Yazılım Testi için Ücretsiz Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Şablonları

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) sonuna geldiniz.

Kod temiz, özellikler işlevsel ve her şey kullanıma hazır görünüyor.

Ancak ürününüzün başarısı nihayetinde tek bir şeye bağlıdır: kullanıcı memnuniyeti.

İşler ters gittiğinde, sonuçları çok ciddi olabilir. İşte bu noktada Kullanıcı Kabul Testi (UAT) devreye girer.

Bu, gerçek kullanıcıların ürününüzü gerçek dünya senaryolarında doğruladığı son kontrol noktanızdır. Yazılımınız kullanıcıların beklentilerini ve iş hedeflerinizi karşılıyor mu? Sezgisel mi? Kullanıma hazır mı?

UAT süreci çok önemli olmakla birlikte, sıfırdan oluşturmak zaman alır ve bu zamanı sizde yoktur.

Bu nedenle, sürecinizi basitleştirmek, belgelerinizi netleştirmek ve kusursuz bir lansman için takımınızı uyumlu hale getirmek amacıyla bu ücretsiz kullanıcı kabul testi şablonlarını hazırladık.

Kullanıcı Kabul Testi Şablonları Nedir?

Kullanıcı kabul testi şablonu, yazılım test sürecinin son aşaması için kullanıma hazır, yapılandırılmış bir araçtır. Son kullanıcıları (veya temsilcilerini) kritik test senaryoları boyunca yönlendirerek, ürününüzün üretim benzeri ayarlarda beklendiği gibi çalıştığını doğrular.

Diğer test aşamalarından farklı olarak, bu şablonlar kullanıcı yolculuklarına ve iş gereksinimlerine odaklanır. Tutarlı yapılarını kullanarak test senaryolarını iyileştirin, sonuçları kaydedin, sorunları yakalayın ve ilerlemeyi izleyin.

Bu şablonları bu kadar değerli kılan özellikler şunlardır:

QA, geliştiriciler, ürün yöneticileri ve kullanıcıları başarı konusunda aynı çizgide buluşturun

Test senaryoları, kabul kriterleri ve sonuçlar için yerleşik alanlarla son dakika kaosunu azaltın

Tam kapsam için her UAT test senaryosunu belirli iş gereksinimlerine bağlayın

Gelecekte başvurmak veya uyumluluk için denetime hazır kayıtlar tutun

Örneğin, takımınızın e-ticaret uygulamanızda yeni bir satın alma akışı oluşturduğunu varsayalım. Kullanıcı kabul testi şablonu, ilk gerçek müşteriniz bir hatayla karşılaşmadan önce, sepete ekleme, indirim uygulama, ödeme ve siparişleri onaylama gibi her test adımını denetlemenize yardımcı olur.

Açıktır ki, UAT daha akıllı dağıtım yapmanıza yardımcı olur ve şablonlar bu süreci daha hızlı, daha kolay ve daha etkili hale getirir. Peki en iyisini diğerlerinden ayıran nedir? Gelin ayrıntılı olarak inceleyelim.

➡️ Daha fazla bilgi: Kullanıcı Araştırması Nasıl Yapılır?

En İyi Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir kullanıcı kabul testi şablonu nedir?

Kullanılabilirlik ve kullanıcı kabulü için test yapıyorsanız, şablonunuzun kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapması gerekir. Test sürecini yönlendirmeli, takımınızı uyumlu hale getirmeli ve geri bildirimi pratik hale getirmeli, sizi yavaşlatmamalıdır.

Sorunsuz bir UAT sürecini destekleyen bir şablonda aramanız gereken özellikler şunlardır:

UAT kapsamı: Test ettiğiniz şeyi netleştirin. Güçlü bir şablon, iş hedefleri ve çözdüğü kullanıcı sorunları için alanlar içerir. Örneğin, tekrar satın alımları basitleştirmek ve müşteri tutma oranını artırmak için "Tek Tıkla Yeniden Sipariş" özelliğini kullanıma sunmak

Gereksinim haritalama: Her senaryoyu nedenine (özellik isteği, kullanıcı hikayesi veya iş hedefi) bağlayarak kör noktaları ortadan kaldırın. Daha fazla netlik için, test paketinizdeki her senaryoyu izlemek üzere benzersiz bir test durumu tanımlayıcı ekleyin

Kabul kriterleri: Her UAT testi için önceden başarılı/başarısız koşullarını tanımlayın. Test adımlarını özetleyin, beklenen ve gerçek sonuçları belgelendirin ve sonucu kaydedin

Kullanıcı senaryoları: Gerçekçi, uçtan uca iş akışlarına odaklanın. Senaryolar, gerçek kullanıcıların bağlam içinde özelliklerle nasıl etkileşime girdiğini yansıtmalıdır. Bir e-öğrenme kursu için bu, sorunsuz bir şekilde kaydolmak, sınava girmek ve sertifikayı indirmek anlamına gelir

Anahtar dönüm noktaları: Planlama ve test verilerinin hazırlanmasından yeniden test ve onaylanmasına kadar UAT yürütmesinin her aşamasını izleyin. İyi bir şablon, önemli kontrol noktalarını vurgulamalı, çıkış kriterlerinizi tanımlamalı ve raporlama için anahtar çıktıları kaydetmelidir

Test ortamı: Test ortamınızın üretim ortamınızın koşullarını yansıttığından emin olun. Yanlış hataları ortadan kaldırmak için tüm cihaz/tarayıcı yapılandırmalarını, kimlik bilgilerini ve gerekli tüm test verilerini dahil edin

Önceliklendirme ve izleme: Test senaryolarını iş etkisi, risk veya karmaşıklıklarına göre sıralayın. Takımınızın öncelikli UAT test planlarına odaklanmasına ve sürümünüzü geciktirebilecek sorunları işaretlemesine yardımcı olun

Takım işbirliği: Testçilerin notları, paydaşların yorumları ve onaylar için tek bir yerde alan ekleyin. Gerçek zamanlı görünürlük, kullanıcı geri bildirimlerini ve başarılı bir kullanıcı kabul testi döngüsü için devam/durdur kararlarını hızlandırır

💡 Profesyonel İpucu: Son sprint'i beklemek yerine, SDLC'nin daha erken aşamalarında testlere başlamak için bir UAT şablonu kullanın. Bu sola kaydırma test yaklaşımı, doğrulamayı tasarım ve geliştirmeye yaklaştırarak test takımlarınızın sorunları büyümeden tespit etmesini sağlar. Örneğin, Vodafone bu çevik zihniyeti benimsedi ve daha hızlı lansmanlar, daha az hata ve daha sorunsuz geçişler elde etti. 💯

Kullanıcı Kabul Testi (UAT) Şablonları

UAT'de, test senaryolarını haritalamaktan ortamları hazırlamaya, sonuçları yakalamaktan onayları toplamaya kadar her şeyde hassasiyet çok önemlidir. Ürün, mühendislik ve iş takımları arasında UAT çabalarını dengelemeye çalışırken, dağınık araçlar sizi yavaşlatır.

Bir üst seviyeye geçmeye hazır mısınız? Bu ücretsiz kullanıcı kabul testi şablonları mükemmel bir başlangıç noktası sunar.

1. ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu ile tüm UAT görevlerini, onayları ve geri bildirim döngülerini tek bir merkezden düzenleyin

İlk UAT döngünüzü planlıyor veya mevcut döngünüzü iyileştiriyor musunuz? ClickUp'ın Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu, kapsamlı kullanıcı doğrulamasını planlamak, izlemek ve yürütmek için mükemmel bir hızlı başlangıç aracıdır.

Ayrıca, görsel olarak yapılandırılmış olduğundan, QA, iş analistleri ve geliştiriciler gibi farklı işlevlere sahip takımlar test süreci boyunca senkronizasyonunu korur. Merkezi izleme, karışıklığı önler ve her özellikte tutarlılığı sağlar.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Sorunsuz aktarımlar ve daha hızlı yürütme için her test durumu ID'sini doğru sahibine atayın

Renk kodlu durumları ve yerleşik otomasyonları kullanarak gecikmeleri erken tespit edin

Beklenen ve gerçek sonuçlar için standart alanlarla test sonrası incelemeleri basitleştirin

Kontrol listesi öğelerini ve alt görevleri ürününüzün iş akışına uyacak şekilde özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sprint döngülerine göre ölçeklenebilen, kontrol listesi tabanlı, basitleştirilmiş bir UAT test planı şablonu arayan QA test uzmanları, Scrum ustaları ve ürün yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: GenAI, yazılım liderleri için %20–50 verimlilik artışı sağlar ve ClickUp Brain bunu saniyeler içinde gerçekleştirir. İsteğinizi sade bir İngilizceyle yazın, AI anında yapılandırılmış bir proje taslağına dönüştürsün!

2. ClickUp UAT Onay Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp UAT Onay Şablonu ile onayları hızlandırın ve testleri tamamlayın

Onaylar gelen kutularında kaybolduğunda veya elektronik tablolara dağıldığında UAT sürecinizi yolunda tutmak zordur. ClickUp UAT Onay Şablonu, sonuçları kaydedebilmeniz, paydaşları sürece dahil edebilmeniz ve kaos yaşamadan yeşil ışık alabilmeniz için her şeyi bir araya getirir.

Test sonuçları, paydaşların adları, rolleri ve zaman damgaları için özel alanlar ile testlerin son aşamasına yapı kazandırır. Yerleşik hatırlatıcılar ve canlı güncellemeler her şeyin yolunda gitmesini sağlar; her karar kaydedilir, onaylanır ve kolayca izlenebilir.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Daha hızlı karar verme için standartlaştırılmış biçimlerle son UAT incelemelerini basitleştirin

Doğrulama izleme için tek bir doğru kaynakla sürüm karışıklığını ortadan kaldırın

Hiçbir test senaryosunun onaylanmadan veya gözden kaçmadan kalmamasını sağlamak için net sahiplik atamaları yapın

Denetimlere hazır kayıtları tutarak uyumluluk kontrollerini basitleştirin ve gelecekteki incelemeleri hızlandırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Kusursuz dağıtımlar sağlamak için resmi UAT onaylarına ihtiyaç duyan sürüm yöneticileri, kalite güvence sorumluları veya müşterilerle iletişim halinde olan takımlar.

🧠 Biliyor muydunuz? NASA, bir takım metrik birimler kullanırken diğer takım İngiliz birimleri kullandığı için 327 milyon dolarlık bir Mars yörünge aracını kaybetti. Bu hikayenin ana fikri nedir? Ayrıntılı test senaryoları ve sağlam iletişim çok önemlidir. UAT'nin odak noktası da budur: felaketlere dönüşmeden önce uyumsuzlukları yakalamak.

3. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile doğrudan hedef kitlenizden eyleme geçirilebilir UX içgörüleri toplayın

Kullanılabilirlik testi, kritik bir soruyu yanıtlar: Kullanıcılar sitenizde, uygulamanızda veya yazılımınızda kolayca gezinebiliyor mu? Görevlerin netliğini test ediyor veya kullanıcı arayüzündeki eksiklikleri tespit ediyor olsanız da, bu aşama gerçek kullanıcıların zorlandığı noktaları ve kullanıma sunmadan önce iyileştirilmesi gerekenleri ortaya çıkarır.

ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonuna girin! Yerleşik alanlarla yapılandırılmış oturumlar gerçekleştirerek gerçek zamanlı kullanıcı geri bildirimleri almanıza yardımcı olur. Her oturum belirli hedefler ve kullanıcı profilleriyle uyumlu olduğundan, takımınız varsayımlara değil, amaçlara yönelik testler gerçekleştirir.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Hedefler, görevler, sonuçlar ve notlar için hazır alanlarla oturumları daha hızlı başlatın

Sürekli iyileştirme için daha hızlı geri bildirim döngüleri ile tasarım, araştırma ve geliştirme takımlarını senkronize edin

Davranışsal test verilerini yakalayarak UX sorunlarını gerçek zamanlı olarak tespit edin

Sorunları etiketleyerek, sahipler atayarak ve öncelikler belirleyerek geri bildirimleri düzeltmelere dönüştürün

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı etkileşimlerinden doğrudan net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek isteyen UX/UI takımları, ürün tasarımcıları ve iş analistleri.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanılabilirliği test etmenin birden fazla yolu vardır ve seçtiğiniz kullanıcı araştırma yöntemleri, elde ettiğiniz bulguları şekillendirir. ClickUp, yerleşik otomasyon, sorunsuz entegrasyonlar ve canlı işbirliği ile içgörülü test oturumları sağlar. Denemelerinizi şu özelliklerle bir üst seviyeye taşıyın: Yüksek tıklama alanlarını ve ölü bölgeleri tespit etmek için ısı haritaları 🔥

Üretim düzeyinde geri bildirimleri hızlı bir şekilde toplamak için gerilla testi 🏃‍♀️

Kullanıcıların nerede takıldıklarını gerçek zamanlı olarak görmek için oturum tekrarları 🎥 Daha fazla fikir mi istiyorsunuz? Bu kullanılabilirlik testi örneklerine göz atın ve kullanıcı deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!

4. ClickUp Test Senaryosu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Test Senaryosu Şablonu'nu kullanarak her UAT test senaryosunu yapılandırılmış bir şekilde tanımlayın, atayın ve izleyin

Kabul testlerinin merkezinde, her bir kullanıcı hikayesini açık ve uygulanabilir adımlara ayıran klasik test senaryosu oluşturma yer alır. ClickUp Test Senaryosu Şablonu tam da bunu yapar ve geliştiricinin niyeti ile kullanıcının beklentileri arasındaki boşluğu doldurur.

Bu esnek UAT test senaryosu şablonu, test senaryosu ID'si, ayrıntılı açıklamalar, test adımları, beklenen sonuçlar ve gerçek sonuçlar gibi tüm temel unsurları içerir. Takımınızın kullanıcı kabul testlerini belgelemek, yürütmek ve izlemek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Test senaryolarını, sonuçları ve geri bildirimleri yönetmek için tek bir çalışma alanıyla QA çabalarını merkezileştirin

UAT testleri için özelleştirilmiş gerçek zamanlı görünümlerle sprintler boyunca ilerlemeyi izleyin

Karar verme sürecini hızlandırmak için test sonuçlarını paydaşlarınızla paylaşın

Gelecek sürümleri desteklemek ve test tutarlılığını artırmak için yeniden kullanılabilir bir UAT test planları kitaplığı oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Yazılım geliştirme sürecinin kritik aşamalarında ölçeklenebilir bir UAT test planı şablonu oluşturan QA takımları, test mühendisleri ve proje yöneticileri.

✨ Kullanıcı Dostu İpucu: UAT'nizi GitHub test senaryosu şablonuyla mı yönetiyorsunuz? Sürüm kontrolü için harika olsa da, ClickUp'ın test senaryosu şablonları güçlü görünürlük, gerçek zamanlı izleme ve işbirliği özellikleri sunar; belgelemeden daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir!

5. ClickUp Test Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Test Yönetimi Şablonu ile uçtan uca sistem test ş akışlarınızda görünürlük elde edin

Farklı test aşamalarında düzinelerce (veya yüzlerce) UAT test senaryosu veya vakası mı yönetiyorsunuz? ClickUp Test Yönetimi Şablonu, eksiksiz bir genel bakış için tek tek vakaları daha geniş test paketleri içinde iç içe yerleştirerek uçtan uca görünürlük sunar.

Geçti/kalmadı durum izleme, test atamaları ve hata haritalama gibi yerleşik araçlar, hiçbir şeyi kaçırmadan takımlar arasında çok aşamalı test döngüleri gerçekleştirmenizi sağlar. Keşif testlerinden regresyon ve UAT'ye kadar her şey tek bir yerde birbirine bağlıdır.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Sprintler arasında bağlam kaybı olmadan çok aşamalı test döngüleri gerçekleştirin

QA, geliştiriciler ve PM'ler arasında gerçek zamanlı işbirliği ile engelleri daha hızlı çözün — doğrudan test senaryosundan

Hataları test senaryolarına bağlayın ve araçlar arasında geçiş yapmadan çözümleri izleyin

Özel Alanlar, geçmiş günlükleri ve paydaş yorumlarıyla temiz bir denetim izi sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ölçeklenebilir bir test yönetim sistemi ve güçlü bir UAT test senaryosu şablonunu bir arada sunan, karmaşık iş akışlarını yöneten kalite güvence takımları.

Finansal hizmetler yazılım şirketi Atrato, tüm geliştirme iş akışını ClickUp ile yürütüyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor: Atrato Ürün Müdürü Raúl Becerra şöyle diyor: Önceden, bu çok çılgınca bir şeydi. Bir şey gönderirdik ve özellik çok fazla hata içerdiği ve iyi planlanmadığı için geri alma işlemleri yapmak zorunda kalırdık. Bildirilen hatalarda büyük bir azalma gördük ve ClickUp birçok sorunu önlememize yardımcı oluyor. Önceden, bu çok çılgınca bir şeydi. Bir şey gönderirdik ve özellik çok fazla hata içerdiği ve iyi planlanmadığı için geri alma işlemleri yapmak zorunda kalırdık. Bildirilen hatalarda büyük bir azalma gördük ve ClickUp birçok sorunu önlememize yardımcı oluyor. ClickUp'ın büyüme ve kalite iyileştirmelerinin itici gücü haline gelmesinin hikayesi şöyle: %30 daha hızlı ürün geliştirme 🚀

%20 daha az geliştirici fazla mesai 💻

24 saatlik düşüş bilet çözüm süresinde ⏱️ Bu başarı öyküsü bir şeyi kanıtlıyor: ClickUp, takımınıza yüksek kaliteli yazılımları organize etmek, test etmek ve sunmak için tek bir kaynak sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: QA Kontrol Listesi Oluşturma ve Uygulama

6. ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu ile kullanıcılarınız yapmadan önce UX kusurlarını tespit edin

Bazen, kötü bir deneyimi yakalamak için tam bir UAT'ye ihtiyacınız yoktur; sadece uzman gözlere ve kanıtlanmış bir çerçeveye ihtiyacınız vardır. ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu, Nielsen'in 10 sezgisel kuralı gibi güvenilir kullanılabilirlik ilkelerini kullanarak hızlı ve yapılandırılmış denetimler gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Kullanıcıların kafa karıştırıcı arayüzleri işaret etmesini beklemek yerine, bu şablonla sorunları erken aşamada tespit edebilirsiniz. Bu özelliği, UAT öncesi incelemeler, ürün yeniden tasarımları veya hızlı tasarım sprintleri için mükemmeldir.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Yerleşik sezgisel değerlendirme kılavuzuyla kullanılabilirlik eksikliklerini tespit edin

Sorunları önem, iş üzerindeki etkisi veya sıklığına göre puanlayarak düzeltmelerin önceliğini belirleyin

Bulguları özellik, ekran veya görev akışına göre etiketleyin; tasarım incelemeleri veya çevik devirler için mükemmeldir

Tek bir çalışma alanında ürün ve geliştirme takımlarıyla işbirliği yaparak geri bildirimleri basitleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı kabul testi öncesinde erken aşama denetimleri gerçekleştiren UX stratejistleri, tasarım gözden geçirenler ve çevik takımlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Sezgisel değerlendirmeler de kullanılabilirlik testlerine benzer şekilde UX'i iyileştirmeyi amaçlar, ancak bunlar aynı şey değildir. Kullanılabilirlik testlerinde gerçek kullanıcılar görevleri tamamlarken, sezgisel değerlendirmelerde uzmanlar arayüzü kullanılabilirlik ilkelerine göre inceler. Tasarım aşamasının erken safhalarında veya zaman/kaynak sıkıntısı yaşadığınızda sezgisel değerlendirme kullanın

Gerçek dünya davranışlarını doğrularken, ideal olarak lansmandan önce kullanılabilirlik testi yapın Birlikte güçlü bir ikili oluştururlar: kullanıcıya özgü sorunları tespit ederek daha akıllı bir şekilde ürününüzü piyasaya sürmenizi sağlarlar.

7. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu ile her özelliği gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına göre haritalayın

Kullanıcı hikayeleri, her özelliğin arkasında kim, ne ve neden olduğunu yakalayarak kaliteli yazılımların bel kemiğidir. Bunları erken aşamada belirleyerek, zaman ve bütçenizi tüketen yeniden çalışma işlemlerinden kaçınabilirsiniz. Planlama aşamasında gözden kaçan bir gereksinimi yakalamak, üretim aşamasında düzeltmekten 10 ila 200 kat daha ucuzdur.

İşte burada ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu devreye girer! Dağınık talepleri ve belirsiz özellikleri, kullanıcı niyetini, bağlamı ve başarı kurallarını netleştiren tekrarlanabilir bir biçimle değiştirir, böylece takımınız ilk seferinde doğru şeyi oluşturur.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz?

UAT test senaryolarına doğal bir şekilde dönüştürülebilen, kullanıcı odaklı kabul kriterleri oluşturun

En önemli şeylere öncelik vermek için çaba tahminleri ve son tarihler ekleyin

Ürün fikirlerini, geliştiricilerin tahminlere gerek kalmadan oluşturabilecekleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Hikayeleri alt görevlere ayırın ve Liste, Pano veya Zaman Çizelgesi görünümleriyle ilerlemeyi görsel olarak izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Netlik, uyum ve daha hızlı teslimat sağlayan yapılandırılmış kullanıcı hikayelerine ihtiyaç duyan ürün yöneticileri, analistler veya çevik takımlar.

Bazen bir kullanıcı hikayesiyle başlarsınız ve geliştirme döngüsünün sonunda kimse doğru dosyaları hatırlayamaz veya bulamaz. 🤦🏾‍♀️ Bu olur, ama bizim bir çözümümüz var! 👇🏼

➡️ Daha fazla bilgi: Kullanım Örneği ve Kullanıcı Hikayesi: Anahtar Farklılıklar ve Ne Zaman Kullanılmalı

8. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile Hataları Daha Hızlı İzleyin, Sıralayın ve Düzeltin

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu her şeyi entegre ederek, hataları kaydetmek, sıralamak ve önceliklendirmek için kolaylaştırılmış bir sistem sağlar.

Yeni sorunlar, geliştiricilerin sorunu hemen gidermek için ihtiyaç duydukları tüm bağlam bilgileriyle birlikte "Bildirilen Hatalar" listesine akışa girer. Ayrıca, bilinen sorunları ve geçici çözümleri izlemek için bir "Sınırlamalar ve Geçici Çözümler" listesi de alırsınız.

En iyi yanı nedir? Yerleşik Takım Belgeleri, önceliklendirme adımlarını, raporlama protokollerini veya eskalasyon yollarını standartlaştırmanıza yardımcı olarak, raporlamadan çözüme kadar herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Hata alma formlarından görev oluşturmayı otomatikleştirerek manuel girdileri azaltın ve önceliklendirmeyi hızlandırın

Görev ilişkileri kullanarak takımlar arasında ilgili sorunları, engelleri ve düzeltmeleri birbirine bağlayın

Standup toplantıları sırasında odaklanmak için görünümleri öncelik, atanan geliştirici veya sprint döngüsüne göre filtreleyin

Zaman takibi ve düzeltme durumu için Özel Alanlar ile çözüm zaman çizelgelerini izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı gelişen geliştirme ortamlarında canlı hataları, düzeltmeleri ve UAT geri bildirimlerini yöneten destek ekipleri, triyaj ekipleri ve teknik liderler.

🔍 Biliyor muydunuz? Hata ayıklama, her yıl 620 milyon geliştirici saatini tüketir. Bunun başlıca nedenleri, dağınık raporlar, silolaşmış araçlar ve netlik eksikliğidir.

Can sıkıcı bir hata bulduğunuzda, bunu ayrıntılı olarak belgelendirin. Etkili bir hata raporu yazmak için şunları yapabilirsiniz:

➡️ Daha Fazla Bilgi: Hata İzleme için Ücretsiz Hata Raporu Şablonları ve Formları

9. ClickUp A/B Test Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Gerçek kullanıcı tepkilerini karşılaştırın ve ClickUp A/B Test Şablonu ile en başarılı sürümü seçin

A/B testi, son kullanıcı davranışını ölçerek bir özellik, akış veya sayfanın iki veya daha fazla sürümünü karşılaştırır. Genellikle pazarlamada kullanılır, ancak ürün, kullanıcı deneyimi ve geliştirme takımlarının kullanıcı deneyimini ince ayarlaması için de aynı derecede değerlidir.

Bu, ClickUp A/B Test Şablonunu UAT araç setinizde olmazsa olmaz bir değer haline getirir. Deneylerinize yapı kazandırır, hipotezleri tanımlamanıza, başarı ölçütlerini belirlemenize ve sürümler arasında performansı izlemenize yardımcı olur, hepsi tek bir düzenli çalışma alanında.

Yerleşik görünümler, sürüm izleme ve performans alanları sayesinde neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve bir sonraki adımda neyi test etmeniz gerektiğini bilirsiniz.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Test varyasyonlarını (Sürüm A, B veya daha fazlası) tanımlayın, hipotezler ve başarı kriterleri belirleyin ve metrikleri izleyin

Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle zaman çizelgelerini ve test aşamalarını görselleştirin

Özel durumları kullanarak planlamadan analiz sonrasına kadar ilerlemeyi izleyin

Tüm sonuçları, geri bildirimleri ve öğrendiklerinizi tek bir yerde saklayarak hızlı ve veriye dayalı kararlar alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün, kullanıcı deneyimi ve kalite güvence takımları, lansman öncesinde farklı düzenleri, özellikleri veya kullanıcı akışlarını test ederek kullanıcıların en çok neye tepki verdiğini görmek için.

10. ClickUp İzlenebilirlik Matris Testi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İzlenebilirlik Matrisi Test Şablonu ile her gereksinimi bir test senaryosuna bağlayın ve tüm boşlukları kapatın

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (RTM), her iş gereksinimini bir test senaryosuna bağlar. Riskin yüksek olduğu UAT'lerde bu görünürlük, işin ihtiyaç duyduğu şeyi oluşturduğunuzu ve bunu kanıtladığınızı garanti eder.

ClickUp İzlenebilirlik Matrisi Test Şablonu, bu süreci zahmetsiz hale getirir. Dağınık elektronik tablolar yerine, yerleşik denetim izleri ve ilerleme izleme özelliği ile gereksinimleri, test senaryolarını ve sonuçları merkezi bir görünümde elde edersiniz.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Özel Alanlar ile geçme/başarısızlık/blok durumunu ve başarı oranını bir bakışta izleyin

Onay günlükleri ve gerçek zamanlı güncellemelerle kusursuz denetim izleri sağlayın

Testler ve gereksinimler arasında izlenebilir bağlantılarla kapsam eksikliklerini erken tespit edin

Statik RTM'leri, takımlar arasında dinamik ve işbirliğine dayalı izleme ile değiştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tam test kapsamı, izlenebilirlik ve onayların vazgeçilmez olduğu, düzenlemelere tabi sektörlerdeki veya yüksek riskli projelerde çalışan kalite güvence ve uyumluluk ekipleri.

🔍 Eğlenceli Bilgi: Ürününüz, kullanıcıların eline geçmeden önce genellikle farklı türde yazılım testlerinden geçer. Bu testler, hataları, güvenlik açıklarını ve performans sorunlarını yakalar, böylece UAT testleriniz önemli olan şeylere odaklanır: kullanılabilirlik ve iş değeri.

11. ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu'nu kullanarak takımınızı her güncelleme, düzeltme ve özellik sürümüyle senkronize halde tutun

Derlemeler arasında ne değişti? Bu özellik neden farklı davranıyor? QA takımları, geliştiriciler ve paydaşlar her zaman bu soruları sorar ve ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu onlara anında cevap verir.

Yazılım güncellemelerini kronolojik olarak kaydeder, değişikliği kimin yaptığını, neyin eklendiğini veya düzeltildiğini ve bunun neden yapıldığını ayrıntılı olarak belirtir. Commit geçmişlerini araştırmayı veya bağlam için ekip arkadaşlarınıza ping atmayı unutun. Herkesin güvenebileceği tek bir net, görsel zaman çizelgesi.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Özellikleri, hata düzeltmelerini ve değişiklikleri tarih damgalı girdiler ve sürüm etiketleriyle belgeleyin

Yazar, değişiklik nedeni ve etkilenen bileşenler için alanlar ekleyerek zengin içerik sağlayın

Güncellemeleri görevlere, sprintlere veya sürümlerine bağlayın, böylece herkes tüm hikayeyi görebilir

Geri alma planlaması ve sürüm sonrası kalite güvencesi için sürümleri izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sık sık sürüm yayınlayan ürün ve kalite güvence takımları, test uzmanlarının her değişikliğin arka planını tam olarak anlamasını sağlamak için.

➡️ Daha fazla bilgi: Ücretsiz Yazılım Değerlendirme Şablonları

12. ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile ürünleri tek bir çalışma alanında oluşturun, test edin ve piyasaya sürün

Yazılım geliştirme sadece kod yazmakla ilgili değildir; ürün hedeflerini uyumlu hale getirmek, sprintleri koordine etmek, kalite güvencesini yönetmek ve zamanında teslimat yapmakla da ilgilidir. ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, her şeyi tek bir çalışma alanında bir araya getirir.

Scrum, Kanban veya hibrit bir yaklaşım izliyor olsanız da, Agile iş akışlarınızı kolaylaştırmak için kullanın. Backlog'lardan sprint panolarına, tasarım klasörlerinden test günlüklerine kadar her şey önceden haritalanmıştır, böylece takımlarınız uyumlu çalışır ve ürününüz yolunda ilerler.

🌟 Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Çapraz bağlantılı görevler ve gerçek zamanlı gösterge panelleriyle, birikmiş işlerden sürümüne kadar her özelliği izleyin

Bağımlılıkları ve ekipler arasındaki aktarımları görselleştirerek darboğazları önleyin

Sprintleri, kalite güvencesini, tasarımı ve hata sınıflandırmasını tek bir alanda merkezileştirin

GitHub, Figma ve Slack gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Planlama ve tasarımdan test, sevkiyat ve yinelemeye kadar karmaşık projeleri yöneten işlevler arası yazılım geliştirme takımları.

🔍 Biliyor muydunuz? 1947'de, bilgisayar efsanesi Grace Murray Hopper bir bilgisayar rölesinin içinde gerçek bir güve buldu. Onu günlüğüne yapıştırdı ve böylece hata ayıklama doğdu. 🐛💻

Clickup ile kullanıcıların istediği (ve sevdiği) yazılımları sunun

Kullanıcı kabul testi bir onay kutusu değildir. Bir süreç olarak, yazılımın son kullanıcılarınızın beklentileri doğrultusunda çalıştığını kanıtlamak için en iyi şansınızdır.

Doğru UAT şablonlarına sahip olduğunuzda, riski azaltır ve canlıya geçişinizi hızlandırırsınız.

Test senaryolarından onaylara, önceliklendirmeye ve sürüm notlarına kadar, ClickUp, QA'dan ürüne kadar her takıma daha hızlı hareket etme ve daha akıllı lansmanlar yapma araçları sunar. Büyük lansmanlar veya hızlı düzeltmeler, Agile ekibi veya işlevler arası ekip — takımınızın ş Akışına uyum sağlar.

ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve UAT sürecinizi ürününüzün rekabet avantajı haline getirin!