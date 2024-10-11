SEO, yani arama motoru optimizasyonu teriminin ilk kez 1997 yılında bir ajansın pazarlama materyalinde bahsedildiğini biliyor muydunuz? Evet, tipik bir SEO pazarlamacısı bilgisi!

Ancak, yirmi yıl içinde SEO için optimize edilmiş içerik, yeni kurulan şirketler ve kurumsal şirketler için stratejik bir kaldıraç haline geldi. Google artık arama motorları arasında hakim konumda ve çevrimiçi arama yapan (veya optimizasyon yapan) herkes için neredeyse kutsal bir referans noktası.

Peki, yapay zeka araçları SEO stratejinizi nasıl etkiler? AI'yı kullanarak SEO içeriğinizin seviyesini yükseltebilir misiniz?

Blokta (o kadar da) yeni olmayan yapay zeka ürünü ChatGPT, anahtar kelimeleri belirlemenize, arama amacına odaklanmanıza, büyük hacimli içeriklerin SEO optimizasyonuna yardımcı olmanıza ve hatta bu içeriği sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu makalede, SEO gereksinimleriniz için ChatGPT'yi nasıl kullanacağınızı ve SEO oyununda başarılı olmanıza yardımcı olacak değerli bir alternatif araç bulmayı öğreneceksiniz. Başlayalım!

SEO için ChatGPT'yi kullanma

ChatGPT ilk ortaya çıktığında, insanlar AI'nın işlerini elinden alacağından endişeliydi. (Sorun değil, hepimiz kısa bir "Skynet geliyor" dönemi yaşadık. ) Ancak gerçek bundan daha uzak olamazdı.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, dijital pazarlama takımlarının içeriklerinin SEO performansını artırmak için ChatGPT'yi yaygın olarak kullandığını ortaya koydu: %58'i içerik oluşturmak ve optimize etmek için kullanıyor

meta veri yazımı için %20 indirim

anahtar kelime araştırması için %15 indirim

karşılaştırmalı analiz için %8 indirim

Bunlar şu anda ChatGPT'nin en popüler SEO görevleri arasında yer alsa da, potansiyel uygulamaları çok daha geniş bir alana yayılmaktadır. Pazarlamacılar ChatGPT'yi şema işaretlemesi oluşturmak, regex yazmak ve hreflang etiketleri oluşturmak için de kullanabilirler

Kulağa zor mu geliyor? Önce anahtar kelime araştırmasıyla başlayıp, ardından ChatGPT'yi nasıl kullanabileceğinizi inceleyerek konuyu basitleştirelim.

Adım 1: Anahtar kelime araştırmasına daha kolay bir yaklaşım

Ortalama bir kişinin günde yaklaşık dört kez Google'ı kullandığını biliyor muydunuz? Bu, günde 7 milyardan fazla arama yapan 1,7 milyar kullanıcı demektir! Ve ilk sonuç, tüm tıklamaların %27'sinden fazlasını almaktadır.

İçeriğinizin istediğiniz kitleye ulaşmak için cazip bir fırsat sunduğu açıktır, ancak rekabet de aynı derecede yoğun olabilir.

Peki, başarılı içeriği diğerlerinden ayıran nedir? Anahtar kelime araştırması, içeriğinizin veya web sitenizin sıralamasında önemli bir farklılaştırıcı faktördür.

Geleneksel olarak, hedef anahtar kelimeler aylık veya günlük arama hacmi, reklamlar için tıklama başına maliyet ve bazen referans önerileri gibi içgörüler sağlayan SEO araçları kullanılarak araştırılır. Anahtar kelime araştırmasının teknik yönleri size çok karmaşık geliyorsa (ki genellikle öyledir), ChatGPT sizin için ideal bir AI SEO aracıdır.

Doğruluk bazen biraz düşük olsa da, ChatGPT diğer AI SEO araçlarına göre çok daha hızlı ve kullanıcı dostu bir alternatif sunar. Sonuçta, Google'ın kendi Anahtar Kelime Planlayıcısı bile yetersiz bulunmuş ve rapor edilen arama hacminin %91'inin abartılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Peki ChatGPT anahtar kelime araştırmasında nasıl yardımcı olabilir? Her bir olasılığı ayrıntılı olarak inceleyelim.

Uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulun

SEO'da iyi saklanan bir sır: daha uzun ifadeler daha iyi performans gösterir.

Bu, başlık etiketleri ve içerik uzunluğu için geçerli olmakla birlikte, bu ilke anahtar kelimeler için de geçerlidir. Uzun kuyruklu anahtar kelimeler olarak bilinen bu uzun ifadeler özellikle etkilidir.

💡 Eğlenceli Bilgi: Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, organik arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) kısa anahtar kelimelere kıyasla 1,76 kat daha fazla tıklama oluşturur.

Bu uzun kuyruklu anahtar kelimeler, genellikle çok spesifik ve niş oldukları için tüm arama trafiğinin %70'ini oluşturur. Bu spesifiklik, bu aramaların genellikle kullanıcının amacına daha alakalı olduğu anlamına gelir ve ChatGPT aracılığıyla bu kesin, hedefli ifadeleri ortaya çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunar.

Aşağıda, ChatGPT'yi uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulmak için nasıl kullanabileceğinize dair bir örnek verilmiştir:

ChatGPT, alakalı ikincil anahtar kelimeleri ve arama amacını belirler

İkincil anahtar kelimeleri belirleme

ChatGPT, birincil anahtar kelimeniz hazırsa, ikincil anahtar kelimelerin tam listesini de oluşturabilir.

Örneğin, işiniz çamaşır makinesi tamirine odaklanıyorsa ve anahtar kelimeniz "New York City, Queens'te çamaşır makinesi tamir hizmetleri" ise, ChatGPT aşağıdaki kelime öbeklerini ve ikincil anahtar kelimeleri önerecektir:

ChatGPT, hizmet, konum, sorun ve hedef kitle ile ilgili ikincil anahtar kelimeler önerir

LSI anahtar kelimelerini belirleme

Hiç kendinizi internetin labirentinde kaybolmuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Bir web sitesinde başlıyorsunuz ve farkına varmadan tarayıcınızda 20'den fazla sekme açılmış oluyor!

Bu deneyimin anahtarı, Latent Semantic Indexing (LSI) anahtar kelimeleri olarak da bilinen, anlamsal olarak ilişkili anahtar kelimelerin doğru yerleştirilmesidir. İşte nasıl işliyorlar: Bu anahtar kelimeler, kavramsal olarak birincil anahtar kelimenizle bağlantılıdır ve arama motorlarının içeriğinizin bağlamını anlamasına yardımcı olur. Örneğin, "Erkekler için siyah ceketler, XL beden" anahtar kelimesi için LSI anahtar kelimeleri önerin

ChatGPT, içeriğinizin aranabilirliğini artırmak için LSI anahtar kelimeler sunar

Belirli bir arama sorgusunu doğrudan hedeflemese de, örneğin Google'ın içeriğinizin daha geniş konusunu anlamasına yardımcı olurlar.

Sonuç olarak, içeriğiniz daha alakalı ve ilgi çekici hale gelir ve SEO performansınız artar.

Arama amacına odaklanma

Google, web sitelerini sıralamak için algoritmasında 200'den fazla faktör kullanır ve bu faktörler yılda yaklaşık 500-600 kez güncellenir.

Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan içerik oluşturmak son derece önemlidir. Satış ve görünürlük her zaman içeriğin arkasındaki hedef olmalıdır, ancak okuyucularınıza aradıkları bilgileri sağlamayı engellememelidir.

ChatGPT, arama amacına göre anahtar kelimeleri kolayca sınıflandırabilir. ChatGPT'den anahtar kelimeleri "Ticari", "Navigasyon", "İşlem" veya "Bilgilendirici" türlerine göre kategorize eden bir tablo oluşturmasını isteyerek, arama yapanların nihai hedefleri hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

İşte bir örnek: "Önerdiğiniz LSI anahtar kelimelerini 4 kategoriye ayırın: Ticari, Navigasyon, İşlem ve Bilgilendirici. "

ChatGPT, anahtar kelimeleri kullanıcının arama amacına göre kategorize eder

Bu sınıflandırma, içeriğinizi her anahtar kelimenin arkasındaki amaçla uyumlu hale getirerek genel SEO performansınızı iyileştirir.

SEO'da kanibalizm

Yeni SEO stratejistlerinin sıkça karşılaştığı bir senaryo şudur: Uzun kuyruklu bir anahtar kelime seçerler ve bu kelimeyi içeren birden fazla içerik oluştururlar.

Bu sağlam bir strateji gibi görünse de, bu sayfalar kısa sürede birbirleriyle rekabet etmeye başlar ve anahtar kelime yamyamlığına yol açar.

Anahtar kelime yamyamlığı, benzer içerik parçaları aynı anahtar kelimeyi hedeflediğinde ortaya çıkar, rekabeti doyurur ve sonuçta SEO çabalarınızı olumsuz etkiler.

Örneğin, şu üç blog başlığını ele alalım:

"Serbest Grafik Tasarım Hizmetlerinin Avantajları"

"Neden Freelance Grafik Tasarım Hizmetleri Almalısınız?"

"Serbest Grafik Tasarım Hizmetlerinin Sunduğu Avantajlar"

Üç durumda da "freelance grafik tasarım hizmetleri" anahtar kelimesi aynı kalıyor ve blog konseptleri de aynı. Bu yineleme, arama motoru sıralamanızı düşürebilir.

Çözüm nedir? Benzersiz içerik fikirleri. Neyse ki, taze ve benzersiz içerik fikirleri üretmek ChatGPT'nin güçlü yönlerinden biridir. Aksi takdirde düşünmemiş olabileceğiniz konuları keşfetmenize yardımcı olabilir; içerik fikirlerini "blog gönderileri", "adım adım kılavuzlar" ve daha fazlasına kategorize etmeyi düşünün.

ChatGPT'nin grafik tasarımcılara odaklanan yeni içerik fikirleri nasıl üretebileceğine dair bir örnek.

ChatGPT, anahtar kelime yamyamlığını önlemek için benzersiz içerik fikirleri önerir

Buradan içerik yayınlama tarihlerini planlayabilir, sosyal medya gönderilerini düzenleyebilir ve içerik denetimleri gerçekleştirebilirsiniz. Hatta ChatGPT'den konu başlıklarını içerik türüne veya anlamsal alaka düzeyine göre düzenlemesini isteyebilirsiniz. Çok kolay, değil mi?

Adım 2: ChatGPT'deki "C" içeriği ifade eder

Dürüst olalım, herkes harika içeriği sever, ancak her içerik yazarı, ilk taslağın bile arkasında yatan Herkül'ün çabasını bilir (diğer bir deyişle, sekmeler ve referanslarla dolu bir kara deliğe dönüşen derin dalış).

ChatGPT gibi AI araçları burada fark yaratır. Düşünceli bir şekilde kullanıldığında, ChatGPT tüm içerik sürecinizi (fikir oluşturmadan son düzenlemelere kadar) optimize edebilir ve her zamanki zorluklar olmadan içerik stratejinizin başında kalmanızı kolaylaştırır.

ChatGPT'yi içerik gereksinimleriniz için kullanabileceğiniz farklı yollar şunlardır:

Özetler ve taslaklar

İçerik fikirlerinizi beyin fırtınası yaptıktan sonra ne olur? Elbette içeriğinizi yazarsınız.

Ancak, iyi içerik oluşturmanın önemli bir adımı, önce yapılandırılmış bir taslak oluşturmaktır. ChatGPT, bunu oluşturmanıza yardımcı olabilir. Hatta, rakiplerinizin içeriğini analiz ederek ve Google'da daha üst sıralarda yer almanızı sağlayacak daha kapsamlı bir taslak önererek bir adım daha ileri gidebilir.

Örneğin, ChatGPT'ye "Sigorta sektöründe yapay zeka hakkında bir blog yazısı için içerik taslağı oluştur" komutunu verebilirsiniz. ChatGPT, içerik yapınız için temel oluşturacak ve anahtar kelime yerleşimlerinde size yardımcı olacak başlıklar ve alt başlıklar önerecektir. Özetini daha da iyileştirmek mi istiyorsunuz? Kelime sayısı, başlık sayısı veya istediğiniz yazım stili gibi parametreleri belirtin. Örneğin, çok sayıda madde işareti veya tablo içeren bir makale istiyorsanız, bunu komut satırında açıkça belirtin.

ChatGPT, blogunuzun Google'da sıralanmasına yardımcı olabilecek bir içerik taslağı önerir

Bir adım daha ileri gidip ChatGPT'den temel bir içerik özeti hazırlamasını isteyebilirsiniz. Hedef kitleyi tanımlamak, ses tonunu belirlemek veya makalenin amacını ayarlamak gibi konularda ChatGPT, içeriğiniz için net bir yön belirleyebilir.

⚠️ Yasal Uyarı: ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının zaman zaman yanlış bilgi verdiği bilinmektedir. Herhangi bir içerik yayınlamadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ve sonuçları doğrulayın.

İçeriğinizi yazarken dengeli bir yaklaşım

Elbette, ChatGPT anında size bir taslak hazırlayabilir. Ancak bu taslak oldukça... taslak halindedir.

ChatGPT tarafından sağlanan taslaklar genellikle özgünlükten yoksundur, aşırı anahtar kelime ağırlıklı olabilir ve Google'ın önerilen E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite ve Güven) yönergelerine uymayabilir. Google, AI içeriğini tam olarak işaretlemez, ancak bunu pek takdir etmez (özellikle insan dokunuşu eksikse!).

Via X

Bu, AI tarafından oluşturulan tüm içeriği yayınlamadan önce kapsamlı bir şekilde gözden geçirmenizi, doğrulamanızı ve düzenlemenizi gerektirir.

İnsanlar için, insanlar tarafından

SEO uzmanı Neil Patel, her web sitesinde bir SSS bölümü olması gerektiğini söylüyor. Bu bölüm, şirketiniz veya hizmetleriniz hakkında bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Google'ın "İnsanlar Ayrıca Şunları Soruyor" bölümündeki birçok soruyu da kapsar. Bu, ilk sayfada sıralama şansınızı önemli ölçüde artırabilir.

Ancak onun önerisine geçmeden önce, SSS'lerin bir veri yığını haline gelmemesini sağlamalıyız. Başlangıç olarak, ChatGPT'ye "[konu] ile ilgili bazı sık sorulan sorular nelerdir?" diye sorabilirsiniz ve o da ilgili SSS'lerin bir listesini oluşturacaktır.

ChatGPT, insanların sıkça sorduğu sigorta teknolojisi şirketleriyle ilgili SSS'leri önerir

Daha kişiselleştirilmiş bir sonuç istiyorsanız, bir örnek yazıp okuyucuların sorabileceği potansiyel soruları belirlemesini isteyin. Bu sorular, makalenizin akışına uyacak şekilde içeriğinizin genelinde entegre edilebilir.

ChatGPT, örnek "hakkımızda" bölümüne göre SSS'ler önerir

Meta başlıkları ve açıklamaları optimize edin

Temellere geri dönersek, meta kutucuklarının ve açıklamalarının arama trafiğinizi artırmadaki rolünü hepimiz biliyoruz. Dahası, bu öğeler arama motorlarına bağlam sağlar ve tıklama oranlarınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

ChatGPT, meta başlıklar ve açıklamalar için birden fazla seçenek oluşturabilir ve size ince ayar yapabileceğiniz bir dizi seçenek sunar.

Unutmayın, kesin bir karakter sınırı olmasa da, başlık etiketlerinizi 60 karakterin altında ve meta açıklamalarınızı 160 karakterin altında tutmanız genellikle tavsiye edilir. Konuları kısa ve öz tutmak, ChatGPT'nin en güçlü özelliklerinden biridir.

İçerik eksikliklerini doldurun

Nişinizde lider olmak mı istiyorsunuz? Olası her müşteri veya okuyucu sorgusunu belirlemeniz ve içeriğinizde bunlara değinmeniz gerekir. Bu sürece içerik boşluklarını doldurma denir

Bu durumda, mevcut başlıklarınızı ChatGPT'ye girip eksik konuları bulmasını isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, AI'dan tüm ilgili konuları kapsamanıza yardımcı olabilecek bir içerik silo haritası oluşturmasını isteyebilirsiniz.

İçeriğinizi arama motorları için optimize edin

İçeriğiniz Google arama sonuçlarının 10. sayfasında bulunuyorsa, varlığı bile söz konusu olabilir mi? İşte burada içerik optimizasyonu devreye girer.

İçerik optimizasyonu, içeriğinize anahtar kelimeler eklemekten daha fazlasıdır. İçeriğinizi, insanların aradıklarıyla alakalı hale getirmektir. ChatGPT, bunu başarmanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, ChatGPT'den intihalden kaçınmak için içeriğinizi yeniden ifade etmesine veya yazınızın duygusal tonunu analiz etmesine yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Hatta, arama sonuçlarının en üstünde görünen kısa özetler olan öne çıkan snippet'leri hedeflemenize yardımcı olmasını bile isteyebilirsiniz.

Videolar da SEO'ya ihtiyaç duyar

Evet, doğru! ChatGPT bloglarla sınırlı değildir. ChatGPT'yi kullanarak YouTube açıklamalarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İşte nasıl işliyor: YouTube açıklamanız izleyicileri çeker, videonuzun görünürlüğünü artırır ve içeriğiniz için bağlam sağlar.

AI modeli size nasıl yardımcı olabilir? İlgili anahtar kelimeleri belirleyin: Videonuzun konusuyla ilgili anahtar kelimeler önererek ChatGPT, SEO'nuzu geliştirebilir

Etkileyici özetler yazın: ChatGPT, videonuzun özünü doğru bir şekilde yansıtan bilgilendirici açıklamalar oluşturabilir

Etkileşimi optimize edin: ChatGPT, eylem çağrıları veya alakalı hashtag'ler gibi öğeleri dahil ederek izleyici etkileşimini teşvik etmenize yardımcı olabilir

💡 Not: YouTube uzun açıklamalara izin verse de, açıklamaları kısa, ilgi çekici ve anahtar kelime açısından zengin tutmak çok önemlidir

Satış noktası

Şok edici olabilir, ancak sayılar yalan söylemez: Basit bir CTA, tıklanma şansınızı %371 artırabilir .

Bunlar oldukça iyi oranlar. Peki, CTA metninde birkaç değişiklik yapmanın bu sayıları artırabileceğini söylesek ne dersiniz?

ChatGPT'ye girin.

Bu AI aracı, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve arama amaçlarına uygun CTA'lar oluşturabilir. Metni iyileştirirken bile ChatGPT, markanızın tonuna uyum sağlayabilir.

ChatGPT, markanızın tonuna ve mesajlarına uygun CTA'lar önerir

Adım 3: ChatGPT ile oluşturma ve bağlantı kurma

Hepimizin bildiği gibi, geri bağlantılar başarılı bir SEO stratejisinin bel kemiğidir (eğer bilmiyorsanız, artık biliyorsunuz 😉). ChatGPT ile, web siteniz için yüksek kaliteli geri bağlantıları belirleme ve elde etme kapıları açılır. İşte nasıl:

Ulaşım olanaklarını keşfedin

Etki alanınız bir geri bağlantı aldığında, arama motorlarına içeriğinizin değerli olduğunu bildirir. Organik geri bağlantılar ideal olmakla birlikte, bunları proaktif olarak güvence altına almak arama motoru sıralamanızı önemli ölçüde yükseltebilir.

ChatGPT, belirli erişim sitelerinin bir listesini sağlayan en iyi bağlantı oluşturma yazılımı olmayabilir, ancak yararlı bir başlangıç noktası sunar. ChatGPT, sektörünüze özel geri bağlantı fikirlerinin bir listesini oluşturabilir, böylece sağlam bir planla erişim faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.

Etkileşim e-postaları oluşturun

Başarılı bir tanıtım için bir sonraki adım... davul sesleri diğer web sitelerine ulaşmak. ChatGPT, özellikle e-postanızın tercih edilen tonu, içeriği ve yazım stili hakkında belirli talimatlar verebiliyorsanız, e-posta taslakları oluşturmak için harikadır. Ton hakkında bir fikir vermek gerekirse: Tanıtım e-postanız ikna edici olmalı ve içeriğinize bağlantı vermenin alıcının web sitesine nasıl fayda sağlayacağını açıkça belirtmelidir.

HARO, Help a Reporter Out (Bir Gazeteciye Yardım Edin) anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, HARO taleplerine yanıt verirken hız ve doğruluk çok önemlidir. ChatGPT, öne çıkma şansınızı artıran kısa ve etkili yanıtlar oluşturarak size yardımcı olabilir.

Robots.txt kuralları oluşturma

Tamam, işler biraz teknikleşiyor (ama sizin için değil, ChatGPT var!). Robots.txt dosyasına aşina değilseniz, ChatGPT hataları en aza indiren ve web sayfalarınızın doğru şekilde indekslenmesini sağlayan kurallar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Yönlendirmeler için htaccess yeniden yazma kuralları oluşturma

301 (kalıcı) veya 302 (geçici) yönlendirmeleri uygulamanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ChatGPT gerekli .htaccess yeniden yazma kurallarını oluşturabilir. Bu, kullanıcılarınızın ve arama motorlarının her zaman doğru URL'lere yönlendirilmesini sağlar.

Hreflang, bir web sayfasının dilini belirten ve coğrafi bölgeleri hedefleyebilen bir HTML özniteliğidir. Hreflang etiketleri, web sayfalarınızın coğrafi konumunu ve dilini arama motorlarına belirtmek için çok önemlidir. ChatGPT, bu etiketleri oluşturarak içeriğinizin doğru dilde uygun kitleye ulaşmasını sağlar.

Şema işaretlemesi oluşturma

Şema işaretlemesi, arama motorlarının web sayfalarınızın içeriğini anlamasına yardımcı olan bir mikro veri formudur. Arama motoru sonuçlarında görünürlüğünüzü artıran zengin snippet'ler oluşturmanıza olanak tanır.

ChatGPT, şema işaretleme kodu oluşturabilir, böylece sayfalarınızı daha kolay uygulayabilir ve doğrulayabilirsiniz. İşte bir örnek:

ChatGPT teknik SEO ile ilgilenir, böylece siz görevlerinize odaklanabilirsiniz

💡Profesyonel İpucu: SEO çabalarınızın etkisini ölçmeyi unutmayın. Google Analytics veya Google Search Console gibi benzer bir aracı kullanarak SEO içeriğinizin daha fazla kayıt, demo ve dönüşüme nasıl yol açtığını izleyebilirsiniz.

SEO için ChatGPT Kullanmanın Sınırları

ChatGPT for SEO, içerik oluşturma konusunda birçok avantaj sunsa da, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır:

İnsan gözetimi : Yinelenen içerik, web sitenizin sağlığını bozabilir ve sıralamanızı kalıcı olarak düşürebilir. Ne yazık ki, ChatGPT özgün içerik oluşturmada zorluk çekmektedir. Bu sorunu gidermek için, içeriği her zaman bir insan tarafından inceleyin ve en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için düzenleyin

Anahtar kelime optimizasyonu : Anahtar kelimeleri araştırmak ve bunları içeriğinize dahil etmek iki ayrı beceridir. İkincisi, ChatGPT'nin zorlandığı kısımdır. Bazen, okuyucularınıza hiçbir değer katmayan tekrarlayan anahtar kelimelerle içeriğinizi dolduran "anahtar kelime doldurma" yapabilir

Doğrulama : ChatGPT tarafından oluşturulan tüm bilgileri, özellikle istatistikleri veya iddiaları doğrulayın. ChatGPT her zaman bir şirketin markası, üslubu veya mesajlarıyla uyumlu içerik üretmeyebilir. Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için güvenilir kaynaklar kullanın

ChatGPT yetişemiyor : ChatGPT'nin en büyük kusuru, ücretsiz sürümünün her zaman eski veri setleriyle eğitilmiş olmasıdır. Sınırlı bilgiyle hatalar kaçınılmazdır. Bundan kaçınmak mı istiyorsunuz? Ücretli sürüme erişmek için ayda 20 dolar ödemeye hazır olun — ChatGPT 4

Öğrenme eğrisi: ChatGPT ile çalışmak, tanıtıldığı kadar kolay değildir. Aracın sorularını sormak ve mükemmel cevaplar beklemek mümkün değildir. ChatGPT'nin belirli sorgulara en iyi şekilde nasıl yanıt verdiğini anlamak için birkaç oturum gerekir

Peki, ChatGPT değilse, SEO ihtiyaçlarınız için doğru AI aracı olan GPT alternatifi hangisi?

SEO için ClickUp AI kullanma

ClickUp Brain, piyasadaki diğer birçok eski nesil AI aracı gibi değildir. ClickUp Brain, yenilikçi ClickUp sistemi içinde çalışır ve görevler, kişiler, sohbetler, belgeler gibi her şeyi tek bir yerde birbirine bağlı tutar.

ChatGPT veya AI asistanları gibi geleneksel SEO araçlarının aksine, ClickUp Brain çalışma alanınıza derinlemesine entegre edilmiştir.

İşte size nasıl yardımcı olur:

Sektör ve hedef odaklı anahtar kelime önerileri: ClickUp Brain, anahtar kelime araştırmasını basitleştirir. Çalışma alanınıza entegre edilmesi, AI'nın sektörünüzü ve hedeflerinizi yakından gözlemlemesini sağlar. Çalışmalarınızla bu sürekli entegrasyon, ClickUp Brain'in hareket halindeyken güncel ve alakalı anahtar kelime önerileri sunmasını sağlar

ClickUp Brain ile sektör ve role özel içerik oluşturun

Otomatik içerik optimizasyonu : ChatGPT'nin en büyük dezavantajı, ClickUp Brain'in en büyük avantajıdır. ChatGPT ile karşılaşabileceğiniz anahtar kelime optimizasyonu sorunu, ClickUp Brain ile ortadan kalkar. Brain, okunabilirliğinizi ve SEO performansınızı dinamik olarak optimize etmeye çalışır

SEO iş akışı sıralanmıştır: SEO'yu optimize etmekle kalmaz, ClickUp Brain ile yönetebilirsiniz. İçerik oluşturmadan performans izlemeye kadar SEO ile ilgili iş akışlarını tek bir araçla izleyin

ClickUp Brain'in açık bir sloganı var: "Hepsinin yerini alacak tek yapay zeka"

Ancak, en iyi olmak için küçük ayrıntılara da dikkat etmek gerekir ve ClickUp bunu çok iyi yapıyor.

İşte bir örnek: Pazarlama takımının, yaklaşan bir kampanyanın SEO'sunu iyileştirmek için yeni bir içerik stratejisi geliştirmek üzere bir araya geldiğini hayal edin.

Ş Akışı ClickUp'ta şöyle görünecektir:

1. Başlangıç toplantısı

Takım sanal bir toplantı odasında toplanır. Kampanya hedeflerini ve hedef kitleyi tartışarak işe başlarlar. Proje yöneticisi, ClickUp'ta "SEO Kampanyası İçerik Stratejisi" başlıklı yeni bir görev oluşturur ve bunu takıma atar.

2. Beyin fırtınası oturumu

Takım, içerik fikirleri üretmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanıyor. Fikirler önerildikçe, ClickUp Brain tartışmaya dayalı olarak ilgili anahtar kelimeler ve potansiyel anahtar kelime kümeleri öneriyor.

Örneğin, takım "sürdürülebilir moda"dan bahsederse, ClickUp Brain "çevre dostu giysiler" ve "sürdürülebilir malzemeler" gibi anahtar kelimeler önerebilir.

ClickUp Docs kullanarak belge incelemelerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Takım üyeleri daha sonra ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak konu kümelerini haritalandırır. Blog gönderileri, videolar ve infografikler gibi farklı içerik parçalarının nasıl birbiriyle bağlantılı olabileceğini görselleştirirler.

Zihin Haritalarınızı ClickUp Beyaz Tahtalarına bağlayın ve içerik veritabanınıza kolayca erişin

3. Fikirleri geliştirme

Takım, görevlerinde bir ClickUp Özel Alan oluşturarak içerik fikirlerini anahtar kelime alaka düzeyi, içerik türü ve hedef kitleye göre kategorilere ayırır.

ClickUp'taki Özel Alanlar, SEO görevlerinizle ilgili esnek izleme ayrıntıları sağlar

Anahtar kelime araştırması, taslak oluşturma, düzenleme ve yayınlama gibi adımları içeren, her içerik parçası için tekrarlanan kontrol listeleri oluştururlar.

4. Görev atama

Ardından, proje yöneticisi takım üyelerine belirli görevler atar.

Örneğin, bir içerik yazarı "sürdürülebilir moda trendleri" hakkında bir makale taslağı hazırlamakla görevlendirilirken, bir SEO uzmanı konuyu ilgili anahtar kelimeler için optimize etmekten sorumludur.

5. İlerlemeyi izleme

ClickUp gösterge panelinde iş akışınızı düzenleyin, görevlere öncelik verin ve ilerlemeyi izleyin

Takım, her bir içeriğin ilerlemesini izlemek için özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerini kullanıyor. Anahtar kelime sıralamaları, içerik tamamlanma durumu ve SEO performansı gibi metrikleri izliyorlar.

6. İnceleme

İçerik taslak olarak hazırlanıp optimize edilirken, takım üyeleri ClickUp Belgeleri'ne yorum ve önerilerini bırakır. Geri bildirimlere göre gerçek zamanlı ayarlamalar yapar ve gösterge panellerinden bu değişikliklerin SEO performansına etkisini izlerler.

7. Gerçek zamanlı etki

İçerik yayınlandıktan sonra, takım organik trafik, anahtar kelime sıralamaları ve kullanıcı etkileşimi gibi anahtar metrikleri izleyebilir ve bunlar otomatik olarak güncellenir.

ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak, teknik ayrıntılara takılmadan, arama motoru sıralamaları veya organik trafik artışı gibi kampanyanın etkisini net bir görsel sunumla anlayabilirsiniz. Son olarak, proje yöneticisi bu bilgileri paydaşlarla paylaşmak için hızlı bir şekilde özel raporlar oluşturabilir.

SEO için ClickUp Şablonları

Bu makale, ClickUp Şablonları ile SEO hayatınızın ne kadar harika olabileceğinden bahsetmeden eksik kalırdı. SEO stratejinize başlamak için (özellikle yeni başlayanlar için) iki popüler şablon:

ClickUp SEO İçerik Özeti, içeriğinizin sıralamasına yardımcı olacak önemli unsurları özetler

ClickUp SEO Yol Haritası teknik, sayfa içi ve sayfa dışı faktörleri stratejik olarak ele alır

Ancak, SEO konusunda zaten bilgi sahibiyseniz, şu iki şablon sizin için daha da uygun olacaktır:

ClickUp SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu

ClickUp SEO Araştırma ve Yönetimi Şablonu, SEO'nun çok yönlü doğasını ele almak için mükemmeldir. Anahtar kelime araştırması, rekabet analizi ve görev yönetimini tek bir yerde birleştirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO Araştırma ve Yönetim Şablonu ile görevleri takip edin, son tarihleri ayarlayın ve performansı izleyin

Bu merkezileştirmenin bir sonucu olarak, SEO çabalarınızı daha iyi takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, web sitesi performansı ve SEO ilerlemesinin izlenmesi hakkında içgörülere erişebilirsiniz, bu da size zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp SEO Proje Yönetimi Şablonu

Devam eden SEO projelerini yönetmek için ideal olan ClickUp SEO Proje Yönetimi Şablonu, her şeyi yolunda tutar. Görevleri yönetmenize, takımınızla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza ve SEO hedeflerinizle uyumlu kalmanıza yardımcı olur.

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Bunun size ne faydası var?

SEO pazarlama yol haritanızın net bir özeti

Paydaşlarla kolay iletişim

Bütçenizi ve kaynaklarınızı akıllı bir şekilde izleme

ClickUp ile SEO'nuzu Güçlendirin

Gerçekçi olalım: ChatGPT, inanılmaz derecede çok yönlü bir AI aracıdır. Bazı şeyleri diğerlerinden daha iyi yapsa da, SEO bunlardan biri değildir.

ChatGPT, başarılı SEO yönetimi kampanyaları yürütmek için gerekli olan işbirliği özelliklerinden ve görev yönetimi özelliklerine erişimden yoksundur.

Peki, ChatGPT'nin AI yeteneklerini, takımınızla iletişim kurmanıza ve görevleri anında onlara devretmenize olanak tanıyan bir platformla birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp gibi bir şey elde ederdiniz.

ClickUp'ın şablonlarının ne kadar harika olduğundan bahsetmiş miydik? Hepsi önceden tasarlanmıştır, böylece sizin için önemli olan şeyi yapabilirsiniz: SEO sıralamasında üst sıralara çıkmak!

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