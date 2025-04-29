en İyi 10 İş Değer Önerisi Şablonu

Piyasadaki en iyi ürüne veya hizmete sahip olabilirsiniz, ancak onu nasıl satacağınızı bilmeden geliriniz artmayacaktır. Satış veya pazarlama stratejinizin hangi aşamada olursa olsun, ikna edici bir değer önerisiyle başlamalısınız.

Değer önerisi, değer beyanı, benzersiz satış noktası (USP) veya benzersiz değer önerisi (UVP) olarak da adlandırılır ve müşterilere verdiğiniz sözü gösteren kısa ve öz bir mesajdır. Sunduğunuz şeyi ve birinin rakip marka yerine sizin markanızı seçmesi için nedenleri açıkça belirtmelisiniz.

Güçlü bir UVP oluşturmak, çok şeyin söz konusu olduğu zorlu bir görevdir. Bu nedenle, uzman pazarlamacılar işe başlamak için değer önerisi şablonlarına güvenirler.

Ürün konumlandırmadan rekabet analizine ve testlere kadar, bu şablonlar değer beyanınızı oluşturma sürecinin tamamını destekler. Bu kılavuzda, müşterileri kazanmanıza yardımcı olacak en iyi iş değeri teklif şablonlarını keşfedeceğiz!

Değer Önerisi Şablonu Nedir?

Değer önerisi şablonları, müşterileriniz ve iç takımlarınız için ilgi çekici değer önerileri hazırlamak için bir çerçeve sağlar. Alıcıların etkilerini haritalayabilir ve ürünlerin güçlü yönlerini daha iyi belirleyebilirsiniz. Bu da aşağıdakiler için güçlü öneriler oluşturmanıza yardımcı olur:

Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun ve dönüştürün

Müşteri yaşam boyu değerini artırın

Değer önerisi, pazarlama çabalarınız, satış sunumlarınız ve sosyal medya kampanyalarınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Etkileyici ve ikna edici olması için üç temel unsuru yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır:

Hedef müşterileriniz için hangi sorunları çözmeyi planlıyorsunuz? Ürün veya hizmetiniz hangi avantajları sunacak? Teklifinizin rakip ürünlerden farkı

Ürün sahipleri veya geliştiriciler, sundukları ürünün USP'sini sezgisel olarak bilirler, ancak bunu hedef kitleleriyle veya pazarlama ekibiyle paylaşmakta zorlanırlar. Sonuç? Ürünlerinin anahtar zorluklarını ve fırsatlarını belirleyemezler ve ürünlerinin yok oluşunu izlerler.

Değer önerisi şablonu, pazarlamacılar ve ürün yöneticileri dahil olmak üzere tüm şirket paydaşları için yararlıdır. Ayrıca, müşteri beklentilerine dayalı bir prototip veya Minimum Viable Product (MVP) oluşturarak ürün geliştirme ve Agile takımlarını da destekleyebilir.

İyi bir değer önerisi şablonu nedir?

Etkili bir değer önerisi şablonu aşağıdakileri sunmalıdır:

Düzenli yapı: En iyi UVP şablonları, değer önerilerini rekor sürede bir araya getirmek için denenmiş, test edilmiş ve gözden geçirilmiş bir çerçeveye sahiptir. Hedef gruplar, ürün özellikleri ve sorunlu noktalar gibi unsurları tanımlamak için odaklanmış bölümleri arayın

Çok yönlülük: Şablon, yazılımdan lambalara kadar her türlü ürün ve hizmete uyarlanabilmelidir. Belgeyi marka kimliğinizle uyumlu hale getirmek için stil ayarlamalarına izin vermelidir

: Etkili bir değer önerisi oluşturmak için genellikle farklı departmanlardan gelen içgörüler gerekir. Bu nedenle, ekip çalışmasını kolaylaştıran İşbirliği araçları: Etkili bir değer önerisi oluşturmak için genellikle farklı departmanlardan gelen içgörüler gerekir. Bu nedenle, ekip çalışmasını kolaylaştıran dijital beyaz tahtalar ve gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği araçları sunan şablonları arayın

Sunum dostu tasarım: Şablonun temel tasarımı, paydaşlarınızla kısa ve bağlamsal iletişim kurmanızı sağlamalıdır

Görseller için alan: Görsel öğeler, değer önerisini daha çekici hale getirir. Mesajınızı zenginleştirmek için resimler, grafikler, sloganlar, referanslar, videolar veya infografikler ekleyebilmelisiniz

kullanabileceğiniz 10 Değer Önerisi Şablonu

ClickUp, Neos Chronos, Edit.org ve Slidesgo'dan en iyi 10 değer önerisi şablonunu bir liste halinde derledik. Bunlar, en fazla işlevselliğe sahip, özenle seçilmiş seçeneklerdir. Sunduklarını keşfedin ve size en uygun olanı bulun!

1. ClickUp Değer Önerisi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Değer Önerisi Şablonu

ClickUp Değer Önerisi Şablonu, net ve güvenilir bir şekilde ikna edici, müşteri odaklı değer beyanları oluşturmak için ideal bir araçtır!

Bu belge şablonu, müşterilerin sorunlu noktalarını belirlemekten çözümünüzün avantajlarını ve farklılıklarını tanımlamaya kadar, değer teklifinizin temel unsurlarını haritalandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Temiz, yapılandırılmış düzeni ve işbirliği özellikleriyle şunları yapabilirsiniz:

Müşterilerin işlerini, sorunlarını ve kazançlarını vurgulayın

Ürün özelliklerini kullanıcı avantajlarıyla uyumlu hale getirin

Etkiye göre anahtar mesajlara öncelik verin

Paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Pazar uyumu ve değer sunumundaki boşlukları tespit edin

Şablon, atölye çalışmaları veya strateji oturumları sırasında takımınızın uyumlu çalışmasını sağlamak için düzenlenebilir bölümler içerir. İster yeni bir ürün fikrini doğruluyor ister mevcut teklifinizi geliştiriyor olun, bu şablon ürününüzü gerçekten değerli kılan unsurları ayrıntılı olarak ortaya koymanıza ve iletmenize yardımcı olur.

2. ClickUp İş Modeli Kanvas Şablonu

ClickUp Beyaz Tahta'da fikirleri düzenlemek için bir konumlandırma beyanı üzerinde işbirliği yapın

Yeni bir iş veya ürün başlatmadan önce değer beyanını tamamlamakta zorlanıyor musunuz? ClickUp İş Modeli Kanvas Şablonu, iş modelinizi ve stratejinizi görselleştirmek için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir!

Şablon, müşteri odaklı UVP'ler ve pazarlama stratejileri geliştirmek için uzmanlar tarafından hazırlanmış bir yapı sunar. Birden fazla renk kodlu bölümü, değer teklifinizi ve bunu etkileyen faktörleri (örneğin müşteri segmentleri ve anahtar kaynaklar) tek sayfada görüntülemenizi sağlar. Ekranı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Paylaşılan paydaş hedeflerini kesin olarak belirleyin

Sektöre özgü büyüme ve tehdit unsurlarını belirleyin

Müşteri yolculuklarını çizin

Rakip verilerini analiz edin

İnsan kaynakları, altyapı ve teknoloji gibi mevcut kaynakları özetleyin

Bu, kullanışlı düzenleme araçlarına sahip bir ClickUp Beyaz Tahta şablonu olup, içerik oluşturmak veya takımınızla beyin fırtınası yapmak için mükemmeldir. Anahtar ortaklarınızı bir araya getirin ve değer teklifinizi nasıl şekillendireceğinizi tartışın.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, rehber görevi gören Buradan Başlayın görünümü sayesinde, acemi yöneticilerin özelleştirilmiş iş modelleri oluşturmasını kolaylaştırır.

Değer beyanları yazmaya yeniyseniz, sağladığınız değerin türüne göre hedef kitlenizi segmentlere ayırmak için ClickUp Pano görünümünü kullanmanızı öneririz. İşiniz tamamlandığında, daha fazla beyin fırtınası yapmak için en karlı UVP'leri ClickUp Belgeleri'nde listeleyin.

3. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

ClickUp Listesi'nde pazarlama materyallerini ve diğer özellik gereksinimlerini inceleyin

Yeni bir ürün geliştirirken veya yeni özellikler üzerinde çalışırken, kesin bir değer özeti temel oluşturur. Kötü bir genel planlama, yalnızca aceleci kaynak tahsisine ve verimsiz proje yürütmeye yol açar.

ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu, ürün hedeflerinize sürdürülebilir bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir araçtır. Ürününüzün ne olduğu, hangi sorunu çözdüğü, müşterilerinizin ve rakiplerinizin kim olduğu ve hangi ölçülebilir hedefleri ve amaçları hedeflemeniz gerektiğine dayalı bir değer teklifi taslağı hazırlamanıza olanak tanır.

Önceden ayarlanmış çerçeve, ayrıntılı adımlar ve minimum kaynak israfı ile bir eylem planı oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablon, sorunsuz izleme için üç Liste ile birlikte gelir:

Özellik Zaman çizelgesi Takım

Özellikler Listesi, ürün özelliklerinizi gruplandırır ve ilgili görevleri durumlarına göre (Tamamlandı veya Devam Ediyor gibi) listeler. Bunları Etkin Özellikler, Öncelik ve Çaba gibi etiketlere göre de sıralayabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi Listesi, proje aşamalarını gruplandırarak eklenen özelliklerin kronolojik bir özetini sunarken, Takım Listesi, projeye dahil olan kişiler hakkında rollerine göre kategorize edilmiş bilgiler içerir.

4. ClickUp Ürün Pozisyonlama Şablonu

Farklı teklif örnekleri için ClickUp görev kontrol listeleri oluşturun

Ürün konumlandırma ve değer önerisi beyanları aynı madalyonun iki yüzüdür; her ikisi de ürün veya hizmetinizin benzersiz değerini ve müşterileriniz tarafından nasıl algılanmak istediğinizi gösterir. İç ve dış paydaşlarınız için mükemmel bir USP oluşturmanıza yardımcı olacak ClickUp Ürün Konumlandırma Şablonuna güvenin.

Şablon, rakiplerinize göre benzersiz konumunuzu iletmek için aşağıdaki yedi alanı adım adım gösterir:

Vizyon Misyon Pazar Beyanı Slogan Sorunlu Noktalar USP Markalaşma

Ürün konumlandırma şablonu, takım arkadaşlarınızın programlarını aksatmadan yukarıdaki alanlarda işbirliği yapmanıza yardımcı olacak yerleşik bir yapılacaklar listesi içerir.

Örneğin, ürün geliştirme ekibinden bir üyenin, önerilen özelliklerin hedef pazar ve şirket misyonu ile nasıl uyumlu olduğunu sunmasını istiyorsunuz. Bu durumda, görevi şablona ekleyebilir, öncelik durumunu ve son teslim tarihini ayarlayabilir ve görevleri onlara atayabilirsiniz.

Bu görev şablonunun güzelliği, görev ilişkilerini yapılandırma seçeneğinde yatmaktadır. Görevleri birbirine bağlayarak, bir önceki görev tamamlanmadan bir sonraki görevin başlamamasını sağlayın. Bu, çakışmaları ve zayıf değer beyanlarını önler.

Daha fazla bağlam için sayfanın altına dosyalar ekleyebilirsiniz. Ürün lansmanının doğru yönde ilerlemesini sağlamak için belgeyi diğer şablonlara bağlayın.

5. ClickUp Satış Stratejisi Kılavuzu Şablonu

Değer önerisi beyanını diğer strateji kılavuzlarına bağlayarak temiz bir navigasyon sağlayın

ClickUp Satış Stratejisi Kılavuzu Şablonu, satış ekibiniz için faydalı bir şekilde teklifinizin değerini iletmenize yardımcı olur. Satış stratejileri ve en iyi uygulamaları düzenlemeye yönelik ipuçları içeren yerleşik bir Strateji Kılavuzu Belgesi içerir.

Şirket Vizyonu ve Benzersiz Satış Noktası gibi bölümler aracılığıyla ürününüzün değerini belirleyin. Şablon, aşağıdakilere dayalı bir satış planı oluşturmak için idealdir:

Demografik, psikografik ve coğrafi hedef kitle segmentleri

Ortalama satış döngüleri, dengeli puan kartları vb. tarafından belirlenen gerçekçi gelir hedefleri

Bütçe kısıtlamaları

Belgenin her bölümü, odaklanmanızı sağlayan sorular içerir. Örneğin, Gelir Hedefleri bölümünde, son beş yıldaki ortalama geliriniz veya yıllık satışlarınızla ilgili soruları yanıtlayarak ilerleyebilirsiniz. Benzer şekilde, İdeal Müşteri bölümü, hedef kitlenizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bir kullanıcı profili oluşturmanıza yardımcı olur.

Diğer ClickUp şablonları gibi, bu seçenek de görevler oluşturup atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve satış yol haritanızdaki ilerleme hakkında güncel kalmak için gerçek zamanlı bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

6. ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

ClickUp'ta grup, sıralama ve filtreleme özellikleriyle ürün kategorisini düzenleyin

Değer teklifinin gücü, büyük ölçüde bir ürünün hangi özelliklerinin talep gördüğünü ve bunun nedenini belirleme yeteneğinize bağlıdır. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürünün güçlü yönlerini düzenlemeye yardımcı olacak bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu tam size göre.

Bu şablonu kullanmanın ilk adımı, en değerli ürün özelliklerinizi belirlemektir. Bunları Yazılım ve Donanım olarak sıralayın veya ürünün niteliğini yansıtacak kendi kategorilerinizi oluşturun.

Ardından, Özel Alanlar'ı kullanarak takımınızın alması gereken önlemleri özetleyin. En yüksek gelir potansiyeline sahip öncelikli özellikleri belirleyin ve her biri için atanan kişileri ve son teslim tarihlerini ekleyin. Özellikleri bir ila beş arasında derecelendirebilir ve çalışanlarınız için notlar (hatırlatıcılar veya yönergeler) bırakabilirsiniz. İlerlemeyi izleyin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın.

Birden fazla projeyi yönetiyorsanız, şablonu kullanarak kaynakları ve bütçeyi daha etkili projeler için yeniden tahsis edin. Örneğin, iki benzer ürünün özelliklerini karşılaştırarak hangisini ilerleteceğinize karar verebilirsiniz.

7. ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu

Değer önerisi özeti belge veya ürün özeti yazın ve inceleme için takımla paylaşın

Yeni bir ürün mü piyasaya sürüyorsunuz veya mevcut bir ürünü yeniliyor musunuz? ClickUp Ürün Özeti Belge Şablonu, yayın tarihinden önce önemli aşamaları ele almak için teorik bir çerçeve sağladığı için kullanışlı olabilir.

Şablonu kullanarak, işlevler arası takımlarınız için kısa ve tutarlı bir değer teklifi tanımlayın. Belge içinde teknik özellikler, geri bildirimler ve ilgili görevler dahil olmak üzere tüm geliştirme ş Akışını taslak olarak çizebilir ve böylece işbirliği için tek bir bilgi kaynağı oluşturabilirsiniz.

Ön tanımlı olarak, şablon aşağıdaki bölümler aracılığıyla etkili bir ürün özeti oluşturmanıza olanak tanır:

2 sayfalık: Ürünün hedef grubunuzu nasıl etkilediğini özetlemek için

Sürüm Planı: Ürün sürümünü aşamalara ayırmanıza ve öncelikli görevleri vurgulamanıza yardımcı olur

Fonksiyonel Özellikler: Her bir özelliğin alıcıya nasıl fayda sağlayacağı konusunda bilgiye ihtiyaç duyan tasarım ve geliştirme ekiplerine destek sağlar

Ekler: Bu bölümü, lansmanla ilgili bağlantılar ve belgeler gibi her türlü ekleme için kullanabilirsiniz

Tek bir tıklama ile daha fazla bölüm oluşturabilirsiniz. Şablon, boşlukları doldurma şeklinde tasarlanmıştır, bu sayede kullanırken hiçbir sorun yaşamazsınız. ✏️

8. Neos Chronos tarafından hazırlanan Word Değer Önerisi Kanvası

Neos Chronos ile Word belgesine birden fazla değer önerisi yazın

Gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bir UVP şablonu arıyorsanız, Neos Chronos'un Word Value Proposition Canvas şablonu tam size göre. ☕

Minimalist değer önerisi kanvası iki bölüme ayrılmıştır: Ürün ve Müşteri.

Ürün bölümü, ürününüzü kapsamlı bir şekilde tanımlamak için Avantajlar, Deneyim ve Özellikler gibi alt bölümlere ayrılmıştır. Müşteri bölümü, hedef alıcılarınızın İsteklerini, Korkularını ve İhtiyaçlarını daraltmak için kullanın. Ayrıca, rakiplerinizi ve pazar beklentilerine nasıl yanıt verdiklerini araştırmak için İkame Ürünler bölümünü de kullanabilirsiniz.

Şablonda her bölüme nelerin eklenmesi gerektiğine dair ayrıntılı talimatlar bulunur, ancak doğru içeriği belirlemek için ürün ve pazarlama takımlarınıza danışmanız gerekebilir.

Şablon, telif hakkı atıfını kaldırmadığınız sürece Word (docx) biçiminde ücretsiz olarak indirilebilir. İki sayfalık bir düzene sahiptir.

9. Edit.org tarafından sunulan Değer Önerisi Kanvası Şablonu

Edit.org ile güçlü bir değer önerisi grafiği oluşturun

Gelişmiş özelliklerle dolu olmayabilir, ancak Edit.org'un Değer Önerisi Şablonu, ürününüzün güçlü yönlerini özetlemek ve hedef müşterileri sunmak için fazlasıyla yeterli olabilir.

Bu şablon, iki bölüme ayrılmış tek bir slayttan oluşur:

Değer Önerisi Müşteri Segmenti

Değer Önerisi bölümü, bir ürünü mevcut satın alma davranışına sistematik bir şekilde bağlamakla ilgilidir. Ürünler ve hizmetler altında, bir ürün açıklaması yazabilir veya özelliklerin listesini yapabilirsiniz. Kazanç Oluşturucular, ürününüzün ana satış noktalarını belirlediğiniz yerdir. Son olarak, Ağrı Gidericiler'i kullanarak, teklifinizin belirli müşteri sorunlarını nasıl hafiflettiğini açıklayın.

Müşteri Segmenti bölümü Kazançlar, Sorunlar ve Müşteri İşleri olarak ayrılmıştır. Bunlar, ideal müşterinizin bakış açısını haritalamanıza yardımcı olur. Satın alma güçlerine ve kısa ve uzun vadeli hedeflerine göre bir ürüne yatırım yapma motivasyonlarını keşfedebilirsiniz.

Şablonu çevrimiçi olarak düzenleyebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Çevrimdışı düzenlemek için indirin.

10. Slidesgo'nun Değer Önerisi Kanvas Infografik Şablonu

Slidesgo'nun Değer Önerisi Kanvas Infografik Şablonunu kullanarak ürününüz hakkında etkileyici bir sunum oluşturun

Değer teklifiniz ve pazarlama stratejiniz için görsel açıdan zengin bir sunum oluşturmak mı istiyorsunuz? Slidesgo'nun Değer Teklifi Kanvas Infografik Şablonu tam da ihtiyacınız olan şey!

Şablon, ürünün güçlü yönleri, müşterilerin sorunları veya maliyetler gibi UVP'nize yol açan her açıyı görselleştirmek için hazır infografikler içeren 31 slayt içerir.

Örneğin, ikinci slayt, müşterilerin karşılaştığı zorluklar ile ilgili ürün özellikleri arasında bağlantılar kurmanıza yardımcı olur. Sunumunuzu yapacağınız kitleye veya elinizdeki pazar verilerine göre bir veya daha fazla slayt seçin.

Tüm slaytlar %100 düzenlenebilir. Renk paletinden yazı tipine ve tasarıma kadar her şeyi değiştirebilirsiniz. Ayrıca, konsepti basit tutmak için slaytların siparişini değiştirebilir ve gereksiz grafikleri silebilirsiniz.

Bu şablonu PowerPoint biçiminde indirin veya Google Slides veya Keynote'ta çevrimiçi olarak kullanın.

Değer Önerisi Şablonları: Alıcının Kalbine Giden Yol

Bahsettiğimiz değer önerisi şablonlarının tümü, pazarları teşhis etmek ve ürün stratejilerini geliştirmek için son derece pratiktir. Pazarlama, muhasebe veya proje yönetimi gibi her türlü kullanım için 1.000'den fazla uzman tarafından tasarlanmış şablonu bulmak için ClickUp Şablon Kitaplığı'nı keşfetmenizi öneririz.

UVP'nizi veya pazarlama belgelerinizi yazarken yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp AI'yı deneyin. Ürün açıklamaları, proje özetleri, durum raporları ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olacak harika bir yazma asistanıdır!