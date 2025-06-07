2025'te Takımlar için 12 Ücretsiz Pazarlama Materyali Şablonu

Eski klasörleri karıştırmak, geçen çeyreğin broşüründen kopyala-yapıştır yapmak ve yazı tipinin hala markanıza uygun olmasını ummak hiç de eğlenceli değildir.

Pazarlama hızlı ilerler. Varlıklarınız da öyle olmalı.

Takımınızın yoğun işleri atlayıp, dikkat çeken ve müşterileri kazandıran içerikler oluşturabilmesi için 12 ücretsiz ClickUp pazarlama şablonu bir araya getirdik.

Hadi başlayalım. 📝

Pazarlama Materyali Şablonları Nedir?

Pazarlama materyalleri şablonları, talep formları, kampanya planları ve sosyal medya gönderileri gibi pazarlama materyalleri oluşturmak için hazır biçimlerdir. Takımların sıfırdan başlamadan tutarlı ve marka kimliğine uygun içerikler oluşturmasına yardımcı olurlar.

Bu şablonlar, marka tanıma kampanyası planlama, yaratıcı iş talep etme veya varlıkları yönetme gibi elinizdeki göreve uyacak şekilde özelleştirilebilir bir yapı sağlar. Ayrıca, her şeyi markanızın stiline ve pazarlama hedeflerine uygun hale getirerek zaman ve satış çabalarından tasarruf sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: İlk basılı metin hangisiydi? 1450'lerde basılan Gutenberg İncil'i kesinlikle bir broşür değildi, ancak el ilanları ve kataloglar gibi seri üretilen materyallerin önünü açtı.

İyi bir pazarlama materyali şablonu nedir?

Bir pazarlama materyali şablonu, satış takımınızın işini kolaylaştırmalı ve materyallerinizde tutarlılık sağlamalıdır. İyi bir şablonu ayıran özellikler şunlardır:

Marka tutarlılığını sağlar: Materyallerde Materyallerde marka sesinin tutarlılığını korumak için logolar, renkler ve yazı tipleri kullanır

İçerik oluşturmayı basitleştirir: Hızlı özelleştirme için metin, resim ve eylem çağrıları için net bölümler sunar

Birden çok biçime uyarlanabilir: Çok yönlü düzenlerle broşürler veya dijital reklamlar gibi çeşitli satış materyali türlerini destekler

Görsel çekiciliği ön plana çıkarır: Okunabilirliği artırmak ve dikkat çekmek için beyaz alan, görseller ve tipografi arasında denge sağlar

Stratejik mesajlaşma içerir: Pazarlama kampanyası hedefleriyle uyumlu anahtar mesajlar için yer tutucular sağlar Pazarlama kampanyası hedefleriyle uyumlu anahtar mesajlar için yer tutucular sağlar

İşbirliğini kolaylaştırır: Kolay düzenleme ve geri bildirim imkanı sunarak takımlar ve tasarımcılar için kullanılabilirliği sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? Kartvizitler, resmi tanıtım amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 15. yüzyıl Çin'inde insanlar, birinin evini ziyaret etme niyetlerini bildirmek için "ziyaret kartları" veya Meishi kullanırlardı.

12 Pazarlama Materyali Şablonu

En kullanışlı 12 pazarlama materyali şablonuna göz atalım ve ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

1. ClickUp Talep Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Pazarlama Materyali Talep Formu Şablonu ile yaratıcı içeriği kolayca alın

ClickUp Talep Formu Şablonu, yaratıcı ve pazarlama takımlarının Slack mesajları veya dağınık e-postalar arasında boğulmadan varlık taleplerini yönetmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Bu şablon, takımınıza bir sayfalık belgeler, sosyal medya grafikleri, sunumlar veya e-posta bülten afişleri gibi pazarlama materyallerini toplama, sıralama ve bunlara göre hareket etme konusunda yapılandırılmış bir sistem sunar. Form, tüm anahtar ayrıntıları önceden yakalar, böylece tasarımcılar ve içerik oluşturucular bağlamı aramakla uğraşmaz.

Her talep otomatik olarak ilgili görünümler altında sıralanır:

Yeni İstekler Görünümü , alınmayı bekleyen gönderileri vurgular

Talep Durumu Görünümü işleri aşamalar halinde izler: Yeni, Devam Ediyor, Kabul Edildi veya Reddedildi

Kullanıcı Liste Görünümü , kimin neyi gönderdiğini göstererek tekrarlanan istekleri veya kalıpları tespit etmeye yardımcı olur

Yeni Kullanıcı Talep Formu Görünümü, takım dışındaki paydaşlar için talep oluşturmayı basitleştirir

📌 İdeal kullanım alanları: Broşür, el ilanı, satış sunumları ve diğer markalı varlıklar için talepleri standart bir şekilde toplamak, izlemek ve yerine getirmek isteyen takımlar.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma gibi işlemler için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın tamamında yapay zeka destekli yazma yardımı alabilirsiniz.

2. ClickUp Yaratıcı Talep Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonunu kullanarak yaratıcı çıktıları net bir şekilde yönetin

ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonu, pazarlama takımlarının destek taleplerini alma ve yönetme sürecini basitleştirir. Paydaşlar, zaman çizelgeleri, biçimler ve amaçlanan kanallar gibi anahtar girdilerle taleplerini gönderir, böylece yaratıcılar, gidip gelmeler olmadan ilgi çekici içerikler oluşturabilir.

Her talep, İlerleme İnceleme ve Teslim edildi gibi durumlardan geçer, böylece darboğazları kolayca tespit edebilir ve acil ihtiyaçlara öncelik verebilirsiniz.

İstek Türü ve İsteyen gibi ClickUp Özel Alanları, görevleri filtrelemeye ve düzenlemeye yardımcı olurken, Yaratıcı İstek Boru Hattı gibi yerleşik görünümler, takımlara üretimin her aşamasında görünürlük sağlar.

Talep Formu Şablonu, paydaşların girdilerini yakalamaya odaklanırken, Yaratıcı Talep Şablonu, iç pazarlama takımlarının yaratıcı projelerin akışını daha verimli bir şekilde yönetmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Talep Formu Şablonu, paydaşların girdilerini yakalamaya odaklanırken, Yaratıcı Talep Şablonu, iç pazarlama takımlarının yaratıcı projelerin akışını daha verimli bir şekilde yönetmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

📌 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli tasarım veya metin taleplerini yöneten ve proje ayrıntılarını merkezi bir şekilde toplamak ve içerik oluşturma iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen pazarlama takımları.

3. ClickUp Hizmet Talep Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Hizmet Talebi Şablonu ile destek taleplerini izleyin, önceliklendirin ve yerine getirin

ClickUp Hizmet Talebi Şablonu, pazarlama operasyonları ve kreatif takımların yüksek hacimli iç materyal taleplerini hatasız bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Her form gönderimi, tür, öncelik veya talep eden kişiye göre talepleri filtreleyen, pazarlama materyali iş akışları için özel olarak tasarlanmış yapılandırılmış bir boru hattına aktarılır. Paydaşlar, varlıklarının tam olarak nerede olduğunu görür ve takımlar, kuyrukta neler olduğunu, nelerin bloklandığını ve nelerin incelemeye hazır olduğunu bilir.

Çözülen Hatalar ve Hizmet Özeti gibi görünümler sayesinde, tekrarlanan istekleri kolayca tespit edebilir, eksik bilgileri işaretleyebilir veya gelecekteki işleri standartlaştırmaya yardımcı olacak kalıpları ortaya çıkarabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış bir alım süreci aracılığıyla pazarlama desteği talep etmek isteyen iç departmanlar veya dış ortaklar.

🧠 İlginç Bilgi: İlk basılı katalog akademik kökenlidir. 1498'de, Venedik'teki Aldine Press'in kurucusu Aldus Pius Manutius, basım evinin sunduğu kitapların listesini içeren bir katalog yayınladı. Bu katalog, okuyuculara mevcut başlıklara göz atma imkanı verdi ve basılı pazarlama materyallerinin en eski örneklerinden biri olarak kabul edilir.

4. ClickUp Değişiklik Talebi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Değişiklik Talebi Şablonu ile paydaşların taleplerini düzenleyin

Kanallardan gelen değişiklik talepleri, biriken varlıklar, sonsuza kadar devam eden geri bildirim döngüleri mi var? ClickUp Değişiklik Talebi Şablonu ile hepsini kilitleyin.

Kapsam etkisi, gözden geçiren kişi ve uygulama tarihi gibi anahtar ayrıntıları içeren basitleştirilmiş bir form aracılığıyla istekleri gönderin. Her birini Atanan Gözden Geçiren, Uygulama İçin ve Uygulandı gibi durumlardan geçirerek ilerlemeyi takip edin.

Proje Konumları, İstek Listesi ve Değişiklik İsteği Formu gibi özel görünümler arasında geçiş yaparak doğru bağlamı hızlı bir şekilde elde edin. Ayrıca, zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve e-posta güncellemeleri gibi özellikler, takımınızın her zaman bilgilendirilmesini ve işin üzerinde kalmasını sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Mevcut pazarlama materyallerinde revizyon veya güncelleme yapmak için resmi bir yönteme ihtiyaç duyan, devam eden kampanyaları veya varlıkları yöneten paydaşlar.

5. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile çok kanallı kampanyalar yürütün

Çoğu kampanya, ürün broşürleri, reklam metinleri, açılış sayfaları, sosyal içerik, performans dökümleri gibi bir dizi destekleyici varlık oluşturur. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu, bu satış desteklerini tek bir yerde toplar.

Bir kampanyayı veya kanalı yakınlaştırmanız mı gerekiyor? Görünümler bunun için zaten ayarlanmıştır. Ürün lansmanı iş akışlarını izleyin, sosyal medya çıktılarınızı takip edin ve katmanları araştırmadan bütçeleri kontrol altında tutun. Pazarlama Aşaması Tablo Görünümü, her kampanyayı aşamalara ayırırken, yerleşik pazarlama takvimi programları görünür tutar ve lansman tarihlerini takip eder.

📌 İdeal kullanım alanları: Görevleri, varlıkları, son teslim tarihlerini ve paydaşların geri bildirimlerini baştan sona düzenlemek için net bir yapı isteyen, çok kanallı kampanyalar yürüten pazarlama takımları.

🔍 Biliyor muydunuz? B2B pazarlamacılarının %92'si kısa makaleler ve gönderiler oluştururken, %76'sı videolar kullanıyor ve %75'i vaka çalışmalarına veya müşteri hikayelerine başvuruyor, ancak en iyi sonuçları elde etmek için sürekli olarak en üst sırada yer alan içerik türü videolar.

6. ClickUp Pazarlama Kampanyası Plan Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Plan Şablonu ile stratejinizi uygulamaya geçirin

Kampanya fikirleri kolaydır. Bunları zaman çizelgelerine, içerik çıktılarına ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek mi? Çoğu takım bu noktada takılır. ClickUp Pazarlama Kampanyası Plan Şablonu, bu boşluğu doldurarak stratejiyi, tüm varlıklar ve dönüm noktaları hesaba katılarak takımınızın takip edebileceği gerçek bir plana dönüştürür.

Bu tür pazarlama plan şablonları, kampanya sürecinizi net ve izlenebilir parçalara ayırmanıza olanak tanır. Hedef Pazar, Amaç, Tahmini Maliyet ve Gerçek Maliyet gibi Özel Alanlar ile stratejik ayrıntılar ekleyin, böylece takımlar uyumlu çalışmaya devam eder.

Zaman Çizelgesi ve Kampanya Planı görünümleriyle yürütme moduna geçin veya Pazarlama Kanalları panosuyla kanallara göre teslim edilecekleri haritalayın.

📌 İdeal kullanım alanları: Uygulama başlamadan önce kampanya hedeflerini, hedef kitle segmentlerini, anahtar mesajları ve taktik planları belirlemek için bir taslak planına ihtiyaç duyan pazarlamacılar.

7. ClickUp Kampanya Özeti Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kampanya Özeti Şablonu ile kazanan kampanyalar başlatın

Varlıklar oluşturulmadan ve yayınlar yayınlanmadan önce, her şeyi bir araya getiren bir kampanya planına ihtiyacınız vardır. ClickUp Kampanya Özeti Şablonu, takımınızı planlamak ve uyumlu hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

ClickUp Belgeleri içinde oluşturulan bu şablon, kampanyanızın amacını tanımlamak, takımınızı uyumlu hale getirmek ve tek bir görev planlanmadan önce tüm varlıkları ve teslim edilecekleri düzenlemek için akıllı, merkezi bir alan sunar.

Net hedefler belirleyin, mesajları haritalandırın, hedef kişileri özetleyin ve anahtar çıktıları tek bir şık belgede ayrıntılı olarak açıklayın. Ayrıca marka kitini, yaratıcı referansları ve ürün bilgilerini doğrudan brifinge ekleyerek kampanyanız için tek bir bilgi kaynağı oluşturabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Dahili takımları veya harici ajansları bir kampanyanın stratejik vizyonu, kapsamı ve yaratıcı yönüyle uyumlu hale getirmek isteyen pazarlama liderleri.

🧠 İlginç Bilgi: Basılı materyallerin "silinemez" bir cazibesi vardır. Dijital reklamların aksine, potansiyel müşteriler güzel bir broşürü kaydırarak veya akıllıca tasarlanmış bir kartpostalı atarak en azından bir göz atmadan geçemezler.

8. ClickUp Kampanya Özeti Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kampanya Taslak Şablonu ile daha akıllı kampanyalar başlatın

ClickUp Kampanya Özeti Şablonu, kampanyanızı sadece birkaç tıklamayla açık ve yapılandırılmış aşamalara ayırmanıza yardımcı olur.

Kampanya Aşamaları, Zaman Çizelgesi, Uygulama ve Kampanya Özeti gibi farklı görünümler, size üst düzey bir genel bakış ve ayrıntılı kontrol sağlar. Her görünüm, önemli işleri yakınlaştırmanıza ve kampanya yaşam döngüsü boyunca ivmeyi izlemenize olanak tanır.

Bir kampanyaya dokunduğunuzda, alt görevleri, atanan kişi ayrıntılarını ve paydaşların geri bildirimlerini tek bir yerde bulabilirsiniz. Şablon, bir kampanya planlayıcı ve takımınızın üzerine inşa edebileceği canlı bir takip aracıdır.

📌 İdeal kullanım alanları: Tam bir kampanya planı oluşturmadan önce hedefler, kanallar ve zaman çizelgeleri gibi bileşenleri taslak olarak hazırlamak için üst düzey bir kampanya yapısına ihtiyaç duyan takımlar.

9. ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu ile teklifleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Başlangıçtan onaylanana kadar, ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu müşteri iletişim bilgileri, hedef kitle ve kampanya hedefleri gibi önemli bilgileri toplar.

Önceden oluşturulmuş bölümleri kullanarak kampanya çerçevenizi özetleyin, açılış sayfaları, e-postalar, video pazarlama varlıkları ve reklam öğeleri gibi çıktıları haritalayın ve paydaşlarınızın gerçekten harekete geçebileceği zaman çizelgeleri sunun.

Hazırlayan ve Hazırlanan bölümleri sahiplik ve sorumluluğu netleştirirken, düzenlenebilir kapak, teklifinize müşteri sunumları veya şirket içi onaylar için şık ve profesyonel bir görünüm kazandırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Müşterilere, yöneticilere veya paydaşlara yeni kampanya fikirleri sunan pazarlamacılar veya ajanslar, vizyonlarını sunmak ve satışları artırmak için şık ve ikna edici bir biçime ihtiyaç duyanlar.

🔍 Biliyor muydunuz? PDF tasarım seçimleriniz bile önemlidir. Şık bir düzen ve markanızla tutarlı görseller, içeriğinizin okunup okunmayacağı veya hemen kapatılıp kapatılmayacağı konusunda büyük bir fark yaratabilir.

10. ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile hedefleri, zaman çizelgelerini ve varlıkları koordine edin

ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu, kampanya iş yükünüze netlik kazandırarak dönüşüm sağlayan içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Süre, hedefler, bütçe ve aşamalar gibi kampanya ayrıntılarını erişilebilir bir alanda düzenleyerek B2B ve B2C girişimlerini koordine etmenize yardımcı olur.

Her şeyi bir bakışta görün: Planlama'da ürün lansmanı, Üretim'de Sevgililer Günü ikramı veya Lansman'da müşteri görüşmesi. Çabaları iş hedefine göre (örneğin Kullanıcı Kazanımı veya Yukarı Satış) segmentlere ayırabilir ve öngörülen harcama ve pazar türüne göre kaynakları tahsis edebilirsiniz.

Bu şablon, yaratıcı varlıkları, sosyal medya paylaşımlarını, ürün mesajlarını ve dağıtımı uyumlu hale getirmenize yardımcı olacak eksiksiz bir pazarlama kampanyası kontrol listesi, etkinlik takvimi ve görsel bir zaman çizelgesi içerir.

📌 İdeal kullanım alanları: Çakışan kampanyaları yöneten ve teslim edilecekleri planlamak, zaman çizelgelerini uyumlu hale getirmek ve kanallar arasında çakışmaları önlemek için görsel ve kolayca paylaşılabilir bir yol arayan takımlar.

11. ClickUp Pazarlama Materyalleri Marka Yönergeleri Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Marka Yönergeleri Şablonunu kullanarak marka varlıklarınızı standartlaştırın

ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu, takımların tüm pazarlama materyallerinde tutarlılığı korumasına yardımcı olur. Marka renklerinizi, misyonunuzu, logo kurallarınızı, tipografinizi ve kullanım yönergelerinizi düzenlemek için uygulayın.

Her bölüm, marka kimliğinizin kolayca anlaşılması ve uygulanması için açık bir şekilde düzenlenmiştir. Beyaz Tahtalar'daki düzenlenebilir düzen, gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek iç takımlar ve dış ortaklar arasında tasarım ve mesajlaşma standartlarının uyumlaştırılmasını kolaylaştırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama varlıkları için görsel ve ses standartlarını belgelendirmek ve tüm materyallerde marka tutarlılığını sağlamak isteyen tasarımcılar ve marka yöneticileri.

12. ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu'nu kullanarak içeriği daha hızlı izleyin, inceleyin ve yayınlayın

ClickUp Sosyal Medya Gönderi Şablonu, birden fazla sosyal profil üzerinde içerik planlama, oluşturma ve yayınlama işlemlerini basitleştirir.

Bu şablon, pazarlamacıların ihtiyaç duyduğu özelliklerle doludur: İnceleniyor veya Yayınlandı gibi durumlar, hashtag'ler, bağlantılar ve etkileşim metrikleri için özel alanlar ve yayınlanmaya hazır olanları izlemek için görsel göstergeler. Facebook, Twitter, Pinterest gibi kanallara göre özelleştirilmiş görünümler oluşturabilirsiniz, böylece her takım kendisi için önemli olan ayrıntılarla çalışabilir.

Başlangıç ve son teslim tarihleri, zaman tahminleri ve yinelenen görevler gibi ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, gönderileri doğru bir şekilde planlamayı kolaylaştırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Kampanyalar veya tek seferlik gönderiler planlayan, metin taslakları hazırlamak, onayları izlemek ve görseller üzerinde işbirliği yapmak isteyen sosyal medya pazarlamacıları.

ClickUp ile pazarlama artık daha kolay

Pazarlama materyalleri oluşturmak, kısa sürede teslim tarihleri, revizyonlar ve gözden kaçan ayrıntılarla dolu bir karmaşaya dönüşebilir. Peki ya böyle olmak zorunda olmasaydı?

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Satış sürecini kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için tasarlanmış özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bu sayede, düzenli kalabilir, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve zahmetsizce profesyonel pazarlama materyalleri üretebilirsiniz.

Pazarlama materyalleri karmaşık olmak zorunda değildir. Şablonlarla her şey bir tıkla hallolur; talepleri takip edebilir ve kampanyalarınızı izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın pazarlama şablonları, iş akışınızı sorunsuz hale getirir. İstekleri yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Süreçleri kolaylaştırır, gidip gelmeleri azaltır ve düzenlemeye daha az zaman harcarsınız.

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