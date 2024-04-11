İşbirliğine Dayalı Kod Geliştirme için En İyi 10 GitHub Entegrasyonu

GitHub, geliştiriciler için bir cennettir. Geliştiriciler, kaynak kodlarını dağıtılmış GitHub depolarında saklar ve yönetir, bu da birden fazla kişinin aynı anda proje üzerinde çalışmasına olanak tanır. Bu tür işbirliği, verimliliği %22 artırır, güvenlik açıklarının giderilmesini 7 kat hızlandırır ve işe alım süresini %80 azaltır.
Bir sürüm kontrol sistemi olarak, geliştiricilerin değişiklikleri izleyip gözden geçirmelerine, dalları yönetmelerine ve kodları birleştirmelerine olanak tanır. Sorun izleme, çekme talepleri, proje yönetimi ve daha fazlası gibi özellikler sayesinde bu mümkündür.
Bu kadar somut avantajları olan bir platformun, yaklaşık 100 milyon geliştiricinin 420 milyondan fazla projeyi oluşturmak, keşfetmek ve katkıda bulunmak için kullanması şaşırtıcı değildir. Platformun başarısı devam ederken, GitHub entegrasyonlarını kullanarak yeteneklerini daha da artırabilirsiniz.
GitHub entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi GitHub entegrasyonları listemize dalmadan önce, seçim yaparken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. Bunlar:
- Uyumluluk: Entegrasyonun, geliştirme takımınızın tercih ettiği programlama dilleri, çerçeveleri ve araçlarıyla uyumlu olduğundan emin olun. Mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Fonksiyonellik: Entegrasyonun sunduğu özellikleri ve fonksiyonları analiz edin. Gereksinimlerinize bağlı olarak kod inceleme araçları, sürekli entegrasyon, otomatik testler, sürekli dağıtım, proje yönetimi vb. gibi belirli özelliklere ihtiyacınız olabilir
- Kullanım kolaylığı: GitHub entegrasyonları geliştiricilere yönelik olsa da, yüksek düzeyde kullanıcı dostu olmalıdır. Kurulumu kolay olmalı ve geliştirme iş akışlarını basitleştirmeye yardımcı olmalıdır
- Belgeler: Platformun belgelerine erişmek, geliştiricilerin entegrasyonları basit, güvenli ve emniyetli bir şekilde kurmasına yardımcı olur. Açık ve şeffaf belgeler sunan seçenekleri arayın. Neyse ki, bunların çoğu GitHub Marketplace'te mevcuttur
- Topluluk desteği: GitHub, yazılım geliştiriciler için gelişen bir topluluk platformu olduğundan, entegrasyonlarda da aynı desteği almak istersiniz. Aktif bir topluluğa sahip entegrasyonları keşfedin. Bu özellik, sürekli destek, hata düzeltmeleri ve gelecekteki GitHub güncellemeleriyle uyumluluk gerektiğinde kullanışlıdır
- Ölçeklenebilirlik: Geliştirme ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilecek entegrasyonlar kurmak istersiniz. Performanstan ödün vermeden, ekibiniz büyüdükçe daha büyük kod tabanlarını barındırabildiğinden ve işbirliğini desteklediğinden emin olun
- Güvenlik: Entegrasyonlar genellikle zayıf bir halka olabilir, bu nedenle sağlam bir güvenlik istersiniz. Platformun, hassas verileri ve kod parçacıklarını korumak için erişim kontrolü, veri koruma ve kimlik doğrulama için en iyi entegrasyon uygulamalarını desteklediğinden emin olun
- Uyarlanabilirlik: Geliştirme takımınızın gereksinimleri projeden projeye değişecektir. Ayarları yapılandırmak ve geliştirme iş akışlarınıza uyarlanabilirlik katmak için özelleştirme seçeneklerine ihtiyacınız vardır
- Maliyet: Bazı entegrasyonlar, ücretsiz olarak başlamanıza yardımcı olur ve gelişmiş gereksinimlere sahip daha yüksek seviyelerde fiyatlandırma sunar. Diğerleri ise başlangıçtan itibaren abonelik gerektirebilir. Bütçenize göre fiyatlandırma modelini değerlendirin ve size en uygun olanı seçin
2024'te Kullanılacak En İyi 10 GitHub Entegrasyonu
Daha fazla uzatmadan, GitHub kullanarak yazılım geliştirmeyi öne çıkaran en iyi on entegrasyonun listesini sunuyoruz:
1. ClickUp
ClickUp ve GitHub entegrasyonu mükemmel bir uyum sağlar. ClickUp, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırmak ve geliştirmeyi kolaylaştırmak için GitHub ile entegre olan bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur.
GitHub ile entegrasyon için uygun kılan özelliklerine genel bir bakış:
Görev yönetimi
ClickUp, takımların merkezi bir gösterge paneli üzerinden görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine olanak tanıyan sağlam görev yönetimi özellikleri sunar. Bu özellik, GitHub sorunları ve çekme talepleriyle uyumludur, böylece geliştirme faaliyetlerini yönetmek ve bağımlılıklara göre görevlere öncelik vermek daha kolay hale gelir.
Gerçek zamanlı işbirliği
Yorum, bahsetme ve sohbet gibi özelliklerle, geliştirme takımları gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğini daha kolay bulacaklar. Belge paylaşım özelliği bile GitHub için faydalı olduğunu kanıtlıyor. Takımlar bu işbirliği özelliklerini kullanarak kod değişikliklerini tartışabilir, kodları inceleyebilir, geri bildirim paylaşabilir ve etkinlikleri doğrudan ClickUp üzerinde koordine edebilir.
ClickUp Evrensel Arama
ClickUp Universal Search, kullanıcıların geliştirme ekosisteminde arama, sıralama ve filtreleme yapmasına olanak tanır. ClickUp'a yüklenen belgelerden GitHub uygulamasına, depolara ve daha fazlasına kadar. En önemlisi, Universal Search özelliği son derece sezgiseldir ve aramayı kolaylaştırmak için her yinelemede arama sonuçlarınızı kişiselleştirir!
Çevik geliştirme
ClickUp, yazılım geliştirme için çevik metodolojileri destekleyen Kanban panoları ve sprint planlaması gibi özellikler sunar. Bu proje görünümlerini kullanarak, takım üyeleri GitHub sorunlarını ve görevlerini rahatça yönetebilir ve görselleştirebilir, böylece çevik uygulamaları DevOps ile birleştirerek yükseltilmiş sürümleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yayınlayabilir.
Ş Akışı özelleştirme
ClickUp, kullanıcıların bir takımın geliştirme stilleri ve süreçlerine uygun özelleştirilebilir iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Bu esneklik, GitHub ile entegrasyonun takımın veya projenin benzersiz gereksinimlerine göre çalışmasını sağlar.
Yazılım geliştirme şablonları
Farklı kullanım durumları ve sektörler için çeşitli yapılandırılabilir şablonlar barındıran ClickUp'ın zengin kitaplığını keşfedin. Birçok seçenek arasından, yazılım geliştirme şablonları her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine hemen başlamanıza olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışma alanınızı Alan, Klasör ve Liste olarak düzenleyerek projenizin ayrıntılı görünürlüğünü elde edin
- Sprintlerden otomasyona kadar proje gereksinimlerine göre 35'ten fazla ClickApp ile görevleri özelleştirin
- Projenizi 15'ten fazla görünümde görselleştirerek hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlayın
- 50'den fazla eylem, tetikleyici ve koşul kullanarak rutin ve tekrarlayan işleri otomatikleştirin
- Beyaz tahtalar, sohbetler, yorumlar, e-posta ve daha fazlası üzerinden işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Entegrasyonlarla yalnızca sahipler ve yöneticiler iş yapabilir, misafirler erişemez
- ClickUp ve GitHub arasındaki sorumlulukları belirlemeyi zorlaştıran özelliklerde hafif bir çakışma olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5,0 (9.389 yorum)
- Capterra: 4,6/5,0 (4.009 oy)
2. Jenkins
Jenkins, popüler bir açık kaynaklı otomasyon sunucusudur. Geliştirme döngüleri sırasında kodların oluşturulması, test edilmesi, belgelenmesi, paketlenmesi, aşamalandırılması, analiz edilmesi, dağıtılması ve incelenmesinin otomasyonunda özellikle kullanışlıdır.
Geliştiriciler GitHub deposundaki kaynak kodunu değiştirdiğinde, Jenkins otomatik olarak devreye girerek istikrarlı bir kod tabanı elde etmek için sonraki eylemleri tetikler.
Jenkins'in en iyi özellikleri
- Proje gereksinimlerine göre Jenkins'i genişletmek ve özelleştirmek için 1800'den fazla eklentiye erişin
- Esnek ve özelleştirilebilir boru hatlarını kod olarak kullanın, takımların tüm CI/CD sürecini tanımlamasına ve sürümlerini oluşturmasına olanak tanıyın
- Merkezi, gerçek zamanlı bir gösterge panelinde proje durumunu, derleme geçmişini ve diğer önemli bilgileri görünüm
- Görevleri paralel hale getirmek ve geliştirme zaman çizelgelerini kısaltmak için birden fazla düğüm veya aracı üzerinden görevler oluşturun ve test edin
- Jenkins'i geliştirmek için her ay düzenlenen halka açık toplantılara katılın
Jenkins sınırlamaları
- Tek bir bilgisayar, sanal makine veya konteyner içindeki kaynakları sınırlayan tek sunucu mimarisi
- Bulut tabanlı değildir, bu da özellikle uzak geliştirme ortamlarında erişilebilirlik sorunları yaratır
Jenkins fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jenkins puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5,0 (488 yorum)
- Capterra: 4,6/5,0 (552 yorum)
3. İlerleme Şefi
Progress Chef, Progress ürün portföyünde yer alan bir yapılandırma, uyumluluk ve güvenlik yönetimi aracıdır. Altyapıyı kod olarak dönüştürür ve kullanıcılar bunu sunucu yapılandırması, dağıtımı ve yönetimi için otomatikleştirebilir.
Takımlar, farklı geliştirme ortamlarında tutarlılık, ölçeklenebilirlik ve izlenebilirlik için GitHub'un sürüm kontrolüne Chef yemek kitaplarını ve yapılandırmalarını ekleyerek uygulama altyapısı otomasyonunu kolaylaştırabilir.
Progress Chef'in en iyi özellikleri
- Tekrarlanabilir kaynak sağlama ve sezgisel otomasyon için altyapı yapılandırmalarını kod olarak tanımlayın ve yönetin
- Hızlı dağıtım için önceden oluşturulmuş yemek tarifleri, kaynaklar ve diğer sistemlerle (GitHub'a ek olarak) entegrasyonlardan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın
- Yapılandırma yönetimini bir kenara bırakın ve daha fazla uyumluluk için uyumluluk yönetimini benimseyin
- Geliştirme iş akışlarını denetleyin ve geçerli veri güvenliği ve gizlilik politikalarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlayın
- Yerinde, bulut üzerinden veya hibrit bir ortamda esnek dağıtım seçeneklerinden birini seçin
Progress Chef sınırlamaları
- Chef'teki Master Node yalnızca Linux/Unix üzerinde yapılandırılabilir, bu da özellikle diğer ortamlarda uygulamayı zorlaştırır
- Zor öğrenme eğrisi ve sınırlı belgeler
Progress Chef fiyatlandırması
- Dağıtım modelleri ve pazar yerleri (Azure, AWS vb.) için özel fiyatlandırma
Progress Chef puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5,0 (87 yorum)
- Capterra: 4,3/5,0 (3 yorum)
4. Drone. io
Drone. io, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren konteyner tabanlı bir CI/CD (sürekli entegrasyon/sürekli teslimat) platformudur. Konteynerleştirmeyi kullanarak izole ortamlarda tutarlı ve tekrarlanabilir uygulama oluşturma ve dağıtım görevleri oluşturur. GitHub ile entegrasyonu, otomasyon ve paralelleştirme yoluyla CI/CD sürecini geliştirir.
Drone. io'nun en iyi özellikleri
- Linux x64, ARM, ARM 64 ve Windows x64 dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinde veya mimarilerde çalışın
- Konteyner içinde çalışan herhangi bir dil, veritabanı veya hizmeti kullanın
- Kullanıma hazır binlerce eklentiden seçim yapın veya kendi eklentinizi oluşturup göndererek kütüphaneye katkıda bulunun
- Erişim denetimlerini, onay ş Akışlarını, YAML sözdizimi uzantılarını, gizli yönetimini ve daha fazlasını özelleştirerek geliştirme ortamını özelleştirin
- GitHub veya Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs ve daha fazlası gibi alternatifleriyle entegre edin
Drone. io sınırlamaları
- Derleme günlükleri, derlemeyi birkaç saniye hatta birkaç dakika geciktirebilir
- Hata ayıklama desteğinin olmaması, sorunları bulmayı zorlaştırır
Drone. io fiyatlandırması
- Ücretsiz: Apache2 lisansı altında Açık Kaynak Sürümü
- Özel fiyatlandırma: Plyform Küçük İşletme lisansı kapsamındaki Enterprise Edition
Drone. io puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5,0 (21 yorum)
- Capterra: 4,4/5,0 (3 yorum)
5. CloudBees CodeShip
CloudBees CodeShip, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü basitleştiren ve otomatikleştiren bulut tabanlı bir CI/CD platformudur. GitHub'a bağlayarak çekme talepleri, commit'ler vb. etkinliklere yanıt olarak derleme ve dağıtımları tetikleyin. Bu otomasyon, teslimat sürecini kolaylaştırır ve geliştirme döngülerini hızlandırır.
CloudBees CodeShip'in en iyi özellikleri
- Gereksinimlere bağlı olarak benzersiz projeler oluşturmak ve dağıtmak için özelleştirilebilir ve esnek ardışık düzenler tanımlayın
- Slack, e-posta vb. farklı kanallarda iletişim kurarak işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlayın
- İyi belgelenmiş API'yi kullanarak GitHub ve diğer proje yönetimi araçlarıyla otomasyon ve entegrasyon kurun
- Optimum kaynak kullanımı için derleme taleplerini izleyerek kaynakları otomatik olarak ölçeklendirin
- Derleme performansı hakkında içgörüler edinin ve takımların CI/CD ardışık düzenlerini iyileştirmesine ve yeniden tasarlamasına olanak tanıyın
CloudBees CodeShip sınırlamaları
- Rakiplerinin sunduğu topluluk boyutu ve desteği yoktur
- Ücretli sürümlerde bile sınırlı işlevler
CloudBees CodeShip fiyatlandırması
CloudBees CodeShip Basic:
- Başlangıç: Aylık 49 $
- Temel: Aylık 99 $
- Güç: Aylık 399 $
CloudBees CodeShip Pro:
- Küçük Örnek Performansı: Aylık 75 $
- Orta Örnek Performansı: Aylık 149 $
- Büyük Örnek Performansı: Aylık 299 $
- Büyük Örnek Performansı: Aylık 599 $
- Büyük Örnek Performansı: Aylık 1199 $
CloudBees CodeShip derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,6/5,0 (15 yorum)
6. Red Hat Codenvy
Red Hat Codenvy, Eclipse Che tabanlı bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Uygulamaları kodlamak, oluşturmak, test etmek ve çalıştırmak için işbirliğine dayalı çalışma alanları için Kubernetes ve konteynerlerden yararlanan Red Hat OpenShift Dev Spaces'ın bir parçasıdır.
GitHub ile bağlantı kurarak, tutarlı, güvenli ve sıfır yapılandırma gerektiren bir IDE üzerinden entegre kodlama, test ve dağıtım yoluyla geliştirme süreçlerini daha da kolaylaştırabilirsiniz.
Red Hat Codenvy'nin en iyi özellikleri
- Altyapıya veya Kubernetes yönetiminin karmaşıklıklarına değil, koda odaklanmanızı sağlayan konteynerize kod düzenleyiciden yararlanın
- Yetkili kullanıcıların erişebileceği web tabanlı IDE ile her yerden kod yazın, test edin veya dağıtın
- Kaynak tahsisi, konteynerler, depolar vb. öğeleri özelleştiren devfile kullanarak geliştirme ortamını bir kod olarak tanımlayın.
- Red Hat paketindeki yüksek kaliteli, sertifikalı araçları ve teknolojileri kullanarak kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturun
- Geliştiricileri sadece iki dakika içinde sisteme dahil edin
Red Hat Codenvy sınırlamaları
- Sorunsuz dağıtım için önemli miktarda bant genişliği gerektirir, aksi takdirde yavaşlayabilir ve gecikme yaşanabilir
- Kullanıcı arayüzü oldukça hantal ve modası geçmiş, bu da işleri zorlaştırıyor
Red Hat Codenvy fiyatlandırması
- Açık kaynak ve ücretsiz
Red Hat Codenvy puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5,0 (64 yorum)
- Capterra: 4,4/5,0 (465 yorum)
7. Travis CI
Travis CI, BT projelerinin oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtımını otomatikleştiren bulut tabanlı bir sürekli entegrasyon hizmetidir. GitHub gibi sürüm kontrol sistemleriyle entegre ederek, depoda yapılan değişikliklere yanıt olarak otomatik olarak derlemeleri tetikleyebilirsiniz. Entegrasyon ayrıca, kod değişikliklerinin ana kod tabanıyla birleştirilmeden önce tutarlılık ve güvenilirlik açısından test edilmesini sağlar.
Travis CI'nın en iyi özellikleri
- Derlemeleri paralel olarak yürütmek için çok dilli Derleme Matrisini kullanarak derleme ve test zaman çizelgelerini hızlandırın
- Test, dağıtım vb. dahil olmak üzere özel derleme aşamaları yapılandırarak proje gereksinimlerine göre geliştirme döngülerini tanımlayın
- Önceden indirilen paketleri ve yapıtları yeniden kullanarak bağımlılıkları önbelleğe alın ve derleme sürelerini hızlandırın
- Tek komut otomasyonunu kullanarak çekme talepleri oluşturun ve test edin, ana kod tabanıyla birleştirmeden önce tüm kod değişikliklerini değerlendirin
- Farklı ortamlarda ve işletim sistemlerinde aynı anda çalıştırın ve test edin
Travis CI sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri, özellikle Jenkins gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır
- Kapsamlı test ve hata ayıklama raporları sunsa da, bunlar net ve anlaşılır değildir
Travis CI fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 69 $
- Temel: Aylık 249 $
- Pro: Aylık 794 $+
- Enterprise (Kendi Sunucunuzda Barındırma): Aylık 34 $+
Enterprise planları özel fiyatlandırma ile de mevcuttur.
Travis CI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5,0 (90 yorum)
- Capterra: 4. 1/5. 0 (128 yorum)
8. Circle CI
Circle CI, uygulama geliştirme yaşam döngüsünü otomatikleştiren bulut tabanlı bir CI/CD platformudur. Geliştiriciler, hız ve güvenilirliğe odaklanarak kod yazmak veya düzenlemek, bileşenler oluşturmak ve test etmek ve kod değişikliklerini dağıtmak için bu platformu kullanabilir. GitHub, kod kalitesini korumaya yardımcı olmak için dağıtımdan önce ek bir test katmanı sunar.
Circle CI'nın en iyi özellikleri
- Orb kayıt defterinden orb adı verilen yeniden kullanılabilir yapılandırma paketlerini kullanarak karmaşık derleme ve dağıtım iş akışlarının tanımını kolaylaştırın
- Sorunsuz veri aktarımı ve bağımlılık yönetimi ile işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlamak için işler veya projeler arasında dosya ve dizinleri paylaşın
- YAML yapılandırma dosyalarını kullanarak özel derleme ve dağıtım iş akışları tanımlayarak daha fazla esneklik ve sürüm kontrolü elde edin
- Bağımlılıklar, yapıtlar ve Docker katmanlarının gelişmiş önbelleğe alınmasıyla derlemeleri hızlandırın
- OpenID connect ile boru hattı güvenliğini sağlayın ve FedRAMP ve SOC 2 Tip II uyumluluğuna uygun sektör lideri korumadan yararlanın
Circle CI sınırlamaları
- İlk kurulum ve ilgili öğrenme eğrisi diğer araçlara göre daha karmaşıktır
- En küçük sözdizimi hatası bile boru hattının başarısız olmasına neden olabilir ve işleri değiştirmek zordur
Circle CI fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Performans: Aylık 15 ABD doları
- Ölçek: Aylık 2000 $
- Sunucu (Kendi barındırma): Özel fiyatlandırma
Circle CI Derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5,0 (499 yorum)
- Capterra: 4,6/5,0 (90 yorum)
9. Disbug
Disbug, uygulama hata ayıklama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Uygulama sahibi, QA takımı veya test uzmanı ile geliştirici arasında gereksiz gidip gelmeleri azaltır, çünkü uygulama sahibi ekran görüntüleri, kayıtlar, konsol günlükleri, ağ günlükleri ve kullanıcı etkinliklerini kullanarak hataları yakalayabilir.
Ardından, bu varlıkları doğrudan proje yönetimi aracına yükleyerek soruna bağlam ve anlam katabilirler.
Disbug'un en iyi özellikleri
- Ekran kaydı ve anlatım özelliğini kullanarak sorunu görsel olarak açıklayın. Etkili iletişim için anlatım sırasında ekranın üzerine çizimler yapın
- Ekran görüntülerini yakalayın, açıklama ekleyin ve sorunu ayrıntılı olarak açıklamak için paylaşın
- Konsol günlükleri, ağ günlükleri, kullanıcı eylemleri, tarayıcı ayrıntıları, işletim sistemleri ve daha fazlasını kullanarak hata raporlarının bütünsel bir bağlamını elde edin
- Web sitesi içeriğini ve tasarım öğelerini canlı olarak düzenleyin, farklı değişiklikler ve tasarım kararları hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alın
- ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com ve daha fazlası gibi kapsamlı proje yönetimi platformlarıyla entegre edin
Disbug sınırlamaları
- Oldukça yeni bir araç, yani hala geliştirme aşamasında ve rafine bir sürümün yayınlanması biraz zaman alacak
- Ücretsiz sürüm sunmadığından, yalnızca hata ayıklama faaliyetleri için oldukça pahalıdır
Disbug fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 49 $
- İş: Aylık 99 $
- Ajans: Aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Disbug puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Jira
Jira, Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir proje yönetimi ve sorun izleme çözümüdür. BT sektöründe projelerin, görevlerin ve sorunların planlanması, izlenmesi ve yönetilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Jira'yı GitHub ile kurmak, kod değişikliklerini izlemeyi, commit'leri belirli sorunlara bağlamayı ve iş akışlarını kolaylaştırmayı kolaylaştırarak geliştirme ve proje yönetimi takımları arasındaki işbirliğini güçlendirir.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Görevleri ve projeleri verimli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir dizi özel araç kullanarak sorunlar oluşturun, atayın ve izleyin
- Yinelemeli ve aşamalı geliştirme için Agile metodolojilerini uygulamak üzere Scrum ve Kanban panolarını kullanın
- Dinamik yol haritaları kullanarak proje zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve sürümleri tanımlayın, görünümlerini düzenleyin ve koordine edin
- Nesnelik ve tutarlılığı korurken zaman kazanmak için iş kuralları tanımlayarak tekrarlayan ve rutin görevleri veya iş akışlarını otomatikleştirin
- Güçlü arama ve filtreleme özellikleriyle dosyaları, klasörleri ve diğer projeyle ilgili varlıkları bulun
Jira sınırlamaları
- Jira form otomasyonu sunsa da, ClickUp gibi Jira alternatifleriyle karşılaştırıldığında performans açısından yetersiz kalır
- Çok sayıda sprint ve görev içeren karmaşık projelerde belirgin bir performans düşüşüyle karşılaşır
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5,0 (5.724 yorum)
- Capterra: 4,5/5,0 (13.926 yorum)
Doğru GitHub Entegrasyonu ile Sürüm Kontrolünü İyileştirin
Yukarıda bahsedilen araçlar, yazılım geliştirme döngüsüne benzersiz bir şey sunar. Örneğin, ClickUp ve Jira, geliştirme sürecine sağlam proje yönetimi ve teslimat ekleyerek süreci daha bütünsel ve öngörülebilir hale getirir.
Özel proje gereksinimlerinize göre seçiminizi yapın. Kaydolun ve ClickUp'ı GitHub ile birlikte kullanarak iki kat avantaj elde edin!