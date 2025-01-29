2025'te Teknik Belgeler için En İyi 10 GitBook Alternatifi

Takımınızın şirketiniz ve ürünleriniz hakkında bildikleri her şeyi bir kütüphane doldurabileceğini düşünüyorsanız, muhtemelen bunu yapabilirler. ?
Ve bu bilgiyi insanların kafalarından çıkarıp bir sayfaya aktardıkça, şirketiniz daha iyi bir konuma gelecektir. Takımınızın zor kazanılmış bilgilerini belgelemek, yeni çalışanların işe alımını kolaylaştırır, departmanlar arasında bilgi paylaşımını sağlar ve müşterilere yeni ürün özellikleri hakkında bilgi verir.
Ancak gerçek bir kütüphane muhtemelen çözüm değildir. Bunun yerine, takımınızın veya müşterilerinizin her yerden erişebileceği bir dijital bilgi tabanına (veya wiki'ye) ihtiyacınız vardır. GitBook en popüler bilgi tabanı yazılım programlarından biridir, ancak takımınız SaaS ürün geliştirme alanında çalışmıyorsa veya GitBook'un fiyatlarını karşılayamıyorsanız, sizin için doğru seçim olmayabilir.
Her tür takım için en iyi 10 GitBook alternatifini keşfedin ve kendi şirket wiki'nizi oluşturmaya başlayın.
GitBook nedir? Nasıl işler?
GitBook, teknik takımların dokümantasyon oluşturmasına yardımcı olan bir bilgi tabanı aracıdır. Özellikleri, geliştiriciler ve SaaS ürün tasarımcıları düşünülerek oluşturulmuştur, ancak diğer türdeki çevrimiçi dokümantasyonlar için de kullanabilirsiniz.
GitBook'u, müşterilerinize ürün belgeleri yayınlamak veya şirket terimleri ve süreçleri için bir bilgi tabanı oluşturmak gibi iç ve dış belgeler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
GitBook, geliştiricilerin Markdown veya WYSIWYG düzenleme seçenekleriyle belgeleri kendi kodlarıyla yazabilecekleri kadar esnektir. Ancak, takımınızdaki kod yazamayanlar için şablonlar ve sürükle ve bırak blok düzenleyici de sunar. Daha iyi işbirliği için iş arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve daha iyi organizasyon için sayfaları iç içe yerleştirebilirsiniz.
En iyi GitBook alternatifini seçme
Takımınız için en iyi GitBook alternatifi, şirketinizin ihtiyaçlarına ve bütçesine bağlı olacaktır. Seçeneklerinizi değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:
- Hangi takımlar kullanacak? SaaS ürün şirketiyseniz, mühendislere daha odaklı ve kod tabanlı birçok özelleştirme seçeneği sunan bir dokümantasyon platformu isteyebilirsiniz. Pazarlama ve İK departmanlarınız ana kullanıcılar arasında olacaksa, kod gerektirmeyen biçimlendirme sunan bir platform tercih etmelisiniz
- Kimlerin erişime ihtiyacı var? Bazı platformlar yalnızca dahili kullanım içindir (takımınız için). Diğerleri yalnızca genel bilgi tabanları sunar (müşterileriniz için). Diğerleri ise her ikisini de sunar. Birçoğu, hangi belgeleri kimin düzenleyebileceğini seçebilmeniz için gelişmiş izin ayarlarına sahiptir; bu, büyük takımlar için vazgeçilmez bir özelliktir
- Bilgiyi nasıl aramak istersiniz? Bilgi tabanınız çok büyük olacaksa, veritabanında sizin için arama yapacak bir AI asistanı işinize yarayabilir. Ancak arama çubukları olan programlar da bulabilirsiniz, diğerleri ise referans sayfaları ve içindekiler tablosu ile kitaplar gibi düzenlemenize olanak tanır
en İyi 10 GitBook Alternatifi
GitBook'un yerine kullanabileceğiniz yeni favorinizi bulmaya hazır olun. Bu 10 seçenek her şeyi sunuyor. "Herkesin yapabileceği"den "kodlama bilgisi gerektiren"e kadar aralıkta yazılımlar bulacaksınız. Ayrıca müşteri bilgi tabanlarına, şirket içi bilgi tabanlarına veya her ikisine odaklanan platformları da dahil ettik. Böylece bilgi ihtiyaçlarınızı karşılayan bir program bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
1. ClickUp
Dahili süreçleri belgelendiriyorsanız, takımınız kadar hızlı bir uygulamaya ihtiyacınız var. ClickUp, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar herkesin daha hızlı birlikte çalışmasını sağlar. ?
Birden fazla takım üyesi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir ve etiketler ve yorumlar ekleyerek bilgi eksiklikleri hakkında sorular sorabilir ve hızlı yanıtlar alabilirsiniz.
Şirket wiki'leri oluşturmak, ürün özelliklerini, departman süreçlerini ve bireysel rolleri belgelemek için ideal bir uygulamadır. Mühendislerinizden operasyon takımınıza ve insan kaynakları departmanınıza kadar herkes tek bir uygulamadan tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi alır.
ClickUp, daha iyi iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir reçetedir. Böylece takımınız işe koyulabilir! ??
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri özelleştirmek kolaydır, böylece bilgi tabanınıza başlıklar, tablolar, afişler, etiketler, yorumlar, yer imleri, resimler, videolar ve dış kaynaklara veya diğer belgelere bağlantılar ekleyebilirsiniz
- ClickUp AI, içeriği hızlı bir şekilde biçimlendirmenize, yazmanıza, özetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır, böylece belgeleme tüm gününüzü almaz
- ClickUp Şablonları, kurulum süresi olmadan wiki'ler, SOP'lar, ürün belgeleri, İK bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturmaya başlamanızı sağlar
- İşbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına, eylem öğeleri eklemesine veya metni görevlere dönüştürmesine olanak tanır
- Arama özellikleri, belgeler içinde veya bilgi tabanınızda bilgi bulmanıza yardımcı olur
- Gizlilik ayarları, düzenleme denetimleri ve izinler, her bir belgeyi kimlerin düzenleyebileceğini ve görüntüleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için bir öğrenme süreci olabilir
- Web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.795+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.805+ yorum)
2. Confluence
Jira ve Trello ile birlikte Atlassian ekosisteminin bir parçası olan Confluence, bir bilgi yönetimi ve işbirliği aracıdır. Daha iyi iç iletişim sağlamak için tasarlanmıştır, böylece tüm takımınız aynı sayfada olur. ?
Bazen bunu kelimenin tam anlamıyla kastediyoruz. Ortak düzenleme özellikleri sayesinde, takım üyeleriniz aynı anda aynı odada olmadan paylaşılan belgeler oluşturabilir ve üzerinde birlikte çalışabilir. Özellikle takımınız zaten Jira kullanıyorsa, yeni projeler için beyin fırtınası yapmak ve iç süreçleri belgelemek için iyi bir araçtır.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Sürüm kontrolleri, değişiklikleri izlemenizi ve belgelerin eski sürümlerine geri dönmenizi sağlar
- İç içe geçmiş içerik, düzenli kalmayı kolaylaştırır
- ChatGPT, Copywriter ve Wordsmith gibi AI içerik oluşturma araçlarıyla entegrasyonlar, içeriği hızlı bir şekilde oluşturmanıza, özetlemenize veya düzenlemenize yardımcı olur
- İçerik izinleri, her bir belge sayfasını kimlerin görebileceğini ve düzenleyebileceğini belirlemenizi sağlar
Confluence sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar izin ayarlarını yönetmenin zor olduğunu söylüyor
- Diğerleri, belgelerinizi düzenlemenin zor olabileceğini ve arama özelliğinin her zaman aradığınız belgeyi bulamadığını bildiriyor
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.665+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.090+ yorum)
3. Tettra
Yöneticiler ve İK takımları, sevinin! Tettra, iç takımlar için özel olarak oluşturulmuş bir bilgi paylaşım platformudur ve aynı soruları tekrar tekrar cevaplamak zorunda kalmanızı önler.
Sadece bir self servis bilgi tabanı (takım üyelerinin kendi cevaplarını bulmak zorunda olduğu) değil, takımınız bu platformu etkileşimli sorular sormak için de kullanabilir. Ardından, bir bilgi uzmanından veya dost canlısı bir AI chatbot'tan cevaplarını alabilirler. ?
Tettra'nın en iyi özellikleri
- Yerleşik bir AI aracı olan Kai, takım üyelerinizin bir sohbet robotuna soru sormasına ve sohbet robotunun bilgi tabanınızı arayarak yanıtı vermesine olanak tanır
- Soru-Cevap bölümü, takımınıza en sık sorulan soruları ve cevaplarını hızlı bir şekilde gösterir
- Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar, birkaç tıklamayla Tettra'dan yanıtlar sunmanızı sağlar
- Knowledge Experts, farklı konulardaki soruları yanıtlayacak kuruluşunuzdaki en uygun kişiyi belirlemenizi sağlar
Tettra sınırlamaları
- Ücretsiz deneme dönemi olsa da, ücretsiz plan bulunmadığından, bu program bütçesi kısıtlı işletmeler için ulaşılmaz olabilir
- Bazı kullanıcılar biçimlendirme ve özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor
Tettra fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Tettra puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (85+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (9+ yorum)
4. Docusaurus
Sevimli logoları seven bir ürün mühendisiyseniz, bu dokümantasyon platformu ve kare şekilli dinozoru tam size göre olabilir. Ancak kodlama deneyiminiz yoksa, bu dinozoru bırakmanın zamanı gelmiş demektir. ?
Bu açık kaynaklı statik site oluşturucu, geliştiriciler düşünülerek yapılmıştır ve teknik ürün belgeleri oluşturmak için en iyisidir. Ürünlerinizin özelliklerini topluluğunuza açıklamak için kendi barındırdığınız statik bir web sitesini hızlıca oluşturmanıza olanak tanır.
Bonus: 10 Ücretsiz Teknik Dokümantasyon Şablonuna göz atın
Docusaurus'un en iyi özellikleri
- Belgelerinizi MDX ile yazın, Docusaurus otomatik olarak HTML'ye dönüştürsün
- Ürününüzün sürümüne uygun olarak belgelerinizin farklı sürümlerini yayınlayın
- Belgelerinizi git, Crowdin veya başka bir çeviri yöneticisi kullanarak çevirin
- Etkileşimli React bileşenleriyle düzeninizi özelleştirin
Docusaurus sınırlamaları
- Bu uygulama kodlama becerileri ve daha gelişmiş bir BT altyapısı gerektirir
- Kendi barındırma hizmetinizi sağlamanız ve veri güvenliğinizi yönetmeniz gerekecektir
Docusaurus fiyatlandırması
- Ücretsiz
Docusaurus puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Belgeleri okuyun
Read the Docs, tüm kullanıcılar kodlayıcılar, ideal olarak Python ile çalışan kodlayıcılar olduğu sürece, kullanıcı dostu bir platformdur. ?
Bu dokümantasyon yazılımı, geliştiricilerinizin iş akışlarını değiştirmeden süreçleri belgelemelerine olanak tanıyan "belge olarak kod" yaklaşımını kullanır. Ayrıca, her birleştirme işleminde ürün dokümantasyonunuzu kullanıcılara dağıtabilirsiniz; ek adımlara gerek yoktur.
Bu araç, esas olarak kullanıcıları ve geliştiricileriyle bilgi paylaşımına faiz duyan SaaS şirketleri için idealdir.
Belgelerin en iyi özelliklerini okuyun
- Sphynx, MkDocs ve Jupyter Book dahil olmak üzere herhangi bir dokümantasyon aracıyla entegre edin
- Belgelerinizi oluşturmak için reStructuredText sözdizimini veya Markdown sözdizimini kullanın
- Gösterge panelinden belgelerinizi arayın veya arama API'sını kullanarak kullanıcılarınıza güçlü arama özellikleri sunun
- Çekme taleplerini başlatmadan önce önizleyin
Belgelerin sınırlamalarını okuyun
- Read the Docs, Python tabanlı bir araçtır ve platformu kullanmak için Python bilmenize gerek yoktur, ancak yine de bunu kendileri özelleştirmek isteyen JavaScript veya PHP geliştiricileri için ideal bir araç olmayabilir
- MDX veya React bileşenleri ekleme seçeneği yoktur
Belgeleri okuyun Fiyatlandırma
- Topluluk: Ücretsiz
- Altın Üyelik: Aylık 5 $
- İş Temel Planı: Aylık 50 $
- İş Gelişmiş Planı: Aylık 150 $
- İş Pro Planı: 250 $/ay
Belgeleri okuyun ve değerlendirmeleri okuyun
- G2: 5/5 (1+ yorum)
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
6. Archbee
Teknik takımlara odaklanan bu dokümantasyon platformu, kullanıcı kılavuzları, geliştirici kılavuzları veya ürün dokümantasyonu oluşturmak için idealdir. Ancak bunu iç süreçleri ve SOP'leri dokümante etmek için de kullanabilirsiniz.
Takımlarınız, sorularının yanıtlarını bulmalarını sağlayan bir bilgi tabanı ile zamanlarını daha iyi yönetebilecek. Müşterileriniz ise, özelliklerin açıklamalarına parmaklarının ucunda ulaşarak ürününüzü daha kolay benimseyebilecek. ?
Archbee'nin en iyi özellikleri
- İşbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır
- Sürüm kontrolü özellikleri, Google Dokümanlar'a benzer şekilde değişiklikleri izlemenizi veya eski bir sürüme geri dönmenizi sağlar
- İçeriği tek bir yerden düzenlerken, içerik parçacıklarını birden fazla konuma ekleyebilirsiniz
- Bağlamsal dokümantasyon bileşeni, kullanıcılarınızın karşılaştıkları özellikleri açıklamak için etkileşimli, ürün içi yardım ekler
Archbee sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, bu programın hatalı olabileceğini ve bunun bazı özelliklere erişiminizi etkileyebileceğini bildirmiştir
- Diğerleri, yazı tipleri ve biçimlendirme için daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını istiyor
Archbee fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüyen: 40 $/ay
- Ölçeklendirme: 80 $/ay
- Enterprise: 400 $/ay
Archbee puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (105+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
7. BookStack
Bir başka açık kaynak projesi olan BookStack, WYSIWYG kullanıcı arayüzü ile basitlik için tasarlanmıştır. Bu basitlik, takımınızdaki herkesin neye baktığını bileceği anlamına gelir. ?
Kullanım kolaylığı nedeniyle, teknik bilgi sahibi olmayanlar için favori açık kaynaklı bilgi tabanı yazılımımızdır. İK'dan proje yönetimine, müşteri desteğinden pazarlamaya ve operasyonlara kadar herkes hemen kullanmaya başlayabilir.
BookStack'in en iyi özellikleri
- Net bir içerik yönetimi hiyerarşisi, bilgi tabanınızı kitaplar, bölümler ve sayfalara ayırmanıza yardımcı olur
- Arama fonksiyonu, kitaplarınızdan birinde veya hepsinde içerik bulmanızı sağlar ve içerikleri birbirine bağlayarak bağlantılı tutabilirsiniz
- İçeriğinizi Markdown veya düz metin olarak düzenleyebilirsiniz
- Okta, SAML2 ve LDAP gibi kimlik doğrulama platformlarıyla entegrasyonlar, içeriğinizin güvenliğini sağlar
BookStack sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, görsel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu bildiriyor
- Diğerleri, dosya yükleme işleminin zor olduğunu çünkü bazen üzerinde çalıştığınız sayfadan uzaklaşmanıza neden olabileceğini düşünüyor
BookStack fiyatlandırması
- Ücretsiz
BookStack puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 5/5 (2+ yorum)
8. Notion
Son 10 yılda ortaya çıkan en popüler wiki yazılım araçlarından biri olan Notion, bol beyaz alanlı temiz bir görünüme sahiptir. Basit görünse de, özellikleri gelişmiş olup size özelleştirme için birçok seçenek sunar.
Boş sayfadan korkuyorsanız, başlamak için bir şablon kullanabilirsiniz. Temel bilgileri "eğlenceli" hale getirmek istiyorsanız, Notion ile memler ve emojiler ekleyebilirsiniz. ?
Daha fazla bilgi için, bu listede yer alan diğer popüler GitBook alternatiflerinden biri olan Notion ve Confluence'ın ayrıntılı karşılaştırmasına göz atın.
Notion'un en iyi özellikleri
- Belgeler son derece özelleştirilebilir, böylece içindekiler tablosu, başlıklar, metin gövdesi, madde işaretleri, anahtarlar, tablolar, resimler, videolar, kod parçacıkları, matematik denklemleri ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz
- Projeler, Kanban görünümü veya zaman çizelgesi görünümü ile yapılacak işlerinizi düzenlemenizi sağlar
- Gerçek zamanlı işbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin belgeleri aynı anda düzenlemesine veya birbirlerine soru ve yorumlarla etiketler eklemesine olanak tanır
- AI yazma araçları, içeriğinizi özetleyebilir, anahtar noktaları belirleyebilir veya yazınızı sizin için düzenleyebilir
- Entegrasyonlar sayesinde Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier ve daha fazlasına kolayca bağlanabilirsiniz
Notion sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın web uygulamasından daha yavaş yüklendiğini bildirmiştir
- Notion birçok özel özelleştirme seçeneği sunduğundan, bazı yeni kullanıcılar başlangıçta zorlanabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.795+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.860+ yorum)
9. Jekyll
Bu ücretsiz, açık kaynaklı platform GitHub'un kurucusu tarafından oluşturulmuştur, yani GitBook ve Jekyll temelde aynı ebeveynlere sahiptir. ???
Ancak GitBook, SaaS ürün takımları için bir dokümantasyon aracı olarak özel olarak tasarlanmışken, Jekyll orijinal olarak blog oluşturma için tasarlanmıştır.
Ancak, statik site oluşturucu olarak, blog gönderileri için olduğu kadar bilgi paylaşımı için de aynı derecede işe yarar. Ayrıca, GitHub Pages'da özel bir alan adıyla birlikte ücretsiz barındırma hizmeti alabilirsiniz.
Jekyll'in en iyi özellikleri
- Markdown, Liquid, HTML veya CSS sözdizimini kullanarak sitenizi oluşturun
- Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli platformlardan içeriğinizi otomatik olarak içe aktarın
Jekyll sınırlamaları
- Şablonlarda özel kod bulunmadığından, kendi çözümünüzü oluşturmak istemediğiniz sürece özelleştirme seçenekleriniz sınırlıdır
- Görüntü veya video dosyaları eklediğinizde, dosyaları küçültmenize veya canlı olarak yeniden yüklemenize yardımcı olacak yerleşik bir destek yoktur
Fiyatlandırma
- Ücretsiz
Puanlar ve yorumlar
- G2: Yok
- Capterra: N/A
10. Document360
Tüm süreçlerinizi belgelendirme fikri başınızı 360 derece döndürüyor mu? Document360, kafanızı karışık bırakmayacak kullanıcı dostu bir arayüzle burada. ??
Bu çok amaçlı bilgi yönetimi yazılımı, teknik dokümantasyon, ürün dokümantasyonu ve iç süreç dokümantasyonu için işinize yarar, böylece İK işe alımlarından müşterilerin SSS'lerine kadar her şeyi takip edebilirsiniz.
Belgeleriniz bir web sitesinde görüntülenir, böylece müşterileriniz veya takım üyeleriniz her yerden erişebilir. Bilgileri paylaşmak sizin hakkınız olduğu için, bunların herkese açık mı yoksa gizli mi olacağına siz karar verirsiniz.
Document360'ın en iyi özellikleri
- Dahili Bilgi Bankası Portalı, takımınızın kullanıcı dostu içerik yönetimi ve inceleme özellikleriyle içerik oluşturmasını sağlar
- Harici Bilgi Bankası Web Sitesi, belgelerinizi müşteri desteği için genel bir veritabanında veya takım üyeleri için gizli bir veritabanında görüntüler
- Knowledge Base Assistant, web sitenize veya ürününüze bir bileşen eklemenizi sağlar, böylece kullanıcılar istedikleri zaman cevapları arayabilirler
- Entegrasyonlar, bilgi tabanınızı Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus ve daha fazlası gibi favori uygulamalarınızla bağlar
Document360 sınırlamaları
- Bu program eşzamanlı düzenlemeye izin vermez, bu da takım işbirliğini engelleyebilir
- Tasarımı ve düzeni ayarlamak için özel kodlama kullanmanız gerekir
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Proje başına aylık 149 $
- Profesyonel: Proje başına aylık 299 $
- İş: Proje başına aylık 399 $
- Enterprise: Proje başına aylık 599 $
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (365+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (185+ yorum)
Hoşça kal, GitBook
Bilgi güçtür. ?
Artık en iyi GitBook alternatiflerini bildiğinize göre, takımınız için güçlü bir bilgi paylaşım platformu seçmeye hazırsınız.
Dahili bir bilgi tabanı oluştururken, ClickUp en işbirlikçi ve kullanıcı dostu platformlardan biridir. Kodlama bilgisi gerekmez ve takım üyelerini etiketleyebilir, aynı anda çalışabilir ve belgeleri proje yönetimi panolarınızdaki görevlere bağlayabilirsiniz.
Ücretsiz olarak kullanmaya başlayabileceğiniz için, şirketinizin bilgilerini hemen belgelendirebilirsiniz. Takımınızın bilgilerini bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'ı deneyin.