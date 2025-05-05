2025'te Verimli Not Alma için 10 RemNote Alternatifi

RemNote, notlardan flash kartlar oluşturma özelliği ile bilinen bir not alma aracıdır. Notlar yazmanıza ve bunları ezberlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bilgileri daha uzun süre aklınızda tutmanızı sağlamak için flash kartları doğru şekilde gösterir.
Öğrenciler için harika olsa da, çeşitli iş amaçları için daha uygun RemNote alternatifleri de bulunmaktadır.
Daha fazla özellik mi istiyorsunuz yoksa diğer seçenekleri mi keşfetmek istiyorsunuz? En iyi RemNote alternatiflerinin listesine göz atın.
Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını karşılaştırarak bilinçli bir seçim yapın.
RemNote alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
RemNote alternatiflerini karşılaştırırken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:
- Not alma kolaylığı: En iyi RemNote alternatifleri, fikirlerinizi her zaman, her yerde yakalamanızı sağlar. İster çevrimiçi gezinirken bir sayfayı kaydetmek ister sesli notlar almak isteyin, notlarınızı kolayca yakalayabilmelisiniz
- Not düzenleme ve arama: Notlarınızı yönetmek ve kolayca erişmek için kolay bir düzenleme sistemi sunan araçları seçin. Kolay arama seçenekleri ve bağlantılar, grafikler vb. kullanarak notları görsel olarak düzenleme olanağı sunan araçları arayın.
- İşbirliği ve paylaşım: Notlarınızı başkalarıyla paylaşmak ve onların görüşlerini almak ne kadar kolay olursa, sizin için o kadar iyi olur. Güçlü işbirliği özellikleri sunan RemNote alternatiflerini seçin
- Kullanıcı arayüzü ve gezinme: Önceden eğitim almadan herkesin kullanabileceği, gezinmesi kolay, sezgisel bir arayüze sahip bir RemNote alternatifi seçin
- Entegrasyonlar: Daha fazla özellik ve işlevsellik eklemek için diğer araçlarla sorunsuz yerel entegrasyonlar sunan uygulamaları seçin
- Veri aktarım seçenekleri: Not alma araçları, notları indirmeyi ve paylaşmayı kolaylaştırmalıdır. Kolay veri aktarım seçenekleri sunan uygulamaları seçin
- Fiyat: Son olarak, aracın bütçenize uygun olup olmadığını ve ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunup sunmadığını kontrol edin
En İyi 10 RemNote Alternatifi
İşte size seçebileceğiniz en iyi on RemNote alternatifi.
1. ClickUp
ClickUp, RemNote'un not alma özelliklerine rakip olan çeşitli araçlar ve özellikler sunar. ClickUp Not Defteri aracı basit ama etkilidir. Kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay gezinme özelliğine sahiptir, böylece kullanıcılar için not alma çok kolaydır. Hareket halindeyken hızlıca notlar alın, istediğiniz gibi biçimlendirin ve ileride başvurmak üzere düzenleyin.
En iyi yanı, notlarınızı tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilmenizdir. Ayrıca, tarayıcı ve mobil uygulamalardan notlarınıza erişmenizi sağlar. Geçmişte yaptığınız değişiklikleri kontrol etmek mi istiyorsunuz? Bunu da yapabilirsiniz!
ClickUp'ta not almak için başka bir yol da ClickUp Dokümanlar'ı kullanmaktır. Google Dokümanlar gibi basit ve işbirliğine dayalı bir belge oluşturma aracıdır ve zengin biçimlendirme ve stil seçenekleri sunar.
Notlarınızı yazmak veya kontrol listeleri oluşturmak ve bunları takımınızla paylaşmak için kullanın.
Not oluşturma veya uzun metin bloklarını özetleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Bu AI yazma aracı, otomatik proje özetleri oluşturur ve size zamanında proje güncellemeleri gönderir. ClickUp Brain, konsolide toplantı tutanaklarına ihtiyacınız varsa otomatik toplantı notları ve özetleri oluşturur.
Genel olarak, ClickUp en iyi not alma uygulaması ve RemNote'un değerli bir alternatifidir. Projeleri yönetmek için uçtan uca not oluşturma ve düzenleme çözümü sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplantı notları ve özetleri için AI araçlarını kullanın
- Not Defteri ve Belgeler için kolay paylaşım seçeneklerinden yararlanın
- Güvenli sürüm izleme geçmişi ile notlar ve belgeler üzerinde takımınızla işbirliği yapın
- Kullanıcı dostu arayüzünden ve hızlı not alma özelliklerinden yararlanın
- Notları izlenebilir görevlere dönüştürme seçeneğini kullanın
- Not almayı aşın ve proje yönetimi özelliklerini de kullanın
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananların, sayısız özellik ve aracın tümünü öğrenmesi biraz zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.386 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.013 yorum)
2. TiddlyWiki
TiddlyWiki, karmaşık bilgileri basit bir şekilde düzenlemenizi sağlayan benzersiz, doğrusal olmayan bir not alma aracıdır.
Geleneksel not alma uygulamalarından oldukça farklıdır. Bağlayabileceğiniz, etiketleyebileceğiniz ve çeşitli şekillerde düzenleyebileceğiniz ayrı içerik birimleri olan "tiddlers" oluşturmanıza olanak tanır.
İçeriğin bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı Wikipedia tarzı notlar sayfası oluşturmak için kullanın.
Ücretsiz olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir yazılım çözümüdür. Çevrimiçi bir hesap kullanın veya Windows, Mac veya Linux cihazınıza indirin.
TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri
- Zengin metin düzenleme özelliklerini kullanın
- Kullanıcı arayüzünü özelleştirmek için harika özelleştirme seçenekleri elde edin
- Eklentilerle dili kolayca değiştirin
- Etiketler ekleyin ve notları kolayca arayın
- Çok çeşitli cihaz ve platformlarda erişin
- Sürüm geçmişinin yardımıyla değişiklikleri izleyin
TiddlyWiki sınırlamaları
- Kılavuzlara ve öğreticilere rağmen özelliklerini anlamak için başlangıçta çok çaba sarf etmeniz gerekir
- Diğer RemNote alternatiflerine kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri sunar
- Kullanıcı deneyimi zayıf ve mobil cihazlarda iyi çalışmıyor
TiddlyWiki fiyatlandırması
- Ücretsiz
TiddlyWiki puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
3. Notion
Notion, basit not alma özelliğinin ötesinde sayısız özellik sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve görevleri yönetmek için bağlantılı bir çalışma alanı sağlar.
Belge, yapılacaklar listesi veya wiki oluşturmak ya da görevlerinizi veya projelerinizi yönetmek için kullanın. Takvim, pano ve zaman çizelgesi görünümleri gibi bilgileri düzenlemek için birden fazla görünüm sunar.
Notion, hem ücretsiz hem de ücretli şablonların bulunduğu devasa bir pazara sahiptir. Uygulamanın kullanıcıları ayrıca çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir şablonlar tasarlar ve satar.
Genel olarak, kullanımı kolay, sezgisel bir not alma uygulaması ve en iyi RemNote alternatiflerinden biridir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Geniş aralıktaki özelleştirilebilir, önceden tasarlanmış şablonları kullanın
- Tüm verilerinizi tablo, pano ve takvim görünümleri gibi çeşitli şekillerde düzenleyin
- Güçlü, zengin metin düzenleme özelliklerinden yararlanın
- Görseller ve diğer içerik biçimleri ekleyin
- Daha iyi işbirliği için notları paylaşın, görevler atayın veya yorumlar bırakın
- İç içe sayfalar, etiketler, filtreler ve bağlantılı veritabanları gibi özellikleri kullanın
Notion sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi dik
- Kötü mobil uygulama deneyimi sunar
- Çalışma alanını ilk kez kurmak ve yapılandırmak zaman alır
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 10 dolar
- İş: Aylık 18 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI aylık 10 $ üyelik ücreti karşılığında ayrı olarak satın alınabilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.060 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.057 yorum)
4. Coda
Coda, proje yönetimi özelliklerini ve not alma uygulamalarını bir araya getiren hepsi bir arada bir işbirliği çalışma alanıdır.
Belgeler, elektronik tablolar ve veritabanlarının özelliklerini ve işlevlerini entegre bir platformda birleştirir. Zengin metin düzenleme araçları, resim ve multimedya içeriği ekleme seçenekleri ve işbirliği seçenekleri sunar.
Coda'nın en iyi özellikleri
- İçeriği sonsuz sayıda iç içe geçmiş sayfalara düzenleyin
- Kullanıma hazır, önceden oluşturulmuş çok sayıda şablondan seçim yapın
- Çeşitli uygulamalar ve araçlarla 600'den fazla yerel entegrasyondan yararlanın
- Çoklu ortam içeriğini kolaylıkla ekleyin ve zengin metin düzenleme özelliğini kullanın
- Tüm cihazlardan ve platformlardan erişin
Coda sınırlamaları
- Yavaşlama ve ara sıra meydana gelen hatalar
- Kullanıcılar, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmadığını düşünüyor
- Diğer RemNote alternatiflerine göre nispeten daha pahalıdır
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge Oluşturucu başına aylık 12 $; düzenleyiciler ücretsiz düzenleme yapabilir
- Takım: Belge Oluşturucu başına aylık 36 $; düzenleyiciler ücretsiz düzenleme yapabilir
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (422 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (88 yorum)
5. Obsidian
Obsidian, RemNote'a mükemmel bir alternatif olan bir yazma ve not alma uygulamasıdır. İlgili fikirleri yakalamak, düzenlemek ve birbirine bağlamak için mükemmeldir.
Uygulamayı masaüstü veya mobil cihazlarınıza indirin. Notlarınıza çevrimiçi ve çevrimdışı olarak erişmenizi sağlar.
Obsidian, bağlantılar ve grafikler kullanarak ilgili fikirleri kolayca yakalamanızı, düzenlemenizi ve birbirine bağlamanızı sağlar. Ayrıca notlarınızı Wiki'lere, bir bilgi veritabanına veya başka herhangi bir belge türüne dönüştürebilirsiniz.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş işlevsellik için yüzlerce eklenti ve uygulama ile entegre edin
- Birden fazla platform ve cihazdan erişin
- Sürüm geçmişini ve notlarınızdaki değişiklikleri izleyin
- Grafik görünümünü kullanarak notlarınız arasındaki bağlantıları görselleştirin
- Kolay veri senkronizasyonu ve yedekleme seçeneklerinden yararlanın
- Gelişmiş güvenlik için verileri kullanıcıların cihazlarında otomatik olarak saklama seçeneğini kullanın
Obsidian sınırlamaları
- Sınırlı takım işbirliği özellikleri sunar
- Aylık planlara dahil etmek yerine birçok temel özelliği ayrı eklentiler olarak sunar
- Kafa karıştırıcı fiyatlandırma planları var
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel Kullanım: Ücretsiz
- Ticari Kullanım Lisans: Kullanıcı başına yıllık 50 dolar
- Senkronizasyon Eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Yayın Eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Catalyst: Beta sürümlerine erken erişim için 25 $'lık tek seferlik ücret
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,9/5 (24 yorum)
6. Evernote
Evernote, kullanım kolaylığı ve esnekliği ile bilinen popüler bir not alma uygulamasıdır. Çeşitli biçimleri kullanarak farklı cihaz ve platformlarda notlar almanızı sağlar.
Evernote, çeşitli not alma stratejileri kullanmanıza, metin, ses, web kesikleri vb. biçiminde notlar almanıza ve bunlara çevrimiçi veya çevrimdışı olarak erişmenize olanak tanır. En iyi yanı, notlarınızın tüm cihazlar arasında otomatik olarak senkronize olmasıdır.
Evernote, yapılacaklar listeleri oluşturmak, görevleri ve programları düzenlemek için de kullanışlıdır.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Web sayfalarındaki ve makalelerdeki kesikleri doğrudan notlarınıza kaydedin
- Belge tarama özelliğini kullanarak tüm önemli belgeleri çevrimiçi olarak düzenleyin
- PDF'ler, resimler ve taranmış belgeler içinde metin arayarak aradığınızı bulun
- Bileşenleri kullanarak gösterge panelinizi özelleştirin ve istediğiniz gibi düzenleyin
- Zaman ve çabadan tasarruf etmek için önceden tasarlanmış not şablonlarından yararlanın
- Chrome, Firefox ve Safari için tarayıcı uzantısı olarak erişin
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz plana çeşitli kullanım sınırları ve kısıtlamalar getirir
- Ara sıra senkronizasyon gecikmeleri ve aksaklıklar yaşanıyor
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 14,99 $
- Profesyonel: Aylık 17,99 $
- Takımlar: Aylık 24,99 $
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.007 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.106 yorum)
7. Hypernotes
Hypernotes, RemNote alternatiflerinden biridir ve bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır; bir bilgi yönetimi yazılımı çözümüdür. Grafik tabanlı modeli, birbirine bağlı düğümlerle bir bilgi merkezi oluşturmanıza olanak tanır.
Notlar, wiki'ler, komut dosyaları, makaleler ve daha fazlasını birbirine bağlı bir ağda oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
Hypernotes ayrıca, görevleri atamanızı ve takım üyelerinizle işbirliği yapmanızı sağlayan yerleşik görev yönetimi özellikleri sunar.
Hypernotes'un en iyi özellikleri
- Notlar arasında görsel bağlantılar oluşturun
- Metin, dosya, bağlantı vb. gibi çeşitli içerik biçimlerini kullanın.
- Özelleştirilebilir toplantı notu şablonlarından yararlanın
- Notları hızlı ve sezgisel bir şekilde bağlayın
- Çoklu platform özelliklerinden yararlanın
- Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü gibi güvenlik özelliklerinden yararlanın
Hypernotes sınırlamaları
- Diğer RemNote alternatiflerine kıyasla daha az entegrasyon sunar
- Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirir
Hypernotes fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Plus: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hypernotes puanları ve yorumları
- G2: 3/5 (1 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
8. Supernotes
Supernotes, not kartları oluşturmak için benzersiz bir yol sunan bir not alma aracıdır. Notları sıkıcı dosyalar ve belgeler yerine etkileşimli kartlara kaydetmenizi sağlar.
Zengin içerik düzenleme seçenekleri sunar ve tablolar, resimler, emojiler ve hatta matematiksel denklemler gibi çeşitli içerik formları eklemenize olanak tanır.
En iyi yanı, diğer not alma uygulamalarında olduğu gibi diğer kartlara bağlantılar eklemenize izin vermesidir. Ayrıca notları hiyerarşik bir grafik görünümünde (hem 2D hem de 3D) görsel olarak düzenleyebilir.
Dahası, not kartlarını başkalarıyla paylaşmak çok kolaydır. Notları okumak için Supernotes kullanıcısı olmaları gerekmez, ancak notları düzenlemek ve yorum bırakmak için kullanıcı olmaları gerekir.
Supernotes'un en iyi özellikleri
- Notları, belgelerden daha görsel olarak çekici olan not kartları olarak kaydedin
- Isı haritası takvimini kullanarak not alma faaliyetlerinizi zaman içinde izleyin
- Çevrimdışı modda notlar alın ve erişin
- Etiketler ve filtreler kullanarak kolay arama ve düzenleme seçeneklerinden yararlanın
- Notları paylaşın ve diğerleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Android, Windows, Mac, Linux ve iOS cihazlar için not alma uygulamalarını kullanın
Supernotes sınırlamaları
- Çevrimdışı modda sınırlı işlevsellik sağlar
- Ücretsiz plana 100 kart sınırı koyar
Supernotes fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık ~10 ABD doları
Supernotes puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
9. Microsoft OneNote
OpenNote, Microsoft'un araçlar paketinin bir parçası olan bulut tabanlı bir not alma ve düzenleme aracıdır. Diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğu için MS Office kullanıcıları için mükemmeldir.
Kalem ve kağıtla yazdığınız veya çizdiğiniz gibi, ekran üzerinde stylus kullanarak notlar almanızı sağlar. Elbette, notları yazmak da bir seçenektir.
OpenNote'un en iyi özellikleri
- Yazarak, yazarak veya çizerek notlar alın
- Basit anahtar kelime aramasından veya etiketler ve indekslemeyi kullanarak gelişmiş aramadan yararlanın
- Gerçek zamanlı işbirliği dahil olmak üzere sağlam işbirliği özelliklerinden yararlanın
- Birden fazla cihaz ve platformdan erişin
OpenNote sınırlamaları
- Diğer bazı RemNote alternatifleri kadar zengin içerik biçimlendirme seçenekleri sunmaz
- Notlar için bağlantı ve grafik görünümü gibi bazı gelişmiş özellikler eksik
OpenNote fiyatlandırması
- Tüm Microsoft Office kullanıcıları için ücretsiz
OpenNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.830 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.513 yorum)
10. Workflowy
Workflowy, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve minimal bir tasarıma sahip basit bir not alma ve liste oluşturma uygulamasıdır. Çok seviyeli madde işaretli liste oluşturmak, önemli notlar almak veya fikirlerinizi düzenlemek için kullanın.
Çalışma alanınıza sürükleyip bırakabilir, resim ve dosya ekleyebilir ve bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
En dikkat çekici özelliklerinden biri, istediğiniz kadar nokta ve alt nokta eklemenize olanak tanıyan sonsuz iç içe listelerdir.
Workflowy'nin en iyi özellikleri
- Sonsuz iç içe listeler oluşturun
- Sürükle ve bırak özelliğine sahip sezgisel arayüzün avantajlarından yararlanın
- Tüm not deponuzdan notları bulmak için global arama özelliğini kullanın
- Notları, belgeleri ve dosyaları düzenlemek için hiyerarşik bir yapı kullanın
- '@' işaretini kullanarak kişilerden bahsedin ve işbirliği yapın
- Tarayıcı, mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden web uygulaması ile erişin
Workflowy sınırlamaları
- Gelişmiş içerik biçimlendirme seçenekleri yoktur
- Ücretsiz planda aylık mermi sınırı vardır, bu da bir noktadan sonra yükseltmeyi zorunlu hale getirir
Workflowy fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Workflowy Pro: Aylık 4,99 dolar
Workflowy puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (24 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15 yorum)
Bu RemNote alternatiflerinden hangisini seçeceksiniz?
İşte RemNote'un en iyi on alternatifinin listesi. Özelliklerini, artılarını ve eksilerini karşılaştırarak gereksinimlerinize en uygun olanı seçin.
Basit not alma ve düzenlemeden çok daha fazlasını sunan en iyi RemNote alternatifi arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Bu, hepsi bir arada proje yönetimi, not düzenleme ve takım işbirliği aracıdır.
Dahası, ClickUp Brain otomatik özetler ve toplantı tutanakları oluşturarak not alma işleminizi hızlandırır.
ClickUp'a kaydolun ve sayısız özelliğini keşfedin.