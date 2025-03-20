2025'in En İyi 11 Avoma Alternatifi ve Rakibi

Toplantı kaydetme, transkripsiyon ve takım işbirliği özellikleriyle tanınan Avoma, birçok takım için popüler bir seçimdir. Bazı takımlar için iyi işlerken, diğerleri tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünebilir.

Belki Avoma iş akışlarınızla tam olarak uyumlu değildir veya daha derin entegrasyonlar, gelişmiş not paylaşım özellikleri veya satış veya müşteri başarı süreçlerinize özel gelir zekası özellikleri arıyorsunuz.

İyi haber mi? Ödün vermek zorunda değilsiniz.

Bu makalede, en iyi Avoma alternatiflerini ele alacak, anahtar özelliklerini, güçlü yanlarını ve ideal kullanım örneklerini inceleyeceğiz. Sizin için tüm zor işi yaptık, toplantılarınız için hangi araçların daha iyi sonuç vereceğini ve verimliliğinizi artıracağını görmek için okumaya devam edin!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşletmeler sorunsuz iletişim ve verimlilik artışı için çaba gösterirken, Avoma gibi toplantı zekası çözümlerine olan talep de artmaya devam ediyor. Bu blogda, satış temsilcileri için Avoma'nın en iyi 11 alternatifi ve rakibini inceliyoruz. ClickUp: En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı

Fireflies. ai: Not alma ve işbirliği için en iyisi

Fathom: Satış bilgilerini ve çağrı özetlerini kaydetmek için en iyisi

Gong. io: En iyi konuşma analizi ve satış zekası platformu

Otter. ai: Toplantılar için en iyi AI destekli transkripsiyon ve işbirliği

Wingman: Gerçek zamanlı satış koçluğu için en iyi konuşma zekası platformu

Salesloft: Performansı artırmak için en iyi AI destekli satış etkileşim platformu

Chorus. ai: Satış konuşmalarını optimize etmek için en iyi konuşma analizi aracı

Tactiq: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve görev yönetimi için en iyi toplantı notu aracı

MeetGeek. ai: Transkripsiyon ve içgörüler için en iyi AI toplantı asistanı

Grain: Önemli noktalar ve işbirliği için en iyi AI toplantı kaydedici

Avoma alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru toplantı yönetimi yazılımı, benzersiz çalışma tarzınıza uygun olmalı ve güvenlik ve uyumluluk gibi temel standartları karşılamalıdır. Gerçek bir fark yaratabilecek birkaç önemli faktör daha vardır:

Temel özellikler: Aracınız toplantıları zahmetsiz hale getirmelidir. Doğru kayıt ve transkripsiyon sunmalı, trendleri vurgulamak için AI destekli içgörüler ve uzun kayıtları tekrar dinlemenize gerek kalmadan zaman kazandıran Aracınız toplantıları zahmetsiz hale getirmelidir. Doğru kayıt ve transkripsiyon sunmalı, trendleri vurgulamak için AI destekli içgörüler ve uzun kayıtları tekrar dinlemenize gerek kalmadan zaman kazandıran otomatik özetler sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme: Orta ölçekli şirketler büyüdükçe ihtiyaçları da artar. Daha fazla kullanıcı eklemek veya daha karmaşık iş akışlarını yönetmek gibi ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen bir platform arayın. Takımınızın çalışma tarzına göre platformu özelleştirebiliyorsanız bu bir artı puan

İş araçlarıyla derin entegrasyonlar: CRM'lerin ötesinde, görev yönetimi araçları (ClickUp), video konferans platformları (Zoom, MS Teams) ve e-posta istemcileri (Gmail, Outlook) ve bilgi tabanları (Confluence) gibi mevcut teknoloji yığınınızla entegre olan araçları değerlendirin

Şeffaf fiyatlandırma ve değer: Bir araç ne kadar harika olursa olsun, bütçenize uygun olmalıdır. Gizli ücretler içermeyen şeffaf fiyatlandırma arayın. Ücretsiz deneme veya demo da yararlıdır; deneyebilir ve takımınız için gerçekten işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz

En İyi 11 Avoma Alternatifi Bir Bakışta

Takımınızın ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacak en iyi yapay zeka destekli toplantı asistanı yazılımlarına genel bir bakış!

Ad En iyisi Anahtar özellikler ClickUp Kapsamlı toplantı, görev yönetimi ve işbirliği Görev organizasyonu, toplantı yönetimi ve iş akışı otomasyonu Fireflies. ai Kayıt ve transkripsiyon için toplantı asistanı CRM entegrasyonu ve eyleme geçirilebilir toplantı özetleri Fathom Satış içgörüleri ve konuşma özetleri CRM senkronizasyonu ve satışa özel şablonlar Gong. io Kapsamlı konuşma analizi ve satış zekası Müşteri etkileşimi analizi ve yapay zeka destekli içgörüler Otter. ai Gerçek zamanlı transkripsiyon ve işbirliği Takvimle sorunsuz entegrasyon sayesinde doğru transkripsiyonlar Wingman Gerçek zamanlı satış koçluğu ve konuşma analizi Aramalar sırasında canlı koçluk ve performans izleme Salesloft AI destekli satış etkileşimi ve satış süreci yönetimi Otomatik iletişim ve erişim çabaları Chorus. ai Satış konuşmalarını ve çağrı analizini optimize etme Satış görüşmelerinin izlenmesi ve takım stratejisinin optimizasyonu Tactiq Gerçek zamanlı transkripsiyon ve görev organizasyonu Eyleme geçirilebilir görevler oluşturmak ve toplantıların önemli noktalarını kaydetmek isteyen takımlar MeetGeek. ai AI destekli toplantı transkripsiyonu ve takip bilgileri Kapsamlı toplantı analizi ve kolay içgörü paylaşımı Grain Toplantıların önemli noktalarını ve geri bildirimleri kaydetme ve paylaşma Müşteri geri bildirimlerini yakalamaya ve anahtar anları paylaşmaya odaklanan takımlar

En İyi 11 Avoma Alternatifi

Farklı ihtiyaçları karşılamak için benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip en iyi 11 Avoma alternatifini bir araya getirdik. Daha iyi entegrasyonlar ve transkripsiyon doğruluğundan gelişmiş AI tarafından oluşturulan notlara ve konuşma içgörülerine kadar, bu alternatifler ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)

ClickUp, takımların projeleri, belgeleri ve iletişimi yönetme şeklini kökünden değiştiren, yapay zeka destekli tek bir platformda sunulan iş için her şeyi içeren uygulamadır.

ClickUp Satış Yönetimi Yazılımı, toplantı verimliliğini ve genel işbirliğini geliştirmek için yapay zeka kullanır. Yapay zeka destekli özelliklerle takımlar, veri eğilimlerini analiz ederek satış sonuçlarını tahmin edebilir ve potansiyel zorlukları ortaya çıkmadan önce belirleyebilir.

Toplantılarınız için en iyi arkadaşınız ClickUp'ın AI Notetaker ile tanışın! Eylem öğelerinden anahtar kararlara kadar önemli olan her şeyi yakalar, böylece hiçbir şeyi kaçırma endişesi olmadan toplantıya odaklanabilirsiniz.

Her görüşmeden sonra, görüşmede konuşulanların net ve yapılandırılmış bir özetini ve transkripsiyonunu alırsınız. Bu, daha sonra dağınık notları deşifre etmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir!

ClickUp AI Notetaker'ı gerçekten farklı kılan, ClickUp'taki diğer işlerinizle nasıl sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. AI Notetaker, toplantı tartışmalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturabilir veya özeti doğrudan takım sohbetinize paylaşabilir. Bu şekilde, herkes aynı sayfada kalır ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantı transkripsiyonlarını ve eylem öğelerini alın

Ayrıca, AI, takımın uygunluk durumuna ve tercihlerine göre toplantı planlama ve hatırlatıcı gönderme gibi rutin süreçleri otomatikleştirebilir. Bu, lojistik koordinasyonuna harcanan zamanı azaltır ve takım üyelerinin anlaşmalar üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmaya odaklanmalarını sağlar.

ClickUp Meetings ile gündemleri, notları ve takipleri görevlere bağlayın

Ayrıca, ClickUp Meetings'in zengin metin düzenleyicisini kullanarak notlar alabilir, yorumlar ekleyebilir ve toplantılar sırasında belirli takipler için ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Toplantıdan sonra yapılması gereken bir şey mi var? Görevleri doğrudan toplantı notlarından atayabilirsiniz.

Dağınık notları aramaya son; her şey yapılandırılmış ve paydaşlarla paylaşılmaya hazır.

ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, toplantı notlarını hızlı bir şekilde özetlemenizi, grameri kontrol etmenizi ve hatta takip e-postaları veya raporlar taslaklarını hazırlamanızı sağlar. Bu işlevsellik, ClickUp Belgeler içindeki gerçek zamanlı işbirliği ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve her şeyi yapılandırılmış, düzenli ve kolay bulunabilir hale getirir.

ClickUp Brain ile anında toplantı bilgileri alın

Toplantılarınızı daha da etkileşimli hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi haritalandırın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Müşterilerle işlerinizi yolunda tutmak için, ClickUp Görevleri ve Yorumlar'a kolayca yansımalar veya geri bildirimler ekleyebilirsiniz, böylece bir sonraki adımda yapılması gerekenleri asla gözden kaçırmazsınız.

ClickUp ayrıca sorunsuz toplantılar düzenlemek için kullanışlı şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantılar sırasında düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olur. Katılımcıları, gündemleri ve eylem öğelerini hızlı bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Ayrıca, herkesi sorumlu tutmak için görevleri doğrudan belgeden atayabilirsiniz!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak tüm toplantı kararlarını, eylemleri ve tartışmaları belgelendirin

Takım tartışmalarınızı daha verimli hale getirmek için ClickUp Toplantı Notları Şablonu ve ClickUp Toplantı Şablonu'nu da deneyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok çeşitli özellikler yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Üye başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat harcıyorduk, şimdi ise bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndermeyi tercih edeceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma ile, toplantıya katılamadığınızda bile önemli bilgileri asla kaçırmazsınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

2. Fireflies. ai (Not alma ve işbirliği için en iyisi)

via Fireflies

Fireflies, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarda toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Doğru toplantı notları oluşturarak, anahtar noktaları vurgulayarak ve eylem öğelerini çıkararak zaman kazandırır. Fireflies, görevler, son tarihler ve anahtar metrikler gibi önemli ayrıntıları seçerken, konuşmalarınızın tonunu da analiz eder.

HubSpot, Salesforce ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz, böylece iş akışlarınız sorunsuz kalır. Ayrıca, Fireflies sesli komutları kullanarak görevler oluşturmanıza ve toplantı özetlerini doğrudan CRM'nize senkronize etmenize olanak tanır. Ancak, bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur ve AI destekli transkripsiyon kalitesi diğer araçlarınkine uymayabilir.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Duygu analizini otomatikleştirerek tartışmaların olumlu, olumsuz ve tarafsız bölümlerini vurgulayın

Tarihler, metrikler ve takip için sorular gibi anahtar toplantı ayrıntılarını izleyin

İhtiyaçlarınıza göre toplantı bilgilerini sıralamak için özelleştirilebilir konu izleme özelliğinden yararlanın

Zaman damgaları ve aranabilir notlarla geçmiş toplantıların notlarına erişin

Ses klipleri ve toplantı gömüleriyle dinamik bilgi tabanı oluşturma avantajından yararlanın

Fireflies. ai sınırlamaları

Canlı, yüz yüze tartışmaları doğrudan masaüstünde kaydetme özelliği yoktur (yalnızca mobil cihazlarda mevcuttur)

Ücretsiz sürümde sınırlı arama kayıt süresi vardır

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Koltuk başına aylık 39 ABD doları

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Fathom (Satış bilgilerini ve çağrı özetlerini kaydetmek için en iyisi)

via Fathom

Fathom, toplantıları yönetmeyi çok daha kolay hale getiren başka bir ücretsiz not alma aracıdır. Konuşmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetlerken, siz tartışılan konulara odaklanmanızı sağlar. Satış görüşmeleri veya müşteri başarı kontrolü gibi tüm toplantılarınız için özelleştirilebilir şablonlar bile vardır, böylece ihtiyaçlarınıza uyum sağlarlar.

Platform, Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar ve özetleri ve görevleri otomatik olarak güncelleyerek zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca, düz metin özetler yerine video klipler paylaşarak, Slack veya diğer araçlarda takımınızı bilgilendirirken daha fazla bağlam sağlayabilirsiniz.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantı iletişimini iyileştirmek için gerçek zamanlı konuşma süresini izleyin ve "monolog" uyarılarıyla anında geri bildirim alın

Önemli ayrıntıları kaçırmadan anahtar noktalara, temalara ve eylem öğelerine odaklanın

Sorunsuz ekip çalışması için tasarlanmış araçlarla daha akıllı arama yapın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tartışmalardan sonra net ve etkili takip işlemleri için eylem öğelerini kolayca belirleyin ve düzenleyin

İhtiyaç duyduğunuzda hızlı ve güler yüzlü yardım ile duyarlı müşteri desteği deneyimini yaşayın

Sınırlamaları anlayın

Toplantı özetlerinin ayrıntı düzeyini veya stilini belirli tercihlere göre özelleştirme yeteneği sınırlıdır

Özetleri düzenleme veya daha iyi doğruluk için AI'yı eğitme özelliği yoktur

Transkripsiyon veya özetler için çevrimdışı mod yok

Gürültülü ortamlar veya birbirine karışan sesler nedeniyle transkripsiyonların doğruluğu azalıyor mu?

Fathom fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 50 $ (1 şirket dahil)

Silver: 260 $/ay (10 şirket dahil)

Gold: 380 $/ay (25 şirket dahil)

Platinum: 680 $/ay (50 şirket dahil)

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (4000+ yorum)

Capterra: 5. 0/5 (600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Fathom, toplantılarımdan en iyi şekilde yararlanmama yardımcı oluyor. Fathom'un kurulumu kolaydı ve Google Takvim ile kusursuz bir şekilde senkronize olurken, AI kaydedicinin hangi toplantıları içereceğini seçmeyi de kolaylaştırıyor. Özetler kolayca anlaşılabilir. Özellikle farklı bölümlere ayrılmış olmasını (anahtar noktalar, temalar ve sonraki adımlar) çok beğeniyorum.

Fathom, toplantılarımdan en iyi şekilde yararlanmama yardımcı oluyor. Fathom'un kurulumu kolaydı ve Google Takvim ile kusursuz bir şekilde senkronize olurken, AI kaydedicinin hangi toplantıları içereceğini seçmeyi de kolaylaştırıyor. Özetler kolayca anlaşılabilir. Özellikle farklı bölümlere ayrılmış olmasını (anahtar noktalar, temalar ve sonraki adımlar) çok beğeniyorum.

4. Gong. io (En iyi konuşma analizi ve satış zekası platformu)

via Gong

Gong, proje toplantılarınızı daha anlamlı hale getirmeye odaklanmıştır. Sonsuz konferansları atlayabilir ve yine de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca son derece kullanıcı dostudur; kapsamlı bir eğitime gerek yoktur, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

İster yeni takım üyeleri işe alıyorsanız, ister müşteri sorunlarını takip ediyor veya satış konuşmanızı ince ayar yapıyorsanız, Gong satış profesyonelleri için tüm süreci kolaylaştırır. Ayrıca, müşterilerle önemli anları paylaşma zamanı geldiğinde, basit bir bağlantı ile kayıtları gönderebilir ve hatta kimin izlediğini takip edebilirsiniz.

Gong. io'nun en iyi özellikleri

Minimum ayarlarla otomatik olarak eylem öğeleri oluşturun ve uygulamaya odaklanın

En iyi performans gösteren aramalar hakkında içgörüler elde edin ve yeni takım üyelerini daha hızlı işe alıp eğitin, müşteri memnuniyetini artırın

Tekrarlayan müşteri sorunlarını ve eğilimleri izleyerek pazarı daha iyi anlayın

Başarılı satış dilini, sorunlu noktaları ve itirazları analiz ederek satış yaklaşımınızı geliştirin

"Risk" veya "iptal" gibi anahtar kelimelerle ilgili uyarılar alın ve olası sorunları proaktif bir şekilde ele alın

Stratejinizi yönlendirmek için arama verileri, satış etkileşimleri ve müşteri davranışlarına ilişkin ayrıntılı analizlere erişin

Gong. io sınırlamaları

Transkripsiyon doğruluğunda sorunlar yaşıyor ve ses kaydıyla karşılaştırma gerektiriyor

Konuşmalar ve Etkileşim bölümleri arasında entegrasyon yoktur

Sınırlı toplu dışa aktarma özellikleri, büyük veri kümelerini almak için teknik kaynaklar gerektirir

Gong. io fiyatlandırma

Lisans türüne göre özel fiyatlandırma

Gong. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (500+ yorum)

5. Otter. ai (Toplantılar için en iyi gerçek zamanlı AI destekli transkripsiyon ve işbirliği)

Otter, yasal kayıtlardan röportajlara, toplantı özetleri ve Toplantı Tutanakları (MOM) oluşturmaya kadar her şeyi transkripsiyonlamak için çeşitli sektörlerde kullanılır. Toplantıları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyonlar, böylece hiçbir şeyi kaçırma endişesi yaşamazsınız. OtterPilot aynı anda birden fazla toplantıya katılabilir ve toplantı sırasında transkripsiyon yapabilir.

Gelişmiş konuşmacı tanıma özelliği ile Otter, farklı sesleri ve sektöre özgü dili sorunsuz bir şekilde işler. Toplantı Gems özelliği, toplantı sırasında veya sonrasında eylem öğeleri, yorumlar ve notlar eklemenize olanak tanır ve her şeyin kaydedilmesini sağlar.

Otter. ai en iyi özellikleri

Otter'a sesinizi tanıma özelliğini öğreterek transkripsiyonları kişiselleştirin

Otter'ı takviminize entegre ederek toplantılara otomatik olarak katılın ve toplantıları transkripsiyonlayın

Geçmiş konuşmaları daha hızlı bir şekilde tekrar dinleyin ve kolay paylaşım ve kayıt tutma için transkriptleri birden çok biçimde dışa aktarın

Transkripsiyonların yanında anahtar anları vurgulamak için görüşmeler sırasındaki görsel değişiklikleri otomatik olarak yakalayın

Otter. ai sınırlamaları

Konuşma akışı gecikmeler yaşayabilir ve geçmiş toplantılara erişimi yavaşlatabilir

Özetler oluşturulduktan sonra güncellenemez

Grup konuşmalarında konuşmacıları doğru bir şekilde tanımlamakta zorluk çekmek, röportajlar gibi transkripsiyonun yoğun olarak kullanıldığı durumlarda zorluklar yaratmak

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürümü, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Genel olarak memnunum, ancak konuşmacı tanımlama konusunda iyileştirilebileceğini ve düzenleme sırasında bazen hantal hale geldiğini söyleyebilirim.

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyonlamak için harika bir AI aracıdır. Premium sürümü, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Genel olarak memnunum, ancak konuşmacı tanımlama konusunda iyileştirilebileceğini ve düzenleme sırasında bazen hantal hale geldiğini söyleyebilirim.

📖 Daha fazla bilgi: Toplantı Notlarınızı Yazıya Dökmenize Yardımcı Olacak En İyi Otter AI Alternatifleri

6. Clari Copilot (Gerçek zamanlı satış koçluğu için en iyi konuşma zekası platformu)

via Clari Copilot

Clari Copilot (eski adıyla Wingman), satış ekiplerinin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir satış zekası platformudur. Gerçek zamanlı bir koç görevi gören bu platform, temsilcilere itirazları ele almak, konuşmaları iyileştirmek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için araçlar, içgörüler ve canlı rehberlik sağlar.

AI destekli konuşma zekası ve gerçek zamanlı koçluğu birleştirerek satış görüşmelerini kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve analiz eder, böylece müşteri içgörülerini ve anlaşma durumunu belirler. Wingman, görüşme sonrası analizlerin ötesinde, görüşmeler sırasında canlı uyarılar, koçluk ve eyleme geçirilebilir savaş kartları sunarak temsilcilerin her konuşmada kendinden emin ve yolunda ilerlemesini sağlar.

Clari Copilot'un en iyi özellikleri

Anlaşma izleme, riskli anlaşmaları belirleme ve bunları ileriye taşıyarak boru hattı güvenini artırma için Merkezi Anlaşma Merkezi gösterge paneline erişim

Aramalar sırasında özelleştirilmiş canlı ipuçları, savaş kartları ve monolog uyarıları ile gerçek zamanlı koçluk alın

Demo, keşif görüşmeleri ve daha fazlası için seçilmiş başarılı taktiklerin yer aldığı çalma listelerine erişin ve yeni çalışanların işe alım sürecinde ve meslektaşlarından öğrenmelerinde yardımcı olun

Paylaşılan arama parçacıkları üzerindeki bildirimlerle bir aramanın ne zaman görüntülendiğini tam olarak bilin

Clari Copilot sınırlamaları

Anahtar noktalar ve sonraki adımlar için hızlı toplantı özeti sağlamaz

Arama sırasında gerçek zamanlı uyarılar yeni kullanıcılar için çok fazla olabilir

Clari Copilot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clari Copilot puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Toplantı tutanak şablonlarını inceleyin, tartışılan her şeyi kolayca kaydedin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın!

7. Salesloft (Performansı artırmak için en iyi AI destekli satış etkileşim platformu)

via Salesloft

Salesloft, iletişimi merkezileştirerek, potansiyel müşterileri yöneterek ve tüm satış sürecini optimize ederek tüm satış faaliyetlerinizi tek bir yerde bir araya getiren bir gelir düzenleme platformudur. Satış boru hattınızın durumunu görselleştirmek, ilerlemeyi izlemek ve takım performansınız hakkında gerçek zamanlı olarak değerli bilgiler edinmek için dinamik gösterge panelleri sunar.

Potansiyel müşteri bulmadan yenilemelere kadar, Salesloft satış takımlarına gelişmiş analitik, satış otomasyonu, tahmin, anlaşma yönetimi ve konuşma zekası sağlayarak daha akıllı karar verme ve anlaşma izleme olanağı sunar.

Salesloft'un en iyi özellikleri

AI destekli öneriler, akıllı yanıtlar ve tahmine dayalı analizler alın

Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle entegre ederek müşteri yönetimini merkezileştirin

Özelleştirilebilir e-posta şablonları ve A/B test araçlarıyla soğuk iletişimleri optimize edin ve etkileşimi artırın

Konuşma oranları ve koçluk metrikleri gibi içgörülerle aramaları inceleyin

Salesloft sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kişileri toplu olarak içe aktarırken zorluklarla karşılaşıyor

Salesloft'un kurulum süreci kapsamlı bir takım eğitimi gerektirir

Salesloft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesloft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Salesloft hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Salesloft, erişimi zamanında, kullanıcı dostu, kişiselleştirilmiş ve işbirliğine dayalı hale getirir. Salesloft'u üç yıldır BDR olarak kullanıyorum ve işleri yürütmek için olmazsa olmaz bir araç olduğunu güvenle söyleyebilirim. Salesloft, Salesforce ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, kişiselleştirilmiş erişimi basitleştirmek için kişiselleştirilmiş kısayollar sağlar ve tamamen özelleştirilebilir ritimler tüm kullanıcılar arasında paylaşıma olanak tanır. Salesloft'ta e-postaların görünümünü kişiselleştirmek için tasarım düzenleri ve daha fazla yol olmasını dilerdim.

Salesloft, erişimi zamanında, kullanıcı dostu, kişiselleştirilmiş ve işbirliğine dayalı hale getirir. Salesloft'u üç yıldır BDR olarak kullanıyorum ve işleri yürütmek için olmazsa olmaz bir araç olduğunu güvenle söyleyebilirim. Salesloft, Salesforce ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, kişiselleştirilmiş erişimi basitleştirmek için kişiselleştirilmiş kısayollar sağlar ve tamamen özelleştirilebilir ritimler tüm kullanıcılar arasında paylaşıma olanak tanır. Salesloft'ta e-postaların görünümünü kişiselleştirmek için tasarım düzenleri ve daha fazla yol olmasını dilerdim.

📖 Daha fazla bilgi: Satışta AI Nasıl Kullanılır?

8. Chorus. ai (Satış konuşmalarını optimize etmek için en iyi konuşma analiz aracı)

Chorus by ZoomInfo, satış ve müşteri başarı toplantılarını yakalamak, transkripsiyonunu yapmak ve analiz etmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir konuşma zekası platformudur. Takımların idari görevler yerine ilişki kurmaya odaklanmasına yardımcı olacak eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Satış liderleri, Chorus'u kullanarak takımları daha etkili bir şekilde koçlayabilir, anlaşmalardaki riskleri belirleyebilir ve konuşmalardaki anahtar anları vurgulayabilir.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sorunsuz entegrasyonları ile Chorus, arka planda zahmetsizce çalışır ve otomatik e-posta özetleri ve anahtar noktalar sunar. Konuşmacı zaman çizelgeleri ve paylaşılabilir klipler gibi özellikler, ek çaba harcamadan bağlantıda kalmanızı ve düzenli olmanızı sağlar.

Chorus. ai'nin en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan e-postalarla takipleri basitleştirin

Daha iyi işbirliği için belirli toplantı bölümlerini iç veya dış paylaşım için kırpın ve paylaşın

ZoomInfo'nun veritabanı entegrasyonundan elde edilen zengin B2B verileriyle potansiyel müşteri niteliklerini geliştirin

Konuşma metriklerini izleyin, riskleri işaretleyin ve koçluk ve kalite güvencesi için önemli soruları vurgulayın

Chorus. ai sınırlamaları

CRM sistemleriyle entegrasyon karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Gelişmiş özellikleri ve analitik araçları nedeniyle öğrenmesi biraz zaman alır

Takip e-postaları gereksiz bilgiler içerebilir ve ek düzenlemeler gerektirebilir

Chorus. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Chorus. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

Chorus.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Chorus, müşteri toplantılarının önemli bölümlerinden alıntılar alıp bunları doğrudan müşterilerime göndermemi sağlıyor. Ayrıca, toplantıların ayrıntılarını okunması kolay bir biçime düzenlemede çok yardımcı oluyor ve not alma konusunda paha biçilmez bir değer taşıyor.

Chorus, müşteri toplantılarının önemli bölümlerinden alıntılar alıp bunları doğrudan müşterilerime göndermemi sağlıyor. Ayrıca, toplantıların ayrıntılarını okunması kolay bir biçime düzenlememde çok yardımcı oldular ve not almada paha biçilmez bir değer kazandılar.

🧠 Biliyor muydunuz? 2023 yılında ZoomInfo, satış takımlarının hedefleri belirlemelerine, daha iyi hazırlanmalarına ve yeni fırsatları güvenle yakalamalarına yardımcı olmak için akıllı verileri toplantı içgörüleriyle birleştiren Chorus'u satın aldı.

9. Tactiq (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve görev yönetimi için en iyisi)

via Tactiq

Tactiq, Microsoft Teams, Google Meet veya Zoom ile birlikte çalışarak toplantılarınızı özetler ve sorunsuz entegrasyonlarla eyleme geçirilebilir öğeler oluşturur. Toplantılarınızı dinler, konuşmaları doğru transkriptlere dönüştürür ve favori uygulamalarınıza bağlar. Toplantıdan sonra kayıtlara kolayca erişebilir, özel eylemler oluşturabilir ve hatta AI'ya tartışılan konular hakkında sorular sorabilirsiniz.

İster Jira biletleri oluşturan bir geliştirici takımı ister Slack'te herkesi bilgilendiren küçük bir takım olun, Tactiq size yardımcı olur. Chrome uzantısı, toplantıları kaydetmenize, zaman damgaları eklemenize ve önemli anları gerçek zamanlı olarak vurgulamanıza olanak tanır. Ayrıca, konuşmacı tanımlama özelliği sayesinde kimin ne söylediğini her zaman bilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Daha iyi yapı ve netlik için AI ile toplantı gündemlerini zahmetsizce oluşturun

Kısa ve kapsamlı olmak üzere çeşitli stillerde, son derece doğru ve bağlamla alakalı özetler oluşturun

Toplantı tartışmalarından eyleme geçirilebilir görevleri çıkarın ve doğrudan profesyonel e-postalar oluşturun

Tüm Google Meet oturumlarınızda canlı altyazıları etkinleştirerek toplantılarınızı kapsayıcı ve net hale getirin

Özet oluşturma ve transkripsiyon iyileştirme için geçmiş transkriptleri veya ses dosyalarını yükleyin

Tactiq sınırlamaları

Net olmayan sesleri atlamak yerine, yanlış kelimeleri transkripsiyona aktarır

Özellikle İspanyolca ve Hint İngilizcesi gibi İngilizce dışındaki dillerde aksan ve net olmayan seslerle ilgili sorunlar yaşıyor musunuz?

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: 16,7 $/ay kullanıcı başına

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. MeetGeek. ai (Transkripsiyon ve içgörüler için en iyi AI toplantı asistanı)

via MeetGeek

MeetGeek, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı toplantılar için not alma, transkripsiyon ve özetleme işlemlerini otomatikleştiren çok organize bir toplantı asistanıdır. HubSpot, Slack ve Google Takvim dahil 2.000'den fazla entegrasyon ile mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar.

Özel şablonlar oluşturabilir, konuşmaları klasörler halinde düzenleyebilir ve anahtar noktaları, önemli kısımları ve video kayıtlarını kolayca yakalayabilirsiniz.

MeetGeek. ai en iyi özellikleri

Önceden kaydedilmiş dosyalardan bile 20'den fazla dilde yüksek doğrulukla toplantıları transkripsiyonlayın

Kolay başvuru için zaman damgalı video toplantıları otomatik olarak kaydedin ve paylaşın

Duygu analizi ve performans metrikleri dahil olmak üzere gelişmiş analitiklerle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Toplantıları yapılandırılmış erişim için özelleştirilebilir klasörlerde birleştirin ve düzenleyin

MeetGeek. ai sınırlamaları

Yeni toplantıların senkronizasyonu yavaştır ve genellikle görünmesi bir saate kadar sürebilir

Kullanıcılar, önceden planlanmadıkça toplantı sırasında transkripsiyona başlayamazlar

MeetGeek. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

MeetGeek. ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Geek.ai hakkında ne diyor?

MeetGeek'i yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Kullanımı kolay, transkripsiyonu alabiliyorum ve dışa aktarabiliyorum. Özet gerçekten çok iyi ve daha önce işaretlediğim toplantılara asistanı kolayca dahil edebiliyorum. Asistan toplantıya kendi kendine katıldığı için, onu açmam gerektiğini hatırlatmam gerekmiyor. Böylece önemli kısımlara hemen geçebiliyorum.

MeetGeek'i bir haftadır kullanıyorum. Kullanımı kolay, transkripsiyonu alabiliyorum ve dışa aktarabiliyorum. Özet gerçekten çok iyi ve daha önce işaretlediğim toplantılara asistanın katılmasını sağlamak çok kolay. Asistan toplantıya kendi kendine katıldığı için, onu açmam gerektiğini hatırlatmam gerekmiyor. Böylece önemli kısma hemen geçebiliyorum.

💡Profesyonel İpucu: Sesli transkriptleri, ses ve video kayıtlarıyla birlikte MeetGeek video kütüphanesinde güvenli bir şekilde saklayın ve ihtiyaç duyduğunuzda erişin!

11. Grain (Önemli noktalar ve işbirliği için en iyi AI toplantı kaydedici)

via Grain

Grain, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile bağlantı kurarak toplantıları otomatik olarak kaydeder, otomatik notlar alır ve anahtar bilgileri vurgular

Slack, Notion, HubSpot ve Salesforce gibi araçlar sayesinde müşteri geri bildirimlerini kendi sözleriyle kolayca kesip paylaşabilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve toplantı botuna ihtiyaç duymadan kayıtları daha sonra yükleyebilirsiniz.

Grain, sadece bir arama kaydedici olmanın ötesinde, otomatik eylem öğesi oluşturma, duygu analizi ve gezinmesi kolay özetler gibi akıllı özellikler sunar.

Anahtar kelimeleri otomatik olarak tanımlar, akıllı etiketlere ayırır ve önemli müşteri etkileşimlerini izler. Grain, iletişim stratejilerini iyileştirmek ve hem iç hem de müşteriye yönelik etkileşimleri geliştirmek için kapsamlı bir özet ve yapay zeka destekli analiz sağlarken, takımların tartışmalar sırasında katılımını sağlar.

Grain'in en iyi özellikleri

İşle ilgili olmayan sohbetleri filtreleyin ve özetler için anahtar noktalara odaklanın

Duygu analizi, konuşma süresi dökümleri ve takım performansı dahil olmak üzere anahtar terimleri ve içgörüleri takip ederek müşteri duygularını tespit edin, sorunları belirleyin ve daha iyi sonuçlar için satış stratejilerinizi iyileştirin

Sosyal medya veya müşteri güncellemeleri için anahtar alıntıları ve materyalleri kolaylıkla vurgulayın

Toplantılarda belirli anahtar kelimeleri, kelime öbeklerini veya anları kolayca arayın

Hesap verebilirliği sağlayarak, kararları izleyerek ve içgörüler sunarak toplantıları iyileştirin

Grain sınırlamaları

Hareket halindeyken geri bildirim ve erişilebilirlik için mobil uygulama yok

Doğrudan Salesforce entegrasyonu yoktur, bu da müşteri ve satış verileri yönetimi için SFDC'ye bağımlı kuruluşlar için bir dezavantaj olabilir

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 15 $

İş: Aylık 29 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme puanları ve yorumlar

G2: 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Grain, özellikle HubSpot ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde iş akışımızı önemli ölçüde basitleştiren, araç setimize harika bir ek oldu. Her aramaya bir asistanın katılmasına gerek kalmadan Zoom bulut kayıtlarını çekme seçeneği, anahtar bilgileri göze batmadan kaydetmemizi sağlayan harika bir özellik.

Grain, özellikle HubSpot ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde iş akışımızı önemli ölçüde basitleştiren, araç setimize harika bir katkı oldu. Her aramaya bir asistanın katılmasına gerek kalmadan Zoom bulut kayıtlarını çekme seçeneği, anahtar bilgileri göze batmadan kaydetmemizi sağlayan harika bir özellik.

🧠 Biliyor muydunuz? Grain, toplantı transkripsiyonları ve notlar için 100'den fazla dili destekler ve küresel ihtiyaçları karşılamak için First Class, Normal ve Experimental gibi farklı destek seviyeleri sunar!

ClickUp ile Toplantı Verimliliğini Artırın

Bahsettiğimiz tüm platformlar, masaya büyük değer katacaktır. Ancak gerçekçi olalım, ihtiyacınız olan her şeyi mükemmel bir şekilde yapan bir araç bulmak neredeyse imkansızdır. Her birinin, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak tam olarak aradığınız şey olabilecek kendine özgü özellikleri vardır.

Proje yönetimi, görev organizasyonu ve işbirliğini tek bir yerde birleştiren çok verimli bir AI toplantı asistanı arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneğiniz olabilir. Takımınızın daha verimli çalışmasına ve satış performansını artırmasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyonlar sunar. Ayrıca, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve takımların hızlıca harekete geçebilmesi için AI özetleri oluşturur.

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