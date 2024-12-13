Excel için En İyi Ücretsiz Beceri Matrisi Şablonları

Takımınız büyük bir proje aldı ve şimdi bu iş için doğru kişilerin takımda olup olmadığını belirlemek için çabalıyor musunuz? Bu durum size tanıdık geliyor mu? Belki de kimin teknik uzmanlığa sahip olduğunu, kimin beceri geliştirmeye ihtiyacı olduğunu veya yumuşak beceri eksikliklerinin nerede olduğunu merak ediyorsunuz. Takımınızın güçlü yönlerini net bir şekilde göremezseniz, kendinizi çıkmaza girmiş hissedebilirsiniz.

Araştırmalar, beceri tabanlı bir yaklaşım benimseyen kuruluşların, benimsemeyenlere göre sonuçlara ulaşma olasılığının %63 daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Basit bir beceri matris şablonu ile herkesin yetkinliklerini haritalayabilir, eksiklikleri tespit edebilir ve kararlarınızı güvenle alabilirsiniz.

Bu blog gönderisinde, eksik becerileri belirlemenize, yetenekleri görevlerle eşleştirmenize ve çok yönlü, yüksek performanslı bir takım oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz beceri matris şablonlarını Excel için indirmeniz için derledik.

İyi Bir Beceri Matrisi Şablonu Nedir?

İyi tasarlanmış bir beceri matris şablonu, takım yetkinliklerini değerlendirmek ve görselleştirmek için net ve düzenli bir yol sunarak bu boşluğu doldurur. Becerileri rollere, görevlere veya projelere göre haritalayarak güçlü yönleri belirlemeyi, eksiklikleri ortaya çıkarmayı ve iyileştirme alanlarına öncelik vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Bu, şüphesiz iş gücü planlaması, yetenek yönetimi ve genel takım gelişimi için vazgeçilmez hale gelmektedir.

İyi bir beceri matris şablonunun anahtar öğeleri şunlardır:

Net kategorizasyon : Sert ve yumuşak becerileri yeterlilik düzeylerine göre düzenleyerek takım yetkinliklerinin kapsamlı bir görünümünü sunar

Özelleştirilebilirlik : Belirli roller, departmanlar veya projeler için uyarlanmıştır ve farklı iş bağlamlarında uygunluğu sağlar

Eyleme geçirilebilir içgörüler : Beceri eksikliklerini , eğitim ihtiyaçlarını ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemeye yardımcı olur, bilinçli karar almayı kolaylaştırır

Kullanıcı dostu : Yeni gereksinimlere uyum sağlar ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için yeterince basittir

Kaynak tahsisi : Becerilere ve eksikliklere göre görev atamalarını, eğitim önceliklerini ve kaynak dağıtımını optimize etmeye yardımcı olur

Büyüme desteği: Kurumsal büyümeyi destekler, sürekli iş gücü planlaması ve takım geliştirme için dinamik bir araç sunar

Excel için Beceri Matrisi Şablonları

🔎 Biliyor muydunuz? LinkedIn'in İşe Alımların Geleceği Raporu'na göre, beceriye dayalı işe alımlarda artış eğilimi var. Ankete katılan işe alım uzmanlarının neredeyse %80'i, yapay zekanın yükselişiyle birlikte gerekli beceri ve yetenekleri değerlendiriyor.

Bu, beceri matrisi gibi beceriler hakkında yapılandırılmış ve güvenilir içgörüler sağlayan araçlara olan kritik ihtiyacı vurgulamaktadır.

Excel, beceri matrislerini yönetmek için tanıdık ve özelleştirilebilir bir yol sunarken, doğru şablonu bulmak size çok fazla zaman ve çaba kazandırabilir.

En iyi Excel beceri matrisi şablonlarından bazıları, daha güçlü ve yetenekli bir takım oluşturmanıza yardımcı olur.

1. AIHR tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

aIHR aracılığıyla

Takımınız büyük bir projeye hazırlanıyorsa ve projeyi yönetecek teknik uzmanlığa sahip kişileri belirlemek istiyorsanız, AIHR Excel Beceri Matrisi Şablonu tam size göre.

Bu şablon, becerileri anlaşılması kolay ve eyleme geçirilebilir bir şekilde düzenlemede mükemmeldir. Yetkinlikleri teknik, sosyal veya role özgü beceriler olarak sınıflandırır ve bunları bireysel yeterlilik düzeylerine göre haritalar.

En önemli özelliği, eğitim ihtiyaçlarına ayrılmış bir bölüm olmasıdır, böylece sadece eksiklikleri belirlemekle kalmaz, bunları nasıl gidereceğinizi de aktif olarak planlayabilirsiniz.

Temiz ve anlaşılır düzeni, bu yetkinlik matrisini takım liderleri ve İK yöneticileri için mükemmel hale getirir. Takımınızın hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda gelişebileceğini hızlı bir şekilde gösterir.

✨İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları uzmanları ve yöneticiler, takımlarının güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını görselleştirmek için

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

2. AG5 tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

aG5 aracılığıyla

Araştırmalar, iş gücünün segmentasyonunun, kuruluşun başarısı için kritik öneme sahip benzersiz teknik veya liderlik becerilerine sahip çalışanları belirlemede hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Uygun araçlar olmadan, şirketler anahtar yetenekleri kaybetme, verimliliği tehlikeye atma ve stratejik hedefleri gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalır.

AG5 Excel Beceri Matrisi Şablonu, çalışan becerilerini değerlendirmek ve yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak bu zorlukları ortadan kaldırır. Bu şablon, yöneticilerin kritik rolleri belirlemelerine ve sertifikaları ve yeterlilik düzeyleri ile birlikte takım üyelerini listeleyerek hedefli eğitim veya elde tutma stratejileri planlamalarına olanak tanır. Bu kurulum, yöneticilerin beceri eksikliklerini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve hedefli çalışan eğitimi girişimleri planlamalarına olanak tanır.

Şablon, kullanıcı dostu ve çeşitli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir olsa da, otomatik izleme veya takımlar veya projeler tarafından dinamik gruplama gibi gelişmiş özellikler içermez.

✨İdeal kullanım alanları: Çalışanların becerilerini ve sertifikalarını izlemek için basit bir yönteme ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımların yöneticileri

👀 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu'na göre, şirketlerin %42'si yeşil becerilerin önümüzdeki beş yıl içinde önem kazanacağını düşünürken, %21'i bu becerilerin geliştirilmesine öncelik veriyor.

3. CIToolkit tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

cIToolkit aracılığıyla

🧠 İlginç Bilgi: Gartner'ın 2024 İşin Geleceği Trendleri raporu, şirketlerin daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmak ve beceri eksikliklerini etkili bir şekilde gidermek için üniversite diplomalarına göre becerilere öncelik verdiğini vurgulamaktadır.

CIToolkit'in Excel Beceri Matrisi Şablonu, takım üyelerinin yetkinliklerini değerlendirmenize yardımcı olur.

Şablon, "Aşina değil"den "Eğitmen seviyesi"ne kadar uzanan, iyi tanımlanmış bir yeterlilik açıklaması içerir. Benzersiz bir özelliği, görsel göstergelerle netliği korurken çeşitli becerilere yeterlilik dereceleri atamanıza olanak tanıyan yerleşik esnekliğidir.

Bireysel performansı ve çalışanların takım dinamiklerine nasıl katkıda bulunduğunu izleyebilirsiniz. Düzen, belirli roller veya projeler için kolay özelleştirmeyi destekler, böylece çeşitli kullanım durumları için çok yönlüdür.

✨İdeal kullanım alanları: Bireysel ve takım becerilerini değerlendirmek ve izlemek için basitlik ve işlevsellik arasında denge arayan İK uzmanları ve yöneticiler

4. Teammeter tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

teammeter aracılığıyla

Anahtar bir üye aniden kullanılamaz hale gelirse takımınızın ne kadar dayanıklı olacağını hiç merak ettiniz mi? Teammeter Excel Beceri Matrisi Şablonu, benzersiz bir özellik sunarak bu sorunu çözmenize yardımcı olur: takımınızın "otobüs faktörünü" hesaplama yeteneği

Bu metrik, tek bir kişinin uzmanlığına aşırı güvenmenin risklerini vurgular ve kritik becerilerin takım içinde daha etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Şablon, becerileri sistematik olarak kategorize etmek, yeterlilik düzeylerini tanımlamak ve roller için belirli gereksinimleri ayarlamak için güvenilir NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) beceri yeterlilik ölçeğini kullanır.

Eksiklikleri belirlemenin ötesinde, tanımlanan hedeflere ulaşmak için kaç takım üyesinin becerilerini geliştirmesi gerektiğini tam olarak görmenize yardımcı olarak eğitim ve geliştirme için daha iyi planlama yapmanızı sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Beceri geliştirmeye stratejik olarak odaklanan, basit beceri yönetimi ihtiyaçları olan küçük takımlar

5. Kenjo tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

kenjo aracılığıyla

Takım becerilerini yönetmek genellikle verileri ve manuel güncellemeleri bir arada idare etmeyi gerektirir, ancak Kenjo Excel Beceri Matrisi Şablonu otomasyon ile bunu ortadan kaldırır. Bu şablon, verileri girdiğinizde ikincil tabloları otomatik olarak güncelleyerek beceri izlemeyi basitleştirir ve takımınızın güçlü yönleri, eksiklikleri ve büyüme fırsatları hakkında anında içgörüler sağlar.

Kenjo'nun kullanıcı dostu tasarımı, ilk sekmede açık talimatlar içerir ve hemen kullanabilmenizi sağlar. Özelleştirilebilir biçimi, uzun vadeli gelişim hedefleri belirlemek, takım performansını dengelemek veya iyileştirme alanlarını belirlemek gibi belirli takım ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlar.

Çalışan becerilerini görsel olarak haritalayan bu şablon, genel takım verimliliğini artırabilecek iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

✨İdeal kullanıcılar: Kolay veri girişi için otomatikleştirilmiş işlevlere sahip, kullanıcı dostu şablonlara değer veren tüm düzeydeki İK uzmanları ve yöneticileri

6. FreeSkillsMatrix.com tarafından sunulan Excel Beceri Matrisi Şablonu

FreeSkillsMatrix.com tarafından sunulan Excel Beceri Matrisi Şablonunu kullanarak, takımınızın çeşitli görevler veya süreçler üzerindeki yeterlilik düzeylerini değerlendirin.

Başlamak için, sol tarafta takım üyelerinizi ve üstte görevleri veya süreçleri listeleyin. Ardından, yeterlilik anahtarını kullanarak her görev için beceri düzeylerini atayın. Şablon, yeterlilik düzeylerini görsel olarak vurgulamak için renk kodlu bir sistem kullanır ve her çalışan ve görev için özet puanları otomatik olarak hesaplar.

Bu puanlar, becerilerin istenen seviyenin altında kaldığı ve eğitimin en acil olarak ihtiyaç duyulduğu alanlar hakkında hızlı içgörüler sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Takım yeterliliklerini değerlendirmek isteyen yöneticiler ve İK uzmanları

👀 Biliyor muydunuz? Springboard'un 2024 İş Gücü Beceri Açığı Raporu'na göre, ABD şirketlerinin %70'i iş performansını etkileyen kritik bir beceri açığıyla karşı karşıya. Finansal hizmetler ve teknoloji sektörleri en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Bu sektörlerde liderlerin sırasıyla %75 ve %73'ü beceri eksikliği olduğunu belirtiyor.

7. WPS Şablonu ile Çalışan İş Becerileri Analizi Formu

wPS Şablonu aracılığıyla

Becerileri izlemek, sıkıcı veri satırlarına bakmak anlamına gelmez. FreeSkillsMatrix.com tarafından sunulan Excel Beceri Matrisi Şablonu, otomasyonu görsel olarak çekici bir tasarımla birleştirerek beceri değerlendirmesini zahmetsiz ve etkili hale getirir.

Şablon, belirli ve ölçülebilir veri noktalarına odaklanmasıyla diğerlerinden ayrılır. Yöneticiler, temel iş becerilerini ve sertifikalar, iş geçmişi ve çok dilli yetenekler gibi ek ayrıntıları belgeleyebilir. Açık giriş alanları ve sezgisel talimatlar, verilerin kolayca girilmesini ve yorumlanmasını sağlar.

Bu şablon, belirli lisansların veya dil becerilerinin kritik öneme sahip olduğu sektörler için mükemmel bir eğitim matrisi görevi de görür. Takımların eksiklikleri belirlemelerine ve buna göre eğitim veya işe alım planları yapmalarına olanak tanır.

✨İdeal kullanım alanları: Belirli lisanslar, sertifikalar veya dil becerileri gerektiren sektörlerdeki yöneticiler

Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları Takımları için 15 İK Yazılımı

8. WPS Template tarafından hazırlanan Çalışan 360 Derece Performans Değerlendirme Şablonu

wPS Şablonu aracılığıyla

Bazen becerileri değerlendirmek, kontrol listesindeki öğeleri işaretlemekten daha fazlasını gerektirir; bütünsel bir görünüm gerektirir. WPS Template tarafından sunulan Excel Çalışan 360 Derece Performans Değerlendirme Şablonu, çok boyutlu geri bildirim ile beceri değerlendirmesini birleştirerek tam da bunu sağlar.

Öncelikle performans inceleme şablonu olarak tasarlanmış olsa da, çeşitli yetkinliklerdeki anahtar güçlü yönleri ve geliştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olarak beceri matris izleme ile entegre olur.

Çalışanları iş tutumu, mesleki bilgi, iş yapma becerisi ve iş başarıları gibi kategorilerde değerlendirebilirsiniz. Meslektaşlardan, yöneticilerden ve öz değerlendirmelerden geri bildirim toplamak, bireysel ve takım becerilerine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sağlar.

✨İdeal kullanıcılar: 360 derece değerlendirmeyi kullanarak beceri değerlendirmesine kapsamlı bir yaklaşım arayan İK uzmanları ve yöneticiler

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Hedef İzleme Uygulaması

Excel Beceri Matrisi Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Excel, beceri matrisleri oluşturmak için çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir araç olsa da, takımlar büyüdükçe veya ihtiyaçlar daha karmaşık hale geldikçe, bazı sınırlamalar etkinliğini engelleyebilir.

İşbirliği eksikliği: Bağımsız bir araç olarak Excel, gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez, bu da birden fazla takım üyesinin aynı anda katkıda bulunmasını veya güncellemelere erişmesini zorlaştırır

Ölçeklenebilirlik sorunları: Takımlar büyüdükçe Excel'de beceri matrisini yönetmek zorlaşır. Büyük veri kümeleri aracın hızını yavaşlatabilir ve anahtar becerileri departmanlar veya birden çok takım arasında düzenlemek önemli ölçüde manuel çaba gerektirir

Sınırlı görselleştirme: Excel, temel grafikler oluşturabilir ancak verileri etkili bir şekilde analiz etmek ve sunmak için çok önemli olan dinamik gösterge panelleri veya etkileşimli grafikler gibi gelişmiş görselleştirme özelliklerinden yoksundur

Entegrasyon yok: Özel beceri matris yazılımlarının aksine, Excel, İK yazılımı veya öğrenim yönetim sistemleri gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilemez, bu da iş akışlarını otomatikleştirme ve eğitim ilerlemesini izleme yeteneğini sınırlar

Alternatif Beceri Matrisi şablonları

Excel, beceri yönetimi için harika bir başlangıç noktasıdır, ancak takımınız büyüdükçe veya ihtiyaçlarınız değiştikçe daha dinamik ve işbirliğine dayalı bir çözüm gerekliliği ortaya çıkar.

Hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp, beceri izlemeyi kolaylaştırmak, takım iletişimi ve işbirliğini geliştirmek ve iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için tasarlanmış, özelleştirilebilir beceri matris şablonları sunar.

United Way Suncoast Kreatif Direktörü Jodi Salice, ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve her türlü izleme ve görünüm arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve her türlü izleme ve görünüm arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

ClickUp'ta kullanabileceğiniz en iyi beceri matris şablonlarından bazıları şunlardır:

1. ClickUp Pano Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pano Beceri Matrisi Şablonunu kullanarak pano üyelerinin becerilerinin ayrıntılı bir özetini oluşturun

Forbes'a göre, yönetim kurulları finansal zeka ve stratejik liderlik gibi "Her Zaman Talep Gören" yönetici becerileri ile dijital teknoloji ve pazara giriş gibi alanlarda uzmanlık bilgisini bir arada sunan adaylara giderek daha fazla öncelik vermektedir. Bu değişim, yönetim kurullarının üye becerilerini kuruluşun kritik hedefleriyle uyumlu hale getirme ihtiyacını vurgulamaktadır.

ClickUp Pano Beceri Matrisi Şablonu, kuruluşların mevcut yetenekleri haritalandırarak ve eksiklikleri belirleyerek panolarını stratejik olarak oluşturmalarına yardımcı olur. Liderlik deneyimini, yönetişim uzmanlığını veya niş teknik bilgileri değerlendirirken, bu şablon yönetim kurulu üyelerinin güçlü yönlerini değerlendirmek ve dengelemek için kapsamlı, özelleştirilebilir bir araç sunar.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özellik, esnekliği ve kullanım kolaylığıdır. Özel Durumlar, Alanlar ve Görünümler ile teknik ve genel becerileri zahmetsizce izleyebilir, takımın etkinliğini değerlendirebilir ve yapılandırılmış bir iyileştirme planı oluşturabilirsiniz. "Genel Bakış" ve "Teknik Beceriler" gibi görünümler beceri sahipliğini netleştirirken, görev bağımlılıkları ve hatırlatıcılar gibi özellikler hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Bilgilendirilmiş kararlar almak, takım performansını artırmak ve liderlik gelişimini desteklemek isteyen yeni başlayan takımlar

2. ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu'nu kullanarak çalışan beceri setlerindeki mevcut eksiklikleri belirleyin ve giderin

İş gücünüzün yetenekli ve uyumlu olmasını sağlamak artık bir lüks değil, işin gerekliliği haline gelmiştir. ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu, kuruluşların sürekli gelişen beceri pazarında rekabet gücünü korumak için çalışanların ihtiyaç duyduğu becerileri belirlemesine ve bu becerileri geliştirmesine yardımcı olur.

Bu özelleştirilebilir şablon, çalışanların niteliklerini, deneyimlerini ve eğitim ihtiyaçlarını değerlendirerek mevcut yetenekler, gelecekte ihtiyaç duyulacak veya talep edilen beceriler ve iş hedefleri arasındaki boşlukları doldurmak için idealdir.

Bu şablon, takımların becerileri belgelendirip tutarsızlıkları izleyerek personelin becerilerini geliştirme, uzman yetenekleri işe alma veya iş gücü planlaması uygulama stratejileri geliştirmelerine olanak tanır. Görevleri kolaylaştırmak için otomasyon ve beceri ilerlemesini izlemek için alanlar gibi özelliklerle, her takım üyesinin başarılı olmak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: İş gücündeki eksiklikleri değerlendirmek ve gidermek için eyleme geçirilebilir yöntemler arayan takımlar

3. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beceri Haritalama Şablonunu kullanarak çalışanlarınızın becerilerini düzenleyin ve izleyin

CEO'ların %50'den fazlası, beceri eksikliklerinin ve teknolojik dönüşümün önümüzdeki on yıl içinde kârlılığı etkileyeceğini söylüyor.

Bu, yetenekleri çekmek ve elde tutmak, yetenekleri haritalamak ve dağıtmak için yenilikçi yollar bulmanın büyümeyi sürdürmek için çok önemli olacağı anlamına gelir. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu bu süreci basitleştirir. Bu şablonu kullanarak çalışan becerilerini belirleyin, düzenleyin ve izleyin, iş hedeflerinizle uyumlu bir iş gücü oluşturun. Bu şablon, takımların görev yönetimi, organizasyon becerileri, paydaş yönetimi vb. becerileri belgelendirerek ve tutarsızlıkları izleyerek işe alım ve yetenek geliştirme ihtiyaçlarını anlamalarına ve karşılamalarına olanak tanır.

✨İdeal kullanım alanları: İş gücü planlamasını ve yetenek yönetimini optimize etmek için çalışanlarının becerilerini düzenlemek ve izlemek isteyen kuruluşlar

4. ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu ile çalışanların eğitimlerini kolaylıkla izleyin ve yönetin

🔎 Biliyor muydunuz? Randstad'ın 2024 Workmonitor araştırmasına göre, çalışanların %72'si eğitim ve gelişimi iş memnuniyetinin ve kariyer gelişiminin önemli bir parçası olarak görüyor. Beceri geliştirme için net stratejileri olmayan şirketler, en yetenekli çalışanlarını kaybetme ve inovasyon konusunda geri kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu, çalışanların eğitimini sorunsuz ve etkili hale getirir. İletişim, stratejik planlama ve problem çözme gibi anahtar alanlarla eğitim matrisinizi özelleştirin. Görevleri yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için önceden oluşturulmuş görünümlerden yararlanın:

Tüm kaynakları izlemek için ana liste

Beceri eksiklikleri için departman başına beceriler

Gelecekteki gereksinimleri değerlendirmek için bir eğitim ihtiyaçları değerlendirme formu

Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için "Tamamlandı" veya "İnceleme Devam Ediyor" gibi durumları güncelleyin. Bu tür eğitim matris şablonları, eğitim programlarının tek bir yerden organize, etkili ve kolayca izlenebilir olmasını sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Çalışanları için birden fazla eğitim programı yürüten kuruluşlar

5. ClickUp Personel Dağıtım Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Personel Dağıtım Şablonu ile takımınız için mükemmel personel dağıtım matrisini oluşturun

McKinsey'in İnsan Sermayesi İş Yerinde raporuna göre , yeni rollere geçiş yapan çalışanların %80'inden fazlası işveren değiştirerek bu geçişi gerçekleştiriyor ve bu da iç mobilitedeki kritik bir açığı ortaya koyuyor.

Bu, çalışanların ilerlemek için gerekli becerilere sahip olmalarına rağmen, mevcut kuruluşlarında büyüme fırsatlarından yoksun olduklarını göstermektedir.

ClickUp Personel Dağıtım Matrisi Şablonu, bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bu şablon, rol verimliliğini, beceri setlerini ve ücretleri analiz ederek kuruluşların eksiklikleri belirlemesine ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur. Böylece doğru becerilerin doğru rollerde olduğundan emin olabilirsiniz.

Öne çıkan özelliklerden biri, verimlilik ölçütlerinin yanı sıra maaş ve ikramiye verilerini de içeren rol başına ücret görünümüdür.

Ayrıca, Özet Görünüm, iş gücündeki eğilimleri vurgular ve eğitim veya işe alım müdahaleleri gerektirebilecek eksiklikleri kolayca tespit etmenizi sağlar. Beceri izlemeyi personel stratejilerine entegre etmek isteyen takımlar için mükemmel olan şablon, iş gücünüzün çevik, verimli ve kuruluşunuzun hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Çalışanların rollerini organizasyonel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirerek ve beceri setlerini ve ücretleri değerlendirerek personel stratejilerini optimize etmek isteyen şirketler

Ayrıca okuyun: İK Takımları için 10 Çalışan Yönetimi Yazılımı

6. ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonu ile takımınızın teknik yeteneklerini kolayca değerlendirin

Teknik ekipler için, gelişen taleplerin önünde kalmak, statik bir beceri listesinden daha fazlasını gerektirir. ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonu , takım üyelerinin teknik yeteneklerini izlemek ve değerlendirmek için güçlü bir araçtır . Bu şablon, yazılım geliştirme, hata ayıklama ve bulut platformları gibi anahtar yetkinlikleri değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar.

Ancak bu, değerlendirmeyle sınırlı değildir. Eyleme geçmenize de yardımcı olur. Doğru görevleri doğru kişilere atamak, beceri eksikliklerini belirlemek ve kritik eğitim girişimlerine öncelik vererek bunların proje teslimatını etkilemeden giderilmesini sağlamak için kullanın.

Bu şablonu kullanarak, sonuçlar elde etmek, yenilik yapmak ve ölçeklendirmek için donanımlı bir takım oluşturmak üzere bir oyun kitabı oluşturun.

✨İdeal kullanım alanları: Özellikle yazılım geliştirme ve BT gibi alanlarda üyelerinin teknik yeteneklerini değerlendirmek ve yönetmek isteyen takımlar

7. ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu ile BT takımınızın beceri setleri hakkında bilgi edinin

ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu, beceri matrisi yaklaşımını kullanarak BT takımlarının teknik uzmanlığını izler ve değerlendirir. Çalışanların yetkinliklerini haritalamak için net bir tablo sunarak, güçlü yönleri değerlendirmeyi, eksiklikleri belirlemeyi ve beceri düzeylerine göre görevleri atamayı kolaylaştırır.

Programlama dilleri, sistem uzmanlığı ve sertifikalar gibi teknik becerileri izlemek için Özel Alanlar içeren bu şablon, takım performansını etkileyen eksiklikleri kolayca görselleştirmenizi ve gidermenizi sağlar.

✨İdeal kullanım alanları: Teknik beceri yönetiminin karmaşıklıklarını yöneten BT takımları

ClickUp ile Beceri Matrisinizi ve Güçlü Beceri Eğitiminizi Oluşturun

Beceri matrisini oluşturmak ve yönetmek, iş gücü performansını optimize etmek, belirli beceri eksikliklerini belirlemek ve stratejik büyümeyi sağlamak isteyen kuruluşlar için gereklidir.

Excel şablonları harika bir başlangıç noktası olabilir, ancak ClickUp gibi araçlar süreci daha da iyileştirir.

İster çalışan eğitimi planlıyor, ister yedekleme stratejileri oluşturuyor, ister takımın güçlü yönlerini iş hedefleriyle uyumlu hale getiriyor olun, ClickUp'ın beceri matris şablonları süreci basitleştirmek için gereken özelleştirme ve işlevselliği sunar.

Beceri yönetimini dönüştürmeye başlayın ve takımınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve beceri yönetiminin ne kadar sorunsuz olabileceğini keşfedin!