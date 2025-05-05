2025'te Verimli Not Alma için 10 RemNote Alternatifi

RemNote, notlardan flash kartlar oluşturma özelliği ile bilinen bir not alma aracıdır. Notlar yazmanıza ve bunları ezberlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bilgileri daha uzun süre aklınızda tutmanızı sağlamak için flash kartları doğru şekilde gösterir.

Öğrenciler için harika olsa da, çeşitli iş amaçları için daha uygun RemNote alternatifleri de bulunmaktadır.

Daha fazla özellik mi istiyorsunuz yoksa diğer seçenekleri mi keşfetmek istiyorsunuz? En iyi RemNote alternatiflerinin listesine göz atın.

Özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını karşılaştırarak bilinçli bir seçim yapın.

RemNote alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

RemNote alternatiflerini karşılaştırırken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:

Not alma kolaylığı : En iyi RemNote alternatifleri, fikirlerinizi her zaman, her yerde yakalamanızı sağlar. İster çevrimiçi gezinirken bir sayfayı kaydetmek ister sesli notlar almak isteyin, notlarınızı kolayca yakalayabilmelisiniz

Not düzenleme ve arama : Notlarınızı yönetmek ve kolayca erişmek için kolay bir düzenleme sistemi sunan araçları seçin. Kolay arama seçenekleri ve bağlantılar, grafikler vb. kullanarak notları görsel olarak düzenleme olanağı sunan araçları arayın.

İşbirliği ve paylaşım : Notlarınızı başkalarıyla paylaşmak ve onların görüşlerini almak ne kadar kolay olursa, sizin için o kadar iyi olur. Güçlü işbirliği özellikleri sunan RemNote alternatiflerini seçin

Kullanıcı arayüzü ve gezinme : Önceden eğitim almadan herkesin kullanabileceği, gezinmesi kolay, sezgisel bir arayüze sahip bir RemNote alternatifi seçin

Entegrasyonlar : Daha fazla özellik ve işlevsellik eklemek için diğer araçlarla sorunsuz yerel entegrasyonlar sunan uygulamaları seçin

Veri aktarım seçenekleri : Not alma araçları, notları indirmeyi ve paylaşmayı kolaylaştırmalıdır. Kolay veri aktarım seçenekleri sunan uygulamaları seçin

Fiyat: Son olarak, aracın bütçenize uygun olup olmadığını ve ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunup sunmadığını kontrol edin

En İyi 10 RemNote Alternatifi

İşte size seçebileceğiniz en iyi on RemNote alternatifi.

ClickUp, RemNote'un not alma özelliklerine rakip olan çeşitli araçlar ve özellikler sunar. ClickUp Not Defteri aracı basit ama etkilidir. Kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay gezinme özelliğine sahiptir, böylece kullanıcılar için not alma çok kolaydır. Hareket halindeyken hızlıca notlar alın, istediğiniz gibi biçimlendirin ve ileride başvurmak üzere düzenleyin.

ClickUp Notepad ile hızlıca notlar alın, düzenleyin ve görevlere dönüştürün

En iyi yanı, notlarınızı tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilmenizdir. Ayrıca, tarayıcı ve mobil uygulamalardan notlarınıza erişmenizi sağlar. Geçmişte yaptığınız değişiklikleri kontrol etmek mi istiyorsunuz? Bunu da yapabilirsiniz!

ClickUp'ta not almak için başka bir yol da ClickUp Dokümanlar'ı kullanmaktır. Google Dokümanlar gibi basit ve işbirliğine dayalı bir belge oluşturma aracıdır ve zengin biçimlendirme ve stil seçenekleri sunar.

ClickUp Belgelerinde içeriği biçimlendirmek için zengin biçimlendirme seçeneklerini ve eğik çizgi komutlarını kullanın.

Notlarınızı yazmak veya kontrol listeleri oluşturmak ve bunları takımınızla paylaşmak için kullanın.

Not oluşturma veya uzun metin bloklarını özetleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Bu AI yazma aracı, otomatik proje özetleri oluşturur ve size zamanında proje güncellemeleri gönderir. ClickUp Brain, konsolide toplantı tutanaklarına ihtiyacınız varsa otomatik toplantı notları ve özetleri oluşturur.

ClickUp AI kullanarak otomatik konu özetleri oluşturun

Genel olarak, ClickUp en iyi not alma uygulaması ve RemNote'un değerli bir alternatifidir. Projeleri yönetmek için uçtan uca not oluşturma ve düzenleme çözümü sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı notları ve özetleri için AI araçlarını kullanın

Not Defteri ve Belgeler için kolay paylaşım seçeneklerinden yararlanın

Güvenli sürüm izleme geçmişi ile notlar ve belgeler üzerinde takımınızla işbirliği yapın

Kullanıcı dostu arayüzünden ve hızlı not alma özelliklerinden yararlanın

Notları izlenebilir görevlere dönüştürme seçeneğini kullanın

Not almayı aşın ve proje yönetimi özelliklerini de kullanın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananların, sayısız özellik ve aracın tümünü öğrenmesi biraz zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.386 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.013 yorum)

2. TiddlyWiki

via TiddlyWiki

TiddlyWiki, karmaşık bilgileri basit bir şekilde düzenlemenizi sağlayan benzersiz, doğrusal olmayan bir not alma aracıdır.

Geleneksel not alma uygulamalarından oldukça farklıdır. Bağlayabileceğiniz, etiketleyebileceğiniz ve çeşitli şekillerde düzenleyebileceğiniz ayrı içerik birimleri olan "tiddlers" oluşturmanıza olanak tanır.

İçeriğin bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlandığı Wikipedia tarzı notlar sayfası oluşturmak için kullanın.

Ücretsiz olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir yazılım çözümüdür. Çevrimiçi bir hesap kullanın veya Windows, Mac veya Linux cihazınıza indirin.

TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri

Zengin metin düzenleme özelliklerini kullanın

Kullanıcı arayüzünü özelleştirmek için harika özelleştirme seçenekleri elde edin

Eklentilerle dili kolayca değiştirin

Etiketler ekleyin ve notları kolayca arayın

Çok çeşitli cihaz ve platformlarda erişin

Sürüm geçmişinin yardımıyla değişiklikleri izleyin

TiddlyWiki sınırlamaları

Kılavuzlara ve öğreticilere rağmen özelliklerini anlamak için başlangıçta çok çaba sarf etmeniz gerekir

Diğer RemNote alternatiflerine kıyasla sınırlı işbirliği özellikleri sunar

Kullanıcı deneyimi zayıf ve mobil cihazlarda iyi çalışmıyor

TiddlyWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

TiddlyWiki puanları ve yorumları

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

3. Notion

notion aracılığıyla

Notion, basit not alma özelliğinin ötesinde sayısız özellik sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve görevleri yönetmek için bağlantılı bir çalışma alanı sağlar.

Belge, yapılacaklar listesi veya wiki oluşturmak ya da görevlerinizi veya projelerinizi yönetmek için kullanın. Takvim, pano ve zaman çizelgesi görünümleri gibi bilgileri düzenlemek için birden fazla görünüm sunar.

Notion, hem ücretsiz hem de ücretli şablonların bulunduğu devasa bir pazara sahiptir. Uygulamanın kullanıcıları ayrıca çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir şablonlar tasarlar ve satar.

Genel olarak, kullanımı kolay, sezgisel bir not alma uygulaması ve en iyi RemNote alternatiflerinden biridir.

Notion'un en iyi özellikleri

Geniş aralıktaki özelleştirilebilir, önceden tasarlanmış şablonları kullanın

Tüm verilerinizi tablo, pano ve takvim görünümleri gibi çeşitli şekillerde düzenleyin

Güçlü, zengin metin düzenleme özelliklerinden yararlanın

Görseller ve diğer içerik biçimleri ekleyin

Daha iyi işbirliği için notları paylaşın, görevler atayın veya yorumlar bırakın

İç içe sayfalar, etiketler, filtreler ve bağlantılı veritabanları gibi özellikleri kullanın

Notion sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi dik

Kötü mobil uygulama deneyimi sunar

Çalışma alanını ilk kez kurmak ve yapılandırmak zaman alır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 10 dolar

İş : Aylık 18 dolar

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI aylık 10 $ üyelik ücreti karşılığında ayrı olarak satın alınabilir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.060 yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.057 yorum)

4. Coda

coda aracılığıyla

Coda, proje yönetimi özelliklerini ve not alma uygulamalarını bir araya getiren hepsi bir arada bir işbirliği çalışma alanıdır.

Belgeler, elektronik tablolar ve veritabanlarının özelliklerini ve işlevlerini entegre bir platformda birleştirir. Zengin metin düzenleme araçları, resim ve multimedya içeriği ekleme seçenekleri ve işbirliği seçenekleri sunar.

Coda'nın en iyi özellikleri

İçeriği sonsuz sayıda iç içe geçmiş sayfalara düzenleyin

Kullanıma hazır, önceden oluşturulmuş çok sayıda şablondan seçim yapın

Çeşitli uygulamalar ve araçlarla 600'den fazla yerel entegrasyondan yararlanın

Çoklu ortam içeriğini kolaylıkla ekleyin ve zengin metin düzenleme özelliğini kullanın

Tüm cihazlardan ve platformlardan erişin

Coda sınırlamaları

Yavaşlama ve ara sıra meydana gelen hatalar

Kullanıcılar, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmadığını düşünüyor

Diğer RemNote alternatiflerine göre nispeten daha pahalıdır

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge Oluşturucu başına aylık 12 $; düzenleyiciler ücretsiz düzenleme yapabilir

Takım : Belge Oluşturucu başına aylık 36 $; düzenleyiciler ücretsiz düzenleme yapabilir

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (422 yorum)

Capterra: 4,6/5 (88 yorum)

5. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian, RemNote'a mükemmel bir alternatif olan bir yazma ve not alma uygulamasıdır. İlgili fikirleri yakalamak, düzenlemek ve birbirine bağlamak için mükemmeldir.

Uygulamayı masaüstü veya mobil cihazlarınıza indirin. Notlarınıza çevrimiçi ve çevrimdışı olarak erişmenizi sağlar.

Obsidian, bağlantılar ve grafikler kullanarak ilgili fikirleri kolayca yakalamanızı, düzenlemenizi ve birbirine bağlamanızı sağlar. Ayrıca notlarınızı Wiki'lere, bir bilgi veritabanına veya başka herhangi bir belge türüne dönüştürebilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş işlevsellik için yüzlerce eklenti ve uygulama ile entegre edin

Birden fazla platform ve cihazdan erişin

Sürüm geçmişini ve notlarınızdaki değişiklikleri izleyin

Grafik görünümünü kullanarak notlarınız arasındaki bağlantıları görselleştirin

Kolay veri senkronizasyonu ve yedekleme seçeneklerinden yararlanın

Gelişmiş güvenlik için verileri kullanıcıların cihazlarında otomatik olarak saklama seçeneğini kullanın

Obsidian sınırlamaları

Sınırlı takım işbirliği özellikleri sunar

Aylık planlara dahil etmek yerine birçok temel özelliği ayrı eklentiler olarak sunar

Kafa karıştırıcı fiyatlandırma planları var

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel Kullanım : Ücretsiz

Ticari Kullanım Lisans: Kullanıcı başına yıllık 50 dolar

Senkronizasyon Eklentisi : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Yayın Eklentisi : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Catalyst: Beta sürümlerine erken erişim için 25 $'lık tek seferlik ücret

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,9/5 (24 yorum)

6. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, kullanım kolaylığı ve esnekliği ile bilinen popüler bir not alma uygulamasıdır. Çeşitli biçimleri kullanarak farklı cihaz ve platformlarda notlar almanızı sağlar.

Evernote, çeşitli not alma stratejileri kullanmanıza, metin, ses, web kesikleri vb. biçiminde notlar almanıza ve bunlara çevrimiçi veya çevrimdışı olarak erişmenize olanak tanır. En iyi yanı, notlarınızın tüm cihazlar arasında otomatik olarak senkronize olmasıdır.

Evernote, yapılacaklar listeleri oluşturmak, görevleri ve programları düzenlemek için de kullanışlıdır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web sayfalarındaki ve makalelerdeki kesikleri doğrudan notlarınıza kaydedin

Belge tarama özelliğini kullanarak tüm önemli belgeleri çevrimiçi olarak düzenleyin

PDF'ler, resimler ve taranmış belgeler içinde metin arayarak aradığınızı bulun

Bileşenleri kullanarak gösterge panelinizi özelleştirin ve istediğiniz gibi düzenleyin

Zaman ve çabadan tasarruf etmek için önceden tasarlanmış not şablonlarından yararlanın

Chrome, Firefox ve Safari için tarayıcı uzantısı olarak erişin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plana çeşitli kullanım sınırları ve kısıtlamalar getirir

Ara sıra senkronizasyon gecikmeleri ve aksaklıklar yaşanıyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 14,99 $

Profesyonel : Aylık 17,99 $

Takımlar: Aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (2.007 yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.106 yorum)

7. Hypernotes

via Hypernotes

Hypernotes, RemNote alternatiflerinden biridir ve bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır; bir bilgi yönetimi yazılımı çözümüdür. Grafik tabanlı modeli, birbirine bağlı düğümlerle bir bilgi merkezi oluşturmanıza olanak tanır.

Notlar, wiki'ler, komut dosyaları, makaleler ve daha fazlasını birbirine bağlı bir ağda oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Hypernotes ayrıca, görevleri atamanızı ve takım üyelerinizle işbirliği yapmanızı sağlayan yerleşik görev yönetimi özellikleri sunar.

Hypernotes'un en iyi özellikleri

Notlar arasında görsel bağlantılar oluşturun

Metin, dosya, bağlantı vb. gibi çeşitli içerik biçimlerini kullanın.

Özelleştirilebilir toplantı notu şablonlarından yararlanın

Notları hızlı ve sezgisel bir şekilde bağlayın

Çoklu platform özelliklerinden yararlanın

Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü gibi güvenlik özelliklerinden yararlanın

Hypernotes sınırlamaları

Diğer RemNote alternatiflerine kıyasla daha az entegrasyon sunar

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirir

Hypernotes fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypernotes puanları ve yorumları

G2 : 3/5 (1 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

8. Supernotes

via Supernotes

Supernotes, not kartları oluşturmak için benzersiz bir yol sunan bir not alma aracıdır. Notları sıkıcı dosyalar ve belgeler yerine etkileşimli kartlara kaydetmenizi sağlar.

Zengin içerik düzenleme seçenekleri sunar ve tablolar, resimler, emojiler ve hatta matematiksel denklemler gibi çeşitli içerik formları eklemenize olanak tanır.

En iyi yanı, diğer not alma uygulamalarında olduğu gibi diğer kartlara bağlantılar eklemenize izin vermesidir. Ayrıca notları hiyerarşik bir grafik görünümünde (hem 2D hem de 3D) görsel olarak düzenleyebilir.

Dahası, not kartlarını başkalarıyla paylaşmak çok kolaydır. Notları okumak için Supernotes kullanıcısı olmaları gerekmez, ancak notları düzenlemek ve yorum bırakmak için kullanıcı olmaları gerekir.

Supernotes'un en iyi özellikleri

Notları, belgelerden daha görsel olarak çekici olan not kartları olarak kaydedin

Isı haritası takvimini kullanarak not alma faaliyetlerinizi zaman içinde izleyin

Çevrimdışı modda notlar alın ve erişin

Etiketler ve filtreler kullanarak kolay arama ve düzenleme seçeneklerinden yararlanın

Notları paylaşın ve diğerleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Android , Windows, Mac, Linux ve iOS cihazlar için not alma uygulamalarını kullanın

Supernotes sınırlamaları

Çevrimdışı modda sınırlı işlevsellik sağlar

Ücretsiz plana 100 kart sınırı koyar

Supernotes fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Sınırsız: Aylık ~10 ABD doları

Supernotes puanları ve yorumları

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

9. Microsoft OneNote

microsoft aracılığıyla

OpenNote, Microsoft'un araçlar paketinin bir parçası olan bulut tabanlı bir not alma ve düzenleme aracıdır. Diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğu için MS Office kullanıcıları için mükemmeldir.

Kalem ve kağıtla yazdığınız veya çizdiğiniz gibi, ekran üzerinde stylus kullanarak notlar almanızı sağlar. Elbette, notları yazmak da bir seçenektir.

OpenNote'un en iyi özellikleri

Yazarak, yazarak veya çizerek notlar alın

Basit anahtar kelime aramasından veya etiketler ve indekslemeyi kullanarak gelişmiş aramadan yararlanın

Gerçek zamanlı işbirliği dahil olmak üzere sağlam işbirliği özelliklerinden yararlanın

Birden fazla cihaz ve platformdan erişin

OpenNote sınırlamaları

Diğer bazı RemNote alternatifleri kadar zengin içerik biçimlendirme seçenekleri sunmaz

Notlar için bağlantı ve grafik görünümü gibi bazı gelişmiş özellikler eksik

OpenNote fiyatlandırması

Tüm Microsoft Office kullanıcıları için ücretsiz

OpenNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.830 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.513 yorum)

10. Workflowy

workflowy aracılığıyla

Workflowy, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve minimal bir tasarıma sahip basit bir not alma ve liste oluşturma uygulamasıdır. Çok seviyeli madde işaretli liste oluşturmak, önemli notlar almak veya fikirlerinizi düzenlemek için kullanın.

Çalışma alanınıza sürükleyip bırakabilir, resim ve dosya ekleyebilir ve bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

En dikkat çekici özelliklerinden biri, istediğiniz kadar nokta ve alt nokta eklemenize olanak tanıyan sonsuz iç içe listelerdir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Sonsuz iç içe listeler oluşturun

Sürükle ve bırak özelliğine sahip sezgisel arayüzün avantajlarından yararlanın

Tüm not deponuzdan notları bulmak için global arama özelliğini kullanın

Notları, belgeleri ve dosyaları düzenlemek için hiyerarşik bir yapı kullanın

'@' işaretini kullanarak kişilerden bahsedin ve işbirliği yapın

Tarayıcı, mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden web uygulaması ile erişin

Workflowy sınırlamaları

Gelişmiş içerik biçimlendirme seçenekleri yoktur

Ücretsiz planda aylık mermi sınırı vardır, bu da bir noktadan sonra yükseltmeyi zorunlu hale getirir

Workflowy fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Workflowy Pro: Aylık 4,99 dolar

Workflowy puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (24 yorum)

Capterra: 4,7/5 (15 yorum)

Bu RemNote alternatiflerinden hangisini seçeceksiniz?

İşte RemNote'un en iyi on alternatifinin listesi. Özelliklerini, artılarını ve eksilerini karşılaştırarak gereksinimlerinize en uygun olanı seçin.

Basit not alma ve düzenlemeden çok daha fazlasını sunan en iyi RemNote alternatifi arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Bu, hepsi bir arada proje yönetimi, not düzenleme ve takım işbirliği aracıdır.

Dahası, ClickUp Brain otomatik özetler ve toplantı tutanakları oluşturarak not alma işleminizi hızlandırır.

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