2025'te İş Akışı Otomasyonu için En İyi 8 n8n Alternatifi

n8n, görsel iş akışları oluşturmak ve açık kaynak olmasıyla popülerdir, ancak otomasyonlarınız karmaşıklaştıkça veya takımınız büyüdükçe her zaman sorunsuz bir deneyim sunmayabilir. Basit gibi başlayan bir şey, kısa sürede "Bu neden yine bozuldu?" sorusuna dönüşebilir

Anlıyoruz. Sadece birkaç API'yi bağlamak istemiyorsunuz. Hata ayıklamayı tam zamanlı bir iş haline getirmeden veri akışlarını yönetebilen, karmaşık mantığı işleyebilen ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen güvenilir bir otomasyon platformuna ihtiyacınız var.

Bu nedenle, daha akıllı iş akışları, daha yoğun kullanım senaryoları ve hızlı hareket eden takımlar için tasarlanmış en iyi n8n alternatiflerini bir araya getirdik.

Büyüme sancıları yaşamadan otomasyona geçmeye hazır mısınız?

Hadi başlayalım.

Neden n8n Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

n8n, kontrol ve açık kaynak esnekliğine değer veren teknik takımlar tarafından takdir edilen bir iş akışı otomasyon aracıdır. Ancak esneklik, bazı ödünler gerektirir. Ölçeklendirme, işbirliği veya kullanılabilirlik konusunda sorunlar yaşıyorsanız, bir n8n alternatifi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

N8n'in yetersiz kaldığı noktalar şunlardır 👇

Geliştirici olmayanlar için zor öğrenme eğrisi: Bu görsel iş akışı oluşturucu yararlıdır, ancak yine de kullanıcıların düğümleri, veri aktarımını ve ifadeleri anlamasını gerektirir. Mühendislik geçmişi olmayan takımlar için ClickUp veya Zapier gibi araçlar iş akışı otomasyonunu çok daha erişilebilir hale getirir

Hata ayıklama zor olabilir: Karmaşık iş akışlarında, küçük bir hata tüm zinciri bozabilir. Özellikle sağlam bir sürüm kontrolü olmadan iç içe geçmiş mantığı geriye doğru izlemek sinir bozucu ve işbirliğini yavaşlatır

Performans sonsuza kadar ölçeklenemez: Düzinelerce iş akışını paralel olarak çalıştırıyor veya gerçek zamanlı güncellemeleri işliyor musunuz? n8n performans sınırlarına ulaşabilir. Yüksek hacimli Düzinelerce iş akışını paralel olarak çalıştırıyor veya gerçek zamanlı güncellemeleri işliyor musunuz? n8n performans sınırlarına ulaşabilir. Yüksek hacimli iş akışı otomasyon kurulumlarının baskı altında gecikmesi veya başarısız olması nadir bir durum değildir

Yerleşik analitik eksikliği: n8n, ayrıntılı analitik veya oturum kapatma özelliği sunmaz. Bu da performansı izlemeyi, sorunları gidermeyi veya iş akışlarının nasıl çalıştığına dair içgörüler elde etmeyi zorlaştırır

En İyi n8n Alternatiflerine Genel Bakış

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşte en iyi n8n alternatiflerinin hızlı bir karşılaştırması:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Otomasyon ile hepsi bir arada proje ve görev yönetimi Yerleşik görev otomasyonu, NLP otomasyon oluşturucu, AI Alanları, AI Otopilot Ajanları, 1.000'den fazla entegrasyon, gerçek zamanlı izleme, kullanıcı dostu arayüz Ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Yap Görsel mantık ve veri işleme ile çok adımlı iş akışları Sürükle ve bırak görsel oluşturucu, yönlendiriciler, gelişmiş filtreler, zamanlamaya dayalı tetikleyiciler, JSON desteği Ücretsiz; Ücretli planlar 10,59 $/ay (1K Ops) Zapier Popüler SaaS uygulamalarını basit mantıkla bağlayın Alt Zaps, Özel İstekler, yerleşik Python/JS adımları, Biçimlendirici araçları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar Pipedream Derin kod kontrolüne sahip etkinlik odaklı iş akışları Satır içi komut dosyası oluşturma (Node.js, Python vb.), kalıcı değişkenler, gerçek zamanlı günlük kaydı, sunucusuz altyapı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 45 $'dan başlar Workato Departmanlar ve veritabanları arasında kurumsal düzeyde otomasyon AI Ajanları, sürükle ve bırak tarif oluşturucu, şema doğrulama, 1.000'den fazla konektör, gelişmiş veri işleme yetenekleri Özel fiyatlandırma Aktif parçalar Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz, açık kaynaklı, yapay zeka uyumlu otomasyon Görsel oluşturucu, kendi kendine barındırma, yeniden kullanılabilir entegrasyonlar (TypeScript), AI 'parçaları', insan dahil iş akışları, kodsuz otomasyon platformu Ücretsiz (1K görev); Ücretli planlar aylık 1.200 $'dan başlar Tray. ai AI ile geliştirilmiş iş akışları oluşturan büyük takımlar için birleştirilebilir iPaaS Merlin AI ajan oluşturucu, merkezi izleme, yeniden kullanılabilir bloklar, sürükle ve bırak akış düzenleyici Özel fiyatlandırma Tines İnsan faktörünü iş akışlarına dahil eden güvenlik ve BT takımları API öncelikli oluşturucu, önceden oluşturulmuş hikayeler, denetim izleri, sohbet tarzı arayüz, yeniden kullanılabilir kaynaklar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar özelleştirilebilir

Kullanabileceğiniz En İyi n8n Alternatifleri

Otomatik iş akışlarını daha hızlı oluşturmanıza, kolayca ölçeklendirmenize ve takımınıza iş akışlarını sorunsuz bir şekilde yönetmenin daha akıllı yollarını sunmanıza yardımcı olan en iyi araçlara göz atalım.

1. ClickUp (Otomasyonlu en iyi hepsi bir arada proje yönetimi)

Ücretsiz başlayın ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını kolaylaştırmak, rutin görevleri halletmek, proje devrelerini yönetmek ve çok daha fazlasını yapmak için 100'den fazla otomasyon arasından seçim yapın

Çoğu otomasyon aracının en büyük sorunlarından biri nedir? İşinizin dışında kalırlar. Projeleri ilerletmek yerine zaps, tetikleyiciler ve harici mantık kurmak için daha fazla zaman harcarsınız. İşte bu noktada insanlar iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'a geçerler. Otomasyonu, takımınızın bulunduğu yerde, çalışma alanınıza entegre eder.

ClickUp Otomasyonlarının takımınıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin 👇

ClickUp Otomasyonları görev düzeyinde çalışır, ancak Listeler, Klasörler ve Alanlar arasında ölçeklenebilir. Bir görevin durumu değiştiğinde, yeni bir atanan kişi olduğunda, son teslim tarihi geldiğinde veya hatta belirli bir özel alan güncellendiğinde eylemleri tetikleyebilirsiniz.

📌 Örnek: QA Listenizde bir hata raporu oluşturulduğunda, ClickUp bunu anında doğru mühendise atar, kırmızı bir öncelik etiketi ekler ve Slack'te takıma ping atar. Mantık, esnek ve basit bir yapı izler: tetikleyici → koşul → eylem. Eylemleri istifleyebilir, katmanlı otomasyonlar oluşturabilir ve hatta "Aktif Otomasyonlar" gösterge panelinden merkezi olarak yönetebilirsiniz.

Sistemin şeffaflığı, onu daha da iyi hale getiriyor. Her otomasyonun bir izi vardır. Bir şey tetiklenmezse, Etkinlik sekmesine giderek başarı, başarısızlık veya kural türüne göre filtre uygulayabilirsiniz. Tetikleyici görevi kontrol edebilir, hangi kuralı ihlal ettiğini görebilir ve yönetici konsolu veya geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan sorunu çözebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak net etkinlik günlükleriyle iş akışı sorunlarını takip edin

Ancak asıl sıçrama ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile geliyor. Otomatik Pilot Ajanları, koşullara göre tetiklenir, talimatları izler, belirli bilgi kaynaklarına erişir ve güncellemeleri veya kararları doğrudan görevlerinize veya sohbet konularınıza gönderir.

Koşullara ve çalışma alanı bilgilerine göre hareket eden ClickUp Otopilot Ajanları ile görev güncellemelerini otomatikleştirin

Ayrıca, takımların daha fazla araç eklemeden daha hızlı hareket etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış AI motoru ClickUp Brain de var. Uzun yorum konularını özetlemekten, sıfırdan görevler oluşturmak gibi yinelenen iş akışlarını otomatikleştirmeye kadar, hayal edebileceğinizden daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Görev oluşturmayı ve yinelenen iş akışlarını otomatikleştirerek ClickUp Brain ile işleri hızlandırın

Daha da iyisi, ClickUp Brain'e doğal dil komutları verebilir ve saniyeler içinde sizin için ayrıntılı otomasyon oluşturmasını görebilirsiniz. AI'nın verimliliği artırmasından bahsedin!

Doğal dil komutlarını kullanarak ClickUp Brain ile anında ayrıntılı otomasyonlar oluşturun

ClickUp Brain ve AI Agents tarafından desteklenen gelişmiş otomasyon yetenekleriyle, takımlar temel iş akışlarının ötesine geçerek ileriyi düşünen sistemler oluşturabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonu : 100'den fazla yerleşik otomasyon şablonu ve özel tetikleyicilerle : 100'den fazla yerleşik otomasyon şablonu ve özel tetikleyicilerle görev güncellemelerini, atamaları ve durum değişikliklerini otomatikleştirin

AI destekli özetler ve analizler : AI Alanlarını kullanarak görevleri özetleyin, eylem öğelerini çıkarın, duyguları algılayın, açıklamaları çevirin ve daha fazlasını görünümlerinizin içinde yapın

Özel ajanlar : Tetikleyiciler, talimatlar ve çalışma alanı bilgilerine dayalı olarak çok adımlı eylemleri gerçekleştirmek için : Tetikleyiciler, talimatlar ve çalışma alanı bilgilerine dayalı olarak çok adımlı eylemleri gerçekleştirmek için AI ajanları kurun

Harici araçlarla entegrasyonlar: ClickUp'ı Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google E-Tablolar ve Salesforce dahil 1000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Özel ve kapsamlı yapılandırma seçenekleri nedeniyle başlangıçta biraz zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirme ve esnekliği. Farklı takımlar için (pazarlama ve web geliştirme gibi) özel iş akışları oluştururken, belirli proje ayrıntılarını izlemek için özel alanlar kullanırken veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken, ClickUp bunu tam ihtiyaçlarımıza göre uyarlama imkanı sunuyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor ve proje yönetimi ile takımlar arası iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyon bize çok zaman kazandırıyor ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirme ve esnekliği. Farklı takımlar için özel iş akışları oluştururken (pazarlama ve web geliştirme gibi), belirli proje ayrıntılarını izlemek için özel alanlar kullanırken veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken, ClickUp bunu tam ihtiyaçlarımıza göre uyarlama imkanı sunuyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı oluyor ve takımlar arasında proje yönetimi ve iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyon bize çok zaman kazandırıyor ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

2. Make (Dallanma mantığına sahip çok adımlı iş akışları oluşturmak için en iyisi)

via Make

Make (eski adıyla Integromat), iş akışı tasarımı üzerindeki ayrıntılı kontrolüyle bilinir. Adım adım otomasyonlar boyunca size rehberlik eden daha basit araçların aksine, Make kullanıcılara birden fazla işlemi görsel olarak zincirlemek, hataları yönetmek, dallanma mantığı için yönlendiriciler çalıştırmak ve verileri paralel olarak işlemek için tuval tabanlı bir düzenleyici sunar. HTTP modüllerini ve JSON ayrıştırmayı destekleyerek, mantık yönetimi ve API etkileşimi gerektiren entegrasyonlar oluşturmak için kullanışlıdır.

En iyi özellikleri kullanın

Uygulamaları birbirine bağlayan, koşulları ayarlayan ve dallanma mantığını kontrol eden görsel bir tuval kullanarak "Senaryolar" (otomasyonlar) oluşturun

Esnek otomasyon zamanlaması için dakika düzeyinde tetikleyiciler, cron ifadeleri veya özel zaman aralıkları kullanarak iş akışlarını planlayın

Yerleşik metin, matematik ve tarih fonksiyonlarını uygulayarak iş akışının herhangi bir aşamasında verileri dönüştürün veya filtreleyin

Sınırlamalar oluşturun

Senaryo kurulumu sırasında ortaya çıkan hata mesajları, özellikle karmaşık iş akışlarında genellikle belirsiz veya anlaşılması zordur

Bazıları hata ayıklamanın sinir bozucu olduğunu söyler; önceki veri kümelerini yeniden kullanmak, çalıştırmayı manuel olarak yeniden oluşturmadan neredeyse imkansızdır

Fiyatlandırma yapın

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 10,59 $/ay

Pro : 18,82 $/ay

Takımlar : 34 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📍 Not: Fiyatlandırma, ayda 1.000 Ops'a kadardır.

Derecelendirmeler ve yorumlar yapın

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Size harika otomasyonlar oluşturma özgürlüğü verir ve çoğu yazılım sağlayıcıyla iyi entegre olur. Bir başka harika özelliği ise her zaman başka bir yolun olmasıdır. Takıldığınız bir nokta varsa, farklı bir modül, API, entegrasyon vb. gibi bir çözüm yolu vardır.

Size harika otomasyonlar oluşturma özgürlüğü verir ve çoğu yazılım sağlayıcıyla iyi entegre olur. Bir başka harika özelliği ise her zaman başka bir yolun olmasıdır. Takıldığınız bir nokta varsa, farklı bir modül, API, entegrasyon vb. gibi bir çözüm yolu vardır.

💡 Profesyonel İpucu: Mevcut aracınız ile potansiyel alternatifler arasındaki veri entegrasyonunu test etmek için bir hazırlık ortamı kullanın. Gerçek veri hacimleriyle ortaya çıkan istisnai durumları yakalamak için 2-3 hafta boyunca paralel iş akışları çalıştırın.

3. Zapier (Çok adımlı SaaS otomasyonları oluşturmak için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, insanlar iş akışı otomasyonu düşündüklerinde akla gelen n8n'nin birçok alternatifinden biridir. En önemli özelliklerinden biri, Slack ve Gmail'den Salesforce ve Airtable'a kadar 6.000'den fazla uygulama entegrasyonundan oluşan ekosistemidir.

Takımlar, kod yazmadan farklı uygulamalar arasında eylemleri tetiklemek için Zapier'i kullanır. Arayüzü temizdir ve mantık tabanlı kurulum, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile kolay kullanım sağlar. Popüler araçlar arasında tekrarlayan görevleri azaltmaya çalışan takımlar için Zapier, güçlü bir n8n alternatifidir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Özel istekler kullanarak GET, POST, PUT, DELETE HTTP yöntemleri ve tam başlık/gövde kontrolü ile özel API çağrıları gönderin

Verileri işlemek veya yerleşik işlevlerin ötesinde API'leri çağırmak için Python veya JavaScript komut dosyaları ekleyin

Sub-Zaps ile yeniden kullanılabilir iş akışlarını tetikleyerek yinelemeleri azaltın ve büyük otomasyon mimarilerini basitleştirin

Zapier sınırlamaları

Tetikleyici verilerinin biçimlendirilmesi beklenmedik olduğunda, özellikle karmaşık e-posta girişlerinde, görevlerin yinelenen oluşturulması meydana gelebilir

Çok adımlı Zaps'larda (otomasyonlar) hataları gidermek, net tanılama araçları veya bağlam duyarlı hata ayıklama olmadan zaman alıcı olabilir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel : 19,99 $/ay

Takım : 69 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Zapier, çalışma şeklimizi tamamen değiştirdi. Sezgisel arayüzü ve geniş entegrasyon kütüphanesi, CRM'lerden e-posta platformlarına, proje yönetimi araçlarından elektronik tablolara kadar yüzlerce uygulama arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

Zapier, çalışma şeklimizi tamamen değiştirdi. Sezgisel arayüzü ve geniş entegrasyon kitaplığı, CRM'lerden e-posta platformlarına, proje yönetimi araçlarından elektronik tablolara kadar yüzlerce uygulama arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

4. Pipedream (Derin kod düzeyinde kontrol ile sunucusuz, etkinlik odaklı iş akışları oluşturmak için en iyisi)

pipedream aracılığıyla

Pipedream, API'leri birbirine zincirlemek, kodda veri dönüşümlerini yönetmek veya mantık katmanına yakın bir iş akışı otomasyonu oluşturmak istediğinizde mükemmeldir. Her iş akışı, PaaS sunucusuz bir fonksiyon olarak çalışır, böylece altyapıyı sağlama veya yönetme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Ayrıca hata ayıklama için zengin bir ortam sağlar. Bir iş akışını tetikleyen her etkinliği inceleyebilir, her adımın giriş ve çıkışını görüntüleyebilir ve ayrıntılı günlükleri inceleyebilirsiniz. Bu "etkinlik denetçisi", veri akışını anlamak, sorunları gidermek ve karmaşık entegrasyonları hızla yinelemek için mükemmeldir.

Pipedream'in en iyi özellikleri

Node.js, Python, Go veya Bash kullanarak satır içi komut dosyalarını çalıştırarak verileri işleyin, API'leri çağırın veya özel mantık yazın

Dağıtım veya çalışma zamanı ortamlarını yönetmeden sunucusuz altyapıda iş akışlarını otomatik olarak ölçeklendirin

Sayaçlar, bayraklar veya önbellek durumu gibi kullanım durumları için iş akışı çalıştırmaları arasında kalıcı değişkenleri depolayın ve geri alın

Pipedream sınırlamaları

Resmi bir kendi kendine barındırma seçeneği yoktur, bu da sıkı veri yerleşimi veya uyumluluk gereksinimleri olan takımların kullanımını sınırlar

BPMN tarzı görsel iş akışı oluşturucu bulunmadığından, karmaşık akışları görsel olarak haritalamak zorlaşır

Pipedream fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 45 $/ay

Gelişmiş : 74 $/ay

Bağlan: 150 $/ay

Pipedream puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Pipedream hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Pipedream açık kaynaklıdır, böylece kendi entegrasyonunuzu oluşturabilir veya platforma katkıda bulunabilirsiniz. Sonuç olarak, çok yönlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Pipedream, programlama gerektirmeden iş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştıran kodsuz bir arayüz sunar.

Pipedream açık kaynaklıdır, böylece kendi entegrasyonunuzu oluşturabilir veya platforma katkıda bulunabilirsiniz. Sonuç olarak, çok yönlü ve uyarlanabilir bir platformdur. Pipedream, programlama gerektirmeden iş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştıran kodsuz bir arayüz sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Kodsuz otomasyon platformlarını değerlendirirken, en basit iş akışlarınızla değil, en karmaşık ve en karmaşık iş akışlarınızla test edin. Basit işler her yerde işe yarar; karmaşık senaryolar ise hangi araçların gelişmiş AI yeteneklerine sahip olduğunu ortaya çıkarır.

5. Workato (Kurumsal düzeyde, yapay zeka destekli otomatik iş akışları için en iyisi)

workato aracılığıyla

Workato, güvenilirlik, hız ve yönetişim gerektiren büyük ölçekli, işlevler arası iş akışlarını yöneten takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Uygulamalar, veritabanları, API'ler ve şirket içi sistemler arasında temel iş süreçlerini entegre eder. Tarif tabanlı oluşturucu ile takımlar, kod yazmadan pazarlama devirlerinden sipariş-nakit döngülerine kadar her şeyi otomatikleştirebilir.

Workato'nun dikkat çekici özelliklerinden biri, kurumsal veri hareketine ve uygulama düzenlemesine nasıl entegre edildiğidir. Şema doğrulama, çapraz platform senkronizasyonu ve hata yönetimi gibi gelişmiş veri işleme yeteneklerini hassas bir şekilde yönetir.

Workato'nun en iyi özellikleri

Uygulamalar arasında karmaşık, koşullu veri akışları oluşturmak için sürükle ve bırak tarif düzenleyicisiyle iş akışları oluşturun

Agent Studio ve AgentX Uygulamaları aracılığıyla AI'yı entegre ederek onaylar, yönlendirme veya veri doğrulama gibi süreçleri otomatikleştirin

1.000'den fazla hizmet için önceden oluşturulmuş konektörleri kullanın ve verileri sistemler arasında kolayca haritalayın, dönüştürün ve yönlendirin

Workato sınırlamaları

Workato Embedded'da, özellikle büyük ölçeklerde, birden fazla müşteri ortamında entegrasyon güncellemelerini yaymak zahmetli bir iştir

Sözlük veri türlerini yerel olarak desteklemez, iç içe geçmiş veya yapılandırılmış verileri birleştirme esnekliğini sınırlar

Workato fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Workato hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Workato'nun yazılım entegrasyonlarını kolaylaştırmada sunduğu çeşitli özellikleri seviyorum. Ayrıca Workato'nun kullanıcı arayüzünü ve genel kullanıcı deneyimini de seviyorum. Kullanım kolaylığı, hızı ve müşteri desteğinin kalitesini seviyorum. Çeşitli uygulamalara sunduğu çok sayıda bağlantıyı takdir ediyorum. Tüm bunların yanı sıra, Workato'yu en iyi iPaaS platformu olduğu için seviyorum.

Workato'nun yazılım entegrasyonlarını kolaylaştırmada sunduğu çeşitli özellikleri seviyorum. Ayrıca Workato'nun kullanıcı arayüzünü ve genel kullanıcı deneyimini de seviyorum. Kullanım kolaylığı, hızı ve müşteri desteğinin kalitesini seviyorum. Çeşitli uygulamalara sunduğu çok sayıda bağlantıyı takdir ediyorum. Tüm bunların yanı sıra, Workato'yu en iyi iPaaS platformu olduğu için seviyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Kodsuz geliştirme platformu pazarı, 2027 yılına kadar 84,47 milyar dolara ulaşarak 2020'den bu yana %28,9'luk muazzam bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) kaydetmeye devam ediyor.

📚 Bonus Okuma: Ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Örnekleri

6. Activepieces (Kendi kendine barındırma özelliğine sahip, açık kaynaklı, yapay zeka uyumlu iş akışı otomasyonu için en iyisi)

activepieces aracılığıyla

Activepieces, derin teknik bilgiye sahip olmadan iş akışları oluşturmanıza yardımcı olan görsel akış oluşturma, kendi kendine barındırma ve önceden oluşturulmuş eylemler sunan açık kaynaklı bir otomasyon aracıdır. Node.js üzerinde çalışır, bulut ve yerel dağıtımı destekler ve Gmail, Slack ve OpenAI gibi popüler araçlarla entegrasyonların giderek büyüyen bir listesini içerir.

Platform, yeni başlayanlar için kolay kullanım ve geliştiricilere yönelik özellikler arasında iyi bir denge kurar. Henüz olgunlaşma aşamasında olsa da, kullanıcı dostu bir arayüz ve gerektiğinde daha derinlemesine inceleme seçeneği sunan düşük kodlu iş akışı otomasyonu isteyen takımlar için vazgeçilmez bir hale gelmektedir.

Activepieces'in en iyi özellikleri

Node.js/TypeScript kullanılarak oluşturulan ve yeniden kullanılabilir npm paketleri olarak yayınlanan özel entegrasyonlar

Yerel otomasyon UX için SaaS ürünlerinin içine beyaz etiketli bir oluşturucu olarak Activepieces'i yerleştirin

Otomasyon boru hatları içinde akışları manuel olarak duraklatmak, incelemek veya onaylamak için insan müdahalesi içeren adımlar

Activepieces sınırlamaları

Yerel entegrasyonlar diğer platformlara kıyasla sınırlıdır ve genellikle manuel API işi veya özel kod gerektirir

Belgeler, özellikle OAuth kimlik bilgilerini yapılandırırken veya daha az kullanılan uygulamalara başvururken yetersiz veya güncel olmayan hissedilebilir

Activepieces fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (ayda 1.000 görev, sınırsız kullanıcı)

Ultimate : Aylık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla

Gömme: Özel fiyatlandırma

Activepieces puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Activepieces hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Açık kaynak kodlu olduğu için olanaklar sınırsızdır. Bu araç o kadar kullanıcı dostudur ki, her adımda size rehberlik eder, böylece hata yapma olasılığı büyük ölçüde azalır.

Açık kaynak kodlu olduğu için olanaklar sınırsızdır. Bu araç o kadar kullanıcı dostudur ki, her adımda size rehberlik eder, böylece hata yapma olasılığı büyük ölçüde azalır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşündü, ancak bu adımı atmadı. Sınırlı zaman, en iyi araçlar hakkında belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. ⚒️Kolay oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutları ile ClickUp, otomasyonlara başlamayı kolaylaştırır. Görevleri otomatik olarak atamaktan AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonun kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafiklerini kullanarak raporlama süresini %40 oranında kısaltarak saatler süren manuel işleri gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

7. Tray. ai (Akıllı otomasyon oluşturmak için AI ile geliştirilmiş, birleştirilebilir iPaaS için en iyisi)

Tray. ai, kurumsal kullanım için oluşturulmuş bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. Kuruluşların, farklı sistemleri birbirine bağlayan ve yüksek etkili süreçleri kolaylaştıran AI uyumlu iş akışları tasarlamasına olanak tanır.

Görsel, düşük kodlu oluşturucu ile takımlar, insan karar noktaları, koşullu mantık ve makine öğrenimini harmanlayan karmaşık otomasyonları düzenleyebilir. Entegrasyonlar, gerçek zamanlı izleme ve güvenilir bir şekilde ölçeklendirme için yönetişime hazır özellikler üzerinde merkezi kontrol isteyen kurumsal takımlar için idealdir.

Tray. ai'nin en iyi özellikleri

Merlin Agent Builder, çok az kodlama gerektiren veya hiç kodlama gerektirmeyen akıllı, yapay zeka odaklı otomasyonlar tasarlamak için

Merkezi izleme, günlük kaydı ve hataları büyük ölçekte yönetmek için birleştirilmiş gösterge paneli

Birleştirilebilir otomasyon mimarisi, modüler mikro hizmetleri ve yeniden kullanılabilir ş Akışı bloklarını destekleyerek geliştirme verimliliğini artırır

Tepsi. ai sınırlamaları

Açılır listelerden gelen veri haritalama girişleri, okunabilir adlar yerine şifreli ID'ler gösterir ve sonuçları etkileyen arama ve tıklama siparişi yoktur

Bağlayıcılar içinde kimlik doğrulama arasında geçiş yapmak tutarsız olabilir — "tümünü güncelle" seçeneği bazı kimlik doğrulamaları değiştirmeden bırakabilir ve neyin değişmediğini belirlemenin net bir yolu olmayabilir

Tray. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Tray. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tray. ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Kullanıcı arayüzü bence harika! Parçaların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösteren bir diyagramı net bir şekilde takip edebilmeyi ve sürükle ve bırak arayüzünü kullanabilmeyi çok seviyorum. Tray, hızlı başlatmaya izin veren ve genel olarak sezgisel olan az sayıdaki/nadir araçlardan biridir, bu sayede teknik deneyimi az olan personel bile çok az eğitimle işe başlayabilir ve bazı talepleri alanına aktarabilir.

Kullanıcı arayüzü bence harika! Parçaların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösteren bir diyagramı net bir şekilde takip edebilmeyi ve sürükle ve bırak arayüzünü kullanabilmeyi çok seviyorum. Tray, hızlı başlatmaya izin veren ve genel olarak sezgisel olan birkaç/nadir araçtan biridir, bu nedenle teknik personelin deneyimi az olsa bile çok az eğitimle işe başlayabilir ve bazı talepleri alanına aktarabilir.

8. Tines (İnsan faktörünün dahil olduğu iş akışları oluşturan güvenlik ve BT operasyon takımları için en iyisi)

via Tines

Tines, güvenlik, BT operasyonları ve kurumsal takımlar için bir iş akışı ve yapay zeka düzenleme platformudur. Kuruluşların, herhangi bir API ile entegre olan karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olur (kodsuz, az kodlu veya tam kodlu).

"Workbench" sohbet arayüzü, bir konuşma katmanı ekleyerek kullanıcıların iş akışlarını tetikleyebilmelerini veya doğal dil ile verilere güvenli bir şekilde ve araçlar arasında geçiş yapmadan erişebilmelerini sağlar.

En iyi özellikler

Yeniden kullanılabilir kaynakları (ör. JSON, veri listeleri) merkezi olarak depolayın ve birden fazla iş akışında kullanın

Uyumluluk dostu iş akışı izleme için yerleşik denetim günlükleri ve rol tabanlı erişim kontrolü

Yaygın kullanım örnekleri için başlangıç noktası olarak yüzlerce önceden oluşturulmuş "hikaye" (iş akışı şablonu)

Tines sınırlamaları

Platform sınırlamaları genellikle API'lerden yoksun üçüncü taraf araçlardan kaynaklanır ve Tines'in esnekliğine rağmen otomatikleştirebileceklerini kısıtlar

"Komut Dosyasını Çalıştır" eylemleri için komut dosyası düzenleyicide otomatik tamamlama, gelişmiş sözdizimi vurgulaması ve satır içi hata algılama gibi modern IDE özellikleri bulunmadığından, karmaşık mantığın hata ayıklaması daha zordur

Tines fiyatlandırması

Topluluk sürümü: Sonsuza Kadar Ücretsiz

İşletmeler için: Özel fiyatlandırma

Tines puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tines hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Tines, otomatikleştirmek istediğiniz şeyin karmaşıklığına bağlı olarak düşük veya hiç kodlama becerisi gerektirmeyen bir otomasyon sistemidir. Görevlerimizi otomatikleştirirken takıma çok zaman kazandırıyor. Daha önce diğer otomasyon seçenekleriyle uğraşmıştık, ancak Tines şu ana kadar harika çalışıyor. Ürünleri API entegrasyonlarını kolaylaştırıyor ve şu ana kadar entegre edemediğimiz hiçbir şey yok!

Tines, otomatikleştirmek istediğiniz şeyin karmaşıklığına bağlı olarak düşük veya hiç kodlama becerisi gerektirmeyen bir otomasyon sistemidir. Görevlerimizi otomatikleştirirken takıma çok zaman kazandırıyor. Daha önce diğer otomasyon seçenekleriyle uğraştık, ancak Tines şu ana kadar harika çalışıyor. Ürünleri API entegrasyonlarını kolaylaştırıyor ve şu ana kadar entegre edemediğimiz hiçbir şey yok!

💡 Profesyonel İpucu: İş operasyonlarınızı n8n'den taşıma işlemine başlamadan önce, tüm iş akışı mantığınızı dokümantasyon olarak dışa aktarın. Birçok takım, hafızalarından yeniden oluşturabileceklerini varsayar ve kritik koşul dallarını ve hata yönetimini kaybedebilir.

ClickUp ile daha akıllı, daha kolay otomasyon

n8n ile başlayabilirsiniz, ancak akıllı ve karmaşık iş akışlarını ölçeklendirmek için görsel bir oluşturucudan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Kod gerektirmeyen basitlik isteyen takımlardan, görev açısından kritik otomasyonları çalıştıran kurumsal şirketlere kadar, doğru platform büyük fark yaratır.

Kırılgan komut dosyalarını bir araya getirmek ve saatlerce hata ayıklamakla uğraşmak istemiyorsanız, sizinle birlikte ileriyi düşünen bir araca geçmenin zamanı geldi.

ClickUp, yapay zeka destekli otomasyonlar, özel ajanlar, akıllı tetikleyiciler ve gerçek zamanlı içgörüler gibi her şeyi çalışma alanınıza entegre eder. Böylece iş akışlarınız sadece çalışmakla kalmaz, daha iyi çalışır.

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