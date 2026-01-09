2026'nın En İyi 10 Assista AI Alternatifi

AI iş akışı otomasyonu, modern iş yerlerinde standart hale gelmiştir ve şu anda 10 kuruluştan yaklaşık 9'u operasyonlarında bir tür AI kullanmaktadır. Assista AI kullanan bir proje yöneticisi veya takım lideriyseniz, AI ajanlarının uygulamalarınızda tekrarlayan görevleri nasıl yerine getirebildiğini muhtemelen deneyimlemişsinizdir.

Ancak takımınız büyüdükçe ve projelerin karmaşıklığı arttıkça, farklı özellikler, fiyatlandırma veya entegrasyon yetenekleri sunan diğer seçenekleri keşfetmek isteyebilirsiniz.

İster özel proje yönetimi özellikleri ister otomasyona farklı bir yaklaşım arıyor olun, size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için Assista AI alternatiflerinin bu listesini hazırladık.

Hadi başlayalım. 💪🏼

En İyi Assista AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Assista AI alternatiflerine ve her birinin sunduğu özelliklere kısa bir genel bakış. 👇

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Çapraz fonksiyonlu takımlar, büyüyen şirketler ve kurumsal operasyonlar için AI destekli proje yönetimi ve otomasyon Canlı proje özetleri ve karar takibi için ClickUp Brain, ChatGPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla AI modeli ile BrainGPT, hızlı fikir yakalama için Talk to Text, otomatik izleme ve raporlama için AI Agents, tutarlı yürütme için otomasyonlar. Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal kullanım için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Zapier Operasyon takımları, pazarlamacılar ve büyüyen işler için kod gerektirmeyen otomasyon ve AI destekli uygulama bağlantısı 7.000'den fazla uygulamada çok adımlı ş akışlarını, chatbot tetikleyici otomasyonları, koşullu Yolları, veri biçimlendirme araçlarını ve ş akışı zincirlemeyi otomatikleştiren AI ajanları Ücretsiz; Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla Yapın Teknik takımlar ve süreç ağırlıklı kuruluşlar için görsel ş Akışı oluşturma ve gelişmiş otomasyon tasarımı Sürükle ve bırak senaryo oluşturucu, Yönlendiricilerle dallanma mantığı, birden fazla modelde AI entegrasyonları, kalıcı mantık için veri depoları ve ayrıntılı yürütme kontrolleri Ücretsiz; Aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla n8n Mühendislik takımları ve güvenlik odaklı kuruluşlar için kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz ve geliştirici dostu otomasyon Kod uzantıları, LangChain tabanlı AI ajanları, doğal dil ş akışı oluşturma, hata işleme kontrolleri ve Git tabanlı sürüm ile görsel ş akışları Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma Avoma Satış, müşteri başarısı ve pazara giriş takımları için gelir dönüşüm konuşma analizi Smart Chapters ile AI toplantı transkripsiyonu, MEDDIC gibi çerçeve algılama, CRM alanı güncellemeleri, rakip bahsetmeleri izleme ve koçluk içgörüleri Ücretsiz deneme; Kayıt cihazı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Google Gemini Bilgi çalışanları, araştırmacılar ve Google Çalışma Alanı kullanıcıları için çok modlu AI yardımı Metin, görüntü ve video arasında çapraz modal akıl yürütme, otonom web analizi için Deep Research, uzun bağlam işleme, kişiselleştirilmiş Gems ve yerel Çalışma Alanı entegrasyonu Ücretsiz; Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla Claude Stratejistler, geliştiriciler ve araştırma ağırlıklı takımlar için genişletilmiş akıl yürütme ve uzun form analizleri Karmaşık belgeler için geniş bağlam pencereleri, sürekli görev yürütme, kalıcı bilgi içeren projeler, veri analiz araçları ve artefakt tabanlı çıktılar Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla ChatGPT Bireyler ve takımlar için yazma, analiz, kodlama ve yaratıcı ş akışlarında çok yönlü AI desteği Çok modlu girdi işleme, gelişmiş akıl yürütme modelleri, özel görevler için özel GPT'ler, bellek tabanlı kişiselleştirme ve yerleşik veri analizi ve görüntü oluşturma Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla HubSpot Büyüyen işletmelerde pazarlama, satış ve müşteri takımları için AI ajanları ile birleşik CRM otomasyonu İçerik, potansiyel müşteri bulma ve destek için Breeze AI ajanları, CRM uyumlu Copilot yardımı, otomasyonla gerçekleştirilen veri zenginleştirme ve kampanya istihbaratı Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Zendesk Destek ekipleri ve hizmet odaklı kurumsal işletmeler için AI destekli müşteri hizmetleri otomasyonu Bilet çözümü, duygu farkındalığına sahip önceliklendirme, Copilot özetleri ve önerileri ve gelişmiş yönlendirme otomasyonları için otonom AI ajanları Ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığını güvenle söyleyebiliriz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %35'i temel görevler için AI kullanırken, otomasyon (%12) ve optimizasyon (%10) gibi gelişmiş özellikler birçokları için hala ulaşılamaz görünüyor. Çoğu takım, uygulamalarının yalnızca yüzeysel görevleri yerine getirmesi nedeniyle "AI başlangıç seviyesinde" takılıp kaldığını hissediyor. Bir araç metin oluşturur, diğeri görev atamaları önerir, üçüncüsü notları özetler, ancak hiçbiri bağlamı paylaşmaz veya birlikte çalışmaz. AI bu şekilde izole edilmiş alanlarda çalıştığında, çıktı üretir ancak sonuç üretmez. Bu nedenle birleşik ş akışları önemlidir. ClickUp Brain, görevlerinizi, içeriğinizi ve süreç bağlamınızı kullanarak bunu değiştirir ve akıllı, yerleşik zeka sayesinde gelişmiş otomasyon ve ajans ş Akışlarını zahmetsizce gerçekleştirmenize yardımcı olur. Sadece komutlarınızı değil, işinizi de anlayan bir yapay zeka.

Neden Assista AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Assista AI, ş akışı otomasyonu için kullanılır, ancak bazı takımlar büyüdükçe planlama, raporlama ve fonksiyonlar arası yürütme konusunda daha fazla derinlik ararlar. Onları diğer seçenekleri keşfetmeye iten nedenler şunlardır:

Otomasyonun ötesinde sınırlı derinlik: Araçlar arasında tetikleyici eylemlerde güçlü, ancak stratejik karar verme, tahmin veya gelişmiş AI muhakemesinde daha zayıf.

Yüzeysel bağlam farkındalığı: Otomasyonlar, devam eden işler, öncelikler veya iş üzerindeki etkiler hakkında derinlemesine bir anlayışa değil, kurallara ve etkinliklere göre çalışır.

Karmaşık ş akışları için sınırlı özelleştirme: Takımlar daha incelikli bir mantığa ihtiyaç duyduğunda, çok adımlı, koşullu Takımlar daha incelikli bir mantığa ihtiyaç duyduğunda, çok adımlı, koşullu AI ajanı ş akışları katı gelebilir.

Daha büyük takımlar için ölçeklendirme zorlukları: Ş Akışı hacmi ve kullanıcı sayısı arttıkça performans, yönetişim ve görünürlük daha zor hale gelebilir.

Önce entegrasyonlar, sonra Çalışma Alanı modeli: Uygulamalar arasında çalışır, ancak görevlerin, belgelerin ve konuşmaların AI eylemlerini bilgilendirdiği Uygulamalar arasında çalışır, ancak görevlerin, belgelerin ve konuşmaların AI eylemlerini bilgilendirdiği birleşik bir Çalışma Alanı yoktur.

En İyi Assista AI Alternatifleri

İşte en iyi Assista AI alternatifleri için seçimlerimiz. 📝

1. ClickUp (Al destekli proje yönetimi ihtiyaçları olan takımlar için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak canlı görev verilerinden AI destekli proje özetleri oluşturun

ClickUp, planlama, yürütme ve zekayı tek bir Converged AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirir, böylece işiniz farklı araçlara dağılmak yerine bağlantılı kalır. Belgeleriniz, görevleriniz, projeleriniz ve ş akışlarınız yan yana bulunur, bu da işin yayılmasını önler ve iş ilerledikçe bağlamın bozulmamasını sağlar.

Proje verilerini net bir yönelim haline getirin

ClickUp Brain, görevleri araştırmanıza veya güncellemeleri takip etmenize gerek kalmadan aktif projeleri anlamanıza yardımcı olur. Görev etkinliklerini, yorumları, bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini okuyarak gerçek ilerlemeyi yansıtan içgörüler sunar.

Mühendislik, pazarlama ve destek bölümlerinin dahil olduğu bir ürün lansmanı yürütüyor olduğunuzu varsayalım. Haftalık senkronizasyonunuzdan önce ClickUp Brain'den lansman projesini gözden geçirmesini istersiniz. Hangi özelliklerin tamamlandığı, onayların nerede takıldığı ve hangi bağımlılıkların yayın tarihini tehdit ettiği vurgulanır.

Toplantıya, durum güncellemelerini sormak yerine bir sonraki adımları belirlemeye hazır olarak girersiniz.

📌 Bu komutu deneyin: Bu başlatma projesini inceleyin ve bir sonraki dönüm noktasına kadar ilerlemeyi, riskleri ve gerekli eylemleri özetleyin.

Takımlar arasında kararları uyumlu hale getirin

ClickUp Brain ile birden fazla takım ve zaman çizelgesi arasındaki uyumsuzluğu azaltın

Bir platform takımını yönettiğinizi ve ürün, güvenlik ve operasyonların iki hafta boyunca bir lansman kararında söz sahibi olduğunu varsayalım. Tartışma, birden fazla görev ve yorumda devam ediyor.

Yönetim kurulu incelemesinden önce, ClickUp Brain'den kararı izlemesini istersiniz. Orijinal öneriyi özetler, ortaya konulan itirazları kaydeder, üzerinde anlaşmaya varılan uzlaşmaları not eder ve nihai yönü ortaya çıkarır. Bu kadar kolay!

📌 Bu komutu deneyin: Bu sürümle ilgili görevleri ve yorumları inceleyin. Karar sürecini, anahtar ödünleşmeleri ve nihai sonucu özetleyin.

Yerleşik otomasyon sayesinde işlerinizi aksatmadan sürdürün

Dikkat edilmesi gereken noktaları anladıktan sonra, bir sonraki zorluk tutarlılık olur. ClickUp otomasyonu, tekrarlanabilir proje adımlarını otomatik olarak yöneterek ivmeyi korumanıza yardımcı olur.

ClickUp Otomasyon kurallarını kullanarak tutarlı proje yürütme sağlayın

Örneğin, ajansınızın müşteri onboarding projelerini yönettiğini varsayalım. Bir sözleşme görevi yürütme aşamasına geçtiğinde, tasarım ve uygulama takımlarına görevleri atamak için bir proje yönetimi otomasyonu ayarladınız.

Başka bir otomasyon, proje durumunu günceller ve anahtar teslimatlar incelemeye ulaştığında paydaşları bilgilendirir. Ş Akışlarınız öngörülebilir kalır ve takımınız manuel koordinasyon yerine teslimata odaklanır.

Bu videoyu izleyerek AI'nın görevleri otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize nasıl yardımcı olduğunu görün:

AI ajanlarını kullanarak denetimi ölçeklendirin

Proje sayısı arttıkça, manuel denetim işe yaramaz hale gelir. ClickUp Agents, çalışma alanınızı izleyerek ve tanımlanmış koşullara göre hareket ederek bu ölçeği yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Agents ile projeleri otomatik olarak izleyin ve sorunları ortaya çıkarın

Yaygın Çalışma Alanı ihtiyaçlarını karşılamak için bu Önceden Oluşturulmuş Ajanları deneyebilirsiniz:

Live Answers Agent: Görevler, belgeler, yorumlar ve proje etkinliklerinden elde edilen gerçek Çalışma Alanı bağlamını kullanarak sorulara yanıt verir.

Live Intelligence Agent: Devam eden işleri inceler ve projeler genelinde riskler, gecikmeler veya olağandışı modeller gibi içgörüler ortaya çıkarır.

Otomasyon Aracısı: Canlı verileri kullanarak proje güncellemeleri, durum raporları veya haftalık ilerleme özetleri gibi tekrarlayan özetler oluşturur.

Görev Oluşturma Aracısı: Form gönderileri, güncellemeler veya harici tetikleyiciler gibi belirli koşullar oluştuğunda görevleri otomatik olarak oluşturur.

Bildirimler ve Takip Aracısı: Gecikmiş görevleri, durmuş durumları veya eksik güncellemeleri izler ve doğru sahiplerini uyarır.

Kendi AI ajanlarınızı da oluşturabilirsiniz. ClickUp, kendi kurallarınızı, tetikleyicilerinizi ve hedeflerinizi tanımlamanıza olanak tanır, böylece Ajanlar takımınızın benzersiz ş akışlarına göre hareket eder.

Nasıl yapılacağını öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Süper Ajanlar: Gözetim, sahipliğe dönüştüğünde

Önceden oluşturulmuş Ajanlar görünürlüğü yönetir. Süper Ajanlar sorumluluğu yönetir.

Süper Ajanlar, ş akışınızda belirli roller etrafında tasarlanmış özel AI takım arkadaşlarıdır. Çalışma Alanınızda AI "kullanıcıları" olarak yapılandırılırlar ve işler atanabilir, görevlerde bahsetme yapılabilir veya etkinlikler tarafından tetiklenebilirler.

Super Agents, bireysel koşullara tepki vermek yerine bağlam, hafıza ve niyet ile çalışır.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

Tarayıcıdan ş Akışı'na geçişe uygun örnekler:

Araştırma, kararlar ve güncellemeler biriktikçe hesap veya proje bağlamını güncel tutan bir Süper Ajan

İncelemelerden önce liderlik için hazır özetler hazırlayan, görevlerden, belgelerden ve tartışmalardan sinyaller alan bir Süper Ajan.

Belirli bir ş akışını uçtan uca izleyen ve yalnızca insan yargısı gerektiğinde sorunları üst düzeye taşıyan bir Süper Ajan

Bu, otomasyondan delegasyonuna geçiş anlamına gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörüleri bir bakışta görün: ClickUp gösterge panelleri içindeki ClickUp gösterge panelleri içindeki AI kartlarını kullanarak özetler, risk özetleri ve sonraki adım önerileri oluşturun.

Görev için doğru AI beyni seçin: ClickUp Brain ve ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT içinde ChatGPT, Gemini ve Claude gibi birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve yazma, analiz veya akıl yürütme için en iyi yanıtı alın.

Akışı bozmadan düşüncelerinizi metin olarak dile getirin: ClickUp BrainGPT'deki ClickUp BrainGPT'deki Talk to Text özelliğini kullanarak fikirlerinizi, takip edilecekleri veya hızlı talimatları dikte edin ve 4 kat daha hızlı iş yapın.

Programınız otomatik olarak uyum sağlasın: ClickUp Takvim'i kullanarak toplantıları ve görev zaman çizelgelerini yeniden düzenleyin, böylece asistanınız değişen öncelikleri yansıtabilir. ClickUp Takvim'i kullanarak toplantıları ve görev zaman çizelgelerini yeniden düzenleyin, böylece asistanınız değişen öncelikleri yansıtabilir.

Konuşmaları eylem öğelerine dönüştürün: ClickUp AI Toplantı Not Alıcı ile toplantılardan alınan kararları ve sonraki adımları kaydedin. ClickUp AI Toplantı Not Alıcı ile toplantılardan alınan kararları ve sonraki adımları kaydedin.

Tüm çalışma alanınızda cevapları bulun: ClickUp Kurumsal Arama'yı kullanarak görevleri, belgeleri, yorumları ve dosyaları arayın, böylece asistanınız gerçek işlerden yararlanabilir.

Bilgiyi uygulamayla bağlantılı tutun: Takımın aynı doğru kaynaklardan iş yapmasını sağlamak için Takımın aynı doğru kaynaklardan iş yapmasını sağlamak için ClickUp Docs 'ta özetler, notlar ve belgeler oluşturun ve saklayın.

Toplantıları anında eyleme dönüştürün: ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak önemli kararları ve eylem ögelerini kaydedin, ardından atanan görevleri otomatik olarak oluşturun, böylece takip işlemleri asla aksamasın.

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz plan, AI kullanımına sınırlamalar getirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Memnun bir kullanıcı şöyle ifade etti:

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir iş ortamı yaratması da hoşuma gidiyor. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş yapmamı sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratması da hoşuma gidiyor. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

🔍 Biliyor muydunuz? Üretken AI'nın en eski gösterimlerinden biri, GAN'ları kullanarak sahte ünlü yüzleri oluşturmaktı. thispersondoesnotexist.com web sitesi, %100 sentetik olan fotogerçekçi insan yüzleri üretir. Bu, insanlar üretken modellerin ne kadar ikna edici hale geldiğini fark ettikleri için viral oldu.

2. Zapier (Kod kullanmadan uygulamaları bağlamak için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, Zaps adlı otomatik ş akışları aracılığıyla 7.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak, teknik bilgi gerektirmeden bilgileri gerekli yere aktarır. Basit uygulama-uygulama otomasyonunun ötesinde, Zapier, teknoloji yığınınızda otonom olarak çalışan çeşitli AI ajanları içerir. Bu ajanlar, eskiden insan gözetimi gerektiren işlemleri (potansiyel müşteri bulma, veri zenginleştirme, takip) gerçekleştirir.

Ayrıca, web sitenize yerleştirilebilen ve konuşma bağlamına göre ş Akışlarını tetikleyen sohbet robotları da oluşturabilirsiniz. Platform, ChatGPT ve Gemini gibi modellere erişimi bir araya getirir, böylece ayrı API anahtarlarını yönetme zahmetinden kurtulursunuz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Yollar özelliğini kullanarak ş akışlarını farklı yollara yönlendirin, yüksek değer taşıyan potansiyel müşterileri satış takımınıza yönlendirirken rutin talepleri otomasyonlu takip işlemlerine yönlendirin.

Kullanıcı yanıtlarına göre belirli otomasyonları tetikleyen özel formlar ve veri toplama arayüzleri oluşturun.

Tablolara , isteğe bağlı olarak ş akışlarını başlatan tıklanabilir düğmeler ekleyin ve veritabanınızı etkileşimli bir kontrol paneline dönüştürün.

Tarihler, para birimleri, metin işleme ve matematiksel hesaplamalar için yerleşik araçları kullanarak uygulamalar arasında verileri biçimlendirin ve dönüştürün.

Transfer özelliğini kullanarak birden fazla Zap'ı birbirine bağlayın ve bir ş Akışının doğrudan diğerine aktarıldığı karmaşık otomasyon zincirleri oluşturun.

Zapier sınırlamaları

Günlük yüzlerce veya binlerce işlemi işleyen yüksek hacimli ş akışlarında görev sayısı hızla artar.

AI ş akışı otomasyonları kapsamlı dallanma mantığı veya derinlemesine iç içe geçmiş koşullar içerdiğinde, görsel oluşturucuya gezinmek zorlaşır.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $

Takım: 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.705+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.025+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir Redditor şöyle diyor:

Esnekliği çok beğeniyorum. Evet, mevcut bir eklenti ile iki uygulama arasında veri aktarımı yapabilirsiniz. Zap ile bu verileri aktarabilir, bir değişiklik olduğunda diğer kişilerin kolayca güncelleme yapabileceği şekilde bunu gerçekleştirebilir, kullanıcıya bir şey olduğunu bildirmek için e-posta gönderebilir ve daha sonra denetim için işlemi bir elektronik tabloya kaydedebilirim. Başka bir deyişle, eklenti oluşturucusunun ihtiyacım olabileceğini düşündüğü fonksiyonsellikle sınırlı değilim.

Esnekliği çok beğeniyorum. Evet, mevcut bir eklenti ile iki uygulama arasında veri aktarımı yapabilirsiniz. Zap ile bu verileri aktarabilir, bir değişiklik olduğunda diğer kişilerin kolayca güncelleme yapabileceği şekilde bunu gerçekleştirebilir, kullanıcıya bir şey olduğunu bildirmek için e-posta gönderebilir ve daha sonra denetim için işlemi bir elektronik tabloya kaydedebilirim. Başka bir deyişle, eklenti oluşturucusunun ihtiyacım olabileceğini düşündüğü fonksiyonsellikle sınırlı değilim.

🔍 Biliyor muydunuz? 2016 yılında bir AI sistemi, Sunspring adlı kısa filmin senaryosunu yazdı. Sonuçta ortaya çıkan film tuhaf, kopuk ve garip bir şekilde şiirseldi ve kısa sürede viral oldu. Bu film, AI'nın hikaye anlatımına öngörülemeyen şekillerde nasıl katkıda bulunabileceğini gösterdi.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Zapier alternatifleri ve rakipleri

3. Make (Görsel ş akışları oluşturmak için en iyisi)

via Make

Make, tüm otomasyonunuzu her şeyi bir arada görebileceğiniz bir tuval üzerine yerleştirir: her modül, her bağlantı, her veri dönüşümü. Modülleri görsel bir Çalışma Alanına sürükleyip, tam olarak ihtiyacınız olan şekilde birbirine bağlamanız yeterlidir. Bu yaklaşım, paralel dallara ayrılan, koşullu mantık içeren veya verileri birden fazla adımda dönüştüren ş Akışları oluştururken özellikle işe yarar.

Platform sizi şablonlara bağlı kalmaya zorlamaz. 200'den fazla AI entegrasyonu (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) arasından seçim yapın ve özel kullanım durumunuzun gerektirdiği şekilde bunları birbirine bağlayın. Make'in Router modülü, yürütmeyi tanımladığınız koşullara göre çalışan birden fazla dala böler; bu, farklı veri türlerinin farklı işleme yollarına ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır.

En iyi özellikleri oluşturun

Dış veritabanlarına bağlantı kurmadan kayıtları sorgu veya güncelleme amacıyla senaryo çalıştırmaları boyunca kalıcı olan Veri Depolarında bilgileri derleyin.

Cron ifadeleri kullanarak belirli aralıklarla yürütülecek senaryolar planlayın, ş akışlarını saatlik, günlük veya özel zaman çizelgelerine göre çalıştırın.

Mevcut senaryoları klonlayarak, canlı akışları etkilemeden değişiklikleri deneyebileceğiniz test sürümleri oluşturun.

Öğeleri döngüsel olarak işleyen Iterator modülleri veya birden fazla girişi birleştiren Aggregator modülleri kullanarak listeleri ve dizileri işleyin.

Her şeyi baştan başlatmak yerine, yürütmenin durduğu modülden başarısız senaryoları yeniden başlatın.

Sınırlamalar getirin

Hata mesajları bazen neyin yanlış gittiğini ve nerede olduğunu hızlı bir şekilde belirlemek için yeterli ayrıntı içermez.

Gelişmiş yetenekler ve kurumsal güvenlik özellikleri, daha yüksek seviyeli ücretli aboneliklerle kullanılabilir.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: 10,59 $/ay

Pro: 18,32 $/ay

Takımlar: 34 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme ve yorum yapın

G2: 4,6/5 (265+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (405+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Make, otomasyonlar oluşturmak ve araçları yığınımız genelinde entegre etmek için esnek ve güçlü bir platform sunar. Görsel oluşturucusu, karmaşık mantığı kolayca takip edilebilir hale getirir ve geniş uygulama entegrasyonları alalı, yoğun geliştirme çalışmalarına gerek kalmadan ş akışlarını hızlı bir şekilde ölçeklendirmemizi sağlar.

Make, otomasyonlar oluşturmak ve araçları yığınımız genelinde entegre etmek için esnek ve güçlü bir platform sunar. Görsel oluşturucusu, karmaşık mantığı kolayca takip edilebilir hale getirir ve geniş uygulama entegrasyonları alalı, yoğun geliştirme çalışmalarına gerek kalmadan ş akışlarını hızlı bir şekilde ölçeklendirmemizi sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışlarını ve Süreçleri Otomasyon ile Otomatikleştirmek için Alternatifler Oluşturun

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, farklı hayvanların görüntülerini birleştirmek için AI kullanıyor. GANimals (kaplan ve tavşan karışımı gibi) adlı hayali yaratıklar yaratıyorlar. GANimal şöyle görünür: AGU aracılığıyla

4. n8n (Kendi kendine barındırılan otomasyon için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, önceden oluşturulmuş düğümler tam olarak gereksinimlerinize uymadığında JavaScript veya Python yazma seçeneği ile görsel ş Akışı oluşturmayı birleştiren bir altyapı sunar. Her şeyi kendi sunucularınızda (Docker, Kubernetes, bare metal) çalıştırın veya n8n'in bulutunu kullanın. Her iki durumda da, verilerin nerede saklanacağını ve nasıl işleneceğini siz kontrol edersiniz.

LangChain entegrasyonu, n8n'in AI yeteneklerinin merkezinde yer alır. Konuşma hafızası, semantik arama için vektör depoları ve LLM ajanlarının harici hizmetlerle etkileşime girmesini sağlayan araç kullanımı içeren çoklu ajan sistemleri oluşturabilirsiniz. AI İş Akışı Oluşturucu , doğal dil açıklamalarından tamamlanan iş akışları oluşturur. Ayrıca, MCP Sunucu Tetikleyicisi, harici AI sistemlerinin n8n iş akışlarınızı doğrudan çağırmasına olanak tanır.

n8n'in en iyi özellikleri

Düğümler başarısız olduğunda otomatik yeniden deneme girişimlerini yapılandırın, kaç kez yeniden deneneceğini ve girişimler arasında ne kadar süre bekleneceğini ayarlayın.

Herhangi bir ş akışında hata oluştuğunda etkinleşen Hata Tetikleyici düğümlerini kullanarak özel hata ş akışları oluşturun.

Belirli düğümlerin arızalandığında bile çalışmaya devam etmesine izin verin ve tek bir hatanın tüm ş Akışını durdurmasını önleyin.

Ş akışlarını, HTTP isteklerini alan ve özel yanıtlar döndüren genel veya kimlik doğrulama ile çalışan webhook uç noktaları olarak ortaya çıkarın.

Git entegrasyonu ile ş akışı değişikliklerini izleyin, güncellemeleri sistematik olarak hazırlık ve üretim ortamlarına dağıtın.

n8n sınırlamaları

Kendi kendine barındırma, n8n alternatiflerine kıyasla izleme, güvenlik yamaları ve çalışma süresinin sağlanması gibi altyapı yönetimi ek yükleri getirir.

Dokümantasyon bazen yeni özelliklerin yayınlanmasından geri kalıyor veya gelişmiş uygulama senaryoları için yeterli derinlikte değil.

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bu araç hem kullanıcı dostu hem de oldukça güçlüdür. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak tüm akışı veya sadece tek bir düğümü test etmenize izin vermesini gerçekten çok beğeniyorum. Ayrıca, başlangıcı çok daha kolay hale getiren, pratik ve takip etmesi kolay birçok örnek sunulmaktadır. Kodlama bilmek gerekmez, ancak biliyorsanız daha iyidir.

Bu araç hem kullanıcı dostu hem de oldukça güçlüdür. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak tüm akışı veya sadece tek bir düğümü test etmenize izin vermesini gerçekten çok beğeniyorum. Ayrıca, başlangıcı çok daha kolay hale getiren, pratik ve takip etmesi kolay birçok örnek sunulmaktadır. Kodlama bilmek gerekmez, ancak biliyorsanız daha iyidir.

🧠 İlginç Bilgi: 1951 yılında Christopher Strachey, Ferranti Mark I üzerinde aşk mektupları oluşturan bir program geliştirdi. Bilgisayar, şablonları romantik kelimeler ve ifadelerle doldurarak şaşırtıcı derecede etkileyici sonuçlar üretti. Bu, bilgisayar biliminde üretken yaratıcılığın en eski örneklerinden biridir.

5. Avoma (Gelir konuşmalarını analiz etmek için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Avoma, video platformları üzerinden müşterilerle yapılan toplantıları kaydeder, ardından unutulmuş notlarda kaybolacak olan bilgileri çıkarır. Assista AI alternatifi, konuşmacı tanımlama özelliği ile konuşmaları yazıya döker, içeriği Akıllı Bölümler halinde düzenler ve belirli konulara doğrudan atlamanıza olanak tanır.

Ayrıca Avoma, toplantı bilgilerini gelir operasyonlarınızla ilişkilendirir. Takımın konuşmalar sırasında MEDDIC veya SPICED gibi çerçeveleri takip edip etmediğini algılar ve ardından ilgili CRM alanlarını otomatik olarak günceller. Bu araç ayrıca rakiplerin bahsetme sıklığını gösterir, konuşma süresi oranlarını izler, itirazları ele alma kalıplarını belirler ve tanımladığınız puan kartı kriterlerine göre koçluk fırsatlarını vurgular.

Avoma'nın en iyi özellikleri

En iyi performans gösteren çalışanlarınızın belirli itirazları nasıl ele aldığını veya anlaşmaları nasıl kapattığını gösteren çağrı parçacıklarından oluşan çalma listeleri oluşturun.

Kesin anahtar kelime eşleşmesi yerine bağlamsal anlayışla konuları belirleyen Akıllı İzleyiciler kullanarak konuşmaları izleyin.

Aramalarda rakip isimleri veya risk sinyalleri gibi belirli anahtar kelimeler göründüğünde anında Slack veya e-posta bildirimleri alın.

Canlı görüşmeler sırasında veya sonrasında özel etiketler uygulayarak konuşmaları anlaşma aşamasına, ürün grubuna veya itiraz türüne göre düzenleyin.

Avoma sınırlamaları

Platform, takım toplantıları veya işbirliğine dayalı planlama oturumlarından ziyade, öncelikle dış müşterilerle yapılan konuşmalara odaklanmaktadır.

Entegre entegrasyonlar, yüzlerce uygulamayı birbirine bağlayan genel amaçlı otomasyon platformlarına kıyasla daha sınırlıdır.

Avoma fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: Kayıt cihazı başına aylık 29 $

Organizasyon: Kayıt cihazı başına aylık 39 $

Enterprise: Kayıt cihazı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.350'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle bir not var:

Satış görüşmelerini kaydetmek ve incelemek için Avoma kullanıyorum ve çok sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışıyor; transkripsiyon hatası veya hatası yaşamadım. Ask Avoma özelliğini çok beğeniyorum, çünkü konuşmalardaki belirli ayrıntıları kontrol etmeme yardımcı olarak çok zaman kazandırıyor. Tarihsel bağlamı referans almayı ve bağlamı doğru bir şekilde korumayı kolaylaştırarak, başka türlü bulması zor olan anlaşma ayrıntılarını bulmamı kolaylaştırıyor. Avoma ayrıca not alma sorunumu tamamen çözdü, bu da süreç boşluklarını kapatmama ve becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu.

Satış görüşmelerini kaydetmek ve incelemek için Avoma kullanıyorum ve çok sorunsuz ve yüksek güvenilirlikte çalışıyor; transkripsiyon hataları veya hatalar yaşamıyorum. Ask Avoma özelliğini çok beğeniyorum, çünkü konuşmalardaki belirli ayrıntıları kontrol etmeme yardımcı olarak çok zaman kazandırıyor. Tarihsel bağlamı referans almayı ve bağlamı doğru bir şekilde korumayı kolaylaştırarak, başka türlü bulması zor olan anlaşma ayrıntılarını bulmamı kolaylaştırıyor. Avoma ayrıca not alma sorunumu tamamen çözdü, bu da süreç boşluklarını kapatmama ve becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu.

🔍 Biliyor muydunuz? Profesyonellerin %95'i artık iş yerinde veya evde AI kullanıyor ve %76'sı AI araçları için kendi cebinden ödeme yapıyor. Ankete katılanların çoğu, sürdürülebilir verimlilik artışları bildirdi, bu da AI'nın gerçek dünyada deneysel olmaktan çok yaygın olarak kullanıldığını gösteriyor.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Avoma alternatifleri ve rakipleri

6. Google Gemini (Çok modlu AI görevleri için en iyisi)

Google Gemini aracılığıyla (özel görüntü)

Google'ın Gemini modeli, metin, görüntü, ses ve video gibi farklı bilgi türlerini ayrı yetenekler olarak değil, birbiriyle bağlantılı olarak anlar. Model, çok modlu girdileri aynı anda işlemek ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için sıfırdan oluşturulmuştur.

Bu, Gemini'nin Google Çalışma Alanı'na nasıl entegre olduğu ile ortaya çıkıyor. Üç saatlik bir video kaydını analiz etmesini ve belirli veri noktalarını çıkarmasını isteyin. Gmail geçmişinizden bağlam bilgilerini çekerek kişiselleştirilmiş yanıtlar taslaklayın. Belgeler ve e-postalar arasında dağınık bilgilere dayalı takvim etkinlikleri oluşturun. Ayrıca, Deep Research, kapsamlı raporlar derlemek için yüzlerce web sitesini özerk bir şekilde taramaya yardımcı olur. 1 milyon belirteçlik bağlam penceresi, diğer modellerin barındıramayacağı tüm ders kitaplarını, yoğun araştırma makalelerini ve kapsamlı kod tabanlarını işler.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Birden fazla belgeyi aynı anda yükleyin ve Gemini'den PDF'ler, görüntüler ve elektronik tablolar arasındaki veri noktalarını çapraz referanslamasını isteyin.

Sorular sorarak Google Drive dosyalarınızı arayın, belgeleri manuel olarak açmadan ilgili bilgileri alın.

Gelecekteki konuşmalarda ton, biçim ve yaklaşım tercihlerinizi hatırlayan kişiselleştirilmiş Gems oluşturun.

Telefon ekranınız kilitlendiğinde bile çalışmaya devam eden Gemini Live ile doğal sesli konuşmalar yapın.

Google Gemini sınırlamaları

Bazı AI özellikleri bölgeye göre kısıtlıdır.

Sesli etkileşim kalitesi, seçtiğiniz belirli ses modeli ve dil kombinasyonuna göre değişir.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro: 19,99 $/ay

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Not: İlk aylarda indirimli fiyatlar uygulanabilir.

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (275+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Beni en çok etkileyen şey, Nano Banana görüntü/grafik oluşturma aracı oldu – işimde kullandığım harika grafikler oluşturan muhteşem bir araç. Genel olarak Gemini sezgisel ve kullanımı kolaydır ve piyasaya sürüldüğünden bu yana çok gelişmiştir. Artık beklediğiniz sonuçları elde etmek için uzun komutlar yazmanıza gerek yok. Ben de blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri için başlıklar yazmak için kullandım ve Gemini'nin ilk komutuma verdiği ilk yanıt genellikle tam olarak ihtiyacım olan şeydi (çıktıları çok fazla değiştirmeme veya metni yeniden ifade etmesini/düzeltmesini istememe gerek kalmadı).

Beni en çok etkileyen şey, Nano Banana görüntü/grafik oluşturma aracı oldu – işimde kullandığım harika grafikleri oluşturan muhteşem bir araç. Genel olarak Gemini sezgisel ve kullanımı kolaydır ve lansmanından bu yana çok gelişmiştir. Artık beklediğiniz sonuçları elde etmek için uzun komutlar yazmanıza gerek yok. Ben de blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri için başlıklar yazmak için kullandım ve Gemini'nin ilk komutumuna verdiği ilk yanıt genellikle tam olarak ihtiyacım olan şeydi (çıktıları çok fazla değiştirmeye veya metni yeniden ifade etmesini/düzeltmesini istemeye gerek kalmadı).

🧠 İlginç Bilgi: Racter adlı bir program 1960'larda şiir üretti ve sonunda bir kitap yayınlandı. Yazılar garip, bazen anlamsızdı, ancak inkar edilemez bir şekilde yaratıcıydı. Birçok okuyucu, bunun eksantrik bir şairin işi olduğunu düşündü.

📖 Ayrıca okuyun: Şimdi denemeniz gereken en iyi Google Gemini AI alternatifleri

7. Claude (Genişletilmiş akıl yürütme görevleri için en iyisi)

Claude aracılığıyla

Claude, sürekli odaklanma ve incelik gerektiren karmaşık görevleri yerine getirir. Anayasal AI ilkeleri kullanılarak oluşturulan model, uzun konuşmalar boyunca bağlamı korur, ince talimatları anlar ve nadiren yoğun denetim gerektiren çıktılar üretir. 200.000 belirteçlik bağlam penceresi, tüm kod tabanları veya uzun belgelerle takipte kalmadan iş yapabileceğiniz anlamına gelir.

Birden fazla kod tabanını yönetme, sorunları ayıklama ve sürekli müdahale gerektirmeden özellikleri uygulama gibi karmaşık görevlerde 30 saate kadar otonom çalışma özelliği içerir. Claude Code, bu özelliği komut satırına taşır ve böylece kodlama görevlerini doğrudan terminalinizden delege edebilirsiniz. Artifacts, etkileşimli uygulamaları, veri görselleştirmelerini ve belgeleri, siz bunları konuşma yoluyla iyileştirirken görüntüler.

Claude'un en iyi özellikleri

Konuşmaları Projeler halinde düzenleyin ve bu alandaki her sohbette Claude'un başvurduğu özel bilgi dosyalarını ekleyin.

Tüm konuşmalarınızı ve projelerinizi aynı anda arayarak geçmiş sohbetlerden belirli tartışmaları veya bilgileri bulun.

Analiz aracını kullanarak veri kümelerini yükleyin ve Claude'dan istatistiksel analiz yapmasını, görselleştirmeler oluşturmasını veya eğilimleri belirlemesini isteyin.

Güncel bilgi gerektiren sorular sorduğunuzda otomatik olarak web aramasına erişin, açık kaynak alıntıları ve Claude AI istemleri ile cevaplar alın.

Claude sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar, özellikle birçok yineleme gerektiren karmaşık görevler sırasında, uzun çalışma oturumlarını kesintiye uğratan mesaj sınırlamalarıyla karşılaşırlar.

Güvenlik kuralları bazen zararsız talepleri reddedebilir, ancak bu durumun sıklığı model sürümleri ile birlikte önemli ölçüde azalmıştır.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Claude, bağlamı korumak ve nüanslı iş gereksinimlerini anlamak konusunda oldukça başarılıdır. Claude, stratejik amaçları kaybetmeden karmaşık çıktıları ve simülasyonları yapılandırmama, büyük hacimli metinleri veya verileri analiz etmeme ve müşterilerle kesin iletişim kurmama yardımcı oluyor. Bu araç, yorgun olduğumda gözden kaçırabileceğim kritik ayrıntıları yakalamama özellikle yardımcı oluyor. Örneğin, "Index.html"deki basit büyük harf kullanımı hatasının dağıtım hatalarına neden olduğu Google Apps Script sorunu giderirken olduğu gibi. Claude'un doğrudan yaklaşımı, tam da ihtiyacım olan şeye uyuyor: gereksiz ayrıntılar veya onaylamalar olmadan net düşünme.

Claude, bağlamı korumak ve nüanslı iş gereksinimlerini anlamak konusunda oldukça başarılıdır. Claude, stratejik amaçları kaybetmeden karmaşık çıktıları ve simülasyonları yapılandırmama, büyük hacimli metinleri veya verileri analiz etmeme ve müşterilerle kesin iletişim kurmama yardımcı oluyor. Bu araç, yorgun olduğumda gözden kaçırabileceğim kritik ayrıntıları yakalamama özellikle yardımcı oluyor. Örneğin, "Index.html"deki basit büyük harf kullanımı hatasının dağıtım hatalarına neden olduğu Google Apps Script sorunu giderirken olduğu gibi. Claude'un doğrudan yaklaşımı, tam da ihtiyacım olan şeye uyuyor: gereksiz ayrıntılar veya gereksiz doğrulamalar olmadan net düşünme.

🔍 Biliyor muydunuz? AI için eğitim ve işgücü hazırlığı da genişliyor. Daha fazla ülke AI ve bilgisayar bilimlerini K-12 müfredatına dahil ediyor ve ABD gibi yerlerde bilgisayar bilimleri alanında alınan dereceler artıyor, ancak birçok bölgede erişim ve hazırlık konusunda hala eksiklikler var.

📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışlarınızı Optimize Etmek İçin En İyi Claude AI Alternatifleri

8. ChatGPT (Çok yönlü AI yardımı için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, basit sorulardan karmaşık akıl yürütme görevlerine, kod oluşturma, görüntü oluşturma ve son derece insani hissettiren sesli konuşmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Gerçekçi tonlama içeren sesli konuşmalar, görüntü ve video analizi, konuşma sırasında görev türleri arasında sorunsuz geçiş gibi çok modlu girdileri işler.

o serisi modeller, yanıt vermeden önce sorunları adım adım çözen genişletilmiş akıl yürütme özelliği ekler; bu özellik matematik, stratejik planlama ve karmaşık kodlama zorlukları için kullanışlıdır. Özel GPT'ler, kod yazmadan belirli ş akışlarına özel sürümler oluşturmanıza olanak tanır. Web'de arama yapar, yüklenen dosyaları analiz eder ve aynı konuşma konusu içinde Python kodunu yürütür.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT'nin Hafızasını , kendiniz, işiniz veya tercihleriniz hakkında gelecekteki tüm konuşmalarda kalıcı olacak bilgiler vererek eğitin.

Ayarlar bölümünde ChatGPT'nin sizinle ilgili hatırladıklarını inceleyin ve yönetin, belirli anıları silin veya hepsini bir kerede temizleyin.

Geçmişe kaydedilmeyecek veya Bellek'i etkilemeyecek konuşmalara ihtiyacınız olduğunda Geçici Sohbet modunu etkinleştirin.

ChatGPT'nin otomatik olarak gerçekleştirdiği, haftalık özetler veya belirli zamanlarda aylık hatırlatıcılar göndermek gibi yineleyen görevleri planlayın.

DALL-E kullanarak doğrudan konuşmalarda görüntüler oluşturun, ardından takip eden AI görüntü istemleri aracılığıyla bunları yineleyin.

ChatGPT sınırlamaları

Bellek özellikleri bazen önceki konuşmalardan alakasız bilgileri ortaya çıkarır ve manuel yönetim gerektirir.

Premium modeller ve Gelişmiş Ses gibi özellikler ile daha yüksek sınırlar için ChatGPT Plus veya Takım abonelikleri gereklidir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Go: Aylık 5 $

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.125+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı şöyle yazmış:

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, tek bir araçta tüm destek ekibinin fonksiyonlarını yerine getirmesidir. İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda olan yazarım, düzenleyicim, stratejistim, araştırmacım ve düşünce ortağımdır. Karmaşık fikirleri, ham notları veya yarı bitmiş taslakları ona götürebilirim ve o da bunları müşterilerim, ortaklarım ve kuruluşlarla gerçekten kullanabileceğim açık, yapılandırılmış, profesyonel işlere dönüştürmeme yardımcı olur.

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, tek bir araçta tüm destek ekibinin fonksiyonlarını yerine getirmesidir. İhtiyacım olduğunda her zaman hazır olan yazarım, düzenleyicim, stratejistim, araştırmacım ve düşünce ortağımdır. Karmaşık fikirleri, ham notları veya yarı bitmiş taslakları ona götürebilirim ve o da bunları müşterilerim, ortaklarım ve kuruluşlarla gerçekten kullanabileceğim açık, yapılandırılmış, profesyonel işlere dönüştürmeme yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: 2018 yılında, GAN tarafından üretilen Edmond de Belamy adlı portre, Christie's müzayede evinde 432.500 dolara satıldı. Eser, tuval üzerine basılmış ve algoritmanın matematiksel formülüyle imzalanmıştı. Eserin satışı, eser sahipliği, yaratıcılık ve AI'nın sanattaki rolü hakkında tartışmalar başlattı.

9. HubSpot (Birleşik CRM otomasyonu için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri araçlarını kurumsal yazılımların karmaşıklığı olmadan erişilebilir hale getirerek ününü inşa etti. Breeze, AI yeteneklerini ayrı eklentiler olarak değil, müşteri platformunun tamamına entegre eder. Copilot, CRM verilerinizle ilgili soruları yanıtlayan ve iş bağlamına göre içerik üreten bir konuşma AI yardımcısı görevi görür. AI ajanı araçları, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi, potansiyel müşteri bulma ve müşteri desteği için ş akışlarını baştan sona otomatikleştirir.

Breeze Intelligence , her 30 günde bir yenilenen 200 milyondan fazla alıcı profilinden bilgi alarak kişi ve şirket kayıtlarını otomatik olarak zenginleştirir. Content Remix, tekil videoları kliplere, ses dosyalarına, blog gönderilerine ve sosyal içeriklere dönüştürür. Ayrıca, Prospecting Agent, potansiyel müşterileri araştırır, satın alma sinyallerini belirler ve markanızın sesini ve CRM içgörülerini kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta iletişimi oluşturur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Ziyaretçinin konumuna, cihaz türüne veya yaşam döngüsü aşamasına göre farklı başlıklar, CTA'lar veya görseller gösteren Akıllı Kurallar kullanarak web sitesi içeriğini kişiselleştirin.

Geçmiş performansınızı, hedef kitlenizin demografik özelliklerini ve sektördeki en iyi uygulamaları analiz ederek Social Media Agent ile markanıza uygun içerikler oluşturun.

Farklı ülkelerden gelen ziyaretçilere dinamik fiyatlandırma gösterin, ayrı sayfalar oluşturmanıza gerek kalmadan doğru para birimini ve bölgesel teklifleri otomatik olarak gösterin.

Content Agent 'ı kullanarak blog gönderileri, açılış sayfaları ve vaka çalışmaları oluşturun ve iş bağlamınızı, yüklediğiniz dosyaları ve en iyi performans gösteren içeriği referans alın.

HubSpot'un zaten bildiği verileri kullanarak geri dönen ziyaretçiler için form alanlarını önceden doldurun, böylece form uzunluğunu ve gönderi zorluğunu azaltın.

HubSpot sınırlamaları

Breeze Intelligence, temel abonelik fiyatının ötesinde yinelenen maliyetler ekleyen kredi tabanlı bir sistemle çalışır.

Ajan özelleştirme seçenekleri, özel AI ş Akışı oluşturucularında tamamen özelleştirilmiş otomasyonlar oluşturmaya kıyasla biraz sınırlı kalmaktadır.

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel: 1.450 $

Enterprise: Aylık 4.700 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (34.360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.410+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

HubSpot Marketing Hub hakkında gerçekten beğendiğim yeni bir özellik, AI destekli içerik ve kampanya önerileridir. Aslında, hedef kitlenin davranışını analiz eder ve her kampanya için en iyi içeriği, konu başlıklarını ve gönderim zamanını önerir. Bu, tahminde bulunmadan performansı optimize etmeyi çok daha kolay hale getirir. […] Takdir ettiğim bir diğer özellik ise geliştirilmiş çoklu dokunma atıf raporlamasıdır. Hangi kanalların, reklamların ve temas noktalarının potansiyel müşteriyi dönüştürmede en fazla katkı sağladığını açıkça gösterir, bu da daha akıllı bütçe kararları almamıza yardımcı olur.

HubSpot Marketing Hub hakkında gerçekten beğendiğim yeni bir özellik, AI destekli içerik ve kampanya önerileridir. Aslında, hedef kitlenin davranışını analiz eder ve her kampanya için en iyi içeriği, konu başlıklarını ve gönderim zamanını önerir. Bu, tahminde bulunmadan performansı optimize etmeyi çok daha kolay hale getirir. […] Takdir ettiğim bir diğer özellik ise geliştirilmiş çoklu dokunma atıf raporlamasıdır. Hangi kanalların, reklamların ve temas noktalarının potansiyel müşteriyi dönüştürmede en fazla katkı sağladığını açıkça gösterir, bu da daha akıllı bütçe kararları almamıza yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? 1970'ler ve 1980'lerdeki AI kışları, bu alanı neredeyse yok etti. İlk araştırmacılar, asla gerçekleşmeyen cesur vaatlerde bulunduktan sonra finansman ortadan kayboldu. Bu aksilikler ilerlemeyi yavaşlattı, ancak aynı zamanda topluluğu temel fikirleri yeniden düşünmeye zorladı.

📖 Ayrıca okuyun: Pazarlama ve Müşteri Takımları için En İyi HubSpot Alternatifleri

10. Zendesk (Müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, otomasyon için otonom AI ajanlarını Copilot araçlarıyla birleştirerek insan ajanların karmaşık sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olur. AI ajanları, mesajlaşma kanallarında çalışarak müşteri sorunlarını bağımsız olarak çözer. Bu ajanlar, katı komut dosyalarını takip etmek yerine sorunları analiz eden ve farklı senaryolara uyum sağlayan ajan AI kullanır.

Akıllı Triage, gelen talepleri amaçlarına göre otomatik olarak kategorize eder, dili algılar, duyguyu değerlendirir ve biletleri anında uygun takım üyesine yönlendirir. Copilot, konuşma özetleri sağlar, ilgili makrolar önerir ve doğrudan temsilci ş Akışlarında eylem önerileri sunar. Proje yönetimi için AI temsilcileri, marka sesinin tutarlılığını koruyan AI kullanarak kısa notları kapsamlı, üsluba uygun yanıtlara dönüştürebilir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Herhangi bir mesajlaşma kanalında AI ajanları dağıtarak, ajan AI ile müşteri sorunlarını bağımsız olarak çözün.

Copilot'u kullanarak konuşma özetlerine, önerilen yanıtlara ve ilgili eylem önerilerine erişin.

Çözülmemiş sorunları üst düzeye taşımak veya belirli bir sayıdaki günün ardından çözülmüş biletleri kapatmak için tüm açık biletlerde saatlik olarak çalışan zaman tabanlı otomasyonlar oluşturun.

"Tümüyle uyumlu" veya "Herhangi biriyle uyumlu" mantığını kullanarak koşulları yapılandırın ve tek bir tetikleyici içinde birden fazla senaryoyu ele alan karmaşık yönlendirme kuralları oluşturun.

Zendesk sınırlamaları

Content Cues gibi bazı AI özellikleri, Enterprise Planlarına özel olmaya devam ederek daha küçük takımların erişimini sınırlamaktadır.

AI ajanı örnekleri için ilk kurulum ve eğitim, değerini görmeden önce yöneticilerin önemli miktarda zaman ayırmasını gerektirebilir.

Zendesk fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Destek ekibi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Suite takımı: Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite professional: Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite kurumsal: Kullanıcı başına aylık 219 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.970+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.045+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Bu Assista AI alternatifi hakkında bir G2 incelemesine göre:

Kurulumu oldukça kolaydı ve bulunduğum sektörle ilgili AI scraping'den bazı ilk KB makaleleri oluşturabilmesi hoşuma gitti. Biletleri yönetmek için kullanılan arayüz sağlam ve kurulumu da kolay. Sohbet ajanı web siteme eklemek kolaydı. E-posta ile bilet sistemini entegre etmek de oldukça kolaydı. Destek sisteminin yetenekleri sağlamdı.

Kurulumu oldukça kolaydı ve bulunduğum sektörle ilgili AI scraping'den bazı ilk KB makaleleri oluşturabilmesi hoşuma gitti. Biletleri yönetmek için kullanılan arayüz sağlam ve kurulumu da kolay. Sohbet ajanı web siteme eklemek kolaydı. E-posta'yı bilet sistemine entegre etmek de oldukça kolaydı. Destek sisteminin yetenekleri sağlamdı.

🧠 İlginç Bilgi: Google'daki bir sinir ağı, 2012 yılında milyonlarca etiketlenmemiş YouTube videosunu izleyerek kedileri tanımayı öğrendi. Kimse modele kedinin ne olduğunu söylemedi; model, bu kalıbı kendi başına keşfetti. Bu deney, derin öğrenmenin ve denetimsiz keşfin gücünü gösterdi.

AI Ajanlarını ClickUp ile İşe Alın

Assista AI, temel otomasyon için iyi sonuç verir. Araçları birbirine bağlar, tetikleyiciler aracılığıyla eylemleri tetikler ve tekrarlanabilir iş akışlarını yönetir. Birçok takım için bu, sağlam bir başlangıç noktasıdır.

İşler daha karmaşık hale geldikçe ve bağlam farklı araçlara yayıldıkça sürtünme ortaya çıkar.

ClickUp, otomasyon, AI ajanları ve proje yürütmeyi dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirdiği için bu alanda öne çıkıyor. Görevler, belgeler, zaman çizelgeleri, gösterge panelleri ve konuşmalar birbirine bağlı kaldığı için AI, bağlantısız tetikleyiciler yerine canlı bağlamdan çalışır.

ClickUp Brain, devam eden işleri net özetler, riskler ve sonraki adımlar haline getirirken, Otomasyonlar ve Ajanlar manuel koordinasyon gerektirmeden takip, raporlama ve denetim işlemlerini gerçekleştirir. Assista AI alternatiflerini karşılaştırıyorsanız ve basit otomasyonun ötesine geçen bir çözüm arıyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✅