Süreçleri Kolaylaştıran En İyi 10 AI Ş Akışı Oluşturucu Aracı

Bir içerik pazarlama uzmanı olarak, verimliliğimin en büyük düşmanı kaostur. Görevler ve sorumluluklar konusunda netlik olmadan takımları yönetmenin ne kadar zor olduğunu bizzat biliyorum; bu gerçekten felakete davetiye çıkarmaktır.

Neyse ki, bir AI ş akışı oluşturucu yazılımı dağınıklığı ortadan kaldırmama yardımcı oluyor. Bu araçlar, süreçleri düzenli görsel biçimlerde sunarak her şeyi kontrol altında tutmamı sağlıyor.

Kuruluşunuzda kaos hüküm sürüyorsa, hayatınızı kolaylaştıracak ş akışı oluşturucularının bir listesini hazırladık.

Seçeneklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. 🤿

AI Ş Akışı Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En beğendiğim AI ş akışı oluşturucularını paylaşımdan önce, iyi bir AI ş akışı oluşturucusunda dikkat edilmesi gereken anahtar faktörlerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir arayüze sahip bir AI ş akışı oluşturucu arayın. Sürükle ve bırak oluşturucular ve çok fazla kod gerektirmeyen diğer görsel AI araçları, tercih edilmesi kolay seçeneklerdir

Özelleştirilebilirlik: AI ş akışı oluşturucusunun, ihtiyaçlarınıza göre ş akışını özelleştirmenize olanak tanıdığından emin olun

AI entegrasyonu: Otomasyonu basitleştiren güçlü yapay zeka yeteneklerine sahip bir AI ş Akışı oluşturucuyu tercih edin. Maksimum verimlilik için ş Akışları oluşturmaktan içerik oluşturma veya veri özetlemeyi otomatikleştirmeye kadar, AI ş Akışlarını daha hızlı oluşturmanızı sağlar ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur

İşbirliği özellikleri: Takım üyelerinin her yerden katkıda bulunabilmelerini sağlayan, gerçek zamanlı işbirliği sunan bir AI ş Akışı oluşturucuyu tercih edin

Diğer uygulamalarla entegrasyon: Akış şeması oluşturucu, tüm sistemlerinizde daha sorunsuz ş Akışları sağlamak için veritabanları ve iletişim uygulamaları gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

🧠 İlginç Bilgi: İş akışlarını yapay zeka ile otomasyon yoluyla gerçekleştirmek, kağıt kullanımını önemli ölçüde azaltarak daha çevreci iş operasyonlarına katkıda bulunabilir.

En İyi 10 AI Ş Akışı Oluşturucu

Hemen konuya girelim. İş akışınızı bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, ClickUp'taki takımım ve ben, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak en iyi on AI iş akışı oluşturucuyu bir araya getirdik. 👇

1. ClickUp (Ş Akışı otomasyonuna sahip AI destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın iş akışı ve proje yönetimi özellikleriyle verimliliği artırmayı çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp, çok yönlü bir proje yönetimi platformudur ve şüphesiz piyasadaki en iyi verimlilik araçlarından biridir. İşlerinizi ve çalışanlarınızı tek bir merkezi yerde düzenlemenize yardımcı olarak sınırsız olanaklar sunar.

Platform, verimliliği artırmak ve operasyonları kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar. Kullanıcıların ş akışlarını optimize etmelerine, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmelerine ve çeşitli süreçleri basitleştirmek için yapay zekadan yararlanmalarına olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarınızı otomatikleştirerek verimliliği artırın ve manuel çabayı azaltın

ClickUp Otomasyonları, manuel çabayı azaltmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için vazgeçilmezdir. Bu özellik, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Otomatik olarak yürütülecek tetikleyiciler ve eylemler ayarlayarak, takımınızın rutin görevlerle boğuşmak yerine daha yüksek değerde faaliyetlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, bir görevin durumu değiştiğinde bildirimleri otomasyonla otomatikleştirebilir veya yaklaşan son tarihler için hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyon, birçok değişkeni olan projeleri yönetmek için özellikle faydalıdır.

ClickUp Automations ile otomasyonları takımınızın ş akışına mükemmel şekilde uyarlayın

Kısa bir süre önce, şimdiye kadar en sevdiğim ClickUp otomasyonlarından birini kurduk. Örneğin, faturalandırma için bir durum belirlediğimizde, muhasebecimiz QuickBooks'ta otomatik olarak bir fatura oluşturuyor ve bizim tek yapmamız gereken "gönder"e basmak; faturalar da gönderiliyor. Bu sayede saatlerce zaman kazandık.

ClickUp Brain

İş akışı oluşturmayı daha da iyileştirmek için ClickUp Brain, yapay zekanın gücünden yararlanır. ClickUp Brain, kullanıcıların içerik taslağı hazırlamasına, fikir üretmesine ve araştırma yapmasına yardımcı olarak verimli iş akışları oluşturulmasını sağlayan bir yapay zeka asistanıdır.

AI metin tabanlı komutlarla ClickUp Brain, taslaklar oluşturabilir ve verileri özetleyerek içerik üretimi ve araştırma görevlerini kolaylaştırır.

İş akışınızı iyileştirmek için verimli içerik oluşturma ve araştırma amacıyla ClickUp Brain'i kullanın

Örneğin, bir proje için kapsamlı bilgileri derlemeniz gerekiyorsa, ClickUp Brain girdiğinize dayanarak hızlı bir şekilde ilk taslağı oluşturabilir. Bu fonksiyon, akıllı önerileriyle zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve çıktınızın kalitesini artırır.

ClickUp, operasyonlarınızı kolaylaştırmak için sadece otomasyon ve yapay zekadan daha fazlasını sunar. Ayrıca yaratıcılığı, beyin fırtınasını ve ş akışının netliğini artırmak için işbirliğine dayalı araçlar da sağlar. Bu araçların her biri, daha etkili ş akışlarını kolaylaştırmada benzersiz bir rol oynar. Nasıl olduğunu inceleyelim.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile yapışkan notlar ve daha fazlasını kullanarak görsel olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği dinamik bir alan sunar. Bu dijital tuvaler, fikirlerin beyin fırtınası yapılarak organize edilebileceği ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebileceği etkileşimli bir platform sağlar.

Takımınız ister uzaktan ister ofiste çalışsın, Beyaz Tahtalar sayesinde herkes aynı odadaymış gibi beyin fırtınası oturumlarına katılabilir.

Beyaz Tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimleri daha ayrıntılı olarak ele almak için sıklıkla kullanıldı.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızın birlikte çalışma şeklini dönüştürün

Beyaz Tahtada fikirlerinizi ve konseptlerinizi oluştururken, bunları anında ClickUp görevlerine dönüştürebilir ve projenizin ş akışına sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Zihin Haritaları da ş akışlarını yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir başka güçlü araçtır.

ClickUp Zihin Haritaları ile iş akışlarını görselleştirin ve karmaşık projeleri parçalara ayırarak daha fazla netlik ve uyum sağlayın

Zihin Haritaları, karmaşık projeleri yönetilebilir bileşenlere ayırmak için idealdir. Merkezi bir kavramdan başlayarak ilgili görevleri, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları görsel olarak net ve düzenli bir şekilde haritalandırabilirsiniz.

Bu araç, çok yönlü projeleri parçalara ayırması gereken proje yöneticileri ile ürün geliştirme ve süreç optimizasyonu üzerinde çalışan takımlar için kullanışlıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ş Akışlarını zahmetsizce otomatikleştirin: Otomasyonlar ile sık yapılan görev atamalarını, son teslim tarihi ayarlamalarını ve durum değişikliklerini basitleştirin

Daha akıllı iş yapmak için AI'dan yararlanın: Brain ile yazma, araştırma ve veri özetleme işlemlerinde size yardımcı olacak AI destekli metin önerilerini kullanın

Anında içerik oluşturun: Raporlar, e-postalar ve belgeler gibi görevler için fikirleri ve içeriği otomatik olarak oluşturun

Görsel olarak net bir şekilde işbirliği yapın: Proje planlarını taslak olarak hazırlayın ve Beyaz Tahtalar ile Zihin Haritalarını kullanarak bunları doğrudan Görevlere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmamaktadır; bu durum, hareket halindeyken iş yaparken verimliliği etkileyebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.880'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.260'dan fazla yorum)

2. Lucidchart (Sezgisel akış şeması oluşturma sürecini görselleştirmek için en iyisi)

Lucidchart, akış şemaları, diyagramlar ve hatta Zihin Haritaları'nı hızla oluşturmanıza yardımcı olan, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir AI akış şeması oluşturucusudur.

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, sizin ve takımınızın akış şemalarını sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza ve akış şeması tasarımını iyileştirmenize olanak tanır. Ayrıca, AI destekli önerileri, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış ş Akışları oluşturur.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Takımınızla, konumlarına bağlı olarak aynı AI tarafından oluşturulan akış şemaları üzerinde gerçek zamanlı olarak iş yapın

Lucid'i Lucid Custom GPT ve Microsoft Graph Connector gibi AI entegrasyonlarıyla bağlayarak işleri özetleyin ve belgeleri hızla bulun

API anahtarınızı girerek Lucidchart tuvalinde büyük dil modelleriyle etkileşim kurun ve çeşitli modelleri, komut istemlerini ve girdileri test edin

Lucidchart sınırlamaları

Kullanımı, zorlu bir öğrenme sürecini gerektirir

Bazı kullanıcılar, birden fazla kişinin işbirliği yaptığı karmaşık diyagramları ve AI akış şemalarını işlerken yavaşlama yaşadıklarını bildiriyor

Lucidchart fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bireysel: Aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.680'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100'den fazla yorum)

3. EdrawMax (AI ile geliştirilmiş şablonlarla güçlü diyagramlar oluşturmak için en iyisi)

EdrawMax, basit AI akış şemalarından karmaşık mühendislik diyagramlarına kadar her şeyi halleder. AI özelliği sayesinde tek bir tıklamayla diyagramlar oluşturabilir, düzenleyebilir, grafikleri stilize edebilir veya metni değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, platform, AI destekli akış şeması oluşturucusunu kullandığınızda projelerinize hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayan kapsamlı bir ş Akışı şablonları kütüphanesi sunar.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Akıllı Biçimlendirme özelliğini kullanarak alanları ve hizalamayı otomatik olarak ayarlayın, diyagramlarınızı temiz ve profesyonel tutun

EdrawMax'ın özelleştirilebilir sembol kitaplıklarıyla mühendislik, mimari ve BT ş akışları için özel sembollere erişin

AI tarafından oluşturulan ş akışlarınızı Visio, Word ve Excel gibi düzenlenebilir biçimlere kolayca dışa aktarın

EdrawMax sınırlamaları

OCR görüntüden metin haline dönüştürme özelliği karakterleri her zaman doğru şekilde tanımayabilir

AI akış şemaları, karmaşıklıkları nedeniyle teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

EdrawMax fiyatlandırması

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 8,43 $ (5 kullanıcı için yıllık faturalandırılır)

İşletmeler için: Özel fiyatlandırma

EdrawMax puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

4. Miro (Akıllı bağlantılarla ortak beyin fırtınası yapmak için en iyisi)

Miro’nun Akıllı Tuval özelliği, beyin fırtınası, planlama ve süreç akışını eğlenceli hale getirir. Bu özellik, yapay zeka kullanarak fikirleri otomatik olarak prototiplere, özetlere, planlara veya diyagramlara dönüştürür.

Zihin haritaları oluşturuyor, tel kafes tasarımı yapıyor veya ayrıntılı ş akışları oluşturuyor olun, Miro'nun yapay zekası fikirler arasında akıllı bağlantılar sunarak ve panolarınızı otomatik olarak düzenleyerek size yardımcı olur.

Miro'nun en iyi özellikleri

AI destekli kümeleme özelliğini kullanarak panolarınızda ve akış şemalarınızda ilgili fikirleri ve veri noktalarını gruplandırın ve daha iyi bir organizasyon sağlayın

Akıllı diyagram oluşturma özellikleriyle ş Akışlarınız için en uygun şekiller, bağlantılar ve düzenler hakkında öneriler alın

Toplantıları ve beyin fırtınası oturumlarını AI ile analiz ederek, anahtar çıkarımlar ve eyleme geçirilebilir içgörüler içeren anlık özetler oluşturun

Miro'nun sınırlamaları

Pano ve takımları birlikte yönetmek zahmetli olabilir

Dışa aktarma özelliği esnek olmuyor, bu da kullanıcıların belirli ş Akışı öğelerini seçmelerini ve bir PDF belgesi oluştururken bunların sırasını belirlemelerini engelliyor

Miro fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.590'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.570'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın AI otomasyon araçlarını etkili bir şekilde kullanması için eğitim aldığından emin olun. Konusunda bilgili bir takım, AI'yı daha verimli bir şekilde uygulayabilir ve bu da daha iyi bir ş akışı yönetimine yol açar.

5. Airtable (Hesap tablosu ve veritabanı özelliklerini birleştiren esnek proje yönetimi için en iyisi)

Airtable, bir elektronik tablonun basitliğini bir veritabanının gücüyle birleştirir. Airtable ile, karmaşık bilgileri görselleştirmek için takımınızın ihtiyaçlarına göre özel arayüzler ve görünümler oluşturabilirsiniz. Ayrıca Airtable Cobuilder aracılığıyla verilerinizden sezgisel uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Belirlediğiniz tetikleyiciler ve eylemler temelinde rutin görevleri ve ş akışlarını otomasyon ile otomatikleştirin

Spesifikasyonlarınıza göre belirli takım ihtiyaçları için özelleştirilmiş görünümler ve gösterge panelleri oluşturun

Anahtar veri eğilimlerini vurgulayan içgörüler ve görsel raporlar oluşturarak karar verme sürecini kolaylaştırın

Airtable sınırlamaları

Birçok kullanıcı, hücre formülleri ve aşağı sürükleme seçenekleri gibi ek elektronik tablo özelliklerine ihtiyaç duyduğunu dile getirmiştir

Airtable'ı kullanmaya değer kılan gelişmiş özelliklerin ustalaşmak ve ayarlarını yapmak için önemli bir zaman yatırımı gerektirir

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: 20 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 45 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.360'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.070'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: AI ş akışı araçları artık birçok sektörü dönüştürüyor! Sağlık sektöründe hasta veri yönetimini kolaylaştırırken, spor sektöründe ise sporcuların performanslarını en üst düzeye çıkarmak için programlarını optimize ediyorlar.

6. Zapier (Binlerce uygulama arasında zahmetsiz ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Zapier'in otomasyon özellikleri, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi tek bir çatı altında bir araya getirerek sorunsuz ş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Yapay zeka aracıyla, farklı uygulamaları birbirine bağlayarak işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlayan otomatik ş akışları olan Zaps'lar oluşturabilirsiniz.

Bu aracın yapay zekası, ş akışı otomasyonunu basitleştirmek için kullanım alışkanlıklarınıza göre en uygun tetikleyicileri ve eylemleri belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, genellikle kaydet düğmesine tıkladıktan sonra bir tabloyu dışa aktarıp paylaşıyorsanız, Zapier bunun için kendi kendine bir otomasyon oluşturur.

Zapier'in en iyi özellikleri

Hızlı API analizi, Zoom toplantı özetleri ve daha fazlası gibi birçok kullanım senaryosu için Zapier ve Assistant API kombinasyonunu kullanın

Yapay zekanın işi sizin yerinize halletmesi için bir komutla dağınık veri kümelerinden kapsamlı tablolar oluşturun

Zap'ları taslak haline getiren, kod üreten ve ihtiyaçlarınıza göre özel eylemler oluşturan bir AI asistanı olan Copilot ile ş akışınızı anında başlatın

Zapier sınırlamaları

Saniye başına oluşturabileceğiniz Zap sayısına getirilen sınırlar, toplu işlemler üzerinde iş yaparken sorun yaratabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Professional: Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: 104 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7 (2.860'dan fazla yorum)

7. ProcessMaker (Tahmine dayalı analitik ile akıcı süreç oluşturma için en iyisi)

ProcessMaker, AI'yı kullanarak açıklamaları eyleme geçirilebilir süreçlere dönüştürür, ş akışı otomasyonunu kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Platformun AI özellikleri, tahmine dayalı analitik ve akıllı önerilerle süreç otomasyonunu geliştirir. İster görevleri otomatikleştirmek ister karmaşık süreçleri görselleştirmek isteyin, ProcessMaker verimliliği artırmak için yenilikçi çözümler sunar.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Makine öğrenimi özellikleriyle ş akışlarınızı analiz edin ve daha yüksek verimlilik için bunları yeniden şekillendirmek üzere öneriler alın

Tahmin analizi ile süreç sonuçlarını öngörün ve potansiyel darboğazları ortaya çıkmadan tespit edin

Ş akışlarını kolaylaştırın ve her departman için özel çözümler uygulayın

ProcessMaker sınırlamaları

Birçok kullanıcı, formlar ve ekranlar için sınırlı tasarım seçeneklerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyor

Karmaşık iş akışları veya büyük projeler yürütülürken performans sorunları ortaya çıkar

ProcessMaker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

8. Trello (Pano ve görev otomasyonu ile görsel proje yönetimi için en iyisi)

Trello, kullanıcıların ş akışlarını kolayca yönetmelerini sağlayan sade tasarımıyla öne çıkıyor. Platform, görevleri zahmetsizce düzenlemenizi sağlayan, temiz bir arayüzde düzenlenmiş panolar, listeler ve kartlar sunuyor.

Ayrıca, Trello etkili görev otomasyonu sağlar. Görev durumunda bir değişiklik olduğunda kartları panolar arasında otomatik olarak taşıyan kurallar belirleyebilirsiniz; bu sayede takımın ilerlemesini izlemek ve departmanlar arası işbirliğini geliştirmek kolaylaşır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Öncelikler değiştikçe son teslim tarihlerini ayarlarken sprintleri ve hedefleri yönetin

Atlassian Intelligence ile her türlü komut veya senaryo için yeni ve heyecan verici fikirler üretin

Projelere kuşbakışı bir görünüm elde etmek ve anahtar metrikleri görselleştirmek için gösterge panellerini kullanın

Trello'nun sınırlamaları

Görev bağımlılıkları desteklenmemektedir, bu da görevlerin birbirine bağlı olduğu projeleri görselleştirmeyi ve yönetmeyi zorlaştırmaktadır

Ek güçlendiriciler kullanılmadıkça sınırlı raporlama yetenekleri

Her Trello hesabında aylık olarak yürütülebilecek komut sayısında bir sınır vardır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.230'dan fazla yorum)

9. Notion (Notlar, görevler ve proje yönetimi için en iyi hepsi bir arada Çalışma Alanı)

Notion, proje yönetimi ile yaratıcı görevleri tek bir kullanımı kolay platformda birleştiren iyi bir AI iş akışı oluşturucusudur. Takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur ve fikir üretmekten projeleri hayata geçirmeye kadar her şeyi basitleştirir.

AI yetenekleri sayesinde çeşitli görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz; bu da sıradan işlere daha az, önemli işlere daha fazla zaman ayırabileceğiniz anlamına gelir.

Notion'un en iyi özellikleri

Görsel yardımcılarla belgenizi zenginleştirmek için diyagramlar ve akış şemaları oluşturun

Hızlı proje güncellemeleri alın, eylem öğeleri oluşturun, takım iletişimini kolaylaştırın ve daha fazlasını yapın

İşlerinizi hızlandırmak için ChatGPT ve Claude tabanlı Notion AI ile hemen hemen her konuda sohbet edin

Notion'un sınırlamaları

Otomasyonlar tamamen etkinlik tabanlıdır, yani yalnızca belirli bir etkinlik gerçekleştiğinde çalıştırılabilirler

Kullanıcılar, büyük veritabanlarında veya karmaşık sayfalarda performans sorunları yaşamıştır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Ayrıca: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Kullanıcı başına aylık 8 $ ek ücret (yıllık faturalandırılır)

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.790'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

10. Microsoft Power Automate (Microsoft ve üçüncü taraf uygulamalar arasında ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

Microsoft Power Automate, çok çeşitli iş süreçlerini otomatikleştiren kurumsal düzeyde bir süreç ve akışı otomasyon yazılımıdır.

AI, dijital ve robotik süreç otomasyonu (RPA) ile sistemler, masaüstü uygulamalar ve web siteleri için karmaşık otomasyonlar ve ş akışları oluşturabilir. SAP tedariki, onay süreçlerinin ayarlanması, belge otomasyonu ve daha fazlası gibi durumlarda kullanabilirsiniz.

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

Yerleşik güvenlik, yönetişim ve 360 derece izleme özellikleriyle kuruluşunuz genelinde otomasyonu ölçeklendirin

Ş Akışlarını analiz edin ve aracın yapay zekası ile süreçlerinizi optimize etmek için öneriler sağlayın

RPA kullanarak masaüstünüzdeki manuel görevleri otomatikleştirin ve operasyonel verimliliği artırın

Microsoft Power Automate sınırlamaları

Lisans türünden bağımsız olarak, ş akışları herhangi bir beş dakikalık aralıkta 100.000 isteği aşamaz.

Her akış en fazla 500 eylem içerebilir ve iç içe geçmiş eylemlerin derinliği 8 seviye ile sınırlıdır

Web API'lerinden oluşturulan özel bağlayıcıların sayısı sınırlıdır ve bu durum entegrasyon yeteneklerini etkilemektedir

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $

Power Automate Süreci: Bot başına aylık 150 $

Power Automate Barındırılan Süreç: Bot başına aylık 215 $

Microsoft Power Automate puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (430'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (180'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI ş akışları, bir kez ayarlayıp unutabileceğiniz türden araçlar değildir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için performanslarını düzenli olarak izleyin ve ayarları iyileştirin.

ClickUp ile Kusursuz Akışlar Oluşturun

İş akışları oluşturmak size sayısız fayda sağlar. İşlerinizi daha düzenli hale getirmekten ve teslim tarihlerine uymaya kadar, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamaya kadar, iş akışları verimlilik ve üretkenliğin temel taşıdır.

Ancak, tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek şey daha iyi ş akışları değildir. Daha kapsamlı, daha eksiksiz bir şeye ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, AI ş akışı oluşturma ve bununla ilgili her şey için güçlü bir araçtır. ClickUp Brain ile ş akışları oluşturmak son derece kolaydır. Bunu Gösterge Panelleri, Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile birlikte kullanarak takımınızı başarıya hazırlayın.

