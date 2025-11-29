Startup'ların Büyümesi için 10 Video Pazarlama Stratejisi

Feed'inizi kaydırırken 15 saniyelik bir klip dikkatinizi çeker. İlgilendiğiniz bir hikayeyi anlatır. İlginizi çeker, sayfaı daha fazla keşfetmek istemenize neden olur ve farkına varmadan bir saat boyunca bu hesabı takip etmiş olursunuz.

Harika bir video pazarlama, insanların durup izlemesini ve hatırlamasını sağlar.

Bu nedenle, pazarlamacıların %93'ünün video pazarlamanın kendilerine iyi bir yatırım getirisi sağladığını söylemesi şaşırtıcı değildir.

Bu blog yazısında, birkaç saniyelik ilgiyi kalıcı müşteri ilişkilerine dönüştürmek için startup'ların başarısı için doğru video pazarlama stratejilerini inceleyeceğiz. 🤩

🔍 Biliyor muydunuz? Video, sağlam getiriler sağlamaya devam ediyor. Araştırmaya katılanların üçte ikisi, yatırım getirisinin arttığını veya sabit kaldığını belirtiyor. Pazarlamacıların yaklaşık %50'si daha güçlü sonuçlar elde ettiğini bildirirken, satış uzmanlarının %44'ü de aynı şeyi söylüyor.

Video Pazarlama Startup'ların Büyümesi İçin Neden Önemlidir?

Bir şirket kurarken, dikkat en değerli para birimidir ve video, dikkat çekmenin en hızlı yollarından biridir.

Video prodüksiyon ş akışını kurmanızın nedenleri şunlardır:

Görseller ve sesleri birleştirerek akılda kalıcı, duygusal olarak yankı uyandıran mesajlar oluşturarak etkileşimi artırın.

Karmaşık fikirleri basitleştirin izleyicilerin teknik veya yenilikçi ürünleri hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olan izleyicilerin teknik veya yenilikçi ürünleri hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olan açıklayıcı videolarla

Dönüşümleri artırın landing sayfalarınızda videolar kullanarak pasif ziyaretçileri aktif müşterilere dönüştürün.

Arama motorları gömülü video içeren sayfalara öncelik verdiği için SEO performansını artırın ve sitenize daha fazla organik trafik çekin.

Güven oluşturup platformlar arasında görünürlüğü artıran, paylaşılabilir ve özgün hikaye anlatımıyla erişiminizi ve güvenilirliğinizi artırın.

İçerik stratejisini çeşitlendirin demolar, ürün tanıtımları, referanslar, kültür hikayeleri veya huninizin her aşaması için eğitim klipleri için videoları kullanarak.

Kısa formatlı ve oluşturucu içerik kullanarak ürünün değerini vurgulayın, marka kişiliğini sergileyin ve bütçenizi aşmadan sadakati artırın.

Daha fazla kayıt, ürün ilgisi ve sosyal paylaşım yoluyla ölçülebilir etki yaratın.

🧠 İlginç Bilgi: Kısa video biçimleri (YouTube'daki "Shorts" gibi) normal videolara göre daha fazla görünüm ve beğeni alıyor. Ancak görünüm başına daha az yorum alıyor ve eğitim/siyaset kategorilerinde aynı performansı gösteremiyor.

Startup'ların büyümesi için kanıtlanmış 10 video pazarlama stratejisi

Anlamlı bir şey yarattınız: bir sorunu çözen bir ürün, ona inanan bir takım ve buna hazır bir pazar. Öylesine bir klip hazırlayıp en iyisini umut edemezsiniz; sıradan görünümleri sadık kullanıcılara dönüştüren kanıtlanmış stratejiler uygulamalısınız.

İşte... tam da burada olan şey bu! 💁

1. Startup'ınızın video pazarlama hedeflerini belirleyin

Prodüksiyona başlamadan önce yön belirleyin; doğrudan çekime geçmeyin. Kendinize sorun, bu videosun amacı nedir?

Kayda başlamadan önce, başarının neye benzeyeceğine karar verin. Kayıtları artırmayı, web sitesi ziyaretlerini artırmayı mı yoksa kullanıcıları ürününüz hakkında bilgilendirmeyi mi hedefliyorsunuz?

📌 Örnek: Yeni bir ürün yönetimi startup'ı, bir dizi kısa açıklayıcı video kullanarak 60 gün içinde demo taleplerini %15 artırma hedefi belirler. Her senaryo ve CTA doğrudan bu hedefe yöneliktir.

🔍 Biliyor muydunuz? Video reklamların ne kadar kısa olabileceği fikrinin bile bir geçmişi vardır: "blipvert" (ultra kısa reklam) terimi, 1980'lerin TV dizisi Max Headroom 'da, belki de bir saniye kadar kısa olan reklamları tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır.

2. Hedef kitlenizi ve platformunuzun uygunluğunu bilin

Videolarınız belirli bir hedef kitleye yöneliktir (ayrıca doğru yerde). Hedef kullanıcılarınızın nerede vakit geçirdiğini ve orada içeriği nasıl tükettiğini belirleyerek başlayın.

📌 Örnek: Bir B2B SaaS startup'ı, hedef kitlesinin en aktif olduğu platformun LinkedIn olduğunu ve bu platformda hızlı, içgörü odaklı videoların en iyi performansı gösterdiğini fark edebilir. Öte yandan, bir yaşam tarzı uygulaması startup'ı, görsel hikaye anlatımı ve trendlerin hakim olduğu Instagram Reels veya TikTok'ta daha yüksek etkileşim elde edebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı bir şekilde hedef kitle profilleri oluşturun ve bunları sosyal medya şablonlarındaki platforma özel içerik planlarına bağlayın. Bu, takımınızın tonu, görselleri ve video uzunluğunu uygun şekilde uyarlamasına yardımcı olacaktır.

3. Güçlü bir marka hikayesi oluşturun

Özellikleri listelemek yerine, çözdüğünüz sorun ve yardım ettiğiniz kişiler etrafında bir hikaye oluşturun. Hikayenizi anlatmak için, prodüksiyondan önce her video için bir storyboard ve senaryo oluşturun.

Harika bir grup hikayesi:

İlgili bir sorun noktasını öne çıkararak sorunu vurgular

Çözümünüzü kahraman olarak sergileyin

İnsanlarla duygusal bağlantı kurar

📌 Örnek: Sürdürülebilir moda alanında faaliyet gösteren bir startup, videosunu hızlı moda atıklarının yarattığı sorunla açabilir, ardından etik malzemeleri nasıl tedarik ettiklerini anlatabilir ve "bilinçli alışveriş yapın" çağrısıyla videoyu sonlandırabilir. Bu, duygusal, basit ve amaca yönelik bir yaklaşımdır.

🚀 Hızlı İpucu: Yaratıcı beyin fırtınası genellikle doğrusal bir süreç değildir. ClickUp Beyaz Tahtalar, hikayenizi görsel olarak ve fikirler ortaya çıktıkça haritalandırmanıza yardımcı olur. Hikayenin akışını planlayın, anahtar sahneler için yapışkan notlar ekleyin ve yaratıcı takımınıza eylem öğeleri atayın. Bu, yazarlardan düzenleyicilere kadar herkesin aynı konu akışında uyumlu kalmasını sağlar. Üretim sürecinizi ClickUp Beyaz Tahtalarında uyumlu hale getirin. ClickUp'ın yapay zeka destekli Beyaz Tahta özelliği ile sosyal medya platformları için başarılı bir video pazarlama stratejisi geliştirin.

4. Video içerik takviminizi planlayın

Tutarlılık, yoğunluktan daha önemlidir. İlham geldiğinde hemen bir video yayınlamak zorunda değilsiniz; lansman döngülerinize, kampanyalarınıza veya etkinliklerinize uygun bir içerik takvimi oluşturmanız yeterlidir. İçerik türleri arasında denge kurmayı unutmayın.

Farklı hedef kitlelere hitap etmek için ürün demoları, nasıl yapılır videoları ve perde arkası kliplerini bir araya getirin. Daha iyi erişim için video senkronizasyonunu e-posta lansmanları, etkinlikler veya satış promosyonlarıyla gerçekleştirin.

📌 Örnek: Bir yemek dağıtım startup'ı, şeflerin işini, müşteri yorumlarını ve uygulama ipuçlarını gösteren haftalık "Behind-the-Box" videoları planlayarak platformlar arasında etkileşimi sabit tutabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, içeriğinizi daha etkili bir şekilde planlamanıza ve yayınlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablon, dosyaları sürükleyip bırakmayı, yorum eklemeyi ve içeriğinizin ilerlemesini izlemeyi kolaylaştıran basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ücretsiz şablon edinin Sıkıcı elektronik tabloları bir kenara bırakın ve ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak yıl boyunca içeriği planlayın, düzenleyin ve izleyin.

5. Etkili video türlerine odaklanın

Startup'ınızın bütçesi ve bant genişliği sınırlı olduğunda, her video eşit ekran süresini hak etmez. Anahtar, hem erişim hem de tutma sağlayan biçimlere odaklanmaktır. Yaratıcı hikaye anlatımı ile ölçülebilir performans arasındaki ideal nokta.

Doğal olarak ilgi çeken ve dikkat çeken video fikirleriyle başlayın: açıklayıcı videolar, müşteri referansları ve eğitim videoları. Bu biçimler, değer önermenizi basitleştirirken aynı zamanda hızlı bir şekilde güvenilirlik oluşturur.

Wistia'nın etkileşim verileri şöyle diyor:

Şu bir gerçek: Video ne kadar uzun olursa, etkileşim oranı o kadar düşük olur. İnsanların dikkati böyle işliyor. Ancak daha kısa olan her zaman daha iyi değildir. Değerin derinlemesine ele alındığı 10 dakikalık bir nasıl yapılır videosu, toplam izlenme süresi açısından 1 dakikalık bir klipten daha iyi performans gösterebilir.

Açık bir ipucu şudur: insanlar yararlı bir şey öğrendiklerinde dikkatlerini verirler. Bu nedenle, ister 60 saniyelik hızlı bir ipucu ister ayrıntılı bir ürün tanıtımı olsun, satmadan önce öğretmeyi hedefleyin.

📌 Örnek: Bir startup, farklı ürün özelliklerini açıklayan iki dakikalık "nasıl çalışır" kliplerinden oluşan bir dizi yayınlayabilir ve bunları kısa referans parçacıklarıyla eşleştirebilir. Bu küçük, değer dolu videolar, uzun bir tanıtım videosundan daha hızlı bir şekilde tanınırlık ve ilgi yaratır.

📖 Ayrıca okuyun: Çekimlerinizi yapılandırmak için ücretsiz video planlama şablonları

6. Videoları maksimum erişim için optimize edin

Keşfedilebilirliği, içerik oluşturma ş akışınızın bir parçası olarak değerlendirin. Net başlıklar, basit anahtar kelimeler ve gerçekten çekici görünen küçük görseller kullanarak videolarınızı kolayca bulunabilir hale getirin. Algoritmanın sizi göz ardı etmemesi için biçimi ve uzunluğunu platforma uygun tutun.

Videolarınızı sosyal medya platformlarınızda paylaşarak onlara biraz daha ivme kazandırın. Unutmayın, küçük değişiklikler = drama olmadan daha geniş erişim.

Erişiminizi en üst düzeye çıkarmak için şunları yapabilirsiniz:

SEO odaklı başlıklar kullanın: Arama amacına (hedef kitlenizin gerçekte ne yazdığına) odaklanın ve başlıkların 60 karakterden kısa olmasını sağlayın, böylece kesilmesinler.

Anahtar kelime açısından zengin açıklamalar yazın: İlk birkaç satıra anahtar kelimeleri doğal bir şekilde ekleyin ve daha uzun videolar için zaman damgaları veya kaynak bağlantıları ekleyin.

İlgi çekici küçük görseller tasarlayın: Marka kimliğini tutarlı tutarken kontrast renkler, etkileyici görseller ve minimal metin kullanın.

Güçlü CTA'lar ekleyin: Ekran üzerindeki komutlar veya son ekranlar ile izleyicileri abone olma, ziyaret etme veya indir gibi bir sonraki adıma yönlendirin.

Meta verileri ve etiketleri optimize edin: Algoritmaların içeriğinizi doğru şekilde indekslemesine yardımcı olmak için doğru anahtar kelimeler, marka etiketleri ve ilgili kategoriler ekleyin.

Altyazı ve transkript ekleyin: Erişilebilirliği artırın, SEO'yu güçlendirin ve videolarınızı ses olmadan izlenebilir hale getirin.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir oturumda birkaç kısa, etkili videoyi toplu olarak üretin. Bu, içeriğinizin tutarlı ve verimli olmasını sağlar, çoklu platformlarda kullanıma hazır hale getirir ve aynı zamanda izleyicilerinizin dikkatini her saniye en üst düzeyde tutar.

7. Sosyal kanalları etkili bir şekilde kullanın

Her sosyal platformun kendine özgü bir ritmi vardır ve videolarınız buna göre uyarlanmalıdır. YouTube'da iş yapan bir şey Instagram'da başarısız olabilir ve LinkedIn'de viral olan bir şey TikTok'ta batabilir. Püf noktası nedir? Mesajınızı ortama uygun hale getirin.

İşte bazı ipuçları:

Video biçiminizi uyarlayın: Instagram Reels ve TikTok için dikey video biçimleri (9:16), YouTube ve LinkedIn için yatay video biçimleri (16:9) kullanın.

Erken ilgi çekin: Özellikle Instagram ve TikTok gibi kaydırma yoğun platformlarda ilk üç saniye içinde dikkatleri üzerinize çekin.

Altyazıları özel olarak ayarlayın: Platforma uygun altyazılar yazın: Instagram'da konuşma tarzında, LinkedIn'de değer odaklı ve TikTok'ta trendlere duyarlı.

Doğru zamanda yayınlayın: Analitik verileri kontrol ederek hedef kitlenizin en aktif olduğu zamanları belirleyin ve videolarınızı buna göre planlayın.

🤝 Dostça hatırlatıcı: Yorumlara yanıt verin, kullanıcılar tarafından oluşturulan klipleri paylaşın ve en iyi videolarınızı sabitleyerek görünürlüğünüzü koruyun.

💡 Bonus: Üç hafta önceki ürün demo senaryosunu veya lansman videounuzun son halini mi arıyorsunuz? ClickUp Brain MAX ile bunu ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz: ClickUp, Google Drive, Dropbox ve bağlı tüm uygulamalarınızı anında arayarak video dosyalarını, senaryoları ve yaratıcı özetleri saniyeler içinde bulun. Artık klasörleri karıştırmanıza veya "En son sürümü kimde var?" diye sormanıza gerek yok.

Talk to Text özelliğini kullanarak video fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın, düzenleme görevleri atayın veya sesli olarak üretim zaman çizelgelerini güncelleyin. Böylece, çekimleri incelerken veya bir sonraki çekiminizi hazırlarken ellerinizi kullanmanıza gerek kalmaz.

Video pazarlama hedeflerinizi, marka sesinizi ve geçmiş kampanya performansınızı anlayan tek bir bağlamsal çözümde ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini kullanın. Daha derinlemesine araştırma ve bağlam için ClickUp Brain MAX'ı deneyin. Startup'ınızın video stratejisini, hedef kitlenizin tercihlerini ve içerik takvimini bilen yapay zeka ClickUp Brain MAX'ı deneyin. Yapay zeka araçlarının karmaşıklığından kurtulun.

8. Mevcut videoları yeniden kullanın ve ölçeklendirin

Her hafta yeni video oluşturmak çoğu startup için sürdürülebilir değildir, ancak akıllı yeniden kullanım sürdürülebilirdir. Arşivlerinizde zaten altın değerinde içerikler var; sadece biraz cilaya ihtiyaçları var.

Uzun içerikleri parçalara ayırabilirsiniz, örneğin web seminerlerini veya demoları sosyal medya için 30-60 saniyelik kliplere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, uzun videoların transkriptlerini web siteniz için SEO dostu yazılı içeriğe dönüştürmek de harika bir fikirdir.

Wix'in uluslararası blog takımı liderinin görüşlerini dinleyin:

Uzun formatlı içeriklerinizi kısa biçimlere (Instagram Reels, YouTube Shorts vb.) dönüştürmek veya tersini yapmak hiçbir zaman zarar vermez. Böylece, farklı şekillerde bilgi tüketen kişilere hitap edebilirsiniz. Bu, işinizin değerini artıran zamansız bir tekniktir.

Uzun formatlı içeriklerinizi kısa biçimlere (Instagram Reels, YouTube Shorts vb.) dönüştürmek veya tersini yapmak hiçbir zaman zarar vermez. Böylece, farklı şekillerde bilgi tüketen kişilere hitap edebilirsiniz. Bu, işinizin değerini artıran zamansız bir tekniktir.

🎥 İzleyin: Güçlü pazarlama stratejileriyle startup'ınızın büyümesini nasıl hızlandırabilirsiniz?

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Video Oluşturucular

9. Etkileşim ve performans metriklerini izleyin

Veriler, neyin yankı uyandırdığını, neyin başarısız olduğunu ve bir sonraki çabalarınızı nereye yatırmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur. Video prodüksiyonu için proje yönetimi yazılımınızda izlemek isteyeceğiniz bazı performans ölçütleri şunlardır:

Görünüm Sayısı : Videosunuzun kaç kez izlendiği; erişimin temel göstergesi

İzleme Süresi : İzleyicilerin videounuzu izlemek için harcadıkları toplam süre; platformların algoritmaları tarafından büyük değer verilen bir faktördür.

Görüntüleme Oranı (VTR) : Videosunuzu sonuna kadar izleyen izleyicilerin yüzdesi

İzleyici tutma : İzleyicilerin videoyu nerede bıraktığını göstererek, videounuzun güçlü ve zayıf noktalarını belirlemenize yardımcı olur.

Ortalama Görünüm Süresi : Ortalama bir izleyicinin ayrılmadan önce ilgisini sürdürdüğü süre

Tıklama Oranı (CTR) : İzleyicilerin, izledikten sonra kaçının eylem çağrısına, küçük görsele veya bağlantıya tıkladığını ölçer.

Etkileşim Oranı : Toplam görünüm veya erişim sayısına göre toplam etkileşimler (beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, kaydetmeler)

Sosyal Paylaşımlar : Videonuzun ne sıklıkla paylaşıldığı, bu da görünürlüğü ve organik erişimi artırır.

Dönüşüm Oranı: İzledikten sonra istenen eylemin (kayıt, satın alma, indir) tamamlandığı izleyici sayısı

📌 Örnek: Ürün demo videosunun izlenme süresi yüksek ancak tıklama oranı düşükse, CTA'nız çok geç görünüyor olabilir; videonun daha başlarına yerleştirmeyi deneyin.

🧠 İlginç Bilgi: İlk gerçek anlamda viral olan markalı video genellikle BlendTec'in "Will It Blend?" serisine (2006 civarında başlayan) kredi verilir. Basit fikir (CEO'nun videoda iPhone gibi garip nesneleri karıştırması), video + mizah + paylaşılabilirlik = çevrimiçi çağda pazarlama altın madeni olduğunu gösterdi.

10. Geri bildirim ve içgörülerle yineleyin

Her yüklemeyi bir deney olarak değerlendirin, başarılarınızdan (ve başarısızlıklarınızdan) ders çıkararak bir sonrakini daha etkili hale getirin. İzleyici yorumlarını, izlenme süresi grafiklerini, A/B testlerini ve platform analizlerini kullanarak yaratıcı yaklaşımınızı, hızınızı, mesajlarınızı ve eylem çağrılarınızı iyileştirin.

Küçük ayarlamalar bile (örneğin, küçük görselleri düzenlemek, açılış cümlelerini yeniden yazmak veya yeni biçimleri denemek) önemli iyileştirmelere yol açabilir. Geri bildirimlerle iyileştirme yapmanın bazı kolay yolları şunlardır:

Farklı küçük görseller, girişler veya CTA'lar deneyin.

Yorumları, anketleri veya araştırmaları teşvik edin

Her ay video türlerini, konuları ve performans eğilimlerini karşılaştırın.

Hedef kitlenin davranışlarına ve platform algoritması değişikliklerine göre içerik stratejisini güncelleyin.

📌 Örnek: Eğitim videoları kültür videolarından daha iyi performans gösteriyorsa, gelecekteki üretim programınızın %60'ını eğitim videolarına veya nasıl yapılır videolarına kaydırın.

💡 Profesyonel İpucu: Erken bir aşamada tekrarlayan bir video biçimini oluşturun. "Friday Fixes" veya "Startup Snacks" gibi basit bir biçim bile tutarlılık sağlar ve tutarlılık, uzun vadeli erişim için viral olmaktan daha önemlidir.

🧠 İlginç Bilgi: Volkswagen'in 2011 yılında gerçekleştirdiği The Force kampanyası, Super Bowl'dan dört gün önce YouTube'da yayınlandı. Perşembe sabahına kadar 1,8 milyon görünüm, maçın başlamasından önce ise 17 milyon görünüm aldı ve Super Bowl reklamlarının niteliğini "tek seferlik TV reklamları"ndan tam kapsamlı dijital kampanyalara dönüştürdü.

Video Pazarlama Akışlarını Verimli Bir Şekilde Yönetme

Videoun etkili olduğunu biliyorsunuz. Veriler açık: video içerikleri etkileşimi artırır, güven oluşturur ve metinden daha iyi dönüşüm sağlar.

Ancak startup'lar için, "daha fazla video yapmalıyız" ile tutarlı, kaliteli içerik sunmak arasındaki uçurumu kapatmak imkansız gibi görünüyor. Bu, klasörlere dağılmış varlıklar, eski e-posta konu dizilerinde kaybolan sürümler, fark edilmeden yaklaşan son tarihler ve onay darboğazları anlamına gelir. Buna İş Dağınıklığı denir . ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak tüm video pazarlama operasyonunuzu tek bir yerde bir araya getirir .

ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getirir. İlk konseptten son yayınlamaya kadar, takımınız araçlar arasında geçiş yapmadan içerik takvimleri planlayabilir, senaryolar üzerinde işbirliği yapabilir, üretim zaman çizelgelerini izleyebilir, varlıkları yönetebilir ve performansı analiz edebilir.

Video prodüksiyon proje yönetimi aracı, fikir üretimi, prodüksiyon ve yayınlamayı tek bir Çalışma Alanı'nda nasıl merkezileştiriyor?

ClickUp belgeleri ile yaratıcı fikirler üretin

Her harika video güçlü bir fikirle başlar ve ClickUp Docs bu yaratıcılığı ateşler. Bu işbirliğine dayalı, canlı belgeler size kampanya konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapmak, senaryo taslakları hazırlamak ve yaratıcı özetleri saklamak için bir alan sağlar.

Videonuzun stratejisi için fikirlerinizi işbirliği içinde belgelemek üzere, yerleşik yapay zeka özelliğine sahip bir ClickUp belge oluşturun.

Fikirlerinizi başlıklar, kontrol listeleri, gömülü öğeler ve hatta @bahsetme ile biçimlendirebilir ve anında geri bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, Belgeler doğrudan ClickUp görevlerine bağlı olduğundan, herhangi bir fikri eyleme geçirilebilir bir adıma dönüştürebilirsiniz.

📌 Örnek: Pazarlama takımınız, ClickUp belgesinde "Startup'ın Arkasında" adlı bir video konsepti taslağı hazırlar. Aynı belgedeki tasarım sorumlusunu etiketleyerek storyboard görsellerini ekler, metin yazarına video senaryosu için bir görev atar ve bitmiş konsepti içerik takviminize bağlarsınız.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %45'i, işle ilgili araştırma sekmelerini haftalarca açık tuttuğunu söylüyor. Diğer %23'lük kesim için ise, bu değerli sekmeler bağlamla dolu AI sohbet konularını içeriyor. Temel olarak, büyük çoğunluk hafızayı ve bağlamı kırılgan tarayıcı sekmelerine dış kaynak olarak aktarıyor. Bizimle birlikte tekrarlayın: Sekmeler bilgi tabanları değildir. 👀 ClickUp Brain MAX bu konuda oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu AI süper uygulaması, Çalışma Alanınızı aramanıza, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurmanıza ve hatta tek bir arayüzden bağlamı almak için sesli komutları kullanmanıza olanak tanır. MAX bilgisayarınızda çalıştığı için sekme alanı için rekabet etmez ve siz silene kadar konuşmaları kaydedebilir!

Takip etmesi kolay bir görev akışı oluşturun

Fikirleriniz hazır olduğunda, yaratıcılığınızı yapılandırılmış bir plana dönüştürmenin zamanı gelmiştir. Video pazarlama yazılımındaki alt görevler ve kontrol listeleri ile ClickUp Görevleri'ni kullanarak her video projesini açık ve uygulanabilir adımlara bölün.

Video projelerini gerçekleştirilebilir işlere bölmek için özel ClickUp görevleri oluşturun

Sahipliği atayabilir, öncelikleri belirleyebilir, bağımlılıklar ekleyebilir (böylece çekim bitmeden düzenleme başlamaz) ve görev şablonlarını kullanarak ürün demoları veya referanslar gibi tekrarlayan video türlerinde zaman kazanabilirsiniz.

📌 Örnek: Startup'ınızın pazarlama takımı, her aşama için bir Görev oluşturur: Konsept, Senaryo Onayı, Çekim, Düzenleme ve Yayınlama ile son tarihler, atanan kişiler ve ek dosyalar veya Klipler. Proje yöneticisi, kimin ne üzerinde çalıştığını, neyin geciktiğini ve neyin incelemeye hazır olduğunu anında görebilir.

Bir müşteri de şunları paylaşıyor:

Özellikle, alt görev özelliği ve proje bağımlılıklarını tanımlama yeteneği bizim için bir dönüm noktası oldu, çünkü sık sık birden fazla bileşenden oluşan projeler üzerinde çalışıyoruz ve bu projeler genellikle takımlarımızın (veya müşterilerimizin) farklı üyeleri tarafından yürütülüyor. Ayrıca, kapsamlı bir proje görünümü sunan Ana Sayfa sekmesi, iletişim veya üretimde gereksiz gecikmeleri önlemede çok yardımcı oldu.

Özellikle, alt görev özelliği ve proje bağımlılıklarını tanımlama yeteneği bizim için bir dönüm noktası oldu, çünkü sık sık birden fazla bileşenden oluşan projeler üzerinde iş yapıyoruz ve bu projeler genellikle takımlarımızın (veya müşterilerimizin) farklı üyeleri tarafından yürütülüyor. Ayrıca, kapsamlı bir proje görünümü sunan Ana Sayfa sekmesi, iletişim veya üretimde gereksiz gecikmeleri önlemede çok yardımcı oldu.

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli otomasyon ekleyin

ClickUp Brain, konsept aşamasından yayın aşamasına kadar video pazarlama ş akışınızı hızlandırır.

Bunu, ürün pozisyonunuz doğrultusunda video senaryoları oluşturmak, çeşitli platformlar için ilgi çekici başlıklar bulmak veya markanızın sesine uygun video açıklamaları ve altyazılar hazırlamak için kullanın.

Bir web seminerini kısa videolara dönüştürmeniz mi gerekiyor?

ClickUp Brain, vurgulanmaya değer anahtar anları önerebilir ve her segment için sosyal medya metinleri taslakları hazırlayabilir. Video başlıkları veya küçük görseller konusunda takıldınız mı? Brain'den en iyi performans gösteren içeriğinizi analiz etmesini ve izleyicilerinizin ilgisini çekecek şekilde yenilemek için önerilerde bulunmasını isteyin. ClickUp AI ile tüm video odaklı içerik üretiminizi nasıl güçlendirebileceğinizi aşağıda görebilirsiniz.

Gerçek avantaj: Brain, bağlı Çalışma Alanınıza erişimi olduğu için startup'ınızın bağlamını anlar. Marka yönergeleriniz, hedef kitleniz, geçmiş kampanya performansınız ve ürün mesajlarınız hakkında bilgi sahibidir. Dolayısıyla, video stratejisi konusunda yardım istediğinizde, genel pazarlama tavsiyeleri almazsınız; takımınız için gerçekten işe yarayan ve mevcut hedeflerinizle uyumlu öneriler alırsınız.

Ayrıca, Brain sizin ortak proje yöneticiniz de olabilir. Örneğin, bir "Ürün Demo Video" görevi oluşturursanız, senaryo yazımı, çekim, düzenleme ve yayınlama gibi alt görevleri içeren tam bir çerçeve anında oluşturulur ve her bir görev doğru sahibine atanır.

Hatta "Bir sonraki video lansmanımızın durumu nedir?" veya "Hangi video görevleri programın gerisinde?" gibi sorular da sorabilirsiniz. AI pazarlama aracı, saniyeler içinde güncellemeleri özetler, sahiplerini atar ve potansiyel engelleri vurgular.

🧠 İlginç Bilgi: 1 Temmuz 1941'de, Bulova için 10 saniyelik bir reklam, New York'un WNBT (şimdiki WNBC) televizyon kanalında bir beyzbol maçı öncesinde yayınlandı. Yaklaşık 9 dolar maliyetli olan reklamda, ABD haritası üzerinde bir saatin özellikleri gösteriliyordu ve bu reklam, ilk ücretli televizyon reklamı olarak kabul edilmektedir.

ClickUp Clips ile sorunsuz bir onay akışı sağlayın.

Takımınızın görsel olarak iletişim kurması gerektiğinde, ClickUp Clips sonsuz konu dizilerini net ve anlaşılır video mesajlarına dönüştürür.

Video düzenlemeleri hakkında ayrıntılı geri bildirim yazmak veya bir sonraki kampanya varlığı için vizyonunuzu açıklamak yerine, tam olarak ne demek istediğinizi gösteren hızlı bir ekran paylaşımı kaydedin.

ClickUp Clips ile pazarlama videoları hakkında geri bildirimde bulunarak maksimum netlik sağlayın

Örnek olarak, kreatif direktörünüz küçük görsel seçeneklerini inceleyen bir klip kaydedebilir ve hangisinin daha iyi performans gösterdiğini açıklayabilir.

Her klip otomatik olarak Klip Merkezinize kaydedilir ve takımınızın istediği zaman başvurabileceği, aranabilir bir video geri bildirimi, yaratıcı yönlendirme ve strateji tartışmaları kütüphanesi oluşturur. Yeni takım üyeleri, dağınık Slack mesajlarından bir araya getirmek yerine, geçmiş klipleri izleyerek video stilinizi ve standartlarınızı anlayabilir.

🚀 Kullanıcı Dostu İpucu: ClickUp Brain, projenizin bağlamını, marka kiti örneklerini ve ş akışını anlayan yerleşik bir yazma asistanı sunar. Bu asistanla video senaryoları, sosyal medya başlıkları, açıklamalar ve hatta ş akışları taslakları hazırlayabilirsiniz. Örnek komut: Startup'ımızın bir sonraki müşteri referans videosu için 90 saniyelik bir senaryo yazın. Ton: samimi ama profesyonel. Sonunda "ücretsiz demoyu deneyin" şeklinde güçlü bir çağrı ekleyin.

ClickUp Otomasyonları ile ş akışı ilerlemesini otomatikleştirin

Videolar fikir aşamasından yayın aşamasına ilerlerken, manuel aktarımlar süreci yavaşlatır. ClickUp Otomasyonları, Tetikleyiciler > Koşullar > Eylemler'i kullanarak görevleri taşır, sahipleri atar, durumları değiştirir ve yorumları otomatik olarak yayınlar.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

Örneğin, bir görevin "Çekim" durumu "Tamamlandı" olarak değiştiğinde, Otomasyonlar düzenleyicinize otomatik olarak "Düzenleme" görevini atayabilir, son teslim tarihini +2 gün olarak ayarlayabilir ve paydaşları bilgilendirebilir. Bu şekilde, 10 başka iş yaparken bile video üretim süreciniz devam eder.

🚀 Hızlı İpucu: Otomasyonlar öngörülebilir, kural tabanlı eylemleri yönetirken, ClickUp Ajanları ş akışınıza uyarlanabilir zeka getirir. Bağlamı anlar, kalıpları analiz eder ve akıllı kararlar alırlar. Örneğin, düzenleyiciğiniz bir ürün demo videosunun teslim tarihini kaçırırsa, Ambient Agent ilgili görevlerin önceliklerini otomatik olarak yeniden belirleyebilir, proje yöneticinizi bilgilendirebilir ve hatta bekleyen güncellemeleri özetleyebilir. AI ajanlarını şunlara ekleyin: Potansiyel engelleri tespit edin

Devam eden tüm eğitim video örneklerinin hızlı özetlerini oluşturun.

İş yüküne veya beceri setine göre görevleri dinamik olarak yönlendirin

ClickUp Takvim ile programınızı düzenleyin

Startup'ların büyümesi için düzenli yayın yapmak çok önemlidir. ClickUp Takvim, her senaryoyu, çekimi, düzenlemeyi ve yayınlanma dönüm noktasını bir bakışta görmenizi sağlar.

Startup'lar için video pazarlamayı yönetmek için ClickUp Takvim'e başvurun

Google Takvim gibi harici takvimlerle iki yönlü senkronizasyon özelliği sayesinde, ClickUp'ta yapılan tüm güncellemeler bağlı platformlara otomatik olarak yansıtılır. Ayrıca, görevleri günler veya haftalar arasında sürükleyip bırakarak anında yeniden planlayabilir ve üretim ritminize uygun günlük, haftalık veya aylık düzenlerden birini seçebilirsiniz.

Renk kodlu görevler, öncelikleri kolayca belirlemenizi sağlar; örneğin, kırmızı "Düzenleme", yeşil "Onaylandı" ve mavi "Yayınlandı" anlamına gelir. Belirli son teslim tarihleri olan alt görevler ayrı etkinlikler olarak bile görünür.

💡 Profesyonel İpucu: Son teslim tarihleri yaklaştığında, özel hatırlatıcılar herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve büyük çekimler, video lansmanları veya içerik incelemeleri öncesinde takımınızı harekete geçirir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takip edin ve ölçün

Videolar yayınlandıktan sonra, performanslarını görmeniz gerekir ve ClickUp gösterge panelleri bunu gerçek zamanlı olarak net bir şekilde gösterir. Üretimdeki görevler, senaryodan yayına kadar geçen ortalama süre, düzenleyici başına iş yükü veya etkileşim ve dönüşüm gibi performans ölçütleri için kartlar ekleyebilirsiniz.

Doğru metrikleri izlemek için ClickUp gösterge panelinize özel kartlar ekleyin

Örneğin, "Video Prodüksiyon Metrikleri" adlı bir gösterge paneli oluşturursunuz.

Bir kartta şu anda düzenleme aşamasında olan sekiz video gösterilirken, diğerinde ortalama teslim süresi 12 gün (geçen çeyrekte 9 gün) olarak gösterilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %78'i, markaların onlarla iletişim kurmak için videoyu daha fazla kullanmasını istiyor. Ve bu videolar kişiselleştirildiğinde, daha da etkili oluyor. Kişiselleştirilmiş videolar, genel videolara göre bir kişinin müşteri olmasını veya müşteri olarak kalmasını 3,5 kat daha fazla sağlıyor.

Startup'ların Video Pazarlamada Sıkça Yaptığı Hatalar

Video pazarlamada yapabileceğiniz bazı yaygın hatalar ve her biri için pratik çözümler şunlardır:

Sık yapılan hatalar ✅ Çözümler Net hedefler veya KPI'lar yok İçeriği yönlendirmek için üretimden önce belirli video hedefleri tanımlayın. Temel değer yerine viral olmayı kovalamak Belirli hedef kitlelerle derin bir bağ kuran içerikler oluşturmaya odaklanın. Yanlış tahsis edilmiş bütçe Stratejiye yeterli düzeyde yatırım yapın, video için senaryolar yazın ve sadece ekipman değil, çok kanallı dağıtım da sağlayın. Dağıtım stratejisinin eksikliği Sahip olunan, kazanılan ve ücretli kanalları kullanmak için net bir plan geliştirin. Özellik öncelikli mesajlaşma Sadece ürün özelliklerini listeye eklemek yerine, avantajları ve duygusal etkiyi vurgulayın. Belirsiz veya kafa karıştırıcı mesajlar Ana mesajı açıkça ileten, basit ve ücretsiz jargon içermeyen bir dil kullanın. Zayıf tempo ve zayıf ilgi çekme İlk birkaç saniye içinde dikkatleri üzerinize çekin ve net bir anlatım ve sıkı bir düzenleme ile ivmeyi koruyun. Hedef kitleyi göz ardı etmek İyi tanımlanmış bir hedef kitlenin ilgi alanlarına, sorunlarına ve tercihlerine göre videolar araştırın ve uyarlayın.

Akıllı "Duraklat" ve "Oynat": ClickUp'a geçin

Gerçekten işe yarayan videolar oluşturmak, yapı, zamanlama ve akıllı uygulama etrafında döner. Senaryolarınız, düzenlemeleriniz ve yayın programlarınız tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya geldiğinde, video pazarlama... kolay hale gelir (evet, bunu söylemeye cesaret ediyoruz!).

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, video prodüksiyon ş Akışınızın her adımını verimli hale getirir. ClickUp Belgelerini videolarınızın senaryosunu yazmak için, Görevleri prodüksiyon aşamalarını yönetmek için ve Calendar'ı yayın tarihlerini hiçbir şeyi kaçırmadan planlamak için kullanın.

Gösterge panelleri aracılığıyla kampanya ilerlemesini izleyin ve tekrarlayan adımları ClickUp Otomasyonlarına bırakın. Ve elbette, ClickUp Brain her aşamayı optimize ederek güncellemeleri özetler, görevleri önceliklendirir ve verileri içgörülere dönüştürür.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Startuplar, ürün veya hizmetlerini açıklayan, marka veya kurucu hikayelerini paylaşan ve güven oluşturan açık ve kısa videolarla başlamalıdır. Etkili videolar arasında açıklayıcı videolar, müşteri referansları, ürün demoları, profesyonel kullanım videoları ve perde arkası görüntüler yer alır.

Küçük bir bütçeyle, startup'lar akıllı telefonları veya düşük maliyetli kameraları ve ücretsiz veya uygun fiyatlı düzenleme araçlarını kullanabilirler. Yüksek prodüksiyon kalitesinden ziyade özgün hikaye anlatımına odaklanın. Kullanıcılar tarafından oluşturulan klipler veya müşteri referansları gibi mevcut içeriği kullanmak maliyetleri düşürür. Freelancer'larla işbirliği yapmak veya basit animasyonlar ve şablonlar kullanmak da yardımcı olur.

Gönderim sıklığı platforma ve kitleye bağlıdır, ancak Instagram ve Facebook gibi platformlarda haftada üç ila yedi gönderi pratik bir programdır. TikTok, günde dört gönderi ile daha yüksek bir sıklığı destekler; ancak haftada 3-5 kez gönderi yapmak mantıklıdır.

ROI ölçümü, video görünümlerini, etkileşim metriklerini, tıklama ve dönüşüm oranlarını ve izleyici tutma oranlarını izlemeyi içerir. Video analizlerini satış veya CRM sistemleriyle entegre ederek potansiyel müşterileri veya satışları video içeriğine atayın. Ek göstergeler arasında marka bilinirliği, ömür ve potansiyel müşteri oluşturma yer alır.

Filmora, CapCut ve iMovie gibi araçlar, düzenlemeyi uygun maliyetle gerçekleştirir. Ancak, tüm video içeriği oluşturma ş akışınızı yönetmek için bir platform istiyorsanız, ClickUp harika bir seçenektir. ClickUp Belgeleri içindeki fikir üretme ve senaryo yazımından ClickUp Takvimi kullanarak çekim, düzenleme ve yayınlamaya kadar tüm aşamalarda sizi destekleyen kapsamlı araçlar sunar.