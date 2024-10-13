Harekete Katılın: 2025'te Katkıda Bulunabileceğiniz 24 Açık Kaynak Projesi

Favori yazılımlarınızı bu kadar güçlü kılan şeyin ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sırrı, işbirliğinin yeniliği teşvik ettiği açık kaynak projelerinde yatıyor.

Geliştirici ya da teknolojiye ilgi duyan biri olun, geniş açık kaynak dünyasında gezinmek zor olabilir. Bazı projeler fark edilmeyebilir ve kaybolup gidebilecek projelere becerilerinizi yatırmak istemezsiniz.

Takımım ve ben, makine öğreniminden web geliştirmeye kadar açık kaynak araçlarını araştırdık ve araştırmamızda değerli bilgiler edindik. Bu blogda, en iyi araçları kullanabilmeniz için bazı harika açık kaynak projeleri listeleyeceğim.

Katkıda bulunabileceğiniz en iyi 24 açık kaynak projesi

Katkıda bulunabileceğiniz doğru açık kaynak proje yönetimi araçlarını keşfetmek, kodlama becerilerinizi geliştirebilir ve açık kaynak topluluğu içindeki ağınızı genişletebilir

İşte yeni katılımcılar için ideal olan ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 24 açık kaynak projesi

1. ClickUp (Hepsi bir arada özelleştirilmiş proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp for Software Teams, geleneksel anlamda bir açık kaynaklı araç olmasa da, esneklik, paylaşım, işbirliği ve topluluk katılımı gibi açık kaynak felsefesinin temel ilkelerini yansıtmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü, geniş özelleştirme seçenekleri ve sağlam entegrasyon yetenekleri, onu proje yönetiminde birinci sınıf bir araç haline getirir.

ClickUp Proje Yönetimi, birinci sınıf gizlilik ve paylaşım işlevleri sunarak, tüm proje yönetimi özelliklerinde uyumluluk sorunlarının yaşanmamasını sağlar. Geliştiricilerin araçlarını belirli ihtiyaçlara göre uyarlayabilmelerine olanak tanıyan açık kaynaklı projeler gibi, ClickUp da kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar, görünümleri ve gösterge panellerini tercihlerine göre uyarlayabilir ve çeşitli uygulamalarla ayrıntılı otomasyonlar kurabilirler.

ClickUp, kullanıcıların bir topluluk grubu aracılığıyla içgörülerini, ipuçlarını ve en iyi uygulamaları paylaşabilecekleri işbirliğine dayalı bir ortam sağlar. Bu topluluk özelliği, kullanıcıların paylaşılan bilgilerle aracın büyümesine katkıda bulunduğu ve kullanılabilirliğini artırdığı açık kaynak kültürünü yansıtır.

ClickUp kullanıcıları, platformun potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan zengin bir kaynak deposu, öğreticiler ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden yararlanır.

Ayrıca, geliştiriciler GitHub ile entegrasyon sağlayarak veya ClickUp API'sini kullanarak uygulamalar oluşturarak işlerini geliştirebilirler. Bu, geliştiricilere daha fazla esneklik ve proje yönetimi iş akışları üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirerek tüm proje metriklerini parmaklarınızın ucunda tutun

ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirerek tüm proje metriklerini parmaklarınızın ucunda tutun — gösterge panellerini projenizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın, kapsamlı görünürlük ve izleme sağlayın

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarınıza uyacak özel otomasyonlar oluşturun

Durum güncellemeleri ve proje devri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ClickUp Otomasyonları ile açık kaynak projelerini ve iş akışlarını kolaylaştırın. Bu özellik verimliliği artırır ve manuel hataları azaltır

ClickUp Brain'i kullanarak proje planlama ve yönetiminizi hızlandırın

ClickUp Brain'i kullanarak açıklamalara göre alt görevler oluşturun, konuları özetleyin ve görevleri otomatik olarak güncelleyin, proje yönetimini daha sorunsuz ve sezgisel hale getirin

ClickUp Docs ile proje belgelerinizi merkezileştirin, takımınızın uyumlu ve bilgili olmasını sağlayın

ClickUp Docs ile proje ayrıntılarını kapsamlı bir şekilde belgeleyerek tüm takım üyelerini bilgilendirin ve uyumlu çalışmasını sağlayın

GitHub, Slack ve Google Drive gibi 200'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre olun ve ClickUp Entegrasyonları ile teknoloji yığınınızın işlevselliğini ve bağlantısını geliştirin

Daha fazla bilgi: 2024'te iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak için en iyi 10 API entegrasyon platformu

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın ve beyin fırtınalarını yapılandırılmış proje planlarına dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak stratejik girişimlerde gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırın, beyin fırtınası oturumlarını eyleme geçirilebilir proje görevlerine dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Freemium modeli bazı gelişmiş özellikleri sınırlayabilir ve kullanıcıları ücretli planlara yönlendirebilir

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Açık Kaynak Verimlilik Yazılımını Test Ettik

2. Mattermost: Esnek bir açık kaynak işbirliği platformu

mattermost aracılığıyla

Mattermost, güvenli ve yapılandırılabilir bir takım iletişim aracı arayan geliştiriciler ve şirketler için tasarlanmış açık kaynaklı bir mesajlaşma ve işbirliği platformudur. Takımların entegre kanallar ve iş akışları aracılığıyla konuşmaları organize etmelerini, dosya paylaşmalarını ve projeleri yönetmelerini sağlar.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Kuruluşunuzun iletişim ve veri güvenliği üzerinde tam kontrol sağlamak için Mattermost'u sunucularınıza dağıtın

Eklentiler, entegrasyonlar ve botlarla işlevselliğini özelleştirin ve genişletin, platformu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Mattermost sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırmanız gerekir; bu, özel BT desteği olmayan küçük takımlar veya kuruluşlar için karmaşık ve kaynak yoğun olabilir

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost yorumları ve puanları

G2: 4. 3/5 (332 yorum)

Capterra: 4,4/5 (158 yorum)

Makine öğrenimi ve yapay zeka

3. TensorFlow: Makine öğrenimi için güçlü bir açık kaynak platformu

tensorFlow aracılığıyla

TensorFlow, yüksek performanslı sayısal hesaplama için tasarlanmış bir açık kaynaklı proje kütüphanesidir. Geliştiricilerin makine öğrenimi modellerini kolayca oluşturup dağıtabilmelerini sağlayan esnek bir ekosistem sunar.

TensorFlow, kapsamlı API belgeleme araçlarıyla desteklenen Açık API'si ile çeşitli uygulamaları destekler. Bu, geliştiricilerin makine öğrenimi projelerini kolayca özelleştirebilmesini ve genişletebilmesini sağlar.

TensorFlow'un en iyi özellikleri

Keras gibi esnek API'ler model tasarımını basitleştirir

Akıllı telefonlardan kümelere kadar tüm cihazlarla uyumluluk

TensorFlow sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

TensorFlow fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

TensorFlow puanları ve yorumları

G2: 4,5 üzerinden 5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Puan: 4,6 (100'den fazla yorum)

4. PyTorch: Makine öğrenimi için çok yönlü bir araç

pyTorch aracılığıyla

PyTorch, bilgisayar görme ve doğal dil işleme gibi uygulamalar için tercih edilen açık kaynaklı bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Derin öğrenme modeli geliştirme ve araştırma alanlarında mükemmeldir. Güçlü GPU hızlandırma ve esnek model oluşturma için dinamik hesaplama grafikleri ile tensör hesaplama gibi kapsamlı bir araç seti sunar.

PyTorch'un en iyi özellikleri

TorchScript, geliştirmeden üretime sorunsuz bir geçiş sağlar

Projeleri etkili bir şekilde ölçeklendirmek için çoklu GPU desteği

PyTorch sınırlamaları

Daha statik grafik çerçevelerine kıyasla artan bellek tüketimi

PyTorch fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

PyTorch yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Scikit-learn: Python'da makine öğrenimi için sağlam bir araç seti

Scikit-learn, basit ve verimli veri madenciliği ve analiz araçları sağlayan bir Python kütüphanesidir. NumPy, SciPy ve Matplotlib üzerine kurulmuştur, herkes tarafından erişilebilir ve çeşitli bağlamlarda yeniden kullanılabilir. Scikit-learn, BSD lisansı altında açık kaynaklıdır ve ticari kullanıma uygundur.

Scikit-learn'in en iyi özellikleri

Sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve boyut indirgeme işlemlerini gerçekleştirmek için kapsamlı makine öğrenimi araç seti

Python'un bilimsel yığınıyla sorunsuz entegrasyon

Scikit-learn sınırlamaları

Derin öğrenme kitaplıkları için yerel destek yok

Scikit-learn fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Scikit-learn incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,8 üzerinden 5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Web geliştirme

6. Django: Hızlı web geliştirme için üst düzey bir çerçeve

django aracılığıyla

Django, temiz ve pragmatik tasarımıyla hızlı geliştirmeyi destekleyen üst düzey bir Python web çerçevesidir. Son teslim tarihlerine uymak zorunda olan mükemmeliyetçiler tarafından tercih edilen Django, rutin işlerin çoğunu üstlenerek web uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırır ve geliştiricilerin benzersiz uygulama özelliklerine odaklanmalarını sağlar.

Django'nun en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için konseptten tamamlanmaya kadar geliştirme döngüsünü hızlandırın.

Kullanıcı kimlik doğrulamasını ve oturumları güvenli bir şekilde yönetirken SQL enjeksiyonu, siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS), siteler arası istek sahteciliği (CSRF) ve tıklama hırsızlığına karşı otomatik olarak koruma sağlayarak uygulama güvenliğini artırın.

Django sınırlamaları

Dağıtım, Windows veya paylaşımlı barındırma gibi bazı platformlarda zor olabilir

Veritabanı değişiklikleri, bir kez commit edildikten sonra geri alınması zordur

Django fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Django yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

7. Flask: Esnek web geliştirme için hafif bir çerçeve

flask aracılığıyla

Python için bir mikro web çerçevesi olan Flask, yeni başlayanlar için mükemmeldir. Hafif ancak güçlüdür ve kullanıcıların web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Flask, Werkzeug WSGI araç seti ve Jinja şablon motoru üzerine inşa edilmiştir ve komut satırı yetenekleri için Click CLI araç setine dayanır.

Flask'ın en iyi özellikleri

Uygulama geliştirme için kullanımı kolay ve genişletilebilir çerçeve

Minimal çerçeveler, düşük çekirdek karmaşıklığı sağlarken önemli uzantılara izin verir

Flask sınırlamaları

Minimalist çekirdek, büyük uygulamalar için çok sayıda uzantı gerektirebilir

Flask fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Flask yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Puan: 4,6/5 (10+ yorum)

8. React: Kullanıcı arayüzleri oluşturmak için sağlam bir kütüphane

react aracılığıyla

React, web ve yerel kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kesin kütüphanedir ve geliştirme sürecinde eşsiz esneklik sunar. Bu araç, çok yönlü bir programlama dili olan JavaScript'i kullanarak geliştiricilerin verimliliğini artırır. GitHub entegrasyon yetenekleri, geliştirme iş akışlarını kolaylaştırır ve işbirliğini teşvik eder.

React'in en iyi özellikleri

Bileşen tabanlı mimariye sahip modüler, bakımı kolay kod

JSX sözdizimi, UI mantığını doğrudan entegre ederek kod yazmayı ve anlamayı basitleştirir

React sınırlamaları

Kullanıcılar, React Native'de karmaşık yerel modülleri entegre ederken ara sıra zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

React fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

React yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (130 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Vue. js: Web arayüzleri oluşturmak için gelişmiş bir JavaScript çerçevesi

Vue.js, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarlanmış ilerici bir JavaScript çerçevesi olarak tanınır. Bir kütüphane gibi entegrasyon kolaylığı ve tam donanımlı bir çerçevenin sağlam özellik setini sunarak, küçük ölçekli uygulamalardan büyük ölçekli kurumsal projelere kadar her şey için uygundur.

Vue. js'nin en iyi özellikleri

Kolay benimseme için sezgisel API ve birinci sınıf belgeler

Manuel optimizasyon ihtiyacını en aza indirmek için reaktif ve derleyiciye optimize edilmiş görüntüleme

Vue. js sınırlamaları

Karmaşık senaryolarda bazı zorluklar içeren, piyasada yeni bir ürün

Vue. js fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Vue. js yorumları ve puanları

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

DevOps ve otomasyon

10. Jenkins: Ölçeklenebilir yazılım geliştirme için önde gelen bir otomasyon sunucusu

jenkins aracılığıyla

Jenkins, her ölçekte araç ve projeyi dağıtmanıza, otomatikleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Bu araç, geniş topluluk üyelerinin desteği ve karmaşık iş akışlarını verimli bir şekilde yönetme yeteneği ile bilinir.

Jenkins'in en iyi özellikleri

CI/CD araç zincirlerini entegre etmek için kapsamlı eklenti ekosistemi

Daha büyük iş yüklerini yönetmek için ölçeklenebilir dağıtılmış mimari

Jenkins sınırlamaları

Yapılandırma zor olabilir

UI, modern araçlara kıyasla biraz eski gelebilir

Jenkins fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Jenkins incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (550+ yorum)

11. Ansible: BT süreçleri için güçlü bir otomasyon motoru

ansible aracılığıyla

Ansible, kaynak sağlama, yapılandırma yönetimi, uygulama dağıtımı ve diğer birçok BT sürecini basitleştirmek için ideal bir açık kaynaklı BT otomasyon aracıdır. Red Hat® Ansible Automation Platform, gelişmiş otomasyon ihtiyaçları için çok sayıda yukarı akış projesini birleşik bir kurumsal çözüme entegre ederek sağlam çerçevesini geliştirir.

Ansible'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için birden fazla ortam ve sistemde BT süreçlerinin kapsamlı otomasyonu

Ölçeklenebilirlik için önceden oluşturulmuş modüllerden oluşan kapsamlı bir kitaplık ile karmaşık işlemleri kolayca gerçekleştirin

Ansible sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikler ve büyük ölçekli otomasyon senaryoları için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Ansible fiyatlandırması

Açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Ansible yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Kubernetes: Konteyner tabanlı uygulamalar için güçlü bir orkestratör

kubernetes aracılığıyla

Kubernetes veya K8s, sağlam otomasyon yetenekleriyle konteynerize uygulamaların yönetiminde devrim yaratıyor. Modern DevOps'un temel taşlarından biri olan Kubernetes, karmaşık uygulamaların dağıtımı, ölçeklendirilmesi ve yönetilmesinde mükemmeldir.

Kubernetes'in en iyi özellikleri

Otomatik dağıtım ve geri alma ile kesintilerden sorunsuz geçiş ve hızlı kurtarma sağlayın

Hizmet keşfi ve yük dengeleme yoluyla uygulama kodunu değiştirmeden verimli ağ oluşturmayı kolaylaştırın

Kubernetes sınırlamaları

Kullanıcılar tarafından bildirilen yönetim karmaşıklıkları, aracın başlangıçta kullanımını zorlaştırmaktadır

Kubernetes fiyatlandırması

Açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Kubernetes incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Veri yönetimi ve analizi

13. Elasticsearch: Dinamik arama ve analiz motoru

elasticsearch aracılığıyla

Elasticsearch, hızı, ölçeklenebilirliği ve çeşitli veri türlerini işleme yeteneği ile tanınan, dağıtılmış, RESTful bir arama ve analiz motorudur. Elastic Stack'in temel bileşeni olan Elasticsearch, günlük ve altyapı izleme, uygulama performansı izleme ve daha fazlasını içeren çeşitli kullanım durumlarını destekler.

Elasticsearch'ün en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı performans için çeşitli veri türlerinde arama yetenekleri kullanın

Gerçek zamanlı arama ve toplama yoluyla gelişmiş analitiklerden içgörüler elde edin

Elasticsearch sınırlamaları

Standart tam metin aramalarına kıyasla KNN sorguları için sınırlı destek

Yeni kullanıcılar için, özellikle tarayıcıları uygulamak için ayrıntılı örnekler ve öğreticiler gerekir

Elasticsearch fiyatlandırması

Standart: 95 $/ay

Altın: 109 $/ay

Platinum: 125 $/ay

Enterprise: 175 $/ay

Elasticsearch yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

14. Apache Kafka: Gerçek zamanlı veri akışları için güçlü bir platform

apache Kafka aracılığıyla

Apache Kafka, veri akışında bir güç merkezidir. Açık kaynaklı bir dağıtılmış etkinlik akış platformu olarak, yüksek performanslı veri boru hatlarının analitik ve veri entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlar. Apache Kafka, topluluk katılımını teşvik eder ve sağlam mimarisinin sürdürülmesi genellikle küresel katkıcıların çekme taleplerini içerir.

Apache Kafka'nın en iyi özellikleri

Yüksek verim için dağıtılmış sistemlerde düşük gecikme süresiyle hızlı mesaj iletimi

Ölçeklenebilirlik desteği ile günlük trilyonlarca mesaj ve petabaytlarca veriyi işleyen kapsamlı ağlar

Apache Kafka sınırlamaları

Sınırlı Python desteği, bazı geliştiriciler için kullanılabilirliği kısıtlayabilir

Apache Kafka fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Apache Kafka yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (110+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

15. PostgreSQL: Gelişmiş bir açık kaynak ilişkisel veritabanı

postgreSQL aracılığıyla

35 yılı aşkın aktif geliştirme süreciyle PostgreSQL, güvenilirliği, sağlam özellikleri ve performansı ile güçlü bir itibar kazanmıştır. Büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işlemek için çok önemli olan çok çeşitli gelişmiş veri türlerini ve performans optimizasyon özelliklerini destekler.

PostgreSQL'in en iyi özellikleri

Sağlam işlem desteği ve güçlü bütünlük garantileriyle veri doğruluğu ve tutarlılığı

Kapsamlı indeksleme seçenekleri ve güçlü sorgu optimize edici ile yüksek hızlı veri alma

PostgreSQL sınırlamaları

Gelişmiş işlevsellik için yaygın olarak kullanılan açık kaynak uygulamalarıyla daha fazla entegrasyon gerektirir

PostgreSQL fiyatlandırması

Ücretsiz açık kaynaklı yazılım olarak mevcuttur

PostgreSQL incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (630 yorum)

Capterra: 4,6/5 (410 oy)

İşletim sistemleri

16. Linux Kernel: Linux işletim sistemlerinin çekirdeği

linux Kernel aracılığıyla

Linux çekirdeği, Linux işletim sistemlerinin merkezi bileşenidir ve donanım ile işlemler arasında kritik bir aracı görevi görür. Sistem kaynaklarını yönetir ve karmaşık etkileşimleri basitleştirerek verimli performans sağlar. Güvenlik ön planda tutularak geliştirilen çekirdek, açık kaynak araçlarının gücü ve esnekliğinin kanıtıdır.

Linux Kernel'in en iyi özellikleri

Bellek ve işlemleri verimli bir şekilde yöneterek sistem kararlılığı ve performansı artırın

Kapsamlı bir cihaz sürücüsü aralığına sahip geniş donanım ekosistemi

Linux Çekirdeği sınırlamaları

Özelleştirme ve sorun giderme için derinlemesine teknik bilgi gerektirir

Linux Kernel fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Linux Kernel incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (20 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

17. SerenityOS: Klasik masaüstü işletim sistemlerine yeni bir bakış

serenityOS aracılığıyla

SerenityOS, nostaljik bir grafik kullanıcı arayüzünü modern yazılım tasarım ilkeleriyle birleştiren açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Sürekli olarak yeteneklerini ve kararlılığını geliştiren, uyumlu ve sıkı bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu tarafından sıfırdan oluşturulmuştur.

SerenityOS'un en iyi özellikleri

Retro 90'lar GUI estetiği ile modern bir dokunuşla nostaljik kullanıcı deneyimi

Unix benzeri bir çekirdek tarafından sağlanan sağlam, esnek ve güçlü sistem yönetimi

SerenityOS sınırlamaları

Niş kullanıcı tabanı, tüm kullanıcıları, özellikle de ana akım ticari işletim sistemlerine alışkın olanları çekmeyebilir

SerenityOS fiyatlandırması

Açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

SerenityOS incelemeleri ve puanları

Yeterli yorum yok

Mobil geliştirme

18. Flutter: Çapraz platform geliştirme için çok yönlü bir çerçeve

flutter aracılığıyla

Google tarafından oluşturulan Flutter, tek bir kod tabanından Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows ve web için yerel uygulamalar geliştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir UI yazılım geliştirme aracıdır. Bu araç, geliştiricilerin çekici, yerel olarak derlenmiş araçlar ve uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmasıyla ünlüdür.

Flutter'ın en iyi özellikleri

Tüm cihazlarda hızlı yürütme için ARM, Intel makine kodu ve JavaScript'e derleme ile yüksek performans elde edilir

IOS, Android, web ve masaüstü dahil olmak üzere tek bir kod tabanından çoklu platformda dağıtım

Flutter sınırlamaları

Performans şu anda Kotlin veya Swift gibi yerel platformların gerisinde kalıyor ve daha fazla geliştirme ihtiyacını ortaya koyuyor

Flutter fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Flutter yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

19. React Native: Mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü bir çerçeve

react Native aracılığıyla

Facebook tarafından geliştirilen React Native, JavaScript ve React kullanarak yerel mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmıştır. Geliştiricilerin kodu bir kez yazıp Android ve iOS platformlarında dağıtmasına olanak tanır, böylece yüksek performans ve kullanıcı deneyimini korurken geliştirme süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

React Native'in en iyi özellikleri

Tek bir kod tabanına sahip çapraz platform mobil uygulamalar

Uygulama işlevselliğini geliştirmek için geniş kütüphane ve araç ekosistemi

React Native sınırlamaları

Performans, özellikle karmaşık veya grafik yoğun uygulamalarda, gerçek yerel uygulamaların gerisinde kalabilir

React Native fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

React Native yorumları ve puanları

G2: 4,5/5 (130 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

E-ticaret ve iş çözümleri

20. ERPNext: Dünyanın en çevik ERP'si

eRPNext aracılığıyla

ERPNext, en iyi ücretsiz ve açık kaynaklı ERP yazılım programlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu araç, finansal muhasebeden CRM ve üretime kadar eksiksiz bir iş yönetimi araçları paketi sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özelleştirilebilirliği, dünya çapında 10.000'den fazla şirket için tercih edilen bir seçim haline getirmiştir.

ERPNext'in en iyi özellikleri

İş operasyonlarını kolaylaştırmak için 1.000'den fazla modüle sahip kapsamlı ERP sistemi

Gelişmiş şeffaflık ve kontrol için gerçek zamanlı finansal muhasebe ve raporlama

ERPNext sınırlamaları

Bazı uygulamalarda anahtar modüllerin yeterince kullanılmaması, değerli özelliklere ve içgörülere erişimi sınırlayabilir

ERPNext fiyatlandırması

Küçük İşletmeler: Yaklaşık 50 çalışanı olan takımlar için aylık 52 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ERPNext incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ oy)

21. Bagisto: Çok yönlü Laravel e-ticaret çerçevesi

bagisto aracılığıyla

Bagisto, Laravel ve Vue.js üzerine kurulmuş açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur. İşletmelerin çevrimiçi mağazalarını kurmalarına veya genişletmelerine yardımcı olur. Çeşitli özelleştirilebilir özellikler ve sezgisel bir arayüz ile Bagisto, Generative AI tarafından desteklenen pazar yerleri, mobil uygulamalar, blok zinciri ve başsız ticaret uygulamalarını destekler.

Bagisto'nun en iyi özellikleri

Dinamik mobil platform, ürünleri ve kategorileri gerçek zamanlı olarak senkronize eder

Verimli sipariş yönetimi ve gelişmiş müşteri etkileşimi için kapsamlı bir araç seti

Bagisto sınırlamaları

Yeni kullanıcılar mevcut tüm modülleri tam olarak kullanamayabilir, bu da platformun yeteneklerinin yeterince kullanılmamasına neden olabilir

Bagisto fiyatlandırması

Açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Bagisto yorumları ve puanları

Yeterli yorum yok

22. Odoo: İş yönetimi için kapsamlı bir paket

odoo aracılığıyla

Odoo, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için bir dizi uygulama sunan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir iş yazılımıdır. Modüler mimarisi, Odoo, kullanıcıların temel modüllerle başlayıp işleri büyüdükçe daha fazlasını eklemelerine olanak tanır. CRM, e-ticaret, muhasebe, envanter, satış noktası ve proje yönetimi için yaygın olarak kullanılır.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Kapsamlı entegrasyonlar sayesinde tüm iş fonksiyonları sorunsuz bir kullanıcı deneyiminde bir araya gelir

Odoo Studio'daki özelleştirme seçenekleri, çözümleri belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlar

Odoo sınırlamaları

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bu görevler için optimize edilmemiş faturalama ve satış modülleri kullandığı için Odoo'nun bağış yönetimindeki karmaşıklığıyla mücadele etmektedir

Odoo fiyatlandırması

Bir Uygulama Ücretsiz Plan: 0

Standart Plan: 31 $. Kullanıcı başına aylık 10

Özel Plan: 46,80 $/ay kullanıcı başına

Odoo yorumları ve puanları

G2: 4. 2/5 (260+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (940 yorum)

Eğitim projeleri

23. freeCodeCamp: Kodlama eğitimi için önde gelen bir platform

freeCodeCamp aracılığıyla

freeCodeCamp, insanların web geliştirmeyi öğrenmelerine ve çeşitli programlama disiplinlerinde sertifikalar almalarına yardımcı olmak için ücretsiz, etkileşimli kodlama dersleri ve diğer projeler sunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kapsamlı müfredatı ile temel HTML ve CSS'den makine öğrenimi ve bilgi güvenliği gibi karmaşık konulara ve teknolojilere kadar her şeyi öğrenebilirsiniz.

freeCodeCamp'ın en iyi özellikleri

Proje tabanlı öğrenme yoluyla yetkinlik ve becerilerinizi göstermek için gerçek dünya projelerinden oluşan bir portföy oluşturma fırsatı

Yardım, mentorluk ve işbirliği için canlı bir öğrenenler ve uzmanlar topluluğu

freeCodeCamp sınırlamaları

Kendi hızında öğrenmede yapı eksikliği, daha geleneksel bir eğitim ortamında başarılı olan öğrenciler için zorlayıcı olabilir

freeCodeCamp fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

freeCodeCamp yorumları ve puanları

Yeterli yorum yok

24. Open edX: Çeşitli eğitim ihtiyaçları için kapsamlı bir öğrenme platformu

open edX aracılığıyla

Open edX, dünya çapında üniversiteler, kurumsal kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından kullanılan, güvenli ve yüksek ölçeklenebilir açık kaynaklı projelerden biridir. Büyük çaplı açık çevrimiçi kurslar (MOOC'lar), küçük gizli çevrimiçi kurslar ve kurumsal eğitim oturumları dahil olmak üzere çeşitli öğrenme deneyimleri sunmak için tasarlanmıştır.

Open edX'in en iyi özellikleri

MOOC'lar ve kurumsal eğitim gibi çeşitli biçimlerde geniş ölçekli, ilgi çekici çevrimiçi öğrenme deneyimleri

Etkileşimli içerik, multimedya entegrasyonu ve gerçek zamanlı iletişim araçlarıyla gelişmiş kullanıcı katılımı

Open edX sınırlamaları

Open edX Community Edition, özel ihtiyaçları karşılamak için ek eklentiler veya özel geliştirme gerektirebilir, bu da özelleştirilmiş uygulamaların karmaşıklığını ve süresini artırabilir

Open edX fiyatlandırması

Açık kaynak olduğu için ücretsiz olarak kullanılabilir

Open edX yorumları ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (80+ oy)

Projenizi Doğru Araçla Başlatın — ClickUp

Açık kaynaklı yazılım geliştirmeyi yönetirken, tüm araçlar eşit değildir. Yenilik ve işbirliğini teşvik etmede büyük fark yaratabilirler. Bahsedilen açık kaynaklı projelerin her biri benzersiz avantajlar sunar, ancak ClickUp bir oyun değiştirici olarak öne çıkar.

Bu, sadece bir yönetim platformundan daha fazlasıdır — özellikle açık kaynak ortamlarında çalışan geliştiriciler için takım işbirliğini geliştirmek ve proje iş akışlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış esnek, özelleştirilebilir bir çözümdür.

ClickUp'ı özellikle güçlü kılan, açık kaynağın temel değerleri olan şeffaflık, işbirliği ve uyarlanabilirlik ile uyumlu olmasıdır. Küçük takımlardan büyük ölçekli projelere kadar çeşitli geliştirme iş akışlarına zahmetsizce entegre olur ve kullanıcıların görevleri yönetmesine, süreçleri otomatikleştirmesine ve ilerlemeyi kolayca izlemesine olanak tanır.

Kişisel bir proje üzerinde çalışıyor veya küresel bir girişime katkıda bulunuyor olun, ClickUp verimli ve organize kalmak için gereken yapı ve araçları sunar.

Açık kaynak geliştirme hızla gelişirken, ClickUp gibi güvenilir bir araç rekabet gücünüzü korumak ve yenilikleri ileriye taşımak için çok önemlidir. Proje yönetimi stratejilerinizi optimize etmeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve açık kaynak projelerinizi nasıl dönüştürdüğünü deneyimleyin.