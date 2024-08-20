kendi kitinizi oluşturmanıza ilham verecek 10 marka kiti örneği

Cumartesi akşamı. Akşam yemeğini hazırlıyorsunuz ve "Şarap ve Yemek" çalma listenizin mükemmel bir müzik eşliği olacağına karar veriyorsunuz. Telefonunuzu elinize alıp uygulamayı açıyorsunuz ve müzik çalmaya başlıyor. Telefonunuza neredeyse hiç bakmadınız, ama parmaklarınız Spotify'a hatasız bir şekilde dokundu.

Fiziksel reklam panolarından dijital pop-up'lara kadar her gün binlerce görüntü ve mesajla bombardımana tutulduğumuz bir dünyada, güçlü bir marka kimliği sadece hoş bir özellik değildir. Bu, öne çıkmak için gerekli olan bilettir.

Google'ın eğlenceli doodle'larının sizi nasıl gülümsettiğini veya Airbnb'nin sıcak ve davetkar görsellerinin sizi bir sonraki tatiliniz için hayal kurmaya nasıl teşvik ettiğini düşünün. Bunlar mutlu tesadüfler değil; güçlü marka yönetimi ve tek kelime etmeden çok şey anlatan titizlikle tasarlanmış marka kitlerinin sonucudur.

Bu blog yazısında, marka kitlerinin dünyasını ve dünyanın en iyi marka kiti örneklerini keşfedeceğiz. Marka kitlerini oluşturan temel bloklardan ilham verici ipuçlarına kadar, sadece görülen değil, hissedilen ve hatırlanan bir marka kimliği oluşturmanın yollarını paylaşacağız.

Marka Kiti Nedir?

Marka kiti, markanızın kimliğini tanımlayan görsel ve kavramsal öğelerin kapsamlı bir koleksiyonudur. Bir markanın kendini dünyaya nasıl sunduğuna dair bir şablon görevi görür ve tüm pazarlama kanallarında ve temas noktalarında tutarlılığı sağlar.

Marka stil kılavuzu ile sıklıkla karıştırılsa da, marka kiti daha geniş bir bileşen aralığını kapsar. Marka stil kılavuzu genellikle marka öğelerinin kullanımına ilişkin kurallara ve yönergelere odaklanırken, marka kiti bu öğeleri ve marka stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olan ek kaynakları içerir.

Marka kitinin anahtar bileşenleri şunlardır:

Logolar : Farklı uygulamalar için birincil, ikincil ve varyant logolar

Tipografi : Yazı tipi aileleri, boyutları ve kullanım kuralları

Renk paletleri: Onaltılık kodlar ve RGB değerleri ile birincil ve ikincil renkler

Sayfa düzenleri : Çeşitli pazarlama materyalleri için şablonlar

Simgeler ve grafik öğeler : Özel simgeler ve tasarım motifleri

Hedef kitle profilleri : İdeal müşterilerinizi temsil eden kişilikler

Marka sesi kılavuzları : Ton, stil ve mesajlaşma ilkeleri

Görsel stili: Fotoğraf ve illüstrasyon yönergeleri

Uzun bir belge olabilen geleneksel stil kılavuzlarından farklı olarak, marka kiti pratik, günlük kullanım için tasarlanmıştır. Markanızla birlikte gelişen, hızlı güncellemeler ve takım üyeleri ile paydaşlara kolay dağıtım imkanı sunan canlı bir araç setidir.

Marka kiti, marka yönergelerini ve varlıklarını tek bir yerde toplar ve takımınızın sosyal medya gönderileri, promosyon e-postaları veya kapsamlı reklam kampanyaları gibi markanızla tutarlı içerikler oluşturmasını sağlar.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, marka tutarlılığı, ankete katılan şirketlerin %67'sinden fazlasında en az %10'luk bir gelir artışı sağladı.

İlham Verici Marka Kiti Örnekleri

Marka kimliği yönetiminde standartları belirleyen 10 olağanüstü marka kiti örneğini inceleyelim.

Bu marka kitleri, en iyi şirketlerin çeşitli platformlarda yaratıcılık ve uyum sağlarken tutarlılığı nasıl koruduklarını gösterir.

1. Google

Google'ın markalaşma stratejisi sadelik, erişilebilirlik ve yenilikçiliğe odaklanmaktadır. Tasarım, şirketin dünyadaki bilgileri düzenlemek ve herkesin erişimine açmak misyonunu yansıtan temiz ve kullanıcı dostudur.

Google'ın açık kaynaklı Materyal Tasarım sistemi, marka kimliğine nüfuz eden ve tüm ürün ekosistemine yayılan, son derece uyarlanabilir bir tasarım dilidir.

google aracılığıyla

Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil gibi ana renklerin kullanımı ve temiz, sans-serif yazı tipi, tanınabilir bir kimlik korurken, neşeli ve davetkar bir estetik yaratarak çeşitli platformlara uyarlanabilirlik sağlar.

2. Spotify

Spotify'ın ünlü yıl sonu kampanyası Spotify Wrapped'da kullanıcı verilerini görsel olarak çekici ve paylaşılabilir bir biçimde sunan Spotify'ın marka kiti, sizi büyülemiş ya da rahatsız etmiş olsun, Spotify'ın marka kiti ses deneyimlerini görsel kimliğe dönüştürme konusunda ustalık sınıfı niteliğinde olduğunu biliyorsunuz.

spotify aracılığıyla

Marka, müziğin enerjisini ve yaratıcılığını yakalamak için gri tonlu bir görüntü veya portre ile parlak renkleri birleştiren ikili tonlu görseller kullanıyor. Renk paleti, albüm kapakları ve konser ışıklarından ilham alıyor. Ses dalgalarını taklit eden özel tipografi ile tamamlanıyor. Ses dalgalarını temsil eden daireden çıkan üç kavisli çizgi ve müziğin yayılmasını simgeleyen "Burst" logosu dikkat çekiyor.

Marka stratejileri, farklı kampanyalara uyum sağlayan dinamik görseller içerir. Bu görseller, müzik akışına yenilikçi yaklaşımlarını sergiler ve genç kitlelerinde yankı uyandırır.

3. Netflix

Bunu okurken cesur kırmızı bir N harfi gördünüz ve hayali bir "ta-dum" sesi duydunuz mu?

Sesli markalaşma modern marka kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve Netflix, sesin marka tanınırlığını ve kullanıcı deneyimini nasıl geliştirebileceğinin en iyi örneklerinden biridir.

netflix aracılığıyla

"Ta-dum" sesi, Netflix'in eğlence sektöründeki lider kimliğine uygun olarak sinematik bir deneyim uyandırmak için tasarlandı. İzleyicilere, hem yüksek kaliteli hem de sürükleyici bir içerikle karşılaşacaklarını haber vererek beklenti ve heyecan yaratmayı amaçlıyor.

"Ta-dum" sesi, basit bir ses işareti olmaktan öteye geçerek kültürel bir referans noktası haline geldi. Netflix, bu sesi ve markayla olan bağlantısını kutlamak için "TUDUM" adlı küresel bir hayran etkinliği bile düzenledi.

Marka kitleri, içerik odaklı stratejilerini yansıtan, duyguları harekete geçiren ve hikaye anlatan görsellerin kullanımına ilişkin yönergeler içerir.

4. Airbnb

AirBnb, orijinal marka kimliğini aşınca, vizyonunu ifade edebilecek bir marka oluşturmak için DesignStudio'ya başvurdu.

Takım araştırmalarını sürdürürken, Airbnb'nin sadece yer kiralamakla kalmayıp, insanların ziyaret ettiği yerlerde aidiyet, konfor ve topluluk duygusu yaratmayı amaçladığını keşfetti. Bu içgörü, marka stratejilerinin ve ikonik "Bélo" logosu'nun temelini oluşturdu. Kalp, konum iğnesi ve "A" harfinin birleşiminden oluşan logo, "her yere ait olma" duygusunu simgeliyor

Mesaj ne mi? Nereye giderseniz gidin, Airbnb ile kendinizi evinizde hissedebilirsiniz.

designStudio aracılığıyla

Marka yenileme çalışması büyük beğeni topladı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yaratıcılığı ve etkisiyle birçok prestijli ödül kazandı. En önemlisi, marka yenileme çalışmasının ardından geçen yıllarda Airbnb'nin değeri hızla yükseldi ve en yakın rakibini dört yıldan kısa bir sürede 29 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir farkla geride bıraktı.

Marka kitlerinin diğer anahtar unsurları şunlardır:

Ana renk olarak sıcak, kırmızımsı pembe (" Rausch ") içeren ve küresel kültürlerden ilham alan daha yumuşak tonların bir aralığıyla tamamlanan bir renk paleti

Cereal font ailesi , birçok dilde dostane ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır

Gerçek evleri ve deneyimleri gösteren, sahte olmayan, özgün görüntüleri vurgulayan yönergeler

Genel görsel kimlikleriyle tutarlı, özel olarak tasarlanmış bir harita stili

5. Slack

Slack'in marka kiti, profesyonelliği eğlenceli bir şekilde dengeleyerek, iş iletişimini daha ilgi çekici ve verimli hale getirme konusunda şirketin rolünü yansıtıyor. Ancak, kit her zaman dört damla (veya konuşma balonu) ve dört pastil içeren mevcut logoyu içermemişti.

Yeni logoyu duyuran basın açıklamasında şirket şunları söyledi:

İlk logomuz şirket kurulmadan önce oluşturuldu. Ayırt edici ve eğlenceliydi ve sekizgen (veya pound işareti, hash veya bildiğiniz diğer isimler) ürünümüzün kanallarının önünde gördüğünüz karakterle aynıydı. Ayrıca, hataya düşmek de son derece kolaydı. 11 farklı renk vardı ve beyaz dışında herhangi bir renge yerleştirildiğinde, yanlış açıyla (kesin olarak belirtilen 18º dönüş yerine) veya renkler yanlış ayarlandığında korkunç görünüyordu. Bu bizi çok üzdü.

İlk logomuz şirket kurulmadan önce oluşturuldu. Ayırt edici ve eğlenceliydi ve sekizgen (veya pound işareti, hash veya bildiğiniz başka bir isim) ürünümüzün kanallarının önünde gördüğünüz karakterle aynıydı.

Ayrıca, hataya düşmek de son derece kolaydı. 11 farklı renk vardı ve beyaz dışında herhangi bir renge yerleştirildiğinde, yanlış açıyla (kesin olarak belirtilen 18º dönüş yerine) veya renkler yanlış ayarlandığında korkunç görünüyordu. Bu bizi çok üzdü.

Slack, daha iyi ölçeklenebilen, tek renkle işleyen ve markanın eğlenceli, enerjik kişiliğini yansıtan bir logo istiyordu.

Logo yeniden tasarımı:

Renkleri 11'den sadece 4 ana tona indirdik, ayrıca Slack'in imza rengi olan moru ekledik

Daha net ve belirgin bir görünüm için kenarları keskinleştirin

Octothorpe (veya hash) şeklinin daha organik ve samimi görünmesi için keskin köşeleri kaldırdık

slack aracılığıyla

Basitleştirilmiş renk paleti ve temiz çizgiler, Slack'e kurumsal pazara girişiyle uyumlu, daha üstün ve profesyonel bir görünüm kazandırır. Yeniden tasarım, Slack'i sadece eğlenceli bir mesajlaşma uygulaması değil, ciddi bir iş aracı olarak konumlandırır.

6. ClickUp

ClickUp'ın marka kiti, parlak ve modern renkler ile karakterize edilir ve başlıca mor, pembe, açık mavi ve sarı renkleri içerir. Bu renkler, verimliliği eğlenceli hale getirme ve en iyi kullanıcı deneyimini sunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtır. Bu da bizim en önemli değerimizdir.

İletişimimizde netlik ve okunabilirliğe değer veriyoruz ve bu nedenle tüm metinlerde modern sans-serif yazı tipi Axiforma'yı kullanıyoruz.

ClickUp logosunu kullanmak için marka stil kılavuzumuzu izleyin

Logomuz, marka tanınırlığını korurken farklı bağlamlara uyarlanabilmesi için çeşitli varyasyonlar içerir: beyaz zemin üzerine siyah, renkli zemin üzerine beyaz ve marka renklerimizin gradyanında yukarı ok içeren orijinal versiyon.

Marka kiti ayrıca ClickUp'ın ticari markalarının kullanımına ilişkin yasal yönergeleri içerir, böylece markanın bütünlüğünü korurken ortakların ve kullanıcıların ClickUp'ı uygun şekilde tanıtmasına olanak tanır.

7. Hulu

Hulu'nun yaklaşık 100 sayfalık marka stil kılavuzu, kolay ve keyifli bir akış deneyimi sunma misyonuna sadık kalarak netlik ve verimliliği vurgular.

Marka kitlerinin en ilginç yanı, belki de Hulu yeşili olarak adlandırılan ana marka rengidir. Şirketin kendi sözleriyle:

Markamızın taze ve farklı özelliğini temsil eder ve daha geleneksel eğlence paletlerinden sıyrılır.

Markamızın taze ve farklı özelliğini temsil eder ve daha geleneksel eğlence paletlerinden sıyrılır.

Siyahla eşleştirilen parlak yeşil imza, anında tanınabilir çarpıcı bir görsel kimlik yaratır.

hulu aracılığıyla

Cesur renk paleti, basit tipografi ile birleştirilerek çeşitli arka planlarda öne çıkan modern ve kullanıcı dostu bir tasarım oluşturur.

Marka kiti, tutarlılığı sağlamak için logo kullanımı, boşluk bırakma ve yerleştirme hakkında ayrıntılı talimatlar da içerir. Ayrıca, tüm iletişimin marka kimliğiyle uyumlu olmasını sağlayan ses tonu ile ilgili bir bölüm de içerir.

8. Yelp

Yelp'in marka kiti, kullanıcılar tarafından oluşturulan yorumlar ve puanlamalar aracılığıyla insanları harika yerel işletmelerle buluşturma konusundaki kararlılığını vurgular.

Marka, birkaç anahtar unsur etrafında oluşturulur:

Yelp adı ve logosu

Yelp adı ve logosu, tüketicilerin güvenebilecekleri işleri bulmalarına yardımcı olma misyonunu temsil eder. Logodaki "patlama" sembolü, birisi harika bir yerel iş bulduğunda hissedilen keşif duygusunu yansıtmak için kullanılır.

yelp aracılığıyla

Marka yönergeleri

Yelp, marka varlıklarının nasıl kullanılacağına dair net kurallar sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Yelp'te varlığınızı belirtmek için "Yelp'te bizi bulun", "Yelp İşletmeler için" veya "Yelp Restoranlar için" logolarını kullanın

Oranları koruyarak boyutunu değiştirmek dışında logoları değiştirmeyin veya bozmayın

Yelp kullanıcı adını, inceleme tarihini ve orijinal içeriğe geri dönük bir bağlantı ekleyerek inceleme alıntılarını doğru şekilde atayın

Ortalama puanınızı belirtmek için Yelp'in yıldız simgelerini kullanmayın, bunun yerine dinamik çevrimiçi "yorumlar" özelliğini kullanın

Topluluk odaklı

Yelp'in markası, "Yelpers" olarak bilinen yorumcu topluluğu etrafında inşa edilmiştir. Şirket, yorumcuları gerçek isimlerini ve fotoğraflarını kullanmaya teşvik eder ve Yelp Elite Squad programı aracılığıyla en iyi katkıda bulunanları ödüllendirir. Yelp, yorumcularla etkileşim kurmak ve etkinlikler düzenlemek için topluluk yöneticileri istihdam eder.

Marka unsurlarını net bir şekilde tanımlayarak ve canlı bir topluluk oluşturarak Yelp, tüketicilerin yerel işletmeleri keşfetmeleri ve onlarla bağlantı kurmaları için güvenilir bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Marka kılavuzları, tüm temas noktalarında Yelp'in kimliğinin tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

9. Shopify

Shopify'ın marka kiti, girişimcileri güçlendirmek ve ilham vermek için tasarlanmıştır. Estetik açıdan ulaşılabilir olan tasarımları, e-ticareti herkes için erişilebilir hale getirme misyonunu yansıtmaktadır. Görsel kimlikleri, temiz ve profesyonel bir görünüm ile büyüme ve olasılıkları temsil eden unsurları bir araya getirmektedir.

via Shopify

Shopify'ın marka kitinin öne çıkan özellikleri:

E-ticareti simgeleyen ve özel durumlarda marka logosu olmadan bile markayı temsil etmek için kullanılabilen ayırt edici "alışveriş çantası" logosu

Büyüme ve başarıyı temsil eden imza yeşili ile çok yönlü renk paleti

Marka tutarlılığı için özel olarak tasarlanmış yazı tipi (Shopify Sans)

Her türlü arka plana uyum için tam renkli ve tek renkli logolar

Çeşitli girişimcileri ve işleri sergileyen illüstrasyon stili

10. Mailchimp

Mailchimp'in, küçük işletmelere pazarlama konusunda yardımcı olmak için kurucular tarafından bir yan proje olarak başladığını biliyor muydunuz? Şirket o günden bu yana uzun bir yol kat etti, hizmetlerini pazarlama otomasyonuna genişletti ve marka da buna ayak uydurarak gelişti. Marka, daha geniş yeteneklerini yansıtmak için güncellendi ve daha kalın hale getirildi. Mailchimp'teki "c" harfi, e-postanın ötesine geçtiğini belirtmek için artık küçük harfle yazılıyor.

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp'in marka kiti eğlenceli ve samimi olacak şekilde tasarlanmıştır. Göz kırpan şempanze maskotu Freddie dahil olmak üzere eğlenceli tasarım öğeleri, kullanıcılar için samimi ve ilgi çekici bir deneyim yaratır.

Diğer anahtar unsurlar:

Renk paleti : Marka, ana marka rengi olarak Cavendish sarısını kullanır ve bunu vurgu rengi olarak karabiber rengiyle eşleştirir

Tipografi: Kişilik ve samimiyet hissi vermek için sıra dışı ve modern yazı tipleri kullanılır

Görseller: Marka kiti, küçük işletme sahiplerinin ilgisini çeken eğlenceli ve ilgi çekici görsellerin kullanımını teşvik eder ve sıcaklık katan elle çizilmiş illüstrasyonlar ve simgeler içerir

👀 Eğlenceli Bilgi Mailchimp'in marka kiti, kendi marka varlıklarını geliştirmek için hızlı bir başlangıç veya tazeleme bilgisi isteyen kurucular, iş sahipleri ve pazarlamacılar için bir SSS bölümü de içerir.

Etkili Bir Marka Kiti Oluşturma

Sağlam bir marka kiti oluşturmak, katı kurallara uymakla ilgili değildir. Şirket olarak kim olduğunuzun özünü yakalamak ve bunu her görsel ve sözlü temas noktasına aktarmakla ilgilidir.

Önemli olan, o kadar tutarlı ve esnek olmaktır ki, birisi markanızla küçük bir akıllı saat ekranında veya devasa bir CGI (bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü) kurulumunda karşılaşsa bile, anında sizin olduğunuzu anlasın.

Bu nedenle, marka kitinizi tasarlamadan önce kapsamlı bir pazarlama araştırması yapmak çok önemlidir. Hedef kitlenizi, rakiplerinizi ve pazar trendlerini anlamak, benzersiz değer önermenizi ve marka pozisyonunuzu şekillendirmenize yardımcı olacaktır. Bu, marka kitinizin hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlayacaktır.

Marka kiti oluşturmak için adım adım kılavuz

Pazar araştırmanızı tamamladıktan sonra, ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Platformunu kullanarak kendi marka kitinizi oluşturmak için şu altı adımı izleyin.

1. Marka stratejisi oluşturun

Marka stratejinizi tanımlayarak başlayın. Bu önemli adım, markanızın misyonunu, vizyonunu ve değerlerini ifade etmeyi, benzersiz satış teklifinizi (USP) belirlemeyi ve marka kişiliğinizi ve sesinizi geliştirmeyi içerir.

ClickUp'ın belge yönetimi çözümü ClickUp Docs'u kullanarak bu temel unsurları işbirliği içinde taslak haline getirin ve iyileştirin.

ClickUp'ın Marka Kimliği Şablonu, bu süreçte size rehberlik edecek yapılandırılmış bir çerçeve sunarak marka yönetimi stratejinizin tüm önemli yönlerini kapsamanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Marka Kimliği Şablonu ile güçlü bir marka kimliği oluşturma sürecini basitleştirin

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Platformlar arasında markanızı tutarlı bir şekilde temsil eden benzersiz bir görsel seti geliştirin

Müşterilerin ilgisini çekmek için etkili bir iletişim stratejisi oluşturun

Takımınızın markalaşma çabalarına rehberlik edecek net hedefler belirleyin ve markalaşma görevleri için kaynakları ve sorumlulukları dağıtın

2. Görsel kimliğinizi tasarlayın

Ardından, markanızın görsel kimliğini tasarlamaya geçin. Bu aşama, logonuzu ve varyasyonlarını oluşturmayı, renk paletinizi seçmeyi, tipografiyi seçmeyi ve özel simgeler ve grafik öğeler geliştirmeyi içerir.

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği burada kullanışlıdır ve tasarım ekibinizin gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde birden fazla marka kiti için beyin fırtınası yapmasına ve fikirlerini çizmesine olanak tanır.

Takımınızla işbirliği yapın ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yaratıcı fikirler üretin

Tasarımları tamamlarken, ClickUp'ın Görev Yönetimi sistemini kullanarak sorumlulukları atayın ve görsel kimliğinizin her bir öğesindeki ilerlemeyi izleyin.

3. Marka stil kılavuzu oluşturun

Görsel öğelerinizi yerleştirerek kapsamlı marka yönergeleri oluşturun. Logo kullanımı için kurallar belirleyin, renk uygulamalarını tanımlayın, tipografi hiyerarşileri oluşturun ve görüntü ve fotoğraf stilleri belirleyin.

ClickUp'ın Marka Yönergeleri Şablonu, bu yönergeleri kaydetmek ve kuruluşunuz genelinde kolayca güncellenebilen ve paylaşılabilen canlı belgeler oluşturmak için önceden oluşturulmuş bir yapı sunar, böylece herkesin en son marka standartlarına erişebilmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Marka Yönergeleri Şablonu ile marka stil kılavuzunuzu oluşturun ve merkezileştirin

Bu tür marka şablonlarını kullanmanın anahtar avantajları şunlardır:

Logolar, renk paletleri ve tipografi dahil olmak üzere temel marka bileşenlerini özetleyin

Tüm marka varlıkları, kolay erişim ve yönetim için tek bir yerde saklanabilir

Görsellerin ve logoların kullanımıyla ilgili net talimatlar, tüm platformlarda tutarlılık sağlar

4. Şirketinizin marka varlıklarını geliştirin

Çeşitli pazarlama materyalleri için şablonlar tasarlayın, sosyal medya profil resimleri ve kapak fotoğrafları oluşturun, e-posta imzaları ve kartvizit tasarımları geliştirin. ClickUp'ın dosya depolama ve sürüm kontrolü özellikleri, bu varlıkları yönetmek için mükemmeldir.

💡Pro İpucu: ClickUp'ta Özel Görünümler ayarlayarak varlıkları türüne veya kullanımına göre düzenleyin , böylece takım üyeleri doğru dosyaları daha kolay bulup kullanabilir. ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak marka varlıklarını istediğiniz gibi düzenleyin

5. Her şeyi paylaşılabilir bir marka kitabında derleyin

Son olarak, tüm marka varlıklarınızı kapsamlı ve kullanımı kolay bir kılavuzda bir araya getirin. Doğru ve yanlış kullanım örnekleri ekleyin ve indirilebilir varlıklar ve şablonlar sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Marka Kitabı Şablonu ile büyüleyici bir marka hikayesi oluşturun

ClickUp Marka Kit Şablonu, bu derleme için mükemmel bir başlangıç noktası sunar.

Çalışanlar ve ortaklar için marka temsiline ilişkin net kurallar sağlayarak tüm pazarlama materyallerinde tutarlı bir görünüm ve his sağlar. Markanızın köken hikayesini ve tanımlayıcı anlatılarını belgelemek için kullanın.

6. İzleyin ve inceleyin

Marka yönergelerini düzenli olarak gözden geçirerek güncelliğini koruyun. Her şeyi güncel tutmak için ClickUp'ta Yinelenen Görevler veya hatırlatıcılar kullanarak periyodik incelemeler ayarlayın.

Bu süreç boyunca, iş akışını kolaylaştırmak ve geri bildirim toplamak için ClickUp'ın işbirliği özelliklerinden yararlanın. Yorumlar ve Düzeltme araçları, tasarım öğeleriyle ilgili tartışmaları kolaylaştırır ve Otomasyonlar, yeni varlıklar eklendiğinde veya yönergeler güncellendiğinde ilgili takım üyelerini bilgilendirir.

ClickUp'ın Marka Stil Kılavuzu Şablonu, tüm bu öğeler için merkezi bir hub görevi görebilir ve marka kitinizin geliştirme ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunar.

ClickUp ile Kalıcı Bir Marka Mirası Oluşturun

Güçlü ve tutarlı bir marka kimliği, güçlü bir farklılaştırıcı unsurdur. Marka kitiniz, bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve tüm kanallarda etkili marka deneyimleri sunmak için anahtar rol oynar

İncelediğimiz marka kiti örnekleri, bunların sadece estetik ötesine geçtiğini gösteriyor. Bir markanın kişiliğini, değerlerini ve benzersiz pazar pozisyonunu özetliyorlar. Google'ın uyarlanabilir tasarım sistemi veya Airbnb'nin topluluk odaklı yaklaşımı gibi, her marka kiti belirli iş hedeflerini ve hedef kitlenin beklentilerini destekliyor.

Kapsamlı bir marka kimlik kiti oluşturmak ve sürdürmek, dikkatli planlama, yaratıcılık ve işbirliği gerektiren sürekli bir süreçtir. ClickUp gibi marka yönetimi yazılım araçlarından yararlanmak, bu süreci kolaylaştırarak marka kitinizin işinizle birlikte büyüyen, yaşayan ve gelişen bir varlık olmasını sağlayabilir.

Zaman ve kaynaklarınızı sağlam bir marka kiti geliştirmek için yatırın ve uzun vadeli marka tanınırlığı, sadakat ve başarı için bir temel oluşturun. ClickUp'a bugün kaydolun!