2025'in En İyi 10 Açık Kaynak Verimlilik Yazılımını Test Ettik

Şu anda "açık kaynak"dan daha popüler bir kelime varsa, o da "verimlilik"tir. Hepimiz, çalışma saatlerimizi uzatmadan evde ve işte daha fazlasını başarmak için çabalıyoruz. Ancak uzaktan çalışma ve bununla birlikte gelen dikkat dağınıklıkları nedeniyle, verimli kalmanın gerçekten zor olduğunu düşünüyorum.

Verimli kalmak için çaba göstermenin yeterli olmadığını düşünmüyor musunuz? Açık kaynağa geçmek bir tercihtir ve genellikle kolay bir karar değildir. Ancak bu tür araçlar genellikle topluma yardımcı olur, insanları bir araya getirir ve bizi ileriye taşır. 2024'ün en iyi açık kaynaklı verimlilik araçlarını ortaya çıkarmak için biraz araştırma yaptık.

Görev otomasyonundan işbirliği özelliklerine kadar her şeyi içeren titiz testler ve analizler sonucunda, en iyi 10 açık kaynaklı verimlilik yazılımının bir listesini hazırladık. ClickUp'taki takımımı bu araçları kapsamlı bir şekilde test etmek için bir araya getirdim ve bu araç listesinin size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağını umuyorum.

Ama önce, en iyi araca karar vermeden önce dikkate almanız gereken hususlara bir göz atalım.

Açık kaynaklı verimlilik araçlarını değerlendirirken, ş Akışınızı önemli ölçüde geliştirebilecek belirli teknik özelliklere odaklanın.

Biraz arka plan bilgisi verelim. Açık kaynaklı yazılımlar, 1990'ların sonlarında bilişim teknolojilerinin ilk günlerinde ortaya çıktı ve o günden bu yana yazılımların geliştirilme ve kullanma biçiminde devrim yarattı.

Harvard Business Review'a göre, dünya web sitelerinin yaklaşık %60'ı açık kaynaklı yazılımlarla çalışıyor. Açık kaynaklı yazılımlar, dünya BT altyapısında hayati bir rol oynuyor ve günlük teknolojimizi destekliyor.

Peki, açık kaynaklı verimlilik araçlarında nelere dikkat etmelisiniz? En önemli teknik özellikleri aşağıda listeledim:

AI destekli otomasyon : Planlama, e-posta yanıtları ve veri girişi gibi : Planlama, e-posta yanıtları ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için AI'yı entegre eden araçlar arıyorum. Bu otomasyon yeteneği bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor ve manuel hataları azaltıyor

Sorunsuz entegrasyon yetenekleri : Araç, CRM sistemleri, bulut depolama çözümleri ve Slack veya Microsoft Teams gibi iletişim platformları gibi iş akışımdaki diğer temel yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. Bu, işbirliğini geliştirir, işlemleri kolaylaştırır ve paydaşlarla bilgi paylaşma yeteneğimi önemli ölçüde artırır.

Sürüm kontrolü ve belge yönetimi: Sürüm kontrol sistemleri (Git gibi), değişiklikleri izlemenizi, önceki sürümleri geri yüklemenizi ve belge güncellemelerini etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bu, karmaşık projelerde işbirliği yapan takımlar için özellikle önemlidir

Gerçek zamanlı işbirliği : Canlı düzenleme, anlık mesajlaşma ve video konferans özelliklerine sahip araçlara öncelik veriyorum, böylece takımım belgeler veya projeler üzerinde aynı anda çalışabiliyor

Özelleştirilebilir iş akışları : İhtiyaçlarıma göre iş akışları oluşturabilmek ve değiştirebilmek benim için çok önemli. Bu nedenle, projeleri ve ekip çalışmasını daha iyi yönetmeme yardımcı olan özel alanlar, durumlar ve görev bağımlılıkları gibi özellikler sunan araçları tercih ediyorum

Gelişmiş raporlama ve analiz : Verimlilik ölçümleri, proje ilerlemesi ve kaynak tahsisi hakkında içgörüler sunan bir araç, daha iyi kararlar almama yardımcı oluyor

Kullanıcı dostu arayüz: Temiz ve sezgisel bir arayüz, kullanıcı deneyimini geliştirir ve öğrenme eğrisini azaltır, bu nedenle önemlidir. Sürükle ve bırak görev yönetimi, kolay gezinme ve özelleştirilebilir görünümler gibi özellikleri arayın

Topluluk desteği ve belgeler: Yardım bulmak ve sorunları verimli bir şekilde gidermek için güçlü topluluk desteğine ve kapsamlı belgelere güveniyorum

Çok sayıda verimlilik aracı bulunmaktadır: Bazıları zaman yönetimi, dikkat dağınıklığını azaltma ve görevleri düzenlemeye odaklanırken, diğerleri işbirliğini geliştirmeyi, uzak takımları birbirine bağlamayı ve departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Her bir aracı ayrıntılı olarak inceleyerek, verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmaya, motivasyonunuzu korumaya ve bulunduğunuz yerden olmak istediğiniz yere ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğini anlamanızı öneririm!

1. ClickUp: En iyi hepsi bir arada verimlilik aracı

En iyi seçim: ClickUp. Proje yönetimi ve işbirliği işinizin ayrılmaz bir parçasıysa, ClickUp harika bir yardımcı olabilir.

ClickUp açık kaynaklı bir araç olmasa da, önemli uygulamalarla iyi entegre olması ve açık API'ye sahip olması nedeniyle en üst sırada yer almaktadır.

Basit yapılacaklar listelerini düzenlemek, karmaşık projeleri ele almak, kişisel görevleri yerine getirmek veya iş operasyonlarını yönetmek gibi tüm işlerinizde, bu hepsi bir arada verimlilik aracı sizin için ağır işleri yapmak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp ile Başlayın Proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

ClickUp, gelişmiş proje yönetimi özelliklerini verimlilik ve işbirliği araçlarıyla birleştirir.

AI destekli asistan ClickUp Brain, verimliliğimi en üst düzeye çıkarıyor. Not almada zaman kazanmak, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak, rutin görevleri otomatikleştirmek ve işleri etkili bir şekilde önceliklendirmeme yardımcı olan içgörüler elde etmek için kullanıyorum.

AI destekli ClickUp Brain ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın

Bu sadece bireysel verimlilikle ilgili de değil. ClickUp, tüm takımımın birlikte daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. ClickUp Brain, bir kuruluşun çalışma alanı içindeki kolektif bilgiyi kullanarak verimliliğe işbirliği avantajı sağlıyor.

Tek başına çalışan girişimciler ve bireysel katkıda bulunanlar da çok şey kazanacak. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, başlamak için harika bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Şablonu ile düzenli ve verimli kalın

Bu şablon, ClickUp'ın en iyi özelliklerinden birkaçını tek bir ekranda bir araya getiriyor:

ClickUp Belgeleri ile düşüncelerinizi yazın ve SMART hedefler oluşturun

Öncelikleri belirlemek ve günlerinizi ve haftalarınızı planlamak için ClickUp Hedefler görünümü

Toplantılarınızı planlamak ve toplantılarınızı programlamak için Takvim görünümü

Aynı anda birden fazla görevdeki ilerlemeyi görselleştiren bir Gantt grafiği

Özel durumlar, yoğun iş yükü içinde asla kaybolmamanızı sağlar

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Gerçekçi hedefler belirleyin ve bunları gerçekleştirmek için bir plan oluşturun

Zaman kaybettiren faaliyetleri ortadan kaldırın ve mevcut zamanınızı en verimli şekilde değerlendirin

Görevleri etkili bir şekilde önceliklendirin ve iş yükünüzü yönetin

Önemli görevlere odaklanın ve motivasyonunuzu koruyun

Hazır otomasyon tariflerini kullanın veya gereksinimlerinize göre özelleştirin, ClickUp Otomasyonları ile takımınızın gerçekten önemli olan işlere odaklanmasını sağlayın

ClickUp ayrıca ClickUp Zaman Takibi, ClickUp Görevleri ve özel otomasyonlar gibi çeşitli özelliklerle iş akışınıza sipariş getirir.

Ayrıca, beyin fırtınası için ClickUp Zihin Haritaları, belge yönetimi için ClickUp Docs Hub ve bant genişliğinizi izlemek için İş Yükü görünümü gibi bir dizi araç da elde edersiniz.

ClickUp E-posta ile platform üzerinden e-posta gönderin ve alın

ClickUp ayrıca iletişimimi güçlendirmeye yardımcı oluyor: Konuşmaları tek bir yerde düzenli ve kolay erişilebilir tutuyorum. Ayrıca ClickUp E-posta ile e-postaları doğrudan platform üzerinden gönderiyor ve alıyorum.

En iyi yanı ne mi? ClickUp tamamen özelleştirilebilir. Platformu, iş akışınızı, projelerinizi ve tercihlerinizi tam olarak istediğiniz şekilde destekleyecek şekilde uyarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Liste, Tablo, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve İş Yükü dahil olmak üzere 15'ten fazla özel ClickUp Görünümü arasından seçim yapın ve işlerinizi verimli bir şekilde düzenleyin

ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak işlerinize bir bakışta genel bir bakış elde edin ve hiçbir şeyi gözden kaçırmayın

ClickUp Beyaz Tahtalarında iş akışlarını ve stratejileri görselleştirin ve takım üyeleri ve müşterilerle fikirler üzerinde kolayca işbirliği yapın

Tarayıcı, masaüstü veya mobil cihazdan yönetilebilen ClickUp Hatırlatıcıları ile görevlerinizi takip edin

ClickUp'ı 1.000'den fazla iş aracına bağlayarak ClickUp Entegrasyonları ile iş akışınızı kolaylaştırın

Mobil cihazlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere tüm cihazlardan ClickUp'a erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirdi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Turtl: Güvenli not alma ve düzenleme için en iyisi

via Turtl

Turtl, Evernote ve Google Keep gibi uygulamalara mükemmel bir alternatiftir. Gizlilik ve güvenliğe odaklanmasını güçlü verimlilik özellikleriyle birleştirmesini çok seviyorum. İster fikirlerimi not alırken, ister yer imlerini kaydederken, ister şifrelerimi yönetirken, Turtl organizasyon ve verimlilik açısından iyi sonuçlar verdi.

Markdown biçimlendirmesi, yapılandırılmış notlar oluşturmama yardımcı oldu. Ayrıca, içeriğimi zenginleştirmek için görüntüleri kolayca ekleyebilmeyi de çok seviyorum.

Öne çıkan bir diğer özellik, notlarınız içinde belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan güçlü arama fonksiyonuydu.

Uçtan uca şifreleme, verilerin yetkisiz erişimden korunmasını sağlar.

Ayrıca, tüm cihazlarım arasında sorunsuz senkronizasyon sağlayan Turtl, notlarıma istediğim zaman ve istediğim yerden erişebilmemi sağlayarak verimliliğimi korumam için vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Turtl'un en iyi özellikleri

Marka yönergelerini girin ve belgelerinizde tutarlı bir marka kimliği oluşturun

Daha sorunsuz müşteri yolculukları tasarlayarak ve etkileşimi artırarak okuyucu deneyimini geliştirin

Turtl'un patentli teknolojisini kullanarak dakikalar içinde 25.000 adede kadar kişiselleştirilmiş Turtl Doc sürümü oluşturun

Belgeleri çevrimiçi olarak barındırın, gerçek zamanlı güncellemeler yapın ve erişimi kontrol etmek için esnek erişim seçeneklerini kullanın

Turtl Belgelerin arama motorları tarafından taranmasına ve indekslenmesine izin verin, H1'ler ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler dahil

Turtl sınırlamaları

Sınırlı işbirliği seçenekleri

Bazı kullanıcılar, mobil cihazlarda erişilebilirlik ve okunabilirliğin masaüstü bilgisayarlara göre daha kötü bir deneyim olduğunu söylüyor

Turtl fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Özel fiyatlandırma

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Turtl puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

3. Cryptpad: Şifreli işbirliği ve belge düzenleme için en iyisi

cryptpad aracılığıyla

CryptPad, verimliliği artırırken verilerin güvenliğini sağlayan, gizlilik odaklı işbirliği araçlarından oluşan açık kaynaklı bir pakettir. Uçtan uca şifreleme kullanarak verilere yalnızca kullanıcıların erişebilmesini sağlar, bu da onu hassas bilgilerin işlenmesi için mükemmel hale getirir.

CryptPad, zengin metin belgeleri, elektronik tablolar, kod/markdown, Kanban panoları, slaytlar, beyaz tahtalar ve formlar gibi çeşitli uygulamaları tek bir platformda entegre olarak sunar.

Testler sırasında, sıfır bilgi mimarisi özelliğinin özellikle yararlı olduğunu gördük. Müşteri tarafında şifreleme sayesinde, sunucu kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe erişemez. Bu, her şeyi sunucuya ulaşmadan önce şifreleyerek verilerimizin güvenliğini sağlamaya yardımcı oldu.

Güvenliğin yanı sıra, gerçek zamanlı ortak düzenleme özelliği, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına ve tüm cihazlarda değişikliklerin anında yansıtılmasına olanak tanır.

CryptPad, standart ofis biçimleri için içe ve dışa aktarma fonksiyonlarını destekler, bu da onu mevcut bir iş akışına entegre etmenize yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcı hesaplarına ihtiyaç duymadan çalışır, böylece hemen işbirliğine başlayabilirsiniz.

Cryptpad'in en iyi özellikleri

Takımların senkronizasyonunu sağlamak ve verimli bir şekilde birlikte çalışabilmeleri için çeşitli belge türlerinde gerçek zamanlı işbirliği yapın

Metin düzenleyicilerden Kanban panolarına kadar tüm verimlilik ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli ofis uygulamalarına erişin

Kendi sunucunuzda barındırarak verileriniz ve sunucu ortamınız üzerinde tam kontrol sahibi olun

Hesap oluşturmanıza veya uygulamayı indirmenize gerek kalmadan başkalarıyla işbirliği yapın

Cryptpad sınırlamaları

Zengin Metin Düzenleyici gibi bazı araçların kullanıcı arayüzü, daha popüler metin düzenleyiciler kadar gelişmiş veya zengin özelliklere sahip olmayabilir

Cryptpad fiyatlandırması

Ücretsiz

CryptPad. fr : Aylık 5 €'dan başlayan fiyatlarla

Kendi Örneğiniz: Yıllık 1.500 €'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Yıllık 3.000 €'dan başlayan fiyatlarla (50 kullanıcıya kadar)

Cryptpad puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

4. Markdown Edit: Basitleştirilmiş markdown düzenleme için en iyisi

gitHub aracılığıyla

MarkdownEdit, yazarlar, geliştiriciler ve metinle çalışan herkesin verimliliğini artıran hafif, kullanıcı dostu bir düzenleyicidir. Temiz, minimalist arayüzü, test ederken yalnızca içeriğime odaklanmamı sağladı.

Anahtar özelliklerinden biri gerçek zamanlı önizleme. Kullanıcılar, Markdown'un anında görüntülenmesini sağlayarak son çıktının tam olarak istedikleri gibi görünmesini sağlar. Sözdizimi vurgulaması, metin öğelerini görsel olarak ayırarak yazma ve düzenlemeyi kolaylaştırır.

Araştırmam sırasında, Markdown dosyalarını düzenlemek ve bunlara erişmek için MarkdownEdit'in entegre dosya yöneticisini ve işleri HTML, PDF ve Word biçimlerinde kaydetmek için dışa aktarma özelliğini test ettim.

Bu verimlilik aracı, CommonMark ve GitHub Flavored Markdown'u desteklediği için beni etkiledi. Bu, aracı standart Markdown sözdizimi ve popüler uzantılarla uyumlu hale getirerek, kullanıcıların farklı platformlar ve uygulamalarda sorunsuz bir şekilde çalışan belgeler oluşturmasına olanak tanır.

Düzenleyici, URL'leri otomatik olarak Markdown bağlantıları olarak biçimlendiren akıllı bağlantı yapıştırma özelliğini de içerirken, sürükle ve bırak görüntü yükleme özelliği görüntü eklemeyi basitleştirir. Ayrıca, kullanıcı tanımlı snippet'ler yeniden kullanılabilir metin blokları sağlar ve düzenleyici ile önizleme bölmesi arasında senkronize kaydırma, kullanıcıların değişikliklerini son halini almış belgede gerçek zamanlı olarak görebilmesini sağlar.

Markdown Düzenleme en iyi özellikler

Biçimlendirilmiş metnin gerçek zamanlı önizlemede nasıl görüneceğini görün

Sözdizimi vurgulamayla metin öğelerini görsel olarak ayırt edin

Entegre dosya yöneticisi ile belge düzenlemeyi basitleştirin

CommonMark ve GitHub Flavored Markdown desteğinden yararlanın

Kolay URL biçimlendirmesi için akıllı bağlantı yapıştırma özelliğini kullanın

Markdown Düzenleme sınırlamaları

Markdown Edit, yalnızca Windows için bir uygulamadır ve macOS veya Linux gibi diğer işletim sistemleri için sürümleri yoktur

Diğer Markdown düzenleyicilerinde bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir, örneğin gerçek zamanlı işbirliği, LaTeX desteği veya üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon

Markdown Düzenleme fiyatlandırması

Ücretsiz

Markdown Düzenleme derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

5. Notea: Basitleştirilmiş not alma ve düzenleme için en iyisi

via Notea

Notea, gizlilik ve özelleştirmeye eşit önem veren açık kaynaklı bir verimlilik aracıdır. Sonunda elde edeceğiniz şey, sorunsuz bir not alma deneyimidir.

Notea'nın Markdown desteği, notlarınızı istediğiniz gibi biçimlendirmenize olanak tanır ve zengin metin düzenleyici, düzenleme deneyimini daha da geliştirir. Ayrıca, farklı cihazlarda çalışıyorsanız, notları senkronizasyon özelliği, nereye giderseniz gidin işlerinize kolayca erişmenizi sağlar.

Özel temalar, arayüzü kişisel tercihlere göre özelleştirmenize olanak tanır (Not alma sürecime kişilik kattı!). Son olarak, çevrimdışı destek sayesinde internet bağlantısı olmadan da çalışmaya devam edebiliyorum.

En iyi özellikler

WYSIWYG düzenleyici ile daha görsel bir düzenleme deneyimi yaşayın

Özel temalar ve stillerle Notea deneyiminizi kişiselleştirin

Çevrimdışı olduğunuzda bile notlarınıza erişin ve düzenleyin

Notlarınızı cihazlar arasında senkronize ederek her zaman, her yerden sorunsuz erişim sağlayın

Sık kullanılan eylemler için çeşitli klavye kısayollarıyla verimliliğinizi artırın

Esnek bir etiketleme sistemi ile notlarınızı verimli bir şekilde düzenleyin

Değişiklikleri izleyin ve notlarınızın önceki sürümlerine geri dönün

Sınırlamaları not edin

Notea'nın şu anda özel bir mobil uygulaması bulunmamaktadır, bu da mobil cihazlarda erişilebilirliğini sınırlamaktadır

Notea fiyatlandırması

Ücretsiz

Notea puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

6. Mininote: Hafif ve hızlı not alma için en iyisi

google Play aracılığıyla

Hızlı ve basit not alma arıyorsanız, bu açık kaynaklı araç mükemmel bir seçimdir. Not almada basit bir yaklaşıma değer veren biri olarak, Mininote'un minimalist tasarımını ve kullanıcı dostu arayüzünü takdir ediyorum.

Mininote'u inceledikten sonra beğendiğim özellikler şunlar:

Markdown desteği, notlarımı biçimlendirmemi ve temiz, okunabilir bir yapı korumamı sağladı

Gerçek zamanlı önizleme, yazarken notlarımın biçimlendirilmiş sürümünü görmemi sağladı

Etiketleme sistemi, notlarımı tematik olarak düzenlememe yardımcı oldu, bu da belirli bilgileri kategorize etmeyi ve bulmayı kolaylaştırdı

Basit bir arayüze sahip ve gereksiz özellikler veya karmaşık menülerle beni bunaltmadı

Araç hafif ve basittir. Daha az güçlü cihazlarda bile hızlı çalışır. Notlarınız yerel olarak saklanır, böylece gizlilik ve veriler üzerinde kontrolünüz artar.

Mininote'un en iyi özellikleri

Notları biçimlendirerek temiz ve okunabilir bir yapı oluşturun

Etiketleme sistemini kullanarak belirli bilgileri hızlıca kategorilere ayırın ve bulun

Sonsuz sayfalarda gezinmek zorunda kalmadan belirli notları hızlı bir şekilde bulun

Gereksiz özellikler veya karmaşık menüler olmadan yazmaya odaklanın

Mininote sınırlamaları

Multimedya barındırma desteği yok

İşbirliği özellikleri eksik olduğu için takım tabanlı projeler için ideal değildir

Mininote fiyatlandırması

Ücretsiz

Mininote puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

7. RemNote: Hızlı erişim için notları düzenlemek için en iyisi

remNote aracılığıyla

RemNote, önemli bilgileri parmaklarınızın ucuna getirmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir not alma ve bilgi yönetimi aracıdır.

Bu, profesyoneller ve öğrenciler için mükemmel bir araçtır. İlgili notları birbirine bağlamak ve kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturmak için bağlantılı referanslar oluşturabilmeyi çok beğendim. Hiyerarşik not yapısı, bilgileri mantıklı bir şekilde düzenlemenizi sağlayarak karmaşık konuları kolayca parçalara ayırmanıza olanak tanır.

Açık kaynaklı uygulama, aracı sürekli geliştiren ve büyüyen bir işbirliği topluluğuna sahiptir. Bu şeffaflık, kullanıcıların katkılarını teşvik eder ve yazılımın uyarlanabilir ve güvenli kalmasını sağlar.

RemNote'un çevrimdışı erişim, cihazlar arasında otomatik senkronizasyon ve sağlam dışa aktarma seçenekleri gibi teknik özellikleri, onu ClickUp Docs kadar çok yönlü hale getiriyor.

RemNote'un en iyi özellikleri

Etkili öğrenme ve ezberleme için notları flash kartlara dönüştürün

İlgili notları birbirine bağlayarak kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturun

Notları cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize ederek kesintisiz erişim sağlayın

Notları çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Kişisel tercihlere uygun biçimlendirme seçenekleriyle arayüzü kişiselleştirin

RemNote sınırlamaları

RemNote'un alternatiflerinden farklı olarak, eklentiler sabit bir internet bağlantısı olmadan yüklenemez

Yerel olarak depolanmayan görüntüler görünmez (yerel olarak masaüstünde depolanır, ancak web/mobil cihazlarda depolanmaz) ve bu tür görüntüler içeren flash kartlar, kesintileri önlemek için sıranın sonuna ertelenir

RemNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Yaşam Boyu Öğrenen: 395 $ (Tek seferlik ücret)

RemNote puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: Mevcut değil

8. Trillium: Hiyerarşik not alma biçimleri için en iyisi

trillium aracılığıyla

Trillium Notes, notları düzenlemek için hiyerarşik bir yapı sunan başka bir açık kaynaklı not alma ve bilgi yönetimi aracıdır. Düşünce sürecimi yansıtan, birbirine bağlı notlardan oluşan bir ağaç oluşturabildim. Bu, en karmaşık projeleri bile dakikalar içinde kolayca yönetmemi ve içinde gezinmemi sağladı.

Trillium'un en iyi özelliklerinden biri, zengin düzenleme yetenekleridir. Çift yönlü bağlantıları ve not referansları, ilgili fikirleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamama ve sağlam bir bilgi ağı oluşturmama olanak tanır. Aracın komut dosyası oluşturma ve özelleştirme desteği, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilmemi ve arayüzü özel iş akışıma göre uyarlayabilmemi sağlayarak verimliliğimi artırıyor.

Trillium'un en iyi özellikleri

Hassas not biçimlendirmesi için Markdown, zengin metin ve kod blokları kullanın

İlgili fikirleri birbirine bağlayarak sağlam bir bilgi ağı oluşturun

Görevleri otomatikleştirin ve arayüzü iş akışınıza göre özelleştirin

Şifreleme ile hassas bilgileri koruyun

İnternet bağlantısı olmasa bile notlarınız üzerinde çalışın

Trillium sınırlamaları

Mobil uygulama deneyimi masaüstü sürümü kadar iyi değildir ve bu durum hareket halindeyken verimliliği etkileyebilir

Cihazlar arasında senkronizasyon manuel yapılandırma gerektirir ve bu bazı kullanıcılar için zahmetli olabilir

Trillium fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık : Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Yıllık: Kullanıcı başına yıllık 36 $'dan başlayan fiyatlarla

Trillium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Grist: Entegre elektronik tablo ve veritabanı yönetimi için en iyisi

via Grist

Bu listedeki not alma çözümlerinden farklı olarak, açık kaynaklı verimlilik aracı Grist, verilerinizi düzenlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Düzenli olarak çeşitli veri kümeleriyle uğraşan biri olarak, Grist'in elektronik tabloların esnekliğini bir veritabanının gücüyle birleştirme yeteneğini inanılmaz derecede yararlı buluyorum.

Aracın sezgisel arayüzü, verilerimi projelerime uygun bir şekilde yapılandırmamı sağlıyor. Birden fazla tablo oluşturabilir, formüller ekleyebilir ve özelleştirilebilir gösterge panellerinde verileri görselleştirebilirim.

Grist'in tarihler, ek dosyalar ve seçim listeleri gibi zengin veri türlerini desteklemesi, iş akışımı kesintiye uğratmadan karmaşık bilgileri yönetme becerimi artırıyor.

Grist'in AI Formula Assistant, elektronik tablo formülleriyle çalışırken verimliliği ve üretkenliği artırmak için en iyi AI uygulamaları arasında yer alıyor. AI kullanarak Formula Assistant, verileri analiz eder ve elektronik tablonun bağlamına göre akıllı öneriler sunar.

Bu özellik, gelişmiş formül sözdizimine aşina olmayan veya formül oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen kullanıcılar için özellikle yararlıdır.

Grist ayrıca, yaygın görevleri ve basit iş akışlarını kolaylaştırmak için kullanıma hazır bir dizi şablon sunar. Bu şablonlar, proje yönetimi ve bütçe izlemeden envanter yönetimi ve veri analizine kadar çeşitli kullanım durumlarını kapsar.

Grist'in en iyi özellikleri

Sütunları ekleyin veya kaldırın, formülleri ayarlayın ve Grist'in kullanıma hazır şablonlarının düzenini değiştirin

Tarihler, ek dosyalar ve seçim listeleriyle karmaşık bilgileri yönetin

Verileri birden çok bağlantılı tabloda düzenleyin ve özelleştirilebilir gösterge panellerinde görselleştirin

Verilerinizi korumak için farklı kullanıcılar için erişim düzeyleri ve izinler tanımlayın

Grist sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Grist'in basit veri yönetimi görevleri için aşırı karmaşık olabileceğini ve bu nedenle kullanıcı dostu olmadığını bahsetmektedir

Kullanıcı izinleri son derece uyarlanabilir, ancak bunların nasıl kullanılacağını anlamak zor

Grist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Wikisuite: İşbirliği ve verimlilik paketi için en iyisi

via Wikisuite

Verimli ekip çalışmasına değer veren biri olarak, WikiSuite'in verimlilik araçlarına entegre yaklaşımını takdir ediyorum. Bu paket, wiki ve bloglardan e-posta ve proje yönetimine kadar her şeyi kapsayan çeşitli uygulamalar sunar.

WikiSuite'in güvenlik ve gizliliğe verdiği önem bir artıdır. Açık kaynak kodlu olması, kullanıcıların verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmaları ve yazılımı özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmeleri anlamına gelir.

Wikisuite'in en iyi özellikleri

Güvenli e-posta, dosya paylaşımı ve işbirliği için araçlardan yararlanın, veri gizliliğini sağlayın

Forumlar, bloglar ve dosya yönetimi gibi zengin özelliklere sahip bir wiki platformu için Tiki Wiki CMS Groupware'i kullanın

Anlık mesajlaşma için Openfire'ı, video konferans için WebRTC'yi kullanarak takım iletişiminizi geliştirin

Wikisuite sınırlamaları

Kullanıcıların WikiSuite tarafından sunulan çeşitli uygulamalara ve özelliklere alışmak için zamana ihtiyaçları olabilir

Wikisuite fiyatlandırması

Ücretsiz

Wikisuite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Verimliliği artırırken, doğru AI araçlarına ve sağlam bir verimlilik planına sahip olmak büyük fark yaratabilir. İster ofiste ister evden çalışıyor olun, net stratejilerle eşleştirilmiş araçlar işlerinizi düzenli tutabilir.

Bazı görevler için, odaklanmama yardımcı olacak birkaç verimlilik ipucu yeterlidir, ancak diğerleri için hedeflerime ulaşmamı sağlayan açık kaynaklı verimlilik araçları vardır.

Neyse ki, seçenekler konusunda sıkıntı yok. Sadece size en uygun olanı araştırmak ve değerlendirmek için zaman ayırmanız yeterli.

Uygulamaları test etmek için zaman ayıramıyorsanız, hemen hemen herkese uygun bir uygulama önerelim: ClickUp. Notlar alıyor, kaynakları takip ediyor, projeleri yönetiyor veya dağıtılmış bir iş gücüyle işbirliği yapıyor olsanız da, bu araç işinizi kolaylaştırmak ve iyileştirmek için gereken her şeye sahiptir.

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