Alan İş Gücü Yönetimi için En İyi WorkMax Alternatifleri

Güneş daha yeni doğmuş, ekibiniz sahada ve herkes talimat bekliyor. Workmax'ı açar, zaman çizelgelerini çıkarır, formları kontrol eder ve varlık günlüklerini sıralamaya başlarsınız. Ancak küçük şeyler sizi yavaşlatır.

Bunlar coğrafi sınır sorunları, hantal zaman çizelgeleri, sınırlı iş kodu filtreleri ve yetersiz otomasyon olabilir. Ve kısa sürede bu "küçük şeyler" gerçek sorunlara dönüşür. Daha yüksek maliyetler, hayal kırıklığına uğramış ekipler, geciken maaş ödemeleri ve hiç planlamadığınız saatlerce süren idari işler yapılacak işler arasında yer alır.

Bu blog yazısında, alan işgücü yönetimi ihtiyaçlarınız için bu sorunları doğrudan çözen en iyi WorkMax alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 🎯

En İyi WorkMax Alternatiflerine Genel Bakış

Bu blogda tüm WorkMax alternatiflerini karşılaştıran bir tablo bulabilirsiniz. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Küçük takımlar, orta ölçekli firmalar ve büyük kurumsal işletmeler için hepsi bir arada proje yönetimi, görev yürütme ve alan koordinasyonu Özel görevler ve alanlar, esnek görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), Beyaz Tahtalar, Belgeler, Gösterge Panelleri, yerleşik zaman takibi, iş yükü ve kaynak planlama, yerel sohbet ve Klipler, yerleşik yapay zeka ve güçlü ş Akışı otomasyonları. Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Connecteam Küçük alan takımları için mobil işgücü planlama, iletişim ve günlük operasyonlar Hızlı görevler, iş planlama, coğrafi sınırlı zaman saati ve vardiya şablonları dahil olmak üzere mobil öncelikli araçlar Ücretsiz; Ücretli plan 30 kullanıcı için aylık 35 $'dan başlar. Clockify Doğru zaman çizelgeleri isteyen takımlar için basit zaman takibi, etkinlik günlükleri ve faturalandırılabilir saat raporlaması Zaman takibi, zaman çizelgesi modu, kiosk, GPS izleme, projeler ve görevler ve takvim zaman bloklama ile kolay zaman kaydı Ücretsiz; Ücretli plan kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlar. Bitrix24 Orta boyutlu işletmeler için yerleşik CRM, görev yönetimi ve iletişim merkezleri CRM boru hatları, çalışma grupları, görev şablonları, zaman ve devamlılık, etkinlik akışı ve telefon hizmetleri sunan bir araç seti. Ücretli plan, beş kullanıcı için aylık 61 $'dan başlar. Wrike Yüksek hacimli işleri ve onayları yöneten kuruluşlar için iş akışı otomasyonu, yapılandırılmış proje izleme ve takımlar arası koordinasyon Özel iş akışları, planlar, zaman takibi, gerçek zamanlı raporlar, talep formları ve onaylar gibi gelişmiş proje araçları 14 günlük ücretsiz deneme, Ücretli plan kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Jibble Yüz tanıma ile devam takibi, GPS izleme ve hassas zaman kaydı ve kurumsal operasyon takımları gerektiren şirketler için otomatik zaman çizelgeleri Yüz tanıma zaman saati, GPS konum yakalama, zaman çizelgeleri, etkinlik izleme, iş programları, fazla mesai ayarları ve dışa aktarımlar kullanarak hassas devamlılık izleme Ücretsiz; Ücretli plan kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlar. QuickBooks Time Muhasebe ve iş gücü izleme için QuickBooks'u kullanan takımlar için konum tabanlı zaman takibi, maaş bordrosu senkronizasyonu ve iş maliyetlendirme GPS zaman takibi, zaman çizelgesi düzenleyici, fazla mesai uyarıları, maaş senkronizasyonu ve ekip tabanlı izleme dahil olmak üzere iş maliyetlendirme ve maaş bordrosu araçları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlar. Buddy Patch Katılım izleme isteyen takımlar için web tabanlı giriş araçları, özelleştirilebilir kurallar ve PTO yönetimi Punch yuvarlama, web kamerası fotoğrafları, PTO izleme, otomatik molalar ve departman kodları ile esnek devamlılık araçları 14 günlük ücretsiz deneme, ücretli plan kullanıcı başına aylık 5,49 $'dan başlar. Rippling Çalışanları yöneten bir sistem arayan kuruluşlar için birleştirilmiş İK, bordro, cihaz ve işgücü yönetimi Birleştirilmiş çalışan profilleri, zaman ve devamlılık, maaş bordrosu, politikalar ve izinleri bir araya getiren entegre iş gücü platformu Özel fiyatlandırma ClockShark GPS özellikli zaman takibi, iş maliyetlendirme ve inşaat ve alan hizmetleri takımları için rotalar GPS zaman takibi, KioskClock, ekip takibi, zaman çizelgesi incelemesi ve iş maliyet raporları gibi alana odaklı özellikler 14 günlük ücretsiz deneme, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar

WorkMax alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

WorkMax alternatifi ararken, hedef saha takımlarının hızını düşüren günlük operasyonel eksiklikleri gidermektir. En önemli noktalar şunlardır:

Güvenilir konum izleme: Hatalı saat girişlerini önler ve coğrafi sınır hatalarından kaynaklanan manuel düzeltmeleri azaltır.

Esnek zaman kuralları: Sendikalar, iş türleri ve bölgesel gereksinimler için özel fazla mesai yapılarını destekler.

Basit mobil deneyim: Alan ekipleri için Alan ekipleri için zaman çizelgesi uygulaması çökmelerini, kaçırılan vuruşları ve güncellemeyle ilgili kesintileri en aza indirir.

Doğru iş kodu seçimi: Çalışanların filtreler ve önceden ayarlanmış seçenekler ile doğru iş veya maliyet kodunu seçmelerine yardımcı olur.

Dijital onaylar: Çalışanların maaş bordrosu oluşturulmadan önce zaman çizelgelerini, molalarını ve fazla mesailerini inceleyip onaylamalarını sağlar.

Otomasyon seçenekleri: Zaman çizelgesi temizleme, mola doğrulama ve iş değiştirme günlüğü gibi tekrarlayan yönetici görevlerini azaltır.

Kolay dışa aktarma ve özelleştirilebilir raporlama: Ekran görüntüsü veya manuel yeniden oluşturma gerektirmeden zaman çizelgesi verilerini maaş bordrosu, muhasebe veya müşterilerle paylaşır.

Ölçeklenebilir entegrasyonlar: Halihazırda kullandığınız muhasebe, planlama, varlık yönetimi ve İK araçlarıyla bağlantı kurar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %40'ı haftada bir saatten azını iş yerinde görünmez görevlere harcarken, şok edici bir şekilde %15'i haftada 5 saatten fazla, yani ayda 2,5 gün kaybediyor! Görünüşte önemsiz ama görünmez olan bu zaman kaybı, verimliliğinizi yavaş yavaş azaltıyor olabilir. ⏱️ ClickUp'ın Zaman Takibi ve AI asistanını kullanın ve görünmeyen saatlerin tam olarak nerede kaybolduğunu öğrenin. Verimsizlikleri belirleyin, AI'nın tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmesine izin verin ve kritik zamanı geri kazanın!

En İyi WorkMax Alternatifleri

Otomasyonlu planlama, kaynak planlama ve operasyonel verimliliği iyileştiren en iyi WorkMax alternatiflerinin seçilmiş bir listesi. 🎯

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi, görev yürütme ve alan koordinasyonu için en iyisi)

Takımlar, çeşitli nedenlerle WorkMax'ı terk ediyor. Bazıları muhasebe veya CRM sistemleriyle daha iyi entegrasyonlara ihtiyaç duyuyor. Diğerleri ise iş sahalarında çalışanların çalışma saatlerini izlemede daha fazla esneklik istiyor.

Ve dürüst olmak gerekirse, zorluk sadece başka bir zaman takibi aracı bulmak değil, işgücü yönetimini diğer operasyonlarınızla bağlantılı hale getiren bir platform bulmaktır.

ClickUp for Construction takımlarıyla takım koordinasyonunu ve şantiye ilerlemesini geliştirin.

ClickUp for Constructions takımları, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olarak bu ş akışlarını birleştirir.

Zaman takibi, görevler ve projelerle doğrudan bağlantılıdır, bu nedenle çalışanların çalışma saatleri belirli işler ve müşterilerle ilişkilendirilir.

ClickUp, yöneticilerin gerçek zamanlı iş gücü dağılımını, proje ilerlemesini ve kaynak kullanılabilirliğini görebilecekleri tek bir bulut tabanlı platformda %100 bağlam sağlayarak iş dağınıklığını ortadan kaldırır.

ClickUp ile ş Akışı şöyle görünebilir:

Formlardan ClickUp Görevleri Oluşturun

ClickUp Forms, saha verilerini gerçek zamanlı olarak yakalamanızı, geri bildirimleri merkezileştirmenizi ve yanıtları doğru takımlara yönlendirmenizi sağlar; bunların tümü ş akışınıza bağlıdır. Formunuzun her bölümünü Gerekli Alanlar, Koşullu Mantık ve Dosya Yüklemeleri ile özelleştirebilir, doğru veri toplama sağlayabilirsiniz. Bu özellikler aşağıdakiler için idealdir:

Günlük iş raporları, olay günlükleri veya denetim kontrol listeleri

Güvenlik denetimleri, ekipman talepleri ve bakım biletleri

ClickUp Formları ile talepleri, verileri ve ayrıntıları yakalayın ve bunları anında ClickUp görevlerine dönüştürün

Her form gönderimi, ek dosyalar, yorumlar ve atanan kişi bilgileri ile birlikte anında ClickUp Görevi haline gelir ve anında işlem yapılabilir. ClickUp Özel Alanlarını sürükleyip bırakarak metin, açılır menüler, onay kutuları, ek dosyalar ve daha fazlasını ekleyebilir ve her seferinde doğru verileri toplayabilirsiniz.

ClickUp Zaman Takibi ile saha saatlerini kaydedin

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği ile, takımınız alanda, masalarında veya görevler arasında geçiş yaparken, işe harcanan her dakikayı doğru bir şekilde kaydedebilirsiniz.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği ile saha ekiplerinizin zaman tahmini beklentilerini netleştirin ve her projenin zamanında tamamlanmasını sağlayın

ClickUp'ın Chrome uzantısını kullanarak masaüstü bilgisayarınızdan, mobil uygulamanızdan veya web tarayıcınızdan doğrudan zamanı kaydedin. ClickUp'ın Global Timer özelliği ile herhangi bir cihazdan zamanlayıcıyı başlatabilir veya durdurabilir ya da vardiyadan sonra zamanı manuel olarak kaydedebilirsiniz.

Zamanınızı kaydettikten sonra, düzenli ve okunması kolay bir şekilde saklayın:

Notlar ekleyin ve ne üzerinde çalıştığınızı belirtin.

Müşteri faturalandırması için faturalandırılabilir süreyi işaretleyin .

Zamanın nereye gittiğini analiz etmek için tarih, etiket veya önceliklere göre sıralayın ve filtreleyin .

Görevler ve alt görevler arasında zamanı toplama ve harcanan toplam çabaı görme

Günlük, haftalık veya özel aralıklarla ayrıntılı zaman çizelgelerinde zaman girdilerini inceleyin, düzenleyin ve onaylayın.

ClickUp Mobil Uygulaması, tüm bu özellikleri alana taşıyarak, ajans zaman takibinin doğrudan telefonlardan ve hatta çevrimdışı olarak yapılmasına olanak tanır ve çevrimiçi olduğunda otomatik senkronizasyon gerçekleşir.

ClickUp Brain ile alan çalışmalarını optimize edin

Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, çalışma alanınızın her katmanını birbirine bağlar. Devam eden işlerinizi anlar ve proje yönetimi, güncellemeleri özetleme ve içgörüler elde etme gibi görevleri yerine getirmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile anında ilerleme raporları oluşturarak, tüm iş sahalarında süpervizörleri bilgilendirin ve ekiplerinizi doğru yolda tutun

ClickUp Brain ile yapılacaklar şunlardır:

Herhangi bir proje veya görev için AI Özetleri oluşturarak nelerin değiştiğini görün.

AI İlerleme Bildirimi 'ni kullanarak son gün, hafta veya özel zaman aralığında tamamlanan işleri özetleyin.

eylem öğelerini çıkarın ve bunları görevlere veya alt görevlere dönüştürün. Toplantı notlarından, alan raporlarından veya ClickUp belgelerinden çıkarın ve bunları görevlere veya alt görevlere dönüştürün.

Takımınızın son ilerlemelerini ve sonraki adımlarını özetleyen AI StandUps oluşturun.

Örneğin, bu hafta üç aktif iş sahasını yönetiyorsanız. Gün sonu kontrollerini beklemek yerine, ClickUp Brain'e "Site A'nın ilerlemesini geciktiren nedir?" diye sorabilirsiniz. Her görevin, alan notunun ve ekip güncellemesinin taramasıyla onayların tam olarak nerede beklediğini size söyleyecektir.

İki takım benzer ekipman onarımlarını kaydettiğinde, AI aracı çakışmayı tespit ederek yinelenen girdileri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panellerinde iş sahası faaliyetlerini izleyin

İş sahalarınızda neler olup bittiğine dair güncel bir özetine ihtiyacınız olduğunda, ClickUp gösterge panelleri iş gücünüzü, varlıklarınızı, ilerlemenizi, gecikmelerinizi ve alan raporlarınızı tek bir yerde toplar.

Her bir gösterge paneli 30 dakikada bir otomatik olarak yenilenir, böylece süpervizörler ve saha temsilcileri her zaman en son verileri görebilir. Bu özellik, aktif alanlarda hızlı kararlar alınması gerektiğinde özellikle yararlıdır.

İşte oluşturabileceğiniz bazı veri gösterge paneli örnekleri:

Kaydedilen saatler ( Zaman Takibi Kartları aracılığıyla)

İş ilerlemesi ( Görev Liste veya Pasta Grafik Kartları kullanarak)

Görevleri dengelemek ve tükenmişliği önlemek için iş yükü dağıtımı

Form Yanıtları, alandaki raporları geldikçe görselleştirir

Özel Kartlar ve Haritalar entegrasyonları aracılığıyla varlık veya güvenlik izleme

ClickUp Dashboards'u kullanarak ClickUp Brain tarafından entegre güncellemelerle kaynak tahsisini ve devam eden işleri görselleştirin

ClickUp Gösterge Paneli ile entegre olan ClickUp Brain , çalışma saatleri hakkında hızlı bir güncelleme sağlar, görev durumlarını doğrulamaya yardımcı olur ve siteler arasında geçiş yaparken acil güncellemeleri izlemenizi sağlar. Alan ekipleri, ofis güncellemelerini beklemeden öncelikli görevleri veya planlanan değişiklikleri görmek için bunu talep edebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görevleri içinde , masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya tarayıcınızdan yorum ekleyebilir, takımınızı etiketleyebilir ve gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz. Bu şekilde, herkes görevle ilgili bağlamı da görebilir ve iletişim spesifik kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Alan iş akışlarını otomatikleştirin: ClickUp otomasyonları ile form gönderileri veya zaman girdileri sonrasında görev atamalarını tetikleyin, uyarılar gönderin ve durumları güncelleyin.

Sistemlerinizi bağlayın: ClickUp entegrasyonlarını kullanarak araçlar arasında maaş bordrosu, GPS, zamanlama ve varlık yönetimi verilerini senkronize edin.

Her şeyi anında arayın: ClickUp Kurumsal Search ile görevleri, yorumları, dosyaları ve geçmiş iş sahası bilgilerini geri getirin.

Herhangi bir cihazdan iş yapın: ClickUp'ın Mobil Uygulaması ile hareket halindeyken zamanı kaydedin, formları gönderin ve görevleri güncelleyin.

Projeleri kendi tarzınızda yönetin: Zaman Çizelgesi, Takvim, İş Yükü, Liste ve daha fazlası gibi Zaman Çizelgesi, Takvim, İş Yükü, Liste ve daha fazlası gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle ClickUp, takımların tam olarak hakim olabilmesi için biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi bunu çok iyi özetliyor:

ClickUp, çalıştığım en esnek ve güçlü proje yönetimi aracıdır. WRKSTN'nin kurucusu olarak, ajansların ve yaratıcı takımların operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı oluyorum ve ClickUp bu konuda çok önemli bir rol oynuyor. Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özel hale getirebilme özelliği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş Akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonları, sizi gerçek alan denetiminden uzaklaştıran tekrarlayan idari işleri ortadan kaldırır. Çalışanların çalışma saatleri planlanan süreyi aştığında süpervizörleri otomatik olarak bilgilendiren tetikleyiciler ayarlayın, izin taleplerini doğru onaylayıcıya yönlendirin veya ekipler son çalışma saatlerini kaydettiğinde görevleri "Tamamlandı" durumuna taşıyın. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak ilerlemeyi izleyin, görevleri yönetin ve inşaat projelerinizi zamanında ve bütçe dahilinde yürütmeye devam edin. Ayrıca, güvenlik olayları bildirildiğinde takip görevleri atayan veya işler belirli durumlara ulaştığında fatura oluşturma işlemini tetikleyen otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Tüm bunlar, BT desteği gerektirmeyen basit "eğer-bu-o-zaman" mantığıyla gerçekleştirilir.

2. Connecteam (Mobil işgücü planlaması ve günlük operasyonlar için en iyisi)

Connecteam aracılığıyla

Connecteam, "masasız" takımlar için geliştirilmiş bir işgücü yönetimi çözümüdür. Zaman takibi, planlama, görev yönetimi ve dijital kontrol listelerini bir araya getirir. Ekipler, telefonlarından doğrudan mesaiye giriş yapabilir, iş ayrıntılarını kontrol edebilir, formları gönderebilir, güvenlik prosedürlerini inceleyebilir ve vardiya güncellemelerini alabilir.

Platform, zaman takibi şablonlarıyla vardiyalar oluşturmanıza olanak tanır ve saha çalışanları, sesli girişle formları doldurabilir, güncellemeleri tercih ettikleri dile çevirebilir veya uygulamanın içinde vardiya ortasında eğitim modüllerine erişebilir.

İletişim de aynı uygulamada gerçekleşir; grup sohbeti, şirket beslemeleri, anketler ve daha fazlasını elde edersiniz.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Otomatik Planlama ile akıllı planlar oluşturun, roller, uygunluk ve iş sahası gereksinimlerine göre doğru kişileri otomatik olarak atayın.

Uygulama içi GPS özellikli Zaman Saati ile kesin iş saatlerini takip ederek devamlılığı izleyin ve doğru saatleri maaş bordrosuna hazır zaman çizelgelerine dönüştürün.

Formlar ve Kontrol Listeleri ile dijital formlar oluşturarak imza, fotoğraf ve GPS damgalarını alan raporlaması için kaydedin.

AI Oluşturucu ile eğitimi hızlandırın ve herhangi bir süreci veya güvenlik gerekliliğini mobil cihazlara uygun öğrenme modüllerine dönüştürün.

Connecteam sınırlamaları

Formlardan gelen arka uç verileri tutarsızdır ve istikrarlı bir şemaya sahip değildir, bu da güvenilir veri çıkarma ve otomasyonu zorlaştırır.

İleri düzey kullanıcılar, Connecteam alternatiflerinden farklı olarak modüller arasında sorunsuz entegrasyon yeteneklerinin olmaması nedeniyle genellikle manuel geçici çözümler oluşturmak zorundadır.

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 30 kullanıcı için aylık 35 $

Gelişmiş: 30 kullanıcı için aylık 59 $

Uzman: 30 kullanıcı için aylık 119 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şöyle özetliyor:

Her şeyin elinizin altında ve tek bir konumda toplanmış olması inanılmaz derecede kullanışlı. Platform çok profesyonel ve yönetimi kolay […] Mevcut operasyonlarımızı tamamen yansıtamadığımız için süreçler bazen aksıyor gibi hissediliyor, ama dürüst olmak gerekirse bu hiç de önemli değil.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmacılar, zamanlayıcının varlığının farkında olmanın odaklanma ve doğruluğu artırdığını keşfettiler. Bu fenomene zamansal dönüm noktası etkisi denir.

İzleyin: Bu video da, planladığınız şekilde, bütçeniz dahilinde ve zamanında ilerlemenize yardımcı olacak en iyi inşaat proje yönetimi yazılımlarını inceliyoruz.

3. Clockify (Basit zaman takibi ve faturalandırılabilir saat raporlaması için en iyisi)

Clockify aracılığıyla

Clockify, inşaat, saha hizmetleri ve zaman yoğun operasyonları olan diğer sektörlerdeki profesyoneller için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Zamanlayıcı, kiosk modu ve çevrimdışı izleme özellikleri sunar. Çalışanlar paylaşılan cihazlardan giriş yapabilir, mobil cihazlarda işlerini takip edebilir veya gerektiğinde haftalık zaman çizelgelerini doldurabilir.

Temel çalışan zaman takibinin ötesinde, proje bütçeleme, maliyet kodlama, zamanlama ve izin yönetimi gibi operasyonel ş akışları sunar.

Clockify, web, mobil uygulamalar, masaüstü ve tarayıcı uzantıları dahil olmak üzere tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağladığı için, uzak bölgelerde çalışan veya ofis ve alan ortamları arasında geçiş yapan takımlar için güvenilirliğini korur.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Tahminler ve Uyarılar özelliğini kullanarak proje bütçelerini izleyin ve müşteriler ve görevler genelinde aşırı harcama risklerinin önüne geçin.

Oranlar ve Maliyet Kodları ile kazançları, giderleri ve karlılığı hesaplamak için işçilik maliyetlerini düzenleyin.

Verimliliği artırmak ve programları yönetmek için takvim, gösterge paneli ve rapor görünümleriyle izlenen zamanı görselleştirin.

Etiketler, Özel Alanlar ve Proje tabanlı hiyerarşiler kullanarak zaman girişlerini kategorilere ayırın.

Clockify sınırlamaları

Clockify alternatiflerinden farklı olarak, gelişmiş yönetim kontrolleri ve bazı temel onay özellikleri eksiktir.

Sınırlı webhook eylemleri ve otomasyon seçenekleri, ş Akışı özelleştirmesini veya harici entegrasyonları kısıtlar.

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik Paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockify hakkında ne diyor?

Doğrulanmış bir kullanıcıdan:

Clockify'da en çok sevdiğim şey, zaman takibini ne kadar basit ve kolay hale getirdiği idi. Her gün kullandım ve kısa sürede rutinimin doğal bir parçası haline geldi. Arayüzü temiz ve gezinmesi kolay, bu nedenle saatleri kaydetmek veya görevler arasında geçiş yapmak sadece birkaç tıklama ile mümkün. […] Mobil uygulama bazen hatalı çalışabiliyor. Ayrıca, ayrıntılı raporları özel olarak oluşturmak ve dışa aktarmak her zaman sezgisel değil ve daha iyi tasarlanabilirdi.

4. Bitrix24 (Yerleşik CRM ve görev yönetimi için en iyisi)

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, CRM, görev yönetimi, takım iletişimi ve iş akışı otomasyonu için bir dizi araç sunar. Saha hizmeti süpervizörleri ve inşaat yöneticileri için müşteri konuşmalarına, iş güncellemelerine, iş belgelerine ve görev ilerlemesine erişim sağlar.

Yerleşik kodsuz ş Akışı otomasyon araçları, potansiyel müşterileri farklı aşamalardan geçirmekte yardımcı olur. Örneğin, müşteri güncellemeleri alındığında görevler oluşturun ve iş ilerledikçe personeli bilgilendirin.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) özelliği, belgeleri otomatik olarak onaylama, görevler oluşturma ve e-postaları tetikleyici olarak kullanma gibi rutin, teknik olmayan görevleri kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri ve anlaşma yönetimi araçlarıyla, boru hatlarını yönetin ve işin kabulünden tamamlanmasına kadar potansiyel müşterileri izleyin.

Teklifler ve faturalarla doğrudan entegre olan Çevrimiçi Ödemeler aracılığıyla ödemeleri toplayın.

Omnichannel iletişim merkezi ile sohbet, e-posta, telefon ve sosyal kanallar üzerinden müşteri taleplerini yönlendirin.

E-posta, çağrı transkriptleri, fikirler ve CRM alan tamamlama için AI CoPilot ile pazarlama içeriği oluşturun.

Bitrix24 sınırlamaları

Workmax'ın diğer alternatiflerinden farklı olarak raporlama, analiz ve proje yönetimi araçları için gelişmiş özellikler içermez.

Çok büyük veri kümeleriyle veya yoğun kullanım sırasında performans düşebilir.

Bitrix24 fiyatlandırması

Temel: Beş kullanıcı için aylık 61 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 124 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 249 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 499 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Çok iyi bir görev yönetimi, takım iletişimi ve proje izleme aracıdır. Sohbetler ve video görüşmeleri, toplantılar, takvim, zaman takibi, görev hatırlatıcıları, belge paylaşımı gibi birçok iyi özellik sunar. […] Yeni başlayanlar için anlaşılması zor olan karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahip pahalı bir programdır.

🔍 Biliyor muydunuz? " Faturalandırılabilir saatler " kavramı, 1900'lerin başında hukuk firmalarında ortaya çıkmıştır. Başlangıçta, müşterilere sadece işlenen süre için ücretlendirme yapan adil bir sistem olarak görülürken, daha sonra tüm sektörlerde bir verimlilik ölçütü haline gelmiştir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Bitrix24 Alternatifleri ve Rakipleri

5. Wrike (İş akışı otomasyonu ve yapılandırılmış proje izleme için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike, hızlı hareket eden takımlar için planlama, uygulama ve raporlama amacıyla oluşturulmuş bir iş yönetimi platformu olarak konumlanmaktadır. Saha ekipleri, ayrıntılı talep formları aracılığıyla gelen işleri kaydedebilir, otomatik kurallar kullanarak görevleri yönlendirebilir ve merkezi yapılandırmalar için Wrike Spaces'e güvenebilir.

Bileşenler, grafikler ve gerçek zamanlı verilerle donatılmış gösterge panelleri, ilerleme durumunu, iş yükü modellerini ve güvenlik açısından kritik gecikmeleri anında gösterir.

Gantt grafikleri ve kaynak yönetimi araçları, sıralama ve kapasite konusunda netlik sağlarken, mobil cihaz erişimi saha süpervizörlerinin görevleri güncelleyebilmesini, zaman çizelgelerini inceleyebilmesini ve belgeleri hareket halindeyken onaylayabilmesini sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Koşullu sorular ve otomasyon içeren özel talep formları kullanarak yapılandırılmış iş alımlarını kaydedin.

Wrike AI Copilot ile Güncellemeleri özetleyen, işleri öncelik sırasına koyan ve içerik üretenile mobil takımın verimliliğini artırın.

Bilgiye dayalı kararlar almak için zaman girdilerini toplu olarak kaydedin veya gerektiğinde geçmiş girdileri düzenleyin/silin.

Dinamik raporlama ve iş zekası entegrasyonları ile proje bütçelerini, dönüm noktalarını ve takım performansını analiz edin.

Wrike sınırlamaları

Görev önceliklendirme, yalnızca yüksek önem bayrağıyla sınırlıdır ve ş akışlarını etkili bir şekilde yönlendirmek için incelikli öncelik ayarları eksiktir.

Wrike alternatiflerinden farklı olarak GPS izleme, coğrafi sınırlama ve fazla mesai ayrımı gibi gelişmiş zaman yönetimi araçları bulunmamaktadır.

Wrike fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Ücretsiz plan

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Doğrulanmış bir kullanıcıya göre:

Wrike, kurulumu ve kullanımı en kolay proje yönetimi platformlarından biridir. Projeleri son teslim tarihlerine, müşterilere ve konulara göre düzenlememize ve ş Akışımızı özel hale getirmemize yardımcı olur. […] Wrike işi tamamlar, ancak basit bir platform arayan küçük bir takım için çok karmaşık görünüyor. Zaman çizelgelerini değiştirme ve bağımlılıkları ayarlama gibi bazı özellikler zaman alır ve yeni başlayanları şaşırtabilir.

🧠 İlginç Bilgi: İlk mekanik zaman saati 1888 yılında New Yorklu bir kuyumcu olan Willard Bundy tarafından icat edildi. Onun "zaman saati" otomasyonun başlangıcı oldu. İşte o ve icadı! Kaynak

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Ekip Planlama Yazılımı

6. Jibble (Yüz tanıma ve otomasyonlu zaman çizelgeleri için en iyisi)

Jibble aracılığıyla

Jibble pozisyonları, bir siteden diğerine hareket eden ekipler için geliştirilmiş bir zaman takibi platformudur. Mobil cihazlar, tabletler veya masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla iş saatlerini doğrudan alandan yakalar. Bağlantı yeniden kurulduğunda her şeyi otomatik olarak senkronize eder.

Platform, basit saat kaydı ile yüz tanıma ve GPS yakalama gibi gelişmiş doğrulama katmanlarını birleştirir. Bu sayede, her kaydın sahada kimlerin bulunduğunu, ne zaman geldiklerini ve işin nerede yapıldığını doğru bir şekilde yansıttığından emin olabilirsiniz.

Jibble ayrıca kurallarınıza göre fazla mesaiyi hesaplar, saatleri belirli projelere veya müşterilere etiketler ve maaş bordrosu için hazır zaman çizelgeleri oluşturur.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Saatleri şantiye, faaliyet, zanaat veya yükleniciye göre ayırın, raporlama motoru ile personel eksikliği olan vardiyaları tespit edin veya çalışan verimliliğindeki boşlukları belirleyin.

Katılımı belirli sitelerle sınırlandırın ve coğrafi sınırlama yoluyla sınır dışı girişleri engelleyin.

Proje ve etkinlik izleme araçlarını kullanarak görevler ve projeler için harcanan zamanın doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayın.

Jibble sınırlamaları

Gösterge paneli veya grafikler gibi sınırlı özelleştirme seçenekleri ve raporlama görselleştirmeleri

Mobil uygulama, ağlar arasında geçiş yaparken verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirmek için zaman alır.

Jibble fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jibble hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının ifadesiyle:

Jibble, ister masanızda ister hareket halinde olun, giriş ve çıkış işlemlerini inanılmaz derecede kolaylaştıran temiz ve sezgisel bir arayüz sunar. Mobil uygulama duyarlı ve güvenilirdir, bu da uzaktaki takımlarımız veya sahada çalışanlar için çok önemlidir. […] Temel fonksiyonlar güçlü olmakla birlikte, özelleştirme seçenekleri, özellikle raporlama filtreleri ve dışa aktarma biçimleri söz konusu olduğunda, biraz sınırlıdır.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Timely Alternatifleri ve Rakipleri

7. QuickBooks Time (Konum tabanlı zaman kaydı ve maaş bordrosu senkronizasyonu için en iyisi)

QuickBooks Time, QuickBooks içinde zaten maaş bordrosu veya faturalandırma işlemi yapan küçük işletmeler için iyi bir seçimdir. Karşılaşabileceğiniz en büyük sorunlardan biri olan saatleri manuel olarak girmek zorunda kalmayı ortadan kaldırır.

Otomasyonlu zaman çizelgeleri, GPS yakalama, zaman takibi araçları ve yerleşik onaylar sayesinde, saatleri toplamak için daha az zaman harcarsınız. Elite planı, kilometre takibi, proje tahminleri ile gerçekler, coğrafi sınırlama ve ayrıntılı etkinlik akışlarını içerir.

Bu, zamanın bütçelere ve son teslim tarihlerine nasıl dönüştüğünü net bir görünümle gösterir. Ayrıca, daha geniş QuickBooks ekosisteminin bir parçası olduğu için, işletmeler saatleri izlemek, maaş bordrosu oluşturmak, müşterilere fatura kesmek ve uyumluluğu sağlamak için tek bir bağlantılı ş Akışı’na sahip olurlar.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Muhasebe yazılımına entegre edilmiş takım planlama seçeneklerini kullanarak vardiyaları oluşturun, ayarlayın ve paylaşın.

Sahadaki ekipler için paylaşımlı bir Time Kiosk cihazı kurun.

Proje Tahminleri ve Gerçekler ile çabayı beklentilerle karşılaştırın.

Aranan Araç İzleme özelliğini kullanarak alan hareketlerini otomatik olarak izleyin.

QuickBooks Zaman sınırlamaları

Çalışanlar, iki ödeme dönemini aşan zaman çizelgesi verilerine erişemezler, bu da zaman takibi için geçmiş referansları sınırlar.

Raporlama seçenekleri yoktur ve işleri arşivleyemezsiniz, bu da verimsizliğe neden olur.

QuickBooks Time fiyatlandırması

Time Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Time Elite: Kullanıcı başına aylık 40 $

Time Premium + Payroll Premium: Kullanıcı başına aylık 88 $

Time Elite + Payroll Elite: Kullanıcı başına aylık 134 $

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

QuickBooks Time hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir kullanıcının platform hakkındaki görüşü:

QB Time'ın uygulama yönetimi yazılımımız ve QBO ile entegrasyonlarını çok seviyorum. Bununla birlikte, belirli işlerin zaman takibini yapanlar için daha etkili olabilecek bazı eksik özellikler var. […] İşlerin Quickbooks'ta arşivlenememesini sevmiyorum. Zaman takibi için yıllarca eski iş öğelerini kaydırmak zorunda kalıyoruz.

📖 Ayrıca okuyun: Google Dokümanlar Zaman Çizelgesi Şablonları

💡 Profesyonel İpucu: Alan hizmeti operasyonları, hızla artan büyük miktarda veri üretir. Birden fazla konumdaki ekipleri koordine ederken tüm bu verileri anlamlandırmak çok zor olabilir. ClickUp Brain MAX, bu verileri eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürür. İşte nasıl: Sahadan sesle güncelleme : Talk to Text özelliğini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini kaydedin, iş durumunu güncelleyin, ekipman sorunlarını bildirin veya iş alanları arasında araçla seyahat ederken veya tesislerde dolaşırken ellerinizi kullanmadan görevler atayın.

Tüm sistemlerinizde anında arama : ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarla aynı anda arama yaparak güvenlik denetim formlarını, iş tahminlerini, ekipman kılavuzlarını veya müşteri sözleşmelerini bulun.

Operasyonlarınızı bilen bağlamsal yapay zeka: Ekibinizin programlarını, proje zaman çizelgelerini ve kaynak tahsisini zaten anlayan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla yapay zeka modeline erişin. ClickUp Brain MAX ile çalışma alanınızdan akıllı içgörüler elde edin.

Buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, danışmanlar için geliştirilmiş bir zaman takibi yazılımıdır. Alan, ofis veya paylaşımlı bir kiosktan giriş yapabileceğiniz kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ardından, zaman hırsızlığını önlemek, programları uygulamak ve çalışanların çalışma saatlerinin doğru olmasını sağlamak için çeşitli araçlar sunar.

Yüz tanıma, fotoğraflı zaman kaydı, GPS damgaları, coğrafi sınırlama ve IP kilitleri gibi özellikler, devamlılık konusunda tahminlere gerek kalmamasını sağlar. Gerçek zamanlı uyarılar, yöneticilerin geç gelenleri, zaman kaydını kaçıranları ve erken çıkanları, maaş bordrosu sorunlarına dönüşmeden yakalamasına yardımcı olur.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Proje tabanlı zaman takibi için İş Kodları kullanarak iş başına çabaı ölçün.

Fazla Mesai Kuralları , Yuvarlama ve Mola İzleme ile zaman hesaplamalarını otomasyon ile otomatikleştirin.

Otomatik hesaplanan saatler, doğrudan entegrasyonlar ve rapor dışa aktarımları ile maaş ödemelerini daha hızlı gerçekleştirin.

Kim Çalışıyor Gösterge Paneli aracılığıyla işgücü durumunu gerçek zamanlı olarak görün.

Buddy Punch sınırlamaları

Takvim Görünümü ve vardiya ekranında, gereksiz alanlar ve belirli vardiya koşullarını işaretlemek için sınırlı seçenekler gibi düzen sorunları var.

Vardiya yayınlama işlemi tüm vardiyalar için aynı anda yapılacak. Belirli vardiyaları ayrı ayrı yayınlama özelliği yoktur.

Buddy Punch fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buddy Punch hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının geri bildirimi:

Yazılım oldukça kullanıcı dostudur. Geç, erken veya kaçırılan vardiyalar hakkında bizi bilgilendirme özelliğini takdir ediyorum ve ayrıca gerektiğinde tüm uyarıları devre dışı bırakma seçeneğinin olmasını da beğeniyorum. […] Bilgisayar sürümünde, planlama yaparken boşlukları doldurmanın daha kolay olmasını dilerdim. Sürükle ve bırak özelliğini beğeniyorum, ancak vardiyaları doğru personele taşımam gerektiğinde oldukça yavaş ve zaman alıcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: " Coğrafi sınır " kavramı, işgücü uygulamalarında yaygınlaşmadan önce 1990'larda hayvan izleme ve lojistik sistemlerinde ortaya çıktı. İlk olarak çiftlik hayvanları için sanal çitler oluşturmak amacıyla kullanıldı.

9. Rippling (İK, bordro, cihaz ve işgücü yönetimi için en iyisi)

Rippling aracılığıyla

Rippling, insan kaynakları, bordro, BT, finans ve uyumluluk işlemlerini bir arada yürütmek için tasarlanmış bir alan hizmetleri yönetim platformudur. Çalışan Grafiği veri modeli, programlar ve konum verilerinden iş kodları, ücret oranları ve organizasyon yapılarına kadar her şeyi bir araya getirir.

Böylelikle zaman, devam ve bordro sistemleri otomatik olarak senkronize edilir. Zaman takibi, şirket politikalarıyla doğrudan bağlantı kurar ve fazla mesai hesaplamalarını, coğrafi konum kontrollerini, işe alımları, denetimleri ve daha fazlasını otomasyon yoluyla gerçekleştirmenize olanak tanır. Yöneticiler, kimlerin sahada olduğunu, kimlerin geç kaldığını ve çalışma saatlerinin personel planlarıyla uyumlu olup olmadığını gerçek zamanlı görünürlükle görebilir.

En iyi özellikler

Planlama, uyumluluk, fazla mesai ve personel alımı kuralları için özel politikalar yapılandırın.

Ş Akışı ile gerçek zamanlı çalışan ve uygulama verilerini kullanarak gelişmiş otomasyonlar oluşturun.

Otomatik provizyon, sözleşmeler, erişim ve cihaz kurulumu ile çalışanları dakikalar içinde sisteme dahil edin.

Otomatik iş hukuku güncellemeleri, eğitim gereksinimleri ve denetimlerle uyum riskini azaltın.

Dalgalı sınırlar

Birçok anahtar özellik ücretli eklenti olarak sunuluyor ve bu da araçların beklenmedik bir şekilde yaygınlaşmasına neden oluyor.

Raporlama özellikleri, Rippling alternatiflerinden farklı olarak pivot tablolar, detaylı analizler ve platform içi önizlemeler gibi gelişmiş fonksiyonlardan yoksundur.

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rippling hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Yardım ve sohbet özelliğini çok seviyorum, AI seçeneğinin bile çok kapsamlı olduğunu düşünüyorum, ancak bir temsilciyle oldukça hızlı bir şekilde, gerçekten yardımcı olan kişilerle sohbet edebilmek de çok iyi. Destek özelliğinin her zaman bir takibi var. […] Docusign ile entegrasyon olmasını isterdim, böylece gönderdiğimiz teklif mektupları entegre edilebilirdi. Ayrıca, her gün gelen e-posta sayısını da sevmiyorum, gelen kutum dolduruluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanlar, bir şeyin ne kadar süreceğini tahmin etmekte çok kötüdür. Planlama yanılgısı bu tuhaflığı açıklıyor. Beynimiz, gecikmeleri, dikkat dağınıklıklarını ve araya giren sayısız küçük görevin olduğunu göz ardı ederek her şeyin sorunsuz gideceğini varsayma eğilimindedir. Projenin gerçek halini değil, ideal sürümünü hayal ederiz.

10. ClockShark (GPS özellikli zaman takibi ve iş maliyetlendirme için en iyisi)

ClockShark aracılığıyla

ClockShark, hareket halinde çalışan ekipler için bir zaman faturalandırma yazılımıdır. Mobil uygulama, günün sonunda hafızaya güvenmek yerine, çalışanların işe başladıkları anda işi ve görevini seçmelerini ister.

Izlenen her dakika otomatik olarak doğru işçilik maliyeti koduyla senkronizasyon gerçekleştirir, böylece temiz iş maliyetleri, doğru bordro verileri ve kimin nerede çalıştığına dair net bir kayıt elde edersiniz.

Crew Clock , süpervizörlerin tüm takımların mesai saatlerini kolayca kaydetmesini sağlarken, planlama araçları işleri atamanıza, talimatlar eklemenize ve değişiklikleri takımlara anında bildirmenize olanak tanır. Çevrimdışı destek, coğrafi sınırlı hatırlatıcılar ve QuickBooks, Sage, Xero, ADP ve Paychex ile derin entegrasyonlar sayesinde ClockShark, operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

ClockShark'ın en iyi özellikleri

GPS İzleme , Breadcrumb Trails ve Who’s Working Now ile hassas katılım bilgilerini kaydedin.

Kağıtsız İş Yönetimi araçlarını kullanarak iş ayrıntılarını, notları ve talimatları saklayın.

Veriye dayalı kararlar almak için zaman, devamlılık, verimlilik ve finansal bilgilerle ilgili gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri oluşturun.

ClockShark sınırlamaları

Çevrimdışı zaman takibi özelliği yoktur, bu da internet bağlantısının zayıf olduğu veya hiç olmadığı iş sahaları için sorun oluşturabilir.

Aynı anda yalnızca bir aktif entegrasyona izin verir, bu da birden fazla sistem kullanan işler için kısıtlayıcı olabilir.

ClockShark fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 71 $ Kullanıcı başına aylık 11 $

ClockShark puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClockShark hakkında ne diyor?

Bu yorumcu bunu çok iyi özetlemiştir:

Tüm çalışanlarım tek bir uygulamada. Çalışanlarımın programlarını görebilir, randevular ekleyebilir, gün içinde nerede olduklarını ve nerede bulunduklarını görebilirim. Çalışanlarım da bana notlar gönderebilir. […] Randevunun ne zaman yapıldığını veya notun ne zaman girildiğini izlemek için zaman damgası özelliği olmasını isterdim.

ClickU ile uçtan uca alan operasyonları yürütün

Bazı günler, ekiplerinizin hızını yavaşlatan büyük sorunlar değil, sürekli sürtüşmeler olur. WorkMax ile ilgili günlük sıkıntılar rutin hale geliyorsa, bu, bir sonraki platformunuzun size daha temiz veriler, daha sorunsuz süreçler ve her iş sahasında daha iyi görünürlük sağlaması gerektiğinin bir işaretidir.

Bu listedeki araçlar, WorkMax'ın eksikliklerini farklı şekillerde giderir.

Ancak, görevler, zaman takibi, formlar, iletişim ve AI desteği dahil olmak üzere tüm alan operasyonlarınızı birleştiren bir çözüm arıyorsanız, ClickUp öne çıkıyor.

Hassas iş kaydı için ClickUp Zaman Takibi, mobil uyumlu alan veri toplama için ClickUp Formları ve bağlamsal cevaplar için ClickUp Brain ile tüm siloları ortadan kaldıran tek bir çalışma alanı elde edersiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ⚓