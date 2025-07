2025'te İş Akışlarını ve Süreçleri Otomatikleştirmek için 10 Alternatif

Farklı takımlar farklı iş akışlarına ihtiyaç duyar. Ancak hemen hemen her takım daha az yoğun bir iş temposu ister. Günlük görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek bu isteği gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Make, 2024 yılında işleri otomatikleştirmek için en popüler Entegrasyon Platformu Hizmeti (iPaaS) araçlarından biridir.

Make'in kod gerektirmeyen platformu, uygulamalar arasında iş akışlarını tasarlamak, oluşturmak ve otomatikleştirmek için güçlü araçlar sağlar. Kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan farklı uygulamalar arasında verileri bağlayabilir ve senkronize edebilir, görevleri otomatikleştirerek zaman kazanabilirsiniz.

Ancak, bazı kullanıcılar Make ile güçlü AI otomasyonları oluşturmayı zor bir iş olarak görüyor. Diğer uygulamalarla daha fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon olmasını istiyorlar. Siz de aynı şekilde düşünüyorsanız, bu makalede derlediğimiz Make alternatiflerinden bazılarına göz atın.

Make alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Make'in en iyi alternatifini ararken seçeneklerinizi daraltmak mı istiyorsunuz? İşte dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler:

Entegrasyonlar : İş akışlarınızı kolaylaştırmak için çeşitli uygulamalarla, özellikle iş gününüzün bir parçası olan uygulamalarla geniş bir entegrasyon aralığı sunan bir platform arayın

Gelişmiş otomasyon yetenekleri: Kapsamlı manuel müdahaleye gerek kalmadan ve basit dil talimatları kullanarak karmaşık görevleri ve süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş otomasyon özellikleri sunan araçlar arayın

Sezgisel özelliklere sahip kolay arayüz: Sizin ve takımınızın yazılımı kolayca kullanmaya başlamasını ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan kullanıcı dostu arayüzlere ve sezgisel özelliklere sahip platformları tercih edin

Kolay başlangıç ve kısa öğrenme süreci: Sorunsuz başlangıç süreçleri sunan ve öğrenmesi kolay alternatifleri seçerek, platforma hızla adapte olmanızı ve platformun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayın

Ölçeklenebilirlik: Platformun, işiniz büyüdükçe ölçeklenebildiğinden ve artan veri hacimlerini ve iş akışı karmaşıklıklarını karşılayabildiğinden emin olun

Güvenlik ve uyumluluk: Hassas bilgilerinizi korumak için veri güvenliğini ve sektör düzenlemelerine uyumu önceliklendiren platformları arayın

Müşteri desteği: Herhangi bir sorunu çözmek için zamanında yardım ve kaynaklar dahil olmak üzere güvenilir müşteri desteği hizmetleri sunan sağlayıcıları arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Make Alternatifi

Diğer birçok platform, entegrasyonlar ve kullanıcı deneyimleri dahil olmak üzere Make'inkine benzer veya daha iyi özellikler sunar.

İşte 2024'te bağımlılık yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyi 10 Make alternatifi:

1. Otomasyonlar. io

Automations. io, iş uygulamalarını bağlama ve etkileşimli iş akışları tasarlama sürecinin tamamını otomatikleştiren, kod gerektirmeyen bir platformdur.

Günlük iş akışınızı optimize etmek için kullanabilirsiniz. Uygulamalarınız arasında veri senkronizasyonu yapmak, kullanıcı etkinliklerine göre eylemleri tetiklemek veya otomasyon performansınızı izlemek istiyorsanız, Automations. io size yardımcı olabilir.

En son sürümü olan Otomasyon sürüm 1. 4, elektronik tabloları doğru şekilde ayrıştırma ve özel alanlar oluşturma gibi yeni entegrasyonlar ve özellikler ile birlikte gelir.

Automations. io'nun en iyi özellikleri

Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio ve Sage Intacct gibi popüler uygulamalarla önceden oluşturulmuş entegrasyonları kullanın

Çok adımlı iş akışları, koşullu mantık ve veri haritalama gibi karmaşık otomasyon dizileri oluşturun

Gerçek zamanlı biçimlendirme özelliğini kullanarak otomasyon işlemlerinizi gerçek zamanlı olarak denetleyin ve inceleyin

Otomasyonlar. io sınırlamaları

Küçük ölçekli işletmeler için pahalı

Desteklenen uygulamaların ve fonksiyonların listesi, popüler rakiplere kıyasla nispeten daha küçüktür

Automations. io fiyatlandırması

Takım : Aylık 99 $

İş: Özel fiyatlandırma

Otomasyonlar. io puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

2. ZigiOps

zigiOps aracılığıyla

ZigiOps, sadece birkaç tıklama ile entegrasyonları kurmanıza, değiştirmenize ve başlatmanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir entegrasyon platformudur. ZigiOps, kullanıcı dostu arayüzü ile pazarda popülerdir ve sistemler arasında manuel veri aktarımlarının sorunsuz otomasyonunu sağlar.

ZigiOps, ITSM (Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi) araçlarını günlük olarak kullanan büyük işletmeler için en uygun çözümdür. Bu yazılımı kullanarak, kodlama için büyük bir bütçe ve zaman harcamadan güçlü ve etkili entegrasyonlar oluşturabilirsiniz.

Bu araç, 30'dan fazla kurumsal yazılımı destekler ve tamamen özelleştirilebilir veri akış diyagramı şablonlarıyla birlikte gelir, bu da onu BT şirketleri için mükemmel bir seçim haline getirir. Genel olarak, uçtan uca veri alışverişi için en iyi çözümdür.

ZigiOps'un en iyi özellikleri

Kodlama veya ek komut dosyaları olmadan sistemleri sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sistemleriniz arasında yorumları ve ek dosyaları aktarın ve entegrasyonları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Veri hacimleriniz ve iş akışlarınızın karmaşıklığı arttıkça entegrasyonlarınızı ölçeklendirin

Çeşitli kullanım durumları için önceden tanımlanmış, özelleştirilebilir şablonlara erişin

ZigiOps sınırlamaları

Yeni kullanıcıların arayüze alışması zaman alabilir

ZigiOps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZigiOps puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Integrate. io

ETL (çıkarma, dönüştürme ve yükleme) işlemlerini kolayca gerçekleştirmek istiyorsanız, Integrate. io size yardımcı olabilir. Bu bulut tabanlı entegrasyon platformu, kodlama gerektirmeyen bir yol sunarak favori uygulamalarınızı kuruluşunuzdaki çeşitli veri kaynaklarına anında bağlamanıza olanak tanır.

Veri dönüşümleri, REST API, kolaylaştırılmış iş akışı oluşturma, veri güvenliği ve uyumluluk, Salesforce'tan Salesforce'a entegrasyonlar ve daha fazlası gibi en iyi veri entegrasyonu ve analitik özelliklerinden bazılarına sahiptir.

Integrate. io'nun en iyi özellikleri

Filtreleme, toplama ve birleştirme gibi yerleşik fonksiyonları ve ifadeleri kullanarak buluttaki analizler için verileri kolayca hazırlayın

Grafik arayüzü kullanarak görevler arasındaki bağımlılıkları tanımlayın ve iş akışlarınızın durumunu ve performansını izleyin

Web hizmetleri, veritabanları ve dosyalar gibi çeşitli veri depolarından benzersiz verilere erişin

Integrate. io sınırlamaları

Yalnızca bulut tabanlı veri dosyalarıyla çalışır

Integrate.io fiyatlandırması

Başlangıç: 1.250 $/ay

Profesyonel: 2.083 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ELT & CDC Aylık: 199 $/ay Yıllık: 159 $/ay

Aylık: 199 $/ay

Yıllık: 159 $/ay

Aylık: 199 $/ay

Yıllık: 159 $/ay

Integrate. io puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (190+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Tepsi

tepsi aracılığıyla

Tray. io, herhangi bir uygulama yığını genelinde entegrasyon süreçlerini hızlandırmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli, çoklu deneyim sunan bir iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu) aracıdır. Bu bulut tabanlı platformu kullanarak, kodlama komut dosyaları olmadan karmaşık entegrasyonlar oluşturabilir, bütçenizden, zamanınızdan ve insan kaynaklarınızdan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

Tray. io, API entegrasyonu, veri işleme ve özel entegrasyonlar oluşturma konusunda çeşitli yazılımlar sunarak, kuruluşların ve bireysel geliştiricilerin iş akışlarını otomatikleştirmesini kolaylaştırır. Geniş özellik yelpazesinin yanı sıra, Tray. io, veri güvenliği ve uyumluluğu ile B2B alanında popülerliğini korumaktadır.

Genel olarak, aylarca kodlama yapmanıza gerek kalmadan karmaşık entegrasyonlar ve otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan en iyi düşük kodlu platformlardan biridir.

Tepsi'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak entegrasyonlarınızı ve otomasyonunuzu oluşturun ve yapılandırın

Önceden oluşturulmuş konektörler ve ş Akışları ile çeşitli uygulamalar ve hizmetlerle entegre edin

Kapsamlı gösterge paneli aracılığıyla ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme), meta veriler ve daha fazlasını içeren verilerinizi yönetin

Tepsi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Tray. io'nun gezinmesinin karmaşık olduğunu düşünüyor

Bazen güncel olmayan bağlayıcılarla karşılaşabilirsiniz

Tepsi fiyatlandırması

Pro: Özel fiyatlandırma

Takım: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tepsi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. IFTTT

iFTTT aracılığıyla

IFTTT (If This Then That), birçok iş uygulaması, cihaz ve hizmet arasında sorunsuz bağlantı sağlayan bir entegrasyon platformudur.

Bu platform, popüler iş, verimlilik ve akıllı ev uygulamalarını destekler ve basit, kod gerektirmeyen arayüzüyle çeşitli iş akışı diyagramları oluşturmanıza olanak tanır. Piyasadaki en iyi bağlantı platformlarından biri olan IFTTT, ürünleri uyumlu hizmetlere entegre ederek 700'den fazla küresel kurumsal şirketin dijital dönüşümünü kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Uzun vadede, IFTTT'yi kullanarak geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve uyumluluğu ve ömür boyu değeri artırabilirsiniz. Şirket içi entegrasyon geliştirmeye karşıysanız, IFTTT en iyi seçeneklerinizden biridir.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

Filtre kodu, sorgular ve çoklu eylemlerle otomasyonunuzu kişiselleştirin

800'den fazla uygulamaya bağlanın ve sosyal ağlar, verimlilik araçları ve akıllı ev cihazları gibi çeşitli uygulamalarla entegrasyon sağlayın

Bulut tabanlı platformu kullanarak sosyal medya paylaşımı gibi web uygulaması görevlerini otomatikleştirin ve iş akışlarınıza her zaman, her yerden erişin

IFTTT sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Bazı entegrasyonlar beklenen sonuçları vermeyebilir

IFTTT fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 3,49 $/ay

Pro+: 14,99 $/ay

IFTTT puanları ve yorumları

G2. com: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

6. Outfunnel

outfunnel aracılığıyla

Satış odaklı, veri bağlantılı bir otomasyon platformu olan Outfunnel ile pazarlama ve satış takımlarınız arasındaki uçurumu kapatabilirsiniz. Pipedrive ve Copper gibi CRM'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak hedefli e-posta pazarlama kampanyaları gerçekleştirmenizi sağlar ve web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını izleyerek potansiyel müşterileri puanlar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş analitik özellikleriyle Outfunnel, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde önceliklendirmesini ve potansiyel müşterileri beslemesini sağlar. Bu platformu kullanmak, kişiselleştirilmiş ve zamanında iletişim yoluyla gelir artışını olumlu yönde etkileyebilir.

Outfunnel'ın en iyi özellikleri

Tüm satış ve pazarlama verilerinize göre potansiyel müşteri puanlamanızı özelleştirin

CRM ve pazarlama araçlarınız arasında iki yönlü senkronizasyon oluşturun

Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp ve ActiveCampaign gibi çeşitli popüler CRM ve pazarlama araçlarıyla çalışın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Uygulamaları pazarlama ile sınırlı olduğundan, işletmeler için hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümü değildir

Outfunnel fiyatlandırması

Temel: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Outfunnel puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

7. LeadsBridge

leadsBridge aracılığıyla

LeadsBridge, verilerin çeşitli pazarlama ve iş yükü otomasyon yazılımları arasında sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlayan popüler bir entegrasyon platformudur. Bu aracı kullanmanın en iyi yanı, manuel CSV içe aktarmaları olmadan gerçek zamanlı potansiyel müşteri senkronizasyonudur.

Bu platform ayrıca özel entegrasyonlara ve GDPR ve CCPA uyumlu güvenli bir ortama sahiptir, bu da onu kurumsal müşteriler için mükemmel hale getirir.

LeadsBridge ayrıca Facebook, TikTok, Google ve LinkedIn gibi popüler platformlarla entegrasyonları da destekler. Gerçek zamanlı potansiyel müşteri senkronizasyonu, Google ve Youtube Reklam formları, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları ve LinkedIn Gen Formları gibi özellikler ilginizi çekiyorsa, LeadsBridge kuruluşunuz için doğru entegrasyon platformu olacaktır.

LeadsBridge'in en iyi özellikleri

Çok çeşitli uygulamalar ve hizmetlerle entegre edin ve CRM, e-posta pazarlama yazılımı ve diğer pazarlama araçlarınızı bağlayarak iş akışlarını kolaylaştırın

CRM'leriniz ve diğer pazarlama araçları arasında özel hedef kitleler oluşturun

Potansiyel müşteri verilerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Formlarınızı kimlerin doldurduğunu, haber bültenlerinize kimlerin abone olduğunu veya reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görebilir ve CRM kayıtlarınızı buna göre güncelleyebilirsiniz

LeadsBridge sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün daha kullanıcı dostu hale gelmesi için güncellenmesi gerektiğini düşünüyor

LeadsBridge fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: 999 $/ay (yıllık faturalandırılır)

LeadsBridge puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

8. Microsoft Power Automate

microsoft Power Automate aracılığıyla

Microsoft Power Automate, eski adıyla Microsoft Flow, kapsamlı geliştirme deneyimi olmadan iş süreçlerini kolaylaştırmak için özel, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir araçtır. Power Apps (özel uygulamalar oluşturmak için) ve Power BI (iş zekası için) gibi diğer araçları içeren Microsoft Power Platform'un bir parçasıdır.

MS Power Automate'in popüler uygulamaları şunlardır:

Farklı uygulamalara bilgileri otomatik olarak doldurarak manuel veri girişini ortadan kaldırın

Belge onayları için otomatik iş akışları ayarlama

İş akışlarınızdaki belirli tetikleyicilere veya koşullara göre uyarılar ve güncellemeler alın

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kullanarak yüzlerce uygulama ve hizmetle bağlantı kurun

Grafik arayüzü kullanarak akışlarınızı kolayca oluşturun ve yapılandırın

Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetim günlükleri gibi özelliklerle verilerinizi koruyun

AI destekli ve robotik süreç otomasyonu (RPA) kullanarak karmaşık ve akıllı iş akışlarını otomatikleştirin

Microsoft Power Automate sınırlamaları

Ücretsiz ve deneme planlarında, bir iş akışının günde gerçekleştirebileceği eylem sayısında sınırlamalar vardır; bu da, son derece karmaşık veya sık otomasyonlar için uygulamanın kısıtlanmasına neden olabilir

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Power Automate Premium: Aylık 15 $/kullanıcı

Power Automate Process: Aylık 150 $/bot

Microsoft Power Automate derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2. com: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (170+ yorum)

9. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier aracılığıyla Gmail, Slack ve Salesforce gibi favori iş uygulamalarınızı bağlayabilirsiniz. Kodlama yapmadan veya entegrasyonu oluşturmak için geliştiricilere güvenmeden bağlantıyı otomatikleştiren en popüler, kullanıcı dostu araçlardan biridir. Kullanıcıların, farklı uygulamalarda belirli etkinlikler tarafından tetiklenen otomatik iş akışları olan "Zaps" oluşturmasına olanak tanır.

Zapier ile görevlerinizi kolayca düzenleyebilir, zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz. Ayrıca, süreçlerin standartlaştırılmasını da kolaylaştırır. Ek olarak, Zapier, iş akışlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmek için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve özelleştirilebilir seçeneklerden oluşan geniş bir kitaplık sunarak her boyuttaki işletme için çok yönlü bir çözüm haline gelir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Zapier'i kullanarak 6.000'den fazla uygulamaya bağlanın. Office 365, Shopify, Mailchimp ve Twitter gibi çeşitli uygulamalar ve hizmetlerle entegre edebilirsiniz

Kendi özel, kod gerektirmeyen otomatik iş akışlarınızı oluşturun

E-postaları kaydetme, bildirim gönderme ve potansiyel müşterileri takip etme gibi bir dizi görevi kolaylaştırın

Zapier sınırlamaları

Yeni başlayanlar arayüzde gezinmekte zorlanabilir

Ücretsiz plan, aylık görev ve bağlantı sayısında sınırlamalara sahiptir ve premium planlar, yüksek hacimli kullanım durumları için pahalı olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 73,50 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2700+ yorum)

10. Workato

workato aracılığıyla

Workato, farklı sistemler arasında sorunsuz veri aktarımı ve görev otomasyonu sağlayarak iş organizasyonlarında verimlilik ve üretkenliği artırır. Farklı uygulamalar arasında verilerin sorunsuz bir şekilde haritalanması, otomasyon süreci boyunca veri tutarlılığını ve doğruluğunu garanti eder.

Workato ile süreçleri kolaylaştırın, verileri senkronize edin ve tüm ekosisteminizde güçlü entegrasyonlar oluşturun.

Bulut tabanlı ve şirket içi sistemler dahil olmak üzere 200'den fazla uygulamaya bağlanmanıza yardımcı olur.

Workato'nun en iyi özellikleri

Çeşitli tetikleyiciler, eylemler ve koşullardan oluşan "tarifler" olarak bilinen otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturarak uygulamaları entegre edin

Etkinlik tetikleyicili iş akışları sayesinde bağlı uygulamalardaki değişikliklere gerçek zamanlı yanıtlar verin

Slack, Cisco Spark, IBM Çalışma Alanı ve Microsoft Takımları için özel platform botları oluşturun

Workato'nun sağlam hata yönetimi özellikleri ve ayrıntılı günlük kaydı ile iş akışı yürütülmesini izleyin ve sorunları giderin

Workato sınırlamaları

Platform kaynaklar ve belgeler sunsa da, kullanıcıların işlevlerini ve en iyi uygulamalarını anlamak için zaman ayırmaları gerekebilir

Küçük şirketler fiyat planlarını pahalı bulabilir

Workato fiyatlandırması

Tek çalışma alanı: Özel fiyatlandırma

Tariflerinizi ekleyin: Özel fiyatlandırma

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Birden fazla araç arasında geçiş yapmak ve sınırlı otomasyon seçenekleriyle uğraşmaktan bıktınız mı? Yukarıda listelenen alternatifler değerli işlevler sunar, ancak otomasyon ve proje yönetimini sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir çözüm sunarsak ne dersiniz?

ClickUp ile tanışın.

ClickUp, verimli proje yönetimi için ideal bir platformdur ve bireylere ve takımlara verimlilik ve işbirliğini artırmak için güçlü özellikler sunar.

Görevlerinizi zahmetsizce otomatikleştirin

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve yoğun iş yükünü ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon dizisi arasından seçim yapın. Ya da özel ihtiyaçlarınıza ve karmaşık iş akışlarınıza uyacak şekilde kendi otomasyonunuzu özelleştirin.

ClickUp Otomasyon ile zaman kazanın ve görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirin

Takım üyelerine görev atama, belirli bir eylem tetiklendiğinde bir tartışma konusuna yorum yapma ve proje durumu değiştiğinde proje kanalınıza Slack güncellemeleri gönderme gibi çeşitli proje yönetimi görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp, sıradan, tekrarlayan ancak önemli görevleri üstlenerek, büyük resmi gözden kaçırmadan proje ayrıntılarına odaklanmanızı sağlar.

Diğer özelliklerin yanı sıra, ClickUp'ın Otomasyon özelliği şunları yapmanızı sağlar

Tekrarlayan işlerde zaman kazanın ve önemli işlere odaklanın

Zahmetsizce yeni görevler oluşturun ve takımınız genelinde net SOP'ler uygulayın

Atanan kişileri ve öncelikleri otomatik olarak değiştirerek veya durum değişikliklerine etiketler ve şablonlar uygulayarak işlerin ilerlemesini sağlayın

E-posta, sohbet ve takvim gibi favori araçlarınızı ClickUp içinde otomatikleştirin

Make ile sorunsuz entegrasyon

Make'i kullanmaya devam etmek isterseniz, ClickUp ve özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

ClickUp'ın Make ile entegrasyonu, ClickUp ve diğer önemli uygulamalar arasındaki görevleri otomatikleştirerek proje verimliliğini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. Make'in görsel otomasyon oluşturucusu, ClickUp'ı binlerce araç ve API ile bağlamanıza olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

İşte ClickUp ve Make entegrasyonunun bazı ilgi çekici kullanım örnekleri

CRM veya pazarlama platformlarındaki verileri ClickUp görevlerine otomatik olarak aktarın . Bu, manuel veri girişi hatalarını ortadan kaldırır ve tüm bilgilerinizin güncel kalmasını sağlar

ClickUp görevlerini Google Takvim veya Outlook Takvim gibi harici takvim uygulamalarıyla senkronize edin , böylece takımınızın programını platformlar arasında senkronize tutun, program çakışmalarını önleyin ve herkesin yaklaşan son tarihlerden haberdar olmasını sağlayın

Tamamlanan görevler veya belirli özel alanlar gibi ClickUp içindeki belirli kriterlere göre Google E-Tablolar veya diğer veri görselleştirme araçlarında otomatik olarak raporlar oluşturun. Bu, proje verilerinizi daha kolay analiz etmenizi ve karar verme sürecine yardımcı olacak değerli bilgiler edinmenizi sağlar

ClickUp'taki görevlerin son teslim tarihlerine veya durum değişikliklerine göre takım üyelerine otomatik e-posta hatırlatıcıları tetikleyin . Bu, herkesin işlerini takip etmesini sağlar ve son teslim tarihlerinin kaçırılmasını önler

Make'in kod gerektirmeyen platformunu kullanarak özel entegrasyonlar geliştirin ve ClickUp'ı eski sistemlere veya yerel entegrasyonlar tarafından desteklenmeyen dahili araçlara bağlayın

ClickUp ve Make arasındaki sorunsuz entegrasyon ile görevlerinizi otomatikleştirin

Genel olarak, ClickUp ve Make, aşağıdakileri arayan işletmeler için güçlü bir kombinasyon sunar:

İş akışlarını kolaylaştırın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Farklı platformlarda veri doğruluğunu ve tutarlılığını artırın

Takımlar içindeki işbirliğini ve iletişimi geliştirin

Bilgiye dayalı kararlar almak için proje verilerinden değerli içgörüler elde edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon dizisini kullanarak rutin görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirin veya özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kendi otomasyonunuzu özelleştirin

Projelerinizi ve görevlerinizi izlemek için liste, pano, takvim, Gantt ve zaman çizelgesi gibi çeşitli görünümler arasından seçim yapın

Sohbet, yorumlar, bahsetmeler, belge düzenleyici ve beyaz tahta gibi ClickUp'ın işbirliği araçlarını kullanarak takımınız ve müşterilerinizle işbirliği yapın

Office 365, Google Çalışma Alanı, Slack ve Zapier gibi yüzlerce uygulama ve hizmetle ClickUp'ı entegre edin. API bağlayıcısını kullanarak kendi özel entegrasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, çok sayıda özelliği ve özelleştirme seçeneği nedeniyle öğrenmesi zor bir yazılımdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, aylık 5 $/üye ücretli tüm planlarda mevcuttur

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

İş İhtiyaçlarınıza Uygun Entegre Platformu Seçme

Veri ve iş akışı yönetimi, özellikle teknoloji şirketleri için iş organizasyonları açısından çok önemlidir. Entegrasyonu otomatikleştirebilen güçlü bir yapay zeka tabanlı araç, şirketinize önemli ölçüde zaman, iş gücü ve bütçe tasarrufu sağlayabilir.

Make, piyasada popüler ve aynı zamanda verimli bir entegrasyon platformudur. Ancak listelediğimiz Make alternatifleri, işinizin benzersiz ihtiyaçlarına daha uygun bir seçenek seçmenize yardımcı olacaktır.

İş akışlarını otomatikleştiren, projeleri yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olan bir araç tercih ediyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve sorunsuz çapraz platform entegrasyonları ve kusursuz iş akışı otomasyonunu deneyimleyin!