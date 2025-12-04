Süreçlerinizi Otomasyonla Otomatikleştirmek için En İyi n8n Ş Akışı Şablonları

Çoğu takımda araç eksikliği yoktur, asıl eksiklik birlikte çalışan iş akışlarıdır. Takımınız tekrarlayan görevler ve bağlam değiştirmeyle boğuşuyorsa, yoğun işleri otomasyonla gerçekleştirmenin zamanı gelmiştir. Bu kılavuzda, sistemlerinizi kolaylaştırmak için en iyi n8n ş Akışı şablonlarını keşfedeceksiniz. Daha bağlantılı, hepsi bir arada bir alternatif arıyorsanız, araçları bir araya getirmeden yapılacak işi yapan ClickUp ş Akışı şablonlarımız var.

Çoğu takımda araç eksikliği yoktur, asıl eksiklik birlikte çalışan ş akışlarıdır. Takımınız tekrarlayan görevler ve bağlam değiştirmeyle boğuşuyorsa, yoğun işleri otomasyonla gerçekleştirmenin zamanı gelmiştir.

Bu kılavuzda, sistemlerinizi kolaylaştırmak için en iyi n8n ş Akışı şablonlarını keşfedeceksiniz. Daha bağlantılı, hepsi bir arada bir alternatif arıyorsanız, araçları bir araya getirmeden yapılacak işi yapan ClickUp ş Akışı şablonlarımız var.

Takımınızın her hafta saatlerce zaman kazanmasına ve ölçeklenebilir, stressiz ş Akışları oluşturmasına yardımcı olabilecek en iyi şablonları inceleyelim.

Takımınızın her hafta saatlerce zaman kazanmasına ve ölçeklenebilir, stressiz ş Akışları oluşturmasına yardımcı olabilecek en iyi şablonları inceleyelim.

En İyi n8n Akışı Şablonlarına Genel Bakış

Ş Akışı otomasyonunun takımların her hafta 5 saatten fazla zaman kazanmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin ⬇️

n8n Ş Akışı Şablonları Nedir?

n8n iş akışı şablonları, kod yazmadan uygulamaları birbirine bağlayan ve mantığı yürüten önceden oluşturulmuş otomasyon çerçeveleridir. Her şablon, kullanıcıların çok adımlı iş akışlarını otomatik olarak oluşturmak ve çalıştırmak için tetikleyicileri, eylemleri ve koşulları tanımlayabilecekleri görsel bir plan görevi görür.

Bu şablonlar, iş akışı otomasyon yazılımlarına benzer kullanıcı deneyimleri sunar, ancak kod gerektirmeyen bir arayüz üzerine kurulmuştur. Bu da onları departmanlar arasında otomasyonu ölçeklendirmek, süreç görünürlüğünü artırmak ve tekrarlayan işlerde zaman kazanmak için ideal hale getirir.

İyi bir n8n şablonu nedir?

Güvenilir bir n8n şablonu, takımlara minimum kurulumla gerçek bir sorunu çözen, yeniden kullanılabilir bir yapı sunar.

İyi bir şablonun içermesi gerekenler şunlardır:

Net bir amaç : Belirli, günlük kullanım durumlarını ele alır, böylece ne zaman ve nerede kullanacağınızı hemen anlarsınız.

Kolay kurulum ve minimum yapılandırma : Çalışmaya hazır hale gelmeleri için API anahtarları, elektronik tablo ID’leri veya form alanları gibi yalnızca birkaç girdi gerektirir.

Mantıksal akış : Ş akışındaki her adımın net bir yol izlemesini, düğümlerin açıkça etiketlenmesini ve koşulların ve dalların kolayca takip edilebilmesini sağlar.

Hata yönetimi : Eksik veriler, başarısız API çağrıları veya zaman aşımları gibi sorunları önceden tahmin eder ve ş akışlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için yedek adımlar uygular.

Ölçeklenebilirlik ve performans: Verimli filtreleme veya toplu işleme ile hem küçük hem de büyük iş yüklerini yönetir ve çok fazla düğümle sistemi yavaşlatmaz.

Ücretsiz n8n Yol Haritası Şablonları

Aşağıda, hazır görev otomasyon çerçeveleri sunan bazı n8n ş Akışı şablonları bulabilirsiniz. Böylece, kurulum aşamasını atlayıp doğrudan uygulamaya geçebilirsiniz.

1. Haftalık Kahve Sohbeti Şablonu (Mattermost Sürümü)

n8n aracılığıyla

Haftalık Kahve Sohbeti Şablonu, Mattermost kanalından rastgele kişileri gruplandırır ve onlara "sanal kahve sohbeti" için davet gönderir. Manuel çaba harcamadan gayri resmi kontrol toplantıları planlayarak uzaktan veya karma ortamlarda takım kültürünü geliştirmek istediğinizde bu şablon iyi bir seçimdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her gruba takvim davetiyeleri gönderin, böylece insanlar kahve sohbeti için zaman ayırabilsinler.

Onboarding sürecinizin bir parçası olarak yeni katılanları mevcut takım üyeleriyle bir araya getirin.

Periyodik takım katılım dönemleri planlayın ve her seferinde grupları rastgele belirleyerek çeşitlilik sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Organik işbirliğini artırmak için bir araç arayan takım liderleri ve İK departmanları

📚 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta En İyi Ücretsiz Süreç Akışı Şablonları

2. Google Drive, Google E-Tablolar ve OpenAI Şablonu ile AI Destekli PDF Fatura Ayrıştırıcı

n8n aracılığıyla

Finans takımları ve iş operasyonları için tasarlanan Google Drive, Google E-Tablolar ve OpenAI Şablonu ile AI Destekli PDF Fatura Ayrıştırıcı, Google Drive klasörünü yeni fatura PDF'leri için izler, OCR ve AI çıkarma (yapısal çıkarma için GPT-4. 1 veya GPT-4o-mini aracılığıyla) uygular, ardından yapılandırılmış verileri Google E-Tablolar'a aktarır.

Bu şablon artık OpenAI'nin Vision modellerini kullanarak güncellenmiş OCR+LLM çıkarmayı desteklemektedir, bu da ayrıntılı faturaların doğruluğunu artırmaktadır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fatura numarası, fatura tarihi, satıcı adı, toplam tutar, öğe bilgileri, vergi vb. gibi anahtar fatura alanlarını çıkarın.

Çıkarılan verileri Google E-Tablolar'da bir sayfaya kaydederek temiz, aranabilir bir fatura veritabanı oluşturun.

Ş Akışını muhasebe yazılımıyla entegre ederek ve onay adımları, bildirimler veya hata işleme dalları ekleyerek genişletin.

✅ İdeal kullanım alanları: Back-office akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek isteyen muhasebe takımları ve küçük işletme yöneticileri

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlı, senkronizasyon halinde ve anında erişilebilir kalır. "İş hakkında iş" yapmaya veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımlarınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimli olsaydı neler başarabileceğini bir düşünün!

3. Mistral OCR ve Gemini ile Google Drive'dan Google E-Tablolar'a fatura verilerini aktarın

n8n aracılığıyla

Mistral Nemo OCR ve Gemini Şablonu ile Google Drive'dan Sheets'e Fatura Verilerini Çıkarma, Google Drive'da fatura PDF'lerini veya görüntü dosyalarını bıraktığınız belirli bir klasörü izler. Yeni bir fatura ortaya çıktığında, ş akışı Mistral OCR'yi kullanarak faturadaki metin içeriğini çıkarır. Ardından, Gemini AI değerleri ayrıştırır ve bunları Google E-Tablolarına yeni bir satır olarak ekler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Manuel fatura veri girişini ortadan kaldırın ve hataları azaltın

İhtiyacınız olan sütunları belirleyin, şablon ş Akışlarınıza uyum sağlasın.

Akışı ayarlayın, doğrulamalar, bildirimler, para birimi dönüştürme vb. ekleyin, karmaşık iş akışı yönetimi için.

✅ İdeal kullanım alanları: Faturaları alan ve işleyen serbest çalışanlar veya ajanslar

4. n8n Akışlarını Otomatik Olarak Belgelendirin ve Yedekleyin

n8n aracılığıyla

N8N İş Akışlarını Otomatik Olarak Belgeleme ve Yedekleme Şablonu bir programa göre çalışır. Yeni ve yakın zamanda değiştirilen iş akışları için bir yedek oluşturur ve bunu GitHub gibi sürüm kontrollü bir depoda saklar. Ayrıca meta verilerle birlikte bir özet oluşturur ve bunu Notion veritabanında saklar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bir kez yapılandırın ve hem ş akışı yedeklemesini hem de belgelemeyi halletmesine izin verin.

Manuel dışa aktarma yapmadan ş akışları için sürüm kontrolünü otomasyonla otomatikleştirin

Bir ş akışı değiştirildiğinde kullanıcılara/takımlara bildirim gönderin

✅ İdeal kullanım alanları: Yedekleme ve sürüm geçmişini korumak isteyen, çok sayıda n8n akışı olan kullanıcılar veya takımlar

📚 Daha Fazla Bilgi: Ş Akışı Örnekleri ve Kullanım Durumları

5. n8n API ve E-posta Gönderimi ile Haftalık İş Akışı Analiz Raporları

n8n aracılığıyla

n8n API ve E-posta Gönderim Şablonu ile Haftalık İş Akışı Analiz Raporları, hangi akışların en sık başarısız olduğunu veya hangilerinin çok uzun sürdüğünü size bildirir. Gmail ve Outlook ile yapılandırılabilir ve paydaşlara gelen kutularında temiz, haftalık bir rapor sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm ş akışlarının yürütme verilerini bağlam için meta verilerle birleştirin

Başarı sayısı, başarısızlık sayısı vb. gibi yürütme istatistiklerinin HTML raporunu alın.

Arızalarda tetikleyici olarak çalışan ve bildirim gönderen paralel bir ş akışı ekleyerek gerçek zamanlı uyarılar alın.

✅ İdeal kullanım alanları: Hangi ş akışlarının güvenilir bir şekilde çalıştığını ve hangilerinin sık sık başarısız olduğunu izlemek için basit, kod gerektirmeyen bir yöntem arayan küçük takımlar.

6. GPT-4o-mini, Google E-Tablolar ve HighLevel CRM ile Otomasyonlu Potansiyel Müşteri Değerlendirme ve Yönlendirme

n8n aracılığıyla

n8n'deki GPT-4o-mini, Google E-Tablolar ve HighLevel CRM Şablonu ile Otomatikleştirilmiş Potansiyel Müşteri Değerlendirme ve Yönlendirme özelliği ile potansiyel müşterileri etkili bir şekilde sınıflandırabilir ve önceliklendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler kaydedilir, önceliklendirilir, CRM'ye girilir ve temsilcilere otomatik olarak atanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Manuel, tekrarlayan süreçleri otomasyonla otomatikleştirin ve potansiyel müşteri hacmi arttıkça saatlerce zaman kazanın.

Tek tip bir puanlama standardı (Sıcak/Ilık/Soğuk) sağlamak için AI tabanlı bir yeterlilik kullanın.

AI istemlerini ve puanlama mantığını yapılandırarak yeterlilik kriterlerini işinize uyarlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Manuel müşteri adayı değerlendirmesinden kaçınmak isteyen küçük ve orta boyutlu işler

💡 Profesyonel İpucu: Düğümlere açık ve net isimler verin! Bir ş akışı, etiketleri kadar anlaşılırdır. Bakım ve devir işlemlerini kolaylaştırmak için "CRM Durumunu Kontrol Et", "Ödenmiş Faturaları Filtrele" veya "E-posta Girişini Temizle" gibi açık isimler kullanın.

7. AI Destekli Satış Sonrası Otomasyonlu Teklif Oluşturucu

n8n aracılığıyla

Satış görüşmesinden sonra, AI Destekli Satış Sonrası Otomatik Teklif Oluşturucu ş akışı, görüşme notlarınızı veya transkriptinizi alır, bunları AI ile işleyerek anahtar gereksinimleri özetler ve potansiyel müşteriye gönderebileceğiniz özelleştirilmiş bir teklif oluşturur. Teklifi yazmak ve biçimlendirmek için saatler harcamak yerine, saniyeler içinde hazır bir belge elde edersiniz.

Şablon ayrıca sesli arama kayıtlarını da kabul eder (Whisper v3 veya Gemini Audio ile transkripsiyonlanır) ve DOCX dosyaları olarak teklif taslakları oluşturabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sorun özeti, çözüm ayrıntıları vb. bölümleri içeren tüm tekliflerde tutarlı bir yapı sağlayın.

AI modellerini kullanarak müşterinin girdilerine göre kişiselleştirilmiş teklif taslağı oluşturun.

Hizmetlerinize veya sektörünüze bağlı olarak AI tarafından oluşturulan bölümleri ve e-posta biçimini ayarlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Teklif oluşturma sürecini hızlandırmak ve manuel metin yazma çabasını azaltmak isteyen küçük ve orta boyutlu satış takımları

💡 Profesyonel İpucu: Hata uyarıları ayarlayın Basit ş akışları bile, süresi dolmuş belirteçler, değiştirilmiş dosya adları veya eksik veriler nedeniyle başarısız olabilir. Bir sorun oluştuğunda size bildirim gönderen bir bildirim adımı ekleyin, böylece sorunlar birikmesin.

8. Çok Kanallı Müşteri Desteği Otomasyon Paketi

n8n aracılığıyla

n8n'in Çok Kanallı Müşteri Desteği Otomasyon Paketi, birden fazla kanaldan gelen destek taleplerinizi tek bir bilet akışına çeker. Biletler etiketlenebilir ve yardım masanıza veya CRM'inize yönlendirilebilir, böylece konuşmalar ve sorunlar hızlı bir şekilde çözülebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

AI destekli sınıflandırmayı kullanarak bileti kategorilere ayırın: faturalandırma, teknik destek, hesap sorunları, şikayetler, özellik talepleri vb.

Acil, yüksek öncelikli veya zaman hassasiyeti olan biletleri daha hızlı işlemek için doğru takım veya destek temsilcisine yönlendirin.

Günlük kaydı, analiz ve uzun vadeli izleme için Zendesk, HubSpot, Salesforce vb. ile entegre edin.

✅ İdeal kullanım alanları: Günlük müşteri desteği hacminin orta düzeyde olmasını bekleyen e-ticaret mağazaları veya SaaS hizmetleri

📚 Daha Fazla Bilgi: İş Süreci Otomasyonu Örnekleri (Şablonlarla)

n8n Sınırlamaları

n8n, ölçeklenebilir operasyonlar oluşturmak veya platformlar arasında görevleri otomatik olarak tetikleyici olarak kullanmak isteyen takımlar için esnek bir araçtır.

Ancak, n8n'in bazen yetersiz kaldığı noktalar şunlardır:

Karmaşık kurulum: İlk ş akışınızı oluşturmak için manuel düğüm yapılandırması ve REST API bilgisi gerekir, bu da yeni başlayanlar için erişilebilirliği sınırlar.

Zor öğrenme eğrisi: n8n esneklik sunar, ancak mantık tabanlı ayarlar ve düğüm hiyerarşisi, öğreticilere ihtiyaç duyabilecek yeni kullanıcıları (özellikle teknik geçmişi olmayanları) zorlayabilir.

Sınırlı entegrasyonlar: Önemli uygulamaları, gelişmiş hizmetleri veya niş araçları desteklemelerine rağmen, genellikle özel kod veya harici kimlik bilgileri gerektirirler.

Bulut kısıtlamaları: Ücretsiz sürüm ve kendi sunucunuzda barındırılan sürümler, büyük takımlarda ş akışlarını ölçeklendirmek veya paylaşım yapmak için ek kurulum gerektirir.

Minimal analitik: Veri analizi için yerleşik bir gösterge paneli bulunmadığından, harici izleme olmadan ş Akışı performansını ölçmek daha zordur.

Güvenlik yapılandırması: Kullanıcılar şifreleme ve erişim izinlerini manuel olarak yönetmelidir, bu da doğru şekilde yapılandırılmadığında risklere yol açabilir.

Alternatif n8n Şablonları

1. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu'nu kullanarak görevleri, zaman çizelgelerini ve takımları birbirine bağlayan tek bir çalışma alanı ile projeleri daha hızlı teslim edin.

Yapı ve netlikle karmaşık projeleri daha hızlı teslim etmeye başlayın. Programları ve portföyleri fikir aşamasından uygulamaya kadar tek bir ş Akışında tutan ClickUp Proje Yönetimi Şablonunu kullanın.

Farklı departmanlar veya takımlar için Alanlar, projeler için Klasörler ve aşamalar veya dönüm noktaları için Listeler ile işleri düzenlemek çok kolay. ClickUp Özel Alanları, her görev için öncelik, risk, bütçe, sahip, son teslim tarihi vb. gibi ayrıntıları kaydetmenizi sağlar.

Proje yönetimi otomasyonu için if/then tetikleyicileri, 100'den fazla hazır şablon ve bunları ihtiyaçlarınıza göre özel olarak özelleştirme esnekliği elde edersiniz.

ClickUp Otomasyonları manuel işleri ortadan kaldırır. Bir görevin durumu "Tamamlandı" olarak değiştiğinde, onu otomatik olarak başka bir Listeye taşıyabilir veya paydaşları bilgilendirebilirsiniz. Ya da son teslim tarihi kaçırıldığında, önceliği "Acil" olarak değiştirip atanan kişiyi ve proje yöneticisini bilgilendirebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Durum değişikliklerini tetikleyin, liderliğe otomasyon ile güncellemeler gönderin veya n8n, Slack veya Google E-Tablolar gibi araçları arayın ve bunlarla bağlantı kurarak tekrarlayan raporlamaları ortadan kaldırın.

Proje Yöneticisi, Talep Eden ve Yönetici Sponsor alanları aracılığıyla net bir sahiplik atayın, böylece herkes teslimat ve onaylardan kimin sahiplik sahibi olduğunu bilir.

Agile Boards, Gantt grafikleri veya n8n gibi otomasyon platformlarıyla eşleştirerek görevleri senkronize edin, teslimatları izleyin ve araçlar ve takımlar arasında ş akışlarını tetikleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı görünürlük gerektiren çok aşamalı projeleri yöneten proje yöneticileri, PMO liderleri ve çapraz fonksiyonlu takımlar

📚 Daha fazla bilgi: ClickUp, Excel ve Word için Süreç Haritası Şablonları

🚀 ClickUp Avantajı: Yapay zeka destekli ve bağlam farkında bir asistan olan ClickUp Brain, çalışma alanınızın tamamından içgörüler toplayarak ş akışlarını hızlandırmaya yardımcı olur. Belgelerinizi tarayarak özetler oluşturur, görevleri zaman çizelgeleriyle ilişkilendirerek önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olur ve e-posta konu satırlarından sosyal medya için dikkat çekici başlıklara kadar her şeyi oluşturur.

2. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın Görevleri atayarak, öncelikleri belirleyerek ve her takımdaki ilerlemeyi izleyerek ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile işleri kolaylaştırın.

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, görevleri kolaylıkla planlamak, atamak ve izlemek için net ve özelleştirilebilir bir sistem sunar. ClickUp'ın 15'ten fazla Özel Görünümü arasında geçiş yaparak, son tarihler, sahiplik ve ilerleme dahil olmak üzere farklı perspektiflerden işleri görebilirsiniz.

Öncelik Liste Görünümü, tüm görevlerinizi aciliyetine göre yüksekten düşüğe doğru sıralar. Departman Liste Görünümü, her departmanın görevlerini, atanan kişileri, son teslim tarihlerini, durumlarını, önceliklerini, yorumlarını vb. gösterir. Ayrıca, günlük, haftalık veya aylık zaman çizelgesinde zaman çizelgelerini görmek için Takvim Görünümü de mevcuttur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bir projede tüm görevler için ön tanımlı bir görev şablonu ayarlayın, böylece yeni görevler otomatik olarak bu yapıya sahip olur.

Görevler içindeki tekrarlayan adımlar için kontrol listesi şablonları oluşturun ve bunları manuel olarak veya otomasyonlar aracılığıyla görevlere uygulayın.

Toplam görevler, tamamlanan görevler, gecikmiş görevler veya atanan kişi başına görevler gibi görev metriklerini izlemek için (henüz ayarlanmamışsa) gösterge paneli bileşenleri ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Takımlar arasında teslim edilecekleri planlamak ve izlemek için merkezi bir görev merkezi ihtiyacı olan proje yöneticileri

3. ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Süreç Akış Grafiği Şablonunu kullanarak iş akışlarını net bir şekilde görselleştirin.

ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu, karmaşık işlemleri açık ve adım adım görseller haline dönüştürür. Bu şablon, her aşamada kimin ne yapacağının sorumluluğunu belirleyen işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları üzerine kurulmuştur. İşe alım, oryantasyon, devir teslim veya uzun zincirli onaylar gibi yapılandırılmış, çok adımlı süreçler için kullanışlı bir şablondur.

Beyaz Tahtadaki her şekil, görevleri, kararları ve süreç akışını temsil eder ve oklar bir sonraki aşamayı gösterir. Hazır bir akış şeması görünümü elde edersiniz, ancak öğeleri sürükleyerek ş Akışlarınıza göre yeniden sıralayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Süreçleriniz genişledikçe konektörleri kullanın, karar notları (Evet/Hayır gibi) ekleyin veya şekilleri çoğaltın.

İşe alım, operasyonlar veya İK için tekrarlanabilir, denetlenebilir ş akışları oluşturun.

Beyaz Tahtaları anında paylaşın veya dışa aktarın, geri bildirim veya dokümantasyon için.

✅ İdeal kullanım alanları: Süreçlerin tutarlı ve şeffaf olmasını sağlamak için görsel netliğe önem veren İK takımları, işe alım uzmanları ve operasyon yöneticileri

📚 Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için AI Ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu

4. ClickUp Süreç Haritalama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Süreç Haritalama Şablonu ile iş akışlarını belgeleyin, iyileştirin ve optimize edin, böylece daha fazla netlik ve etki elde edin.

ClickUp Süreç Haritalama Şablonu, departmanlar arası süreçleri belgelemek ve optimize etmek için alt görevler olarak tanımlanan 20'den fazla adımdan oluşan, kullanıma hazır bir görev listesidir.

Hangi iş akışı veya süreci eşleştirmek istediğinize karar verdikten sonra, ClickUp Docs'ta ilgili tüm adımları yazın. Burada, takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve sorumlulukları ve zaman çizelgelerini belirleyebilirsiniz. Eylem öğelerini ClickUp Görevlerine dönüştürün, atanan kişileri, öncelikleri ve son teslim tarihlerini belirleyin, böylece izleme işlemini kolaylaştırın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net roller atayarak ve ClickUp'ta Bağımlılıkları birbirine bağlayarak hesap verebilirliği ve sahipliki izleyin, böylece departmanlar arasındaki karışıklığı ortadan kaldırın.

İlerleme ve tamamlanma oranı alanlarını kullanarak verimsizlikleri daha hızlı belirleyin ve düzeltin.

Görevleri, belgeleri ve ilgili projeleri birbirine bağlayarak takımlar arasında verileri birbirine bağlayın ve her ş akışı için tek bir doğru kaynak oluşturun.

✅ İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonlu kurulumlarda ş akışlarını standartlaştırması gereken operasyon yöneticileri ve takım liderleri

🚀 ClickUp Avantajı: İş akışı otomasyonu, birleşik bir çalışma alanından en iyi şekilde çalışır. ClickUp Brain MAX, rutin adımları otomatikleştirmenize, güncellemeleri özetlemenize ve bilgileri uygulamalar arasında otomatik olarak aktarmanıza yardımcı olur. Toplantı notlarını özetlemekten sohbet mesajlarını ClickUp Görevlerine dönüştürmeye kadar, platformlar arasında süreçleri otomatikleştirebilir.

5. ClickUp Swimlane Akış Şeması Şablonu

Ücretsiz şablon alın Rollerleri tanımlayarak, sorumlulukları eşleştirerek ve ilerlemeyi görsel olarak izleyerek ClickUp Swimlane Akış Şeması Şablonu ile işbirliğini basitleştirin.

Birden fazla takımın dahil olduğu süreçleri görselleştirmek için, ClickUp Swimlane Akış Şeması Şablonundaki bu etkileşimli Beyaz Tahta kurulumunu kullanın. Bu akış şemasındaki her şerit bir kişiyi veya takımı temsil ederken, akış şeması öğeleri görevleri, kararları veya adımları temsil eder.

Statik akış şemalarından farklı olarak, bu şablon tamamen uygulanabilir bir şablondur ve her şekil, özelleştirilebilir Özel Alanlar ve Özel Görev Durumları ile bir ClickUp Görevine dönüştürülebilir . Şeritler, takımlara göre renk kodludur ve tercih ettiğiniz düzene göre dikey veya yatay olarak yeniden düzenlenebilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Farklı adım türlerini (görev, karar, başlangıç, bitiş) temsil etmek için şekiller (Boxlar, karar elmasları, başlangıç/bitiş daireleri) kullanın.

Ş Akışının dallandığı noktalarda karar noktaları (elmaslar) kullanın (ör. onaylandı/reddedildi, evet/hayır yolları).

Her görevini uygun takım üyesine veya departmana atayın ve gerektiğinde izleyiciler, başlangıç tarihleri, son teslim tarihleri ve öncelikler ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Departmanlar arası ş akışlarını görselleştirmek, otomasyon yapmak ve yönetmek isteyen takımlar ve geliştiriciler

6. ClickUp Basit Zihin Haritası İş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon alın Dağınık fikirleri, ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu ile daha hızlı yürütme için yapılandırılmış, bağlantılı iş akışlarına dönüştürün.

Fikirleri ve tasarım ş Akışlarını görsel bir şekilde birbirine bağlayan bu ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonu ile daha akıllı beyin fırtınası yapın. Erken aşama planlama ve gereksinim toplama oturumları için en uygun şablondur.

Bu ClickUp Zihin Haritaları şablonu, önceden yapılandırılmış görünümler ve düğümler/bağlayıcılarla gelir, ancak düğümleri sürükleyerek düzeni yeniden organize edebilir ve dalları ihtiyaçlarınıza göre yeniden yapılandırabilirsiniz. Burada işbirliği gerçek zamanlı olarak çalışır. Takımlar zihin haritasını düzenleyebilir, fikirler ekleyebilir, düğümleri görevlere dönüştürebilir, öncelikleri vurgulayabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Görev Modu'nda, düğümler ClickUp Çalışma Alanı'ndaki gerçek görevleri ve alt görevleri temsil eder, böylece mevcut süreçleri görselleştirebilirsiniz. Boş Mod, sıfırdan başlayıp oluşturmadan önce özgürce denemeler yapabileceğiniz moddur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fikirler, otomasyonlar ve teslim edilecekler arasındaki her bağlantıyı tek bir etkileşimli haritada görselleştirin.

Entegrasyonları oluşturmadan önce veri akışını sağlayan koşullu mantık ile otomasyon planlamasını yönlendirin.

Takım arkadaşlarınızı canlı olarak fikirleri birlikte haritalandırmaya, bağlantılar eklemeye veya öncelikleri gerçek zamanlı olarak ayarlamaya davet edin.

✅ İdeal kullanım alanları: Karmaşık fikirleri düzenlemek ve ş akışı mantığını test etmek isteyen ürün yöneticileri ve pazarlama stratejistleri

7. ClickUp Grafik Tasarım Ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Grafik Tasarım Şablonu ile yaratıcılığa düzen getirin ve özetleri, revizyonları ve onayları kolayca yönetin.

ClickUp Grafik Tasarım İş Akışı Şablonu ile tasarım takımınız, teslim edilecekleri organize etmek ve farklı aşamalarda izlemek için yapılandırılmış ancak esnek bir alana sahip olur. Önceden tanımlanmış üç liste vardır: Yeni Talepler, Aktif Talepler ve Müşteri Listesi. Gelen ve devam eden işleri yönetmek için görevleri istediğiniz gibi gruplandırın, sıralayın ve filtreleyin.

Kanban tarzı Pano görünümünde, görevler durum, atanan kişi, öncelik, etiketler veya son teslim tarihlerine göre gruplandırılabilir. Gantt Şeması Görünümü ise proje takvimini ve tüm bağımlılıkları görsel bir zaman çizelgesinde görmenizi sağlar.

Proje Türleri, Kanal ve İstenen Biçim gibi Özel Alanlar, ek ayrıntıları doğru bir şekilde yakalamanızı sağlar. Kişiler alanı, hangi görevin kimden sorumlu olduğunu netleştirmek için gözden geçirenleri ve onaylayanları ekleyebileceğiniz yerdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Grafik Tasarım Talebi formunu kullanarak iç takımlardan veya müşterilerden tasarım taleplerini toplayın.

Takvim Görünümü 'nde teslim tarihlerini bir bakışta görselleştirin ve daha iyi izleme için Google Takvim ile senkronizasyon yapın.

Mockup'lar, kaynak dosyalar, referans görseller, müşteri brifingleri vb. gibi ilgili dosyaları görevlere ek dosya olarak ekleyerek bağlamı tamamlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli tasarım taleplerini veya müşteri teslimatlarını yöneten tasarım takımları ve pazarlama departmanları

8. ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu ile kampanyaları otomasyonla otomatikleştirin ve metrikleri zahmetsizce izleyin.

ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu, tüm e-posta kampanyalarınız için bir komuta merkezi görevi görür. Kampanyalar oluşturmak, e-postaları planlamak, performans analizleri yapmak ve hatta iş yüklerini izlemek için kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz tüm kampanya ile ilgili görevler Kampanya Listesi'nde görünür. Burada, yayınlanması planlanan her içeriği, kanal ve hedef kitle gibi ayrıntılarla birlikte görebilirsiniz. İçerik Takvimi Görünümü, kampanyalarınızı ay boyunca renk kodlu görev kartlarıyla gösterir ve böylece ilerlemeyi bir bakışta kolayca izleyebilirsiniz.

E-posta Sonuç İzleme tablosu, gönderilen tüm kampanyaları ve her segment için önemli etkileşim metriklerini listeler. İçerikinizin performansını net bir şekilde gördüğünüzde, gelecekteki kampanyalarınızı planlamak daha kolay hale gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Segment, Kampanya Bağlantısı, Toplam Tıklama Sayısı, Gönderilen E-postalar, Tıklama Oranı ve daha fazlası gibi özellikler için Özel Alanlar kullanın.

Formül Alanları ekleyerek otomasyon gerçekleştirin ve etkileşim puanları, dönüşüm başına maliyet, e-posta başına gelir, vazgeçenler, oluşturulan potansiyel müşteriler vb. gibi sonuçları karşılaştırın.

Takım İş Yükü (Box) görünümü ile takımınızın kapasitesini ve ilerlemesini izleyin ve iş yüklerini etkili bir şekilde dengeleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kampanya planlamasını merkezileştirmek ve sonuçları ölçmek için bir araç arayan pazarlama takımları ve büyüme yöneticileri

🚀 ClickUp Brain in Action: Pazarlama takımları için ClickUp Brain , müşterilerin bir marka ve ürünleri, kampanyaları veya rakipleri hakkında ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için duygu analizi gerçekleştirir. Elde edilen bilgiler daha sonra kullanılabilir veya en çok endişe duyulan alanlar işaretlenebilir ve iyileştirmeler önceliklendirilebilir.

9. Yazılım Geliştirme için Kanban Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme Ş Akışı Şablonu ile geliştirme takımının verimliliğini artırın ve sprintleri görsel olarak yönetin.

Yazılım Geliştirme Şablonu için ClickUp Kanban, takımlara geliştirme ş Akışlarını yönetmek ve hesap verebilirliği artırmak için yapılandırılmış bir yol sunar.

Şablon, yazılım geliştirmenin farklı aşamalarını temsil eden önceden tanımlanmış bir dizi sütunla birlikte gelir. Bu aşamalar arasında bekleyen işler, ilerleyen işler, inceleme, test, tamamlanan işler, engellenen işler vb. bulunur. Bu durumları, takımınızın gerçek ş Akışına uyacak şekilde değiştirebilir veya genişletebilirsiniz.

Kartlar olarak temsil edilen görevler, özellik geliştirmelerini, hata düzeltmelerini, süreç iyileştirmelerini veya birikmiş öğeleri temsil edebilir. İşlerin ilerlemesi sırasında kartları kolayca sürükleyip bırakarak aşamalar arasında taşıyabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ürün, kalite güvencesi ve mühendislik alanlarında ilerleme izleme süreci için net bir görsel sistem paylaşımı gerçekleştirin.

Döngü sürelerini izleyin ve WIP sınırlarını ayarlayarak engelleri, sürümleri geciktirmeden önce tespit edin.

Sprint ihtiyaçlarına göre görevleri önceliklendirin ve filtreleri kullanarak görevlerin görünümünü öncelik veya son teslim tarihi bazında gerçekleştirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kanban panosu kullanarak işleri görsel olarak yönetmek için bir araç arayan yazılım takımları

10. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile editoryal takviminizi merkezileştirin.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, tüm içerik akışınızı yönetmek için kullanıma hazır bir sistemdir. Bu şablonda, Web Sitesi, Blog, Sosyal Medya ve E-posta gibi her kanal için özel listeler içeren dinamik bir Çalışma Alanı bulunur.

İçerik talepleri, fikirlerinizi kaydedebileceğiniz, sahiplerini atayabileceğiniz ve çabayı tahmin edebileceğiniz Gelen Talepler listesinden başlar. Buradan, her bir öğe Konsept, Geliştirme Aşamasında, İnceleme Aşamasında ve Yayınlanmaya Hazır gibi aşamalara sahip kanala özgü panellere akış yapar ve kanallar arasında içerik akışlarını standartlaştırmanıza olanak tanır.

İşbirliğine dayalı Çalışma Alanı, yazarlarınız, tasarımcılarınız, düzenleyicileriniz ve pazarlamacılarınızla gerçek zamanlı olarak çalışmanıza olanak tanır. Birden fazla adımdan oluşan içerikler için alt görevler veya kontrol listeleri kullanabilir ve varlıklar, özetler, kılavuzlar ve marka kitleri için ek dosyalar veya bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Pazarlama hacminize göre ölçeklenebilen tek bir paylaşımlı Çalışma Alanı'nda tüm içerik taleplerini, ilerlemeyi ve onayları yönetin.

Tekrarlayan durum güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirin ve elektronik tablolar olmadan kampanya harcamalarını veya yayınlama sıklığını izleyin.

Daha iyi görünürlük ve raporlama için hedefleri, bütçeleri ve performans ölçütlerini doğrudan her bir içerik görevine bağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Çok kanallı takvimleri ve yaratıcı ş akışlarını yöneten pazarlama ve içerik takımları

11. ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu ile ürünleri daha hızlı piyasaya sürün.

ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu, kuruluşunuzdaki talepleri standartlaştırmaya yardımcı olur, böylece her yeni proje tanımlanmış bir onay sürecini izler.

Durum işaretleyicileri, işleri izlemeye yardımcı olur. Her yeni talep "İnceleniyor" durumunda başlar. Paydaşlar değerlendirme yapıp karar verdikçe, sonuçlara bağlı olarak durum "Onaylandı", "Reddedildi" veya "Devam Ediyor" olarak değiştirilebilir. Onaylandıktan sonra, proje görevleri doğru takım üyelerine atanabilir ve teslimata kadar ilerlemeyi izlemek için aynı Çalışma Alanını kullanabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Liste Görünümü 'nü kullanarak tüm proje taleplerini bir bakışta görün ve etki, maliyet, durum vb. ayrıntıları karşılaştırın.

Proje Talebi görünümünde , gönderiден onaylanmasına ve yürütülmesine kadar tüm taleplerin görsel bir özetini alın.

Onaylanan talepleri eksiksiz projelere dönüştürün: alt görevler oluşturun, son tarihler belirleyin, ek dosyalar ekleyin, bağımlılıklar veya öncelikler belirleyin vb.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla paydaş veya departmandan gelen proje fikirlerini veya iş taleplerini yöneten proje yöneticileri

12. ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın E-posta Otomasyon Şablonu ile e-posta özelliklerini entegre ederek proje yönetiminizi geliştirin.

ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu, önceden tanımlanmış koşullara veya tetikleyicilere göre e-posta göndermenizi sağlar. 100'den fazla şablondan seçim yapabilir veya ş akışlarınıza göre özel kurallar belirleyebilirsiniz.

Tetikleyiciler, görev oluşturma, durum değişiklikleri gibi işlem adımları veya "Gönderim Tarihi" gibi Özel Alanlar değerleri olabilir. E-posta içeriği, ClickUp Docs'ta saklanabilir ve görüntüler veya marka kitleri gibi diğer varlıklarla birlikte görevlere eklenebilir.

E-posta kampanyaları yürütüyorsanız, metrikleri izleyebilir ve bunları ClickUp gösterge panellerinde görüntüleyerek performansı analiz edebilir ve gelecekteki e-postaları veya ş akışlarını ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takvim Görünümü ile yaklaşan tüm gönderimleri görselleştirin ve çakışmaları önleyin.

ClickUp Belge 'de konu satırları ve e-posta metinleri taslağı oluşturarak takımınızla işbirliği yapın ve anında geri bildirim alın.

Hangi e-posta türlerinin en iyi performansı gösterdiğini değerlendirin, konu satırlarını optimize edin, segmentasyonu iyileştirin ve otomasyon mantığınızı ayarlayın.

✅ İdeal kullanım alanı: Manuel iş yapmadan zamanında ve tutarlı e-postalar göndermek isteyen herkes

💡 Profesyonel İpucu: Oluştururken belgelendirin Ş Akışlarınızın içine her bölümün ne işe yaradığını açıklayan kısa notlar ekleyin. Sorun giderme veya güncelleme zamanı geldiğinde, gelecekteki kendiniz ve ekip arkadaşlarınız size minnettar olacak.

13. ClickUp Blog Yönetimi Ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon alın İçerik takımları için geliştirilen ClickUp Blog Yönetimi İş Akışı Şablonu ile yazarları, düzenleyicileri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden koordine edin.

Blog Yönetimi Ş Akışı Şablonu, her gönderinin net bir ş akışı aracılığıyla fikir aşamasından yayın aşamasına geçtiği merkezi ve otomasyonlu bir Çalışma Alanı sunar.

Yerleşik bir talep formu sayesinde yeni blog fikirleri yapılandırılmış bir biçimde kaydedilebilir. Her gönderi yeni bir görev haline gelir. Onaylandıktan sonra, blog başlığı, yazar, son teslim tarihi, gerekli varlıklar, yayın tarihi, kanal vb. gibi ayrıntılarla birlikte yazar ve tasarımcılara yürütme görevi atanabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takvim Görünümü 'nü kullanarak yayın tarihlerini ayarlayın ve gelecek gönderileri görselleştirin.

Bağımlılıkları ve yayın programındaki çakışmaları görmek için Zaman Çizelgesi ve Gantt Şeması Görünümleri ne geçin.

Çalışma taslaktan incelemeye, tasarıma, planlanmaya ve Board Görünümü'nde yayınlanmaya doğru ilerledikçe görevleri ş akışı aşamaları arasında taşıyın.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla marka veya içerik akışı için blog yayınlayan ajanslar veya şirket içi kreatif takımlar

📚 Ayrıca Okuyun: Endüstrileri Dönüştüren Güçlü AI Ajanları Örnekleri

ClickUp ile Zaman Kazanın ve Daha Hızlı Ölçeklendirin

Her iş akışı, arkasındaki sistem kadar güçlüdür. n8n iş akışı şablonları, araçları birbirine bağlayarak ve manuel görevleri ortadan kaldırarak otomasyonu takımlar için erişilebilir hale getirir.

Ancak manuel ş akışlarını kendi kendine çalışan sistemlere dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp'a ihtiyacınız var.

ClickUp'ın şablonları, takımlara kontrol ve ivme arasında bir denge sağlar ve işleri yavaşlatmak yerine onlarla birlikte büyüyen sistemler tasarlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve pazarlama, mühendislik, operasyonlar ve daha fazlası için kullanıma hazır kurulumları bulmaya başlayın.