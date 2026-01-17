Geliştiriciler Sprint Backlog'ları Nasıl Etkili Bir Şekilde Yönetebilir?

Sprint backlog'u etkili bir şekilde yönetmek için sürekli iyileştirme, gerçekçi önceliklendirme ve günlük geri bildirim gerekir.

Peki, gereksinimlerin değiştiği ve zamanın sınırlı olduğu gerçek sprintlerde bunu nasıl uygulayabilirsiniz?

Aşağıda, geliştiricilerin sprint backlog'u etkili bir şekilde nasıl yönetebileceğini gösteriyoruz.

⭐ Öne Çıkan Şablon ClickUp Backlogs ve Sprints şablonu ile merkezi, canlı bir ürün backlog'u tutun ve aynı Çalışma Alanından sprint backlog'ları geliştirin. Ücretsiz şablon edinin ClickUp Backlogs ve Sprints şablonu ile backlogları düzenleyin ve sprintleri verimli bir şekilde planlayın. Her hikaye, hata ve teknik görevin açıkça atanan kişiler, öncelikler ve tahminlerle yer aldığı tek bir doğru kaynak oluşturun. Bunu yapmak için, hikaye puanlarını, çaba düzeyini veya özellik kategorisini izlemek için ClickUp Özel Alanlarını ve her aşamada işin görünürlüğünü sağlamak için "Sprint için Hazır", "Devam Ediyor" ve "Kod İnceleme" gibi ClickUp Özel Durumlarını kullanın.

Sprint Backlog Nedir?

Sprint Backlog, Agile ve Scrum proje yönetimi çerçevelerinde temel bir kavramdır.

Bu, Scrum takımı üyelerine belirli bir sprint boyunca rehberlik eden ayrıntılı, uygulanabilir bir planı temsil eder: bir dizi ürün özelliği veya iyileştirmesinin geliştirilip teslim edildiği kısa, zaman sınırlı bir dönem (genellikle 1-4 hafta).

ClickUp aracılığıyla Kanban panosu akışında görselleştirilen sprintler

Geliştirme takımı sprint backlog'un sahibidir. Sprint backlog, ürün için istenen tüm işlerin daha geniş bir listesi olan ürün backlog'un bir alt kümesidir.

Sprint backlog, geliştirici takımı ve Scrum master'ın belirli bir sprint sırasında tamamlamayı taahhüt ettiği kullanıcı hikayeleri, görevler, hata düzeltmeleri veya kusurlar gibi tüm öğeleri içerir. Bu öğeler, takımın kapasitesi ve Sprint Hedefi temel alınarak Sprint Planlaması Toplantısı sırasında seçilir.

🎯 Örnek Sprint hedefi: Kullanıcıların oturum açma deneyimini iyileştirmek Sprint backlog: Kullanıcı Hikayesi #1: Şifre sıfırlama fonksiyonunu uygulamak. Görev 1: Sıfırlama kullanıcı arayüzünü tasarlamak Görev 2: Birim testleri yazmak Görev 3: API uç noktasını geliştirmek

Görev 1: UI sıfırlama tasarımı

Görev 2: Birim testleri yazın

Görev 3: API uç noktası geliştirmek

Kullanıcı Hikayesi #2: Giriş yükleme süresini optimize edin. Görev 1: Mevcut performans ölçütlerini analiz edin Görev 2: Arka uç sorgusunu optimize edin Görev 3: Regresyon testi gerçekleştirin

Görev 1: Mevcut performans ölçütlerini analiz edin

Görev 2: Arka uç sorgusunu optimize edin

Görev 3: Regresyon testi gerçekleştirin Görev 1: UI sıfırlama tasarımı

Görev 2: Birim testleri yazın

Görev 3: API uç noktası geliştirmek Görev 1: Mevcut performans ölçütlerini analiz edin

Görev 2: Arka uç sorgusunu optimize edin

Görev 3: Regresyon testi gerçekleştirin

Sprint backlog'un anahtar bileşenleri

Peki, sprint backlog'u aslında nelerden oluşur? Her Sprint'i yolunda tutan anahtar bileşenler şunlardır 👇

Seçilen Ürün Backlog Öğeleri (PBIs): Bunlar, mevcut sprint için ürün backlog'undan seçilen özellikler veya kullanıcı hikayeleridir. Öncelik, sprint hedefi ve takım kapasitesi doğrultusunda takımın teslim etmeyi taahhüt ettiği şeyleri temsil ederler.

Görevlerin ayrıştırılması: Seçilen her PBI, takımın bunu nasıl uygulayacağını açıklayan daha küçük, eyleme geçirilebilir görevlere bölünür. Görevler belirli, ölçülebilir ve bir gün veya daha kısa sürede tamamlanabilecek kadar küçük olmalıdır.

Sprint hedefi: Sprint sırasında ulaşılması gereken ana hedef veya değeri özetleyen kısa bir ifade. Odaklanma sağlar ve önceliklendirme veya işin ayarlanması sırasında takımın kararlarına rehberlik eder.

İş tahminleri: Her bir göreve veya backlog öğesine atanan çaba tahminleri (hikaye puanları, saatler veya başka bir birim cinsinden). Bunlar, proje takımının iş yükünü tahmin etmesine, kapasiteyi planlamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.

İlerleme izleme: Görev panoları (Yapılacaklar, Devam Edenler, Tamamlandı) ve Görev panoları (Yapılacaklar, Devam Edenler, Tamamlandı) ve burndown grafikleri gibi görsel araçlar, sprint boyunca ilerlemeyi izler. Şeffaflığı artırır ve takımın riskleri veya gecikmeleri erken tespit etmesini sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi Ürün Backlog Yönetim Araçları

🧠 İlginç Bilgi: "Scrum" adı ragbiden alınmıştır. Ragbide scrum, takımın bir araya gelip tek bir vücut olarak ileriye doğru ittiği pozisyondur. Yazılımdaki scrum, bu birleşik hareket imajını ödünç almıştır.

Ürün backlog ile sprint backlog arasındaki fark

Sprint backlog'larla çalışma şeklimizi düzeltmek istiyorsak, öncelikle bunların ne olduğunu ve daha büyük olan kuzenleri olan ürün backlog'lardan nasıl farklı olduklarını anlamamız gerekir.

ClickUp'ı kullanarak Öncelik, ARR ve daha fazlası gibi Özel Alanlar içeren bir backlog Liste Görünümü oluşturun.

Kısaca, ürün ve sprint backlog'un odaklandığı noktalar şunlardır👇

Özellik Ürün Backlogu Sprint Backlog Kapsam Tüm ürün Mevcut Sprint Sahiplik Ürün takımı Geliştirme takımı İçerik Tüm olası özellikler, epikler ve fikirler Bir sprint için seçilen görevler ve öğeler Değişim sıklığı Sürekli gelişme Yalnızca sprint sırasında güncellenir (gerekirse) Hedef Uzun vadeli ürün geliştirmeyi yönlendirin Kısa vadeli, somut değer sunun

🚀 ClickUp Avantajı: Sprint backlog iyi tanımlandığında, geliştiriciler bir görevden doğrudan geliştirme aşamasına geçebilirler. Codegen artık ClickUp'a entegre edildiğinden, gereksinimler, kabul kriterleri ve bağlantılı belgelerle birlikte açıkça tanımlanmış bir backlog ögesi, AI destekli kod üretimi için kolayca kullanılabilir. Geliştiriciler, spesifikasyonları yeniden yazmak veya bağlam aramak yerine, backlog'u kullanarak uygulamayı başlatırlar. Backlog ne kadar temiz olursa, Codegen o kadar doğru bir şekilde kod oluşturabilir ve güncelleyebilir. Backlog iyileştirme, ek yük olmaktan çıkar ve yapı hızlandırıcısı haline gelir.

Etkili Backlog Yönetimi Geliştiriciler İçin Neden Önemlidir?

Her sprint backlog kararı, geliştiricilerin zamanını korur ya da yavaş yavaş zaman kaybına neden olur. İşte bunun ayrıntıları:

Ne Geliştiriciler için neyi korur veya iyileştirir Teknik netlik ve mimari bütünlük Net ve rafine edilmiş backlog öğeleri belirsizliği azaltır, geliştiricilerin daha iyi mimari kararlar almasına ve bağımlılıkları erken tespit etmesine yardımcı olur. Öngörülebilir ş Akışı ve odaklanma Odaklanmış bir backlog, bağlam değiştirmeyi ve dikkat dağınıklığını sınırlayarak daha uzun ve daha tutarlı akış durumları sağlar. Ürün değeri ve teknik sağlık arasında denge kurmak Yeniden düzenleme, test etme ve bakımın yeni özelliklerle birlikte önceliklendirilmesini sağlayarak uzun vadeli kod kalitesini korur. Geliştirilmiş işbirliği ve uyum İyileştirme oturumları, geliştiricilere kapsam ve riskler hakkında bilgi verir, böylece daha gerçekçi planlar ve daha güçlü ürün-mühendislik uyumu sağlanır.

Geliştiriciler Sprint Backlog'ları Nasıl Etkili Bir Şekilde Yönetebilir?

Dağınık bir backlog, en iyi sprint planını bile rayından çıkarabilir.

Aşağıda, geliştiricilerin sprint backlog'larını verimli bir şekilde yönetebilmeleri için neler yapabileceklerini gösteriyoruz:

Hikayeleri eyleme geçirilebilir görevlere ayırın

İlerlemeyi görünür ve ölçülebilir hale getirmek için, Agile yazılım geliştirmedeki her hikayeyi daha küçük, sonuç odaklı görevlere dönüştürün.

Bu aşamada, iyi bir ş Akışı şunları içerir: Özellikleri "Kimlik doğrulama için API oluştur" veya "[X] için analiz kartı düzeni tasarla" gibi belirli teslimatlara ayırmak

Herkesin neyin geliştirildiğini anlayabilmesi için kısa ve açıklayıcı görev adları yazmak

Geliştiricilerin sırayı ve devralmaları planlayabilmeleri için görevleri erken aşamada bağımlılıklara bağlayın.

Görev boyutunu, tek bir sprint içinde tahmin ve inceleme yapabilecek kadar tutarlı tutmak

⚡ Şablon Arşivi: Proje Planlamasına Yardımcı Olan Çevik Şablonlar

İş ve teknik ihtiyaçlara göre önceliklendirin

Etki ve çaba dışında, bağımlılıklar, istikrar riskleri ve takım öğrenme hedefleri dahil olmak üzere işi çevreleyen bağlamı da değerlendirmelisiniz. Neden mi? Çünkü bunlar sprint programının ne kadar iyi işlediğini veya sprintin yeniden çalışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirler.

Gizli öncelik sinyali Ne ortaya çıkıyor? Planlama sırasında nasıl kullanılır Yukarı akış bağımlılıkları Diğer hikayelerin ilerlemesini sağlayan görevler Aşağı akıştaki işlerin engellenmemesi için bunları sprintin başlarında planlayın. Kod tabanının değişkenliği Sık sık değişiklik veya gerileme yaşayan modüller Yeni özellikler eklemeden önce bu alanlardaki yeniden yapılandırma veya testlere öncelik verin. Takımın aşina olması Ürünün bu kısmı hakkında bilgi veya uzmanlığa sahip olanlar Deneyime dayalı atamalar yaparak işe alım süresini ve inceleme döngülerini kısaltın Müşterinin aciliyeti Aktif kullanıcı sorunları veya bildirilen olaylar Düşük etkili optimizasyonların yerine kritik düzeltmeleri önceliklendirin Bilgi borcu Tekrarlanan karışıklıklar, belirsiz sahiplik veya güncel olmayan belgeler Gelecekteki sprintlerde hızı artırmak için temizlik için kapasite ayırın

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp for Software Teams ile bu nüansı daha da ayrıntılı bir şekilde modelleyebilirsiniz.

ClickUp for Software Takımları'nda backlog'lar, sprint'ler ve yol haritaları ile geliştirmeyi kolaylaştırın.

Basitçe söylemek gerekirse, şunları yapabilirsiniz:

Anlık geri bildirimleri yakalayın: Özel olarak tasarlanmış Özel olarak tasarlanmış ClickUp Formları ile hata raporlarını ve özellik taleplerini anında backlog öğelerine dönüştürün.

Görevleri kendi tarzınızda görselleştirin: Liste, Pano veya Gantt gibi 15'ten fazla Liste, Pano veya Gantt gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yaparak backlog öğelerini farklı perspektiflerden görüntüleyin.

Sürümleri ve bağımlılıkları eşleştirin: Etkileşimli Etkileşimli ClickUp Gantt grafikleri kullanarak backlog öğelerini gelecekteki sürümlerle bağlantı kurun.

🚀 ClickUp Avantajı: Sprintleri daha sorunsuz hale getirmekten bahsettiğimize göre... her şeyi panoyu sürekli kontrol etmeden ilerletmek için favori ClickUp süper güçlerinden birine de güveniyoruz. ClickUp'ın kendi kod gerektirmeyen Süper Ajanlarını kullanıyoruz, çünkü bunlar bizi "bunu kimse yaptı mı?" sorusunun döngüsünden kurtarıyor. Bu Sprint Görev Oluşturma Aracısı, tıpkı dijital bir takım arkadaşı gibi çalışır. Onları görevlerde etiketleyebilir veya sorularınızı DM ile gönderebilirsiniz. İşte her gün bize nasıl yardımcı oldukları: Birisi yorum veya sohbette Sprint Görev Oluşturma Aracısı 'ndan bahsettiğinde, bu araç çevresindeki bağlamı analiz eder ve açık, eylem odaklı bir görev oluşturur. Görev, orijinal konuşmaya geri bağlanır, ön tanımlı olarak mevcut Growth Ops sprintine atanır ve başka bir atanan kişi açıkça belirtilmedikçe, onu çağıran kişiye atanır.

Bir görev "Devam Ediyor" durumuna taşındığında, Sprint Görev Oluşturma Aracısı otomatik olarak QA ekibimizi etiketler ve konuya net ve dostane bir hatırlatıcı ekler, böylece takip gerektirmeden görev devri gerçekleşir.

Hafta sonunda, Sprint Görev Oluşturma Aracısı, teslim edilenler, halen devam edenler ve bir sonraki adımda dikkat edilmesi gerekenler hakkında net bir özet hazırlar. Manuel hazırlık gerektirmeyen, hafif bir haftalık komut raporu.

Backlog iyileştirme oturumları kullanın

Backlog, sprintten birkaç adım önde olmalı ve yaklaşan kaynak planlaması ve önceliklendirme için bir kılavuz görevi görmelidir.

Backlog iyileştirmeyi şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hikayenin netliğini yeniden gözden geçirin: Her hikayenin gerçek bir kullanıcı ihtiyacını ve ölçülebilir bir sonucu tanımladığını doğrulayın. Henüz tam olarak şekillenmemiş fikirleri kaldırın.

"Tamamlandı"nın ne anlama geldiğini tanımlayın: Kabul kriterlerini, veri bağımlılıklarını ve test koşullarını belirleyin, böylece tüm takım üyeleri ne zaman durmaları gerektiğini bilir.

Kapsamı doğrulayın: Tek bir sprint'e sığmayacak kadar büyük veya küçük olan hikayeleri bölün veya birleştirin.

Amaçlı sıralama: Diğer takımlar veya bileşenler için ilerlemeyi sağlayan görevleri öne alın.

Backlog'u yalın tutun: Artık mevcut yol haritasına uymayanları biriktirmek yerine arşivleyin.

⚡ Şablon Arşivi: Çevik işi yönetiyorsanız, ClickUp Çevik Sprint Planlaması Şablonu'na ihtiyacınız var. Bu şablon, yapılacaklar ve planlamadan uygulama, inceleme, dağıtım ve ötesine kadar sprintin her aşamasını özetler. Ayrıca, her görev tür, epik, son teslim tarihi ve zaman tahmini gibi tüm bağlamını içerir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek her sprint'i şeffaf bir ilerleme ve teslim döngüsüne dönüştürür.

Stand-up toplantıları ve burndown grafikleriyle ilerlemeyi günlük olarak takip edin

Sprint başladıktan sonra, farkındalık hızdan daha önemlidir. Bu nedenle, günlük stand-up toplantılarını kısa tutun, harekete odaklanın ve tek bir net ayarlamayı gerçekleştirmeyi hedefleyin.

Sprint başladıktan sonra, backlog sürekli geri bildirim gerektirir.

Günlük stand-up toplantıları ile, gecikmelere yol açmadan önce durmuş görevleri ve değişen öncelikleri tespit edebilirsiniz.

⭐ Bonus: ClickUp SyncUps, sprintleri uygulamaya dönüştürür. ClickUp Çalışma Alanınızda doğrudan anlık sesli ve video görüşmeler başlatmanızı sağlayan, yapay zeka destekli bir toplantı ve işbirliği aracıdır. ClickUp sohbetindeki herhangi bir kanaldan veya doğrudan mesajdan SyncUp'ı başlatın. ClickUp AI, aynı anda çevrimiçi olmayan herkes için net özetler oluşturur. Kimse bağlamı takip etmek veya telafi görüşmelerine katılmak zorunda kalmaz. Daha da önemlisi, bu güncellemeler konuşma ile sınırlı kalmaz. Anahtar kararlar, engeller ve sonraki adımlar doğrudan görevlere, güncellemelere veya backlog ayarlamalarına dönüştürülebilir, böylece uygulama planlama ile sıkı bir şekilde bağlantılı kalır.

Stand-up toplantılarının yanı sıra, burndown grafikleri sprintin durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Grafik beklenmedik bir şekilde düzleşir veya ani bir artış gösterirse, sprint hedefinin tehlikeye girmeden önce uygulamada dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu anlarsınız.

📌 Backlog toplantınız için standup kontrol listesi En son burndown eğilimini inceleyin: İlerleme yavaşladıysa, kapsamın genişleyip genişlemediğini veya görevlerin durup durmadığını belirleyin.

Devam eden işlere bakın: Birkaç görev aktif ancak hiçbiri tamamlanmamışsa, birkaç görev tamamlanana kadar odak noktanızı daraltın.

Engelleri yeniden gözden geçirin: Devam etmeden önce sahipliği ve beklenen çözüm süresini onaylayın.

Bir sonraki hazır öğeyi onaylayın: Takımın hazırlık tanımına uygun olduğundan emin olun.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının neredeyse yarısı, sohbetin eklediği en büyük ekstra adımın görevleri manuel olarak başka bir araca taşımak olduğunu söylüyor. Diğer %20'si ise gerçek eylem öğesini bulmak için konuları tekrar okumakla zaman harcar. Bu küçük kesintiler, her bir devir tesliminde zaman, enerji ve netlik kaybına yol açtığı için birikerek büyür. ClickUp, bayrak yarışını tek bir hareketle değiştirir. ClickUp Chat içinde, konuşma konularınız anında izlenebilir Görevlere dönüştürülebilir. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı özelliği, bağlamı sizin için olduğu gibi koruduğu için bağlam aktarımı sırasında ivme kaybetmezsiniz.

Sprint backlog yönetimi için gerekli araçlar şunlardır:

1. ClickUp

Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, araçları ve ş akışlarını tek bir platformda birleştirir.

Agile'da sprintleri yöneten takımlar için, backlog yürütme, mühendislik sinyalleri ve sprint analizlerini tek bir çatı altında birleştirir. Özetle 👇

Agile projeleri verimli bir şekilde yürütün

Yol haritası, backlog'unuz ve takımınız hazır.

Şu anda ihtiyacınız olan şey, her kullanıcı hikayesini, görevini ve bağımlılığını görünür kılan (ve tüm geliştiricileri aynı sayfada toplayan) bir Çalışma Alanı'dır.

Girin: Agile Takımlar için ClickUp. Her boyutlardaki geliştirme takımının Agile projelerini sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olur.

Agile Takımlar için ClickUp'ı kullanarak uçtan uca görev yönetimi ile çevik yaşam döngülerini koordine edin.

Bu çözümde, ClickUp görevlerini kullanarak tüm ürün yaşam döngüsünü düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Görevi ile Özel Alanlar, kategoriler ve daha fazlasını kullanarak görevleri akışınıza uyacak şekilde özelleştirin.

Her görev, hikaye puanları, atanan kişiler, son teslim tarihi ve bağımlılıklar ile birlikte bir kullanıcı hikayesi, hata veya teknik iyileştirmeyi temsil edebilir.

Geliştiriciler ve ürün takımları, sprintleri yönetmek ve Agile önceliklendirmeyi etkili bir şekilde gerçekleştirmek için bunu şu şekilde kullanır:

Her görevini sprint ile bağlantıya geçirin: Backlog öğelerini sprintleri veya epikleri temsil eden listelerde düzenleyin.

Gerçek geliştirme döngüleri için oluşturulmuş özel ş akışları: "Hikaye Puanları", "Öncelik" veya "Sprint Numarası" gibi Özel Alanları kullanın ve görevler tamamlandığında veya bloklandığında otomatik kurallar belirleyin.

İşbirliğini bağlam içinde tutun: Yorumlar ekleyin, ek dosyalar ekleyin ve @bahsetme ile ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, böylece konuşmalar elinizdeki işlerle senkronizasyonunu korur.

Sprintleri yönetin, teslimat bilgilerini otomasyonla otomatikleştirin ve 1.000'den fazla entegrasyon elde edin

ClickUp Sprints, geliştirme ve ürün takımlarının standart kurulum yükünü en aza indirmek için tasarlanmıştır. Sprint başlangıç/bitiş tarihlerini tanımlamanıza, puan atamanıza ve öncelikleri belirlemenize olanak tanır, geri kalan geçişleri ise ClickUp'ın otomatik olarak yönetmesine bırakır.

ClickUp Sprints ile sprint planlamasını basitleştirin ve geçişleri otomasyon ile gerçekleştirin

Bir bakışta:

Sprint'in başlangıç tarihi geldiğinde, ClickUp sprint'i otomatik olarak "İlerleme Durumunda" durumuna geçirebilir.

Bitiş tarihinde, manuel olarak kapatılması gerekmeden sprint tamamlandı olarak işaretlenir.

Tamamlanan bir sprintten kalan bitmemiş görevler, gereksiz karışıklığı önlemek için otomatik olarak bir sonraki sprinte aktarılır (spillover).

Sprint görünümlerini çoğaltabilirsiniz, böylece her sprintte pano düzeninizi yeniden oluşturmak zorunda kalmazsınız.

🤔 Sık sorulan sorular ClickUp'ta birden fazla atanan kişi için Sprint Puanlarını nasıl belirleyebiliriz? Takımınız görevlerin ortak sahipliğini kullanıyorsa, görevleri bölmek veya çoğaltmak yerine her bir atanan kişiye ayrı ayrı Sprint Puanları atayabilirsiniz. Çalışma Alanı ayarlarınızda Birden Fazla Atanan Kişi ClickApp özelliğini etkinleştirin. Görevi açın ve sol üst köşedeki Sprint Puanları Ekle seçeneğine tıklayın. Sprint Puanı modali penceresinde, her atanan kişinin avatarının yanındaki açılır menüyü kullanın: Kişi başına farklı puanlar atamak için özel bir değer girin. Veya Tümünü ayarla seçeneğine tıklayarak aynı puan değerini herkese aynı anda uygulayın. Kişi başına farklı puanlar atamak için özel bir değer girin. Veya Tümünü ayarla seçeneğine tıklayarak aynı puan değerini herkese aynı anda uygulayabilirsiniz. Kişi başına farklı puanlar atamak için özel bir değer girin.

Veya Tümünü ayarla seçeneğine tıklayarak aynı puan değerini herkese aynı anda uygulayabilirsiniz. ClickUp Sprints ile birden fazla atanan kişiye tekrarlama olmadan bireysel Sprint Puanları atayın. Göreve gösterilen toplam Sprint Puanları, tüm bireysel puanların toplamını temsil eder. Örneğin, Dean'in 5 puanı ve Alex'in 8 puanı varsa, görev toplam 13 puan olarak görüntülenir.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak backlog/sprint işlerinizi geliştirme akışlarıyla bağlantılandırın. Bu, GitHub, GitLab veya Bitbucket ile entegre ederek commit, dal veya sorun etkinliklerini bağlantılandırabileceğiniz anlamına gelir.

Tüm önemli geliştirici/ürün özel uygulamalarınızı ClickUp ile bağlayın

Entegrasyon Açıklama Codegen Codegen , ClickUp'ta yapay zeka geliştirici takım arkadaşınızdır. Görevleri tamamlayan, özellikler geliştiren ve doğal dil kullanarak kod sorularını yanıtlayan bir yapay zeka ajanıdır GitLab Link alanları doğrudan GitLab projeleriyle ilişkilendirin. Bağlı bir projeye sahip alanlardaki görevler, commit'ler, dallar ve birleştirme istekleriyle ilişkilendirilebilir. GitHub Link Spaces'i doğrudan Bitbucket depolarıyla (repos) ilişkilendirin, böylece hangi işlerin birbiriyle ilişkili olduğunu her zaman bilirsiniz. Bağlı bir depo içeren Spaces'teki görevler , commit'ler, dallar ve Çekme Talebleri ile ilişkilendirilebilir. Bitbucket Link Spaces'i doğrudan Bitbucket depolarıyla (repo) ilişkilendirin, böylece hangi işlerin birbiriyle ilişkili olduğunu her zaman bilebilirsiniz. Bağlantılı bir depoya sahip Spaces'teki görevler , commit'ler, dallar ve Çekme Talebleri ile ilişkilendirilebilir.

🎯 ClickUp Hack: Her sprintte yaptığınız görevler varsa (retrospektifler, temizlik, sürüm kontrolleri), her döngüde bunları manuel olarak yeniden oluşturmak için beklemeyin. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak bu öğeleri otomatik olarak ekleyin, böylece takımınız her zaman bir temel ile başlayabilir. ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak koşullu yineleyen sprint görevlerini otomatik olarak oluşturun.

Örneğin: Haftalık Yürütme Listenizde, On Roadmap (Yol Haritasında) onay kutusu işaretlendiğinde Ürün Yol Haritası Listesine görevler ekleyen bir Otomasyon oluşturun.

Ürün Ana Backlog Listenizde, durumu öncelikli olarak değiştiğinde Haftalık Yürütme Liste'si'ne bir görev ekleyen bir otomasyon oluşturun.

Ürün Ana Backlog Listenizde Otomasyonlar oluşturarak, yeni bir görev oluşturulduğunda Ürün Özelliği Etiketi temelinde Squad Özel Alanını ayarlayın.

Akıllı ve bağlamsal bir AI katmanı edinin

Girin: BrainGPT, ClickUp'ın bağımsız AI süper uygulaması.

Bağlamsal yapay zeka, takımınızın nasıl çalıştığını anlar ve siz aramadan önce önemli olanları ortaya çıkarır. Sprint planlaması sırasında BrainGPT, belirsiz backlog öğelerini önerilen alt görevler, tahminler ve öncelikler ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak bağlamsal yardımı daha hızlı alın

Sprint devam ederken, BrainGPT görev güncellemelerini tarayarak yüksek öncelikli biletlerdeki birden fazla engelleyici veya sprint hedefinin planın gerisinde kalması gibi riskleri erken aşamada tespit eder. Görevlerden, yorumlardan ve gösterge panellerinden gerçek verileri çeken anlık durum raporları oluşturabilir, böylece bunları manuel olarak oluşturmanıza gerek kalmaz.

Enterprise Search'ü kullanarak görevlerinizi, belgelerinizi veya entegre uygulamalarınızı ararken, aradığınız bilgileri (anında ve bağlam içinde) tam olarak bulabilirsiniz.

Figma'daki bir tasarım dosyasına, GitHub'daki bir kod satırına veya Slack'teki geçmiş bir tartışmaya başvurmanız mı gerekiyor? Tek bir aramayla hepsine erişebilirsiniz.

BrainGPT'den web'deki cevapları bulmasını, verileri karşılaştırmasını veya belgeleri ortaya çıkarmasını isteyin — Çalışma Alanınızın ötesinde bile.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Talk to Text : Sesinizi kullanarak güncellemeleri, fikirleri veya görev değişikliklerini anında yakalayın. Stand-up toplantıları veya incelemeler sırasında yazma işlemini atlayın ve sesli metinleri doğrudan görevlere, yorumlara veya notlara dönüştürün. Sesinizi kullanarak güncellemeleri, fikirleri veya görev değişikliklerini anında yakalayın. Stand-up toplantıları veya incelemeler sırasında yazma işlemini atlayın ve sesli metinleri doğrudan görevlere, yorumlara veya notlara dönüştürün.

Birden fazla AI modeline erişin: Çalışma Alanı içinde görev için doğru modeli seçin ve Çalışma Alanı içinde görev için doğru modeli seçin ve AI dağınıklığını ortadan kaldırın. Görevin gerçekte neye ihtiyacı olduğuna göre yazma, analiz, araştırma veya sentez için farklı AI modelleri kullanın.

Gösterge panelleri : Sprint durumunu, iş yükünü ve ilerlemeyi tek bir yerden gerçek zamanlı olarak görünümde takip edin. Raporları çekmeden veya araçlar arasında geçiş yapmadan burndown, engelleyiciler ve yürütme sinyallerini takip edin. Sprint durumunu, iş yükünü ve ilerlemeyi tek bir yerden gerçek zamanlı olarak görünümde takip edin. Raporları çekmeden veya araçlar arasında geçiş yapmadan burndown, engelleyiciler ve yürütme sinyallerini takip edin.

AI Kartları : AI tarafından oluşturulan içgörüleri doğrudan Gösterge Panellerinde görüntüleyin. Sprint ilerlemesini otomatik olarak özetleyin, riskleri işaretleyin veya manuel analiz yapmadan durmuş işleri vurgulayın. AI tarafından oluşturulan içgörüleri doğrudan Gösterge Panellerinde görüntüleyin. Sprint ilerlemesini otomatik olarak özetleyin, riskleri işaretleyin veya manuel analiz yapmadan durmuş işleri vurgulayın.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler kümesi, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (10.585+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.500+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp AI hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı da G2'de deneyimlerini paylaşıyor:

ClickUp Brain MAX, iş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahip olmak gibi bir his veriyor.

2. Azure DevOps

Azure DevOps, takımların yazılımları büyük ölçekte planlamasına, oluşturmasına, test etmesine ve sunmasına yardımcı olan Microsoft'un entegre yazılım dağıtım platformudur.

Agile planlama, kaynak kontrolü, CI/CD, test ve işbirliği araçlarını tek bir hizmette birleştirerek, geliştirme takımlarına tüm yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve kontrol sağlar.

Sprint planlamasını desteklemek için, yapılandırılabilir backloglar, panolar ve yineleme yolları gibi özellikler mevcuttur. Bu özellikler, Scrum veya Kanban döngüleri boyunca işleri atamanıza ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur. Tüm bu sprint planlama araçları, kaynak kontrolü, derlemeler ve CI/CD ile entegre edilmiştir.

Azure DevOps'un ana özellikleri

Sprint planlaması sırasında, backlog öğelerini sprint plan görünümüne sürükleyerek belirli bir yinelemeye atayabilirsiniz.

Takım veya bireysel kapasiteyi (kullanılabilir saat veya gün) belirleyin, böylece sprint başlamadan önce aşırı taahhütleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Yerleşik grafikler ve gösterge panelleri, planlama kararlarına bilgi sağlamak için sprint sağlığı, hızı ve tahmin eğilimlerini gösterir.

Azure DevOps sınırlamaları

Azure DevOps, hafif veya daha esnek sprint planlama akışlarını tercih eden takımlar için kısıtlayıcı gelebilecek yapılandırılmış bir hiyerarşi (Epics → Özellikler → Kullanıcı Hikayeleri → Görevler) uygular.

Azure DevOps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Azure DevOps hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kod deposu, birden fazla projeye göre kategorize edilmiş kodları depolamak ve her proje için boru hatları oluşturmak için özellikler sunar. Boru hatları, gerektiğinde manuel olarak veya özel bir etkinlik tetiklendiğinde tetiklenebilir. Devops, Çekme Talebini birleştirmek veya belirli dallara kilit eklemek için gereken minimum onay sayısı gibi rol tabanlı erişimler ve kontroller sunar.

Kod depolama özellikleri, birden fazla projeye göre kategorize edilmiş kodları depolamak ve her proje için boru hatları oluşturmak için kullanılır. Boru hatları, gerektiğinde manuel olarak veya özel bir etkinlik tetiklendiğinde devreye sokulabilir. Devops, rol tabanlı erişimler ve kontroller sunar; örneğin, Çekme Talebini birleştirmek veya belirli dallara kilit eklemek için gereken minimum onay sayısı gibi.

👀 Biliyor muydunuz? 8.000 'den fazla programlama dili var! The Historical Encyclopedia of Programming Languages'a göre, Python ve Java gibi bilinen dillerden neredeyse hiç kimsenin kullanmadığı bilinmeyen dillere kadar, bu sayı inanılmaz bir şekilde 8.945'e ulaşıyor.

3. Jira

Jira aracılığıyla

Jira, bir sprint planlaması aracıdır. Agile ekipler için görev yönetimi, kullanıcı hikayesi izleme, takım işbirliği ve sprint izlemeyi destekler.

Jira'da sprint incelemelerini planlayabilir, yürütebilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca esnek backlog yönetimi sunar ve Agile, Scrum süreci ve diğer proje yönetimi metodolojilerini destekler.

Proje kapsamını tam olarak görebilmek için backlog'da görevleri yinelemeli olarak planlayabilirsiniz. Jira, proje parçalarını ele almak için zaman sınırlı sprintler başlatmanıza ve iş ilerledikçe ilerlemeyi görsel olarak izlemek için Scrum panolarını kullanmanıza olanak tanır.

Jira'nın ana özellikleri

Sprint belgeleri için Confluence'ı kullanın ve merkezi bir bilgi tabanı oluşturun.

Tahmin ve sprint kapsamı ayarlaması ile sürükle ve bırak backlog yönetimi

Etkileşimli zaman çizelgeleri kullanarak epiklerin, kullanıcı hikayelerinin ve bağımlılıkların görsel olarak haritalandırılması

Jira sınırlamaları

Jira'nın panoları, eklentiler olmadan toplu hikaye puanlarını ve takım kapasitesini göstermez.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 7,91 $/kullanıcı/ay

Premium : 14,54 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 3/5 (7000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Jira'yı bir yılı aşkın süredir kullanıyorum ve hikayeleri veya hataları Bitbucket'ta oluşturduğumuz çekme talepleri veya commits ile nasıl ilişkilendirdiğini çok beğeniyorum. Bu entegrasyon, iş izlemesini çok daha kolay hale getiriyor.

Jira'yı bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve hikayeleri veya hataları Bitbucket'ta oluşturduğumuz Çekme Talebleri veya commitler ile bağlamasını çok beğeniyorum. Bu entegrasyon, işlerin izlenmesini çok daha kolay hale getiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Agile Manifesto'nun ortak yazarlarından biri olan Ward Cunningham, 1994 yılında ilk wiki'yi icat ederek işbirliğine dayalı düzenlemeyi canlı ve basit hale getirdi.

📚 Daha Fazla Bilgi: Çevik Takımlar için En İyi Jira Alternatifleri ve Rakipleri

Sprint Backlog Yönetiminde Sık Karşılaşılan Zorluklar

Sprint backlogları kağıt üzerinde basit görünebilir, ancak bunların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi söylemek kadar kolay değildir. Agile'da sprintleri yönetirken karşılaşabileceğiniz yaygın tuzaklar şunlardır:

1. Sprint planlaması sırasında aşırı taahhütlerde bulunmak

Takımlar genellikle sprint içinde gerçekçi olarak tamamlayabileceklerinden daha fazla iş üstlenirler. Bu durum genellikle tahminler çok iyimser olduğunda veya ekstra öğeleri dahil etme baskısı olduğunda ortaya çıkar.

📌 Örnek: Bir takım, geçmişte yaklaşık 40 hikaye puanı teslim etmesine rağmen 60 hikaye puanı taahhüt eder ve bu da birden fazla taşma ve sprint hedeflerinin kaçırılmasına yol açar.

2. Tutarsız tahmin uygulamaları

Takımlar hikaye puanlarının belirli ayrıntıları üzerinde anlaşamadıklarında, planlama güvenilirliğini yitirir. Bu da hız rakamlarının doğruluğunu kaybetmesine ve sonuç olarak gelecekteki sprintlerin olumsuz etkilenmesine neden olur.

📌 Örnek: Bir geliştirici bir UI ayarını "1 puan" olarak değerlendirirken, başka bir geliştirici "3 puan" olarak değerlendirir ve bu da takımın sprint grafiklerini dağınık hale getirir.

3. İlerlemeyi engelleyen bağımlılıklar

Başka bir takım veya sisteme bağlı olan işler genellikle tıkanır. Uygun koordinasyon olmadan, gecikmeler sprintleri engelleyen bir domino etkisi yaratır.

📌 Örnek: Ön uç takımı, arka uçtan API uç noktalarını beklerken engellenmiş durumda ve bu da özelliğin tamamlanmasını geciktiriyor.

4. Teknik borç ve özellik dışı işleri ihmal etmek

Takımlar sadece yeni özelliklerin peşinde koşarsa, kod kalitesi zamanla düşme eğilimi gösterir. Yeniden düzenleme veya temizlemeyi ihmal etmek, gelecekte sprintlerin yavaşlamasına neden olabilir.

📌 Örnek: Veritabanı optimizasyonunun tekrar tekrar ertelenmesi, daha sonra düzeltilmesi için tam bir sprint gerektiren performans sorunlarına neden olur.

Sprint Backlog'ları Yöneten Geliştiriciler için En İyi Uygulamalar

Herhangi bir geliştiriciye sprint'i başarılı veya başarısız kılan şeyin ne olduğunu sorun ve (çoğu zaman) backlog'un nasıl yönetildiğini bahsetmelerini izleyin.

İşte izlemeniz gereken geliştirici backlog en iyi uygulamaları 👇

Diğerlerinin önünü açan görevlere öncelik verin: Backend API'leri, paylaşılan bileşenler veya altyapı görevleri gibi diğer ekip arkadaşlarının bağımlı olduğu hikayelerle başlayın. Bunları önce bitirmek, sonraki aşamalarda engellerin ortaya çıkmasını önler ve sprintin akışını sağlar.

Gerçek çaba sinyallerini kullanarak tahmin yapın: Hikaye puanlarını tahmin etmeyin. Referans olarak son commits, PR boyutları veya benzer hikayelerin zaman kayıtlarını kullanın. Tutarlı, verilere dayalı tahminler sprint öngörülebilirliğini artırır ve aceleye getirilmiş sonuçları azaltır.

Geliştirme sırasında teknik ayrıntıları ekleyin: Bir hikaye sprint'e girmeden önce, ortamları, dal adlarını ve test beklentilerini içerdiğinden emin olun. Bu, iş başladıktan sonra bağlam değişikliğini önler.

Yeni özellikleri yeniden yapılandırma ile dengeleyin: Özellik açısından yoğun her sprint için, performans ayarlaması, bağımlılık güncellemeleri veya temizleme gibi en az bir teknik iyileştirme görevi ekleyin. Bu, hızın zaman içinde sabit kalmasını sağlar ve gelecekteki riskleri azaltır.

WIP (Work In Progress) sınırlarını ciddiye alın: Aynı anda beş görev "ilerlemekte" olarak tutmayın. Küçük grupları bitirmek akışı iyileştirir ve QA veya kod gözden geçirenlerin daha erken iş yapmasını sağlar, böylece sprint sonu yoğunluğunu azaltır.

📚 Daha fazla bilgi: Çevik Geliştirmede Kullanıcı Hikayeleri için AI'yı Kullanma

ClickUp ile Sprint Backlog'ları Yönetin

Tek bir doğru ölçüm, binlerce uzman görüşüne bedeldir.

Tek bir doğru ölçüm, binlerce uzman görüşüne bedeldir.

Backlog net, güncel ve kodla bağlantılı olduğunda sprintler sorunsuz ilerler. Geliştiriciler bugün neyin önemli olduğunu, neyin bloklandığını ve neyin tamamlandığını bilir.

ClickUp, bu yapıyı tek bir yerde toplar. Basit ve güvenilir görünümlerle sprintleri planlamanıza, puanları belirlemenize ve kapasiteyi haritalandırmanıza yardımcı olur ve commitleri ve Çekme Taleblerini görevlere bağlar, böylece ilerleme gerçekler olarak okunur. Otomasyonlar ve yapay zeka devralma, yineleyen işler ve rutin güncellemeleri hallederken, hızı görmek için burndown, hız ve kümülatif akış kartlarını kullanın.

İstikrarlı sprintler ve daha az sürpriz istiyorsanız, backlog'unuzu ClickUp'ta çalıştırın. Güvenebileceğiniz bir sistem oluşturun, ardından takımın kodlara odaklanmasına izin verin. ClickUp'ı bugün deneyin! ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Sprint backlog, yazılım geliştirme takımının o sprint için taahhüt ettiği tüm hikayeleri, görevleri ve hataları içermelidir. Etkili bir sprint backlog, her katılımcının sprint için rolü ve öncelikleri anlamasını sağlar.

Sprint başladıktan sonra, backlog'u yalnızca geliştirme ekibi yönetir. Ürün sahibi planlama öncesinde öncelikleri belirler, ancak ilerlemeyi güncellemek, tahminleri ayarlamak ve işi nasıl tamamlayacağına karar vermek geliştiricilerin sorumluluğundadır. Sprint backlog, takım uygulama sırasında daha fazla bilgi edindikçe gelişen canlı bir plan görevi görür.

Genellikle günde bir kez. Sprint panosuna yapılan günlük güncellemeler, herkese neyin tamamlandığını, neyin bloklandığını ve sırada ne olduğunu gösterir.

20–30–50 kuralı, sprint planlamasında kesinlik ve risk arasında denge sağlamaya yardımcı olur: %20 yüksek güvenilirlikli işler, %30 orta karmaşıklıkta öğeler ve %50 karmaşık veya keşif amaçlı görevler. Bu kural, takımların sprintleri yüksek belirsizlik içeren işlerle aşırı yüklememelerini ve aynı zamanda ilerleme kaydetmelerini sağlayarak backlogları gerçekçi tutar.

ClickUp, sprint yönetimini daha geniş bir ş akışı sistemine entegre etmek isteyen takımlar için favori bir araç haline gelmiştir. Scrum sprintlerini* planlamanıza, hikaye puanları belirlemenize, burndown grafiklerini takip etmenize ve hatta aynı alanda belgeleri veya hedefleri yönetmenize olanak tanır.

Saatlere değil, çaba ve karmaşıklığa göre tahmin yapın. Değer atamadan önce önceki hikayeleri referans olarak kullanın ve zor kısımları birlikte tartışın.

Net bir backlog, bağlam değiştirmeyi azaltır, öncelikleri netleştirir ve engelleri erken ortaya çıkarır. İyi yönetilen bir backlog ile geliştiriciler, kod göndermeye daha fazla zaman ayırır ve bir sonraki adımın ne olacağını tahmin etmeye daha az zaman harcar.

Günümüzün çoğu takımı için ClickUp, sprint backlog yönetimi için en iyi Jira alternatifidir. ClickUp, özellikle her boyutlardaki geliştirme takımları için Jira'ya göre daha temiz bir kurulum, daha basit (ve daha ayrıntılı) otomasyon ve daha fazla esneklik sunar. Sprint planlamasından burndown grafiklerine kadar her şeyi destekler, GitHub ve GitLab ile entegre olur ve tek bir Çalışma Alanı'nda dokümantasyon ve raporlama araçları içerir.