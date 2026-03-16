Focalboard ve ClickUp: Takımınıza Hangi Araç Uygun?

Focalboard ve ClickUp arasında seçim yapmak, temelde sunucu bakımından ne kadar keyif aldığınıza karar vermek demektir. Takımınızın kendi sunucularını barındırmanın operasyonel yükünü kaldıracak BT kapasitesi varsa, Focalboard idealdir.

Ancak bu enerjiyi asıl işinize harcamayı tercih ediyorsanız, ClickUp hazır kullanıma hazır bir alternatiftir.

Bu kılavuz, Focalboard ile ClickUp'ı karşılaştırarak, her bir platformun yapay zeka yeteneklerini ve işbirliği araçlarını nasıl kullandığını inceler ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

Focalboard ve ClickUp'a Genel Bakış

Özellik / Kategori ClickUp Focalboard Temel yaklaşım Görevleri, belgeleri ve sohbeti tek bir yapay zeka destekli platformda birleştiren Converged AI Çalışma Alanı Görev ve proje izlemesine odaklanan açık kaynaklı Kanban panosu aracı AI yetenekleri Yazma, özetleme, görev oluşturma ve bilgi erişimi için ClickUp Brain; karmaşık ş akışlarını uçtan uca otomasyonla gerçekleştirmek için ClickUp Super Agents ve Certified Agents Yerel AI özellikleri yoktur; AI eklentileri için Mattermost üzerinden entegrasyonlara dayanır Barındırma modeli Kurumsal güvenlik özelliklerine sahip bulut tabanlı SaaS Kendi sunucunuzda barındırma veya Mattermost ile entegre dağıtım Takım boyutu Her boyutundaki takım için ideal: bireyler, küçük takımlar ve orta ölçekli işletmelerden kurumsal organizasyonlara kadar Kendi sunucularını kullanmaktan çekinmeyen küçük ve orta boyutlu teknik takımlar için en uygun seçenek Bakım Tamamen ClickUp tarafından yönetilir (güncellemeler, güvenlik ve yedeklemeler) Şirket içi BT departmanınız tarafından yönetilir (sunucu yamaları, çalışma süresi ve veritabanı yönetimi) Fiyatlandırma Takımın boyutuna göre ölçeklenebilir planlar Açık kaynak (MIT lisansı)

ClickUp Genel Bakış

ClickUp, araçların dağınıklığını ortadan kaldırmak için tasarlanmış dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır. Bunu nasıl yapar? Dokümantasyon, sohbet ve hedef belirleme için ayrı uygulamalar kullanmak yerine, ClickUp'ı kullanarak proje planlama ve yürütmenin her aşamasını tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bu birleştirme, takımların belgeleri yazmalarını ve işlerini izledikleri aynı görünümde iletişim kurmalarını sağlar. Böylece, projenizin bağlamı, uygulamanın gerçekleştiği yerde bulunur.

Peki, onu diğer tüm işbirliğine dayalı iş yönetimi platformlarından çok daha güçlü kılan nedir? Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi bir araya getirerek size doğru zamanda doğru cevapları sunan Bağlamsal Yapay Zekadır.

ClickUp Brain : Çalışma alanınıza bağlam farkındalıklı bir AI asistanı entegre ederek yazma, toplantı özetleme, görev oluşturma ve çalışma alanı verilerinizden anında yanıt bulma işlemlerinde yardım alın

Proje yönetimi için çoklu görünümler : Takımınızın düşünme ve çalışma tarzına uygun olarak Liste, Pano, Gantt, Takvim, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü Görünümleri arasında geçiş yapın

ClickUp Docs : Görevlerinizle doğrudan bağlantılı belgeler oluşturun ve bu belgeler üzerinde işbirliği yapın; böylece planlama ile uygulama arasındaki boşluğu ortadan kaldırın

ClickUp Otomasyonları : Durum değişikliklerine, son teslim tarihlerine veya atanan kişilere göre eylemleri tetikleyen özel ş akışları oluşturarak manuel iş yükünü azaltın

ClickUp Entegrasyonları : Slack, GitHub, Google Drive ve Figma dahil binlerce araçla bağlantı kurarak tüm işlerinizi senkronize tutun

Öğrenme eğrisi: Özelliklerin çok kapsamlı olması, yalnızca temel görev izleme ihtiyacı olan takımlar için biraz zorlayıcı gelebilir

Bulut tabanlı: Platform internet bağlantısı gerektirir ve tamamen çevrimdışı veya izole ortamlar için tasarlanmamıştır

Özelleştirme karmaşıklığı: Yüksek düzeyde yapılandırılabilir Çalışma Alanları, takımınızın özel ş Akışlarına tam olarak uyması için başlangıçta biraz kurulum süresi gerektirebilir

📮ClickUp Insight: Çok fazla sekmeyle başa çıkmak için ideal çözüm nedir? Anket katılımcılarımızın %33'ü, her şeyi hatırlayan ve talep üzerine yeniden ortaya çıkaran bir yapay zeka istiyor. İş yerinde bilişsel yükü hafifletme arzumuz burada açıkça görülüyor: Bilgileri saklamak için bir sisteme güvenebileceğimizi ve böylece beynimizin bunu yapmak zorunda kalmayacağını hayal edin. ✨ ClickUp Brain tam da bunu sağlar; Çalışma Alanınızın veya bağlı uygulamaların herhangi bir yerinden fikirleri yakalamanızı, saklamanızı ve ihtiyaç duyduğunuzda geri çağırmanızı sağlar. Bu, sizin ikinci beyniniz ve fikir danışmanınızdır!

📮ClickUp Insight: Çok fazla sekmeyle başa çıkmak için ideal çözüm nedir? Anket katılımcılarımızın %33'ü, her şeyi hatırlayan ve talep üzerine yeniden ortaya çıkaran bir yapay zeka istiyor. İş yerinde bilişsel yükü hafifletme arzumuz burada açıkça görülüyor: Bilgileri saklamak için bir sisteme güvenebileceğimizi ve böylece beynimizin bunu yapmak zorunda kalmayacağını hayal edin. ✨ ClickUp Brain tam da bunu sağlar; çalışma alanınızın veya bağlı uygulamaların herhangi bir yerinden fikirleri yakalamanızı, saklamanızı ve ihtiyaç duyduğunuzda geri çağırmanızı sağlar. Bu, sizin ikinci beyniniz ve fikir danışmanınızdır!

Focalboard Genel Bakış

Focalboard aracılığıyla

Focalboard, Kanban panoları, tablolar ve galeri görünümleri ile basit ve hafif bir arayüz sunar. Her şeyden önce veri egemenliğine öncelik veren takımlar için caziptir, ancak bu "ücretsiz" etiketi yanıltıcı da olabilir.

Yazılımın kendisi açık kaynaklı olsa da, en büyük maliyetiniz kendi sunucularınızı barındırmanın getirdiği teknik yükten kaynaklanıyor. Focalboard'u Docker veya yerel kurulumlar aracılığıyla kendi sunucularınızda çalıştırdığınız için, sunucu bakımı, güvenlik yamaları ve yedeklemelerden artık takımınız sorumlu. Bu durum teknik kaynaklarınızı tüketebilir.

Bu aracın en büyük cazibesi, verileri ve altyapıları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen geliştiriciler ve takımlar için. Ancak bu kontrol, önemli bir ek yükü de beraberinde getiriyor; çünkü bağımsız proje artık büyük ölçüde topluluk tarafından destekleniyor. Bu durum, resmi güncellemelerin seyrek kalmasına neden oluyor ve gizlilik avantajlarını gölgede bırakıyor.

Artıları:

Açık kaynak: MIT lisanslıdır, bu sayede takımınız kod tabanını gerektiğinde inceleyebilir, değiştirebilir ve genişletebilir

Kendi sunucularınızda barındırma: Docker veya diğer yöntemleri kullanarak kendi sunucularınızda çalıştırabilir ve tüm proje verilerini kendi altyapınızda tutabilirsiniz

Mattermost entegrasyonu: Mattermost ile yerel olarak bağlantı kurar; bu, halihazırda bu iletişim platformunu kullanan takımlar için bir artıdır

Çoklu görünüm: Farklı görev görselleştirme tercihleri için Kanban panoları, tablo görünümleri ve galeri düzenleri sunar

Hafif ve odaklanmış: Minimal özellik seti, arayüzü basit tutar ve performans yükünü azaltır

Dezavantajları:

Yerel AI yok: Otomasyon, yazma yardımı veya akıllı görev yönetimi için yerleşik AI özellikleri bulunmamaktadır

Sınırlı entegrasyonlar: Ticari platformlara kıyasla çok daha az üçüncü taraf bağlantısı vardır ve çoğu özel geliştirme gerektirir

Bakım sorumluluğu: Kendi sunucunuzda barındırma, tüm güncellemeler, yedeklemeler, güvenlik yamaları ve altyapı yönetiminden takımınızın sorumlu olduğu anlamına gelir

Geliştirme belirsizliği: Mattermost'un satın alınması ve ürün değişikliklerinin ardından, bağımsız Focalboard projesi için aktif geliştirme faaliyetleri azaldı

ClickUp ve Focalboard Özellik Karşılaştırması

Her bir platformun hangi alanlarda gerçekten üstün olduğunu ve hangisinin ş Akışınıza daha uygun olduğunu anlamak için aşağıdaki özellik karşılaştırmasına dikkatle bakın. Her bir aracın, takımınızın her gün karşılaştığı temel proje yönetimi ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını değerlendireceğiz.

AI ve otomasyon yetenekleri

Takımınız durum güncellemeleri ve tekrarlayan alt görevler gibi manuel işlerle saatler harcıyorsa, idari iş yükü nedeniyle zaman kaybediyorsunuz demektir.

Peki, takımınızın beklenen yüksek etkili, stratejik işlerinden dikkatini dağıtmanın maliyeti nedir? Sadece 100 çalışanı olan şirketler, iletişim hataları ve birbiriyle entegre olmayan araçlar nedeniyle yılda yaklaşık 420.000 dolar kaybediyor!

Peki, bunu ne engelleyebilir?

Çalışanların %30'unun otomasyonun haftada 1–2 saat zaman kazandıracağına inandığını, %19'unun ise derinlemesine ve odaklanmış iş için 3–5 saatlik zaman kazanımı sağlayacağını tahmin ettiğini gördük.

ClickUp Brain

ClickUp, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi kapsayan yerleşik AI katmanı olan ClickUp Brain aracılığıyla bunu gerçekleştirir. Proje planlarını manuel olarak hazırlamak veya uzun yorum konularıyla ilgili özetler oluşturmak yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bu görevleri anında otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak ses ve video kliplerini metne dönüştürün, metin veya sohbet mesajlarını görevlere dönüştürün ve çalışma alanınızdan ayrılmadan tartışmaları, belgeleri ve sohbet konularıını özetleyin

İşte ClickUp AI ile gerçekleştirebileceğiniz farklı eylemlerden bir ön izleme:

Brain MAX ile bilgilerinizi merkezileştirin: Premium AI modellerini kullanarak tüm çalışma alanınızı ve ClickUp ile bağlantılı harici uygulamaları sorgulayın ve anında, bağlamsal yanıtlar alın

Teknoloji yığınınızda arama yapın: Slack, Google Drive ve Gmail gibi harici araçlarda gömülü olan dosyaları, konuları ve konuşmaları tek bir Enterprise AI Arama'dan bulun

AI görev oluşturma: Basit bir görev adından alt görevler oluşturun veya bir yorum/sohbet mesajındaki ya da ClickUp belgesindeki vurgulanmış metinden eylem öğeleri oluşturun

Toplantıları AI Notetaker ile transkribe edin: Toplantı tartışmalarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren, arama yapılabilir transkriptler ve otomasyonla oluşturulan özetler oluşturun

AI bilgi arama: Çalışma alanınızda @brain yazarak doğrudan sorular sorun ve ClickUp Görevleriniz ile Belgelerinize dayalı, bağlamı dikkate alan yanıtlar alın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan ayrılmadan ChatGPT ve Claude gibi modeller arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede, ayrı AI abonelikleri için ödeme yapmadan, nüanslı yazılar için Claude'u veya karmaşık mantık işlemleri için GPT'yi kullanmak gibi, göreve en uygun akıl yürütme motorunu seçebilirsiniz. ClickUp Brain ile tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın

ClickUp Süper Temsilcileri

Sadece bir adımı değil, tüm ş akışınızı otomasyonla otomatikleştirmek istiyorsanız, ClickUp Super Agents'ı deneyin.

Super Agents, tek bir AI eylemini tetiklemek yerine, Çalışma Alanınızda birden fazla adımı koordine eder. Onları, Çalışma Alanınızın bağlamını anlayan ve insan olarak mümkün olandan fazlasını yapan AI takım arkadaşları olarak düşünün. Bir kez yapılandırıldıklarında, belirli tetikleyicileri (toplantının sona ermesi, formun gönderi yapılması veya görev durumunun değişmesi gibi) izleyebilir ve bir sonraki eylem dizisini anında gerçekleştirebilirler.

📌 Örneğin, çalışma alanınızda çalışan bir Proje Yöneticisi Süper Ajan olduğunu hayal edin.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

Bir belgeye yeni bir proje özeti eklediğinizde, Ajan bunu okur ve bir proje planı oluşturur.

ClickUp görevlerini, alt görevlerini ve son teslim tarihlerini otomatik olarak oluşturur. Ardından, rollere göre tasarımcılara, yazarlara ve geliştiricilere iş atar. Ayrıca görevleri ilgili Belgeler ve varlıklarla ilişkilendirir.

İş ilerledikçe, Agent görev güncellemelerini izler. Bir şey gecikirse, gecikmeyi işaretler ve görev sahibini bilgilendirir. Haftalık ilerleme özetlerini proje kanalına otomatik olarak yayınlar.

Son olarak, proje bittiğinde bir nihai rapor hazırlar.

🌟 Gerçek Sonuçlar: Bell Direct gibi şirketler, Super Agents'ı kullanarak günde 800'den fazla e-postayı sınıflandırdı ve operasyonel verimlilikte %20 artış sağladı!

🔎 Biliyor muydunuz? Kurumsal uygulamaların %40'ı yakında görevlere özel AI ajanlarına sahip olacak. Bu, ekip çalışmasını ve ş Akışı verimliliğini artıracak; bu nedenle, rakiplerinizin gerisinde kalmamak için hazırlık yapmanın tam zamanı.

🎥 Super Agents'ın size neler yapabileceklerini görmek için bu videoyu izleyin:

Kural tabanlı otomasyonlar

AI yardımının ötesinde, ClickUp Automations ile kural tabanlı iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu otomasyonlar, durum değişikliği, son teslim tarihi veya yeni atanan kişi gibi belirli koşullar karşılandığında eylemleri tetikler. Bu, süreçlerin arka planda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar, böylece takımınız önemli konulara odaklanabilir.

Nereden başlayacağınızı ve neyi otomatikleştireceğinizi bilmiyor musunuz? ClickUp'taki 100'den fazla hazır otomasyon şablonundan oluşan kütüphaneden bir şablon seçin. Ya da ClickUp Brain ile doğal dil komutlarını kullanarak bir otomasyon oluşturun!

ClickUp otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün

Focalboard ise herhangi bir yerel AI özelliği veya yerleşik otomasyon içermez. Hafif, açık kaynaklı bir araç olduğu için, tüm görev yönetiminizi (durum güncellemelerinden tekrarlayan ş akışları oluşturmaya kadar) manuel olarak yapmanız yapılacak.

⚠️Focalboard'da API aracılığıyla özel otomasyonlar oluşturmayı deneyebilirsiniz. Ancak platform, takımınızın operasyonel yükünü azaltmaya yardımcı olacak hazır zeka çözümleri sunmamaktadır.

🏆 Sonuç: ClickUp, daha yüksek verimlilik sağlamak isteyen takımlara yerleşik yapay zeka ve otomasyon özellikleriyle belirgin bir avantaj sağlar. Focalboard ise manuel süreçlere alışkın olan veya kendi özel ş Akışı otomasyon çözümlerini geliştirecek kaynaklara sahip takımlar için idealdir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Bunun önündeki üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI, çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dilde verilen komutları anlayan bu asistan, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, çalışma alanınızdaki sohbet, görev, belge ve bilgi kaynaklarınızı birbirine bağlar. Tek bir tıklamayla cevapları ve içgörüleri bulun!

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Bunun önündeki üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI, çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dilde verilen komutları anlayan bu asistan, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, çalışma alanınızdaki sohbet, görev, belge ve bilgi kaynaklarınızı birbirine bağlar. Tek bir tıklamayla cevapları ve içgörüleri bulun!

Görev ve proje yönetimi görünümleri

Herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Mühendisleriniz basit listeleri tercih ederken, proje yöneticileriniz zaman çizelgesi planlaması için muhtemelen Gantt Çizelgelerine ihtiyaç duyacaktır. Bu durum, herkesi elektronik tablolar ve diğer araçlarla sinir bozucu geçici çözümler aramaya zorlar.

ClickUp Görünümleri, projelerinizi yeniden yapılandırmanıza gerek kalmadan aynı verileri farklı biçimlerde görselleştirmenize olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Özel rolünüze uygun olarak üst düzey kaynak yönetimi görünümü ile basit bir kontrol listesi arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ta 15'ten fazla proje görünümü arasından seçim yapın

Ücretsiz olarak 15'ten fazla farklı görünüm arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. İşte bunlardan birkaçına dair bilgiler:

ClickUp, özel yapılandırmaları kaydetmenize ve takımınızla paylaşmanıza olanak tanır. Herkesin, sıfırdan ayarlamaya gerek kalmadan aynı filtrelenmiş verilere erişmesini sağlar. Her görünüm, ayrıntılı filtreleme, sıralama ve gruplama seçenekleri içerir, böylece belirli proje ayrıntılarına odaklanabilirsiniz.

Özel Alanlar bu esnekliği destekler. İş akışınıza özgü veri noktalarını, seçtiğiniz herhangi bir görünüm içinde doğrudan izlemenizi sağlar.

ClickUp Görevleri, büyük ve karmaşık projeleri yönetilebilir eylem öğelerine ayırmak için ideal bir seçenektir. Alt görevler ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri, en küçük ayrıntıları bile izlemenizi sağlar. Aynı zamanda, Özel Durumlar özelliğini kullanarak her bir çıktının tam olarak hangi aşamada olduğunu izleyebilirsiniz: Yapılacaklar, ilerleme aşamasında, tamamlandı… ve aradaki her şey.

ClickUp Görevleri içinde zaman takibi yaparken, eksiksiz bir iş akışı genel görünümü için Özel Alanlar oluşturun

Zaman açısından hassas işler için, entegre Zaman Takibi ve sürükle-bırak Gantt Görünümü, Görev Bağımlılıklarını planlamanıza ve zaman çizelgelerini anında ayarlamanıza olanak tanır. Bu, ister basit bir yapılacaklar listesini ister çok departmanlı bir ürün lansmanını yönetiyor olun, bağlamın birleşik ve erişilebilir kalmasını sağlar.

ClickUp'ın geniş görünümlerinin aksine, Focalboard dört temel görünüme odaklanır: Kanban, tablo, takvim ve galeri. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu görünümler karmaşık proje yönetimi yerine basit proje izlemesine daha uygundur.

Kanban panosu, kartların standart özellikleri, kontrol listeleri ve yorumları içerdiği birincil çalışma alanı olarak işlev görür.

🏆 Sonuç: ClickUp, aynı veriler üzerinde farklı bakış açıları gerektiren çok departmanlı projeler için gerekli mimari derinliği sunar. Focalboard ise hafif, açık kaynaklı bir pano isteyen ve Gantt grafikleri veya iş yükü yönetimi gibi gelişmiş katmanlara ihtiyaç duymayan daha küçük teknik takımlar için daha uygun bir seçenektir.

Proje konuşmaları Slack, e-posta dizileri ve rastgele görev yorumlarına dağılmış olduğunda, kararlar kaçınılmaz olarak kaybolur. Örneğin, ortalama bir çalışan günde 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapar; bu da haftada yaklaşık 4 saatini dikkatini yeniden toplamakla geçirmesi anlamına gelir. Bu tür bir "İş Dağınıklığı ", herkesin aynı çizgide kalmasını veya yeni üyelerin hızla işin içine girmesini neredeyse imkansız hale getirir.

ClickUp, aşağıdakiler sayesinde takımınızın işbirliğini, iletişimin gerçek iş ile bağlantılı kaldığı tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirerek bu sorunu çözüyor:

ClickUp Sohbet : Projelerinize ve görevlerinize bağlı doğrudan mesajlar veya özel kanallarda gerçek zamanlı konuşmalar yapın, böylece başka bir uygulamaya geçmenize gerek kalmaz

Görev yorumları : Konu başlıklı yanıtlar, ek dosyalar ve belirli takım üyelerini bilgilendirmek için @bahsetmeler ile tartışmaları düzenli tutun

Ekosistemin herhangi bir yerinde ClickUp @bahsetme özelliğini kullanarak bir takım üyesine veya Süper Ajan'a bildirim gönderin

ClickUp Belgeleri: Gerçek zamanlı ortak düzenleme özelliği ile proje planları, toplantı notları ve wiki sayfaları oluşturun ve düzenleyin; böylece herkesin en son sürüm üzerinde çalıştığından emin olun

ClickUp Beyaz Tahtaları : Tek bir tıklamayla fikirleri görevlere dönüştürebileceğiniz görsel bir işbirliği alanı ile beyin fırtınası ve uygulama arasındaki boşluğu doldurun

ClickUp Clips : Geri bildirimde bulunmak, karmaşık bir süreci açıklamak veya canlı bir toplantı yapmadan hızlı bir paylaşım yapmak için ekranınızı kaydedin

Buna karşılık Focalboard, kart yorumları ve ek dosyalar aracılığıyla temel görev düzeyinde işbirliği sağlar. Ancak, daha geniş kapsamlı takım iletişimi, gerçek zamanlı belge düzenleme veya görsel beyin fırtınası için yerleşik araçlara sahip değildir.

Aynı düzeyde bağlantı sağlamak için Focalboard, Mattermost veya diğer harici araçlarla entegrasyonlarına güveniyor. Bu durum, ClickUp'ın ortadan kaldırmak için tasarlandığı siloları yeniden ortaya çıkarma riskini sıklıkla beraberinde getiriyor.

🏆 Sonuç: ClickUp, sürekli uygulama arasında geçiş yapmaktan kurtulmak ve konuşmalarını ve iş akışlarını tek bir görünümde takip etmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Focalboard, temel görev düzeyindeki güncellemeler için işlevsel bir seçimdir, ancak takım çapında anlamlı bir işbirliği için ayrı bir teknoloji yığını yönetmenizi gerektirir.

Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik

Proje yönetimi aracınız diğer teknoloji araçlarınızla entegre olmadığında, takımınız manuel veri girişi döngüsüne hapsolur. Örneğin, GitHub, Figma veya Salesforce arasında bilgi kopyalamak, sürüm kontrol hatalarına ve güncellemelerin kaçırılmasına neden olur.

🧠 İlginç Bilgi: Manuel veri girişi ve idari görevler, ABD'deki şirketlere çalışan başına yıllık ortalama 28.500 dolar maliyet getiriyor. Bu durum, "manuel süreçlerin" sadece yavaş bir ş Akışı olmadığını, aynı zamanda büyük bir kâr kaybı olduğunu da ortaya koyuyor.

ClickUp Entegrasyonları, tüm iş akışınız için merkezi bir komuta merkezi görevi görerek bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır. 1.000'den fazla kullanımı kolay entegrasyonla, GitHub'daki geliştirme ilerlemesini senkronize edebilir, etkileşimli Figma prototiplerini gömebilir veya Salesforce fırsatlarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Tüm teknoloji yığınınızı ClickUp entegrasyonları ile senkronize edin

Sonuç? Kimsenin manuel olarak köprü kurmasına gerek kalmadan bilgiler uygulamalarınız arasında akış halinde. Ayrıca, özel otomasyonlar veya veri senkronizasyon boru hatları oluşturmanız gerekirse, geliştiricileriniz her zaman ClickUp API'sini kullanabilir.

Focalboard, Mattermost ile yerel bağlantıya odaklanan çok daha küçük bir entegrasyon ekosistemine sahiptir. Açık kaynak kodlu yapısı ve genel API'si, teknik olarak bir geliştirme takımının ihtiyaç duyduğu her türlü bağlantıyı kurmasına olanak tanır. Ancak bunu yapmak, önemli miktarda iç kaynak ve sürekli bakım gerektirir.

🏆 Sonuç: ClickUp, çeşitli ticari uygulamalara güvenen ve veri akışını hemen otomasyonla otomatikleştirmek isteyen takımlar için daha uygun bir seçenektir. Focalboard ise kendi özel entegrasyon ekosistemini oluşturmayı ve sürdürmeyi tercih eden teknik takımlar için yüksek düzeyde genişletilebilirlik sunar.

Dağıtım ve veri sahipliği

Birçok kuruluşta, işbirliği ve güvenlik genellikle birbirine zıt yönlere çekiyor. Takımlar paylaşımlı belgeler, daha hızlı güncellemeler ve gerçek zamanlı koordinasyon istiyor. Güvenlik ekipleri ise farklı sorular soruyor: Bu, izole bir ortamda çalışabilir mi? Veriler nerede depolanıyor?

Asıl zorluk, yeni bir aracı benimsemek değil. Veri egemenliğinden ödün vermeden modern işbirliğini mümkün kılan bir araç bulmaktır.

ClickUp, kendi sunucunuzu barındırmanın yüksek işletim maliyetlerinden sizi kurtarır. Sunucu yönetiminin getirdiği bakım yükü olmadan kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. Platform, Amazon Web Services (AWS) üzerinde barındırılır ve SOC 2 uyumludur. Verileriniz uçtan uca şifreleme ile korunur.

Bu, sıkı güvenlik standartlarını karşılarken son derece yetenekli bir SaaS Çalışma Alanı'nı devreye almanızı sağlar. Yamalar, performans ve altyapı istikrarı ile ilgili sorumluluğu özel bir güvenlik takımına devredebilirsiniz.

Ancak, kendi sunucularında barındırma şartı olan takımlar için Focalboard tam veri sahipliği sunar. Docker veya diğer yöntemler kullanılarak kendi sunucularında barındırma için tasarlanmıştır ve verileriniz ve altyapınız üzerinde tam kontrol sağlar. Bu, katı veri yerleşim gereklilikleri olan kuruluşlar için kritik bir avantajdır.

Bununla birlikte, bunun bedeli iç sorumluluğun önemli ölçüde artmasıdır; takımınız her güvenlik güncellemesi, veritabanı yedeklemesi ve altyapı yamasının tek sağlayıcısı haline gelir.

🏆 Sonuç: Bu, iki araç arasındaki en net tercih meselesidir. Otomatik olarak güncel kalan, güvenli ve uyumlu bir bulut altyapısına ihtiyacınız varsa ClickUp'ı seçin. Önceliğiniz mutlak veri egemenliği ise ve kendi sunucu ortamınızı yönetmek için teknik kaynaklara sahipseniz Focalboard'u seçin.

Focalboard mu yoksa ClickUp mı seçmelisiniz?

Yanlış seçim yapmak, altı ay sonra zahmetli bir geçiş süreci anlamına gelebilir, bu yüzden işi basitleştirelim. Doğru araç, tamamen takımınızın önceliklerine ve teknik yeteneklerine bağlıdır.

Karar vermenize yardımcı olacak kısa bir liste:

Aşağıdaki durumlarda Focalboard'u seçin:

Takımınız açık kaynaklı proje yazılımıyl le iç içe çalışıyor ve kod tabanını inceleme veya değiştirme olanağına sahip olmak istiyor

Kendi sunucunuzda barındırılan bir çözüm gerektiren katı veri egemenliği gereksinimleriniz var

Dağıtım, bakım, güvenlik ve özel entegrasyonları yönetmek için gerekli teknik kaynaklara sahipsiniz

İş akışınız basit bir açık kaynaklı Kanban panosu etrafında şekilleniyor ve gelişmiş proje yönetimi özelliklerine ihtiyacınız yok

Zaten Mattermost kullanıyorsunuz ve yerel olarak entegre olan bir proje aracı mı arıyorsunuz?

Şu durumlarda ClickUp'ı seçin:

Proje planlarının yazılmasından engellenen görevlerin ortaya çıkarılmasına kadar her şeyi yönetmek için entegre bir zeka katmanına ihtiyacınız var

Araçları , belgeleri, gerçek zamanlı sohbeti ve karmaşık proje yönetimini tek bir sekmede birleştirmek istiyorsunuz

Kendi sunucunuzu barındırmanın yükü yerine, kurumsal düzeyde güvenlik sunan yönetilen bir altyapıyı tercih ediyorsunuz

Proje yönetimi aracınızın, kullanıma hazır halde yaygın iş uygulamalarıyla bağlantı kurması gerekir

Ana hedef, bağlam dağınıklığını azaltmak ve birbirinden bağımsız araçlar arasında geçiş yapmayı sonlandırmaktır

Karar, temel bir tercih meselesine indirgeniyor: Her şeyden önce mutlak veri kontrolünü ve açık kaynak esnekliğini mi değer veriyorsunuz? Yoksa proje yönetimiから takım iletişimine kadar her şeyi halleden birleşik bir AI Çalışma Alanını mı tercih ediyorsunuz?

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Mattermost, Focalboard'u satın aldı ve fonksiyonlarını Mattermost platformuna entegre ederek "Mattermost Pano" olarak yeniden markaladı. Orijinal bağımsız Focalboard projeyi hala açık kaynak olarak mevcuttur, ancak aktif geliştirme büyük ölçüde entegre Mattermost deneyimine kaymıştır.

ClickUp, mobil ve masaüstü uygulamalarında sınırlı bir çevrimdışı mod sunar; bu modda görevleri görüntüleyebilir ve çevrimiçi olduğunuzda senkronizasyon gerçekleşecek yeni görevler oluşturabilirsiniz. Ancak, tamamen çevrimdışı veya izole ortamlarda Focalboard gibi kendi sunucunuzda barındırılan bir çözüm daha iyi bir tercihtir.

Focalboard'un yanı sıra, diğer popüler açık kaynaklı Kanban araçları arasında Kanboard, Wekan ve Taiga bulunmaktadır. Bu araçlar kendi sunucunuzda barındırma ve temel pano fonksiyonları sunsa da, hiçbiri ClickUp'ta bulunan hepsi bir arada çalışma alanı yaklaşımını veya gelişmiş yapay zeka yeteneklerini sağlamamaktadır.

Focalboard, kendi altyapısını yönetmekte zorlanmayan küçük ve orta boyutlu teknik takımlar için en uygun seçenektir. Gelişmiş kullanıcı izinleri, denetim günlükleri, SSO (tek oturum açma) ve özel destek gibi büyük kuruluşların genellikle ihtiyaç duyduğu kurumsal düzeyde özelliklere sahip değildir.