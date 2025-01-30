2025'in En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Üretim süreçlerinizi planlamaya çalışırken saçınızı mı yoluyorsunuz? Öyleyse, yalnız değilsiniz. Üretim planlama ve çizelgeleme, özellikle günümüzün hızlı ve rekabetçi iş ortamında zorlu olabilir.

Neyse ki, üretim planlama yazılımı hayatınızı kolaylaştırabilir. Doğru üretim planlama yazılımı, operasyonlarınızı iyileştirebilir, verimliliği artırabilir ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarabilir.

En iyi 10 üretim planlama yazılımı seçeneğini sizler için derledik. Her birinin güçlü ve zayıf yönlerini özetlerken, fiyat seçenekleri ve puanlara da değineceğiz.

Bu makalenin sonunda, üretim planlama süreçlerinizi yenilemek için hangi yazılımı kullanmanız gerektiği konusunda çok daha iyi bir fikre sahip olacaksınız!

Üretim Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İdeal üretim planlama yazılımını ararken dikkate alınması gereken birçok anahtar faktör vardır.

İlk olarak, işlevselliği göz önünde bulundurmalısınız. Gerçek zamanlı planlama, kapasite planlama, kaynak tahsisi ve karmaşık kaynak kısıtlamalarını yönetme gibi kapsamlı özellikler sunan bir yazılım arayın. ?️

Ölçeklenebilirlik bir başka önemli husustur. İşinizle birlikte büyüyüp uyum sağlayabilecek bir yazılım istersiniz. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi diğer sistemlerle entegrasyon yeteneklerine sahip olması bir zorunluluktur.

Kullanıcı dostu olmasını da gözden kaçırmayın! Yazılımın tam bir aylık eğitim gerektiriyorsa, muhtemelen doğru yazılım değildir — sizin işiniz var! Ayrıca, yazılımın raporlama ve analiz yeteneklerini de kontrol edin. Bunlar, üretim verimliliğini optimize etmek için gizli silahınız olabilir. ?

Son olarak, yazılım çözümünün üretim programınızın benzersiz ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için müşteri desteği ve fiyatlandırma modelleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Kullanılacak En İyi 10 Üretim Planlama Yazılımı

Üretim planlama yazılımında aramanız gereken özellikleri daha iyi anladığınıza göre, şimdi seçebileceğiniz en iyi 10 seçeneğe daha yakından bakalım.

ClickUp ile tüm zaman çizelgelerinizi ve üretim aşamalarınızı tek bir yerden yönetin Liste görünümü

Üretim programlarını yönetmenin karmaşıklığıyla uğraşmaktan bıktıysanız, ClickUp sizin için en uygun çözümdür. ClickUp, iş akışınızda devrim yaratmak için tasarlanmış birinci sınıf bir üretim planlama yazılımıdır. Hepsi bir arada platformumuz, kişisel asistan, proje yöneticisi ve zaman tutucunun işlevlerini tek bir kullanışlı arayüzde sorunsuz bir şekilde birleştirir. ?

ClickUp, üretim planlama aksaklıklarına veda etmenizi ve üretim süreçlerinizin kontrolünü yeniden ele geçirmenizi sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz, programların oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirerek, çok az çabayla görevleri atamanıza, son tarihleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Teknolojiye yatkın olmayanlar bile ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini kullanmayı ve gezinmeyi çok kolay bulacaklar.

Platformumuz ayrıca ClickUp Gantt Görünümü, kaynak yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliği gibi bir dizi gelişmiş özelliğe sahiptir. Üretim zaman çizelgenizi kolaylıkla görselleştirin, kaynak tahsisini optimize edin ve tek bir birleşik platformda sorunsuz ekip çalışmasını teşvik edin. Hantal elektronik tablolara veda edin ve ClickUp'ın akıcı verimliliğini benimseyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Üretim programı şablonlarını ve sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak tüm üretim sürecinizi planlayın

Üçüncü taraf zaman takibi, kaynak yönetimi ve iletişim platformlarından gelen verileri entegre edin

Hammaddeleri ve diğer malzemelerin tedarikini takip ederek, yaklaşan üretim siparişlerini doğru bir şekilde planlayın

Gantt Grafikleri, Agile, Kanban ve ClickUp Takvim Görünümü desteklenir, böylece üretim operasyonlarınıza en uygun yaklaşımı seçebilirsiniz ?️

IOS ve Android için mevcut mobil uygulamalar aracılığıyla üretim hattından doğrudan görevler ekleyin ve hatırlatıcılar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Toplu dosyaları ve potansiyel müşterileri içe aktardığınız CRM'lere bağlı olarak, verileri ClickUp'a aktarırken bazı biçimler değişebilir

ClickUp'ta, üretim planlama yazılımına aşina olmayanlar için ürünü karmaşık hale getirebilecek birçok özelleştirilebilir özellik bulunmaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. MasterControl

masterControl aracılığıyla

MasterControl'ün anahtar güçlerinden biri, planlama süreçlerini otomatikleştirerek manuel planlama için gereken zaman ve çabayı azaltma yeteneğidir. Üretim planlama yazılımı, gelişmiş algoritmalar ve optimizasyon teknikleri kullanarak optimum üretim planları oluşturur, arıza süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Ayrıca, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı ve üretim yürütme sistemleri (MES) gibi diğer sistemlerle entegrasyonu destekleyerek, üretim ekosisteminde sorunsuz veri alışverişi ve senkronizasyon sağlar.

Güçlü raporlama ve analiz yetenekleriyle MasterControl, anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlayarak sürekli süreç optimizasyonuna yardımcı olur.

MasterControl'ün en iyi özellikleri

Bir kullanıcı düzeltici bir eylem girdiğinde eğitim görevleri verilir, bu da atölyenin güvenliğini sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur

Kaliteli etkinlikleri, ürün tasarımını ve kritik uyumluluk belgelerini otomatikleştirin ve yönetin

Tedarikçi düzeltici eylem talepleri (SCAR'lar), düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA'lar), sapmalar ve denetim yönetimi dahil olmak üzere tüm tedarikçi kalite yönetimi süreçlerini birbirine bağlayın

MasterControl sınırlamaları

Bu yazılım, yaşam bilimleri veya tıp sektöründe çalışanlar için en uygun seçenek olabilir

Kullanıcılar, tam lisans olmadan birçok özelliğin kullanılamadığını bildirdi

MasterControl fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

MasterControl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (230+ yorum)

3. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, üretim operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunan, çok yönlü ve zengin özelliklere sahip bir üretim planlama yazılımıdır. Modüler tasarımı ve özelleştirilebilir yapısı ile Odoo, şirketlerin yazılımı kendi özel üretim ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Kullanıcılar, her bir görevin ilerlemesini kolayca izleyebilir, kaynak kullanılabilirliğini takip edebilir ve üretim programındaki darboğazları veya gecikmeleri belirleyebilir. Odoo'nun işbirliğine yönelik özellikleri, takım üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu da teşvik eder. Üretim süreci ve programında daha fazla uyum ve görünürlük her zaman kazançtır. ?

Odoo'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile üretim programlarını kolayca oluşturun ve takip edin

İş siparişlerini tanımlama, kaynakları atama ve öncelikleri belirleme yeteneği, kaynak yönetimini iyileştirir

Üretim süreci yazılımı, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) işlevlerinin entegrasyonuna olanak tanıyarak sorunsuz envanter yönetimi ve tedarik süreçleri sağlar

Odoo sınırlamaları

Özellikler, tamamen hata ayıklanmadan kullanıma sunulabilir ve bu da kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Bazı kullanıcılar, performans KPI'larının iyileştirilmesini istediklerini belirtti

Odoo fiyatlandırması

Bir Uygulama : Ücretsiz

Standart: 31 $. Kullanıcı başına aylık 10 $

Özel: 46,80 $/ay kullanıcı başına

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

4. NetSuite

netSuite aracılığıyla

NetSuite, güçlü üretim planlama yetenekleri sunan kapsamlı bir bulut tabanlı iş yönetimi yazılımıdır. Entegre uygulama paketi ile NetSuite, üretim operasyonlarını yönetmek için bütünsel bir çözüm sunar.

Yazılım, kullanıcıların kaynak kullanılabilirliği, teslimat süreleri ve sipariş öncelikleri gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayrıntılı üretim programları oluşturmasına ve bunları sürdürmesine olanak tanır. NetSuite'in sürükle ve bırak arayüzü, programları kolayca ayarlamayı, kaynakları tahsis etmeyi ve her görevin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır.

Üretim performansınızla ilgili değerli bilgiler edinmek istiyorsanız NetSuite'ten de yararlanabilirsiniz. Platformun sağlam raporlama ve analiz yetenekleri, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

NetSuite'in en iyi özellikleri

Üretim planlama özelliklerine ek olarak, yazılım üretim planlaması için envanter yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve finansal raporlama araçları sunar

Yerleşik analitik özellikler, kullanıcıların üretim, e-ticaret, CRM ve ERP çözümlerini entegre etmelerine olanak tanır

Gerçek zamanlı envanter görünürlüğü, kullanıcıların hammaddeler için gerekli yönlendirmeye odaklanırken tedarik süreçlerini yönetmelerine olanak tanır

NetSuite sınırlamaları

NetSuite'in müşteri hizmetlerinin sınırlı olduğuna dair göstergeler vardır

NetSuite'in özelleştirmelerinin karmaşıklığı, ürünün kullanımını zorlaştırabilir

NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

5. MRPeasy

mRPeasy aracılığıyla

MRPeasy, küçük ve orta ölçekli imalat işletmeleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunan bir üretim planlama yazılımıdır. MRPeasy ile kaynak kullanılabilirliği, teslimat süreleri ve sipariş öncelikleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak üretim siparişlerini planlayabilir ve programlayabilirsiniz. Kullanıcılar her bir görevin ilerlemesini kolayca takip edebilir. Üretim siparişlerinizin zamanında yerine getirildiğini bilmekten daha iyi bir his yoktur!

MRPeasy ayrıca envanter seviyelerine görünürlük sağlayarak stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önler; artık boş veya taşan raflar yok! Ayrıca platform, ekipman ve personelinizi mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmeniz için üretim planlama araçları da sunar.

MRPeasy'nin en iyi özellikleri

Tek noktadan planlama çözümü sunan bu yazılım, üretim planlamasını envanter yönetimi, tedarik ve müşteri yönetimi ile birleştirerek üretim operasyonlarını iyileştirir

Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel navigasyon, küçük ve orta ölçekli üretim şirketlerinin kullanıcılarının üretim programlarını kolayca oluşturmasını ve yönetmesini sağlar

Gerçek zamanlı raporlama özellikleriyle ekipman verimliliğini ve kullanımını artırın

MRPeasy sınırlamaları

Hammaddelere bağımlı kullanıcılar, platformun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince kapsamlı olmadığını belirtti

Henüz dahil edilmemiş maliyet sistemleri

MRPeasy fiyatlandırma

Başlangıç: 49 $/ay

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 149 $

MRPeasy puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (75+ yorum)

6. Görsel Planlama

visual Planning aracılığıyla

Sezgisel ve görsel arayüzü ile Visual Planning, kullanıcıların üretim planlarını kolaylıkla oluşturup düzenlemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, görevleri kolayca sürükleyip bırakabilir, zaman çizelgelerini ayarlayabilir ve sorunsuz bir üretim akışı sağlamak için bağımlılıklar belirleyebilir. Visual Planning ayrıca gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler sunarak kullanıcıları her görevin ilerlemesi hakkında bilgilendirir.

Visual Planning'in anahtar güçlerinden biri esnekliği ve özelleştirme seçenekleridir. Visual Planning, ERP sistemleri veya üretim kontrol sistemleri gibi diğer sistemlerle entegrasyonu destekler. Entegrasyonlar, tüm üretim ekosisteminiz senkronize olacağı için hayatınızı kolaylaştırabilir.

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri sayesinde üretim performansını inceleyebilir, anahtar metrikleri izleyebilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz. ?

Visual Planning'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir bir planlama çözümü, kullanıcıların süreçleri özel üretim ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar. Kullanıcılar kendi kurallarını, ş Akışlarını ve kısıtlamalarını tanımlayarak üretim planının benzersiz gereksinimlerine uygun olmasını sağlayabilirler

Grafiksel gösterimleri kullanarak üretim kaynaklarını, görevleri ve zaman çizelgelerini kolayca izleyin ⏲️

Bulut tabanlı yazılım, kullanıcıların planlama sistemini istedikleri yere götürmelerini sağlar

Görsel Planlama sınırlamaları

Kullanıcılar, platformun modası geçmiş göründüğünü söyledi

Yazılım, listemizdeki diğer seçenekler kadar çevrimiçi olarak yaygın bir şekilde kullanılmıyor veya incelenmiyor gibi görünüyor

Visual Planning fiyatlandırması

VP Desk: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

VP Portal: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

VP Go: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Visual Planning puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (4 yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

7. Schedlyzer

via Schedlyzer

Gelişmiş algoritmaları ve optimizasyon teknikleri ile Schedlyzer, üretim operasyonlarının yönetimini çok daha verimli hale getirir. Yazılım, kaynak kullanılabilirliği, üretim kapasitesi, sipariş öncelikleri ve kısıtlamalar gibi faktörleri hesaba katarak hayranlık uyandıran üretim programları oluşturur.

Farklı senaryoların etkisini değerlendirmenize ve üretim planlaması için daha iyi kararlar almanıza olanak tanıyan Schedlyzer'ın simülasyon yeteneklerini çok seviyoruz.

Schedlyzer'ın en iyi özellikleri

Schedlyzer, ERP yazılımı , MES ve gerçek zamanlı üretim verileri gibi diğer sistemleri ve veri kaynaklarını entegre etme konusunda mükemmeldir

Planlayıcılar, kapsamlı raporlama ile KPI'ları izleyebilir, darboğazları belirleyebilir ve üretim verilerini analiz edebilir

Talebi tahmin etmek ve değişen müşteri taleplerini karşılamak için programları otomatik olarak ayarlamak için makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik

Schedlyzer sınırlamaları

Schedlyzer canlı simülasyonlar sunmaz. Bunun yerine, planlama tahmini ve raporlama statiktir

Bazı kullanıcılar, raporlama gösterge panellerinin diğer üretim planlama araçlarına kıyasla net ve öz olmadığını belirtti

Schedlyzer fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Schedlyzer puanları ve yorumları

G2: yok

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

8. Optessa

optessa aracılığıyla

Karmaşık planlama ve optimizasyon sorunlarını çözmek için uğraşıyorsanız, Optessa tam size göre olabilir. Optessa'nın zorlu planlama sorunlarını çözme becerisinin büyük hayranıyız.

Platform, programları görselleştirmenize ve ayarlamanıza, kaynakları atamanıza ve kısıtlamalar belirlemenize olanak tanıyan esnek ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Optessa, tüm takıma gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler de sağlar.

Optessa'nın en iyi özellikleri

Yazılım, çok sayıda kaynak, karmaşık iş akışları ve karmaşık bağımlılıklar içeren büyük ölçekli üretim ortamlarını yönetmede mükemmeldir

Optessa, gelişmiş "ne olur, ne olmaz" analizi ve senaryo planlama özelliği sunarak, kullanıcıların planlama senaryolarını simüle etmelerine ve etkilerini değerlendirmelerine olanak tanır

Kullanıcılar, algoritmalar kullanarak kaynak kısıtlamaları, üretim kapasiteleri, sipariş öncelikleri ve sıralama kuralları gibi birçok faktörü hesaplayabilir

Optessa sınırlamaları

Kullanıcılar, platforma bağlantının sık sık kesildiğini belirtti

IOS veya Android'de mobil uygulama yoktur

Optessa fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Optessa puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,5/5 (4 yorum)

9. Katana MRP

katana MRP aracılığıyla

Küçük ve orta ölçekli üreticiler, zamanınız geldi: Katana MRP, sizin için özel olarak tasarlanmış bir üretim planlama yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel ş Akışı ile Katana MRP, üretim planlama sürecini basitleştirir ve üretim operasyonlarını kolaylaştırır. Yazılım, üretim siparişlerine gerçek zamanlı görünürlük sunarak, planları zahmetsizce oluşturmanıza ve ayarlamanıza olanak tanır.

Kullanıcılar, her görevin ilerlemesini kolayca takip edebilir, envanter seviyelerini izleyebilir ve zamanında teslimat ve verimli kaynak kullanımı sağlamak için bilinçli kararlar alabilir.

Katana MRP'nin en iyi özellikleri

Hammadde kullanılabilirliğini izleyin ve stok tükenmesini veya fazla stoklanmayı önleyin

Kullanıcılar, merkezi bir hub aracılığıyla stok seviyeleri ve satın alma sipariş talepleriyle birlikte üretim programlarını yönetebilirler

Sürükle ve bırak fonksiyonu, üretim planlamalarını koordine etmeyi ve iletmeyi kolaylaştırır

Katana MRP sınırlamaları

Shopify, ürün düzeyinde entegre olur, ancak malzeme düzeyinde entegre olmaz

Kullanıcılar, platformda gecikme yaşandığını belirtti

Katana MRP fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Profesyonel: 599 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Katana MRP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (145+ yorum)

10. InkSoft

inkSoft aracılığıyla

InkSoft, baskı ve giyim endüstrisi için tasarlanmış özel bir üretim planlama yazılımıdır. Sektöre özel özellikleri ve sezgisel arayüzü ile InkSoft, özel baskı ve giysi dekorasyonu ile ilgili tüm üretim planlama sürecini kolaylaştırır. ?

Yazılım, kullanıcıların sipariş özellikleri, baskı yöntemleri, üretim kapasiteleri ve teslimat tarihleri gibi faktörleri dikkate alarak üretim programları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. InkSoft, üretim iş akışının net bir özetini sunan görsel bir gösterge paneli sunarak kullanıcıların her siparişin ilerlemesini kolayca izlemesine, kaynakları tahsis etmesine ve verimli akışı sağlamasına olanak tanır.

InkSoft'un en iyi özellikleri

InkSoft, çevrimiçi mağazalar, CRM sistemleri ve tasarım yazılımları gibi diğer fonksiyonlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Sipariş güncellemeleri, değişiklikler veya üretim programını etkileyebilecek diğer potansiyel sorunlar hakkında gerçek zamanlı bildirimlerle kullanıcıları bilgilendirin

Raporlama ve analiz özellikleri, üretim performansını analiz etmenize, anahtar metrikleri izlemenize ve üretim planlamasını ve kaynak tahsisini optimize etmek için veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır

InkSoft sınırlamaları

Kullanıcılar kendi pazarlama verilerine erişemez

Platformu özelleştirmenin sınırlı yolları vardır

InkSoft fiyatlandırma

InkSoft: Beş kullanıcı için aylık 299 $

InkSoft Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 399 $

InkSoft puanları ve yorumları

G2: 2,7/5 (5+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (10+ yorum)

En İyi Üretim Planlama Yazılımıyla Karınızı Artırın

Üretim planlama yazılımı, işinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Doğru yazılım, planlamayı kolaylaştırmanıza, kaynakları optimize etmenize, proje teslim tarihlerine uyma olasılığını artırmanıza ve karlılığı artırmanıza yardımcı olabilir.

Dikkate almaya değer bir çözüm ClickUp'tır. Gelişmiş planlama ve zamanlama özellikleriyle ClickUp, verimliliği artırmanıza, darboğazları önlemenize ve teslimatları zamanında gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

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