İlham Alabileceğiniz En İyi Kurumsal Video Örnekleri ve Fikirleri

Potansiyel bir müşteriye satış yaparken, deneyimlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tek şey nedir? Harika bir demo. Önemli olan, ürününüzün büyük bir sorunu nasıl çözdüğünü ve hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını göstermektir. Asıl zorluk, çözümü dikkat çekici bir şekilde sunmaktır. İşte bu noktada kurumsal videolara ihtiyacınız var.

Kısa, iki dakikalık bir şirket videosunu izlemenin, uzun bir broşürü okumaktan daha etkili olduğu tüm durumları düşünün. Son araştırmalar, izleyicilerin videoda izlediklerinin %95'ini hatırladıklarını, okuduklarının ise sadece %10'unu hatırladıklarını göstermektedir.

Ancak harika videolar, harika fikirlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, şirketinizin video stratejisini oluşturmak ve ilham almak için en iyi kurumsal video örneklerinden bazılarını inceleyeceğiz. Başlayalım!

Kurumsal Videolara Giriş

Kurumsal video, işinizi hızlı ve eğlenceli bir şekilde sergilemenin ve müşterilerinizin sizin işleri için doğru seçim olup olmadığınızı belirlemelerine yardımcı olmanın bir yoludur.

Kurumsal videolar nedir?

Kurumsal videolar, ürününüzü, markanızı, değerlerinizi ve takımınızı görsel bir şekilde sergilemenin bir yoludur. Ayrıca, hedef kitlenizle doğrudan iletişim kurmanıza olanak tanır ve genellikle şirketinizin pazarlama stratejisinin anahtar bir parçası haline gelir.

En iyi yanı ise, bu videolarla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz!

Geleneksel reklamcılığın aksine, kurumsal tanıtım videoları, misyonunuzu, değerlerinizi, marka kimliğinizi ve kuruluşunuzda oluşturduğunuz olumlu şirket kültürünü vurgulayan eğlenceli video biçimleri aracılığıyla hedef kitle ile iletişim kurar.

İster ürün tanıtımı, ister açıklayıcı video veya eğitim videosu olsun, hedef müşterilerinize sorunlarını nasıl çözdüğünüzü ve neden sizi seçmeleri gerektiğini göstermektir.

Daha fazla bilgi: 15 Eğitim Videosu Örneği: Etkili Çalışan Gelişimi için En İyi Uygulamalar

2024 yılında kurumsal videolar neden önemli?

Videoların her zamankinden daha fazla ilgi gördüğü günümüzde, videolar hedef kitlenize ulaşmak için mükemmel bir yoldur.

Örneğin Dropbox'ı ele alalım. Basit açıklayıcı videoları, ürünlerinin günlük sorunları nasıl çözdüğünü göstererek marka bilinirliğini artırdı ve milyonlarca yeni müşteri kazandı. Bu, uygun fiyatlı film yapım araçları sayesinde bugün küçük işletmelerin bile harika kurumsal videolar oluşturabileceği anlamına geliyor!

Peki, en iyi kurumsal videoları diğer pazarlama stratejilerinden ayıran nedir? Şirket kültürünüzün, ürününüzün veya hizmetinizin benzersiz özelliklerini öne çıkararak markanızın rakiplerinden sıyrılmasına yardımcı olurlar.

Sonuç olarak, iyi hikaye anlatımı ve ilgili video içeriği marka bilinirliğini artırır ve dönüşüm oranlarını yükseltir.

Hikaye anlatımından bahsetmişken, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, izleyicilerinin ilgisini çekmek ve markasını tanıtmak için video biçimini ustaca kullanıyor. ClickUp'ın pazarlama videoları, hikaye anlatımını stratejik mesajlarla birleştirerek alaka düzeyi oluşturuyor. Bunu nasıl yaptıklarını inceleyelim.

En İyi Kurumsal Video Örnekleri

Birçok marka harika kurumsal videolar üretirken (yukarıdaki Dropbox örneği ve aşağıdaki birkaç örnek gibi), biz ClickUp'ın video konusunda neler yaptığını göstererek başlayacağız.

ClickUp, takımların projeleri yönetmesine, işleri kolaylaştırmasına ve işbirliği kurmasına yardımcı olan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Ancak viral TikTok videolarıyla işleri bir adım öteye taşıdılar ve kurumsal video prodüksiyonunun bile ilgi çekici ve ilişkilendirilebilir olabileceğini kanıtladılar.

İzleyicilerin ilgisini çeken, akıllıca kullanılmış mizah ve ince ürün özellikleri. SaaS video içeriğinin ne kadar eğlenceli ve etkili olabileceğinin harika bir örneği. Kendi video projenizi planlıyor veya kurumsal video fikri arıyorsanız, ClickUp'ın kitabından bir sayfa alın: izleyicilerinizin ilgisini çekecek ve eğlenceli bir video hazırlayın ve izleyicilerinizin tepkilerini izleyin.

ClickUp'ın son viral TikTok videoları

İşte ClickUp'tan başlangıç yapmanıza yardımcı olacak en iyi kurumsal video örneklerinden bazıları:

1. ClickUp, ürün özelliklerini tanıtmak için mizahı kullanıyor

Bu viral ClickUp TikTok'ta, sosyal medya takımı iş yeri mizahını kullanarak ClickUp Sohbet'i tartışıyor. Video, Dreamforce'da ClickUp'ın Chili Piper'ın konuşmasını "baltaladığı" komik bir anı gösteriyor.

San Francisco'da İK çok sert davrandı #Dreamforce #hr #tech #workhumor'da konuşmalarını böldüğümüz için bize karşı anlayışlı davrandığı için @Chili Piper'a teşekkürler

Mizah dikkat çekerken, video ClickUp'ın işbirliği araçlarına bağlanarak, ilişkilendirilebilir içeriği TikTok pazarlama araçlarıyla nasıl harmanladıklarının mükemmel bir örneği oluyor.

2. ClickUp, klasik bir Zoom hatasını gösteriyor

Bu ClickUp viral videosu, klasik bir Zoom hatasını ele aldı. Takım, kötü ağ sorunları ve "daha fazla birim sattık" ve "şirketi sattık" gibi yanlış anlaşılmalar nedeniyle söylenenlerin sadece yarısını anlayabildi

Duyduğunuz en kötü Zoom görüşmesi iletişim hatası nedir? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Bu videonun viral başarısı, izleyicilerin kendileriyle özdeşleştirebilmesinden kaynaklanıyor. Çoğu izleyici, Zoom görüşmelerinde garip anlar yaşamış olduğundan, içeriği anında kendileriyle özdeşleştirebiliyor.

3. ClickUp, proje yöneticilerinin kaotik hayatından bahsediyor

Bu viral video, proje yönetimi klişelerini mizahla ele alıyor. Etkileşim, iş tanımlarının ne kadar genel olabileceğini gösteriyor ve son cümle şöyle: "Gantt grafikleri kullanıyoruz — iki T ile."

Konuşuyorlar ama hiçbir şey söylemiyorlar #projemanajeri #kurumsal #kurumsalhayat #9to5 #yönetici #yönetim #liderlik

Bu video, görevleri yöneten profesyonellerle bağlantı kuran, samimi ve esprili yaklaşımıyla büyük ilgi gördü. ClickUp'ın hedef kitlesinin ilgisini çekmek için samimi kurumsal video içeriğini nasıl kullandığının harika bir örneği.

4. ClickUp, esprili referanslarla kurumsal jargonu parçalara ayırıyor

Bu video, "scrum master" rolünün gizemini mizahi bir şekilde ele alıyor. Belirsiz ama tanıdık ifadelerle dolu karşılıklı şakalaşmalar, kurumsal terimlerin ve jargonun ne kadar karmaşık olabileceğini abartarak gösteriyor.

SCRUM MASTER #scrum #projemüdürü #kurumsal #kurumsalhayat #9to5

Bu tür ilişkilendirilebilir mizah, işyerindeki moda sözcüklerle birleştiğinde bu videoları çok popüler hale getiriyor. ClickUp, şirket kültürünü ve marka kimliğini sergilemek için neşeli kurumsal video örnekleri kullanıyor ve bu da video içerik alanında öne çıkmalarına yardımcı oluyor.

ClickUp'ın TikTok videoları nasıl viral oldu?

ClickUp'ın videolarının viral olmasını sağlamak için TikTok büyüme hilelerini nasıl kullandığını inceleyelim:

Alaka düzeyi: ClickUp'ın videoları genellikle işyerinde yaşanan günlük zorlukları konu alır. Video içeriklerini geniş bir izleyici kitlesinin anında kendileriyle özdeşleştirebileceği hale getirirler

Mükemmel hikaye anlatımı: Her kurumsal video örneği kısa ve ilgi çekici bir hikaye anlatır. Bu ilgi çekici video stili, izleyicilerin dikkatini anında çeker

Görsel pazarlama: ClickUp, Gantt grafikleri gibi özellikleri hikayeye zorlamadan entegre eder. Bu, pazarlama stratejilerini zorlama değil, özgün hale getirir

Yüksek kalite: ClickUp, video çekimlerinin ve düzenlemelerinin yüksek kalitede olmasını sağlayarak içeriğin profesyonel olmasını sağlar

Daha fazla bilgi: Sosyal Medya Proje Yönetimi Stratejileri

Diğer sınıfının en iyisi kurumsal videolar

Hedef kitlenizin seveceği ilgi çekici ve öne çıkan videolar oluşturmanıza yardımcı olacak daha yaratıcı kurumsal video örneklerine göz atalım:

1. Apple'ın ürün lansman videoları

Apple'ın kurumsal videoları sadelik ve etki yaratıyor. İzleyicinin dikkatini üründe tutmak için keskin görseller ve minimal anlatım kullanıyorlar.

Ürün tanıtım videoları, abartılı olmadan yenilikçiliği ve kullanıcı deneyimini öne çıkaran temiz ve hızlı bir video stiline sahiptir. Her şey heyecan yaratmak ve ürünün kendisi için konuşmasını sağlamakla ilgilidir. Bu yaklaşım, işleri basit ve odaklanmış tutmak istediğinizde küçük hikayelerin ne kadar etkili olabileceğini gösterir.

2. Nike'ın "Just Do It" kampanyası

Nike, harika kurumsal videolar oluşturma konusunda büyük bir isimdir. "Just Do It" kampanyasından ilham verici videoları, her kesimden sporcuyu motive etmeye odaklanmaktadır.

Duygusal anlatımlar, çarpıcı görseller ve güçlü fon müziği ile Nike, izleyicileriyle derin bir bağ kurarak marka hikayesini güçlenme ve motivasyonla ilişkilendiriyor.

3. Microsoft'un ilgi çekici marka videoları

Microsoft'un kurumsal videoları, ürünlerinin sağlık, iş ve eğitim alanlarındaki sorunları nasıl çözdüğünü göstermek için gerçek hayattan örnekler kullanır. Marka bilinirliğini artırmak ve yeni müşterilerle bağlantı kurmak için genellikle müşteri röportajları, ürün demoları ve referanslar içerir.

Her kurumsal video, gerçek hikayeleri teknoloji çözümleriyle birleştirdiği için etkileyicidir. Teknolojinin insan hayatındaki değerini göstermek için etkili bir yoldur.

Peki, ürününüz veya işiniz için nasıl ilgi çekici kurumsal ve pazarlama videoları oluşturabilirsiniz? Gelin bunu birlikte keşfedelim.

ClickUp ile Etkili Kurumsal Videolar Nasıl Oluşturulur?

Etkili bir kurumsal video oluşturmak yaratıcılık, organizasyon, işbirliği ve yönetim gerektirir. Neyse ki, bir video pazarlama yazılımı tüm bunları sağlar.

Başlamak için, video prodüksiyonu için ClickUp'ın proje yönetimine güvenin. Beyin fırtınasından senaryo yazımına, son düzenlemelerden onaylara kadar, ClickUp kurumsal video prodüksiyon planınızı gerçekleştirmek için doğru araçtır.

Nasıl olduğunu görelim.

1. Kurumsal videonuzu planlama

Kendi kurumsal videonuzu oluşturmanın ilk adımı, hedef kitlenizi tanımaktır. Örneğin, hedef kitleniz proje yöneticileriyse, onların karşılaştığı özel zorlukları nasıl çözdüğünüze odaklanın.

Hedef kitlenizi anladıktan sonra, net hedefler belirleyin. Videonuz marka bilinirliği oluşturmak, çalışanları eğitmek veya potansiyel müşteriler oluşturmak için mi? Bu, tüm ilgili kişilere netlik sağlar ve hedefler videonuzun şeklini ve formunu belirleyebilir.

Buradan, ilerlemeyi izlemek için ClickUp Hedefleri'ni kullanın. ClickUp Hedefleri ile şunları yapabilirsiniz:

İlerleme özeti: Video prodüksiyonunuzun ilerlemesini net bir şekilde görmek için birden fazla hedefi tek bir yerden izleyin

Görev hedefleri: Görevleri hedeflere bağlayın ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

Sayı hedefleri: Hedefleri ayrı, izlenebilir birimlere bölün

Açıklamalar: Herkesin süreci net bir şekilde anlayabilmesi için açık etiketler ve açıklamalar ekleyin

İlerlemeyi izleyin, hedefleri ayrıntılı olarak belirleyin ve her dönüm noktasına farklı etiketler ekleyin

Ayrıca ClickUp ile KPI'ları (Anahtar Performans Göstergeleri) kolayca ölçebilir ve büyük projeleri daha küçük görevlere bölebilirsiniz.

Haftalık hedeflerinize ulaşırken ClickUp'ın OKR'leri (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ile yolunuzdan sapmayın. Video projenizi düzenlemek ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için mükemmel bir yoldur.

2. Senaryo yazımı ve storyboard oluşturma

Harika bir video, güçlü bir senaryo anlatımıyla başlar. İster kurumsal bir açıklayıcı video ister bir ürün demosu olsun, hikaye izleyicilerinizle bağlantı kurmalı ve onların zorluklarını anlamlı bir şekilde ele almalıdır. Etkili senaryo yazımının anahtarı basitliktir. Mesajınızı açık, öz ve hedeflerinize odaklı tutun.

Mesajınızı ve senaryonun ana hatlarını yazdıktan sonra, senaryoya görsel olarak hayat vermek için storyboard oluşturmaya geçin. Her anı haritalayın, her sahnenin bir amacı olduğundan emin olun ve hikayeyi ilerletin. Süreci basitleştirmek için storyboard şablonlarını kullanın.

? Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtalarında yaratıcı sürecinizi başlatın. Hikaye akışlarını haritalayın, karakterlerin yolculuklarını görselleştirin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. En iyi kısmı ne mi? Harika fikirleri tek bir tıklama ile görevlere dönüştürün!

Senaryo yazımını basitleştirmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

Senaryonuzu görsel olarak haritaladıktan sonra, taslak hazırlama zamanı gelir. ClickUp Docs, senaryoyu yazmanıza, yorum bırakmanıza ve geri bildirimleri entegre etmenize olanak tanır.

ClickUp Docs ile düşüncelerinizi düzenli belgelere dönüştürün ve işlerinizi daha hızlı tamamlayın

Tüm pazarlama proje yönetimi ihtiyaçlarınızı zahmetsizce sağlamlaştırır. Ayrıca, aşağıdakiler gibi birçok özelliğe erişim elde edersiniz:

Dikkatinizi dağıtmayan yazma: Odak Modu ile dikkatiniz dağılmadan senaryonuzu yazın

İç içe sayfalar: Senaryonuzu veya storyboard'unuzu yapılandırmak için iç içe sayfaları kullanın. Profesyonel bir görünüm için tablolar veya resimler ekleyin

Görev bağlama: Belgelerinizi görevlere bağlayın, böylece ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde olsun: senaryolar, zaman çizelgeleri ve ilerleme durumu

Ayrıca, kişisel AI asistanınız ClickUp Brain ile tüm bu süreci kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak otomasyon ve optimizasyon sağlayın

Çalışma alanınız hakkında her şeyi bilen bir asistanınız olduğunu hayal edin. İşte ClickUp Brain. Brain ile şunları elde edersiniz:

Anında yanıtlar: ClickUp Brain'e proje güncellemeleri, görev durumları veya belge özetleri hakkında sorular sorarak doğru yanıtlar alın

İlerleme raporları: Proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirerek manuel işlerde zaman kazanın

AI destekli içgörüler: Bağlı görevlere ve belgelere dayalı olarak doğru, gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp Brain ile fikirlerinizi görevlere dönüştürün

En iyi hikayeler, yaratıcılık ve organizasyonun mükemmel bir karışımından ortaya çıkar. ClickUp, her ikisini de tek bir yerde sunar.

?Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Storyboard Şablonunu kullanarak videonuzun çekim çekim ilerleyişini, çekim, süre, karakterler, senaryo ve daha fazlası hakkında önemli ayrıntılarla birlikte sunun.

3. Prodüksiyon ve düzenleme

Planınız, senaryonuz ve storyboard'unuz hazır olduğunda, prodüksiyona geçme zamanı gelmiştir.

Kurumsal video prodüksiyonunuzun tam olarak istediğiniz gibi olmasını sağlamak için bazı ipuçları: Işık ve ses: Harika ışıklandırma görselleri güçlendirirken, net ses dikkatin dağılmamasını sağlar. Video kalitesini artırmak için sessiz ve iyi aydınlatılmış bir alanda kayıt yaptığınızdan emin olun

Oryantasyon: Video stilini platforma uygun hale getirin. YouTube yatay videoları severken, TikTok ve Instagram dikey modu tercih eder

Arka plan: Temiz, tutarlı ve marka kimliğine uygun olsun. Basit bir arka plan kullanın veya marka unsurları ekleyin

Tutarlılık: Marka bütünlüğü için kurumsal videolarınızda aynı video çekim stilini, kurulumu ve konumu kullanın

Teknik Bilgi: Çekim ve düzenleme için kullandığınız araçları anlayın. Bu, videonuzun genel kalitesini ve profesyonelliğini artırır

Ayrıca, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu'nu kullanarak zamandan da tasarruf edebilirsiniz. Projenizi düzenli tutmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu'nu kullanarak kurumsal videoların ön prodüksiyon ve post prodüksiyonunu planlayın

Bu şablon, takımların tüm süreci hızlandırmasına yardımcı olur:

Hedefler belirleyin: Yaratıcı hedefler tanımlayın ve ilerlemeyi izleyin

Ön üretim aşaması: Planlama ve kaynak tahsisi gibi görevleri düzenleyin

Üretim planlaması: Ekipman ve zaman çizelgelerini verimli bir şekilde yönetin

Post prodüksiyon aşaması: Düzenleme ve son görevleri kolaylaştırın

İster tek bir kurumsal video ister bir dizi video hazırlıyor olun, bu şablon ş Akışınızı konsept aşamasından tamamlanma aşamasına sorunsuz bir şekilde taşır.

Kurumsal video projelerini yönetmek için doğru aracı kullanma

Kurumsal video prodüksiyonunu yönetmek, sıkı teslim tarihleri, çok sayıda takım üyesi ve yüksek kaliteli video içeriği ihtiyacı nedeniyle zor olabilir. Bu nedenle doğru araçlara ihtiyacınız var. ClickUp ile tüm bunları tek bir çatı altında nasıl yapabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Görevleri ve zaman çizelgelerini yönetme

ClickUp Gösterge Panelleri ile görünümleri, durumları ve metrikleri iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Hatta herkesin bilgilenmesi için her görev için son teslim tarihleri belirleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Dahası, projenizin ilerlemesini tek bir görünümde sunarak kurumsal video prodüksiyonunu çocuk oyuncağına çevirir. İşte nasıl:

Görevleri izleyin: Her hafta kaç görevin tamamlandığını takip edin

Performansı izleyin: Görsel grafikler kullanarak gösterimler, etkileşim ve video erişimi gibi anahtar metrikleri görüntüleyin

Özel görünümler: Gösterge panelinizi kolayca özelleştirerek son teslim tarihlerini, ekipman planlamasını veya takım görevlerini görüntüleyin

Gerçek zamanlı güncellemeler: En güncel bilgileri alın ve teslim tarihlerinizi zamanında karşılayın

İşbirliği özellikleri

ClickUp, takım işbirliğini basit ve verimli hale getirir. Çalışma alanlarından alt görevlere kadar ClickUp'ın hiyerarşisini kullanarak görevleri kolayca düzenleyin, böylece herkes rolünü bilir.

Görev yorumları ve @bahsetmeler gibi araçlar iletişimin akışını sağlarken, Google Drive ve Dropbox entegrasyonu ile dosya paylaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. En önemlisi ise, video prodüksiyonunun inceleme sürecini kolaylaştıran ClickUp'ın prova ve onay özellikleridir.

Videolardan bahsetmişken, bir dahaki sefere YouTube için video projeleri üzerinde çalışırken, ön prodüksiyon aşamasından son onaylara kadar her şeyi yolunda tutmak için önceden oluşturulmuş YouTube video prodüksiyon şablonlarını kullanın.

Bu Şablonu İndirin YouTube video prodüksiyonunuza başlayın ve ClickUp'ın YouTube Video Prodüksiyon şablonuyla yeni içerik oluşturmayı kolaylaştırın

İzleme ve ilerleme ölçümü

ClickUp Hedefleri, hedefleri belirlemeyi, ilerlemenizi görselleştirmeyi ve kurumsal video prodüksiyon hedeflerinize ulaşmak için programınızı takip etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ta manuel zaman takibi ile görev zaman çizelgesini takip edin

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile görev zaman çizelgelerini izleyebilir, harcanan zamanı takip edebilir ve netlik için notlar ekleyebilirsiniz. Bu özellik, pazarlama videoları veya kurumsal etkinlikler için görevleri yöneten video prodüksiyon şirketleri için mükemmeldir.

?Profesyonel İpucu: Ş Akışınızı daha da kolaylaştırmak için, tamamen özelleştirilebilir video prodüksiyon şablonlarını kullanarak, sıfırdan başlamadan tüm video prodüksiyonlarınızda tutarlılık sağlayın.

Video transkripsiyon ve zaman damgası

Bir video kaydederken, genellikle takımınıza sonsuz sayıda geri bildirim vermek istersiniz. İşte bu noktada ClickUp Clips devreye girer.

AI destekli ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını yakalayın

Konuşmalardan AI destekli ekran kayıtları alın ve takımınıza gerekli geri bildirimi sağlayın. İşte nasıl yardımcı olur:

Klipler oluşturun ve paylaşın: Tek bir tıklamayla kolayca klipler kaydedin ve paylaşın

Yorum ve geri bildirim ekleyin: Kliplerin belirli anlarına yorum bırakın

Klipleri görevlere dönüştürün: Klipleri, takımınızın üstesinden gelebileceği eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Hepsi Bir Arada Platformuyla Sorunsuz Video Prodüksiyonunun Kapılarını Açın

ClickUp, yaratıcı vizyonları her zaman hayata geçirir. Kurumsal video prodüksiyonu için ihtiyacınız olan her şeyi entegre eden, her şeyi içeren bir proje yönetimi platformudur: beyin fırtınası fikirleri, takımlarla işbirliği ve ilerleme izleme—hepsi birden fazla araç arasında geçiş yapmadan.

İster küçük bir takım ister büyük ölçekli bir kurumsal video prodüksiyon şirketi olun, ClickUp sizinle birlikte büyür. Ayrıca, sezgisel tasarımı sayesinde kullanımı da çok eğlencelidir! ClickUp her şeyi senkronize halde tutarken neden daha azıyla yetinmelisiniz? Farklı video şablonlarına, özelliklere ve özelleştirme seçeneklerine erişmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve farkı kendiniz yaşayın.