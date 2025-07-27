Çekimlerinizi Profesyonel Gibi Yapılandırmak için Ücretsiz Video Planlama Şablonları

Çekim mükemmel olabilir, ancak lensin arkasındaki karmaşayı göremezsiniz: her yerde kablolar, her dakika değişen planlar ve eksik senaryo için bağıran biri.

Günümüzde video pazarlamacılarının %73'ü açıklayıcı videolar gibi içerikler oluştururken, hızlı ve kusursuz görsellere olan talep her zamankinden daha yüksek. Ancak bu kalite sette sihirli bir şekilde ortaya çıkmaz; akıllı bir hazırlık ile başlar.

Prodüksiyonunuzda en çok küçümsenen araçlardan biri, video planlama şablonu'dur (tabii ki kameranızın yanı sıra). Çekimlerinizi karmaşıklaştırmadan yapılandırmanıza yardımcı olacak basit ve ücretsiz video planlama şablonlarını inceleyelim.

İster tek başına bir oluşturucu olun ister bir takımı yönetin, bu ücretsiz video planlama şablonları, çekim sırasında her türlü duruma hazırlıklı olmanıza ve düzenli çalışmanıza yardımcı olur.

Video Planlama Şablonları Nedir?

Video planlama şablonları, video prodüksiyonunuzu düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Senaryo, çekim listesi, prodüksiyon programı ve ekip sorumlulukları gibi videonuzu hayata geçirmek için projenizin ihtiyaç duyduğu her şeyi özetler.

Bunları, prodüksiyon başarısı için bir plan olarak düşünün. YouTube videosu, reklam veya tam ölçekli bir prodüksiyon oluştururken, bu şablonlar her şeyi düzenli tutar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Storyboard'lardan çağrı sayfalarına kadar, ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar mevcuttur. Zaman kazandırır, stresi azaltır ve baştan sona daha sorunsuz bir çekim gerçekleştirmenize yardımcı olur. Son dakika kaosundan bıktıysanız, iyi ve ücretsiz bir şablon yeni en iyi arkadaşınız olacak.

İyi bir video planlama şablonu nedir?

İyi bir video planlama şablonu açık, düzenli ve kullanımı kolaydır. Senaryo, çekim listesi, zaman çizelgesi ve ekip sorumlulukları gibi video içeriği üretiminin tüm temel yönlerini kapsar.

Ayrıntılı Prodüksiyon Programı: Kapsamlı bir zaman çizelgesi içerir ve çeşitli video türleri için özelleştirilebilir (ör. kısa sosyal medya gönderileri, uzun metrajlı filmler)

Her takım üyesi için net roller tanımlar

Ekipman, aksesuar ve çekim konumlarını izlemek için alan sunar

Temiz şablon tasarımı basit ve kullanıcı dostudur. Gerektiğinde kolayca güncellenebilir ve üretim sırasında karışıklığı önlemek için görsel olarak anlaşılırdır.

Paylaşılabilir belge, takım uyumu ve takım uyumu ve iletişimi için bir merkez görevi görür. İşbirliğini geliştirerek sorunsuz ve profesyonel video prodüksiyonu sağlar

17 Video Planlama Şablonu

Video çekiminizi planlamaya hazır mısınız?

En favori ücretsiz video planlama şablonlarımızı bir araya getirdik. Her birinde anahtar bölümler, olmazsa olmazlar ve büyük veya küçük her projeye uyacak şekilde yerleşik esneklik bulunur.

Işıklar ve kamera hazır olmadan önce plan yapın!

1. ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu ile her çekim adımını kolayca organize edin

Video projeleri, her yönden gelen fikirler, kayan zaman çizelgeleri ve panoya dağılmış işler nedeniyle kaotik hale gelebilir. İşte burada ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu devreye girer. Görevleri, son teslim tarihlerini ve takım güncellemelerini tek bir temiz, gezinmesi kolay alanda düzenler.

Bunu yerleşik video prodüksiyon asistanınız olarak düşünün. Beyin fırtınasından son düzenlemeye kadar takımınız için süreci net bir şekilde özetler. Senkronizasyonu koruyarak işlerinizi takip etmenizi ve yaratıcı sürecin tadını çıkarmanızı sağlar.

Bu şablonun anahtar özellikleri şunları sağlar:

"Senaryo yazma", "Çekim", "İnceleme" ve "Son kurgu" gibi Özel Durumlar'ı kullanarak ilerlemeyi izleyin

Yerleşik son teslim tarihleri, öncelikler ve bağımlılıklar ile görevleri atayın

ClickUp Takvim, Zaman Çizelgesi görünümleri ve ClickUp Gantt Grafiği ile zaman çizelgenizi görselleştirin

Görev yorumları, ClickUp Belgeleri ve Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Özel Alanlar, etiketler ve güçlü otomasyonlar kullanarak şablonu özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Video projelerini verimli bir şekilde yönetmek için merkezi bir yere ihtiyaç duyan takımlar veya oluşturucular.

🪄 Bonus ipucu: ClickUp Brain ile ClickUp Video Prodüksiyon Şablonunu kullanmak, takımınızda fazladan bir çift eliniz varmış gibi. Diyelim ki bir sonraki video projenizi oluşturuyorsunuz. "YouTube Senaryosu – Bölüm 5" gibi bir görev açın ve ClickUp Brain'den önceki bölümlerinize göre hızlı bir taslak hazırlamasını isteyin. İşte Game of Thrones'tan bir örnek! ClickUp Brain'in yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak video senaryolarınızı yazın

2. ClickUp Video Prodüksiyon Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video Prodüksiyon Zaman Çizelgesi Şablonu ile tüm video prodüksiyon zaman çizelgenizi görselleştirin ve planlayın

Yaratıcılığın ötesinde, video projeleri yapıya ihtiyaç duyar. ClickUp Video Prodüksiyon Zaman Çizelgesi Şablonu ise sizin gizli silahınızdır. Prodüksiyon iş akışınızı zaman bazlı ve net bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Senaryo yazımından post prodüksiyona kadar her görevi, üyeyi ve son teslim tarihini net ve özelleştirilebilir bir zaman çizelgesinde görebilirsiniz.

Ayrıca, takımınızın bağlantısını sağlar ve çekim gününüzün sorunsuz geçmesini sağlar. Ayrıca, paylaşılan kişi listesi sayesinde, üretim sırasında sorunlar ortaya çıktığında doğru kişiye hızlıca ulaşabilirsiniz.

Bu şablonun anahtar öğeleri size şu konularda yardımcı olur:

Sürükle ve bırak Zaman Çizelgesi ve Gantt görünümlerini kullanarak ayrıntılı üretim zaman çizelgeleri oluşturun

Çekim tarihleri veya son teslim tarihleri değiştiğinde zaman çizelgelerini anında ayarlayın

Programınızı yakınlaştırın veya uzaklaştırın, günlük veya haftalık planlar yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje planlarını görselleştirerek projelerini yolunda tutmak isteyen oluşturucular, video üretim ekipleri ve yöneticiler.

🪄 Kullanıcı dostu ipucu: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı ekran videoları kaydedin ve paylaşın, tasarım seçimlerinizi açıklayın veya hiçbir şey yazmadan geri bildirim verin.

3. ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu ile basit, yerleşik bir içerik iş akışı ile YouTube prodüksiyonunu yönetin

Proje teklifinden uygulamaya hızlıca geçmek mi istiyorsunuz? ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu, baştan sona tüm video prodüksiyon sürecinizi organize etmek için tasarlanmıştır. Bu şablon, özelleştirilebilir prodüksiyon iş akışlarıyla görev yönetimini basitleştirerek sorunsuz bir işbirliği ve tutarlı sonuçlar sağlar.

Yeni başlayanlar için kolaydır, böylece stajyerlerinizden proje liderlerinize kadar herkesin katılımıyla teslim tarihlerini takip edebilirsiniz.

Şablon size şunları sağlar:

Görevleri "Konsept", "Düzenleme" ve "Son Yayınlama" gibi aşamalara ayırın

Şablonu "Senaryo Yazarı", "Video Başlığı" ve "Anahtar Kelimeler" gibi alanlarla kişiselleştirin

Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin ve yorumları kullanarak takım iletişiminizi güçlendirin

🔑 İdeal kullanım alanları Video üretim sürecini düzenlemek ve takım işbirliğini geliştirmek isteyen YouTube oluşturucuları, üretim takımları ve ajanslar.

👀 Biliyor muydunuz? YouTube, aylık 2,7 milyardan fazla aktif kullanıcıyla Google'ın hemen ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci web sitesidir. Bu muazzam kullanıcı tabanı, platformun dijital dünyada benzersiz erişim ve etkisini vurgulamaktadır.

4. ClickUp YouTube Planlama ve Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp YouTube Planlama ve Üretim Şablonu ile içerik oluşturma sürecini keşfedin ve düzenleyin

Tutarlı bir YouTube programına uymak zor olabilir. Fikirler birikir, son teslim tarihleri yaklaşır ve içerik üretimi aksar. ClickUp YouTube Planlama ve Üretim Şablonu, kaosa düzen getirmenize yardımcı olur.

Planlama sürecinizi, prodüksiyonunuzu ve video yönetiminizi net bir şekilde yapılandırarak yaratıcılığınıza odaklanmanızı sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Video konseptleri için beyin fırtınası yapmak, kategorilere ayırmak ve önceliklendirmek için merkezi bir alan kullanın

Takım üyelerine görevler atayın, son tarihler belirleyin ve katkıları izleyin

Video performansını değerlendirmek için analiz araçlarını entegre edin

Sosyal medya kampanyaları ve işbirlikleri dahil olmak üzere tanıtım planları geliştirin ve uygulayın, videolarınızın erişimini en üst düzeye çıkarın

🔑 İdeal kullanım alanları: YouTube oluşturucuları, prodüksiyon şirketleri ve video prodüksiyon iş akışını optimize etmek ve işbirliğini geliştirmek isteyen ajanslar.

💡 Profesyonel ipucu: YouTube senaryonuzu sosyal medya gönderileri, blog girişleri veya podcast tanıtımları olarak yeniden kullanın. İyi bir planlama şablonu, ekstra çaba harcamadan tek bir videonun birden fazla içerik parçasına dönüşmesini sağlar. İlhamınız tazeyken gelecekteki projeleriniz için fikirlerinizi not almayı unutmayın.

5. ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu ile dikkat çekici görseller tasarlayın ve yönetin

Küçük görsellerin tasarımının, asıl videonun düzenlenmesinden daha uzun sürdüğünü sık sık hissediyor musunuz? ClickUp YouTube Küçük Görsel Şablonu, bu süreci daha iyi organize etmenize yardımcı olur. Küçük görsellerinizi planlamak, tasarlamak ve yönetmek için net ve organize bir yol sunar, böylece tutarlı, dikkat çekici ve üretimi kolay olurlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Her küçük görselin ilerlemesini izlemek için "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumları kullanın

Her küçük görsel hakkında anahtar bilgileri depolamak için "Küçük Görsel Onayı", "Tasarımcı" ve "Tasarım İlerlemesi" gibi farklı Özel Alanlar kullanın

Bilgileri düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için "Küçük Görsel Özeti", "Küçük Görsel Listesi", "Başlangıç Kılavuzu" ve "Üretim Panosu" dahil olmak üzere dört görünüme erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: YouTube oluşturucuları, video pazarlama takımları ve küçük görsel oluşturma iş akışını optimize etmek ve marka bilinirliğini artırmak isteyen tasarım profesyonelleri.

👀 Biliyor muydunuz? En iyi performans gösteren YouTube videolarının %90'ı özel küçük görseller kullanıyor. Dikkat çekici bir küçük görsel, videonuzun görünürlüğünü ve etkileşimini önemli ölçüde artırabilir.

6. ClickUp YouTube İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp YouTube İçerik Planı Şablonu ile YouTube programınızı görselleştirin ve yönetin

Video fikirleri için son dakika telaşları, tüm içerik programınızı ve yaratıcılığınızı yavaşlatabilir. ClickUp YouTube İçerik Planı Şablonu, YouTube içeriğinizi önceden planlamak, izlemek ve yönetmek için net ve organize bir yol sunarak bu baskıyı ortadan kaldırır.

Son teslim tarihlerine yetişmenize ve fikirlerinizi tek bir kolay kullanımlı çalışma alanında akış halinde tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm bilgileri düzenli tutmak için Takvim, Liste ve Pano gibi farklı Görünümler'e erişin

Zaman takibi, etiketler ve bağımlılık uyarıları gibi güçlü özellikleri kullanarak içerik oluşturma sürecinizi yönetin

Özel Alanlar'ı kullanarak görünüm, izlenme süresi ve etkileşim gibi önemli içerik pazarlama KPI'larını ekleyin ve izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: YouTube oluşturucuları, içerik pazarlama takımları ve içerik planlama ş akışını optimize etmek ve tutarlı bir yayın programı sürdürmek isteyen stratejistler.

🧠 İlginç bilgi: Bazı YouTuber'lar tüm sezonları tek bir hafta sonu çekiyorlar, çünkü 48 saatlik kafeinle dolu bir maraton kadar "içerik stratejisi"ni anlatan başka bir şey yok! Bir oluşturucu, sadece üç saatte dört video çekmeyi bile başardı!

7. ClickUp YouTube Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp YouTube Şablonu ile YouTube içerik planlamasını ve yürütmeyi basitleştirin

Harika YouTube içeriği oluşturmak, sadece kayıt düğmesine basmaktan daha fazlasını gerektirir; sağlam planlama, kapsamlı koordinasyon ve şeffaf bir iş akışı gerekir. ClickUp YouTube Şablonu, tüm bunları tek bir düzenli alanda yönetmenize yardımcı olur.

Özelleştirilebilir iş akışları ve yerleşik işbirliği araçlarıyla içerik sürecinizin sorunsuz, verimli ve stressiz olmasını sağlar. Size yardımcı olur:

"Açık", "Tartışılıyor", "Son" ve "Reddedildi" gibi Özel Durumları kullanarak her videonun konsept aşamasından yayınlanmasına kadar olan süreci izleyin

Videolarınızı yönetmek ve kategorilere ayırmak için "Oynatma Listesi", "Çekildi", "Yayın Durumu", "Kategori" ve "URL" gibi Özel Alanlar kullanın

İçerik akışınızı düzenlemek ve izlemek için "ClickTips Oynatma Listesi", "20 Video", "Yükleme Programı" ve "Liste Görünümü" gibi farklı görünümler erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: YouTube oluşturucuları ve pazarlama takımları, son teslim tarihleri ve içerik stratejileri üzerinde işbirliği yaparken video üretim iş akışlarını yapılandırılmış bir şekilde yönetmek isteyenler.

💡 Profesyonel ipucu: Video planlarınıza her zaman izleyicilerden beğenme, abone olma veya yorum yapma gibi bir eylem çağrısı (CTA) ekleyin. Bu CTA'ları şablona önceden yazarak çekim sırasında kolayca başvurabilirsiniz.

8. ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu ile müşteriye hazır video prodüksiyon faturası ile profesyonelliğinizi gösterin

Çekimleri tamamlamak, düzenlemeyi bitirmek ve son kurguyu göndermek sadece başlangıçtır. Şimdi sıra pek de eğlenceli olmayan kısma geldi: mantıklı bir fatura oluşturmak. ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu, faturalandırma sürecindeki tahminleri ortadan kaldırır ve son dakika telaşesi olmadan ödemelerinizi daha hızlı almanızı sağlar.

Video profesyonelleri için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle her bölüm sizin dilinizi konuşur. Bu şablonun anahtar öğeleri şunları yapmanızı sağlar:

Çekim günleri, düzenleme saatleri, ekipman kiralama ve daha fazlası için toplamları otomatik olarak hesaplayın

Hizmetleri ön üretim, üretim ve post prodüksiyon bölümlerine ayırın

Fatura durumunu izlemek için "Gönderildi", "Ödendi" veya "Gecikti" gibi akıllı etiketleri kullanın

Devam eden müşteriler veya tekrarlanan işler için şablonları çoğaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Her proje aşamasını basit ve tekrarlanabilir bir şekilde faturalandırmak isteyen serbest videograflar, video düzenleyiciler ve prodüksiyon takımları.

Küçük bir işletmede ön üretim sorumlusu olan Rehab M. şöyle diyor:

Ayrıca, günlük görevlerimin çoğunu otomatikleştirebilme özelliğini de çok seviyorum. Video prodüksiyonu için, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum... Bize en çok yardımcı olduğu konulardan biri, projelerimizin maliyetini hesaplamak. Başlıca maliyetimiz insan kaynaklarıdır ve zaman izleme özelliği sayesinde, tüm ilgili kişilerin girdilerini birleştirerek bir projenin toplam maliyetini belirleyebiliyoruz. Bir klasör içinde çeşitli listeler oluşturabilme özelliği sayesinde, bir projenin maliyetini çeşitli aşamalara göre (listeyle gösterildiği gibi) ayrıştırabiliyoruz.

Ayrıca, günlük görevlerimin çoğunu otomatikleştirebilme özelliğini de çok seviyorum. Video prodüksiyonu için, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum... Bize yardımcı olduğu en önemli konulardan biri, projelerimizin maliyetini hesaplamak. Başlıca maliyetimiz insan kaynaklarıdır ve zaman izleme özelliği sayesinde, tüm ilgili kişilerin girdilerini birleştirerek bir projenin toplam maliyetini belirleyebiliyoruz. Bir klasör içinde çeşitli listeler oluşturabilme özelliği sayesinde, bir projenin maliyetini çeşitli aşamalara göre (listeyle gösterildiği gibi) ayrıştırabiliyoruz.

9. ClickUp Video/Ses Podcast Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video/Ses Podcast Üretim Şablonu ile görsel bir iş akışı kullanarak podcast üretiminizi düzenleyin

Bir podcast'i yönetmek kısa sürede yoğun bir iş haline gelebilir. Misafirlerle iletişime geçmek, programlama yapmak ve her bölümün ilerlemesini izlemek gibi işler arasında, yapılandırılmış bir sistem olmadan netliği kaybetmek kolaydır.

ClickUp Video/Ses Podcast Üretim Şablonu, sürece sipariş getirmenize yardımcı olur. Basit bir üretim iş akışı ve kullanımı kolay düzen ile neyin tamamlandığını, neyin sıradaki olduğunu ve kimin neyi yaptığını her zaman bilirsiniz, böylece bölümleriniz kaos olmadan ilerler.

Bu şablonun size yardımcı olacağı alanlar:

Misafir gönderilerini, planlamaları ve istek listesi kişilerini tek bir alanda düzenleyin

Yerleşik takvim görünümleriyle yayın programınızı görsel olarak planlayın

Varlık toplama veya durum güncellemeleri için hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Misafir rezervasyonlarını, planlamayı ve prodüksiyon sürecini şirket içinde yürüten ve her bölümü takip etmek için basit, güvenilir bir sistem isteyen podcast yayıncıları.

🧠 İlginç bilgi: Çok yetenekli aktör ve şarkıcı Jeremy Pope, müziğini dolabında kaydediyor. Ara sıra takım elbiseler ve peruklarla dağınık olsa da, dolap onun kayıt stüdyosu olarak hizmet ediyor.

10. ClickUp Grafik Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Grafik Tasarım Şablonu ile tasarım iş akışını basitleştirin ve işlerinizi takip edin

Tasarım projeleri, özellikle geri bildirimler, dosyalar ve son teslim tarihleri karıştırıldığında hızla birikebilir. Net bir sistem olmadan her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlamak zordur.

ClickUp Grafik Tasarım Şablonu, yaratıcı sürecinizi düzenler. Giriş formlarından revizyonlara ve son onaylara kadar her adımı, karmaşık bir süreç olmadan yönetmenize yardımcı olur.

Anahtar özellikler şunları sağlar:

Özetler, taslaklar, incelemeler ve teslimatlar için hazır aşamalarla iş akışınızı düzenleyin

Tüm proje ayrıntılarını, yaratıcı varlıkları ve geri bildirimleri tek bir çalışma alanında merkezileştirin

Tasarım sürecinize uyacak şekilde görev durumlarını ve alanları özelleştirin

Gerçek zamanlı yorumlar ve düzeltme araçları ile müşteriler ve takım üyeleriyle işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Projeleri ilerletmek için temiz ve düzenli bir sistem isteyen serbest tasarımcılar veya şirket içi yaratıcı takımlar.

💡 Profesyonel ipucu: Tasarım değişikliklerini uzun e-postalarla açıklamaktan bıktınız mı? ClickUp Clips'i kullanarak revizyon sürecini gözden geçirdiğiniz kısa videolar kaydedin. Her şeyi yazmaktan çok daha hızlıdır ve karışıklığı önler. Ayrıca, müşteriniz veya ekip arkadaşlarınız videoyu istedikleri zaman tekrar izleyebilir.

11. ClickUp Storyboard Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Storyboard Şablonu ile yaratıcı vizyonunuzu gerçeğe dönüştürün

Storyboard'unuzu farklı araçlar veya platformlarda düzenli tutmaya çalışmak, karışıklığa ve ayrıntıların gözden kaçmasına neden olabilir. ClickUp Storyboard Şablonu, yaratıcı projelerinizi kusursuz bir şekilde görselleştirmek, planlamak ve izlemek için tek bir merkezi Beyaz Tahta alanı sağlayarak bu sorunu çözer.

Sahnelerinizi yeniden düzenleyin, yeniden karıştırın ve hayata geçirin. En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın işbirliği özelliği sayesinde, takımınız dünyanın her yerinden bu proje üzerinde birlikte çalışabilir.

Bu şablonun size yardımcı olacağı alanlar:

Görsel varlıkları ve fikirleri tek bir kolay erişilebilir alanda düzenleyin

Geri bildirimleri paylaşmak ve düzenlemeler yapmak için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın

Her sahnenin ilerlemesini izleyin ve gerektiğinde zaman çizelgelerini ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Storyboard sürecini düzenli bir şekilde yönetmek isteyen yaratıcı film, oyun geliştirme ve pazarlama takımları.

12. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile içeriği zahmetsizce planlayın, oluşturun ve zamanlayın

Çeşitli kanallarda birden fazla içerik parçasını mı yönetiyorsunuz? Bu, bir düzine hareketli parçayı aynı anda dengelemek gibi hassas bir iştir. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, içerik akışınızı düzenleyerek her şeyi tek bir görünümde tutar, böylece takımınız uyumlu çalışabilir ve son teslim tarihlerine odaklanabilir.

Bu şablon, içerik planlama, oluşturma ve zamanlamayı kolaylaştırarak tutarlılık ve zamanında teslimatı sağlar.

Anahtar özellikler yardımcı olur:

ClickUp Takvim Görünümü ile son teslim tarihlerini ve yaklaşan gönderileri izleyin

Geri bildirim ve onay özellikleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İçerik oluşturma sürecinize uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış bir içerik planlama ve yayınlama yaklaşımı arayan pazarlama takımları, sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u belirlenen saatlere sadık kalırken, %27'si düzenli olarak fazla mesai yapıyor ve %19'u hiç belirli bir çalışma programı yok. İşler öngörülemez olduğunda, nasıl gerçekten mesainizi bitirebilirsiniz? ClickUp Takvim' deki otomatik görev planlama, en öngörülemez programlara bile daha fazla yapı kazandırabilir. Haftanızı planlayın, kesin çalışma saatleri belirleyin ve oturumu kapatmak için hatırlatıcıları otomatikleştirin, çünkü zamanınız size ait olmalı!

13. ClickUp İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Planı Şablonu ile tüm içerik akışını tek bir yerde yapılandırın

İçerik kaosu mu? Sizin gözünüzden kaçmaz. ClickUp İçerik Planı Şablonu, pazarlama takımlarına stratejiyi haritalamak, görevleri atamak ve son teslim tarihlerini izlemek için tek bir alan sunar; karmaşık gidip gelmeler olmadan.

Blog fikirleri için beyin fırtınası yapıyor, teklifleri yönetiyor, geri bildirimleri yönetiyor veya analizleri inceliyor olun, Pazarlama Proje Yönetimi Takımları için ClickUp her şeyi birbirine bağlı tutar. Büyük resmin planlamasını eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün, paydaşları yorumlarla döngüye dahil edin ve gerçek zamanlı performansı tek bir yerden izleyin.

Artık belgeler, e-postalar veya elektronik tablolar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Hedef kitleniz için düzenli, markanıza uygun içerik oluşturun. Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

İçerik oluşturma sürecini daha küçük, yönetilebilir görevlere bölün ve bunları takım üyelerine atayın

Ş Akışınızı düzenlemek için İçerik Takvimi ve Onay Panosu gibi Özel Görünümleri kullanın

Daha iyi izleme için Yazar, Anahtar Kelimeler ve İçerik Türü gibi Özel Alanlar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İçerik oluşturucular, pazarlamacılar ve birden fazla kampanyada içerik stratejilerini ayrıntılı ve düzenli bir şekilde planlamak ve yürütmek isteyen takımlar.

14. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile içerik oluşturma sürecinizi düzenleyin ve yönetin

Birden fazla kanal, son tarih ve takım arasında içerik yönetimi, birleşik bir sistem olmadan hızla kaosa dönüşebilir. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, içerik oluşturma, onaylama ve yayınlama süreçleri için merkezi bir alan sağlayarak bu karmaşıklığı ortadan kaldırır.

Bu şablon size şunları sağlar:

İçeriğin ilerlemesini izlemek için "İnceleniyor", "Konsept" ve "Beklemede" gibi Özel Durumları kullanın

Ayrıntılı izleme için "Bütçe", "Kanal" ve "Pazarlama Görev Türü" gibi Özel Alanlar ekleyin

Ş Akışı, Liste, Zaman Çizelgesi ve Gantt gibi farklı görünümler arasından seçim yaparak iş akışınızı görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: İçerik oluşturucular, pazarlamacılar ve içerik oluşturma sürecini yönetmek ve optimize etmek için bir çözüm arayan takımlar.

15. ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu ile yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırın

Yaratıcı projeler genellikle değişen zaman çizelgeleri, dağınık geri bildirimler ve onay gecikmeleriyle karşı karşıya kalır. ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonu, her şeyi bir araya getirerek takımların aşamaları düzenlemesine, görevleri atamasına ve ilerlemeyi hiç aksatmadan izlemesine yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yaratıcı brief yazımı , planlama, üretim ve inceleme gibi farklı aşamalarda projeleri planlayın

Özel Alanlar ve etiketler kullanarak paydaşları atayın, durumu izleyin ve son teslim tarihlerini yönetin

Zaman Çizelgesi, Pano ve Takvim görünümleri ile ilerlemeyi görselleştirin

Yapılandırılmış üretim iş akışları ve durum güncellemeleriyle onayları ve teslimatları basitleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kampanyaları, videoları, tasarım varlıklarını veya çok adımlı üretim projelerini yöneten yaratıcı takımlar.

16. ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu ile marka tutarsızlıklarını ortadan kaldırın

Takım üyelerinin eski yazı tiplerini, yanlış logoları veya uyumsuz renkleri kullanmasından bıktınız mı? ClickUp Stil Kılavuzu Şablonu, tüm marka yönergelerinizi tek bir yerde toplar, böylece herkesin aynı kuralları takip etmesini ve tek bir sesle konuşmasını kolaylaştırır.

Bu şablonun içinde şunları yapabilirsiniz:

Logo kullanımı, marka kiti renkleri, yazı tipleri ve sesi tek bir düzenli belgede özetleyin

Tasarım dosyalarını, örnekleri ve referansları tüm paydaşların kolayca erişebileceği bir yerde saklayın

Kılavuzunuzu açık ve düzenli bir şekilde yapılandırmak için Belgeler, iç içe sayfalar ve bağlantılar kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Marka bilinirliğini artırmak için tek bir bilgi kaynağı arayan pazarlama, tasarım veya marka ekipleri .

17. ClickUp Podcast Senaryo Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Podcast Şablonu ile açık ve yeniden kullanılabilir bir podcast senaryosu ile bölümleri yapılandırın

Bir podcast hazırlamak eğlenceli gelebilir, ta ki garip bir duraklama yaşayana, konuşacağınız bir noktayı unutana veya konudan sapana kadar. ClickUp Podcast Senaryo Şablonu, bölümlerinizi girişten çıkışa kadar yapılandırmanıza yardımcı olur, böylece odaklanabilir, profesyonel bir ses tonu yakalayabilir ve dinleyicilerinizi ekrana bağlayabilirsiniz.

Şablon şunları sunar:

Bölümünüzü giriş, ana tartışma, misafir soru-cevap ve özet bölümlerine ayırın

Zamanlama notları ve konuşma noktaları ekleyin, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın

Senaryoyu iyileştirmek için belge üzerinde doğrudan ortak sunucular veya yapımcılarla işbirliği yapın

Farklı bölüm biçimleri için yeniden kullanılabilir ana hatlarla her şeyi düzenli tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Bölümlerini yönlendirmek ve tutarlı, ilgi çekici içerik sunmak için net, işbirliğine dayalı bir senaryo isteyen podcast yayıncıları.

🧠 İlginç bilgi: Julie Gauthier'in Pepperoni Pizza Dreams podcast'i, dinleyicilere restoran menülerini okuyarak uykuya dalmalarına yardımcı oluyor. Houston'dan Melbourne'a kadar, insanlar yemeklerin ve fiyatların yatıştırıcı sesleriyle uykuya dalıyor. Yemeklerin fısıltılarının iyi bir gece uykusunun anahtarı olduğunu kim bilebilirdi?

Senaryodan Ekrana — ClickUp ile Doğru Planlayın

YouTube içeriği planlıyor, podcast senaryoları yönetiyor, küçük görseller tasarlıyor veya faturalar gönderiyor olsanız da, ClickUp size destek olur. Bu sadece bir yapboz parçası değil; tüm yaratıcı iş akışını kapsar.

Bir sonraki AI video projenizi haritalandırmanız mı gerekiyor? Tamamlandı. Göz alıcı küçük görseller oluşturmak mı istiyorsunuz? Kolay. Mükemmel işlerinizin ödemelerini izlemeye hazır mısınız? Bunun için de bir şablon var.

Süreçleriniz ne olursa olsun, ClickUp her şeyi düzenli, yaratıcı ve ilerleyen bir şekilde tutmanıza yardımcı olur.

Öyleyse, neden bir üst seviyeye geçmeyesiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi dönüştürün, çünkü en iyi fikirlerin bile büyük başarıya ulaşmak için harika bir plana ihtiyacı vardır!