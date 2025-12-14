[Yıl]'da Generative Engine Optimization (GEO) için En İyi 13 AI Aracı

Markanızın her yerde aranabilir olduğunu düşünebilirsiniz... ta ki ChatGPT'ye sorana ve adınız hiç görünmeyene kadar. Bir pazarlamacı olarak sizin için bir uyarıdır.

ChatGPT, Perplexity ve Gemini gibi üretken AI arama motorları, insanların cevaplar için ilk başvurduğu yer haline geldikçe, geleneksel SEO artık yeterli olmayabilir. Markanızın, kullanıcıların sorgularına verilen AI yanıtlarında da görünmesi gerekir. Generatif motor optimizasyonu (GEO) araçları, büyük dil modellerinin (LLM) içeriğinizi nasıl yorumladığını, alıntı yaptığını ve ortaya çıkardığını anlamanıza yardımcı olur. Ancak tüm GEO araçları aynı şeyi yapmaz. Bazıları, AI platformlarında nerede ve ne sıklıkla alıntılandığınızı izler. Diğerleri ise AI'nın içeriğinizi daha doğru yorumlayabilmesi için içeriğinizi yapılandırmanıza yardımcı olur.

Bu yazıda, AI arama motorlarının içeriğinizi nasıl işlediğini çözmek için tasarlanmış 13 GEO aracını inceleyeceğiz.

En iyi Generative Engine Optimization araçlarını bulmak, özelliklerini, fiyatlarını ve ideal kullanımlarını karşılaştırmak için hızlı bir yol mu arıyorsunuz? Bu tablo, başvurabileceğiniz bir referans niteliğindedir.

Araç adı Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* Peec AI Çoklu motorlu hızlı izleme, rakip karşılaştırmaları ve platformdan bağımsız görünürlük analizi Uygun fiyatlı GEO analitiği isteyen orta boyutlu takımlar Özel fiyatlandırma BrightEdge Kurumsal düzeyde SEO ve AI niyet içgörüleri, sayfa ve içerik optimizasyonu, ş Akışı gösterge panelleri Büyük kurumsal işletmeler ölçeklenebilir SEO zekasına ihtiyaç duyar Özel fiyatlandırma Conductor Eyleme geçirilebilir SEO ve AI görünürlük gösterge panelleri, içerik sağlığı izleme, kurumsal entegrasyonlar Karmaşık SEO ve GEO'yu yöneten ajanslar ve büyük markalar Özel fiyatlandırma Otterly. AI ChatGPT, Gemini, Perplexity, duygu ve anahtar kelime istemlerinde marka bahsetme izleme Marka ve bahsetme görünürlüğüne öncelik veren markalar Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Semrush ChatGPT/Perplexity sıralama izleme, duygu belirleme, SEO ve GEO araç seti entegrasyonları AI arama görünürlüğüne genişleyen SEO takımları Plan, kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlar. Scrunch AI Hızlı düzeyde izleme, otomasyonla yapılan CSV dışa aktarma, temel puanlama ve marka izleme AI markalaşmaya odaklanan küçük ve orta ölçekli pazarlama takımları Planlar aylık 300 $'dan başlar. AthenaHQ GEO odaklı analitik, duygu analizi, rakip izleme, hızlı hacim kontrolü ve eylem merkezi AI görünürlük stratejisini ölçeklendiren orta ve büyük ölçekli markalar Plan aylık 295 $'dan başlar. Rankscale Kredi tabanlı hızlı izleme, AI tarayıcı içgörüleri ve bilinmeyen rakip tespiti Son derece ayrıntılı GEO verilerine ihtiyaç duyan ajanslar veya markalar Plan aylık 20 $'dan başlar. Mangools AI Arama Notu GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity'de AI Arama Puanı; temel komut istemi bilgisi Giriş seviyesinde GEO farkındalığını keşfeden küçük takımlar Ücretsiz deneme, planlar aylık 24,5 $'dan başlıyor. Profound Konuşma Gezgini, duygu haritalama, tarayıcı denetimi ve BI entegrasyonları Derin GEO analitiğine ihtiyaç duyan kurumsal markalar Planın fiyatı aylık 99 $'dan başlar. Surfer SEO Gerçek zamanlı içerik düzenleyici, SERP Analizcisi, denetimler, konu planlayıcı, JSON‑LD oluşturma SEO ve GEO dostu yazımı birleştiren içerik takımları Plan, kullanıcı başına aylık 99 $'dan başlar. MarketMuse Konu modelleme, içerik envanteri puanlama, özet oluşturma, boşluk keşif aracı ve Connect bağlantı özelliği Büyük editoryal süreçleri yöneten SEO/içerik takımları Ücretsiz plan mevcuttur, Özel fiyatlandırma HubSpot AI Arama Değerlendiricisi GPT‑4o, Perplexity ve Gemini sonuçlarında anlık marka duyarlılığı ve ses payı Hızlı bir AI görünürlük özeti isteyen markalar Giriş veya hesap gerektirmeden tamamen ücretsizdir.

Geleneksel arama motorlarına benzer şekilde, AI arama motorlarının da birkaç hareketli parçası vardır. En iyi araçlar, sürecin her aşamasında yardımcı olur. Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır.

Komut düzeyinde görünürlüğü izleyin: ChatGPT, Perplexity, Gemini ve diğer AI motorlarında markanızın nerede göründüğünü (veya görünmediğini) izlemenizi sağlayan araçları arayın. En iyileri, sıralama pozisyonunu, sıklığı ve bahsetme bağlamını gösterir.

Rakip performansını karşılaştırın: Generatif motor optimizasyonu GEO aracınız, rakiplerinizin AI tarafından oluşturulan cevaplarda ne sıklıkta ve ne tür istemlere yanıt olarak göründüğünü size göstermelidir. Bu, içerik fırsatlarını ve kullanıcı niyetindeki boşlukları belirlemenize yardımcı olur.

İçeriği AI yorumlaması için optimize edin: AI modellerinin içeriğinizi ayrıştırması ve ortaya çıkarması için prompt tarzı ifadeler ve semantik kümeler ortaya çıkaran araçları seçin. Bu, kullanıcıların sadece ne aradığını değil, nasıl söylediğini de belirleyen, gelişen anahtar kelime araştırma formlarını içerir.

Alıntıları ve duyguları analiz edin: AI arama sonuçlarının markanıza nasıl atıfta bulunduğunu (bağlantı verilmiş, özetlenmiş veya göz ardı edilmiş olsanız da) ayrıntılı olarak gösteren GEO platformlarını arayın. Duygu analizi ve alan adı otorite puanlaması da içeriyorsa bu bir artıdır.

Çoklu model izlemeyi destekleyin: Aracın birden fazla AI motorunda performansı izlediğinden emin olun. En kullanışlı olanlar, AI platformlarında görünürlüğünüzün birleşik bir görünümünü sunar.

AI tarayıcı davranışını anlayın: Bazı kurumsal araçlar, AI botlarının sitenize nasıl eriştiğini ve anladığını da gösterir. Bu, teknik SEO, şema doğrulama ve içeriğinizin LLM'ler tarafından alınabilir olmasını sağlamak için yararlıdır.

Sık sık görünürlük güncellemeleri alın: AI tarafından üretilen cevaplar hızla değiştiği için, sıralamaları ve bahsetmeleri günlük (veya neredeyse gerçek zamanlı) olarak güncelleyen araçlar, hızlı izleme ve karar verme için daha güvenilirdir.

🧠 Doğruluk Kontrolü: Geleneksel SEO sonuçlarından farklı olarak, AI tarafından üretilen yanıtlar daha hızlı bağlam ve daha net cevaplar sunar. Aslında, kullanıcıların %41'i artık daha doğrudan ve derinlemesine bilgi için ChatGPT gibi araçlara başvuruyor ve her 3 kişiden 1'i çevrimiçi cevap ararken üretken AI'ya güveniyor.

İçerik pazarlamacısı, SEO sorumlusu veya startup kurucusu olun, bu GEO araçları size geleneksel arama motoru optimizasyon platformlarının kaçırdığı içgörüler ve anlık veriler sunar.

1. Peec AI

Peec AI aracılığıyla

Peec AI, üretken arama platformlarındaki görünürlüklerini anlamak ve iyileştirmek isteyen pazarlama takımları için AI arama analitiği sunar. Hızlı analiz sayesinde, içeriğinizin kullanıcı sorguları için alıntılanıp alıntılanmadığını tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Peec, markanızın AI tarafından oluşturulan cevaplarda tam olarak ne zaman, nerede ve ne sıklıkta bahsedildiğini gösterir. Gerçek kullanıcı istemlerine yanıt olarak markanızın varlığı hakkında genel bir görünüm elde edersiniz.

Rakiplerinizi izleyebilir, zaman içindeki hareketleri izleyebilir ve GEO stratejinizi geliştirmek için içgörüleri dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca, sonuçlarınızı doğrudan analiz platformunuza aktarmak için tüm görünürlük ve anlık verileri CSV veya API dışa aktarımları yoluyla indirebilirsiniz.

Peec AI'nın en iyi özellikleri

AI aramalarında ve genel bakışlarda markanızın ne zaman ve nerede göründüğünü, anlık marka izleme ile görün.

Performansınızı AI modellerinde rakiplerinizle doğrudan karşılaştırın.

Gerçek zamanlı uyarılarla, markanızın AI tarafından oluşturulan yanıtlara girip çıktığı zaman bildirim alın.

Peec AI sınırlamaları

Peec AI, şema işaretlemesi veya alıntı iyileştirmeleri gibi uygulanabilir öneriler sunmaz.

Peec AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Peec AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Peec AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kullanımı kolaydır, kurulum son derece hızlıdır, anında içgörüler elde edersiniz ve sonunda markanızın LLM'lerde nerede ve nasıl bahsedildiğini daha iyi anlamak için bazı veriler elde edersiniz. Sevdiğim şey, alıntılanan URL'leri de görebilmem. Bu komut istemini nasıl optimize edeceğinizi anlamak için çok yararlıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Kullanıcıların yaklaşık %80'i, aramalarının en az %40'ında üretken özetlere (sıfır tıklama sonuçları) güveniyor. Geleneksel arama davranışını altüst eden bu değişim, organik web trafiğinde %15-25'lik bir azalmaya neden oldu.

2. BrightEdge

BrightEdge aracılığıyla

BrightEdge, çoklu site dijital ekosistemlerini yöneten takımlar için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir SEO ve içerik performans platformudur. Geleneksel SEO araçları, anahtar kelime keşfinden sayfa optimizasyonuna, sıralama izlemesine ve performans raporlamasına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsar.

GEO yeteneklerinin merkezinde, milyarlarca web ve arama veri noktasını analiz ederek yüksek etkili içerik fırsatlarını ortaya çıkaran yapay zeka destekli bir motor olan BrightEdge Insights yer alır. Gerçek zamanlı trendleri, uyarıları ve optimizasyon eylemlerini ortaya çıkarır. Bu içgörüler, yapay zeka destekli arama davranışındaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize yardımcı olur.

BrightEdge ayrıca, AI destekli meta veri oluşturma için Copilot ve arama niyeti ve etkileşimde desen tanıma için DataMind özelliklerine sahiptir. AI Görünürlük İzleme ile, Google'ın AI destekli arama motorunda markanızın varlığını izleyebilirsiniz.

BrightEdge'in en iyi özellikleri

ContentIQ aracılığıyla site sağlığını büyük ölçekte denetleyerek teknik SEO'yu tespit edin.

BrightEdge Copilot ile optimize edilmiş meta veriler oluşturun

Tek tıklamayla şablonları kullanarak Storybuilder ile program performansı, alıcı yolculuğu, rekabet ortamı ve daha fazlası için gösterge panelleri oluşturun.

BrightEdge sınırlamaları

Şu anda Google'ın AI Overviews (SGE) özelliğini desteklemektedir ve diğer AI arama algoritmaları için derinlemesine izleme özelliği sunmamaktadır.

BrightEdge fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BrightEdge derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (690+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (40+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar BrightEdge hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

BrightEdge, çevrimiçi görünürlüğü artırmak için derinlemesine içgörüler ve veriye dayalı öneriler sunan güçlü bir SEO platformudur.

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj attığını keşfettik.

3. Conductor

Conductor aracılığıyla

Conductor, bir web sitesi optimizasyonu ve zeka platformu olarak başladı. Şimdi, Conductor AI ile platform, temel akışlara akıllı otomasyonu getirerek içerik ve arama stratejisine daha duyarlı ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunuyor.

AI içerik oluşturma aracı, anahtar kelime odaklı içerik özetleri oluşturarak, sayfa içi optimizasyon görevlerini otomasyonla gerçekleştirerek ve canlı arama niyeti verilerine dayalı olarak ortaya çıkan trendleri ortaya çıkararak verimliliğinizi artırır.

Conductor ayrıca DeepCrawl ve Adobe gibi araçlarla da entegre olarak teknik SEO, içerik ş Akışları ve raporlamayı tek bir ekosistemde mümkün kılar.

Conductor, ChatGPT veya Perplexity gibi AI motorlarında derin prompt düzeyinde izleme veya ayrıntılı görünürlük sunmaz. Ancak takımlar, AI modelleri ve arama motoru sonuç sayfalarının yanıtlarda neyi öne çıkaracaklarını seçerken sürekli olarak öncelik verdikleri netlik, yapı ve alaka düzeyini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Conductor'un en iyi özellikleri

Konu otoritesine göre içeriği gruplandıran ve stratejik içeriğin eksik olduğu yerleri gösteren AI Topic Map ile konu boşluklarını akıllıca haritalandırın.

AI Search Performance'ı kullanarak AI yanıtları içindeki bahsetmeleri, alıntıları izleyin ve marka algısını anlayın.

Marka sesinizi, tonunuzu, nüanslarınızı, kişiliklerinizi, ürün bilgilerinizi ve diğer önemli uyumluluk kurallarınızı ContentProfiles içinde saklayın.

Conductor sınırlamaları

Büyük dil modellerinin (LLM) davranış mantığını ele almaz veya AI yorumlaması için önerilerde bulunmaz.

Conductor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Conductor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Conductor hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Araç, optimizasyon hakkında ayrıntılı bilgiler sağlıyor. Net ve sezgisel arayüzünü beğeniyorum. Analiz sonuçları hızlı ve kapsamlı, değişiklikleri izlemek için gerçekten iyi bir araç. Bu sayede web sitelerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabiliyorum.

⭐️ Bonus: ClickUp BrainGPT'yi deneyin ve AI destekli GEO'nun bir üst seviyesine geçin. ClickUp BrainGPT, araştırma ve planlamadan içerik oluşturma ve optimizasyona kadar SEO akışınızın her aşamasını güçlendirmek için gelişmiş üretken yapay zekayı kullanır. BrainGPT'yi SEO ve GEO için devrim niteliğinde bir araç yapan nedir? Doğal dil komutlarını kullanarak içeriği, özetleri ve ana hatları anında oluşturun ve optimize edin, böylece yüksek kaliteli, arama motoru optimizasyonuna uygun materyaller oluşturun. ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlasından birden fazla premium model LLM kullanabilirsiniz.

Büyük hacimli verileri veya rakip içeriklerini analiz edip özetleyerek, üretken SEO veya GEO stratejileriniz için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Anahtar kelime araştırması, içerik kümeleme ve iç bağlantı önerileri gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirerek optimizasyon ş Akışınızı kolaylaştırın.

GEO ile ilgili tüm belgelerinizi, araştırmalarınızı ve görevlerinizi merkezileştirerek arama, düzenleme ve takımınızla işbirliği yapmayı kolaylaştırın. BrainGPT kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın.

4. Otterly. AI

AI arama motoru optimizasyon aracı Otterly AI, hızlı düzeyde zeka için tasarlanmış olduğundan, yeni arama platformları için alakalı kalmanıza yardımcı olur.

Marka Görünürlük Indeksi, ChatGPT, Perplexity, Gemini ve Claude gibi önde gelen AI motorlarında varlığınızı puanlayan tescilli bir metriktir. Otterly ayrıca, doğrudan kredi alınıp alınmadığınızı veya sadece başka kelimelerle ifade edilip edilmediğinizi ve bu bağlantıların ne sıklıkla görünürlüğü artırdığını gösteren Bağlantı Alıntı Analizi de sağlar.

Ayrıca, sitenizin AI destekli yanıtlarda rakiplerine göre nasıl bir konumda olduğunu gösteren Domain Ranking ve Analytics özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. Bu verileri kullanarak, komut, konu ve kaynak güvenilirliğine göre performansı karşılaştırabilirsiniz. Tüm bunlar, pazarlama yol haritanızı yönlendirmenize yardımcı olmak için temiz ve sezgisel bir gösterge paneli aracılığıyla düzenli olarak güncellenir.

Otterly. AI'nın en iyi özellikleri

AI anahtar kelime araştırması yaparak, hedef kitlenizin AI arama motorlarında kullanabileceği ilgili komutları keşfedin.

AI platformlarında arama komut istemlerinin görünürlüğünü izleyin

GEO denetimleri gerçekleştirerek markanızın güçlü yönlerini değerlendirin, rakiplerinizi belirleyin ve yapay zeka aramada dijital PR, sayfa içi içerik ve UGC performansı gibi anahtar taktikleri değerlendirin.

Otterly. AI sınırlamaları

Otterly, AI'nın okunabilirliğini veya alıntı potansiyelini artırmak için içeriğinizi iyileştirmenize veya yeniden yapılandırmanıza yardımcı olmaz.

Otterly. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Otterly. AI fiyatlandırması

Lite: 29 $/ay

Standart: 189/ay

Pro: 989/ay

Gerçek hayattaki kullanıcılar Otterly. AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Bu aracın sezgisel ve odaklanmış olmasını gerçekten çok beğeniyorum. Hızlı bir şekilde uygulanabilir öneriler sunuyor ve bunları kullanıcı dostu bir şekilde sunuyor.

🧠 İlginç bilgi: Boston Dynamics'in Atlas adlı insansı robotu, canlı bir demo sırasında spot ışığına takılıp sahneden beklenmedik bir şekilde düştü. Seyircilerin topluca "oof" diye bağırdığı ve Atlas'ın sahnenin ortasına zarif bir şekilde geri dönmek yerine sendeleyerek yürüdüğü bildirildi.

5. Semrush

Semrush aracılığıyla

2008 yılında anahtar kelime ve rakip araştırma aracı olarak kurulan Semrush, SEO uzmanları için vazgeçilmez bir platformdur. Başlangıçta SERP görünürlüğü ve geri bağlantı izlemeye odaklanan platform, zamanla tam kapsamlı bir içerik pazarlama paketi haline gelmiştir.

Kurumsal düzeyde, Semrush Enterprise AIO, AI keşfi için marka düzeyinde metrikler sağlar. AI Genel Bakış izleme özelliği, içeriğinizin Google'ın özet bloklarında tam olarak ne zaman görüntülendiğini, hangi rakiplerin alıntılandığını ve hangi arama niyetinin dahil edilmeyi tetikleyen tetikleyicileri ortaya çıkarır.

Pazarlama takımınız zaten SEMrush'ın SEO ve anahtar kelime araç setlerini kullanıyorsa, GEO fonksiyonu AI tarafından oluşturulan varlığın izlemesini de ekler.

Semrush'ın en iyi özellikleri

Ses payını ölçerek, markanızın AI tarafından oluşturulan yanıtlarda rakiplerinize kıyasla ne sıklıkla birinci sırada yer aldığını görün.

Organik Araştırma ve Pazar Keşif aracılığıyla farklı alanlardaki rakiplerinizi analiz ederek stratejilerindeki güçlü yanları ve fırsatları ortaya çıkarın.

Hızlı trendleri izleyerek, AI yanıtlarında sizinle ilgili bahsetmelerin zaman içinde artıp artmadığını veya azalıp azalmadığını belirleyin.

Semrush sınırlamaları

Gelişmiş GEO özellikleri (Share of Voice ve Prompt Trends gibi) şu anda yalnızca Enterprise AIO müşterileri tarafından kullanılabilir.

Semrush fiyatlandırması

Pro: 199 $/ay

Guru: 299 $/ay

İş: 549 $/ay

Semrush derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Semrush hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Genel olarak, Semrush'ın sunduğu derinlemesine analizler ve entegrasyonlar sayesinde deneyimim olumlu oldu. Her sayfanın ve rakiplerimin sıralamalarını, SERP'lerini ve anahtar kelime optimizasyonlarını çok ayrıntılı bir şekilde inceleyebildim.

6. Scrunch AI

Scrunch AI aracılığıyla

Bir web sitesi operatörü olarak, Google'da bulunabilir olmak her zaman önemli olmuştur, ancak günümüzde AI asistanları tarafından alıntılanabilir olmak da aynı derecede önemlidir. AI arama, şu anda tarihteki en hızlı büyüyen tüketici kullanım örneklerinden biridir ve ChatGPT veya Perplexity cevaplarından tıklama yapan kullanıcılar genellikle daha nitelikli ve dönüşüm olasılığı daha yüksektir.

Bu, Scrunch AI'nın ele aldığı, içerik pazarlamasında yapay zeka kullanımıyla ilgili kritik bir sorundur. ChatGPT'den alınan anlık verilerle, duygu durumu, sıralama pozisyonu ve alıntı sıklığına erişebilirsiniz. Bu içgörüler, yapay zekanın ses payını ölçmenize ve yapay zeka destekli arama motorlarının ortaya çıkardığı içeriklere göre içerik stratejinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

Scrunch'ın Agent Experience Platform (AXP) özelliği, sitenizin paralel bir AI uyumlu sürümünü oluşturur. Bu sürüm, AI ajanlarına görünmez bir şekilde sunulur, LLM'ler için optimize edilir ve doğru kaynaklarınıza harita edilir.

Scrunch AI'nın en iyi özellikleri

AI sistemlerinin markanıza atıfta bulunmak için hangi üçüncü taraf alan adlarını kullandığını belirleyerek, güvenilir kaynakları eski veya yanıltıcı kaynaklardan ayırarak kaynak atıflarını ortaya çıkarın.

Görünürlük verilerini üç günde bir güncelleyerek, AI sistemleri geliştikçe markanızın nasıl göründüğüne dair neredeyse gerçek zamanlı içgörüler elde edin.

Acentelik ş akışlarını toplu komut istemi yüklemeleri, kullanıma hazır pazarlama gösterge panelleri ve Acentelik Ortak Programı aracılığıyla ortak araçlarıyla destekleyin.

Scrunch AI sınırlamaları

Scrunch, ajanların içeriğinizi nasıl algıladığını simüle eder, ancak şema sorunlarını, tarama bloklarını veya LLM indeksleme sorunlarını teşhis etmek için teknik SEO araçlarından yoksundur.

Scrunch AI fiyatlandırması

Başlangıç: 300 $/ay

Büyüme: 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scrunch AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Scrunch AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Scrunch, diğer araçların genellikle kıyaslanamayacağı yeni özellikleri sürekli olarak piyasaya sürüyor. Bu yeni sürümleri müşteri taleplerine göre geliştiriyorlar – Scrunch'a sahipseniz ve belirli bir özellik istiyorsanız, muhtemelen bunu gerçekleştirebilirler. Benzer üretici motor analizörleri/izleyicilerinden daha iyidir.

🧠 Biliyor muydunuz? Google'ın ilk sayfasında yer almak, LLM'ler tarafından bahsedilmekle güçlü bir korelasyon (yaklaşık 0,65) gösterirken, Bing'de iyi bir sıralama elde etmek de biraz daha az olmakla birlikte önemlidir.

7. AthenaHQ

AthenaHQ aracılığıyla

Eski Google mühendisleri tarafından geliştirilen AthenaHQ, büyük ölçekte hızlı zeka üzerine odaklanmaktadır. Platformlar arasında marka bahsetmelerini, duyguları, hızlı verileri ve içerik boşluklarını izler. Ayrıca, analitiği eyleme geçirilebilir içgörülerle birleştiren birleşik bir gösterge paneli sunar.

Athena'yı diğerlerinden ayıran özellik, Prompt Volume gösterge paneli ve İzleme araçlarıdır. Bu araçlar, tam olarak nerede, ne sıklıkla ve zaman içinde nasıl bir değişim gösterdiğinizi ayrıntılı olarak gösterir.

Eylem Merkezi daha sonra ihmal edilen konuları hedeflemek, sayfa yapısını ayarlamak veya rakiplerin kazanımlarına yanıt vermek gibi belirli düzeltmeler önerir.

AthenaHQ'nun en iyi özellikleri

Athena'nın tescilli Sorgu Hacmi Tahmin Modelini kullanarak sorgu hacmini tahmin edin, trend olan sorguları belirleyin ve bölgeye dayalı analizler elde edin.

AI bilgi eksikliklerini belirleyin ve Eylem Merkezi ile nişinize özel içgörüler elde edin.

Athena Monitoring ile yapay zeka alıntılarını izleyin, rakiplerinizi izleyin ve küresel coğrafi verileri izleyin.

AthenaHQ sınırlamaları

Athena'da anahtar kelime araştırması, SERP analizi veya teknik SEO özellikleri bulunmamaktadır.

AthenaHQ fiyatlandırması

Başlangıç: 295 $+/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

AthenaHQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar AthenaHQ hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Gösterge panelleri sezgiseldir ve mevcut sistemlerimize entegre etmek inanılmaz derecede kolaydı.

👀 Biliyor muydunuz? Hızlı mühendislikte, belirteç optimizasyonu sadece model sınırları içinde kalmakla ilgili değildir, aynı zamanda netliği ve hassasiyeti artırmakla da ilgilidir. Talimatlarla başlamak, bağlamı görevden ayırmak ve dolgu dilini kaldırmak gibi teknikler, AI modellerinin daha odaklı ve maliyet etkin yanıtlar üretmesine yardımcı olur.

8. Rankscale

Rankscale aracılığıyla

RankScale, birden fazla müşterinin AI arama performansını yöneten ajanslar ve danışmanlar için geliştirilmiştir. Tek markalı izleyicilerin aksine, tek bir hesap içinde çoklu marka görünürlük izlemesini destekler, bu da onu birden fazla müşteri sitesini yöneten pazarlama ve SEO ajansları için kullanışlı hale getirir.

Bir SEO ajansı yazılımı olan Rankscale, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok ve Microsoft Copilot'ta varlığınızı izler. Markanızın (veya müşterinizin) yapay zeka tarafından üretilen sonuçlarda ne zaman, nerede ve nasıl göründüğüne dair anlık veriler elde edersiniz.

Ücretsiz AI Arama Görünürlük ve Sıralama Analizi özelliği, web sitenizi tarar, AI kullanarak hedef kitlenizin sorabileceği soruları oluşturur ve bu sorguları canlı AI motorlarında çalıştırır. AI keşif katmanında markanızın ne kadar görünür ve ne kadar değiştirilebilir olduğuna dair anlık bir özet alırsınız.

Rankscale'in en iyi özellikleri

Tüm marka performansınızı, alıntı verilerinizi ve duygu analizlerinizi dinamik bir pazarlama gösterge panelinde bir araya getirin.

Görünürlük puanı, duygu bahsetmeleri, alıntılar, ortalama pozisyonlar ve AI varlığınızın algılama oranları gibi anahtar göstergeleri takip edin.

Sitenizin hazırlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir analizle, sitenizin genel hazırlık durumuna ilişkin bir puan alın.

Sıralama ölçeği sınırlamaları

RankScale sonuçları gösterir, ancak model davranışını yorumlamaz veya taktiksel iyileştirmeler önermez.

Rankscale fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 20 $

Pro: 99 $/ay

Enterprise: 780 $/ay

Rankscale derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📌 Ayrıca Bilmeniz Gerekenler: AI görünürlüğünü izlemek işin sadece yarısıdır; bunu uygulamak için yapılandırılmış ş akışları gerekir.

9. Mangools AI Search Grader

Mangools AI Search Grader aracılığıyla

Küçük bir marka veya tek başına pazarlama yapan bir kişi olsanız bile AI arama görünürlüğü neden önemlidir? Çünkü ChatGPT ve Perplexity gibi AI asistanları, insanların içeriği keşfetme şeklini şekillendiriyor. Çoğu bağımsız işletme, kendilerinden bahsedilip bahsedilmediğini veya göz ardı edilip edilmediğini bilmiyor.

Mangools AI Search Grader, bu soruyu cevaplamak için basit ve oturum açmaya gerek olmayan bir yol sunar. Bu ücretsiz araç, sitenizi tarar, içeriğinizi AI ile analiz eder ve gerçek AI arama davranışını simüle eder. Ardından, alan adınıza göre ilgili komut istemleri oluşturur. Ayrıca AI Arama Puanı, ortalama sıralama ve rakip alıntıları da alırsınız.

Tam bir GEO paketine yatırım yapmadan, SEO için ChatGPT'yi kullanmak isteyen pazarlamacılar için hızlı bir gerçeklik kontrolü yapmak isteyenler için uygundur. Sürekli izleme için tasarlanmamış olsa da, AI tarafından üretilen cevaplarda markanızın görünürlüğünü karşılaştırmak için en kolay yollardan biridir.

Mangools AI Search Grader'ın en iyi özellikleri

Görünürlük, ortalama sıralama ve AI modellerinde ağırlıklı performansı yansıtan, anlaşılması kolay bir AI arama optimizasyon puanı (0–100) hakkında hızlı içgörüler elde edin.

Niş tanımınızdan oluşturulan alakalı ipuçlarını alın ve en etkili şekilde görünmenizi sağlayın.

Sekiz AI modelinde markanızın performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm elde etmek için çoklu AI modeli analizleri

Mangools AI Search Grader sınırlamaları

Bu size yararlı bir başlangıç noktası sağlar, ancak anlık trendleri, sıralama değişikliklerini veya AI yanıt değişikliklerini görmenizi sağlamaz.

Mangools AI Search Grader fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 24,5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 34,26 $

Ajans: Kullanıcı başına aylık 63,50 $

Mangools AI Search Grader puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mangools AI Search Grader hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Mangools, basitlik ile güçlü fonksiyonları bir araya getirir. Anahtar kelime aracı (KWFinder) çok sezgiseldir. Gösterge paneli, SEO deneyimi az olan takım üyeleri için net ve kolaydır.

10. Profound

Profound aracılığıyla

B2B alıcılarının %98'inin satın alma sürecinde kendi kendilerine rehberlik eden bilgiler için üretken yapay zekayı benimsediğini düşünürsek, üretken motor optimizasyonu işiniz için hayati önem taşır.

Profound, markalarının AI arama algoritmalarında nasıl temsil edildiğini kontrol etmek isteyen kurumsal takımlar için özel olarak geliştirilmiş tam kapsamlı bir GEO platformudur. Markalı komut izleme, duygu analizi ve rakip karşılaştırmasından AI arama ayak izinizin 360º görünümüne kadar her şeyi elde edersiniz.

Konuşma Gezgini ve Ajan Analizi, AI asistanlarının içeriğinizi nasıl taradığını, yorumladığını ve alıntı yaptığını simüle etmenizi sağlar. Ayrıca, platformun performans gösterge panelleri GEO içgörülerini yöneticiye hazır raporlara dönüştürür.

Profound'un en iyi özellikleri

Alıntı kaynaklarını ve sıklığını ortaya çıkararak, markanızla ilgili AI tarafından oluşturulan yanıtları hangi alan adlarının veya sayfaların etkilediğini belirleyin.

LLM botlarının sitenize nasıl eriştiğini doğrulamak, indeksleme sorunlarını tespit etmek ve yapılandırılmış veriler ve AI uyumlu biçimler için sayfaları optimize etmek için AI tarayıcı denetimleri gerçekleştirin.

Güçlü güvenlik ve veri korumasına ihtiyaç duyan markalar için kurumsal düzeyde SOC 2 TİP II uyumluluğu ve SSO (Tek Oturum Açma)

Derin sınırlamalar

Yalnızca AI odaklı görünürlüğe odaklanır ve organik anahtar kelime izlemeyi veya geleneksel SEO ş Akışlarını desteklemez.

Profound fiyatlandırma

Başlangıç: 99 $/ay

Büyüme: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derinlemesine derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Profound hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

En temel düzeyde, Profound bize tamamen yeni bir keşif kanalını ölçme imkanı sunuyor, ancak araçları daha fazla olanak sağlamak için sürekli olarak gelişiyor. Profound takımıyla kurduğumuz açık geri bildirim döngüsü, hızla değişen bir ortamda daha az çabayla daha fazlasını yapmamızı mümkün kıldı.

11. Surfer SEO

Surfer SEO aracılığıyla

Bir blog, açılış sayfası veya kaynak merkezini optimize ediyorsunuz. ChatGPT gibi AI araçları tarafından sıralanması ve alıntılanması gerekiyor. Peki nereden başlamalı: yeni içerik mi, mevcut varlıklar mı? Surfer bu kararı sizin için basitleştirir.

İlk olarak, İçerik Denetim aracını kullanarak mevcut içeriğinizi denetleyin. Bu araç, düşük performans gösteren sayfaları, konu kapsamındaki eksiklikleri ve rakip karşılaştırmalarını belirleyerek, öncelikle nelerin güncellenmesi gerektiğini gösterir. İçerik Düzenleyici, aramada işe yarayan ve LLM'lerin tercih ettiği anahtar kelimeler, yapı ve uzunluk için veriye dayalı öneriler kullanarak yeniden yazımlarınızda size rehberlik eder.

Bir sonraki adımınızı planlamak için, anahtar kelimeleri ve kavramları birbiriyle bağlantılı içerik temalarına gruplamak için anahtar kelime aramaya yönelik bir AI aracı olan Topical Map'i kullanabilirsiniz. Surfer'ın Grow Flow özelliği, sitenizin gelişmesini sağlamak için haftalık, küçük optimizasyon görevleri öneren bir SEO asistanı gibidir.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Başlıklar, kelime sayısı, medya yerleşimi ve iç bağlantı yapısı gibi 100-500'den fazla sıralama faktörünü karşılaştıran SERP Analyzer'ı kullanarak SERP'leri derinlemesine analiz edin.

Google Search Console ile bağlantı kurarak mevcut sayfaları anında denetleyin, düşük performans gösteren içeriği ortaya çıkarın ve otomasyonla desteklenen haftalık öneriler sunun.

Coğrafi hedeflemeyi ve cihaz türünü değiştirerek, yerel SERP davranışına veya mobil ve masaüstü performansına göre önerileri özelleştirin.

Surfer SEO sınırlamaları

Sonsuz kaydırma veya dinamik JavaScript görüntüleme kullanan sayfalar tam olarak denetlenemeyebilir ve önerilerde sapmalara neden olabilir.

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 219 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO derecelendirmesi ve yorumları

G2: 4. 8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Surfer SEO hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Şimdiye kadar her şey harika gitti. Surfer'ın AI özelliklerini pek kullanmadık, çünkü sahip olduğumuz içerikle müşterilerimize daha fazla değer katmaya çalışıyoruz.

12. MarketMuse

MarketMuse aracılığıyla

Büyük bir sitenin içeriğini yönetirken, arama motorlarında iyi performans gösteren içeriği planlamak, ölçeklendirmek ve optimize etmek için bir sisteme ihtiyacınız vardır. Bu sistem, AI tarafından üretilen cevaplarda da görünürlük sağlamalıdır. MarketMuse, çok sayıda ve büyük müşteri envanterini yönetmenize yardımcı olan AI destekli bir içerik zeka platformudur.

Planlama özelliği, konu kümelerini haritalandırır ve siteniz veya dikey pazarınızda içerik eksikliklerini belirler. Ne yazacağınız, neyi güncelleyeceğiniz veya neyi birleştireceğiniz bu bilgilere göre belirlenir. Brief Generator ile ayrıntılı, SEO'ya hazır taslakları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu SEO aracı size hedef anahtar kelimeler, cevaplanacak sorular, alt başlıklar ve iç bağlantı önerileri sunar.

Taslak hazır olduğunda, Optimize özelliğini kullanarak içeriğin konu otoritesine sahip olup olmadığını daha kolay değerlendirebilirsiniz. Bu, hem geleneksel arama motorlarında sıralama hem de AI alıntıları için gereklidir.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

İçerik envanterini otomatik olarak denetleyerek yenilenmesi gereken sayfaları vurgulayın.

Makalelerinizin MarketMuse'un konu modellerine göre nasıl sıralandığını gerçek zamanlı olarak öğrenin.

Bağlantı özelliği aracılığıyla iç ve dış bağlantılar önerin. Bu özellik, bağlantı verilecek veya bağlantı alınacak sayfaları önerir.

MarketMuse sınırlamaları

Gerçek değeri konu kümelerini ve büyük içerik envanterlerini ölçeklendirmekten geldiği için, MarketMuse ayda sadece 2-3 makale yayınlayan takımlar için fazla olabilir.

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar MarketMuse hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

İçeriğimiz okuyucularımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılıyor, içerik stratejilerimizi hızlandırıyor ve iyileştiriyor, ayrıca Google'daki sıralamalarımız da yükseldi.

13. HubSpot AI Search Grader

ChatGPT-4o, Perplexity veya Gemini gibi AI arama motorlarının markanızı nasıl etkilediğini keşfetmeye yeni başlıyorsanız, HubSpot'un AI Search Grader aracı iyi bir başlangıç noktasıdır. SEO'da AI'yı kapsamlı bir şekilde kullanmak için tam ölçekli bir GEO platformuna yatırım yapmadan önce, bu ücretsiz araç size markanızın AI destekli aramalarda nasıl bir performans gösterdiğine dair bir özet sunar.

AI arama derecelendirme aracı, markanızın AI asistanları arasında görünürlüğünü ve algısını analiz ederek bir AI Görünürlük Puanı sunar. Markanızın ne sıklıkla bahsedildiğine ve rakiplerinize göre pozisyonunuza ilişkin veriler elde edersiniz. Ayrıca, en çok alıntılananlar ve marka algısı da gösterilerek size anında bir karşılaştırma ölçütü sunulur.

HubSpot'un derecelendirme aracı, komut düzeyinde izleme veya çoklu motor izlemeyi değiştirmez, ancak AI genel bakışlarına sorunsuz bir girdi görevi görür. Tipik kullanım senaryosu, erken keşif ve iç raporlamadır.

HubSpot AI Search Grader'ın en iyi özellikleri

Büyüme pazarlama stratejinizi desteklemek için kapsamlı bir AI performans raporu alın.

Kaynak kalitesini izleyin ve dijital kanallarda markanızla ilgili mevcut bilgilerin çeşitliliğini ve eksiksizliğini değerlendirin.

Marka arketipinizin performansı nasıl etkilediğini ve sektörünüzde lider, rakip veya niş oyuncu olarak pozisyonunuzu anlayın.

HubSpot AI Search Grader sınırlamaları

Araç, karşılaştırma markalarını otomatik olarak oluşturur, böylece hangi rakipleri karşılaştırma ölçütü olarak seçeceğinizi belirleyemezsiniz.

HubSpot AI Search Grader fiyatlandırması

Ücretsiz

HubSpot AI Search Grader puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot AI Search Grader hakkında ne diyor?

İşte TrustRadius'un incelemesi:

Bu, bizim merkezi CRM ve pazarlama otomasyon aracımızdır. Her gün gelen kutularını, anlaşmaları, kişileri, şirketleri ve daha fazlasını kullanıyoruz. Sık kullandığımız diğer özellikler arasında formlar, geri bildirim anketleri, ş Akışları ve e-posta özellikleri bulunmaktadır. Kısacası, bu araç, hem müşteri hem de iç iletişim için tüm takımlar tarafından yoğun olarak kullanılan, işimizin çok önemli bir parçasıdır.

👀 Biliyor muydunuz? AI arama motoru ChatGPT ve Perplexity gibi platformlar genellikle Google'ın en iyi 10 arama motoru sonucundan kaynaklar alıntılar. Perplexity, vakaların %90'ından fazlasında, Google AI Overviews ise %85'inde bu kaynaklardan alıntı yaparken, ChatGPT %44 civarında kalıyor.

Bu listedeki tüm araçlar, markanızın AI aramada nerede durduğunu gösterir. Ancak, tüm SEO ve içerik faaliyetlerinizi merkezileştirmeyi planlıyorsanız, başka bir araca ihtiyacınız olacaktır.

Not: Bu araç, pazarlama proje yönetimi için şirket içinde de favori araçtır.

ClickUp

Generative Engine Optimization (GEO) araçları uyum sağlamanıza yardımcı olur, ancak sorun şu: AI görünürlüğüyle ilgili içgörüler hala gerçek içerik güncellemeleri, görev atamaları ve yayınlama ş akışlarına dönüştürülmelidir.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak bu boşluğu doldurur. GEO analitiği, içerik belgeleri ve proje takipçileri arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp bunları bir araya getirir. İçerik boşluğu mu fark ettiniz? Araştırmanızdan doğrudan bir görev oluşturun. AI araması için mevcut içeriği güncellemeniz mi gerekiyor? Orijinal gönderi, rakip analizi ve hedef anahtar kelimeler gibi tüm içeriği tek bir yerde atayın. ClickUp, stratejiden ChatGPT ve Perplexity yanıtlarında gerçekten sıralanan yayınlanmış içeriğe kadar, insanlar ve AI ajanlarının işbirliği yaptığı %100 bağlam ve tek bir Çalışma Alanı sağlayarak İş Dağınıklığını ortadan kaldırır. Bunu, stratejiden teslimata kadar tüm içerik yaşam döngünüzü barındıran birleşik bir platform olarak düşünün.

Şimdi, SEO ve içerik takımlarınızın ClickUp for Marketing Teams'i en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini görelim.

ClickUp Brain ile başlayarak belirli bir göreve özel içerik özetleri, başlıklar veya ilk taslak ana hatları oluşturun. İster bir blog serisi başlatıyor ister ürün metni yazıyor olun, Brain hedeflerinize, üslubunuza veya kişilik girdilerinize göre otomatik olarak fikirler önerebilir.

ClickUp Brain ile içerik oluşturma hızınızı artırın

Ayrıca, BrainGPT Brain gibi, Gemini, Claude ve ChatGPT dahil olmak üzere birden fazla AI modelini de destekler. Bu esneklik, aynı çatı altında farklı AI arama motorları tarafından yorumlanma ve alıntılanma olasılığı daha yüksek olan komutları, açıları ve biçimleri deneyebileceğiniz anlamına gelir.

Brain'de üretken motor optimizasyonu için farklı AI modelleri arasından seçim yapın.

Arama niyeti, kullanıcı sorguları vb. ile ilgili tüm içerik fikirlerinizi jeneratif motor optimizasyonu ile ilgili olarak topladıktan sonra, bunları düzenlenebilir bir belgedeki düzenleme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir platformda saklamak isteyebilirsiniz. ClickUp Docs, kampanya özetlerinden SOP'lara ve stil kılavuzlarına kadar her şeyi düzenleyebileceğiniz, herkesin merkezi olarak erişebileceği bir platformdur.

Yorumlar, videolar, elektronik tablolar ve biçim tabloları ekleyebilirsiniz. En iyi yanı ise, tüm bunların destekledikleri görevlerle bağlantılı olmasıdır; böylece strateji ve uygulama asla birbirinden kopmaz.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgelerinde bir blog yazısı oluşturma

Uygulama için ClickUp görevi kullanarak, Brain'in yerleşik içerik önerileriyle yazma, düzenleme ve tasarım çıktıları atayabilirsiniz. SEO meta verileri, varlık bağlantıları veya son teslim tarihi için Özel Alanlar ayarlayabilirsiniz.

Bağımlılıkları haritalandırmanız ve gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmanız gerekiyorsa, ClickUp Beyaz Tahtası imdadınıza yetişir. İçerik incelemeye hazır olduğunda, Proofing Mode'a geçin; burada paydaşlar doğrudan görüntüler, PDF'ler veya videolar üzerinde geri bildirim bırakabilirler.

AI destekli arama motorları için anahtar kelime fikirleri üzerinde beyin fırtınası yaparken, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği aracılığıyla içerik ve SEO takımınızla işbirliği yapın.

Markanızın AI tarafından oluşturulan cevaplarda nerede göründüğünü keşfettikten sonra, asıl iş başlar: bu içgörülerle harekete geçmek. ClickUp'ın Ajanları bunun için tasarlanmıştır. Yapılandırılmış, tekrarlanabilir görevlere dayalı olarak içerik ş akışınızın bir sonraki adımına otomasyon uygularlar.

Belirsizlikleri gidermek veya bağlamsal kararlar almak için akıllı yardım özelliğine sahip Autopilot Ajanlarını kullanın.

Bu AI Ajanları, otonom asistanlar gibidir. Geleneksel SEO stratejilerine dayalı toplantıları özetlemek, proje durumu ile ilgili soruları yanıtlamak, haftalık raporlar sunmak ve daha fazlası gibi belirli işler için özel olarak özelleştirilebilirler. Hızlı mühendislik veya AI kurulumu gerekmez.

Kampanya performansı, türe göre içerik hacmi, SEO proje hızı ve takım bant genişliği gibi pazarlama KPI'larını izlemek istediğinizde, ClickUp Gösterge Paneli tüm bunları tek bir yerden yapmanızı sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak kritik metrikleri ve KPI'ları izleyin.

Blog boru hattı durumunu, lansman zaman çizelgelerini veya platformlar arası etkileşim metriklerini izlemek için özel bileşenler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı görev verileriyle bağlantılı olarak chatbot saptırma oranlarını, ortalama işlem süresini ve müşteri memnuniyeti puanlarını da izlemeyi yapabilirsiniz.

ClickUp, içerik takvimleri, marka kılavuzları, kampanya özetleri, yaratıcı talepler ve diğer pazarlama ş Akışları için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Bu şablonlar, operasyonlarınızın her adımında size saatlerce süren operasyonel işlerden tasarruf sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile içeriğinizi ve diğer pazarlama varlıklarınızı planlayın.

Örneğin, ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu deneyebilirsiniz. Bu şablon, tüm içerik planlarınızı tek bir yerde merkezileştirirken, sürecinize uyum sağlayacak kadar esnek kalır. Bu şablonu kullanarak gönderileri planlayabilir, görevleri atayabilir, onayları takip edebilir ve her bir içeriğin daha büyük kampanyalarınızla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain anahtar kelime fikirleri üretse de, arama verilerini içeren geleneksel bir anahtar kelime araştırma aracı değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.490'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Hepsini Bir Arada: ClickUp, Generatif Motor Optimizasyon Stratejilerinizi Merkezileştirir

Gitmeden önce, markanızın AI tarafından oluşturulan sonuçlarda görünürlüğünü korumasına yardımcı olacak hızlı bir GEO kontrol listesi:

Tüm AI arama platformlarında markanızın nerede alıntılanmış olduğunu denetleyin.

Alıntı sıklığını rakiplerle karşılaştırın

İçeriğinizi yalnızca Google için değil, etkili üretken arama motorları için de yapılandırın.

Son olarak, değer sağlamaya odaklanın. Geleneksel SEO veya üretken AI aramasından bağımsız olarak, organik trafik bunu takip edecektir.

Tüm bunları tek bir yerden yönetmek ister misiniz? ClickUp ile GEO içerik takvimi oluşturabilir, optimizasyon görevleri atayabilir, AI'yı kullanarak özetler hazırlayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz — hepsi tek bir gösterge panelinden.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.