI gibi yeni ortaya çıkan konularda küresel uzmanlık sunuyor.

İşte, daha önce bahsedilen platformların yetenekleriyle uyumlu üç ek çalışan geliştirme aracı.

Bridge : Öğrenme yönetimi, kariyer gelişimi ve performans değerlendirme araçlarını tek bir platformda birleştirir.

Leapsome : İK takımlarının OKR'leri, performans değerlendirmelerini, çalışan bağlılığı anketlerini ve öğrenme modüllerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olur.

eloomi : Esnek öğrenme yolları, geri bildirim araçları ve kontrol noktaları sunar. Kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir olup, beceri geliştirme ve uyumluluk eğitimine güçlü bir şekilde odaklanır.

Kopyalayıp özel hale getirebileceğiniz çalışan geliştirme planı örnekleri 1) Yeni işe alınanlar için 30/60/90 günlük plan Hedef: 90. güne kadar bağımsız çalışmaya geçmek

Beceri: Rolün temelleri, araçlara hakimiyet, paydaşların temelleri

Eylemler: 1. hafta oryantasyon kontrol listesi → 3 görüşmeyi izleme → 30. güne kadar haftada 1 küçük teslimat yapma

Başarı ölçütü: 90. güne kadar 3 teslimat + yönetici değerlendirme puanı ≥ "Yeterli" 2) Terfi hazırlık planı (IC → Kıdemli IC) Hedef: Bir sonraki seviyede kapsam + sahiplik gösterin

Beceri: Proje liderliği, öncelik belirleme, takımlar arası etki

Eylemler: 1 çapraz fonksiyonlu projeyi yönetmek, üç aylık metrikleri takip etmek, 1 takım arkadaşına mentorluk yapmak

Başarı ölçütü: Projenin zamanında teslim edilmesi + ölçülebilir metrik etkisi + liderliği onaylayan meslektaş geri bildirimi 3) Rol geçiş planı (Destek → Müşteri Başarısı) Hedef: Reaktif destekten proaktif hesap sahipliğine geçin

Beceri: Hesap planlama, yenileme riski, paydaş iletişimi

Eylemler: Ürün sertifikası tamamlandı, 5 hesabı ortaklaşa yönetin, yöneticiyle 2 QBR gerçekleştirin.

Başarı ölçütü: CSAT'ın korunması + yenileme riskinin erken işaretlenmesi + QBR kalitesinin yönetici tarafından onaylanması

