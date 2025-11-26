Kategori Tasarımı: Bir Pazar Kategorisi Oluşturma ve Bu Kategoride Hakimiyet Kurma

Kategori tasarımının akademik kökleri, ekonomist Paul Geroski'nin 2003 yılında yayınlanan The Evolution of New Markets (Yeni Pazarların Evrimi) kitabına kadar uzanır . Bu kitap, tamamen yeni pazar kategorilerinin zaman içinde nasıl şekillendiğini ve olgunlaştığını araştırmıştır .

Ancak pratikte, çoğu kategori oluşturucu kafa karışıklığıyla başlar.

Kurucular genellikle ürünlerini "X'e benziyor, ama tam olarak değil" demeden tarif edemezler. Ürün yöneticisi gerçekten özgün bir ürün piyasaya sürer, ancak hedef kitle onu diğer araçlarla karşılaştırmaya devam eder. Pazarlamacı, olası tüm sloganları dener, ancak yine de mesajın etkisini sağlayamaz.

Kategori tasarımı, dünyanın daha önce hiç var olmayan bir şeyi anlamasına yardımcı olduğu için burada gereklidir. Bu, kısmen strateji, kısmen hikaye anlatımı ve kısmen de pazar eğitimi ile ilgilidir.

Bu blog yazısında, kendi pazar kategorinizi oluşturmakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi keşfedeceğiz.

Kategori Tasarımı Nedir?

Kategori tasarımı, mevcut kategorilerde rekabet etmek yerine tamamen yeni pazar kategorileri oluşturmaya ve tanımlamaya odaklanan bir iş stratejisidir.

Kalabalık bir alanda rakipleri geride bırakmaya odaklanan geleneksel yaklaşımların aksine, bu teknik pazardaki benzersiz sorunları veya "eksiklikleri" belirlemeyi amaçlamaktadır. Ardından, insanların bu alanı algılama şeklini temelden değiştirecek şekilde, bu fırsat etrafında hem anlatıyı hem de çözümü şekillendirir.

🧠 İlginç Bilgi: Kategori tasarımı kavramı, Christopher Lochhead'in 2016 yılında yayınlanan Play Bigger adlı kitabıyla popüler hale geldi (veya yeniden gündeme geldi). Fikir şu: herkesin gerçek olduğunu kabul ettiği bir sorunu çözmek için bir ürün + anlatı + marka kimliği oluşturmak, böylece bir alandaki rekabeti bırakarak o alanda liderlik etmek. En iyi şirketler bize satmak için bir şeyler icat etmekle kalmazlar. Öncekilere göre sadece kademeli iyileştirmeler yapan ürünler veya hizmetler üretmezler. Bize daha iyisini satmazlar. En heyecan verici şirketler bize farklı olanı satarlar. Dünyaya yeni bir ürün veya hizmet kategorisi sunarlar; tıpkı bir asır önce Clarence Birdseye'nin dondurulmuş gıda fikrini ortaya atması veya son yıllarda Uber'in talep üzerine ulaşım hizmetini tanımlaması gibi.

Ürün odaklı mı, strateji odaklı mı?

İş dünyasında kategori tasarımının ne olduğunu anlamak için, ürün odaklı strateji ile strateji odaklı strateji arasındaki farka bakalım. 👇

Aspect Ürün odaklı strateji Kategori odaklı strateji Tanım Mevcut ürünlerin optimizasyonunu, farklılaştırılmasını ve pazarlanmasını vurgular. Yeni pazar kategorileri oluşturmaya ve tanımlamaya ve bu kategorilerde liderlik kurmaya odaklanır. Amaç Özellikleri ve fiyatı iyileştirerek mevcut pazarlarda pay için rekabet edin. Eşsiz fırsatları belirleyerek tamamen yeni bir pazar alanı oluşturun ve bu alanda lider olun. Yaklaşım Kademeli ürün iyileştirmeleri, doğrudan rekabet ve fiyat savaşları Stratejik bir anlatı oluşturmak, mevcut pazar sınırlarını yıkmak, organizasyon vizyonunu uyumlu hale getirmek Başarının ölçümü Ürünün satış büyümesi, kategori içindeki pazar payı ve müşteri memnuniyeti Yeni bir kategorinin pazarda benimsenmesiyle, şirket bu kategorinin eş anlamlısı haline gelir ve çoğunluk hissesi elde eder. İnovasyon türü Özellik geliştirmeleri, teknik yükseltmeler ve iyileştirilmiş tasarım Sorunları yeniden çerçeveleyin, müşteri algısını değiştiren yenilikçi çözümler üretin Markalaşma Mevcut pazar normları içinde ürün pozisyonuna odaklanır Pazar için yeni bir dil ve bağlam oluşturur, marka-kategori bağlantısı kurar

Kategori Tasarımı Neden Önemlidir?

Pozisyonlandırmanın babası Al Ries bunu şöyle ifade ediyor:

Yeni bir marka oluşturmak için, bir pazara hizmet etme Notion'unu aşmanız gerekir. Bunun yerine, bir pazar yaratmaya odaklanmalısınız.

Bunu akılda tutarak, kategorilerin tasarımı ve bu tasarımın yeni kurulan şirketler için önemini inceleyelim:

Tamamen yeni pazar alanları yaratır ve tanımlar, doğrudan rekabeti önler ve artımlı ürün farklılaşmasının ötesine geçer.

Müşterilerin sorunlarını ve çözümlerini algılama görünümünü yeniden şekillendiren benzersiz bir görünüm oluşturur.

Hikayeyi kontrol ederek ve kategorinin kendisiyle özdeşleşerek sürdürülebilir rekabet avantajı sağlar.

Durumu elinde tutarak, pazar beklentilerini belirleyerek ve sektördeki referans noktaları şekillendirerek fiyatlandırma gücünü artırır.

Kategori oluşturucuları pazarlarının büyüme eğrisini şekillendirip yakaladıkça, rakiplerinden daha hızlı ve daha karlı bir şekilde büyürler.

İnovasyona ilham verir, kuruluşları rekabetin ötesinde düşünmeye ve bunun yerine yeni ufuklara öncülük etmeye teşvik eder, bu da kategori oluşturmanın iş dünyası için önemli olmasının başlıca nedenidir.

🔍 Biliyor muydunuz? Birdseye, dondurulmuş gıda kategorisini başlattı. Ondan önce, kimse "dondurulmuş gıda"yı satın alınacak bir şey olarak görmüyordu. İnsanları, dondurulmuş sebze ve meyvelerin mevsim dışında taze olanlar kadar iyi olduğuna ikna etmek zorundaydılar.

İşletmeniz için Kategori Tasarımına İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Müşterileriniz yaptığınız işi veya bunun neden önemli olduğunu anlamakta zorlanıyorsa, yeni bir pazar kategorisi oluşturmayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Kategori tasarımcıları öncelikle dünyanın bir sorunu ve çözümünü nasıl algıladığını şekillendirmeye odaklanır.

İşte dikkat etmeniz gerekenler. 👀

🚩 Büyük, henüz keşfedilmemiş veya yanlış anlaşılmış bir sorunu çözüyorsunuz

İşletmeniz, mevcut kategorilerin açıklayamadığı yeni ortaya çıkan veya göz ardı edilen bir zorlukla mücadele ediyorsa, çabalarınızı yanlış yönlendiriyor olabilirsiniz.

Müşteriler çözümünüzü zaten bildikleri şeylerle ilişkilendiremediklerinde, bu yeni bir referans çerçevesi tanımlamanız gerektiğinin işaretidir.

🚩 Çözümünüz tamamen farklıdır

Belki de yeni bir teknoloji, teslimat kurulumu veya tamamen farklı bir değer gibi kuralları değiştiren çığır açan bir iş modeli oluşturdunuz. Bu durumda, zorluğunuz anlayışla ilgili olacaktır.

Kategori tasarımı, pazara "eksik olan şeylerin" neler olduğunu ve bunların neden önemli olduğunu anlatmak için gerekli dili ve bağlamı sağlar.

🚩 Müşteri beklentileriyle bir uyumsuzluk var

Potansiyel müşteriler yaptığınız işi yanlış anlarsa veya sizi bilinen kategorilere "yerleştirmekte" zorlanırsa, pozisyonunuz sizi engelleyebilir. Yeni bir kategori oluşturmak hem müşteriler hem de yatırımcılar için netlik sağlar.

Yeni bir ürün türü geliştirip geliştirmediğinize karar vermeniz için hızlı bir test: Mevcut kategorinizde sizi farklı kılan şeyin ne olduğunu kolayca açıklayabilir misiniz?

Müşteriler sık sık "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" diyor mu?

Çözümünüz, mevcut çözümleri modası geçmiş veya alakasız hissettiriyor mu?

Sektör etiketleri veya karşılaştırmalar, insanların sizin değerinizi algılamasını sınırlıyor mu?

Yerleşik bir pazara uymuyorsanız ancak kategori tasarımı size aşırı geliyorsa, marka farklılaşmasına, ürün yeniliğine veya uçtan uca müşteri deneyimine odaklanın.

Tüm sektörleri yeniden şekillendiren, kategori tanımlayan işlere örnekler

İşte sektörleri başarıyla yeniden tanımlayan işletmelerin kısa bir özeti. Daha sonra bu konuya daha ayrıntılı olarak değineceğiz!

Şirket Eski yöntem Yeniden icat ettikleri şeyler Neden yeni bir kategori tanımladı? Amazon Sınırlı seçim ve yavaş stok yenileme ile mağazadan ürün satın alma Geniş envanter ve hızlı teslimat ile tek tıklamayla çevrimiçi satın alma Perakendeyi her zaman erişilebilir, algoritma odaklı, neredeyse anında yerine getirilen bir hale getirdi Netflix Geç kalma ücreti ve sınırlı seçenekler sunan fiziksel mağazalardan DVD kiralama Kişiselleştirilmiş önerilerle her yerden erişilebilen isteğe bağlı akış Eğlenceyi planlı görünümden anlık dijital erişime taşıdı Facebook (Meta) Toplantılar, forumlar veya uzun e-posta zincirleri aracılığıyla sosyalleşme Kimlik tabanlı profiller ve algoritmik beslemelerle gerçek zamanlı küresel sosyal ağ Dijital sosyal kimliği norm haline getirdi ve bilginin yayılma şeklini yeniden şekillendirdi Uber Öngörülemeyen fiyatlarla tesadüfen taksi çağırmak GPS izleme ve şeffaf fiyatlandırma özellikli uygulama üzerinden isteğe bağlı araç rezervasyonu Gig mobilite kategorisini yarattı ve uygulama tabanlı ulaşımı normalleştirdi Airbnb Sabit envanter ve resmi konaklama yapıları ile otel rezervasyonu yapma Topluluk odaklı konaklamalar, ev sahipleri ve dinamik fiyatlandırma ile desteklenir Seyahat, otellerin ötesine genişledi ve evleri yeni bir varlık sınıfına dönüştürdü Spotify Albüm satın almak veya şarkıları tek tek indirmek AI tarafından derlenen çalma listeleri ve keşiflerle sınırsız akış Müzik tüketimini sahiplikten erişime kaydırdı Tesla Bayiler aracılığıyla satılan benzinli araçların sürülmesi Kablosuz güncelleme ve doğrudan satış özellikli, yazılım öncelikli elektrikli otomobiller Araçları yazılım tanımlı cihazlar olarak pozisyona aldı ve elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırdı Stripe Karmaşık banka entegrasyonları aracılığıyla çevrimiçi ödemeleri ayarlama Dakikalar içinde entegre olan, geliştirici dostu ödeme API'leri Standartlaştırılmış modern dijital ticaret altyapısı

💡 Profesyonel İpucu: Kategori anlatınızı, acı verici ve güncel bir soruna dayandırın. Kategoriler, insanların henüz ilişki kuramadığı fütüristik fikirler etrafında gelişmez. Kategoriler, alıcıların çözmek için can attığı sorunlar etrafında gelişir.

Kategori Tasarımıyla Başarılı Bir Pazar Kategorisi Nasıl Oluşturulur?

Proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştirebilirsiniz.

Sadık müşterileri çeken ve yeni net talep yaratan marka yönetimi stratejileriyle yeni bir pazar kategorisi oluşturmanın yolu şöyledir:

Adım #1: Sorunu belirleyin

Mevcut çözümlerin tam olarak çözemediği, gerçek ve çözülmemiş bir sorun noktasına odaklanarak başlayın. Hedefiniz, insanların bu sorun hakkında düşünme şeklini yeniden şekillendirmek ve mevcut durumdaki sorunları vurgulamaktır.

Bunu başarmak için, yüzeysel sorunların ötesine geçin. Kullanıcılarla konuşun, ş akışlarını gözlemleyin ve yapılandırılmış keşifler yoluyla kalıpları doğrulayın. Yapılacak şey, hedef kitleniz için gerçekten önemli olan şeyleri ortaya çıkarmak için bir sorun tanımlama anketi veya röportaj serisi düzenlemektir.

📌 Örnek: Hibrit takımlar için daha iyi işbirliği araçları oluşturmayı hedefleyen bir startup şu adımları izler:

Hibrit ve uzaktan çalışan takımlardaki 15-20 yönetici ve çalışanla röportajlar yaparak özellik eşitliğini anlamaya çalışın. Kısa bir anket dağıtın ve "Günlük ş Akışınızda en büyük sıkıntınız nedir?" veya "Takımınızın gerçekten uyumlu olup olmadığını nasıl ölçüyorsunuz?" gibi açık uçlu sorular sorun. Modelleri analiz eder; %70'i "görünürlük eksikliği" veya "uyumsuz öncelikler"den bahsetmişse, asıl sorun budur. İçgörüleri net bir sorun tanımına dönüştürür

Kullanıcıların şikayetlerini, özellik taleplerini veya iş akışı eksikliklerini yakalamak için özel formlar oluşturun.

Adım #2: Kategorinizi tanımlayın

Sorun netleştiğinde, yeni kategorinizin neyi temsil ettiğini ve mevcut kategorilerden temel olarak nasıl farklı olduğunu özetleyin.

İyi tanımlanmış bir kategori:

Sorunu netleştirir

Çözümünüzün farkını gösterir

Dönüşüm vaat ediyor

Bunu uygulanabilir hale getirmek için, kategori tanımını mini bir araştırma ve pazarlama büyüme stratejisi egzersizi gibi ele alın. Kategorinizin sağlam ve net olmasını sağlamak için aşağıdaki soruların yanıtlarını belgelendirin:

Temel sorun nedir? Hedef kitle kimdir? Kategorinizin temel inancı nedir? Çözümünüzün farkı nedir? Kategori ne tür bir dönüşüm vaat ediyor? Bu kategoriyi hangi dil tanımlayacak?

ClickUp Docs'u kullanarak kategori tanımınızı, takımınızın işbirliği içinde geliştirebileceği yapılandırılmış, canlı bir belgeye dönüştürün.

Kategori Tanımı başlığıyla bir belge oluşturarak başlayın ve her bir anahtar soru için bölümler oluşturun: temel sorun nedir, hedef kitle kimdir, temel inanç nedir ve daha fazlası.

ClickUp Docs içinde yeni ve farklı bir kategori için canlı bir belge oluşturun ve yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'den yardım alın.

Takım üyeleri birlikte düzenleme yapabilir, satır içi yorumlar yazabilir ve anında geri bildirim paylaşabilir, böylece stratejik tartışmalar tek bir yerde toplanır. Ayrıca pazar araştırması bulgularını, görselleri veya bağlantılı Görevleri doğrudan belgeye gömebilirsiniz.

Stratejiniz geliştikçe, bu belgeyi tek doğru kaynak olarak Docs Hub'da sabitleyin veya saklayın.

Kategori tasarımınızın sonraki adımlarını doğrudan ClickUp belge içinden eyleme geçirin

Kategori çerçevesi oluşturulduktan sonra, sonraki adımları belge içinde, son teslim tarihleri ve atanan kişiler dahil olmak üzere, uygulanabilir ClickUp görevlerine dönüştürün.

📮 ClickUp Insight: %16'sı portföylerinin bir parçası olarak küçük bir işletme yönetmek istiyor, ancak şu anda yapılacaklar arasında sadece %7'si bulunuyor. Her şeyi tek başına yapmak zorunda kalma korkusu, insanları genellikle engelleyen birçok nedenden biridir.

Adım #3: Pazarı eğitin

Pazar, sorunu veya çözümünüzü sizin gördüğünüz şekilde otomatik olarak görmeyecektir. Pazarı eğitmek, algıyı şekillendirmek, potansiyel müşterilerin sorunu fark etmesine yardımcı olmak ve kategorinizin neden çözüm olduğunu göstermek anlamına gelir.

Eğitim şu üç düzeyde işler:

Sorunu öğretin: Müşteriler genellikle bir sorunun varlığının veya ne kadar önemli olduğunun farkında değildir. Boşluğu vurgulayın: Mevcut çözümlerin neden yetersiz kaldığını gösterin Kategori çözümünü tanıtın: Yaklaşımınızın sorunu temelden daha iyi bir şekilde nasıl çözdüğünü açıklayın.

📌 Örnek: "Bağlantılı iş görünürlük platformları"nı tanıtan bir şirket şunları yapabilir: Uyumun takım verimliliğini neden artırdığını açıklayan bir kılavuz yayınlayın.

Parçalı araçların zaman kaybına neden olduğu gerçek senaryoları gösteren bir web semineri serisi düzenleyin.

Sorumluluk konusunda iyileşmeler yaşayan erken benimseyenlerin vaka çalışmalarını paylaşımda bulunun.

Blog gönderilerinde, e-postalarda ve sosyal medyada "bağlantılı iş görünürlüğü" terimini tutarlı bir şekilde kullanın.

Takımınızın bilgilendirici, yeniden çerçeveleyen ve ikna edici, net, tutarlı ve kategoriye uygun içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak içgörüleri derleyin, ilk taslakları oluşturun ve mesajlarınızı iyileştirin.

Sorunu vurgulayan, eksiklikleri açıklayan ve benzersiz kategori çözümünüzü tanıtan blog gönderileri, vaka çalışmaları veya düşünce liderliği yazıları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, tüm pazarlama materyallerinin, kategoriniz için tanımladığınız anlatım ve üslubu yansıtmasını sağlar. Çalışma Alanı'ndan bağlam alır ve genel AI dolgu maddeleri kullanmadan şirketinizin sesiyle yazılar yazdırır. En iyi yanı ne mi? İhtiyaçlarınıza göre Brain'in arayüzünden birden fazla LLM'ye erişebilirsiniz!

Tek bir arayüzden birden fazla LLM'ye erişin!

📌 Şu ipuçlarını deneyin: Marka sesimize dayanarak, geleneksel çözümlerin [belirli bir sorunu] neden çözemediğini açıklayan ve yeni [kategori adı] kategorimizi tanıtan bir blog yazısı taslağı hazırlayın.

Kategorimizin temel inancını vurgulayan kısa bir LinkedIn gönderisi oluşturun, konuşma havasında ama otoriter bir üslup kullanın

Potansiyel müşterileri [sorun]'u görmezden gelmenin gizli maliyetleri hakkında bilgilendiren bir e-posta yazın.

Adım 4: Metrikleri tanımlayın

Son adım, hem kategori benimsemeyi hem de iş başarısını yansıtan net ölçütler tanımlamaktır.

Metrikler, pazarı eğitme, çözümünüzü farklılaştırma ve kategoriye liderlik etme çabalarınızın karşılığını aldığını gösteren ölçülebilir kanıtlar sağlar.

Kategorinizin temel hedefleriyle uyumlu metrikleri belirleyerek başlayın: Pazar farkındalığı: Kategori adınızla ilgili arama trendlerini, medyada yapılan bahsetmeleri ve sosyal medyadaki konuşmaları izleyin.

Müşteri benimseme: Yeni müşterilerin ürünleri anlama ve satın alma oranını ölçün.

Etkileşim ve kullanım: Ürün kullanımı, tekrarlı etkileşim ve kategoriyle ilgili özelliklerin benimsenmesini inceleyin.

İş sonuçları: Kategori pozisyonuyla bağlantılı gelir artışı, dönüşüm oranları ve müşteri tutma metriklerini izleyin.

Her hedef, arama hacmi karşılaştırmaları, marka bahsetmeleri veya müşteri benimseme oranları gibi alt görevlere ve kontrol listesi öğelerine ayrılabilir.

ClickUp görevleri, her ayrıntıyı yakalamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Örneğin, içerik erişimi, web semineri katılımı ve gelen potansiyel müşterilerle bağlantılı hedeflerle "Bu çeyrekte kategori farkındalığını %30 artırmak" gibi bir hedef belirleyebilirsiniz.

Adım #5: Tam stratejinizi uyumlu hale getirin

Kategori oluşturma, şirket çapında uyum gerektirir. Ürününüz, iş modeliniz ve şirket kültürünüzün tümü kategori vizyonunu desteklemelidir.

Uyumlaştırılması gereken bazı anahtar alanlar şunlardır: Mesajlaşma, satış stratejisi ve pazarlama yol haritası

Özellikler ve yol haritası kategori sorununu çözüyor

Fiyatlandırma modelleri, ürün paketleme ve ortaklıklar

Ürün, pazarlama, satış ve operasyon takımlarını aynı sayfada bir araya getirebilirsiniz.

Ürün uyumu, fiyatlandırma tartışmaları veya kategori kampanyaları için özel kanallar oluşturabilirsiniz.

Chelsea Bennett, LuluPress'te ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söylüyor:

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması çok hoşumuza gidiyor. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş Akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Adım #6: Sürekli güçlendirin

Kategori oluşturmak sürekli bir süreçtir. Liderliği korumak için, tutarlı mesajlar, yenilikler ve kanıtlarla kategorinin değerini sürekli olarak pekiştirmelisiniz.

Kategori hikayesini güçlendiren ve daha derin sorunları çözen özellikleri düzenli olarak yayınlayın. Ayrıca, kategorinin işleyişini gösteren başarı hikayelerini, vaka çalışmalarını ve örnekleri paylaşımda bulunduğunuzdan emin olun. Kullanım, benimseme ve müşteri içgörülerini izleyerek kategori pozisyonunu zaman içinde geliştirin.

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak, kategori mesajlarınızın, güncellemelerinizın ve sosyal kanıtlarınızın zamanında teslim edilmesini sağlarlar.

İşinizin arka planda akıcı bir şekilde akışını sağlamak için özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

Otomasyonlar, "bu olduğunda şunu yap" şeklinde basit bir prensiple çalışır. Bir belgeye yeni bir referans eklendiğinde, sosyal medya takımının bunu bir gönderiye dönüştürmesi için otomatik olarak bir görev oluşturulacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

AI ajanları, daha karmaşık ş akışlarını akıllıca yöneterek bunu bir adım daha ileri götürür.

Örneğin, bir AI ajanı sadece bir Görev oluşturmakla kalmaz, önerilen bir sosyal medya gönderisi taslağı hazırlayabilir, bunu doğru takım üyesine atayabilir ve hatta en uygun etkileşim için zamanlayabilir. Aylık kategori etki raporları veya üç aylık içerik kampanyaları gibi tekrarlayan faaliyetler, AI ajanları tarafından tamamen yönetilebilir. AI ajanları veri toplayabilir, raporlar oluşturabilir, görevler atayabilir ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlayabilir, böylece manuel çabaı azaltır ve süreçlerinizi daha da kolaylaştırır.

Burada bir örneği görebilirsiniz:

Kategori tasarımı, pazar oluşturma, sorunu tanımlama, algıyı şekillendirme ve inancı ölçeklendirme gibi sürekli bir süreçtir. Yapılacak olanı iyi bir şekilde yapmak için, fikrinizi bir kategoriye dönüştürebilecek girişimler için kategori tasarımı çerçevelerine bakalım. 💪🏼

Kategori Kralı çerçevesi

Hedefiniz kendi alanınızı *ele geçirmekse, Kategori Kralı çerçevesi sizin oyun kitabınız olacaktır. Bu çerçeve, tek bir büyük fikir etrafında oluşturulmuştur: bir ürün satmayın, çözdüğünüz sorunu ve yarattığınız yeni dünyayı satın.

Kuruculara, çözdükleri sorun etrafında bir hikaye oluşturmaları, ilk destekçileri bir araya getirmeleri ve ürün, pazarlama ve strateji dahil olmak üzere tüm şirketi bu hikaye etrafında birleştirmeleri için rehberlik eder.

Pazarlama stratejisi oluşturmayı öğrenin:

Mavi Okyanus stratejisi

Mavi Okyanus stratejisi, rakipsiz pazar alanlarını keşfetmenize veya yaratmanıza yardımcı olur; başka hiç kimsenin sunmadığı benzersiz bir değer sunabileceğiniz alanlar.

Strateji Kanvası gibi araçlar, sektörün odaklandığı noktaları görselleştirirken, Dört Eylem Çerçevesi, müşteri değerini yeniden şekillendirmek için neleri ortadan kaldırmanız, azaltmanız, artırmanız veya yaratmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Keurig, "tek kullanımlık kahve" kategorisini yarattı. Rahatlık, çeşitlilik ve kişisel tercihlere odaklanarak geleneksel damla makinelerinden veya toplu kahve makinelerinden ayrıldı.

Pazar haritalama

Pazar haritalama, soyut stratejileri net ve görsel içgörülere dönüştürür. Nerede durduğunuzu ve henüz kimsenin durmadığı alanları görmenize yardımcı olur. Mevcut ürünleri ve rakipleri fiyatlandırma, özellikler, hedef kitle veya sonuçlar gibi değişkenlere göre grafik olarak gösterebilirsiniz. Bu şekilde, kalabalık alanlar, ihmal edilmiş alanlar ve fırsatlar gibi kalıpları görmeye başlarsınız.

Ürün yöneticileri için bu süreç çok değerlidir. Ürününüzün nerede yeni değer yaratabileceğini, nasıl pozisyonlandırılacağını ve hangi müşteri segmentlerinin farklı bir şeye hazır olduğunu gösterir.

Rekabet analizi

Rekabet analizi, diğerlerinin sadece ne sunduğunu değil, oyunu nasıl tanımladıklarını da görmenize yardımcı olur. SWOT analizi veya Porter'ın Beş Kuvvetleri gibi kategori oluşturma ve pazar haritalama araçlarını kullanarak, mevcut anlatıların yetersiz kaldığı noktaları ve karşılanmamış ihtiyaçların veya varsayımların nerede olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz.

Pazarlamacılar için bu, bir altın madeni gibidir. Mesajları iyileştirmeye, ürününüzü yeniden konumlandırmaya ve müşteri beklentilerini yeniden şekillendiren bir anlatı oluşturmaya yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Wrigley, işini değiştirmek için şaşırtıcı bir geri bildirimden yararlandı. Başlangıçta sabun satan şirket, insanların ücretsiz kabartma tozunu sevdiğini fark etti ve daha fazla kabartma tozu ekledi. Bu durumu fırsat bilerek, odak noktasını kabartma tozuna ve sonunda sakızlara kaydırdı. Bu dönüşüm, yeni pazar beklentileri yaratmalarına ve bu pazarda hakimiyet kurmalarına yardımcı oldu.

Yapılması Gereken İşler (JTBD)

JTBD, insanların belirli bir ürünü veya hizmeti satın alma nedenlerinin özüne doğrudan odaklanır. Bu yaklaşım, tek bir gerçeğe dayanır: müşteriler sizin ürününüzü istemiyor, hayatlarında ilerleme kaydetmek istiyor.

Bu çerçeve, birisinin ürününüzü satın almasının gerçek nedenini bulmanıza yardımcı olur. Sabahları işe giden bir kişi milkshake'i milkshake'i sevdiği için satın almaz. Sıkıcı bir yolculuğu doldurmak ve öğle yemeğine kadar açlığını gidermek için satın alır. Birdenbire, rakibiniz Starbucks değil, muzlar, simitler ve sıkıntıdır.

💡 Profesyonel İpucu: İnsanları satın aldıktan hemen sonra, aylar sonra değil, röportaj yapın. "Buna ihtiyacınız olduğuna karar verdiğinizde ne yapıyordunuz?" diye sorun. Cevapları işi ortaya çıkaracaktır. Fonksiyonel iş (beni doldur), duygusal iş (bu yolculuğu daha az çekilmez hale getir) ve sosyal iş (hayatımı düzene sokmuş gibi görün) gibi işlere dikkat edin. Üçünü de yakalarsanız, durdurulamaz olursunuz.

Kategori giriş noktaları

Müşteriler sizi en çok ihtiyaç duydukları anda varlığınızı unuturlarsa, bu sorun çözülür. İnsanlar, geçen hafta reklamınızı gördükleri için değil, belirli tetikleyiciler sayesinde markaları hatırlarlar.

Önemli anları yakalamanıza yardımcı olur.

Red Bull, "Saat 3'te çöküyorum" sloganının sahibidir.

Uber, "Sarhoşum ve araca ihtiyacım var" hizmetinin sahibidir.

Advil, "Başım çok ağrıyor" sloganının sahibidir.

Birinin sizin kategorinize ihtiyaç duyduğu her durumu haritaleyin, ardından değerli olanları hakimiyet altına alın. Önemli anlarda akıllarına gelen ilk isim olun.

Tüketim dışı analiz

Kategorinizi kullanabilecek çoğu kişi kimseye satın almıyor; ya sıkıntı çekiyor ya da kötü geçici çözümler kullanıyor. Dolayısıyla, sadece rakiplerinizi izlerseniz, en büyük pazarınızı görmezden gelmiş olursunuz.

Ayrıca, insanların neden hiçbir şey seçmediğini araştırmanızı teşvik eder. Çok mu pahalı? Çok mu kafa karıştırıcı? Çok mu uzun sürüyor? Intuit, milyonlarca kişinin vergilerini kalemle ödediğini keşfetti. Canva, insanların Word'de broşür hazırladığını keşfetti. Çözüm bulamadan zorlananları bulun, onları engelleyen şeyleri ortadan kaldırın ve yeni bir kategori yaratmış olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: Pahalı geçici çözümler arayın. Birisi toplantıları planlamak için bir VA'ya ayda 200 dolar ödüyorsa, bu 2 milyar dolarlık bir Calendly fırsatı demektir. Geliştiriciler beş aracı birbirine bağlayarak kullanıyorsa, bu sizin fırsatınızdır. Geçici çözümleri ne kadar karmaşık ve pahalıysa, fırsatınız o kadar büyük demektir.

Yeni Bir Kategoride Hakimiyet Kurmak İçin Ürününüzü Nasıl Pazarlayıp Pozisyonlandırırsınız?

Kategoriniz tanımlandıktan sonra asıl iş başlar: dünyaya sizin gördüğünüz şekilde görmesini öğretmek. Yeni bir kategoriye hakim olmak, anlatıyı kontrol etmek, bakış açınızı pekiştirmek ve yaklaşımınızın geleceği temsil ettiğini kanıtlamak anlamına gelir.

Tek bir net mesajla ivme kazanın

Tutarlı bir hikaye anlatımıyla pazar momentumunu oluşturarak başlayın. Web sitesi metinlerinden medya görünümlerine kadar tüm mesajlarınız, kategorinizin dayandığı inancı yansıtmalıdır.

Her kampanya, müşterinin sorunu, kategorinizin vaadi ve ürününüzün kanıtı arasındaki bağlantıları kurmalıdır. Tutarsız dil, pazarı karıştırmanın en hızlı yoludur. Kategori liderleri, pazarda gerçek haline gelene kadar tek bir net hikayeyi tekrar ettikleri için akılda kalırlar.

Kanıtı ikna gücüne dönüştürün

Ardından, erken benimseyenleri savunucular haline getirin. Müşteri hikayeleri, en ikna edici kategori varlıklarınızdır. Dönüşüm öncesi ve sonrası farkı, çözümünüzün onlar için başarıyı nasıl yeniden tanımladığını vurgulayın.

Diğerleri, kategorinizin yeni sonuçlar sağladığının somut kanıtlarını gördüklerinde, pazarlama liderliğiniz doğrulanır ve benimsenme süreci hızlanır.

Stratejinizi bağlantıda tutun

Hakimiyetinizi sürdürmek için, etkinlikler, içerik, topluluk ve hatta ortaklıklar dahil olmak üzere her temas noktasında kategori anlatınızı genişletin. Kategorinizin çözdüğü daha geniş kapsamlı sorunları tartışmak için web seminerleri veya yuvarlak masa toplantıları düzenleyin. Bakış açınızı güçlendirebilecek analistler, etkileyiciler ve medya ile işbirliği yapın.

Müşteri yolculuklarını haritalandırırken, rakiplerinizi pozisyonlandırırken veya pazara giriş planınızı tasarlarken, ClickUp Beyaz Tahtalar tüm stratejiyi tek bir yerde görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak tüm pazarlama materyallerinde tutarlılığı sağlamak için kategori tasarım stratejileri tasarlayın

Kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir, pazar segmentlerini tanımlayabilir ve hatta görsel pazarlama kampanyası yönetimi için görevleri ve belgeleri doğrudan birbirine bağlayabilirsiniz. Örneğin, pazarlama takımınız Kategori Farkındalık Hunisi 'ni bir Beyaz Tahtaya çizer. Eğitim, etkileşim ve dönüşüm gibi her aşamayı, sahipleri ve son teslim tarihleri ile gerçek Görevlerine bağlarlar.

Çalışma alanı ve bağlı uygulamalar üzerindeki tüm tartışmalarınız ClickUp Brain aracılığıyla aranabilir!

Bu arada, ClickUp Brain stratejik planlama yazılımı içinde kategori stratejisti ve ton koruyucusu olarak görev yapar.

AI Proje Yöneticisi, ilerleme izlemeyi, stand-up toplantılarını ve takipleri otomatikleştirir. Takımlar, Brain'den kampanya sonuçlarını özetlemesini, proje güncellemelerini oluşturmasını ve hatta gerçek zamanlı Çalışma Alanı verilerine dayalı olarak sonraki adımları önermesini isteyebilir.

Her kampanyayı takip edin

Sıfırdan bir iş akışı oluşturmak istemiyorsanız? Şablonlara başvurun.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile şirketinizin tüm tasarım içeriğini düzenleyin ve planlayın.

ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, bir ana şemsiye altında birden fazla içerik akışını veya alt projeyi barındırabilir. Bu sayede takımlar, blogları, sosyal medyayı, haber bültenlerini veya diğer kampanyaları tek bir konumdan yönetebilir.

Takvim, liste, pano ve zaman çizelgesi dahil olmak üzere dört önceden yapılandırılmış görünüm sayesinde, takımlar rollerine veya görevlerine göre bakış açılarını değiştirebilirler.

Pazara giriş stratejisi şablonunuzda, Taslak, İnceleme Aşamasında, Planlanmış ve Yayınlanmış gibi içerik yaşam döngüsünün farklı aşamalarını temsil eden yedi yerleşik durum da bulunur. Ayrıca, önceden yapılandırılmış beş Özel Alan, takımların İçerik Türü, Kampanya, Hedef Kitle Segmenti ve Yayın Kanalı gibi temel meta verileri yakalamasına olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: Kategori prototipleri kültür ve tasarıma göre değişir. İnsanların bir dizüstü bilgisayar veya işitme cihazından bekledikleri görünüm değişir, bu nedenle tasarımdaki estetik trendleri takip eden şirketler genellikle öne çıkar.

Kategori Tasarımında Sık Karşılaşılan Zorluklar ve Bunları Aşmanın Yolları

Burada, kategori tasarımında karşılaşabileceğiniz bazı yaygın zorlukları inceleyeceğiz. Ancak, yeni bir pazar kategorisi oluştururken karşılaşabileceğiniz engelleri nasıl aşabileceğiniz konusunda da bilgi alacağınız için endişelenmeyin. 👀

Pazar şüpheciliği

Yeni bir kategoriyi piyasaya sürmek kolay değildir. Şüpheciliği aşmak sabır, hikaye anlatımı ve tutarlı eğitim gerektirir. Alıcılar mevcut çözümlerine alışkındır, bu nedenle onları durumu yeniden düşünmeye ikna etmek zor olabilir.

En anahtar zorluklardan bazıları, insanların kategoriyi anlamak ve benimsemek için zamana ihtiyaç duydukları yavaş döngülerdir. Bir de kaynak tüketimi sorunu vardır: etkinlikler düzenlemek, düşünce liderliği içeriği oluşturmak ve kanıt noktaları oluşturmak, hepsi önemli miktarda zaman ve yatırım gerektirir.

✅ Deneyin Müşterilere sorunun kendilerini nasıl etkilediğini gösteren etkileşimli testler, zorluklar veya değerlendirmeler başlatın.

Niş uzmanları veya mikro influencer'larla iş birliği yapın; bunlar, sorunu ve çözümünüzü daha küçük, yüksek etkileşimli kitleler için inandırıcı bir şekilde çerçeveleyebilir.

Kullanıcıların kategori avantajlarını ilk elden deneyimlemelerini sağlayan sınırlı süreli deneme sürümleri sunarak soyut kavramları somut hale getirin.

Dahili uyum

Etkileyici bir kategori hikayesi olsa bile, iç kabul çok önemlidir ve genellikle zordur. Pazarlama, ürün, satış ve operasyon takımlarının hepsinin farklı öncelikleri vardır ve uyumsuzluk ilerlemeyi engelleyebilir.

Yaygın engeller arasında, departmanların kategori büyümesini desteklemek yerine eski KPI'lara bağlı kalmaları nedeniyle hedeflerin parçalanması yer alır. Bir kategoriye liderlik etmek genellikle yeni beceriler ve stratejik düşünme gerektirdiğinden, eğitim eksiklikleri de ortaya çıkar.

Liderlik yorgunluğu da bir başka önemli risktir; kategori oluşturma uzun vadeli bir çabadır ve kararlılık eksikliği olan yönetici takımlar ivme kaybedebilir.

✅ Deneyin Her departmanda, ClickUp Assign Comments'ı kullanarak kategori girişimlerini aktif olarak tanıtan ve izleyen bir "kategori elçisi" atayın.

Etkileşimli atölye çalışmaları kullanın; bu atölyelerde takımlar gerçek hayattaki durumları harita eder.

Takımları, kendi fonksiyonel bakış açılarından kategoriyi açıklayan iç haber bültenleri veya sunumlar oluşturmaya teşvik edin.

Kategori düşüncesini ilerleten fikirler veya eylemler için çalışanları ödüllendirin

Birçok takım, ortak bir vizyonu kendi özel rollerini yansıtan içeriğe dönüştürmekte zorlanır. Pazarlama ekibi hikaye anlatımına odaklanırken, ürün ekibi inovasyona önem verebilir.

Rekabetçi yanıtlar

Kategoriniz popülerlik kazandığında, rakiplerinizin karşı atağa geçeceğini bekleyin. Yerleşik oyuncular mesajlarınızı kopyalayabilir, anlatıyı kendi lehlerine yeniden şekillendirebilir veya durumu karmaşıklaştırmak için karşı çözümler sunabilir.

Buradaki sınırlamalar açıktır: iyi finanse edilen mevcut rakiplere karşı liderliği savunmak, özellikle yeni kurulan şirketler için bütçeleri zorlayabilir.

Rakipleriniz size hızlı bir şekilde değer göstermenizi dayatırken, gerçek kategori büyümesi gerçekleşmesi zaman alır ve kısa vadeli ROI baskısı yoğunlaşır. Hızlı takipçiler mesajınızı sulandırabilir ve daha büyük oyuncular hikayeyi ele geçirmeye çalışarak sizi savunmaya zorlayabilir.

✅ Deneyin Takımınızla "rakip simülasyonları" gerçekleştirin , rakiplerinizin nasıl tepki verebileceğini öngörün ve önleyici kampanyalar tasarlayın.

Özel müşterilere yeni özelliklere veya içgörülere erken erişim sağlayarak sadakatlerini artırın ve savunulabilir bir farklılaşma yaratın.

Küçük bir takımı, pazardaki mesajlaşma trendlerini izlemek ve yanlış beyanları düzeltmekle görevlendirin.

Kategori tasarımının daha geniş sınırlamaları

Bu temel zorlukların ötesinde, akılda tutulması gereken daha büyük resimdeki sınırlamalar da vardır. Bir kategoriyi çok geniş tanımlamak pazarı karıştırabilirken, aşırı niş olmak benimsenmeyi yavaşlatabilir.

Yatırımcılar ve paydaşlar, bir kategorinin genellikle sağladığından daha hızlı getiri bekleyebilir ve sabrınızı sınayabilir. Ayrıca, tamamen başarısız olma riski de vardır: kategori gerçek bir ihtiyacı karşılamıyorsa, tüm yatırım, zaman, para ve kaynaklar boşa gidebilir. Son olarak, ilk pozisyonlandırmada yapılan yanlış adımların düzeltilmesi pahalı olabilir ve yön değişikliği, yeniden yatırım ve mesajların yenilenmesi gerekebilir.

✅ Deneyin Mini deneyler veya alt kategoriler başlatarak mesajları, hedef segmentleri ve benimseme modellerini doğrulayın.

Yatırımcıları ve anahtar ortakları kategori geliştirme atölyelerine dahil edin , beklentileri uyumlu hale getirin.

Benimseme eğilimleri, geri bildirimler ve pazar olgunluğuna göre ayarlanan dinamik metrikler oluşturun.

🔍 Biliyor muydunuz? "Pazar Kategorileri Üzerine Araştırmaların Kısa Tarihi ve Uzun Geleceği" başlıklı bir makale, 1990'lardan bu yana yeni kategori oluşturma, kategori genişletme ve kategori değişikliği gibi temalar altında gruplandırılan ampirik araştırmaların sayısında artış olduğunu göstermektedir.

Başarılı Kategori Tasarımcılarını Gösteren Gerçek Hayat Örnekleri

İşte sorunları yeniden çerçeveleyen ve kendilerini pazarlarında lider pozisyonuna getiren bazı başarıyla sonuçlanan pazar kategorisi oluşturma vaka çalışmaları. 🎯

1. ClickUp

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp ile iş yükünün yayılmasını önleyin

ClickUp, Converged AI Çalışma Alanı adlı, hepsi bir arada verimlilik için yeni bir kategori oluşturdu. Büyüme stratejisi, kalabalık bir pazarda öne çıkmak için derin kullanıcı içgörülerini içerik odaklı eğitimle birleştirdi.

İşte onu özel kılan özellikler:

Ürün odaklı büyüme: Şablonlar, öğreticiler ve demolar kullanarak kullanıcıları eğitirken ş Akışı sorunlarını çözer.

Çok yönlülük: Özelleştirilebilir Çalışma Alanları ile birden fazla takıma ve sektöre hizmet eder.

İçerik odaklı benimseme: Farkındalığı ve bağlılığı artırmak için zengin video kütüphanesi ve kılavuzlar

Entegre ekosistem: İşlerin dağınıklığını önlemek için proje yönetimi, belgeler ve iletişimi tek bir platformda birleştirir. İşlerin dağınıklığını önlemek için proje yönetimi, belgeler ve iletişimi tek bir platformda birleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Aşırı bilgi verme dürtüsüne direnin. Güçlü bir kategori hikayesi, satış temsilcisinin iki cümle ile açıklayabileceği ve müşterinin not almadan tekrarlayabileceği kadar basit olmalıdır. 20 slaytlık bir sunum gerektiriyorsa, henüz akılda kalıcı değildir.

2. Tesla

Reuters aracılığıyla

Tesla, otomotiv inovasyonunu sürdürülebilir enerji çözümleriyle birleştirerek elektrikli araçlar için yeni bir standart oluşturdu. Bu ürün pazarlama örneğini öne çıkaran özellikler:

Gelişmiş pil teknolojisine sahip uzun menzilli elektrikli araçlar

Kablosuz güncellemelerle birinci sınıf kullanıcı deneyimi

Bütünsel bir ekosistem için enerji depolama ve güneş enerjisi çözümlerine genişleme

Geleneksel bayileri atlayarak doğrudan tüketiciye satış modeli

3. Netflix

Netflix aracılığıyla

Netflix, insanların eğlenceyi küresel olarak tüketme şeklini yeniden tanımladı. İşte onu sektör lideri yapan özellikler:

Kişiselleştirilmiş görünüm için yapay zeka destekli öneriler

Uluslararası katılımı artırmak için yerelleştirilmiş orijinal içerik

DVD kiralamadan erken dönemde akış hizmetine geçerek radikal bir dönüşüm gerçekleştirdi

Kullanıcı dostu bir deneyim için sezgisel kart tabanlı arayüz

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %36'sı, zamanını iyi yöneten ve bunalmış görünmeyen takım arkadaşlarına hayran olduklarını söylüyor. Bu sakin ve kontrol sahibi atmosfer, boşlukta ortaya çıkmaz. Başarı için kasıtlı olarak tasarlanmış akıllı sistemlerden kaynaklanır.

4. GoPro

GoPro aracılığıyla

Stratejik kategori tasarımı örneklerimizin bir sonraki örneği GoPro. Bu şirket, niş bir kamera ürününü macera ve ekstrem sporlar odaklı küresel bir yaşam tarzı kategorisine dönüştürdü.

İşte neden kategori kralı olduğu:

Aksiyon ve macera için sağlam, kompakt kameralar

Topluluk odaklı içerik oluşturma ve sosyal paylaşım

Marka kimliğini güçlendiren influencer ve yaşam tarzı pazarlaması

💡 Profesyonel İpucu: Talep yaratma zamanlamanızı dikkatlice belirleyin. Kategori hikayesi ilgi çekmeden farkındalık kampanyaları başlatırsanız, rakipleriniz için pazarı eğitmiş olursunuz. Önce iç uyumu sağlayın, ardından dışa doğru ölçeklendirin.

5. Spotify

Spotify aracılığıyla

Spotify, gelişmiş veri analizi ve tahmine dayalı algoritmalarla kişiselleştirilmiş müzik akışı etrafında bir kategori oluşturdu.

Spotify'ı öne çıkaran özellikler:

"Discover Weekly" gibi hiper kişiselleştirilmiş çalma listeleri

Sosyal paylaşımı teşvik eden "Wrapped" gibi ilgi çekici yıllık kampanyalar

Kullanıcı deneyimlerini tahmin etmek ve özelleştirmek için makine öğrenimi

🧠 İlginç Bilgi: 1970'lerde Danimarka'da tuhaf bir dönem yaşandı: film yapımcıları, komedi ile eskiden "gayri meşru" olarak kabul edilen tür unsurlarını birleştiren filmler yapıyordu. Bu filmleri satmak için türleri yeniden sınıflandırmak veya karıştırmak zorundaydılar. Pazarlama, kategori normlarını değiştirerek insanların yeni bir şeyi kabul etmelerine yardımcı olmak zorundaydı.

ClickUp ile Rekabet Avantajı Kazanın

Kategori tasarımı, kuralları yeniden yazmayı ve dünyaya varlığından bile haberdar olmadıkları bir sorunu göstermeyi içerir. Hakimiyet kuran markalar, algıları şekillendiriyor, yeni standartlar belirliyor ve çözümleri etrafında bir hareket yaratıyor.

Pazarı eğitmekten kategorinizi güçlendirmeye kadar, her adımı merkezileştirebilirsiniz.

Formlar ile kullanıcı görüşlerini toplayabilir ve fikirleri doğrudan Dokümanlar veya Beyaz Tahtalar'dan eyleme geçirilebilir Görevlere dönüştürebilirsiniz. Sohbet ve SyncUps ile takımları uyumlu hale getirin ve Otomasyonları ile tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Kategori Tasarım Puan Kartı, bir şirketin kategori tasarımını ne kadar etkili bir şekilde uyguladığını değerlendirmek için Category Pirates tarafından geliştirilen bir çerçevedir. Beş anahtar alanı değerlendirir: kategori hakkında net bir bakış açısına sahip olmak, yeni bir kategoriyi başarıyla tanımlamak, etrafında bir ekosistem oluşturmak, insanların kategori hakkında nasıl düşündüklerini şekillendirmek için stratejik bir dil kullanmak ve müşteri ihtiyaçlarını öngörmek için verileri kullanmak. Her alan, bir şirketin sadece mevcut bir alanda rekabet mi ettiği yoksa gerçekten yeni bir pazar kategorisi mi yarattığı ve liderlik mi yaptığına karar vermek için puanlanır.

Bir kategori sayfası tasarlarken, kategorinizi benzersiz ve değerli kılan unsurları açıkça iletmek önemlidir. Sayfa, kategorinizin çözdüğü sorunu ve çözümünüzün diğer çözümlerden nasıl farklı olduğunu açıklamalıdır. İlgi çekici içerik, güçlü görseller ve kolay gezinme, ziyaretçileri daha fazla bilgi edinmeye, abone olmaya veya başka bir adım atmaya teşvik eden açık bir eylem çağrısı kadar anahtardır. Amaç, sayfayı yeni kategoriniz hakkında insanları bilgilendiren ve heyecanlandıran merkezi bir merkez haline getirmektir.

Category Pirates, Christopher Lochhead, Eddie Yoon ve Nicolas Cole tarafından kurulan, kategori oluşturma ve tasarımında uzman bir gruptur. Girişimcilerin ve işlerin yeni pazar kategorileri oluşturmasına ve bu kategorilerde hakimiyet kurmasına yardımcı olmak için kaynaklar, çerçeveler ve pratik tavsiyeler sağlar. İşleri arasında kategori tasarımının sanatı ve bilimine odaklanan haber bültenleri, kitaplar ve dijital kurslar yer alır.

Pazarlamada bir kategori örneği, Tesla'nın elektrikli araçlara yaklaşımıdır. Tesla, geleneksel otomotiv pazarında doğrudan rekabet etmek yerine, yüksek performanslı, lüks elektrikli araç kategorisini oluşturdu ve bu kategoride liderlik etti. Böylelikle, mevcut pazarda sadece bir oyuncu olmak yerine, yeni bir alanın lideri oldu.