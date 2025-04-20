çarpıcı Görseller Oluşturmak için 50'den Fazla AI Görüntü İpucu

Şunu hayal edin: Gece geç saatler ve siz çizim yapıp silip duruyorsunuz. Bir renk şeması deniyorsunuz, sonra başka bir tane, kompozisyonu değiştiriyorsunuz ama görüntünüz hala doğru görünmüyor.

AI görüntü oluşturucular, sanatçılara ve tasarım becerisi olmayanlara, konseptlerini kelimelerle tarif ederek çarpıcı görseller yaratma olanağı sunar.

Ancak, diğer AI araçları gibi, görselleriniz verdiğiniz komutlara bağlıdır. Gerçekçi portrelerden rüya gibi soyut manzaralara kadar sonsuz görseller oluşturabilirsiniz.

Bu blogda, çeşitli kullanım senaryoları için vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olacak 50'den fazla AI görüntü komutunu keşfedeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet AI komutlarıyla çarpıcı görseller oluşturmanın yolları: AI araçlarının görüntüleri oluşturması için basit açıklamalardan ayrıntılı açıklamalara kadar aralıkta net talimatlar sağlayın Görüntü türü, ana konu, arka plan sahnesi, kompozisyon stili ve ek ayrıntıları ekleyin Spesifik olun, ruh halini yansıtın, sanatsal referanslar kullanın, tekrarlar yoluyla iyileştirin ve AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmak için denemeler yapın

Profesyonel tasarım, sanat, karikatür, video oyunları, pazarlama broşürleri, etkinlikler ve daha fazlası için görseller oluşturabilirsiniz!

ClickUp Görevleri ile görevlere öncelik verin, Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, belgelerde komut istemlerini saklayın ve gerçek zamanlı geri bildirim için ClickUp Sohbeti ile işbirliği yapın

AI görüntü komutları nedir?

AI görüntü komutu, görsel bir görüntü oluşturmak için kullanılan açık bir talimat veya açıklamadır. AI aracı için konu, stil, ışıklandırma, renk paleti ve ruh hali gibi unsurları özetleyen ayrıntılı bir kılavuzdur.

Komut isteminin kalitesi, vizyonunuzu ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır. Açık ve ayrıntılı bir komut istemi, karışıklığı azaltır ve daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.

İyi Bir İpucunun Temel Unsurları

Güçlü bir komut açık, belirgin ve ilgi çekicidir; AI'ya yanıtını yönlendirmek için yeterli bağlam sağlarken yaratıcılık için alan bırakır.

İstenen biçimi veya sonucu (deneme, liste veya anlatı gibi) özetlemeli ve cevabın yönünü belirlemeye yardımcı olacak anahtar ayrıntıları içermelidir.

Bazı AI görüntü komut ipucu örneklerini inceleyelim. 👇

Görüntü türü

İstediğiniz görüntü türünü seçin: 3D model, illüstrasyon, animasyonlu sahne veya hatta elle çizilmiş eskiz. Ayrıca, karikatürize veya hiper gerçekçi gibi görsel stil tercihlerinizi de belirtmeniz gerekir.

📌 Örnek: "Şık kıvrımları ve parlak mavi alt aydınlatması olan, hiper gerçekçi bir fütüristik spor araba modeli oluşturun."

Ana konu

Görüntünün anahtar konusunu açıkça belirtin. Bu bir karakter, nesne, hayvan veya hatta bir dağ aralığı veya şehir silüeti gibi bir sahne olabilir. Mümkün olduğunca spesifik olun; gerekirse sahnedeki pozlarını, görünümlerini veya rollerini tanımlayabilirsiniz.

📌 Örnek: "Deri ceket giymiş, parlayan sibernetik kolları olan, yağmurda kendinden emin bir şekilde duran, siberpunk esintili bir karakter."

📖 Ayrıca okuyun: Tasarımcılar için en iyi 10 AI aracı

Arka plan sahnesi

Konunuz için ortamı ayarlayın. İster hareketli bir şehir caddesi, ister huzurlu bir orman veya soyut bir şey olsun, arka plan görüntünün şekillenmesine yardımcı olur.

📌 Örnek: "Holografik tabelalar, robot satıcılar ve hareketli kalabalıkların bulunduğu, hareketli ve fütüristik bir pazar yeri."

Kompozisyon stili

Görüntünün nasıl düzenlenmesini istediğinizi ifade edin. Yakın çekim mi, geniş açı mı? Temiz, minimalist bir tasarım mı, yoksa daha ayrıntılı bir tasarım mı istiyorsunuz? AI sanat komut istem fikirlerinize dramatik gölgeler veya yumuşak, sıcak ışıklandırma gibi ruh hali ayarlamaya yarayan öğeler eklemeyi düşünün.

📌 Örnek: 'Kılıç kaldırmış bir şövalyenin siluetini yansıtan, bir ejderhanın gözünün dramatik bir yakın çekimi. '

🔍 Biliyor muydunuz? Adobe'nin küresel bir anketine göre, yaratıcı profesyonellerin %83'ü işlerinde üretken AI kullanıyor. %20'si ise işverenlerinin veya müşterilerinin işlerinde AI kullanmalarını istediğini belirtiyor. Bu, profesyonellerin tasarım süreçlerine AI'yı dahil etmelerine yönelik artan beklentiyi vurguluyor.

Ek ayrıntılar

AI sanat oluşturucu komutlarına benzersiz ayrıntılar ekleyin ve görüntünüze daha fazla karakter kazandırın. Bunlar, taş duvarın pürüzlülüğü veya cam yüzeyin pürüzsüzlüğü gibi dokular olabilir.

Renk şemalarını, sahnenin enerjisini veya hatta pop art'tan ilham alan canlı renkler ya da vintage fotoğraflara benzeyen yumuşak, soluk bir görünüm gibi sanatsal etkileri de tanımlayabilirsiniz.

📌 Örnek: "Anka kuşunun tüyleri gökkuşağı renkleriyle parıldamalı ve gözleri erimiş lav gibi parlamalı."

AI görüntü komutlarını ustaca kullanmanın önemi

AI komutlarını ustaca kullanarak, görüntü oluşturucuların potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilir, belirsiz fikirler ile çarpıcı görseller arasındaki boşluğu doldurabilirsiniz. Sanatçı vizyonunuzu gerçekleştirmek için stil, ruh hali ve diğer karmaşık ayrıntılar üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

Bu komutlar size şu şekilde yardımcı olur:

Gelişmiş yaratıcılık: Alışılmadık ve deneysel görsel fikirler üretmek için daha geniş bir kavram ve stil aralığını hızlıca keşfedebilirsiniz

Artırılmış verimlilik: AI araçları, pazarlama kampanyaları gibi çevik tasarım iş akışları için tasarım sürecini otomatikleştirir ve hızlandırır

Geliştirilmiş karar verme: Komut mühendisliği , tasarım seçimleri hakkında hızlı geri bildirim ve görsel içgörüler sağlayarak paydaşların farklı konseptleri hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır

Maliyet etkinliği: AI komutlarıyla görüntü oluşturma, pahalı ve zaman alıcı olabilen geleneksel grafik tasarım kaynaklarına olan bağımlılığı azaltır

Etkili AI görüntü komutları örnekleri

İlham verici ve benzersiz sanat eserleri oluşturmak için doğru komut, büyük bir fark yaratabilir. Harika bir AI görüntü komutu için bazı AI sanat komutu örneklerini inceleyelim. Ayrıca, diğer bazı kullanım örneklerine de göz atacağız. 💁

l. Sanat

'da AI ile oluşturulmuş çarpıcı sanat eserleri yaratmak için etkili AI sanat komutları:

Storyboard oluşturma: [film türü] için [sahne açıklaması] gibi anahtar anları gösteren storyboard panelleri oluşturun. [görsel stil] ile [duygular] üzerine odaklanın Editörlük illüstrasyonları: [yayın türü] için [konu, ör. ruh sağlığı] hakkında bir editörlük illüstrasyonu oluşturun. [sanatsal öğeleri] kullanarak [konsepti] görsel olarak temsil edin.

stable Diffusion aracılığıyla

Çocuk kitabı illüstrasyonları: [tema] hakkında bir çocuk hikayesi için [ayrıntılar] içeren fantastik karakterler tasarlayın. Tutarlı bir [stil] ile [konum] gibi ayarları ekleyin. Sürreal sanat: [anahtar öğeler] ile [konsept]i tasvir eden sürreal görüntüler oluşturun. [renk şemaları] karışımını kullanarak bir [ruh hali] yaratın Soyut sanat: [anahtar öğeler] ile [konsept]i tasvir eden sürreal görüntüler oluşturun. [renk şemaları] karışımını kullanarak bir [ruh hali] yaratın Deneysel sanat: [unsur] ile [beklenmedik formlar]ın sürreal ama uyumlu bir şekilde harmanlandığı deneysel bir eser üretin

clickUp Brain aracılığıyla

Manzara sanatı: [ayar]'ın izlenimci tarzda bir tasvirini, [duyguyu] uyandırmak için kalın fırça darbeleri ve sıcak tonlarla oluşturun Portre sanatı: Yüzen fenerler veya insan benzeri ifadelere sahip hayvan arkadaşlar gibi gerçeküstü öğeleri birleştirerek [karakter]'in tuhaf bir portresini oluşturun Kavramsal sanat: [fikir]i tasvir eden kavramsal bir eser tasarlayın, neon ışıklı kablolar ve ekranlarla iç içe geçmiş antik mimari unsurları birleştirin

II. Profesyonel tasarımlar

Profesyonel tasarımlar için bazı AI komut örnekleri:

e-ticaret web sitesi düzeni: [ürün kategorisi] satan bir e-ticaret web sitesi için [sıfat] bir düzen oluşturun. Ana sayfada [öne çıkan ürün]ün büyük bir kahraman görüntüsü bulunmalı ve [belirli kategoriler] için bölümler içeren net bir gezinme menüsü yer almalıdır. Modern bir renk paleti kullanın ve kullanıcı deneyimine odaklanarak düzenin gezinmesi kolay olduğundan emin olun Kurumsal broşür tasarımı: [şirket adı] adlı [sektör türü] şirketi için bir kurumsal broşür tasarlayın. Broşürde şirket hakkında genel bilgiler, sunulan hizmetler ve müşteri referansları bölümleri yer almalıdır. [renk paleti] kullanın ve [belirli görsel öğeleri] entegre edin

stable Diffusion aracılığıyla

[İşletme Adı] için logo tasarımı: [işletme adı] adlı [sektör] için maksimalist bir logo tasarlayın. Logo, [yazı tipi stili] kullanmalı ve işletmenin [değerlerini] yansıtan ince bir grafik öğe içermelidir. Renk paleti, modern ve temiz bir görünüm için [renkler] olmalıdır Mobil uygulama kullanıcı arayüzü tasarımı: [uygulama adı] adlı bir mobil uygulama için şık ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü tasarlayın. Uygulama, [renk şeması] özelliğine sahip olmalı ve gezinmesi kolay sekmeler, düğmeler ve bildirimler içermelidir. Ana ekranda [anahtar özellikler] görüntülenmeli ve uygulama [belirli tasarım öğeleri] içermelidir. [Ürün Adı] için 3D ürün renderı: [ürün adı]'nın [ayar]'da özelliklerini gösteren fotogerçekçi bir 3D render oluşturun. [Ürün], ışık yansımaları olan pürüzsüz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Render, ürünün dokularını ve konturlarını vurgulayan [ışıklandırma] ile [belirli özellikleri] vurgulamalıdır

clickUp Beyaz Tahtalar'daki AI görüntü oluşturucu aracılığıyla

Ürün ambalaj tasarımı: [Ürün adı] için şık ve modern bir ambalaj tasarlayın. [Belirli malzeme] ve [renk paleti] özelliklerine sahip olmalıdır. Ürün logosu minimalist tipografiye sahip olmalı ve ek metinler [yazı tipi] ile yazılmalıdır. Tasarım [marka özelliklerini] yansıtmalıdır.

III. Fotoğrafçılık

İşte farklı fotoğraf türleri için bazı AI görüntü komutları:

adobe Firefly aracılığıyla

Seyahat blogları/web sitesi: [belirli bir seyahat destinasyonu] üzerinde batan güneşin fotoğraflarını oluşturun, alacakaranlığın sıcak ışığını yakalayın. [silüet halindeki yapılar veya turuncu, pembe ve mor tonlarında renkli gökyüzü gibi ayrıntıları] ekleyin. Ürün vitrini: [stüdyo ayarlarında] [yüzey türü] üzerine yerleştirilmiş [ürün türü]'nün yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekin. [belirli özellikler] gibi [ürün özelliklerini] vurgulamak için kompozisyonu [kompozisyon stili] ile düzenleyin. Yaşam tarzı dergileri: [Pencere türü]den içeriye dolan doğal ışıkla dolu [ev ortamı] fotoğrafları oluşturun. [Dekoratif vurgular] gibi küçük detaylarla [anahtar dekor unsurlarını] öne çıkarın. Sağlık blogları: [saat]'de [konum]'da [sağlık aktivitesi] yapan kişilerin huzurlu görüntülerini oluşturun. [belirli tonlar] paletini kullanarak [duyguyu] uyandırın

clickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla

Yaşam tarzı ürün kullanımı: [belirli bir konumda, örneğin mutfakta, oturma odasında] [ürün türü] kullanarak [kişi, örneğin erkek, kadın veya çocuk] görüntüsünü çekin. Onları [belirli bir eylem, örneğin bir fincan kahvenin tadını çıkarırken, ürünü kullanırken] [ışık kaynağı, örneğin pencere, lamba]'dan gelen yumuşak, doğal ışık altında gösterin. Moda editoryali: [konum]'da [tema]'yı içeren yüksek moda editoryal çekim oluşturun. [Öğeler] ile stilize edilmiş, [dinamik duruşlar] sergileyen modeller ekleyin. [Anahtar özellikleri] vurgulamak için [ruh halini] vurgulayan ışıklandırma kullanın.

IV. Karikatürler ve karikatürler

Çizgi film ve karikatürler oluşturmak için bazı AI görüntü komutları:

Web dizisi için karakter tasarımı: [dizi teması] için [tasarım özelliklerini] içeren benzersiz karakterler oluşturun. [stil] ile [belirli tonu] vurgulayın Promosyon karikatürleri: Kampanyanın [temasına] uygun [abartılı ifadeler, anahtar aksesuarlar veya eğlenceli ayarlar] içeren [etkinlik türü] için komik karikatürler tasarlayın

adobe Firefly aracılığıyla

Özel hediyelik eşyalar: [belirli kişilerin] karikatürlerini oluşturun, [anahtar ayrıntıları] yakalayarak [deneyimlerini veya kişiliklerini] yansıtın Kamuya açık sanat duvar resimleri: [anahtar unsurları] içeren, [temayı] kutlayan canlı bir duvar resmi konsepti tasarlayın. Tasarımın [belirli mesajları] [bir stil] ile aktardığından emin olun.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü oluşturucu pazarının boyutunun önümüzdeki beş yıl içinde 917.448 bin dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

V. Video oyunu tasarımı

İşte video oyunu tasarımı için bazı AI görüntü komutları:

Renk şemaları ve temalar: [oyun türü] için [belirli tonlar] içeren ve [duyguları] uyandıran bir renk paleti geliştirin. Paletin [anahtar öğeleri] ile uyumlu olduğundan emin olun Karakter tasarımı: [Oyun ayarlarında] [karakter türü] için tasarımlar oluşturun. [Rolleri] yansıtan [ayrıntılara] odaklanın Çevre kavramları: [belirli konum]'un [ayrıntıları]nı gösteren görseller oluşturun. Çevrenin [tonunu] geliştirmek için [ışıklandırma] kullanın

clickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla

Oyun tanıtım malzemesi: [ana karakter veya sahne] özelliğini içeren [oyun türü] için bir afiş görüntüsü tasarlayın. Dikkat çekmek ve oyunun [benzersiz satış noktalarını] vurgulamak için [ayrıntıları] ekleyin

VI. Markalaşma ve kimlik

Markalaşma ve kimlikle ilgili görseller için kullanabileceğiniz bazı AI komutları:

Marka materyalleri: [marka adı]'nın logosu ve renk şemasını kullanarak kartvizitler ve antetli kağıtlar gibi görsel marka materyalleri oluşturun. [ör. temiz çizgiler, profesyonel yazı tipleri] gibi öğelerle her şeyin tutarlı olmasını ve markanın kimliğini yansıtmasını sağlayın. Ambalaj tasarımı: [ürün türü] için [örneğin, geri dönüştürülmüş kağıt, biyolojik olarak parçalanabilir plastik] gibi çevre dostu malzemeler ve [marka stili]ni yansıtan modern tasarım öğeleri kullanarak ambalaj konseptleri tasarlayın. Ürün maketleri: [marka adı] logosu içeren tişörtler veya kupalar gibi markalı ürünlerin maketlerini oluşturarak ürünlerinizin gerçek hayatta nasıl görüneceğini sergileyin

stable Diffusion aracılığıyla

Etkinlik standı tasarımı: [marka adı] ürünlerinin yer alacağı bir etkinlik standı için görseller tasarlayın. Markayı etkili bir şekilde temsil etmek için afişler, ekran kurulumları ve [ör. markalı aksesuarlar] gibi öğeleri dahil edin.

VII. Tipografi ve grafik tasarım

'da grafik tasarım ve tipografi için AI'yı kullanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Deneysel tipografi düzenleri: [renk şeması] içinde büyük, üst üste binen harfler içeren cesur ve fütüristik bir tipografi tasarımı oluşturun. Metin öğelerinin dinamik akışını sağlamak için geometrik desenleri ve soyut şekilleri görsel tamamlayıcılar olarak entegre edin Metin entegre illüstrasyonlar: [örnek tema] gibi harflerin illüstrasyonun bir parçasını oluşturduğu bir tipografi parçası tasarlayın. Metin ve görüntüleri sorunsuz bir şekilde birleştirmek için [belirli stil] kullanın

clickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla

Poster tasarımı: Temiz tipografi ve cesur negatif alana odaklanan bir [stil] grafik tasarım posteri oluşturun. Netliği ve etkiyi vurgulamak için [belirli renk paleti] ile basit bir yazı tipi stili kullanın Tipografik desenler: Harflerin çarpıtıldığı, döndürüldüğü veya dekoratif motiflere dönüştürüldüğü, tamamen tipografiden oluşan tekrarlayan bir desen tasarlayın. Uyumlu bir tasarım için [tema] ve uyumlu bir renk paleti seçin

adobe Firefly aracılığıyla

Tipografi ve fotoğrafçılığın birleşimi: Tipografinin bir fotoğrafa entegre edildiği bir görsel tasarlayın, örneğin [bir simge veya nesne] oluşturan kelimeler. Harflerin fotoğrafın dokusunu ve ışıklandırmasını taklit ederek kusursuz bir uyum sağladığından emin olun

VIII. Pazarlama görselleri

İşte pazarlama için bazı AI görüntü komutları:

Sosyal medya infografik stili: [Hizmet/ürün]ün avantajlarını vurgulayan renkli bir infografik oluşturun. Görsel olarak çekici ve anlaşılması kolay olması için [örnek simgeler] gibi simgeler ve kısa metinler kullanın Sosyal medya geri sayım sayacı: [ürün]'ün yaklaşan indirimi için bir geri sayım grafiği oluşturun. '[indirim adı]' veya '[geri sayım ayrıntıları]' gibi ifadelerle birlikte saatler veya zamanlayıcılar gibi dinamik öğeler kullanarak beklentiyi artırın

clickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla

E-posta pazarlaması için başlık görüntüsü: E-posta bülteniniz için [tema veya ürün] özelliğine sahip, bir tarafında logonuzun ve [renk/doku] basit bir arka planın bulunduğu temiz ve dikkat çekici bir başlık tasarlayın. Promosyon afişi: [ürün]'ün e-posta kampanyası için [ürün/hizmet] indirimini tanıtan bir afiş oluşturun. Dikkat çekmek için [indirim yüzdesi]'ni vurgulayan kalın yazı tipi ve canlı renkler kullanın. Harekete geçirici düğme: Harekete geçirici bir düğme için parlak ve dikkat çekici bir tasarım yapın. Metin, tıklamaları teşvik etmek için kalın ve parlak renklerle "[eylem ifadesi]" şeklinde yazılmalıdır.

stable Diffusion aracılığıyla

Açılış sayfası görselleri: [ürün/hizmet]'in anahtar özelliklerini vurgulayan [web sitesi adı]'nın açılış sayfası için görseller tasarlayın. Basit ve etkili olması için '[Özellik 1], [Özellik 2], [Özellik 3]' gibi simgeler ve kısa metinler kullanın Özel illüstrasyonlar: [web sitesi adı] için [markanızın temel değerlerini] temsil eden benzersiz illüstrasyonlar geliştirin, mesajınıza uygun arka planlar (ör. şehir silüeti, doğadan ilham alan motifler) kullanın. Görüntülü reklam: Temiz bir arka plan üzerinde [ürün türü] özelliğini içeren bir görüntülü reklam tasarlayın. [Ürünün anahtar avantajı] gibi kalın metinler ve [parlak turuncu, mavi vb.] gibi dikkat çekici renkler kullanarak reklamınızı öne çıkarın. Video küçük görseli: [hizmet/ürün] hakkındaki video reklamınız için dikkat çekici bir küçük görsel oluşturun. Dikkat çekmek için [ör. ürünün kullanımı, animasyonlu metin] gibi ilgi çekici görseller ve metin katmanları kullanın Tanıtım broşürü: Etkinliğinizi veya indirimlerinizi tanıtan çekici bir broşür oluşturun. [Öne çıkan ürünler] görsellerini ve [etkinlik tarihi, konumu] gibi tüm önemli etkinlik ayrıntılarını açık ve okunması kolay bir biçimde ekleyin Vaka çalışması infografiği: [konu veya ürün] hakkındaki bir vaka çalışmasından elde edilen anahtar bulguları özetleyen ve görsel olarak kolayca anlaşılmasını sağlayan bir infografik oluşturun

clickUp Beyaz Tahtalar aracılığıyla

Beyaz kağıt görselleri: [konu] hakkında bir beyaz kağıt için grafikler tasarlayın, karmaşık fikirleri basit, görsel öğelere ayırarak anlayışı geliştirin

IX. Etkinlik pazarlaması

Etkinlik pazarlaması için bazı AI görüntü oluşturucu komutları:

Konferans afişi: [Sektör veya konu] ile ilgili oturumları tanıtan konferans afişleri için dikkat çekici görseller tasarlayın Etkinlik daveti grafiği: Etkinliğiniz için, tarih, saat, konum ve RSVP ayrıntılarını çekici bir tasarımla açıkça gösteren bir davet grafiği oluşturun

adobe Firefly aracılığıyla

Sponsorluk tanıma tabelaları: Etkinlik sponsorlarınızı tanıtan, logolarını ve marka öğelerini temiz ve profesyonel bir düzende içeren tabelalar tasarlayın Fotoğraf kabini arka plan tasarımı: Etkinliğinizin temasını içeren ve logonuz için alan bırakan eğlenceli bir fotoğraf kabini arka plan tasarımı oluşturun Etkinlik sonrası özet grafiği: Anahtar alıntılar, konuşmacıların görüşleri ve katılımcıların yorumları dahil olmak üzere etkinliğinizin önemli noktalarını özetleyen grafikler tasarlayın

🔍 Biliyor muydunuz? ABD'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerin %71'i AI tarafından üretilmektedir. Kanada ve APAC'da bu rakam daha yüksek olup %77'ye ulaşırken, Avrupa'da %68'dir.

AI görüntü komutunu nasıl yazacağımızı anlamadan önce, AI sanat oluşturma araçlarına aşina olalım.

İşte kullanabileceğiniz bazı örnekler: DALL. E 3: ChatGPT ile entegre olarak, komut istemleri oluşturmak ve bunları üretmek için sorunsuz bir deneyim sunar Midjourney: Sanatsal çıktılarıyla tanınan Midjourney, genellikle profesyonel illüstrasyonlara ve kavramsal sanata benzeyen görüntüler üretir Stable Diffusion: Esnekliği ve özelleştirilebilirliği ile geliştiriciler ve oluşturucular için uygun olan, ince ayar için kullanılan açık kaynaklı bir AI aracıdır Adobe Firefly: Adobe Creative Suite ile entegre olan Firefly, rafine içerik üzerinde çalışan pazarlamacılar ve tasarımcılar için idealdir

Doğru araçlar bu süreci basitleştirerek hızlı oluşturmayı daha sezgisel ve verimli hale getirir.

ChatGPT gibi komut mühendisliği araçları, yaratıcı komutları geliştirmenize ve beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olurken, Canva gibi platformlar oluşturulan konseptleri ince ayarlamanıza olanak tanır.

Ama daha iyisi var.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, sanat stili, tema ve renk tercihleri gibi kullanıcı tanımlı parametrelere göre benzersiz komutlar oluşturmanıza olanak tanır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi AI destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var. Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. İşiniz için fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan her şeyi içeren uygulama!

ClickUp Brain

'ın entegre AI destekli asistanı ClickUp Brain, makine öğrenimini kullanarak geniş sanat veritabanlarını ve trendleri analiz eder ve yaratıcılığınızı harekete geçiren komutlar yazar.

ClickUp Brain, takımların projeleri yönetme şeklini yeniden tanımlayan yenilikçi bir yapay zeka özelliğidir.

İş akışlarını basitleştirmenin ötesinde, kullanıcıların isteğe bağlı görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan yaratıcı bir güç merkezi olarak öne çıkıyor. Yapmanız gereken tek şey ClickUp Beyaz Tahtaları'nı açmak ve açıklayıcı bir komut istemini eklemek. Bu, görsel iletişim ve beyin fırtınası oturumlarına yardımcı olarak kavramları hayata geçirmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Beyaz Tahtalarında AI sanatı oluşturmak için kısa açıklayıcı bir komut ekleyin

Ayrıca, istediğiniz sonuçları elde etmek için kesin ve etkili komutlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu özellik, soyut fikirleri eyleme geçirilebilir açıklamalara dönüştürmekte zorlananlar için özellikle değerlidir.

ClickUp ayrıca görev ve proje yönetimi özellikleri de sunar. beyin fırtınası şablonlarından etkili işbirliği araçlarına kadar tasarım iş akışınız için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Sanat ve grafik ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bazı özelliklerine göz atalım. 📃

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile tasarım iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp Görevleri, yaratıcı iş akışınızı basitleştirerek, düzenli kalırken ilgi çekici görseller oluşturmanıza olanak tanır. Tasarım zaman çizelgenizi daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölün.

Her görev, proje açıklamaları, son tarihler ve öncelik düzeyleri gibi ayrıntıları yakalayarak işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olur.

Örneğin, AI tarafından oluşturulan görseller üzerinde beyin fırtınası yaparken, tipografi, kavramsal sanat veya grafik tasarım gibi belirli stiller için kavramları listelemek üzere görevler oluşturabilirsiniz. En acil projeleri önce ele almak için net öncelikler ekleyin.

📖 Ayrıca okuyun: Sanatçılar ve Tasarımcılar için Temel Midjourney Komut Örnekleri

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile projeleri görsel olarak haritalayın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar, fikir panosu oluşturmak, beyin fırtınası yapmak ve AI komut istemleri için fikirler planlamak için harika bir yoldur ve dinamik ve işbirliğine dayalı bir takım ortamı sunar. Yapışkan notlar, zihin haritaları ve akış şemaları gibi çeşitli yaratıcı araçları kullanarak düşüncelerinizi görsel olarak haritalayabilir, fikirlerinizi düzenleyebilir ve geliştirebilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde, birden fazla takım üyesi aynı anda fikir ekleyip düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve birbirlerinin önerilerini geliştirebilir. Bu sayede tüm girdiler verimli bir şekilde yakalanır.

Örneğin, sürreal bir sanat serisi planlıyorsanız, "rüya manzaraları", "doğa-teknoloji melezleri" ve "soyut figürler" gibi temalar için bölümler oluşturabilirsiniz

🧠 Eğlenceli Bilgi: En pahalı AI sanat eseri 432.000 dolara satıldı. Generative Adversarial Network adlı bir AI tarafından yaratılan hayali bir kişinin portresini gösteren Portrait of Edmond de Belamy adlı eser, Fransız sanat kolektifi "Obvious Art"ın üyeleri tarafından yaratıldı

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri içinde merkezi bir AI görüntü komut istemi veritabanı oluşturun

ClickUp Docs, yaratıcı fikirlerinizi tek bir yerde düzenlemek ve bunlara erişmek için merkezi bir AI sanat komutları deposu oluşturmak ve depolamak için mükemmel bir araçtır.

Takımlar, çeşitli sanatsal ve tasarım görevleri için komut istemleri oluşturarak, düzenleyerek ve iyileştirerek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.

Bu komut istemlerini, "AI Sanat Oluşturma", "Ürün Fotoğrafçılığı" veya "Sosyal Medya Grafikleri" gibi kategorilere göre iç içe sayfalar, klasörler veya alanlar halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm bilgilerinizi merkezi bir yerde tutmak için Görevler ve Beyaz Tahtalar ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

📖 Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi 11 Midjourney alternatifi ve rakibi

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile takımınızın geri bildirimlerini alın ve değişiklikler hakkında fikir alışverişinde bulunun

ClickUp Chat, takım iletişimi ve geri bildirimi gerçek zamanlı olarak destekleyen güçlü işbirliği araçları sunar. Sanat projeleri üzerinde çalışırken Chat'i kullanarak fikirlerinizi tartışabilir, içgörülerinizi paylaşabilir veya birbirinizin işlerini eleştirebilirsiniz.

Ayrıca, belirli projeler için özel kanallar kurabilir veya bunları Görevler ve Belgeler ile entegre ederek herkesin ilgili istemlere ve kaynaklara doğrudan erişirken tartışmalara katılmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanarak belirli paydaşları etiketleyerek geri bildirim alın

Daha fazla bilgi ClickUp Assign Comments, yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek geri bildirim sürecini geliştirir. Örneğin, bir tasarım incelemesi sırasında, düzen değişikliği için tasarımcıyı doğrudan etiketleyebilirsiniz.

Net hesap verebilirlik için onlara anında bir uyarı gönderilir.

Komutlarınızı İyileştirmek için En İyi Uygulamalar ve İpuçları

AI görüntü üretimi için etkili komutlar oluşturmak, istenen görsel sonuçları elde etmek için çok önemlidir.

İşte komutlarınızı geliştirmek için bazı anahtar stratejiler: Ruh hali ve stil: Sıfatlar, istediğiniz ruh halini veya estetiği aktarmak için harika bir yoldur. Modern ve temiz bir his arıyorsanız, şunu belirtebilirsiniz: "Keskin çizgiler ve nötr renk paleti ile minimalist bir tasarım oluşturun." Sanatsal referanslar: Ünlü sanatçılara veya akımlara referans verin. Örneğin, "empresyonist bir görüntü" veya "Picasso'nun soyut eserlerini anımsatan" isteyin Uzunluk ve ayrıntı dengesi: İyi bir komut, ayrıntılı olmalı ancak görüntü oluşturucuyu zorlamamalıdır. Basit kavramlar için 5-7 kelime işinizi görürken, karmaşık komutlar biraz daha fazla açıklama gerektirebilir Yineleme yoluyla iyileştirin: AI ilk denemede vizyonunuzu yakalayamazsa, komutunuzu ayarlayın ve tekrar deneyin. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir ve başarılı komutların kaydını tutmak, gelecekteki sonuçları iyileştirmeye yardımcı olur Varyasyonları deneyin: Farklı sonuçlar elde etmek için sıfatları değiştirmeyi veya yeni öğeler eklemeyi deneyin. Farklı ifadeler veya ayrıntılar denemek, yeni görsel yorumlar keşfetmenize ve mükemmel sonuca yaklaşmanıza yardımcı olur

ClickUp ile Fikirlerinizi Muhteşem Görüntülere Dönüştürün

Bu blog gönderisinden alacağınız 50'den fazla AI görüntü komutuyla, çarpıcı görseller oluşturma olanakları sınırsızdır. Ürün fotoğrafçılığından ilgi çekici sosyal medya gönderilerine kadar, AI yaratıcı sürecinizi yeni boyutlara taşıyabilir.

Ancak AI sonsuz ilham kaynağı olsa da, yaratıcı projelerinizi düzenli ve yolunda tutmak başarının anahtarıdır. İşte burada ClickUp devreye girer.

ClickUp, görevlerinizi düzenler, son tarihler belirler ve zahmetsizce işbirliği yapar, böylece fikirleriniz sadece kavram olarak kalmaz, mümkün olan en verimli şekilde hayata geçer.

AI tarafından oluşturulan görüntülerinizi ve sanat projelerinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅