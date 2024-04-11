İşbirliğine Dayalı Kod Geliştirme için En İyi 10 GitHub Entegrasyonu

GitHub, geliştiriciler için bir cennettir. Geliştiriciler, kaynak kodlarını dağıtılmış GitHub depolarında saklar ve yönetir, bu da birden fazla kişinin aynı anda proje üzerinde çalışmasına olanak tanır. Bu tür işbirliği, verimliliği %22 artırır, güvenlik açıklarının giderilmesini 7 kat hızlandırır ve işe alım süresini %80 azaltır.

Bir sürüm kontrol sistemi olarak, geliştiricilerin değişiklikleri izleyip gözden geçirmelerine, dalları yönetmelerine ve kodları birleştirmelerine olanak tanır. Sorun izleme, çekme talepleri, proje yönetimi ve daha fazlası gibi özellikler sayesinde bu mümkündür.

Bu kadar somut avantajları olan bir platformun, yaklaşık 100 milyon geliştiricinin 420 milyondan fazla projeyi oluşturmak, keşfetmek ve katkıda bulunmak için kullanması şaşırtıcı değildir. Platformun başarısı devam ederken, GitHub entegrasyonlarını kullanarak yeteneklerini daha da artırabilirsiniz.

GitHub entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi GitHub entegrasyonları listemize dalmadan önce, seçim yaparken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. Bunlar:

Uyumluluk : Entegrasyonun, geliştirme takımınızın tercih ettiği programlama dilleri, çerçeveleri ve araçlarıyla uyumlu olduğundan emin olun. Mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Fonksiyonellik : Entegrasyonun sunduğu özellikleri ve fonksiyonları analiz edin. Gereksinimlerinize bağlı olarak kod inceleme araçları, sürekli entegrasyon, otomatik testler, sürekli dağıtım, proje yönetimi vb. gibi belirli özelliklere ihtiyacınız olabilir

Kullanım kolaylığı : GitHub entegrasyonları geliştiricilere yönelik olsa da, yüksek düzeyde kullanıcı dostu olmalıdır. Kurulumu kolay olmalı ve geliştirme iş akışlarını basitleştirmeye yardımcı olmalıdır

Belgeler : Platformun belgelerine erişmek, geliştiricilerin entegrasyonları basit, güvenli ve emniyetli bir şekilde kurmasına yardımcı olur. : Platformun belgelerine erişmek, geliştiricilerin entegrasyonları basit, güvenli ve emniyetli bir şekilde kurmasına yardımcı olur. Açık ve şeffaf belgeler sunan seçenekleri arayın. Neyse ki, bunların çoğu GitHub Marketplace'te mevcuttur

Topluluk desteği : GitHub, yazılım geliştiriciler için gelişen bir topluluk platformu olduğundan, entegrasyonlarda da aynı desteği almak istersiniz. Aktif bir topluluğa sahip entegrasyonları keşfedin. Bu özellik, sürekli destek, hata düzeltmeleri ve gelecekteki GitHub güncellemeleriyle uyumluluk gerektiğinde kullanışlıdır

Ölçeklenebilirlik : Geliştirme ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilecek entegrasyonlar kurmak istersiniz. Performanstan ödün vermeden, ekibiniz büyüdükçe daha büyük kod tabanlarını barındırabildiğinden ve işbirliğini desteklediğinden emin olun

Güvenlik : Entegrasyonlar genellikle zayıf bir halka olabilir, bu nedenle sağlam bir güvenlik istersiniz. Platformun, hassas verileri ve kod parçacıklarını korumak için erişim kontrolü, veri koruma ve kimlik doğrulama için en iyi entegrasyon uygulamalarını desteklediğinden emin olun

Uyarlanabilirlik : Geliştirme takımınızın gereksinimleri projeden projeye değişecektir. Ayarları yapılandırmak ve geliştirme iş akışlarınıza uyarlanabilirlik katmak için özelleştirme seçeneklerine ihtiyacınız vardır

Maliyet: Bazı entegrasyonlar, ücretsiz olarak başlamanıza yardımcı olur ve gelişmiş gereksinimlere sahip daha yüksek seviyelerde fiyatlandırma sunar. Diğerleri ise başlangıçtan itibaren abonelik gerektirebilir. Bütçenize göre fiyatlandırma modelini değerlendirin ve size en uygun olanı seçin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 GitHub Entegrasyonu

Daha fazla uzatmadan, GitHub kullanarak yazılım geliştirmeyi öne çıkaran en iyi on entegrasyonun listesini sunuyoruz:

1. ClickUp

ClickUp ve GitHub entegrasyonu mükemmel bir uyum sağlar. ClickUp, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırmak ve geliştirmeyi kolaylaştırmak için GitHub ile entegre olan bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur.

GitHub ile entegrasyon için uygun kılan özelliklerine genel bir bakış:

Görev yönetimi

ClickUp ile görevleri etkili bir şekilde yönetin

ClickUp, takımların merkezi bir gösterge paneli üzerinden görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine olanak tanıyan sağlam görev yönetimi özellikleri sunar. Bu özellik, GitHub sorunları ve çekme talepleriyle uyumludur, böylece geliştirme faaliyetlerini yönetmek ve bağımlılıklara göre görevlere öncelik vermek daha kolay hale gelir.

Gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp kullanarak geliştirme takımlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yorum, bahsetme ve sohbet gibi özelliklerle, geliştirme takımları gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğini daha kolay bulacaklar. Belge paylaşım özelliği bile GitHub için faydalı olduğunu kanıtlıyor. Takımlar bu işbirliği özelliklerini kullanarak kod değişikliklerini tartışabilir, kodları inceleyebilir, geri bildirim paylaşabilir ve etkinlikleri doğrudan ClickUp üzerinde koordine edebilir.

ClickUp Evrensel Arama

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile her şeyi her yerden bulun

ClickUp Universal Search, kullanıcıların geliştirme ekosisteminde arama, sıralama ve filtreleme yapmasına olanak tanır. ClickUp'a yüklenen belgelerden GitHub uygulamasına, depolara ve daha fazlasına kadar. En önemlisi, Universal Search özelliği son derece sezgiseldir ve aramayı kolaylaştırmak için her yinelemede arama sonuçlarınızı kişiselleştirir!

Çevik geliştirme

Etkili sprint planlaması için ClickUp'ta Kanban panolarını kullanın

ClickUp, yazılım geliştirme için çevik metodolojileri destekleyen Kanban panoları ve sprint planlaması gibi özellikler sunar. Bu proje görünümlerini kullanarak, takım üyeleri GitHub sorunlarını ve görevlerini rahatça yönetebilir ve görselleştirebilir, böylece çevik uygulamaları DevOps ile birleştirerek yükseltilmiş sürümleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yayınlayabilir.

Ş Akışı özelleştirme

ClickUp üzerinde özelleştirilmiş iş akışları aracılığıyla çeşitli derleme aşamaları tanımlayın

ClickUp, kullanıcıların bir takımın geliştirme stilleri ve süreçlerine uygun özelleştirilebilir iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Bu esneklik, GitHub ile entegrasyonun takımın veya projenin benzersiz gereksinimlerine göre çalışmasını sağlar.

Yazılım geliştirme şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp şablonlarıyla değişiklik günlüklerini takip edin

Farklı kullanım durumları ve sektörler için çeşitli yapılandırılabilir şablonlar barındıran ClickUp'ın zengin kitaplığını keşfedin. Birçok seçenek arasından, yazılım geliştirme şablonları her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine hemen başlamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızı Alan, Klasör ve Liste olarak düzenleyerek projenizin ayrıntılı görünürlüğünü elde edin

Sprintlerden otomasyona kadar proje gereksinimlerine göre 35'ten fazla ClickApp ile görevleri özelleştirin

Projenizi 15'ten fazla görünümde görselleştirerek hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlayın

50'den fazla eylem, tetikleyici ve koşul kullanarak rutin ve tekrarlayan işleri otomatikleştirin

Beyaz tahtalar, sohbetler, yorumlar, e-posta ve daha fazlası üzerinden işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Entegrasyonlarla yalnızca sahipler ve yöneticiler iş yapabilir, misafirler erişemez

ClickUp ve GitHub arasındaki sorumlulukları belirlemeyi zorlaştıran özelliklerde hafif bir çakışma olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.389 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.009 oy)

2. Jenkins

Jenkins gösterge paneli Wikipedia aracılığıyla

Jenkins, popüler bir açık kaynaklı otomasyon sunucusudur. Geliştirme döngüleri sırasında kodların oluşturulması, test edilmesi, belgelenmesi, paketlenmesi, aşamalandırılması, analiz edilmesi, dağıtılması ve incelenmesinin otomasyonunda özellikle kullanışlıdır.

Geliştiriciler GitHub deposundaki kaynak kodunu değiştirdiğinde, Jenkins otomatik olarak devreye girerek istikrarlı bir kod tabanı elde etmek için sonraki eylemleri tetikler.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Proje gereksinimlerine göre Jenkins'i genişletmek ve özelleştirmek için 1800'den fazla eklentiye erişin

Esnek ve özelleştirilebilir boru hatlarını kod olarak kullanın, takımların tüm CI/CD sürecini tanımlamasına ve sürümlerini oluşturmasına olanak tanıyın

Merkezi, gerçek zamanlı bir gösterge panelinde proje durumunu, derleme geçmişini ve diğer önemli bilgileri görünüm

Görevleri paralel hale getirmek ve geliştirme zaman çizelgelerini kısaltmak için birden fazla düğüm veya aracı üzerinden görevler oluşturun ve test edin

Jenkins'i geliştirmek için her ay düzenlenen halka açık toplantılara katılın

Jenkins sınırlamaları

Tek bir bilgisayar, sanal makine veya konteyner içindeki kaynakları sınırlayan tek sunucu mimarisi

Bulut tabanlı değildir, bu da özellikle uzak geliştirme ortamlarında erişilebilirlik sorunları yaratır

Jenkins fiyatlandırması

Ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (488 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (552 yorum)

3. İlerleme Şefi

İlerleme Şefi Gösterge Paneli

Progress Chef, Progress ürün portföyünde yer alan bir yapılandırma, uyumluluk ve güvenlik yönetimi aracıdır. Altyapıyı kod olarak dönüştürür ve kullanıcılar bunu sunucu yapılandırması, dağıtımı ve yönetimi için otomatikleştirebilir.

Takımlar, farklı geliştirme ortamlarında tutarlılık, ölçeklenebilirlik ve izlenebilirlik için GitHub'un sürüm kontrolüne Chef yemek kitaplarını ve yapılandırmalarını ekleyerek uygulama altyapısı otomasyonunu kolaylaştırabilir.

Progress Chef'in en iyi özellikleri

Tekrarlanabilir kaynak sağlama ve sezgisel otomasyon için altyapı yapılandırmalarını kod olarak tanımlayın ve yönetin

Hızlı dağıtım için önceden oluşturulmuş yemek tarifleri, kaynaklar ve diğer sistemlerle (GitHub'a ek olarak) entegrasyonlardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın

Yapılandırma yönetimini bir kenara bırakın ve daha fazla uyumluluk için uyumluluk yönetimini benimseyin

Geliştirme iş akışlarını denetleyin ve geçerli veri güvenliği ve gizlilik politikalarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlayın

Yerinde, bulut üzerinden veya hibrit bir ortamda esnek dağıtım seçeneklerinden birini seçin

Progress Chef sınırlamaları

Chef'teki Master Node yalnızca Linux/Unix üzerinde yapılandırılabilir, bu da özellikle diğer ortamlarda uygulamayı zorlaştırır

Zor öğrenme eğrisi ve sınırlı belgeler

Progress Chef fiyatlandırması

Dağıtım modelleri ve pazar yerleri (Azure, AWS vb.) için özel fiyatlandırma

Progress Chef puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (87 yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (3 yorum)

4. Drone. io

Drone.io gösterge paneli

Drone. io, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren konteyner tabanlı bir CI/CD (sürekli entegrasyon/sürekli teslimat) platformudur. Konteynerleştirmeyi kullanarak izole ortamlarda tutarlı ve tekrarlanabilir uygulama oluşturma ve dağıtım görevleri oluşturur. GitHub ile entegrasyonu, otomasyon ve paralelleştirme yoluyla CI/CD sürecini geliştirir.

Drone. io'nun en iyi özellikleri

Linux x64, ARM, ARM 64 ve Windows x64 dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinde veya mimarilerde çalışın

Konteyner içinde çalışan herhangi bir dil, veritabanı veya hizmeti kullanın

Kullanıma hazır binlerce eklentiden seçim yapın veya kendi eklentinizi oluşturup göndererek kütüphaneye katkıda bulunun

Erişim denetimlerini, onay ş Akışlarını, YAML sözdizimi uzantılarını, gizli yönetimini ve daha fazlasını özelleştirerek geliştirme ortamını özelleştirin

GitHub veya Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook , Gogs ve daha fazlası gibi alternatifleriyle entegre edin

Drone. io sınırlamaları

Derleme günlükleri, derlemeyi birkaç saniye hatta birkaç dakika geciktirebilir

Hata ayıklama desteğinin olmaması, sorunları bulmayı zorlaştırır

Drone. io fiyatlandırması

Ücretsiz : Apache2 lisansı altında Açık Kaynak Sürümü

Özel fiyatlandırma: Plyform Küçük İşletme lisansı kapsamındaki Enterprise Edition

Drone. io puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (21 yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (3 yorum)

5. CloudBees CodeShip

CloudBees Codeship 'in CI gösterge paneli

CloudBees CodeShip, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü basitleştiren ve otomatikleştiren bulut tabanlı bir CI/CD platformudur. GitHub'a bağlayarak çekme talepleri, commit'ler vb. etkinliklere yanıt olarak derleme ve dağıtımları tetikleyin. Bu otomasyon, teslimat sürecini kolaylaştırır ve geliştirme döngülerini hızlandırır.

CloudBees CodeShip'in en iyi özellikleri

Gereksinimlere bağlı olarak benzersiz projeler oluşturmak ve dağıtmak için özelleştirilebilir ve esnek ardışık düzenler tanımlayın

Slack, e-posta vb. farklı kanallarda iletişim kurarak işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlayın

İyi belgelenmiş API'yi kullanarak GitHub ve diğer proje yönetimi araçlarıyla otomasyon ve entegrasyon kurun

Optimum kaynak kullanımı için derleme taleplerini izleyerek kaynakları otomatik olarak ölçeklendirin

Derleme performansı hakkında içgörüler edinin ve takımların CI/CD ardışık düzenlerini iyileştirmesine ve yeniden tasarlamasına olanak tanıyın

CloudBees CodeShip sınırlamaları

Rakiplerinin sunduğu topluluk boyutu ve desteği yoktur

Ücretli sürümlerde bile sınırlı işlevler

CloudBees CodeShip fiyatlandırması

CloudBees CodeShip Basic:

Başlangıç : Aylık 49 $

Temel : Aylık 99 $

Güç: Aylık 399 $

CloudBees CodeShip Pro:

Küçük Örnek Performansı : Aylık 75 $

Orta Örnek Performansı : Aylık 149 $

Büyük Örnek Performansı : Aylık 299 $

Büyük Örnek Performansı : Aylık 599 $

Büyük Örnek Performansı: Aylık 1199 $

CloudBees CodeShip derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,6/5,0 (15 yorum)

6. Red Hat Codenvy

Red Hat OpenShift Dev Spaces'ı yönetme 3. 3

Red Hat Codenvy, Eclipse Che tabanlı bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Uygulamaları kodlamak, oluşturmak, test etmek ve çalıştırmak için işbirliğine dayalı çalışma alanları için Kubernetes ve konteynerlerden yararlanan Red Hat OpenShift Dev Spaces'ın bir parçasıdır.

GitHub ile bağlantı kurarak, tutarlı, güvenli ve sıfır yapılandırma gerektiren bir IDE üzerinden entegre kodlama, test ve dağıtım yoluyla geliştirme süreçlerini daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Red Hat Codenvy'nin en iyi özellikleri

Altyapıya veya Kubernetes yönetiminin karmaşıklıklarına değil, koda odaklanmanızı sağlayan konteynerize kod düzenleyiciden yararlanın

Yetkili kullanıcıların erişebileceği web tabanlı IDE ile her yerden kod yazın, test edin veya dağıtın

Kaynak tahsisi, konteynerler, depolar vb. öğeleri özelleştiren devfile kullanarak geliştirme ortamını bir kod olarak tanımlayın.

Red Hat paketindeki yüksek kaliteli, sertifikalı araçları ve teknolojileri kullanarak kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturun

Geliştiricileri sadece iki dakika içinde sisteme dahil edin

Red Hat Codenvy sınırlamaları

Sorunsuz dağıtım için önemli miktarda bant genişliği gerektirir, aksi takdirde yavaşlayabilir ve gecikme yaşanabilir

Kullanıcı arayüzü oldukça hantal ve modası geçmiş, bu da işleri zorlaştırıyor

Red Hat Codenvy fiyatlandırması

Açık kaynak ve ücretsiz

Red Hat Codenvy puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (64 yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (465 yorum)

7. Travis CI

Software Advice aracılığıyla Travis CI gösterge paneli

Travis CI, BT projelerinin oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtımını otomatikleştiren bulut tabanlı bir sürekli entegrasyon hizmetidir. GitHub gibi sürüm kontrol sistemleriyle entegre ederek, depoda yapılan değişikliklere yanıt olarak otomatik olarak derlemeleri tetikleyebilirsiniz. Entegrasyon ayrıca, kod değişikliklerinin ana kod tabanıyla birleştirilmeden önce tutarlılık ve güvenilirlik açısından test edilmesini sağlar.

Travis CI'nın en iyi özellikleri

Derlemeleri paralel olarak yürütmek için çok dilli Derleme Matrisini kullanarak derleme ve test zaman çizelgelerini hızlandırın

Test, dağıtım vb. dahil olmak üzere özel derleme aşamaları yapılandırarak proje gereksinimlerine göre geliştirme döngülerini tanımlayın

Önceden indirilen paketleri ve yapıtları yeniden kullanarak bağımlılıkları önbelleğe alın ve derleme sürelerini hızlandırın

Tek komut otomasyonunu kullanarak çekme talepleri oluşturun ve test edin, ana kod tabanıyla birleştirmeden önce tüm kod değişikliklerini değerlendirin

Farklı ortamlarda ve işletim sistemlerinde aynı anda çalıştırın ve test edin

Travis CI sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri, özellikle Jenkins gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır

Kapsamlı test ve hata ayıklama raporları sunsa da, bunlar net ve anlaşılır değildir

Travis CI fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 69 $

Temel : Aylık 249 $

Pro : Aylık 794 $+

Enterprise (Kendi Sunucunuzda Barındırma): Aylık 34 $+

Enterprise planları özel fiyatlandırma ile de mevcuttur.

Travis CI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (90 yorum)

Capterra: 4. 1/5. 0 (128 yorum)

8. Circle CI

Circle CI web uygulaması gösterge paneli

Circle CI, uygulama geliştirme yaşam döngüsünü otomatikleştiren bulut tabanlı bir CI/CD platformudur. Geliştiriciler, hız ve güvenilirliğe odaklanarak kod yazmak veya düzenlemek, bileşenler oluşturmak ve test etmek ve kod değişikliklerini dağıtmak için bu platformu kullanabilir. GitHub, kod kalitesini korumaya yardımcı olmak için dağıtımdan önce ek bir test katmanı sunar.

Circle CI'nın en iyi özellikleri

Orb kayıt defterinden orb adı verilen yeniden kullanılabilir yapılandırma paketlerini kullanarak karmaşık derleme ve dağıtım iş akışlarının tanımını kolaylaştırın

Sorunsuz veri aktarımı ve bağımlılık yönetimi ile işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlamak için işler veya projeler arasında dosya ve dizinleri paylaşın

YAML yapılandırma dosyalarını kullanarak özel derleme ve dağıtım iş akışları tanımlayarak daha fazla esneklik ve sürüm kontrolü elde edin

Bağımlılıklar, yapıtlar ve Docker katmanlarının gelişmiş önbelleğe alınmasıyla derlemeleri hızlandırın

OpenID connect ile boru hattı güvenliğini sağlayın ve FedRAMP ve SOC 2 Tip II uyumluluğuna uygun sektör lideri korumadan yararlanın

Circle CI sınırlamaları

İlk kurulum ve ilgili öğrenme eğrisi diğer araçlara göre daha karmaşıktır

En küçük sözdizimi hatası bile boru hattının başarısız olmasına neden olabilir ve işleri değiştirmek zordur

Circle CI fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Performans : Aylık 15 ABD doları

Ölçek : Aylık 2000 $

Sunucu (Kendi barındırma): Özel fiyatlandırma

Circle CI Derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (499 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (90 yorum)

9. Disbug

Disbug GitHub ile entegrasyon

Disbug, uygulama hata ayıklama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Uygulama sahibi, QA takımı veya test uzmanı ile geliştirici arasında gereksiz gidip gelmeleri azaltır, çünkü uygulama sahibi ekran görüntüleri, kayıtlar, konsol günlükleri, ağ günlükleri ve kullanıcı etkinliklerini kullanarak hataları yakalayabilir.

Ardından, bu varlıkları doğrudan proje yönetimi aracına yükleyerek soruna bağlam ve anlam katabilirler.

Disbug'un en iyi özellikleri

Ekran kaydı ve anlatım özelliğini kullanarak sorunu görsel olarak açıklayın. Etkili iletişim için anlatım sırasında ekranın üzerine çizimler yapın

Ekran görüntülerini yakalayın, açıklama ekleyin ve sorunu ayrıntılı olarak açıklamak için paylaşın

Konsol günlükleri, ağ günlükleri, kullanıcı eylemleri, tarayıcı ayrıntıları, işletim sistemleri ve daha fazlasını kullanarak hata raporlarının bütünsel bir bağlamını elde edin

Web sitesi içeriğini ve tasarım öğelerini canlı olarak düzenleyin, farklı değişiklikler ve tasarım kararları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alın

ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com ve daha fazlası gibi kapsamlı proje yönetimi platformlarıyla entegre edin

Disbug sınırlamaları

Oldukça yeni bir araç, yani hala geliştirme aşamasında ve rafine bir sürümün yayınlanması biraz zaman alacak

Ücretsiz sürüm sunmadığından, yalnızca hata ayıklama faaliyetleri için oldukça pahalıdır

Disbug fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 49 $

İş : Aylık 99 $

Ajans : Aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Disbug puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

10. Jira

Jira temel gösterge paneli

Jira, Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir proje yönetimi ve sorun izleme çözümüdür. BT sektöründe projelerin, görevlerin ve sorunların planlanması, izlenmesi ve yönetilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Jira'yı GitHub ile kurmak, kod değişikliklerini izlemeyi, commit'leri belirli sorunlara bağlamayı ve iş akışlarını kolaylaştırmayı kolaylaştırarak geliştirme ve proje yönetimi takımları arasındaki işbirliğini güçlendirir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Görevleri ve projeleri verimli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir dizi özel araç kullanarak sorunlar oluşturun, atayın ve izleyin

Yinelemeli ve aşamalı geliştirme için Agile metodolojilerini uygulamak üzere Scrum ve Kanban panolarını kullanın

Dinamik yol haritaları kullanarak proje zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve sürümleri tanımlayın, görünümlerini düzenleyin ve koordine edin

Nesnelik ve tutarlılığı korurken zaman kazanmak için iş kuralları tanımlayarak tekrarlayan ve rutin görevleri veya iş akışlarını otomatikleştirin

Güçlü arama ve filtreleme özellikleriyle dosyaları, klasörleri ve diğer projeyle ilgili varlıkları bulun

Jira sınırlamaları

Jira form otomasyonu sunsa da, ClickUp gibi Jira alternatifleriyle karşılaştırıldığında performans açısından yetersiz kalır

Çok sayıda sprint ve görev içeren karmaşık projelerde belirgin bir performans düşüşüyle karşılaşır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (5.724 yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (13.926 yorum)

Doğru GitHub Entegrasyonu ile Sürüm Kontrolünü İyileştirin

Yukarıda bahsedilen araçlar, yazılım geliştirme döngüsüne benzersiz bir şey sunar. Örneğin, ClickUp ve Jira, geliştirme sürecine sağlam proje yönetimi ve teslimat ekleyerek süreci daha bütünsel ve öngörülebilir hale getirir.

Özel proje gereksinimlerinize göre seçiminizi yapın. Kaydolun ve ClickUp'ı GitHub ile birlikte kullanarak iki kat avantaj elde edin!