Yarı Otomatik Akışlar için Hangi AI Yığını Doğru?

Ş akışlarınız tamamen manuel değil, ancak tamamen otomasyonlu de değil. Ve bu orta yol sürtüşmeye neden oluyor.

Tekrarlayan görevler hala takımınızın zamanını tüketiyor, onaylar gecikiyor ve AI araçları ya gürültü yaratıyor ya da işleri doğru bir şekilde devretmiyor. Orta boyutlu takımlar genellikle bu benzersiz zorlukla karşı karşıya kalır.

Yarı otomatik iş akışları bu sorunu çözebilir, ancak bunun için AI'yı nerede kullanacağınızı, insan yargısının nerede gerekli olduğunu ve doğru araçları nasıl birbirine bağlayacağınızı bilmeniz gerekir.

Bu blog yazısında, yarı otomatik ş akışları için hangi AI yığını doğru olduğunu ve insan yargısının nerede müdahale etmesi gerektiğini ele alacağız. 💪

P. S. ClickUp gibi araçların buradaki işleyişine de bakacağız! 🪢

Yarı Otomatik Akışların Yükselişi

Yarı otomatik ş akışlarının yükselişi, modern işlerin artan karmaşıklığına doğrudan bir yanıt niteliğindedir.

Hibrit takımlar dağıtılmış iletişimi, tekrarlayan devirleri ve artan veri hacmini yönetirken, tamamen manuel ş akışları artık bu hızı yakalayamıyor.

Yarı otomasyon tam da bu noktada devreye girer. Otomasyonun verimliliğini insan denetiminin uyarlanabilirliği ile birleştirir.

Bu hareketi hızlandıran birkaç değişiklik vardır:

AI artık deneysel bir teknoloji değil: Akıllı sistemler artık günlük araçlarda entegrasyonlara sahiptir.

Manuel koordinasyon takımları yoruyor: Sürekli güncellemeler ve kontroller odaklanmayı parçalıyor ve iletişimi kolaylaştırmanın yollarını aramaya neden oluyor.

Çapraz fonksiyonel işbirliği zorlaşıyor: Projeler pazarlama, operasyon ve ürün takımlarını kapsadığından, görevleri yönlendirerek ve ilerlemeyi özetleyerek dağınık çabaları bir araya getirebilecek teknolojiye olan ihtiyaç giderek artıyor.

Hibrit ve uzaktan çalışan takımlar iş ritimlerini yeniden şekillendiriyor: Dağıtımlı zaman dilimleri ve eşzamansız programlar, coğrafi ve zamansal ayrımlar arasında bağlamı ve ivmeyi koruyan çözümler gerektirir.

Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşünmüş, ancak bu adımı atamamıştır. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir.

Yarı Otomatik Ş Akışları Nedir?

Yarı otomatik iş akışları, sorumlulukların insan çalışanlar ve otomasyon sistemleri arasında paylaşıldığı iş süreçleridir.

Bu kurulumda, belirli rutin veya tekrarlayan görevler otomasyon yazılımı tarafından gerçekleştirilirken, karar verme, yargılama ve istisnalar üzerinde kontrol insanlarda kalır.

Yarı otomasyon ve tam otomasyon

Yarı otomasyon ile tam otomasyon arasındaki fark genellikle tek bir anahtar faktöre bağlıdır: ne kadar kontrolü elinizde tuttuğunuz ve ne kadarını makinelere devrettiğiniz.

Aradaki farkı anlayalım:

Aspect Yarı otomasyon Tam otomasyon Tanım Bir ş akışı makinesi tekrarlayan eylemleri gerçekleştirirken, insanlar kararlar veya doğrulamalar için müdahale eder. Makinelerin, insan müdahalesi minimum düzeyde veya hiç olmadan tüm süreci baştan sona yürüttüğü bir sistem. İnsan katılımı Yüksek; Kullanıcılar, belirlenen aşamalarda sonuçları inceler, onaylar veya yönlendirir. Düşük; İnsanın rolü sistem kurulumu veya istisna yönetimi ile sınırlıdır. Uyarlanabilirlik Yeni kurallar veya öncelikler için kolayca ayarlanabilir Katı. Değişiklikler yeniden programlama veya tamamen yeniden yapılandırma gerektirir. En iyi kullanım alanı Eskalasyonlar, kreatif onaylar, bilet yönlendirme veya insan yargısı gerektiren herhangi bir görev Veri taşıma, fatura eşleştirme veya sabit mantığa sahip tekrarlayan ş akışları Avantajları Esneklik, bağlamsal denetim ve daha hızlı rota düzeltme imkanı sunar. Hız, tutarlılık ve büyük ölçekli yürütme sağlar Dezavantajları Manuel kontrol noktaları nedeniyle biraz daha yavaş Nüansları kaçırma riski, aşırı otomasyon hataları ve görünürlük azalması

Yarı otomasyonlu iş akışlarının öne çıktığı alanlar

Yarı otomasyon, bağlamın hala önemli olduğu, hızlı hareket eden, yargıya dayalı işlere çok uygundur. İnsanları ortadan kaldırmak yerine, onları en değerli oldukları yerlere, örneğin yorumlama, inceleme ve karar verme gibi alanlara yeniden konumlandırır.

Bunun pratikte nasıl göründüğü aşağıda açıklanmıştır:

Pazarlama takımları: AI kampanya özetlerini veya başlıkları hazırlar, ancak pazarlamacılar tonu iyileştirir ve metni son haline getirir. Varlık etiketleme ve yönlendirme gibi AI kampanya özetlerini veya başlıkları hazırlar, ancak pazarlamacılar tonu iyileştirir ve metni son haline getirir. Varlık etiketleme ve yönlendirme gibi ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirirken , marka tutarlılığı ve uyumluluk için inceleme döngülerini koruyabilirsiniz.

Operasyon takımları: Otomasyonlar, gecikmeler veya olaylar meydana geldiğinde güncellemeleri tetiklerken, yöneticiler eylemler onaylanmadan önce temel nedenleri doğrular.

Tasarım takımları: AI, düzenleri önerir, hızlı maketler oluşturur veya geri bildirim konuları düzenlerken, tasarımcılar nihai görselleri seçer.

Destek ve BT ekipleri: Gelen biletler, önem derecesine göre otomatik olarak kategorize edilir ve üst düzeye iletilir, ancak kritik durumlarda uzmanlar durumu onaylar ve nihai yanıtları verir.

Pazarlama takımının ş akışını buradan inceleyin. 👇🏼

Yarı otomasyonlu iş akışlarının anahtar özellikleri

Her yarı otomatik iş akışı öngörülebilir bir ritimle çalışır. Bir şey onu tetikler, birisi onu doğrular ve AI onu akıllı bir şekilde çalıştırmaya devam eder.

Bu bileşenler, sistemi sorunsuz hale getirirken, önemli noktalarda kontrolü elinde tutmaya devam eder:

Tetikleyiciler: Önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında (ör. Önem Derecesi = Kritik, Müşteri SLA ihlali veya Tasarım incelemeye hazır) bir süreci başlatın veya güncelleyin. Tetikleyiciler, ş Akışını harekete geçiren sinyal görevi görür.

Koşullu mantık: Girdilere göre işleri farklı şekilde yönlendiren "eğer-o zaman" yolları ekleyin. Örneğin, yüksek öncelikli sorunları kıdemli temsilcilere otomatik olarak atarken, düşük öncelikli sorunları self servis kuyruklarına aktarın.

İnsan kontrol noktaları: Onaylar, düzenlemeler veya manuel kararlar için inceleme aşamaları belirleyin ve her otomasyonun bağlam ve hesap verebilirlik içermesini sağlayın.

AI yardımı: AI'yı kullanarak toplantıları özetleyin, görevleri çıkarın veya takip kontrol listelerini otomatik olarak oluşturun, böylece zaman kazanırken doğruluğu da koruyun.

Öğrenme döngüleri: Sonuçları (onaylar, reddetmeler, düzenlemeler) sisteminize geri besleyerek zaman içinde otomasyonun doğruluğunu iyileştirin.

Denetim izleri: Şeffaf raporlama ve uyumluluk izleme için her otomatik tetikleyiciyi, AI çıktısını ve insan eylemini yakalayın.

🔍 Biliyor muydunuz? 1946 yılında, Ford Motor Company'nin üretimden sorumlu başkan yardımcısı Delmar S. Harder, "otomasyon" terimini icat etti. Bu terim, doğrudan insan kontrolü olmadan bir dizi üretim görevini gerçekleştirebilen makineleri tanımlamak için kullanılan bir "takma ad"dı.

Yarı otomasyonlu iş akışlarının avantajları

Yarı otomasyon, manuel iş ile tam makine kontrolü arasında yapılandırılmış bir yol sunar. Eskalasyonları yöneten takımlar için bu orta yol, aşağıdaki gibi ölçülebilir avantajlar sağlar:

Dengeli sahiplik: İnsanlar kararların sorumluluğunu üstlenirken, makineler yönlendirme ve durum değişikliklerini yönetir.

Verimlilik: Tekrarlayan görevler otomasyonla otomatikleştirilerek, takımlar yargı veya yaratıcılık gerektiren işlere odaklanabilir.

Ölçeklenebilir işbirliği: Yarı otomasyon, görev bağımlılıklarını yöneterek ve yönlendirerek paralel olarak çalışan birden fazla takım üyesini destekler.

Uyarlanabilir ş Akışları: Koşullar değiştikçe süreçler, tam bir revizyon gerektirmeden dinamik olarak ayarlanır.

Görünür etki: Eylem süresi, çözüm döngüsü ve onay adımları gibi metrikler izlenerek liderlere eyleme geçirilebilir içgörüler sağlanır.

Geliştirilmiş doğruluk ve daha az hata: Otomasyon, tutarlı kurallar ve veri işlemeyi zorlayarak insan hatası riskini azaltır.

Daha iyi insan odaklılık: Otomasyon öngörülebilir kısımları hallettiğinde, takımınız sürekli takip yapmak yerine kararlar, istisnalar ve yaratıcılık üzerine konsantre olabilir.

Personel sayısını artırmadan ölçeklenebilirlik: İş yükü arttıkça, yarı otomatik bir yığın, personel sayısını büyük ölçüde artırmadan daha yüksek hacimleri yönetmenizi sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Abonelik aldığınız çoğu AI aracı kullanılmıyor. Şirketler düzinelerce AI çözümüne yatırım yapmasına rağmen, çalışanların %91'i her hafta sadece bir ila dört araca güveniyor. Daha da çarpıcı olanı, takımların yaklaşık %45'i geçen yıl benimsedikleri AI araçlarını çoktan terk etmiş durumda. AI araçlarının yaygınlaşması olarak bilinen bu fenomen, doğru AI yığını seçmenin ve ş akışınıza gerçekten entegre olan araçları entegre etmenin önemini vurguluyor.

YAPAY ZEKA YIĞININI YARI OTOMASYON İÇİN İDEAL KILAN NEDİR?

AI yığınınız, yarı otomasyon ş Akışınızın operasyonel omurgasıdır. Yığın, her adımı entegre etmeli, tetikleyici olarak çalışmalı, bilgilendirmeli, insanları dahil etmeli ve ortaya çıkarmalıdır.

Yarı otomatik süreçler için ideal bir AI yığını tanımlayan beş kritik boyutu anlayalım. 💁

Entegrasyon esnekliği

Yarı otomatik iş akışlarında bağlam her şeydir ve gerçek bağlam, birden fazla AI aracı, sistemi ve biçimi kullanarak verileri bir araya getirmek anlamına gelir. Yığınınız veri kaynaklarını tutarlı bir bütün halinde birleştiremezse, içgörü olmadan otomasyon elde edersiniz.

Öncelik verilmesi gereken anahtar yetenekler:

CRM, biletleme, sohbet ve analiz araçlarının gerçek zamanlı senkronizasyonunu sağlayan birleşik veri boru hatları

Kolay sistem genişletme ve tak-çalıştır entegrasyonları için API öncelikli veya iPaaS tabanlı mimari .

Ayrı ş akışları olmadan verileri (yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış) işleme yeteneği

🧠 İlginç Bilgi: Kaydedilen ilk "otomasyon" antik Yunanistan'a kadar uzanır. MÖ 250 civarında, mühendis Ctesibius kendi kendine dolabilen ve otomatik olarak çan çalan bir su saati icat etti. İşte nasıl görünüyordu! Kaynak

Özel otomasyon katmanları

Hiçbir ş Akışı birbirine benzemez ve katı otomasyon yarardan çok zarar verebilir. Yarı otomasyon, kuralların uyarlanabildiği ve insanların müdahale edebildiği durumlarda başarılı olur. Yığınınız akıllı ama asla mutlak olmayan bir mantığa izin vermelidir.

Pratik uygulamalar arasında şunlar yer alır:

Önceden ayarlanmış kriterler (SLA veya önem derecesi gibi) karşılandığında anında harekete geçen koşullu tetikleyiciler

Güven puanları güvenli eşiklerin altına düştüğünde manuel geçersiz kılma seçenekleri

katmanlı eskalasyon kuralları Süreç otomasyonunun ne zaman durup insan kararının devreye gireceğini belirleyen

Gerçek zamanlı veri işleme

Kararlar, destek eskalasyonları veya envanter değişiklikleri gibi dinamik girdilere bağlı olduğunda, yığınınız anında analiz yapmalı ve harekete geçmelidir.

Tepki verebilirliğin temel unsurları şunlardır:

Sürekli veri akışı , böylece etkinlikler meydana geldiğinde mantık ve AI çıkarımları gerçekleşir.

Statik anlık görüntüler yerine mevcut koşulları yansıtan gerçek zamanlı gösterge panelleri ve uyarılar

Onaylar, eskalasyonlar veya manuel yenileme gerektirmeyen yönlendirmeler için satır içi karar verme

🧠 İlginç Bilgi: İnternet de yarı otomatik bir ş akışı olarak başladı. ARPANET projesi (1969), bağlı bilgisayarlar arasında dijital bilgi "paketlerini" otomatik olarak yönlendirdi.

İnsan döngüsü tasarımı

Yarı otomasyon, sonuçların kontrolü insanlarda kaldığında en iyi şekilde çalışır. Sistemin tasarımı, insanlara pasif olarak gözlemlemek yerine net bir görünürlük ve müdahale etmek için kolay yollar sunmalıdır.

İşte nasıl iş yapması gerektiği:

Tanımlanmış aralıklarla kontrol noktaları ekleyin . Örneğin, bir P0 biletinin otomatik yönlendirilmesinden sonra, nihai çözümden önce insan doğrulaması gerekir.

Makine muhakemesini gösterin (görev neden buraya yönlendirildi?) böylece insanlar otomasyona güvenip onu anlayabilirler.

Güvenli yedekleme mekanizmaları sağlayarak, kritik eylemler gerçekleşmeden önce istisnaları insanlara yönlendirin.

Şeffaflık ve izlenebilirlik

Her karar (insan veya makine tarafından alınmış olsun) izlenebilir, kaydedilebilir ve açıklanabilir olmalıdır. Aksi takdirde, sonuçların nasıl elde edildiğine dair görünürlüğünüzü kaybedersiniz.

İşte onu sağlam kılan özellikler:

Tetikleyici etkinleştirme, yönlendirme kararı, insan müdahalesi ve tamamlanma zaman damgası dahil her aktiviteyi kaydedin .

Otomasyon kuralları ve AI modeli istemleri için sürüm kontrolü , böylece neyin ne zaman değiştiğini görebilirsiniz.

Liderlik için otomasyon işlemlerini, başarılı/başarısız kararları ve insan müdahalelerini gösteren gösterge panelleri.

🔍 Biliyor muydunuz? 1801 yılında Joseph-Marie Jacquard, kumaş desenlerinin otomasyonunu sağlamak için kodlanmış delikler kullanan delikli kart kontrollü dokuma tezgahını icat ederek dokumacılıkta devrim yarattı. Bu icat, Charles Babbage'ın ilk programlanabilir bilgisayar tasarımlarına ilham kaynağı oldu.

Yarı Otomatik Ş Akışları için AI Yığını Nasıl Oluşturulur (Adım Adım)

Yarı otomasyonlu bir ş akışı oluşturmak için ş akışı yazılımını, süreçleri ve denetim mekanizmalarını dikkatlice sıralamanız gerekir.

Unutmayın, hedefiniz makinelerin nerede üstün olduğunu ve insan yargısının nerede hala gerekli olduğunu belirlemektir.

Hadi başlayalım! ✔️

Adım #1: Mevcut iş akışınızı haritalandırın ve otomasyon tetikleyicilerini belirleyin

Zaman alan ancak stratejik düşünme gerektirmeyen, tekrarlayan, kural tabanlı görevleri belirlemek için mevcut süreçlerinizi denetleyerek başlayın.

Süreç haritasını oluşturmadan önce gözden geçirmeniz gereken kısa bir kontrol listesi:

Hangi görevler günlük veya haftalık olarak tutarlı kalıplarla gerçekleşir?

Manuel aktarımlar veya veri girişi nedeniyle darboğazlar nerede ortaya çıkıyor?

Hangi kararlar öngörülebilir mantığa tabidir (örneğin, fatura 5.000 doları aşarsa, finans departmanına iletilir)?

Belirledikten sonra, işin başlaması veya ilerlemesi gereken anı, yani tam tetikleyiciyi belgelendirin. Bu tetikleyici, otomasyonun başlangıç noktası olur. Örneğin, bir tetikleyici "form gönderildiğinde" veya "veritabanındaki durum değiştiğinde" olabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak iş akışınızı harita olarak planlayın. Sürükle ve bırak şekilleri ve bağlayıcılarla ş Akışı diyagramları oluşturarak, işlerin takımlar arasında nasıl aktarıldığını gösterin. Otomasyona hazır görünen tekrarlayan adımları çizmek için renkler veya hızlı simgeler kullanın ve devralma ve gecikmeleri daha kolay tespit edebilmek için sahipliki göstermek için yüzme şeritleri veya sütunlar ekleyin.

Adım #2: İnsan kontrol noktaları ve karar kapılarını tanımlayın

Otomasyonun her şeyi belirlemesine izin vermek yerine, inceleme, onay veya istisna işlemlerinin nerede gerçekleşmesi gerektiğini siz belirleyin.

İşte birkaç anahtar kontrol noktası türü:

Onay aşamaları: Bir kişinin eylemden önce inceleme ve onay yapması gereken aşamalar (ör. finans departmanı ödeme öncesinde gider geri ödemelerini onaylar)

İstisna yönetimi: Otomasyon, olağandışı durumları uzmanlara yönlendirir (örneğin, eksik veriler içeren faturalar sessizce reddedilmek yerine bir takım üyesine yönlendirilir).

Kod kalitesi kontrolleri: Çıktılar ilerlemeden önce doğrulanır (örneğin, AI tarafından oluşturulan özetler müşterilere gönderilmeden önce doğruluk açısından incelenir).

Otomasyonlu adımları ve gerekli insan müdahalesini gösteren basit bir akış şeması oluşturun.

Örneğin, içerik onay ş akışında: AI geri bildirimleri özetler > bir insan düzenleyici inceler ve onaylar > otomasyon yayınlar. Bu, anahtar anlarda insanları bilgilendirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Alan Turing'in 1950 tarihli Computing Machinery and Intelligence adlı makalesinde, makinelerin insan mantığını taklit edebileceği bir test anlatılmıştır. Bu makale, AI ş akışı karar verme sürecinin felsefi temelini, bu süreç henüz var olmadan etkili bir şekilde özetlemiştir.

AI yığınınız üç kategoride araç içermelidir:

Veri ve yönlendirme araçları, kaynaklardan veri çekmek, verinin nereye gideceğine karar vermek ve sonraki adımları tetikleyici olarak kullanmak gibi bilgi akışını yönetmek için kullanılır. AI yardım araçları bilgileri analiz ederek, kategoriler önererek, içerik taslakları hazırlayarak veya verileri özetleyerek insan karar verme sürecini güçlendirir. Otomasyonun ve şimdiye kadar olanların şeffaflığını sağlamak için görünürlük ve denetim araçları. Bu gösterge panelleri ve günlükler, hesap verebilirliği sağlar ve takımların sorunları erken tespit etmesine yardımcı olur.

Çoğu takım karmaşık bir yığına ihtiyaç duymaz. İyi tasarlanmış yarı otomasyonlu bir ş akışı genellikle şunları birleştirir:

Bir ş akışı otomasyon platformu (araçları bağlamak ve yönlendirmeyi yönetmek için)

Bir AI asistanı veya LLM entegrasyonu (akıllı analiz veya içerik üretimi için)

Yerleşik otomasyon ve gösterge panelleri (işleri merkezileştirmek ve görünürlüğü korumak için) içeren bir proje veya operasyonel platform

Adım #4: Pilot ş akışıyla başlayın

Her şeyi bir kerede otomasyonla otomatikleştirmeyin. İdeal olarak, şu anda önemli ölçüde zaman alan veya darboğazlara neden olan bir ş akışı seçin ve kurulumunuzu test edin.

Pilot kriterleri:

Yüksek tekrarlama (günlük veya haftada birden fazla kez gerçekleşir)

Net karar mantığı (kurallar belgelenmiş veya açıktır)

Ölçülebilir sonuç (kazanılan zamanı veya önlenen hataları izleme imkanı vardır)

Örneğin, bir proje operasyon takımının lideri, verileri manuel olarak çekmek ve özetleri yazmak için 45 dakika harcıyor. Tüm takım üyeleri güncellemeleri gönderdiğinde tetikleyici olan haftalık güncellemeler için bir otomasyon oluşturuyorlar. Bir AI aracı verileri birleştiriyor ve bir rapor taslağı hazırlıyor. Bu rapor, yönetici tarafından incelenip onaylandıktan sonra üst yönetime gönderiliyor.

Pilot uygulama sırasında şunları ölçün:

Döngü başına kazanılan zaman: Her ş akışı örneğinin önceki manuel sürece kıyasla ne kadar hızlandığını ölçün.

Hata azaltma veya kalite iyileştirmeleri: Otomasyon öncesi ve sonrası hata, yeniden işleme veya kusur sıklığını izleyin.

İnsan müdahalesinin ne sıklıkla gerekli olduğu (ve neden): Otomasyon süreçleri sırasında takım üyelerinin ne zaman ve neden müdahale ettiğini izleyin, yaygın istisnaları, karar noktalarını veya insan yargısı gerektiren sınır durumları belirleyin.

Çok adımlı otomasyon zincirleri: Taslak rapor oluştur > yöneticiye atama > paydaşları bilgilendirme gibi sıralamaları tanımlayın.

Bildirimler ve hatırlatıcılar: Girişler geciktiğinde veya insan müdahalesi gerektiğinde uyarılar gönderin.

Adım #5: Daha akıllı otomasyon için AI yardımını entegre edin

Temel ş Akışınız sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladığında, AI yardımını katmanlayarak otomatik kararları daha akıllı hale getirin ve insan gözden geçirenlerin yükünü azaltın.

AI çeşitli şekillerde yardımcı olabilir:

Kategorizasyon ve yönlendirme: Gelen talepleri türüne, aciliyetine veya atanan kişiye göre otomatik olarak sıralama

Özetleme: Uzun belgeleri veya e-postaları daha hızlı incelenebilmesi için anahtar noktalara indirgemek

İçerik taslağı hazırlama: İnsanların düzelttiği ilk taslakları (e-postalar, raporlar, özetler) oluşturma

Anormallik tespiti: Acil dikkat gerektiren olağandışı kalıpları (örneğin, normalden 10 kat daha büyük bir fatura) işaretleme

AI, gürültüyü azaltmalı ve önemli olanı vurgulamalı, insan yargısının yerini almamalıdır.

Adım #6: Hesap verebilirlik için gösterge panelleri ve denetim izleri oluşturun

Yarı otomasyon, ancak herkes neler olup bittiğini görebiliyorsa işe yarar. Aşağıdakileri gösteren gösterge panelleri kurun:

Ş Akışı ilerlemesi: Bugün her aşamada kaç öğe ilerledi?

İnsan kararları: Takımlar neyi onayladı, reddetti veya üst düzeye taşıdı?

AI performansı: AI önerileri kullanılıyor mu? Nerede yanlışlıklar var?

Darboğazlar: Öğeler en uzun süre nerede bekliyor?

Aynı derecede önemli olan bir diğer unsur da denetim izidir. Denetim izi, neyin, ne zaman ve kimlerin dahil olduğu konusunda tam bilgi veren bir kayıttır. Bu, uyumluluk, sorun giderme ve sürekli iyileştirme için çok önemlidir.

7. Adım: İzleyin, ölçün ve iyileştirin

Yarı otomatik ş akışları "ayarla ve unut" türünden değildir. Performansı haftalık veya aylık olarak gözden geçirerek şu soruları sorun:

Beklenen şekilde zaman tasarrufu sağlanıyor mu?

Hatalar azalıyor mu?

İnsan kontrol noktaları iş yapıyor mu, yoksa ayarlanmaları mı gerekiyor?

AI'nın yakalaması gereken yeni modeller veya istisnalar var mı?

Bu geri bildirimi kullanarak otomasyon kurallarını ayarlayın, kontrol noktaları ekleyin veya kaldırın ve ş Akışı'nı iyileştirin.

Yarı Otomatik Akışlar için Örnek AI Yığınları

Sürecinizi planladıktan ve otomasyonun temelini oluşturduktan sonra, bir sonraki adım sisteminizi akıllı hale getirecek araçları seçmektir.

İşte, ideal bir ş akışı örneği oluşturmak için teknoloji yığınınıza ekleyebileceğiniz bazı AI araçları. ⚒️

➡️ Ş Akışı düzenleme ve yönlendirme katmanı

1. ClickUp (Görevlerden takımlara kadar her şeyi tek bir birleşik çalışma alanında yönetmek için en iyisi)

Rutin eylemleri gerçekleştiren ClickUp Autopilot Agents ile projelerinizi 7/24 çalışır durumda tutun

AI yığınınızın ş akışı düzenleme ve yönlendirme katmanı olan ClickUp, farklı araçlardaki verileri, görevleri ve takımları birbirine bağlar.

Her otomasyon, güncelleme veya insan girdisinin doğru zamanda doğru yere akışını şu şekilde sağlar:

ClickUp Ambient Agents ile dinamik iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

Statik otomasyonların aksine, ClickUp Ajanları niyeti yorumlar ve akıllı bir şekilde hareket eder. Google Drive, GitHub veya Salesforce gibi entegre araçlarda neler olup bittiğini izler, ardından her güncellemenin, bildirimin veya görevin size ulaşmasını sağlar.

Kod kullanmadan özel ajanlar oluşturabilir, bunların neleri izleyeceğini, nasıl yanıt vereceğini ve hangi AI araçlarını kullanacağını tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir pazarlama takımı kampanya onaylarını yönetiyor. Özel Ajan, Drive'a yeni kreatif varlıklar yüklendiğinde bunu algılayabilir, gönderiyi özetleyebilir, doğru gözden geçiren kişiye yönlendirebilir ve eksik kampanya ayrıntılarını işaretleyebilir.

Kısacası, ajans AI desteği Çalışma Alanınızın tamamında kullanılabilir.

ClickUp Brain MAX ile AI'nın yayılmasını önleyin

ClickUp Brain MAX, iş ekosisteminizin üzerinde akıllı bir AI katmanı olarak çalışan ClickUp'ın masaüstü (ve tarayıcı uzantısı) AI merkezi olarak tasarlanmıştır. Görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz ve entegre uygulamalarınız arasında arama, soru sorma, otomasyon ve oluşturma işlemleri için bir merkez görevi görür.

Şunları yapabilirsiniz:

ClickUp, bağlı uygulamalar ve web üzerinden bilgi toplayın ve görevleri, kararları veya sonraki adımları destekleyin.

Sesli notları, Talk-to-Text özelliğini kullanarak eyleme geçirilebilir görevlere , güncellemelere veya özetlere dönüştürün. , güncellemelere veya özetlere dönüştürün.

GPT, Claude ve Gemini gibi gelişmiş AI modellerinden seçim yapın ve ş akışınızın yalnızca en iyisini elde etmesini sağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ş akışlarını zahmetsizce belgelendirin: ClickUp Belge içinde başlıklar, tablolar ve akış şemaları gibi zengin biçimlendirme araçlarıyla SOP'leri, onay aşamalarını, istisna işleme kurallarını ve kalite kontrollerini tanımlayın. ClickUp Belge içinde başlıklar, tablolar ve akış şemaları gibi zengin biçimlendirme araçlarıyla SOP'leri, onay aşamalarını, istisna işleme kurallarını ve kalite kontrollerini tanımlayın.

Teknoloji yığınınızla entegre edin: Webhooks ve Webhooks ve ClickUp entegrasyonlarını kullanarak ClickUp'ı CRM, biletleme ve veri araçlarıyla bağlantı kurun.

Gösterge panellerini kontrol etmeden bilgilenin: ClickUp Planlanmış Raporları kurarak, proje veya kampanya performansının anlık görüntülerini paydaşlara düzenli aralıklarla (günlük, haftalık veya aylık) sunun. ClickUp Planlanmış Raporları kurarak, proje veya kampanya performansının anlık görüntülerini paydaşlara düzenli aralıklarla (günlük, haftalık veya aylık) sunun.

Takımın geri bildirimlerini toplayın: ClickUp'ta bir ClickUp'ta bir form oluşturarak takımınızdan yapılandırılmış girdilerle ş akışınızı oluşturmaya başlayın.

İlerlemeyi hassas bir şekilde takip edin: ClickUp Özel Durumları ile benzersiz ş akışı aşamaları tanımlayarak AI'dan insana geçişleri belirtin ve manuel müdahaleleri vurgulayın. ClickUp Özel Durumları ile benzersiz ş akışı aşamaları tanımlayarak AI'dan insana geçişleri belirtin ve manuel müdahaleleri vurgulayın.

Ş Akışı verilerini yakalayın ve düzenleyin: ClickUp Özel Alanları (metin, sayılar, açılır menüler, tarihler, formüller) ekleyerek görevleri zenginleştirin, otomasyonları yönlendirin ve AI destekli süreçler için bağlamı koruyun. ClickUp Özel Alanları (metin, sayılar, açılır menüler, tarihler, formüller) ekleyerek görevleri zenginleştirin, otomasyonları yönlendirin ve AI destekli süreçler için bağlamı koruyun.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve çoklu ajan sistemleri alışmak zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi de şunları paylaşıyor:

ClickUp Brain MAX, iş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum.

En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

2. Make (eski adıyla Integromat) (Uygulamalar arasında kodsuz otomasyonu görsel olarak oluşturmak ve ölçeklendirmek için en iyisi)

via Make

Make, takımınıza kodlama becerisi gerektirmeden ş akışları oluşturmak için görsel bir ortam sunar ve otomasyonu insan karar noktalarıyla harmanlar. 3.000'den fazla önceden oluşturulmuş uygulamadan (veya özel API'lerden) modülleri sürükleyip bırakarak tetikleyicileri, eylemleri ve mantığı birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu sistemin cazibesi, otomasyonun ölçeklenmesine olanak tanımasıdır: ajans ş akışları oluşturabilir, otomasyon ortamınızı (Make Grid aracılığıyla) görselleştirebilir ve AI modüllerini doğrudan zincir içine entegre edebilirsiniz.

En iyi özellikleri oluşturun

Metin oluşturma, çeviri ve görüntü işleme gibi AI görevlerini AI Modülleri ile entegre edin.

Canlı ş akışlarını izleyin ve gerçek zamanlı düzenleme ve gözlemlenebilirlik ile darboğazları belirleyin.

Koşul mantığı ve veri işlemeyi kullanarak verileri dinamik olarak dönüştürün, filtreleyin ve yönlendirin.

Sınırlamalar getirin

Tek bir senaryoda birden fazla tetikleyici desteği yok

Ş akışlarında tam paralel işleme yerine sıralı işleme

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: 10,59 $/ay

Pro: 18,82 $/ay

Takımlar: 34 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorum yapın

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? "Bulut otomasyonu"ndan önce, takımlar cron işlerini kullanarak süreçleri planlıyordu. Bu, bilgisayarların belirli zamanlarda karmaşık görevleri otomatik olarak çalıştırmasına olanak tanıyan 1975 yılından kalma bir Unix özelliğiydi.

➡️ AI yardımı ve zeka katmanı

3. ChatGPT (Ş akışlarınızda fikir üretmek, içerik taslağı hazırlamak ve verileri yorumlamak için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, içerik taslağı oluşturmanıza, verileri analiz etmenize ve bilgileri kategorize etmenize yardımcı olan genel amaçlı bir büyük dil modeli (LLM) platformudur. GPT-4. 1, GPT-4o ve GPT-5 ailesi gibi en son model sürümleri, karmaşık komut istemlerini, daha uzun bağlam pencerelerini, araç kullanımını (web araması, dosya yüklemeleri ve Python yürütme dahil) ve sistemlerinize konektör erişimini destekler.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Dosya ve araç erişimi (Python, görsel girdiler) aracılığıyla PDF, elektronik tablo veya görüntü gibi yüklemeleri analiz edin.

İş süreçleri otomasyonunuzu ölçeklendirmek için bağlayıcı entegrasyonlarını (Google Drive, Dropbox, GitHub) kullanarak içeriği kategorize edin, sınıflandırın veya yönlendirin.

API erişimi (sohbet tamamlamaları, yanıtlar, araç çağrıları) kullanarak teknoloji yığınınıza entegre edin.

Geçmiş verileri koruyan ve bunlardan öğrenen makine öğrenimini kullanarak insan kontrolünü koruyun.

ChatGPT sınırlamaları

Web taraması olmadan gerçek zamanlı veya güncel bilgilere sınırlı erişim

Teknik veya niş konulara verilen yanıtlarda ara sıra görülen yanlışlıklar veya "halüsinasyonlar"

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

4. Jasper (Marka güvenliği sağlayan içerik oluşturmayı büyük ölçekte otomasyonla gerçekleştiren pazarlamacılar için en iyisi)

Jasper aracılığıyla

Jasper, e-posta, reklam metinleri, sosyal medya gönderileri ve marka mesajlarını büyük ölçekte oluşturması gereken pazarlamacılar için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir içerik platformudur. Markanızın tonunu ve stilini tanımlamanıza olanak tanır ve bunu temel alarak ikna edici pazarlama içerikleri oluşturur.

"Oluştur-kontrol et" ş akışları kurun. Bu, AI'nın sizin için içerik taslağı oluşturması, takımınızın bunu gözden geçirip düzeltmesi ve ardından içeriğin dağıtım için martech yığınına aktarılması anlamına gelir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış ş Akışı şablonlarını kullanarak pazarlama materyalleri oluşturun.

API Erişimi ve ş akışı entegrasyonu aracılığıyla teknoloji yığınınızla entegre edin.

SEO Modu ve Surfer SEO entegrasyonunu kullanarak içeriğinizin arama ve performans için optimize edildiğinden emin olun.

AI Image Suite kullanarak kampanyalarla uyumlu görseller oluşturun ve düzenleyin.

Jasper sınırlamaları

Hata ayıklama senaryoları için özel test modu yoktur

Hata mesajları ve hata ayıklama araçları bazen kafa karıştırıcı olabilir.

Jasper fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800'den fazla yorum)

5. Typeface (AI destekli tasarımla marka pazarlama varlıkları oluşturan kurumsal işletmeler için en uygun seçenek)

via Typeface

Typeface, marka tutarlılığı olan içerik oluşturma ve varlık üretmeye odaklanan kurumsal düzeyde bir AI platformudur.

Marka kılavuzlarınız, görsel varlıklarınız ve ses tonunuz gibi her şeyi Brand Hub'da saklar. Bu, metin, resim, video ve daha fazlasını içeren içeriği oluşturmak ve yönetmek için temel görevi görür. Sistemini marka kurallarınızla eğitebilir ve Arc Agents'ın kampanya konseptleri, içerik varyasyonları veya yeniden amaçlanan varlıklar oluşturmasına izin verebilirsiniz.

Yazı tipi en iyi özellikleri

Dinamik Kişiselleştirme özelliğini kullanarak marka tutarlılığını korurken hedefli içerik varyasyonları oluşturun.

Marka Yönetimi aracılığıyla, dağıtımdan önce marka, uyumluluk veya güvenlik sorunlarını otomatik olarak yakalayın.

Doğal dil komutlarıyla tüm içerik reposlarınızı inceleyin ve Keşif ve Arama özelliği sayesinde varlıkları hızlı bir şekilde yeniden kullanın.

Ş akışlarınızı yerleştirin, verileri bağlayın ve Connector Library kullanarak sistemler arasında başlatın.

Yazı tipi sınırlamaları

Şeffaf olmayan fiyatlandırma ve büyük sözleşme boyutları, küçük veya orta ölçekli takımlar için pratik değildir.

Ad hoc veya hafif içerik takımları için daha az etkilidir.

Yazı tipi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Yazı tipi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? API'ler ortaya çıkmadan önce, şirketler araçları " sneakernet" yoluyla entegre ediyordu. Bu, kelimenin tam anlamıyla floppy diskleri bir bilgisayardan diğerine taşımak anlamına geliyordu.

➡️ Veri entegrasyonu ve senkronizasyon katmanı

6. Airbyte (Birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir boru hattına sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmak ve aktarmak için en iyisi)

Airbyte aracılığıyla

Airbyte, çeşitli kaynaklardan bir hedefe veri taşıma sürecini basitleştiren, genellikle ELT (çıkarma, yükleme, dönüştürme) boru hattı olarak bilinen açık kaynaklı bir veri entegrasyon aracıdır. 600'den fazla önceden oluşturulmuş konektör, açık çekirdek mimari ve bulut genelinde dağıtım seçenekleri ile bu araç, AI'ya hazır işlemler için veri temelini ele alır.

Airbyte'ın en iyi özellikleri

Dağıtım (yerinde, bulut, hibrit) seçeneğini belirleyerek egemenliği ve uyumluluğu koruyun.

Düşük kodlu/AI destekli konektör oluşturma için Connector Builder ve CDK kullanarak özel entegrasyonları hızlandırın.

Yüksek hızlı CDC ve gerçek zamanlı çoğaltma ile neredeyse gerçek zamanlı senkronizasyon ve veri değişikliği yakalama özelliğini etkinleştirin.

Gözlemlenebilirlik ve Günlük Kaydı (Datadog, Prometheus entegrasyonları) aracılığıyla boru hattının durumunu, hataları ve kullanımı izleyin.

Airbyte sınırlamaları

Üretimde, özellikle topluluk tarafından yönetilenlerde, bağlayıcı kararsızlığı ve sık senkronizasyon işi hataları

Sınırlı dokümantasyon ve hata raporlama, karmaşık boru hatlarında sorun gidermeyi zorlaştırır.

Airbyte fiyatlandırması

Çekirdek: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $

Avantaj: Özel fiyatlandırma

Enterprise Flex: Özel fiyatlandırma

Enterprise Kendi Kendini Yöneten: Özel fiyatlandırma

Airbyte derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI özelliklerinin ilk büyük ticari başarı öyküsü 1980 yılında R1 (daha sonra XCON olarak bilinen) ile gerçekleşti. Bu, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde geliştirilen ve Digital Equipment Corporation (DEC) tarafından kullanılan bir uzman sistemdi. Araç, müşteri siparişlerine göre doğru CPU'ları, belleği, kabloları ve yazılımı seçerek karmaşık bilgisayar sistemlerini otomatik olarak yapılandırıyordu.

7. Zapier (Uygulamaları birbirine bağlamak ve kodlama yapmadan basit ve orta karmaşıklıkta akışları otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, yaklaşık 8.000 uygulamayı birbirine bağlayan, operasyon liderlerinin, proje yöneticilerinin ve AI odaklı takımların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan AI destekli bir ş akışı otomasyon yazılımıdır. Filtreler, Yollar ve Zamanlama gibi özellikler, AI veya otomatik adımların yalnızca doğru koşullar altında yürütülmesini sağlar.

Zapier'in en iyi özellikleri

Kodlama yapmadan bilgileri aktarmak ve tetikleyici eylemler tetiklemek için Zaps kullanın.

Eğer/o zaman mantığına göre potansiyel müşterileri, biletleri veya görevleri yönlendirmek için Yollar 'ı yapılandırın.

Formatter'ı kullanarak tarihleri, para birimlerini, metinleri ve daha fazlasını temizleyin, dönüştürün veya standartlaştırın.

Zapier sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir, bu da kurulumu biraz zorlaştırır.

Entegre edilmiş bir uygulama değişirse uygulama bağlantıları kopabilir ve ş akışları kesintiye uğrayabilir.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Takım: 103,5 $/ay (25 kullanıcıya kadar)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1980'lerde Japon şirketleri " ışıklar kapalı üretim" terimini ilk kez kullanmaya başladı. Bu, tamamen otomasyonla gerçekleştirilen iş akışlarının klasik bir örneğidir. Burada, tamamen otomasyonla gerçekleştirilen fabrikalar insan müdahalesi olmadan 7/24 üretime devam ediyordu. Bu fikir bugün de popülerliğini korumaya devam ediyor.

➡️ İletişim ve bildirim katmanı

8. Slack (İletişimi merkezileştirmek ve takımlar ve uygulamalar arasında işi entegre etmek için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği platformudur. AI destekli Workflow Builder ile görevleri otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize olanak tanıyarak tekrarlayan işleri azaltmanıza yardımcı olur. Otomatik hatırlatıcılar, bildirimler veya onaylar ayarlayarak takımınızın daha yüksek öncelikli işlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Platform ayrıca AI ajanları oluşturmak ve dağıtmak için Slack CLI ve Bolt sunmaktadır. Belirli görevleri yerine getiren, istekleri otomatik olarak yönlendiren ve hatta diğer sistemlerinizle etkileşime giren botlar oluşturabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Takımları organize edin ve Kanallar ve Slack Connect ile iş yapın.

Takımınızın halihazırda kullandığı 2.600'den fazla üçüncü taraf araçla bağlantı kurun.

Mesajlaşma ve sesli/video görüşme özelliklerini kullanarak takım üyeleriyle sohbet edin, görüşün veya toplantı yapın.

Canvas ve Lists ile esnek belgeler oluşturun ve projeleri izleyin.

Slack sınırlamaları

Eski mesajlar ve dosyalar, özellikle aktif Çalışma Alanlarında konumlandırılması zor olabilir.

Toplantılarda gürültü engelleme tutarsız olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,38 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (36.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

9. Microsoft Teams (Sohbet, toplantı ve işbirliğine dayalı işleri tek bir platformda birleştirmek için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet, video konferans, dosya paylaşımı ve uygulama entegrasyonları sunan bulut tabanlı bir işbirliği aracıdır. Web tarayıcıları, masaüstü uygulamaları veya mobil cihazlar aracılığıyla iletişim kurmanıza, projeleri yönetmenize ve belgeler üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Microsoft 365 Copilot'u kullanarak, not alma, görev atama ve toplantı takibi gibi idari görevleri otomasyonla gerçekleştirirken, kuruluşunuzun verilerinden bağlamsal içgörüler elde edebilirsiniz.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Toplantı tartışmalarından doğrudan görevleri planlayın, izleyin ve önceliklendirin.

Teams Rooms ve sanal toplantı cihazı desteği ile hibrit iş modelini etkinleştirin.

Town Hall ve kurumsal ve kurumsal ş Akışı yönetimi özellikleriyle büyük ölçekli etkinlikleri kolaylaştırın.

Microsoft Teams sınırlamaları

Özellikle büyük takımlar veya çok sayıda mesaj olduğunda yavaş hissedilebilir.

Masاüstü uygulama yüksek RAM ve CPU tüketir, bu da arızalara veya çökmelere neden olur.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Aile: Aylık 12,99 $ (En fazla 6 kullanıcı)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8,55 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 E3: Kullanıcı başına aylık 36 $ (Yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 E5 Plus: Kullanıcı başına aylık 57 $ (Yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (17.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.600'den fazla yorum)

Yarı Otomatik İş Akışları Tasarlarken Sık Yapılan Hatalar

İşte verimli ş akışları tasarlamanıza yardımcı olacak en yaygın hatalardan bazıları ve pratik çözümler. 👇

Sık yapılan hatalar Çözümler Kusurlu bir süreci otomasyonla otomatikleştirmek (sadece bozuk olanı dijitalleştirirsiniz) Önce ş akışını manuel olarak harita edin ve optimize edin. Gereksiz işlemleri kaldırın, adımları netleştirin, ardından otomasyonu yalnızca temizlenmiş sürece uygulayın. Net hedeflerin veya ölçülebilir başarı ölçütlerinin olmaması Ölçülebilir hedefler belirleyin (döngü süresinin X% azaltılması, hataların azaltılması vb.). Bu ölçütleri gösterge panellerine ekleyin, böylece otomasyonun işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz. İnsan kontrolü olmadan çok erken/çok fazla otomasyon yapmak Ş Akışına insan karar aşamaları ekleyin. Rutin işleri otomasyonla gerçekleştirin, karar verme aşamaları için insanları koruyun ve ölçeklendirmeden önce bir süreci deneme amaçlı uygulayın. Zayıf AI ş akışı otomasyon aracı entegrasyonları/veri siloları Bağlantı kuran, veri akışlarını haritalayan ve entegrasyonları erken aşamada test eden araçları seçin. Sistemlerinizin verileri sorunsuz bir şekilde paylaşımını sağladığından emin olmalısınız. Çok fazla adım ve çok erken dallanma mantığı ile ş akışlarını gereğinden fazla karmaşıklaştırmak Yüksek tekrarlama oranına sahip, basit bir süreçle başlayın. Ş Akışını basitleştirin, ardından otomasyon uygulayın. Yalnızca temel işlevler çalıştığında karmaşıklığı aşamalı olarak artırın. Paydaşların katılımını ve değişiklik yönetimini atlama Etkilenen tüm takımları erken aşamada sürece dahil edin. "Neden"ini açıklayın, kullanıcıları eğitin ve geri bildirim döngüleri oluşturun, böylece ş Akışı insanların gerçekte nasıl çalıştığına uygun hale gelsin.

Hangi aracı seçeceğinizi hala "işleyemiyor" musunuz? İpucu: ClickUp!

Yarı otomatik iş akışları, otomasyonun hızı ve tutarlılığını insan yargısı ve denetimi ile birleştirerek mükemmel bir denge sağlar.

Ancak, araçların yaygınlaşmasının gerçek bir sorun olduğunu unutmamak önemlidir.

Herhangi bir bağlam değişikliğini ortadan kaldırmak için ClickUp devreye girer. Otomasyonlar, ClickUp Brain, Gösterge Panelleri, Belgeler ve daha fazlasını tek bir platformda bir araya getirerek yarı otomatik ş akışlarını tasarlayabilir, izleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Otomatikleştirilmiş ş akışları, insan müdahalesi minimum düzeyde veya hiç olmadan çalışır; bir kez tetiklenince, görevler her adımı otomatik olarak ilerler. Yarı otomatikleştirilmiş ş akışları ise otomasyonu insan denetimi ile birleştirir. Makineler tekrarlayan, kurallara dayalı görevleri yerine getirirken, insanlar belirli kontrol noktalarında devreye girerek kararlar alır, istisnaları inceler veya çıktıları doğrular.

Tutarlı kurallara sahip tekrarlayan iş akışları, yarı otomasyon için ideal vaka çalışmalarıdır. Ayrıca, döngü süresinin kısalması veya hataların azalması gibi ölçülebilir sonuçlar da sağlamalıdır. Bu özelliklere sahip iş süreçlerini seçmek, otomasyonun gerçek değer katmasını sağlar.

Yarı otomasyon için en iyi AI araçları arasında, entegre AI asistanı (ClickUp Brain) ile öne çıkan ClickUp gibi platformlar bulunmaktadır. Yarı otomasyon için diğer önde gelen araçlar arasında Zapier (kolay çapraz uygulama otomasyonu için), Slack (gerçek zamanlı işbirliği için) ve Typeface (pazarlama otomasyonu için) bulunmaktadır.

ClickUp, yarı otomatik ş akışlarını uçtan uca yönetmek için merkezi bir platform sağlar. Ş akışlarını eşleştirebilir, tetikleyicileri tanımlayabilir ve rutin adımları otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, onay aşamaları ve inceleme görevleri sayesinde insanları da sürece dahil edebilirsiniz. ClickUp Brain, özetleme, kategorize etme, taslak oluşturma ve anomali algılama gibi AI yetenekleri ekler. Gösterge panelleri ve denetim izleri, görevlerin ilerleme durumu, insan müdahaleleri ve AI performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Evet, kesinlikle. Yarı otomatik ş akışları, kritik kararlar, kalite incelemeleri ve istisna durumlarının ele alınması için insan kontrol noktalarına dayanır. Otomasyon rutin, tekrarlayan görevleri yerine getirir, ancak manuel onaylar doğruluğu sağlar, uyumluluğu korur ve takımların stratejik olarak müdahale etmesine olanak tanır.