İşe Alım Hedeflerini Belirleme ve Uygulama

İşe alım, işlem fonksiyonundan stratejik bir fonksiyona dönüştü. Sadece boş pozisyonları doldurma günleri sona erdi. Artık işe alım uzmanları, organizasyonların geleceğini şekillendiren yetenek havuzlarının mimarlarıdır.

Basit, ölçülebilir işe alım ve yetenek kazanımı hedefleri belirlemek, bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için çok önemlidir. Bu hedefler, rekabetçi bir pazarda en iyi yetenekleri bulma, çekme ve elde tutma zorluklarında işe alım uzmanlarına yol gösteren bir pusula görevi görür.

Gartner'ın bir raporuna göre, geleneksel kaynak bulma yöntemleri ve aday havuzları artık yeterince etkili değil ve kuruluşlar bu yöntemlerle yetenek ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ayrıca, talep gören yetenekleri işe almak, çalışanların ruh sağlığına öncelik vermek ve İK teknolojisinde veri etiğini korumak için işe alım hedeflerini geleceğe uyumlu hale getirmemiz gerekiyor.

Bu blog yazısında, İK takımlarınızın işe alım hedeflerini ve süreçlerini daha hızlı belirlemelerine yardımcı olacak işe alım araçlarını inceleyeceğiz.

İşe alım hedefleri, bir şirketin yetenek kazanma çabalarına yön veren stratejik hedeflerdir. Kuruluşun genel iş hedefleriyle uyumlu en iyi yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için bir yol haritası görevi görürler.

Akıllı işe alım hedefleri, işe alım ve işe yerleştirme sürecinin istenen sonuçlarını tanımlar ve başarıyı ölçmek için bir çerçeve sağlar.

İşe alım hedefleri, her biri farklı bir odak noktasına sahip çeşitli akıllı hedefler olarak sınıflandırılabilir:

Net ve ölçülebilir işe alım hedefleri belirlemek, her kuruluşun işe alım başarısı için çok önemlidir. Avantajları şunlardır:

Etkili hedef belirleme, sadece hedefleri belirlemekten ibaret değildir; aynı zamanda işe alım hedeflerini daha geniş organizasyonel stratejiyle uyumlu hale getirmeyi de içerir.

İşe alım sonuçları ile iş hedefleri arasında net bir bağlantı kurarak, İK liderleri departmanın değerini gösterebilir ve gerekli kaynaklar ve girişimler için destek sağlayabilir. Hedef belirleme, etkili insan kaynakları planlaması için de bir çerçeve sağlar.

Stratejik yönetim, işe alım ile daha geniş organizasyonel vizyonu birbirine bağlayan kilit unsurdur. Hedefleri uyumlu hale getirmekten daha fazlasıdır; işe alımı stratejik bir iş fonksiyonu olarak yerleştirmeyi içerir.

İşe alımın etkisini gerçekten en üst düzeye çıkarmak için, İK liderleri zihniyetlerini değiştirmeli ve kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu bir yetenek kazanımı fonksiyonu oluşturmaya odaklanmalıdır.

İnovasyon, aday deneyimini yeniden tasarlamak, yeni kaynak bulma kanalları keşfetmek ve süreçleri kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanmakla ilgilidir. İşe alımın geleceği, yapay zeka destekli araçlar, sanal gerçeklik deneyimleri ve veriye dayalı içgörülerde yatmaktadır.

İşe alım ekibini motive etmek de aynı derecede önemlidir. Bu, yüksek performanslı bir kültür yaratmak, başarıları takdir etmek ve büyüme fırsatları sunmakla ilgilidir. İşe alım uzmanlarının yaratıcı düşünmelerini ve işlerinin sahipliğini üstlenmelerini sağlamak çok önemlidir.

Birçok İK lideri, motive olmuş bir yetenek kazanım takımının gücünü hafife almaktadır. Çalışanların gelişimine yatırım yaparak, net kariyer yolları sunarak ve katkılarını takdir ederek, kuruluşlar yetenek kazanım fonksiyonunun tüm potansiyelini kullanabilirler.

Akıllı işe alım, sadece koltukları doldurmakla ilgili değildir; hayalinizdeki takımı oluşturmakla ilgilidir. Şu anda size yardımcı olacak ve gelecekte de geçerliliğini koruyacak işe alım hedeflerini tartışalım:

Geleneksel özgeçmiş odaklı yaklaşım artık yeterli değildir. Yüksek performanslı takımlar oluşturmak için, kuruluşlar odaklarını beceriye dayalı işe alımlara kaydırmalıdır.

Şirketler, adayların yetenek ve yeterliliklerini iş başlıklarından ve akademik niteliklerinden daha öncelikli olarak değerlendirerek, rol gerekliliklerine uygun bireyleri belirleyebilir.

Bu, kodlama zorlukları, portföy incelemeleri veya beceri tabanlı değerlendirmeler gibi becerileri doğrudan değerlendiren araçlardan yararlanmak anlamına gelir.

Bir işteki başarı potansiyelini, mevcut beceriler ve potansiyel becerilerden çıkarabiliriz: bir adayın bugün sahip olduğu becerilere dayanarak kolayca öğrenebileceği gelecekteki beceriler... Beceriye dayalı işe alım uygulamasına başlamak isteyen şirketler, standart işe alım uygulamaları ve geleneksel kriterlere dayalı olarak "en iyi" adayın nasıl olması gerektiğine dair uzun süredir var olan varsayımları sorgulamalıdır.

Rekabet gücünü korumak için kuruluşlar işe alım süreçlerini basitleştirmelidir. Bu, başvuru izleme ve planlama gibi rutin görevleri otomatikleştirmek için teknolojiyi kullanmayı içerir.

Önceden kaydedilmiş ve panel görüşmeleri dahil olmak üzere verimli görüşme süreçleri uygulamak, işe alım zaman çizelgelerini önemli ölçüde kısaltabilir.

İşe alım konusunda Google'ın genel organizasyon yapısını sürekli olarak düşünüyoruz... AI, yaptığımız her tartışmanın merkezinde yer alıyor ve geleneksel İK konularını düşünme şeklimizi kalıcı olarak değiştiriyor... Ne yazık ki İK'nın büyük bir kısmını oluşturan idari işlere daha az zaman ayırarak, insan ilişkilerine, stratejik, yaratıcı ve yenilikçi düşünceye daha fazla zaman ayırabiliyoruz.

Çalışanların tavsiye ettiği adaylar, sürekli olarak yüksek kaliteli işe alımlar ve daha kısa işe alım süreleri sağlar.

Etkili bir tavsiye programı oluşturmak için, kuruluşlar çalışanlarını nitelikli adayları tavsiye etmeleri için teşvik etmelidir. Bu, cazip tavsiye bonusları sunarak, en iyi tavsiye edenleri ödüllendirerek ve sorunsuz bir tavsiye süreci oluşturarak başarılabilir.

Güçlü bir işveren markası, en yetenekli çalışanları çeken güçlü bir mıknatıs gibidir. Stratejik ağ oluşturma, cazip bir işveren itibarı oluşturmak için çok önemlidir. Sektördeki etkileyiciler, iş arayanlar ve diğer paydaşlarla ilişkiler kurarak, kuruluşlar görünürlüklerini artırabilir ve nitelikli adayların sürekli akışını sağlayabilir.

Sektör etkinliklerine, konferanslara ve kariyer fuarlarına katılmak, potansiyel adaylarla ağ kurma, şirket kültürünü tanıtma ve sektör trendleri hakkında bilgi toplama fırsatları sunar.

Küresel bir eğlence devi olan AEG Europe, The Sunday Times Best Companies to Work For listesinde yer alarak önde gelen işverenler arasındaki ününü pekiştirdi. Şirketin mükemmellik ve kapsayıcılık kültürü yaratma konusundaki taahhüdü, bu tanınırlığı elde etmede önemli bir rol oynadı. Yakın zamanda yapılan bir iç anket, çalışanların %86'sının işlerine bağlı olduğunu ortaya koydu ve bu oran, sektör ortalamasını önemli ölçüde aştı.