Düzenli kalmak için en iyi 15 Notion sosyal medya takvim şablonu

Bugün sosyal medya olmadan bir marka oluşturmayı deneyin. Neredeyse imkansız gibi geliyor, değil mi? Markanızı görünür kılmak ve müşterileri çekmek için atabileceğiniz ilk adım, LinkedIn, Instagram veya Twitter gibi platformlarda çevrimiçi olarak varlığınızı göstermek.

Müşterilerinizin bulunduğu yerde var olmak, onların beklediği bir şeydir. Şu anda, sosyal medyada 5,41 milyar kişi bulunmaktadır. Bu, dünya nüfusunun %65'inden fazlasına karşılık gelmektedir.

Ancak gerçek şu ki: sosyal medyada başarı tesadüfen elde edilmez. Çaba, yapı ve tutarlılık gerektirir. Sosyal medya takvimi bunu başarmak için çok önemli bir rol oynar. Yüklemelerinizde istikrarlı ve güvenilir kalmanıza yardımcı olur, bu da tam olarak hedef kitlenizle güven ilişkisi kurmanızı sağlar.

Bu makalede, içeriğinizi düzenlemek ve etkileşiminizi özenle planlamak için kullanabileceğiniz Notion'un en iyi sosyal medya takvimlerini inceleyeceğiz.

İyi bir Notion sosyal medya takvim şablonu nedir?

Ortalama bir kişi her gün telefonunda yaklaşık 300 fitlik içeriği kaydırıyor... Bu, Özgürlük Anıtı'nın yüksekliğine eşittir!

Kısacası, rekabet ettiğiniz dikkatin boyutu budur ve bu nedenle güvenilir bir Notion sosyal medya takvim şablonu çok önemlidir.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

✅ Çeşitli platformlarda yayınlanacak gönderilerin net bir özetini sunan takvim görünümü, programınıza sadık kalmanıza yardımcı olur.

✅ Esnek özelleştirme , içerik stratejinize uygun etiketler, kategoriler ve sosyal medya kanalları eklemenizi sağlar.

✅ Görüntüleri, videoları ve bağlantıları tek bir yerde saklayabileceğiniz alan , içerik oluşturma sürecini sorunsuz ve erişilebilir hale getirir.

✅ Yerleşik işbirliği özellikleri görevlerin gerçek zamanlı olarak atanabileceği, izlenebileceği ve güncellenebileceği, böylece projelerin düzenli kalmasını sağlayan

✅ Performansı izleme ve yaklaşımınızı ayarlamak için basit araçlar, her gönderinin hedeflerinizi desteklemesini ve hedef kitlenizle rezonans oluşturmasını sağlar.

Sosyal Medya Takvim Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi Notion ve ClickUp sosyal medya takvim şablonlarının özeti:

15 Ücretsiz Notion Sosyal Medya Takvim Şablonu

Sosyal medya hiç yavaşlamaz. Platformlar arasında gönderileri, başlıkları ve kampanyaları yönetiyorsunuz. Bu 15 ücretsiz Notion şablonu, hiç bitmeyen sosyal medya kaosuna düzen getiriyor.

1. Notion'un Sosyal Medya Ana Sayfası

Notion'un Sosyal Medya Ana Sayfası Şablonu, sosyal medya takviminiz için bir komuta merkezi görevi görür: her gönderi ve kampanya, belgeler ve elektronik tablolara dağılmak yerine tek bir yerde bulunur.

Bu şablon, takvim ve Pano Görünümleri ile önceden yüklenmiş olarak gelir, böylece neyin yüklendiğini ve neyin hala üzerinde iş yapılması gerektiğini bir bakışta görebilirsiniz. Gönderileri platforma, kampanyaya veya duruma göre gruplandırabilir, ardından o gün önemli olanları filtreleyebilirsiniz, örneğin bir lansman için acil gönderiler veya büyütmeye çalıştığınız bir kanal.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her bir gönderiyi, başlığı, varlığı ve bağlantıyı tek bir veritabanında merkezileştirin.

Gönderim programınızı net bir şekilde görebilmek için takvim görünümüne geçin.

Tahta görünümünü kullanarak gönderileri duruma, kampanyaya veya sosyal medya platformuna göre izleyin.

Etiket ve filtreler ekleyerek hedef kitle, konu veya ana başlığa göre gönderileri hızlıca görüntüleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla kanalda paylaşımları planlamak, programlamak ve izlemek için tek bir Notion merkezi isteyen sosyal medya takımları.

🧠 Biliyor muydunuz: İlk gerçek sosyal ağ sitesi genellikle 1997 yılında kurulan ve kullanıcıların arkadaşlarını listeye ekleyip mesaj göndermelerine olanak tanıyan SixDegrees.com olarak kabul edilir.

2. Notion'un Fikir Depolama ve Doğrulama Pano Şablonu

Notion'un Fikir Deposu ve Doğrulama Pano Şablonu, sosyal medya takviminizde yer almaya layık olan fikirleri belirlemeden önce fikirlerinizi rahatça değerlendirmenize olanak tanır.

Ham fikirlerinizi basit bir Kanban panosuna ekleyin, ardından notlar ve geri bildirimler ekleyerek aşamalar arasında ilerletin. Zamanla, geçici fikirler ile geliştirilmeye değer içerikler arasında net bir ayrım yapabilirsiniz, böylece yalnızca onaylanmış fikirler editoryal takviminize girer.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kaba içerik fikirlerini kaybolmadan önce tek bir alanda toplayın.

Her fikri platforma, konuya veya içerik sütununa göre etiketleyerek nereye uygun olduğunu görün.

Kartları, beyin fırtınasından onaylanmış fikirlere kadar basit aşamalardan geçirin.

Her fikir kartına araştırma, ekran görüntüsü ve geri bildirimleri ek dosya olarak ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Zaman ve bütçe ayırmadan önce fikirlerini yapılandırılmış bir şekilde test etmek isteyen oluşturucular, içerik stratejistleri ve sosyal medya yöneticileri.

3. Notion'un YouTube Oluşturucu OS Şablonu

MrBeast'in düşük bütçeli meydan okuma videolarından YouTube'da en çok izlenen içeriklere nasıl ulaştığını düşünün. Bunların hiçbiri, perde arkasında ciddi bir disiplin olmadan gerçekleşemez. Notion'un YouTube Creator OS Şablonu, fikirler, senaryolar, varlıklar ve yayın zaman çizelgeleri için özel alanlar içeren, bu disiplin için merkezi bir Çalışma Alanı sunar.

Senaryolar, küçük görseller ve son tarihler için ayrı belgeler arasında geçiş yapmak yerine, her şeyi tek bir sistem içinde yönetebilirsiniz. Sponsorlukları izleyebilir ve bölümleri takvimde harita olarak işaretleyebilirsiniz, böylece hangi videoların ön prodüksiyon aşamasında, düzenleme aşamasında veya yayınlanmaya hazır olduğunu her zaman bilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Video fikirlerini, araştırmaları ve senaryoları düzenli bir veritabanında saklayın.

Net durumlar ve tarihlerle fikir aşamasından yayınlanana kadar bölümleri izlemeyin.

Video'ya küçük görseller, B-roll ve referans bağlantıları gibi öğeler ek dosyası olarak ekleyin.

Takvim Görünümlerini kullanarak yaklaşan yüklemeleri görün ve son dakika telaşından kaçının.

✨ İdeal kullanım alanları: Fikirler, senaryo yazımı ve yayınlamayı tek bir yerde kapsayan bir üretim merkezi isteyen YouTuber'lar ve video oluşturucular.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin yarısından fazlası (%55) görevleri daha büyük hedeflere bağlayarak projelerin arkasındaki nedenleri açıklamaya özen gösteriyor. Ancak bu, neredeyse yarısının amaçsız bir şekilde sadece sürece odaklanmasına neden oluyor. Bu durumda, en iyi çalışanlarınız bile işlerinin gerçekte ne kadar önemli olduğunu anlayamadıkları için motivasyonlarını kaybedebilirler. ClickUp'ta, günlük görevleri daha büyük Hedefler ve Amaçlarla ilişkilendirebilir ve İlişkiler ve bağımlılıklar özelliğini kullanarak her bir çabanın büyük resme nasıl uyduğunu belirleyebilirsiniz. Bu sayede, işler sadece meşguliyet değil, anlamlı hale gelir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Cartoon Network, ClickUp'ın sosyal medya araçlarını kullanarak içeriği planlanandan 4 ay önce yayınladı ve tek bir yeni takım üyesi eklemeden iki kat daha fazla sosyal kanal yönetti.

via Notion

Netflix'te yeni bir dizi yayınlandığında, lansman nadiren doğaçlama yapılır; haftalar öncesinden fragmanlar, tanıtımlar ve röportajlar yayınlanır. Notion'un Sosyal Medya İçerik Planlama Şablonu, aynı düzeyde bir yapı (ve izleyicileriniz için aynı düzeyde bir heyecan) kendi içerik takviminize getirmenize yardımcı olur.

Her gönderinin platform, durum, yayın tarihi ve başlık veya varlık bağlantıları gibi anahtar ayrıntılar için alanları olan bir veritabanına sahip olursunuz. Takvim ve Pano Görünümleri, tüm içerik programını görmenizi sağlarken, temel gösterge panelleri ilerlemeyi takip etmenize ve eksiklikleri erken fark etmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir ana veritabanında birden fazla kanalda yayınları planlayın.

Takvim görünümü kullanarak yayın tarihlerini planlayın ve çakışmaları önleyin.

Basit durum aşamalarıyla içerikleri fikir aşamasından yayınlanana kadar izleyin.

Gösterge panelleriyle iş yükü ve kampanya kapsamına hızlı bir genel bakış elde edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Tek bir Notion sistemi ile çoklu platform içeriğini planlamak ve izlemek isteyen sosyal medya yöneticileri ve küçük pazarlama takımları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri 'ni kullanarak takımınıza canlı bir sosyal medya raporu sunun. ClickUp Gösterge Panelleri, takipçi artışı, etkileşim ve kampanya metriklerini tek bir gerçek zamanlı görünümde birleştirmenizi sağlar. ClickUp Gösterge Panelleri'nde ayrıntılı raporlar ve içgörüler elde edin En iyi yanı ne mi? Tüm veriler tek bir yerde toplanır, böylece her hafta ayrı raporlar oluşturup tek tek göndermek zorunda kalmazsınız. Sosyal medya listelerinizi bir gösterge paneline bağlayabilir ve beğeniler, paylaşımlar, yorumlar ve bağlantı tıklamaları için bileşenler oluşturabilirsiniz. Ardından, bu görünümü denetimler ve yinelenen raporlar için izleme katmanı olarak kullanabilirsiniz.

via Notion

LinkedIn, güncellemeleri, görüşleri ve uzun metinli gönderileri paylaşmak için bir milyardan fazla üyenin kullandığı ciddi bir yayın platformu haline gelmiştir. Notion'un LinkedIn İçerik Takvimi Şablonu, bu kanal için özel olarak tasarlanmıştır ve iş ve profesyonel kitlenize doğrudan hitap eden gönderileri planlamak için basit bir içerik takvimi sunar.

Fikirlerinizi, taslak başlıklarınızı ve yayın tarihlerinizi tek bir yerde kaydedebilir, ardından hiçbir şey yayınlanmadan önce haftanızın veya ayınızın nasıl görüneceğini önizleyebilirsiniz. LinkedIn için özel olarak geliştirildiğinden, alakasız içerikleri gözden geçirmek zorunda kalmadan, düşünce liderliğini veya potansiyel müşteri oluşturmayı destekleyen gönderilere ve videolara odaklanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

LinkedIn gönderilerini takvime ekleyin, böylece neyin ne zaman yayınlanacağını her zaman bilirsiniz.

Taslak başlıklar, dikkat çekici ifadeler ve CTA'ları planlanan her gönderinin yanında saklayın.

Mesajlarınızı odaklanmış tutmak için konu, kampanya veya hedef kitle segmentine göre filtreleyin.

Taslak aşamasından yayınlanana kadar durumu takip edin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

✨ İdeal kullanım alanları: Fikirlerini veya tarihleri izlemekten geri kalmadan LinkedIn'de düzenli olarak paylaşım yapmak isteyen profesyoneller, danışmanlar ve pazarlamacılar.

via Notion

Notion'un Instagram için Viral Hooks Şablonu, dikkat çekmek ve sosyal medya platformlarında viral olmak için oluşturulmuş ilk satırlardan oluşan bir kütüphane sunar. Boş bir başlık kutusuna bakmak yerine, cesur, meraklı veya itirafçı gibi tonlara göre sıralanmış 30 adet boşluk doldurma hook'u arasından seçim yapabilirsiniz.

Her bir kanca, önerilen bir bakış açısı veya eylem çağrısı ile eşleştirilmiştir, böylece insanları gönderilerinizi beğenmeye, kaydetmeye veya tıklamaya teşvik edersiniz. Ayrıca, markanızın sesinin yerinde kalması için istemleri havaya veya platform stiline (karusel, başlık veya makaralar) göre filtreleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Instagram içeriği için hazır başlangıç cümleleriyle hızlıca dikkat çekin.

Markanıza ve hedef kitlenizin ruh haline uygun ton veya havaya göre kancaları sıralayın.

Kaydetme, tıklama veya yorumları artırmak için önerilen sonraki adımlarla kancaları eşleştirin.

Gönderim programınızda başlıklar, Reels, karuseller veya Hikayeler için istemleri uyarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Saatlerce kelime üzerinde çalışmadan, ilk satırda dikkat çeken içerikler oluşturmak isteyen Instagram oluşturucular ve sosyal medya stratejistleri.

🎥 Sosyal medyadaki büyümenizi artırmak mı istiyorsunuz? ChatGPT'yi kullanarak sosyal medya profillerinizi nasıl büyütebileceğinize dair hızlı bilgiler edinmek için bu videoyu izleyin:

via Notion

Twitter'ın X olarak yeniden markalanması gibi büyük platform değişiklikleri, stratejideki bir değişikliğin markanızla ilgili konuşmaları nasıl yeniden şekillendirebileceğini gösterir. Notion'un Sosyal Medya Stratejisi Şablonu, yaklaşımınızı tanımlamanıza yardımcı olur, böylece içerik takviminiz tek seferlik fikirler yerine net bir yönü yansıtır.

Hedefler, hedef kitle, marka mesajları ve kanal seçimleri için bölümler üzerinde çalışın, ardından bu stratejiyi pratik planlara ve basit analizlere bağlantı kurun. Zamanla, planladıklarınızı gerçekte gerçekleştirilenlerle karşılaştırabilir ve içerik stratejinizi buna göre iyileştirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Sosyal medya için farkındalık, etkileşim veya potansiyel müşteri oluşturma gibi net hedefler belirleyin.

Hedef kitleleri ve alışkanlıklarını haritalandırarak, gönderilerin genel değil, alakalı olmasını sağlayın.

İçerik takvim şablonlarınıza rehberlik edecek, platforma özgü planlar hazırlayın.

Basit performans ölçütlerini inceleyerek stratejinizi zaman içinde ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya faaliyetlerinin net ve uzun vadeli bir stratejiye hizmet etmesini isteyen işletmeler, pazarlamacılar ve oluşturucular.

via Notion

TikTok trendleri saatlik olarak değişirken ve platformlar sürekli yeni biçimler sunarken, reaktif paylaşımlara kapılmak çok kolaydır. Notion'un Sosyal Medya İçerik Planlayıcı Şablonu size daha odaklı bir sistem sunar: önceden planlama yapabileceğiniz, takvim görünümü görebileceğiniz ve tüm hareketli parçaları düzenli tutabileceğiniz basit bir içerik planlayıcı.

Gönderileri platforma, içerik türüne veya kampanyaya göre kategorilere ayırabilir, ardından taslak oluşturma ve yayınlama gibi aşamalardan geçirebilirsiniz. Yerleşik takvim görünümü, içerik programınızın genel bir görünümünü sunar, böylece neyin yayınlanacağını ve eksikliklerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir Notion şablonunda sosyal medya gönderilerini planlayın, taslaklarını hazırlayın ve zamanlayın.

Takvim görünümü kullanarak yaklaşan yayın tarihlerini takip edin.

Platforma, konuya veya kampanyaya göre gönderileri etiketleyerek düzenli kalın.

Fikirleri, taslakları ve yayınlanmış gönderileri ayrı tutarak ilerlemeyi net bir şekilde izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medyada tutarlılık sağlamak için minimal ve etkili bir planlayıcı isteyen oluşturucular, girişimciler ve pazarlama takımları.

via Notion

Instagram ve TikTok gibi platformlarda, feed'inizin görünümü, söyledikleriniz kadar önemlidir. Notion'un Estetik İçerik Oluşturucu Takvim Şablonu, içerik takvimini sosyal medya profil tablosu ve içerik sütunlarıyla birleştirerek görsel hikayenizin tutarlı olmasını sağlar.

Gönderilerin görsel olarak nasıl sıralandığını önizleyebilir, Reels, karusel veya hikayeler gibi biçimleri kaydedebilir ve başlıkları, hashtag'leri ve ilham kaynaklarını tek bir yerde tutabilirsiniz. Bu, bir gönderinin markanıza nasıl uyduğunu canlı yayınlanmadan önce kontrol edebileceğiniz anlamına gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yeni gönderiler yayınlamadan önce Instagram ızgara düzeninizi önizleyin.

Reels, karuseller veya Hikayeler gibi biçimlere göre içeriği düzenleyin.

Altyazıları, hashtag'leri ve içerik sütunlarını yapılandırılmış bir kitaplıkta saklayın.

Estetik referanslar toplayarak genel akışın zaman içinde tutarlı kalmasını sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Marka feed'ini şık ve düzenli bir şekilde planlamak isteyen oluşturucular, influencer'lar ve görsel markalar.

via Notion

AI yazma araçları kullanımı kolaydır, ancak bunların sizin sesiniz gibi çıkmasını sağlamak asıl zorluktur. Notion'un Content AI Agent Şablonu , AI asistanını sesiniz, içerik stratejiniz ve geçmiş işleriniz konusunda eğitmek için yapılandırılmış bir platform sunar. Bu sayede, taslaklar başından itibaren sizin tarzınıza daha yakın olur.

Şablonun içinde, anahtar referansları düzenleyebilirsiniz: içerik stratejiniz, üslup kuralları, sözlükler ve örnek makaleler veya gönderiler. Bu, AI'ya belirli platformlar veya hedef kitle segmentleri için seçilmiş içerik fikirleri ve taslaklar önermek için daha iyi bir bağlam sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Marka sesinizi tanımlayan ton kılavuzlarını, örnekleri ve anahtar terimleri saklayın.

Bu referansları kullanarak AI'dan fikirler, ana hatlar veya ilk taslaklar isteyin.

LinkedIn, Instagram veya haber bültenleri gibi farklı platformlar için önerileri uyarlayın.

Tüm AI deneylerini ve iyileştirmeleri gelecekte yeniden kullanmak üzere tek bir yerde saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Ton veya mesajlarında tutarlılığı kaybetmeden AI desteği isteyen yazarlar, pazarlamacılar ve oluşturucular.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Ajanları ve ClickUp Otomasyonları, sosyal medya takviminizden tekrarlayan, çok adımlı işleri kaldırabilir. Her görevin manuel olarak kontrol edilmesini veya metnin satır satır incelenmesini önlemek için, tetikleyicilere (örneğin, "İnceleme" aşamasına geçen bir görev) tepki veren, içeriği inceleyen ve ardından yorumlar yayınlayan veya doğru ekip üyesini uyaran ajanlar kurabilirsiniz. Bu AI ajanları, mevcut ClickUp Alanlarınız, Listeleriniz ve Görünümleriniz içinde çalışır, yani işinizi anlarlar: Sosyal medya takımları için özellikle yararlı olan ClickUp AI Agent ş akışları: Sosyal Medya Takvim Listenizde bir Günlük Rapor ajanı oluşturarak bugün yapılması gereken gönderileri, bloklanmış görevleri ve henüz onaylanmamış onayları özetleyin.

Haftalık Rapor aracısını kullanarak yayınlanan gönderileri özetleyin, en iyi performans gösteren öğeleri vurgulayın ve gecikmiş işleri tek bir mesajda ortaya çıkarın.

Her sabah içerik görevlerindeki durum güncellemelerini kısa bir özet haline getiren bir Takım Stand-up ajanı yapılandırın. Takım arkadaşlarınızın "Cuma günü hangi sosyal medya gönderileri planlanıyor?" gibi sorular sorup görev verilerinize dayalı yanıtlar alabilmeleri için bir Otomatik Yanıtlar ajanı ekleyin.

Ajanlar mevcut ClickUp Listeleriniz, durumlarınız ve Özel Alanlarınız üzerinde çalıştığı için, takımınızın kampanyaları ve içeriği planlama şekliyle senkronizasyonunu korurlar. ClickUp AI Agents'ı kullanarak haftalık güncellemeleri zahmetsizce otomasyonla otomatikleştirin ve her seferinde anında bağlam bilgisi alın

🧠 Biliyor muydunuz: Etkileşim botları sandığınızdan daha yaygındır. Bazen Instagram'ın "kullanıcılarının" %10'u kadarının aslında beğenen, takip eden veya yorum yapan otomatik botlar olduğu görülmüştür. Bu, sosyal kanıtların bazen ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

via Notion

Notion'un Threadstorm–Thread İçerik Planlayıcı Şablonu, X veya LinkedIn'de uzun metrajlı hikaye anlatımlarını yakalamak ve planlamak için yapılandırılmış bir alan sunar.

Konu başlıkları için fikir bankası oluşturabilir, taslak gönderileri sırayla düzenleyebilir ve takvim görünümü kullanarak her bir konu başlığının ne zaman yayınlanacağını planlayabilirsiniz. Şablondaki farklı etiketler, konu başlıklarını konu veya seriye göre gruplandırmayı kolaylaştırır, böylece içeriğinizin genelinde daha fazla bağlantı hissedilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Unutmadan önce konu fikirlerinizi özel bir veritabanına kaydedin.

Notion'dan ayrılmadan tam konu dizilerini taslak haline getirin, yeniden sıralayın ve iyileştirin.

Tutarlılığı korumak için takvimde konu yayın tarihlerini görünümde görüntüleyin.

Konu, kampanya veya seriye göre konuları etiketleyerek tutarlı bir anlatı oluşturun.

✨ İdeal kullanım alanları: X veya LinkedIn'de hikayeler, eğitimler veya görüşler hakkında paylaşımlar yapmak için konu başlıkları kullanan oluşturucular, yazarlar ve pazarlamacılar.

via Notion

Analitik ve sayıları kontrol etmeden paylaşım yapmak, hedef kitlenizin gerçekte ne istediğinden uzaklaşmanın en kolay yollarından biridir. Notion'un Sosyal Medya Metrik Takip Şablonu, tüm anahtar metriklerinizi tek bir tablodaki sayılarla toplar, böylece her ay dağınık raporları dışa aktarmadan platformlar genelindeki performansı inceleyebilirsiniz.

Her kanal ve dönem için takipçi, erişim ve etkileşim gibi istatistikleri kaydedin, ardından platform veya tarihe göre filtreleyerek kalıpları görün. Yerleşik basit bir etkileşim formülüyle, içerik takviminizde hangi gönderilerin veya kampanyaların tekrarlanmaya değer olduğunu hızlıca belirleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her sosyal medya platformu için takipçileri, erişimi ve etkileşimi izleyin.

Aylık metrikleri birden fazla sayfada değil, tek bir tablodaki verilerle kaydedin.

Sonuçları karşılaştırmak için özelleştirilebilir etkileşim oranı formülünü kullanın.

En iyi performans gösteren içeriği bulmak için platforma, aya veya kampanyaya göre filtreleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Büyüme ve performansı net, veriye dayalı bir görünümde görmek isteyen sosyal medya yöneticileri, ajanslar ve oluşturucular.

Önemli bağlantılar, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda kaybolma eğilimindedir. Bunlar referans makaleleriniz, tasarım araçlarınız, ilham kaynaklarınız veya kendi geçmiş gönderileriniz olabilir. Notion'un Bağlantılar, Kısayollar, Rozetler Şablonu bu kaynaklara yapılandırılmış bir yuva sağlar, böylece yer imlerine veya belgelere gömülmek yerine sosyal medya planlayıcınızın yakınında kalırlar.

URL'leri kaydedebilir, amaç veya projeye göre etiketleyebilir ve tek bir veritabanından her şeye erişebilirsiniz. İçeriği planlarken, sekmeler arasında arama yapmak yerine bu bağlantı kasasından kolayca yararlanabilirsiniz. Sonuç? Çok daha sorunsuz ve düzenli bir içerik oluşturma süreci.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Önemli bağlantıları, kısayolları ve kaynakları tek bir düzenli tablodaki yerlerine göre saklayın.

Hızlı filtreleme için bağlantıları proje, konu veya platforma göre etiketleyin.

Bağlantı kasenizi, içerik takviminiz gibi diğer Notion veritabanlarına bağlayın.

Gönderileri veya metinleri hazırlarken referans aramak için harcadığınız zamanı azaltın.

✨ İdeal kullanım alanları: Daha geniş içerik planlama sistemlerini destekleyen hafif bir bağlantı merkezi isteyen oluşturucular, pazarlamacılar ve takımlar.

🧠 Biliyor muydunuz: Ağustos 2007'de, açık kaynak savunucusu Chris Messina, Twitter'da # sembolünü kullanarak konuşmaları gruplandırmaya ne düşündüklerini soran bir tweet attı. Twitter takımı ilk başta ikna olmadı, ancak kullanıcılar bu biçimi organik olarak benimsedi. Bu, mütevazı hashtag'in sosyal medya kültüründe en tanınmış sembollerden biri haline gelmesine yol açtı.

via Notion

Markalar haftada onlarca kez farklı platformlarda paylaşım yaptığında, neyin nerede yayınlandığını ve nasıl bir performans gösterdiğini hatırlamak zorlaşır. Notion'un Sosyal Medya İçerik İzleme Şablonu, tüm bu bilgileri net bir süreçte izlemenize yardımcı olur. Bu süreçte her bir paylaşım, tek bir ş Akışında fikir aşamasından planlama aşamasına ve yayınlanma aşamasına geçer.

Her bir içerik için platformları, tarihleri, sahipleri ve performansı izleyebilir, Takvim ve Pano Görünümleri ile iş akışını görebilirsiniz. Bu sayede kampanyalar genelinde kapsama alanını daha kolay görebilir ve her seferinde yeni gönderiler oluşturmak yerine mevcut gönderileri yeniden kullanmayı planlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her bir gönderinin durumunu, fikir aşamasından yayınlanmasına kadar tek bir veritabanında izleyin.

Takvim görünümü kullanarak farklı platformlarda yayınların ne zaman yayınlanacağını görebilirsiniz.

Performansı izleyerek tekrarlamaya veya yeniden kullanmaya değer gönderileri belirleyin.

İçeriği kampanya, kanal veya içerik sütununa göre gruplandırın ve filtreleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Reaktif paylaşımlardan tutarlı ve takip edilebilir bir içerik akışına geçmek isteyen sosyal medya yöneticileri ve takımlar.

via Notion

Notion'daki Easlo tarafından hazırlanan İçerik Takvimi Şablonu , içerik stratejinizi planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve tüm kanallarda yayınlanacak tüm gönderileri görebileceğiniz temiz bir yayın takvimi sunar.

İçeriği platforma, konuya ve duruma göre etiketleyebilir, tarihe göre filtreleyebilir ve basit bir ş Akışı ile gönderileri fikir aşamasından planlanmış ve yayınlanmış aşamaya taşıyabilirsiniz. Hafif ve odaklanmış olması nedeniyle, bu şablon içerik pazarlama stratejisi şablonu olarak da kullanılabilir. Ayrıca, tüm sosyal medya planlarınız, blog içeriğiniz ve e-posta kampanyalarınız için merkezi bir merkez olarak da kullanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İçerik takviminizin görünümü basit, kolay taranabilir bir düzenle görünür.

Etiketler ve filtreler kullanarak gönderileri platforma, konuya veya kampanyaya göre düzenleyin.

Durumu takip ederek taslak, planlanmış veya canlı olanları her zaman bilin.

Bloglar, sosyal medya ve diğer içerik türleri için tek bir takvim kullanın.

✨ İdeal kullanım alanları: Notion içinde basit bir yayın takvimi isteyen pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve küçük takımlar.

Notion Sınırlamaları

Bir G2 yorumcusu Notion'ı "MS Office'in eksik olduğu her şey" olarak tanımladı ve sayfa sistemi ile klavye kısayollarının verimliliğini övdü. Ancak, sayfaları PDF'ye aktarmanın zorluğu ve tablolarda sezgisel formüllerin bulunmaması konusunda da şikayetlerini dile getirdi.

Notion'un en yaygın sınırlamalarından bazıları şunlardır:

Dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır ve PDF'ler genellikle orijinal sayfanın düzeniyle uyuşmaz.

Tablo hücreleri hantaldır, formüller sınırlıdır ve geleneksel elektronik tablolara göre daha az fonksiyoneldir .

Ücretsiz AI erişimi, Çalışma Alanı başına 20 yanıtla sınırlıdır ve sıfırlanamaz, bu da aktif kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir.

Çevrimdışı kullanım tutarsızdır , çevrimdışı modda iş yaparken cihazlar arasında senkronizasyon sorunları yaşanır.

Daha büyük Çalışma Alanlarında performans düşer, bu da büyük veritabanlarının ve sayfaların yüklenmesinin daha uzun sürmesine neden olur.

Alternatif Notion şablonları

Sosyal medya takımları için asıl baş ağrıtan şey, başlıklar yazmak değildir. Her şeyi farklı araçlarda izlemek zorundadırlar. Genellikle takvim Notion'da, metinler Google Dokümanlar'da ve onaylar Slack'te bulunur.

Bir gönderi yayınlandığında, siz çoktan yarım düzine sekmeyi tıklamış olursunuz. Bu sürekli geçiş, sosyal medya için iş yükünü artırır . ClickUp, bunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Sosyal medya takviminiz, özetleriniz, görevleriniz, varlıklarınız, yorumlarınız ve raporlarınızın tek bir yerde toplandığı, birleştirilmiş bir yapay zeka Çalışma Alanıdır.

Aynı Çalışma Alanından ayrılmadan tüm işlerinizi planlayabilir ve performansı izleyebilirsiniz, böylece bağlam bozulmaz ve takımlar daha az hata yaparak daha hızlı ilerler.

Aşağıdaki ClickUp şablonları, sosyal medya planlama ve yürütme için Notion'a güçlü bir alternatif olarak size bu bağlantılı sistemi sunar. 🌟

1. ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu ile sürükle ve bırak takvimiyle kampanyalarınızı planlayın.

Kaçırılan gönderiler genellikle dağınık onaylar ve kısmen güncellenmiş elektronik tablolardan kaynaklanır. ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu, ClickUp içinde fikirlerin, taslakların ve planlanmış gönderilerin erişilebileceği tek bir içerik takvimi sunar.

Basit bir ClickUp formu aracılığıyla fikirleri toplayabilir, bunları "İlerleme" ve "Onay Bekliyor" gibi özel durumlara taşıyabilir ve önceden plan yapmaya hazır olduğunuzda her şeyi Takvim Görünümü'nde görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri, anahtar metrikleri alır, böylece verileri ayrı araçlara aktarmadan performansı izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İçerik kütüphanesindeki gönderileri net içerik aşamalarıyla düzenleyin.

Yerleşik öneri formu aracılığıyla fikirleri toplayın ve sıralayın.

Takvim görünümünde gönderileri planlayın ve zamanlayın, böylece güvenilir bir ritim sağlayın.

Anahtar metrikleri bağlam içinde gösteren gösterge panelleriyle performansı izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya yöneticileri, küçük işletme sahipleri ve gönderileri planlamak, programlamak ve izlemek için tek bir sistem isteyen yaratıcı takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak ham fikirleri planlamaya hazır gönderilere dönüştürün. ClickUp Brain, ClickUp'taki mevcut işlerinize yerleştirildiğinden, zaten sahip olduğunuz özetleri, kampanya belgelerini ve görevleri kullanarak sosyal medya içeriği oluşturmanıza yardımcı olabilir. Pratik bir akış, tüm kampanya içeriğini bir Liste veya Belge'de tutmak, ardından ClickUp Brain'den "bunu LinkedIn ve Instagram için başlıklar içeren bir aylık içerik takvimine dönüştür" veya "bu lansman konusu için üç başlık yaz" istemektir. ClickUp Brain ile uygulamalar arasında arama yapın ve dosyaları anında bulun

2. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile birden fazla platformda içerik planlayın ve programlayın.

İçerik pazarlaması, blog gönderileriniz, sosyal medya güncellemeleriniz ve e-postalarınız aynı içerik stratejisini izlediğinde en iyi sonucu verir. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu size merkezi bir yayın takvimi sunar: ne zaman, hangi kanalda neyin yayınlanacağını görebileceğiniz tek bir yer.

Özel Alanlar'ı kullanarak içeriği türüne, kanalına ve yayın tarihine göre düzenleyebilir, ardından Liste ve Takvim Görünümleri arasında geçiş yaparak boru hattını veya zaman çizelgesini görebilirsiniz.

Her bir parça fikirden taslağa ve yayınlanmaya doğru ilerlerken, durumlar herkesin uyumlu çalışmasını sağlar ve son teslim tarihleri geçmeden darboğazları tespit etmeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Bloglar, e-posta gönderileri ve sosyal medya gönderileri gibi tüm içeriği tek bir takvimde görünümde görüntüleyin.

Özel Alanları kullanarak her bir öğe için kanalı, sahibi ve kampanyayı izleyin.

Fikir aşamasından yayınlanmasına kadar durum değişikliklerini bir bakışta takip edin.

İçerik türüne veya kanala göre filtreleyerek belirli iş yüklerini inceleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, içerik oluşturucular ve kanallar arasında merkezi bir yayın takvimine ihtiyaç duyan işler.

3. ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu'nu kullanarak kampanyaları esnek bir takvim görünümünde planlayın.

Yeni sosyal medya platformları popülerlik sıralamasında yükselirken ve algoritmalar değişirken, çok kanallı sosyal medyayı yönetmek hızla karmaşık hale gelebilir. ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, bu karmaşıklık için tasarlanmıştır ve Liste, Pano ve Takvim Görünümlerini birleştirerek, genel durumu gözden kaçırmadan platform veya duruma göre gönderileri düzenlemenizi sağlar.

Özel Alanları kullanarak platform, biçim, taslak bağlantı ve sahip gibi ayrıntıları izleyebilir, gömülü ClickUp belgeleri ile metin ve hashtag bankalarını saklayabilirsiniz. Ayrıca, gönderileri kanal veya kampanyaya göre gruplandırabilirsiniz. Bu, iş yüklerini dengelemeyi ve her platformun içeriğini takip etmeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ayrıntılı Özel Alanlar ile Liste Görünümünde çoklu platform gönderilerini haritalayın.

Her aşama için sürükle ve bırak Kanban panosunda ş akışlarını görselleştirin.

Öncelikler değiştikçe takvim görünümünde gönderileri planlayın ve ayarlayın.

Kopyaları, özetleri ve varlıkları belgeler aracılığıyla doğrudan görevlerde saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Karmaşık, çok kanallı içerik takvimlerini yöneten sosyal medya takımları, influencer'lar ve ajanslar.

4. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile net hedefler belirleyin ve etkileşim veya farkındalık konusunda kaydedilen ilerlemeyi takip edin.

Gönderiler daha büyük bir plan olmadan yayınlandığında, sosyal medyanın işletmenizin hedeflerini nasıl desteklediğini göstermek zorlaşır. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, her gönderinin hedefler, hedef kitle segmentleri ve kampanyalarla bağlantılı olduğu yapılandırılmış bir sistem sunar.

Platform, hedef, aşama ve atanan kişi için Özel Alanlar ekleyebilir, ardından Liste, Pano ve Takvim Görünümlerini kullanarak haftalar veya aylar boyunca kampanyaları planlayabilirsiniz. Yineleyen inceleme görevleri, performansı yeniden gözden geçirmenize ve planınızı ayarlamanıza yardımcı olur, böylece içerik takvimi eski kalıpları tekrarlamak yerine sürekli gelişmeye devam eder.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Liste, Pano ve Takvim Görünümleri ile tutarlı bir yayın programı oluşturun.

Platform, hedef ve sahiplik için Özel Alanları kullanarak gönderileri düzenleyin.

Özetinden yayınlanana kadar net durumlarla ilerlemeyi takip edin.

Yineleyen inceleme görevleri belirleyin, böylece içerik stratejisi sonuçlara göre gelişsin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya içeriklerinde stratejik ve tutarlı kalmak isteyen pazarlama takımları, ajanslar ve küçük işletmeler.

💡 Profesyonel ipucu: Sosyal medya işlerinizde daha yoğun AI desteğine ihtiyaç duyduğunuzda ClickUp BrainGPT kullanın. ClickUp BrainGPT, ayrı AI uygulamaları arasında geçiş yapmak yerine, birden fazla önde gelen AI modeliyle tek bir yerde çalışmanıza olanak tanıyan bir masaüstü iş AI yardımcısıdır. Her göreve uygun modeli seçebilir, ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri bağlamında araştırma yapmasını veya gönderileri özetlemesini isteyebilir ve ardından içerik takviminizde veya sosyal medya ş akışlarınızda doğrudan metni iyileştirebilirsiniz. ClickUp BrainGPT ile ClickUp Çalışma Alanınızda anında cevaplar ve özetler alın Güvenebileceğiniz ana ClickUp BrainGPT özellikleri: Çoklu model AI çalışma alanı: ClickUp içinde Gemini, Claude ve GPT gibi en iyi modellerden birini seçin, bir modeli fikirleri keşfetmek için, diğerini metni düzeltmek için kullanın, hepsi çalışma alanınızdan ayrılmadan. ClickUp içinde Gemini, Claude ve GPT gibi en iyi modellerden birini seçin, bir modeli fikirleri keşfetmek için, diğerini metni düzeltmek için kullanın, hepsi çalışma alanınızdan ayrılmadan.

Hızlı girişler için ses yakalama: Talk to Text özelliğini kullanarak doğal dilde fikirlerinizi veya paylaşımlarınızı sesli olarak girin ve bunları takviminize bağlı yapılandırılmış görevler, kontrol listeleri veya taslak paylaşımlara dönüştürün. Talk to Text özelliğini kullanarak doğal dilde fikirlerinizi veya paylaşımlarınızı sesli olarak girin ve bunları takviminize bağlı yapılandırılmış görevler, kontrol listeleri veya taslak paylaşımlara dönüştürün.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk: ClickUp'ın SOC 2 Tip II denetimlerine, ISO 27001/27017/27018 ve ISO 42001 sertifikalarına, veri şifrelemesine ve GDPR/CCPA/HIPAA uyumluluğuna, ayrıca AI sağlayıcılarının Çalışma Alanı verilerinizle eğitim yapmamasını sağlayan politikalara güvenin.

5. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu'nu kullanarak net görsel zaman çizelgeleriyle son tarihleri ve ilerlemeyi takip edin.

Sezonluk kampanyalar, ürün lansmanları ve satış etkinlikleri genellikle yıl boyunca hızla birikebilir. ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu, bu promosyonları tek bir paylaşılan takvimde toplar. Böylelikle, ayrı dosyalar halinde yönetmek yerine yaklaşan tatilleri ve anahtar tarihleri görebilirsiniz.

Kampanyaları bir zaman çizelgesi görünümünde planlayabilir, yaratıcı çalışmalar, onaylar ve devirler için görevler ekleyebilir ve her bir öğeyi Yapılacak, Planlanmış ve Tamamlandı gibi durumlarla izleme yapabilirsiniz. Her şeyi zaman içinde düzenli bir şekilde görebildiğiniz için, çakışmaları önlemek ve sosyal medya takvimlerini daha geniş pazarlama faaliyetleriyle uyumlu hale getirmek daha kolay hale gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tatiller, lansmanlar ve etkinlikler etrafında kampanyalarınızı tek bir takvimde planlayın.

Promosyonları sahipleri, son tarihleri ve durumları ile görevlere ayırın.

Çakışmaları veya boş haftaları tespit etmek için takvim ve Liste Görünümlerini kullanın.

Sosyal medya, e-posta ve diğer tanıtım kanallarının zamanlamasını uyumlu hale getirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Kampanyaları yolunda tutmak ve her promosyon fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen pazarlama uzmanları, perakende takımları ve küçük işler.

6. ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu ile gönderilerin doğru zamanda yayınlanmasını sağlamak için takvimde planlayın.

Her başarılı kampanyanın arkasında, metinleri, varlıkları ve onayları ile birlikte uzun bir bireysel gönderi liste vardır. ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu, bu ayrıntılı katmanı yönetmenize yardımcı olur ve her gönderiye platform, biçim, bağlantı ve durum alanları içeren kendi görevini verir.

Gönderileri platforma özel görünümler (Instagram, LinkedIn veya TikTok gibi) olarak sıralayabilir ve taslaktan hazır hale geldikçe inceleme panoları arasında taşıyabilirsiniz. Bu, genel yayın programının senkronizasyonunu sağlayarak metin yazarları ve onaylayıcıları koordine etmeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Platforma özel Özel Alanlar ile bireysel gönderileri taslak haline getirin ve düzenleyin.

Geri bildirimleri ve onayları görsel olarak yönetmek için Pano Görünümlerini kullanın.

Hashtag'ler, taslak bağlantılar veya kampanya etiketleri gibi performans ayrıntılarını izlemeyin.

Tüm notları, yorumları ve varlıkları görev sonrası ek dosya olarak saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Platformlar arasında tutarlı ve yaratıcı olmak isteyen pazarlama takımları, içerik oluşturucular ve işletmeler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp formlarını içerik talepleri için temiz bir alım sistemine dönüştürün. "Sadece bir gönderi daha" talepleri genellikle sohbet veya e-posta ile gelir ve bu tür talepleri gözden kaçırmak kolaydır. ClickUp Formları, bu talepleri yapılandırılmış bir şekilde toplamanızı ve otomatik olarak görevlere dönüştürmenizi sağlar. ClickUp Forms ile formları takımlarınıza ve paydaşlarınıza kolayca gönderin. Platform, kampanya, hedef, son teslim tarihi ve ana mesaj alanları içeren basit bir "Sosyal içerik talebi" formu oluşturabilirsiniz. Her gönderi, planlamak ve teslim etmek için ihtiyacınız olan ayrıntılarla birlikte Sosyal Medya Şablonunuzda veya Sosyal Medya Takvim Şablonunuzda bir görev haline gelir.

7. ClickUp Sosyal Medya Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu ile daha iyi zamanlama için takvim görünümüyle gönderileri planlayın ve programlayın.

En son Superman filmi veya herhangi bir Hollywood gişe rekortmeni gibi büyük lansmanlar, her kanalın koordineli bir rol oynaması sayesinde başarılı olur. ClickUp Sosyal Medya Şablonu, bu tür bir koordinasyon için tasarlanmıştır: size bir içerik kütüphanesi, içerik aşamaları ve Takvim Görünümleri sunar, böylece kampanyalar ve sürekli güncel içerikler aynı sistemi paylaşır.

Öneri formu aracılığıyla fikir toplayabilir, platform veya kampanyaya göre gönderileri gruplandırabilir ve "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi durumlar aracılığıyla her bir öğeyi izleme yapabilirsiniz. Aynı şablonu serbest çalışanlar veya ortaklarla paylaşarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tüm gönderileri, net aşamalar içeren merkezi bir içerik kütüphanesinde düzenleyin.

Basit bir form aracılığıyla ekip arkadaşlarınızdan yeni fikirler toplayın.

Önceliklerinizi takip etmek için platform veya kampanyaya göre gönderilerin görünümüyle ilgilenin.

Özetinden tamamlanmasına kadar durumlarla ilerlemeyi takip edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya varlıklarını yapılandırılmış ancak esnek bir şekilde yönetmek isteyen pazarlama takımları, serbest çalışanlar ve ajanslar.

8. ClickUp Sosyal Medya Blog Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Blog Şablonu ile yapılandırılmış bir fikir bankasında blog fikirlerini toplayın ve geliştirin.

Viral anlar yararlıdır, ancak uzun vadeli büyüme genellikle arama ve sosyal medya gönderilerini besleyen tutarlı blog içeriğinden gelir. ClickUp Sosyal Medya Blog Şablonu , blog fikirlerini son tarihleri ve durum etiketleri ile takip edilebilir görevlere dönüştürerek içerik takviminizin bu yönünü yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Belge'de taslak oluşturabilir, araştırma ve anahtar kelime notları ekleyebilir ve ardından Liste veya Takvim Görünümlerinde yayın tarihlerini planlayabilirsiniz. Bu arada, ClickUp Gösterge Panelleri hangi gönderilerin yayında olduğunu ve nasıl performans gösterdiğini izlemenize yardımcı olur, böylece en iyi performans gösterenleri yeniden amaçlanmış içerik olarak sosyal medya takviminize geri ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Konu ve hedef alanları içeren düzenli bir arka planda blog fikirlerinizi kaydedin.

Görevlerin durumunu ve tarihlerini güncel tutarken Belgelerde taslak gönderiler hazırlayın.

Daha iyi planlama için içeriği Liste veya takvim görünümünde planlayın.

Gösterge panellerinde performansı izleyerek hangi gönderilerin sosyal medya ve aramayı desteklediğini görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Sosyal medya kampanyalarını desteklemek için blog içeriğine güvenen blog yazarları, içerik pazarlamacıları ve sosyal medya takımları.

🧠 Biliyor muydunuz: Artık her yerde bulunan Facebook Beğen düğmesinin şaşırtıcı derecede karmaşık bir geçmişi vardır. Facebook takımı, 2009 yılında "Beğen" düğmesine karar vermeden önce, bu düğmeyi "Harika" düğmesi olarak adlandırmayı düşünmüştü. CEO Mark Zuckerberg başlangıçta bu özelliğin önemsiz görüneceğinden endişelenmişti, ancak bu özellik platformların etkileşimi ölçme yöntemlerinin temel bir parçası haline geldi.

9. ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu ile esnek bir etkinlik takvimi kullanarak içerik zamanlamasını planlayın.

Tutarlılık genellikle hacimden daha önemlidir, ancak her platformun kendi düzeni olduğunda kanallar arasında sabit bir yayın ritmi sağlamak zordur.

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu, özellikle ritim üzerine odaklanarak size platform bazında bir görünüm ve paylaşılan bir etkinlik takvimi sunar, böylece haftalarca önceden plan yapabilirsiniz 📅.

Sahipleri atayabilir, durumları kullanarak taslak veya hazır olanları gösterebilir ve yerleşik raporları kontrol ederek planladığınız programa uyup uymadığınızı görebilirsiniz. Haftalık yapılacaklar listesi tarzındaki görünüm, bir sonraki adımda hazırlanması gerekenleri vurgular, böylece son dakika telaşları yaşamadan güvenilir bir varlık sürdürebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her kanal için özel görünümlerle platformlara göre gönderileri düzenleyin.

Herkesin görebileceği paylaşımlı bir takvimde yayın programınızı planlayın.

"Yapılacaklar", "İlerleme" ve "Yayınlandı" gibi durumlarla görevleri takip edin.

Hafif raporları kullanarak planınıza ne kadar sadık kaldığınızı görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda güvenilir bir yayın ritmi isteyen pazarlamacılar, ajanslar ve sosyal medya takımları.

10. ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu ile DACI görünümü kullanarak sorumlulukları net bir şekilde atayın.

Spotify Wrapped gibi popüler çevrimiçi kampanyalar, ilk gönderi yayınlanmadan çok önce roller ve teslim edilecekler net olduğu için başarılı oluyor. ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu, karar verme için DACI rol görünümleri, kampanya zaman çizelgeleri ve her kampanyanın performansını izlemek için gösterge panelleri ile size bu tür bir netlik sağlar.

Kampanyaları yaratıcı, onay, lansman ve raporlama görevlerine ayırabilir, ardından her şeyi ClickUp içindeki hedefler ve metriklerle bağlantılı tutabilirsiniz. İçerik üretim aşamasından geçerken, ClickUp gösterge panelleri ayrı izleme sayfalarına ihtiyaç duymadan ilerlemeyi ve sonuçları gösterir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kampanya görevlerini "İlerleme Sağlandı" veya "Onay Bekliyor" gibi durumlarla düzenleyin.

DACI görünümlerini kullanarak işleri yöneten, onaylayan ve danışmanlık yapan kişileri netleştirin.

Kampanya görevlerine bağlı gösterge panelleriyle performansı izleyin.

Kampanya zaman çizelgelerini ve içerik takvimlerini tek bir paylaşımlı alanda tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Tek bir Çalışma Alanı'nda uçtan uca sosyal medya kampanyaları yürütmek isteyen pazarlama takımları, ajanslar ve markalar.

11. ClickUp Sosyal Medya Reklamları Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sosyal Medya Reklamları Takvim Şablonu'nu kullanarak paylaşılan bir takvimde kampanya zaman çizelgelerini planlayın ve görselleştirin.

Para tasarrufu için reklamları durdurmak, zaman kazanmak için saatinizi durdurmak gibidir.

Henry Ford'un sözleri, günümüzün sosyal medya ekonomisinde daha uygun olamazdı.

ClickUp Sosyal Medya Reklamları Takvim Şablonu, reklam kampanyalarınızı tek bir yerde toplar, böylece başlangıç ve bitiş tarihlerini, yaratıcı görevleri ve bütçe alanlarını birden fazla takvim veya uygulama yerine tek bir takvimde görebilirsiniz.

Özel Alanlar'ı kullanarak beklenen ve gerçek gösterim sayılarını, maliyetleri ve sonuçları izlemeyi gerçekleştirebilir, ardından performans verileri geldikçe programları ayarlayabilirsiniz. Tüm reklam görevleri, notlar ve metrikler tek bir yerde toplandığı için, daha büyük harcama tablosunun görünürlüğünü koruyarak metin yazarları ve paydaşlarla koordinasyonu sağlamak daha kolay hale gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Erişim, maliyet, gösterim ve durum alanlarıyla reklam kampanyalarını izlemeyin.

Uçuş tarihlerini ve yaratıcı işlerin son teslim tarihlerini tek bir paylaşımlı takvimde planlayın.

Daha iyi içgörü elde etmek için görevleri kanal, hedef veya kitleye göre gruplandırın.

Bağlamı kaybetmeden performansa göre zamanlamayı hızlıca ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Ücretli sosyal medya kampanyaları üzerinde daha fazla kontrol ve görünürlük isteyen pazarlama takımları, reklam yöneticileri ve ajanslar.

ClickUp, Takımınızda Takvim Boşluğunu Kapatıyor

Sonuç olarak, incelediğimiz her şablonun kendine özgü güçlü yönleri var. Ancak her şeyi bir araya getirip temel bir içerik takviminden daha fazlasını yapmak söz konusu olduğunda, ClickUp takımınız için yapay zeka destekli bir Çalışma Alanı sunuyor.

ClickUp'ı farklı kılan, tüm süreci tek bir yerde bir araya getirmesidir.

Fikirler üretin, kampanyalar planlayın, gönderileri programlayın ve sonuçları izleyin, hiç bir yerden ayrılmanıza gerek kalmadan. Takviminiz ve içeriğinizin birbirine bağlantılı olması hissi, sadece sosyal medya planlayıcı şablonları sunan Notion gibi rakiplerinden ayrılan özelliğidir.

Tutarlı kalmanın ve kaçırılan gönderiler konusunda daha az endişelenmenin bir yolunu arıyorsanız, bu tam size göre. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve takımınızla gerçekten uyumlu bir sosyal medya takvimi oluşturun.