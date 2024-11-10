Çarpıcı İçerik için En İyi 13 AI Video Oluşturucu

Biliyor muydunuz? Instagram'ın Reels algoritması her dört haftada bir değişir.

Tam kodu çözdüğünüzü düşündüğünüz anda, her şey yeniden değişir.

Profesyonel video düzenleyicileri işe almak ve stüdyo rezervasyonu yapmak için yüksek maliyetler nedeniyle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yüksek kaliteli video üretmek zor olabilir.

Kısa sürede çarpıcı videolar oluşturmak için kullandığım stratejiyi öğrenmek ister misiniz? AI video oluşturucu kullanmak.

Bir AI video oluşturucu ve video düzenleyici, bayt boyutundaki kliplerden uzun videolara kadar her şeyi saniyeler içinde oluşturabilir. AI tarafından oluşturulan bu videolar sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda üretilmesi de çok daha az zaman alır.

Bu makalede, kişisel olarak kullandığım ve sevdiğim en iyi AI video araçlarını paylaşacağım. En iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve çevrimiçi yorumları hakkında konuşacağız.

Bir AI video oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi AI video oluşturucuyu seçerken, her zaman birkaç anahtar özelliği göz önünde bulundururum.

İlk olarak, video düzenleme yetenekleri önemlidir. Kırpma, arka plan müziği ekleme veya video klipler ve stok görüntüleri ekleme gibi sorunsuz bir düzenleme süreci sunan bir AI video düzenleyici istiyorsunuz.

Ardından, özelleştirme seçeneklerini kontrol edin.

Açıklayıcı videolar, sosyal medya videoları veya daha uzun YouTube sinema videoları hazırlıyor olun, en iyi AI video oluşturucular video şablonlarıyla çalışmanıza ve herhangi bir video biçiminde içerik oluştururken esneklik sunmalıdır.

AI avatarlar ve metinden videoya dönüştürme gibi gelişmiş özellikler, hızlı içerik üretimi için oyunun kurallarını değiştirebilir.

? Örneğin, Pictory veya Synthesia gibi popüler AI video araçlarıyla video oluştururken, bir senaryo yükleyip, tercih ettiğim AI avatarını seçip, sadece birkaç tıklamayla profesyonel bir video oluşturabilirim.

Son olarak, kullanıcı deneyimi önemlidir.

örneğin, bazı araçlarla, düzenleme için saatler harcamadan veya üretim kalitesinden endişe etmeden, yayınlanmaya hazır muhteşem videolar oluşturabilirsiniz.

Denemeniz Gereken En İyi 13 AI Video Oluşturucu

1. Synthesia (AI ile oluşturulan eğitim ve pazarlama videoları için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Synthesia, kapsamlı video prodüksiyon becerileri olmadan video oluşturmayı basit ve sezgisel hale getiren lider bir AI video oluşturucu.

Synthesia'yı uzun ve karmaşık yardım makalelerini kullanıcı dostu videolara dönüştürmek için kullandım (özellikle müşteri hizmetleri takımları için faydalıdır).

Sythesia'nın çoklu AI avatarları ve gelişmiş seslendirme özellikleri, özellikle eğitim ve pazarlama videoları oluşturmak için video içeriğini ilgi çekici hale getirir.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

AI avatarlar: Videoları daha ilgi çekici ve kapsayıcı hale getirmek için çeşitli avatar seçimlerinden birini seçin

Anında seslendirme: Senaryoları yüzlerce doğal sesli AI sesine dönüştürerek yüksek kaliteli seslendirmeler oluşturun

1 tıklamayla çeviri: Videoları 140'tan fazla dile çevirerek küresel bir kitleye ulaşın

AI video asistanı: AI ve önceden tasarlanmış şablonları kullanarak fikirleri, sunumları, PDF'leri ve web sitelerini videolara dönüştürün

İşbirliği araçları: Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın ve paylaşılan çalışma alanlarında projeleri yönetin

Synthesia sınırlamaları

Video süresi sınırlamaları: Ücretsiz ve ücretli planlarda daha uzun videoların oluşturulmasını kısıtlar

Sınırlı avatar ve şablon çeşitliliği: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar, ancak rakiplere kıyasla daha dar bir AI avatar ve şablon seçimi sunar

İçerik denetimi sorunları: Özellikle siyasi konularda içerik denetimi ile ilgili sorunlar yaratarak videoların haksız yere reddedilmesine neden olur

Ücretsiz sürüm yok: Ücretsiz sürümü yoktur, kullanıcıların erişim için abonelik alması gerekir

Synthesia fiyatlandırması

Başlangıç: 18 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Oluşturucu: 64 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için 10 Synthesia AI Alternatifi

2. Pictory (Zahmetsiz AI video oluşturma için en iyisi)

pictory aracılığıyla

Sosyal medya ve çevrimiçi kurslar için sık sık içerik oluşturan biri olarak, Pictory benim için çığır açan bir AI video oluşturucu oldu.

Bu video oluşturucu, içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve eğitimciler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder ve video düzenleme deneyimi olmayan kullanıcılar ve video oluşturma konusunda yeni olanlar için idealdir. Pictory'nin metinden videoya dönüştürme özellikleri, en iyi AI video oluşturucularla aynı seviyededir.

Ek olarak, video oluşturucu otomatik altyazı özelliğine sahiptir ve birkaç dakika içinde sosyal medya dostu içerikler oluşturabilirsiniz.

Pictory'nin en iyi özellikleri

Metinden videoya oluşturma: Senaryoları veya makaleleri ilgili görseller ve müziklerle videolara dönüştürün

AI seslendirmeler: İçeriğinizi anlatmak için çeşitli gerçekçi AI seslerinden birini seçin

Otomatik altyazı: Erişilebilirliği artırmak için altyazıları ve alt yazıları otomatik olarak oluşturun

Video öne çıkan özellikler: Daha uzun videolardan hızlıca öne çıkan bölümler oluşturarak izleyicilerin ilgisini kısa özetlerle çekin

Özelleştirme seçenekleri: Logolar, renkler ve yazı tipleri gibi marka öğeleriyle videoları kişiselleştirin

Pictory sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı ses çeşitliliği: Minimum ses seçeneği sunar, daha fazla çeşitlilik için yükseltme gerekir

Kısıtlı gelişmiş özellikler: Anahtar gelişmiş özellikleri yalnızca üst düzey planlarda sunarak temel kullanıcıların işlevselliğini sınırlar

Sınırlı entegrasyonlar: Öncelikle Zapier ile entegre olur, bu da tüm iş akışlarını desteklemeyebilir

Pictory fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart: 23 $/ay (veya yıllık 19 $/ay)

Premium: 47 $/ay (veya yıllık 39 $/ay)

Takımlar: 119 $/ay (veya 99 $/ay yıllık)

Pictory puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (75 yorum)

Capterra: 4,8/5 (140 yorum)

Ayrıca okuyun: İşinizi Transkripsiyonlamak için 10 AI Video Özetleyici

3. HeyGen (Kısa AI tabanlı avatar videoları oluşturmak için en iyisi)

heyGen aracılığıyla

Birden fazla dilde konuşmak veya yeni pazarlara açılmak isteyen bir içerik oluşturucuysanız, HeyGen seslendirme ve özelleştirilebilir avatarlarla yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

HeyGen, kendisini çok amaçlı bir AI video oluşturucu olarak konumlandırmak yerine, 175'ten fazla dilde stüdyo kalitesinde videolar üreten video oluşturma yetenekleriyle ün kazanmıştır. Video avatarınızı çeşitli kıyafetler ve temalarla özelleştirebilirsiniz.

Araç ayrıca oldukça sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Ancak HeyGen, kullanışlı ancak sınırlı yerel entegrasyonlara sahiptir ve çoğu entegrasyon Zapier üzerinden yönlendirilir. Bu, video oluşturma iş akışınızı karmaşıklaştırabilir.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Çeşitli avatarlar: Farklı kitlelere göre özelleştirilebilen 120'den fazla avatara erişin

Çok dilli seslendirmeler: 40'tan fazla dilde 300'den fazla sesle dudak senkronizasyonu özelliğine sahip videolar oluşturun ve böylece küresel erişiminizi artırın

Metin-video dönüştürme: Sadece birkaç tıklama ile senaryoları ilgi çekici videolara dönüştürün

Üretken kıyafetler: Çeşitli temalara ve durumlara uyacak şekilde AI komutlarını kullanarak avatar kıyafetlerini özelleştirin

API entegrasyonu: HeyGen'in özelliklerini otomatik video oluşturma için diğer platformlara entegre edin

HeyGen sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı ses çeşitliliği: Minimum ses seçeneği sunar, daha fazla çeşitlilik için yükseltme gerekir

Kısıtlı gelişmiş özellikler: Yalnızca üst düzey planlarda bulunan anahtar gelişmiş özellikleri içerir ve temel kullanıcılar için işlevselliği sınırlar

Sınırlı entegrasyonlar: Öncelikle Zapier ile entegre olur, bu da tüm iş akışlarına uygun olmayabilir

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu Planı: 24 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım Planı: 69 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

4. InVideo (Hızlı ve kolay video oluşturma için en iyisi)

inVideo aracılığıyla

Yüksek kaliteli videoları verimli bir şekilde üretmesi gereken pazarlamacılar, eğitimciler ve içerik oluşturucular için ideal olan InVideo, teknik becerilerinden bağımsız olarak herkesin video üretimine erişmesini sağlayan bir başka harika AI video oluşturucu aracıdır.

InVideo, 4.000'den fazla video şablonuna sahiptir ve yeni kullanıcılara temel bilgileri öğrenmeden başlamaları için harika bir fırsat sunar.

Ayrıca, arka plan için anlatım ve müzik eklemek, InVideo'nun çoğu planında sunulan kullanışlı bir avantajdır.

InVideo'nun en iyi özellikleri

Metinden videoya dönüştürme: Senaryoları veya makaleleri ilgili görseller ve müziklerle kolayca videolara dönüştürün

Kapsamlı şablon kitaplığı: Çeşitli platformlara ve amaçlara uygun 4.000'den fazla özelleştirilebilir şablona erişin

AI destekli düzenleme: AI'yı kullanarak senaryo oluşturma, sahne seçimi ve seslendirme işlemlerini otomatikleştirin

Çok dilli destek: 50'den fazla dilde video oluşturarak erişiminizi genişletin

İşbirliği araçları: Video oluşturma sürecini kolaylaştırmak için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın

InVideo sınırlamaları

Sınırlı video dışa aktarma: Video dışa aktarma sayısını sınırlar, bu da yüksek hacimli oluşturucular için sınırlayıcı olabilir

Yavaş işleme süreleri: Yavaş işleme süreleri, projenin tamamlanmasını geciktirebilir

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 20 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Maksimum: 48 $/ay (yıllık faturalandırılır)

InVideo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (380+ yorum)

Ayrıca okuyun: Onboarding ve Eğitim için En İyi 10 Eğitim Videosu Yazılımı

5. Fliki (Çok yönlü AI video ve ses içeriği oluşturma için en iyisi)

fliki aracılığıyla

Fliki, blogları videolara dönüştürmek veya projelere seslendirme eklemek gibi içerik oluşturma işlemlerini inanılmaz derecede kolaylaştırır.

1.300'den fazla AI sesi ve 75'ten fazla dil desteği ile, küresel çapta yankı uyandıran içerikler üretmek için mükemmeldir.

Bunu, bir blog gönderisini hızlı bir şekilde ve gelişmiş düzenleme gerektirmeden şık bir YouTube videosuna dönüştürmek için kullandım.

Fliki'nin ses klonlama özelliği de kişisel bir dokunuş ekleyerek projeler arasında tutarlılığı sağlar. Bu araçla AI videoları oluşturmak hızlı, basit ve ölçeklenebilir; oluşturucular, pazarlamacılar ve eğitimciler için mükemmeldir.

Fliki'nin seslendirmeleri bazen robotik gelebilir, ancak bu, sunduğu hız ve çok yönlülük için küçük bir ödün.

Fliki'nin en iyi özellikleri

Metinden videoya dönüştürme: AI destekli araçları kullanarak senaryoları zahmetsizce büyüleyici videolara dönüştürün

Kapsamlı ses kitaplığı: 80'den fazla dil ve 100'den fazla lehçede 1.300'den fazla ultra gerçekçi sese erişin

AI ses klonlama: Kişiselleştirilmiş içerik için benzersiz sesler oluşturun veya kendi sesinizi kopyalayın

Zengin medya kitaplığı: Video kalitesini artırmak için milyonlarca lisanslı medya varlığını kullanın

Çok dilli destek: Küresel bir kitleye ulaşmak için çeşitli dillerde içerik üretin

Fliki sınırlamaları

Kafa karıştırıcı kredi sistemi: Kredi sistemini anlamak zor, bu da kredilerin hızla tükenmesine neden oluyor

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, arayüz yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Yüksek kredi maliyetleri: Özellikle küçük oluşturucuların yoğun kullanımı için yüksek kredi maliyetleri uygular

Fliki fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 28 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 53 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fliki puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi

6. Veed. io (Çok yönlü çevrimiçi video düzenleme için en iyisi)

Veed.io, muhtemelen günümüzün en popüler AI video oluşturucularından biridir.

Bu araç, ister müşteri demolarını düzeltmek ister sosyal medya içeriği oluşturmak olsun, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için video düzenlemeyi kolaylaştırır.

Sürükle ve bırak klipler ve otomatik olarak oluşturulan altyazılar gibi özellikleriyle verimlilik için tasarlanmıştır.

sadece birkaç tıklama ile arka plan gürültüsünü bile kaldırabilirsiniz. Ücretsiz sürüm temel özellikleri sunarken, yükseltme ile 4K dışa aktarma ve ek depolama gibi daha gelişmiş araçların kilidi açılır. Önemli bir öğrenme eğrisi olmadan kaliteli videolar oluşturmak istiyorsanız bu iyi bir seçimdir.

Ayrıca, müşteri tarafından sağlanan B-roll, stok video ve özel animasyonlar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen görüntüleri sorunsuz bir şekilde birleştiren çoklu düzenleme özelliğine de sahiptir.

Veed. io'nun en iyi özellikleri

Çoklu iz düzenleme: Birden fazla video ve ses izini kolaylıkla birleştirin

AI destekli araçlar: Otomatik altyazı ve arka plan kaldırma gibi akıllı özelliklerden yararlanın

Kapsamlı medya kitaplığı: Geniş stok görüntü, müzik ve ses efekti koleksiyonuna erişin

Marka kiti: Özel renkler, yazı tipleri ve logolarla tutarlılığı koruyun

İşbirliği araçları: Takım üyeleri ve müşterilerle gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde çalışın

Veed. io sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş video efektleri: Masaüstü yazılımlarına kıyasla sınırlı bir aralıkta gelişmiş video efektleri sunar

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek zaman alır

Ücretsiz deneme yok: Kullanıcıların aracı denemek için ücretli planlara kaydolması gerekir

Veed. io fiyatlandırma

Lite : Kullanıcı başına aylık 24 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 55 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Veed. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (850+ yorum)

Capterra: 3,4/5 (50 yorum)

7. DeepBrain AI (Hiper gerçekçi AI avatar videoları için en iyisi)

deepBrain AI aracılığıyla

Deneyimlerime göre, DeepBrain AI'nın ChatGPT entegrasyonu öne çıkan bir özelliktir — avatarlarınız için senaryolar yazar ve video oluşturmayı neredeyse hiç çaba gerektirmez hale getirir (neredeyse sıfır video düzenleme becerisi gerekir).

Bu, video oluşturma veya düzenleme konusunda önceden deneyimi olmayan kullanıcılar için kullanımı son derece kolay hale getirir.

Ayrıca, şablon kitaplığı kullanıma hazır birçok seçenek sunarak zaman kazanmanızı sağlar.

DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri

Hiper gerçekçi AI avatarlar: Çeşitli gerçekçi dijital insanlardan seçim yapın veya özel avatarlar oluşturun

Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 80'den fazla dilde video oluşturun

Kusursuz dudak senkronizasyonu: AI avatarların ağız hareketleri, söylenen kelimelerle mükemmel uyum sağlar

Özel avatar oluşturma: Gerçek kişilere veya marka maskotlarına dayalı benzersiz AI sunucular oluşturun

Video düzenleme paketi: Grafik, altyazı ve animasyon eklemek için entegre araçlar

DeepBrain AI sınırlamaları

Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek için önemli bir zaman yatırımı gerektirir

Sınırlı avatar ifade kontrolü: Kapsamlı özellikler sunar, ancak avatar ifadelerinin ince ayarında sınırlamalar vardır

DeepBrain AI fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 24 $/48 $/96 $ (yıllık faturalandırılır), kredi sayısına bağlı olarak

Takım: Aylık 72 $/142 $/216 $ (yıllık faturalandırılır), kredi sayısına bağlı olarak

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepBrain AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (360 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

?Profesyonel İpucu: Metin-video özellikleri ve AI avatarları dahil AI video düzenleme araçlarını arayın.

8. Elai (Özel avatarlarla ölçeklenebilir AI video oluşturma için en iyisi)

Kişiselleştirilmiş video içeriğini büyük ölçekte, ancak sonsuz düzenleme zahmeti olmadan oluşturmanız mı gerekiyor? Elai'yi bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceğini görmek için test ettim.

Özel avatar özelliği hemen dikkatimi çekti. Profesyonel görünümlü ve birden fazla dil konuşan dijital sunumcular oluşturabildim; farklı kitlelere ulaşmak için mükemmel.

Metinden videoya fonksiyonu bir başka güçlü yanıydı. Ürün açıklamalarını yükleyerek anında video senaryoları oluşturabildim, bu da büyük zaman tasarrufu sağladı. Ancak, dudak senkronizasyonunun doğruluğu etkileyici olsa da, bazen oluşturulan AI avatarlarının hareketlerinin sert olduğunu düşünüyorum.

API entegrasyonu ile, başka hiçbir platformun henüz bu kadar sorunsuz bir şekilde başaramadığı yüzlerce kişiselleştirilmiş videoyu bir gecede otomatikleştirebilirsiniz.

Elai'nin en iyi özellikleri

Özel AI avatarlar: Markanıza özel, gerçeğe yakın dijital sunumcular oluşturun

Metinden videoya dönüştürme: Yazılı içeriği ilgi çekici video senaryolarına dönüştürün

Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 75'ten fazla dilde video oluşturun

Ölçeklenebilir video üretimi: API entegrasyonunu kullanarak yüzlerce veya binlerce videoyu hızlıca oluşturun

Etkileşimli öğeler: Katılımı artırmak için tıklanabilir düğmeler ve testler ekleyin

Elai sınırlamaları

Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek için zaman gerekir

Sınırlı avatar özelleştirme: Sınırlı bir avatar özelleştirme seçenekleri aralığı sunar

Büyük projelerde yavaş işleme: Büyük ölçekli video projelerinde önemli gecikmeler yaşanır

Elai fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 23 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Elai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Runway (Sinematik AI video oluşturma ve düzenleme için en iyisi)

runway aracılığıyla

Geleneksel VFX yazılımı olmadan anında fütüristik, yüksek kaliteli video çıktıları oluşturabilir veya karmaşık efektler ekleyebilirseniz ne olur? Runway'i test ederek bunu yapıp yapmadığını gördüm.

Metin-video özelliği benim dikkatimi çekti. Basit komutlar yazdım ve birkaç dakika içinde AI tarafından oluşturulan video teslim edildi ve sadece birkaç küçük ayarlamaya ihtiyaç duydu.

Bir diğer öne çıkan özellik ise Motion Brush aracıydı. Bu araç, normalde saatler süren akışlı animasyonları hızlı bir şekilde eklememi sağladı.

Görüntüden videoya dönüştürme aracı da iyi iş çıkardı. Bir fotoğraf yükledim ve inanılmaz derecede gerçekçi görünen 360 derecelik bir dönüş oluşturdum. Arka plan müziğini otomatik olarak oluşturma özelliği hoş bir ayrıntıydı.

Runway'in en iyi özellikleri

Metinden videoya oluşturma: Ayrıntılı metin açıklamalarından videolar oluşturun

Hareket fırçası: Videonuzun belirli alanlarına hedefli animasyonlar ekleyin

Görüntüden videoya: Hareketsiz görüntüleri dinamik video sekanslarına dönüştürün

AI ile geliştirilmiş düzenleme: Akıllı araçlarla düzenleme sürecini kolaylaştırın

Gerçekçi AI avatarlar: Videolarınız için gerçeğe yakın dijital insanlar oluşturun

Pist sınırlamaları

Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek zaman alır

Karmaşık oluşturma işlemleri için daha uzun işlem süresi: Karmaşık oluşturma işlemleri, özellikle yüksek kalitede, daha uzun sürer

AI yorumlama farklılıkları: Görüşünüzle tam olarak eşleşmeyen yorumlamalarla sonuçlanabilir

Runway fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 28 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 76 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Synthesys (Gerçekçi avatarlarla ölçeklenebilir AI video oluşturma için en iyisi)

Synthesys'i bir AI video düzenleyici olarak yeteneklerini keşfetmek için test ettim ve genel olarak oldukça iyi performans gösterdi.

Oluşturulan çok dilli AI avatarlar, profesyonel video içerikleri için etkili bir şekilde çalışan gerçekçi, akıcı ifadeler ve hareketlere sahipti. Ancak, avatar özelleştirme biraz sınırlı hissettirdi.

Metin okuma özelliği ve platformdaki çeşitli video şablonları doğruydu, ancak uzun videoların işlenmesi genellikle sinir bozucu derecede yavaş olabiliyor.

Platformun video şablonları kullanışlıydı ve zaman kazandırdı, ancak bazı seçenekler oldukça basitti.

Synthesys'in en iyi özellikleri

Gerçeğe yakın AI avatarlar: Çeşitli ultra gerçekçi dijital sunucular arasından seçim yapın

Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 140'tan fazla dilde video oluşturun

Özel avatar oluşturma: Markanıza özel benzersiz AI sunucular tasarlayın

Video şablonları: Hızlı video oluşturma için özelleştirilebilir şablon kütüphanesine erişin

Toplu işleme: Yüksek hacimli üretim için aynı anda birden fazla video oluşturun

Synthesys sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi: Kullanıcı dostu olmasına rağmen tüm özellikleri öğrenmek zaman alır

Sınırlı avatar ifade esnekliği: Kullanıcı tercihlerine göre avatar ifadelerinin esnekliğini sınırlar

Synthesys fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 20 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Oluşturucu: 41 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İş için Sınırsız: 69 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Synthesys puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

11. Visla (Kapsamlı AI destekli video oluşturma için en iyisi)

visla aracılığıyla

Farklı video stilleri için storyboard, senaryo, B-roll, seslendirme, altyazı ve daha fazlasını yönetmenize olanak tanıyan bir AI platformuna mı ihtiyacınız var? Visla bunu ve daha fazlasını yapar.

AI senaryo oluşturma özelliği, temel ürün özetlerinden iyi yapılandırılmış senaryolar oluşturarak zaman kazandırır.

AI avatarlar oldukça gerçekçiydi, ancak daha niş sektörler için seçimlerin biraz sınırlı olduğunu gördüm (AI şef avatarınıza ikonik beyaz şef şapkasını taktıramadığınızı hayal edin).

Ancak, metinden videoya dönüştürme aracı verimliydi, ilgili stok görüntüleri otomatik olarak çekip animasyonlar ekliyordu, ancak ileri düzey kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri kısıtlıydı.

Visla ayrıca sağlam markalama araçları sunarak logolar ve renk şemalarıyla görsellerin marka kimliğine uygun olmasını kolaylaştırır. Çok dilli uyarlama ve işbirliği özellikleri, özellikle farklı bölgelerdeki takımlar için çok yararlı oldu.

Visla'nın en iyi özellikleri

AI senaryo oluşturma: Temel ürün bilgilerinden profesyonel senaryolar oluşturur

Gerçekçi AI avatarlar: Gerçekçi dijital sunucuların geniş bir aralığını sunar

Metinden videoya dönüştürme: Senaryoları otomatik olarak tam teşekküllü videolara dönüştürür

Kapsamlı stok kütüphanesi: Milyonlarca yüksek kaliteli stok görüntü ve resme erişim sağlar

Marka kiti entegrasyonu: Tüm videolarda tutarlı marka kimliği sağlar

Çok dilli destek: Birden fazla dilde AI destekli çeviri ve seslendirme sunar

İşbirliği araçları: Video projelerinde takım çapında işbirliğini sağlar

Visla sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: Öğrenmek için orta düzeyde zaman yatırımı gerektirir

AI içeriğinin ince ayarı gerekir: AI tarafından oluşturulan içeriğin belirli yaratıcı vizyonlara uyacak şekilde ince ayar yapılması gerekir

Visla fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9 $/ay

İş: 39 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visla puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Hour One (Hızlı ölçekli AI avatar videoları için en iyisi)

hour One aracılığıyla

Hour One'ın AI avatar video oluşturma özelliğini test ettim ve özellikle iç iletişim için hızlı video üretmek için yararlı buldum.

AI avatarlar, beklediğim kadar mükemmel olmasa da yeterince gerçekçiydi. Avatarların ses ve ifade uyumu bazen biraz bozuktu ve bu da genel gerçekçiliği etkiledi.

Çoklu dil özelliği öne çıkıyordu, bu sayede diller arasında doğru dudak senkronizasyonu ile yerelleştirilmiş sürümler oluşturabildim.

Genel olarak, Hour One hızlı ve ölçeklenebilir video oluşturma için etkilidir, ancak avatar kalitesi ve ifade senkronizasyonunda iyileştirme potansiyeli vardır.

Hour One'ın en iyi özellikleri

Yarı gerçekçi AI avatarlar: Özel dijital insanlar oluşturun veya önceden hazırlanmış avatarların bulunduğu geniş bir kütüphaneden seçim yapın

Metinden videoya dönüştürme: AI destekli sahne seçimi ve düzenleme ile senaryoları profesyonel videolara dönüştürün

Çok dilli destek: 140'tan fazla dilde mükemmel dudak senkronizasyonu ile videolar oluşturun

Özel markalama: Logolar, renk şemaları ve diğer marka öğelerini videolarınıza kolayca ekleyin

API entegrasyonu: Hour One'ı mevcut içerik yönetim sistemlerinize bağlayarak video oluşturmayı otomatikleştirin

Hour One sınırlamaları

Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, özellikle karmaşık video projeleri için tüm özellikleri öğrenmek zaman alır

Nüanslı yaratıcılık eksikliği: İnsanlar tarafından üretilen videolarda bulunan nüanslı yaratıcılık eksikliği

Özel sektörler için sınırlı stok seçenekleri: Kapsamlı seçenekler sunar, ancak son derece özel sektörler için sınırlı kalabilir

Hour One fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıma bağlı olarak aylık 95 $/120 $/160 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hour One puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Colossyan (Kullanışlı AI destekli video oluşturma için en iyisi)

colossyan aracılığıyla

Colossyan'ı incelemek ilginçti.

Platform, herkesin AI videoları oluşturabilmesi için birçok özellik sunar, ancak iyileştirilmesi gereken alanlar da vardır. Çoklu dil desteği, içeriğin yerelleştirilmesini kolaylaştıran doğru çeviriler ve dudak senkronizasyonu ile güçlü bir noktadır.

Ancak, AI avatarlar gerçekçi görünse de, başlarının belirgin bir şekilde sallanması onları biraz yapay hissettiriyordu ve ifadeler her zaman ses tonlarıyla uyumlu değildi.

PowerPoint entegrasyonu sorunsuzdu, slaytları animasyonlar ve seslendirmelerle dinamik videolara hızla dönüştürdü, bu da zaman kazandırdı. Quizler gibi etkileşimli öğeler ilgiyi artırdı, ancak bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri eksikti.

Ayrıca okuyun: PowerPoint Sunumunuzu Video Kaydedin

Colossyan'ın en iyi özellikleri

AI destekli metinden videoya: Sadece birkaç tıklama ile senaryoları profesyonel videolara dönüştürün

Kapsamlı dil desteği: 70'ten fazla dilde video oluşturun ve çevirin

Özel avatar oluşturma: Markanıza özel benzersiz AI sunucular tasarlayın

PowerPoint ve PDF içe aktarma: Mevcut sunumları kolayca ilgi çekici videolara dönüştürün

Etkileşimli video öğeleri: Katılımı artırmak için testler, sıcak noktalar ve dallanma senaryoları ekleyin

İşbirliğine dayalı çalışma alanı: Video projelerinde takımınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın

API entegrasyonu: Colossyan'ı mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla bağlayın

Colossyan sınırlamaları

Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, özellikle karmaşık projeler için tüm özellikleri öğrenmek zaman alır

Yarı gerçekçi avatar etkileşimleri: Özel 3D modelleme araçlarına kıyasla yarı gerçekçi hissedilebilecek etkileşimler sunar

İşleme süresi: Birden fazla sahne ve efekt içeren karmaşık videoların oluşturulması daha uzun sürer

Colossyan fiyatlandırma

Başlangıç: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro: 61 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Colossyan puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (410+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp geleneksel bir video oluşturma aracı olmasa da, video projelerini yönetme ve çok yönlü özellikleriyle iş akışınızı geliştirme konusunda mükemmeldir. ClickUp Clips ile harika açıklayıcı videolar da oluşturabilirsiniz! Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, görev izleme ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel arayüzü ve sağlam işlevselliği ile ClickUp, takımların düzenli ve verimli kalmasını sağlayarak içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için ideal bir seçimdir. ?

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ClickUp Clips ile kayıt yapın! Ekran kaydetme için ClickUp Clips

ClickUp Clips, ClickUp içinde doğrudan ekran ve web kamerası videolarını kaydetmek için güçlü bir araçtır. Hızlı bir güncelleme yakalarken, karmaşık bir süreci açıklarken veya yeni fikirler üretirken, Clips takımınızla görsel olarak iletişim kurmanızı kolaylaştırır.

Clips'in öne çıkan özelliklerinden biri AI destekli transkripsiyon yeteneğidir. Bir Clip kaydettiğinizde, ClickUp otomatik olarak bir video transkripti oluşturur, böylece içeriği okuyabilir ve transkripti tıklayarak belirli bölümlere atlayabilirsiniz. Bu, videoların tamamını yeniden izlemeden materyalleri gözden geçirmek ve anahtar anları belirlemek için büyük zaman tasarrufu sağlar.

Klipler şunlar için idealdir:

Hızlı video güncellemelerini yakalayın

Takım toplantılarını veya tartışmaları kaydetme

Beyin fırtınası oturumlarını belgeleme

Eğitim videoları veya adım adım kılavuzlar oluşturun

Önemli tartışmaları paylaşmayı ve tekrar ziyaret etmeyi kolaylaştıran Clips, işbirliğini geliştirir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Platformlar arasında içerik etkileşimini en üst düzeye çıkarın

ClickUp Clips ile, kayıtlı içeriğinizi yeniden kullanarak maksimum etkileşim sağlayabilirsiniz. Toplantı kayıtlarından anahtar bilgileri ve önemli noktaları çıkararak bunları ilgi çekici YouTube videolarına veya sosyal medya kliplerine dönüştürün. Bu, içeriğinizin değerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilerinizin birden fazla platformda ilgisini canlı tutar.

YouTube oluşturucular için Clips, oyunun kurallarını değiştirebilir:

İçerik stratejisini kolaylaştırın : Beyin fırtınası oturumlarını veya video fikirlerini kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak, içerik planınızın düzenlenmesini ve iyileştirilmesini kolaylaştırır.

SEO'yu geliştirin : Transkripsiyon özelliğini kullanarak ayrıntılı video açıklamaları, başlıklar, etiketler ve zaman damgaları oluşturun, videolarınızın aranabilirliğini artırın.

İzleyici katılımını artırın: Açık açıklamalar ve zaman damgaları ile iyi organize edilmiş içerik, izleyicileri daha uzun süre izlemeye ve kanalınızla daha fazla etkileşime girmeye teşvik eder.

ClickUp AI ile ş Akışınızı geliştirin

Clips'i ClickUp AI ile birleştirerek içerik oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. ? Bu akıllı asistan, aşağıdakilerle video düzenleme ihtiyaçlarınızı destekler:

Video konuları için beyin fırtınası : Bir sonraki projeniz için yeni ve alakalı fikirler üretin.

Senaryo taslağı oluşturma : Ana hatlarınıza veya notlarınıza göre hızlı bir şekilde ilgi çekici video senaryoları oluşturun.

Fikirleri özetleme: Uzun tartışmaları anahtar noktalar ve eyleme geçirilebilir öğeler halinde özetleyin.

ClickUp AI, yaratıcı bir ortak olarak öneriler sunar ve düşüncelerinizi düzenler, böylece siz izleyicilerinize yüksek kaliteli içerik sunmaya odaklanabilirsiniz.

Video oluşturma sürecinizi daha da kolaylaştırmak için, öğreticiler, güncellemeler veya beyin fırtınası oturumları gibi farklı video türleri için ClickUp içinde şablonlar oluşturmayı düşünün. Bu, iş akışınızı standartlaştırarak Kliplerinizi planlamanızı, kaydetmenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır. Transkripsiyonunuza göre video başlıkları, anahtar noktalar ve zaman damgaları için bölümler ekleyin. Yapılandırılmış bir şablon hazırlayarak zaman kazanabilir, tutarlılığı koruyabilir ve izleyicilerinizin ilgisini çeken ilgi çekici içerikler sunmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. ?✨

İster bir YouTube kanalını yönetiyor ister sosyal medya içeriği düzenliyor olun, ClickUp'ın araçları tutarlı bir içerik takvimi oluşturmanıza yardımcı olarak çevrimiçi varlığınızın tutarlı ve ilgi çekici olmasını sağlar.

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, video oluşturma sürecinizi önemli ölçüde kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin Hepsi bir arada ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu ile video oluşturma görevinizi kolaylaştırın

Bu şablon, ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamaları için önceden oluşturulmuş iş akışları içerir, böylece fikir aşamasından son teslimata kadar karmaşık video projelerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Hedef, hedef kitle ve zaman çizelgesi ile ilgili net beklentiler belirleyerek başlayın. Ardından, görevleri düzenlemek ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamak için bir zaman çizelgesi oluşturun.

Bu tamamlandığında, takımınıza görevler atayın ve her adımı kimin üstleneceğini ayrıntılı olarak belirtin. ✅

Son olarak, projeleri, zaman çizelgelerini, görev atamalarını ve genel video proje ilerlemenizi takip etmek için ilerlemeyi yakından izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz entegrasyon: Slack, Google Drive ve daha birçok programa kolayca bağlanabilirsiniz

Videoya yorum ekleyin: Net ve öz eleştiriler için video kliplere doğrudan yorum ekleyebilirsiniz

Tek yerden düzenleme: Tüm video kliplerinizi tek bir düzenli Klip merkezinde yönetebilirsiniz, böylece gezinmek ve belirli içerikleri bulmak çok kolaydır

ClickUp sınırlamaları

Sınırlı video düzenleme özellikleri: Gelişmiş video düzenleme özellikleri yoktur, video düzenlemeleri için ayrı bir yazılıma ihtiyaç vardır

Zor öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar için platformda gezinirken zorluklar yaratır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

AI ile Harika Videolar Oluşturun

İnsanlar, video düzenleyicinin işinin en önemli kısmını neredeyse her zaman unutur: hikaye anlatımı. ✨

Sürekli değişen en son teknik trendler sizi sürekli olarak zorluyorsa, yaratıcılığınız hızla kaybolabilir. İdeal değil, değil mi?

ClickUp bunun olmaması için özen gösterir.

AI'yı iş akışınıza entegre ettiğinizde, kontrol sizde olur. Ağır işleri büyük ölçüde azaltırken anlatımın kontrolünü elinizde tutarsınız. ?

Bu bir kazan-kazan durumu.

Ve en iyi kısmı: ClickUp, bu stratejiyi gerçeğe dönüştürmenin en uygun fiyatlı yoludur. Oh, bonus kısmından bahsetmiş miydim? Ayrıca, projenizi kolayca delege etme, organize etme ve yürütme imkanı sunan yerleşik bir proje yönetimi aracı da elde edersiniz!

Sadece benim sözüme güvenmeyin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve kendiniz görün!