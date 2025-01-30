2025'in SEO Takımları için En İyi 10 Link Oluşturma Yazılımı

Bir konu hakkında mükemmel bir makale yazıyorsunuz ve haftalarca Google arama sonuçlarının 5. sayfasında gömülü kalıyor.

Profesyonel yazarlara binlerce dolar harcadıktan sonra bile, istediğiniz anahtar kelimede hala sıralamaya giremiyorsunuz.

Hepimiz bu durumu yaşadık. Peki, asıl sorun nedir?

Sitenizde doğru sayfalara yönlendiren doğru bağlantılar yoksa, sıralamanız düşebilir. Günümüzde, arama algoritmaları, şüpheli taktikler veya zayıf site otoritelerinden ziyade meşru bağlantı oluşturma çabalarını tercih etmektedir.

Düşünün: Google, çeşitli sektörlerde arzu edilen en üst sıralarda yer almak için binlerce birinci sınıf içeriği bir araya getiriyor. Kullanıcılara en iyi arama sonuçlarını sunmak için hem sayfa içi hem de sayfa dışı stratejilerinizi takip ediyor.

Sağlam bir geri bağlantı profili ve iç bağlantı kurulumu, Google'a içeriğinizin hedef kitlenizde yankı uyandırdığını bildirerek sitenizi kullanıcılar için daha alakalı ve değerli hale getirir.

İçerik stratejisi ve reklam kampanyalarına bir servet yatırıyor, ancak doğru link oluşturma araçlarını ihmal mi ediyorsunuz? Bu sadece riskinizi artırır. Ücretsiz link oluşturma araçlarını kullanarak paradan, zamandan ve zahmetten tasarruf edin.

İçerik stratejisini tutarlı bir şekilde uygulayan en iyi bağlantı oluşturma yazılımlarını özenle seçtik. Hemen inceleyelim!

Bağlantı oluşturma yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi seçimlerimize geçmeden önce, iyi bir link oluşturma aracını ayıran birkaç özelliği burada bulabilirsiniz:

Basitlik : Teknik zorluklar olmadan kurulumu ve kullanımı basit olmalıdır

Veri güvenilirliği: Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için bağlantı adaylarınız hakkında güvenilir, gerçek zamanlı ve doğru veriler sağladığından emin olun

Ölçeklenebilirlik: İçerik stratejisi süreçlerine yardımcı olduğu bilinen en popüler özelliklerin çoğuna erişim

Uygun maliyetli: Fiyatlandırma, iş bütçenize ve Fiyatlandırma, iş bütçenize ve pazarlama hedeflerinize uyacak şekilde esnek olmalıdır

Fonksiyon: Tanıtım kampanyaları, Tanıtım kampanyaları, rakip analizi , izleme ve yanıt ölçümü için yeterli olmalıdır

Kolay entegrasyon: Arama Motoru Optimizasyonu, CRM ve anahtar kelime araştırma araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun

1. Ahrefs

ahrefs aracılığıyla

Ahrefs, etkileyici bağlantı oluşturma fonksiyonlarına sahip güçlü bir yazılımdır. Başlangıçta geri bağlantıları kontrol etmek için tasarlanan bu yazılım, son yıllarda sınıfının lideri bir anahtar kelime ve geri bağlantı veritabanına dönüşmüştür.

Çoğu SEO uzmanı, diğer birinci sınıf araçlarla birleştirildiğinde Ahrefs'i en iyi "backlink kontrol araçlarından" biri olarak görüyor.

Ahrefs, araştırma, yayın sitelerine bağlantı verme, izleme ve içeriği yeniden kullanma gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Rakiplerinizin bağlantı stratejilerini incelemek ve bunlara göre hareket etmek için bir altın madeni gibidir.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Genel web sitesi özeti : Etki alanı ve URL derecelendirmelerine ayrıntılı bir bakış için siteye genel bakışı inceleyin. Gerçek zamanlı bağlantı türleri, kalite, yönlendiren etki alanları, yararlı bağlantı oluşturma metrikleri, geri bağlantı profilleri, ilgili bağlantı oluşturma fırsatları, harici bağlantılar, kırık bağlantı oluşturma fırsatları, trafik kaynakları ve diğer birçok bağlantı oluşturma kampanyası özelliğini ortaya çıkaran kapsamlı bir profili keşfedin. Ayrıca, bir etki alanının zaman içindeki bağlantı büyümesini gösteren net, grafiksel gösterimler elde edersiniz

Etki alanı karşılaştırması : Bir rakibin URL'sini başka bir URL'nin yanına koyun ve nasıl karşılaştırıldıklarını görün. Bağlantı güçlerini, otoritelerini ve anahtar kelimelerini karşılaştırın ve aralarındaki farkları tespit edin

Çapraz bağlantı : Yönlendiren alan adları hakkında ayrıntılı ve değerli bilgiler elde edin

Kırık bağlantı ayrıntıları : Bir etki alanını etkileyen hata sayfalarını bulun, böylece bunları giderebilir veya daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz

Bahsetmeler : İçerik Gezgini özelliğini kullanarak geri bağlantıları izleyin ve bağlantısı olmayan bahsetmeleri hızlıca keşfedin. Markanızı girin ve "Bağlantısı olmayan alan adlarını vurgula" filtresini etkinleştirin, bu sayfaların sizinle ilgili olup olmadığını görün

İçerik boşluğu analizi: İçerik stratejinizi genişletecek yararlı anahtar kelime fırsatlarını bulun

Ahrefs sınırlamaları

Bütçeniz kısıtlıysa, yeni kredi sistemini hızlı bir şekilde tüketebileceğiniz için çok fazla değer elde edemeyebilirsiniz

Rakip alan adları için trafik analizi sağlamaz

Ahrefs fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : Bir kullanıcı için aylık 99 $

Standart : Bir kullanıcı için aylık 179 $

Gelişmiş : Üç kullanıcı için aylık 399 $

Ajans: Beş kullanıcı için aylık 999 dolar

Ahrefs incelemeleri ve puanları

G2 : 4,5/5 (494 yorum)

Capterra: 4,8/5 (540 yorum)

2. Link Whisper

via Linkwhisper

Link Whisper, iç bağlantı oluşturma için güvenilir bir araçtır. İçeriğinizin alaka düzeyini kontrol eder ve gösterge panelinde sayfa içi SEO'nuz için en iyi iç bağlantı yapısını önerir.

Link Whisper, makalelerinizde bağlantı vermek için doğru iç kaynakları aramanın zahmetini ortadan kaldırır. CMS'niz WordPress ise, yetim sayfaları hızla tanımlar, bozuk bağlantıları düzeltir ve 404 hatalarını giderir, böylece web sitenizin SEO optimizasyonunu geliştirir.

Link Whisper'ın en iyi özellikleri

Sayfalar ve gönderiler için uygun iç bağlantı önerilerine anında erişin

Gönderilerinizdeki iç bağlantı sayısından bağlantı durumlarına kadar iç bağlantı profilinizi analiz edin

Her ölü bağlantının kaynağını ve hedefini keşfedin ve birkaç tıklama ile bozuk bağlantıları düzeltin veya silin

Link Whisper sınırlamaları

Tercihlerinize veya kriterlerinize göre bağlantı önerilerini filtrelemek, sıralamak veya önceliklendirmek için sınırlı seçenekler

Yalnızca WordPress CMS içinde çalıştığı için sınırlı işlevsellik

Link Whisper fiyatlandırması

yıllık tek site lisansı için 77 $

yıllık üç site lisansı için 117 $

yıllık on site lisansı için 167 $

Link Whisper yorumları ve puanları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

3. BuzzStream

buzzstream aracılığıyla

BuzzStream, bağlantı oluşturma sürecinizi tutarlı hale getirmenize yardımcı olan bir CRM ve erişim aracıdır. Bağlantı isteklerini gönderin ve izleyin, özelleştirin ve erişim e-postalarını merkezi bir konumda düzenleyin.

Buzzstream, potansiyel müşteriler için web sitesi geri bağlantı metriklerini ve iletişim bilgilerini otomatik olarak kısa listeye alır. Güvenilir bir pazarlamacı veritabanı oluşturmanıza yardımcı olarak daha iyi bağlantı metrikleri elde etme şansınızı artırır. Stratejik dönüm noktalarınıza hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, bağlantı oluşturma kampanyaları başlatmak çok kolaydır.

BuzzStream'in en iyi özellikleri

Özel temalar kullanarak kampanyalarınız için kişi arama, potansiyel müşteri ekleme, bağlantı analizi ve e-posta oluşturma işlemlerinizi tek bir yerden yoğunlaştırın!

Görevleri düzenleyin, potansiyel müşterileri etiketleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve tercihlerinize göre potansiyel müşterileri filtreleyin

Özel alanlar özelliği ile kampanyaları özelleştirin ve hedef kitlenize özel erişim sağlayın

BuzzStream sınırlamaları

Kullanımı zor arayüz; yazılımın kullanımını öğrenmek için daha fazla zaman gerektirir

BuzzStream fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 24 $ (1 kullanıcı ve her ek kullanıcı için 24 $)

Büyüme : Aylık 124 $ (3 kullanıcı ve eklenen her kullanıcı için 40 $)

Profesyonel : Aylık 299 $ (6 kullanıcı ve eklenen her kullanıcı için 50 $)

Özel: Aylık 999 $ (15+ kullanıcı)

BuzzStream puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

4. BuzzSumo

buzzSumo aracılığıyla

BuzzSumo, herhangi bir konu veya anahtar kelime için en beğenilen ve en alakalı içeriği bulmanıza ve değerlendirmenize yardımcı olur. Trend olan konuları, içerik fikirlerini, misafir gönderme fırsatlarını, marka bahsetmelerini, niş etkileyicileri ve daha fazlasını keşfedeceksiniz.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Herhangi bir anahtar kelime, alan adı ve konuda paylaşım ve etkileşimlere dayalı popüler içerik trendlerini keşfedin

Web'i, sosyal medyayı ve blogları izleyerek anahtar kelimelerinizle ilgili duyguları ve bahsetmeleri keşfedin

Çeşitli alan adlarından, anahtar kelimelerden ve konulardan içerikleri kolaylıkla araştırın, izleyin ve karşılaştırın

BuzzSumo sınırlamaları

E-posta adresi yoktur ve bu nedenle bağlantı kurma kampanyalarını otomatikleştiremezsiniz.

BuzzSumo fiyatlandırması

İçerik Oluşturma : Aylık 199 $ (1 kullanıcı)

PR & Comms : Aylık 299 $ (5 kullanıcı)

Paket : Aylık 499 $ (10 kullanıcı)

Enterprise: Aylık 999 $ (30 kullanıcı)

BuzzSumo derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

5. SEMrush

Semrush aracılığıyla

SEMrush, popüler bir anahtar kelime ve bağlantı araştırma aracıdır. Pazarlamacılara, bağlantı oluşturma fırsatlarını belirleyerek SEO, PPC ve içerik stratejisinin tüm yönlerini ele almalarına yardımcı olur.

39'dan fazla benzersiz özelliğe sahip SEMrush, bir web sitesinin alan adı otoritesini ve çevrimiçi görünürlüğünü artırmak için yeni fonksiyonlarla kendini sürekli güncelliyor.

SEMrush'ın en iyi özellikleri

Güçlü SEO araştırması ve araçları : Herhangi bir web sitesinde zengin ve kapsamlı analizler gerçekleştirerek, sıralamalarını etkileyen bağlantıları anlayın. Ayrıca, bu bağlantıların kalitesini ve koşullarını değerlendirin

Site denetimi : Arama motoru sıralamanıza zarar verebilecek sorunları belirleyin

Organik ve PPC anahtar kelime araştırma araçları : Ücretli arama veya organik sonuçlar yoluyla bir web sitesine en fazla trafik çeken anahtar kelimeleri izleyin

Sayfa içi SEO : Makalenizi SEMrush'un içerik optimize edici aracına yapıştırarak hedef sorgularınızın sıralama potansiyelini artırın

Rakip analizi : Sektörünüzdeki rakiplerinizin avantaj sağlamak için hangi bağlantıları ve anahtar kelimeleri kullandığını öğrenin

Etki alanı karşılaştırması : Bir rakibin URL'sini diğerinin yanına koyun ve nasıl karşılaştırıldıklarını görün. Bağlantılar, otoriteler ve anahtar kelimeler gibi güçlü yönlerini karşılaştırın ve aralarındaki farkları tespit edin

Kırık bağlantı ayrıntıları: Bir etki alanını etkileyen hata sayfalarını bulun ve belirleyin, böylece bunları düzeltebilir veya daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz

SEMrush sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostu değil

Düşük bütçeyle çalışıyorsanız oldukça pahalıdır

SEMrush fiyatlandırması

Pro : Aylık 119,95 $

Guru : Aylık 229,95 $

İş : Aylık 449,95 $

Özel: pazarlık edilebilir

SEMrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2100+ yorum)

6. Postaga

via Postaga

Postaga, AI destekli araçlarla web sitenize kaliteli bağlantılar oluşturmanıza yardımcı olan bir bağlantı oluşturma aracıdır. İçerik alaka düzeyini analiz eden bağlantı oluşturma metriklerinden, bağlantı kurma ve erişim bulmaya kadar her şeyi kapsar ve bağlantı oluşturmayı daha hızlı ve daha etkili hale getirir.

Postaga'nın en iyi özellikleri

Moz, Ahrefs ve Hunter gibi diğer SEO araçlarıyla entegre edin

Kampanya türü, hedef kitle ve takip stratejileri dahil olmak üzere, tanıtım kampanyalarınız için öneriler oluşturun

Kampanyalarınızın performansı hakkında beyaz etiketli raporlar oluşturun

Postaga sınırlamaları

E-postaların teslim edilebileceği garanti edilmez; e-postalar geri dönebilir veya spam klasörlerine düşebilir

Postaga fiyatlandırması

Pro : Aylık 84 $ (2000 kişi ile)

Ajans: 240 $ (15.000 kişi ile)

Postaga puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

7. Pitchbox

pitchbox aracılığıyla

Pitchbox, deneyimli bağlantı oluşturucular için vazgeçilmez bir bağlantı oluşturma ve satış erişim aracıdır. Potansiyel müşteri araştırması ve tanımlama ile e-posta oluşturma ve dağıtımına yardımcı olur. Konuşmaları takip edin, takip edin ve sonuçları tek bir yerden ölçün.

Pitchbox, büyük ölçekli bağlantı kurmayı basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Pitchbox'ın en iyi özellikleri

Büyük içerik pazarlama ajansları veya iş akışları ve sosyal medya ekipleri yoğun olan şirketler için idealdir

Aynı kampanyada birden fazla kişi çalışabileceğinden takım işbirliğini geliştirir

Ulaşım sürecinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için özel iş akışlarına erişin

Pitchbox sınırlamaları

Kullanıcılar, platformun kapsamlı özellikleriyle uğraşıyor ve bunları kullanmakta ve yönetmekte zorlanıyor

Pitchbox fiyatlandırması

Profesyonel : Aylık 550 $

Kurumsal: Aylık 1500 $

Pitchbox puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

8. NinjaOutreach

ninjaoutreach aracılığıyla

Ninja Outreach, potansiyel müşterilere, blog yazarlarına, gazetecilere ve etkileyicilere ulaşmak için mükemmel bir bağlantı oluşturma ve erişim aracıdır. İletişim bilgileri, sosyal medya takipçileri, blog gönderileri, alan adı otoritesi ve geçmiş etkileşimler gibi çeşitli kriterleri kullanarak potansiyel müşterilerinizi araştırır.

NinjaOutreach'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşterilerle ilişkilerinizi güncel tutarken farklı metrikleri kullanarak potansiyel müşterileri analiz edin ve izleyin

Takımınızla birlikte çalışarak tanıtım kampanyalarını yönetin ve bağlantı kurma stratejileri geliştirin

NinjaOutreach sınırlamaları

Birçok kullanıcı, bağlantı oluşturma yazılımını kullanmakta zorluk çekmekte ve genellikle kötü bir deneyim yaşamaktadır

NinjaOutreach fiyatlandırması

Bronze Ninja : Aylık 99 $

Silver Ninja : Aylık 199 $

Gold Ninja: Aylık 399 $

NinjaOutreach derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: 3,8/5 (60+ değerlendirme)

9. LinkBuilder. io

LinkBuilder. io, güvenilir sitelerden birinci sınıf geri bağlantılar sağlayan bir bağlantı oluşturma ajansıdır. Uzmanları, erişim ve müzakereden yerleştirme ve potansiyel müşteri bulmaya kadar bağlantı geliştirmenin her yönünü ele alır.

LinkBuilder'ın en iyi özellikleri

Bağlantı oluşturma kampanyalarınızı tek bir yerden planlayın ve yönetin

Geri bağlantıları izleyin ve bağlantı oluşturma çabalarınızın ROI'sini değerlendirin. Elde edilen bağlantıların sayısını, maliyetlerini ve bunların trafik ve arama motoru sıralamalarına nasıl etki ettiğini kontrol edin

LinkBuilder sınırlamaları

LinkBuilder, küçük işletmeler için pahalıdır

LinkBuilder fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 2999 $

Büyüme : Aylık 5999 $

Pro : Aylık 9999 $

Enterprise: Aylık 19999

LinkBuilder puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. BrightLocal

via BrightLocal

BrightLocal, yerel SEO için özel bir platformdur. İtibarınızı ve yorumlarınızı yönetmenize, yerel aramalardan gelen trafiği ve potansiyel müşterileri artırmanıza ve yerel sıralamalarınızı optimize etmenize yardımcı olur.

Eksik, yinelenen veya tutarsız girdiler gibi alıntı sorunlarını tespit edip düzelterek çevrimiçi ortamda NAP (Ad, Adres, Telefon Numarası) tutarlılığınızı sağlar.

BrightLocal'ın en iyi özellikleri

Sitenizin SEO durumunu analiz ederek sıralamaları, bağlantı oluşturma stratejinizi veya kullanıcı deneyimini etkileyebilecek sorunları veya hataları tespit edin

Sitenizin dijital itibarını artırmak için inceleme soruları oluşturun ve müşterilerinizden veya kullanıcılarınızdan geri bildirim toplayın

BrightLocal sınırlamaları

BrightLocal, bir WordPress eklentisi olduğu için yalnızca WordPress web siteleriyle çalışır

BrightLocal fiyatlandırması

İzleme : Aylık 39 $

Yönet : Aylık 49 $

Büyüme: Aylık 59 $

BrightLocal puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (250+ yorum)

Bağlantı oluşturma ve SEO araçları pazarlama yığınınızda çok önemli olsa da, genel büyüme kurulumunuzun sadece küçük bir bölümünü oluşturur. İşinizi büyütmek için diğer strateji ve taktiklerin yanı sıra içerik, e-posta pazarlaması ve ücretli reklamlar gibi çeşitli unsurlara ihtiyacınız vardır.

Bu araçlardan biri, tüm pazarlama takımlarınızı bir araya getirerek gelir hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışmasını sağlayan ClickUp'tır.

ClickUp

ClickUp'ı kullanarak görevleri ve projeleri kolayca yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp, pazarlamanızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olan eksiksiz bir görev ve proje yönetimi çözümüdür. ClickUp Pazarlama Takımları ile kampanyalar oluşturun ve izleyin. ClickUp AI'yı kullanarak bloglar, vaka çalışmaları ve özetler gibi kampanya fikirleri üretin.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

Görev yönetimi yazılımı, pazarlama kampanyalarınızı oluşturmanıza, planlamanıza, organize etmenize, hızlandırmanıza ve etkinliğini izlemenize yardımcı olacak bir ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetim sistemi içerir.

ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Plan Şablonu'nu kullanarak pazarlama kampanyalarınızı planlayın, düzenleyin ve yürütün

ClickUp ayrıca pazarlama takımlarındaki tasarım ve yaratıcı süreçler için önceden seçilmiş şablonlardan oluşan bir kütüphane sunar. Bu çerçevelerin yardımıyla, ideal iş akışınızı etkili bir şekilde taklit eden, verimliliği ve yaratıcılığı teşvik eden bir tasarım iş akışı oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Projelere öncelik verin : Projeleri yapılandırın veya bir : Projeleri yapılandırın veya bir proje önceliklendirme matrisini kullanarak farklı bağlantı oluşturma kampanyalarını karşılaştırın

Özel otomasyon : İnsan bağımlılığını ortadan kaldırın ve planlama sürecini otomatikleştirin

AI gücünden yararlanın : Basit komutlarla diğer web sitelerinin bağlantı vermek isteyeceği çekici içerikler oluşturun

Sorunsuz raporlama : Dahili bağlantı oluşturma çabalarınız hakkında raporlar oluşturun. En iyi performans gösteren bağlantıları ve daha akıllı kararlar almak için sınırlamaları keşfedin

Kampanyaları optimize edin: Bağlantı kurma planlarınızı düzenleyin ve kolaylaştırın, bağlantılarınızı değerlendirin, bildirimleri izleyin ve ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi aracıyla güncel kalın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, büyük ölçüde özelleştirilebilir, bu da yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3500+ yorum)

SEO ve pazarlama stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyın

Link Whisper ve diğer premium bağlantı oluşturma araçları, bağlantı kalitesini ve çeşitli web sitelerine erişimi iyileştirmeye odaklanır. Bu, web'deki güvenilirliğinizi artırır ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirir; ister daha fazla web sitesi ziyareti, ister diğer web sitelerinde bahsedilme, ister sosyal medya olsun.

Bu araçların gücünü, pazarlama görevlerini yönetmek, takımlar ve araçlar arasında sorunsuz işbirliği sağlamak ve nihayetinde kuruluş içindeki birden fazla projede verimliliği artırmak için ClickUp gibi eksiksiz bir çözümle birleştirin.

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