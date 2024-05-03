Marka Bilinirliği KPI'ları: Pazarlama Etkinizi En Üst Düzeye Çıkarma

Tüm pazarlama kampanyalarının ve girişimlerinin merkezinde, markayı, ürünlerini ve hizmetlerini hedef kitleye daha iyi tanıtma arzusu yatmaktadır. Tanınırlık, marka başarısının ilk adımıdır.

Sosyal medyada gezinirken, dikkatinizi tamamen vermediğiniz halde bir reklamda bir markayı bilinçaltında tanıdığınız oldu mu? İşte bu, marka bilinirliğinin işleyişidir!

Marka bilinirliği nedir?

Marka bilinirliği, tüketicilerin belirli bir markayı ne kadar tanıdıkları ve tanıyabildiklerini ifade eder. Tüketicilerin bir markayı ne kadar hatırlayabildiklerini veya tanıyabildiklerini ve onu ürün veya hizmetleriyle ilişkilendirebildiklerini ölçer. İnsanlar markanıza ne kadar aşina olursa, sunduğunuz bir şeye ihtiyaç duyduklarında sizi hatırlama olasılıkları o kadar artar.

Marka bilinirliği nasıl oluşturulur?

Marka bilinirliği genellikle reklam, sosyal medya platformları, sponsorluklar, ürün yerleştirme ve diğer pazarlama iletişimi gibi çeşitli kanallarda tutarlı pazarlama çabaları ve marka tanıtımıyla elde edilir. Markanın kimliğini oluşturmaya yardımcı olur, müşteri sadakatini artırır ve kalabalık bir pazarda rakiplerinden farklılaşmasını sağlar.

Marka bilinirliği oluşturmak, tek seferlik bir reklam veya akılda kalan bir jingle ile olmaz (bunlar yardımcı olabilir!). Markanızı sosyal medya, reklamcılık ve hatta etkinlik sponsorluğu gibi farklı kanallarda tutarlı bir şekilde ön plana çıkarmakla olur.

Hedef, kalabalığın içinde tanıdık bir yüz (veya logo) haline gelmektir. Sonuçta, güçlü marka bilinirliği satışların artmasına, pazar payının büyümesine ve uzun vadeli marka değerine dönüşebilir.

Marka bilinirliğini ölçmek mi istiyorsunuz? Marka bilinirliğini izlemek, öznellik, çok sayıda temas noktası, zorlu veri toplama ve değişen müşteri davranışları nedeniyle zordur. İşte burada marka bilinirliği KPI'ları devreye girer.

Bu blog yazısı, marka bilinirliğini izlemenize ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak kanıtlanmış KPI'ları inceleyecektir.

Marka bilinirliği KPI'larını izlemenin faydaları

Marka bilinirliği KPI'ları, markanın hedef kitle ile rezonansa girip girmediğini belirler.

Önemli marka bilinirliği metriklerini izlemenin anahtar faydaları şunlardır:

Kampanya etkinliğini analiz etme : Doğru marka bilinirliği metrikleri, sonuçları nicelendirerek pazarlama kampanyasının etkinliği hakkında içgörü sağlar

Erişim ve etkileşimi ölçme : KPI'lar, pazarlama kanalları ve platformları genelinde markanızın erişimini ve etkileşimini ölçmeye yardımcı olur ve marka bilinirliği anketi aracılığıyla müşteri algısını toplar

Rekabetçi performansın karşılaştırılması : Markanın performansını rakiplerle karşılaştırın ve marka bilinirliğini artırmak için ilgili : Markanın performansını rakiplerle karşılaştırın ve marka bilinirliğini artırmak için ilgili büyüme pazarlama stratejileri belirleyin

Karşılaştırmalı performans : Ölçülebilir hedefler ve karşılaştırma ölçütleri, kampanya performansını karşılaştırmaya ve başarıdaki eksiklikleri belirlemeye yardımcı olur

Yatırım getirisini ölçmek: Pazarlama kampanyalarının bir maliyeti vardır ve KPI'lar, farklı marka bilinirliği kampanyalarının ROI'sini ölçmeye yardımcı olur

Sürekli iyileştirmeyi teşvik etme: Marka bilinirliği performansını düzenli olarak izlemek, değerli içgörüler ve stratejik iyileştirmelerle sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder

Marka Bilinirliği Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Örnekleri

Farklı önlemleri hedefleyen çok sayıda proje yönetimi KPI'sı ve marka bilinirliği KPI'sı vardır, ancak bunların hepsi amacınıza uygun olmayacaktır. Çeşitli KPI'lardan, çoğu pazarlama takımı için kanıtlanmış faydaları olan en iyi 8 tanesini seçtik. Her bir KPI'yı örneklerle incelerken ayrıntılara dalın.

1. Marka bahsetmeleri

Adından da anlaşılacağı gibi, marka bahsetmeleri, sosyal medya, haber siteleri, çevrimiçi forumlar ve bloglar gibi platformlarda markanızın bahsedilmesini ifade eder. Bu marka bilinirliği KPI'sı, markanızla ilgili konuşulanları, insanların markanız hakkında ne kadar konuştuğunu ve ne söylediklerini gösterir.

Bu metriği çeşitli şekillerde ölçebilirsiniz: markanın toplam bahsedilme sayısı, sunduğunuz belirli bir ürün veya hizmetin bahsedilme sayısı, her bir kanalın sosyal erişimi, bir dönemde çevrimiçi topluluğunuza katılan kişi sayısı, influencer pazarlama kampanyalarının erişimi ve hashtag performansı.

Marka ne kadar çok bahsedilir, erişilir ve etkileşim kurarsa, marka bilinirliğiniz o kadar yüksek olur.

Bu metriği genişleterek rekabet avantajınız hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Ses payı metriğini kullanarak rakiplerinizin markanızdan kaç kez bahsettiğini değerlendirin ve pazardaki pozisyonunuzu ölçün.

2. Sosyal medya etkileşimi

Beğeniler, yorumlar, retweetler ve paylaşımlar, sosyal medya etkileşimini ölçmek için kullanabileceğiniz metriklerden bazılarıdır.

Örneğin, bir sosyal medya uygulamasında yaptığınız bir gönderiyi ele alalım. Görünürlük 1000 görünüm iken, beğeniler ve yorumlar sadece 50 idi. Bu, içeriğinizin daha ilgi çekici olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, yorumlar müşterilerin markanız hakkında ne düşündüğünü ölçmek için mükemmel bir yoldur.

Çoğu sosyal medya uygulaması, etkileşim hakkında bilgi edinmek için analizler sağlarken, diğerleri için harici KPI yazılım araçları kullanmanız gerekebilir. Bu araçlar, hedef kitlenin ilgisini çekme ve gösterip söylediklerinizi izleyip izlemediklerini bilme konusundaki başarınızı doğrudan gösterir.

3. Arama motorlarında görünürlük

Arama motoru görünürlüğü, web sitenizin Google sıralamasını gösterir.

Web siteniz arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) ne kadar üst sıralarda yer alırsa, marka bilinirliği o kadar iyi olur. Önemli faktörler arasında anahtar kelime görünürlüğü, otorite puanı, markalı arama hacmi ve organik trafik yer alır.

Markaya özgü anahtar kelimelerde sıralamada yer almıyorsanız, SEO stratejinizi iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanın. Arama motoru araçlarını kullanarak, markalı arama hacminin trafiğini de değerlendirebilirsiniz.

4. Müşteri anketleri ve yorumları

Katılım ve farkındalığın temelini oluşturmak yeterli değildir. Müşterileri memnun etmek ve olumlu bir marka imajı oluşturmak da aynı derecede önemlidir. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini değerlendirmek için marka bilinirliği anketleri yapın.

Yelp ve Google gibi platformlarda puanınızı takip ederek müşterilerin hakkınızda ne söylediğini anlayabilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Net Promoter Score (NPS)'yi hesaplayın. Ayrıca, müşteri sadakatini ve markanızı başkalarına tavsiye etme olasılıklarını ölçen'yi hesaplayın. Yönetici gösterge paneli oluşturun ve olumlu yorumların yüzdesi için hedefler belirleyin.

Son olarak, bir müşterinin belirli bir ürün kategorisi hakkında düşündüğünde aklına gelenleri basit bir anketle öğrenmek, marka bilinirliğiniz hakkında ipucu verebilir.

5. Influencer etkisi

Influencer pazarı son yıllarda muazzam bir büyüme kaydetti: 2016'da 1,7 milyar dolar olan pazar büyüklüğü, 2022'de 16,4 milyar dolara ulaştı. 2024 sonunda 24 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor.

Influencer'lar artık marka bilinirliğini artırmak için en çok tercih edilen katalizörlerden biridir. Ancak, influencer pazarlamasının etkisini ölçmek, onların rolünü anlamanıza ve en iyi sonuçları elde etmek için pazarlama stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Raporlama araçlarını kullanarak takipçi sayısındaki artış ve influencer gönderilerinin etkileşimini gibi metrikleri izleyin. Influencer gönderilerinin etkileşimini, influencer gönderilerine dayalı web sitesi trafiğini ve influencer kampanyasının ROI'sini içeren karşılaştırma ölçütleri oluşturarak marka bilinirliğini ölçün ve artırın.

6. Web trafiği

Web trafiği, web sitenize erişen ve sitenizde görüntülenen kişi sayısını gösterir. Bu, fiziksel bir mağazadaki ziyaretçi veya müşteri sayısına eşdeğerdir. Burada izlenecek anahtar KPI'lar arasında doğrudan trafik, sayfa görüntülemeleri, hemen çıkma oranı, web sitesinde geçirilen süre ve yeni ve eski ziyaretçiler bulunur.

Bu KPI'lar, web sitenizin performansını ve web sitenize gelen müşterileri tatmin edip edemediğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu metriklerle mevcut performansınızı değerlendirdikten sonra, büyümenizi izlemek için hedefler belirleyin . Yüksek bir hemen çıkma oranınız varsa, etkili marka bilinirliği stratejileri oluşturmaya çalışın.

7. Hedef kitlenin algısı

Hedef kitlenin algısı, temel olarak potansiyel müşterilerinizin ürün ve hizmetleriniz hakkında ne düşündüğüdür. Onların memnun olup olmaması, yeni müşteriler çekip çekemediğinizi ve mevcut müşterilerle sağlıklı bir ilişki sürdürüp sürdüremeyeceğinizi belirler.

Bu marka bilinirliği KPI'sı, hedef kitlenizin rakipleriniz hakkında ne düşündüğünü ve ürünlerinizi mi yoksa rakiplerinizin ürünlerini mi tercih ettiğini de içerir. Müşterilerinizin duygularını daha iyi anlayarak, hizmetlerinizi ve ürünlerinizi şekillendirebilir ve olumsuz algıları ortadan kaldırabilirsiniz.

Duygusal marka bağlantısı, müşteri anketleri, sosyal medya etkileşimi ve yorumlar, hedef kitlenin algısını anlamaya yardımcı olur. Bu KPI, markanızın hatırlanma oranının iyi olup olmadığını gösterir.

8. Marka konumlandırma ve mesajlaşma

Marka konumlandırma, sizi diğerlerinden ayıran ayırt edici faktörleri ifade eder ve marka mesajı ise bu farkı nasıl ilettiğinizi ifade eder. Güçlü marka konumlandırma ve mesajlamanın merkezinde, markaya rakiplerine karşı üstünlük sağlayan markanın değerleri ve vizyonu yer alır.

Anketler, röportajlar ve çevrimiçi marka etkileşimi, bir markanın benzersiz pozisyonunu değerlendirmeye yardımcı olur. Bu kaynaklardan iyi geri bildirim almazsanız, marka beyanınızı ve pozisyonunuzu güncelleme, daha fazla test etme ve müşteriye ulaşana kadar gelişme zamanı gelmiş olabilir.

Marka Bilinirliğini Ölçerken Gizlilik Endişelerini Azaltma

Anahtar marka bilinirliği metriklerini ölçerken, değerli içgörüler toplamak ile müşteri gizliliğine saygı arasında denge kurmak önemlidir.

Müşteriler, markanın bilgilerini uygunsuz bir şekilde kullanacağından korkarsa, markayla etkileşime geçmekten veya anketleri ve geri bildirimleri doldurmaktan çekinebilir.

Marka bilinirliğini ölçerken gizlilik endişelerini azaltmanın basit yolları:

Şeffaf veri toplama : Veri toplama konusunda izlenecek en iyi ve en önemli yol, şeffaf veri toplama yöntemini tercih etmektir. Müşterileri verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirin ve onlara tercih seçenekleri sunun

Anonim veri toplama : İşletmeler, müşteri verilerini ifşadan korumak için anonim veri toplama ve toplu verileri kullanabilir

Şifreleme : Müşteri verilerinin güvenliğini sağlamanın bir başka yolu da verileri şifrelemek ve erişim denetimleri eklemektir

Uyum gereklilikleri: Son olarak, müşterilerle güven ve itibar oluşturmak için GDPR ve CCPA gibi uyum gerekliliklerine uyun

Bu uygulamaları kullanarak, güveni geliştirirken marka bilinirliğini etkili bir şekilde ölçebilir ve artırmaya başlayabilirsiniz.

Marka Bilinirliği KPI'larını İzleme

Artık temel marka bilinirliği metrikleri hakkında her şeyi bildiğinize göre, bunları daha iyi izlemek için adım adım bir kılavuz sunuyoruz:

1. Takım üyelerine danışın

Marka bilinirliği, ortak bir hedefe ulaşmak için bir takımın çeşitli çabalarını izleyen ortak bir çabadır. Sonuç olarak, ilk adım, takım üyeleriyle kapsamlı bir danışma toplantısı yaparak takımın tüm pazarlama çabalarını belirlemek, ortak hedefler belirlemek ve kıyaslama ölçütleri oluşturmaktır. Takımdan girdi almak, morali ve katılımı artırmaya yardımcı olur.

Takımınızın halihazırda gerçekleştirmekte olduğu tüm pazarlama çabalarını ve henüz denemediğiniz şeyleri belirlemek için bir beyin fırtınası oturumu düzenleyebilirsiniz. Örneğin, geliştiriciler ürünün teknik özelliklerini sergileyen blog gönderileri oluşturmayı önerebilirken, müşteri desteği ekibi sosyal medya için kullanıcı referanslarını önerebilir. Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, çok yönlü bir strateji sağlar.

2. KPI'ları ve diğer metrikleri tanımlayın

Danışma aşamasının ardından, bir sonraki adım KPI'ları tanımlamaktır. Pazarlama hedeflerinizle senkronize olan en alakalı KPI'ları seçin ve bunları hangi açılardan ölçeceğinizi belirleyin. Ayrıca, proje durum raporları ile bu KPI'ları takımın görebileceği hale getirin. KPI'ları tanımlamak, takımın odaklanmasını ve ortak bir hedef doğrultusunda senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar.

Hedefinizin web sitesi trafiğini %20 artırmak olduğunu varsayalım. Performans pazarlama takımı, %5 tıklama oranı (CTR) elde etmek için hedefli sosyal medya reklamları oluşturmayı önerebilir. Buna karşılık, içerik ve SEO takımı, mevcut blog gönderilerini arama motoru sonuçlarında ilk 3'te yer alması için optimize etmeye çalışabilir. Bu KPI'ları ayarlayarak, herkes ortak hedefe ulaşmaya katkıda bulunur.

3. Veri kaynaklarını belirleyin ve birbirine bağlayın

Yapbozun son parçası, KPI'ları ölçmek için uygun kaynakları belirlemektir.

Örneğin, bir anket yapmayı, çevrimiçi platform katılımını incelemeyi veya KPI'ları ölçmek için bir geri bildirim oturumu düzenlemeyi seçin. Bu adım, yazılım ve müşteri raporlama araçlarını kullanarak ilerlemenizi izlemek için ölçülebilir önlemler belirlemenize yardımcı olur.

KPI'ları izlemeyi basitleştirmek için ClickUp gibi bir raporlama gösterge paneli yazılımı kullanın.

İzlemek, veri toplamak ve analiz etmek istediğiniz tüm KPI'lardan oluşan bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun ve takımla tek bir yerden iletişim kurun.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm KPI'larınızı izleyin

Gösterge paneli şu şekilde faydalı olabilir:

Özel durumlar ve alanlar: Tamamlandı, Hedeften Saptı, Hedefe Doğru, Başlamadı ve Risk Altında gibi özel durumlara sahip KPI'lar oluşturabilirsiniz. Bu, her bir KPI'nın ilerlemesi ve dikkat edilmesi gereken alanlar hakkında bir bakışta bilgi sağlar

Proje yönetimi araçları: ClickUp'ta etiketleme, zaman takibi ClickUp'ın e-posta entegrasyonu ve otomasyonlar , mevcut iş akışınızda KPI izlemenin kolaylaştırılmasına katkıda bulunur.

Gerçek zamanlı veriler: Gösterge panelleri, veri kaynaklarına gerçek zamanlı olarak merkezi erişim sağlayarak trendleri ve darboğazları tespit etmenize ve şirketinizin faaliyetlerini üst düzeyde görselleştirmenize yardımcı olur. Bu, gerektiğinde rota düzeltmesi için veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar

Taranabilirlik: Ana fikirleri hızlıca tarayarak anlamak için tasarlanmışlardır, böylece marka bilinirliği hedefleri konusunda net bir iletişim ve takım uyumu sağlanır

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak her takım üyesine belirli görevler atayabilir ve bunları görsel olarak takip edebilirsiniz. Bu, işbirliğini teşvik eder ve herkesin marka bilinirliği hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunmasını sağlar.

ClickUp Hedefleri ile KPI'ları izleyin ve takımınızla işbirliği yapın

İşte bunun size nasıl yardımcı olabileceği:

Net hedefler belirleyin: ClickUp'ta net, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek başlayın. Bu, herkesin ne için çalıştığını anlamasını sağlar

Metrikleri belirleyin: Bu hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçecek metrikleri belirleyin. Yaygın metrikler arasında müşteri memnuniyeti, web sitesi trafiği, edinme maliyeti ve dönüşüm oranları bulunur

İlerleme izleme: İlerleme (Otomatik) Özel Alanı, alt görevlerin, kontrol listelerinin ve atanan yorumların tamamlanmasını otomatik olarak izleyen ve ilerlemeyi görsel olarak gösteren bir ilerleme çubuğudur

Görev organizasyonu: Her hedef veya OKR için görevleri organize edin, bunları bireylere veya takımlara atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ek ayrıntılar için özelleştirin

Özel durumlar: Tamamlandı, Hedeften Sapma, Hedefe Doğru, Başlamadı ve Risk Altında gibi her bir KPI ve OKR'nin ilerlemesini takip etmek için özel durumlar oluşturun

Gösterge paneli görünümleri: Gösterge panelini kullanarak birden fazla KPI'yı aynı anda izleyin ve kolay okunur görsellerle hedeflerinize ulaşma yolunda ilerlediğinizden emin olun

İlişkiler: Takım düzeyindeki görevleri daha büyük şirket veya departman düzeyindeki OKR'lere bağlayabilen görev İlişkileri'ni kullanarak Çalışma Alanı'nızdaki farklı OKR'leri birbirine bağlayın

Ayrıca, ClickUp KPI Şablonu tüm KPI izleme ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın KPI Şablonu ile başarı metriklerini izleyin ve OKR'lere ulaşın

Anahtar özellikleri şunları sağlar:

Kolay okunur görsellerle KPI performansını izleyin

İyileştirme gerektiren alanları belirleyin

İş hedefleri ve amaçları etrafındaki ilerlemeyi sürekli değerlendirin

Tamamlandı, Hedeften Sapma, Hedefe Doğru, Başlamadı ve Risk Altında gibi özel durumları kullanarak tüm paydaşları güncel tutun

Etiketleme, zaman takibi özellikleri, ClickUp Otomasyonu ve daha fazlası gibi proje yönetimi araçlarıyla KPI izlemeyi geliştirin

Sistematik işleyişi ve çoklu araçlara erişimi ile ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi aracıyla marka bilinirliği KPI'larını izlemek çocuk oyuncağı haline gelir.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi platformu ile pazarlama planlarınızı planlayın, işbirliği yapın ve uygulayın

İşte nasıl

Özet, Departman OKR, İlerleme ve Zaman Çizelgesi gibi farklı ClickUp Görünümlerini kullanarak departman hedeflerini uyumlu hale getirin ve ilerlemeyi izleyin. Bu görünümler, KPI dönüm noktalarının görsel bir temsilini sunar ve zaman içinde marka bilinirliğinin izlenmesini kolaylaştırır

Raporlama ve analiz özelliklerinden yararlanarak markanızın bilinirliğindeki artış hakkında içgörüler edinin, trendleri belirleyin ve performansı artırmak için veriye dayalı kararlar alın

ClickUp Brain'in yapay zeka yazma becerisiyle pazarlama girişimlerinizi ve içerik geliştirmenizi hızlandırın. Yenilikçi kampanya konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapın, ayrıntılı içerik planları oluşturun, blog gönderilerinin tamamını yazın, vaka çalışmaları taslakları hazırlayın ve saniyeler içinde, hatta dakikalar içinde e-postalar yazın

Fikir oluşturmadan uygulamaya kadar uyumlu bir takım çalışması sağlayın. Birden fazla takım üyesinin projeleri birlikte oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile kusursuz bir işbirliği sağlayın ve proje yaşam döngüsü boyunca takımınız arasında mükemmel uyum ve iletişim sağlayın

Doğru KPI'larla Marka Bilinirliğini İzleyin ve İyileştirin

Marka bilinirliği, etkili marka yönetiminin ilk adımıdır. İnsanlar sizin hakkınızda konuşmaya başladığında, gerçekten anlamlı bir şey yaratmış olursunuz. KPI izleme olmadan, neyin yanlış olduğunu tespit edemezsiniz.

Gelişmiş Google analitiği, gerçek zamanlı izleme, kişiselleştirilmiş metrikler ve gizlilik odaklı yaklaşımlarla, marka bilinirliği performansının zamanla daha sorunsuz ve daha etkili hale gelmesi beklenmektedir.

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı veriler, net görselleştirmeler ve özel izleme özellikleri sunar; fırsatları belirlemek ve gerektiğinde rotayı düzeltmek için mükemmel araçlardır. Ayrıca, proje yönetimi yetenekleri, marka bilinirliği çabalarınızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar

Gerçek marka etkisi, hakkında konuşulmak, hatırlanmak ve tercih edilmekten gelir. O halde, ClickUp ile markanızın hikayesini kontrol altına alın ve marka bilinirliğinizin nasıl yükseldiğini izleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Marka bilinirliğinin KPI'sı nedir?

Marka bilinirliği için KPI'lar, arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında markanın görünürlüğünü ve algısını ölçer. Bu KPI'lar, hedef kitlenin markayı tanıyıp tanımadığını ve markayla özdeşleşip özdeşleşmediğini anlamanıza yardımcı olur.

2. Marka bilinirliğini nasıl ölçersiniz?

Marka bilinirliği, sosyal medya etkileşimi, arama motoru görünürlüğü, web trafiği, marka pozisyonu, müşteri anketleri gibi çeşitli KPI'lar kullanılarak ölçülebilir.

3. Bir farkındalık kampanyası için hangi KPI'ları izlersiniz?

Bir farkındalık kampanyası için izlenmesi gereken temel KPI'lar arasında gösterimler/görünürlük, tıklamalar, web trafiği, ses payı, markadan bahsetmeler ve sosyal medya etkileşimi yer alır.