Bilgileri düzenlemek için en iyi 11 veri toplama yazılımı aracı (2025)

Üç ay önce, belki 100 yanıt bekleyerek bir müşteri anketi başlattınız.

Günümüze gelince, birden fazla elektronik tabloya yayılmış, her biri bir öncekinden daha kafa karıştırıcı 3.000 girdi inceliyorsunuz.

Her operasyon takımının korktuğu ana hoş geldiniz. 😶‍🌫️

Gerçek şu ki, çoğu veri toplama girişimi iyi niyetle başlar, ancak genellikle dijital kaosla sonuçlanır.

Veri toplama yazılımı bu sorunu çözer. İyi platformlar, anketler oluşturmayı, yanıtları düzenlemeyi ve verilerinizdeki kalıpları tespit etmeyi kolaylaştırır.

İşe yarayan 11 seçeneğe göz atalım. 📋

En İyi Veri Toplama Uygulamalarına Genel Bakış

Bunlar, karşılaştırılan en iyi veri toplama yazılım çözümleridir.

Veri Toplama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çoğu veri toplama yazılımı ya çok basit ya da çok hantaldır, bu da sizi eksik alanlar, yinelenen girişler ve çok iş yaparak topladığınız veriler üzerinde hiçbir işlem yapamama durumuyla baş başa bırakır. 🫠

Bu sorunları çözen özellikleri arayın:

Esnek form oluşturma: Geliştirici desteğine ihtiyaç duymadan ihtiyacınız olan bilgileri toplamak için özel alanlar, açılır menüler, onay kutuları ve mantık akışları oluşturun.

Çoklu kaynak girişi: Web sitelerinden, mobil cihazlardan, QR kodlarından veya Web sitelerinden, mobil cihazlardan, QR kodlarından veya veritabanı yazılımlarıyla entegrasyonlardan yanıtları toplayın.

Yerleşik doğrulama: Zorunlu alanlar, giriş sınırları ve otomasyon kurallarıyla yazım hatalarını, boşlukları ve alakasız cevapları önleyin.

Otomasyon: Gelen verileri klasörler, akıllı etiketler ve filtreler kullanarak sıralayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın.

Gerçek zamanlı izleme: Gönderi durumunu izleyin, eğilimleri anında görünümleyin ve sorunlar ortaya çıktıkça hemen harekete geçin.

Dışa aktarma ve senkronizasyon: Temiz veri kümelerini indirin veya sorunsuz entegrasyonlarla analiz araçlarınıza doğrudan bağlantı kurun.

izin denetimleri: Ayrıntılı erişim ayarları ve denetim günlükleri ile hassas bilgilerin güvenliğini sağlayın.

Tetikleyici tabanlı ş Akışları: Çeşitli Çeşitli veri toplama yöntemlerine dayalı olarak takip işlemlerini, uyarıları veya devralmaları otomasyon ile gerçekleştirin.

🧠 İlginç Bilgi: Bilinen en eski nüfus sayımı MÖ 3800 yılında Babil'de gerçekleştirilmiştir. İmparatorluk genelinde kaynak dağıtımını planlamak için hayvancılık, işçiler ve gıda kaynakları kaydedilmiştir.

En İyi Veri Toplama Yazılımı

İşte en iyi veri toplama araçları için seçimlerimiz.

ClickUp (ş Akışlarına entegre esnek veri toplama özelliğine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

ClickUp'ta Veri Toplamayı ş Akışlarınıza Bağlantı Yapın Yanıtları toplamak için ClickUp formları oluşturun ve bunları doğrudan ş akışlarınıza gönderin.

Veri toplamak bir şeydir. Bu verilerle yararlı bir şeyler yapılmak ise başka bir şeydir.

İlk Converged AI Workspace olan ClickUp, ş akışlarınıza veri toplama özelliğini ekleyerek bu sorunu çözüyor. Yanıtları toplamak ve işlemek için ayrı araçlara ihtiyacınız yok. Her şey doğrudan görev yönetimi yazılımınıza aktarılır ve kullanıma hazır hale gelir.

Operasyon takımınızın iç kaynak taleplerini işlediğini varsayalım. Talep türü, aciliyet, departman ve gerekli tarih gibi ayrıntıları toplayan bir ClickUp Formu ayarladınız. Ancak bu, verileri bir elektronik tabloya aktaran basit bir form değildir.

Daha akıllı yönlendirme için formları özel olarak özelleştirin

ClickUp Formlarındaki koşullu mantık size daha fazla kontrol sağlar. Önceki cevaplara göre alanları gösterebilir veya gizleyebilir, bölücüler ve başlıklar kullanarak soruları düzenleyebilir ve gönderimleri içeriklerine göre farklı listelere yönlendirebilirsiniz.

Böylece, birisi istek türü olarak "BT Ekipmanı"nı seçtiğinde, ClickUp Formu model tercihleri veya yazılım ihtiyaçları hakkında ek sorular gösterebilir ve görevini tesisler yerine BT kuruluna otomatik olarak gönderebilir.

ClickUp Formları'nı kullanarak gelen talepleri ve ilerlemelerini izleme

Gönderildikten sonra yanıt, ClickUp görevi'ne dönüştürülür.

Bir alan mühendisi dizüstü bilgisayar talep ettiğinde, görev "Tedarik Kuyruğu"nda, departmanı ve öncelik seviyesi ile birlikte etiketlenmiş olarak görünür. Lojistik müdürü görevi atar, notlar ekler ve talep "Onaylandı", "Sevk Edildi" ve "Teslim Edildi" gibi aşamalardan geçerken durumu günceller.

Gürültüyü filtreleyin

Görevleri araştırmak veya karmaşık filtreler oluşturmak zorunda kalmamak için, iş akışlarınıza uygun ClickUp Özel Alanları ekleyebilirsiniz. AI Alanları bunu daha da güçlendirir.

Çapraz fonksiyonlu plan anketleri yürüten bir proje yöneticisi, bir form kullanarak takımın girdilerini toplayabilir ve her görevi departman, girişim türü ve çeyrek ile etiketleyebilir. Bu şekilde, tüm 3. çeyrek mühendislik gönderimlerini filtrelemek saatler değil, saniyeler sürer.

AI'dan yardım isteyin

ClickUp Brain ile toplanan girdilerden yüksek öncelikli görevleri ve geri bildirimleri ayıklayın

Yanıtlar arttıkça, ClickUp Brain klasik CTRL+F kabusundan kurtulmanıza yardımcı olur.

Entegre AI asistanına "Bu haftadan yüksek öncelik olarak etiketlenmiş tüm paydaş anket yanıtlarını göster" veya "Hangi onboarding geri bildirim görevleri hala açık?" gibi sorular sorabilirsiniz. Her şeyin nerede saklandığını hatırlamanıza gerek kalmadan anında cevap verecektir.

ClickUp otomasyonlarını ayarleyerek işlerinizi anında ilerletin

Veri hacmi artmaya başlarsa, takımınızın her şeyi manuel olarak sıralamak için zaman harcamasına izin vermeyin.

ClickUp otomasyonu, form girdilerine göre görevleri yönlendirerek size yardımcı olabilir. Tamamen ellerinizi çekmek istiyorsanız, ClickUp'ta bir Ajan kurun.

Birisi bir geri bildirim formunu acil olarak işaretlediğini varsayalım. ClickUp Agents, görevi etiketleyebilir, müşteri başarı liderine atayabilir ve 24 saat içinde yanıt verilmesini isteyen bir yorum yazabilir. Manuel triyaj adımı ortadan kalkar. ClickUp'ta bu yazılımı nasıl kullandığımızı aşağıda görebilirsiniz:

Gelen verileri izlemek ve görev hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleme için ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Tüm bu veriler doğrudan ClickUp Gösterge Paneline aktarılır ve burada raporlar çalıştırmadan veya herhangi bir şey dışa aktarmadan neler olup bittiğini görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anında eylem atayın: ClickUp Assign Comments'ı kullanarak ekip arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin, böylece ekstra bağlam bilgisine ihtiyaç duymadan belirli form girişlerini halledebilsinler. ClickUp Assign Comments'ı kullanarak ekip arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin, böylece ekstra bağlam bilgisine ihtiyaç duymadan belirli form girişlerini halledebilsinler.

Verilerin anlamını belgelendirin: ClickUp Belge içinde anket özetleri, geri bildirim özetleri veya karar günlükleri yazarak bağlamı işinizle bağlantılı tutun. ClickUp Belge içinde anket özetleri, geri bildirim özetleri veya karar günlükleri yazarak bağlamı işinizle bağlantılı tutun.

Girdileri bulundukları yerde tartışın: ClickUp Chat'e girerek yanıtları netleştirin, hızlı güncellemeleri paylaşım yapın veya görevlerin hemen yanında bir sonraki adımda yapılacaklarla ilgili işbirliği yapın. ClickUp Chat'e girerek yanıtları netleştirin, hızlı güncellemeleri paylaşım yapın veya görevlerin hemen yanında bir sonraki adımda yapılacaklarla ilgili işbirliği yapın.

Ekstra adımlara gerek kalmadan araçları birbirine bağlayın: ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak CRM ve elektronik tablolarınızdaki mevcut verileri aktarın.

Daha akıllı, daha kolay arama yapın: ClickUp Connected Search'ü kullanarak, toplanan girdilerle ilişkili herhangi bir görevi, yorumu veya belgeyi, tek bir anahtar kelimeyi hatırlasanız bile bulun.

Özel form soruları oluşturun: AI'dan, proje hedeflerinize veya geçmiş verilerinize göre araştırma soruları veya anket alanları oluşturmasını isteyin.

ClickUp sınırları

Form otomasyon yazılımının arayüzü, net bir kurulum olmadan çok karmaşık gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'teki bu kullanıcının yorumunu dinleyin:

Formlar özelliğinin görünümünü gerçekten çok beğendim. Sezgisel görünüyor ve yapay zeka özelliği de oldukça havalı. Çok fazla form yanıtı almıyorum, ancak sürekli geri bildirimleri veya talepleri sıralıyorsanız, bunun nasıl zaman kazandıracağını görebiliyorum. Ayrıca, formları daha fazla özel hale getirmenize izin veriyorlar. Kapak resimleri ve düğme renkleriyle biraz oynadım ve ön tanımlı ayarlara bağlı kalmamak çok hoş.

Form özelliğinin görünümünü gerçekten çok beğendim. Sezgisel görünüyor ve yapay zeka özelliği de oldukça havalı. Çok fazla form yanıtı almıyorum, ancak sürekli geri bildirimleri veya talepleri sıralıyorsanız, bunun nasıl zaman kazandıracağını görebiliyorum. Ayrıca, formları daha fazla özel hale getirmenize izin veriyorlar. Kapak resimleri ve düğme renkleriyle biraz oynadım ve ön tanımlı ayarlara bağlı kalmamak çok hoş.

2. Google Formlar (Hızlı anket oluşturma için en iyisi)

Google Formlar aracılığıyla

Google Form, veri toplama işlemini bir takım sporuna dönüştürür.

Esnek bir araç olduğu için, pazarlama takımınız anket sorularını beyin fırtınası yaparken, analistiniz yanıt izleme ayarını yapabilir ve tüm bunlar gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

Veri toplama yazılımı Google'ın ekosisteminde yer alır, bu nedenle toplanan yanıtlar otomatik olarak Google E-Tablolar'a akış gösterir ve ekibiniz hemen analiz etmeye başlayabilir.

Tek kuruş ödemeden sınırsız yanıt alabilirsiniz, bu da yanıt sınırlarına ulaşma endişesi olmadan tüm müşteri tabanınızı ankete tabi tutabileceğiniz anlamına gelir.

Google Formların en iyi özellikleri

Önceki cevaplara göre farklı soru yolları gösteren sofistike dal mantığı oluşturun.

Yeni veriler geldikçe otomatik olarak güncellenen etkileşimli grafikler ve grafiklerle kapsamlı yanıt özetleri oluşturun.

Özelleştirilebilir HTML kodunu kullanarak formları web sitelerine sorunsuz bir şekilde yerleştirin veya kısaltılmış bağlantılar aracılığıyla paylaşım yapın.

Belirli yanıt kriterleri karşılandığında tetikleyici e-posta bildirimlerini yapılandırarak paydaşları anında bilgilendirin.

Google Formların sınırları

Google Formlar'da anket oluştururken tasarım ve markalama için sınır özel özelleştirme seçenekleri

Temel soru türleri ile özel anket araçlarının karşılaştırması

Yüklemeler dosya başına yaklaşık 10-25 MB ile sınırlıdır ve dosya sayısı sınırlandırılmıştır.

Kullanıcılar daha fazla Google Form şablon istediklerini belirttiler.

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Formlar puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (11.180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Formlar hakkında ne diyor?

Bu kullanıcının yorumunu dinleyin:

Bir sağlık kuruluşu olarak, Google Meet ve Google Form gibi HIPAA uyumlu araçlara sahip olmak, müşteri kabulü, belgeleme ve sanal oturumları sorunsuz ve profesyonel hale getirdi. Paylaşılan Drive'lar ve kullanıcı izin ayarları da ekip işbirliğini sağlarken veri gizliliğini korumaya yardımcı oluyor.

Bir sağlık kuruluşu olarak, Google Meet ve Google Form gibi HIPAA uyumlu araçlara sahip olmak, müşteri kabulü, belgeleme ve sanal oturumları sorunsuz ve profesyonel hale getirdi. Paylaşım Drive'lar ve kullanıcı izin ayarları da ekip işbirliğini sağlarken veri gizliliğini korumaya yardımcı oluyor.

ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların, kullanıcıların tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini göstermektedir. Örnek, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon iş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir ! AI, sohbet konuları özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir. 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

3. Microsoft Form (Office 365 entegrasyonları için en iyisi)

Microsoft Form aracılığıyla

Microsoft Forms, kurumsal ortamlarda kendini evinde hisseder.

BT departmanınız zaten Microsoft'un güvenliğine güveniyor, bu nedenle bu veri toplama yazılımı için onay almak genellikle aylar değil, dakikalar sürer.

Sınav oluşturma özelliği, sıkıcı Microsoft Form şablonlarını otomatik puanlama ve kişiselleştirilmiş geri bildirim ile ilgi çekici değerlendirmelere dönüştürür. Power BI'ya bağlantıya geçtiğinizde, anket verileriniz yöneticileri memnun edecek etkileyici gösterge paneli görselleştirmelerine dönüşür.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Gelişmiş filtreleme ve pivot tablo özellikleriyle yanıt verilerini doğrudan Excel'e aktarın ve veri analizini hızlandırın.

AI destekli içgörülerden yararlanarak verilerinizdeki yanıt eğilimlerini, duygu kalıplarını ve istatistiksel korelasyonları belirleyin.

Gönderi sınırları, son tarih uygulaması ve yanıtlayıcı kimlik doğrulama gereksinimleri dahil olmak üzere yanıt kontrollerini ayarlayın.

Power Automate kullanarak otomatik ş akışları oluşturun ve form yanıtlarına göre görev oluşturma, e-posta bildirimleri veya veritabanı güncellemeleri tetikleyici olarak kullanın.

Microsoft Forms sınırları

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft 365 aboneliği gerekir.

Microsoft Forms alternatiflerine kıyasla sınır tasarım özelleştirme

Sıralama veya resim seçimi gibi gelişmiş soru türleri yoktur.

Power BI entegrasyonu olmadan temel raporlama yetenekleri

Microsoft Forms fiyatlandırması

İş Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Microsoft Forms puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (290+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Forms hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi, neyin iş olduğunu (ve neyin yaramadığını) açıklıyor:

Microsoft Forms'un ayarı ve kullanımı çok kolaydır ve birçok farklı türde form oluşturmanıza olanak tanır. Diğer Microsoft ürünleriyle iyi bir şekilde entegre olur. Geri bildirim veya bilgi toplamam gerektiğinde her zaman bunu kullanırım. […] Sunum çıktı özellikleri sınırlıdır. Canlı anket veya giriş yapma imkanı da yoktur.

Microsoft Forms'un ayarı ve kullanımı çok kolaydır ve birçok farklı türde form oluşturmanıza olanak tanır. Diğer Microsoft ürünleriyle iyi bir şekilde entegrasyon sağlar. Geri bildirim veya bilgi toplamam gerektiğinde her zaman bunu kullanırım. […] Sunum çıktı özellikleri sınırlıdır. Canlı anket veya giriş yapma imkanı da yoktur.

🔍 Biliyor muydunuz? Nielsen Company, 1930'larda radyo dinleyicilerini izleme yapmaya başladı. Sistemleri, TV reyting endüstrisine ve sonunda dijital davranış ölçümüne dönüştü ve bugün medyanın satın alınma ve satılma şeklini şekillendirdi.

4. Zoho Form (İş süreçleri otomasyonu için en iyisi)

Zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, veri toplamaktan daha büyük düşünüyor.

Birisi formunuzu doldurduğunda, veri toplama yazılımı CRM'nizde otomatik olarak bir potansiyel müşteri oluşturabilir, hoş geldiniz e-posta gönderebilir, satış takımınıza bir görev atayabilir ve bir takip hatırlatıcı planlayabilir.

Manuel veri işleme gerektirmeden ödemeleri kabul edebilir, dijital imzaları toplayabilir ve onayları kuruluşunuzda yönlendirebilirsiniz.

Bu araç, 40'tan fazla Zoho uygulama ve yüzlerce üçüncü taraf araçla bağlantı kurarak form gönderilerini eksiksiz ş akışlarına dönüştürür.

Zoho Form'un en iyi özellikleri

PayPal, Stripe ve Authorize. Net gibi entegre ağ geçitleri aracılığıyla ödeme güvenliğini sağlarken özelleştirilebilir ödeme deneyimleri sunun.

E-posta bildirimleri ve durum izleme ile gönderileri birden fazla paydaşa yönlendiren sofistike onay ş Akışları tasarlayın.

Kullanıcı yanıtlarına göre uyum sağlayan çoklu dallanma yolları, gizli alanlar ve dinamik form bölümleri ile gelişmiş koşullu mantığı yapılandırın.

Dönüşüm hunisi analizi, terk etme izleme ve kullanıcı yolculuğu haritalama ile form performansını optimize edin.

Zoho Form sınırları

Gelişmiş otomasyon özellikleri için bir öğrenme süreci vardır.

Bazı entegrasyonlar daha yüksek seviyeli abonelikler gerektirir.

Her formda en fazla beş dosya yükleme alanı ekleyebilirsiniz. Bu, yeni çalışanların işe alımı veya belge ağırlıklı ş akışı için genellikle yetersiz kalır.

Zoho Forms'u kendi ekosistemleri ve üçüncü taraf uygulamalar arasında bağlantıya geçirmek, genellikle global ayarlar yerine form başına ayar gerektirir.

Zoho Form fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $

Standart: Aylık 30 $

Profesyonel: 60 $/ay

Premium: 110 $/ay

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (135+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Formlar hakkında ne diyor?

Bu kullanıcının yorumunu dinleyin :

Tasarımcıdan formunu yapılandırmak ve hızlı bir şekilde çalıştırmak ve yanıtlayanları kontrol etmek çok kolaydır.

Tasarımcıdan formunu yapılandırmak ve hızlı bir şekilde çalıştırmak ve yanıtlayanları kontrol etmek çok kolaydır.

📖 Ayrıca okuyun: Kuruluşlar için En İyi Üye Yönetimi Yazılımı

5. FastField (Mobil veri toplama için en iyisi)

FastField aracılığıyla

FastField, saha ekiplerinizin iş yaptığı akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışır. İnşaat sahaları, perakende mağazalar, teslimat rotaları ve Wi-Fi'nin zayıf olduğu veya hiç olmadığı her yerde.

Bu veri toplama yazılımı, internet bağlantınız kesildiğinde bile iş yapmaya devam eder ve siz tekrar çevrimiçi olana kadar her şeyi yerel olarak depolar.

Her gönderim, tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğini kaydeder, ayrıca alandan fotoğraf çekebilir ve ek dosya ekleyebilirsiniz. Ofis ekibiniz, tüm konumlarınızda neler olup bittiğini gösteren özel gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı güncellemeler alır, bu da daha iyi uzaktan ekip yönetimi sağlar.

FastField'ın en iyi özellikleri

Her gönderi ile kesin GPS koordinatları ve zaman damgaları alın, ayrıntılı konum tabanlı denetim izleri oluşturun.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekin ve otomatik sıkıştırma ve bulut depolama entegrasyonu ile formlara doğrudan birden fazla dosya türü ek dosya olarak ekleyin.

Gerçek zamanlı veri görselleştirme, etkileşimli haritalar ve performans ölçütleri ile özel gösterge panelleri oluşturun.

Kullanıcılar belirlenen alanlara girdiğinde belirli formları açan coğrafi sınırlama tetikleyicileriyle konum tabanlı veri toplama süreçlerini kolaylaştırın.

FastField sınırları

Temel veri toplama sistemlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Ekran maskeleriyle filtreleme, kullanışsız açılır menü tıklamalarına sonuç verir; kullanıcılar, sadece yazıp Enter tuşuna basmak yerine listelerden öğeleri seçmek zorundadır.

Web uygulamiği arayüzü, Android uygulamasından daha az sezgiseldir.

Özelliklerini öğrenmek zaman alır ve belgeleri eksik ve yetersizdir.

FastField fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro : Kullanıcı başına 45 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

FastField puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (115+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FastField hakkında ne diyor?

Bu veri toplama yazılımı hakkında G2 incelemesinden alıntı:

Müşterilere form göndermek için FastField kullanıyoruz. En sevdiğim özelliği fotoğraf özelliği. Müşterilerimizden, dosyalarımızda saklayabilmemiz için ehliyetlerinin fotoğrafını bize göndermelerini istiyoruz. FastField ile form oluşturmak için sürükle ve bırak işlemi çok kolay. Ardından müşteriye göndermek de çok basit.

Müşterilere form göndermek için FastField kullanıyoruz. En sevdiğim özelliği fotoğraf özelliği. Müşterilerimizden, dosyalarımızda saklayabilmemiz için ehliyetlerinin fotoğrafını bize göndermelerini istiyoruz. FastField ile form oluşturmak için sürükle ve bırak işlemi çok kolay. Ardından müşteriye göndermek de çok basit.

🧠 İlginç Bilgi: 2014 yılında New York Halk Kütüphanesi, 17.000'den fazla tarihi restoran menüsünden oluşan bir veri seti oluşturdu. Araştırmacılar artık bu veri setini, on yıllar boyunca gıda trendlerini, fiyat değişikliklerini ve kültürel dönüşümleri incelemek için kullanıyor.

6. KoboToolBox (İnsani yardım verilerinin toplanması için en iyisi)

KoboToolBox aracılığıyla

KoboToolBox, zorlu ortamlar için geliştirilmiştir: mülteci kampları, afet bölgeleri ve diğer veri toplama uygulamalarının yetersiz kaldığı uzak köyler.

Yardım çalışanları, birden fazla dilde fonksiyon gösteren, karmaşık aile yapılarına uyum sağlayan ve hassas bilgileri koruyan mobil formlara ihtiyaç duyar.

Platform, tekrar eden grupları yönetme konusunda mükemmeldir, bu da onu her hane halkı üyesi hakkında bilgi toplamak veya birden fazla tedarik dağıtımını izleme için güvenilir kılar. Coğrafi bölgelere veya demografik özelliklere göre uyarlanabilen basamaklı sorular oluşturabilirsiniz ve tüm bilgiler şifreli kalır ve uluslararası insani standartlara uygundur.

KoboToolBox'ın en iyi özellikleri

Tutarlı bir veri yapısı sağlayan kapsamlı çeviri desteği ile çok dilli formlar kullanın.

Coğrafi bölgelere, demografik özelliklere veya önceki yanıtlara göre formları uyarlayan karmaşık atlama mantığı ve basamaklı soru dizileri oluşturun.

Tekrar gruplarını kullanarak, hane halkı üyeleriyle ilgili ayrıntılar veya sınırsız tekrarlı envanter öğeleri gibi birden fazla ilgili veri noktasını verimli bir şekilde toplayın.

KoboToolBox sınırları

Gelişmiş form oluşturma için teknik bilgi gerektirir

Müşteri desteği öncelikle topluluk tabanlıdır.

Binlerce sorudan oluşan anketleri uygulamaya koyma girişimleri, sunucu sınırları nedeniyle genellikle zaman aşımına uğrar veya başarısız olur.

Uzun açıklayıcı seçenekler kesilir, bu da karmaşık ş akışlarında anlamın anlaşılmasını zorlaştırabilir.

KoboToolBox fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Profesyonel: 159 $/ay

Takımlar: 289 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

KoboToolBox puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar KoboToolBox hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Diğerlerinden önce, Kobo araç kutusu ile veri toplamanın kolay ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Açık veya kapalı uçlu anketler tasarlamak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. Araç hakkında çok temel bilgilere sahip olan herkes, herhangi bir zorluk yaşamadan aracı kullanmaya başlayabilir ve hatta kağıt tabanlı veri toplama yöntemini otomatik olarak terk edebilir. Toplanan veriler farklı biçimlere kolayca aktarılabilir.

Diğerlerinden önce, Kobo araç kutusu ile veri toplamanın kolay ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Açık veya kapalı uçlu anketler tasarlamak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. Araç hakkında çok temel bilgilere sahip olan herkes, herhangi bir zorluk yaşamadan aracı kullanmaya başlayabilir ve hatta kağıt tabanlı veri toplama yöntemini otomatik olarak terk edebilir. Toplanan veriler farklı biçimlere kolayca aktarılabilir.

7. Wufoo (Gömülü form çözümleri için en iyisi)

Wufoo aracılığıyla

Wufoo, CSS ve HTML'yi akıcı bir şekilde kullanır, bu da onu formlarının görünümü ve hissiyatına önem veren kişiler için ideal bir veri toplama yazılımı haline getirir. Web geliştiriciniz, platform ödeme işlemleri ve e-posta otomasyonunun zorlu işlerini hallederken, her pikseli markanıza uyacak şekilde özel hale getirebilir.

Kullanıcıların formlarınızı tam olarak hangi noktada terk ettiklerini ve hangi soruların en fazla kafa karışıklığına neden olduğunu gösteren ayrıntılı analizler elde edeceksiniz. API erişimi, Wufoo'yu işinizin kullandığı hemen hemen her sisteme bağlantı kurabileceğiniz anlamına gelir, böylece mevcut teknoloji altyapınızla uyumlu bir şekilde çalışır.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Form gönderimlerine dayalı kişiselleştirilmiş mesajlar, ek dosyalar ve koşullu içeriklerle otomatik e-posta yanıt dizilerini tetikleyici.

Dönüşüm oranları, terk etme analizi ve kullanıcı davranış izleme dahil olmak üzere yüksek kaliteli veri analizi raporları hazırlayın.

Yerel bağlantılar ve webhook desteği sayesinde popüler e-posta pazarlama platformları, CRM sistemleri ve iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Wufoo sınırları

Alt düzey planlarda sınır form

Kurumsal çözümlerle karşılaştırıldığında temel işbirliği özellikleri

Veri toplamak için çevrimdışı özellikler yoktur

Müşteri desteği yanıt süreleri yavaş olabilir

Wufoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 16,25 $/ay

Profesyonel: 33,25 $/ay

Gelişmiş: 83,25 $/ay

Ultimate: 210 $. 25/ay

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wufoo hakkında ne diyor?

Bu kullanıcının yorumunu dinleyin:

İş hayatımda günlük olarak Wufoo platformunu kullanıyorum. Bu araç, tüm önemli özel müşteri verilerini bilmemi ve depolama yapmamı sağlıyor.

İş hayatımda günlük olarak Wufoo platformunu kullanıyorum. Bu araç, tüm önemli özel müşteri verilerini bilmemi ve depolama yapmamı sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 2008 yılında, Google'ın Flu Trends projesi, kullanıcıların arama davranışlarına dayanarak grip salgınlarını tahmin etmeye çalıştı. Umut vericiydi, ancak sonuçta yanlış çıktı ve uygun doğrulama yapılmadan dolaylı veri sinyallerini kullanmanın zorluklarını ortaya koydu.

8. Typeform (Etkileşimli kullanıcı deneyimleri için en iyisi)

via Typeform

Typeform, sıkıcı anketleri konuşmalara dönüştürdü.

Çoğu uygulamanın, tek bir sayfada sonsuz sorularla kullanıcıları bunaltığı bir ortamda, bu veri toplama yazılımı, keyifli hissettiren akıcı animasyonlarla her seferinde tek bir soru sunar.

Kullanıcılar, bu deneyimi evrak doldurmaktan çok sohbet etmek gibi hissettikleri için daha uzun süre kalıyor ve daha fazla form dolduruyor. Mantık atlamaları, sorularınız arasında kişiselleştirilmiş yollar oluşturarak yalnızca ilgili olanları görmenizi sağlar.

Typeform'un en iyi özellikleri

Slack, HubSpot ve Zapier gibi popüler iş araçlarıyla bağlantı kurarak iş akışları ve veri senkronizasyonu üzerinde otomasyon uygulayın.

Tamamlanma oranları, soru başına harcanan süre ve görsel raporlama gösterge panoları ile ayrıntılı bırakma analizini kapsayan kapsamlı analizler elde edin.

Özel teşekkür sayfaları, sosyal paylaşım ve harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleriyle form doldurulduktan sonra kullanıcı etkileşimini sürdürün.

Typeform sınırları

Ücretsiz planında sınırlı yanıtlar

Karmaşık formlar oluşturmak zaman alıcı olabilir.

Maliyet, özellikle temel entegrasyonlara veya Typeform markasının kaldırılmasına ihtiyacınız varsa, hızla bir engel haline gelir.

Her seferinde tek bir soru göstermek basitlik açısından iş görür, ancak ağır formlar hem kullanıcı deneyimi hem de düzenleme hızı açısından yavaş ve sıkıcıdır.

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: Aylık 59 $

iş: 99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (875+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (920+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir konuşmadan alıntı:

tasarım yetenekleri olağanüstü. Size verebileceğim en ikna edici örnek, sürekli çalışma yoluyla toplamayı umduğumuz davranış verilerinin yaklaşık değerlerini bir veritabanına ekleyerek makine öğrenimi sürecini başlatmak için müşteri verilerini toplamak üzere bir anket kullanmam gerektiğiydi. […] Uzun bir anketimiz vardı ve sadece Survey Monkey'den Typeform'a geçerek tamamlanma oranı %14'ten %57'ye çıktı. Tasarım gerçekten çok önemli!

tasarım yetenekleri olağanüstü. Size verebileceğim en ikna edici örnek, sürekli çalışma yoluyla toplamayı umduğumuz davranış verilerinin yaklaşık değerlerini bir veritabanına ekleyerek makine öğrenimi sürecini başlatmak için müşteri verilerini toplamak üzere bir anket kullanmam gerektiğiydi. […] Uzun bir anketimiz vardı ve sadece Survey Monkey'den Typeform'a geçerek tamamlanma oranı %14'ten %57'ye çıktı. Tasarım gerçekten çok önemli!

9. Jotform (Form şablon çeşitliliği açısından en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Jotform, akla gelebilecek her senaryoyu kapsayan 10.000'den fazla şablona sahiptir.

Düğün RSVP formuna mı ihtiyacınız var? 17 farklı varyasyonu var. Kurumsal bir etkinlik mi planlıyorsunuz? Bunun için de bir geri bildirim formu şablonu var. Bu veri toplama yazılımı, boş bir sayfadan başlamaktan sizi kurtarır ve sürükle ve bırak yöntemiyle özelleştirme yapmanızı sağlar.

Koşul mantık şaşırtıcı derecede sofistike hale gelir ve kullanıcı yanıtlarına göre uyum sağlayan ve değişen formlar oluşturur. Tek bir satır kod yazmadan ödemeleri toplayabilir, imzaları toplayabilir ve iş araçlarına bağlantı kurabilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

Karmaşık fiyatlandırma yapıları ve abonelik faturalandırmasını destekleyen PayPal, Stripe ve Square aracılığıyla ödemeleri toplayın, güvenlik ön planda olsun.

Kullanıcı yanıtlarına göre uyum sağlayan çoklu dallanma senaryoları, gizli alanlar ve dinamik form bölümleri ile karmaşık koşullu mantığı deneyin.

Ayrıntılı analizler, dışa aktarılabilir veriler ve paydaşlar ve yanıt verenler için otomatik e-posta bildirimleri içeren kapsamlı gönderi raporları oluşturun.

Jotform sınırları

Ücretsiz plan sizi 5 form ve 100 gönderim/ay ile sınırlar; ücretli planlar ise sık sık yükseltme gerektirebilecek depolama ve görünüm sınırlamaları getirir.

Büyük veya zengin özelliklere sahip formlar yavaş yüklenebilir, yoğun trafikte hatalar verebilir veya gönderi hatalarına neden olabilir.

Mobil düzenler için sınır özel seçenekleri

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.655+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.555+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Bu Reddit kullanıcısının yorumuna göz atın:

Jotform, form oluşturmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolay ve verimli hale getiren harika bir platformdur. İşim için düzenli olarak kullanıyorum ve müşteri bilgilerini toplamak, talepleri işlemek ve verileri düzenlemek için oyunun kurallarını değiştiren bir araç oldu. Arayüzü kullanıcı dostudur ve özel seçenekleri harikadır — markanıza ve ihtiyaçlarınıza gerçekten uyan formlar oluşturabilirsiniz. Tek isteğim, daha düşük seviyeli planlarda daha yüksek form tahsis limiti olmasıdır, çünkü sadece daha fazla form için aynı özellikler için aylık 40 dolara çıkmak zor olabilir. *

Jotform, form oluşturmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolay ve verimli hale getiren harika bir platformdur. İşim için düzenli olarak kullanıyorum ve müşteri bilgilerini toplamak, talepleri işlemek ve verileri düzenlemek için oyunun kurallarını değiştiren bir araç oldu. Arayüzü kullanıcı dostudur ve özel seçenekleri harikadır — markanıza ve ihtiyaçlarınıza gerçekten uyan formlar oluşturabilirsiniz. Tek isteğim, daha düşük seviyeli planlarda daha yüksek form tahsis limiti olmasıdır, çünkü sadece daha fazla form için aynı özellikler için aylık 40 dolara çıkmak zor olabilir. *

🧠 İlginç Bilgi: İlk hava durumu veri toplama ağı 1849 yılında Smithsonian Enstitüsü tarafından kuruldu. ABD'nin dört bir yanındaki gözlemciler telgrafla günlük raporlar göndererek, en eski gerçek zamanlı ulusal veri sistemlerinden birini oluşturdular.

10. Paperform (Belge tarzı formlar için en iyisi)

via Paperform

Paperform, belge düzenler gibi hissettiren benzersiz, sezgisel ücretsiz metin form düzenleme arayüzüyle öne çıkar ve kod gerektirmeden son derece esnek tasarım ve özelleştirme imkanı sunar.

Bu yazılımın öne çıkan özelliği, gelişmiş koşullu mantık, yerleşik gerçek zamanlı hesaplamalar ve otomatik olarak doldurulan alanları içeren "Akıllı Formlar" oluşturma yeteneğiyle, yanıtlayıcı formu doldururken uyum sağlayan dinamik ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmasıdır.

Bu özellik, güçlü ödeme ve e-ticaret yetenekleriyle birleştiğinde, teklif oluşturmak, siparişleri yönetmek ve şık, görsel olarak çekici dijital belgeler oluşturmak için mükemmel bir seçimdir.

Paperform'un en iyi özellikleri

Zengin metin biçimi, gömülü resimler, videolar ve özel düzenlerle belge tarzı formlar tasarlayın.

Entegre ürün katalogları, envanter yönetimi ve alışveriş sepeti fonksiyonu ile kapsamlı açılış sayfaları ve sipariş formları oluşturun.

Planlama ve takvim senkronizasyonu desteği ile entegre sistemler aracılığıyla ödemeleri işleyin ve rezervasyonları yönetin.

CSS ve özel kod kullanarak formları özelleştirin, stil, animasyonlar ve etkileşimli öğeler üzerinde kontrol sağlayarak benzersiz kullanıcı deneyimleri sunun.

Paperform sınırları

Tasarım kısıtlamalarıyla karşılaşacaksınız: özel yazı tipi kullanılamıyor, marka ayarlamaları sınırlı ve bazı şablon düzenleri kısıtlayıcı geliyor.

Matris soruları ve çok alanlı cevaplar tek hücrelere aktarılabilir, bu da nitel veri analizini zorlaştıran dağınık aktarımlar yaratır.

Ağır formlar veya gömülü sürümler, hem form oluşturucular hem de yanıtlayanlar için gecikmeli hissettirebilir.

Paperform fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Essentials: Aylık 29 $

Pro: Aylık 59 $

iş: 129 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Paperform hakkında ne diyor?

Bu kullanıcının yorumunu dinleyin:

Son on yıldır Paperform kullanıyorum. Form hizmetlerinin en önemli parçası ve benim deneyimime göre en iyisi. Doğru arayüze, çok sayıda özelliğe ve birçok özelleştirme seçeneğine sahip olmasının yanı sıra, çok iyi tasarlanmış gömülü öğeler de sunuyor. Typeform'u yüzlerce (hatta binlerce) kez kullandım ve kullanım kolaylığı, kurulum kolaylığı ve hemen hemen her şeyle entegre olması nedeniyle onu kullanmaya devam ediyorum. Müşteri desteği de harika. Ne zaman bir sorum olsa, cevap veriyorlar.

Son on yıldır Paperform kullanıyorum. Form hizmetlerinin en önemli parçası ve benim deneyimime göre en iyisi. Doğru arayüze, çok sayıda özelliğe ve birçok özelleştirme seçeneğine sahip olmasının yanı sıra, çok iyi tasarlanmış gömülü öğeler de sunuyor. Typeform'u yüzlerce (hatta binlerce) kez kullandım ve kullanım kolaylığı, kurulum kolaylığı ve hemen hemen her şeyle entegre olması nedeniyle onu kullanmaya devam ediyorum. Müşteri desteği de harika. Ne zaman bir sorum olsa, cevap veriyorlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Spotify, sadece dinlediğiniz şarkıları toplamakla kalmaz. Bir şarkıyı atladığınızda, ne kadar süre duraklattığınızda ve belirli türleri günün hangi saatlerinde dinlediğinizde de kayıt eder. Bu veriler, kişiselleştirilmiş çalma listelerinden küresel trend raporlarına kadar her şeyi şekillendirir.

11. Fulcrum (Alan veri toplama için en iyisi)

Fulcrum aracılığıyla

Fulcrum, kamu hizmetleri, çevre hizmetleri ve varlık yönetimi gibi konum tabanlı bilgileri toplamak ve yönetmek isteyen takımlara hizmet veren, alan odaklı coğrafi veri toplama alanında sektör lideridir.

Temel özelliği, alan ekiplerinin mobil cihazlarını kullanarak, çevrimdışı bile olsa doğru coğrafi veriler (noktalar, çizgiler, çokgenler) toplamasına olanak tanıyan AI destekli mobil GIS platformudur. Platform, AI destekli doğrulama, zorunlu alanlar ve otomatik konum yakalama yoluyla veri kalitesini garanti eder ve Esri ArcGIS gibi kurumsal GIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak alan gözlemlerini kritik kararlar için güvenilir, gerçek zamanlı coğrafi verilere dönüştürür.

Anket analiz yazılımı, büyük kuruluşların talep ettiği veri güvenlik ve denetim izlerini korurken, birden fazla konumdaki büyük veri kümelerini işler.

Fulcrum'un en iyi özellikleri

Ayrıntılı dokümantasyon ve veri kalite kontrolü için çizim araçları, metin katmanları ve ölçüm özelliklerini kullanarak formlar içinde doğrudan fotoğraflara açıklama ekleyin.

Otomasyonlu bildirimler, durum izleme ve eskalasyon prosedürleri ile gönderimleri birden fazla gözden geçiren kişiye yönlendiren sofistike onay iş akışları oluşturun.

Rol tabanlı güvenlik, etkinlik izleme ve ayrıntılı denetim günlükleri ile kapsamlı kullanıcı izinlerini ve erişim düzeylerini yönetin.

Fulcrum sınırları

Temel veri toplama yazılımlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Kullanıcılar, kayıt düzenleme ve senkronizasyon sırasında sık sık çökmeler olduğunu bildiriyor; inceleme sırasında veri kaybı da çok sık yaşanıyor.

Her form ~1.400 öğeyi (alan, bölüm) geçemez ve gelişmiş özelliklerle bu sınır performansı düşürebilir.

Çevrimdışı temel harita katmanları bazen uzak bölgelerde yüklenemiyor veya yanlış görüntüleniyor.

Excel dışa aktarımları, karmaşık anketleri birden fazla sekmeye böler ve uzun ID metin dizeleriyle bağlantı kurmaya dayanır, bu da analizi zorlaştırır.

Fulcrum fiyatlandırması

Ücretsiz demo

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 52 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 52 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Fulcrum puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (235+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (225+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fulcrum hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Fulcrum'un kullanımı kolay olması ve işimin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olması hoşuma gidiyor. Her şeyi daha hızlı ve sorunsuz hale getiren basit ve etkili bir araç. […] Karşılaştığım tek sorun, verilerimi senkronize ettikten sonra düzenleme yapamamam.

Fulcrum'un kullanımı kolay olması ve işim hızlı ve kolay bir şekilde tamamlandıra yardımcı olması hoşuma gidiyor. Her şeyi daha hızlı ve sorunsuz hale getiren basit ve etkili bir araç. […] Karşılaştığım tek sorun, verilerimi senkronize ettikten sonra düzenleme yapamamam.

🧠 İlginç Bilgi: ABD Kongre Kütüphanesi bir zamanlar tüm halka açık tweetleri arşivlemeye çalıştı. Proje 2010'dan 2017'ye kadar sürdü, ancak ölçeği nedeniyle askıya alındı. Bu proje, gerçek zamanlı dijital verileri anlamlı bir şekilde korumak ne kadar zor olduğunu ortaya koydu.

Formlar ClickUp'ta fonksiyonla buluşuyor

Liste'deki birçok veri toplama yazılımı çözümü bilgi toplamanıza yardımcı olurken, çoğu bu verileri net eylemlere dönüştürmede yetersiz kalır.

ClickUp farklıdır. Veri toplama işlemini ayrı bir süreç olarak ele almaz.

Formlar doğrudan ş Akışlarınıza, görevlerinize ve gösterge panellerinize aktarılır. Her yanıt otomasyonları tetikleyici olabilir, proje panolarını güncelleyebilir veya anında takip işlemlerini başlatabilir. Veriler sisteme girdiğinden, üzerinde işlem yapıldığı ana kadar kontrol sizde kalır.

Hız, görünürlük ve yerleşik hesap verebilirliğe değer veren takımlar için ClickUp, listedeki en tamamlanan çözümdür.

