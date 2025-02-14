ChatGPT kullanarak nasıl görüntü oluşturabilirsiniz?

Özel bir görüntü oluşturmanız gerektiğinde, ancak bir şaheser yaratacak zamanınız veya beceriniz olmadığında ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Belki bir blog yazısı için doğru fotoğrafı bulmaya çalışırken takıldınız veya bir proje için göz alıcı bir tasarıma ihtiyacınız vardı.

Şanslısınız, ChatGPT artık yardımınıza koşuyor! Metin oluşturmanın ötesinde, tasarımcılar için de sağlam bir yapay zeka aracıdır.

ChatGPT ile görüntü oluşturmak çok basittir; tek ihtiyacınız olan bir metin komutudur. Gerçekçi bir görüntü veya biraz tuhaf bir görüntü olsun, istediğinizi tarif etmeniz yeterlidir.

Silindir şapkalı bir kedi ister misiniz? Ya da gün batımında fütüristik bir şehir? Olasılıklar sonsuzdur. Ama nasıl başlayacaksınız? Biz size yardımcı olmak için buradayız!

ChatGPT ile görüntü oluşturmak için bilmeniz gereken her şey burada: AI sanat komutlarından, profesyonel kalitede görseller oluşturmanıza yardımcı olacak gelişmiş yaratıcı tekniklere kadar.

⏰ 60 Saniyelik Özet ChatGPT ile görüntüleri nasıl oluşturabilirsiniz? Giriş yapın ve Message ChatGPT kutusuna erişerek başlayın

Görüntü oluşturmaya başlamak için araç kutusundan "Resim" seçeneğini seçin

En iyi sonuçları elde etmek için ayrıntılı ve net bir komut oluşturun (örneğin, renkleri, stili ve kompozisyonu belirtin)

Işıklandırma veya perspektif gibi görüntü ayrıntılarını ayarlamak için komutları deneyin

Estetik konusunda rehberlik etmek için belirli sanat tarzlarına veya ünlü sanatçılara referanslar kullanın

Derinlik katmak için ruh halini veya atmosferi tanımlayın (ör. aydınlatma, çevre)

İstediğiniz sonucu elde edene kadar değişiklikler yapmak için komutları yeniden girerek görüntüleri iyileştirin

Görüntü miktarı sınırları, DALL-E gibi harici araçlara bağımlılık ve telif hakkıyla korunan içeriklere ilişkin etik kısıtlamalar gibi sınırlamaları göz önünde bulundurun

ClickUp'ı kullanarak, proje yönetimi ile daha iyi entegrasyon için görevler ve projelerle birlikte AI tarafından oluşturulan görüntüleri düzenleyin, yönetin ve izleyin

ChatGPT'nin Görüntü Oluşturma Özelliklerine Giriş

ChatGPT her hafta 250 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir. Ancak çoğunun platformun potansiyelinin tam olarak farkında olmadığını düşünüyoruz.

E-postalar veya blog gönderileri oluşturmaktan daha fazlasını yapabilir misiniz? Ya da acil sorularınızın yanıtlarını bulabilir misiniz? Görüntüler oluşturarak bunu kesinlikle yapabilirsiniz.

Platformun görüntü oluşturma özelliği, AI kullanarak kelimelerinizi görsel sanatlara dönüştürür. DALL-E 3 tarafından desteklenen ChatGPT, gerçekçi görüntülerden daha soyut sanat eserlerine kadar her şeyi yapabilir.

Bu güçlü AI görüntü oluşturucu, ücretsiz, plus ve takım abonelikleri olan ChatGPT kullanıcıları için ek ücret ödemeden dahildir. Eski GPT-3. 5'in yerini alan GPT-4o mini modeli, daha kaynak verimli olmasının yanı sıra yüksek kaliteli çıktı sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? 2018 yılında, Paris merkezli sanat kolektifi Obvious tarafından yaratılan Edmond de Belamy başlıklı yapay zeka tarafından üretilen tablo, muhtemelen satılan ilk yapay zeka sanatı eseri oldu. Christie's müzayedesinde 432.500 dolara satılan tablo, yapay zekanın sanat yaratmak için ciddi bir araç olarak ana akım tarafından kabul edilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Görüntü Oluşturmak İçin Neden ChatGPT Kullanmalı?

Çok basit: ChatGPT, benzersiz, yüksek kaliteli görseller oluşturmayı kolay ve erişilebilir hale getirir. İçerik oluşturucu, iş sahibi veya sadece eğlenmek isteyen biri olun, sadece bir metin komutuyla gerçekçi veya sanatsal görseller oluşturabilirsiniz.

Ayrıca hızlı, özelleştirilebilir ve parmaklarınızın ucunda, zaman kazanırken yaratıcılığı artırıyor — diğer birçok ChatGPT alternatifinden daha iyi bir seçenek olabilir!

ChatGPT'yi görüntü oluşturmak için özellikle kullanışlı kılan özellikler şunlardır:

1. Doğal konuşma, karmaşık komutlardan daha iyidir

İyi bir dijital sanatçı olmak için belirli komut sözdizimlerini veya menü yapılarını öğrenmek gerekmez. ChatGPT ile ihtiyaçlarınızı sade bir İngilizceyle açıklayabilirsiniz.

Örneğin, fotosentez için görsel bir yardımcı materyal oluşturmak isteyen bir öğretmen olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, açıklamak istediğiniz süreci basitçe tanımlayın, ChatGPT uygun görseller oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu kullanım kolaylığı, karmaşık talimatları ezberlemeye gerek kalmadan daha hızlı ve verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

2. Özelleştirme artık çok kolay

ChatGPT ile görüntülerinizi özelleştirmek çok kolay. Komut satırını girdikten sonra, stil, renk ve en boy oranı gibi öğeleri ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

İster gerçekçi bir sahne ister daha soyut bir şey arıyor olun, ayrıntıları değiştirme esnekliği, nihai sonucun vizyonunuza uygun olmasını sağlar.

Ayrıca, farklı sürümleri deneyerek mükemmel görünümü bulabilir ve görüntü oluşturma sürecini tamamen kontrol edebilirsiniz.

Pazarlama takımları gibi görsel ağırlıklı departmanlar, kampanyaları, maketleri ve gönderileri için kesin ilk konseptler oluşturmak için sıklıkla AI sanatını kullanır. İş planlarında zaten yer alan ChatGPT gibi bir araç kullanmak, işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

3. Görüntü oluşturmayı hızlandırın

ChatGPT ile harika AI tarafından üretilen sanat eserleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulabilir. Geleneksel tasarım araçlarını kullanarak veya bir profesyonelle çalışarak saatler süren işler artık saniyeler içinde tamamlanabilir.

Sadece bir metin komut satırı girin, AI anında görüntünüzü oluşturur. Bu kadar basit! Hızlı geri dönüş, yavaş süreçler veya tasarımcıları beklemek zorunda kalmadan, işlerinizi planladığınız gibi sürdürmenizi ve son teslim tarihlerine yetişmenizi sağlar.

4. Kısa vadede uygun maliyetli

ChatGPT ile görüntü oluşturmak son derece uygun maliyetlidir. Pahalı tasarım yazılımlarına yatırım yapmak veya bir grafik tasarımcı işe almak yerine, bütçenizi zorlamadan yüksek kaliteli görüntüler oluşturabilirsiniz.

Bu araç, işler, içerik oluşturucular ve bireylerin, özellikle kısıtlı bütçeye sahip olanlar için, ek maliyet olmadan profesyonel görseller üretmelerine olanak tanır

Ücretsiz hesap veya uygun fiyatlı ücretli seçeneklerle ChatGPT'nin görüntü oluşturma özelliği, kaliteden ödün vermeden mükemmel değer sunar.

ChatGPT ile Görüntü Oluşturma Adımları

Başlamaya hazırsınız, ancak ChatGPT ile görüntü oluşturmadan önce adımları önceden bilmeniz faydalı olacaktır. Süreci anlamak, komutlarınızla en iyi sonuçları almanızı sağlayacaktır.

Mükemmel görüntünüzü oluşturmak için her adımı atmanıza yardımcı olalım.

Adım 1: Temelleri anlama

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT'yi kullanmak için bir hesap oluşturmanız veya mevcut hesabınızla oturum açmanız gerekir. Başlamak için e-posta adresinizi kullanabilir veya Google üzerinden kaydolabilirsiniz.

Arayüzü inceleyin. Mesaj ChatGPT kutusu, sihrin gerçekleştiği yerdir. Burada, metin veya görüntü oluşturma ihtiyaçlarınız için komutlar ekleyebilirsiniz.

Bölüme ekli araç çubuğu, işinizi geliştirmek için birçok seçenek sunar. Analiz için dosya yüklemek için bir ek dosya seçeneği, bir araç kutusu (biraz sonra daha fazla bilgi verilecektir) ve sorgularınızı ve komutlarınızı doğrudan metin kutusuna söylemenizi sağlayan bir mikrofon seçeneği vardır.

chatGPT aracılığıyla

Şimdi, araçlar kutusunu tıklayın ve Resim seçeneğini seçin ChatGPT'ye görsel oluşturmak istediğinizi bildirin. Bu araç, yetenekli bir sanatçının tam olarak tarif ettiğiniz şeyi resmetmesi gibidir!

Adım 2: Komut istemini ayarlama

Ancak, harika görüntüler elde etmenin anahtarı ChatGPT'yi etkili bir şekilde yönlendirmektir. Komutunuz ne kadar kesin olursa, görüntü oluşturma o kadar iyi olur. Aracın sadece *"gün batımının resmini çiz" demesini istemeyin. Görsel öğeleri (renkler ve şekiller), stil tercihlerini (gerçekçi, soyut) ve kompozisyon ayrıntılarını (ön plan, arka plan) içeren belirli açıklamalar yazın

Örneğin, "Bir kedi" yazmak yerine, "Gün batımında pencere kenarında oturan, tüylerine yumuşak turuncu ışıklar düşen, sulu boya tarzında bir kızıl kedi. "

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT tarafından rastgele oluşturulan bir kedi resmi ile aradığınız kedi resminin tam olarak istediğiniz stil arasındaki farkı anında göreceksiniz!

chatGPT aracılığıyla

Elbette, ChatGPT'den beğenmediğiniz kısımları düzeltmesini isteyebilirsiniz. Işığı, kediyi veya başka herhangi bir şeyi düzeltmek için araçta yeniden komut girin. İhtiyacınız olan sonucu elde edene kadar bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz.

💡Pro İpucu: Uzun bir komut yazmak yerine, komutu daha küçük ve anlaşılır parçalara bölün. Örneğin, önce ChatGPT'ye sahneyi oluşturmasını isteyin (ör. "Gizemli bir orman"), ardından takip eden komutta ruh hali, ışıklandırma ve renkler gibi ayrıntıları ekleyin. Bu, ayrıntılar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı ve sonuçları ince ayarlamanıza olanak tanır.

Etkili Komutlar Oluşturmak İçin İpuçları

Çarpıcı AI sanat eserleri mi istiyorsunuz? Her şey, ilk komutunuzu nasıl oluşturduğunuzla başlar. İyi hazırlanmış bir komut, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmenin sırrıdır. ChatGPT görüntü oluşturucunun hayal ettiğiniz görüntüleri hayata geçirmesine yardımcı olacak komutları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

1. Net bir temel konseptle başlayın

İlk komutunuzun güçlü bir ana fikre sahip olması gerekir. Bunu, ayrıntıları eklemeden önce DALL-E'ye zihinsel bir eskiz vermek olarak düşünün. Açık ve açıklayıcı bir komut, görüntünün tonunu belirler ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Örnek Komut: Doğu yüzüne altın sarısı güneş ışınlarının vurduğu, sivri uçlu, karla kaplı bir dağ zirvesi oluşturun. Sonuç: Karla kaplı, dramatik ve keskin bir dağ zirvesi, sabah güneşinin engebeli doğu yamacını öptüğü yerde sıcak bir şekilde parlıyor ve karşı tarafa yumuşak gölgeler düşürüyor!

chatGPT aracılığıyla

2. Zengin görsel ayrıntılar ekleyin

Ne kadar ayrıntılı bilgi verirseniz, ChatGPT ile oluşturduğunuz görüntüler vizyonunuza o kadar uygun olur. Işıklandırma, perspektif ve ruh hali gibi öğeler eklemek önemli bir fark yaratabilir.

Örneğin, "Rahat bir kahve dükkanı çiz" gibi belirsiz bir komut yerine, daha belirgin bir şey deneyin:

Örnek Komut: Ahşap kirişler, tavandan sarkan sıcak Edison ampuller ve büyük pencerelerden içeri süzülen sabah ışığıyla rustik bir kahve dükkanının içini çizin.

Sonuç şöyle görünüyor:

chatGPT aracılığıyla

3. Sanatsal stil referanslarını kullanın

DALL-E için komutlar oluştururken, belirli sanat stillerine veya sanatçılara atıfta bulunmak, hayal ettiğiniz estetiği tanımlamanıza yardımcı olabilir. Sanat stilleri, doku, renk paleti ve ayrıntı düzeyinin tonunu belirleyerek isteğinizi daha kesin hale getirir.

İzlenimcilik (ışık dolu ve yumuşak), Sürrealizm (rüya gibi ve soyut) veya Barok (zengin ve dramatik) gibi akımlardan bahsedin. Monet (atmosferik manzaralar), Van Gogh (canlı ve duygusal) veya Hokusai (Japon tahta baskı tasarımı) gibi sanatçıların adlarını da verebilirsiniz.

Örnek Komut: Yumuşak pastel renkler ve rüya gibi ışıklandırma ile anime tarzında sisli bir orman manzarası çizin.

İşte nasıl görünüyor:

chatGPT aracılığıyla

4. Atmosferi belirleyin

ChatGPT görüntünüz için doğru havayı yaratmak, atmosferik ve çevresel detaylarla ilgilidir.

Canlı bir açıklama, sahnenizi canlandıran belirli bir atmosfer yaratır. "Altın rengi gün batımı ışığı" veya "bulutlardan süzülen yumuşak ay ışığı" gibi ışık unsurlarını ekleyin ve "buzlu tundralar" veya "dalgalı yeşil tepeler" gibi çevreyi tanımlayın. "Sakin", "uğursuz" veya "görkemli" gibi sıfatlar duygusal derinlik katabilir.

Örnek Komut: Fırtınalı bir gecede, karanlık taş duvarları ve yağmurla ıslanan siperleri şimşeklerin aydınlattığı bir ortaçağ kalesi gösterin.

İşte nasıl görünüyor:

cha tGPT aracılığıyla

5. Konunun nasıl görüneceğini yönlendirin

DALL-E'nin odağını konunuzun belirli yönlerine yönlendirmek, görüntünüzün kalitesini artırabilir. Çevreyle pozisyon, özellikler ve etkileşimler gibi ayrıntıları belirterek netlik ve kesinlik sağlarsınız.

Vizyonunuzu hayata geçirmek için konunun duruşunu, ifadesini ve çevresiyle etkileşimini göz önünde bulundurun.

Örnek Komut: Derin karda uyanık bir şekilde oturan, hafif bir esintiyle tüyleri dalgalanan ve soğuk havada nefesi görünen bir kızıl tilki görüntüsü oluşturun.

Sonuçlar şöyle görünüyor!

chatGPT aracılığıyla

Fikriniz istediğiniz gibi değilse, düzenleyin veya yeni bir komut ekleyin. Sanat eserinizden memnun olduğunuzda, indir simgesine tıklayın!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kullanıcılar, DALL-E 2, Midjourney ve Stable Diffusion gibi platformları kullanarak 15 milyardan fazla görüntü oluşturdu. Bu, Shutterstock'un tüm kitaplığındaki toplam görüntü sayısından çok daha fazla! DALL-E 2 tek başına sadece 15 ayda yaklaşık 916 milyon görüntü oluşturdu.

Görüntü Oluşturmak için ChatGPT Kullanmanın Sınırlamaları

ChatGPT, görüntü komutları oluşturmak ve yaratıcılığı tetiklemek için harika bir yardımcıdır, ancak bazı sorunları da vardır. Sınırlarını anlamak, beklentilerinizi yönetmenize ve olası zorlukları etkili bir şekilde aşmanıza yardımcı olabilir.

Sistem, istek başına oluşturulan görüntü sayısını genellikle üç ile sınırlar, bu da çok çeşitli görüntülere ihtiyaç duyan projeleri yavaşlatabilir

Görüntü kalitesi, komutların netliğine ve ayrıntılarına büyük ölçüde bağlıdır, bu da belirsiz komutların genellikle birden fazla revizyona yol açtığı anlamına gelir

ChatGPT görüntü oluşturmaz, ancak DALL-E gibi araçlara bağlıdır ve bu harici araçlarda kesinti olması durumunda sorunlar ortaya çıkabilir

Etik ve telif hakkı kısıtlamaları, modern sanatçıların, markaların veya telif hakkıyla korunan karakterlerin kullanılmasını engelleyerek belirli yaratıcı olanakları sınırlar

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri bulunmadığından, kullanıcılar doğrudan birlikte içerik oluşturamaz, komut istemlerini paylaşamaz veya araç içinde yinelemeleri tartışamaz

ChatGPT, ClickUp, Trello veya Asana gibi proje yönetimi platformlarıyla yerel olarak entegre olamaz ve proje iş akışlarının manuel olarak güncellenmesini gerektirir

