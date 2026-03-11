10 Ücretsiz Beta Programı İzleme Şablonu

Datadog, kuruluşların %87'sinin dağıtılmış hizmetlerde en az bir adet bilinen istismar edilebilir güvenlik açığı olduğunu tespit etti.

Bu baskı, takımların beta izlemeye güvenmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Beta programı hızlı ilerler, geri bildirimler birçok kanaldan gelir ve önemli bir şey gözden kaçtığında maliyeti çok yüksek olur.

Bu yazıda, en iyi beta programı izleme şablonlarını, her birinin size neyi yönetmenize yardımcı olduğunu ve lansmanınız için doğru kurulumu nasıl seçeceğinizi ayrıntılı olarak ele alacağız.

Ücretsiz Beta Programı İzleme Şablonlarına Genel Bakış

Beta Programı İzleme Şablonu Nedir?

Beta programı izleme şablonu, beta testinin tüm yönlerini planlamak, izlemek ve yönetmek için yapılandırılmış bir Çalışma Alanı’dır. Takımların test kullanıcılarını, geri bildirimleri, hataları, özellik taleplerini, zaman çizelgelerini, test aşamalarını ve takip eylemlerini tek bir yerden takip etmelerine yardımcı olur.

Uygulamada, beta programı izleme şablonu şu durumlarda yararlıdır:

Test aşamalarını ve dönüm noktalarını düzenleme

Görevler, hatalar ve geri bildirim incelemeleri için sahipler atama

Test kullanıcılarının katılımını ve gönderi durumunu izleme

Sorunları önem derecesine, önceliğine veya özellik alanına göre izleme

Beta ilerledikçe lansman hazırlığının görünürlüğünü koruyun

En İyi 10 Beta Programı İzleme Şablonu

Bu beta program izleme şablonları, ilk planlamadan hata izlemeye ve son sürümün yayınlanmasına kadar beta yaşam döngüsünün tamamını kapsar. Her biri sürecin belirli bir bölümünü ele alır ve hepsi ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nda birlikte çalışarak araçların yayılmasını azaltır.

Bunun yanı sıra, bu şablonlar tamamen özelleştirilebilir, tüm takım boyutlarına uygundur ve ClickUp'ın geniş çözüm paketinin gücünü sunar.

Bir göz atalım:

1. ClickUp tarafından Beta Test Programı Proje Planı Şablonu'nu başlatma

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Beta Test Programı Başlatma Proje Planı Şablonu ile beta dönüm noktalarını, sahiplerini ve son teslim tarihlerini koordine edin.

Beta programı yürütmek, ürün işi kadar koordinasyon işi de gerektirir. Ürün yöneticileri ve işlevler arası lansman takımları, test dönüm noktalarını izlemek, sorumluları atamak ve son teslim tarihlerini gözden kaçırmadan lansman görevlerini sürdürmek zorundadır.

ClickUp'ın Beta Test Programı Başlatma Proje Planı Şablonu ile görevleri yönetici özeti, kapsam yönetimi, program yönetimi ve maliyet yönetimi gibi bölümlere ayırarak düzenleyebilirsiniz. Ardından, tek bir konumda belirli alanlara göre her bir öğeyi izleyin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Beta planlama işlerini belirli proje bölümlerine ayırın, böylece belgeleme, kaynak planlama, dağıtım görevleri ve dönüm noktası izleme ayrı yerlerde bulunmaz.

Etki düzeyi, çaba düzeyi, son teslim tarihi ve departman gibi görev düzeyindeki alanları kullanarak beta işlerini daha fazla bağlamla önceliklendirin.

Yapılacaklar, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi durumlarla programın her bir bölümündeki ilerlemeyi izleyin ve devralımları daha kolay yönetilebilir hale getirin.

🚀 İdeal kullanım alanları: Birden fazla departman arasında beta dönüm noktalarını, sahiplik ve zaman çizelgelerini koordine etmek için yapılandırılmış bir plana ihtiyaç duyan ürün yöneticileri ve lansman takımları.

🎥 Bonus: Manuel takip işini ortadan kaldırın ve yeni bir test kullanıcısı eklendiğinde ClickUp Otomasyonları'nın otomatik olarak devreye girmesini sağlayın. Otomasyonlar konusunda yeni misiniz? Aşağıdaki video, otomasyonların nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlatıyor:

2. ClickUp Test Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Test Yönetimi Şablonu ile beta test planlamasını, yürütülmesini ve izlemesini merkezileştirin.

Test senaryoları, hata raporları ve özellik özellikleri ayrı elektronik tablolarda yer aldığında, QA takımınız test yapmaktan çok bilgi aramakla daha fazla zaman harcar.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu, beta programınız sırasında tüm test faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve izlemek için merkezi bir merkez görevi görür. Her test senaryosu için üst görevler oluşturabilir, bireysel test durumları için alt görevler ekleyebilir ve test türü, yorumlar ve beklenen sonuçlar gibi ayrıntıları kaydedebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik durum izleme özelliği ile test durumlarınızı özellik, öncelik veya test türüne göre gruplandırın.

İş akışı görselleştirme ve son tarih yönetimi için farklı ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın.

Test türü, öncelik seviyesi, ortam ve tarayıcı veya cihaz bilgileri gibi önemli verileri yakalayın.

🚀 İdeal kullanım alanı: Beta programı sırasında test senaryolarını düzenlemek, yürütmeyi izlemek ve test akışlarını yönetmek için merkezi bir sistem isteyen QA takımları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak dağınık QA bağlamını dakikalar içinde net bir test planına dönüştürün. Test senaryosu görevlerinizi taramasını ve özellik açıklaması ve geçmiş hata modellerine göre eksik test senaryolarını, sınır durumlarını ve negatif yolları oluşturmasını isteyin. Ardından, yorumlardaki hataları, yeniden oluşturma adımları ve olası etkileriyle birlikte mühendislik ekibine aktarılmaya hazır, özlü bir hata özeti halinde özetlemesini sağlayın. ClickUp Brain ile eksik test senaryolarını oluşturun ve hataları hata özetlerinde özetleyin.

3. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile tek bir sistemde hataları ve özellik sorunlarını izleyin.

Kritik bir çökmeden küçük bir yazım hatasına ve yeni bir özellik fikrine kadar tüm geri bildirim türleri aynı gelen kutusuna geldiğinde, önceliklendirme bir kabusa dönüşür. Mühendislik ekibi düşük öncelikli sorunlarla zaman kaybederken, gerçek kullanılabilirlik sorunları gürültü içinde kaybolur.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, hataları (temel olarak teknik kusurlar) ve sorunları (kullanılabilirlik sorunları veya özellik talepleri) tek bir yerde yakalamanıza ve bunları ayrı tutmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bildirilen her sorunu tek bir hata listesinde toplayın, böylece hata ayrıntıları, sahiplik ve önceliklendirme bağlamı görevle bağlı kalır.

Hataları öncelik, takım veya özelliklere göre sıralayın, böylece mühendislik ve kalite güvence takımları doğru düzeltmelere odaklanabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalarında hata raporlama ş Akışınızı haritalandırın, ardından bu süreci şablon içinde izlenen gerçek işlerle bağlantılandırın.

🚀 İdeal kullanım alanları: Beta testi sırasında bildirilen teknik hataları ve kullanılabilirlik sorunlarını sınıflandırmak, önceliklendirmek ve çözmek için net bir sisteme ihtiyaç duyan mühendislik ve ürün takımları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Amazon'un ünlü bir hikayesinde, " alışveriş sepeti önerileri " o kadar riskli görünüyordu ki HiPPO bunu iptal etmek istedi, ta ki basit bir beta denemesi bunun iş yaptığını kanıtlayana kadar.

📚 Ayrıca okuyun: Sorun Yönetimi için En İyi Hata İzleme Araçları

🎥 Bu video ile kod inceleme kontrol listesi ile hataları erken tespit etmeyi öğrenin.

4. ClickUp Hata İzleme Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hata İzleme Listesi Şablonu ile yapılandırılmış bir alım akışı aracılığıyla hata raporlarını yakalayın.

Takımlar Slack konu dizilerinde veya uzun e-posta zincirlerinde hata raporları topladığında, ilk sorun genellikle hatayı düzeltmek değildir. Sorun, ne olduğunu anlamaktır. Anahtar ayrıntılar kaybolur, ekran görüntüleri gömülür ve QA ekipleri, triyaj başlamadan önce raporu gönderen kişiyi aramak zorunda kalır.

Bu, ClickUp Hata İzleme Listesi Şablonunu beta programları için kullanışlı hale getirir. ClickUp Formları içinde bulunan bu şablon, hata raporlamayı bir kabul sürecine dönüştürmenizi sağlar. Her gönderi merkezi bir listeye eklenir ve QA ve ürün takımlarına inceleme için daha temiz bir başlangıç noktası sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp formları aracılığıyla, hata adı, açıklaması, bağlantılar, rapor eden kişinin bilgileri ve dosya yüklemeleri dahil olmak üzere takımınızın ihtiyaç duyduğu alanları içeren hata raporlarını toplayın.

Hata bildirildiğinde ekran görüntülerini ve destekleyici dosyaları yakalayın, böylece sorunları daha kolay anlayabilir ve yeniden oluşturabilirsiniz.

ClickUp görevlerini kullanarak karmaşık hataları daha küçük, düzeltilebilir adımlara ayırın ve ana listeyi karmaşık hale getirmeyin.

🚀 İdeal kullanım alanı: Test uzmanlarından ayrıntılı hata raporları toplamak ve bunları temiz bir triyaj akışına yönlendirmek için yapılandırılmış bir alım süreci isteyen takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formları'nın Koşullu Mantığı'nı kullanarak giriş formunu önceden yapılandırılmış belirli bir yola dönüştürün. Bir "yönlendirme" sorusuyla başlayın (örneğin Talep Türü veya Öncelik), ardından yalnızca o yol için gerekli alanları gösteren kurallar ekleyin, örneğin Atanan Kişi, Durum veya Son Teslim Tarihi, ancak bir şey acil olarak işaretlendiğinde. Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturun Neredeyse her yerde çalışan basit bir kurulum: Öncelik = Acil ise: Son Teslim Tarihi 'ni gösterin (ve zorunlu hale getirin)

Açılır menü: İstek Türü (Hata, İçerik Güncellemesi, Yeni Kampanya)

Hata varsa: Öncelik + Atanan kişi + Durum göster

5. ClickUp Sorun İzleyici Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sorun İzleyici Şablonu ile sorunları kaydedin ve yüksek riskli öğeleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarın.

Bir sorun ortaya çıktığında, ilk soru her zaman aynıdır. Sorun ne kadar ciddi, sorumlu kim ve bundan sonra ne olacak? Riski puanlamak için tutarlı bir yöntem olmadan, takımlar gerçek tehdit yerine en gürültülü konuya tepki gösterirler.

ClickUp Sorun İzleyici Şablonu, sorunları kaydetmek ve yüksek riskli öğeleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için, saniyeler içinde sıralayabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz net bir risk sinyali kullanan basit bir sistem sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her sorunu Risk Seviyesi ve Risk Kategorisi ile etiketleyin, ardından Risk Seviyesine Göre görünümünde gözden geçirerek eskalasyona değer öğeleri erken tespit edin.

Sorunların kaynağını (e-posta, uygulama içi, destek bileti) belirleyerek kullanıcıların geri bildirimlerini raporlama şekillerindeki kalıpları tespit edin.

Sürükle ve bırak özellikli ClickUp Pano Görünümü ile ş akışı aşamalarındaki sorunların akışını görselleştirin.

🚀 İdeal kullanım alanı: Kritik sorunların erken ortaya çıkması için sorunları hızlı bir şekilde kaydetmek, kategorize etmek ve riske göre önceliklendirmek isteyen takımlar.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt grafikleri, gösterge panelleri veya kaynak görünümlerine güveniyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm, sizin düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafikleri, Kanban panoları, gösterge panelleri veya iş yükü görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile , siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi kimlerin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

6. ClickUp Test Senaryosu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Test Senaryosu Şablonu'nu kullanarak, net adımlar ve sonuçlarla tekrarlanabilir test senaryolarını belgelendirin.

Gayri resmi veya belgelenmemiş test senaryolarına güvenmek, tutarsız testlerin yapılmasına neden olur. Farklı test uzmanları talimatları farklı şekilde yorumlayabilir, bu da güvenilmez sonuçlara ve regresyon hatalarının gözden kaçmasına yol açabilir. Bir özelliği yeniden test etme zamanı geldiğinde, takımınız her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalır.

ClickUp Test Senaryosu Şablonu, açık adımlar, beklenen sonuçlar ve gerçek sonuçlarla bireysel test senaryolarını belgelemek için kullanılır. ClickUp Docs içinde oluşturulmuştur, yani test uzmanlarınızın çalıştırabileceği iç içe geçmiş alt sayfalar, zengin biçimlendirme ve gömülü kontrol listelerine erişebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ön koşulları, adımları ve beklenen sonuçları tutarlı bir yapıda kaydedin, ardından yürütme sırasında gerçek sonuçları günlüğe kaydedin.

Hataları yeniden üretmeye yardımcı olmak için her test çalıştırması için tarayıcı, cihaz ve işletim sistemini belgelendirin.

İç içe geçmiş alt sayfaları kullanarak testleri özellik, modül veya sürüm bazında düzenleyin ve regresyon geçişlerini daha hızlı bir şekilde bir araya getirin.

🚀 İdeal kullanım alanı: Tekrarlanabilir test senaryolarını net adımlar, beklenen sonuçlar ve test kullanıcıları arasında tutarlı uygulama ile belgelemek isteyen QA takımları.

👀 Biliyor muydunuz? Windows 95 döneminde, Microsoft, yazılım beta sürümlerinin tam bir lojistik operasyonu olduğu bir dönemde, sonraki beta sürümlerinden birini 30.000 test kullanıcısına göndermek planlamıştı.

📚 Ayrıca okuyun: Müşteri Geri Bildirimlerini Etkili Bir Şekilde Toplama

7. ClickUp tarafından hazırlanan Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu ile lansman hazırlığını doğrulayın.

Lansmandan önceki son doğrulama aşaması, e-posta yoluyla onayların alınması ve sohbet mesajlarına dağılmış paydaş geri bildirimleri nedeniyle kaotik olabilir. Net bir süreç olmadan, bir paydaş "evet" derken, başka bir paydaş önemli bir itirazda bulunma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bu uyumsuzluk, son dakika lansman gecikmelerine veya anahtar iş gereksinimlerini karşılamayan bir ürünün piyasaya sürülmesine neden olabilir.

ClickUp'ın Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu, paydaşların veya beta test kullanıcılarının özelliklerin yayınlanmadan önce gereksinimleri karşıladığını doğruladığı UAT aşaması için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Kontrol Listeleri'ni kullanarak her kabul kriterini doğrulanabilir bir öğeye ayırın.

Tarih ve onaylayıcı izleme alanlarıyla paydaşların onayını alın.

ClickUp Atanan Yorumlar'ı kullanarak sorular sorun veya takım arkadaşlarınıza sorumluluklar atayın.

🚀 İdeal kullanım alanları: Özelliklerin hazır olup olmadığını doğrulamak ve yayınlanmadan önce resmi onayı almak için net bir kontrol listesine ihtiyaç duyan ürün takımları ve paydaşlar.

⭐️ Daha fazla UAT şablonu mu arıyorsunuz? Bu Kullanıcı Kabul Testi Şablonlarına göz atın.

8. ClickUp Sürüm Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sürüm Yönetimi Şablonu'nu kullanarak, devam/devam etmeme kriterleriyle beta sürümünden üretim sürümüne geçişi koordine edin.

"Beta tamamlandı" aşamasından üretime geçme aşamasına geçiş, birçok takımın başarısız olduğu noktadır. Net bir kontrol listesi olmadan, son güvenlik taramaları, dokümantasyon güncellemeleri ve pazarlama duyuruları gibi kritik adımlar atlanabilir.

ClickUp'ın Sürüm Yönetimi Şablonu, beta sürümünden üretim sürümüne geçmek için yapılması gereken her şeyi koordine eder. Yapılandırılmış bir süreç ve net devam/devam etmeme kriterleri ile test ve dağıtım arasındaki boşluğu doldurur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürüm, kategori, sahipler ve iletişim bilgilerini Sürüm Ayrıntıları tablosuna kaydedin, ardından sürüm geliştikçe bu bilgileri güncel tutun.

Belgeyi ClickUp Wiki sayfası olarak yayınlayın, ardından ilgili sürüm notlarını, geri alma adımlarını ve çalışma kitaplarını bağlayın, böylece bir sonraki sürüm daha hızlı başlayabilir.

Kontrol listeleri ekleyin ve ilgili görevleri doğrudan Belge'ye bağlayın, onayları ve takipleri aynı doğru kaynakla bağlantılı tutun.

🚀 İdeal kullanım alanı: Beta sürümünün tamamlanmasından üretim aşamasına geçişi net sürüm kriterleri ile koordine eden mühendislik ve DevOps takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: Sürüm hazırlığınızı gerçek zamanlı olarak görünümde görün. ClickUp gösterge panelleri ile açık engelleri, bekleyen onayları ve dağıtım durumunu tek bir yerde görün ve tüm paydaşlara ihtiyaç duydukları görünürlüğü sağlayın. Özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ile karmaşık sürüm verilerini anlamlandırın.

9. ClickUp Program Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Program Yönetimi Şablonu'nu kullanarak portföy düzeyinde bir görünümle çoklu takım beta programlarını yönetin.

Büyük ölçekli bir beta programı yürütürken, ağaçları görmekten ormanı göremeyebilirsiniz. Birden fazla takım, ürün veya bölge söz konusu olduğunda, standart proje araçlarıyla genel ilerlemeyi izlemek neredeyse imkansız hale gelir. Durum raporlarını manuel olarak derlemek ve farklı sistemler arasında bağlantı kurmak zorunda kalırsınız.

ClickUp Program Yönetimi Şablonu, beta programının tamamını koordineli bir girişim olarak yönetmek içindir. Karmaşık programlar için portföy düzeyinde bir görünüm gerektirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gösterge panelinde ClickUp Portfolio View kartlarını kullanarak beta ile ilgili tüm projeleri ve durumlarını tek bir yerden görüntüleyin.

Mühendislik, kalite güvencesi, pazarlama ve destek ekipleri arasında anahtar tarihleri ve teslim edilecekleri koordine edin.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile program genelinde kimin neye atandığını takip edin ve darboğazları belirleyin.

🚀 İdeal kullanım alanları: Projelerin, zaman çizelgelerinin ve takım iş yüklerinin portföy düzeyinde görünümünü gerektiren büyük veya çoklu takım beta programları yürüten kuruluşlar.

10. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile beta sürümünden halka açık lansmana geçin.

Başarılı bir beta, başarılı bir lansmanı garanti etmez. Canlıya geçmek için son adım, pazarlama, destek ve mühendislik alanlarında düzinelerce görev içerir. Bu faaliyetler koordine edilmezse, takımınız bir özelliği dağıtılmadan önce duyurabilir veya müşteriler destek ekibinin daha önce hiç karşılaşmadığı sorunlarla karşılaşabilir.

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, başarıyla tamamlanan bir beta sürümünden halka açık bir ürün lansmanına geçmek için gereken her şeyi kapsar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İşinizi lansman öncesi, lansman günü ve lansman sonrası kategorilerine ayırın.

Pazarlama, destek ve mühendislik görevlerini tek bir paylaşılan plana uyarlayın ve ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla tamamen görünür hale getirin.

Erken üretim sorunlarını ve müşteri geri bildirimlerini izleme için alt görevler ekleyin.

🚀 İdeal kullanım alanı: Beta testinden halka açık lansmana sorunsuz bir geçiş sağlamak için pazarlama, destek ve mühendislik görevlerini uyumlu hale getiren çapraz fonksiyonlu takımlar.

Beta Programı İzleme için En İyi Uygulamalar

Şablonlar size harika bir başlangıç noktası sağlar, ancak bunların kalitesi, arkasındaki süreçlerin kalitesiyle doğru orantılıdır. Beta izleme sisteminizi etkili hale getirecek birkaç alışkanlık:

Tüm beta geri bildirimlerini tek bir yerde merkezileştirin: E-posta, Slack ve elektronik tablolara dağılmış geri bildirimler, kör noktalara ve E-posta, Slack ve elektronik tablolara dağılmış geri bildirimler, kör noktalara ve işin yayılmasına neden olur. Bu da, bağlantısız araçlar arasında işin parçalanmasına ve uygulamalar arasında geçiş yapmak ve bağlamı aramak için zaman kaybetmeye yol açar. Test uzmanları, kalite güvencesi ve ürün takımlarının hep birlikte katkıda bulunabileceği tek bir birleşik Çalışma Alanı kullanın.

Önceden net bir ciddiyet ve öncelik kriteri belirleyin: Herkes farklı bir tanım yaparsa "yüksek öncelik" hiçbir anlam ifade etmez. Herkes farklı bir tanım yaparsa "yüksek öncelik" hiçbir anlam ifade etmez. Triage kriterlerinizi paylaşılan bir ClickUp belgeinde belgelendirin ve hata izleme şablonlarınıza bağlayın, böylece herkes aynı dili konuşsun.

Durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatikleştirin: Durumu manuel olarak takip etmek herkesin zamanını boşa harcamaktır. ClickUp Otomasyonları ile durum güncellemelerini otomatikleştirerek, hatalar "düzeltildi" olarak işaretlendiğinde veya yeni engeller ortaya çıktığında paydaşları bilgilendirin.

Sadece geri bildirimleri değil, geri bildirim kaynaklarını da izleyin: Kritik hataların %80'inin sıradan test kullanıcıları değil, ileri düzey kullanıcılar tarafından bildirildiğini bilmek, önceliklerinizi belirleme şeklinizi değiştirir. ClickUp Özel Alanları ile geri bildirimlerin nereden ve kimden geldiğini kaydedin ve önceliklerinizi daha iyi belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Tekrarlayan ancak önemli görevleri ClickUp'taki Süper Ajanlara devrederek otomasyonla otomatikleştirin. Bunlar, ekibinizle birlikte çalışan ve ekibinizdeki insanların daha yüksek değerde işlere odaklanmasını sağlayan tanımlanmış ş akışlarını gerçekleştiren AI takım arkadaşlarınızdır. Örneğin, Hata Sıralama Süper Ajanı gelen hata biletlerini etki ve hizmet seviyesi anlaşmalarına (SLA) göre önceliklendirir. Süper Ajanlarınıza daha akıllı eylemler gerçekleştirmeleri için net talimatlar verin.

ClickUp'ta kendi Süper Ajanlarınızı oluşturun:

Ekibinizin ClickUp ile tamamlayabileceği bir beta programı yürütün.

Bir beta programı, takip edildiği kadar güçlüdür. Geri bildirimler net bir şekilde iletilmeli, öncelikler açık olmalı ve her düzeltme, çözülene kadar bir sorumluya atanmalıdır.

ClickUp, bu döngüyü tek bir yerde sıkı bir şekilde tutmanıza yardımcı olur. Test kullanıcılarının geri bildirimlerini ve sorunlarını iş öğeleri olarak izleyin, özellikleri ve kararları belgelendirin ve gösterge panellerini kullanarak engellenen, trend olan ve yayınlanmaya hazır olanları görün.

Ayrıca, ClickUp'ın şablon kitaplığı sayesinde, temel hazırlıkların zaten yapıldığını bilerek rahat edebilirsiniz. İlk günden itibaren yapılandırmaya başlayabilir, ardından enerjinizi beta sürümünü iyi bir şekilde yürütmeye odaklayabilirsiniz.

Hazır mısınız? ClickUp ile başlayın. ✅

Sık Sorulan Sorular

Beta programı izleme şablonu, tüm beta test etkinliklerini tutarlı ve tekrarlanabilir bir ş Akışında düzenleyen hazır bir çerçevedir. Test kullanıcılarını işe almaktan geri bildirim toplamaya, hataları izlemekten sürümleri koordine etmeye kadar her şeyi denetlemenize yardımcı olur.

En iyi yol, tüm takımların geri bildirimleri görüntüleyip katkıda bulunabileceği merkezi bir Çalışma Alanı kullanmaktır. ClickUp'ın paylaşılan görünümleri ve tüm geri bildirim koleksiyonunuz için Özel Alanlar ile öğeleri otomatik olarak doğru takıma (mühendislik, tasarım veya ürün) yönlendirin.

Hata izleme, çökmeler veya bozuk fonksiyonlar gibi teknik kusurlara odaklanırken, sorun izleme, kullanılabilirlik sorunları ve özellik taleplerini de içeren daha geniş bir kategoridir. İyi bir beta test örneği genellikle her iki tür geri bildirimi de ortaya çıkarır.

Tüm kritik hatalar giderildikten, kabul kriterleriniz karşılandıktan ve anahtar paydaşlar onay verdikten sonra geçiş yapmalısınız. Bu süreç genellikle beta sürümündeki son düzeltmelerle paralel olarak yürür, bu nedenle kesin bir son tarih yoktur.