Çarpıcı İçerik için En İyi 13 AI Video Oluşturucu

Biliyor muydunuz? Instagram'ın Reels algoritması her dört haftada bir değişir.
Tam kodu çözdüğünüzü düşündüğünüz anda, her şey yeniden değişir.
Profesyonel video düzenleyicileri işe almak ve stüdyo rezervasyonu yapmak için yüksek maliyetler nedeniyle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yüksek kaliteli video üretmek zor olabilir.
Kısa sürede çarpıcı videolar oluşturmak için kullandığım stratejiyi öğrenmek ister misiniz? AI video oluşturucu kullanmak.
Bir AI video oluşturucu ve video düzenleyici, bayt boyutundaki kliplerden uzun videolara kadar her şeyi saniyeler içinde oluşturabilir. AI tarafından oluşturulan bu videolar sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda üretilmesi de çok daha az zaman alır.
Bu makalede, kişisel olarak kullandığım ve sevdiğim en iyi AI video araçlarını paylaşacağım. En iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve çevrimiçi yorumları hakkında konuşacağız.
Bir AI video oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi AI video oluşturucuyu seçerken, her zaman birkaç anahtar özelliği göz önünde bulundururum.
İlk olarak, video düzenleme yetenekleri önemlidir. Kırpma, arka plan müziği ekleme veya video klipler ve stok görüntüleri ekleme gibi sorunsuz bir düzenleme süreci sunan bir AI video düzenleyici istiyorsunuz.
Ardından, özelleştirme seçeneklerini kontrol edin.
Açıklayıcı videolar, sosyal medya videoları veya daha uzun YouTube sinema videoları hazırlıyor olun, en iyi AI video oluşturucular video şablonlarıyla çalışmanıza ve herhangi bir video biçiminde içerik oluştururken esneklik sunmalıdır.
AI avatarlar ve metinden videoya dönüştürme gibi gelişmiş özellikler, hızlı içerik üretimi için oyunun kurallarını değiştirebilir.
? Örneğin, Pictory veya Synthesia gibi popüler AI video araçlarıyla video oluştururken, bir senaryo yükleyip, tercih ettiğim AI avatarını seçip, sadece birkaç tıklamayla profesyonel bir video oluşturabilirim.
Son olarak, kullanıcı deneyimi önemlidir.
örneğin, bazı araçlarla, düzenleme için saatler harcamadan veya üretim kalitesinden endişe etmeden, yayınlanmaya hazır muhteşem videolar oluşturabilirsiniz.
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 50 AI Aracı ve Yazılımı
Denemeniz Gereken En İyi 13 AI Video Oluşturucu
1. Synthesia (AI ile oluşturulan eğitim ve pazarlama videoları için en iyisi)
Synthesia, kapsamlı video prodüksiyon becerileri olmadan video oluşturmayı basit ve sezgisel hale getiren lider bir AI video oluşturucu.
Synthesia'yı uzun ve karmaşık yardım makalelerini kullanıcı dostu videolara dönüştürmek için kullandım (özellikle müşteri hizmetleri takımları için faydalıdır).
Sythesia'nın çoklu AI avatarları ve gelişmiş seslendirme özellikleri, özellikle eğitim ve pazarlama videoları oluşturmak için video içeriğini ilgi çekici hale getirir.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- AI avatarlar: Videoları daha ilgi çekici ve kapsayıcı hale getirmek için çeşitli avatar seçimlerinden birini seçin
- Anında seslendirme: Senaryoları yüzlerce doğal sesli AI sesine dönüştürerek yüksek kaliteli seslendirmeler oluşturun
- 1 tıklamayla çeviri: Videoları 140'tan fazla dile çevirerek küresel bir kitleye ulaşın
- AI video asistanı: AI ve önceden tasarlanmış şablonları kullanarak fikirleri, sunumları, PDF'leri ve web sitelerini videolara dönüştürün
- İşbirliği araçları: Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın ve paylaşılan çalışma alanlarında projeleri yönetin
Synthesia sınırlamaları
- Video süresi sınırlamaları: Ücretsiz ve ücretli planlarda daha uzun videoların oluşturulmasını kısıtlar
- Sınırlı avatar ve şablon çeşitliliği: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar, ancak rakiplere kıyasla daha dar bir AI avatar ve şablon seçimi sunar
- İçerik denetimi sorunları: Özellikle siyasi konularda içerik denetimi ile ilgili sorunlar yaratarak videoların haksız yere reddedilmesine neden olur
- Ücretsiz sürüm yok: Ücretsiz sürümü yoktur, kullanıcıların erişim için abonelik alması gerekir
Synthesia fiyatlandırması
- Başlangıç: 18 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Oluşturucu: 64 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Videolar için 10 Synthesia AI Alternatifi
2. Pictory (Zahmetsiz AI video oluşturma için en iyisi)
Sosyal medya ve çevrimiçi kurslar için sık sık içerik oluşturan biri olarak, Pictory benim için çığır açan bir AI video oluşturucu oldu.
Bu video oluşturucu, içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve eğitimciler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder ve video düzenleme deneyimi olmayan kullanıcılar ve video oluşturma konusunda yeni olanlar için idealdir. Pictory'nin metinden videoya dönüştürme özellikleri, en iyi AI video oluşturucularla aynı seviyededir.
Ek olarak, video oluşturucu otomatik altyazı özelliğine sahiptir ve birkaç dakika içinde sosyal medya dostu içerikler oluşturabilirsiniz.
Pictory'nin en iyi özellikleri
- Metinden videoya oluşturma: Senaryoları veya makaleleri ilgili görseller ve müziklerle videolara dönüştürün
- AI seslendirmeler: İçeriğinizi anlatmak için çeşitli gerçekçi AI seslerinden birini seçin
- Otomatik altyazı: Erişilebilirliği artırmak için altyazıları ve alt yazıları otomatik olarak oluşturun
- Video öne çıkan özellikler: Daha uzun videolardan hızlıca öne çıkan bölümler oluşturarak izleyicilerin ilgisini kısa özetlerle çekin
- Özelleştirme seçenekleri: Logolar, renkler ve yazı tipleri gibi marka öğeleriyle videoları kişiselleştirin
Pictory sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı ses çeşitliliği: Minimum ses seçeneği sunar, daha fazla çeşitlilik için yükseltme gerekir
- Kısıtlı gelişmiş özellikler: Anahtar gelişmiş özellikleri yalnızca üst düzey planlarda sunarak temel kullanıcıların işlevselliğini sınırlar
- Sınırlı entegrasyonlar: Öncelikle Zapier ile entegre olur, bu da tüm iş akışlarını desteklemeyebilir
Pictory fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Standart: 23 $/ay (veya yıllık 19 $/ay)
- Premium: 47 $/ay (veya yıllık 39 $/ay)
- Takımlar: 119 $/ay (veya 99 $/ay yıllık)
Pictory puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (75 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (140 yorum)
Ayrıca okuyun: İşinizi Transkripsiyonlamak için 10 AI Video Özetleyici
3. HeyGen (Kısa AI tabanlı avatar videoları oluşturmak için en iyisi)
Birden fazla dilde konuşmak veya yeni pazarlara açılmak isteyen bir içerik oluşturucuysanız, HeyGen seslendirme ve özelleştirilebilir avatarlarla yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
HeyGen, kendisini çok amaçlı bir AI video oluşturucu olarak konumlandırmak yerine, 175'ten fazla dilde stüdyo kalitesinde videolar üreten video oluşturma yetenekleriyle ün kazanmıştır. Video avatarınızı çeşitli kıyafetler ve temalarla özelleştirebilirsiniz.
Araç ayrıca oldukça sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Ancak HeyGen, kullanışlı ancak sınırlı yerel entegrasyonlara sahiptir ve çoğu entegrasyon Zapier üzerinden yönlendirilir. Bu, video oluşturma iş akışınızı karmaşıklaştırabilir.
HeyGen'in en iyi özellikleri
- Çeşitli avatarlar: Farklı kitlelere göre özelleştirilebilen 120'den fazla avatara erişin
- Çok dilli seslendirmeler: 40'tan fazla dilde 300'den fazla sesle dudak senkronizasyonu özelliğine sahip videolar oluşturun ve böylece küresel erişiminizi artırın
- Metin-video dönüştürme: Sadece birkaç tıklama ile senaryoları ilgi çekici videolara dönüştürün
- Üretken kıyafetler: Çeşitli temalara ve durumlara uyacak şekilde AI komutlarını kullanarak avatar kıyafetlerini özelleştirin
- API entegrasyonu: HeyGen'in özelliklerini otomatik video oluşturma için diğer platformlara entegre edin
HeyGen sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı ses çeşitliliği: Minimum ses seçeneği sunar, daha fazla çeşitlilik için yükseltme gerekir
- Kısıtlı gelişmiş özellikler: Yalnızca üst düzey planlarda bulunan anahtar gelişmiş özellikleri içerir ve temel kullanıcılar için işlevselliği sınırlar
- Sınırlı entegrasyonlar: Öncelikle Zapier ile entegre olur, bu da tüm iş akışlarına uygun olmayabilir
HeyGen fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Oluşturucu Planı: 24 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takım Planı: 69 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
HeyGen puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (520+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 Video Pazarlama Yazılımı
4. InVideo (Hızlı ve kolay video oluşturma için en iyisi)
Yüksek kaliteli videoları verimli bir şekilde üretmesi gereken pazarlamacılar, eğitimciler ve içerik oluşturucular için ideal olan InVideo, teknik becerilerinden bağımsız olarak herkesin video üretimine erişmesini sağlayan bir başka harika AI video oluşturucu aracıdır.
InVideo, 4.000'den fazla video şablonuna sahiptir ve yeni kullanıcılara temel bilgileri öğrenmeden başlamaları için harika bir fırsat sunar.
Ayrıca, arka plan için anlatım ve müzik eklemek, InVideo'nun çoğu planında sunulan kullanışlı bir avantajdır.
InVideo'nun en iyi özellikleri
- Metinden videoya dönüştürme: Senaryoları veya makaleleri ilgili görseller ve müziklerle kolayca videolara dönüştürün
- Kapsamlı şablon kitaplığı: Çeşitli platformlara ve amaçlara uygun 4.000'den fazla özelleştirilebilir şablona erişin
- AI destekli düzenleme: AI'yı kullanarak senaryo oluşturma, sahne seçimi ve seslendirme işlemlerini otomatikleştirin
- Çok dilli destek: 50'den fazla dilde video oluşturarak erişiminizi genişletin
- İşbirliği araçları: Video oluşturma sürecini kolaylaştırmak için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın
InVideo sınırlamaları
- Sınırlı video dışa aktarma: Video dışa aktarma sayısını sınırlar, bu da yüksek hacimli oluşturucular için sınırlayıcı olabilir
- Yavaş işleme süreleri: Yavaş işleme süreleri, projenin tamamlanmasını geciktirebilir
InVideo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: 20 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Maksimum: 48 $/ay (yıllık faturalandırılır)
InVideo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (380+ yorum)
Ayrıca okuyun: Onboarding ve Eğitim için En İyi 10 Eğitim Videosu Yazılımı
5. Fliki (Çok yönlü AI video ve ses içeriği oluşturma için en iyisi)
Fliki, blogları videolara dönüştürmek veya projelere seslendirme eklemek gibi içerik oluşturma işlemlerini inanılmaz derecede kolaylaştırır.
1.300'den fazla AI sesi ve 75'ten fazla dil desteği ile, küresel çapta yankı uyandıran içerikler üretmek için mükemmeldir.
Bunu, bir blog gönderisini hızlı bir şekilde ve gelişmiş düzenleme gerektirmeden şık bir YouTube videosuna dönüştürmek için kullandım.
Fliki'nin ses klonlama özelliği de kişisel bir dokunuş ekleyerek projeler arasında tutarlılığı sağlar. Bu araçla AI videoları oluşturmak hızlı, basit ve ölçeklenebilir; oluşturucular, pazarlamacılar ve eğitimciler için mükemmeldir.
Fliki'nin seslendirmeleri bazen robotik gelebilir, ancak bu, sunduğu hız ve çok yönlülük için küçük bir ödün.
Fliki'nin en iyi özellikleri
- Metinden videoya dönüştürme: AI destekli araçları kullanarak senaryoları zahmetsizce büyüleyici videolara dönüştürün
- Kapsamlı ses kitaplığı: 80'den fazla dil ve 100'den fazla lehçede 1.300'den fazla ultra gerçekçi sese erişin
- AI ses klonlama: Kişiselleştirilmiş içerik için benzersiz sesler oluşturun veya kendi sesinizi kopyalayın
- Zengin medya kitaplığı: Video kalitesini artırmak için milyonlarca lisanslı medya varlığını kullanın
- Çok dilli destek: Küresel bir kitleye ulaşmak için çeşitli dillerde içerik üretin
Fliki sınırlamaları
- Kafa karıştırıcı kredi sistemi: Kredi sistemini anlamak zor, bu da kredilerin hızla tükenmesine neden oluyor
- Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, arayüz yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir
- Yüksek kredi maliyetleri: Özellikle küçük oluşturucuların yoğun kullanımı için yüksek kredi maliyetleri uygular
Fliki fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 28 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Premium: 53 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fliki puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi
6. Veed. io (Çok yönlü çevrimiçi video düzenleme için en iyisi)
Veed.io, muhtemelen günümüzün en popüler AI video oluşturucularından biridir.
Bu araç, ister müşteri demolarını düzeltmek ister sosyal medya içeriği oluşturmak olsun, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için video düzenlemeyi kolaylaştırır.
Sürükle ve bırak klipler ve otomatik olarak oluşturulan altyazılar gibi özellikleriyle verimlilik için tasarlanmıştır.
sadece birkaç tıklama ile arka plan gürültüsünü bile kaldırabilirsiniz. Ücretsiz sürüm temel özellikleri sunarken, yükseltme ile 4K dışa aktarma ve ek depolama gibi daha gelişmiş araçların kilidi açılır. Önemli bir öğrenme eğrisi olmadan kaliteli videolar oluşturmak istiyorsanız bu iyi bir seçimdir.
Ayrıca, müşteri tarafından sağlanan B-roll, stok video ve özel animasyonlar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen görüntüleri sorunsuz bir şekilde birleştiren çoklu düzenleme özelliğine de sahiptir.
Veed. io'nun en iyi özellikleri
- Çoklu iz düzenleme: Birden fazla video ve ses izini kolaylıkla birleştirin
- AI destekli araçlar: Otomatik altyazı ve arka plan kaldırma gibi akıllı özelliklerden yararlanın
- Kapsamlı medya kitaplığı: Geniş stok görüntü, müzik ve ses efekti koleksiyonuna erişin
- Marka kiti: Özel renkler, yazı tipleri ve logolarla tutarlılığı koruyun
- İşbirliği araçları: Takım üyeleri ve müşterilerle gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde çalışın
Veed. io sınırlamaları
- Sınırlı gelişmiş video efektleri: Masaüstü yazılımlarına kıyasla sınırlı bir aralıkta gelişmiş video efektleri sunar
- Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek zaman alır
- Ücretsiz deneme yok: Kullanıcıların aracı denemek için ücretli planlara kaydolması gerekir
Veed. io fiyatlandırma
- Lite: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Veed. io puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (850+ yorum)
- Capterra: 3,4/5 (50 yorum)
7. DeepBrain AI (Hiper gerçekçi AI avatar videoları için en iyisi)
Deneyimlerime göre, DeepBrain AI'nın ChatGPT entegrasyonu öne çıkan bir özelliktir — avatarlarınız için senaryolar yazar ve video oluşturmayı neredeyse hiç çaba gerektirmez hale getirir (neredeyse sıfır video düzenleme becerisi gerekir).
Bu, video oluşturma veya düzenleme konusunda önceden deneyimi olmayan kullanıcılar için kullanımı son derece kolay hale getirir.
Ayrıca, şablon kitaplığı kullanıma hazır birçok seçenek sunarak zaman kazanmanızı sağlar.
DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri
- Hiper gerçekçi AI avatarlar: Çeşitli gerçekçi dijital insanlardan seçim yapın veya özel avatarlar oluşturun
- Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 80'den fazla dilde video oluşturun
- Kusursuz dudak senkronizasyonu: AI avatarların ağız hareketleri, söylenen kelimelerle mükemmel uyum sağlar
- Özel avatar oluşturma: Gerçek kişilere veya marka maskotlarına dayalı benzersiz AI sunucular oluşturun
- Video düzenleme paketi: Grafik, altyazı ve animasyon eklemek için entegre araçlar
DeepBrain AI sınırlamaları
- Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek için önemli bir zaman yatırımı gerektirir
- Sınırlı avatar ifade kontrolü: Kapsamlı özellikler sunar, ancak avatar ifadelerinin ince ayarında sınırlamalar vardır
DeepBrain AI fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 24 $/48 $/96 $ (yıllık faturalandırılır), kredi sayısına bağlı olarak
- Takım: Aylık 72 $/142 $/216 $ (yıllık faturalandırılır), kredi sayısına bağlı olarak
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
DeepBrain AI puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (360 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
?Profesyonel İpucu: Metin-video özellikleri ve AI avatarları dahil AI video düzenleme araçlarını arayın.
8. Elai (Özel avatarlarla ölçeklenebilir AI video oluşturma için en iyisi)
Kişiselleştirilmiş video içeriğini büyük ölçekte, ancak sonsuz düzenleme zahmeti olmadan oluşturmanız mı gerekiyor? Elai'yi bu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceğini görmek için test ettim.
Özel avatar özelliği hemen dikkatimi çekti. Profesyonel görünümlü ve birden fazla dil konuşan dijital sunumcular oluşturabildim; farklı kitlelere ulaşmak için mükemmel.
Metinden videoya fonksiyonu bir başka güçlü yanıydı. Ürün açıklamalarını yükleyerek anında video senaryoları oluşturabildim, bu da büyük zaman tasarrufu sağladı. Ancak, dudak senkronizasyonunun doğruluğu etkileyici olsa da, bazen oluşturulan AI avatarlarının hareketlerinin sert olduğunu düşünüyorum.
API entegrasyonu ile, başka hiçbir platformun henüz bu kadar sorunsuz bir şekilde başaramadığı yüzlerce kişiselleştirilmiş videoyu bir gecede otomatikleştirebilirsiniz.
Elai'nin en iyi özellikleri
- Özel AI avatarlar: Markanıza özel, gerçeğe yakın dijital sunumcular oluşturun
- Metinden videoya dönüştürme: Yazılı içeriği ilgi çekici video senaryolarına dönüştürün
- Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 75'ten fazla dilde video oluşturun
- Ölçeklenebilir video üretimi: API entegrasyonunu kullanarak yüzlerce veya binlerce videoyu hızlıca oluşturun
- Etkileşimli öğeler: Katılımı artırmak için tıklanabilir düğmeler ve testler ekleyin
Elai sınırlamaları
- Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek için zaman gerekir
- Sınırlı avatar özelleştirme: Sınırlı bir avatar özelleştirme seçenekleri aralığı sunar
- Büyük projelerde yavaş işleme: Büyük ölçekli video projelerinde önemli gecikmeler yaşanır
Elai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 23 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Elai puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Runway (Sinematik AI video oluşturma ve düzenleme için en iyisi)
Geleneksel VFX yazılımı olmadan anında fütüristik, yüksek kaliteli video çıktıları oluşturabilir veya karmaşık efektler ekleyebilirseniz ne olur? Runway'i test ederek bunu yapıp yapmadığını gördüm.
Metin-video özelliği benim dikkatimi çekti. Basit komutlar yazdım ve birkaç dakika içinde AI tarafından oluşturulan video teslim edildi ve sadece birkaç küçük ayarlamaya ihtiyaç duydu.
Bir diğer öne çıkan özellik ise Motion Brush aracıydı. Bu araç, normalde saatler süren akışlı animasyonları hızlı bir şekilde eklememi sağladı.
Görüntüden videoya dönüştürme aracı da iyi iş çıkardı. Bir fotoğraf yükledim ve inanılmaz derecede gerçekçi görünen 360 derecelik bir dönüş oluşturdum. Arka plan müziğini otomatik olarak oluşturma özelliği hoş bir ayrıntıydı.
Runway'in en iyi özellikleri
- Metinden videoya oluşturma: Ayrıntılı metin açıklamalarından videolar oluşturun
- Hareket fırçası: Videonuzun belirli alanlarına hedefli animasyonlar ekleyin
- Görüntüden videoya: Hareketsiz görüntüleri dinamik video sekanslarına dönüştürün
- AI ile geliştirilmiş düzenleme: Akıllı araçlarla düzenleme sürecini kolaylaştırın
- Gerçekçi AI avatarlar: Videolarınız için gerçeğe yakın dijital insanlar oluşturun
Pist sınırlamaları
- Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, tüm özellikleri öğrenmek zaman alır
- Karmaşık oluşturma işlemleri için daha uzun işlem süresi: Karmaşık oluşturma işlemleri, özellikle yüksek kalitede, daha uzun sürer
- AI yorumlama farklılıkları: Görüşünüzle tam olarak eşleşmeyen yorumlamalarla sonuçlanabilir
Runway fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 28 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 76 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Runway puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Synthesys (Gerçekçi avatarlarla ölçeklenebilir AI video oluşturma için en iyisi)
Synthesys'i bir AI video düzenleyici olarak yeteneklerini keşfetmek için test ettim ve genel olarak oldukça iyi performans gösterdi.
Oluşturulan çok dilli AI avatarlar, profesyonel video içerikleri için etkili bir şekilde çalışan gerçekçi, akıcı ifadeler ve hareketlere sahipti. Ancak, avatar özelleştirme biraz sınırlı hissettirdi.
Metin okuma özelliği ve platformdaki çeşitli video şablonları doğruydu, ancak uzun videoların işlenmesi genellikle sinir bozucu derecede yavaş olabiliyor.
Platformun video şablonları kullanışlıydı ve zaman kazandırdı, ancak bazı seçenekler oldukça basitti.
Synthesys'in en iyi özellikleri
- Gerçeğe yakın AI avatarlar: Çeşitli ultra gerçekçi dijital sunucular arasından seçim yapın
- Çok dilli destek: Doğal sesli AI sesleriyle 140'tan fazla dilde video oluşturun
- Özel avatar oluşturma: Markanıza özel benzersiz AI sunucular tasarlayın
- Video şablonları: Hızlı video oluşturma için özelleştirilebilir şablon kütüphanesine erişin
- Toplu işleme: Yüksek hacimli üretim için aynı anda birden fazla video oluşturun
Synthesys sınırlamaları
- Zor öğrenme eğrisi: Kullanıcı dostu olmasına rağmen tüm özellikleri öğrenmek zaman alır
- Sınırlı avatar ifade esnekliği: Kullanıcı tercihlerine göre avatar ifadelerinin esnekliğini sınırlar
Synthesys fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 20 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Oluşturucu: 41 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- İş için Sınırsız: 69 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Synthesys puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)
11. Visla (Kapsamlı AI destekli video oluşturma için en iyisi)
Farklı video stilleri için storyboard, senaryo, B-roll, seslendirme, altyazı ve daha fazlasını yönetmenize olanak tanıyan bir AI platformuna mı ihtiyacınız var? Visla bunu ve daha fazlasını yapar.
AI senaryo oluşturma özelliği, temel ürün özetlerinden iyi yapılandırılmış senaryolar oluşturarak zaman kazandırır.
AI avatarlar oldukça gerçekçiydi, ancak daha niş sektörler için seçimlerin biraz sınırlı olduğunu gördüm (AI şef avatarınıza ikonik beyaz şef şapkasını taktıramadığınızı hayal edin).
Ancak, metinden videoya dönüştürme aracı verimliydi, ilgili stok görüntüleri otomatik olarak çekip animasyonlar ekliyordu, ancak ileri düzey kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri kısıtlıydı.
Visla ayrıca sağlam markalama araçları sunarak logolar ve renk şemalarıyla görsellerin marka kimliğine uygun olmasını kolaylaştırır. Çok dilli uyarlama ve işbirliği özellikleri, özellikle farklı bölgelerdeki takımlar için çok yararlı oldu.
Visla'nın en iyi özellikleri
- AI senaryo oluşturma: Temel ürün bilgilerinden profesyonel senaryolar oluşturur
- Gerçekçi AI avatarlar: Gerçekçi dijital sunucuların geniş bir aralığını sunar
- Metinden videoya dönüştürme: Senaryoları otomatik olarak tam teşekküllü videolara dönüştürür
- Kapsamlı stok kütüphanesi: Milyonlarca yüksek kaliteli stok görüntü ve resme erişim sağlar
- Marka kiti entegrasyonu: Tüm videolarda tutarlı marka kimliği sağlar
- Çok dilli destek: Birden fazla dilde AI destekli çeviri ve seslendirme sunar
- İşbirliği araçları: Video projelerinde takım çapında işbirliğini sağlar
Visla sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi: Öğrenmek için orta düzeyde zaman yatırımı gerektirir
- AI içeriğinin ince ayarı gerekir: AI tarafından oluşturulan içeriğin belirli yaratıcı vizyonlara uyacak şekilde ince ayar yapılması gerekir
Visla fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 9 $/ay
- İş: 39 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Visla puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. Hour One (Hızlı ölçekli AI avatar videoları için en iyisi)
Hour One'ın AI avatar video oluşturma özelliğini test ettim ve özellikle iç iletişim için hızlı video üretmek için yararlı buldum.
AI avatarlar, beklediğim kadar mükemmel olmasa da yeterince gerçekçiydi. Avatarların ses ve ifade uyumu bazen biraz bozuktu ve bu da genel gerçekçiliği etkiledi.
Çoklu dil özelliği öne çıkıyordu, bu sayede diller arasında doğru dudak senkronizasyonu ile yerelleştirilmiş sürümler oluşturabildim.
Genel olarak, Hour One hızlı ve ölçeklenebilir video oluşturma için etkilidir, ancak avatar kalitesi ve ifade senkronizasyonunda iyileştirme potansiyeli vardır.
Hour One'ın en iyi özellikleri
- Yarı gerçekçi AI avatarlar: Özel dijital insanlar oluşturun veya önceden hazırlanmış avatarların bulunduğu geniş bir kütüphaneden seçim yapın
- Metinden videoya dönüştürme: AI destekli sahne seçimi ve düzenleme ile senaryoları profesyonel videolara dönüştürün
- Çok dilli destek: 140'tan fazla dilde mükemmel dudak senkronizasyonu ile videolar oluşturun
- Özel markalama: Logolar, renk şemaları ve diğer marka öğelerini videolarınıza kolayca ekleyin
- API entegrasyonu: Hour One'ı mevcut içerik yönetim sistemlerinize bağlayarak video oluşturmayı otomatikleştirin
Hour One sınırlamaları
- Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, özellikle karmaşık video projeleri için tüm özellikleri öğrenmek zaman alır
- Nüanslı yaratıcılık eksikliği: İnsanlar tarafından üretilen videolarda bulunan nüanslı yaratıcılık eksikliği
- Özel sektörler için sınırlı stok seçenekleri: Kapsamlı seçenekler sunar, ancak son derece özel sektörler için sınırlı kalabilir
Hour One fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıma bağlı olarak aylık 95 $/120 $/160 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hour One puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (120+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
13. Colossyan (Kullanışlı AI destekli video oluşturma için en iyisi)
Colossyan'ı incelemek ilginçti.
Platform, herkesin AI videoları oluşturabilmesi için birçok özellik sunar, ancak iyileştirilmesi gereken alanlar da vardır. Çoklu dil desteği, içeriğin yerelleştirilmesini kolaylaştıran doğru çeviriler ve dudak senkronizasyonu ile güçlü bir noktadır.
Ancak, AI avatarlar gerçekçi görünse de, başlarının belirgin bir şekilde sallanması onları biraz yapay hissettiriyordu ve ifadeler her zaman ses tonlarıyla uyumlu değildi.
PowerPoint entegrasyonu sorunsuzdu, slaytları animasyonlar ve seslendirmelerle dinamik videolara hızla dönüştürdü, bu da zaman kazandırdı. Quizler gibi etkileşimli öğeler ilgiyi artırdı, ancak bazı gelişmiş özelleştirme seçenekleri eksikti.
Ayrıca okuyun: PowerPoint Sunumunuzu Video Kaydedin
Colossyan'ın en iyi özellikleri
- AI destekli metinden videoya: Sadece birkaç tıklama ile senaryoları profesyonel videolara dönüştürün
- Kapsamlı dil desteği: 70'ten fazla dilde video oluşturun ve çevirin
- Özel avatar oluşturma: Markanıza özel benzersiz AI sunucular tasarlayın
- PowerPoint ve PDF içe aktarma: Mevcut sunumları kolayca ilgi çekici videolara dönüştürün
- Etkileşimli video öğeleri: Katılımı artırmak için testler, sıcak noktalar ve dallanma senaryoları ekleyin
- İşbirliğine dayalı çalışma alanı: Video projelerinde takımınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın
- API entegrasyonu: Colossyan'ı mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla bağlayın
Colossyan sınırlamaları
- Zaman yatırımı: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, özellikle karmaşık projeler için tüm özellikleri öğrenmek zaman alır
- Yarı gerçekçi avatar etkileşimleri: Özel 3D modelleme araçlarına kıyasla yarı gerçekçi hissedilebilecek etkileşimler sunar
- İşleme süresi: Birden fazla sahne ve efekt içeren karmaşık videoların oluşturulması daha uzun sürer
Colossyan fiyatlandırma
- Başlangıç: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Pro: 61 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Colossyan puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (410+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Diğer video oluşturma araçları
ClickUp geleneksel bir video oluşturma aracı olmasa da, video projelerini yönetme ve çok yönlü özellikleriyle iş akışınızı geliştirme konusunda mükemmeldir. ClickUp Clips ile harika açıklayıcı videolar da oluşturabilirsiniz! Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, görev izleme ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel arayüzü ve sağlam işlevselliği ile ClickUp, takımların düzenli ve verimli kalmasını sağlayarak içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için ideal bir seçimdir. ?
ClickUp Clips ile eğitici veya açıklayıcı videolar oluşturun
ClickUp Clips, ClickUp içinde doğrudan ekran ve web kamerası videolarını kaydetmek için güçlü bir araçtır. Hızlı bir güncelleme yakalarken, karmaşık bir süreci açıklarken veya yeni fikirler üretirken, Clips takımınızla görsel olarak iletişim kurmanızı kolaylaştırır.
Clips'in öne çıkan özelliklerinden biri AI destekli transkripsiyon yeteneğidir. Bir Clip kaydettiğinizde, ClickUp otomatik olarak bir video transkripti oluşturur, böylece içeriği okuyabilir ve transkripti tıklayarak belirli bölümlere atlayabilirsiniz. Bu, videoların tamamını yeniden izlemeden materyalleri gözden geçirmek ve anahtar anları belirlemek için büyük zaman tasarrufu sağlar.
Klipler şunlar için idealdir:
- Hızlı video güncellemelerini yakalayın
- Takım toplantılarını veya tartışmaları kaydetme
- Beyin fırtınası oturumlarını belgeleme
- Eğitim videoları veya adım adım kılavuzlar oluşturun
Önemli tartışmaları paylaşmayı ve tekrar ziyaret etmeyi kolaylaştıran Clips, işbirliğini geliştirir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.
Platformlar arasında içerik etkileşimini en üst düzeye çıkarın
ClickUp Clips ile, kayıtlı içeriğinizi yeniden kullanarak maksimum etkileşim sağlayabilirsiniz. Toplantı kayıtlarından anahtar bilgileri ve önemli noktaları çıkararak bunları ilgi çekici YouTube videolarına veya sosyal medya kliplerine dönüştürün. Bu, içeriğinizin değerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilerinizin birden fazla platformda ilgisini canlı tutar.
YouTube oluşturucular için Clips, oyunun kurallarını değiştirebilir:
- İçerik stratejisini kolaylaştırın: Beyin fırtınası oturumlarını veya video fikirlerini kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak, içerik planınızın düzenlenmesini ve iyileştirilmesini kolaylaştırır.
- SEO'yu geliştirin: Transkripsiyon özelliğini kullanarak ayrıntılı video açıklamaları, başlıklar, etiketler ve zaman damgaları oluşturun, videolarınızın aranabilirliğini artırın.
- İzleyici katılımını artırın: Açık açıklamalar ve zaman damgaları ile iyi organize edilmiş içerik, izleyicileri daha uzun süre izlemeye ve kanalınızla daha fazla etkileşime girmeye teşvik eder.
ClickUp AI ile ş Akışınızı geliştirin
Clips'i ClickUp AI ile birleştirerek içerik oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. ? Bu akıllı asistan, aşağıdakilerle video düzenleme ihtiyaçlarınızı destekler:
- Video konuları için beyin fırtınası: Bir sonraki projeniz için yeni ve alakalı fikirler üretin.
- Senaryo taslağı oluşturma: Ana hatlarınıza veya notlarınıza göre hızlı bir şekilde ilgi çekici video senaryoları oluşturun.
- Fikirleri özetleme: Uzun tartışmaları anahtar noktalar ve eyleme geçirilebilir öğeler halinde özetleyin.
ClickUp AI, yaratıcı bir ortak olarak öneriler sunar ve düşüncelerinizi düzenler, böylece siz izleyicilerinize yüksek kaliteli içerik sunmaya odaklanabilirsiniz.
Video oluşturma sürecinizi daha da kolaylaştırmak için, öğreticiler, güncellemeler veya beyin fırtınası oturumları gibi farklı video türleri için ClickUp içinde şablonlar oluşturmayı düşünün. Bu, iş akışınızı standartlaştırarak Kliplerinizi planlamanızı, kaydetmenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır.
Transkripsiyonunuza göre video başlıkları, anahtar noktalar ve zaman damgaları için bölümler ekleyin. Yapılandırılmış bir şablon hazırlayarak zaman kazanabilir, tutarlılığı koruyabilir ve izleyicilerinizin ilgisini çeken ilgi çekici içerikler sunmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. ?✨
İster bir YouTube kanalını yönetiyor ister sosyal medya içeriği düzenliyor olun, ClickUp'ın araçları tutarlı bir içerik takvimi oluşturmanıza yardımcı olarak çevrimiçi varlığınızın tutarlı ve ilgi çekici olmasını sağlar.
ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu
ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, video oluşturma sürecinizi önemli ölçüde kolaylaştırır.
Bu şablon, ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamaları için önceden oluşturulmuş iş akışları içerir, böylece fikir aşamasından son teslimata kadar karmaşık video projelerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Hedef, hedef kitle ve zaman çizelgesi ile ilgili net beklentiler belirleyerek başlayın. Ardından, görevleri düzenlemek ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamak için bir zaman çizelgesi oluşturun.
Bu tamamlandığında, takımınıza görevler atayın ve her adımı kimin üstleneceğini ayrıntılı olarak belirtin. ✅
Son olarak, projeleri, zaman çizelgelerini, görev atamalarını ve genel video proje ilerlemenizi takip etmek için ilerlemeyi yakından izleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sorunsuz entegrasyon: Slack, Google Drive ve daha birçok programa kolayca bağlanabilirsiniz
- Videoya yorum ekleyin: Net ve öz eleştiriler için video kliplere doğrudan yorum ekleyebilirsiniz
- Tek yerden düzenleme: Tüm video kliplerinizi tek bir düzenli Klip merkezinde yönetebilirsiniz, böylece gezinmek ve belirli içerikleri bulmak çok kolaydır
ClickUp sınırlamaları
- Sınırlı video düzenleme özellikleri: Gelişmiş video düzenleme özellikleri yoktur, video düzenlemeleri için ayrı bir yazılıma ihtiyaç vardır
- Zor öğrenme eğrisi: Bazı kullanıcılar için platformda gezinirken zorluklar yaratır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
AI ile Harika Videolar Oluşturun
İnsanlar, video düzenleyicinin işinin en önemli kısmını neredeyse her zaman unutur: hikaye anlatımı. ✨
Sürekli değişen en son teknik trendler sizi sürekli olarak zorluyorsa, yaratıcılığınız hızla kaybolabilir. İdeal değil, değil mi?
ClickUp bunun olmaması için özen gösterir.
AI'yı iş akışınıza entegre ettiğinizde, kontrol sizde olur. Ağır işleri büyük ölçüde azaltırken anlatımın kontrolünü elinizde tutarsınız. ?
Bu bir kazan-kazan durumu.
Ve en iyi kısmı: ClickUp, bu stratejiyi gerçeğe dönüştürmenin en uygun fiyatlı yoludur. Oh, bonus kısmından bahsetmiş miydim? Ayrıca, projenizi kolayca delege etme, organize etme ve yürütme imkanı sunan yerleşik bir proje yönetimi aracı da elde edersiniz!
Sadece benim sözüme güvenmeyin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve kendiniz görün!