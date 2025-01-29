2025'te Teknik Belgeler için En İyi 10 GitBook Alternatifi

Takımınızın şirketiniz ve ürünleriniz hakkında bildikleri her şeyi bir kütüphane doldurabileceğini düşünüyorsanız, muhtemelen bunu yapabilirler. ?

Ve bu bilgiyi insanların kafalarından çıkarıp bir sayfaya aktardıkça, şirketiniz daha iyi bir konuma gelecektir. Takımınızın zor kazanılmış bilgilerini belgelemek, yeni çalışanların işe alımını kolaylaştırır, departmanlar arasında bilgi paylaşımını sağlar ve müşterilere yeni ürün özellikleri hakkında bilgi verir.

Ancak gerçek bir kütüphane muhtemelen çözüm değildir. Bunun yerine, takımınızın veya müşterilerinizin her yerden erişebileceği bir dijital bilgi tabanına (veya wiki'ye) ihtiyacınız vardır. GitBook en popüler bilgi tabanı yazılım programlarından biridir, ancak takımınız SaaS ürün geliştirme alanında çalışmıyorsa veya GitBook'un fiyatlarını karşılayamıyorsanız, sizin için doğru seçim olmayabilir.

Her tür takım için en iyi 10 GitBook alternatifini keşfedin ve kendi şirket wiki'nizi oluşturmaya başlayın.

GitBook nedir? Nasıl işler?

GitBook, teknik takımların dokümantasyon oluşturmasına yardımcı olan bir bilgi tabanı aracıdır. Özellikleri, geliştiriciler ve SaaS ürün tasarımcıları düşünülerek oluşturulmuştur, ancak diğer türdeki çevrimiçi dokümantasyonlar için de kullanabilirsiniz.

GitBook'u, müşterilerinize ürün belgeleri yayınlamak veya şirket terimleri ve süreçleri için bir bilgi tabanı oluşturmak gibi iç ve dış belgeler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

GitBook, geliştiricilerin Markdown veya WYSIWYG düzenleme seçenekleriyle belgeleri kendi kodlarıyla yazabilecekleri kadar esnektir. Ancak, takımınızdaki kod yazamayanlar için şablonlar ve sürükle ve bırak blok düzenleyici de sunar. Daha iyi işbirliği için iş arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve daha iyi organizasyon için sayfaları iç içe yerleştirebilirsiniz.

En iyi GitBook alternatifini seçme

Takımınız için en iyi GitBook alternatifi, şirketinizin ihtiyaçlarına ve bütçesine bağlı olacaktır. Seçeneklerinizi değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Hangi takımlar kullanacak? SaaS ürün şirketiyseniz, mühendislere daha odaklı ve kod tabanlı birçok özelleştirme seçeneği sunan bir dokümantasyon platformu isteyebilirsiniz. Pazarlama ve İK departmanlarınız ana kullanıcılar arasında olacaksa, kod gerektirmeyen biçimlendirme sunan bir platform tercih etmelisiniz

Kimlerin erişime ihtiyacı var? Bazı platformlar yalnızca dahili kullanım içindir (takımınız için). Diğerleri yalnızca genel bilgi tabanları sunar (müşterileriniz için). Diğerleri ise her ikisini de sunar. Birçoğu, hangi belgeleri kimin düzenleyebileceğini seçebilmeniz için gelişmiş izin ayarlarına sahiptir; bu, büyük takımlar için vazgeçilmez bir özelliktir

Bilgiyi nasıl aramak istersiniz? Bilgi tabanınız çok büyük olacaksa, veritabanında sizin için arama yapacak bir AI asistanı işinize yarayabilir. Ancak arama çubukları olan programlar da bulabilirsiniz, diğerleri ise referans sayfaları ve içindekiler tablosu ile kitaplar gibi düzenlemenize olanak tanır

en İyi 10 GitBook Alternatifi

GitBook'un yerine kullanabileceğiniz yeni favorinizi bulmaya hazır olun. Bu 10 seçenek her şeyi sunuyor. "Herkesin yapabileceği"den "kodlama bilgisi gerektiren"e kadar aralıkta yazılımlar bulacaksınız. Ayrıca müşteri bilgi tabanlarına, şirket içi bilgi tabanlarına veya her ikisine odaklanan platformları da dahil ettik. Böylece bilgi ihtiyaçlarınızı karşılayan bir program bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

ClickUp Docs'ta bir sayfayı başka bir sayfanın içine yerleştirme

Dahili süreçleri belgelendiriyorsanız, takımınız kadar hızlı bir uygulamaya ihtiyacınız var. ClickUp, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar herkesin daha hızlı birlikte çalışmasını sağlar. ?

Birden fazla takım üyesi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir ve etiketler ve yorumlar ekleyerek bilgi eksiklikleri hakkında sorular sorabilir ve hızlı yanıtlar alabilirsiniz.

Şirket wiki'leri oluşturmak, ürün özelliklerini, departman süreçlerini ve bireysel rolleri belgelemek için ideal bir uygulamadır. Mühendislerinizden operasyon takımınıza ve insan kaynakları departmanınıza kadar herkes tek bir uygulamadan tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi alır.

ClickUp, daha iyi iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir reçetedir. Böylece takımınız işe koyulabilir! ?‍?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri özelleştirmek kolaydır, böylece bilgi tabanınıza başlıklar, tablolar, afişler, etiketler, yorumlar, yer imleri, resimler, videolar ve dış kaynaklara veya diğer belgelere bağlantılar ekleyebilirsiniz

ClickUp AI , içeriği hızlı bir şekilde biçimlendirmenize, yazmanıza, özetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır, böylece belgeleme tüm gününüzü almaz

ClickUp Şablonları , kurulum süresi olmadan wiki'ler , SOP'lar, ürün belgeleri, İK bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturmaya başlamanızı sağlar

İşbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına, eylem öğeleri eklemesine veya metni görevlere dönüştürmesine olanak tanır

Arama özellikleri, belgeler içinde veya bilgi tabanınızda bilgi bulmanıza yardımcı olur

Gizlilik ayarları, düzenleme denetimleri ve izinler, her bir belgeyi kimlerin düzenleyebileceğini ve görüntüleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme süreci olabilir

Web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.795+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.805+ yorum)

2. Confluence

via Confluence

Jira ve Trello ile birlikte Atlassian ekosisteminin bir parçası olan Confluence, bir bilgi yönetimi ve işbirliği aracıdır. Daha iyi iç iletişim sağlamak için tasarlanmıştır, böylece tüm takımınız aynı sayfada olur. ?

Bazen bunu kelimenin tam anlamıyla kastediyoruz. Ortak düzenleme özellikleri sayesinde, takım üyeleriniz aynı anda aynı odada olmadan paylaşılan belgeler oluşturabilir ve üzerinde birlikte çalışabilir. Özellikle takımınız zaten Jira kullanıyorsa, yeni projeler için beyin fırtınası yapmak ve iç süreçleri belgelemek için iyi bir araçtır.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Sürüm kontrolleri, değişiklikleri izlemenizi ve belgelerin eski sürümlerine geri dönmenizi sağlar

İç içe geçmiş içerik, düzenli kalmayı kolaylaştırır

ChatGPT, Copywriter ve Wordsmith gibi AI içerik oluşturma araçlarıyla entegrasyonlar, içeriği hızlı bir şekilde oluşturmanıza, özetlemenize veya düzenlemenize yardımcı olur

İçerik izinleri, her bir belge sayfasını kimlerin görebileceğini ve düzenleyebileceğini belirlemenizi sağlar

Confluence sınırlamaları

Bazı kullanıcılar izin ayarlarını yönetmenin zor olduğunu söylüyor

Diğerleri, belgelerinizi düzenlemenin zor olabileceğini ve arama özelliğinin her zaman aradığınız belgeyi bulamadığını bildiriyor

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.665+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.090+ yorum)

3. Tettra

via Tettra

Yöneticiler ve İK takımları, sevinin! Tettra, iç takımlar için özel olarak oluşturulmuş bir bilgi paylaşım platformudur ve aynı soruları tekrar tekrar cevaplamak zorunda kalmanızı önler.

Sadece bir self servis bilgi tabanı (takım üyelerinin kendi cevaplarını bulmak zorunda olduğu) değil, takımınız bu platformu etkileşimli sorular sormak için de kullanabilir. Ardından, bir bilgi uzmanından veya dost canlısı bir AI chatbot'tan cevaplarını alabilirler. ?

Tettra'nın en iyi özellikleri

Yerleşik bir AI aracı olan Kai, takım üyelerinizin bir sohbet robotuna soru sormasına ve sohbet robotunun bilgi tabanınızı arayarak yanıtı vermesine olanak tanır

Soru-Cevap bölümü, takımınıza en sık sorulan soruları ve cevaplarını hızlı bir şekilde gösterir

Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar, birkaç tıklamayla Tettra'dan yanıtlar sunmanızı sağlar

Knowledge Experts, farklı konulardaki soruları yanıtlayacak kuruluşunuzdaki en uygun kişiyi belirlemenizi sağlar

Tettra sınırlamaları

Ücretsiz deneme dönemi olsa da, ücretsiz plan bulunmadığından, bu program bütçesi kısıtlı işletmeler için ulaşılmaz olabilir

Bazı kullanıcılar biçimlendirme ve özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor

Tettra fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Tettra puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (85+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (9+ yorum)

4. Docusaurus

via Docusaurus

Sevimli logoları seven bir ürün mühendisiyseniz, bu dokümantasyon platformu ve kare şekilli dinozoru tam size göre olabilir. Ancak kodlama deneyiminiz yoksa, bu dinozoru bırakmanın zamanı gelmiş demektir. ?

Bu açık kaynaklı statik site oluşturucu, geliştiriciler düşünülerek yapılmıştır ve teknik ürün belgeleri oluşturmak için en iyisidir. Ürünlerinizin özelliklerini topluluğunuza açıklamak için kendi barındırdığınız statik bir web sitesini hızlıca oluşturmanıza olanak tanır.

Bonus: 10 Ücretsiz Teknik Dokümantasyon Şablonuna göz atın

Docusaurus'un en iyi özellikleri

Belgelerinizi MDX ile yazın, Docusaurus otomatik olarak HTML'ye dönüştürsün

Ürününüzün sürümüne uygun olarak belgelerinizin farklı sürümlerini yayınlayın

Belgelerinizi git, Crowdin veya başka bir çeviri yöneticisi kullanarak çevirin

Etkileşimli React bileşenleriyle düzeninizi özelleştirin

Docusaurus sınırlamaları

Bu uygulama kodlama becerileri ve daha gelişmiş bir BT altyapısı gerektirir

Kendi barındırma hizmetinizi sağlamanız ve veri güvenliğinizi yönetmeniz gerekecektir

Docusaurus fiyatlandırması

Ücretsiz

Docusaurus puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Belgeleri okuyun

via Belgeleri Okuyun

Read the Docs, tüm kullanıcılar kodlayıcılar, ideal olarak Python ile çalışan kodlayıcılar olduğu sürece, kullanıcı dostu bir platformdur. ?

Bu dokümantasyon yazılımı, geliştiricilerinizin iş akışlarını değiştirmeden süreçleri belgelemelerine olanak tanıyan "belge olarak kod" yaklaşımını kullanır. Ayrıca, her birleştirme işleminde ürün dokümantasyonunuzu kullanıcılara dağıtabilirsiniz; ek adımlara gerek yoktur.

Bu araç, esas olarak kullanıcıları ve geliştiricileriyle bilgi paylaşımına faiz duyan SaaS şirketleri için idealdir.

Belgelerin en iyi özelliklerini okuyun

Sphynx, MkDocs ve Jupyter Book dahil olmak üzere herhangi bir dokümantasyon aracıyla entegre edin

Belgelerinizi oluşturmak için reStructuredText sözdizimini veya Markdown sözdizimini kullanın

Gösterge panelinden belgelerinizi arayın veya arama API'sını kullanarak kullanıcılarınıza güçlü arama özellikleri sunun

Çekme taleplerini başlatmadan önce önizleyin

Belgelerin sınırlamalarını okuyun

Read the Docs, Python tabanlı bir araçtır ve platformu kullanmak için Python bilmenize gerek yoktur, ancak yine de bunu kendileri özelleştirmek isteyen JavaScript veya PHP geliştiricileri için ideal bir araç olmayabilir

MDX veya React bileşenleri ekleme seçeneği yoktur

Belgeleri okuyun Fiyatlandırma

Topluluk: Ücretsiz

Altın Üyelik: Aylık 5 $

İş Temel Planı: Aylık 50 $

İş Gelişmiş Planı: Aylık 150 $

İş Pro Planı: 250 $/ay

Belgeleri okuyun ve değerlendirmeleri okuyun

G2: 5/5 (1+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. Archbee

archbee aracılığıyla

Teknik takımlara odaklanan bu dokümantasyon platformu, kullanıcı kılavuzları, geliştirici kılavuzları veya ürün dokümantasyonu oluşturmak için idealdir. Ancak bunu iç süreçleri ve SOP'leri dokümante etmek için de kullanabilirsiniz.

Takımlarınız, sorularının yanıtlarını bulmalarını sağlayan bir bilgi tabanı ile zamanlarını daha iyi yönetebilecek. Müşterileriniz ise, özelliklerin açıklamalarına parmaklarının ucunda ulaşarak ürününüzü daha kolay benimseyebilecek. ?

Archbee'nin en iyi özellikleri

İşbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır

Sürüm kontrolü özellikleri, Google Dokümanlar'a benzer şekilde değişiklikleri izlemenizi veya eski bir sürüme geri dönmenizi sağlar

İçeriği tek bir yerden düzenlerken, içerik parçacıklarını birden fazla konuma ekleyebilirsiniz

Bağlamsal dokümantasyon bileşeni, kullanıcılarınızın karşılaştıkları özellikleri açıklamak için etkileşimli, ürün içi yardım ekler

Archbee sınırlamaları

Birçok kullanıcı, bu programın hatalı olabileceğini ve bunun bazı özelliklere erişiminizi etkileyebileceğini bildirmiştir

Diğerleri, yazı tipleri ve biçimlendirme için daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını istiyor

Archbee fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüyen: 40 $/ay

Ölçeklendirme: 80 $/ay

Enterprise: 400 $/ay

Archbee puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (105+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

7. BookStack

bookStack aracılığıyla

Bir başka açık kaynak projesi olan BookStack, WYSIWYG kullanıcı arayüzü ile basitlik için tasarlanmıştır. Bu basitlik, takımınızdaki herkesin neye baktığını bileceği anlamına gelir. ?

Kullanım kolaylığı nedeniyle, teknik bilgi sahibi olmayanlar için favori açık kaynaklı bilgi tabanı yazılımımızdır. İK'dan proje yönetimine, müşteri desteğinden pazarlamaya ve operasyonlara kadar herkes hemen kullanmaya başlayabilir.

BookStack'in en iyi özellikleri

Net bir içerik yönetimi hiyerarşisi, bilgi tabanınızı kitaplar, bölümler ve sayfalara ayırmanıza yardımcı olur

Arama fonksiyonu, kitaplarınızdan birinde veya hepsinde içerik bulmanızı sağlar ve içerikleri birbirine bağlayarak bağlantılı tutabilirsiniz

İçeriğinizi Markdown veya düz metin olarak düzenleyebilirsiniz

Okta, SAML2 ve LDAP gibi kimlik doğrulama platformlarıyla entegrasyonlar, içeriğinizin güvenliğini sağlar

BookStack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, görsel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu bildiriyor

Diğerleri, dosya yükleme işleminin zor olduğunu çünkü bazen üzerinde çalıştığınız sayfadan uzaklaşmanıza neden olabileceğini düşünüyor

BookStack fiyatlandırması

Ücretsiz

BookStack puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 5/5 (2+ yorum)

8. Notion

notion aracılığıyla

Son 10 yılda ortaya çıkan en popüler wiki yazılım araçlarından biri olan Notion, bol beyaz alanlı temiz bir görünüme sahiptir. Basit görünse de, özellikleri gelişmiş olup size özelleştirme için birçok seçenek sunar.

Boş sayfadan korkuyorsanız, başlamak için bir şablon kullanabilirsiniz. Temel bilgileri "eğlenceli" hale getirmek istiyorsanız, Notion ile memler ve emojiler ekleyebilirsiniz. ?

Daha fazla bilgi için, bu listede yer alan diğer popüler GitBook alternatiflerinden biri olan Notion ve Confluence'ın ayrıntılı karşılaştırmasına göz atın.

Notion'un en iyi özellikleri

Belgeler son derece özelleştirilebilir, böylece içindekiler tablosu, başlıklar, metin gövdesi, madde işaretleri, anahtarlar, tablolar, resimler, videolar, kod parçacıkları, matematik denklemleri ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz

Projeler, Kanban görünümü veya zaman çizelgesi görünümü ile yapılacak işlerinizi düzenlemenizi sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin belgeleri aynı anda düzenlemesine veya birbirlerine soru ve yorumlarla etiketler eklemesine olanak tanır

AI yazma araçları , içeriğinizi özetleyebilir, anahtar noktaları belirleyebilir veya yazınızı sizin için düzenleyebilir

Entegrasyonlar sayesinde Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier ve daha fazlasına kolayca bağlanabilirsiniz

Notion sınırlamaları

Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın web uygulamasından daha yavaş yüklendiğini bildirmiştir

Notion birçok özel özelleştirme seçeneği sunduğundan, bazı yeni kullanıcılar başlangıçta zorlanabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.795+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.860+ yorum)

9. Jekyll

jekyll aracılığıyla

Bu ücretsiz, açık kaynaklı platform GitHub'un kurucusu tarafından oluşturulmuştur, yani GitBook ve Jekyll temelde aynı ebeveynlere sahiptir. ?‍?‍?

Ancak GitBook, SaaS ürün takımları için bir dokümantasyon aracı olarak özel olarak tasarlanmışken, Jekyll orijinal olarak blog oluşturma için tasarlanmıştır.

Ancak, statik site oluşturucu olarak, blog gönderileri için olduğu kadar bilgi paylaşımı için de aynı derecede işe yarar. Ayrıca, GitHub Pages'da özel bir alan adıyla birlikte ücretsiz barındırma hizmeti alabilirsiniz.

Jekyll'in en iyi özellikleri

Markdown, Liquid, HTML veya CSS sözdizimini kullanarak sitenizi oluşturun

Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli platformlardan içeriğinizi otomatik olarak içe aktarın

Jekyll sınırlamaları

Şablonlarda özel kod bulunmadığından, kendi çözümünüzü oluşturmak istemediğiniz sürece özelleştirme seçenekleriniz sınırlıdır

Görüntü veya video dosyaları eklediğinizde, dosyaları küçültmenize veya canlı olarak yeniden yüklemenize yardımcı olacak yerleşik bir destek yoktur

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: Yok

Capterra: N/A

10. Document360

via Document360

Tüm süreçlerinizi belgelendirme fikri başınızı 360 derece döndürüyor mu? Document360, kafanızı karışık bırakmayacak kullanıcı dostu bir arayüzle burada. ?‍?

Bu çok amaçlı bilgi yönetimi yazılımı, teknik dokümantasyon, ürün dokümantasyonu ve iç süreç dokümantasyonu için işinize yarar, böylece İK işe alımlarından müşterilerin SSS'lerine kadar her şeyi takip edebilirsiniz.

Belgeleriniz bir web sitesinde görüntülenir, böylece müşterileriniz veya takım üyeleriniz her yerden erişebilir. Bilgileri paylaşmak sizin hakkınız olduğu için, bunların herkese açık mı yoksa gizli mi olacağına siz karar verirsiniz.

Document360'ın en iyi özellikleri

Dahili Bilgi Bankası Portalı, takımınızın kullanıcı dostu içerik yönetimi ve inceleme özellikleriyle içerik oluşturmasını sağlar

Harici Bilgi Bankası Web Sitesi, belgelerinizi müşteri desteği için genel bir veritabanında veya takım üyeleri için gizli bir veritabanında görüntüler

Knowledge Base Assistant, web sitenize veya ürününüze bir bileşen eklemenizi sağlar, böylece kullanıcılar istedikleri zaman cevapları arayabilirler

Entegrasyonlar, bilgi tabanınızı Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus ve daha fazlası gibi favori uygulamalarınızla bağlar

Document360 sınırlamaları

Bu program eşzamanlı düzenlemeye izin vermez, bu da takım işbirliğini engelleyebilir

Tasarımı ve düzeni ayarlamak için özel kodlama kullanmanız gerekir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 149 $

Profesyonel: Proje başına aylık 299 $

İş: Proje başına aylık 399 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (365+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (185+ yorum)

Hoşça kal, GitBook

Bilgi güçtür. ?

Artık en iyi GitBook alternatiflerini bildiğinize göre, takımınız için güçlü bir bilgi paylaşım platformu seçmeye hazırsınız.

Dahili bir bilgi tabanı oluştururken, ClickUp en işbirlikçi ve kullanıcı dostu platformlardan biridir. Kodlama bilgisi gerekmez ve takım üyelerini etiketleyebilir, aynı anda çalışabilir ve belgeleri proje yönetimi panolarınızdaki görevlere bağlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayabileceğiniz için, şirketinizin bilgilerini hemen belgelendirebilirsiniz. Takımınızın bilgilerini bir üst seviyeye taşımak için ClickUp'ı deneyin.