word, PowerPoint ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Ürün Pozisyonlama Şablonu

Ne kadar iyi olursa olsun, tek bir ürün herkes için ideal çözüm olamaz. Hedef alıcıları belirlemek ve onlara sunduğunuz üründen nasıl yararlanabileceklerini göstermek sizin işiniz.

Basitçe söylemek gerekirse, ürününüzü satmanın sırrı doğru pozisyonlamada yatmaktadır. Bu süreç, ürününüzün benzersiz bir resmini çizmeyi ve müşterilerinizin zihninde alacağı pozisyonu belirlemeyi içerir.

Rolex'i örnek olarak alalım. Bu marka kendini her zaman prestijli ve lüks olarak konumlandırmıştır. Yıllar içinde Roger Federer gibi ünlü sporcularla da ilişkilendirilerek başarılı insanlar için bir etiket olduğunu vurgulamıştır.

Etkili ürün konumlandırması sayesinde, herkes Rolex'in ne olduğunu bilir: sofistike, kaliteli ve zarif bir hedef pazar. ⌚

Neyse ki, ürününüzü doğru bir şekilde konumlandırmak için Rolex gibi pazar uzmanlarından oluşan bir takıma ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey ürün konumlandırma şablonları.

Bugün mevcut olan en iyi 10 ürün konumlandırma şablonu seçimimizi size tanıtacağız. Bu şablonlar, ürününüzün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize ve müşterilerinizin ilgisini çekmenize yardımcı olacak hazır bir yapı sunar!

Ürün Pozisyonlandırma Şablonu Nedir?

Ürün konumlandırma, ürününüzün pazar ortamında nereye uyduğunu ve müşterilerinizin ürününüz hakkında ne hissetmesini istediğinizi tanımlama sürecidir. Rakiplerinizi analiz etmekten kullanıcı profillerinizi araştırmaya ve markanızın imajını ve genel değer önerisini iletmeye kadar çeşitli faaliyetleri içerir.

Ürün konumlandırma beyanı şablonları, ürününüz için yıldızların altında mükemmel bir yer bulmanıza yardımcı olan kısayollardır. ⭐

Bu şablonlar aşağıdakiler için temel oluşturur:

Ürününüzün güçlü ve zayıf yönlerini temsil edin

Hedef pazarınızı ve hedef kitlenizi belirleme

Doğru pazarlama ve ürün konumlandırma stratejisi geliştirme

Şirketinizin hedeflerini ve benzersiz değerini özetleyin

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümüyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizelgenizde her şeye öncelik verin

İyi bir ürün konumlandırma şablonu nedir?

Pratik bir ürün konumlandırma şablonu, aşağıdakiler gibi belirli anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Önceden tanımlanmış yapı : Şablon, ürünün özelliklerini, değerlerini, hedef kitlesini ve hedeflerini açıklamak ve rekabeti analiz etmek için uygun bölümlere sahip olmalıdır

Özelleştirilebilirlik : Yapısında değişiklikler yapmanıza ve pazarlama çabalarınızda şirketinizin marka özü ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamanıza olanak tanımalıdır. Şablonu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için bölümleri düzenleyebilmeli, ekleyebilmeli veya silebilmelisiniz

Çok yönlülük : Yapı, diş macunundan mücevherata kadar her türlü ürünü özetlemek ve bunların nasıl konumlandırılacağını belirlemek için uygun olmalıdır. Bu, çeşitli ürün portföyüne sahip şirketler için özellikle önemlidir

İşbirliği seçenekleri : Tüm takımın bilgilenmesini sağlamak ve tam pazarlama stratejisine katkıda bulunmalarını sağlamak için gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve not alma gibi seçenekler sunmalıdır

Kullanım kolaylığı: İç takımların nasıl kullanacağı ve hangi bilgileri nereye ekleyeceği konusunda ayrıntılı ve kesin talimatlar içermelidir (ör. alıcı profili, markanın pozisyonu, rekabet analizi ve anahtar farklılaştırıcı ifadeler)

ClickUp'ta takımınızla birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

kullanabileceğiniz 10 Ürün Pozisyonlandırma Şablonu

Düzinelerce ürün konumlandırma şablonunu inceledik ve ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam ve SlideUpLift'ten en iyi 10 tanesini seçtik. Ürünlerinizi en iyi şekilde sunmak ve doğru kitleye ulaştırmak için bunları kullanın. ✨

1. ClickUp Ürün Pozisyonlandırma Listesi Şablonu

ClickUp Ürün Pozisyonlandırma Listesi Şablonunu kullanarak bir ürünün tüm ayrıntılarını anlayın ve hedef pazara doğru şekilde tanıtın

Ürün konumlandırma, proje ve ürün yönetiminden pazarlama ve ürün tasarımına kadar birçok takımın güçlerini birleştirmesini gerektirir. Her departman aynı ürünün farklı yönleriyle ilgilendiğinden, karışıklık ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Neyse ki, ClickUp Ürün Konumlandırma Listesi Şablonu ile ekibinizi bir araya getirip birleşik bir cephe oluşturabilirsiniz. Bu şablon, sizin ve takımınızdaki herkesin ürününüzü daha iyi anlamasını ve hedef pazar nişini belirlemesini sağlar.

Şablonda üç görünüm vardır; başlangıç noktanız Ürün Konumlandırma Değerlendirmesi görünümüdür. Burada ürün adı, hedef lansman tarihi, ürün açıklaması, pazar segmenti, sorunlu noktalar ve benzersiz değer veya satış noktaları gibi önceden tanımlanmış alanların bulunduğu bir form bulacaksınız. Elbette, mevcut alanları kullanarak veya özel alanlar ekleyerek formu ürününüzün özelliklerine göre uyarlayabilirsiniz.

Takımınızdaki herkes formu doldurduktan sonra, gönderilen bilgiler otomatik olarak Ürün Listesi görünümünde görünür. Ürün konumlandırma süreciyle ilgili tüm bilgileri gözden geçirebilir, belirli takım üyelerine görevler atayabilir, öncelikler belirleyebilir ve görevleri Planlama, Devam Ediyor ve Beklemede gibi durumlara göre gruplandırabilirsiniz.

Bu görünüm, birden fazla ürün konumlandırma sürecini aynı anda yönetmek için mükemmeldir!

Üçüncü görünüm (Pano), ürünlerinizi görev kartlarına dönüştüren ve durumlarına göre sıralamanıza olanak tanıyan bir Kanban panosu dur. Sürükle ve bırak tasarımı, kartları kolayca hareket ettirmenizi sağlar. ?️

2. ClickUp Ürün Pozisyonlama Görev Şablonu

ClickUp Ürün Pozisyonlama Görev Şablonunu kullanarak, ürününüzü pazara nasıl sunacağınızı anlamanıza yardımcı olacak yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp Ürün Konumlandırma Görev Şablonu, başarılı bir ürün konumlandırması için gerekli faaliyetleri tamamladığınızdan emin olmanın basit ama etkili bir yolunu sunar. Şablondaki kontrol listesindeki her öğeyi işaretledikten sonra, ürününüz için benzersiz bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve hedef pazarınızı bulmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. ✅

Şablon, temel olarak kullanıcıların sorunlu noktaları, benzersiz satış teklifi ve marka stratejisi gibi konuları ele alan altı ön tanımlı görevden oluşan bir yapılacaklar listesidir. Senaryonuza bağlı olarak, listeye görevleri silebilir, düzenleyebilir veya yeni görevler ekleyebilirsiniz. Her göreve bir takım üyesi atanın ve herkesin sorumluluklarının farkında olduğundan emin olun.

Bu şablonun en iyi özelliklerinden biri görev ilişkileri ekleme olanağıdır. Bir görevin, diğeri tamamlanana kadar başlamamasını sağlayarak takımınızda doğru akışı koruyabilir ve öncelikleri ayarlayabilirsiniz.

Şablon içinde zamanı takip edebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve yapılacaklar listesinin sağ tarafında her görevin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Bu, herkesin belirli değer teklifinize veya pazar manzarası stratejinize kolayca erişmesini sağlar.

Bu bir görev şablonu olduğundan, zaman kazanmak için kolayca kopyalayabilir ve yönettiğiniz her ürüne ekleyebilirsiniz.

3. ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu

ClickUp'ın Ürün Özeti Belge Şablonu ile, takımınız başarılı bir lansmanı desteklemek için eksiksiz bir boşluk doldurma taslağına sahip olurken, kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada kalırsınız

İster mevcut bir ürünü yükseltin ister yeni bir ürün piyasaya sürün, iyi tanımlanmış bir oyun planına sahip olmak çok önemlidir. Bu plan, işlevsel özelliklerden hedef kitleye kadar tüm ayrıntıları kapsamalı ve tüm katılımcıların aynı frekansta çalışmasını sağlamalıdır. ?

ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu, ürün geliştirme sürecine dahil olan tüm takımlar için tartışmasız bir bilgi kaynağı olabilir.

Bir ClickUp Doc şablonu olarak, ürün geliştirme ve konumlandırma ile ilgili tüm bilgileri tek bir belgede düzenlemenizi ve merkezileştirmenizi sağlar. İstediğiniz kadar sayfa ekleyin ve yorumları kullanarak iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın veya girdilerine ihtiyaç duyduğunuzda belirli takım üyelerine ping atın.

Ön tanımlı olarak, bu şablon ürününüze tam olarak uyması için düzenleyebileceğiniz dört bölüme sahiptir:

2 Sayfalık: Ürününüzün ele almayı amaçladığı sorunları ve zorlukları açıklar ve başarısını ölçmek için hedefler ve kriterler belirler Fonksiyonel Özellikler: Farklı özelliklerin spesifikasyonlarını tanımlar ve ürünün potansiyel kullanıcılarını ana hatlarıyla belirler Sürüm Planı: Ürün lansmanından önce tamamlanması gereken aşamaları ve dönüm noktalarını belirler Ekler: Ürünle ilgili ek belgeler, bilgiler ve araştırmalar içerir

4. ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu

Ücretsiz ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu ile ürün ve hizmetleriniz için bir fiyat listesi oluşturun

Fiyatlandırma ve ürün konumlandırma birbiriyle uyumlu olmalıdır; fiyatını belirlerken ürününüzün pazardaki yerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Diyelim ki çikolata satıyorsunuz; sade sütlü çikolatayı bademli, egzotik aromalı veya altın yapraklı çikolatadan daha ucuza satmanız mantıklıdır. ?

Ürün yelpazeniz genişse bu çok daha zor hale gelir. Neyse ki, ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu emrinizde. Fiyatlar da dahil olmak üzere tüm ürün bilgilerinizi depolamak için merkezi bir hub görevi görür ve değer önermenizi daha iyi sergilemenizi sağlar.

Bu pozisyon belirleme beyanı şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Takımınızla işbirliği yapın ve farklı fiyatlandırma stratejilerini deneyin

Pazar koşullarına veya ürünün benzersiz değerine göre fiyatları kolayca değiştirin

Envanterinizi takip edin ve stoklarınızı yönetin

İlgili ürün bilgilerini saklayın ve müşterilerinize yardımcı olun

Kategorilere göre ürünler görünümüne ilgili ürün bilgilerini girerek başlayın. Ürünün adı, stok tutma birimi (SKU), markası, ürün türü, rengi ve birim fiyatı gibi ayrıntıları sağlayın. ClickUp, daha kolay gezinme için ürünlerinizi kategoriye göre gruplandırır.

Tüm bilgileri girdikten sonra, stokta bulunan tüm ürünlerinizi kuşbakışı görünümünde görebilir ve envanterinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca, müşterileriniz için ilgili ayrıntıları göz açıp kapayıncaya kadar çekebilirsiniz.

5. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu, takımınızın hızını korumasını sağlar ve pazar gereksinimlerine uygun bir ürün oluşturmanıza yardımcı olur

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve şirketinizin hedefleriyle uyumlu bir ürün geliştirmek mi istiyorsunuz? O zaman ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu tam size göre. Ürün stratejinizi en küçük ayrıntısına kadar özelleştirmenize yardımcı olacak farklı görünümlerde üç liste içerir. ?️

İlk liste "Özellikler" olarak adlandırılır ve ürününüzün sahip olmasını istediğiniz yetenekleri buraya not edersiniz. Özellik Kategorisi, Çaba, Takım Lideri ve Son Teslim Tarihi gibi Özel Alanları kullanarak istenen işlevler hakkında daha fazla ayrıntı sağlayabilirsiniz. Özellikleri manuel olarak girebilir veya Özellik Gönderme Formu'nu kullanarak girdilerinizin listeye otomatik olarak eklenmesini sağlayabilirsiniz. Girdilerinizi filtrelemek ve belirli işlevlere odaklanmak için Aktif Özellikler, Öncelik ve Çaba gibi görünümleri kullanın.

İkinci liste Zaman Çizelgesi'dir. Burada, ana odak noktanız özelliklerin kullanıma sunulma takvimidir. Özellikleri durumlarına göre gruplandıran iki görünüm vardır. Şablon, iki durum seçeneği içeren bir örnek sunar: İşlemde ve Yapılacaklar, ancak İnceleme, Beklemede veya Tamamlandı gibi başka seçenekler de ekleyebilirsiniz.

Üçüncü liste Takım olup, proje yürütülmesinde yer alan kişilerle ilgili bilgiler için ayrılmıştır. Bu bilgiler, kişilerin ait oldukları departman, e-posta adresleri ve telefon numaralarını içerir.

Şablonun tamamen özelleştirilebilir olduğunu not etmek önemlidir. Yeni listeler ekleyin, mevcut listeleri düzenleyin, özel alanları değiştirin ve görünümleri ayarlayarak, sizin ve takımlarınızın ürününüzü hayata geçirmek için çalışabileceğiniz kişiselleştirilmiş bir alan oluşturun. ?

6. Chasm'ın Pozisyonlandırma Çerçevesi Şablonu

Chasm'ın Pozisyonlandırma Çerçevesi Şablonunu kullanarak ürününüzün avantajlarını ve çözdüğü sorunları özetleyin

Ürününüzün hedef müşterilerini ve özelliklerini özetleyen basit bir şablon arıyorsanız, Chasm'ın Pozisyonlandırma Çerçevesi Şablonu mükemmel bir seçenektir.

Şablon, üç sütun ve sekiz satırdan oluşan tablo biçimindedir. Göreviniz, tabloyu ilgili bilgilerle doldurmak ve ürününüzün nasıl öne çıktığını anlatmaktır. Şablonu çevrimiçi olarak düzenleyebilir veya PDF biçiminde indirip çevrimdışı olarak üzerinde çalışabilirsiniz.

Hedef müşterilerinizi tanımlayarak ve onların çözmek istediği sorunları belirleyerek başlayın. Ayrıca, insanların ürününüzü satın almasına neden olabilecek duygusal motivasyonları da dahil etmelisiniz. Sonuçta, duygular müşterilerinizin karar verme süreçlerini büyük ölçüde etkiler.

Ardından, müşterilerinizin ürününüzü neden satın alacağını açıklayın ve ürününüzü rakiplerinden daha iyi yapan özellikleri tanımlayın.

Tabloyu doldurduktan sonra, siz ve iş arkadaşlarınız ürününüzü benzersiz kılan özelliklerin ve bu özellikleri pazarda doğru bir şekilde konumlandırmak için nasıl kullanabileceğiniz konusunda net bir fikir sahibi olacaksınız.

7. Şablonla Kelime Marka Pozisyonlandırma Stratejisi. net

Template.net'in Word Marka Pozisyonlandırma Stratejisi Şablonunu kullanarak markanızı en iyi şekilde temsil edin

Şimdiye kadar ele aldığımız diğer şablonlar ürünler etrafında dönerken, bu şablon markaya odaklanıyor. Template.net tarafından hazırlanan Word Marka Konumlandırma Stratejisi Şablonu, markanızın amacını, vizyonunu, değerlerini ve hedeflerini özetleyen basit bir şablondur. Word veya Google Dokümanlar biçiminde indirebilirsiniz.

Şablon üç ana bölüme ayrılmıştır:

Marka mesajları Marka imajı Marka stratejisi

Marka mesajları bölümünde, markanızın sloganını ve değerlerini tanımlarsınız. Şablon, mükemmel ses kalitesi, kusursuz işçilik ve müşteri hizmetlerini temel değerleri olarak belirleyen bir müzik aleti üretim şirketinin örneğini içerir. Şirketin yapacağı her şey bu değerlerle uyumlu olmalıdır. ?

Marka imajı bölümü, markanızın logosu, tipografisi ve renkleri hakkında bilgi içermeli ve tüm takım üyelerinin doğru görsellerle çalıştığından emin olmalıdır. Markayla ilgili belgeler oluşturmak ve pazarlama kampanyalarını özelleştirmek için bir kılavuz görevi görür.

Marka Stratejisi markanızın hedeflerini tanımlar ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirler.

8. Slidesgo'nun Slayt Ürün Pozisyonlandırma İnfografik Şablonu

Slidesgo'nun Slayt Ürün Pozisyonlama İnfografik Şablonu, ürününüzün görsel olarak çekici bir temsilini oluşturmanıza olanak tanır

Slidesgo'nun Slayt Ürün Pozisyonlama Infografik Şablonu sayesinde, ürün bilgileriyle dolu sade belgeleri estetik açıdan çekici ve ilgi çekici grafikler ve tablolar ile değiştirin!

Bu PowerPoint şablonu, aşağıdakiler gibi farklı kategorileri kapsayan 32 slayt içerir:

Hedef kitle profilleri ve özellikleri Ürününüzün vizyonu, amacı ve sloganı Ürününüzün üstesinden gelmeye yardımcı olabileceği zorluklar Fiyatlandırma stratejileri Rakip analizi Pazarlama stratejileri

Her slayta ilgili bilgileri ekledikten sonra, ürününüzü pazara nasıl sunacağınız ve özelliklerini nasıl öne çıkaracağınız konusunda net bir fikir edineceksiniz. Şablon çok ayrıntılı olduğu için, ürün yönetimi ve tasarımdan satış ve pazarlamaya kadar çeşitli takımlar tarafından kullanılabilir.

Her slayt, sunulan bilgileri daha kolay anlaşılır hale getiren görseller içerir. Slaytların siparişini değiştirebilir ve renklerini ayarlamaktan stil düzenlemeye kadar görünümlerini özelleştirebilirsiniz.

9. Slideteam tarafından hazırlanan PowerPoint Ürün Pozisyonlandırma Haritası Şablonu

Slideteam'in PowerPoint Ürün Pozisyonlandırma Haritası Şablonunu kullanarak ürününüzün rakiplerine kıyasla durumunu görün ve güçlü yanlarını özetleyin

Slideteam tarafından hazırlanan Slayt Ürün Pozisyonlandırma İnfografik Şablonu, ürününüzün rakiplerine kıyasla nerede durduğunu basit bir görsel sunumla göstermeniz için mükemmeldir.

Tasarımı bir süreç haritalama şablonu izlenimi verse de, aslında farklı bir amaca hizmet eder. Ürününüzü rakiplerinizle karşılaştırmak ve pazardaki yerini belirlemek için özelliklerini tanımlamaya odaklanır.

Bu ürün karşılaştırma şablonunun nasıl işlediğini açıklamak için en iyi yol bir örnek vermektir. Bir medya akışı platformu başlatmak istediğinizi varsayalım. Platformunuzun pazardaki pozisyonunu belirlemek için Spotify ve Tidal gibi en büyük rakiplerinizi analiz etmelisiniz.

Belirli değerlere göre rakiplerinizi yerleştireceğiniz dört kadranınız vardır. Bu durumda, odaklanacağımız ilk değer fiyattır, diğeri ise kütüphanedeki başlık sayısıdır. Düşük ve yüksek değerler, her bir şirketin kadrandaki tam pozisyonunu belirlemenize yardımcı olur.

Bunu yaptıktan sonra, girebileceğiniz pazar segmenti hakkında bir fikir edinecek ve yeni ve yenilikçi bir şey sunabileceksiniz.

10. SlideUpLift tarafından hazırlanan PowerPoint Marka Pozisyonlandırma Karşılaştırma Tablosu Şablonu

SlideUpLift'in PowerPoint Marka Pozisyonlandırma Karşılaştırma Tablosu Şablonu, markanızı ürünlerinizle uyumlu bir şekilde temsil etmenize yardımcı olur

Markanız, ürünlerinizin bir yansımasıdır ve markanızı nasıl konumlandıracağınız genellikle ürün yelpazenizin niteliklerine göre belirlenir. Ucuz, düşük kaliteli öğelerden oluşan bir markanın lüks olduğunu iddia edemezsiniz.

SlideUpLift'in PowerPoint Marka Konumlandırma Karşılaştırma Tablosu Şablonu, ürünlerinizi sunmanıza ve markanızın benzersiz bir resmini çizmek için ilgili bilgileri derlemenize yardımcı olur. ?

Bu şablon, beş sütun ve beş satırdan oluşan özelleştirilebilir bir tablo ile birlikte gelir. Her satır bir ürünü temsil eder ve her sütun marka konumlandırmasıyla ilgili bir yönü özetler. Sizin işiniz, ürün yelpazenizdeki her ürün için doğru bilgileri girerek ürünün ne gibi faydalar sağladığını anlamaktır.

Bu şablon, markanızı nasıl konumlandıracağınızı anlamanıza olanak sağlamanın yanı sıra, pazarlama stratejileri geliştirmek ve doğru ürün tasarımı oluşturmak için de kullanılabilir.

Ürün Pozisyonlandırma Şablonları — Ürününüzün Güvenli Bir Şekilde Yola Çıkması İçin Düz Bir Pist

Her şirket, ürünlerini müşterilerin zihninde olumlu bir şekilde konumlandırmak ister. Ancak bunu yapmak için doğru nişi doğru bir şekilde belirlemeniz ve ürününüzü özel kılan unsurları anlamanız gerekir.

Listelenen ürün konumlandırma şablonları, ürününüzü (mecazi olarak) parçalara ayırmanıza ve içini dışını anlamanıza yardımcı olarak başarıya ulaşmasını sağlar. Bu şablonlar ayrıca doğru pazarlama stratejileri geliştirmenize, fiyatları belirlemenize ve markanızın bilinirliğini artırmanıza yardımcı olur! ?